2025'te 10 reMarkable 2 Alternatifi ve Rakibi

Kağıda yazmanın keyfi harikadır, ancak en azından not alma söz konusu olduğunda, avantajlarından çok dezavantajı vardır: Notlarınız kaybolursa ne olur? Ya ıslanırsa veya yırtılırsa?

Bir de alan ve düzenleme sorunu var: sayfalarınız doluyor, bunları etkili bir şekilde düzenleyemiyorsunuz ve notlarınızı paylaşmanız, başkalarıyla işbirliği yapmanız veya belirli bilgileri aramanız gerektiğinde çok az esnekliğe sahipsiniz.

ReMarkable 2 gibi E-ink tabletler mükemmel bir alternatiftir.

Dijital not alma cihazı pazarı hızla büyüyor ve keşfedebileceğiniz reMarkable 2'ye rakip birkaç ürün var. İster renk, ister daha fazla özellik, ister sadece farklı bir fiyat etiketi arıyor olun, bu kılavuz reMarkable 2'nin en iyi 10 alternatifini inceliyor.

Kindle Scribe (Kindle ekosistemi için en iyisi)

Kobo Elipsa 2E (Geniş ekran için en iyisi)

Fujitsu Quaderno A5 (En uygun fiyatlı )

iPad Air (Çok yönlülük için en iyisi)

MeeBook (En iyi pil ömrü)

Supernote (Kağıt gibi yazma deneyimi için en iyisi)

MobiScribe (En iyi parlama önleyici ekran)

Rocketbook (Yeniden kullanılabilir kağıt deneyimi için en iyisi) .

Sony DPT-RP1 (Belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp (Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi): ClickUp, notları eyleme geçirilebilir görevlere, wiki'lere veya işbirliğine dayalı gündemlere dönüştürerek verimliliği artırır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar

ReMarkable 2 alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Belirli cihazlara dalmadan önce, sizin için en önemli özellikleri göz önünde bulundurun:

Ekran: E-ink ekran kalitesi değişiklik gösterir. Düşük ışıkta okuma için çözünürlük, tepki hızı ve ön ışığın olup olmadığı gibi faktörleri göz önünde bulundurun

Yazma deneyimi: reMarkable 2'deki kağıt üzerine kalemle yazma deneyimini seviyorsanız, doğal kalem hissi, basınç hassasiyeti ve avuç içi reddetme özelliği sizin için çok önemli olacaktır

Özellikler : Düzenleme araçları, notları metne dönüştürme ve bulut depolama gibi özellikler ş Akışınızı basitleştirebilir

Okuma deneyimi: E-kitap okumak önceliğinizse, ekran boyutu, kütüphane entegrasyonları ve yazı tipi ayarlarını göz önünde bulundurun

İşletim sistemi: Android tabanlı sistemler daha fazla uygulama çeşitliliği sunarken, kapalı sistemler güvenlik ve odaklanmaya öncelik verir

Fiyatlandırma: reMarkable 2, yüksek bir fiyat aralığında yer almaktadır. Tüm özelliklerine ihtiyacınız var mı, yoksa daha uygun fiyatlı bir seçenek yeterli olur mu?

en İyi 10 reMarkable Tablet Alternatifi

ReMarkable 2 alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi en iyi 10 seçeneğe göz atalım.

1. Onyx Boox

boox aracılığıyla

Onyx Boox, Android 11 ile çalışan bir dizi e-okuyucu ve not alma cihazı sunar. Bu, reMarkable 2'ye kıyasla daha fazla uygulama esnekliği sağlar. Popüler seçenekler arasında Note Air 3, Note Air 3 C ve Tab Ultra C Pro bulunur.

Cihazlar, PDF'lere ve e-kitaplara doğrudan yazma gibi çeşitli not alma ve açıklama özelliklerini destekler. Ayrıca çeşitli biçimlerde el yazısı notlar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Onyx Boox'un en iyi özellikleri

Not alma , okuma ve düzenleme için çok çeşitli uygulamalara erişin

İhtiyaçlarınıza uygun çeşitli ekran boyutları arasından seçim yapın

Farklı yazma stilleri ve tercihlerine uyum sağlamak için çeşitli kalem seçeneklerinden yararlanın

Onyx Boox sınırlamaları

Arayüz, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için daha az sezgisel olabilir

Onyx Boox fiyatları

Not Air 3: 399,99 $

Note Air 3 C: 499,99 $

Tab Ultra C Pro: 649,99 $

Onyx Boox puanları ve yorumları

Amazon: 4,1/5 (450+ yorum)

En İyi Satın Alma: 4,7/5 (700+ yorum)

2. Kindle Scribe

amazon üzerinden

Fiziksel bir kitap okuma hissini, not alma ve açıklama ekleme için yerleşik bir kalemle birleştiren Kindle Scribe, Kindle ekosistemini seven ve fikirlerini doğrudan e-kitaplarına sorunsuz bir şekilde kaydetmek isteyenler için idealdir.

ReMarkable 2 ile karşılaştırıldığında, Kindle Scribe, geniş Kindle kitaplığıyla daha derin bir entegrasyon sunarak, e-kitap okumayı ve bu ekosistem içinde not almayı önceliklendirenler için idealdir.

ReMarkable 2, daha çok yönlü bir belge yönetim sistemi ve daha geniş bir kalem seçenekleri aralığı sunarken, e-kitaplar içinde notları kolayca düzenleme özelliğinden yoksundur.

Kindle Scribe'ın en iyi özellikleri

Kindle kitaplığınızı doğrudan cihazda okuyun ve notlar alın

Düşük ışıkta okuma deneyiminizi iyileştirin

10,2 inçlik ekranla geniş yazma alanının keyfini çıkarın

Kindle Scribe sınırlamaları

Öncelikle Kindle ekosistemine odaklanır, daha az sayıda üçüncü taraf uygulama mevcuttur

Bazı gelişmiş not alma özellikleri için ayrı bir abonelik gerekir

Kindle Scribe fiyatları

339,99 $

Kindle Scribe puanları ve yorumları

Amazon: 4,2/5 (5.700+ yorum)

En İyi Satın Alma: 4,6/5 (280+ yorum)

3. Kobo Elipsa 2E

rakuten Kobo aracılığıyla

Kobo Elipsa 2E, okuma ve not alma için geniş ekrana öncelik verenler için cazip bir seçenektir. Cihaz, geri dönüştürülmüş okyanus plastik ve magnezyum alaşımından üretilmiştir ve çevreye duyarlı kullanıcılar için çekici bir seçenektir.

Kobo Elipsa 2E, reMarkable 2 ile benzer bir ekran boyutuna sahiptir, ancak okuma deneyimi açısından onu geride bırakır. Kobo, Kobo e-kitap mağazasına yerleşik erişim, gece okuması için ayarlanabilir sıcak ve soğuk ComfortLight Pro ve kütüphane e-kitap ödünç alma için overdrive desteği gibi üstün e-okuyucu özelliklerine sahiptir.

ReMarkable 2, not alma ve eskiz çizme için optimize edilmiş, kalem odaklı bir arayüz sunarken, Kobo Elipsa 2E, e-kitaplara doğrudan kolayca notlar ekleme ve yazma özelliği ile rahat bir okuma deneyimini ön planda tutar.

Kobo Elipsa 2E'nin en iyi özellikleri

Hassas ve duyarlı kalemle doğal bir yazma deneyimi yaşayın

Çeşitli e-kitap biçimlerinden ve kitaplıklardan yararlanın

E-Kitaplara ve PDF'lere doğrudan yazın

Kobo Elipsa 2E sınırlamaları

Kobo ekosistemine odaklanır, Android tabanlı cihazlara kıyasla daha az üçüncü taraf not alma uygulaması mevcuttur

Kobo Elipsa 2E fiyatları

399,99 $

Kobo Elipsa 2E puanları ve yorumları

Amazon: 4. 1/5 (130+ yorum)

En İyi Satın Alma: Yeterli yorum yok

4. Fujitsu Quaderno A5

fujitsu Quaderno Store aracılığıyla

Fujitsu Quaderno A5, kağıt defterlerin ve belgelerin yerini almak üzere tasarlanmış bir dijital not alma cihazıdır. A5 modelinin ikinci neslidir ve ilk versiyonundaki bazı eksiklikleri başarıyla gidermiştir.

Fujitsu Quaderno A5, reMarkable 2'ye kıyasla uygun fiyat ve pratik not alma özelliklerine öncelik verir. Kolay arama için yeniden kullanılabilir şablonlar ve el yazısı tanıma gibi işlevlere sahiptir.

Fujitsu Quaderno A5'in en iyi özellikleri

Hassas basınç hassasiyeti ile kağıda yazma hissini yaşayın

Akıcı bir arayüzde dikkatinizi dağıtmadan not almaya öncelik verin

Kompakt A5 boyutları sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz

Fujitsu Quaderno A5 sınırlamaları

E-posta, web tarama veya ses kaydetme özelliği yoktur

Fujitsu Quaderno A5 fiyatları

549,99 $

Fujitsu Quaderno A5 puanları ve yorumları

Amazon: 4,1/5 (360+ yorum)

En İyi Satın Alma: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

5. iPad Air

apple aracılığıyla

Kaza sonucu düşmelere karşı koruma ve güçlü bir işlemciye sahip iPad Air, özellikle Apple ekosistemine zaten yatırım yaptıysanız, reMarkable 2'ye çok yönlü bir alternatif sunar.

Dayanıklılığı ve işlem gücünün yanı sıra, iPad Air'i not almak için harika kılan anahtar teknik özelliklerinden biri, Apple Pencil'i (bazı modellerde 2. nesil) desteklemesidir.

iPad Air'in en iyi özellikleri

Not alma, düzenleme ve yaratıcılık uygulamalarının geniş bir dizisine erişin

Birden fazla uygulama açıkken not alma gibi zorlu görevleri yerine getirin

IPhone, Mac ve diğer Apple ürünleriyle zahmetsizce entegre edin

iPad Air sınırlamaları

Çoğu özel e-okuyucudan daha pahalıdır

Apple Pencil desteğine sahip isteğe bağlı bir not alma uygulaması sunsa da, ekran e-ink değildir. Bu, göz yorgunluğu nedeniyle uzun süreli okuma oturumları için ideal olmayabileceği anlamına gelir

iPad Air fiyatları

64 GB: 599 $'dan başlayan fiyatlarla

256 GB: 749 $'dan başlayan fiyatlarla

iPad Air puanları ve yorumları

Amazon: 4,8/5 (12.500+ yorum)

En İyi Satın Alma: 4,8/5 (26.300+ yorum)

6. MeeBook

amazon üzerinden

MeeBook P10 Pro, rahat bir okuma ve yazma deneyimi sunar. Tam bir Android tabletin çok yönlülüğü ile dijital not alma cihazı olarak da kullanılabilir. Bu, reMarkable 2'nin daha minimalist bir not alma deneyimine odaklanmasından farklıdır.

Cihaz Android 11 ile çalışır ve Google Play Hizmetleri önceden yüklenmiş olarak gelir, böylece kullanıcılar çok çeşitli uygulamalara erişebilir. Basma gücüne göre kalınlık veya incelik değişen çizgilerle doğal bir şekilde yazmanıza olanak tanıyan, bütçe dostu bir alternatiftir.

MeeBook'un en iyi özellikleri

Hareket halindeyken not almak için kolayca yanınızda taşıyın

Orta düzeyde kullanımla mükemmel pil ömrünün keyfini çıkarın

PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI ve hatta JPG, MP3 ve CBR gibi popüler görüntü ve ses biçimleri dahil olmak üzere çeşitli biçimler arasından seçim yapın

MeeBook sınırlamaları

Not almaya odaklanır, minimum e-okuma özelliklerine sahiptir ve uygulama desteği yoktur

Geniş yazma yüzeyini tercih eden kullanıcılar için ideal olmayabilir

MeeBook fiyatlandırması

259 $'dan başlayan fiyatlarla

MeeBook puanları ve yorumları

Amazon: 3,9/5 (100'den fazla yorum)

En İyi Satın Alma: Yeterli yorum yok

7. Supernote

via Supernote

Supernote Nomad, kağıt üzerine yazma hissini taklit etmek için tasarlanmıştır. E-ink ekran, sert uçlu stylus, not düzenleme sistemi ve belge açıklama özelliklerine sahiptir. İnce, hafif tasarımı ve ince uçlu stylus, doğal bir yazma deneyimi sunar.

ReMarkable 2'nin cam ekranından farklı olarak, Nomad kağıt tablet, her kalem vuruşunda tatmin edici bir "girinti" sağlayan ve kağıt üzerinde kalemin dokunsal geri bildirimini taklit eden benzersiz bir filme sahiptir.

ReMarkable 2 basit bir klasör sistemi sunarken, Supernote Nomad düzenli not almak için dijital not defteri, klasörler ve alt klasörler oluşturmanıza olanak tanır.

Supernote'un en iyi özellikleri

Mevcut PDF belgelere etkili bir şekilde açıklama ve işaretleme ekleyin

El yazısını düzenlenebilir ve aranabilir metne dönüştürün

Özelleştirilebilir şablonlarla not almayı hızlandırın

60'tan fazla dilde destek alın

Dikkatinizi dağıtmadan yazmak için bir Bluetooth klavye bağlayın

Supernote sınırlamaları

Üçüncü taraf seçeneklerin daha az olduğu, tescilli not alma uygulamasına odaklanır

Supernote fiyatlandırması

299 $

Supernote puanları ve yorumları

Amazon: Yeterli yorum yok

En İyi Satın Alma: 4,7/5 (190+ yorum)

8. MobiScribe

mobiScribe aracılığıyla

ReMarkable 2 ile karşılaştırıldığında, MobiScribe daha küçük bir ekran boyutuna sahip ancak daha çok yönlü bir cihaz sunar.

MobiScribe, bir not alma cihazının ötesine geçer. Not defteri, e-okuyucu ve dijital ajanda avantajlarını bir arada sunar. Fikirlerinizi not alabilir, e-kitapları saklayabilir ve okuyabilir, notlarınızı klasörlerle yönetebilirsiniz.

E-ink ekran, rahat ve tanıdık bir yazma deneyimi için gerçek kağıdı taklit eder. Ayrıca, parlama önleyici özelliği sayesinde açık havada veya parlak ışıkta kullanımı kolaydır.

MobiScribe, parlamayan, su geçirmez bir e-ink tablet üzerinde doğal yazma ve çizim yapmaya olanak tanıyan basınca duyarlı bir kalem özelliğine sahiptir. Cihaz ayrıca el yazısı notları dijital metne dönüştürebilir, böylece paylaşım ve arama işlemlerini kolaylaştırır.

MobiScribe'ın en iyi özellikleri

Yapışkan notlara benzer şekilde altı renkte yazın ve eskizlerinizi hayata geçirin

Uzun süreli okumalarda göz yorgunluğunu azaltın ve daha iyi görünürlük elde edin

100'den fazla dilde destek alın

MobiScribe sınırlamaları

Yerleşik tarayıcı bulunmaması nedeniyle web'de gezinmek zor olabilir

Bazı kullanıcılar sık sık yaşanan aksaklıklar nedeniyle yavaş buluyor

MobiScribe fiyatlandırması

320 $'dan başlayan fiyatlarla

MobiScribe puanları ve yorumları

Amazon: Yeterli yorum yok

En İyi Satın Alma: Yeterli yorum yok

9. Rocketbook

rocketbook aracılığıyla

Rocketbook, yeniden kullanılabilir kağıt defterleri ile dijital bağlantıyı birleştiren benzersiz bir hibrit yaklaşım sunar. Fiziksel olarak silinemeyen reMarkable 2'nin e-ink ekranından farklı olarak, Rocketbook silip yeniden kullanabileceğiniz gerçek kağıt kullanır.

Sayfalara normal bir deftere yazdığınız gibi yazabilirsiniz. Bir sayfayı yeniden kullanmak istediğinizde, nemli bir bezle silin ve yeni bir sayfa elde edin.

Bir sayfayı tamamladığınızda, Rocketbook uygulamasını kullanarak sayfayı tarayabilirsiniz. Bu akıllı not defteri uygulaması, notlarınızı Google Drive ve Dropbox gibi çeşitli dijital hedeflere gönderebilir.

Rocketbook'un en iyi özellikleri

Rocketbook uygulamasıyla notları tarayın ve bulut depolama veya dijital not alma platformlarına yükleyin

Farklı planlama ve organizasyon ihtiyaçları için önceden tasarlanmış çeşitli not alma şablonları arasından seçim yapın

Optimum tarama için ayarlardan renk geliştirme türünü özelleştirin

Rocketbook sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için büyük ölçüde uygulamaya bağlıdır

Her iş oturumunu telefonunuzdaki uygulama aracılığıyla silme ve tarama işlemi, sık not alma için sıkıcı olabilir

Rocketbook fiyatları

17,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Rocketbook puanları ve yorumları

Amazon: 4,5/5 (50.000'den fazla yorum)

En İyi Satın Alma: 4. 3/5 (70+ yorum)

10. Sony DPT-RP1

sony aracılığıyla

Sony DPT-RP1, standart bir mektup kağıdına çok benzeyen 13,3 inç ekrana sahip bir dijital kağıt cihazıdır.

Dahili stylus, kağıt üzerine yazma hissini taklit eden basınca duyarlı bir uca sahiptir, böylece not alma ve açıklama ekleme işlemleri sorunsuz bir deneyim haline gelir.

Bu, reMarkable 2 stylus'a benzer. Her ikisi de doğal bir his hedeflerken, kullanıcı yorumları Sony DPT-RP1'in uç tasarımı nedeniyle hafif bir üstünlüğü olabileceğini gösteriyor.

Sony DPT-RP1 stylus, yazılım içinde ayrı bir araca dayanan reMarkable2'den farklı olarak, hassas silme için özel bir silgi düğmesine sahiptir.

Gerçek kağıt gibi ışığı yansıtan Sony DPT-RP1'in e-ink ekranı sayesinde, uzun süreli belge okuma ve not alma işlemleri geleneksel tabletlere göre gözleri daha az yorar.

Sony DPT-RP1'in en iyi özellikleri

Ultra hafif tasarımı sayesinde belgeleri hareket halindeyken inceleyin

Güçlü vurgulama, altını çizme ve not alma araçlarıyla ayrıntılı belge işaretlemeleri yapın

Kolay yönetim ve paylaşım için Wi-Fi veya Bluetooth kullanarak belgeleri bilgisayarınıza sorunsuz bir şekilde aktarın

16 GB dahili bellekte çok sayıda belgeyi (yaklaşık 10.000 PDF) saklayın, her şeyi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutun

Sony DPT-RP1 sınırlamaları

Dijital eskiz defteri arayan sanatçılar için ideal olmayabilir

E-kağıdın 16 tonluk sınırlaması, bazı görüntülerin veya diyagramların garip görünmesine neden olur

Sony DPT-RP1 fiyatları

656 $. 19

Sony DPT-RP1 puanları ve yorumları

Amazon: 3,8/5 (350+ yorum)

En İyi Satın Alma: Yeterli yorum yok

ReMarkable 2'nin yerini alacak mükemmel not alma aracını henüz bulamadınız mı? ClickUp'ı öneririz. Özelleştirilebilir özelliklerden oluşan sağlam paketi, not oluşturmayı ve yazmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda tercihlerinize uygun AI destekli ve manuel düzenleme seçenekleri de sunar.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

İster web'de ister mobil ve masaüstü cihazlarda olun, ClickUp tüm platformlarda ve cihazlarda sorunsuz erişim sağlar. 1000'den fazla uygulama ile entegre olur, notlarınıza erişmek için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp'ı not alma için mükemmel bir alternatif haline getiren bazı özellikler şunlardır:

1. ClickUp Belgeler

ClickUp Docs ile zengin biçimlendirme seçenekleri, sezgisel iç içe geçmiş yapılar ve entegre bileşenler sayesinde güzel ve anlamlı belgeler oluşturabilirsiniz. Belgeleri klasörler ve alanlar halinde düzenleyerek net bir kategorizasyon ve erişim yönetimi sağlayın.

ClickUp Belgeleri ile Sezgisel Notlar Oluşturun Güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından ClickUp Docs kullanarak bunları iş akışlarına bağlayın

Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunarak birden fazla kişinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasını sağlar. Bu, beyin fırtınası oturumları veya paylaşılan toplantı notları almak için kullanışlıdır.

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain, dijital not alma deneyiminizi geliştiren sanal yazma asistanınızdır. Toplantıları otomatik olarak yazıya döker ve konuşulan kelimeleri dijital notlara dönüştürür.

Bu sayede zaman kazanır ve her şeyi kendiniz yazmak zorunda kalmadan önemli bilgileri kolayca kaydedebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp çalışma alanınızdaki görev tartışmalarını ve toplantı etkinliklerini özetleyin

AI'nın içgörülü ipuçları ve önerileriyle belgelerinizi oluşturun ve iyileştirin.

Örneğin, ClickUp Brain ilgili görevleri tanımlayabilir veya notları belirli proje aşamalarına bağlayabilir ve notlarınızda kavramlar veya fikirler arayabilir, böylece bunları daha sonra bulup kullanmanızı kolaylaştırır.

Çalışma alanınızdan ClickUp Brain'e her şeyi sorun ve anında, bağlamı dikkate alan yanıtlar alın. Bu açıklayıcı videoda nasıl yapıldığını öğrenin.

3. ClickUp Not Defteri

ClickUp Not Defteri'ni kullanarak çeşitli notlar alın ve bunları çalışma alanınızda düzenleyin. Notlarınızı biçimlendirin, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve hareket halindeyken yapılacaklar listeleriyle düzenli kalın.

Notları hızlıca yazın, zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirin ve ClickUp Not Defteri ile girdileri izlenebilir görevlere dönüştürün

En iyi yanı ne mi? Not defteri, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkes tarafından kolayca erişilebilir.

4. ClickUp Beyaz Tahta

ClickUp Beyaz Tahtaları Ücretsiz Deneyin ClickUp Beyaz Tahtalarda işbirliği yapın ve fikirlerinizi görselleştirin

ClickUp'ın Beyaz Tahta, beyin fırtınası ve planlamayı sezgisel ve etkileşimli hale getiren dinamik, görsel bir işbirliği aracıdır. reMarkable 2 gibi bir tablette kullanıldığında, daha da eğlenceli hale gelir! Akıcı eskizler, doğal el yazısı ve kağıt hissi veren sürükle ve bırak düzenlemeyi düşünün. Verimlilik ve yaratıcılığın mükemmel birleşimi, proje planlamayı daha çok oyun gibi hissettirir.

5. Günlük Notlar Şablonu

Günlük beyin fırtınalarınız, geçici fikirleriniz ve market listeleriniz için merkezi bir merkez olmasını ve bunları gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda bulabilmenizi ister misiniz? ClickUp'ın Günlük Notlar Şablonu, dağınık yapışkan notların ve sayısız not defterinin yerine mükemmel bir alternatif olabilir.

Notları izlemeyi ve "yapılacaklar" ve "tamamlandı" olarak kategorize etmeyi kolaylaştıran özel durumlar içerir

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile anahtar bilgileri kaydedin ve görevleri izleyin

Fikirlerinizi ve yapılacak işlerinizi not almanın yanı sıra, bunların gerçekleştirilmesindeki ilerlemeyi izleyebilir ve düşüncelerinizin arasında hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz.

Notları durum bilgisi içeren ClickUp Görevlerine dönüştürerek, fikirlerinizi ve yapılacaklarınızı takip edebilirsiniz. Böylece notlarınız sadece bir kayıt olmaktan çıkar ve eyleme geçirilebilir iş akışınızın bir parçası haline gelir.

Yapılandırılmış şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevleri ve projeleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirin

Gerçekçi hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Önemli ayrıntıları veya notları tek bir yerde saklayın

Takım üyeleriyle iletişimi ve işbirliğini geliştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikler nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olduğunu belirtiyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

Doğru Not Alma Çözümünü Seçmek

reMarkable 2, fikirlerinizi not almak için harikadır, ancak notlarınız verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olsaydı ne olurdu? ClickUp ile notlar alabilir ve bunları eylem öğelerine, wiki'lere veya işbirliğine dayalı gündemlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp, tüm notlarınızı düzenli, aranabilir ve herhangi bir cihazdan erişilebilir hale getirir. Böylece, reMarkable 2'nin sınırlamalarından kurtulabilir ve not alma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. ClickUp'ı bugün deneyin!