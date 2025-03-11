Günlük Görev Takipçisi Google E-Tablolar Şablonları

Gününüzün başında yapılacaklar listesi oluşturduğunuzu, ancak günün sonunda tüm görevleri unuttuğunuzu hayal edin. Yapılacak çok işiniz olduğunda bu durum ortaya çıkabilir; görevlerin izlenmesi ve son tarihlerin yönetimi kaosa dönüşür.

Peki, çözüm nedir? Google E-Tablolar görev izleyicileri.

Google E-Tablolar görev izleyicileri, ister yeni ister deneyimli bir profesyonel olun, işinize yarayacaktır. Karmaşık olmayan, kullanımı kolay ve yapılacak işlerinizi planlamak ve izlemek için kullanışlıdır.

Bu blogda, görevleri ve takımları yönetmeyi çok kolaylaştıracak ücretsiz günlük görev takipçisi Google E-Tablolar şablonlarını paylaşacağız. Öyleyse, sonuna kadar bizimle kalın!

İyi bir görev takip şablonu nedir?

Görev izleyici şablonları, günlük görevlerinizi izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. İyi bir görev izleyici şablonu aşağıdakileri içerir:

Görev açıklamaları : Şablonda, bağlantılar, resimler, belgeler ve diğer kaynaklar gibi görev açıklamaları için alan bulunmalıdır

Önceliklendirme : İyi görev izleyici şablonları, son teslim tarihlerine veya görevlerin önemine göre her görevi öncelik düzeyine göre kategorize etmenizi sağlar

Görev etiketleri : Şablon, kolay arama ve erişilebilirlik için görevleri etiketlemek üzere etiketler kullanmanıza olanak tanır

Özelleştirme : Şablon, belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde düzenlenebilir ve özelleştirilebilir olmalıdır

Veri görselleştirme : Görev izleyici şablonları, bekleyen görevleri, tamamlanan görevleri vb. görüntülemek için grafikler ve çizelgeler sağlamalıdır.

Notlar: Netlik için ek görev ayrıntıları eklemek üzere bir notlar bölümü olmalıdır

Ücretsiz Google E-Tablolar Görev Takip Şablonları

Günlük görev izleyici Google E-Tablolar şablonları, görev yönetimini kolaylaştırmanıza yardımcı olan değerli araçlardır. İşte birkaç ücretsiz Google E-Tablolar görev izleyici şablonu:

1. Template.net tarafından sunulan Günlük ve Aylık Görev Takip Şablonu

Template.net tarafından sunulan Günlük ve Aylık Görev Takip Şablonu, görevlerinizi etkili bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan temel bir şablondur. İş akışlarını basitleştirmenize, ilerlemeyi izlemenize ve son teslim tarihlerini asla kaçırmamanıza yardımcı olur.

Nasıl kullanılır:

Görevleri günlük ve aylık olarak planlayın ve görünümünü görüntüleyin

Zaman yönetimine odaklanın

Durum güncellemeleri, öncelikler ve son teslim tarihleri dahil olmak üzere özel görev listeleri oluşturun

Görevleri son teslim tarihlerine göre önceliklendirin

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

İdeal kullanıcılar: Düzenli olmak ve zamanını etkili bir şekilde yönetmek isteyen herkes. Günlük görevleri ve uzun vadeli projeleri aynı anda yürüten meşgul kişiler için mükemmeldir.

2. Template.net tarafından sunulan Günlük Görev Takip Şablonu

Template.net tarafından sunulan Günlük Görev Takip Şablonu, günlük görevlerinizi takip etmenize yardımcı olan basit bir Google E-Tablolar şablonudur. Özelleştirilebilir yapılacaklar listesi şablonu, iş programınızı verimli bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

Nasıl kullanılır:

Tek bir yerde özel yapılacaklar listeleri oluşturun ve düzenleyin

Günlük yapılacakları kolaylaştırarak verimliliği artırın

Bekleyen ve tamamlanan görevleri izleyin

Takım üyeleriyle görevler üzerinde işbirliği yapın

İdeal kullanım: Günlük veya aylık olarak görevlerini planlayan ve önceliklendiren, son teslim tarihlerini kaçırmamak için ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izleyen yoğun profesyoneller.

3. Template.net tarafından sunulan Görev Takip Şablonu

Template.net tarafından sunulan Görev İzleyici Şablonu, görevleri kolayca izlemek için başka bir günlük görev izleyici Google E-Tablolar şablonudur. Görevlerinizi ve son tarihlerinizi verimli bir şekilde izlemek için Excel veya Google E-Tablolar biçiminde indirebilirsiniz.

Nasıl kullanılır:

Kolay izleme için görevleri kategorilere ayırın

Grafikleri kullanarak görev ilerlemesini görün

"Yapılacak", "beklemede", "tamamlandı", "bekletildi" vb. dahil olmak üzere özel görev durumları oluşturun.

Her görev için alanları ve notları özelleştirin

İdeal kullanım: Görevleri kategorilere ayırarak ilerlemelerini takip etmek ve son teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılamak için düzenli bir yöntem arayan herkes.

4. Template.net tarafından sunulan Görev Durumu Takip Şablonu

Template.net tarafından sunulan Görev Durumu İzleyici Şablonu , görevleri hatırlama çabasını ortadan kaldırır ve görevleri izlemeyi kolaylaştırır. Proje etkinliklerinizi ve güncellemelerinizi izlemek için profesyonel bir düzen sunar.

Nasıl kullanılır:

Verileri sütunlara girin ve düzenleyin

Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir alanlar ekleyin

Daha fazla bilgi eklemek için bölümleri düzenleyin

Verileri grafikler ve çizelgelerle görselleştirin

İdeal kullanım: Grafikler ve çizelgeler kullanarak görevlerin ilerlemesini hızlı ve bir bakışta görmek isteyen yoğun profesyoneller.

5. Zapier tarafından sunulan Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu

Zapier tarafından sunulan Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu, düzenli yapılacaklar listenizi oluşturmak ve görevlerin ilerlemesini izlemek için günlük görev izleyici Google E-Tablolar şablonudur. Kişisel yapılacaklar için en uygun olsa da, bu şablonu iş için kullanabilir ve takımınızla paylaşarak onları güncel tutabilirsiniz.

Nasıl kullanılır:

Yapılacaklar listenizi oluşturmak için görevler, günler ve notlar bölümlerini kullanın

Öncelikli görevleri etiketleyin ve her görevin durumunu belirtmek için renkler seçin

Görev türü, tahmini süre, daha sonra yapılacak görevler vb. gibi özel sütunlar ekleyin.

Görevleri tamamladıkça durumlarını ekleyerek veya işaretleyerek işaretleyin

İdeal kullanım: Görevlerini zamanında tamamlamak için günlük yapılacaklar listeleri oluşturmak isteyen herkes.

6. Unito tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Görev İlerleme Takip Şablonu

Unito tarafından sunulan Google E-Tablolar Görev İlerleme Takip Şablonu, araçlarınızı birbirine bağlamanıza ve senkronize etmek istediğiniz görevleri seçmenize olanak tanıyan kapsamlı bir Google E-Tablolar şablonudur. Bu e-tablo şablonu, kolay analiz için ilerleme raporları oluşturmanıza yardımcı olur.

Nasıl kullanılır:

Tüm proje görevlerinizi senkronize etmek için veri dökümü sekmesini kullanın

Açık, tamamlanan ve gecikmiş görevleri izlemek için ilerleme raporları oluşturun

Görevlere ve sprintlere göre ilerlemeyi izlemek için çubuk, pasta ve burndown grafikleri oluşturun

Takım üyeleri başına iş yükünü izleyin ve kaynakları planlayın

İdeal kullanım alanları: Paydaşlarla paylaşmak üzere görev ilerleme raporlarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak isteyen proje liderleri ve yöneticileri.

Görev İzleme için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Günlük görev izleyici Google E-Tablolar şablonları, yapılacak işlerinizi verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olabilir, ancak bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Sistemler başarısız olduğunda, çalışanlar yaratıcı olurlar, ancak bu her zaman iyi bir şey değildir. Çalışanların %17'si, e-postaları kaydetmek, ekran görüntüsü almak veya işlerini takip etmek için özenle kendi notlarını almak gibi kişisel geçici çözümler kullanır. Bu arada, çalışanların %20'si ihtiyaç duyduklarını bulamaz ve iş arkadaşlarına sormak zorunda kalır, bu da her iki tarafın da odaklanma süresini kesintiye uğratır. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, AI'dan yanıtlar alabilir ve daha fazlasını tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz!💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Günlük görevlerinizi izlemek için Google E-Tablolar'ı kullanmanın dezavantajları şunlardır:

Sınırlı işbirliği : Google E-Tablolar, işbirliği için en iyi araç değildir. Hatalara daha yatkındır ve birden fazla kişi aynı anda üzerinde çalışırsa yavaşlayabilir

Ölçeklenebilirlik sorunları : Görev listesi uzadıkça Google E-Tablolar şablonları dağınık hale gelir. Ayrı çalışma sayfaları tutmanız gerekir, bu da görevleri bulmayı ve izlemeyi zorlaştırır

Sınırlı otomasyon : Google E-Tablolar şablonlarıyla iş akışlarını veya görev atamalarını otomatikleştiremezsiniz. Görev durumlarını güncelleme, özelleştirme vb. dahil olmak üzere çok sayıda manuel işlem gerekir.

Güvenlik endişeleri : Ayrıntılı erişim denetimleri gibi sağlam güvenlik özellikleri bulunmadığından, bu araç hassas proje verilerini depolamak için risklidir

Bildirim eksikliği: Google E-Tablolar şablonları, görevlerin tamamlanması veya yaklaşan son teslim tarihleri için otomatik hatırlatıcılar sağlamaz

Alternatif Görev İzleme ve Yönetimi Şablonları

Google E-Tablolar şablonlarının sınırlamalarıyla uğraşıyorsanız, alternatifler aramanın zamanı geldi. Verimli görev izleme ve yönetimi için ClickUp'ı öneririz.

ClickUp, kişisel ve profesyonel yapılacak işleri oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir görev yönetim aracıdır. Hedefler ve dönüm noktaları belirlemenize, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, görevler üzerinde takımınızla işbirliği yapmanıza, zaman çizelgelerini izlemenize, kaynakları yönetmenize ve hatırlatıcıları ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp ile, Tablo, Liste, Takvim ve Pano görünümleri dahil olmak üzere özel görünümlerle görevleri istediğiniz şekilde görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ı şimdi deneyin! ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak verilerinizi elektronik tablolarda görselleştirin

Örneğin, ClickUp'ın Tablo Görünümü, anında elektronik tablolar oluşturmanıza ve proje verilerini alanlarda ve satırlarda görselleştirmenize yardımcı olur. Bu görünümü, veritabanları oluşturmak ve görevleri kayıtlar olarak düzenlemek için de kullanabilirsiniz. En iyi yanı nedir? Bu görünümü kullanarak, müşterileri siparişlere ve hata raporlarına bağlantılara bağlayabilirsiniz.

Google E-Tablolar ile çalışmaya alışkınsanız ancak sınırlamalarıyla uğraşmak istemiyorsanız, ClickUp'ın Tablo Görünümü mükemmel bir çözümdür.

Ayrıca, ClickUp görev yönetimi için çeşitli şablonlar sunar. Bu şablonlar günlük işlerinizi çocuk oyuncağı haline getirir ve Google E-Tablolar için harika bir alternatiftir. Bu şablonları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu ile organize bir görev yönetim sistemi oluşturun

Görev yönetimine yeni başlıyorsanız ve günlük kontrol listesi uygulamaları arıyorsanız, ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonunu deneyin .

Bu proje izleme şablonu, günlük faaliyetleriniz veya iş görevleriniz gibi görevlerinizi düzenli tutmak için mükemmeldir. Şablon, görevleri istediğiniz gibi görselleştirmek için Liste, Pano ve Belge görünümleri sunar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri görselleştirin ve önceliklendirin

Yapılacak işlerinizi takip edin

Özel alanları kullanarak görev ayrıntılarını ekleyin

Neden öneriyoruz?

İşlerinizi düzenli tutmanın en basit yollarından biri olan bu şablon, uzun ömürlü bir görev yönetim sistemi oluşturmak için nasıl kullanılacağına dair yerleşik talimatlar içerir.

İdeal kullanım: Görev izlemeye yeni başlayan ve ücretsiz, basit bir yapılacaklar listesi şablonu arayan herkes.

2. ClickUp Günlük Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Görev Yönetimi Şablonu ile günlük görevlerinizi planlayın

ClickUp Günlük Görev Yönetimi Şablonu, günlük toplantılarınızı, görevlerinizi, etkinliklerinizi ve işlerinizi planlamanıza olanak tanıyan bir planlayıcıdır. Bu özelleştirilebilir planlayıcı, zamanında işlerinizi halletmenize yardımcı olur, böylece tüm gün işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu günlük planlayıcı ile şunları yapabilirsiniz:

Görevleri iş, kişisel veya hedef olarak sınıflandırın

Grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi izleyin

Görevlere öncelik verin

Zaman yönetimini iyileştirin

Şablon, odaklanmanızı ve motivasyonunuzu korumanızı sağlar, böylece işlerinizi erteleme olmadan hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Neden öneriyoruz?

Belirli hedefler ve anahtar dönüm noktaları belirleyebilir, Takvim görünümünü kullanarak gününüzü planlayabilir ve Gantt grafiklerini kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

İdeal kullanım: Her gün çok sayıda görev ve toplantı arasında koşturan yoğun profesyoneller. Kişisel ve iş hayatları arasında denge kurmak için günlerini planlamak isteyenler için mükemmeldir.

3. ClickUp Günlük Görev Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Görev Listesi Şablonu ile işleri planlayın ve önceliklendirin

ClickUp Günlük Görev Listesi Şablonu, iyi alışkanlıklar edinmenize ve günlük işlerinizi planlayıp önceliklendirmenize yardımcı olan rutin bir planlayıcı ve takipçidir. Ayrıca Gantt, Liste ve Takvim dahil olmak üzere özel görünümler, alanlar, durumlar ve iş akışları gibi özelleştirme seçenekleri de sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Ayrıntılı yapılacaklar listesi oluşturun ve yönetin

Görevleri düzenleyin ve en önemli şeylere odaklanın

Tüm görevleri tek bir yerden izleyin

Neden öneriyoruz?

Yapılacaklar listesi şablonu, son teslim tarihlerini kaçırmamanıza yardımcı olacak yerleşik entegrasyonlar ve otomatik bildirimler içerir.

İdeal kullanıcılar: Daha iyi zaman yönetimi için günlük işlerini planlama ve önceliklendirme alışkanlığı kazanmak isteyen herkes.

Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Görev Listesi Şablonu

4. ClickUp Proje Görev Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Görev Listesi Şablonu ile kişisel ve profesyonel görevlerinizi yönetin

ClickUp'ın Proje Görev Listesi Şablonu, temel ve gelişmiş özellikleri bir araya getirerek en iyi görev yönetimi şablonlarından biri olmasını sağlar.

Bu proje yönetimi şablonu, kişisel ve takım görevlerini izlemek ve yönetmek için kullanılabilir. Beş görünümle birlikte gelir: Belge, Pano, Liste, Takvim ve Gömme. Ayrıca, görevleri verimli bir şekilde izlemek için "Yapılacak", "Devam ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlar ekleyebilirsiniz.

Neden öneriyoruz?

Şablonun en önemli özelliği, Embed görünümü sayesinde videoları şablona ekleyerek işlerinizi daha net hale getirmenize olanak sağlamasıdır.

İdeal kullanım: Sayfalar arasında geçiş yapmamak için kişisel ve ofis görevlerini tek bir yerden yönetmek isteyen yoğun profesyoneller.

5. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile projeleri tamamlayın

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, her takımın başarılı proje sonuçları elde etmek için ihtiyaç duyduğu bir proje yönetimi şablonudur. Yerleşik araçlarla bu şablon, birden fazla projeyi yönetmek ve takımınızla tek bir yerde farklı iş akışları üzerinde çalışmak için idealdir.

Şablon, altı dinamik görünümle birlikte gelir ve bunlardan Takım görünümü öne çıkar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri üç listeye ayırın: Fikirler, Bekleyenler ve Eylem öğeleri

Takımlarla işbirliği yapın

Görevleri öncelik, durum veya departmana göre düzenleyin

İş akışlarını izleyin ve optimize edin

Neden öneriyoruz?

Takım (eski adıyla Box) görünümü, düşünceli görev atamaları için herkesin iş yükünü belirlemenizi sağlar. Önceden oluşturulmuş özel alanlar sunar, böylece kimin hangi görevi atandığını, görevin son tarihini ve gerçek zamanlı ilerlemesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, bütçeler, bağlantılar veya diğer ek dosyalar gibi ayrıntılar için özel alanlar ekleyebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Proje süreçlerini kolaylaştırmak ve başarılı proje sonuçları için işbirliğini geliştirmek isteyen proje yöneticileri.

6. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yapılacaklar Şablonu ile görevleri oluşturmaktan atamaya ve izlemeye kadar yönetin

ClickUp Yapılacak İşler Şablonu, haftalık görevlerinizi düzenlemek için mükemmel bir araçtır. Verimli bir hafta geçirmek için günlük görevlerinizi haftalık planınıza göre planlamanıza yardımcı olur. Kısacası, bu şablon işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Gantt grafikleri ve Kanban panolarıyla ilerlemeyi izleyin

Öncelikli görevlere odaklanın

Karmaşık proje görevlerini daha yönetilebilir görevlere bölün

Görev sürelerini izleyin

Bu şablonu kullanmak için net hedefler belirleyin ve görevlerinizi oluşturmaya başlayın. ClickUp Görevleri, açıklamalar, alt görevler ve son teslim tarihleri ile görevleri planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Kolay arama için görevlere etiketler ekleyebilir, görevleri takım üyelerine atayabilir ve hatta Takvim görünümü ile görev zaman çizelgenizi görüntüleyebilirsiniz.

Neden öneriyoruz?

Bu şablon, Haftalık Takvim Görünümü ile haftalık iş programınızı kapsam ve önceliklere göre düzenlemek için mükemmeldir.

İdeal kullanım: Günlük görevleri önceden planlamak ve işleri halletmek isteyenler. Hafta boyunca verimliliği korumak için ideal bir araçtır.

Daha Fazla Bilgi: Verimlilik için 10 Ücretsiz İşleri Tamamlama (GTD) Şablonu

7. ClickUp Basit Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Yapılacaklar Şablonu ile tüm yapılacaklarınızı tek bir yerden yönetin

ClickUp Basit Yapılacaklar Şablonu, tüm yapılacaklarınızı tek bir yerde toplayarak görev yönetimini basitleştirir. Önemli bilgileri kaçırmamanız için önceliklerinizi, atanan kişileri ve son teslim tarihlerini görüntülemenizi sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri farklı kategorilere ayırın

Takım üyelerine görevler atayın

Herkesin takip edebileceği net bir yapılacaklar listesi oluşturun

ClickUp'ın diğer şablonları gibi, bu şablon da özel durumlar, alanlar ve görünümler ile birlikte gelir. Tüm görevlere kolay erişim sağlamak için bir durum panosu vardır. Şablon ayrıca görevleri etiketlerle izlemenizi ve otomasyonlarla görev yönetimini kolaylaştırmanızı sağlar.

Neden öneriyoruz?

Bu basit şablon, birden fazla sorumluluğu aynı anda yerine getirmeniz gerektiğinde yardımcı olur. Görevlerinizi öncelik sırasına koyabilir ve Öncelikli Görevler Görünümü'nü kullanarak görevleri doğru sırayla tamamladığınızdan emin olabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Görev yönetimini basitleştirmek ve insanları, kaynakları, zaman çizelgelerini, öncelikleri ve diğer her şeyi bir araya getirmek isteyen proje yöneticileri ve takım liderleri.

8. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile haftalık veya aylık görevlerinize genel bir bakış elde edin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, haftalık, iki haftalık veya aylık yapılacaklar planlarınızın hızlı bir özetini sunan bir araçtır. Düzenli kalmanıza yardımcı olarak belirlediğiniz tüm hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Son teslim tarihlerini kaçırmamak için görevleri planlayın

Netlik için görevleri gruplara ayırın

Ayrıntılı görev bilgilerini görünüm

Görev ilerlemesini izleyin

Bir görevin tamamlanması için gereken süre hakkında bilgi edinin

Bu şablon, farklı ClickUp yapılandırmalarında beş özel görünümle birlikte gelir: Rolüne Göre, Toplantı İsteği, Kategoriye Göre, Programlar ve Başlangıç Kılavuzu. Bağımlılık uyarıları, zaman takibi ve daha fazlasıyla takvim yapılacaklar listesi izlemeyi de geliştirebilirsiniz.

Neden öneriyoruz?

Şablon, yaklaşan toplantıları ve bu toplantılardan önce tamamlanması gereken görevleri izlemek için Toplantı İsteği Görünümü içerir.

İdeal kullanıcılar: Yoğun bir programı olan ve önümüzdeki haftalardaki tüm randevu ve görevlerine genel bir bakış isteyen herkes.

Hepsi bu kadar değil. Bu şablonların yanı sıra, ClickUp'ın Görev Şablonları özelliği ile kendi şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Böylece, tekrarlayan görevler ve iş akışları için şablonlar oluşturarak verimliliği artırabilirsiniz. Ayrıca, bu şablonlar basit, özelleştirilebilir ve eğitim gerektirmez.

ClickUp ile Görevlerinizi Daha İyi Yönetin

Kuşkusuz, günlük görev izleyici Google E-Tablolar şablonları, görevleri ve yapılacaklar listelerini yönetmede yardımcı olur.

Ancak Google E-Tablolar mükemmel değildir. Düzenli olarak birden fazla görevi yönetmeniz ve farklı takımlarla işbirliği yapmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar şablonlarını kullanarak her şeyi izlemek zor olacaktır. İşte bu noktada ClickUp gibi görev yönetimi yazılımları devreye girer.

ClickUp'ın şablon galerisi, kişisel yapılacaklar ve profesyonel projeleri yönetmek için ideal olan çok sayıda e-tablo şablonu sunar. Bu ücretsiz şablonlar, bildirim ve iş akışı otomasyonu dahil olmak üzere birçok özelleştirme ve ek özelliğe sahiptir.

Ayrıca, ClickUp görev yönetimi ve yapay zeka özellikleriyle çok daha fazla kolaylık sağlar.

Neden Google E-Tablolar ile uğraşasınız ki? ClickUp'a kaydolun ve bu şablonları bugün indirin.