Monotasking ile Zamanı Yönetme

Bir pazarlamacı olarak, çoklu görev yapabilmekle gurur duyardım. Strateji oluşturma, içerik oluşturma, operasyonlar ve analitik arasında gidip gelmek, verimliliğin en üst düzeyde göstergesi gibi geliyordu. Ama gerçekte, açık sekmeler ve yarı bitmiş projeler denizinde boğuluyordum.

Özellikle kabus gibi bir gün akılda kalıyor. Yaklaşan bir kampanya lansmanı için çok önemli bir blog yazısı yazıyordum. Ancak dikkatim dağınıktı. Gelen kutum bildirimlerle dolup taşıyordu, sosyal medya güncellemeleri ekranımda yanıp sönüyordu ve telefonum gelen mesajlarla titriyordu. Sürekli bağlam değiştirmek beni bunaltmış ve hataya açık hale getirmişti, yazım da bundan olumsuz etkilenmişti.

O kaos anında, çoklu görev yaklaşımımın beni verimli kılmadığını fark ettim; iş hafızamı yoruyor ve kaliteli iş yapma yeteneğimi engelliyordu. Sürekli bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyordum, hem doğruluğu hem de yaratıcılığı feda ediyordum. Değişiklik zamanı gelmişti

İşte o zaman monotasking kavramıyla karşılaştım. Monotasking'i benimsemek, çoklu görevlerin sıklıkla sağladığı verimlilik yanılsaması yerine derin odaklanmaya öncelik vermek anlamına geliyordu.

Bu, bir seferde tek bir göreve tamamen kendimi adamak, onun karmaşıklığına dalmak ve dikkatimi dağıtan şeyleri dışlamak anlamına geliyordu.

Bu makalede, monotasking ile ilgili deneyimlerimi ve bunun, her ikisini de sürekli olarak talep eden bir dünyada zamanımı ve huzurumu geri kazanmama nasıl yardımcı olduğunu paylaşacağım.

Monotasking veya tek görev, dikkatinizi dağıtıcı unsurlara kapılmadan tüm dikkatinizi tek bir göreve adamaktır.

İşinize tamamen odaklandığınız için daha kaliteli işler ortaya çıkarır. Ayrıca, sürekli olarak iş değiştirmenin yarattığı zihinsel stresi azaltır ve kısa, yoğun odaklanma dönemlerinde daha fazla iş yapmanızı sağlar.

Bilgeler, sanatçılar, şairler ve eğitimciler eski zamanlarda monotasking'i uygulamış olabilir, ancak bu kavramla ilgili akademik tartışmalar ancak yirminci yüzyılın sonlarında başladı. Araştırmacılar çoklu görev yapmanın verimsizliklerini ve bilişsel maliyetlerini vurguladıklarında, monotasking güçlü bir karşı argüman olarak ortaya çıktı.

Bazı önemli örnekler şunlardır:

1. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990) adlı kitabında, *"insanların bir faaliyete o kadar dalmış oldukları ki başka hiçbir şeyin önemi kalmadığı bir durum" olan "akış"a ulaşmaktan bahsetmiştir. Akışa ulaşmak için, becerilerinize uygun gerçekçi hedefler belirlemenizi ve tek bir faaliyete tamamen konsantre olmanızı, yani bugün monotasking olarak adlandırdığımız şeyi yapmanızı önermiştir.

Bilinç kontrolü olan bir kişinin özelliği, dikkatini istediği gibi odaklayabilmesi, dikkatini dağıtan şeyleri görmezden gelebilmesi, bir hedefe ulaşmak için gereken süre kadar konsantre olabilmesi ve daha fazla konsantre kalmamasıdır. Bunu yapabilen kişiler genellikle günlük hayatın normal akışından keyif alırlar.

2. 2001 yılında yayınlanan Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching (Görev Değişiminde Bili şsel Süreçlerin Yürütme Kontrolü) başlıklı makalede, psikologlar Rubinstein, Meyer ve Evans, beynimizin "yürütme kontrolü"nün iki aşamada işlediğini ortaya koydu: "hedef değiştirme" (bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmaya karar verme) ve "kural etkinleştirme" (yaptığımız şeyin kurallarını değiştirme).

Bu aşamalar, farkına bile varmadan görevler arasında geçiş yapmamıza yardımcı olur, bu da oldukça kullanışlıdır. Sorun, görevler arasında geçiş yaparken verimli ve güvenli bir şekilde yapmamız gerekenlerle çakıştığında ortaya çıkar.

Görevler arasında geçiş yapmak için harcanan zaman çok az gibi görünebilir (her seferinde sadece bir saniyenin çok küçük bir kısmı), ancak sürekli bir sonraki göreve atladığımızda bu süre birikir ve verimliliği düşürür.

Çoklu görev, zaman kazandıran bir uygulama gibi görünebilir. Ancak, görevler arasında geçiş yaparken oluşan bu kısa zihinsel duraklamalar, verimli zamanımızın yüzde 40'ına kadarını tüketebilir.

Psikoloji, sinirbilim ve verimlilik alanlarında çalışan bu araştırmacılar ve daha birçokları, tek görevliliğin anlaşılması, araştırılması ve savunulmasına katkıda bulunmuştur. Tek görevliliğin kökenlerini ve uygulamalarını daha derinlemesine anlamak istiyorsanız, size bir önerimiz var.

Cal Newport, 2016 yılında yayınlanan Deep Work başlıklı çığır açan çalışmasında, sosyal medya ve sürekli bağlantı gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bir dünyada, görevlere derinlemesine konsantre olma yeteneğinin giderek daha nadir ve değerli hale geldiğini savunuyor.

Derin işi, dikkatinizin dağılmadığı bir konsantrasyon halinde gerçekleştirilen ve bilişsel yeteneklerinizi sınırlarına kadar zorlayan profesyonel bir faaliyet olarak tanımlar. Derin iş, daha yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için birden fazla göreve yoğun bir şekilde odaklanmayı gerektiren monotasking ile yakından ilgilidir.

Kitap, yüksek kaliteli iş ve hızlı öğrenmenin başarı için çok önemli olduğu günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde derinlemesine çalışmanın giderek daha önemli hale geldiğini vurgulamaktadır. Derinlemesine çalışmayı tutarlı bir şekilde gerçekleştirebilen çalışanlar başarılı olurken, bunu başaramayanlar geride kalacaktır.

Çoklu görevden tek görev yapmaya nasıl geçersiniz? İşte deneyimlerimden ve tek görev yapmanın temel unsurlarını iş oturumlarıma entegre ederek öğrendiklerim:

Öncelik ve son tarihlere göre bir işlem sırası oluşturuyorum. Bu, tüm dikkatimi vermem gereken en acil görevleri hızlıca belirlememe yardımcı oluyor. Bunları yapılacaklar listemin en üstüne yazıyorum ve günün ilk işleri olarak hallediyorum, böylece çabalarımın istenen etkiyi yaratmasını sağlıyorum.

Her görev için belirli bir zaman çizelgesi ayırmayı ve bunu küçük zaman bloklarına bölmeyi tercih ediyorum. Bu yaklaşım, dikkatimin dağılmadan son teslim tarihlerini takip etmeme yardımcı oluyor.

Monotasking, gereksiz gürültü, dijital bildirimler ve kesintilerin olmadığı bir alan gerektirir. Benim için, kapısı kapalı ve mobil cihazlarım bir kenara bırakılmış, tenha ofis alanım veya çalışma odam en uygun iş yeri.

Her eylemin arkasındaki "neden"i bilmek, önümdeki göreve odaklanmam için bana inanç veriyor. Örneğin, takımımın izleyeceği bir marka kılavuzu hazırlıyorsam, benim "nedenim" takımımın iş kalitesini ve verimliliğini artırmak.

Çoklu görevden tek görev yapmaya geçen biri olarak, zihinsel olarak kendimi hazırlamam gerekiyor. Bunu şöyle yapıyorum: Birkaç dakika sessizce oturup görevin önemini değerlendiriyorum, nasıl ilerlemek istediğime dair zihinsel bir harita oluşturuyorum ve işe başlıyorum.

Dinlenmek ve enerji toplamak için düzenli aralar vermek önemlidir. Evdeyken teras bahçemde dolaşmayı, ofiste çalışırken ise temiz hava almak için ofis çevresinde kısa yürüyüşler yapmayı seviyorum.

Her hafta görevlerimin ilerlemesini değerlendirerek verimliliğimi ölçüyor ve iyileştirme alanlarını belirliyorum. Birden fazla görevi aynı anda yerine getirmeye o kadar alışmışım ki, tek bir göreve odaklanmak genellikle zor oluyor, ancak bu kendi kendime yaptığım değerlendirme oturumları, işleri perspektifine oturtmamı sağlıyor.

Monotasking alışkanlığını kazanmama yardımcı olan ipuçlarını, stratejileri ve araçları ayrıntılı olarak anlatacağım. Ama önce, monotasking'in hayatımda yarattığı olumlu değişiklikleri paylaşmak istiyorum.

Monotasking becerilerinizi geliştirmek birçok fayda sağlar. Başlangıçta bazı zorluklar yaşayabilirsiniz, ancak hayatınızı zenginleştirecek sağlıklı bir alışkanlık kazanmak için bu küçük bir bedeldir.

Monotasking'in sizin için işe yaramasının anahtar unsuru zihniyetinizdir. Tek bir göreve odaklanmak için sıkı çalışmaya açık olun ve telefonunuzu kontrol etme veya başka bir göreve geçme isteğine direnmek için elinizden geleni yapın.

Monotasking'i programımın ayrılmaz ve verimli bir parçası haline getirmeme yardımcı olan bazı ipuçları, taktiksel yöntemler ve günlük alışkanlıklar. Bunları kendiniz deneyin, kendi yorumunuzu ekleyin ve iş günlerinizi daha etkili bir şekilde planlayın.

Monotasking'i uygulamaya başladığımda, ilk günlerde verimlilikte büyük bir düşüş yaşadım. Odaklanmak imkansız gibi geliyordu ve görevi uzun bir süre boyunca sürdürme düşüncesi bile beni endişelendiriyordu. Hatalımı fark etmem biraz zaman aldı: çok kısa süreler içinde devasa görevleri tamamlamaya çalışıyordum

Ben de bu ipucunu dinledim ve iş oturumlarımı, makul zaman çizelgeleriyle, her seferinde küçük ama zor bir görev etrafında düzenledim. Bu, hayatımı değiştirdi. Küçük adımlarla başlamak, göreve rahatça alışmamı, zamanla odaklanmamı ve daha uzun dönemler boyunca konsantrasyonumu korumamı sağladı.

Örneğin, şirketim için bir vaka çalışması hazırlamam gerekiyorsa, hemen dalmak yerine önce ayaklarımla suyu yoklarım. Bu, müşterilerle doğrudan konuşmak, müşterilerimizden ikincil veriler toplamak veya eski müşterilerimizin referanslarını incelemek olabilir.

Ne kadar süreceğini tahmin ettikten sonra, kendime uygun bir son tarih belirlerim. Fikir basit: Kendinizi aşırı yüklemeyin!

Monotasking'i bir alışkanlık haline getirmek için bunu her gün yapın

Yıllar içinde çalışma alışkanlıklarım hakkında şunu fark ettim: her yerden çalışabilsem bile, işimi yapmak için küçük bir köşeye ihtiyacım var. Evde, favori çalışma aletlerim ve kırtasiye malzemelerimden en sevdiğim atıştırmalıklara ve HydroJug'uma kadar gerekli her şeyin elime ulaşabileceği bir çalışma alanı oluşturdum. Seyahat ederken çalışıyorsam, otel odamda geçici bir çalışma alanı oluşturuyorum.

Peki, yataktan çalışmanın keyfini çıkarabilecekken neden bunu yapıyorum? Çünkü masamda anında iş moduna giriyorum. Masamda otururken kendimi oturup tek bir işe odaklanmaya ikna etmem gerekmiyor, her şey doğal bir akış içinde ilerliyor. Ayrıca, dikkatimi dağıtan görsel dağınıklık olmaması için masamı olabildiğince düzenli ve minimal tutmaya çalışıyorum

Haftanın başında, görev yönetimi uygulamamda ayrıntılı bir görev listesi oluşturuyorum. Bu liste, hafta boyunca yapmak istediğim tüm küçük ve büyük eylem öğelerini içeriyor.

Şimdi, bu görevlerin bazıları yüksek önceliğe sahiptir. Tüm görevlerimi yüksek, orta veya düşük öncelikli olarak işaretliyorum. Kaliteyi korumak için günde sadece iki ila üç yüksek öncelikli görevi kabul ediyorum. Bu ayrım, aynı zamanda en önemli ve etkili görevlere önce odaklanmama yardımcı oluyor ve iş akışımızdaki ilerlemeyi engellemememi sağlıyor.

Son birkaç yıldır, kalem ve kağıt yerine ClickUp'ın dijital Not Defteri' ne geçtim. Bu uygulamayı ikinci beynim olarak kullanıyorum — görev listeleri oluşturmaktan ve bunları önceliklerine göre düzenlemekten, ani düşüncelerimi not almaya kadar her şeyi bu uygulamada yapıyorum.