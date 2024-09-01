Her eylemin her zaman eşit ve zıt bir tepki doğurduğunu düşünüyor musunuz?

Birçok uzman, sonuçların %80'inin aslında çabaların sadece %20'sinden kaynaklandığına inanır. Pareto ilkesi veya 80/20 kuralı olarak bilinen bu fikir, 1896 yılında İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından ortaya atılmıştır.

Pareto grafikleriyle görselleştirilen 80/20 kuralı, bir sorunun veya başarının anahtar faktörlerini belirlemek için güçlü bir araçtır. Bu, en önemli faktörlere odaklanmanıza yardımcı olarak daha hedefli ve verimli iyileştirmeler yapmanızı sağlar.

via OpenUp

Microsoft Excel kullanarak grafik veya Pareto diyagramı oluşturabilirsiniz, ancak bu genellikle karmaşık adımlar içerir ve zaman alıcı olabilir.

Ancak Excel'de Pareto grafiği oluşturmayı öğrenmek için kafanızı yormaya gerek yok. Bu kılavuzda, süreci adım adım anlatacağız. Ayrıca, Pareto grafiğini kolayca oluşturmanıza yardımcı olacak bazı alternatif yöntemleri de inceleyeceğiz.

Başlayalım!

Excel'de Pareto grafiği oluşturma

Excel'de grafik oluşturma işlemi, kullandığınız Excel sürümüne ve Excel becerilerinize bağlıdır.

Microsoft Excel 2016, Excel 365 tarayıcı veya uygulamasıyla birkaç basit adımda Pareto grafiği oluşturabilirsiniz.

Ancak, Microsoft Excel'in eski sürümlerinde ihtiyacınız olan grafik araçları yoktur ve Pareto Grafiği oluşturmak için doğrudan bir seçenek yoktur. Excel Pareto grafiğini elde etmek için çizgi grafiği ve sütun grafiğini birleştirmeniz gerekir.

Her iki süreci de tek tek inceleyelim.

Excel 2016, Microsoft Office 365 ve sonraki sürümler için

Excel 2016 veya sonraki sürümlerde Pareto grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Verilerinizi hazırlayın

Pareto grafiği oluşturmak için tüm değerleri ve kategorileri azalan sırayla listeleyin. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi tüm verilerinizi bir Excel sayfasına ekleyerek başlayın

Pareto analizi için tüm verilerinizi bir Excel sayfasında toplayın

Bu örnekte, 2020 yılında yarı zamanlı veya tam zamanlı serbest çalışmaya geçen serbest çalışanların yanıtlarını kullandık. Anket, COVID-19 pandemisinden bu yana bu değişime katkıda bulunan en önemli faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Verileri azalan sırayla sıralayın

Ardından, Veri sekmesine gidin ve Sıralama ve Filtreleme grubunda Azalan Sıralama (aşağı ok işaretli ZA) seçeneğine tıklayın

Pareto analizi verilerinize kümülatif sayı ekleyin

Verilerinizi azalan sırayla sıraladıktan sonra, kümülatif sayıyı hesaplayın. Bunu yapmak için, C3 sekmesinde gösterilen formülü girin. Aşağıdaki hücreler için bunu tekrarlayarak her birinin kümülatif sayısını elde edin

Pareto grafiğiniz için kümülatif yüzdeler

Son olarak, tüm değerler için kümülatif yüzdeleri ekleyin. Her hücre için kümülatif yüzdeyi elde etmek için D3 sekmesindeki formülü izleyin. Doğru formülleri elde etmek için doğru sütun grafik değerlerine ihtiyacınız vardır

Not: C9 hücresi, COVID-19 sonrası yarı zamanlı veya tam zamanlı serbest çalışmaya geçen serbest çalışanların toplam yanıt sayısını içerir. Bu nedenle, anketimizdeki en üst faktörden (COVID-19 nedeniyle iş kaybı) son faktöre kadar kümülatif %'yi saydık.

Adım 2: Pareto grafiğini ekleyin

Excel'e Pareto grafiği ekleyin

Verileriniz hazır olduğunda, tüm tabloyu seçin ve Ekle sekmesine gidin. Burada, İstatistik grubu altında Pareto Grafiği seçeneğini bulacaksınız

Excel Pareto grafiğinizi düzenleyin ve biçimlendirin

Bu, Pareto grafiğini sayfanıza ekleyecektir. Ardından, Grafik seçeneğine gidin ve başlık, yatay eksen, dikey eksen veya daha fazlasını değiştirmek için Biçim seçeneğini seçin

Adım 3: Pareto grafiğini biçimlendirin

Excel'deki Pareto grafiğinin nihai sonucu

Excel'deki Pareto grafiğinin eksiksiz bilgi sağlaması için verilerinizle aşağıdakileri yapın:

Eksen etiketlerini ayarlama: Kategorileri görüntülemek için yatay ekseni, değerleri veya yüzdeleri görüntülemek için dikey ekseni yeniden adlandırın

Başlık ekleyin: Pareto grafiğinize açıklayıcı bir başlık verin

Renkleri ve stilleri özelleştirin: Grafiği daha çekici hale getirmek için renkleri, yazı tiplerini ve diğer görsel öğeleri ayarlayın

Excel 2013 sürümü için

Excel 2013'te yerleşik bir Pareto grafiği türü olmasa da, Combo grafiği kullanarak bir tane oluşturabilirsiniz. Bu, yeni Excel sürümlerine kıyasla birkaç ek adım gerektirir, ancak işlem oldukça basittir.

Adım 1: Verilerinizi hazırlayın

Excel 2013 ve sonraki sürümlerde bahsedilen adımlara benzer şekilde, verilerinize kümülatif yüzdeler ve sütunlar eklemeniz gerekecektir. Kümülatif değerleri hesaplamadan önce verileri azalan sırayla sıralayın.

Adım 2: Birleşik grafik oluşturun

Excel 2013'te özel bir Combo grafik oluşturun

Verileriniz hazır olduğunda, tabloyu seçin ve aşağıdaki adımları izleyin:

Verileri seçin: Tüm veri tablosunu seçin

Grafik ekle: " Ekle " sekmesine gidin ve "Önerilen Grafikler"i seçin

Birleşik grafik seçin: "Tüm Grafikler" sekmesine gidin ve "Birleşik" grafik türünü seçin

Birleşik grafik seçeneği altında, aşağıdaki ayarları seçin:

Sayım Serisi (genellikle ilk sütun) için, ' Kümelenmiş Sütun ' seçeneğini seçin

Kümülatif % serisi (yeni eklenen sütun) için, "Çizgi"yi seçin ve "İkincil Eksenler" kutusuna bakın

Adım 3: Grafiği iyileştirin

Şimdiye kadar, Excel 2013'te Pareto Grafiği'ni oluşturmuş olacaksınız. Ancak, yeni Excel sürümlerinde gördüğünüz rafine görünümü elde etmek için bu ek adımları uygulamanızı öneririz.

Excel'de Pareto grafiğinizi daha ayrıntılı hale getirin

Maksimum yüzdeyi ayarlama: İkincil y ekseni (yüzdeler için olan eksen) üzerine sağ tıklayın ve " Eksen Biçimini Belirle " seçeneğini seçin. " Maksimum " değerini %100 olarak ayarlayın

Çubuk genişliğini ayarlama: Çubuklara sağ tıklayın ve " Veri Serisini Biçimlendir " seçeneğini seçin. Çubuklar arasındaki boşluğu azaltmak için " Boşluk Genişliği " seçeneğini ayarlayın

Açıklamaları gizle (isteğe bağlı): Açıklamalara ihtiyacınız yoksa, açıklamaların üzerine sağ tıklayın ve "Açıklamaları Gizle" seçeneğini seçin

İşte bu kadar! Excel 2013'te bir Pareto grafiği başarıyla oluşturdunuz.

Excel 2010 sürümü için

Microsoft Excel 2010'a sahip olanlar için Pareto Grafiği oluşturmak biraz zor olabilir. Bu sürümde, Excel raporlamasında Pareto grafiği seçeneği veya "Kombine Grafik Türü" özelliğini kullanarak iki grafiği birleştirme özelliği yoktur.

İşte nasıl yapacağınız:

Adım 1: Verilerinizi hazırlayın

Önceki bölümde verdiğimiz talimatları takip edebilirsiniz. İlk olarak, verilerinizi iki sütunlu bir tabloda düzenleyin: kategoriler ve karşılık gelen değerler. Ardından, bunları değere göre azalan sırada düzenleyin ve kümülatif ve yüzde değerleri ekleyin. Bunu, bir formül veya Excel 2010'daki "TOPLA" fonksiyonunu kullanarak manuel olarak yapabilirsiniz.

Adım 2: Temel bir grafik oluşturun

Ablebits aracılığıyla Excel 2010'da verilerinizi kullanarak 2 boyutlu sütun grafik oluşturun

Tüm veri tablonuzu seçin Şeritteki "Ekle" sekmesine gidin "Grafikler" grubu içindeki "Grafikler" düğmesine tıklayın "2-D Kümelenmiş Sütun" seçeneğini seçin

Bu, iki veri serisi içeren temel bir sütun grafik oluşturacaktır: biri değerleri (sayım) ve diğeri kümülatif yüzdeyi temsil eder.

Adım 3: Toplam yüzdeyi biçimlendirin

Ablebits aracılığıyla Excel 2010'da çubuk grafikteki kümülatif yüzdeyi biçimlendirin

Kümülatif yüzdeyi temsil eden çubuklara sağ tıklayın

Bağlam menüsünden "Grafik Serisi Türünü Değiştir" seçeneğini seçin

"Grafik Türünü Değiştir" penceresinde "Çizgi" grafik türünü seçin

Adım 4: İkincil dikey eksen ekleyin

Ablebits aracılığıyla Excel 2010'da düz çizgili çubuk grafik

Bu adıma geldiğinizde, düz bir çizgi içeren bir çubuk grafik göreceksiniz. Pareto Grafikte görmek istediğiniz eğriyi elde etmek için, sağ tarafa ikincil bir dikey eksen ekleyin. Bunu elde etmek için:

Kümülatif yüzdeyi temsil eden yeni oluşturulan çizgiye sağ tıklayın

" Veri Sırasını Biçimlendir " seçeneğini seçin

'Veri Sırasını Biçimlendir' bölmesinde, 'Seri Seçenekleri' altında, 'İkincil Eksen'in yanındaki kutuyu işaretleyin

Bu, grafiklerin sağ tarafına özellikle kümülatif yüzde değerleri için ikincil bir dikey eksen ekleyecektir.

Ablebits aracılığıyla Excel grafiğinize ikincil eksen ekleyin

Adım 5: Grafiğinizi iyileştirin

Pareto grafiğiniz Ablebits aracılığıyla Excel 2010'da hazır

Bununla, Excel 2010'da bir Pareto grafiği başarıyla oluşturdunuz. En son Excel sürümlerinde gördüğünüz aynı görünümü ve hissi vermek için şu son rötuşları yapabilirsiniz:

Maksimum değeri ayarlama: İkincil ekseni sağ tıklayın ve " Eksen Biçimini Belirle " seçeneğini seçin. " Eksen Seçenekleri " altında, " Maksimum " değerini %100 olarak ayarlayın. Bu, kümülatif yüzde çizgisinin %0-100 aralığında kalmasını sağlar

Çubuk genişliğini ayarlama: Daha iyi görünürlük için çubukların genişliğini ayarlayabilirsiniz. Veri çubuklarına sağ tıklayın ve " Veri Serisini Biçimlendir ..." seçeneğini seçin. Biçimlendirme seçeneklerinde " Çubuk Genişliği " ayarlarını değiştirebilirsiniz

Açıklamaları gizle (isteğe bağlı): Açıklamalar gereksizse, açıklamaların üzerine sağ tıklayın ve "Açıklamaları Gizle" seçeneğini seçin

Excel'de Pareto Grafikleri Oluşturmanın Sınırlamaları

Microsoft Excel, popüler bir veri görselleştirme aracıdır ve hala çoğu kuruluşta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, basitliği ve kullanım kolaylığına rağmen, platformun özellikle daha derin analizler yaparken bazı sınırlamaları vardır.

Bazı sınırlamalar, özellikle Pareto grafikleri için veri analizinizin verimliliğini, doğruluğunu ve etkinliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Excel'de çeşitli veri kanallarından büyük veri kümelerini senkronize etmek ve içe aktarmak zordur. Verileri manuel olarak girmek veya diğer araçlardan Excel'e rapor olarak dışa aktarmak gerekir. Bu işlem zaman alıcıdır ve insan hatası riskini artırır.

Karmaşık biçimlendirme seçenekleri

Excel'de görsel olarak çekici Pareto grafikleri oluşturmak genellikle karmaşık biçimlendirme tekniklerini içerir ve bu, Excel'in özelliklerine aşina olmayan kullanıcılar için zor olabilir.

Excel bazı özelleştirme seçenekleri sunsa da, bunların ustaca kullanılması günlük kullanıcılar için zor olabilir. Modern proje yönetimi grafik araçları, kullanıcıların Pareto grafiğinin görünümü ve biçimlendirilmesi üzerinde ayrıntılı kontroller sunan sürükle ve bırak seçeneklerini kullanarak bunu hızlı bir şekilde yapmalarını sağlar.

Entegrasyon zorlukları

Excel biçimleri ve raporları çoğu araçla kolayca entegre edilebilse de, diğer proje izleme araçlarındaki verileri Excel'e entegre etmek o kadar kolay değildir. Excel grafiklerini diğer proje yönetimi veya işbirliği araçlarıyla entegre etmek zahmetli olabilir, verimli iş akışını engelleyebilir ve genellikle veri siloları oluşturabilir.

Excel, diğer araçlarla gerçek zamanlı senkronizasyon veya entegrasyon sunmaz. Bu durum, grafiklerle gerçekçi veya doğru bilgiler elde etmeyi oldukça zor hale getirebilir. Pareto grafiği, güncelliğini korumak için her seferinde yeni bilgilerle güncellenmelidir ve aynı grafiğin birden fazla sürümünü yönetmek genellikle zor olabilir, bu da karışıklığa veya olası hatalara yol açabilir.

Ölçeklenebilirlik özelliklerinin olmaması

Excel veya herhangi bir elektronik tablo aracının en büyük zorluğu, veriler karmaşıklaştıkça ve büyüdükçe uygulamanın yavaşlamasıdır. Bu durum, yavaş yanıtlara, belirgin hız düşüşlerine veya elektronik tablonun düzgün çalışmamasına veya çökmesine neden olabilir.

Pareto grafiği oluşturma ve sürdürmeyle ilgili bu sınırlamalar, verimliliğinizi ve veri analizinizin kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek ve daha verimli, doğru ve anlamlı Pareto grafikleri oluşturmak için, veri görselleştirme ve işbirliği için özel olarak tasarlanmış alternatif seçenekler ve proje kontrol araçları kullanılabilir.

ClickUp ile Pareto Grafikleri Oluşturun

Microsoft Excel, temel bir Pareto grafiği oluşturmak için yeterli olabilir. Ancak, en son bilgiler ve girdilerle kendini güncelleyen etkileşimli bir Pareto grafiği için daha gelişmiş bir çözüme ihtiyacınız olacaktır.

Pareto ilkesini veri analizinize uygulamak için ClickUp gibi bir proje kontrol yazılımı kullanmayı deneyin. Bu araç size şunları sağlar:

Odak alanlarınızı anlayın

Hızlı görselleştirme ve analiz için ClickUp Tablo görünümünü kullanarak verilerinizi merkezi bir platformda düzenleyin

ClickUp'ın Tablo Görünümü, birden fazla araç ve çözümden gelen verilerinizi tek bir gösterge panelinde düzenlemenizi ve görselleştirmenizi sağlar. Manuel girdi yapmaya son verin; içe aktarma fonksiyonunu kullanın veya verilerinizi doğrudan tablo içine kopyalayıp yapıştırın.

En son güncellemelerden haberdar olmak için verilerinizi gerçek zamanlı olarak oluşturun. Excel formülleri veya karmaşık işlemler olmadan sürükle ve bırak sütunlarını kullanarak verilerinizi kolayca düzenleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yığılmış Çubuk Grafik Şablonu'nu kullanarak verileri görselleştirin ve veri noktaları arasındaki ilişkileri anlayın

ClickUp'ın Yığılmış Çubuk Grafik Şablonunu kullanarak karmaşık veri kümelerini Pareto grafiğine benzer etkileşimli yığılmış çubuk grafiklere dönüştürerek görselleştirin. Bu size şu konularda yardımcı olur:

Birden çok veri kümesi arasındaki ilişkiyi vurgulayın

Verilerinizdeki kalıpları anlayın ve odak alanlarını belirleyin

Farklı veri kümelerini görsel olarak ve kategorilere ayırarak kolay anlaşılır bir grafikte karşılaştırın

Takımlarınızla işbirliği yapın

ClickUp'ın Beyaz Tahtalarında notlar ve zihin haritaları kullanarak takımlarınızla etkileşim kurun ve bilgileri yakalayın

ClickUp Beyaz Tahta özelliğini kullanarak, görevler, yol haritaları ve iş akışları gibi diğer proje öğelerinin yanı sıra Pareto grafiğinizi oluşturmak için işbirliğine dayalı bir çalışma alanı elde edin.

Takım üyeleri grafik üzerinde aynı anda çalışabilir, değişiklikleri tartışabilir ve verileri güncelleyebilir. Bu, şeffaflığı artırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak takım üyelerinizle birlikte çalışın ve bilgileri çubuk grafik halinde özetleyin

Birden fazla elektronik tablo şablonu ile gösterge panelinizde Pareto grafiğinizin önemli noktalarını basit bir şekilde görebileceğiniz bir grafik oluşturun. Kullanımı kolay bir seçenek olan ClickUp Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu, nicel verileri görsel olarak karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu şablon şunlarda yardımcı olur:

Sezgisel grafikler ve Pareto grafiği kullanarak verilerinizi gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Takımınızla gerçek zamanlı olarak etkileşim kurarak stratejiler geliştirin veya odak alanlarını belirleyin

Özel durum, alanlar, görünümler ve daha fazlasıyla bilgilerinizi düzenleyin

Kompakt bir gösterge panelinde gerçek zamanlı bilgiler edinin

ClickUp'ın güçlü bir özelliği, birden fazla araçtan veri oluşturma ve bunları tek bir gösterge panelinde görselleştirme yeteneğidir. Bu, proje analizi için artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya birden fazla pencere açmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile verilerinizi resim ve bağlantılar gibi diğer öğelerle bağlayın.

ClickUp Gösterge Paneli özelliğini kullanarak kümülatif akış ve grafikleri sorunsuz bir şekilde oluşturun

80/20 ilkesini kullanarak Pareto grafiğinizin önemli noktalarını tek bir pencerede görüntüleyebilir, kuruluşunuz için neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını anlayabilirsiniz.

ClickUp gibi Excel alternatiflerini deneyin:

Zaman alan formüllere ve biçimlendirme zorluklarına veda edin

Herkesin aynı çizgide olduğunu ve analize katkıda bulunduğunu garanti edin

Pareto grafiğinizi proje yönetimi iş akışınızla entegre edin

ClickUp, Pareto Grafikleri oluşturmak için ideal bir araç haline getiren mükemmel analitik ve görselleştirme özellikleri sunarken, kullanımı bununla sınırlı değildir. Bu hepsi bir arada proje ve verimlilik yönetimi çözümü, aşağıdakiler dahil tüm organizasyonel ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözümdür:

Tüm belgeleriniz için merkezi bir hub görevi görür: ClickUp Belgeler ile artık görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi ve analizlerinizi ayrı ayrı yönetmek zorunda değilsiniz. Hepsini birbirine bağlayın ve merkezi bir hub'da saklayın, böylece tüm takımınız belgeleri daha kolay bulabilir ve güncelleyebilir

Proje ve görev yönetimi : Birçok takım için en büyük zorluk, eylem öğeleri üzerinde birlikte çalışmak ve diğer takım üyeleriyle işbirliği yapmaktır. : Birçok takım için en büyük zorluk, eylem öğeleri üzerinde birlikte çalışmak ve diğer takım üyeleriyle işbirliği yapmaktır. ClickUp Görevleri'ni kullanarak notlarınızı eylem öğelerine dönüştürün veya görevleri doğrudan atayın. Böylece takımlarınız ne yapılması gerektiğini tam olarak bilir ve herkes işin akışını takip edebilir

Hedefler belirleme ve KPI'ları izleme : ClickUp Hedefleri'ni kullanarak 80/20 ilkesini uygulayın ve her bir faaliyetin ve görevin hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olduğunu anlayın. Etki tabanlı göstergeler kullanarak, belirli bir projede ne kadar ilerleme kaydettiğinizi izleyin, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen gürültüleri veya istenmeyen görevleri ortadan kaldırın

Tüm takımınız için sohbeti merkezileştirin: Takımınızın kullandığı iletişim kanalına bağlı olmadığınız için önemli güncellemeleri veya mesajları kaçırıyor musunuz? Takımınızın kullandığı iletişim kanalına bağlı olmadığınız için önemli güncellemeleri veya mesajları kaçırıyor musunuz? ClickUp Sohbet görünümü ile dağınık tüm konuşmalar tek bir merkezi yere getirilebilir.

ClickUp ile Pareto Prensibinin Gücünden Yararlanın

Pareto analizi sadece verimlilikle ilgili değildir; odaklanmış mükemmelliğe ulaşmakla ilgilidir. En önemli sonuçları veren hayati görevlere öncelik vererek zamanınızı optimize edebilir, stresi azaltabilir ve genel verimliliğinizi artırabilirsiniz.

ClickUp gibi süreç iyileştirme araçlarıyla bu yolculuk daha da sorunsuz hale gelir. Önceliklerin ayarlanmasından ilerlemenin izlenmesine ve gereksiz iş yükünün azaltılmasına kadar, ClickUp, Pareto İlkesini benimsemenizi ve olağanüstü sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Odaklanmış bir başarı yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? ClickUp ile bugün başlayın!