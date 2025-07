2025'in En İyi 10 Yönetici Asistanı Aracı

İş akışımı daha verimli hale getirebilecek araçlara her zaman dikkat ettim.

Yıllar boyunca, gerçekten fark yaratabilecek olanları bulmak için sayısız uygulama ve platformu denedim.

Kişisel deneyimlerimden ve ClickUp ekibi tarafından yürütülen kapsamlı araştırma ve testlerden yararlanarak, 2024 yılında mevcut en iyi yönetici asistanı yazılım araçlarının bir listesini derledim.

Bu araçlar sadece görevlerimi kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda verimliliğimi de önemli ölçüde artırdı. Yoğun bir takvimi yönetiyor, toplantıları koordine ediyor veya sayısız başka sorumluluğu yerine getiriyor olsanız da, bu araçlar düzenli kalmanıza ve işinizde en iyi performansınızı göstermenize yardımcı olabilir.

Doğru yönetici asistanı araçlarını seçmek, düzenli ve verimli kalmak için oyunun kurallarını değiştirebilir. İş akışınızı desteklemek için en iyi araçları seçerken aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Görev yönetimi: Görevleri atayabileceğiniz, yapılacaklar listeleri oluşturabileceğiniz ve son teslim tarihlerini kolayca ayarlayabileceğiniz bir araç seçin. Bu araçlar ayrıca görevleri proje veya önceliklerine göre kategorize etme seçenekleri sunmalı ve yaklaşan son teslim tarihlerini hatırlatan hatırlatıcılar sunarak hiçbir görevin atlanmamasını sağlamalıdır

Zaman yönetimi: Toplantıları planlamanıza, görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olacak Google Takvim gibi entegre Toplantıları planlamanıza, görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olacak Google Takvim gibi entegre takvim uygulamaları arayın. Ayrıca, hayatınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için program şablonları ve zaman bloklama şablonları gibi çeşitli şablonlar sunan araçlar arayın

Proje yönetimi: Sorunsuz proje tartışmalarına olanak tanıyan, ayrıntılı izleme ile ilerlemeyi takip eden ve görevlerinizi düzenlemek için verimli iş akışları oluşturan araçları seçin. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerçek zamanlı işbirliği, özelleştirilebilir iş akışları ve görsel ilerleme grafikleri (Gantt grafikleri gibi) gibi özellikleri arayın

Belge yönetimi: En iyi araçlar, sorunsuz dosya paylaşımı ve bulut depolama sunarak belgelere her yerden kolay erişim sağlar. Ayrıca, birden fazla takım üyesinin belgeler üzerinde aynı anda çalışabilmesi ve değişiklikleri verimli bir şekilde takip edebilmesi için gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü özelliklerine sahip araçları tercih edin

Gider yönetimi: Makbuz tarama ve kategorize etme ile gider izleme, bütçe oluşturma ve izleme yetenekleri ve gider geri ödemesi ve onayı için basitleştirilmiş bir süreç gibi özellikler sunan araçları seçin

İletişim: İletişim araçlarınızla entegre olan veya yerleşik iletişim araçlarına sahip bir yazılım tercih edin. Gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleri, yerleşik video konferans araçları, e-posta entegrasyonları, takvim entegrasyonları ve daha fazlasını arayın

Verimlilik: Otomatik planlama araçları, takip hatırlatıcıları ve zaman takibi özellikleri verimliliği optimize etmeye yardımcı olur. Manuel girişi en aza indirerek, görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlayarak ve zamanın nasıl harcandığına dair içgörüler sağlayarak gününüzü kolaylaştırmak için bu işlevlere ihtiyacınız olacak

Doğru yazılımla, görevleri kolayca kolaylaştırabilir, iletişimi iyileştirebilir ve yoğun bir programda düzenli kalabilirsiniz. İşte iş akışımı dönüştüren ve verimliliğimi artıran, 2024'te kullanılacak en iyi araçların seçilmiş listesi.

1. ClickUp – En iyi hepsi bir arada verimlilik aracı

ClickUp ile projelerinizi, görevlerinizi ve hedeflerinizi verimli bir şekilde yönetin ve izleyin

ClickUp, projemin ilerlemesini ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kullandığım araçtır. Proje yönetiminde mükemmeldir, yapılacaklar listelerini verimli bir şekilde oluşturmamı, görevleri yönetmemi, otomasyon yoluyla e-postaları planlamamı ve takım üyeleriyle işbirliği yapmamı sağlar.

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak günlük toplantıları planlayabilir ve görüntüleyebilir, aynı zamanda hatırlatıcılar ayarlayabilirim. Bu, bağımlılıkları anlayarak ve zaman bloklarını etkili bir şekilde ayırarak günümü planlamama yardımcı olur ve önemli bir son tarihi asla kaçırmamamı sağlar.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile görevlerinizi oluşturun ve planlayın

ClickUp Görevleri ile görev atama artık bir sorun değil. Projeleri içinden görevleri ve alt görevleri sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilirim. Bu özellik, iş yükümü önceliklendirmeye yardımcı oluyor ve en önemli görevleri önce halletmemi ve hiçbir teslim tarihini kaçırmamamı sağlıyor. Genel bir bakış istediğimde ise ClickUp Dönüm Noktaları, görevlerimi dönüm noktalarına dönüştürmemi ve projede ne kadar ilerlediğimizi görselleştirmemi ve izlememi sağlıyor.

Proje yönetimim için, ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak projemin zaman çizelgesini takip ediyor, tahminler belirliyor, notlar ekliyor ve zaman raporlarını her yerden görüntüleyebiliyorum. ClickUp Otomasyonları ayrıca hatırlatıcılar gönderme, görev durumlarını güncelleme ve e-posta yönetimi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oluyor. Bu sayede daha stratejik faaliyetlere odaklanarak verimliliğimi artırabiliyorum.

ClickUp Otomasyonları kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Ve ClickUp Brain sayesinde artık dosya veya mesaj aramakla uğraşmıyorum . AI Knowledge Manager , işle ilgili sorgularıma anında yanıtlar vererek manuel arama ihtiyacını ortadan kaldırıyor . Ayrıca proje özetlerini, ilerleme güncellemelerini, stand-up'ları ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı oluyor. İş için AI Writer, içerik oluşturma, yazım denetimi ve hızlı yanıtlar oluşturma konusunda bana yardımcı oluyor.

Click Brain'in AI Knowledge Manager™ kullanarak görevler, belgeler ve yaratıcı içeriklerden insanlara kadar her konuda soru sorun

Kendi başıma tam bir program oluşturmakta zorlandığımda, ClickUp Program Bloklama Şablonu'nu kullanarak görevleri planlayarak, bağımlılıkları anlayarak ve zaman bloklarını etkili bir şekilde tahsis ederek günümü verimli bir şekilde organize ediyorum.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Program Bloklama Şablonu, kolaylıkla bir program oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Verimliliğimi ve odaklanmamı sağlar, aşırı programlamayı önler ve molalar için zaman ayırmamı sağlar. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir bu şablon, zamanını daha iyi yönetmek ve toplantılarını ve etkinliklerini takip etmek isteyen herkes için mükemmeldir.

Genel olarak, hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp, benim için birden fazla uygulamanın yerini aldı, zaman kazanmamı sağladı ve günlük görevlerimdeki dağınıklığı azalttı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama işlevselliği masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Zoom – Sorunsuz iletişim ve işbirliği için en iyisi

zoom aracılığıyla

Zoom, sanal toplantıları planlamak ve yürütmek için popüler bir seçimdir. Güvenilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü, onu video konferanslar için tercih ettiğim seçenek haline getiriyor. Ekran paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt seçenekleri gibi özellikleriyle Zoom, toplantıların sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Takım toplantıları, müşteri toplantıları ve web seminerleri için sıklıkla kullanıyorum ve hiç hayal kırıklığına uğratmadı.

Zoom'un birleşik iletişim platformu, toplantıları, takım sohbetini, telefonu ve postayı entegre eder ve çeşitli takvim araçlarıyla entegre olur, tüm iletişim ihtiyaçlarım için sorunsuz bir deneyim yaratır. Bu hepsi bir arada çözüm, birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttı, iş akışımı basitleştirdi ve düzenli kalmama yardımcı oldu.

Zoom'un en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses ve video ile sorunsuz video konferanslar gerçekleştirin

Toplantılar sırasında ekranınızı zahmetsizce paylaşarak işbirliğini ve sunumları geliştirin

İleride başvurmak ve kolay paylaşım için toplantıları ve web seminerlerini kaydedin

Zoom AI companion, görevleri otomatikleştirerek ve anında yanıtlar sağlayarak iletişimi kolaylaştırır ve verimliliği artırır

Toplantıları, takım sohbetini, telefonu, postayı ve takvimi tek bir platformda birleştirerek birleşik bir deneyim yaşayın

Toplantıyı planlamadan önce katılımcıları küçük toplantı odalarına önceden atayın

Zoom sınırlamaları

Zoom'un ücretsiz sürümü toplantıları 40 dakika ile sınırlandırır, bu da kullanıcıların daha fazla zamana ihtiyaç duymaları halinde görüşmelerini sonlandırıp yeniden başlatmaları gerektiği anlamına gelir

Kayıt sadece ev sahipleri ve yardımcı ev sahipleri tarafından başlatılabilir. Bir katılımcı bir aramayı kaydetmek isterse, yardımcı ev sahibi olarak eklenmesi gerekir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 14,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (54.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000+ yorum)

3. Dropbox – Güvenli dosya yönetimi ve işbirliği için en iyisi

via G2

Dropbox, gelişmiş işbirliği özellikleri sayesinde en iyi güvenli dosya ve belge yönetim yazılımlarından biridir. Dosyaları depolamamı, paylaşmamı ve yönetmemi sağlayarak, ekibimle her yerden verimli bir şekilde çalışabilmemi sağlar.

PDF düzenleme, video kaydetme ve e-imza gibi özelliklere sahip Dropbox, verimliliğinizi korumak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. AES-256 bit şifreleme ve TLS/SSL protokolleri dahil olmak üzere sağlam güvenlik önlemleri, verilerimin korunmasını sağlar.

Dropbox ayrıca farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli fiyat planları sunarak, gereksinimlerime uygun bir plan seçmemi kolaylaştırıyor.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

AES-256 bit şifreleme ile dosyaları depolayın ve koruyun

Dosyaları kolayca paylaşın ve görevlerinizi gerçek zamanlı olarak takip edin

Birden fazla arayüz arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan PDF'leri doğrudan Dropbox içinde düzenleyin

Sınırsız belge imzalayın ve gönderin

Dropbox sınırlamaları

Kişisel hesaplar için sıfır bilgi şifreleme eksikliği var. Bu, çalışanların sizin bilginiz olmadan verilerinize erişebileceği anlamına gelir

Ücretsiz plan sadece 2 GB depolama alanı sunuyor, bu da önemli bir alan değil

Gerçek zamanlı işbirliği için sınırlı seçenekler

Dropbox fiyatlandırması

Artı: 11,99 $/ay

Temel özellikler: 19,99 $/ay

İş: Aylık 19 $

Business Plus: Aylık 30 $

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (26.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

4. Google Meet – Video konferans ve işbirliği için en iyisi

google aracılığıyla

Google Meet, video konferans ve işbirliği için yeni kurulan şirketlerden çok uluslu şirketlere kadar birçok kuruluş tarafından tercih edilen bir başka araçtır. Yüksek kaliteli video ve ses, gürültü engelleme ve canlı altyazılar ile Google Meet, her toplantının verimli ve ilgi çekici olmasını sağlar.

Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon, takımımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmamı sağlayarak projeleri planlamayı, fikir üretmeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırıyor.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Kesintisiz iletişim için üstün ses kalitesine sahip yüksek kaliteli video görüşmeleri düzenleyin ve katılın

Gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsünü azaltın ve konuşmaların netliğini artırın

Birden fazla dilde sunulan gerçek zamanlı altyazıları takip edin

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dan sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu ile doğrudan işbirliği yapın

Anlayış ve verimliliği artırmak için çevrilmiş altyazılar ve toplantı özetleri gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın

Google Meet sınırlamaları

Daha uzun toplantı süreleri ve daha fazla katılımcı kapasitesi gibi premium özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar yavaş yükleme süreleri ve ekran paylaşımında zorluklarla karşılaştı

Google Meet fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

5. Notion – Hepsi bir arada çalışma alanı yönetimi için en iyisi

via Notion

Notion, planlama, organize etme ve işbirliği için bir görev yönetimi yazılımıdır. AI destekli çalışma alanı, fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür, bilgiyi merkezileştirir ve zamanı ve projeleri verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Notion ile araçları birleştirebilir ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymadan maliyetleri azaltabilirim. Basit, güçlü ve ayrıntılı arayüzü, belgeler, wiki'ler, projeler ve takvimler oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri, projeleri ve belgeleri tek bir yerde oluşturun ve yönetin, her şeyin düzenli kalmasını sağlayın

Takımınızın ihtiyaçlarına göre özel etiketler, etiketler ve özelliklerle çalışma alanınızı özelleştirin

Slack, GitHub ve daha fazlası gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışınızı kolaylaştırın

Bilgilerinizi en yararlı şekilde görüntülemek ve yönetmek için panolar, tablolar, zaman çizelgeleri, takvimler ve galeriler kullanın

İzinler ve erişim üzerinde kontrolünüzü korurken işlerinizi başkalarıyla paylaşın

Notion sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

AI yazma ücretsiz değildir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

6. Google Çalışma Alanı – Entegre verimlilik ve işbirliği için en iyisi

via IT Pro

Gemini ile geliştirilmiş Google Çalışma Alanı, sorunsuz işbirliği ve verimlilik için harika bir çözümdür. Gemini, yapay zeka destekli yönetici asistanı aracım olarak da işlev görebilir ve Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarına entegre edilerek görevleri otomatikleştirerek, içgörüler oluşturarak ve iletişimi geliştirerek iş yapma şeklimi dönüştürür.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gmail, Drive, Meet, Takvim, Dokümanlar, E-Tablolar ve daha fazlasını tek bir platformda kullanın

1.000 katılımcıya kadar video görüşmeleri düzenleyin ve gürültü engelleme ve canlı altyazı gibi özelliklerin keyfini çıkarın

Gemini AI'yı görev otomasyonu, içgörü oluşturma ve Google Çalışma Alanı uygulamaları içindeki iletişimi geliştirme için kullanın

Takımınızla belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

Gelişmiş arama ve analiz özellikleriyle bilgileri kolayca bulun ve etkileşimi izleyin

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

Sheets'teki şablon kitaplığı sınırlıdır

Gmail konu başlıklarının mevcut kullanıcı arayüzü dağınık ve takip etmesi zor

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)

7. Evernote – Not alma ve düzenleme için en iyisi

evernote aracılığıyla

Evernote, not alma konusunda güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Notları, fikirleri ve önemli bilgileri kolayca aranabilir ve erişilebilir bir şekilde düzenler. Toplantı tutanaklarından beyin fırtınası oturumlarına kadar her şeyi verimli bir şekilde kategorize etmek için not defterleri ve etiketler oluşturabilirsiniz.

Evernote ile metin, resim, ses, tarama, PDF ve belge depolayabilir, notlarımı daha kullanışlı ve kapsamlı hale getirebilirim. Güçlü arama özellikleri, ihtiyacım olan her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde bulmamı sağlar.

Ayrıca, web kesici özelliği, makaleleri ve çevrimiçi içeriği her zamankinden daha kolay kaydetmeyi sağlar. Evernote, ihtiyacım olan tüm bilgilerin parmaklarımın ucunda olmasını sağlar.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notları tüm cihazlarda otomatik olarak senkronize edin, önemli bilgilerin her zaman elinizin altında olmasını sağlayın

Notlarınıza metin, resim, ses, tarama, PDF ve belge ekleyerek daha zengin bir bağlam oluşturun

Görevleri ve programları notlarınızla entegre ederek proje yönetimini kolaylaştırın

İhtiyacınız olduğunda bilgileri bulmak için güçlü ve esnek arama özelliklerinden yararlanın

AI destekli aramayı kullanarak notlardan, PDF'lerden, belgelerden ve resimlerden bilgileri hızlıca bulun

Evernote sınırlamaları

Çevrimdışı erişim plana göre sınırlandırılabilir

Yeni başlayanlar için uygun değil — Ücretsiz sürüm aynı anda yalnızca iki cihazda kullanılabilir ve her ay yalnızca 60 MB alan kullanılmasına izin verir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz:

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

8. Trello – Basit ve esnek proje yönetimi için en iyisi

researchGate aracılığıyla

Trello, basitliği ve görsel çekiciliği nedeniyle kullandığım bir başka proje yönetimi aracıdır. Kart ve pano sistemi sezgiseldir ve farklı projeleri ve görevleri kolayca yönetmeyi sağlar.

Etkinlik planlarken veya bir takım projesini yönetirken, Trello'nun sürükle ve bırak arayüzü, panolarımı hızlı bir şekilde güncellemem ve yeniden düzenlemem sağlıyor. Ayrıca, takvim görünümü ve diğer uygulamalarla entegrasyon gibi güçlendiricilerle Trello, her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Projelerinizi etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olduğu kadar görev kartı oluşturun

Kartlara üye ekleyerek herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve farkında olmasını sağlayın

Son teslim tarihlerini belirleyin ve görevlerin zamanında tamamlandığından emin olmak için hatırlatıcılar alın

Ek dosyaları kartlara sürükleyip bırakarak tüm ilgili dosyaları tek bir yerde tutun

Büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölün ve tamamlanana kadar ilerlemeyi izleyin

Trello'nun yerleşik otomasyonunu kullanarak kurallar ve komutlar belirleyin, iş akışınızı kolaylaştırın

Trello sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı gelişmiş özellikler

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

9. Monday. com – Özelleştirilebilir iş yönetimi için en iyisi

Monday. com, tüm işlerimi tek bir yerden yürütmek için kullandığım platformdur. İhtiyaçlarıma göre ölçeklenebilen özelleştirilebilir özellikleri sayesinde, projeleri, görevleri ve iş akışlarını sorunsuz bir şekilde yönetebiliyorum.

Monday. com, yeni kurulan şirketlerden kurumsal şirketlere kadar 225.000'den fazla müşteri tarafından güvenilen, her takım için güvenilir bir seçimdir.

monday. com en iyi özellikler

Görevleri ve projeleri etkili bir şekilde düzenlemek ve yönetmek için panolar, listeler ve kartlar kullanın

Takım üyelerine görevler atayarak ve son teslim tarihleri ayarlayarak herkesin sorumluluk almasını sağlayın

Slack, GitHub ve Google Çalışma Alanı gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını kolaylaştırın

Zaman çizelgesi, Gantt, Takvim ve Kanban gibi çeşitli görünümlerle işleri görselleştirin

Gösterge panelleri ve verimlilik ölçümleriyle işiniz hakkında gerçek zamanlı içgörüler edinin

Monday. com sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

Ücretsiz plan, panolar, öğeler ve kullanıcılar için sınırlamalara sahiptir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay (en fazla 2 koltuk)

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: Aylık koltuk başına 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.700+ yorum)

10. Todoist – Kişisel ve takım görev yönetimi için en iyisi

todoist aracılığıyla

Todoist'in görev girişi için doğal dil tanıma özelliğini kullanarak, akla gelen görevleri hızlı ve verimli bir şekilde kaydetmeyi sağlamasını seviyorum.

Todoist, takımlar için birlikte yönetme ve paylaşım yapabilecekleri bir işbirliği platformu sunar. Bu araç, görevleri "Bugün", "Yaklaşan" ve özel görünümler olarak sıralayarak, etkili bir şekilde önceliklerimi belirlememi ve en önemli işlere odaklanmamı sağlar.

Todoist, proje şablonları, verimlilik izleme ve Cerebro gibi çeşitli verimlilik araçlarıyla entegrasyon gibi sağlam özellikleriyle de bilinir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil tanıma özelliğini kullanarak görevleri hızlıca girin

Esnek görünüm seçenekleriyle günlük ve yaklaşan görevlere öncelik verin

Google Takvim, Dropbox ve daha fazlası gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon

Çeşitli proje türlerini verimli bir şekilde başlatmak için şablon galerisine erişin

Todoist sınırlamaları

Zaman takibi, alt görevlere son teslim tarihleri atama ve daha kapsamlı proje yönetimi özellikleri dahil olmak üzere sınırlı gelişmiş özellikler

Metin oluşturma özelliğinde ara sıra yaşanan yanlış anlaşılmalar ve komut algılama sorunları

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)

Bu araçlar, görevleri yönetmek, not almak, toplantıları planlamak veya takımınızla iletişim kurmak gibi işlerinizi kolaylaştırarak iş akışınızı optimize etmeye ve verimliliğinizi artırmaya yardımcı olur.

Diğerlerinden sıyrılan bir araç ise ClickUp. Hepsi bir arada platformu, benzersiz esneklik ve özelleştirme imkanı sunarak görevleri yönetmenize, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Sanal asistanlar için AI araçları, sağlam raporlama ve güçlü otomasyon gibi özellikleriyle ClickUp, verimliliğinizi artırmak ve işlerinizi düzenli tutmak için mükemmel bir çözümdür.

Verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

ClickUp'ı bugün deneyin ve görevlerinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırın!