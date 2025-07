Smartsheet ve Excel: Karşılaştırma Kılavuzu

Birden fazla departmanda projeleri yönetmek, genellikle çeşitli elektronik tablolarla uğraşmak anlamına gelir ve bu da potansiyel karışıklığa ve verimsizliğe yol açar.

Microsoft Excel uzun süredir veri düzenleme için tercih edilen bir araç olsa da, Smartsheet Excel benzeri işlevlerin yanı sıra gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunar.

Bu blogda, Smartsheet ve Excel'in güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek, proje yönetimi ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmenize yardımcı olacağız.

Ayrıca, daha fazla esneklik ve kullanım kolaylığı sunan alternatif bir çözüm de tanıtacağız.

Smartsheet nedir?

via Smartsheet

Smartsheet, tipik bir elektronik tablo aracından daha fazla özelliğe sahip bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.

Bunu Excel ile özel bir proje yönetimi aracının karışımı olarak düşünün, ancak daha sorunsuz iş akışları ve takım işbirliği konusunda daha az sorunla karşılaşacaksınız.

Sayısız özelliği arasında Gantt grafikleri, otomatikleştirilmiş iş akışları ve özelleştirilebilir şablonlar bulunmaktadır.

Smartsheet özellikleri

Smartsheet, hayatınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Gelin birlikte keşfedelim:

1. Gerçek zamanlı işbirliği

via Smartsheet

Smartsheet, sizin ve takımınızın aynı belge üzerinde aynı anda çalışmanıza olanak tanır; sürüm kontrolü kabusları burada yok.

Herkes, sonsuz e-posta ek dosyaları ile uğraşmadan güncellemeler yapabilir, yorumlar bırakabilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

Ayrıca, görevler atayabilir, ek dosyalar ekleyebilir, görev bağımlılıkları ayarlayabilir ve tüm takım üyelerinizle birlikte projenizi takip ederek projenizin yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz (özellikle birden fazla proje üzerinde çalışıyorsanız çok yararlıdır).

2. Otomatikleştirilmiş iş akışları

via Smartsheet

Tekrarlayan görevlerle (hatırlatıcılar göndermek, durum alanlarını güncellemek vb.) zaman kaybetmek yerine, Smartsheet'in otomatik ş Akışları ile akıllı tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Bunu domino taşlarını dizmek gibi düşünün: bir eylem diğerini tetikler ve her şey mükemmel bir şekilde yerine oturana kadar devam eder.

Son teslim tarihi yaklaşırken takımınızı bilgilendirmek mi istiyorsunuz? Smartsheet bir uyarı gönderir.

Bir görev tamamlandığında bir alanın güncellenmesi mi gerekiyor? Tamamlandı. Otomatik olarak.

En iyi yanı ne mi?

Bu iş akışlarını takımınızın benzersiz süreçlerine uyacak şekilde özelleştirebilir, zaman kazanırken hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

3. Gantt grafikleri ve kaynak yönetimi

via Smartsheet

Projelerinizin anlaşılması kolay bir zaman çizelgesinde düzenlenmesini seviyorsanız, Gantt grafikleri yeni verimlilik hileniz olabilir.

Smartsheet'teki Gantt grafikleri, her görevi, son tarihi ve görev bağımlılıklarını haritalandırmanıza olanak tanır, böylece projenizin ilerlemesini her zaman net bir şekilde görebilirsiniz. Artık neyin ne zaman yapılması gerektiğini bulmak için uğraşmanıza gerek yok, her şeyi bir kerede görebilirsiniz.

Smartsheet ayrıca, takımınızın zamanını ayırmak için araçlar sunar ve kaynak yönetiminde çok yardımcı olur.

Saatleri izleyebilir, bütçeleri yönetebilir, takımlar arasında koordinasyon sağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz; hem de her zamanki kaosla uğraşmadan.

4. Sorunsuz entegrasyon

microsoft aracılığıyla

Smartsheet'in Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve Power BI gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonu, iş akışınızı yeni bir düzeye taşır.

Smartsheet, uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine tüm verilerinizi tek bir yere toplar, böylece kolay işbirliği ve gelişmiş veri görselleştirme sağlar.

Ayrıca, harici kaynaklardan veri çekerek her şeyi senkronize ve güncel tutmayı kolaylaştırabilirsiniz.

5. Mobil uygulamalar ve bulut depolama

via Smartsheet

Projelerinizi hareket halindeyken yönetmeniz mi gerekiyor? Smartsheet'in mobil uygulamaları bunu yapmanızı sağlayarak projeleriniz üzerinde uzaktan tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Toplantıda veya ofis dışında olsanız da, sadece birkaç dokunuşla görevlerin ilerlemesini hızlıca kontrol edebilir, durumları güncelleyebilir veya değişiklikler yapabilirsiniz.

Smartsheet'in bulut depolama hizmetleri, tüm verilerinizi güvenli ve erişilebilir tutar; artık kayıp dosyalar veya eski sürümler yok.

SmartSheet fiyatlandırması

Pro : 1-10 üye için üye başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır), sınırsız görüntüleyici. Gantt, ızgara, pano, takvim görünümleri, sınırsız sayfa, aylık 250 otomasyon içerir

İş : 3+ üye için üye başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır), sınırsız misafir/görüntüleyici. Zaman çizelgesi görünümü, takım izleme, yönetici araçları, sınırsız otomasyon ve 1 TB depolama alanı ekler

Enterprise: Özel fiyatlandırma. Tüm iş özelliklerinin yanı sıra AI formülleri, SAML SSO, WorkApps, sınırsız depolama ve gelişmiş entegrasyonlar dahildir

Excel nedir?

microsoft aracılığıyla

On yıllardır Microsoft Excel, grafik oluşturmaktan finans analizine ve şirket verilerini düzenlemeye kadar her şey için tercih edilen elektronik tablo aracı olmuştur.

Excel, güçlü veri analizi yetenekleri sunar. Bu, karmaşık hesaplamalar, yapılandırılmış veriler veya veritabanı yönetimi ile uğraşan herkes için Microsoft Office paketinde vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Veri işleme ve görselleştirmeye büyük önem verir. Karmaşık formüller oluşturabilir, karmaşık hesaplamalar yapabilir ve imza niteliğindeki ızgara düzeninde büyük miktarda bilgiyi düzenleyebilirsiniz.

Dahası, Excel diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegre olur. Bu, PowerPoint sunumları ve Word belgeleri gibi diğer MS araçları arasında sorunsuz geçişlere dayanan iş akışları için çok önemlidir.

Excel özellikleri

Excel'i yalnızca bir elektronik tablo aracı olarak kullanıyorsanız, çok şey kaçırıyorsunuz!

Excel, veri ve proje yönetimi görevlerini basitleştiren güçlü bir programdır. Gelişmiş veri görselleştirmeden büyük ölçekli projelere (örneğin, yıllık şirket denetimleri) kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde halleder.

Excel'in sektördeki en tanınmış araçlardan biri olmaya devam etmesinin nedenleri şunlardır:

1. Karmaşık hesaplamalar ve formüller

Excel'de VLOOKUP formülüyle verileri birleştirme

Pazarlama takımının yıllık bütçesini yönettiğinizi hayal edin. "SUMIF" fonksiyonunu kullanarak, ay veya kanal gibi kriterlere göre belirli kampanyaların toplam harcamalarını hesaplayabilirsiniz.

Çeyrek bazında maliyetleri daha ayrıntılı olarak incelemek mi istiyorsunuz? Birden fazla sayfadan ihtiyacınız olan verileri almak için "VLOOKUP" komutunu kullanın.

Kapsamlı formül kitaplığıyla Excel, kullanıcıların sayıları hesaplamasına, görevleri otomatikleştirmesine ve hatta finansal analizleri zorluk yaşamadan gerçekleştirmesine olanak tanır.

Ayrıca, Excel formülleri birden fazla sayfaya entegre edilebilir. Bu, proje verilerini düzenlemenize ve izlemenize, hatta daha kolay anlaşılır bir biçimde görüntülemenize yardımcı olur.

microsoft aracılığıyla

Excel'in yerleşik grafik araçları, veri görselleştirme konusunda hayat kurtarıcıdır.

Verileri etkili bir şekilde görselleştirmek için veri satırlarını çubuk grafiklere, pasta grafiklere veya Gantt grafiklerine kolayca dönüştürebilir, büyük ölçekli projeleri ve karmaşık verileri basitleştirebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil!

Excel, daha da güçlü bir iş zekası ve analiz deneyimi için Power BI ile de entegre edilebilir.

3. Makrolarla görev otomasyonu

microsoft aracılığıyla

Excel'in makro olarak da bilinen görev otomasyonu özelliği, verimliliklerini artırmak isteyenler için çığır açan bir özelliktir.

Aylık satış verilerini on farklı sayfaya kopyalayıp yapıştırmaktan bıktınız mı?

Bir makro ayarlayın, düğmeye basın ve tamamlandı (evet, bu kadar kolay).

Sonsuz satırları renk kodlarıyla ayırmanız mı gerekiyor? Makronuzu ayarlayın, tıklayın ve elektronik tablonuz artık düzenlendi (evet, bu kadar basit).

Makrolar ile biçimlendirme, veri girişi ve hatta rapor oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, elektronik tablonuz için kişisel bir asistanınız olması gibidir.

Makrolarınızı ayarladıktan sonra, sıkıcı işleri onlar yapar, böylece siz veri analizi ve takım üyelerinin yönetimi gibi önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Makrolar, özellikle proje yönetimi görevleri veya kapsamlı veri kümeleriyle uğraşırken kullanışlıdır, zamandan tasarruf sağlar ve hataları azaltır.

4. Gerçek zamanlı işbirliği (Excel Online)

microsoft aracılığıyla

Excel, Smartsheet'in yerleşik işbirliği özelliğine sahip olmayabilir, ancak Excel Online ile takımınız aynı elektronik tabloyu düzenleyebilir.

Artık "Hangi sürümü kullanıyoruz?" sorusu için kafa yormaya gerek yok.

Bağlantıyı paylaşın, herkes gruba katılabilir, düzenlemeler yapabilir ve grup sohbeti gibi yorumlar bırakabilir.

Ayrıca, bu verileri istediğiniz zaman PowerPoint sunumuna dönüştürebilirsiniz. Ya da Microsoft Teams tartışmasına bazı içgörüler ekleyebilirsiniz.

microsoft aracılığıyla

Haftalık son toplantıdan önce PowerPoint sunumunuza birkaç sütun daha eklemeniz mi gerekiyor? Excel tablolarını yapıştırın.

Word belgenize bazı canlı verileri eklemeniz mi gerekiyor?

Sorun değil. Excel'deki verileri değiştirin, Word belgeniz otomatik olarak güncellenir.

Daha fazla gerçek zamanlı işbirliği mi ihtiyacınız var? Microsoft Teams'e geçin, elektronik tabloyu paylaşın ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan takımınızla beyin fırtınası yapın.

Bununla kalmaz, Excel ayrıca bulut depolama hizmetlerini destekler, böylece Excel dosyalarınızı depolayabilir ve bunlara her yerden erişebilirsiniz.

Excel fiyatlandırması

Excel 2019 (tek seferlik satın alma): 159,99 $

Microsoft 365 Personal: Aylık 6,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Microsoft 365 Aile (En fazla 6 kişi, Excel ve diğer Microsoft uygulamaları dahil): 9,99 $/ay

Smartsheet ve Excel: Özellik Karşılaştırması

Savaş zamanı!

Smartsheet ve Excel'in her ikisi de harika araçlardır, ancak yan yana karşılaştırıldığında nasıl bir fark vardır? Excel ve Smartsheet'i özellik özellik karşılaştırdık.

Özellik #1: Gerçek zamanlı işbirliği

🏆Kazanan: Smartsheet

Smartsheet ile Excel karşılaştırmasının ilk turunda, gerçek zamanlı işbirliğini inceledik ve Smartsheet açık ara önde.

Birden fazla sürümün paylaşılmasını veya Excel Online'a erişimi gerektiren Excel'in aksine, Smartsheet, görev atarken, güncellemeler yaparken veya yorum bırakırken, sizin ve takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar.

Herkes tam anlamıyla aynı sayfada! Excel Online bazı işbirliği özellikleri sunar, ancak Smartsheet'in sorunsuz, yerleşik iş akışı otomasyonuna kıyasla biraz hantal hissettirir.

🏆Kazanan: Beraberlik

Smartsheet ve Excel arasındaki bu karşılaştırmada açık bir kazanan yoktur. Her ikisi de sağlam veri görselleştirme özellikleri sunar.

Grafik oluşturma araçları ve Power BI ile entegrasyonu sayesinde Excel, çubuk grafikler, pasta grafikler ve daha fazlasını oluşturmak için harikadır. Uzun zamandır verileri görsel olarak görüntülemek için tercih edilen bir araçtır.

Ancak Smartsheet de çok geride değil ve proje verilerini görselleştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran Gantt grafikleri, takvimler ve tabloları gibi çok yönlü görünümler sunuyor.

Büyük ölçekli projeleri yönetiyorsanız, her iki platform da işi halledebilir, ancak seçim sunum stiline göre tercihlerinize bağlıdır.

Özellik #3: Otomatikleştirilmiş iş akışları

🏆Kazanan: Smartsheet

Ardından, otomatikleştirilmiş iş akışlarını karşılaştırdık ve Smartsheet kolaylıkla liderliği ele geçirdi.

Smartsheet'in otomasyonu, hatırlatıcılar gönderme veya durum alanlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri yönetmeye yardımcı olur ve görev yönetimini çok daha sorunsuz hale getirir.

Excel'de bu yerleşik özellik yoktur, ancak görevleri otomatikleştirmek için makrolar kullanabilirsiniz. Ancak dürüst olalım, makrolar daha zor öğrenilir ve Smartsheet'in otomasyon araçları kadar sezgisel değildir.

Özellik #4: Sorunsuz entegrasyon

🏆Kazanan: Excel

Entegrasyon söz konusu olduğunda, Excel rakiplerini geride bırakıyor.

Microsoft Office ekosistemiyle olan derin bağları sayesinde Excel, PowerPoint sunumları, Word belgeleri ve Microsoft Teams ile kolayca entegre edilebilir. Uygulamalar arasında canlı verileri bağlayabilir ve panoda güncellemeler yapabilirsiniz.

Smartsheet ayrıca Google Çalışma Alanı ve Power BI gibi araçlarla da entegre olur. Yine de, Excel'in Microsoft Office uygulamaları alanında hakimiyeti, bu pakete zaten yatırım yapmış kullanıcılar için üstünlük sağlar.

Özellik #5: Öğrenme eğrisi

🏆Kazanan: Excel

Gerçeği kabul edelim: Çoğumuz Excel ile erken yaşlarda tanıştık ve bu, çoğumuzun öğrendiği ilk programlardan biridir.

Excel'in temelleri kolayca öğrenilebilir ve karmaşık formüller ve veri filtreleme gibi daha gelişmiş özellikler bile biraz pratikle doğal hale gelir.

Öte yandan Smartsheet, proje yönetimi için sezgisel olsa da, özellikle otomatik ş Akışı ve kaynak yönetimi gibi gelişmiş araçlarını kullanmak istediğinizde öğrenmesi biraz daha zaman alabilir.

Küçük bir takımın parçasıysanız veya proje yönetimi araçlarını yeni kullanmaya başladıysanız, Smartsheet'in öğrenme eğrisinin Excel'inkinden daha dik olduğunu görebilirsiniz.

Reddit'te Smartsheet ve Excel karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Smartsheet ve Excel tartışması hakkında çok şey söylüyor:

Hayal kırıklığına uğramış bir kullanıcı, Smartsheet ile yaşadığı zorlukları paylaştı:

Her adımda Smartsheet'in sınırlarına takılıyorum ve bu sınırlar diğer yazılımlarda çok daha kolay aşılabiliyor.

Her adımda Smartsheet'in sınırlarına takılıyorum ve bu sınırlar diğer yazılımlarda çok daha kolay aşılabiliyor.

Ayrıca komut dosyası oluşturma yetenekleri, sütun kopyalama ve form tasarımı ile ilgili sorunlara da dikkat çektiler.

Ancak herkes aynı şekilde düşünmüyor. Bir kullanıcı şöyle dedi:

…Smartsheet işbirliği konusunda daha üstün, ancak Excel hala analiz için tercih ettiğim araç.

…Smartsheet işbirliği konusunda daha üstün, ancak Excel hala analiz için tercih ettiğim araç.

Bazı kullanıcılar, farklı görevler için her iki aracı da kullanarak mutlu bir orta yol buldu. Bir Redditor'un açıkladığı gibi

Smartsheet otomasyonlar, raporlar, gösterge panelleri vb. için harikadır, ancak küçük veri kümeleri için en iyisidir... Smartsheet'te daha büyük veri kümeleriyle çalışmak, satır/hücre/referans sınırlamaları nedeniyle sinir bozucu olabilir.

Smartsheet otomasyonlar, raporlar, gösterge panelleri vb. için harikadır, ancak en iyi sonucu küçük veri kümelerinde verir… Smartsheet'te daha büyük veri kümeleriyle çalışmak, satır/hücre/referans sınırlamaları nedeniyle sinir bozucu olabilir.

Reddit'teki genel fikir birliği nedir?

Smartsheet, proje yönetimi ve işbirliği konusunda mükemmeldir (kelime oyunu yapılmamıştır), ancak Excel, veri analizi ve büyük veri kümelerinin işlenmesi konusunda favori olmaya devam etmektedir.

Smartsheet ve Excel'e en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Smartsheet ile Excel'i birçok açıdan karşılaştırdığımıza göre, artık her iki dünyanın en iyisini ve hiçbir sınırlamasını sunan yeni bir araçla tanışma zamanı geldi.

Daha fazla entegrasyon, yerleşik AI işlevleri, gerçek zamanlı işbirliği, otomasyon özellikleri ve tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için 1000'den fazla şablon.

ClickUp ile tanışın.

ClickUp, Smartsheet ve Excel'in en iyi özelliklerini (ve bazı ekstra özellikleri) nasıl bir araya getirdiğini burada görebilirsiniz.

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün.

Excel elektronik tablolarının tüm gücünü, ancak yerleşik proje yönetimi araçlarının yetenekleriyle birleştirin.

ClickUp'ın Tablo görünümüyle, verileri yönetmekle kalmaz, projeleri ileriye taşıyan eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürürsünüz.

Örneğin, çeşitli çıktıları, son teslim tarihleri ve katkıda bulunanları olan bir pazarlama kampanyası yönettiğinizi varsayalım.

Tablo Görünümü ile, birden fazla araç arasında geçiş yapmadan, tek bir yapılandırılmış görünümde kolayca görevleri atayabilir, son tarihleri izleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilir, aynı zamanda kampanya bütçenizi ve tedarikçi ayrıntılarını yönetebilirsiniz.

Not: Size en uygun araç hakkında daha fazla bilgi edinmek için en son SmartSheet ve ClickUp karşılaştırmamızı inceleyin.

ClickUp'ın ikinci avantajı: E-tablo şablonları

Bu Şablonu İndirin Zahmetli işleri atlayın ve ClickUp'ın Spreadsheet Şablonu ile düzenli veri yönetiminin keyfini çıkarın

Kendi sisteminizi sıfırdan oluşturmak için zamanınız yok mu?

Sorun değil.

ClickUp Spreadsheet Şablonu, başlamak için burada. Finansal analizlerinizi yönetmekten bir sonraki büyük projenizi organize etmeye kadar, bu şablonla kurulum aşamasını atlayıp doğrudan işe koyulabilirsiniz.

Sıfırdan şablon oluşturmanın karmaşık bir süreç gibi hissedilebildiği Excel'den farklı olarak, ClickUp bu işlemi hızlı, basit ve hatta eğlenceli hale getirir!

Ekstra esneklik istiyorsanız, ClickUp Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu size tamamen özelleştirilebilir bir deneyim sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Proje yönetimi araçlarını ilk kez kullanıyorsanız, ClickUp şablonları başlamak için mükemmel bir yoldur. Şablonları departmanlara, sektörlere ve kullanım durumlarına göre kategorize edilmiş olarak bulabilirsiniz. Market alışverişlerinizi takip etmek için bir tablo mu istiyorsunuz? Tamamlandı. Bir sonraki projeniz için bir bütçe planlayıcı mı arıyorsunuz? O da tamamlandı.

ClickUp'ın 3. avantajı: Otomasyon ve yapay zeka

ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışı otomasyonu ile görevleri yönetin ve zahmetten kurtulun

Tekrarlayan görevler sizi yavaşlatıyor mu? Artık değil.

ClickUp Otomasyonları, iş akışlarını kolaylaştırmayı çocuk oyuncağına çevirir. ClickUp Brain ile birlikte, standart günlük görevleri delege edebileceğiniz bir asistan görevi görür. Tek yapmanız gereken otomasyonu tanımlamak, AI anında ayarlamayı yapar — programlama gerekmez.

Hatırlatıcılar gönderiyor, durumları güncelliyor veya koşullara göre eylemleri tetikliyor olsanız da, ClickUp tekrarlayan işleri halleder, böylece takımınız büyük resme odaklanabilir.

ClickUp'ın 4. avantajı: Takımlar için görev yönetimi

ClickUp'ın sağlam proje yönetimi araçlarıyla takım ve görev yönetimini kolaylaştırın.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü sayesinde bir takımı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gantt grafikleri, kaynak izleme ve görev delegasyonu gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Bir ürün geliştirme takımını yönettiğinizi hayal edin.

ClickUp'ın Gantt grafikleriyle tüm proje zaman çizelgenizi bir bakışta görebilir, öncelikleri net tutabilir, bağımlılıkları açık hale getirebilir ve ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz.

Ayrıntılara dalma zamanı geldiğinde, ayrıntılı işleri düzenlemek ve atamak için ClickUp Görevleri en iyi seçeneğinizdir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm ilgili proje ayrıntılarını ve dosyaları depolarken, iş yüklerini kolayca yönetebilir ve kimsenin aşırı yüklenmemesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları beyin fırtınası oturumlarına olanak tanırken, ClickUp Formları aynı platformda paydaşlardan geri bildirim veya istekleri toplar. Projenize özel bir görünüm gerekiyorsa, gösterge panelinizi tam olarak ihtiyacınıza göre düzenlemek için Gantt grafikleri de dahil olmak üzere ClickUp Görünümleri'ne güvenebilirsiniz.

Excel'den daha akıllı bir araç seçin: ClickUp

Peki, bu veritabanı yönetim sistemlerinden hangisini seçmelisiniz: Smartsheet, Excel veya ClickUp?

Veri analizi öncelikli odak noktanızsa, Excel'i geçmek zor. Microsoft Excel, özellikle karmaşık hesaplamalar söz konusu olduğunda, sayıları işlemek ve verileri analiz etmek için hala en çok tercih edilen elektronik tablo yazılımıdır.

Öte yandan, Smartsheet, işbirliği ve otomasyona daha fazla odaklanmak istiyorsanız mükemmel bir seçimdir.

Ancak her iki dünyanın en iyisini arıyorsanız, ClickUp sizin için mükemmel bir seçimdir.

ClickUp, güçlü veri yönetimi ile gerçek zamanlı işbirliği ve yapay zeka destekli otomasyonu bir araya getirerek, takımınızın projeler genelinde verimliliğini artırır.

Projelerinizi başarıyla tamamlamaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz!