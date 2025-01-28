2025'te Belgeleri Yönetmek için En İyi 10 PandaDoc Alternatifi

Hantal sözleşmeler, dağınık teklifler ve sonsuz e-posta konuları ile uğraşıyorsanız, iş akışınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir belge yönetim platformu olan PandaDoc ile karşılaşmış olabilirsiniz.

PandaDoc, kullanıcı dostu arayüzüyle bir elektronik imza yazılımı olarak öne çıkarken, temel planında ihtiyacınız olan gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri bulunmayabilir. Ayrıca, PandaDoc'un belge oluşturma ve dijital imzalar üzerine odaklanması, diğer görevleri yönetmek için ek verimlilik araçları gerektirebilir.

Seçiminizi kolaylaştırmak için, kolaylaştırılmış e-imza teklifleri ve iş akışı otomasyonu ile belge yönetimi için en iyi 10 PandaDoc alternatifi listesini hazırladık. İhtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini ve fiyatlarını dikkatlice inceledik.

PandaDoc alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Teklif ve sözleşmelerden faturalara ve satın alma siparişlerine kadar, belgeler her türlü iş etkileşimini ve kararını destekler. Ancak, bu kağıt izini yönetmek önemli bir baş ağrısı olabilir, iş akışlarını yavaşlatabilir ve verimliliği engelleyebilir.

İşte burada PandaDoc gibi belge yönetim sistemleri (DMS) devreye girer. Bu sistemler, belgeleri oluşturmak, düzenlemek, paylaşmak ve imzalamak için dijital bir merkez haline gelir.

PandaDoc popüler bir seçim olsa da, her iş için ideal olmayabilir.

PandaDoc alternatiflerini seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

E-imza özellikleri: Sezgisel iş akışları, çoklu imza yetenekleri ve sağlam güvenlik seçenekleri arayın

Belge düzenleme ve oluşturma: Aracın, belgeleri kolayca oluşturabilmeniz ve düzenleyebilmeniz için önceden oluşturulmuş şablonlar ve işbirliği araçları ile birlikte gelmesi gerekir

Entegrasyonlar: Aracın mevcut iş akışınız ve CRM, pazarlama otomasyonu veya proje yönetimi platformları gibi araçlarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirin

Fiyatlandırma: İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir fiyatlandırma yapısı seçin

Kullanım kolaylığı: Sorunsuz bir geçiş için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 PandaDoc Alternatifi

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 PandaDoc alternatifini inceleyelim:

1. Signaturely

via Signaturely

Signaturely, sürükle ve bırak belge yükleme, özel markalama ve gerçek zamanlı belge izleme özellikleri sunan, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir e-imza platformudur.

Belgelerinizi PDF, Word belgeleri ve görüntüler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yükleyin. Ardından, belgenize imza alanları, metin alanları ve diğer öğeleri ekleyin.

Ayrıca, imzalayanlardan adları, e-posta adresleri ve doğum tarihleri gibi ek bilgiler de isteyebilirsiniz.

Signaturely, imzalı belgelerinizi bulutta güvenli bir şekilde saklar. Bu belgelere herhangi bir cihazdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Ayrıca, belgeleri imzalamayan imzalayanlara hatırlatıcılar gönderebilirsiniz.

Signaturely'nin en iyi özellikleri

Uygulamadan çıkmadan adınızı yazarak, imza çizerek veya imzanızın bir görüntüsünü yükleyerek imzalayın

Takımınızın bir belge üzerinde işbirliği yapmasını ve göndermeden önce son sürümünü onaylamasını sağlayın

Hızlı erişim için imzanızı kaydedin

Otomatik alanlar ve kılavuzlarla formları hızlıca doldurun

Önceden oluşturulmuş, uzmanlar tarafından incelenmiş şablonları kullanarak yasal belgeler ve sözleşmeler oluşturun

Signaturely sınırlamaları

Çoklu dil desteği yoktur

Şablonları kaydetmek zor olabilir

Sınırlı şablon düzenleme seçenekleri

Signaturely fiyatlandırma

Kişisel: Aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Signaturely derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)

2. DocuSign

docuSign aracılığıyla

DocuSign, e-imza alanında öncü bir şirkettir ve gelişmiş belge yönlendirme, iş akışı otomasyonu ve önde gelen iş uygulamalarıyla entegrasyon gibi güçlü özelliklere sahip kapsamlı bir platform sunar. Günümüzde popüler PandaDoc alternatiflerinden biridir.

Ekranınıza dokunarak herhangi bir cihazdan belgeleri elektronik olarak paylaşın ve imzalayın. DocuSign daha sonra imzayı alır ve dosyaya ekler.

Platformun CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi) özelliğini kullanarak tüm sözleşme yaşam döngüsünü yönetin ve özgünlüğü sağlamak için ideal kimlik doğrulama seçeneğini seçin.

DocuSign'ın en iyi özellikleri

Anlaşmalarınızı tercih ettiğiniz uygulamalarla entegre edin: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom ve daha fazlası

Özel markalama ve duyarlı imza ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayın Paylaşılan şablonlar ve işbirliğine dayalı yorumlama özelliği ile takımlarınızın anlaşmaları hızlı bir şekilde hazırlamasına, yönlendirmesine ve onaylamasına olanak tanıyın

Yapılandırılabilir iş akışlarıyla en zorlu sözleşme sorunlarınızı çözün

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk denetimleriyle sözleşmelerinizi koruyun

DocuSign sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Kötü mobil kullanıcı deneyimi

DocuSign fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 15 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 45 $

Business Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $

Gelişmiş Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

DocuSign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (8500+ yorum)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

dropbox Sign aracılığıyla

HelloSign, artık Dropbox Sign olarak bilinen, PandaDoc alternatifleri arayan bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için mükemmel, kullanımı kolay bir e-imza platformudur.

İmza alanlarını, görünmesini istediğiniz belgeye sürükleyip bırakın. Metin alanları ve onay kutuları gibi başka alanlar da ekleyebilirsiniz.

Belgeleri parmağınızla, farenizle veya yüklediğiniz imza görüntüsüyle imzalayın. İmzalanan her belge, belgeyi kimin, ne zaman imzaladığını ve kullandıkları IP adresini gösteren, tahrif edilemez bir denetim izine sahiptir.

HelloSign (Dropbox Sign) en iyi özellikler

Anlaşmaları %80'e kadar daha hızlı gönderin ve imzalayın

Denetim izleri ile belge erişimi, inceleme ve imza kanıtı alın

Salesforce entegrasyonu ve mobil imza ile anlaşmaları daha hızlı kapatın ve tamamlanma oranlarını artırın

Önceden doldurulmuş formlar, sezgisel dijital imza ve izleme ile işe alım süresini hızlandırın

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve toplu gönderme özellikleriyle büyük ölçekte yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar isteyin

HelloSign (Dropbox Sign) sınırlamaları

Belge oluştururken imza kutularının yerleştirilmesinde ara sıra yaşanan sorunlar

Bir belgenin hazırlanması sırasında farklı kutuların hizalanmasındaki zorluklar

Bazı çevrimiçi uygulamaların kendine özgü marka kimliği ve görünümünü tam olarak yansıtamıyor

HelloSign (Dropbox Sign) fiyatlandırması

Temel özellikler: 20 $/ay

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

HelloSign (Dropbox Sign) puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1400+ yorum)

4. GetAccept

getAccept aracılığıyla

GetAccept, daha geniş özellik setinin bir parçası olarak e-imzaları içeren bir satış etkinleştirme platformudur. CRM sistemleri ve diğer satış araçlarıyla da entegrasyonlar sunar.

GetAccept'in Deal Rooms'unda teklifleri, sözleşmeleri ve diğer satış materyallerini yükleyin. Satış takımlarınız ve paydaşlarınız, materyallere kendi hızlarında erişip inceleyebilir, yorum bırakabilir ve sorular sorabilir.

Paydaşlarınız hazır olduğunda, belgelerinizi sanal Sözleşme Odasına taşıyın. Ardından sözleşmeleri elektronik olarak imzalayabilir ve her iki taraf da ilerlemeyi izleyebilir.

GetAccept'in en iyi özellikleri

Belgeleri gerçek zamanlı olarak imzalatın ve satış döngülerini önemli ölçüde kısaltın

Kullanıcıların belge oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar kullanmasına veya PDF'leri yüklemesine olanak tanır

Tüm paydaşlar için rolleri yönetin ve özel imza sipariş ş akışları oluşturun

E-posta veya SMS yoluyla otomatik hatırlatıcılar sayesinde anlaşmaları kaçırmadığınızdan emin olun

Belge imzalandığında bildirim alın ve imzalı belgelere kolayca erişin

GetAccept sınırlamaları

Sınırlı sözleşme şablonları

Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünde hatalar ve dalgalanmalar bildirdi

Yükleme süresi optimal süreden daha uzun

GetAccept fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GetAccept puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

5. SignEasy

signEasy aracılığıyla

SignEasy, herhangi bir cihazda kullanımı kolay, mobil cihazlara öncelik veren bir e-imza platformudur. Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Birkaç tıklamayla belge yükleyebilir, imza alanları ekleyebilir ve imzalanmak üzere gönderebilirsiniz.

Signeasy, belgelerinizi ve verilerinizi korumak için endüstri standardı güvenlik protokollerini kullanır. Bu, bekleme ve aktarım sırasında şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı içerir.

Signeasy'nin elektronik imzaları, dünyanın çoğu ülkesinde yasal olarak bağlayıcıdır. Bu, Signeasy ile imzalanan bir belgenin, kalem ve kağıtla imzalanmış bir belge kadar geçerli olduğu anlamına gelir. ??

SignEasy'nin en iyi özellikleri

Müşteri ve çalışanlara yönelik belge iş akışlarını dijitalleştirin ve kolaylaştırın

ESIGN Act, eIDAS vb. gibi çeşitli küresel elektronik imza mevzuatına uygun, %100 yasal olarak geçerli dijital imzalar toplayın

PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG ve HTML gibi birden fazla dosya biçimini yükleyin

Dropbox, Google Drive, OneDrive ve Box gibi bulut depolama sağlayıcılarından doğrudan belge içe aktarın

Belgeleri yerel dilinizde imzalayın

SignEasy sınırlamaları

Kullanıcılar sık sık oturum açma hataları bildirdi

Sınırlı düzenleme özellikleri

IPad veya mobil uygulamadan elektronik olarak imzalanmak üzere belge göndermek kafa karıştırıcı olabilir

SignEasy fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 36 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

SignEasy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

6. Adobe Sign

Adobe Sign, Acrobat Pro gibi diğer Adobe ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan, Adobe'nin güçlü bir e-imza platformudur.

Kullanıcı dostu arayüzünde elektronik imzalarınızı oluşturun ve saklayın, imza ayarlarınızı ve tercihlerinizi yönetin. PDF, Word belgeleri ve hatta görüntüler gibi her türlü belgeyi yükleyebilir ve ardından imzaları için başkalarına gönderebilirsiniz.

AdobeSign, Microsoft Office, Salesforce, Google Drive ve Dropbox gibi popüler uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışır.

adobe aracılığıyla

Adobe Sign'ın en iyi özellikleri

Belgeleri imza için gönderin, durumunu izleyin ve indirmeden veya kaydolmadan toplayın

Acrobat Pro'yu kullanarak metin ve görüntüleri kolayca düzenleyin ve ekleyin, PDF'nizin biçimini değiştirin

Taramaları, görüntüleri, web sayfalarını ve Microsoft dosyalarını, her yerden erişebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz PDF'lere dönüştürün

Adobe Sign sınırlamaları

Kullanışlı bir "tarih" ayarı yoktur

Program, bir cihazda yeni imza alırken hata verebilir

E-imzalar için şablon kullanımında sınırlı esneklik

Adobe Sign fiyatlandırması

Acrobat Standard: 22,99 $/ay kullanıcı başına

Acrobat Pro: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Acrobat Standard for Teams: Kullanıcı başına aylık 14,99 $ (yıllık taahhüt)

Acrobat Pro for Teams: Kullanıcı başına aylık 23,99 $ (yıllık taahhüt)

Acrobat Sign Çözümleri: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Adobe Sign puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1100+ yorum)

7. DigiSigner

DigiSigner, özel markalama, toplu imza ve popüler araçlarla entegrasyonlar dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunan, uygun maliyetli bir e-imza platformudur.

DigiSigner, ESIGN, UETA ve eIDAS dahil olmak üzere tüm önemli e-imza yasalarına uygundur. Araç, belgelerinizi ve imzalarınızı korumak için 256 bit şifreleme kullanır. Verileriniz ayrıca bulutta güvenli bir şekilde saklanır.

digiSigner aracılığıyla

DigiSigner'ın en iyi özellikleri

Fareyi kullanarak, imza görüntünüzü yükleyerek veya sadece adınızı yazarak el yazısı, yasal olarak bağlayıcı imzalar oluşturun

DigiSigner API ile uygulamalarınıza imza ekleyin

Diğer kişileri imzalamaya davet edin ve imzalamaları durumunda bildirim alın

Belgelerinizi güvenlik duvarı arkasında güvenli bir şekilde saklayın ve her isteği kimlik doğrulamasına tabi tutun

DigiSigner sınırlamaları

Belgeleri düzenlemek için sağlam özellikler eksik

Araçlar, eski bir web kullanıcı arayüzüne sahiptir

Ayda izin verilen imza sayısı sınırlıdır

DigiSigner fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Takım: 50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

DigiSigner puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (900+ yorum)

8. SignRequest

SignRequest, yüksek düzeyde özelleştirme ve kontrol sunan açık kaynaklı bir e-imza platformudur. E-imza iş akışları oluşturmak isteyen ve PandaDoc alternatifleri arayan geliştiriciler ve teknoloji meraklısı kullanıcılar için mükemmeldir.

Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox ve Zapier gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışır. Ayrıca, SSL şifreleme, güvenli depolama ve denetim izleri ile belgelerinizi korur.

SignRequest'in şablon özelliği ile daha fazla zaman kazanabilirsiniz. Özel imza sırası, bildirim ayarları ve ön tanımlı mesajlarla tekrarlanan belgeleri bir kez hazırlayın ve gerektiğinde yeniden kullanın.

signRequest aracılığıyla

SignRequest'in en iyi özellikleri

Yetkilendirme yöntemini seçin ve imzalaması gereken kullanıcıları belirleyin

Microsoft'un Belgelerim'de tüm İmza İsteklerini yönetin, izleyin ve saklayın

Takımlar halinde iş arkadaşlarınızla çalışın ve herkesin ilgili belgelere her zaman gerekli erişime sahip olmasını sağlayın

SignRequest sınırlamaları

Mobil görünümde gezinme zorlukları

Sınırlı özelleştirme

Metin alanlarının yeniden boyutlandırılması hantal ve bazen kullanılamaz

Excel imzalayıcılar ve normal belge dışa aktarma için ayarlamalar gerekir

SignRequest fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,85 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16,42 $

SignRequest puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

9. Zoho Sign

Zoho Sign, popüler bir iş yazılımı sağlayıcısı olan Zoho'nun kapsamlı bir e-imza çözümüdür. E-imzalar, belge şablonları ve iş akışı otomasyonu sunar ve daha uygun fiyatlı PandaDoc alternatiflerinden biridir.

Belgeleri bilgisayarınızdan, bulut depolama alanından veya diğer uygulamalardan yükleyin. Alıcıların imzalaması, paraflaması veya bilgileri doldurması için alanlar ekleyebilirsiniz.

Zoho Sign'ı CRM'ler, muhasebe araçları ve proje yönetimi yazılımları gibi iş uygulamalarıyla entegre edebilirsiniz. Önceki alıcı imzaladıktan sonra belgeleri bir sonraki alıcıya imza için göndermek üzere otomatik iş akışları oluşturun.

zoho Sign aracılığıyla

Zoho Sign'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Belgeleri dijital olarak imzalayın veya belgeleri gönderin ve başkalarından imza alın

Kişisel USB belirteçleri ve dijital sertifika tabanlı imzalama ile iş belgelerini dijital olarak imzalayın

Zoho Sign'ın mobil uygulamalarıyla iş belgelerinizi gittiğiniz her yerden yönetin

Zoho Sign sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme ve şablonlar

Hesap düzeyinde ayar ve yapı sınırlamaları

Zoho Sign fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 9,60 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14,46 $

Enterprise: 19,28 $/ay kullanıcı başına

Zoho Sign puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

10. Honeybook

HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir CRM ve proje yönetimi platformudur. Özellik setinin bir parçası olarak e-imzaları içerir.

Platformu, müşteri etkileşimlerinin her aşamasını, potansiyel müşteri oluşturma ve rezervasyondan proje yönetimi, faturalandırma ve ödeme işlemlerine kadar yönetmek için kullanabilirsiniz.

Yeni müşteriler çekmek için potansiyel müşteri yakalama formları, açılış sayfaları ve anketler oluşturun. Randevuları yönetin, teklifler gönderin ve müşteri imzalarını çevrimiçi olarak toplayın. Profesyonel faturalar gönderin, çevrimiçi ödemeleri kabul edin ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirin.

Ayrıca, yaygın görevleri kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için otomatik ş Akışları kurabilirsiniz.

honeyBook aracılığıyla

Honeybook'un en iyi özellikleri

Faturalar ve imzalanmak üzere sağlam sözleşmeler oluşturun ve gönderin

Otomatik yanıtları, takipleri ve görevleri tetikleyin

sözleşmeleri e-imzalayın ve ödemeleri gönderin

Özelleştirilebilir, etkileşimli teklifler kullanarak markanızı tanıtın

Honeybook sınırlamaları

Zamanlama özelliği biraz hantal

Kullanıcı akışında gereksiz adımlar

Sınırlı özelleştirme

Honeybook fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Essentials: 39 $/ay

Premium: 79 $/ay

Honeybook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (580+ yorum)

Pandadoc ve benzeri platformlar e-imzalar ve belge alışverişine odaklanırken, ClickUp gibi proje yönetimi platformları verimliliği artırmak için daha kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın çeşitli özellikleri, süreçler genelinde tüm iş akışınızı kolaylaştırır. Müşteri kazanımından proje tamamlamaya, randevu planlamadan e-postaları düzenlemeye kadar her şeyi tek bir platformda yapabilirsiniz.

Bu, dijital imza toplama ve belge analitiğinin ötesinde çeşitli dokümantasyon ihtiyaçları olan işletmeler ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için özellikle yararlıdır. ClickUp, tüm dokümantasyonunuzu kontrol etmenizi sağlayarak, gerçekten önemli olan şeylere, yani uzmanlığınıza ve müşteri ilişkilerinize odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ı edinin

ClickUp, otomatik biçimlendirme, gramer önerileri ve gerçek zamanlı işbirliği araçları gibi yapay zeka destekli özelliklere sahip güçlü bir Belge özelliği içeren hepsi bir arada proje yönetimi platformudur.

Platform şu anda yerel e-imza işlevselliği sunmasa da, tercih ettiğiniz uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Tek bir platformda belge ve proje yönetimi işlevlerine ihtiyaç duyan takımlar için çok yönlü bir seçenektir.

Bu araç , müşterileri verimli bir şekilde sisteme dahil etme ve yönetme özellikleri de sunar .

ClickUp'ın Belgeler görünümünde politikalar, prosedürler ve risk değerlendirmelerini saklayın

ClickUp, birçok nedenden dolayı belge yönetimi için mükemmel bir araçtır:

: Belgeleri görevlere, tetikleyicilere ve otomasyona bağlayarak belgeyle ilgili iş akışlarını kolaylaştırın ve herkesin en son sürümlerle çalışmasını sağlayın Entegre iş akışları: Belgeleri görevlere, tetikleyicilere ve otomasyona bağlayarak belgeyle ilgili iş akışlarını kolaylaştırın ve herkesin en son sürümlerle çalışmasını sağlayın

ClickUp'ta verimli belge yönetimi için özel iş akışları oluşturun

: Niyetinize ve rolünüze göre sunulan ipuçları ve önerilerle belgelerinizi beyin fırtınası yapın, oluşturun ve düzeltin AI destekli yazma asistanı: Niyetinize ve rolünüze göre sunulan ipuçları ve önerilerle belgelerinizi beyin fırtınası yapın, oluşturun ve düzeltin

Sanal beyin fırtınası ortağınızla ClickUp'ta yaratıcılığınızı ateşleyin

Sezgisel arayüz: Teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, platformun çeşitli özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanın

Özelleştirme ve esneklik: Zengin biçimlendirme seçenekleri, iç içe sayfalar ve gömülü bileşenlerle güzel ve bilgilendirici belgeler oluşturun. Belgeleri klasörler ve alanlar halinde düzenleyerek en uygun şekilde kategorize edin ve erişim kontrolü sağlayın

ClickUp ile iç içe sayfalar ve stil seçenekleriyle mükemmel belgeler veya wiki'ler oluşturun

: ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlarıyla saniyeler içinde sözleşmeler hazırlayın. Ayrıca ClickUp Sözleşme Şablonları: ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlarıyla saniyeler içinde sözleşmeler hazırlayın. Ayrıca iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri için şablonlar da bulabilirsiniz

ClickUp ile sadece birkaç adımda sözleşme oluşturun ve yüklenici olarak faizlerinizi koruyun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

Belge Yönetimi için Doğru Çözümü Seçme

E-imzalar söz konusu olduğunda, her biri kendine özgü özelliklere sahip çok sayıda PandaDoc alternatifi mevcuttur. Ancak, uzun vadeli büyüme arayan işletmeler, daha geniş yeteneklere sahip bütünsel çözümlerden yararlanabilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp, PandaDoc'a göre öne çıkan bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Özel görev görünümleri ve gösterge panellerinden sağlam işbirliği araçlarına kadar diğer PandaDoc alternatiflerinden daha geniş bir işlev aralığı sunar.

ClickUp'ın etkileyici yapay zeka yetenekleri, belgeleri özetleme, içerik oluşturma ve gramer hatalarını kontrol etme gibi çeşitli belgeyle ilgili görevleri hızlandırır.

Avantaj ve dezavantajları dikkatlice değerlendirerek bilinçli seçimler yapın ve mükemmel çözümü bulun.

Genel olarak, ClickUp birçok belge yönetimi görevi için kullanılabilen çok yönlü ve ölçeklenebilir bir araçtır. Belgelerini depolamak, üzerinde işbirliği yapmak ve yönetmek için merkezi bir konuma ihtiyaç duyan her boyuttaki takım için iyi bir seçenektir. ClickUp'ı bugün deneyin.