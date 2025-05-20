İyi bir yığılmış çubuk grafik (yığılmış sütun grafiği olarak da bilinir), veri görselleştirme ve sunumunda oyunun kurallarını değiştirebilir. Tek bakışta, bir veri kümesindeki farklı kategorileri karşılaştırabilirsiniz.

Şirketinizin satışlarını ürün kategorilerine göre ayrıştırmayı veya giderlerin departmanlar arasında nasıl dağıtıldığını anlamayı düşünün. Tüm bunları karşılaştırıp kolay anlaşılır bir görsel biçimde gösterebilirsiniz.

Peki, Google E-Tablolar'da yığılmış çubuk grafik oluşturmak ne kadar kolay?

Grafik düzenleyici özelliği ile bu mümkün. Bunlar, şimdiye kadar çalışacağınız en güzel ve en özelleştirilebilir grafikler mi? Muhtemelen hayır. Ama işinizi görürler.

Bu kılavuzda, Google E-Tablolar'ın grafik düzenleyicisiyle veri hazırlamadan son görselleştirmeye kadar yığılmış çubuk grafik oluşturma sürecini adım adım anlatacağız.

Ayrıca, verilerinizi yığılmış çubuk grafiklerin ötesinde görselleştirmenin daha iyi bir yolunu da keşfedeceğiz.

Google E-Tablolar'da Yığılmış Çubuk Grafik Oluşturma

⭐ Öne çıkan şablon Sheets'teki yığılmış çubuk grafikler hızla dağınık hale gelebilir. ClickUp'ın ücretsiz Çubuk Grafik Beyaz Tahta şablonunu deneyin ve temiz, net görseller elde edin; elektronik tablo stresinden kurtulun. Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu, verileri görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Google E-Tablolar'da yığılmış çubuk grafik oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Verilerinizi hazırlayın

Veri kaynağınızdan bilgileri içe aktararak ve bunları Google E-Tablolar'da düzenleyerek başlayın. Sütunlarınız için açık başlıklar oluşturun. İlk satırda, her sütuna açıklayıcı başlıklar verin. Bu, tutarlı bir çubuk grafik oluşturmak için önemlidir.

Açıklayıcı başlıklar ve başlıklar oluşturmak, iyi çubuk grafikler oluşturmanıza yardımcı olur

Bu örnekte, A sütunu için "Takımlar" ve B ve C sütunları için cinsiyet etiketleri kullandık. Veri girişlerinizi iki kez kontrol edin.

Veri türünüz ne olursa olsun, verilerinizi uygun sütunlara girmeyi unutmayın.

Adım 2: Grafik için verileri seçin

Verileriniz düzgün bir şekilde düzenlendikten sonra, bunları vurgulamak için sıra gelir. Veri kümenizin sol üst hücresine tıklayın ve fareyi sürükleyerek tüm ilgili bilgileri seçin. Bu seçim, yığılmış çubuk grafiğinizin temelini oluşturacaktır.

Fareyi sürükleyerek yalnızca ilgili verileri vurgulayın

Verilerinizin aralığını seçerken hassasiyetin çok önemli olduğunu unutmayın. Boş satırları veya alakasız verileri yanlışlıkla dahil etmek istemezsiniz.

Adım 3: Grafik seçin ve ekleyin

Şimdi eğlenceli kısma geldik: verilerinizi görsel bir şahesere dönüştürme.

Google E-Tablolar, çok sayıda farklı grafik türü sunar

Üst menüye gidin ve "Ekle"yi tıklayın, ardından açılır menüden "Grafik"i seçin. Ekranın sağ tarafında grafik düzenleyiciyle birlikte ön tanımlı bir grafik görünecektir.

Grafik düzenleyicide, "Kurulum" sekmesinin altında, "Grafik türü" açılır menüsünü tıklayın. "Yığılmış sütun grafiği"ni bulana kadar seçenekler arasında gezin ve seçin.

Açılır menüden tercih ettiğiniz grafik türünü seçin

İşte bu kadar! Google E-Tablolar'da yığılmış çubuk grafik oluşturdunuz.

Adım 4: Grafiğinizi özelleştirin

Şimdi grafiğimizi tam olarak ihtiyacımıza göre özelleştirelim.

Bunu yapmak için, grafiğinize çift tıklayarak grafik düzenleyici panelini açın (henüz görünmüyorsa).

Çeşitli seçenekler için "Özelleştir" sekmesine gidin.

Burada genel grafik stilini, grafik başlığını, yatay ve dikey eksen için veri etiketlerini, gösterge yerleştirme ve seri renklerini ayarlayabilirsiniz. Çubuk grafiğinizi bilgilendirici ve görsel olarak çekici hale getirmek için bu ayarlarla oynayın.

Adım 5: Grafik pozisyonunu ayarlama

Çubuk grafiğiniz harika görünüyor. Şimdi daha iyi bir konuma yerleştirelim. Grafiğinizi tıklayıp basılı tutun, ardından e-tabla üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.

Grafiklerinizi sayfanızdaki herhangi bir yere kolayca sürükleyebilirsiniz

Grafiğinizin pozisyonunu gereksinimlerinize göre yeniden düzenleyin. Bu basit bir işlemdir, ancak grafiğinize veri bağlamı eklemede çok yararlıdır.

Adım 6: Yığılmış çubuk grafiğinizi ince ayarlayın

Grafiğinizi gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın. Renkler kolayca ayırt edilebiliyor mu? Başlık açık ve açıklayıcı mı? Eksen başlıkları anlamlı mı? Grafiğin açıklamalarını açıkça tanımladınız mı?

Daha iyi görselleştirme için çubuk grafiğinize ayrıntılar ekleyin

Yığılmış çubuk grafiğinizin verilerinizi etkili bir şekilde aktardığından emin olmak için gerekli ayarlamaları yapın. Unutmayın, veri görselleştirmede netlik anahtardır.

İlk tasarım hazır olduğunda grafiğinizde ayarlamalar yapmaya odaklanın

7. Adım: Oluşturduğunuz içeriği paylaşın

Google E-Tablolar'daki yığılmış çubuk grafiğiniz artık hazır. Google E-Tablolar'ınızı başkalarıyla paylaşarak, onların grafiğinizi görüntülemesine veya düzenlemesine izin verebilirsiniz.

Alternatif olarak, grafiği sunumlarda veya raporlarda kullanmak üzere resim olarak indirebilirsiniz.

Google E-Tablolar'da çubuk grafik oluşturmanın sınırlamaları

Google E-Tablolar, yığılmış çubuk grafikler oluşturmak için harika bir araç olsa da mükemmel değildir.

Google E-Tablolar ücretsizdir, ancak özellikle birden fazla takım üyesi tek bir sunum üzerinde çalıştığında, bir belge üzerinde sorunsuz ve kolay işbirliği yapmaya izin vermez. Ayrıca büyük veri kümelerini işleyemez ve kısa sürede sınırlayıcı hale gelebilir.

Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Google E-Tablolar, yığılmış çubuk grafikler için temel özelleştirme seçenekleri sunar, ancak Google E-Tablolar, yığılmış çubuk grafikler için temel özelleştirme seçenekleri sunar, ancak gelişmiş tasarım özellikleri yoktur. Bu, farklı türdeki veri kümeleri için özelleştirme kapsamını azaltabilir ve tasarımda sınırlamalara yol açabilir

Veri boyutu kısıtlamaları: Google E-Tablolar'daki çubuk grafiklerin işleyebileceği veri miktarında bir sınır vardır. Küçük ve orta boyuttaki veri kümeleri için işinize yarayabilir, ancak büyük hacimli verilerde performans önemli ölçüde düşer

Grafiklerde gerçek zamanlı işbirliği eksikliği: Google E-Tablolar, elektronik tablo verileri için gerçek zamanlı işbirliğinde mükemmeldir, ancak bu işlevsellik grafik düzenlemeye uzanmaz; grafiklerde aynı anda yalnızca bir kullanıcı değişiklik yapabilir. Google E-Tablolar, elektronik tablo verileri için gerçek zamanlı işbirliğinde mükemmeldir, ancak bu işlevsellik grafik düzenlemeye uzanmaz; grafiklerde aynı anda yalnızca bir kullanıcı değişiklik yapabilir. İşbirliği ortamının olmaması, veri görselleştirme projelerinde ekip çalışmasını engelleyebilir

Sınırlı etkileşim: Yığılmış çubuk grafik ve diğer grafikler ( Yığılmış çubuk grafik ve diğer grafikler ( Google E-Tablolar'daki akış şeması, çizgi grafik, organizasyon şemaları ve Gantt grafikleri gibi) statik görselleştirmelerdir. Bu grafiklerde, ayrıntılara inme veya fareyle üzerine gelme gibi etkileşimli özellikler yoktur. Bu sınırlama, izleyicilerin katılımının önemli olduğu sunumları veya raporları etkileyebilir

Cihazlar arasında biçimlendirme tutarsızlıkları: Google E-Tablolar'daki bir çubuk grafik, farklı cihazlarda veya platformlarda tutarlı biçimlendirmeyi korumayabilir. Masaüstünüzde mükemmel görünen bir grafik, mobil cihazlarda veya yazdırıldığında farklı görünebilir

ClickUp ile Yığılmış Çubuk Grafikler Oluşturun

Google E-Tablolar'daki grafik düzenleyici, yığılmış çubuk grafikler oluşturmak için temel işlevler sunarken, ClickUp diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı işbirliği ve diğer araçlarla entegrasyonlar sunarak bir adım daha ileri gider . İşte nasıl yapacağınız.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalarına şekiller ve bağlayıcılar ekleyerek beyaz tahtanızı canlandırın

ClickUp Beyaz Tahtalar, yığılmış çubuk grafikler oluşturmak için esnek bir tuval sunar. Google E-Tablolar'dan farklı olarak, hücre tabanlı düzenlerle sınırlı değilsiniz. Bu, grafiklerinizi daha iyi özelleştirmenize yardımcı olur.

İstiflenmiş çubuk grafikler için ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanma:

Boş bir beyaz tahta ile başlayın veya ClickUp'ın Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonunu kullanın

Şekiller ve çizgiler kullanarak grafik yapınızı oluşturun

Etiketler ve veri değerleri için metin kutuları ekleyin

Grafiğinizi düzenli tutmak için öğeleri gruplandırın

Farklı veri kategorilerini ayırt etmek için renk kodlamasını kullanın

ClickUp Beyaz Tahtalar, tek kullanıcı düzenleme sınırlaması nedeniyle Google E-Tablolar'da bulunmayan bir özellik olan gerçek zamanlı işbirliğini sağlar. Birden fazla takım üyesi aynı anda grafik üzerinde çalışabilir, bu da takımınızın işleri daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur.

ClickUp Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonu, nicel veri kümelerini ve kategorileri görsel olarak karşılaştırmanıza olanak tanır. Yatay çift çubuk grafik, iki veri kümesini karşılaştırmanıza olanak tanır ve bu da daha iyi hikaye anlatımına yardımcı olur.

Bu şablonu indirin Karmaşık kavramları anlamak ve bilinçli kararlar almak için ClickUp Çubuk Grafik Beyaz Tahta Şablonunu kullanın

Bu şablonu ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Verileri karşılaştırın ve eğilimleri ve kalıpları belirleyin

Bilgileri kolay anlaşılır bir şekilde görsel olarak sunun

Karmaşık veri kümelerini daha anlaşılır ve iletilmesi daha kolay hale getirin

Takımların işbirliği yapmasına ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olun

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile karmaşık işleri takımınız ve müşterileriniz için net, görsel hikayelere dönüştürün

ClickUp Gösterge Panelleri, yığılmış çubuk grafikler oluşturmak ve görüntülemek için Google E-Tablolar'a güçlü bir alternatif sunar. İşte nasıl kullanabileceğiniz:

Yeni bir Gösterge Paneli oluşturun veya ClickUp'ın Yığılmış Çubuk Grafik Şablonunu kullanın

Gösterge paneline çubuk grafik bileşeni ekleyin

ClickUp görevlerinizden veya özel alanlarınızdan grafiğiniz için veri kaynağını seçin

Grafiği yığılmış çubuk grafik olarak görüntülenecek şekilde yapılandırın

Renkleri, etiketleri ve diğer görsel öğeleri özelleştirin

ClickUp'taki gösterge panelleri, statik Google E-Tablolar grafiklerine kıyasla daha fazla etkileşim sunar. Grafik öğelerine tıklayarak altta yatan verilere inebilir ve daha fazla içgörü elde edebilirsiniz. Bu, verilerinizi paydaş toplantısında sunarken kullanışlıdır.

ClickUp'ın Yığılmış Çubuk Grafik Şablonu

ClickUp'ın Yığılmış Çubuk Grafik Şablonu, proje ilerlemesini izliyor veya müşteri duyarlılığını takip ediyor olsanız da, anahtar bilgileri kolayca anlaşılabilir bir şekilde sunar.

Bu şablonda, yığılmış çubuk grafik, zaman içindeki az sayıda değişkenin karşılaştırmasını ve bileşimini, göreceli veya mutlak olarak gösterir.

Şablonu indirin Anahtar bilgileri kolayca anlaşılır bir şekilde sunmak için ClickUp Yığılmış Çubuk Grafik şablonunu kullanın

Bu şablonu ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Birden çok veri kümesi arasındaki ilişkiyi vurgulayın

Veri kümeleri veya kategoriler arasındaki farkları görsel olarak karşılaştırın

Verilerdeki kalıpları hızla belirleyin

ClickUp Gantt Grafikleri

ClickUp Gantt grafikleriyle projenizin yolculuğunu görselleştirin ve başarınızı ölçün

ClickUp Gantt Grafikleri, öncelikle proje zaman çizelgeleri için kullanılır, ancak istiflenmiş çubuk benzeri görselleştirmeler oluşturmak için yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. İşte nasıl:

Yeni bir Gantt grafiği ile başlayın veya ClickUp'ın Basit Gantt Şablonunu kullanın

Veri kategorilerinizi temsil eden görevler oluşturun

Grafiğinizin "yığılmış" öğelerini temsil etmek için alt görevleri kullanın

Veri değerlerini temsil etmek için görev sürelerini ayarlayın

Kategorileri ayırt etmek için görevleri ve alt görevleri renk kodlarıyla işaretleyin

ClickUp Gantt grafikleri, Google E-Tablolar'da yığılmış çubuk grafiklerde bulunmayan dinamik güncelleme ve bağımlılık bağlantısı gibi anahtar özellikler sunar. Ayrıca, karmaşık veri kümelerini görselleştirmenize de olanak tanır.

ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu

ClickUp'ın Basit Gantt Şablonunu kullanarak bir projeye kuşbakışı görünüm elde edin ve bağımlılıkları etkili bir şekilde görselleştirin. Bu şablonla, ClickUp'ın Gantt görünümünü kullanarak görevleri Listenizden anında basit bir grafiğe çekebilirsiniz.

Bu şablon, yeni başlayanlar için uygun ve ücretsiz olmakla birlikte, işleri daha hızlı halletmek isteyen deneyimli proje meraklıları için de harika bir başlangıç noktasıdır.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Basit Gantt Grafiği Şablonu ile görev bağımlılıklarını belirleyin, engelleri tespit edin ve ortadan kaldırın, projeleri zamanında teslim edin

Bu şablonu ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Kuşbakışı görünümle proje son tarihlerini ve bağımlılıkları izleyin

Görevlerin durumunu Açık, İlerleme Aşamasında veya Tamamlandı olarak ilgili renk kodlarıyla kontrol edin

Görevlerdeki gecikmeleri ve olası engelleri hızla belirleyin

Ayrıca okuyun: Aylık Takvim Şablonları

Google E-Tablolar'ın sınırlarını aşma

ClickUp, Google E-Tablolar'da yığılmış çubuk grafikler oluşturmanın birkaç anahtar sınırlamasını giderir:

I. Özelleştirme

ClickUp, daha gelişmiş tasarım özellikleri sunarak markanızla uyumlu, görsel olarak çarpıcı grafikler oluşturmanıza olanak tanır.

II. Veri işleme

ClickUp, diğer Google E-Tablolar alternatiflerinden daha verimli bir şekilde büyük veri kümelerini işleyebilir, bu da onu karmaşık veri görselleştirme ihtiyaçları için uygun hale getirir.

III. İşbirliği

Grafik oluşturma ve düzenleme dahil olmak üzere tüm ClickUp özelliklerinde gerçek zamanlı işbirliği mevcuttur.

IV. Etkileşim

ClickUp grafikleri etkileşimlidir ve kullanıcıların verileri derinlemesine keşfetmelerine olanak tanır.

V. Cihazlar arasında tutarlılık

ClickUp, grafiklerinizin farklı cihazlarda ve platformlarda tutarlı görünmesini sağlar.

Ek ClickUp özellikleri

İstiflenmiş çubuk grafiklerin ötesinde, ClickUp, olağanüstü proje yönetimi yeteneklerinin yanı sıra, veri görselleştirmelerinize anında erişilebilir hale getiren (ve harika görünmesini sağlayan) bir dizi özellik sunar:

: Verilerinizi elektronik tablo benzeri bir biçimde düzenleyin ve filtreleyin Tablo görünümü: Verilerinizi elektronik tablo benzeri bir biçimde düzenleyin ve filtreleyin

: Grafiklerinizi eyleme geçirilebilir görevler ve ş Akışları ile entegre edin Görev yönetimi: Grafiklerinizi eyleme geçirilebilir görevler ve ş Akışları ile entegre edin

: Yığılmış çubuk grafiklerinizi daha geniş proje veya şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin Hedef izleme: Yığılmış çubuk grafiklerinizi daha geniş proje veya şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin

: Grafikler ve ilgili görevler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın Gerçek zamanlı işbirliği: Grafikler ve ilgili görevler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın

Google E-Tablolar manuel veri girişi veya karmaşık entegrasyonlar gerektirebilirken, ClickUp çeşitli araçlarla yerel entegrasyonlar sunar. Farklı kaynaklardan verileri otomatik olarak yığılmış çubuk grafiğinize çekmenize olanak tanır ve görselleştirmenin her zaman güncel olmasını sağlar.

Google E-Tablolar'dan geçiş yapanlar için ClickUp, geçişi kolaylaştırmak için kaynaklar da sağlar. Gantt grafiği oluşturmayı öğrenebilir, hatta Excel'de çizgi grafikler oluşturmayı keşfedebilirsiniz.

ClickUp, elektronik tablolar için yapay zeka gibi özelliklerle de rakiplerinin bir adım önünde yer alır ve geleneksel yığılmış çubuk grafiklerin ötesine geçen gelişmiş veri analizi yetenekleri sunar.

ClickUp ile Veri Görselleştirme Çıtasını Yükseltin

Artık Google E-Tablolar'da yığılmış sütun grafiği oluşturmayı biliyorsunuz.

Ancak artık sınırlamalarını da biliyorsunuz. Sadece bir çubuk grafik oluşturup veri kümenizin yanına yerleştirmek, tam resmi yansıtmaz ve etkileyici bir görsel hikaye anlatma becerinizi azaltır. Buna tasarım özelleştirme eksikliği ve veri boyutu kısıtlamaları da eklenince, Google E-Tablolar'da çubuk grafik oluşturma süreci sıkıcı hale gelir.

Ancak bunun böyle olması gerekmez.

Proje yönetimi grafikleri oluştururken veya Gantt grafiği örneklerini incelerken, ClickUp ile takımınızla gerçek zamanlı işbirliği içinde çalışabilirsiniz. Tüm bunlar, veri görselleştirmeyi çok daha eğlenceli ve etkili hale getirir.

ClickUp ile ilk etkileşimli çubuk grafiklerinizi bugün oluşturun ve farkı yaşayın!