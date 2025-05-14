2025'te Görevleri Otomatikleştirmek için En İyi 10 IFTTT Alternatifi

İşinizin kendi kendine tamamlanmasını hiç dilediniz mi? If This, Then That (IFTTT) gibi araçlar işinizi elinizden almaya çalışmaz, ancak iş gününüzü kesinlikle kolaylaştırır. Bu özel entegrasyon ve otomatik görev uygulaması, normalde birbiriyle uyumlu olmayan uygulamaları kolayca bağlayarak iş akışlarınızı kolaylaştırır ve manuel çabayı azaltır.
Ancak IFTTT herkesin zevkine uygun olmayabilir. Peki alternatifleriniz nelerdir?
IFTTT gibi uygulamaların sihrini, iş akışı otomasyon yazılımlarında aramanız gereken özellikleri ve 2024'ün en iyi IFTTT alternatiflerini öğrenmek için bu kılavuzu inceleyin.
⏰ 60 Saniyelik Özet
En iyi IFTTT alternatiflerini mi arıyorsunuz? Bu otomasyon araçları, görevleri kolaylaştırmanıza, iş akışlarını iyileştirmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
İşte en iyi 10 platformun karşılaştırması:
- Zapier – Binlerce uygulamayı özel iş akışlarıyla birbirine bağlar
- Power Automate – Microsoft 365 ve kurumsal entegrasyonlar
- LlamaLab Automate – Akış tabanlı komut dosyası ile Android otomasyonu
- Make – Karmaşık iş akışları için görsel otomasyon oluşturucu
- LeadsBridge – Pazarlama ve CRM entegrasyonlarına odaklanmıştır
- Notion/Automate. io – İş araçları için kod gerektirmeyen otomasyon
- Celigo – AI destekli otomasyon ile kurumsal düzeyde entegrasyonlar
- Zoho Flow – Zoho uygulamalarını ve üçüncü taraf araçlarını birbirine bağlar
- Workato – İşletmeler için yapay zeka destekli otomasyon
- Integrately – 8.000'den fazla uygulama ile tek tıklamayla otomasyon
ClickUp, otomasyonu daha da ileriye taşıyor:
- ClickUp Otomasyonları – Sorunsuz iş akışları için tetikleyiciler, koşullar ve eylemler ayarlayın
- ClickUp Entegrasyonları – Uygulamaları zahmetsizce birbirine bağlayarak iş yönetiminizi birleştirin
- ClickUp Brain – Görev oluşturma, içgörüler ve özetleri otomatikleştirin
IFTTT nedir?
IFTTT, normalde birlikte çalışmayan farklı uygulamalar arasındaki eylemleri otomatikleştiren uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir otomasyon aracıdır. Google Drive, Gmail ve Apple cihazlarınızın birbiriyle uyumlu çalışması için uğraşıyorsanız, bunun için bir IFTTT uygulaması var. ?
IFTTT gibi araçlar, platformlar arasında veri akışını, aktarımları ve tetikleyicileri otomatikleştirmenize olanak tanır. Özel bir uygulama oluşturmak veya yüzlerce hazır uygulama arasından seçim yapmak tamamen ücretsizdir.
SurveyMonkey potansiyel müşterilerini CRM'nize otomatik olarak eklemek, sosyal medya takipçilerinize teşekkür etmek veya işten eve geldiğinizde akıllı güvenlik sisteminizi devre dışı bırakmak için uygulamalar oluşturun.
IFTTT alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
IFTTT'ye alternatifler arıyorsanız, IFTTT'nin entegrasyonlarının yerini alacak, ancak birkaç yararlı işlev daha içeren bir şey istiyorsunuzdur. Şu özelliklere sahip platformları öneririz:
- Kullanıcı dostu arayüz: Otomasyon araçları son derece sezgisel olmalıdır. Sürükle ve bırak yöntemiyle başarıya ulaşmanızı sağlayan kodsuz platformları tercih edin. Windows, Android ve Apple cihazlarla uyumlu bir çözüm seçmeniz de önemlidir, böylece cihazlar arası uyumluluk konusunda endişelenmenize gerek kalmaz
- özelleştirme: *Çoğu IFTTT alternatifi bir tür özelleştirmeye izin verir, ancak bu özellik için daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir. Otomasyon sürecini hızlandırmak için hazır uygulama şablonları olan platformları arayın
- İş Akışı Otomasyonu: Alexa ve akıllı ışıklar için otomasyonlar harika, ancak asıl işinizi otomatikleştiren araçları kullanmak en iyisidir. IFTTT'nin en iyi alternatifleri, İK, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi iş sürecini kapsar
- Erişim kolaylığı: Mobil uygulamalar, hareket halindeyken tetikleyici tabanlı otomasyonları kolayca kurmanızı sağlar. Bulut tabanlı bir platform kullandığınız sürece, otomasyonlarınızı hem ofiste hem de hareket halindeyken yönetebilirsiniz
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 IFTTT Alternatifi
Gününüzü otomatikleştirmeye hazır mısınız? Işık hızında çalışmak için bu IFTTT alternatiflerine göz atın.
1. Zapier
Zapier, etkileyici sayıda kaliteli entegrasyon ve otomasyon sunan popüler bir IFTTT alternatifidir. Sürükle ve bırak oluşturucusundaki birden fazla araçla özel iş akışları oluşturun veya kendi kodsuz uygulamalarınızı oluşturun. Doğru Zapier kurulumu ile özel potansiyel müşteri oluşturma, yeni müşteri kazanma ve müşteri portalı gösterge panelleri sizin olsun.
Zapier en iyi özellikler
- Zapier Tabloları ile verilerinizi depolamak, güncellemek ve işlem yapmak için Zapier bağlantıları oluşturun
- Özel bir AI chatbot oluşturun
- OpenAI gibi araçları mevcut uygulamalarınızla birleştirin
- Tarihleri, para birimlerini ve metinleri tercih ettiğiniz biçimlere otomatik olarak dönüştürün
Zapier sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Zaps'ları oluşturduktan sonra düzenlemenin zor olduğunu söylüyor
- Birçok kullanıcı, her abonelikte bulunan görev otomasyonlarının sayısının yeterli olmadığını söylüyor
Zapier fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan ayda 100 görev için
- Başlangıç: 750 görev için aylık 19,99 $
- Profesyonel: 2.000 görev için aylık 49 ABD doları
- Takım: 2.000 görev için aylık 69 ABD doları
- Şirket: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla inceleme)
2. Power Automate
Takımınız tamamen Microsoft ürünlerini mi kullanıyor? Power Automate, Microsoft'un IFTTT'ye alternatifidir ve düşük kod özellikleri ile AI'yı birleştirerek kapsamlı otomasyonlar sağlar. Diğer IFTTT alternatifleri kadar kullanıcı dostu değildir, ancak Microsoft Power Automate, çok özel özelliklere ihtiyaç duyan daha teknik takımlar için idealdir.
Power Automate en iyi özellikler
- Copilot AI'yı kullanarak otomasyonlar oluşturun, düzenleyin veya genişletin
- Robotik süreç otomasyonu (RPA), eski sistemleri otomatikleştirir
- Dijital süreç otomasyonu (DPA), şirket içinde veya bulutta çalışan tüm hizmetleri otomatikleştirir
- Kendi özel Power Automate iş akışlarınızı oluşturun veya hazır şablonlar arasından seçim yapın
Power Automate sınırlamaları
- Power Automate, Microsoft ekosisteminin bir parçasıdır, bu nedenle yalnızca Microsoft ürünlerinde çalışıyorsanız kullanmanız mantıklıdır
- Bazı kullanıcılar, platformun daha fazla uygulama ile entegre olmasını istiyor
Power Automate fiyatlandırma
- Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Power Automate Süreç: Bot başına aylık 150 $
Power Automate derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (380+ inceleme)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ inceleme)
3. LlamaLab Automate
Sevimli ismine aldanmayın: LlamaLab, oldukça sağlam (ve ücretsiz) bir IFTTT alternatifi sunar. Çok fazla özelliği yoktur, ancak gereksiz özellikler içermeyen bir otomasyon uygulaması arıyorsanız mükemmeldir.
380 yapı bloğu ile birlikte gelen akış şeması tarzı bir arayüzde görsel süreçler oluşturun. ?
LlamaLab Otomatikleştir en iyi özellikler
- Eklenti API'leri veya HTTP ve webhook'lar aracılığıyla uygulamaları entegre edin
- Diğer kullanıcıların hazır akışlarını kopyalayarak verimliliği artırın
- LlamaLab Automate'i telefonunuza entegre edin ve fotoğrafları yönetin, ses ve video kaydedin veya metin mesajları gönderin — otomatik olarak
- LlamaLab, günün saati veya konumunuz dahil olmak üzere yüzlerce koşula göre tetikleyicileri etkinleştirme gücüne sahiptir
LlamaLab Otomasyon sınırlamaları
- Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir
- Sorunları yalnızca Reddit veya LlamaLabs forumunda bildirebilirsiniz
LlamaLab Otomasyon fiyatlandırma
- Ücretsiz
LlamaLab Otomatikleştir puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
4. Yap
Make, süreç otomasyonu için kod gerektirmeyen görsel bir platformdur. Bu alanda en sezgisel araçlardan birini geliştirdiler, bu nedenle düşük girdi engeli istiyorsanız, bu sizin için ideal IFTTT alternatifi olabilir.
Bu basitleştirilmiş platformla, gerçek zamanlı olarak veya önceden tanımlanmış bir programa göre çalışan sonsuz sürükle ve bırak iş akışları oluşturun.
En iyi özellikler
- White label Make'in kendi müşterilerinize veya müşterilerinize otomasyon sunmak için platformu
- Make, binlerce hazır uygulama ile birlikte gelir, ancak kendi uygulamalarınızı da ücretsiz olarak özelleştirebilirsiniz
- Ş Akışlarını optimize etmek için koşullu ifadeler ekleyin
- İşlerin ters gitmesinden mi korkuyorsunuz? Tetikleyicilerinizden biri başarısız olursa diye alternatif bir ş Akışı ayarlayın
Kısıtlamalar geçerlidir
- Bazı kullanıcılar Make'in işlem başına değil, değişken bir ölçekte fiyatlandırma sunmasını istiyor
- Diğerleri diyor Make'in daha güçlü destek belgelerine ihtiyacı var
Fiyatlandırma yapın
- Ücretsiz Sürüm
- Temel: 10.000 işlem için aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Avantaj: 10.000 işlem için aylık 16 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- Takımlar: 10.000 işlem için aylık 29 $, yıllık faturalandırılır
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Değerlendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (200'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (350+ inceleme)
5. LeadsBridge
LeadsBridge, farklı bir otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuza daha fazla odaklanır ve onu web sitenizden sosyal medyaya kadar uzanan potansiyel müşteri kaynaklarına bağlar.
Tüm departmanlar bundan faydalanmayacaktır, ancak Salesforce veya HubSpot'ta sık sık iş yapan satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama takımları için büyük bir zaman tasarrufu sağlar.
LeadsBridge'in en iyi özellikleri
- CRM'nizden özel kitleleri otomatik olarak yeniden hedefleyin
- Çevrimiçi ve çevrimdışı izleme verilerini entegre edin
- LeadsBridge'den ihtiyacınız olan bağlantı yoksa özel bir entegrasyon talep edin
- LeadsBridge, Oracle ve MySQL gibi diğer IFTTT alternatiflerinden daha fazla sektöre özel entegrasyonlara sahiptir
LeadsBridge sınırlamaları
- LeadsBridge, reklamcılık, pazarlama ve satış için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bu alanlarda faaliyet göstermiyorsanız, platformdan değer elde edemeyebilirsiniz
- Bazı kullanıcılar veri aktarımları arasında uzun gecikmeler olduğunu bildiriyor
LeadsBridge fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 800 potansiyel müşteri için aylık 22 $, yıllık faturalandırılır
- Avantaj: 2.000 potansiyel müşteri için aylık 60 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- İş: Özel potansiyel müşteriler için aylık 999 $, yıllık olarak faturalandırılır
LeadsBridge puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla inceleme)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ inceleme)
6. Notion/Automate. io
Notion, Automate. io'yu bünyesine katarak hepsi bir arada proje yönetimi ve not alma mega imparatorluğuna daha fazla değer kattı. Proje devri, veritabanı yönetimi ve daha fazlasıyla sıkıcı görevleri otomatikleştirerek zahmeti azaltın ve değere ulaşma süresini kısaltın.
Notion/Automate. io en iyi özellikler
- Automate. io, 200'den fazla entegrasyon ile birlikte gelir
- İnsan müdahalesi olmadan veritabanı girdilerini otomatik olarak oluşturmak için tekrarlanan şablonlar oluşturun
- Notion'da iş akışı otomasyonları oluşturun ve özelleştirilebilir bir düğmeye basarak bunları gösterge panelinizde kullanıma sunun
- Hub şablonlarını kullanarak tüm otomasyon belgelerinizi, uygulamalarınızı ve daha fazlasını tek bir Notion sayfasında bir araya getirin
Notion/Automate. io sınırlamaları
- Notion'un otomasyonları diğer IFTTT alternatiflerine kıyasla sınırlıdır
- Birçok kullanıcı, Notion'un otomasyonlar için daha iyi belgelere ihtiyacı olduğunu söylüyor
Notion/Automate. io fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion/Automate. io puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.800+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (1.900'den fazla inceleme)
7. Celigo
Celigo, kurumsal şirketler için bir hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS) sunar. Bu IFTTT alternatifi, hemen hemen her kullanım durumu için AI ve otomasyon teknolojisini bir araya getirir ve teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından bile erişilebilir şekilde kurulur.
Celigo'nun en iyi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş entegrasyon uygulamaları ve şablonlar için Celigo Entegrasyon Pazarı'nı kontrol edin
- Celigo, tek oturum açma (SSO) dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik ile birlikte gelir
- IT kullanıcısı olmayanlar için tasarlanmış olsa da, Celigo teknik kullanıcıların özel kod eklemesine de izin verir
- Entegrasyon varlıklarını yeniden kullanarak zaman kazanın
Celigo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Celigo'nun büyük veri kümelerini işlemekte zorlandığını söylüyor
- Diğerleri EDI ve FTP işlemlerinin biraz hantal olduğunu söylüyor
Celigo fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Celigo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (50'den fazla inceleme)
8. Zoho Flow
Zoho, etkileyici bir iş yazılımı paketine sahiptir, ancak entegrasyon ve otomasyon istiyorsanız aboneliğinize Zoho Flow'u ekleyebilirsiniz. Sosyal medya takipçilerinizin listesinden CRM'nize potansiyel müşterileri aktarın, bir Shopify müşterisinin sorunu olduğunda otomatik olarak Zendesk biletleri oluşturun veya yeni bir Asana görevi olduğunda Slack'te takımınıza ping atın — sınır yok. ?
Zoho Flow en iyi özellikler
- Zoho sürükle ve bırak oluşturucuyu kullanarak sofistike tetikleyici dizileri oluşturun
- Önceden oluşturulmuş akışlardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın
- Daha özel bir şeye mi ihtiyacınız var? Zoho'nun yerel dili Deluge ile kod yazarak gelişmiş iş akışları oluşturun
- Her otomasyonun geçmişinin merkezi bir günlüğünü görüntüleyin
Zoho Flow sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar daha fazla öğretici ve kullanım kılavuzu olmasını istiyor
- Diğerleri bağlantılarının kararsız olduğunu söylüyor
Zoho Flow fiyatlandırma
- Standart: Kuruluş başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Profesyonel: Organizasyon başına aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır
Zoho Flow derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20'den fazla inceleme)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ inceleme)
9. Workato
Yüksek teknolojili entegrasyonları düşük kodlu otomasyon araçlarıyla dengelemek istiyorsanız, Workato'yu tercih edin. Bu IFTTT alternatifi, önceden oluşturulmuş, yeni başlayanlar için uygun ş Akışı uygulamaları veya özel uygulamalar ve botlar arasından seçim yapmanızı sağlar. ?
Workato en iyi özellikler
- Workato Copilots, daha güçlü otomasyon tarifleri ve konektörler oluşturmanıza yardımcı olan AI araçlarıdır
- AI ve ML kullanarak, tetikleyici tabanlı otomasyonun yapamayacağı her şeyi gerçekleştirmek için botları harekete geçirin
- Workforce Apps'ı kullanarak kod yazmadan özel uygulamalar oluşturun
- 1.200'den fazla önceden oluşturulmuş konektörden oluşan bir kitaplıktan seçim yapın
Workato sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, Workato'nun büyük kurumsal entegrasyonları yönetmekte zorlandığını söylüyor
- Diğerleri ise platformun aslında çok fazla kodlama gerektirdiğini söylüyor
Workato fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workato puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (370+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (50'den fazla inceleme)
10. Integrately
Integrately, bloktaki yeni çocuk, ancak IFTTT'ye bu alternatif şimdiden konuşulmaya başladı. 1.100'den fazla uygulama için 8 milyondan fazla olası kombinasyonla Integrately, çeşitli kullanım durumları için idealdir. Burada özel bağlantılar oluşturma seçeneği bulamazsınız, ancak temel ihtiyaçları olan teknik olmayan bir takımda çalışıyorsanız bu iyi bir şey olabilir.
Integrately'nin en iyi özellikleri
- Smartconnect'i kullanarak uygulamalarınızı tek bir tıklamayla otomatik olarak bağlayın
- Entegrasyonunuzla ilgili bir sorun yaşarsanız, Integrately canlı sohbet desteği sunar
- Eksik bir entegrasyon mu görüyorsunuz? Integrately'ye bildirin, önerinizi özellik istek listesine eklesinler
- Formlarınızı, e-posta servis sağlayıcınızı, proje yönetimi çözümünüzü ve daha fazlasını Integrately'nin basit kurulumu ile entegre edin
Integrately sınırlamaları
- Integrately kendini teknoloji meraklıları için bir araç olarak tanıtıyor, ancak birçok kullanıcı bağlantı sorunlarını gidermek için programlama becerilerine ihtiyaç olduğunu söylüyor
- Diğer kullanıcılar, Integrately'nin daha iyi hata mesajları olmasını dilediğini söylüyor
Integrately fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 19,99 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Büyüme: 99 $/ay, yıllık faturalandırılır
- İş: 239 $/ay, yıllık faturalandırılır
Integrately derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (580+ inceleme)
- Capterra: N/A
Diğer Otomasyon Araçları
Burada listelenen 10 IFTTT alternatifi, sizin için birçok ağır işi halledecektir, ancak işiniz için her şeyi yapamazlar. Asıl işi yapmak hala sizin sorumluluğunuzdadır ve bu da çok zaman ve kaynak gerektirir.
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ClickUp fiyatlandırma
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9.100+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ inceleme)
Hepsi Bir Arada Otomasyon Platformuyla Gününüzü Kolaylaştırın
Teknoloji yığınımızı seviyoruz, ancak bu teknolojiler her zaman birbiriyle uyumlu değil. IFTTT alternatifleri, mükemmel bir çözüm olmasa da uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmak için harika bir çözümdür. Gerçek işlerinizi yapmak için yine de platformlar, hedef izleme yazılımları ve görev yönetimi arasında geçiş yapmanız gerekir.
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