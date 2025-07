Satıştan pazarlamaya kariyer geçişi nasıl yapılır?

Pazarlar seçeneklerle doludur; herhangi bir süpermarket reyonunu düşünün, buna katılacaksınız. Her şey dijitalleşti; çevrimiçi satışlar her zamankinden daha hızlı büyüyor. Müşteriler satışa maruz kalmaktan giderek daha fazla kaçınıyor; self servis hizmetleri tercih ediyor. Aslında, ilk gerçek dijital nesil olan Z kuşağı, yüksek teknolojili, çok kanallı bir deneyim talep ediyor.

Tüm bu faktörler, kuruluşların müşterilerine satış yapma şeklini önemli ölçüde değiştirmiştir. Danışmanlık satış, gelen pazarlama, pazara giriş, ürün odaklı pazarlama ve müşteri başarısı, geleneksel modellere göre öncelik kazanmaktadır.

SaaS işleri gibi modern organizasyonlarda pazarlama, satış ve müşteri başarısı, genellikle "büyüme" olarak adlandırılan tek bir fonksiyon altında bir araya gelir. Bu alt fonksiyonlar birlikte, müşteri kazanımını destekleyen entegre pazarlama stratejileri oluşturur. Dolayısıyla, pazarlama alanına atılmak isteyen bir satış profesyoneliyseniz, şimdi tam zamanı!

Bu blogda, satıştan pazarlamaya nasıl geçiş yapabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Neden Satıştan Pazarlamaya Geçiş Yapmalı?

Deneyimli satış elemanları bile aşağıdaki gibi çeşitli nedenlerle pazarlamaya geçmeyi düşünebilir:

Beceri örtüşmesi

Müşteri odaklı roller olarak, hem satış hem de pazarlama güçlü iletişim, ilişki kurma ve müşteri ihtiyaçlarını anlama becerileri gerektirir. Bu, geçişi daha kolay olmasa da daha organik hale getirir.

Çok boyutlu iş

Satış kariyeri genellikle tek boyutlu olabilir, yani potansiyel müşteriler bulmak, onlarla toplantılar yapmak ve anlaşmaları kapatmak. Huninin en üstünde yer alan bir kariyer olarak pazarlama, dijital pazarlama, reklamcılık, etkinlikler, içerik vb. gibi daha geniş bir faaliyet yelpazesi sunar.

Kariyer gelişimi

Pazarlama, strateji, marka yönetimi ve dijital araçlar gibi çeşitli fırsatlar sunar. Ayrıca, girişimcilik kariyerine yönelmek istiyorsanız, bunun için de harika bir temel oluşturur.

Yaratıcı yollar

Pazarlama, satışta daha az olabilecek metin yazımı, video senaryoları, tasarım özetleri, sunumlar vb. formlarında yaratıcılığınızı geliştirmek için daha fazla fırsat sunar.

Daha fazla fırsat

ABD'de pazarlama alanında mevcut işlerin sayısı, satış alanından daha hızlı bir oranda artmaktadır. Örneğin, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından "yazılım veya destek gibi teknik uzmanlık gerektiren iş ürünlerini veya hizmetlerini satmak" olarak tanımlanan satış mühendislerinin rolü %6 oranında artarken, pazarlama müdürlerinin rolü %8 oranında artmaktadır.

Bonus Okuma: Teknoloji satışına nasıl girilir?

Ancak kariyer değişikliği yapmayı düşünüyorsanız, önce iki rol arasındaki farkları net bir şekilde anlamaya çalışın.

Satış ve Pazarlama Arasındaki Farkları Anlamak

Herhangi bir ayrım yapmadan önce, birinin diğerinden daha iyi olmadığını bilmek önemlidir. Her kariyerin kendine özgü artıları ve eksileri vardır, bu da onları doğru beceri setine sahip kişiler için özellikle uygun hale getirir.

Becerilerinizi haritalamak için satış ve pazarlama arasındaki farklara ilişkin temel bilgileri burada bulabilirsiniz.

Özellik Satış Pazarlama Hedef Mevcut talebi karşılayın Yeni talep yaratın Odaklanın Anlaşmaları kapatma, gelir elde etme Farkındalık yaratma, potansiyel müşteriler oluşturma Yaklaşım Bireysel, genellikle bire bir, özellikle B2B'de Genellikle hedef segmentlere yönelik toplu Etkinlikler Potansiyel müşteri bulma, soğuk arama, demo, itirazların ele alınması İçerik oluşturma, e-posta kampanyaları, çevrimiçi reklamlar, web seminerleri Metrikler Toplam gelir, Fırsatların anlaşmaya dönüşme oranı, Döngü uzunluğu, Kazanma oranı, Müşteri yaşam boyu değeri (CLTV) İzlenmeden dönüşüme, MQL'den SQL'ye dönüşüm oranı, E-posta açılma oranı, Tıklama oranı, Reklam harcamalarının getirisi

Pazarlamada Anahtar Beceriler

Modern iş dünyasında, satış pazarlama bittiği yerde başlar. Örneğin, pazarlama farkındalık yaratır, potansiyel müşteriler oluşturur ve bunları değerlendirir. Ardından, potansiyel müşteriler satış ekibine devredilir ve satış ekibi bu müşterileri besleyerek onları gerçek müşterilere dönüştürür.

Bu geçişi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan pazarlama becerileri şunlardır.

İletişim

Satış uzmanlığınız size mükemmel iletişim becerileri kazandırır. Bu becerileri pazarlama alanına aktarın, uyarlayın ve geliştirin.

E-posta pazarlaması, basın bültenleri vb. için yazılı iletişim becerilerinizi geliştirin.

Afişler, posterler, reklamlar vb. için özetler yazmak üzere tasarım becerisi geliştirin (burada slayt oluşturma becerilerinizi kullanın).

Video senaryoları için sözlü iletişim becerilerinizi geliştirin

İçerik oluşturma

İletişimden içeriğe adım atın ve pazarlama kariyerinize güç katın. İçerik sadece yazmak anlamına gelmez. Şunları da içerir:

Strateji : Sahip olunan, ücretli ve kazanılmış medyada bütünsel bir çok kanallı içerik pazarlama stratejisi oluşturma

Çok modlu yaklaşım : Yazılı, görsel, sesli, video ve etkileşimli içerik oluşturma

Yeniden kullanım : Aynı içerik fikirlerini farklı platformlarda ve biçimlerde kullanmanın yaratıcı yollarını bulma

Ş Akışı yönetimi: Tipik bir içerik boru hattı yazarlar, düzenleyiciler, tasarımcılar, geliştiriciler, halkla ilişkiler, sosyal medya, pazarlama operasyonları ve daha fazlasını içerir. Bu ş akışını kullanmayı ve yönetmeyi öğrenin

Kampanya yönetimi

Biraz daha niş ve hatta teknik bir faaliyet olan arama, e-posta veya sosyal medya üzerinden pazarlama kampanyası yönetimi. Pazarlama kampanyalarını planlama, yürütme ve ölçme becerilerini geliştirin.

Veri analizi

Satış elemanları, özellikle ROI söz konusu olduğunda veri analizinde ustadır. Öte yandan, pazarlama OKR'leri metriklere ve verilere daha nüanslı bir görünüm gerektirir. Şunları öğrenin:

Pazar eğilimlerini ve müşteri verilerini yorumlayın

Çeşitli kanallar, kampanyalar ve içerikler arasındaki bağlantıları kurarak ROI odaklı pazarlama stratejileri oluşturun

Omnichannel pazarlamayı ve bir kanalın diğerine etkisini anlayın

CLTV dahil olmak üzere uzun vadeli etkiyi ölçün

Bu becerileri kazanmak ve geçiş yapmak için heyecanlıysanız, size yardımcı olacak bir yol haritası burada.

Geçiş için hazırlık

Satıştan pazarlamaya geçiş, örneğin avukatlıktan düğün fotoğrafçılığına geçişten çok daha organiktir. Bu, doğrusal bir süreç olduğu anlamına gelmez. Geçiş yapmadan önce, başarıya ulaşmak için kendinizi hazırlayın.

Mevcut becerilerinizi değerlendirin

Nerede olduğunuzu anlamakla başlayın. Mevcut becerilerinizi şu şekilde değerlendirin:

Okul/üniversite eğitiminize geri dönüp niteliklerinizi belirleyin

Mevcut rolünüzü ve yapacağınız her şeyi derinlemesine inceleyin

Yapabileceğiniz staj veya gönüllü çalışmalar hakkında düşünün

Okuduğunuz haber bültenleri, takip ettiğiniz düşünce liderleri, kimlerden öğrendiğiniz gibi soyut kavramlar hakkında yaratıcı düşünceler yapın.

Mevcut becerilerinizden pazarlamayla ilgili olanları belirleyin. Pazarlama ile ilgili olmasa bile, aktarılabilir olan her şeyi düşünün.

Eğitim alın

Pazarlamaya sorunsuz bir geçiş yapmak için biraz eğitim almak faydalı olacaktır. Genel bilgilerle başlayın ve yavaş yavaş uzmanlaşın. Çevrimiçi kurslar, bootcamp'lar veya sertifika programları yapabilirsiniz. Pazarlama bilgilerinizi gösteren her şey, iş görüşmesine çağrılmanıza yardımcı olacaktır.

Pazarı anlayın

Eğitiminizi alırken, pazarda potansiyel fırsatları araştırmak da faydalı olacaktır. Mevcut iş türleri, bu işler için gerekli beceriler ve ulaşmanız beklenen hedefler hakkında bilgi edinin. Bu, geleceğe yön vermenize ve çabalarınızı doğru yöne yönlendirmenize yardımcı olacaktır.

Kişisel bir marka oluşturun

Inbound pazarlama neredeyse tamamen iyi bir markalaşmaya bağlıdır. Bu nedenle, kendiniz için güçlü bir kişisel marka oluşturun. Sosyal medya profillerinizi güncelleyin. İlgili gruplara ve topluluklara katılın.

Önce satışla ilgili anlamlı ve değerli içerikler yayınlayın, ardından yavaş yavaş pazarlama ile ilgili konulara geçin.

Bununla birlikte, geçişi gerçekleştirmek için hazırsınız. Hadi başlayalım.

Satıştan pazarlamaya başarılı bir şekilde geçiş için adımlar

Kariyer geçişleri bir gecede gerçekleşmez. Bu nedenle, satış işinizi aceleyle bırakmayın. Sabırla adım adım ilerleyin. İşte nasıl yapacağınız.

Net kariyer hedefleri belirleyin

Hazırlık aşamasında edindiğiniz pazar bilgisine dayanarak kariyer hedeflerinizi belirleyin. "Yıl sonuna kadar pazarlama alanında bir iş bulmak" gibi uzun vadeli bir hedef belirleyin

Bunu daha küçük kısa vadeli hedeflere bölebilirsiniz, örneğin:

Beceri geliştirme : Örneğin, ay sonuna kadar pazar araştırması yöntemlerini öğrenin

Sertifika : Örneğin, bir sonraki çeyrekte Coursera'nın influencer pazarlama sertifikasını alın

İş arama : Örneğin, çeyrek sonuna kadar başvuracağınız üç rol belirleyin

Deneyim: Örneğin, yıl sonuna kadar iki adet bir aylık staj tamamlayın

Ağ oluşturmaya başlayın

Satıştan pazarlamaya geçişin en iyi yolu, doğru kişilerden destek almaktır. Bu nedenle, erişiminizi genişletin ve ilgili kişilerle ağınızı genişletin. Bunu yaparken, iki tür insan arayın.

1. Pazarlama uzmanları

Aradığınız pazarlama kariyerine sahip kişileri belirleyin. Onlarla işlerinin nasıl olduğu, bir gün içinde neler yaptıkları, nasıl bir gelişim geçirdikleri vb. hakkında konuşun.

2. Satıştan geçiş yapmış pazarlamacılar

Sizden önce bu yolu izlemiş olanlarla konuşun, size yol göstersinler. Onların yolculuğunu, karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını takip edin. Bir satış müdürünün günlük hayatının eskiden nasıl olduğunu ve pazarlama alanındaki mevcut rollerinden nasıl farklı olduğunu anlayın. Onların deneyimlerinden ders alın.

Bir mentor bulun

Engeller, itirazlar, reddedilmeler ve kendinizi çaresiz hissetmenize neden olacak şüphelerle karşılaşacaksınız. Empati kuran bir mentor, tüm bunları sizin için çok daha kolay hale getirecektir.

Potansiyel mentorlara ulaşın ve mentorluk isteyin. Size en uygun olanı seçmeden önce birden fazla kişiyle konuşun. Mentorluk hedefleri belirleyin, zorluklarınızı tartışın ve mentorunuzun tavsiyelerinden yararlanarak geçişinizi hızlandırın.

Bonus Okuma: Pazarlama mentoru nasıl bulunur?

Profilinizi oluşturun

Herhangi bir iş araması için özgeçmiş ve birkaç kapak mektubu gerekir. ClickUp Belgeleri gibi bir araç kullanarak özgeçmişinizin çeşitli sürümlerini gözden geçirin. Mentorlarınızla güvenli bir şekilde paylaşarak geri bildirim alın (onlar da yorum ekleyebilir!).

Şirket içi transfer fırsatlarını araştırın

Satış elemanı olarak ilk pazarlama işinizi bulmak için en iyi yer, mevcut kuruluşunuzdur. Şirket içi transfer fırsatlarını keşfedin. Mevcut pozisyonlara başvurun ve potansiyel yöneticilerinizle konuşun.

Takım sizi zaten tanıyor ve becerilerinizi takdir ediyor. Ayrıca, kuruluş, ürünleri ve hizmetleri hakkında önemli bilgilere sahipsiniz. Bunları kendi yararınıza kullanın.

Dışarıdaki pazarlama rollerine başvurun

Şirket içi transfer işe yaramazsa, dışarıya bakın.

Sizi rollere yönlendirebilecek bağlantılarınıza ulaşın

İş ilanları panolarında ve LinkedIn'de yayınlanan iş ilanlarını keşfedin

Çalışmak istediğiniz kuruluşları belirleyin ve bu kuruluşların açık pozisyonlarına başvurun

Pazarlama etkinliklerine katılın ve potansiyel fırsatlar için kendinizi tanıtın

İş arama süreciniz herhangi bir noktada zorlaşırsa, ClickUp'ın İş Arama Şablonu ile işleri sipariş altına alın. Bu şablonu kullanarak iş ilanlarını, başvurularınızı, özgeçmişinizi, mülakat kaynaklarını ve daha fazlasını izleyin.

Birkaç reddedilme ve bazı hayaletleme durumlarıyla karşılaşabilirsiniz, ancak doğru beceriler ve iş stratejisiyle pazarlama kariyerinde ilerlemeye başlayacaksınız. Hedefinize ulaştığınızda, aşağıdaki ipuçlarını mutlaka kullanın.

Pazarlama Rolünde Satış Deneyiminden Yararlanma

Pazarlamada yeni başlayan biri gibi hissetmeyin. Siz, sağlam satış becerilerine sahip, deneyimli bir profesyonelsiniz. Öyleyse, yeni rolünüze sahip olduğunuz her şeyi getirin.

Müşteri odaklılık

Bir satış elemanı olarak, müşteriye en yakın kişi sizsiniz. Müşterileri derinlemesine ve sezgisel olarak anlıyorsunuz. Bu bilgiyi içerik ve kampanya yönetiminizde kullanın.

💡Profesyonel İpucu: Örneğin, bir blog yazısı yazarken, müşterinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlu noktalar hakkındaki bilgilerinizi kullanın.

CRM

ClickUp ile sorunsuz müşteri ilişkileri yönetimi

Herhangi bir kuruluşta, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) en çok satış elemanları tarafından kullanılır. Bu deneyimi pazarlama rolünüze taşıyın.

ClickUp CRM gibi bir aracı kullanarak müşteri verilerini yönetin

Müşteri segmentlerini hedefli kampanyalar göndermek için bölün ve ayırın

İçerik tasarlamak için müşteri davranışlarını ve tercihlerini keşfedin

Müşteri deneyimini kişiselleştirmek için kullanabileceğiniz veri noktalarını belirleyin

Veriye dayalı raporlama

ClickUp ile KPI odaklı pazarlama

Bir satış elemanı olarak, ayrıntılı verileri inceleme konusunda beceri geliştirdiyseniz, biraz uzaklaşarak bir pazarlamacı olarak büyük resmi görün. ClickUp Dashboards gibi bir araçta KPI odaklı raporlar oluşturarak çeşitli pazarlama çabalarının nasıl birlikte işlediğini inceleyin.

Pazarlama kampanyalarındaki ilerlemeyi görselleştirin, içeriğinizin gösterimlerini/dönüşümlerini ölçün ve satış ekipleri için ClickUp ile tüm bunları gelirle ilişkilendirin.

Otomasyonlar

ClickUp ile zahmetsiz e-posta otomasyonu

Pazarlamacı olarak hayatınız çok yoğunlaşırsa, her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmayın. Tekrarlayan görevleri yerine getirmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. ClickUp Formları ile özel müşteri adayı yakalama ayarları yapın ve etiketleme/segmentasyonu otomatikleştirin. Sizin için önemli olan özel tetikleyicilere dayalı e-posta otomasyonları oluşturun.

ClickUp Brain ile yazın

Rolünüzde sıkışmış hissediyor musunuz? ClickUp Brain ile ilham kaynağı olun. AI'yı kullanarak içerik fikirleri üretin, içerik yazın, raporları özetleyin, anahtar kelime senaryoları oluşturun, tablolar oluşturun ve videoları transkripsiyonlayın. Dahası var! Yerleşik yazım denetimi ile kaliteyi kontrol edin ve iyileştirin.

En iyi araçlara ve çabalara rağmen, zorluklarla karşılaşacaksınız. Bunları nasıl aşabileceğinizi görelim.

Yaygın Zorlukların Üstesinden Gelmek

Kariyer pazarlamacıları her gün birçok zorlukla karşılaşır. Satıştan pazarlama alanına geçiş yapan bir pazarlamacı olarak, bazı benzersiz engellerle karşılaşabilirsiniz. Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve bunları aşmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

Yeni bir zihniyete uyum sağlamak

Satış, bireysel anlaşmaları kapatmakla ilgilidir, pazarlama ise daha geniş kitlelere ulaşmakla ilgilidir. Satış elemanları, kapalı anlaşmalar formunda somut sonuçların doğrulamasını alır, ancak pazarlamacılar izlenimlerden ve potansiyel müşterilerden memnun olmalıdır.

Satış metrikleri ve performans göstergeleri, pazarlamaya göre daha basittir. Ayrıca, satış odaklı bir roldür, pazarlama ise daha geniş bir kapsamı olabilir.

Satıştan pazarlamaya geçiş yaparken, yeni role uyum sağlayabilmeniz gerekir.

İçine dön ve ihtiyacın olan değişiklikleri anla

Yaratıcı projelerde işbirliği yapmak için zaman ayırın

Niteliksel geri bildirim vermeyi ve almayı öğrenin

Performansınızın düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlayın

Bilgi eksikliklerini giderme

Pazarlama, sürekli gelişen ve yaygın bir alandır. Zaman zaman bilgi eksiklikleriniz olduğunu fark edeceksiniz. Bunları gidermek için kişisel bir gelişim stratejisi oluşturun.

Eksiklikleri belirlemek için zaman zaman işinizi gözden geçirin

Beceri ve yetkinlikleriniz hakkında meslektaşlarınızdan ve yöneticilerinizden geri bildirim alın

Çevrimiçi kurslara veya atölye çalışmalarına kaydolun

Pilot projeler, kişisel görevler vb. ile becerilerinizi pratikte uygulayın.

Bir planınız olduğunda, ClickUp Görevleri ile bunları düzenleyin. Görevler, alt görevler, son tarihler, öncelikler ve daha fazlasını ayarlayın.

Kendi bilgi tabanınızı oluşturun

Çevrimiçi kurslarınızı ve beceri geliştirme programlarınızı yaparken, not almak için Clickup Belgeleri'ni kullanın. Notlarınızı görevlere bağlayarak, arama yoluyla kolayca erişebileceğiniz bir bilgi ağı oluşturabilirsiniz.

Uyum sağlamak

Pazarlama departmanında satış elemanı olarak kendinizi biraz yabancı hissediyorsanız endişelenmeyin. Bu çok normal bir durumdur. Pazarlama müdürünün bir gününün nasıl geçtiğini anlayın.

Yeni ekip arkadaşlarınızı gözlemleyin ve davranışlarından dersler çıkarın

Dikkatlice dinleyin ve sorular sorun

Bakış açınıza güvenin ve yararlı girdiler sunun

İlişkiler ve topluluk geliştirin

Sorunsuz bir geçiş için ipuçları ve kaynaklar

Son olarak, geçişinizi daha sorunsuz hale getirmek için bazı değerli kaynaklara göz atalım.

Çevrimiçi kurslar ve sertifikalar

Pazarlamaya geçişte bir adım öne geçmek için aşağıdakilerden herhangi birini deneyin:

💡Profesyonel İpucu: Daha fazla bilgi için kariyerinizi geliştirmek için en iyi 10 pazarlama sertifikasına göz atın.

En iyi pazarlama kitapları

Pazarlamacı olmak için düşünce tarzınızı değiştirmenin en iyi yollarından biri, çok okumaktır. Seth Godin'in Permission Marketing, Purple Cow ve This is Marketing kitapları bu konuda harika başlangıç noktalarıdır.

Daha geleneksel bir şey arıyorsanız, Ogilvy on Marketing'i deneyin. Startup pazarlaması için Sean Ellis ve Morgan Brown'un Hacking Growth kitabını okuyun. İçerik öğrenmek için Joe Pulizzi'nin Content Inc. kitabını inceleyin. Teknoloji sektöründeyseniz, bu ürün pazarlama kitaplarından herhangi birini keşfedin.

Popüler bloglar

Abone olun ve pazarlama ile ilgili en iyi içeriklerden bazılarını okuyun:

İçerik pazarlama ve metin yazarlığı kaynakları için Copyblogger

Marie Forleo (ve YouTube/Podcast'i) küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için pazarlama konusunda

HubSpot , OG inbound pazarlama blogu

Genellikle aşağıdaki araçları içeren pazarlama teknolojisi yığınını öğrenin:

Analitik : Google Analytics ile gösterimler, sayfa görüntülemeleri, tıklamalar, form doldurmalar, kullanıcı yolculukları ve daha fazlasını içeren web sitesi trafiğini izleyin. Ayrıca, birkaç : Google Analytics ile gösterimler, sayfa görüntülemeleri, tıklamalar, form doldurmalar, kullanıcı yolculukları ve daha fazlasını içeren web sitesi trafiğini izleyin. Ayrıca, birkaç analitik şablonunu elinizin altında bulundurun

CRM : HubSpot, Salesforce veya ClickUp CRM ile müşteri verilerini yönetin

Tasarım : Canva ile broşürler, el ilanları, sosyal medya mesajları vb. için görsellerinizi hızlıca oluşturun

SEO/SEM : Semrush ve Ahrefs gibi araçlarla anahtar kelimeleri yönetin, içeriği optimize edin ve kampanyalar yürütün

Proje yönetimi: Tüm pazarlama görevlerinizi bir araya getirin ve : Tüm pazarlama görevlerinizi bir araya getirin ve ClickUp ile büyük resmi görün

ClickUp ile Pazarlama Alanına Geçiş Yapın

Pazarlama, dünya çapında birçok satış elemanı için büyüme ve liderliğe doğru doğal bir geçiş sürecidir. Aslında, satış geçmişi, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenleri daha güçlü hale getirebilir ve başarılı olmak için ihtiyaç duydukları pratik bilgileri sağlayabilir. Müşterilerin "satışa maruz kalma" konusundaki tutumlarının değişmesiyle, pazarlamacının rolü iş açısından daha da önemli hale gelmiştir.

Hatta, pazarlama ve ardından müşteri başarısı alanlarında kısa süreli deneyim kazanarak, hem startup'lar hem de kurumsal şirketler tarafından büyük talep gören bir rol olan büyüme lideri olarak kariyerinizi geliştirebilirsiniz.

Ancak, birçok avantaj bu geçişi kolaylaştırmıyor. Pazarlama rollerine talep çok yüksek ve mülakatlar rekabetçi. Satıştan pazarlamaya geçiş, stratejik ve birikimli bir çaba gerektirir.

Geçişe başlamadan önce beceriler edinmeniz, bunları uygulamaya koymanız, sertifikalar almanız, kitaplar okumanız, staj yerleri bulmanız, ağ oluşturmanız, kişisel markanızı oluşturmanız, özgeçmiş hazırlamanız, işlere başvurmanız ve mülakatlarda başarılı olmanız gerekir!

Tüm bu lojistik işlemlerin sizi şaşırtmasına izin vermeyin. Pazarlamacılar için ClickUp gibi esnek bir proje yönetimi aracını kullanarak pazarlama alanına geçişinizi planlayın ve gerçekleştirin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. Kariyerinizde başarılar dileriz!