En İyi 5 Shortcut Alternatifi ve Rakipleri (2025 Yorum)

En iyi Shortcut alternatiflerini mi arıyorsunuz?

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, organize edilmesi gereken birçok hareketli parça vardır!

İş dağıtımını organize etmekten yaklaşan son teslim tarihleriyle uğraşmaya kadar, aynı anda tonlarca görevi yerine getirmeniz gerekir.

Neyse ki, Shortcut gibi proje yönetimi araçları size bu konuda yardımcı olabilir.

Ancak Shortcut iyi bir araç olsa da, mükemmel bir proje yönetimi yazılımı değildir.

Ve doğal olarak, bu makaleyi aradıysanız, muhtemelen bizimle aynı fikirde ve bazı Shortcut alternatifleri arıyorsunuzdur.

Ancak yüzlerce yönetim aracından hangisini seçmelisiniz?

Endişelenmeyin!

Bu makalede, neden bir Shortcut alternatifine ihtiyacınız olduğunu ele alacak ve en iyisini bulmanıza yardımcı olacak beş proje yönetimi aracını inceleyeceğiz. Her bir aracı karşılaştırmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini vurgulayacağız.

Ve bunu daha eğlenceli hale getirmek için Pitch Perfect filmlerinden örnekler kullanacağız.

Sonuçta, yeni yöntemler benimsemek söz konusu olduğunda, çağdaş teknikleriyle Barden Bellas (akapella grubu) ulusal şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Beca'dan daha iyi kim size yardımcı olabilir ki? *

Hadi başlayalım!

Shortcut nedir?

Alternatifler hakkında bilgi edinmeden önce, Shortcut yazılımını ve bir alternatife ihtiyaç duymanızın 3 nedenini inceleyelim. Shortcut programının mükemmel bir proje yönetimi aracı olmadığını söylediğimizde, sadece bizim sözümüze güvenmeyin!

Shortcut, her görevin bir Hikaye olarak sunulduğu yazılım geliştirme projelerinde çalışan takımlar için Kanban tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

Hikaye nedir?

Hikaye, tek tek görevleri temsil eden standart bir iş birimidir.

Shortcut'ta, bir Hikaye üç türde olabilir:

Özellik : bir yazılımın işlevleriyle ilgili görev

Hata : bir yazılımdaki hatalarla ilgili görev

Görev: Özellik veya Hata olarak nitelendirilemeyen herhangi bir görev

Bir Hikaye, Projeler, Destanlar, Ş Akışları ve Dönüm Noktaları olarak kategorize edilebilir.

Bunlar nedir?

Proje : her Hikaye bir Projeye aittir

Ş Akışı : Bir Hikayenin ilerlediği süreç

Epic : çeşitli Projelere veya Ş Akışlarına ait Hikayelerin bir koleksiyonu

Dönüm noktaları: Epics'ten oluşan, organizasyonel hiyerarşinin en üst seviyesi

kısayol Alternatifi Arayanların 3 Anahtar Nedeni

*Elbette, Shortcut iyi bir araçtır ve görev yönetimi konusunda size yardımcı olur, ancak sizin için en uygun araç mu?

Başlangıç olarak, ücretsiz planında, Shortcut personeli desteğine sadece Shortcut topluluğu aracılığıyla erişebilirsiniz. Bu, bir çevrimiçi foruma gidip bir soru yayınlamak ve birinin cevap vermesini beklemek gibi bir şeydir.

Zaman alıcı bir iş!

Ve bu, bu aracın dezavantajlarının sadece görünen kısmı!

Shortcut ile karşılaşabileceğiniz 3 anahtar soruna bir göz atalım:

1. Yalnızca yazılım geliştirme projeleri için uygundur

Harmoni, herhangi bir akapella grubunun temel özelliğidir, değil mi?

Benzer şekilde, görev herhangi bir projenin temel birimidir ve bir proje yönetimi aracı her türlü projeyle ilgili görevleri yerine getirebilmelidir.

Shortcut'ta, oluşturduğunuz her göreve bir tür (Özellik, Hata veya İş) atayabilirsiniz.

Ancak sadece üç seçenekle, oldukça sınırlıdır.

Yani, bu kategorizasyon bir yazılım geliştiricisinin üstlenebileceği görevler için harika.

Ancak diğer herkes için, görevlerinizi İşler olarak etiketlemek zorunda kalırsınız. Bu da, tanımlanması ve izlenmesi zor olan bir dizi alakasız "İş" göreviyle baş başa kalmanıza neden olur.

Bunun bir "angarya" olduğunu söyleyin!

2. Kanban panosu ile sınırlı

Bir Shortcut kullanıcısı yalnızca Kanban veya pano görünümüyle sınırlıdır.

Bu, kullanıcıyı tek bir görünümle sınırlarken, uygulamayı belirli projeler ve metodolojiler için uygun hale getirmez.

Örneğin, birkaç projeyle ilgili öznitelikle uğraştığınız karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu uygulama uygun değildir. Bu, Kanban panosunun dağınık hale gelmesine ve görevlerin izlenmesini zorlaştırmasına neden olabilir.

Ek olarak, Shortcut kullanıcıları yalnızca tek bir proje görünümüyle sınırlı olduğundan, birden fazla projenin genel görünümünü elde etmek zor olabilir.

3. Gantt grafikleri mevcut değil

Gantt grafiği, proje yönetiminde önemli bir unsurdur.

Neden?

Bir projenin zaman çizelgesine, kaynaklarına ve bağımlılıklarına görsel bir genel bakış sağlar.

Bir projenin ne kadar süreceğini değerlendirmek ve projeyi zamanında tamamlamak için ele almanız gereken görevleri (kritik yol) belirlemek için Gantt grafiği kullanabilirsiniz.

Ancak, Shortcut programı bu özelliğe sahip olmadığından, bu kullanışlı proje planlama, zamanlama ve yönetim öğesinden mahrum kalacaksınız.

Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Kısa yol hakkında ayrıntılı incelememize göz atın.

Shortcut'un anahtar dezavantajlarını öğrendiğinize göre, bunun yerine neye bakmalısınız?

2022'nin En İyi 5 Shortcut Alternatifi

Shortcut, proje görevlerinizde size yardımcı olabilir, ancak kesinlikle piyasadaki en iyi araç değildir.

Sonuçta, bir proje yönetimi aracı, yalnızca yazılım geliştirme ihtiyaçlarını değil, tüm proje ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Ancak piyasada tonlarca yönetim aracı varken, sizin için en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz?

Bu, burada uygulanabilir bir seçenek olmasa da, sizi en iyi proje yönetimi araçlarının sanal turuna çıkarabiliriz.

Hadi başlayalım!

1. ClickUp

ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi aracıdır.

Görev yönetimi, ilerleme izleme veya kaynak yönetimi olsun, ClickUp size gelen her şeyi halleder!

Anahtar özellikler

ClickUp'ın size aca-believe (inanılmaz) bir deneyim sunmak için sunduğu bazı anahtar özelliklerin dökümü aşağıda verilmiştir:

1. Çeşitli proje ihtiyaçlarına uygun çoklu görünümler

Shortcut'tan farklı olarak, ClickUp görünümler konusunda Treblemakers kadar çok yönlüdür.

(Bu arada, Treblemakers, Uluslararası Üniversite Akapella Şampiyonası'nı altı kez kazanmıştır. )

Bu esnek proje yönetimi aracı, Agile, Scrum, Kanban veya herhangi bir proje metodolojisi olsun, değişime uyum sağlamaya odaklanmıştır.

Ve ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği ile tam da bunu elde edersiniz: esneklik.

Proje ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde yansıtmak için istediğiniz şekilde çalışmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın size sunduklarının bir dökümü aşağıda yer almaktadır:

A. Gerekli Görev Görünüm

ClickUp'ın iki Gerekli Görev Görünümü ile iki yaygın proje yönetimi stiline uyum sağlayabilirsiniz:

Liste görünümü, görevlerinizi GTD tarzı bir yapılacaklar listesi olarak, bir görev diğerinin altında olacak şekilde listeler.

Bu görünümle, görevleri sırayla deneyebilir ve ilerledikçe işaretleyebilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdakiler gibi istediğiniz sütunları ekleyerek görevlerinizi sıralayabilirsiniz:

Durum

Görev Kimliği

Oluşturuldu

Oluşturulma tarihi

Kanban panosu kullanmaya devam etmek istiyorsanız, ClickUp'ın Pano görünümü sizin için mükemmeldir.

Sürükle ve bırak özelliği ile görevlerinizi ihtiyaçlarınıza göre hızlıca taşıyabilirsiniz.

Pano görünümü, projenizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur ve görevlerinizin hangi aşamada olduğunu belirlemek için tek yapmanız gereken bir bakış!

ClickUp'ın Box görünümü, takımınızın görevleri ve projeleri hakkında üst düzey bir görsel genel bakış sağlar.

Bununla, proje yöneticileri kimin ne üzerinde çalıştığına dair bilgi almak için sonsuz personel toplantıları yapma zahmetinden kurtulabilirler!

Proje yöneticileri bu görünümü kullanarak aşağıdakileri hızlıca öğrenebilir:

Takım üyelerinin şu anda üzerinde çalıştığı görevler

Şimdiye kadar tamamlananlar

Hangi uzaktaki takım üyesi çok fazla görevi var?

Ayrıca, kimin çok fazla görevi olduğunu belirleyerek iş yükünü personeliniz arasında eşit olarak dağıtabilirsiniz.

Verimli kaynak yönetimi: başarılı!

Beca, staj ve performans çalışmaları nedeniyle her şeyi takip etmekte zorlanıyordu, değil mi?

Endişelenmeyin, ClickUp'ın Takvim görünümü bu sorunu sizin için çözer.

Görevleri kaçırmadan proje programlarınızı planlamanın ve yönetmenin en hızlı yolu!

Hatta görünümünüzü şunlar arasında anahtarla değiştirebilirsiniz:

Günler : seçtiğiniz herhangi bir gün için tüm görevlerinizi görün

4 Gün : dört günlük bir dönemdeki görev programınıza bakın

Hafta : haftalık proje programınızı görün

Aylık: tüm ay boyunca tüm görevlerin kuşbakışı görünümü

Çalışma Alanınızda yalnızca size atanan görevlerin görünmesini mi istiyorsunuz?

O zaman Me Mode tam size göre!

ClickUp'ın Me Mode özelliği, sadece size atanan tüm işleri görüntülemenizi sağlar. Diğer takım üyelerinin görevlerini ortadan kaldırarak, üyelerin bireysel proje iş yüküne daha iyi odaklanmasına yardımcı olur.

Daha fazlası mı?

Hatta, Me Mode'da görmek istediğiniz öğeleri (yorumlar, alt görevler, kontrol listeleri) işaretleyerek bu kişiselleştirilmiş alanı özelleştirebilirsiniz.

2. Projenizin ilerlemesini izlemek için Gantt Grafikleri

Acapella şampiyonu olmak için Bellas, finallere kadar tüm zaman çizelgesini planladı.

Siz de bunu yapabilirsiniz.

Nasıl?

ClickUp'ın Gantt grafikleri ile!

Gantt grafikleri, baştan sona tüm proje zaman çizelgesini gösterir. Projeleri planlamanıza, kaynakları yönetmenize ve görevler arası bağımlılıkları görselleştirmenize yardımcı olur — böylece projenizin ilerlemesini izlemek çocuk oyuncağı haline gelir!

Gantt grafiğinize hızlıca bir göz atın ve projenizin nasıl ilerlediğini öğrenin.

Bu harika özellik, tonlarca işlemi otomatikleştirebilir — sadece sizin için!

Yapabilecekleri şunlardır:

Proje programınız değiştiğinde görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın

Mevcut proje ilerlemenizi beklenen ilerlemeyle karşılaştırın

Tamamlanan görevlere ve toplam görevlere göre projenizin ilerleme yüzdesini hesaplayın

Proje teslim tarihlerine uymak için tamamlamanız gereken görevleri belirlemek için kritik yolunuzu hesaplayın

3. Projelerinizin süresini takip etmek için yerel zaman takibi

Aubrey, takım üyelerinin antrenman programını takip ettiklerinden kişisel olarak emin olmak zorundaydı.

Ancak, bir kişinin her egzersize ne kadar zaman harcadığını izlemek çok yorucu olmalı, değil mi?

Proje yönetiminde bunu önlemek için ClickUp, %100 ÜCRETSİZ Google Chrome uzantısı aracılığıyla proje zamanınızı izlemenizi sağlar.

Bu Yerel Zaman Takibi özelliği size şu konularda yardımcı olur:

Hangi görevde kimlerin ne kadar süreyle çalıştığına dair eksiksiz bir döküm alın

Zaman dağıtımı ile takım üyelerinizin verimliliğini izleyin

Bir müşteriye fatura kesmek için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları takip edin

Ayrıca, ClickUp, Everhour ve Time Doctor gibi popüler zaman takibi yazılımlarıyla entegrasyon sağlar. Bu sayede, personelinizin halihazırda kullandığı yazılımlara hızla adapte olabilirsiniz!

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, çalışma alanınıza çok sayıda iş akışı otomasyonu getirir. Bu harika özelliği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işleri hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Bu, size çok zaman kazandırmanın yanı sıra, önemli görevlere odaklanmanızı da sağlar.

ClickUp'ın süreç otomasyon yapısı şu şekildedir:

Bir tetikleyici başlatıldığında ve bir koşul yerine getirildiğinde, belirli bir eylem otomatik olarak yürütülür.

Sammy, *Beca'nın patronu için bir otomasyon ş Akışı şöyle olabilir:

Beca'nın ses demosunu zamanında göndermesini sağlamak için, ona hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Burada:

Tetikleyici: Son teslim tarihine yaklaşıyor

Koşul: Atanan kişi Beca'dır

Eylem: Yorum yazın "Demo nasıl gidiyor?"

ClickUp 50'den fazla hazır otomasyon sunarken, kendi otomasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Bu önceden ayarlanmış Otomasyonlardan bazıları şunlardır:

Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın

Öncelik değiştiğinde bir görev etiketleyin veya listeye taşıyın

Bir görevdeki tüm alt görevler kapalı olarak işaretlendiğinde yorum yazın

Bir görevin durumu değiştiğinde görev ekleyin, kaldırın veya yeniden atayın

Bir görev oluşturulduğunda şablonlar ve etiketler uygulayın

Daha fazla seçenek görmek için ClickUp Otomasyonları hakkında bilgi edinin.

5. Takımınızın "nabzını" takip etmek için Pulse

ClickUp'ın Pulse özelliği, makine öğrenimi kullanarak takımınızın en çok odaklandığı görevi analiz eder.

Pulse ayrıca şunları da yapmanızı sağlar:

Etkinlik durumlarını kontrol edin (çevrimiçi/çevrimdışı)

Üyelerinizin hangi görevleri görüntülediğini veya yorum yaptığını gerçek zamanlı olarak görün

Scrum toplantılarınızı otomatikleştirin

Belirli bir dönemdeki takımınızın faaliyetlerini görünüm

Yanlış iletişim, takım üyelerinizi Amy gibi kafası karışık bir duruma düşürebilir:

İşbirliği, başarılı projelerin anahtarı olduğundan, bu proje yönetimi yazılımı, Yorumlar özelliği sayesinde her bir takım üyesiyle etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Her ClickUp görevi, herhangi bir görev üzerinde ekip çalışmanızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz özel bir yorum bölümü ile birlikte gelir.

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Uzaktaki takımınızla görevi nasıl gerçekleştireceğinizi tartışın

İlgili dosyaları ve bağlantıları kolayca paylaşın

Herhangi bir sorunu doğru bağlamda ele alın

Uygun ek işlemlerin yapılmasını sağlamak için takım üyelerini etiketleyin

Daha fazlası mı?

ClickUp , Yorumları Atama özelliği ile yorumları görevlere dönüştürmenize ve bunları takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Bu sayede, yorumlarınızın bir daha fark edilmeden kalacağından endişelenmenize gerek kalmaz!

Bir görevi bir takım üyesine atadığınızda, üye anında bilgilendirilir. Hatta, yorumun her zaman görebilecekleri bir yerde kalmasını sağlamak için görev tepsisinde de görünür.

Görev tamamlandığında, yorumları çözüldü olarak işaretleyebilirler. Bu, gereksiz takipleri önleyecektir!

7. Takımınızın performansını analiz etmek için raporlama

İster The Treblemakers ister Barden Bellas olsun, takımınızın performansını izlemek verimliliği sağlamak için önemlidir.

Aubrey bazen biraz abartabiliyor!

Endişelenmeyin, ClickUp'ın Raporlar özelliği sayesinde, onun gibi proje yöneticileri, seslerini yormadan takımın performansının ayrıntılı bir dökümünü alabilirler.

Bu proje yönetimi yazılımı, aşağıdakiler gibi altı doğru rapor sunar:

Görev Tamamlandı Raporu : her takım üyesinin tamamlanan görevlerini vurgular

Zaman Takibi Raporu : her takım üyesinin görevlerine ne kadar zaman ayırdığını görün

İş Raporu : Her üyenin görev dağıtımını gösterir – belirli bir gün, hafta veya ay boyunca ne üzerinde çalıştıklarını gösterir

Zaman Tahmini Raporu : Takımınızın görevleri hızlı bir şekilde tamamlaması için tahmini süre ile gerçek süreyi karşılaştırın

Çalışma Alanı Puan Raporu: İş ortamınızı oyunlaştırarak şirket içi veya uzaktaki takımınızı iyi performans göstermeye teşvik edin

Raporun Arkasında Kim Var: devam eden veya tamamlanmamış görevleri olan üyeleri gösterir

Artıları

Kullanıcı dostu arayüz

Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm sunar

Herhangi bir takım üyesine kolayca görev atayabilirsiniz

Hızlı ve kolay görev yönetimi için sürükle ve bırak özelliği

Değişen proje aşamalarını izlemek için özel görev durumları

Daha iyi kaynak yönetimi için belirli bir göreve birden fazla takım üyesini atayabilirsiniz

Özel Erişim Hakları, gizliliğinizden ödün vermeden proje alanınızı paydaşlarınızla veya bir müşteriyle paylaşın

Akıllı Arama özelliği ile tüm proje kaynaklarınızı hızlıca bulabilirsiniz

Görevlerin aciliyetini temsil etmek için öncelik özelliği

Görevleri doğru sırayla denemek için Görev Bağımlılıkları oluşturun

Belgeler özelliği ile tüm depolanan proje dosyalarına kolayca erişin

Ayrıntılı web formları oluşturmak için form görünümü özelliği

Proje bildirimlerini alma şeklini özelleştirebilirsiniz

ClickUp topluluğu aracılığıyla özellik taleplerinde bulunabilirsiniz

Sorunsuz görev yönetimi için çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla uygulama entegrasyonları sunar

Web, masaüstü ve mobil uygulamalar olarak mevcuttur

Eks

Beyaz etiketleme mevcut değil

Belgeler için etiket yok

Gösterge panellerini dışa aktarma özelliği yoktur

ClickUp'ın ürün yol haritasını buradan inceleyebilirsiniz .

Fiyat

ClickUp, birçok yararlı özelliğe sahip güçlü bir ücretsiz sürüm sunar. Ancak, ek işlevsellik için ücretli planlar aylık kullanıcı başına sadece 5 $'dan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1800+ yorum)

2. Jira

Jira, proje yönetimi, hata izleme ve sorun izleme konusunda yardımcı olan güçlü bir proje platformudur.

Üç ayrı paket sunar:

Jira Core : teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için temel bir proje yönetimi platformu

Jira Yazılım : Yazılım takımlarının daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan Jira Core'un yükseltilmiş sürümü

Jira Service Desk <span< a=””> style="font-weight: 400;">: BT uzmanları ve müşteri desteği için bir platform </span<> style="font-weight: 400;">: BT uzmanları ve müşteri desteği için bir platform

Bu çok yönlü paketlerle, istediğiniz her türlü işi yönetebilirsiniz.

Acapella takımlarının riff-off'larda kendilerine verilen farklı türlerde şarkı söylemeleri gibi!

Anahtar özellikler

İki güçlü Agile görev görünümü vardır: Scrum ve Kanban panoları

Yazılım geliştirme sürecinize göre özel iş akışları oluşturun

Jira Portföy, proje yol haritalarını yönetmek ve müşteri veya paydaşlarla paylaşmak için

Proje ilerlemesini izlemek için ayrıntılı Agile raporları

Jira'nın otomasyon motoruyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Artıları

Özel arama filtreleri oluşturabilir

Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu

Belirli gereksinimleri karşılayan açık kaynak projeler için ücretsiz kullanım

IOS, iPad ve Android cihazlar için mobil uygulaması mevcuttur

GitHub, Slack ve Lucidchart gibi yazılımlarla üçüncü taraf uygulama entegrasyonunu destekler

Eksileri

Yeni başlayanlar için karmaşık kullanıcı arayüzü

Görevler için özel şablonlar sağlanmaz

Temel fiyat planı KOBİ'ler için pahalı olabilir

Proje ilerlemenizi izlemek için yerleşik zaman çizelgesi yok

Fiyat

Jira Core için ücretli planlar aylık 7 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8800+ yorum)

Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Ayrıntılı Jira incelememize göz atın.

3. Asana

Asana, tüm proje ile ilgili görevlerinizi tek bir alanda düzenleyen bulut tabanlı bir görev yönetimi aracıdır.

Bu araç, her boyuttaki şirketin birden fazla projeyi aynı anda yönetmesine yardımcı olur.

Yani, Barden Bellas iki turnuva için aynı anda strateji planlamak istiyorsa, bunu yapmak için Asana'yı kullanabilir.

Anahtar özellikler

Birden fazla projeye sorunsuz bir şekilde görev ekleyin

Proje planları oluşturmanıza yardımcı olacak zaman çizelgesi

Kurallarla manuel görevleri otomatikleştirin

Proje hedeflerini belirlemek için görev dönüm noktaları

Bir görev veya proje için paylaşılan tüm belgelere hızlıca erişmek için Dosya Görünümü

Artıları

Zengin metin biçimlendirme ile düzenli listelerde bilgi paylaşabilirsiniz

Görev ihtiyaçlarınıza uygun özel alanlar oluşturabilirsiniz

Gerçek zamanlı takım işbirliği özelliklerine sahiptir

Standart iş talep formları oluşturabilir

Gelişmiş iletişim için Slack ve Gmail gibi yazılımlarla entegrasyonları destekler

Eks

Çevrimdışı mod yok

Bir görevi birden fazla üyeye atayamama

Temel planı ücretsiz olmakla birlikte, yalnızca sınırlı özellikler sunar

Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü

Değişen proje ihtiyaçlarını yansıtacak özelleştirilebilir durumlar yok

Fiyat

Ücretli planlar aylık 10,99 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (6500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8600+ yorum)

Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Asana'nın en iyi alternatiflerine göz atın.

4. Trello

Trello, piyasadaki en basit proje yönetimi araçlarından biridir. Projelerinizi Trello panolarına düzenleyen Kanban tabanlı bir yazılımdır.

(Not: Trello'daki bireysel bir proje , bir Trello panosunu temsil eder. )

Trello panolarıyla, görevleri kartlar olarak oluşturabilir ve kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz.

Anahtar özellikler

Birden fazla takım üyesine görev veya Trello kartı atayın

Manuel görevler için Butler bot otomasyonu

Özel Alanlar ve Twitter gibi ek işlevler için güçlendiriciler

Alt görevleri takip etmek için kontrol listeleri

Kanban panolarını hızlı bir şekilde oluşturmak için sektöre özel şablonlar

Artıları

Basit kullanıcı arayüzü

Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevlerinizi kolayca yönetin

Kolaylaştırılmış işbirliği için Trello kartına dosyalar ve ilgili bağlantılar ekleyebilirsiniz

Herhangi bir Trello kartını etiketlerle kategorize edebilir

Daha iyi ekip çalışması için GitLab ve Box gibi uygulamalarla entegrasyonları destekler

Eks

Pano görünümüyle sınırlı

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları ücretli Power-up'lar olarak sunulur

Kimin ne üzerinde çalıştığını hızlıca görebilme özelliği yok (kartı manuel olarak kontrol etmeniz gerekiyor)

Butler Bot, ücretsiz planlarla bir komutla sınırlıdır

Fiyat

Ücretli planlar aylık 9,99 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (10300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (16400+ yorum)

Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Trello hakkındaki ayrıntılı incelememize göz atın.

5. Wrike

Wrike, kullanıcıların projeleri ve görevleri tam görünürlük ve kontrol ile yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

Anahtar özellikler

İşbirliğine dayalı görev yönetimi için ücretsiz şablonlar

Projeleri planlamak için Gantt grafikleri ve bağımlılıklar

Dinamik istek formları oluşturmak için form oluşturucu

Görev yönetimi faaliyetleri için üç bölmeli görünüm sunar

Her görev için harcanan zamanı izlemek için yerleşik zaman takibi aracı

Artıları

Kolay görev yönetimi için takımınızın görevlerine kuşbakışı görünüm elde edebilirsiniz

Görevlerinizi ve projelerinizi analiz etmek için özel raporlar oluşturabilirsiniz

IOS ve Android cihazlar için mobil uygulaması vardır

Salesforce, Google Drive ve GitHub gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edilebilir

Eks

Arayüzün kullanımı kafa karıştırıcı

Mobil uygulamalarda işlevsellik eksikliği

Proje izleme için sınırlı özellikler

Diğer proje yönetimi yazılımlarından veri içe aktarma özelliği yoktur

Takım üyelerine yorum atamayın

Fiyat

Ücretli planlar aylık 9,80 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1500+ yorum)

Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Wrike hakkındaki ayrıntılı incelememize ve Wrike proje yönetimi kılavuzumuza göz atın.

Sonuç

Shortcut programı, projeleri yönetmenize yardımcı olabilir, ancak yalnızca yazılım geliştirmeye odaklanmıştır

Bu nedenle, proje yönetimi ihtiyaçlarınızın çoğu için mükemmel bir seçenek değildir.

Yukarıda listelediğimiz beş proje yönetimi aracını inceleyerek size en uygun aracı bulun.

Bahsettiğimiz her yazılımın avantajları olsa da, ClickUp, çok sayıda güçlü özellikten 50'den fazla hazır süreç otomasyonuna kadar çok daha fazlasını sunar!

Başlamak için, bugün ClickUp'a kaydolun ve zengin özelliklere sahip ÜCRETSİZ planından yararlanın. Takımınızı sevimli (ama koordinasyonsuz) bir grup uyumsuz kişiden, Barden Bellas gibi yüksek performanslı bir takıma dönüştürebilirsiniz!