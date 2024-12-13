2025 için En İyi 10 RingCentral Alternatifi ve Rakibi

Bir startup, küçük veya orta ölçekli bir işletme ya da çok uluslu bir şirket işletiyor olsanız da, iş iletişimi için bir bulut telefon sistemine ihtiyacınız vardır.

RingCentral, en yaygın kullanılan iş telefonu sistemlerinden biridir. Omnichannel iletişim merkezi çözümleri, takım mesajlaşması ve not alma için kişisel AI asistanı ve entegre VoIP telefon sistemi gibi özellikler sunar.

Ancak, uyumluluk ücretleri, gelişmiş özellikler için fazla ücretlendirme, aktif aramalar için zaman sınırları ve destek sorunları gibi zorluklar nedeniyle, deneyimli VoIP kullanıcıları bu eksiklikleri gidermek için RingCentral'ın rakiplerini arıyor.

Bu makale boyunca, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi RingCentral alternatiflerini ve bunların artılarını ve eksilerini ele alıyoruz.

⏰60 saniyelik özet Dialpad: AI tabanlı iletişim iş akışları için en iyisi OpenPhone: Yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyisi Nextiva: Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi Zoom Phone: Zoom ekosistemindeki takımlar için en iyisi 8×8: Sınırsız uluslararası arama için en iyisi Ooma Office: Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi Vonage: Özelleştirilmiş iş akışları için en iyisi Grasshopper: Tek başına çalışan girişimciler için en iyisi Ringover: Gelişmiş müşteri analizi için en iyisi Phonexa: Çok kanallı çağrı izleme için en iyisi

RingCentral alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza uygun ideal bir bulut telefon sistemi var mı?

VoIP sistemlerinin temel amacı, İnternet üzerinden telefon görüşmeleri yapmaktır. Ancak işiniz için doğru araç, aşağıdaki özelliklere de sahip olmalıdır:

Bulut tabanlı esneklik: Takımınızın her yerden erişebileceği bulut tabanlı bir iletişim platformu seçin ve verimlilikten ödün vermeden uzaktan çalışmayı mümkün kılın

Premium çağrı kalitesi: Net ses ve minimum çağrı kesintisi sunan bir araç bulun

Ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir içgörüler: Veriye dayalı iyileştirmeler uygulamak için çağrı hacimlerini ve takım performansını izleyebilen bir alternatif seçin

Geniş entegrasyon aralığı: Sürekli uygulama değiştirmeyi azaltmak için diğer CRM ve verimlilik araçlarıyla entegre olan bir platform seçin

Çağrı kaydetme ve yönlendirme: Kalite güvencesi ve eğitime yardımcı olan bu gelişmiş özelliklere sahip bir araç seçin

AI destekli veri analizi: Kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak için AI özellikli yönlendirme ve duygu analizini destekleyen bir araç seçin

En İyi 10 RingCentral Alternatifi

İşte en iyi 10 RingCentral alternatifinin yer aldığı listemiz. İster uzaktaki takımlar arasındaki işbirliğini iyileştirmek ister uluslararası aramalarda yardımcı olacak bir araç arıyor olun, bu seçenekler benzersiz işlevleriyle öne çıkıyor.

1. Dialpad (AI tabanlı iletişim iş akışları için en iyisi)

dialpad aracılığıyla

Dialpad, ses, video, mesajlaşma ve iletişim merkezi araçlarını tek bir sorunsuz, kullanımı kolay bulut tabanlı platformda birleştiren harika bir RingCentral alternatifidir.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, duygu analizi ve çağrı koçluğu sunan Voice Intelligence (Vi) özelliği özellikle etkileyicidir. Daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olmak için özetleri otomatik olarak oluşturabilir ve anahtar kelimeleri izleyebilir.

Dialpad'in en iyi özellikleri

AI destekli toplantı asistanı : Herkesin aynı sayfada kalması için toplantı özetleri ve notlar içeren "AI Recaps" özelliğini kullanın

Entegrasyonlar: Zendesk, Salesforce vb. gibi popüler CRM sistemleri ve verimlilik araçlarıyla entegre edin.

Dialpad sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde tutarsız arama kalitesinden şikayet etmektedir

Bu araç, departmanlar için çağrı yönetimi ve yönlendirme açısından esnek değildir

Dialpad fiyatlandırması

İş İletişimi

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Toplantıları

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

2. OpenPhone (Yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)

openPhone aracılığıyla

OpenPhone ile, istediğiniz herhangi bir cihazdan arama yapabilir, metin gönderebilir ve özel selamlamalarla iş saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Diğer önemli özellikler arasında sesli posta transkripsiyonu, otomatik operatör ve e-posta entegrasyonu bulunur.

Bu araç, HubSpot ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak aramaları, metinleri ve sesli mesajları otomatik olarak kaydeder ve herhangi bir veriyi manuel olarak girmenize gerek kalmadan müşteri kayıtlarını güncel tutmanızı kolaylaştırır.

OpenPhone'un en iyi özellikleri

AI yanıtları : Konuşmanın bağlamına göre AI tarafından önerilen metin yanıtları alın

Mesaj filtreleri : Filtreleri ve etiketleri kullanarak belirli konuşmaları hızlı bir şekilde kategorilere ayırın ve bulun

Sesli mesaj transkripsiyonları: Çağrıları cevaplayamadığınızda sesli mesaja gelen tüm çağrıların ses kayıtlarıyla birlikte transkripsiyonlarını alın

OpenPhone sınırlamaları

İlk kurulum süreci, özellikle entegrasyonları veya özel özellikleri yapılandırırken kafa karıştırıcı olabilir

Çağrı performansına ilişkin daha derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyan takımlar için yararlı olabilecek gelişmiş çağrı analizi özelliği yoktur

OpenPhone fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OpenPhone puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?

3. Nextiva (Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

nextiva aracılığıyla

Nextiva, sınırsız yurt içi arama, konferans görüşmeleri, işbirliği odaları, sesli mesaj transkripsiyonu ve çok seviyeli operatör gibi anahtar özelliklerle birleşik bir müşteri deneyimi sunar. Ayrıca, Zendesk, ConnectWise ve Microsoft Teams dahil 24'ten fazla araçla entegre edilebilir.

Nexativa'nın en etkileyici özelliği, yüksek kaliteli asenkron video konferans özelliğidir (250'den fazla katılımcıyı destekler), bu da onu uzaktaki takımlar için mükemmel hale getirir.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı performans ölçümleri : Takımlar içinde hesap verebilirliği artırmak ve verimliliği yükseltmek için ana sayfa bileşenlerinde SLA'ları ve KPI'ları görüntüleyin

Merkezi iletişim : Telefon görüşmeleri, metinler, sohbet, video ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirerek takım konuşmalarını birleştirin

Özel gösterge panelleri: Bilgilendirilmiş kararlar almak için özel ve sezgisel gösterge panellerinde verileri analiz edin

Nextiva sınırlamaları

Hizmet güvenilir değildir ve en sezgisel veya kullanıcı dostu değildir

Bazen Nextiva uygulaması hatalı çalışır ve "Rahatsız Etmeyin" modunda olmadan masaüstünüzdeki uyarıyı sessize alamazsınız

Nextiva fiyatlandırması

Küçük işletmeler Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $ Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $ Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 50 $ Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 $

Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $

Engage: Kullanıcı başına aylık 50 $

Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Kurumsal Essential: Ajan başına aylık 129 $ Professional: Ajan başına aylık 159 $ Premium: Ajan başına aylık 199

Temel: Ajan başına aylık 129 $

Profesyonel: Ajan başına aylık 159 $

Premium: Ajan başına aylık 199 $

Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $

Engage: Kullanıcı başına aylık 50 $

Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Temel: Ajan başına aylık 129 $

Profesyonel: Ajan başına aylık 159 $

Premium: Ajan başına aylık 199 $

Nextiva puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

4. Zoom Phone (Zoom ekosistemindeki takımlar için en iyisi)

zoom Phone aracılığıyla

Zoom Phone'un bulut tabanlı VoIP çözümü, sesli posta transkripsiyonu, sınırsız otomatik operatör ve çağrı kaydı gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, her türlü iş için büyük zaman tasarrufu sağlayan AI Companion, çağrı sonrası özetleri derleyebilir ve sesli postalardan görevleri çıkarabilir.

Zoom Phone'un en iyi özellikleri

Takım işbirliği : Takım üyelerinizle 1:1 veya grup konuşmaları yapın, dosya paylaşın ve sohbet konularının özetlerini alarak hızlıca bilgi sahibi olun

Çağrı kaydı: Çağrıları kaydedin, transkripsiyonları ve tekrarları kullanarak bilgilere hızlıca erişin

Zoom Phone sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kurulum sürecinin kafa karıştırıcı olduğunu, çağrı yönlendirme ve diğer fonksiyonların çok belirsiz ve kurulumu zor olduğunu bildirdi

İnternet bağlantısı kararlı değilse, toplantının kalitesi olumsuz etkilenebilir

Zoom Phone fiyatlandırması

ABD ve Kanada Ölçülü: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

ABD ve Kanada Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $

Zoom Phone puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

5. 8×8 (Sınırsız uluslararası arama için en iyisi)

8×8, 14 ülkede sınırsız sesli arama sunar. ABD ve Kanada'ya arama ve metin mesajları sunan ve uluslararası aramalar için ek ücret alan RingCentral'a güvenilir bir alternatiftir.

Standart iletişim özelliklerinin ötesinde, 8×8 konuşma trendleri, müşteri duyarlılığı ve temsilci etkinliği hakkında gerçek zamanlı içgörüler için konuşma analizi içerir. Ayrıca paylaşılabilir, otomatik olarak oluşturulan arama sonrası transkriptler de alırsınız.

8×8'in en iyi özellikleri

Çağrı izleme : Canlı çağrılar sırasında temsilcilere koçluk yapın veya gerektiğinde çağrı müdahale özelliğini kullanarak doğrudan müdahale edin

Sesli ve video konferans : 500 katılımcıya kadar toplantılar düzenleyin ve AI tarafından oluşturulan özetler, içerik anlık görüntüleri, kayıtlar, sohbet geçmişi ve daha fazlasını alın

Veri analitiği: Buluttaki iletişimlerden veri toplayın ve analiz edin, daha iyi iş kararları alın

8×8 sınırlamaları

Masaüstü ve mobil uygulama bildirimleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlanmaz

Video konferans özellikleri biraz hatalıdır, bu da onu çok yönlü bir uzaktan çalışma çözümü olarak uygun hale getirmez

8×8 fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

8×8 puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (300'den fazla yorum)

6. Ooma Office (Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi)

ooma Office aracılığıyla

Ooma Office, kısıtlı bütçeye sahip küçük işletmeler için sağlam bir seçimdir. Temel planı, otomatik operatör, sanal faks, zil grupları ve genel adres sistemi gibi gelişmiş özellikleri içerir.

Buna ek olarak, bu araç sesli mesaj, çağrı yönlendirme ve ayda 500 dakikalık ücretsiz arama sunar. ABD ve Kanada içinde sınırsız arama ve 60'tan fazla ülkeye sınırsız uluslararası arama yapabilirsiniz. Sezgisel, kullanımı kolay arayüzü, Salesforce, Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı gibi CRM araçlarıyla entegre edilebilir.

Ooma Office'in en iyi özellikleri

Sanal resepsiyonist : Çağrıları ilgili uzantılara yönlendirin ve farklı iş fonksiyonları, çalışma saatleri ve konumlar için özel mesajlar oluşturun

Zil grupları : Çeşitli departmanlar için zil grupları oluşturun ve ilişkili numaraları sırayla veya aynı anda çalın

Video konferans: Arka plan gürültüsünü bastırma, eşzamanlı ekran paylaşımı, çevrimiçi beyaz tahtalar gibi özelliklerle takım toplantılarınızı daha verimli hale getirin.

Ooma Office sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mesajların alınmaması ve aramaların yönlendirilmemesi ile ilgili sorunlar bildirdi

Sesli mesaj her zaman düzgün şekilde kaydedilmez veya yazıya dönüştürülmez

Ooma Office fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,95 $

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95 $

Ooma Office puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

7. Vonage (Özel iş akışları için en iyisi)

via Vonage

Vonage'ın bulut tabanlı VoIP çözümü, kapsamlı bir API kitaplığı ile birlikte gelir ve işletmelerin iletişim uygulamalarını doğrudan iş telefon sistemlerine özelleştirip entegre etmelerine olanak tanır. Ayrıca, kanallar arası müşteri metin mesajlaşma, çağrı kaydetme, kuyruk oluşturma ve sanal faks gibi eklentiler sunar ve 200 katılımcıya kadar sanal konferanslar düzenlemenizi ve planlamanızı sağlar.

Vonage ile sınırsız, yüksek kaliteli aramalar yapabilir, takım sohbetlerine ve video konferanslara katılabilir ve otomatik yanıtlar, kuyruklar, IVR ve arama kaydı gibi akıllı iletişim özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Vonage'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı beyin fırtınası : Toplantılar sırasında sanal beyaz tahta üzerinde takım üyelerinizle beyin fırtınası yapın

Esnek fiyatlandırma : Temel bir planla başlayın ve yalnızca seçtiğiniz özellikler için ödeme yapın, ihtiyaçlarınıza göre maliyeti belirleyin

AI asistanı: Çağrı yönlendirme veya temel destek otomasyonu için AI destekli sanal asistan kullanın

Vonage sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamaları Vonage'a entegre etmenin zor olduğunu ve özel teknik uzmanlık gerektirdiğini düşündü

Arama kesintileri, gecikmeler, yankılar ve zayıf bağlantı genellikle genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler

Vonage fiyatlandırması

Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $

Premium: Uzantı başına aylık 29,99 $

Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 $

Vonage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: İş İçin 10 Sanal Toplantı Etiği Kuralı

8. Grasshopper (Tek başına çalışan girişimciler için en iyisi)

via Grasshopper

Basit ama profesyonel bir bulut telefon sistemi arayan tek kişilik bir orduysanız, Grasshopper iyi bir seçimdir. Grasshopper, aramaları herhangi bir cihaza yönlendirmenize, sınırsız uzantı oluşturmanıza ve işiniz için özel selamlamalar ayarlamanıza olanak tanır. Hatta sesli mesajları yazıya dönüştürür ve size e-posta ile gönderir, böylece önemli mesajları asla kaçırmazsınız.

Grasshopper'a kaydolurken, ücretsiz, yerel veya özel numaralar arasından seçim yapabilir veya mevcut numaranızı aktarabilirsiniz. Ayrıca, sınırsız SMS, otomatik yanıtlar ve telefon numarası uzantıları gibi araçlara erişim elde edersiniz.

Grasshopper'ın en iyi özellikleri

Otomatik operatör : 7/24 otomatik çağrı operatörünü kullanarak çağrıları alın, müşterileri self servise yönlendirin ve mesajları alın

Anında yanıtlar : İş saatleri dışında müşterilerinize yanıt vermek için resim ve bağlantılar içeren otomatik metin yanıtları ayarlayın

Çağrı yönlendirme: Rutin sorgu çağrılarını bilgilendirme uzantılarına yönlendirin ve müşteriler beklerken onlarla iletişim kurmak için özel selamlamalar kullanın

Grasshopper sınırlamaları

Birden fazla kişiye, birbirlerinin telefon numaralarını görmeden toplu metinler veya birden fazla metin gönderemezsiniz

Bazı kullanıcılar, platformun yavaş ve görsel olarak eski olduğunu ve akıllı telefon uygulamasında birçok sorun olduğunu bildirdi

Grasshopper fiyatlandırması

True Solo: Aylık 14 $

Solo Plus: 25 $/ay

Küçük İşletmeler: 55 $/ay

Grasshopper puanları ve yorumları

G2: 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

9. Ringover (Gelişmiş müşteri analizi için en iyisi)

ringover aracılığıyla

Ringover, AI destekli gerçek zamanlı analitik ve akıllı içgörüler sayesinde satış ve müşteri hizmetleri takımları için sağlam bir seçenektir. Bu araç sadece aramaları transkribe etmekle kalmaz, aynı zamanda duygular, anahtar kelimeler ve arama kalitesine göre etiketler ve kategorilere ayırır.

Gelişmiş duygu analizi ve anahtar kelime izleme, takımların müşteri memnuniyetini ve katılımını artırmayı amaçlayan konferans gündemleri ve tartışma konuları oluşturmasına yardımcı olur.

Ringover'ın en iyi özellikleri

Analitik ve raporlama : Mobil ve masaüstü uygulamalarından erişilebilen gerçek zamanlı gösterge panelinde takım üyelerinizin etkinlikleri ve performansları hakkında eksiksiz bir genel bakış elde edin

Entegrasyonlar : CRM, iletişim, depolama ve verimlilik araçlarıyla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Hedef belirleme ve KPI'lar: İlerlemeyi ölçmek ve karşılaştırma ölçütleri belirlemek için net hedefler ve KPI'lar oluşturun

Ringover sınırlamaları

İletişimin kararlılığında bazı sorunlar var ve yazılımda (masaüstü uygulaması) birden fazla hata var

Bazı kullanıcılar bir telefon hattından diğerine geçerken sorun yaşadı

Ringover fiyatlandırması

Akıllı: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 64 $

Ringover puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

10. Phonexa (Pazarlama takımları için en iyisi)

phonexa aracılığıyla

Popüler bir RingCentral alternatifi olan Phonexa, çağrı izleme, potansiyel müşteri dağıtımı ve analitiği tek bir sistemde birleştiren çok amaçlı bir pazarlama otomasyonu çözümüdür.

"Call Logic" platformu, ücretli arama, sosyal medya, e-posta kampanyaları ve çevrimdışı pazarlama gibi kanallarda ayrıntılı bilgilerle aramaları yönetir ve izler. Pazarlamacıların arama kalitesi, dönüşüm oranları ve arama süreleri hakkında tam görünürlük elde etmelerine yardımcı olur.

Phonexa'nın en iyi özellikleri

Çağrı yönlendirme : Birden fazla pazarlama kanalından gelen potansiyel müşterileri izleyin ve doğru satış temsilcilerine yönlendirin

IVR : Self servis ve geri arama planlaması için IVR fonksiyonunu ve ses stüdyosunu kullanın

Özel gösterge panelleri: Dinamik ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle kampanya performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler edinin

Phonexa sınırlamaları

E-posta adresleri ve müşteri adayı ID'leri yerine telefon numarasına göre müşteri adayı aramasına izin vermez

Derinlemesine analizler yapmak için ML ve AI yetenekleri eksik

Phonexa fiyatlandırması

Lite: 250 $/ay

Premium: 500 $/ay

Kurumsal: 1000 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Phonexa puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (60'tan fazla yorum)

Takım iletişimi, sınırsız arama ve metin mesajlarından daha fazlasını içerir. İdeal araç, takım işbirliğini basitleştirmekle kalmaz, aynı uzmanlıkla işinizin diğer tüm yönlerini de yönetir.

Drumroll 🥁: İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu entegre yaklaşıma en uygun seçenektir.

Yapay zeka destekli bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, iletişimi merkezileştirir ve verimliliğinizi tek bir platformda takip eder.

ClickUp: Uçtan uca proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Proje yönetiminden takım işbirliğine kadar her şeyi ClickUp ile tek bir çalışma alanında yönetin

ClickUp, iş iletişimi ve görev yönetimini tek bir yerde birleştirerek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olur.

ClickUp Sohbet, tek bir tıklama ile mesajı göreve dönüştürür ve sohbetler, belgeler, notlar vb. içindeki ilgili bilgiler otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde, bağlam kaybolmaz ve herkes her zaman aynı sayfada olur.

Merkezileştirme veya bizim deyimimizle "yakınsama", günde yüzlerce sesli aramayı yönetirken çok kullanışlı bir özelliktir.

RingCentral veya alternatiflerini kullanıyor olsanız da, ClickUp'ı kullanarak arama sırasında aldığınız tüm notları bir ClickUp Belgesinde toplayabilir, ClickUp Görevleri'ni kullanarak notlardan eylem öğeleri oluşturabilir, bunları doğru kişilere atayabilir ve işinizi halledebilirsiniz!

İşlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda birleştiren ClickUp Chat ile bağlam değiştirmeye veda edin

Ayrıca, tek tek veya grup sohbeti şeklinde sorunsuz gerçek zamanlı iletişim için takım arkadaşlarınızla anında bağlantı kurabilmenizi sağlayan hızlı toplantılar olan ClickUp SyncUps'a da sahip olursunuz.

Bir toplantıyı veya toplantıyı kaydetmek mi istiyorsunuz? Sadece Clip it'i kullanın.

Süreçleri belgelendiriyor, sorun giderme adımlarını açıklıyor veya proje güncellemeleri veriyor olsanız da, ClickUp Kliplerini kullanarak farklı araçlar arasında geçiş yapmadan her şeyi bir videoda kaydedin. Toplantıdan sonra, klipler tüm takım üyeleriyle paylaşılarak herkesin ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmesini sağlayabilirsiniz. Klipleri herkese açık hale getirmek istiyorsanız, izinleri güncellemeniz yeterlidir.

Video kaydedildikten sonra, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain otomatik olarak transkripsiyonunu yapar. Transkriptte anahtar kelimeleri kolayca arayarak en önemli kısımlara doğrudan atlayabilirsiniz.

ClickUp Clips ile takımınız için eğitimler veya kısa tartışma videoları oluşturun

Tüm bunların en önemli özelliği, akıllı toplantı gündemleri ve takipleri ile bir proje yönetimi platformunu bir araya getiren ClickUp Meetings'tir.

Tüm toplantı kayıtları otomatik olarak kaydedilir ve ilgili görevlere bağlanır, böylece ileride başvurmak üzere erişilebilir bir arşiv oluşturulur. Dahası da var:

Entegre görev yönetimi : Görevleri ve hedefleri izlediğiniz aynı çalışma alanında toplantıları planlayın, düzenleyin ve kaydedin

Gerçek zamanlı işbirliği : Tek bir SyncUp'ta ekranları paylaşın, görevleri birbirine bağlayın ve 200 kişiye kadar canlı sohbet edin

Ekran paylaşımı: Klipleri kaydedin ve herhangi bir konuşma veya göreve ekleyin, hedef sorgular/geri bildirimler için belirli bölümlere yorum yapın ve AI destekli transkripsiyonlarla bilgi arayın

Toplantı yöneticisi: ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri ile gündemi ve eylem öğelerini izleyin, ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile her görevin doğru sahibine atandığından emin olun ve ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

ClickUp Toplantıları ile beyin fırtınası, proje planlama ve daha fazlası için takımınızı bir araya getirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, bazen çok fazla gelebilecek geniş bir dizi özellik sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, çalışma alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Kesintisiz Konuşmalar Yapın

En iyi araçlarla desteklenen modern takımlar, iş iletişiminde şampiyon olur.

En iyi RingCentral alternatifleri, işinizle birlikte ölçeklenir, proaktif müşteri desteği sunar ve şeffaf fiyatlandırmaya sahiptir. Arama kısmı halledildikten sonra, tek ihtiyacınız olan tüm bu bilgileri işinize entegre etmek için doğru platformdur.

Bunun için, ClickUp, ClickUp Sohbet, ClickUp Brain ve ClickUp Clips gibi özellikleri proje yönetimi ile birleştiren VoIP liderleri için ilk tercihtir.

ClickUp ile sadece takım üyelerinizle iletişim kurmakla kalmaz, görevler atayabilir, hedefler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz; böylece iletişim kopukluklarını ortadan kaldırırsınız.

Proje yönetiminin iş iletişim araçlarınızı nasıl güçlendirdiğini görmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.