2025'te Belgeleri Yönetmek için En İyi 10 PandaDoc Alternatifi

Hantal sözleşmeler, dağınık teklifler ve sonsuz e-posta konuları ile uğraşıyorsanız, iş akışınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir belge yönetim platformu olan PandaDoc ile karşılaşmış olabilirsiniz.
PandaDoc, kullanıcı dostu arayüzüyle bir elektronik imza yazılımı olarak öne çıkarken, temel planında ihtiyacınız olan gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri bulunmayabilir. Ayrıca, PandaDoc'un belge oluşturma ve dijital imzalar üzerine odaklanması, diğer görevleri yönetmek için ek verimlilik araçları gerektirebilir.
Seçiminizi kolaylaştırmak için, kolaylaştırılmış e-imza teklifleri ve iş akışı otomasyonu ile belge yönetimi için en iyi 10 PandaDoc alternatifi listesini hazırladık. İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice inceledik.
PandaDoc alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Teklif ve sözleşmelerden faturalara ve satın alma siparişlerine kadar, belgeler her türlü iş etkileşimini ve kararını destekler. Ancak, bu kağıt izini yönetmek önemli bir baş ağrısı olabilir, iş akışlarını yavaşlatabilir ve verimliliği engelleyebilir.
İşte burada PandaDoc gibi belge yönetim sistemleri (DMS) devreye girer. Bu sistemler, belgeleri oluşturmak, düzenlemek, paylaşmak ve imzalamak için dijital bir merkez haline gelir.
PandaDoc popüler bir seçim olsa da, her iş için ideal olmayabilir.
PandaDoc alternatiflerini seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- E-imza özellikleri: Sezgisel iş akışları, çoklu imza yetenekleri ve sağlam güvenlik seçenekleri arayın
- Belge düzenleme ve oluşturma: Aracın, belgeleri kolayca oluşturabilmeniz ve düzenleyebilmeniz için önceden oluşturulmuş şablonlar ve işbirliği araçları ile birlikte gelmesi gerekir
- Entegrasyonlar: Aracın mevcut iş akışınız ve CRM, pazarlama otomasyonu veya proje yönetimi platformları gibi araçlarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirin
- Fiyatlandırma: İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir fiyatlandırma yapısı seçin
- Kullanım kolaylığı: Sorunsuz bir geçiş için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 PandaDoc Alternatifi
Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 PandaDoc alternatifini inceleyelim:
1. Signaturely
Signaturely, sürükle ve bırak belge yükleme, özel markalama ve gerçek zamanlı belge izleme özellikleri sunan, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir e-imza platformudur.
Belgelerinizi PDF, Word belgeleri ve görüntüler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yükleyin. Ardından, belgenize imza alanları, metin alanları ve diğer öğeleri ekleyin.
Ayrıca, imzalayanlardan adları, e-posta adresleri ve doğum tarihleri gibi ek bilgiler de isteyebilirsiniz.
Signaturely, imzalı belgelerinizi bulutta güvenli bir şekilde saklar. Bu belgelere herhangi bir cihazdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Ayrıca, belgeleri imzalamayan imzalayanlara hatırlatıcılar gönderebilirsiniz.
Signaturely'nin en iyi özellikleri
- Uygulamadan çıkmadan adınızı yazarak, imza çizerek veya imzanızın bir görüntüsünü yükleyerek imzalayın
- Takımınızın bir belge üzerinde işbirliği yapmasını ve göndermeden önce son sürümünü onaylamasını sağlayın
- Hızlı erişim için imzanızı kaydedin
- Otomatik alanlar ve kılavuzlarla formları hızlıca doldurun
- Önceden oluşturulmuş, uzmanlar tarafından incelenmiş şablonları kullanarak yasal belgeler ve sözleşmeler oluşturun
Signaturely sınırlamaları
- Çoklu dil desteği yoktur
- Şablonları kaydetmek zor olabilir
- Sınırlı şablon düzenleme seçenekleri
Signaturely fiyatlandırma
- Kişisel: Aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 40 $
Signaturely derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)
2. DocuSign
DocuSign, e-imza alanında öncü bir şirkettir ve gelişmiş belge yönlendirme, iş akışı otomasyonu ve önde gelen iş uygulamalarıyla entegrasyon gibi güçlü özelliklere sahip kapsamlı bir platform sunar. Günümüzde popüler PandaDoc alternatiflerinden biridir.
Ekranınıza dokunarak herhangi bir cihazdan belgeleri elektronik olarak paylaşın ve imzalayın. DocuSign daha sonra imzayı alır ve dosyaya ekler.
Platformun CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi) özelliğini kullanarak tüm sözleşme yaşam döngüsünü yönetin ve özgünlüğü sağlamak için ideal kimlik doğrulama seçeneğini seçin.
DocuSign'ın en iyi özellikleri
- Anlaşmalarınızı tercih ettiğiniz uygulamalarla entegre edin: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom ve daha fazlası
- Özel markalama ve duyarlı imza ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayın Paylaşılan şablonlar ve işbirliğine dayalı yorumlama özelliği ile takımlarınızın anlaşmaları hızlı bir şekilde hazırlamasına, yönlendirmesine ve onaylamasına olanak tanıyın
- Yapılandırılabilir iş akışlarıyla en zorlu sözleşme sorunlarınızı çözün
- Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk denetimleriyle sözleşmelerinizi koruyun
DocuSign sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Kötü mobil kullanıcı deneyimi
DocuSign fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 15 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Business Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $
- Gelişmiş Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin
DocuSign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (8500+ yorum)
3. HelloSign (Dropbox Sign)
HelloSign, artık Dropbox Sign olarak bilinen, PandaDoc alternatifleri arayan bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için mükemmel, kullanımı kolay bir e-imza platformudur.
İmza alanlarını, görünmesini istediğiniz belgeye sürükleyip bırakın. Metin alanları ve onay kutuları gibi başka alanlar da ekleyebilirsiniz.
Belgeleri parmağınızla, farenizle veya yüklediğiniz imza görüntüsüyle imzalayın. İmzalanan her belge, belgeyi kimin, ne zaman imzaladığını ve kullandıkları IP adresini gösteren, tahrif edilemez bir denetim izine sahiptir.
HelloSign (Dropbox Sign) en iyi özellikler
- Anlaşmaları %80'e kadar daha hızlı gönderin ve imzalayın
- Denetim izleri ile belge erişimi, inceleme ve imza kanıtı alın
- Salesforce entegrasyonu ve mobil imza ile anlaşmaları daha hızlı kapatın ve tamamlanma oranlarını artırın
- Önceden doldurulmuş formlar, sezgisel dijital imza ve izleme ile işe alım süresini hızlandırın
- Yeniden kullanılabilir şablonlar ve toplu gönderme özellikleriyle büyük ölçekte yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar isteyin
HelloSign (Dropbox Sign) sınırlamaları
- Belge oluştururken imza kutularının yerleştirilmesinde ara sıra yaşanan sorunlar
- Bir belgenin hazırlanması sırasında farklı kutuların hizalanmasındaki zorluklar
- Bazı çevrimiçi uygulamaların kendine özgü marka kimliği ve görünümünü tam olarak yansıtamıyor
HelloSign (Dropbox Sign) fiyatlandırması
- Temel özellikler: 20 $/ay
- Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
HelloSign (Dropbox Sign) puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2100+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1400+ yorum)
4. GetAccept
GetAccept, daha geniş özellik setinin bir parçası olarak e-imzaları içeren bir satış etkinleştirme platformudur. CRM sistemleri ve diğer satış araçlarıyla da entegrasyonlar sunar.
GetAccept'in Deal Rooms'unda teklifleri, sözleşmeleri ve diğer satış materyallerini yükleyin. Satış takımlarınız ve paydaşlarınız, materyallere kendi hızlarında erişip inceleyebilir, yorum bırakabilir ve sorular sorabilir.
Paydaşlarınız hazır olduğunda, belgelerinizi sanal Sözleşme Odasına taşıyın. Ardından sözleşmeleri elektronik olarak imzalayabilir ve her iki taraf da ilerlemeyi izleyebilir.
GetAccept'in en iyi özellikleri
- Belgeleri gerçek zamanlı olarak imzalatın ve satış döngülerini önemli ölçüde kısaltın
- Kullanıcıların belge oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar kullanmasına veya PDF'leri yüklemesine olanak tanır
- Tüm paydaşlar için rolleri yönetin ve özel imza sipariş ş akışları oluşturun
- E-posta veya SMS yoluyla otomatik hatırlatıcılar sayesinde anlaşmaları kaçırmadığınızdan emin olun
- Belge imzalandığında bildirim alın ve imzalı belgelere kolayca erişin
GetAccept sınırlamaları
- Sınırlı sözleşme şablonları
- Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünde hatalar ve dalgalanmalar bildirdi
- Yükleme süresi optimal süreden daha uzun
GetAccept fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GetAccept puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
5. SignEasy
SignEasy, herhangi bir cihazda kullanımı kolay, mobil cihazlara öncelik veren bir e-imza platformudur. Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Birkaç tıklamayla belge yükleyebilir, imza alanları ekleyebilir ve imzalanmak üzere gönderebilirsiniz.
Signeasy, belgelerinizi ve verilerinizi korumak için endüstri standardı güvenlik protokollerini kullanır. Bu, bekleme ve aktarım sırasında şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı içerir.
Signeasy'nin elektronik imzaları, dünyanın çoğu ülkesinde yasal olarak bağlayıcıdır. Bu, Signeasy ile imzalanan bir belgenin, kalem ve kağıtla imzalanmış bir belge kadar geçerli olduğu anlamına gelir. ??
SignEasy'nin en iyi özellikleri
- Müşteri ve çalışanlara yönelik belge iş akışlarını dijitalleştirin ve kolaylaştırın
- ESIGN Act, eIDAS vb. gibi çeşitli küresel elektronik imza mevzuatına uygun, %100 yasal olarak geçerli dijital imzalar toplayın
- PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG ve HTML gibi birden fazla dosya biçimini yükleyin
- Dropbox, Google Drive, OneDrive ve Box gibi bulut depolama sağlayıcılarından doğrudan belge içe aktarın
- Belgeleri yerel dilinizde imzalayın
SignEasy sınırlamaları
- Kullanıcılar sık sık oturum açma hataları bildirdi
- Sınırlı düzenleme özellikleri
- IPad veya mobil uygulamadan elektronik olarak imzalanmak üzere belge göndermek kafa karıştırıcı olabilir
SignEasy fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
SignEasy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
6. Adobe Sign
Adobe Sign, Acrobat Pro gibi diğer Adobe ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan, Adobe'nin güçlü bir e-imza platformudur.
Kullanıcı dostu arayüzünde elektronik imzalarınızı oluşturun ve saklayın, imza ayarlarınızı ve tercihlerinizi yönetin. PDF, Word belgeleri ve hatta görüntüler gibi her türlü belgeyi yükleyebilir ve ardından imzaları için başkalarına gönderebilirsiniz.
AdobeSign, Microsoft Office, Salesforce, Google Drive ve Dropbox gibi popüler uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Adobe Sign'ın en iyi özellikleri
- Belgeleri imza için gönderin, durumunu izleyin ve indirmeden veya kaydolmadan toplayın
- Acrobat Pro'yu kullanarak metin ve görüntüleri kolayca düzenleyin ve ekleyin, PDF'nizin biçimini değiştirin
- Taramaları, görüntüleri, web sayfalarını ve Microsoft dosyalarını, her yerden erişebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz PDF'lere dönüştürün
Adobe Sign sınırlamaları
- Kullanışlı bir "tarih" ayarı yoktur
- Program, bir cihazda yeni imza alırken hata verebilir
- E-imzalar için şablon kullanımında sınırlı esneklik
Adobe Sign fiyatlandırması
- Acrobat Standard: 22,99 $/ay kullanıcı başına
- Acrobat Pro: 29,99 $/ay kullanıcı başına
- Acrobat Standard for Teams: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ (yıllık taahhüt)
- Acrobat Pro for Teams: Kullanıcı başına aylık 23,99 $ (yıllık taahhüt)
- Acrobat Sign Çözümleri: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Adobe Sign puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1100+ yorum)
7. DigiSigner
DigiSigner, özel markalama, toplu imza ve popüler araçlarla entegrasyonlar dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunan, uygun maliyetli bir e-imza platformudur.
DigiSigner, ESIGN, UETA ve eIDAS dahil olmak üzere tüm önemli e-imza yasalarına uygundur. Araç, belgelerinizi ve imzalarınızı korumak için 256 bit şifreleme kullanır. Verileriniz ayrıca bulutta güvenli bir şekilde saklanır.
DigiSigner'ın en iyi özellikleri
- Fareyi kullanarak, imza görüntünüzü yükleyerek veya sadece adınızı yazarak el yazısı, yasal olarak bağlayıcı imzalar oluşturun
- DigiSigner API ile uygulamalarınıza imza ekleyin
- Diğer kişileri imzalamaya davet edin ve imzalamaları durumunda bildirim alın
- Belgelerinizi güvenlik duvarı arkasında güvenli bir şekilde saklayın ve her isteği kimlik doğrulamasına tabi tutun
DigiSigner sınırlamaları
- Belgeleri düzenlemek için sağlam özellikler eksik
- Araçlar, eski bir web kullanıcı arayüzüne sahiptir
- Ayda izin verilen imza sayısı sınırlıdır
DigiSigner fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- Takım: 50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
DigiSigner puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)
8. SignRequest
SignRequest, yüksek düzeyde özelleştirme ve kontrol sunan açık kaynaklı bir e-imza platformudur. E-imza iş akışları oluşturmak isteyen ve PandaDoc alternatifleri arayan geliştiriciler ve teknoloji meraklısı kullanıcılar için mükemmeldir.
Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox ve Zapier gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışır. Ayrıca, SSL şifreleme, güvenli depolama ve denetim izleri ile belgelerinizi korur.
SignRequest'in şablon özelliği ile daha fazla zaman kazanabilirsiniz. Özel imza sırası, bildirim ayarları ve ön tanımlı mesajlarla tekrarlanan belgeleri bir kez hazırlayın ve gerektiğinde yeniden kullanın.
SignRequest'in en iyi özellikleri
- Yetkilendirme yöntemini seçin ve imzalaması gereken kullanıcıları belirleyin
- Microsoft'un Belgelerim'de tüm İmza İsteklerini yönetin, izleyin ve saklayın
- Takımlar halinde iş arkadaşlarınızla çalışın ve herkesin ilgili belgelere her zaman gerekli erişime sahip olmasını sağlayın
SignRequest sınırlamaları
- Mobil görünümde gezinme zorlukları
- Sınırlı özelleştirme
- Metin alanlarının yeniden boyutlandırılması hantal ve bazen kullanılamaz
- Excel imzalayıcılar ve normal belge dışa aktarma için ayarlamalar gerekir
SignRequest fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,85 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16,42 $
SignRequest puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
9. Zoho Sign
Zoho Sign, popüler bir iş yazılımı sağlayıcısı olan Zoho'nun kapsamlı bir e-imza çözümüdür. E-imzalar, belge şablonları ve iş akışı otomasyonu sunar ve daha uygun fiyatlı PandaDoc alternatiflerinden biridir.
Belgeleri bilgisayarınızdan, bulut depolama alanından veya diğer uygulamalardan yükleyin. Alıcıların imzalaması, paraflaması veya bilgileri doldurması için alanlar ekleyebilirsiniz.
Zoho Sign'ı CRM'ler, muhasebe araçları ve proje yönetimi yazılımları gibi iş uygulamalarıyla entegre edebilirsiniz. Önceki alıcı imzaladıktan sonra belgeleri bir sonraki alıcıya imza için göndermek üzere otomatik iş akışları oluşturun.
Zoho Sign'ın en iyi özellikleri
- Görevlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın
- Belgeleri dijital olarak imzalayın veya belgeleri gönderin ve başkalarından imza alın
- Kişisel USB belirteçleri ve dijital sertifika tabanlı imzalama ile iş belgelerini dijital olarak imzalayın
- Zoho Sign'ın mobil uygulamalarıyla iş belgelerinizi gittiğiniz her yerden yönetin
Zoho Sign sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme ve şablonlar
- Hesap düzeyinde ayar ve yapı sınırlamaları
Zoho Sign fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 9,60 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14,46 $
- Enterprise: 19,28 $/ay kullanıcı başına
Zoho Sign puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)
10. Honeybook
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir CRM ve proje yönetimi platformudur. Özellik setinin bir parçası olarak e-imzaları içerir.
Platformu, müşteri etkileşimlerinin her aşamasını, potansiyel müşteri oluşturma ve rezervasyondan proje yönetimi, faturalandırma ve ödeme işlemlerine kadar yönetmek için kullanabilirsiniz.
Yeni müşteriler çekmek için potansiyel müşteri yakalama formları, açılış sayfaları ve anketler oluşturun. Randevuları yönetin, teklifler gönderin ve müşteri imzalarını çevrimiçi olarak toplayın. Profesyonel faturalar gönderin, çevrimiçi ödemeleri kabul edin ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirin.
Ayrıca, yaygın görevleri kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için otomatik ş Akışları kurabilirsiniz.
Honeybook'un en iyi özellikleri
- Faturalar ve imzalanmak üzere sağlam sözleşmeler oluşturun ve gönderin
- Otomatik yanıtları, takipleri ve görevleri tetikleyin
- sözleşmeleri e-imzalayın ve ödemeleri gönderin
- Özelleştirilebilir, etkileşimli teklifler kullanarak markanızı tanıtın
Honeybook sınırlamaları
- Zamanlama özelliği biraz hantal
- Kullanıcı akışında gereksiz adımlar
- Sınırlı özelleştirme
Honeybook fiyatlandırması
- Başlangıç: 19 $/ay
- Essentials: 39 $/ay
- Premium: 79 $/ay
Honeybook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (580+ yorum)
Diğer Belge Yönetimi Araçları
Pandadoc ve benzeri platformlar e-imzalar ve belge alışverişine odaklanırken, ClickUp gibi proje yönetimi platformları verimliliği artırmak için daha kapsamlı bir çözüm sunar.
ClickUp'ın çeşitli özellikleri, süreçler genelinde tüm iş akışınızı kolaylaştırır. Müşteri kazanımından proje tamamlamaya, randevu planlamadan e-postaları düzenlemeye kadar her şeyi tek bir platformda yapabilirsiniz.
Bu, dijital imza toplama ve belge analitiğinin ötesinde çeşitli dokümantasyon ihtiyaçları olan işletmeler ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için özellikle yararlıdır. ClickUp, tüm dokümantasyonunuzu kontrol etmenizi sağlayarak, gerçekten önemli olan şeylere, yani uzmanlığınıza ve müşteri ilişkilerinize odaklanmanızı sağlar.
ClickUp'ı edinin
ClickUp, otomatik biçimlendirme, gramer önerileri ve gerçek zamanlı işbirliği araçları gibi yapay zeka destekli özelliklere sahip güçlü bir Belge özelliği içeren hepsi bir arada proje yönetimi platformudur.
Platform şu anda yerel e-imza işlevselliği sunmasa da, tercih ettiğiniz uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Tek bir platformda belge ve proje yönetimi işlevlerine ihtiyaç duyan takımlar için çok yönlü bir seçenektir.
Bu araç , müşterileri verimli bir şekilde sisteme dahil etme ve yönetme özellikleri de sunar .
ClickUp, birçok nedenden dolayı belge yönetimi için mükemmel bir araçtır:
- Sezgisel arayüz: Teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, platformun çeşitli özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanın
- Özelleştirme ve esneklik: Zengin biçimlendirme seçenekleri, iç içe sayfalar ve gömülü bileşenlerle güzel ve bilgilendirici belgeler oluşturun. Belgeleri klasörler ve alanlar halinde düzenleyerek en uygun şekilde kategorize edin ve erişim kontrolü sağlayın
- ClickUp Sözleşme Şablonları : ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlarıyla saniyeler içinde sözleşmeler hazırlayın. Ayrıca iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri için şablonlar da bulabilirsiniz
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşbirliğine dayalı Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi gerçek hayatta geliştirin
- Raporlama ve ClickUp Gösterge Panelleri ile işiniz hakkında anında genel bir bakış elde edin
- 15 özelleştirilebilir görünüm kullanarak görevleri her açıdan yönetin
- Proje ihtiyaçlarınıza göre görev durumlarını özelleştirin
- Belgeleri sıfırdan oluşturun, mevcut belgeleri değiştirin veya kişiselleştirin, iş akışlarına bağlayın ve belgeleri tek bir işlemde gönderin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor
ClickUp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
Belge Yönetimi için Doğru Çözümü Seçme
E-imzalar söz konusu olduğunda, her biri kendine özgü özelliklere sahip çok sayıda PandaDoc alternatifi mevcuttur. Ancak, uzun vadeli büyüme arayan işletmeler, daha geniş yeteneklere sahip bütünsel çözümlerden yararlanabilir.
Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp, PandaDoc'a göre öne çıkan bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Özel görev görünümleri ve gösterge panellerinden sağlam işbirliği araçlarına kadar diğer PandaDoc alternatiflerinden daha geniş bir işlev aralığı sunar.
ClickUp'ın etkileyici yapay zeka yetenekleri, belgeleri özetleme, içerik oluşturma ve gramer hatalarını kontrol etme gibi çeşitli belgeyle ilgili görevleri hızlandırır.
Avantaj ve dezavantajları dikkatlice değerlendirerek bilinçli seçimler yapın ve mükemmel çözümü bulun.
Genel olarak, ClickUp birçok belge yönetimi görevi için kullanılabilen çok yönlü ve ölçeklenebilir bir araçtır. Belgelerini depolamak, üzerinde işbirliği yapmak ve yönetmek için merkezi bir konuma ihtiyaç duyan her boyuttaki takım için iyi bir seçenektir. ClickUp'ı bugün deneyin.