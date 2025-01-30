En İyi 5 Shortcut Alternatifi ve Rakipleri (2025 Yorum)

En iyi Shortcut alternatiflerini mi arıyorsunuz?
Proje yönetimi söz konusu olduğunda, organize edilmesi gereken birçok hareketli parça vardır!
İş dağıtımını organize etmekten yaklaşan son teslim tarihleriyle uğraşmaya kadar, aynı anda tonlarca görevi yerine getirmeniz gerekir.
Neyse ki, Shortcut gibi proje yönetimi araçları size bu konuda yardımcı olabilir.
Ancak Shortcut iyi bir araç olsa da, mükemmel bir proje yönetimi yazılımı değildir.
Ve doğal olarak, bu makaleyi aradıysanız, muhtemelen bizimle aynı fikirde ve bazı Shortcut alternatifleri arıyorsunuzdur.
Ancak yüzlerce yönetim aracından hangisini seçmelisiniz?
Endişelenmeyin!
Bu makalede, neden bir Shortcut alternatifine ihtiyacınız olduğunu ele alacak ve en iyisini bulmanıza yardımcı olacak beş proje yönetimi aracını inceleyeceğiz. Her bir aracı karşılaştırmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini vurgulayacağız.
Ve bunu daha eğlenceli hale getirmek için Pitch Perfect filmlerinden örnekler kullanacağız.
Sonuçta, yeni yöntemler benimsemek söz konusu olduğunda, çağdaş teknikleriyle Barden Bellas (akapella grubu) ulusal şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Beca'dan daha iyi kim size yardımcı olabilir ki? *
Hadi başlayalım!
Shortcut nedir?
Alternatifler hakkında bilgi edinmeden önce, Shortcut yazılımını ve bir alternatife ihtiyaç duymanızın 3 nedenini inceleyelim. Shortcut programının mükemmel bir proje yönetimi aracı olmadığını söylediğimizde, sadece bizim sözümüze güvenmeyin!
Shortcut, her görevin bir Hikaye olarak sunulduğu yazılım geliştirme projelerinde çalışan takımlar için Kanban tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.
Hikaye nedir?
Hikaye, tek tek görevleri temsil eden standart bir iş birimidir.
Shortcut'ta, bir Hikaye üç türde olabilir:
- Özellik: bir yazılımın işlevleriyle ilgili görev
- Hata: bir yazılımdaki hatalarla ilgili görev
- Görev: Özellik veya Hata olarak nitelendirilemeyen herhangi bir görev
Bir Hikaye, Projeler, Destanlar, Ş Akışları ve Dönüm Noktaları olarak kategorize edilebilir.
Bunlar nedir?
- Proje: her Hikaye bir Projeye aittir
- Ş Akışı: Bir Hikayenin ilerlediği süreç
- Epic: çeşitli Projelere veya Ş Akışlarına ait Hikayelerin bir koleksiyonu
- Dönüm noktaları: Epics'ten oluşan, organizasyonel hiyerarşinin en üst seviyesi
kısayol Alternatifi Arayanların 3 Anahtar Nedeni
*Elbette, Shortcut iyi bir araçtır ve görev yönetimi konusunda size yardımcı olur, ancak sizin için en uygun araç mu?
Başlangıç olarak, ücretsiz planında, Shortcut personeli desteğine sadece Shortcut topluluğu aracılığıyla erişebilirsiniz. Bu, bir çevrimiçi foruma gidip bir soru yayınlamak ve birinin cevap vermesini beklemek gibi bir şeydir.
Zaman alıcı bir iş!
Ve bu, bu aracın dezavantajlarının sadece görünen kısmı!
Shortcut ile karşılaşabileceğiniz 3 anahtar soruna bir göz atalım:
1. Yalnızca yazılım geliştirme projeleri için uygundur
Harmoni, herhangi bir akapella grubunun temel özelliğidir, değil mi?
Benzer şekilde, görev herhangi bir projenin temel birimidir ve bir proje yönetimi aracı her türlü projeyle ilgili görevleri yerine getirebilmelidir.
Shortcut'ta, oluşturduğunuz her göreve bir tür (Özellik, Hata veya İş) atayabilirsiniz.
Ancak sadece üç seçenekle, oldukça sınırlıdır.
Yani, bu kategorizasyon bir yazılım geliştiricisinin üstlenebileceği görevler için harika.
Ancak diğer herkes için, görevlerinizi İşler olarak etiketlemek zorunda kalırsınız. Bu da, tanımlanması ve izlenmesi zor olan bir dizi alakasız "İş" göreviyle baş başa kalmanıza neden olur.
Bunun bir "angarya" olduğunu söyleyin!
2. Kanban panosu ile sınırlı
Bir Shortcut kullanıcısı yalnızca Kanban veya pano görünümüyle sınırlıdır.
Bu, kullanıcıyı tek bir görünümle sınırlarken, uygulamayı belirli projeler ve metodolojiler için uygun hale getirmez.
Örneğin, birkaç projeyle ilgili öznitelikle uğraştığınız karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu uygulama uygun değildir. Bu, Kanban panosunun dağınık hale gelmesine ve görevlerin izlenmesini zorlaştırmasına neden olabilir.
Ek olarak, Shortcut kullanıcıları yalnızca tek bir proje görünümüyle sınırlı olduğundan, birden fazla projenin genel görünümünü elde etmek zor olabilir.
3. Gantt grafikleri mevcut değil
Gantt grafiği, proje yönetiminde önemli bir unsurdur.
Neden?
Bir projenin zaman çizelgesine, kaynaklarına ve bağımlılıklarına görsel bir genel bakış sağlar.
Bir projenin ne kadar süreceğini değerlendirmek ve projeyi zamanında tamamlamak için ele almanız gereken görevleri (kritik yol) belirlemek için Gantt grafiği kullanabilirsiniz.
Ancak, Shortcut programı bu özelliğe sahip olmadığından, bu kullanışlı proje planlama, zamanlama ve yönetim öğesinden mahrum kalacaksınız.
Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Kısa yol hakkında ayrıntılı incelememize göz atın.
Shortcut'un anahtar dezavantajlarını öğrendiğinize göre, bunun yerine neye bakmalısınız?
2022'nin En İyi 5 Shortcut Alternatifi
Shortcut, proje görevlerinizde size yardımcı olabilir, ancak kesinlikle piyasadaki en iyi araç değildir.
Sonuçta, bir proje yönetimi aracı, yalnızca yazılım geliştirme ihtiyaçlarını değil, tüm proje ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
Ancak piyasada tonlarca yönetim aracı varken, sizin için en uygun olanı nasıl seçebilirsiniz?
Bu, burada uygulanabilir bir seçenek olmasa da, sizi en iyi proje yönetimi araçlarının sanal turuna çıkarabiliriz.
Hadi başlayalım!
1. ClickUp
ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi aracıdır.
Görev yönetimi, ilerleme izleme veya kaynak yönetimi olsun, ClickUp size gelen her şeyi halleder!
Anahtar özellikler
ClickUp'ın size aca-believe (inanılmaz) bir deneyim sunmak için sunduğu bazı anahtar özelliklerin dökümü aşağıda verilmiştir:
1. Çeşitli proje ihtiyaçlarına uygun çoklu görünümler
Shortcut'tan farklı olarak, ClickUp görünümler konusunda Treblemakers kadar çok yönlüdür.
(Bu arada, Treblemakers, Uluslararası Üniversite Akapella Şampiyonası'nı altı kez kazanmıştır. )
Bu esnek proje yönetimi aracı, Agile, Scrum, Kanban veya herhangi bir proje metodolojisi olsun, değişime uyum sağlamaya odaklanmıştır.
Ve ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği ile tam da bunu elde edersiniz: esneklik.
Proje ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde yansıtmak için istediğiniz şekilde çalışmanıza olanak tanır.
ClickUp'ın size sunduklarının bir dökümü aşağıda yer almaktadır:
A. Gerekli Görev Görünüm
ClickUp'ın iki Gerekli Görev Görünümü ile iki yaygın proje yönetimi stiline uyum sağlayabilirsiniz:
1. Liste görünümü
Liste görünümü, görevlerinizi GTD tarzı bir yapılacaklar listesi olarak, bir görev diğerinin altında olacak şekilde listeler.
Bu görünümle, görevleri sırayla deneyebilir ve ilerledikçe işaretleyebilirsiniz.
Ayrıca, aşağıdakiler gibi istediğiniz sütunları ekleyerek görevlerinizi sıralayabilirsiniz:
- Durum
- Görev Kimliği
- Oluşturuldu
- Oluşturulma tarihi
2. Pano görünümü
Kanban panosu kullanmaya devam etmek istiyorsanız, ClickUp'ın Pano görünümü sizin için mükemmeldir.
Sürükle ve bırak özelliği ile görevlerinizi ihtiyaçlarınıza göre hızlıca taşıyabilirsiniz.
Pano görünümü, projenizin ilerlemesini hızlı bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur ve görevlerinizin hangi aşamada olduğunu belirlemek için tek yapmanız gereken bir bakış!
B. Box görünümü
ClickUp'ın Box görünümü, takımınızın görevleri ve projeleri hakkında üst düzey bir görsel genel bakış sağlar.
Bununla, proje yöneticileri kimin ne üzerinde çalıştığına dair bilgi almak için sonsuz personel toplantıları yapma zahmetinden kurtulabilirler!
Proje yöneticileri bu görünümü kullanarak aşağıdakileri hızlıca öğrenebilir:
- Takım üyelerinin şu anda üzerinde çalıştığı görevler
- Şimdiye kadar tamamlananlar
- Hangi uzaktaki takım üyesi çok fazla görevi var?
Ayrıca, kimin çok fazla görevi olduğunu belirleyerek iş yükünü personeliniz arasında eşit olarak dağıtabilirsiniz.
Verimli kaynak yönetimi: başarılı!
C. Takvim görünümü
Beca, staj ve performans çalışmaları nedeniyle her şeyi takip etmekte zorlanıyordu, değil mi?
Endişelenmeyin, ClickUp'ın Takvim görünümü bu sorunu sizin için çözer.
Görevleri kaçırmadan proje programlarınızı planlamanın ve yönetmenin en hızlı yolu!
Hatta görünümünüzü şunlar arasında anahtarla değiştirebilirsiniz:
- Günler: seçtiğiniz herhangi bir gün için tüm görevlerinizi görün
- 4 Gün: dört günlük bir dönemdeki görev programınıza bakın
- Hafta: haftalık proje programınızı görün
- Aylık: tüm ay boyunca tüm görevlerin kuşbakışı görünümü
D. Me Mode
Çalışma Alanınızda yalnızca size atanan görevlerin görünmesini mi istiyorsunuz?
O zaman Me Mode tam size göre!
ClickUp'ın Me Mode özelliği, sadece size atanan tüm işleri görüntülemenizi sağlar. Diğer takım üyelerinin görevlerini ortadan kaldırarak, üyelerin bireysel proje iş yüküne daha iyi odaklanmasına yardımcı olur.
Daha fazlası mı?
Hatta, Me Mode'da görmek istediğiniz öğeleri (yorumlar, alt görevler, kontrol listeleri) işaretleyerek bu kişiselleştirilmiş alanı özelleştirebilirsiniz.
2. Projenizin ilerlemesini izlemek için Gantt Grafikleri
Acapella şampiyonu olmak için Bellas, finallere kadar tüm zaman çizelgesini planladı.
Siz de bunu yapabilirsiniz.
Nasıl?
ClickUp'ın Gantt grafikleri ile!
Gantt grafikleri, baştan sona tüm proje zaman çizelgesini gösterir. Projeleri planlamanıza, kaynakları yönetmenize ve görevler arası bağımlılıkları görselleştirmenize yardımcı olur — böylece projenizin ilerlemesini izlemek çocuk oyuncağı haline gelir!
Gantt grafiğinize hızlıca bir göz atın ve projenizin nasıl ilerlediğini öğrenin.
Bu harika özellik, tonlarca işlemi otomatikleştirebilir — sadece sizin için!
Yapabilecekleri şunlardır:
- Proje programınız değiştiğinde görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın
- Mevcut proje ilerlemenizi beklenen ilerlemeyle karşılaştırın
- Tamamlanan görevlere ve toplam görevlere göre projenizin ilerleme yüzdesini hesaplayın
- Proje teslim tarihlerine uymak için tamamlamanız gereken görevleri belirlemek için kritik yolunuzu hesaplayın
3. Projelerinizin süresini takip etmek için yerel zaman takibi
Aubrey, takım üyelerinin antrenman programını takip ettiklerinden kişisel olarak emin olmak zorundaydı.
Ancak, bir kişinin her egzersize ne kadar zaman harcadığını izlemek çok yorucu olmalı, değil mi?
Proje yönetiminde bunu önlemek için ClickUp, %100 ÜCRETSİZ Google Chrome uzantısı aracılığıyla proje zamanınızı izlemenizi sağlar.
Bu Yerel Zaman Takibi özelliği size şu konularda yardımcı olur:
- Hangi görevde kimlerin ne kadar süreyle çalıştığına dair eksiksiz bir döküm alın
- Zaman dağıtımı ile takım üyelerinizin verimliliğini izleyin
- Bir müşteriye fatura kesmek için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları takip edin
Ayrıca, ClickUp, Everhour ve Time Doctor gibi popüler zaman takibi yazılımlarıyla entegrasyon sağlar. Bu sayede, personelinizin halihazırda kullandığı yazılımlara hızla adapte olabilirsiniz!
4. Takımınızın verimliliğini artıracak Ş Akışı Otomasyonu
ClickUp'ın Otomasyon özelliği, çalışma alanınıza çok sayıda iş akışı otomasyonu getirir. Bu harika özelliği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işleri hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Bu, size çok zaman kazandırmanın yanı sıra, önemli görevlere odaklanmanızı da sağlar.
ClickUp'ın süreç otomasyon yapısı şu şekildedir:
Bir tetikleyici başlatıldığında ve bir koşul yerine getirildiğinde, belirli bir eylem otomatik olarak yürütülür.
Sammy, *Beca'nın patronu için bir otomasyon ş Akışı şöyle olabilir:
Beca'nın ses demosunu zamanında göndermesini sağlamak için, ona hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.
Burada:
- Tetikleyici: Son teslim tarihine yaklaşıyor
- Koşul: Atanan kişi Beca'dır
- Eylem: Yorum yazın "Demo nasıl gidiyor?"
ClickUp 50'den fazla hazır otomasyon sunarken, kendi otomasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz.
Bu önceden ayarlanmış Otomasyonlardan bazıları şunlardır:
- Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın
- Öncelik değiştiğinde bir görev etiketleyin veya listeye taşıyın
- Bir görevdeki tüm alt görevler kapalı olarak işaretlendiğinde yorum yazın
- Bir görevin durumu değiştiğinde görev ekleyin, kaldırın veya yeniden atayın
- Bir görev oluşturulduğunda şablonlar ve etiketler uygulayın
Daha fazla seçenek görmek için ClickUp Otomasyonları hakkında bilgi edinin.
5. Takımınızın "nabzını" takip etmek için Pulse
ClickUp'ın Pulse özelliği, makine öğrenimi kullanarak takımınızın en çok odaklandığı görevi analiz eder.
Pulse ayrıca şunları da yapmanızı sağlar:
- Etkinlik durumlarını kontrol edin (çevrimiçi/çevrimdışı)
- Üyelerinizin hangi görevleri görüntülediğini veya yorum yaptığını gerçek zamanlı olarak görün
- Scrum toplantılarınızı otomatikleştirin
- Belirli bir dönemdeki takımınızın faaliyetlerini görünüm
6. Verimli ekip çalışması için özel yorum bölümü
Yanlış iletişim, takım üyelerinizi Amy gibi kafası karışık bir duruma düşürebilir:
İşbirliği, başarılı projelerin anahtarı olduğundan, bu proje yönetimi yazılımı, Yorumlar özelliği sayesinde her bir takım üyesiyle etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.
Her ClickUp görevi, herhangi bir görev üzerinde ekip çalışmanızı güçlendirmek için kullanabileceğiniz özel bir yorum bölümü ile birlikte gelir.
Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Uzaktaki takımınızla görevi nasıl gerçekleştireceğinizi tartışın
- İlgili dosyaları ve bağlantıları kolayca paylaşın
- Herhangi bir sorunu doğru bağlamda ele alın
- Uygun ek işlemlerin yapılmasını sağlamak için takım üyelerini etiketleyin
Daha fazlası mı?
ClickUp , Yorumları Atama özelliği ile yorumları görevlere dönüştürmenize ve bunları takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Bu sayede, yorumlarınızın bir daha fark edilmeden kalacağından endişelenmenize gerek kalmaz!
Bir görevi bir takım üyesine atadığınızda, üye anında bilgilendirilir. Hatta, yorumun her zaman görebilecekleri bir yerde kalmasını sağlamak için görev tepsisinde de görünür.
Görev tamamlandığında, yorumları çözüldü olarak işaretleyebilirler. Bu, gereksiz takipleri önleyecektir!
7. Takımınızın performansını analiz etmek için raporlama
İster The Treblemakers ister Barden Bellas olsun, takımınızın performansını izlemek verimliliği sağlamak için önemlidir.
Aubrey bazen biraz abartabiliyor!
Endişelenmeyin, ClickUp'ın Raporlar özelliği sayesinde, onun gibi proje yöneticileri, seslerini yormadan takımın performansının ayrıntılı bir dökümünü alabilirler.
Bu proje yönetimi yazılımı, aşağıdakiler gibi altı doğru rapor sunar:
- Görev Tamamlandı Raporu: her takım üyesinin tamamlanan görevlerini vurgular
- Zaman Takibi Raporu: her takım üyesinin görevlerine ne kadar zaman ayırdığını görün
- İş Raporu: Her üyenin görev dağıtımını gösterir – belirli bir gün, hafta veya ay boyunca ne üzerinde çalıştıklarını gösterir
- Zaman Tahmini Raporu: Takımınızın görevleri hızlı bir şekilde tamamlaması için tahmini süre ile gerçek süreyi karşılaştırın
- Çalışma Alanı Puan Raporu: İş ortamınızı oyunlaştırarak şirket içi veya uzaktaki takımınızı iyi performans göstermeye teşvik edin
- Raporun Arkasında Kim Var: devam eden veya tamamlanmamış görevleri olan üyeleri gösterir
Artıları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm sunar
- Herhangi bir takım üyesine kolayca görev atayabilirsiniz
- Hızlı ve kolay görev yönetimi için sürükle ve bırak özelliği
- Değişen proje aşamalarını izlemek için özel görev durumları
- Daha iyi kaynak yönetimi için belirli bir göreve birden fazla takım üyesini atayabilirsiniz
- Özel Erişim Hakları, gizliliğinizden ödün vermeden proje alanınızı paydaşlarınızla veya bir müşteriyle paylaşın
- Akıllı Arama özelliği ile tüm proje kaynaklarınızı hızlıca bulabilirsiniz
- Görevlerin aciliyetini temsil etmek için öncelik özelliği
- Görevleri doğru sırayla denemek için Görev Bağımlılıkları oluşturun
- Belgeler özelliği ile tüm depolanan proje dosyalarına kolayca erişin
- Ayrıntılı web formları oluşturmak için form görünümü özelliği
- Proje bildirimlerini alma şeklini özelleştirebilirsiniz
- ClickUp topluluğu aracılığıyla özellik taleplerinde bulunabilirsiniz
- Sorunsuz görev yönetimi için çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla uygulama entegrasyonları sunar
- Web, masaüstü ve mobil uygulamalar olarak mevcuttur
Eks
- Beyaz etiketleme mevcut değil
- Belgeler için etiket yok
- Gösterge panellerini dışa aktarma özelliği yoktur
ClickUp'ın ürün yol haritasını buradan inceleyebilirsiniz .
Fiyat
ClickUp, birçok yararlı özelliğe sahip güçlü bir ücretsiz sürüm sunar. Ancak, ek işlevsellik için ücretli planlar aylık kullanıcı başına sadece 5 $'dan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1800+ yorum)
2. Jira
Jira, proje yönetimi, hata izleme ve sorun izleme konusunda yardımcı olan güçlü bir proje platformudur.
Üç ayrı paket sunar:
- Jira Core: teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için temel bir proje yönetimi platformu
- Jira Yazılım: Yazılım takımlarının daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan Jira Core'un yükseltilmiş sürümü
- Jira Service Desk <span< a=””> style="font-weight: 400;">: BT uzmanları ve müşteri desteği için bir platform </span<>
Bu çok yönlü paketlerle, istediğiniz her türlü işi yönetebilirsiniz.
Acapella takımlarının riff-off'larda kendilerine verilen farklı türlerde şarkı söylemeleri gibi!
Anahtar özellikler
- İki güçlü Agile görev görünümü vardır: Scrum ve Kanban panoları
- Yazılım geliştirme sürecinize göre özel iş akışları oluşturun
- Jira Portföy, proje yol haritalarını yönetmek ve müşteri veya paydaşlarla paylaşmak için
- Proje ilerlemesini izlemek için ayrıntılı Agile raporları
- Jira'nın otomasyon motoruyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Artıları
- Özel arama filtreleri oluşturabilir
- Sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu
- Belirli gereksinimleri karşılayan açık kaynak projeler için ücretsiz kullanım
- IOS, iPad ve Android cihazlar için mobil uygulaması mevcuttur
- GitHub, Slack ve Lucidchart gibi yazılımlarla üçüncü taraf uygulama entegrasyonunu destekler
Eksileri
- Yeni başlayanlar için karmaşık kullanıcı arayüzü
- Görevler için özel şablonlar sağlanmaz
- Temel fiyat planı KOBİ'ler için pahalı olabilir
- Proje ilerlemenizi izlemek için yerleşik zaman çizelgesi yok
Fiyat
Jira Core için ücretli planlar aylık 7 $/kullanıcıdan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (3500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8800+ yorum)
Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Ayrıntılı Jira incelememize göz atın.
3. Asana
Asana, tüm proje ile ilgili görevlerinizi tek bir alanda düzenleyen bulut tabanlı bir görev yönetimi aracıdır.
Bu araç, her boyuttaki şirketin birden fazla projeyi aynı anda yönetmesine yardımcı olur.
Yani, Barden Bellas iki turnuva için aynı anda strateji planlamak istiyorsa, bunu yapmak için Asana'yı kullanabilir.
Anahtar özellikler
- Birden fazla projeye sorunsuz bir şekilde görev ekleyin
- Proje planları oluşturmanıza yardımcı olacak zaman çizelgesi
- Kurallarla manuel görevleri otomatikleştirin
- Proje hedeflerini belirlemek için görev dönüm noktaları
- Bir görev veya proje için paylaşılan tüm belgelere hızlıca erişmek için Dosya Görünümü
Artıları
- Zengin metin biçimlendirme ile düzenli listelerde bilgi paylaşabilirsiniz
- Görev ihtiyaçlarınıza uygun özel alanlar oluşturabilirsiniz
- Gerçek zamanlı takım işbirliği özelliklerine sahiptir
- Standart iş talep formları oluşturabilir
- Gelişmiş iletişim için Slack ve Gmail gibi yazılımlarla entegrasyonları destekler
Eks
- Çevrimdışı mod yok
- Bir görevi birden fazla üyeye atayamama
- Temel planı ücretsiz olmakla birlikte, yalnızca sınırlı özellikler sunar
- Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü
- Değişen proje ihtiyaçlarını yansıtacak özelleştirilebilir durumlar yok
Fiyat
Ücretli planlar aylık 10,99 $/kullanıcıdan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (6500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8600+ yorum)
Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Asana'nın en iyi alternatiflerine göz atın.
4. Trello
Trello, piyasadaki en basit proje yönetimi araçlarından biridir. Projelerinizi Trello panolarına düzenleyen Kanban tabanlı bir yazılımdır.
(Not: Trello'daki bireysel bir proje , bir Trello panosunu temsil eder. )
Trello panolarıyla, görevleri kartlar olarak oluşturabilir ve kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz.
Anahtar özellikler
- Birden fazla takım üyesine görev veya Trello kartı atayın
- Manuel görevler için Butler bot otomasyonu
- Özel Alanlar ve Twitter gibi ek işlevler için güçlendiriciler
- Alt görevleri takip etmek için kontrol listeleri
- Kanban panolarını hızlı bir şekilde oluşturmak için sektöre özel şablonlar
Artıları
- Basit kullanıcı arayüzü
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevlerinizi kolayca yönetin
- Kolaylaştırılmış işbirliği için Trello kartına dosyalar ve ilgili bağlantılar ekleyebilirsiniz
- Herhangi bir Trello kartını etiketlerle kategorize edebilir
- Daha iyi ekip çalışması için GitLab ve Box gibi uygulamalarla entegrasyonları destekler
Eks
- Pano görünümüyle sınırlı
- Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları ücretli Power-up'lar olarak sunulur
- Kimin ne üzerinde çalıştığını hızlıca görebilme özelliği yok (kartı manuel olarak kontrol etmeniz gerekiyor)
- Butler Bot, ücretsiz planlarla bir komutla sınırlıdır
Fiyat
Ücretli planlar aylık 9,99 $/kullanıcıdan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (10300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (16400+ yorum)
Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Trello hakkındaki ayrıntılı incelememize göz atın.
5. Wrike
Wrike, kullanıcıların projeleri ve görevleri tam görünürlük ve kontrol ile yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
Anahtar özellikler
- İşbirliğine dayalı görev yönetimi için ücretsiz şablonlar
- Projeleri planlamak için Gantt grafikleri ve bağımlılıklar
- Dinamik istek formları oluşturmak için form oluşturucu
- Görev yönetimi faaliyetleri için üç bölmeli görünüm sunar
- Her görev için harcanan zamanı izlemek için yerleşik zaman takibi aracı
Artıları
- Kolay görev yönetimi için takımınızın görevlerine kuşbakışı görünüm elde edebilirsiniz
- Görevlerinizi ve projelerinizi analiz etmek için özel raporlar oluşturabilirsiniz
- IOS ve Android cihazlar için mobil uygulaması vardır
- Salesforce, Google Drive ve GitHub gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edilebilir
Eks
- Arayüzün kullanımı kafa karıştırıcı
- Mobil uygulamalarda işlevsellik eksikliği
- Proje izleme için sınırlı özellikler
- Diğer proje yönetimi yazılımlarından veri içe aktarma özelliği yoktur
- Takım üyelerine yorum atamayın
Fiyat
Ücretli planlar aylık 9,80 $/kullanıcıdan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1500+ yorum)
Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Wrike hakkındaki ayrıntılı incelememize ve Wrike proje yönetimi kılavuzumuza göz atın.
Sonuç
Shortcut programı, projeleri yönetmenize yardımcı olabilir, ancak yalnızca yazılım geliştirmeye odaklanmıştır
Bu nedenle, proje yönetimi ihtiyaçlarınızın çoğu için mükemmel bir seçenek değildir.
Yukarıda listelediğimiz beş proje yönetimi aracını inceleyerek size en uygun aracı bulun.
Bahsettiğimiz her yazılımın avantajları olsa da, ClickUp, çok sayıda güçlü özellikten 50'den fazla hazır süreç otomasyonuna kadar çok daha fazlasını sunar!
Başlamak için, bugün ClickUp'a kaydolun ve zengin özelliklere sahip ÜCRETSİZ planından yararlanın. Takımınızı sevimli (ama koordinasyonsuz) bir grup uyumsuz kişiden, Barden Bellas gibi yüksek performanslı bir takıma dönüştürebilirsiniz!