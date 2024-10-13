Çalışanların Güçlü ve Zayıf Yönlerini Belirleme

"Hayal gücü sayesinde, içimizde yatan, henüz yaratılmamış potansiyel dünyaları görselleştirebiliriz."

"Hayal gücü sayesinde, içimizde yatan, henüz yaratılmamış potansiyel dünyaları görselleştirebiliriz."

Stephen R. Covey'in en çok satan kişisel gelişim kitabı olan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'ndan alınan bu alıntı, en iyi halinizin ne anlama geldiğini özetlemektedir.

Günlük iş uygulamalarında, çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip optimize ederek takımınızın bu hedefe ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu blog yazısında size nasıl yapabileceğinizi gösteriyoruz.

Çalışanların Güçlü ve Zayıf Yönlerini Anlamak

Çalışanların güçlü ve zayıf yönleri, her takım üyesinin rolündeki performansı etkileyen teknik, davranışsal ve zihinsel becerilerini ifade eder.

Çalışanların güçlü yönleri: Çalışanların rollerinde başarılı olmalarını sağlayan beceri, özellik ve davranışlardır.

Örneğin, problem çözme ve mantıksal akıl yürütme becerileri bir yazılım geliştiricisi için güçlü yönlerdir. Hikaye anlatma becerisi ise bir yazar için büyük bir güçtür.

Çalışanların zayıf yönleri: Çalışanın zorluk yaşadığı veya gelişmesi gereken alanlardır. Bunlar bilgi, alan deneyimi, davranış veya kişisel alışkanlıklardaki eksiklikler olabilir.

Örneğin, deneyim eksikliği veya sağlık hizmetlerine yeterince maruz kalmamış olmak, bu sektörde çalışan biri için bir zayıflık olabilir. Öte yandan, zaman yönetimi becerilerinin eksikliği verimliliği büyük ölçüde engelleyebilir.

Yöneticiler çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini neden tanımalıdır?

Bilgi işlerinde, süreç ve görevlerin işleyişinden bağımsız olarak, her bireyin güçlü ve zayıf yönleri takımın sonuçlarında çok büyük bir rol oynar. Örneğin, zamanında ve iyi sunum yapan bir satış lideri, bu davranışı astlarına örnek olabilir. Her zaman standartların altında iş yapan bir iş arkadaşı ise tüm takımın kalitesini düşürebilir.

Bu sadece başlangıç. Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, aşağıdakiler gibi sayısız fayda sağlar.

Nesnel değerlendirmeler: Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek isteyen her kuruluş, sertifikalar, incelemeler, iç/dış geri bildirimler vb. formunda nesnel değerlendirmeler yapacaktır. Bu, uzun vadeli iş gücü planlaması ve organizasyonel tasarımda çok yardımcı olur.

Uygun iş dağılımı: Proje yöneticileri, her çalışanın güçlü ve zayıf yönlerine en uygun görevleri dağıtabilir. Bu, çıktı hızını, kaliteyi ve genel çalışan memnuniyetini artırır.

Hedefli öğrenme ve gelişim: Zayıf yönleri belirlemek, çalışanların zorluklarını etkili bir şekilde aşmalarına destek olan hedefli eğitimlerin verilmesini sağlar.

Stratejik kariyer planlaması: Güçlü ve zayıf yönleri düzenli olarak belirlemek, iş liderlerinin her çalışanın kariyer yolunu planlamasına olanak tanır. Örneğin, üst düzey liderler "Yıl sonuna kadar sunum becerilerini geliştirirsen, terfi için değerlendirilme olasılığın artar" diyebilir

Çalışan bağlılığı: Çalışanlara güçlü yönlerine uygun görevler verildiğinde, daha verimli ve daha motive bir şekilde çalışırlar.

Olumlu kültür: Çalışanlar iyi oldukları işlerde çalıştıklarında, pozitiflik ve amaç duygusu oluşur. Sonuç olarak, başkalarına yardım etmeye ve fikirler üzerinde işbirliği yapmaya daha açık hale gelirler. Öte yandan, ele alınmayan zayıflıklar ters etki yaratabilir.

Çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerini stratejik olarak incelemenin zamanının geldiğine inanıyorsanız, bunu nasıl yapabileceğinizi bir sonraki adımda görelim.

Çalışanların Güçlü Yönlerini Belirleme

Çoğu insan sezgisel olarak kendi güçlü yönlerini bilir. Ancak işyerinde, çalışanlarınızın hiç gün yüzüne çıkmayan sayısız gizli beceri ve yetenekleri olabilir; bu beceriler, kuruluşunuz için büyük fark yaratabilir. Bu güçlü yönleri belirlemenin ilk adımı, bunların neye benzeyeceğini bilmektir.

Aşağıda, çalışanların güçlü yönlerinin en önemli örneklerinden bazıları verilmiştir. Ayrıca, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracını kullanarak takımlarınızı bu güçlü yönlerin her biri açısından nasıl değerlendirebileceğinizi de inceleyeceğiz.

Teknik uzmanlık

Bir çalışanın yazılım geliştirme veya muhasebe gibi belirli bir alandaki bilgi ve becerisi, teknik uzmanlık alanıdır. Örneğin, teknik becerileri yüksek bir yazılım geliştiricisi, hataları hızlı bir şekilde teşhis edip düzeltebilir.

Her bir çalışanın teknik uzmanlığını ölçmek için, belirli bir görevi tamamlamaları için ne kadar süreye ihtiyaç duyduklarına veya bu görevi ne kadar iyi yaptıklarına odaklanabilirsiniz.

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Örneğin, ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak en kısa sürede tamamlanan görevlerin eğilimlerini belirleyebilirsiniz (görevin karmaşıklığına göre ayarlama yaparak). Ayrıca en az hata, yeniden çalışma veya geri bildirim içeren görevlere de bakabilirsiniz. Bu, teknik uzmanlığın bir göstergesi olan çıktı kalitesini ölçmeye yardımcı olur.

Problem çözme

Problem çözme, bir durumu analiz etmek, temel nedeni belirlemek ve pratik çözümler geliştirmektir. Güçlü problem çözme becerilerine sahip çalışanlar, müşteri ilişkileri yönetimi, satış öncesi, danışmanlık veya kriz yönetimi alanlarında başarılı olabilir. Herkesin bir dereceye kadar problem çözme becerisine sahip olması gerektiğini not etmek önemlidir!

ClickUp Formları ile çalışanların güçlü yönlerini belirlemek için basit nitel anketler

Bunu yapmak için, özellikle satış, ön satış, müşteri başarısı vb. gibi dışa dönük çalışanlar arasında harika bir yol, dönemsel anketler düzenlemek ve geri bildirim toplamaktır. ClickUp Formları, ihtiyacınız olan bilgileri yakalamak ve bunları görev yönetimi iş akışlarınıza zahmetsizce entegre etmek için basit, özelleştirilebilir bir yol sunar.

Ayrıca, ClickUp'ın geri bildirim formu şablonlarından herhangi birini kullanarak hemen başlayabilirsiniz.

Uyum

Uyum sağlama, bir çalışanın proje zaman çizelgeleri, takım yapıları veya öncelikler gibi işyerindeki değişikliklere uyum sağlama isteği ve yeteneğidir. Uyum sağlayabilen bir çalışan, yüksek kaliteli işler ortaya koyan işlevler arası takımlarda başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Uyum sağlama becerisini belirlemek diğer becerilere göre daha zor olabilir, ancak imkansız değildir. ClickUp'ta şunlara bakabilirsiniz:

Çalışanın her sprintte ne kadar sürede işe alıştığını (veya yeni projelere alışmak için ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu) öğrenmek için belirli görevleri tamamlamak için geçen süre

Değişen önceliklere daha hızlı alışmak için yaptıkları yorumlar, sohbetler ve konuşmalar

Belirli hedef veya amaçlara doğru nasıl ilerlediklerine dair kıyaslama ölçütleri

Liderlik becerileri

Günümüzün organizasyonları giderek daha düz bir yapıya bürünüyor. Şirketler, kendilerini ve birlikte çalıştıkları proje takımlarını yönetebilen, kendi kendini yöneten çalışanlar arıyor. Bu bağlamda, liderlik becerileri olağanüstü bir güç olabilir. Liderlik becerileri genellikle şunları içerir:

Takım üyelerine yön ve rehberlik sağlama

Görevleri delege etme ve projeleri yönetme

İç ve dış paydaşlar arasında çatışmaların çözülmesini sağlamak

Geri bildirim verme ve hedeflere yönelik ilerlemeyi yeniden değerlendirme

Sıkı teslim tarihlerine uymak veya karmaşık işleri teslim etmek için takımları bir araya getirin

Net ve etkili iletişim kurma

Duygusal farkındalığa sahip olmak ve kendi eylemleri üzerinde düşünmek

ClickUp Gösterge Panellerinde yazılım sprint raporları

Bu becerilerin bazıları, ClickUp Gösterge Panellerinde görülebilecek proje sonuçları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Örneğin, net iletişim kurmak, her görev için net açıklamalar ve kabul kriterleri yazmayı gerektirebilir, bu da daha az hata veya yeniden çalışma ile sonuçlanır. Bunu, görevi tamamlamak için geçen süreyi veya "yeniden çalışma" gibi durumlarda geçen süreyi kullanarak ölçebilirsiniz

Ancak, çatışma çözümü gibi diğerleri daha niteliktir. Bunları belirlemek için 360 derece geri bildirim gerekli olabilir. Uygun önlemleri almak için nitel geri bildirimlerinizi ClickUp Beyaz Tahta'da birleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.

ClickUp Soar Analiz Şablonu tam da bunun için tasarlanmıştır. Periyodik performans değerlendirmeniz sırasında, üstlerinizden ve takım üyelerinizden geri bildirim toplayın ve bunları güçlü yönler ve fırsatlar olarak sınıflandırın. Analizinize dayanarak, hedeflerinizi belirleyin ve sonuçları zaman içinde takip edin.

Bonus: Tüm liderler aynı değildir. Bu nedenle, kendinizin nasıl bir lider olduğunuzu düşünün. Myers-Briggs liderlik tarzı, bu konuda harika bir başlangıç noktası sunar.

İletişim becerileri

İyi iletişim, söylediklerinizle değil, dinleyicinin anladıklarıyla ilgilidir.

Anlaşılma yeteneği olağanüstü bir güçtür. Örneğin, iletişim becerileri yüksek bir proje yöneticisi, proje sponsoru/müşterisini memnun etme olasılığı daha yüksektir.

Daha da önemlisi, günümüzde iletişim becerileri, eşzamansız metin tabanlı mesajları da içermektedir. Bu nedenle, iyi iletişimciler ikinci dereceden sonuçları düşünür, ayrıntılı yanıtlar yazar ve yanlış anlamaları önler.

ClickUp Sohbet Görünümü'nü kullanarak takım üyelerinizin iletişim becerilerini değerlendirin.

Çalışanların kendilerini ne sıklıkla tekrarlamak zorunda kalıyor?

Daha fazla netlik sağlamak için beyaz tahta, zihin haritaları, belgeler, ekran kaydı gibi çeşitli araçları ne sıklıkla kullanıyorlar?

Mesajın alıcıları, açıklığa kavuşturmak için ne sıklıkla telefon görüşmesi/yüz yüze toplantı talep eder?

Anlamakta zorlanan meslektaşlarına ne kadar empatik davranıyorlar?

Daha sorunsuz asenkron iletişim için ClickUp Klipleri

Yukarıda bahsedilen beş güçlü yön — teknik uzmanlık, problem çözme, uyum sağlama, liderlik becerileri ve iletişim becerileri — temel formu oluşturur. Ancak, kişinin yapması beklenen işe bağlı olarak daha fazla güçlü yön de vardır.

Aşağıda, rollere/fonksiyonlara göre çalışanların güçlü yönlerine ilişkin bazı örnekler verilmiştir: İnsan kaynakları: Empati, duygusal farkındalık, güvenilirlik, dikkatlilik Satış: Zamanında hareket etme, organizasyon becerileri, ilişki kurma, kotayı gerçekleştirme motivasyonu, reddedilmeye karşı olumlu tutum Muhasebe ve finans: Detaylara dikkat, doğruluk, uyumluluk ve risk yönetimi konusunda güncel bilgi Pazarlama: Hikaye anlatımı, yaratıcılık, geri bildirim alma, deneme, veriye dayalı karar verme

Kişinin güçlü yönlerini bilmek, zayıf yönlerini belirlemek kadar önemlidir. Güçlü yönleri geliştirmek ve zayıf yönleri ele almak için neler yapılabileceğine geçmeden önce bunu inceleyelim.

Çalışanların Zayıf Yönlerini Belirleme

Öncelikle, yukarıdaki çalışan güçlü yönlerine sahip olmamak, başlı başına bir zayıflık olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle, yukarıdaki bölümü tersine çevirmeyeceğiz!

İşte dikkat etmeniz gereken bazı belirgin çalışan zayıflıkları.

Zaman yönetimi eksikliği

Zayıf zaman yönetimi, verilen işi teslim etmek için zamanı tahmin edememe ve yönetememe anlamına gelir. Zaman yönetimi becerileri zayıf olan çalışanlar, son teslim tarihlerine uymakta veya görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmede zorluk çekerler.

Örneğin, düşük öncelikli görevlere çok fazla zaman harcayarak kritik projeleri tamamlanmamış bırakabilirler. Bu, takımın genel verimliliğini düşürebilir ve projelerin gecikmesine neden olabilir.

Bireysel zaman yönetimi zayıflıklarını belirlemek için zaman raporlaması

Takım üyelerinizin zaman yönetimindeki eksiklikleri belirlemek için ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özellikleri süper gücünüz olacak. Zaman çizelgeleri, zaman raporları ve zaman tahminlerini inceleyerek her bir takım üyesinin zamanını nasıl yönettiğini anlayın.

Çoklu görevlerde zorluk

Kabul edelim: Çoklu görev, kötü yapıldığında verimlilik üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ancak bu, aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalıştığınızda olur.

Örneğin, bir blog yazısı yazmak, Slack mesajlarına yanıt vermek ve çevrimiçi eğitimi dinlemek aynı anda biraz fazla olabilir.

Ancak, modern bilgi işlerinde her çalışanın birden fazla rolü üstlenmesi beklenir. Örneğin, bir geliştirici birden fazla proje üzerinde çalışıyor olabilir. Bir yazar, ş Akışı'nın çeşitli aşamalarında birden fazla makale üzerinde çalışıyor olabilir. Bunları yönetememek, özellikle küçük takımlarda bir zayıflık olabilir.

Çoklu görevlerdeki zayıf yönleri belirlemek için performans değerlendirme yazılımını kullanarak şunları bulun:

Son teslim tarihini kaçıran görevler

Özellikle yeniden çalışma/hata düzeltme aşamalarında çok uzun süre aynı durumda kalan görevler

Neredeyse tamamlanan hedefler

Duygusal tepki

Adından da anlaşılacağı gibi, duygusal tepki, bir kişinin bir duruma tepki verme veya aşırı tepki verme şeklini ifade eder. Duygusal olarak tepkisel bir çalışan, stresli veya zorlu durumlarda duygularını kontrol etmekte zorlanabilir ve bu da dürtüsel tepkilere veya kötü kişilerarası ilişkilere yol açabilir.

Örneğin, geri bildirimlere öfkeyle tepki verebilir veya baskı altındaki etkinliklerde içine kapanabilir, bu da iş yerinde gerginlik ve ş Akışı'nda aksaklıklar yaratabilir.

Henüz hiçbir araç bir kişinin duygusal tepkilerini doğru bir şekilde ölçememektedir, bu nedenle bu zayıflığı belirlemek için kendi empati, gözlem becerileriniz ve duygusal farkındalığınıza güvenmeniz gerekir.

Detaylara dikkat eksikliği

Detaylara dikkat etmeyen çalışanlar sık sık hata yapma veya işlerinin önemli yönlerini gözden kaçırma eğilimindedir. Bu, zamanla daha da kötüleşebileceğinden bir zayıflığa dönüşür.

Örneğin, 100.000'den fazla işlemin veri girişinde 0,1 dolarlık bir hata, 10.000 dolarlık bir kayıp anlamına gelir. Benzer şekilde, uygulama kodunda yanlış yerleştirilmiş bir noktalı virgül, bulmak ve düzeltmek saatler sürecek bir hata oluşturabilir. Sosyal medya gönderisinde yanlış hizalanmış bir logo, markanın itibarına mal olabilir.

İç gözlem eksikliği

Çoğumuz bununla mücadele ediyoruz. İç gözlem eksikliği, kendi zayıflıklarınızı bilmemenize veya bunlara karşı direnç geliştirememesine sonuçlanır. Her ikisi de sonunda verimlilikte düşüş, zihinsel yorgunluk, stres ve işten kopma ile kendini gösteren mesleki tükenmişliğe yol açar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel SWOT Analizi Şablonu

Bu zayıflığı belirlemenin en iyi yollarından biri, düzenli aralıklarla kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır. ClickUp'ın Kişisel SWOT Analizi Şablonu, sağlam bir çerçeve sunar. Güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlemenize yardımcı olarak sorunlarınızı bağlam içinde değerlendirmenizi sağlar.

Bonus: Kendi kendini değerlendirme için daha fazla boşluk analizi şablonu ve SWOT analizi şablonu

Artık bazı yaygın çalışan güçlü ve zayıf yönlerini belirlediğinize göre, zayıf yönleri güçlü yönlere nasıl dönüştürebileceğinizi görelim.

Çalışanların Güçlü Yönlerini Geliştirme

Çalışanlarınızın güçlü yönlerini geliştirmenin en iyi yolu, onların bu yönlerden yararlanmalarına yardımcı olmaktır. İşte size yardımcı olacak bazı stratejiler.

1. Pratik yapın ve mükemmelleştirin

Takım üyeleriniz bir konuda başarılıysa, onları bu konuda devam etmeleri için teşvik edin. Python programcılığı konusunda yetenekli biri mi var? Her gün kodlama pratiği yapabilmeleri için onlara projeler verin.

Çalışanlara, başarılı oldukları görevlerde iş yapma fırsatları sunarak yeteneklerine güven duymalarını sağlayın. Ardından, ilgili kitaplıklarda ve ilgili araçlarda yeni beceriler edinmeleri için fırsatlar sunun.

2. İddialı hedefler belirleyin

Çalışanların güçlü yönlerini kariyer hedeflerinin bir parçası haline getirin. Örneğin, birisi proje içinde problem çözmede iyiyse, ona daha iyi bir pozisyon teklif edin. Bir takım üyesi görsel tasarımda güçlü ise, gelecek yıl kullanıcı deneyimi tasarımı öğrenmesi için hedefler belirleyin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak, her takım üyesinin mevcut becerilerini tutarlı bir şekilde geliştirecek belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) hedefler belirleyin.

ClickUp ile tüm hedeflerinizi tek bir yerden belirleyin ve izleyin

3. Daha fazla fırsat sunun

Çalışanların güçlü oldukları alanlarda karar almalarını sağlayın. Onları stratejik tartışmalara dahil ederek ve karar alma sorumluluğu vererek uzmanlıklarından yararlanın.

Çalışanlara yeni fikirleri keşfetme, risk alma ve yenilikçi yaklaşımları deneme özgürlüğü vererek çalışanların moralini ve yaratıcı düşüncesini artırın.

Çalışanların Zayıf Yönlerini Ele Alma

Şimdi, çalışanların zayıf yönlerini aşmalarına nasıl yardımcı olabileceğinize geçelim. Bazı etkili stratejiler şunlardır:

1. Eğitim ve gelişim

Çalışanların zayıf yönleri için (onlarla görüştükten sonra) özel eğitim programları sunun.

Teknik bir konuysa, çalışanlarınızı bir eğitim kampına gönderin veya çevrimiçi bir kursa kaydettirin

Yumuşak beceriler söz konusuysa, onlara bir koç bulun

Zaman yönetimi ile ilgiliyse, Pomodoro zamanlayıcı, takvim bloklama uygulaması veya önceliklendirme matrisleri gibi araçlarla onlara yardımcı olun

2. Süreç iyileştirmeleri

Takım üyelerinin zayıf yönlerini aşmalarına yardımcı olacak süreçler ve ş Akışları oluşturun. Örneğin:

Detaylara dikkat eksikliği bir sorunsa, kaliteyi işlevsel hale getirmek için kontrol listeleri oluşturun

Sorun içe bakış eksikliği ise, her bire bir görüşmeden önce kişisel değerlendirmeleri teşvik edin

3. Kültürel değişiklikler

Stresle başa çıkmaya çalışan çalışanlar genellikle verimlilik ve iş memnuniyetinde düşüş yaşar. Bu durum sabırsızlık veya özgüven eksikliği gibi zayıf yönlere dönüşebilir.

Sağlıklı bir iş-yaşam dengesi teşvik edin

Çalışanların güçlü yönlerini kullanırken zayıf yönlerini en aza indirebilecekleri bir ortam yaratın

Stres yönetimi atölyeleri, zihinsel sağlık desteği vb. sunun.

Sabbatical izinleri, ebeveyn izni vb. hususları politikanıza dahil edin

Çalışanların zorluklarını tartışabilecekleri açık bir ortam yaratın

Tüm bunlara ek olarak, çalışanlarınızın güçlü yönlerinden yararlanmalarına ve zayıf yönlerini en aza indirgemelerine yardımcı olmak için yönetici veya iş lideri olarak yapabileceğiniz bir şey daha var: Geri bildirim sağlayın!

Geri Bildirim ve Performans Değerlendirmesinin Rolü

İyi geri bildirim yapıcı ve zamanında olur, çalışanın eylemleri, görevleri veya davranışları hakkında belirli bilgiler sağlar. Çalışanların güçlü yönlerini geliştirmelerine ve zayıf yönlerini aşmalarına yardımcı olmak için düzenli geri bildirim sağlayın.

Bunu nasıl iyi bir şekilde yapabileceğinize dair bazı ipuçları.

Nesnel olun: Başarıları kutlayın ve başarısızlıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olun. Geri bildiriminizi spesifik ve eyleme geçirilebilir hale getirin. Örneğin, "Yıllık raporla ilgili yaptığınız iş, yazım hataları ve yanlış ifadeler içerdiği için beklentileri karşılamadı" diyebilirsiniz

Belirsiz konuşmayın: Sayılarla kanıtlayamadığınız sürece "çok fazla hata" gibi ifadeler kullanmayın. Sorunları örneklerle belirtin.

Çalışanları destekleyin: Çalışanların sizin görüşlerinize duygusal tepki vermemeleri için geri bildirim istemeyi öğretin. Nasıl yapıl acağını göstermek için çalışanlara geri bildirim örnekleri verin.

Özerkliği teşvik edin: Takım üyelerinin geri bildirimlerinizi kendi yöntemleriyle işleyip kabul etmelerine ve bunlara göre hareket etmelerine izin verin. Uygun gördüklerinde sizinle farklı görüşlerini paylaşmaya ve tartışmaya davet edin.

Bir yapı oluşturun: Performans değerlendirmelerini sorunsuz hale getirmek için çalışan geri bildirim araçlarını kullanın. ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, çalışanlarınızın ilerlemesini izlemenize, başarılarını değerlendirmenize, geri bildirim sağlamanıza ve hedefleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın performans değerlendirme şablonu

Bonus: Diğer performans değerlendirme şablonlarına göz atın

Başlangıçtan başlayın: Birinin çalışan olduktan sonra güçlü ve zayıf yönlerini ve kişilik özelliklerini belirlemek için beklemeyin. İş görüşmesi ve işe alım sürecinin bir parçası olarak değerlendirmeler ve değerlendirmeler kullanın. Bunu İK KPI'larına dahil edin ve tutarlı bir uygulama haline getirin.

Ardından, bu bilgileri kullanarak işe alım sürecini tasarlayın. Yeni çalışanın başarıya ulaşması için işe alım sürecine özel eğitimler, bootcamp'lar veya atölye çalışmaları ekleyin.

ClickUp'ın işe alım kontrol listelerini veya şablonlarını kullanarak her yeni çalışanın işe alım deneyimini kişiselleştirin ve bu deneyimin çalışanların güçlü ve zayıf yönleriyle uyumlu olmasını sağlayın.

ClickUp ile Bütünsel İnsan Yönetimi

Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Aslında, bir güçlü yön aynı zamanda zayıf bir yön de olabilir. Örneğin, detaylara çok dikkat eden bir kişi, büyük resme bakmakta pek iyi olmayabilir. Olağanüstü teknik becerilere sahip bir kişi, insan ilişkileri konusunda yetersiz olabilir.

Bir İK lideri veya takım yöneticisi olarak, sizin göreviniz insanların en iyi sürümlerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu, onların güçlü yönlerini kullanırken zayıf yönlerini en aza indirgemek anlamına gelir.

Bunu yapmak için, öncelikle söz konusu güçlü ve zayıf yönleri belirlemeniz gerekir. ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, siz işinizi yaparken bu çok değerli verileri toplar.

Halihazırda kullandığınız araçta gösterge panelleri oluşturarak işe alım süreci, görev zaman çizelgeleri, proje darboğazları, iletişim sorunları, çalışanların iş yükü ve daha fazlası hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

İnsan kaynakları ile ilgili kararlarınız için nitel ve nicel girdileri tek bir yerde bulabilirsiniz. Dahası, veriler ClickUp'tan geldiği için, içgörülerinizin objektif olduğunu ve yöneticilerin ve liderlerin kişisel görüşlerine dayanmadığını bilerek içiniz rahat olabilir.

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