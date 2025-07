2025'in En İyi 10 Almanac Alternatifi

Almanac kullanıcısıysanız, muhtemelen yazılım şirketinin 31 Ocak 2025 tarihinde kapanacağı haberini duymuşsunuzdur.

Anlıyoruz. Yeni araçlar araştırmak, bunları test etmek ve iş akışınıza entegre etmek gibi baştan başlama süreci oldukça zorlu olabilir. Kullanmaya alıştığınız yeni bir dokümantasyon ve işbirliği aracından vazgeçmek, süreçlerinizi yeniden oluşturmak ve verilerinizi taşımak zorunda kalmak sinir bozucu olabilir.

Size yardımcı olayım. Bu blog yazısında, takımınızın herhangi bir kesinti yaşamaması için iş akışınızı otomatikleştirebilecek (hatta Almanac'tan daha iyi) en iyi 10 Almanac alternatifini listeledim.

Almanac alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Diğer yazılımları tartışmadan önce, bir Almanac alternatifinde aramamız gereken özelliklere hızlıca bir göz atalım:

Esneklik ve özelleştirme

Almanac gibi, iyi bir bilgi yönetimi alternatifi, dokümantasyon veya iş akışları için içeriklerinizi gerektiği gibi yapılandırmanıza olanak sağlamalıdır. İş akışınıza uyum sağlayan esnek ve kolay özelleştirilebilir şablonlara sahip araçlar arayın.

Arama ve erişilebilirlik

Almanac'ta her zaman değer verdiğim bir şey, içeriği hızlı bir şekilde bulma yeteneğidir. Herhangi bir Almanac alternatifi, tüm takımın önemli bilgilere gecikme olmadan erişebilmesi için güçlü arama fonksiyonları sağlamalıdır.

Otomasyon yetenekleri

Almanac, belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırırken, iş akışını otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka destekli özelliklerle bir adım daha ileri giden bir alternatif isteyeceksiniz. Bilgileri otomatik olarak düzenleyebilen, iyileştirmeler önerebilen ve hatta içerik oluşturabilen, çalışma alanınızı yönetirken zaman ve çaba tasarrufu sağlayan yapay zeka entegre çözümleri arayın.

İşbirliği ve sürüm kontrolü

Almanac'ın sürüm kontrolü etkileyicidir, bu nedenle gerçek zamanlı işbirliği, ayrıntılı sürüm geçmişleri ve değişiklikleri kolayca izleme özelliği sunan bir alternatif bulmak çok önemlidir. Bu, mevcut ve yeni tüm takım üyelerinizi bilgilendirin ve siloları ortadan kaldırın.

En İyi 10 Almanac Alternatifi

İşte Almanac alternatifleri için en iyi seçimlerim. Ayrıca, bilinçli bir karar verebilmeniz için en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını da ele aldım.

1. ClickUp (İçerik oluşturmayı otomatikleştirmek için en iyisi)

*ClickUp'ı kullanarak belgeler oluşturun, kaynakları düzenleyin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp, Almanac'ın yerini anında alabilecek tek uygulamadır. Belge oluşturmanız, fikir üretmeniz veya takımınızla işbirliği yapmanız gerekirse, ClickUp size her konuda yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ile belgeleri kolayca oluşturabilir ve yapılandırabilirsiniz, böylece takımınızla sorunsuz bir şekilde gezinebilir ve zahmetsizce paylaşım yapabilirsiniz. Almanac'tan farklı olarak, ClickUp Belgeleri belgelerinizi doğrudan proje iş akışlarına entegre etmenizi sağlar, böylece devam eden bir projenin parçası olarak görevleri bağlayabilir veya belgeleri güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca, tüm dosyalarınız tek bir yerde kalır, bu da bilgi tabanınızı yönetmenizi ve takımınızın uyumlu çalışmasını sağlamanızı çok kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri ile şirket kılavuzları ve rehberleri oluşturun

En sevdiğim özelliklerden biri, güçlü yapay zeka asistanı ClickUp Brain. İçerik oluşturmayı otomatikleştirme, fikirleri düzenleme ve bilgileri özetleme konusunda yardımcı oluyor ve bana çok zaman kazandırıyor. Almanac'a kıyasla özellikle kullanışlı çünkü sadece hızlı içerik oluşturmaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eyleme geçirilebilir içgörüler ve akıllı öneriler de sunuyor.

Bu AI desteği, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek stratejiye daha fazla odaklanmanızı sağlar ve iş akışını hızlandırmak isteyen takımlar için son derece verimli bir alternatif sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri basitleştirin, öneriler alın ve karmaşık fikirleri çözün

ClickUp Sohbet, platformdan hiç ayrılmadan konuşmanın akışını sağlar ve takım iletişiminin sorunsuz olmasını sağlar. Mesajlaşma için harici araçlara ihtiyaç duyabileceğiniz Almanac'ın aksine, ClickUp Sohbet doğrudan iş akışınıza entegre edilmiştir. Projeleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir veya fikirlerinizi tek bir yerde toplayarak her şeyi merkezileştirebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile takımınızla sorunsuz ve hızlı tartışmalar yapın

ClickUp Kanban Panosu Görünümü, görevleri net sütunlara ayırarak iş akışlarını görselleştirmeye yardımcı olur, böylece ilerlemeyi izleyebilir ve projeleri verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Belge yönetimine daha fazla odaklanan Almanac'ın aksine, ClickUp'ın Kanban görünümü, her görevin iş akışında tam olarak nerede olduğunu, baştan sona görebilmenizi sağlar.

ClickUp Kanban Panosu Görünümü ile görevleri görsel olarak çekici hale getirin

Fikirlerinizi daha yapılandırılmış bir şekilde ele almak istiyorsanız, ClickUp Zihin Haritaları karmaşık kavramları yönetilebilir adımlara ayırmak için mükemmeldir. Bu özellik, düşüncelerinizi görsel olarak düzenlemenize, ayrıntılı planlar yapmanıza veya fikir üretmenize olanak tanır

Zihin haritaları, en karmaşık projeleri bile eyleme geçirilebilir, sindirilebilir görevlere ayırmanın harika bir yoludur. Siz ve takımınızın süreç boyunca uyumlu ve organize kalmanıza yardımcı olurlar.

ClickUp MindMaps ile karmaşık fikirleri basitleştirin

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp Spaces : Belgelerinizi ve kaynaklarınızı merkezi ve yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin : Belgelerinizi ve kaynaklarınızı merkezi ve yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin

ClickUp Spaces ile tüm belgeleri ve kaynakları tek bir yerde düzenleyerek hızlı erişim sağlayın

: Belirli hedefler ve dönüm noktaları belirleyerek, takımların daha büyük hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini izlemelerini sağlayın ClickUp Hedefleri: Belirli hedefler ve dönüm noktaları belirleyerek, takımların daha büyük hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini izlemelerini sağlayın

ClickUp Goals ile hedefleri ve dönüm noktalarını zahmetsizce ayarlayın ve izleyin

ClickUp Hatırlatıcılar: Belgelerinizi ve wiki sayfalarınızı düzenli olarak güncellemek ve gözden geçirmek için hatırlatıcılar oluşturun

: Önceden tanımlanmış bir dizi kurala göre bilgi yönetimi süreçlerinizi otomatikleştirin ClickUp OtomasyonlarıÖnceden tanımlanmış bir dizi kurala göre bilgi yönetimi süreçlerinizi otomatikleştirin

ClickUp Entegrasyonları: ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonundan birini seçin ve iş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirin

: Yapılacaklar listesindeki öğeleri izlenebilir görevlere dönüştürün, takım üyelerine atayın ve daha fazlasını yapın ClickUp GörevleriYapılacaklar listesindeki öğeleri izlenebilir görevlere dönüştürün, takım üyelerine atayın ve daha fazlasını yapın

ClickUp Görevleri ile herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

: Görevlerin ne kadar sürdüğünü takip edin ve projeler arasında zamanın verimli bir şekilde yönetildiğinden emin olun ClickUp Zaman Takibi: Görevlerin ne kadar sürdüğünü takip edin ve projeler arasında zamanın verimli bir şekilde yönetildiğinden emin olun

ClickUp'ın Zaman Takibi ile iş için harcadığınız zamanı takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri: Gösterge panellerini özelleştirerek anahtar metrikleri ve proje güncellemelerini tek bir merkezi görünümde görüntüleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm anahtar metrikleri izleyin ve süreçleri iyileştirin

ClickUp sınırlamaları

Çeşitli özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion (Özelleştirilebilir veritabanları oluşturmak için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, işleri düzenli tutarken projeleri yönetmek, notlar almak ve görevleri izlemek için güçlü bir uygulamadır. İş akışınıza uygun özel veritabanları oluşturabilir, belgeleri gömebilir ve diğerleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Sadece iş için değil, kişisel hedeflerinizi ve seyahatlerinizi planlamak veya hatta alışkanlıklarınızı izlemek için de kullanabilirsiniz. İster tek başınıza ister bir takımın parçası olarak çalışın, Notion senkronize bloklar, özel şablonlar ve daha fazlası gibi özelliklerle projelerinizi ve iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Proje ve kişisel izleme için özelleştirilebilir veritabanları oluşturun

Google Drive ve Slack gibi üçüncü taraf araçlarla entegre ederek tüm bilgileri tek bir yerden yönetin

API erişimi ile özel entegrasyonlar ve otomasyonlar oluşturun

Kanban panoları, takvimler ve listeler gibi esnek görev görünümleri elde edin

Notion sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, İnternet erişimi olmadığında güvenilirliği azaltır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Artı: 12 $/kullanıcı/ay

İş: 18 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

3. Nuclino (Görsel beyin fırtınası için en iyisi)

nuclino aracılığıyla

Nuclino, Notion'a oldukça benzer. Bilgi paylaşımı, belge işbirliği ve proje yönetimi için kullanılabilir.

Kanban tarzı görev yönetimi için pano görünümlerini, düzenli dokümantasyon için liste görünümlerini ve farklı proje öğeleri arasındaki bağlantıları görsel olarak haritalamak için grafik görünümlerini kullanarak projeleri yapılandırabilirsiniz.

Nuclino'daki her görev veya belge son derece işbirliğine dayalıdır ve takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapmasına, yorum bırakmasına ve görev atamasına olanak tanır.

En sevdiğim özelliklerden biri, büyük bir projede bile herhangi bir belgeyi veya görevi saniyeler içinde bulmamı sağlayan anlık arama özelliğidir. Ayrıca, sonsuz tuval, görsel beyin fırtınası için harikadır ve takımımın karmaşık fikirleri daha kolay anlaşılır hale getiren diyagramlar ve akış şemaları oluşturmasını sağlar.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Grafik görünümüyle takımın bilgilerini ve bağlantılarını görsel olarak keşfedin

Beyaz tahtalar ve diyagramlar ile sorunsuz işbirliği için sonsuz tuval kullanın

Anlık arama ve klavye dostu kısayollarla gerçek zamanlı takım işbirliğini etkinleştirin

Daha fazla verimlilik için Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft hizmetleri gibi araçlarla entegre edin

Nuclino sınırlamaları

Çok büyük ve karmaşık belgeleri veya veritabanlarını işlemekte zorluk yaşar, bu da performansı yavaşlatabilir veya ölçeklendirmede zorluklara yol açabilir

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Nuclino puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum bulunamadı

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi Şirket İçi Wiki Yazılımları

4. Google Dokümanlar (İçerik oluşturmak ve sürüm geçmişini izlemek için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

İyi bir Almanac alternatifi arıyorsanız, Google Dokümanlar en mantıklı seçimdir. Basit, temiz ve sorunsuz çalışır. Gerçekten takdir ettiğim bir özelliği, gerçek zamanlı otomatik kaydetme özelliğidir; işinizi kaybetme paniği yaşamazsınız.

Başka bir kullanışlı özellik mi? Belgelerdeki değişiklikleri zaman içinde izleme özelliği. Yaptığım her değişikliğin yerleşik bir revizyon geçmişine sahip olması, önceki taslaklara geri dönmemi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla, güvenilir ve kullanıcı dostu bir seçenek arıyorsanız, Google Dokümanlar harika bir seçenek olabilir.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Paylaşım ve yayınlama için önemli belgeleri PDF ve Word dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

İçeriği manuel olarak yazmak yerine dikte etmek istediğinizde büyük zaman tasarrufu sağlayan sesle yazma özelliğini deneyin

İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan Google Dokümanlar'a erişin, nerede olursanız olun belgeleriniz üzerinde kolayca çalışın

Çevrimdışı moduyla internete bağlı olmadığınızda bile düzenlemeye devam edin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Google Dokümanlar, gelişmiş tasarım ve biçimlendirme araçlarından yoksundur, bu da onu karmaşık belgeler veya tasarım ağırlıklı projeler için daha az uygun hale getirir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

İş Başlangıcı: 6 $/kullanıcı/ay

İş Standardı: 12 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 18 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100 yorum)

Capterra: 4,7/5 (25.000+ yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi Google Dokümanlar alternatifleri

5. Obsidian (Odaklanarak yazmak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, her notun diğer notlarla bağlantı kurabileceği bir bilgi haritası görevi görür. Hiyerarşik yapısı ve notları birbirine bağlayabilme özelliği, bilgileri düzenlemek ve birbirine bağlamak için idealdir.

Takımlar, Obsidian'da merkezi bir bilgi tabanı oluşturarak çeşitli konularda sayfalar oluşturabilir ve bunları birbirine bağlayabilir, böylece kolay erişim ve işbirliği sağlayabilir. Siz ve takımınız derinlemesine, yapılandırılmış belgeler tutmaktan memnuniyet duyuyorsanız, Obsidian size ferah ve dikkatinizi dağıtmayan bir ortam sunar.

Sevdiğim bir diğer özellik ise Markdown düzenleyicisi; çok temiz ve basit. Dikkatinizi dağıtan hiçbir şey yok, sadece yazmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, diğer uygulamalarda bulunan tüm karmaşıklıklar olmadan belgelerimi kolayca biçimlendirebiliyorum.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Markdown tabanlı not alma özelliği ile içeriğinize odaklanırken kolay biçimlendirme yapın

Canvas özelliği ile beyin fırtınası yapmak ve fikirleri düzenlemek için sonsuz bir alanda notlarınızı ve fikirlerinizi görsel olarak haritalandırın

Gizlilik ve çevrimdışı erişim için notları doğrudan cihazınıza kaydedin ve yerel depolama seçeneğinden yararlanın

Grafik görünümüyle bağlantılı notlardan oluşan görsel bir ağ oluşturun ve fikirler arasındaki bağlantıları daha kolay görün

Obsidian sınırlamaları

Obsidian, özellikle markdown veya daha gelişmiş özelliklerine aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor bir yazılımdır

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım : Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım: 50 $/kullanıcı/ay

Obsidian puanları ve yorumları

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

G2: Yeterli yorum bulunamadı

6. Document360 (Bilgi tabanı yönetimi için en iyisi)

document360 aracılığıyla

Document360, kuruluşlar içinde bilgi oluşturmak, yönetmek ve paylaşmak için kapsamlı bir çözüm sunan bir bilgi tabanı platformudur. Şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. SSS için özel bir bölüm mü istiyorsunuz? Sorun değil. Bir belge üzerinde işbirliği yapmanız mı gerekiyor? Document360 size yardımcı olur.

Özellikle etkileyici bulduğum bir özellik, gelişmiş WYSIWYG (What You See Is What You Get) düzenleyicidir. Metinleri, görüntüleri ve videoları sorunsuz bir şekilde biçimlendirmenize olanak tanır, böylece belgeleriniz görsel olarak çekici ve anlaşılması kolay hale gelir.

Bir diğer öne çıkan özellik ise zengin analitiklerdir. Bu özellik, içeriğinizin performansına ilişkin içgörüler sağlayarak, belgelerinizi iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. İster teknik yazar ister ürün sahibi olun, Document360 iç bilgi tabanınızın hem kapsamlı hem de kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Document360'ın en iyi özellikleri

Makalelerde yapılan her değişikliği izleyin ve gerektiğinde önceki sürümlerine kolayca geri dönün

Gelişmiş arama fonksiyonuyla belirli bilgi makalelerini veya belgeleri hızla bulun

Özelleştirilebilir markalama seçenekleriyle bilgi tabanınızı şirketinizin görünümü ve hissiyatına göre tamamen kişiselleştirin

Çoklu dil desteği ile farklı dillerde içerik oluşturun ve yönetin

Document360 sınırlamaları

Document360'ın fiyatları, bilgi tabanını genişleten küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Profesyonel: 249 $/proje/ay

İş: 399 $/proje/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

7. Slite (Merkezi bir veritabanı oluşturmak için en iyisi)

slite aracılığıyla

Slite, büyük takımlar için tasarlanmış bir bilgi yönetimi aracıdır. Tüm takımınızın bilgilerini depolayabileceğiniz, belgeler üzerinde işbirliği yapabileceğiniz ve hatta küçük projeleri yönetebileceğiniz merkezi bir hub gibidir.

Slite'ın gerçekten harika bulduğum yanı, sadece not yazmanın ötesine geçmesi; fikirlerinizi ifade etmek için pek çok yol sunması. Kavramları çizip videolar ekleyerek fikirlerimi aktarabiliyorum.

Zaman kazanmamı sağlayan en sevdiğim özelliklerden biri Slite'ın AI asistanı. Yazma konusunda çığır açan bir özellik: Dilbilgisi hatalarını düzeltmem, dilimi basitleştirmem veya içeriği başka bir dile çevirmem gerektiğinde, bu görevi zahmetsizce yerine getiriyor.

Her hafta aynı toplantı notlarını yazmaktan sıkıldıysanız, Slite otomatik olarak yinelenen belgeler oluşturur ve her seferinde sıfırdan başlamak yerine gündemi güncellemeniz için size hatırlatıcılar gönderir.

Slite'ın en iyi özellikleri

Yerleşik biçimlendirme ve stil seçenekleriyle yazmayı basitleştirin

Kolay gezinme için belgeleri sıralayın ve filtreleyin

Toplantı notları ve gündemler gibi tekrarlanan belgeleri otomatik olarak oluşturun

Belirli belgeleri okuyan ve arayanları izleyerek önemli güncellemelerin doğru kişilere ulaşmasını sağlayın

Slite sınırlamaları

Belge şablonları için daha az özelleştirme seçeneği sunar, bu da son derece özelleştirilmiş iş akışları arayan takımların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Slite fiyatlandırması

Standart: 10 $/kullanıcı/ay

Premium: 15 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunamadı

Daha fazla bilgi: Şirket Wiki'si Nasıl Oluşturulur?

8. Evernote (Görevleri ve fikirleri düzenlemek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, fikirleri ve bilgileri tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olan popüler bir dokümantasyon uygulamasıdır. AI özellikleri, notları düzenlemek ve üzerinde çalıştığım şeye göre içerik önermek gibi görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur.

En favori özelliklerimden biri belge tarama—fiziksel belgeleri hızlı bir şekilde dijitalleştirip, aranabilir notlara dönüştürebiliyorum, bu da kağıtsız bir yaşam sürmek için hayat kurtarıcı bir özellik.

İşbirliği konusunda da öne çıkar: İster bir iş arkadaşınızla not paylaşın ister bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, Evernote herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Evernote'un en iyi özellikleri

Daha akıcı bir iş akışı için AI destekli not önerileri ve içerik düzenleme özelliğini etkinleştirin

Kolay belge tarama ile fiziksel kağıtları aranabilir dijital notlara dönüştürün

Evernote'un Web Clipper özelliği ile web sayfalarını ve makaleleri kırpın, değerli verilerinizi kaydedin

Gelişmiş arama fonksiyonuyla anahtar kelimelere, etiketlere ve hatta görüntülerdeki metinlere göre notları bulun

Evernote sınırlamaları

Evernote'un sunduğu özellikler için biraz pahalıdır

Evernote fiyatlandırması

Evernote Basic: 0 $/ay

Evernote Personal: 14,99 $/ay

Evernote Takımlar: 24,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ yorum)

9. Coda (Karmaşık verileri yönetmek için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, bir belge ile bir elektronik tablonun güçlü bir karışımı gibi hissettiren benzersiz bir araçtır, ancak bunun çok ötesine geçer. Coda'da en çok sevdiğim şey esnekliğidir — mini uygulamalar gibi çalışan etkileşimli belgeler oluşturabilirsiniz

Örneğin, gömülü görev listeleri, son tarihler ve hatta belirli eylemleri tetikleyen düğmeler içeren dinamik bir proje izleyici oluşturmak için kullandım.

Coda'nın bir başka öne çıkan özelliği, belge içinde veritabanları oluşturabilmesidir. Bu sayede, karmaşık verileri kolayca yönetebilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Coda'nın en iyi özellikleri

Esnek yapı bloklarıyla tek bir çalışma alanında belgeler, veritabanları ve tablolar oluşturun

Düğmeler ve kaydırıcılar gibi etkileşimli öğelerle görevleri otomatikleştirin veya eylemleri tetikleyin

Özelleştirilebilir şablonlarla proje yönetiminden takım işbirliğine kadar iş akışlarını kolaylaştırın

CodaAI ile içerik oluşturun, bilgileri özetleyin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Coda sınırlamaları

Coda'nın arayüzü kullanıcı dostu olsa da, bazı özelliklerin tam olarak anlaşılması ve kullanılması için biraz keşif gerekebilir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12 $/belge oluşturucu/ay, düzenleyiciler ücretsizdir

Takım: 36 $/belge oluşturucu/ay, düzenleyiciler ücretsizdir

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

Daha fazla bilgi: En iyi 15 AI yazma aracı

10. Slab (Birleşik arama için en iyisi)

via Slab

Slab, netlik ve yapıya öncelik veren bir bilgi tabanı oluşturmak için harika bir araçtır. Benim için gerçekten yararlı olan, her şeyin okunması ve gezinmesi kolay olmasını sağlayan temiz biçimlendirmeye verdiği önemdir. Bu, özellikle çok sayıda iç dokümantasyonu yöneten takımlar için kullanışlıdır.

Slab'ın öne çıkan özelliği, hızlı erişim için içeriği "Konular" ile düzenleme yeteneğidir, böylece doğru bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilirim.

Slab'ın en iyi özellikleri

Dahili takımlar ve müşteriler için ayrıntılı bir bilgi tabanı oluşturun

Sonuçları belirli konulara veya kategorilere göre filtreleyerek daha kesin ve alakalı arama sonuçları elde edin

Özel izinler ve alt konularla içeriği gruplar halinde düzenleyin

Ekstra bağlam için içerik içine doğrudan kullanıcı, gönderi ve araç referansları ekleyin

Slab sınırlamaları

Özellikleri belgelemeye çok odaklanmış olabilir, bu da takımların gelişmiş proje veya görev yönetimi için ek araçlara ihtiyaç duymasına neden olabilir

Slab fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slab puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (280 yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

ClickUp: En İyi Almanac Alternatifi

Mükemmel Almanac alternatifi ararken, ideal olarak iç dokümantasyon ve wiki'lerin temel işlevlerinden daha fazlasını sunan bir şey istersiniz. Bunun yerine, iş akışlarınıza gömülü, işbirliğine dayalı, canlı belgeler oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç arayın.

Almanac'ın bir alternatifi olan ClickUp, bilgi yönetimi süreçleriniz üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. Takımınızın daha büyük hedeflerle uyumlu kalarak görevleri verimli bir şekilde yönetmesini ve izlemesini sağlar.

İş akışlarını kolaylaştırmanız veya işbirliğini geliştirmeniz gerekirse, ClickUp kapsamlı bir hepsi bir arada çözüm sunar. ClickUp'a bugün kaydolun!