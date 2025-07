2025'te Görevleri Otomatikleştirmek için En İyi 10 IFTTT Alternatifi

İşinizin kendi kendine tamamlanmasını hiç dilediniz mi? If This, Then That (IFTTT) gibi araçlar işinizi elinizden almaya çalışmaz, ancak iş gününüzü kesinlikle kolaylaştırır. Bu özel entegrasyon ve otomatik görev uygulaması, normalde birbiriyle uyumlu olmayan uygulamaları kolayca bağlayarak iş akışlarınızı kolaylaştırır ve manuel çabayı azaltır.

Ancak IFTTT herkesin zevkine uygun olmayabilir. Peki alternatifleriniz nelerdir?

IFTTT gibi uygulamaların sihrini, iş akışı otomasyon yazılımlarında aramanız gereken özellikleri ve 2024'ün en iyi IFTTT alternatiflerini öğrenmek için bu kılavuzu inceleyin.

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi IFTTT alternatiflerini mi arıyorsunuz? Bu otomasyon araçları, görevleri kolaylaştırmanıza, iş akışlarını iyileştirmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. İşte en iyi 10 platformun karşılaştırması: Zapier – Binlerce uygulamayı özel iş akışlarıyla birbirine bağlar

Power Automate – Microsoft 365 ve kurumsal entegrasyonlar

LlamaLab Automate – Akış tabanlı komut dosyası ile Android otomasyonu

Make – Karmaşık iş akışları için görsel otomasyon oluşturucu

LeadsBridge – Pazarlama ve CRM entegrasyonlarına odaklanmıştır

Notion/Automate. io – İş araçları için kod gerektirmeyen otomasyon

Celigo – AI destekli otomasyon ile kurumsal düzeyde entegrasyonlar

Zoho Flow – Zoho uygulamalarını ve üçüncü taraf araçlarını birbirine bağlar

Workato – İşletmeler için yapay zeka destekli otomasyon

Integrately – 8.000'den fazla uygulama ile tek tıklamayla otomasyon ClickUp, otomasyonu daha da ileriye taşıyor: ClickUp Otomasyonları – Sorunsuz iş akışları için tetikleyiciler, koşullar ve eylemler ayarlayın

ClickUp Entegrasyonları – Uygulamaları zahmetsizce birbirine bağlayarak iş yönetiminizi birleştirin

ClickUp Brain – Görev oluşturma, içgörüler ve özetleri otomatikleştirin

IFTTT nedir?

IFTTT, normalde birlikte çalışmayan farklı uygulamalar arasındaki eylemleri otomatikleştiren uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir otomasyon aracıdır. Google Drive, Gmail ve Apple cihazlarınızın birbiriyle uyumlu çalışması için uğraşıyorsanız, bunun için bir IFTTT uygulaması var. ?

IFTTT aracılığıyla

IFTTT gibi araçlar, platformlar arasında veri akışını, aktarımları ve tetikleyicileri otomatikleştirmenize olanak tanır. Özel bir uygulama oluşturmak veya yüzlerce hazır uygulama arasından seçim yapmak tamamen ücretsizdir.

SurveyMonkey potansiyel müşterilerini CRM'nize otomatik olarak eklemek, sosyal medya takipçilerinize teşekkür etmek veya işten eve geldiğinizde akıllı güvenlik sisteminizi devre dışı bırakmak için uygulamalar oluşturun.

IFTTT alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

IFTTT'ye alternatifler arıyorsanız, IFTTT'nin entegrasyonlarının yerini alacak, ancak birkaç yararlı işlev daha içeren bir şey istiyorsunuzdur. Şu özelliklere sahip platformları öneririz:

Kullanıcı dostu arayüz : Otomasyon araçları son derece sezgisel olmalıdır. Sürükle ve bırak yöntemiyle başarıya ulaşmanızı sağlayan kodsuz platformları tercih edin. Windows, Android ve Apple cihazlarla uyumlu bir çözüm seçmeniz de önemlidir, böylece cihazlar arası uyumluluk konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

özelleştirme: *Çoğu IFTTT alternatifi bir tür özelleştirmeye izin verir, ancak bu özellik için daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir. Otomasyon sürecini hızlandırmak için hazır uygulama şablonları olan platformları arayın

İş Akışı Otomasyonu : Alexa ve akıllı ışıklar için otomasyonlar harika, ancak asıl işinizi otomatikleştiren araçları kullanmak en iyisidir. IFTTT'nin en iyi alternatifleri, İK, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi iş sürecini kapsar

Erişim kolaylığı: Mobil uygulamalar, hareket halindeyken tetikleyici tabanlı otomasyonları kolayca kurmanızı sağlar. Bulut tabanlı bir platform kullandığınız sürece, otomasyonlarınızı hem ofiste hem de hareket halindeyken yönetebilirsiniz

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 IFTTT Alternatifi

Gününüzü otomatikleştirmeye hazır mısınız? Işık hızında çalışmak için bu IFTTT alternatiflerine göz atın.

1. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, etkileyici sayıda kaliteli entegrasyon ve otomasyon sunan popüler bir IFTTT alternatifidir. Sürükle ve bırak oluşturucusundaki birden fazla araçla özel iş akışları oluşturun veya kendi kodsuz uygulamalarınızı oluşturun. Doğru Zapier kurulumu ile özel potansiyel müşteri oluşturma, yeni müşteri kazanma ve müşteri portalı gösterge panelleri sizin olsun.

Zapier en iyi özellikler

Zapier Tabloları ile verilerinizi depolamak, güncellemek ve işlem yapmak için Zapier bağlantıları oluşturun

Özel bir AI chatbot oluşturun

OpenAI gibi araçları mevcut uygulamalarınızla birleştirin

Tarihleri, para birimlerini ve metinleri tercih ettiğiniz biçimlere otomatik olarak dönüştürün

Zapier sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Zaps'ları oluşturduktan sonra düzenlemenin zor olduğunu söylüyor

Birçok kullanıcı, her abonelikte bulunan görev otomasyonlarının sayısının yeterli olmadığını söylüyor

Zapier fiyatlandırma

Ücretsiz Plan ayda 100 görev için

Başlangıç: 750 görev için aylık 19,99 $

Profesyonel: 2.000 görev için aylık 49 ABD doları

Takım: 2.000 görev için aylık 69 ABD doları

Şirket: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla inceleme)

2. Power Automate

microsoft aracılığıyla

Takımınız tamamen Microsoft ürünlerini mi kullanıyor? Power Automate, Microsoft'un IFTTT'ye alternatifidir ve düşük kod özellikleri ile AI'yı birleştirerek kapsamlı otomasyonlar sağlar. Diğer IFTTT alternatifleri kadar kullanıcı dostu değildir, ancak Microsoft Power Automate, çok özel özelliklere ihtiyaç duyan daha teknik takımlar için idealdir.

Power Automate en iyi özellikler

Copilot AI'yı kullanarak otomasyonlar oluşturun, düzenleyin veya genişletin

Robotik süreç otomasyonu (RPA), eski sistemleri otomatikleştirir

Dijital süreç otomasyonu (DPA), şirket içinde veya bulutta çalışan tüm hizmetleri otomatikleştirir

Kendi özel Power Automate iş akışlarınızı oluşturun veya hazır şablonlar arasından seçim yapın

Power Automate sınırlamaları

Power Automate, Microsoft ekosisteminin bir parçasıdır, bu nedenle yalnızca Microsoft ürünlerinde çalışıyorsanız kullanmanız mantıklıdır

Bazı kullanıcılar, platformun daha fazla uygulama ile entegre olmasını istiyor

Power Automate fiyatlandırma

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Power Automate Süreç: Bot başına aylık 150 $

Power Automate derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (380+ inceleme)

Capterra: 4. 4/5 (170+ inceleme)

3. LlamaLab Automate

via LlamaLab

Sevimli ismine aldanmayın: LlamaLab, oldukça sağlam (ve ücretsiz) bir IFTTT alternatifi sunar. Çok fazla özelliği yoktur, ancak gereksiz özellikler içermeyen bir otomasyon uygulaması arıyorsanız mükemmeldir.

380 yapı bloğu ile birlikte gelen akış şeması tarzı bir arayüzde görsel süreçler oluşturun. ?

LlamaLab Otomatikleştir en iyi özellikler

Eklenti API'leri veya HTTP ve webhook'lar aracılığıyla uygulamaları entegre edin

Diğer kullanıcıların hazır akışlarını kopyalayarak verimliliği artırın

LlamaLab Automate'i telefonunuza entegre edin ve fotoğrafları yönetin, ses ve video kaydedin veya metin mesajları gönderin — otomatik olarak

LlamaLab, günün saati veya konumunuz dahil olmak üzere yüzlerce koşula göre tetikleyicileri etkinleştirme gücüne sahiptir

LlamaLab Otomasyon sınırlamaları

Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir

Sorunları yalnızca Reddit veya LlamaLabs forumunda bildirebilirsiniz

LlamaLab Otomasyon fiyatlandırma

Ücretsiz

LlamaLab Otomatikleştir puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

4. Yap

via Make

Make, süreç otomasyonu için kod gerektirmeyen görsel bir platformdur. Bu alanda en sezgisel araçlardan birini geliştirdiler, bu nedenle düşük girdi engeli istiyorsanız, bu sizin için ideal IFTTT alternatifi olabilir.

Bu basitleştirilmiş platformla, gerçek zamanlı olarak veya önceden tanımlanmış bir programa göre çalışan sonsuz sürükle ve bırak iş akışları oluşturun.

En iyi özellikler

White label Make'in kendi müşterilerinize veya müşterilerinize otomasyon sunmak için platformu

Make, binlerce hazır uygulama ile birlikte gelir, ancak kendi uygulamalarınızı da ücretsiz olarak özelleştirebilirsiniz

Ş Akışlarını optimize etmek için koşullu ifadeler ekleyin

İşlerin ters gitmesinden mi korkuyorsunuz? Tetikleyicilerinizden biri başarısız olursa diye alternatif bir ş Akışı ayarlayın

Kısıtlamalar geçerlidir

Bazı kullanıcılar Make'in işlem başına değil, değişken bir ölçekte fiyatlandırma sunmasını istiyor

Diğerleri diyor Make'in daha güçlü destek belgelerine ihtiyacı var

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz Sürüm

Temel: 10.000 işlem için aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır

Avantaj: 10.000 işlem için aylık 16 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Takımlar: 10.000 işlem için aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Değerlendirme ve yorumlar

G2: 4,7/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (350+ inceleme)

5. LeadsBridge

leadsBridge aracılığıyla

LeadsBridge, farklı bir otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuza daha fazla odaklanır ve onu web sitenizden sosyal medyaya kadar uzanan potansiyel müşteri kaynaklarına bağlar.

Tüm departmanlar bundan faydalanmayacaktır, ancak Salesforce veya HubSpot'ta sık sık iş yapan satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama takımları için büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

LeadsBridge'in en iyi özellikleri

CRM'nizden özel kitleleri otomatik olarak yeniden hedefleyin

Çevrimiçi ve çevrimdışı izleme verilerini entegre edin

LeadsBridge'den ihtiyacınız olan bağlantı yoksa özel bir entegrasyon talep edin

LeadsBridge, Oracle ve MySQL gibi diğer IFTTT alternatiflerinden daha fazla sektöre özel entegrasyonlara sahiptir

LeadsBridge sınırlamaları

LeadsBridge, reklamcılık, pazarlama ve satış için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bu alanlarda faaliyet göstermiyorsanız, platformdan değer elde edemeyebilirsiniz

Bazı kullanıcılar veri aktarımları arasında uzun gecikmeler olduğunu bildiriyor

LeadsBridge fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 800 potansiyel müşteri için aylık 22 $, yıllık faturalandırılır

Avantaj: 2.000 potansiyel müşteri için aylık 60 ABD doları, yıllık faturalandırılır

İş: Özel potansiyel müşteriler için aylık 999 $, yıllık olarak faturalandırılır

LeadsBridge puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla inceleme)

Capterra: 4. 4/5 (50+ inceleme)

6. Notion/Automate. io

notion aracılığıyla

Notion, Automate. io'yu bünyesine katarak hepsi bir arada proje yönetimi ve not alma mega imparatorluğuna daha fazla değer kattı. Proje devri, veritabanı yönetimi ve daha fazlasıyla sıkıcı görevleri otomatikleştirerek zahmeti azaltın ve değere ulaşma süresini kısaltın.

Notion/Automate. io en iyi özellikler

Automate. io, 200'den fazla entegrasyon ile birlikte gelir

İnsan müdahalesi olmadan veritabanı girdilerini otomatik olarak oluşturmak için tekrarlanan şablonlar oluşturun

Notion'da iş akışı otomasyonları oluşturun ve özelleştirilebilir bir düğmeye basarak bunları gösterge panelinizde kullanıma sunun

Hub şablonlarını kullanarak tüm otomasyon belgelerinizi, uygulamalarınızı ve daha fazlasını tek bir Notion sayfasında bir araya getirin

Notion/Automate. io sınırlamaları

Notion'un otomasyonları diğer IFTTT alternatiflerine kıyasla sınırlıdır

Birçok kullanıcı, Notion'un otomasyonlar için daha iyi belgelere ihtiyacı olduğunu söylüyor

Notion/Automate. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion/Automate. io puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.800+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (1.900'den fazla inceleme)

7. Celigo

via Celigo

Celigo, kurumsal şirketler için bir hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) sunar. Bu IFTTT alternatifi, hemen hemen her kullanım durumu için AI ve otomasyon teknolojisini bir araya getirir ve teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından bile erişilebilir şekilde kurulur.

Celigo'nun en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş entegrasyon uygulamaları ve şablonlar için Celigo Entegrasyon Pazarı'nı kontrol edin

Celigo, tek oturum açma (SSO) dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik ile birlikte gelir

IT kullanıcısı olmayanlar için tasarlanmış olsa da, Celigo teknik kullanıcıların özel kod eklemesine de izin verir

Entegrasyon varlıklarını yeniden kullanarak zaman kazanın

Celigo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Celigo'nun büyük veri kümelerini işlemekte zorlandığını söylüyor

Diğerleri EDI ve FTP işlemlerinin biraz hantal olduğunu söylüyor

Celigo fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Celigo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla inceleme)

8. Zoho Flow

zoho aracılığıyla

Zoho, etkileyici bir iş yazılımı paketine sahiptir, ancak entegrasyon ve otomasyon istiyorsanız aboneliğinize Zoho Flow'u ekleyebilirsiniz. Sosyal medya takipçilerinizin listesinden CRM'nize potansiyel müşterileri aktarın, bir Shopify müşterisinin sorunu olduğunda otomatik olarak Zendesk biletleri oluşturun veya yeni bir Asana görevi olduğunda Slack'te takımınıza ping atın — sınır yok. ?

Zoho Flow en iyi özellikler

Zoho sürükle ve bırak oluşturucuyu kullanarak sofistike tetikleyici dizileri oluşturun

Önceden oluşturulmuş akışlardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın

Daha özel bir şeye mi ihtiyacınız var? Zoho'nun yerel dili Deluge ile kod yazarak gelişmiş iş akışları oluşturun

Her otomasyonun geçmişinin merkezi bir günlüğünü görüntüleyin

Zoho Flow sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla öğretici ve kullanım kılavuzu olmasını istiyor

Diğerleri bağlantılarının kararsız olduğunu söylüyor

Zoho Flow fiyatlandırma

Standart: Kuruluş başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Profesyonel: Organizasyon başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır

Zoho Flow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla inceleme)

Capterra: 4. 2/5 (10+ inceleme)

9. Workato

workato aracılığıyla

Yüksek teknolojili entegrasyonları düşük kodlu otomasyon araçlarıyla dengelemek istiyorsanız, Workato'yu tercih edin. Bu IFTTT alternatifi, önceden oluşturulmuş, yeni başlayanlar için uygun ş Akışı uygulamaları veya özel uygulamalar ve botlar arasından seçim yapmanızı sağlar. ?

Workato en iyi özellikler

Workato Copilots, daha güçlü otomasyon tarifleri ve konektörler oluşturmanıza yardımcı olan AI araçlarıdır

AI ve ML kullanarak, tetikleyici tabanlı otomasyonun yapamayacağı her şeyi gerçekleştirmek için botları harekete geçirin

Workforce Apps'ı kullanarak kod yazmadan özel uygulamalar oluşturun

1.200'den fazla önceden oluşturulmuş konektörden oluşan bir kitaplıktan seçim yapın

Workato sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Workato'nun büyük kurumsal entegrasyonları yönetmekte zorlandığını söylüyor

Diğerleri ise platformun aslında çok fazla kodlama gerektirdiğini söylüyor

Workato fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla inceleme)

10. Integrately

via Integrately

Integrately, bloktaki yeni çocuk, ancak IFTTT'ye bu alternatif şimdiden konuşulmaya başladı. 1.100'den fazla uygulama için 8 milyondan fazla olası kombinasyonla Integrately, çeşitli kullanım durumları için idealdir. Burada özel bağlantılar oluşturma seçeneği bulamazsınız, ancak temel ihtiyaçları olan teknik olmayan bir takımda çalışıyorsanız bu iyi bir şey olabilir.

Integrately'nin en iyi özellikleri

Smartconnect'i kullanarak uygulamalarınızı tek bir tıklamayla otomatik olarak bağlayın

Entegrasyonunuzla ilgili bir sorun yaşarsanız, Integrately canlı sohbet desteği sunar

Eksik bir entegrasyon mu görüyorsunuz? Integrately'ye bildirin, önerinizi özellik istek listesine eklesinler

Formlarınızı, e-posta servis sağlayıcınızı, proje yönetimi çözümünüzü ve daha fazlasını Integrately'nin basit kurulumu ile entegre edin

Integrately sınırlamaları

Integrately kendini teknoloji meraklıları için bir araç olarak tanıtıyor, ancak birçok kullanıcı bağlantı sorunlarını gidermek için programlama becerilerine ihtiyaç olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar, Integrately'nin daha iyi hata mesajları olmasını dilediğini söylüyor

Integrately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 19,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır

Büyüme: 99 $/ay, yıllık faturalandırılır

İş: 239 $/ay, yıllık faturalandırılır

Integrately derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (580+ inceleme)

Capterra: N/A

Burada listelenen 10 IFTTT alternatifi, sizin için birçok ağır işi halledecektir, ancak işiniz için her şeyi yapamazlar. Asıl işi yapmak hala sizin sorumluluğunuzdadır ve bu da çok zaman ve kaynak gerektirir.

İş gününüzü daha da basitleştiren bir araca ihtiyacınız olduğunda, ClickUp'ı tercih edin. Hepsi bir arada verimlilik çalışma alanımız, iş gününüzü kurtarmak için otomasyon çözümleriyle el ele çalışır. ✨

ClickUp görevlerinde tüm yapılacaklarınızı takip edin. Her görev için hiyerarşiler ve bağımlılıklar oluşturun ve ClickUp'tan ayrılmadan Sohbetler, dosyalar, Belgeler ve daha fazlasını bağlayın.

ClickUp Görevleri ile Başlayın Bağımlılıkları doğrudan bir ClickUp görevinde hızlıca görüntüleyin, ekleyin, atayın veya yorumlayın

Otomasyon arıyorsanız, bizde onlar da var. Görev durumlarını değiştirmek, projeleri atamak veya şablonlar oluşturmak için 100'den fazla ClickUp Otomasyonu arasından seçim yapın. İsterseniz, kendi hızınıza uygun özel Otomasyonlar da oluşturabilirsiniz.

Kullanıcı güncellemeleri ve açıklamalarıyla Alanlar genelinde etkin ve etkin olmayan Otomasyonları hızlıca görün ve yönetin

ClickUp AI, Otomasyonlarla mükemmel uyum sağlar. AI'mız, rolünüze ve görevlerinize göre uyarlanmış, dünyadaki tek role özel AI aracıdır. AI'ya kim olduğunuzu ve ne üzerinde çalıştığınızı söyleyin, robotlar zor işleri sizin için yapsın. E-posta yazmak, müşteri desteği raporları oluşturmak, metinleri özetlemek veya metinleri düzenlemek için AI aracına güvenin.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp birçok yararlı özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanların platformda yolunu bulması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.100+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ inceleme)

Hepsi Bir Arada Otomasyon Platformuyla Gününüzü Kolaylaştırın

Teknoloji yığınımızı seviyoruz, ancak bu teknolojiler her zaman birbiriyle uyumlu değil. IFTTT alternatifleri, mükemmel bir çözüm olmasa da uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmak için harika bir çözümdür. Gerçek işlerinizi yapmak için yine de platformlar, hedef izleme yazılımları ve görev yönetimi arasında geçiş yapmanız gerekir.

Her şeyi tek bir platformda birleştirmenin zamanı gelmedi mi? ClickUp, görevleri, projeleri, belgeleri, şablonları, otomasyonları ve daha fazlasını tek bir yerde birleştirir. Bizim tam bir paket olduğumuzu söyleyebilirsiniz. ?

Ama bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. Platformumuzu çalışırken görmek için ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun. Kendiniz deneyin: ClickUp'a şimdi kaydolun.