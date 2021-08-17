çevik Proje Yönetimi için 20'den Fazla Uzman İpucu

Çevik, proje yönetimi metodolojileri arasında en çok tercih edilenidir.

Çevik yaklaşımla, takımlar projelere 30.000 fit yükseklikten bir görünümle başlar ve bu da nihayetinde değişime hızlı yanıt verme, geliştirme süreci boyunca müşteri geri bildirimlerini toplama ve süreçlerden çok işbirliğine öncelik verme fırsatlarına yol açar. 🤩

Agile konusunda deneyimli veya yeni olsanız da, en yaygın ikilemler her iki grup arasında ortaktır. Agile proje yönetimini anlamak için bilmeniz gereken çok şey var: nedir, nasıl yapılandırılmıştır ve avantajları nelerdir?

Belki de en büyük soru şudur: Çeviklik sizin takımınız için nasıl işe yarayabilir? 🤔

Bu soruyu yanıtlamak için çevik deneyime sahip profesyonellerden en iyi ipuçlarını bir araya getirdik.

Agile proje yönetiminin anlamını açıklamakla başlayalım.

Çevik proje yönetimi nedir?

Temel olarak, Agile proje yönetimi, büyük bir proje yaşam döngüsünü kısa ve ulaşılabilir aşamalara ayıran, yinelemeli ve esnek bir süreçtir.

Çevik yöntem şunlara odaklanır:

Müşteri işbirliği

Kendi kendini organize etme

Değişen ortamlarda uyum sağlama

Takım ve paydaş şeffaflığı

Proje yaşam döngüsü boyunca sürekli iyileştirme

Günümüzde, tüm çevik süreçlerinizi yönetmek ve otomatikleştirmek için modern proje yönetimi yazılımlarını kullanabilirsiniz. Böylece, çevik görevleri ışık hızında gerçekleştirebilirsiniz!

Bonus: Çevik epiklerle ilgili bu kılavuzu inceleyin!

Agile proje yönetimini ne zaman kullanmalısınız (ve ne zaman kullanmamalısınız)?

Günümüzün büyüyen dijital ortamında, tüm sektörlerdeki kuruluşlar Agile proje yönetiminden yararlanabilir.

Doğru bir şekilde uygulandığında, çevik çalışma, takımlara projenin geliştirilmesi boyunca fikirlerini ve iyileştirmelerini paylaşmak için yaratıcı özgürlük ve şeffaflık sağlar.

Yanlış yapılan:

Doğru şekilde tamamlandı:

Ancak, hangi projelerin çevik için uygun olduğunu bilmek önemlidir. Sonuçta, çevik yöntemi kullanmak, proje sürecini aşırı karmaşıklaştırır ve kafa karıştırırsa amacına ters düşer. 🤷🏻‍♀️

Çevik için uygun proje özellikleri:

Paydaşların katılımı

Dönüşüm arzusu

Müşteri geri bildirimi, geliştirme aşamalarında ayrılmaz bir parçadır

Özel takım, Agile konusunda bazı pratik deneyime sahiptir

Çevik için uygun olmayan proje özellikleri:

Sabit gereksinimler ve son tarihler

Kısa sürede makul bir şekilde tahsis edilemez

Müşteri gereksinimleri ilk seferinde karşılanır ve gelecekte iyileştirme gerekmez

Bunu göz önünde bulundurarak, diğer profesyonellerin çevik proje yönetimi ile ilgili deneyimlerini dinlemenin zamanı geldi. 🎙

Çevik proje yönetimi için ipuçları

Bir ürün yöneticisi için, müşteriyi memnun etmek ve şirket hedeflerini gerçekleştirmek için gereken iş değerini açıklamak önemlidir.

Mümkün olduğunda, Lean canvas işlerini, müşteri anketlerini ve görüşme sonuçlarını paylaşırım, böylece geliştirme takımı da müşterilerin gerçek düşüncelerini öğrenebilir.

Şirket hedefleri tarafında, bu müşteri sorununu çözmenin, yine sahip olduğum pazar ve rekabet verilerine dayanarak, gelirimizi, müşteri sadakatini veya pazar payımızı artırmaya nasıl yardımcı olacağını açıklıyorum.

Çevik proje yönetimi ile uğraşan birine verebileceğim en iyi tavsiye, kurallara değil sonuçlara odaklanmasıdır.

Agile ile, Agile'ın ne olup ne olmadığı konusunda çok fazla zaman ve enerji harcamak ve Agile'ı kullanmak için belirlediğiniz hedefleri, yani daha iyi sonuçları gözden kaçırmak çok kolaydır.

Süreci hayata geçirirken, katı süreçlere odaklanmaktan kaçınarak Agile'ın ruhunu, değerlerini ve felsefesini benimsediğinizden emin olun.

Herkesi aynı hedefe yöneltmek ve çevik iş akışına inandırmak için elinizden geleni yapın.

En etkili sonuçları elde etmek için, takım üyeleri ve liderler neden çevik bir ortamda çalıştıklarını anlamalı ve bunun faydalarını gerçekten inanmalıdır.

Ancak o zaman bunu benimseyecekler ve çevikliğin sunduğu avantajlardan tam olarak yararlanabileceksiniz. Çalışanlarınızın zihniyeti uygun değilse, çevik iş akışından en iyi şekilde yararlanamazsınız.

Organizasyon, başarılı bir çevik proje yönetimi için anahtardır. Herkes, her sprintin görevlerini tamamlamak için tüm adımları bilmelidir.

Bu nedenle herkesin, işlerini verimli ve güvenilir bir şekilde tamamlayabilmesi için şirketin Standart Çalışma Prosedürlerine kolay erişimi olmalıdır.

Takımınızın SOP'lerinden biri olarak, herkesin takımın karşılaştığı sorunlar veya riskler hakkında nerede sohbet edeceğini bilmesi için bir iletişim süreci oluşturmalısınız. Bunu Slack'te mi yoksa ClickUp gibi bir verimlilik aracında mı yapacaksınız?

Takım ne kadar organize olursa, her sprintte işlerini tamamlaması o kadar kolay olur.

Ürün yönetimi ve yönetici ekibinden, aşamalı teslimat ve sıkı bir geri bildirim döngüsünü destekleme ihtiyacına ilişkin onay alın. Sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek ve ekibin darboğazlara odaklanmak için "üretim hattını durdurmasına" izin vermek, planlanmamış işleri azaltmamızı sağladı. Bu da sonuçta daha iyi tahminler ve daha yüksek kaliteli çıktılar elde etmemizi mümkün kıldı.

Mikro yönetim yapmayın. Günlük scrumlar hızlı güncellemeler almak ve projenin ilerleyişinden haberdar olmak için iyi bir fırsat sunsa da, bunları sorgulama oturumlarına dönüştürme dürtüsüne kapılmayın.

Sunmak istediğiniz değeri aklınızda tutun. Bu, tüm takım üyelerini birleştiren odak noktasıdır.

Çeviklik, müşterilerin geri bildirimlerinin çok önemli olduğu karmaşık ürünleri sunmak için harika bir yoldur.

Erken aşamalarda geri bildirimde bulunmaktan mutluluk duyan birçok sadık müşterimiz var.

Takım işbirliği anahtardır. Ürün sahibi, scrum ustası ve ürün yöneticisi arasında iyi bir iş ilişkisi, başarılı bir çevik proje yönetimi sağlar.

Bu üçlüde, her üye, organizasyon içinde çevik metodolojilerin başarılı bir şekilde uygulanması için çok önemli bir rol oynamaktadır.

Scrum master, takımları bir araya getirir ve takım içinde agile scrum uygulamalarını hayata geçirmek için önemli bir rol oynar.

Takım liderleri ve üyeleri birbirlerine tamamen güvenmelidir.

Çevik takımlar, üyelerinin genellikle aynı kullanılabilir çıktının farklı bileşenleri üzerinde çalıştığı, işlevler arası ve kendi kendini organize eden takımlardır.

Güven olmadan, bir Agile takım kendi işlerini uyumlu bir birim olarak yönetemez, şeffaflık kaybolur ve Agile süreçleri sürdürmek zorlaşır.

Her zaman değişiklik bekleyin.

Bu, çevikliğin dört temel değerinden biri olan "Planı Takip Etmektense Değişime Yanıt Vermek"in bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda riskli veya bilinmeyenlerin çok olduğu bir projeyi yürütürken rehberiniz olması gereken bir mantradır.

Tüm işinizi önceden planlamayın – proje tamamlanana kadar tüm proje boyunca plan yapın ve yanıt verin.

Özel çevik süreçler icat etmeyin. Çevik manifestoyu izleyin, gerekli tüm törenleri dikkatlice uygulayın ve yaygınlaşması için zaman tanıyın.

Çevik metodolojinin sorunlarınızı çözmeye yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, biraz daha araştırma yapmanız gerekir.

Örneğin, Scaled Agile Framework gibi bazı dallanma teknikleri, daha büyük şirketlerin Agile'ı ölçeklendirmesine ve benimsemesine yardımcı olur.

Pilot bir proje için Agile yöntemini uygulamaya başlayın ve daha sonra aynı kişilerin organizasyon içinde Agile elçileri olarak bu yöntemi yaymalarını sağlayın.

Agile, tüm paydaşlar arasında (geliştirme ekibi, iş sahipleri ve kullanıcılar) günlük ve sürekli iletişim gerektirir. Bu nedenle, anahtar arayüzleri önemseyen ve kendini işine adamış üyelerle bir pilot proje başlatmak, Agile'ın tüm şirkete yayılabileceğini kanıtlar.

Stand-up toplantıları, sürekli geri bildirim döngüleri, sprint incelemeleri ve geriye dönük değerlendirmeler sayesinde, çevik metodolojiler siloları yıkmaya yardımcı olur.

Çeviklik, sadece bir takım içinde değil, tüm geliştirme takımları arasında birbirine yardım etmeyi ve engelleri kaldırmayı vurgular.

Pratik yapmak mükemmelliğe götürür. Başlangıçta süreç zorlu geçecektir.

En önemli ipucum, en azından 4 ila 6 sprint veya scrum döneminden önce pes etmemek.

Agile'ın doğası, geri bildirim törenleri ve işbirliğine dayalı çalışmalar yoluyla en iyi iş yöntemlerini bularak her seferinde iyileşmektir.

Çok erken bırakırsanız, gerçek faydaları elde edemezsiniz.

Hedef odaklı çalışanlara ihtiyacınız var, böylece onların her eylem ve kararının belirli bir hedefe ulaşmaya yönelik olduğundan emin olabilirsiniz.

Ayrıca, yeni teknolojiler sürekli ortaya çıktığı için uyum sağlayabilen takım üyeleri istersiniz ve takımınız bu değişiklikleri benimsemekten korkmamalıdır.

Bu, takımınızın gereksiz işlemleri azaltmasını ve eski metodolojilerde sık görülen hataları ortadan kaldırmasını sağlayacaktır.

Her dakikayı değerlendirebileceğiniz durumlarda toplantı planlayın. Aşırı dolu ve önemsiz toplantılar, başarılı Agile uygulamasının düşmanıdır.

Çalışanların motivasyonunu öldürür, sprintleri engeller ve genellikle gereksiz görevler ve tartışmalarla katılımcıların dikkatini dağıtır.

Benim kuralım şudur: Toplantının her dakikası önemli değilse, toplantı yapmam.

Yeni Agile PM'ler genellikle kendilerini kanıtlamak isterler ve görevlerini yerine getirdiklerini göstermek için çok sayıda toplantı düzenlerler.

Ben tam tersini öneririm: işin hızının devam etmesi için ele alınması gereken bir konu olduğunda toplantı düzenleyerek görevine odaklandığını göster.

Doğru ve yeterli planlama, geniş kapsamlı sonuçlar doğurur: Müşterilerinize sunacağınız özelliklerin hızını ve kalitesini etkiler.

Bazen, orijinal plandan bir adım geri çekilip görevleri veya önceliklerini ya da her ikisini birden değiştirme esnekliği göstermek daha faydalı olabilir.

Anahtar hedef, müşterilere olağanüstü bir deneyim sunmaktır.

En iyi çevik iş akışını (ör. Scrum, Kanban ) belirlerken, diğer takımlarla (ör. müşteri başarısı ve satış) bir iletişim iş akışı oluşturmayı da unutmayın.

Siz ve takımınızın bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olacak bir Scrum ustası edinin. Bu, zaman kazanmanızı ve takımınızın gerçekten önemli olan şeylere, yani temel sorunları çözmeye odaklanmasını sağlayacaktır.

Çevik ve Yalın Büyümeyi bir araya getirmeyi düşünün. Çevik metodolojiler kullanırken, çevikliğin tek başına yeterli olmadığını unutmamak önemlidir.

Hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl geliştirme yapacağınızı öğretir, ancak ne geliştireceğinizi veya neden geliştirmelisiniz diye söylemez.

İşte burada Lean devreye girer. Lean ile en iyi yatırım getirisini elde etmek için en iyi özelliklerin bir araya getirilmesi gerekir.

Projelerinizi izlemenize yardımcı olacak doğru yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun. Agile bize çok yardımcı oldu.

Dürüst olmak gerekirse, bu aşamada bu olmadan muhtemelen işlevsel olamazdık. Proje tamamlanmasına ilişkin beklentileri genel olarak yönetmeye yardımcı olur.

Sprintlerin sonunda pozisyonumuzu yeniden değerlendirebilmek de son derece yararlıdır, çünkü bu sayede işleri daha verimli yapmanın yollarını bulabilir ve çabalarımızı nereye yönlendireceğimize daha iyi öncelik verebiliriz.

Zamanlarını ve ipuçlarını bizimle paylaşan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz! 👏🏼

Büyük Resim

Çevik proje yönetimi metodolojisi, iletişim becerisine sahip kişilerden oluşan bir ağ, yol gösterici ilkeler ve sürekli iyileştirme zihniyetine sahiptir.

Tutarlı bir dönüşümün müşteriler için nasıl katma değer yarattığını gösterdiğinden dolayı tercih edilir.

Kuruluşunuzun hedefleri için çevik proje yönetiminden yararlanmak istiyorsanız, ClickUp sizi hedefinize ulaştıracak harika bir çevik araçtır.

İş yapma şeklinizi optimize etmeye başlamak için bugün ücretsiz bir hesap açın. Yakın gelecekte sizin ipuçlarınızı duymak için sabırsızlanıyoruz! 🚀