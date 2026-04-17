10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดแทน Base44 ในปี 2026

ผู้สร้างแอป AI ส่วนใหญ่แก้ปัญหา "ฉันจะสร้างสิ่งนี้ได้อย่างไร?" แต่การวิจัยของ Bain แสดงให้เห็นว่าการเขียนและทดสอบโค้ดคิดเป็นเพียง 25%–35% ของเวลาทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ทันทีที่แอปของคุณมีอยู่ คุณก็จะต้องจัดการกับการวางแผนสปรินต์ในแท็บหนึ่ง การจัดทำเอกสารในอีกแท็บหนึ่ง และการอัปเดตทีมในแท็บที่สาม นั่นแหละคือลักษณะของ Work Sprawl—การกระจายงานไปอยู่ในเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สื่อสารกัน—ซึ่งทำให้การส่งมอบงานช้าลง
คู่มือนี้ครอบคลุมทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Base44 ในทุกกรณีการใช้งาน ตั้งแต่เครื่องมือสร้างแอปจากคำสั่งไปจนถึง IDE บนเบราว์เซอร์ ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI และพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เช่นClickUp
ทางเลือกของ Base44 ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ Base44 โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดและจุดเด่นของแต่ละตัวเลือก
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่แนวคิดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่าย
|ClickUp Brain, งาน, เอกสาร, แชท, อัตโนมัติ, แดชบอร์ด
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|น่ารักน่าเอ็นดู
|ผู้ก่อตั้งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสร้างแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบจากคำสั่ง
|การสร้างแอปตามคำสั่ง, React + Supabase stack, ซิงค์กับ GitHub
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|โบลต์. ใหม่
|การสร้างต้นแบบผ่านเบราว์เซอร์บนหลายเฟรมเวิร์ก
|IDE ในเบราว์เซอร์, WebContainers, รองรับหลายเฟรมเวิร์ก, การปรับใช้ทันที
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|เวอร์เซล v0
|ทีม Frontend ที่สร้างและปรับใช้แอป Next.js อย่างรวดเร็ว
|การสร้าง UI ด้วยภาษาธรรมชาติ, การปรับใช้เพียงคลิกเดียว, เวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/ผู้ใช้/เดือน
|เคอร์เซอร์
|นักพัฒนาที่ต้องการผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ภายใน IDE ของพวกเขา
|แชท AI ที่รับรู้โค้ดเบส, ตัวสร้างตัวแทน, ตัวแก้ไขที่ใช้ VS Code
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Replit
|สร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันแบบฟูลสแตกทั้งหมดในเบราว์เซอร์
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ, รองรับมากกว่า 50 ภาษา, การเขียนโค้ดแบบผู้เล่นหลายคน, การปรับใช้ในตัว
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|ฟองสบู่
|ทีมที่สร้างแอประดับการผลิตโดยไม่ต้องใช้โค้ดและไม่มีนักพัฒนา
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ฐานข้อมูลในตัว, เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|เร่งด่วน
|เครื่องมือภายในที่มีข้อมูลเป็นโครงสร้างและตรรกะแบบ backend-first
|การสร้างสคีมา, RBAC, สถาปัตยกรรมที่เน้นฐานข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|โคลด โค้ด
|นักพัฒนาที่แก้ปัญหาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนด้วยการใช้เหตุผลเชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์
|ตัวแทนที่ทำงานผ่านเทอร์มินัล, การให้เหตุผลที่ขยาย, บริบทที่รับรู้ Git
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ลื่นไหล
|เปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นแอปที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างรวดเร็ว
|การแปลงสเปรดชีตเป็นแอป, ซิงค์แบบเรียลไทม์, การอนุญาตในระดับแถว
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม ช่องว่างนี้มักแสดงออกมาในรูปแบบของการใช้เครื่องมือมากเกินไป
ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนนั้นโดยการรวมงาน เอกสาร การแชท และเวิร์กโฟลว์ AI ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Base44
ทางเลือกของ Base44 ได้แก่ ตัวสร้างแอปที่ใช้ AIแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเครื่องมือสร้างโค้ดที่ช่วยให้ทีมสร้างซอฟต์แวร์โดยใช้การเขียนโค้ดด้วยมือให้น้อยลง พวกมันทำงานคล้ายกับซอฟต์แวร์ Base44 แต่มีจุดแข็ง ตัวเลือกการปรับใช้ หรือคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมที่แตกต่างกัน
คุณอาจเป็นผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างต้นแบบ MVP นักพัฒนาที่ต้องการควบคุมโค้ดที่สร้างขึ้นได้มากขึ้น หรือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ไม่ใช่แค่ขั้นตอนการสร้างเท่านั้น Base44 เป็นเครื่องมือสร้างแอป AI ที่มีประสิทธิภาพ แต่ทีมมักจะเติบโตเกินขีดความสามารถของมัน
นี่คือเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้คนค้นหาคู่แข่งของ Base44 👀
- การปรับแต่งที่จำกัด: แอปที่สร้างขึ้นอาจไม่รองรับตรรกะขั้นสูง, ระบบหลังบ้านที่กำหนดเอง, หรือการควบคุม UI อย่างละเอียด
- ไม่มีการจัดการโครงการในตัว: เมื่อแอปถูกสร้างขึ้นแล้ว จะไม่มีวิธีในตัวสำหรับติดตามงาน, มอบหมายงาน, หรือจัดการการปรับปรุง
- ช่องว่างในการทำงานร่วมกัน: ทีมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคต้องการเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงการสร้างและการจัดการงาน
- ความกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดกับผู้ขาย: ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกในการส่งออกซอร์สโค้ดหรือโฮสต์ด้วยตนเอง
- ข้อกำหนดขององค์กร:การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, SSO และเส้นทางการตรวจสอบอาจขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์
ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ, ตัวสร้างภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ด,ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI, หรือพื้นที่ทำงานแบบรวมที่สามารถจัดการทั้งการสร้างและการจัดการงาน
🎥 ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนี้ วิดีโอนี้จะให้ภาพรวมที่เป็นประโยชน์ว่าทำไม AI จึงมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อมันถูกเชื่อมโยงกับงานจริงของคุณ ไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือแยกเดี่ยว
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Base44 ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Base44 ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปที่เร็วขึ้น การควบคุมโค้ดมากขึ้น หรือระบบจัดการงานรอบการสร้างที่ดีกว่า
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบ)
Base44 ช่วยคุณสร้างแอป. ClickUp ช่วยคุณจัดการทุกสิ่งที่ต้องการจริง ๆ ในการส่งมอบแอป.
หากคุณกำลังเปรียบเทียบทางเลือกของ Base44 ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ แอปสร้าง AI หลายตัวทำได้ดีในการช่วยคุณสร้างต้นแบบหรือสร้างโค้ด แต่จะหยุดเมื่อเริ่มงานจริง คุณยังคงต้องการที่สำหรับวางแผนฟีเจอร์ เอกสารความต้องการ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่การสร้างจนถึงการเปิดตัว
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับทีมเพื่อจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถใช้ AI เพื่อร่างบรีฟผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแนวคิดคร่าวๆ ให้เป็นข้อกำหนดที่มีโครงสร้าง สร้างเรื่องราวของผู้ใช้ จัดระเบียบแผนสปรินต์ และรักษาการดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทเดิม
สำหรับทีมที่กำลังสำรวจกระบวนการทำงานเชิงตัวแทน ClickUp Super Agents ช่วยขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าทั่วทั้งพื้นที่ทำงานโดยการประสานงานขั้นตอนหลายขั้นตอน แสดงการอัปเดต และเร่งทีมจากการสนทนาไปสู่การดำเนินการ
สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อโครงการของคุณก้าวพ้นจากขั้นตอนการคิดไอเดีย ในหลายทีม การสร้างโปรเจกต์เกิดขึ้นในเครื่องมือหนึ่ง การติดตามโครงการในอีกเครื่องมือหนึ่ง เอกสารประกอบอยู่ที่อื่น และการอัปเดตต่าง ๆ ก็กระจัดกระจายอยู่ในแชทและประชุมมากมาย ความแยกส่วนเช่นนี้ทำให้การส่งมอบล่าช้า เกิดงานซ้ำซ้อน และทำให้ยากต่อการทำงานให้สอดคล้องกัน
ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การส่งมอบซอฟต์แวร์ทั้งหมด—ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และการออกแบบ—ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ มันมอบให้ทีมมีที่เดียวในการจัดการงาน, ความรู้, และการสนทนา ทำให้พวกเขาใช้เวลาในการสลับเครื่องมือน้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการส่งมอบงาน
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คือ ClickUp Brain มันทำงานข้ามงาน เอกสาร และการแชท ดังนั้นการสนับสนุน AI จะปรากฏขึ้นในที่ที่งานกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้ว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างบทสรุปโครงการ เขียนเกณฑ์การยอมรับ สรุปการสนทนา ตอบคำถามจากบริบทของพื้นที่ทำงาน และแนะนำขั้นตอนถัดไปตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่
ClickUp Docs ช่วยให้คุณเก็บบันทึกข้อมูลจำเพาะ แผนผลิตภัณฑ์ และเอกสารภายในให้เชื่อมโยงกับงานที่สนับสนุน แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ClickUp Automations ลดการส่งงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติในการจัดเส้นทางงาน อัปเดตเจ้าของงาน และกระตุ้นขั้นตอนถัดไปเมื่อโครงการดำเนินไป
เมื่อทีมของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว มุมมอง ClickUp และ แดชบอร์ด จะช่วยให้เห็นงานจากทุกมุมมองได้ง่ายขึ้น คุณสามารถจัดการสปรินต์ในมุมมองบอร์ด แผนงานในแกนต์ บาลานซ์ทรัพยากรในปริมาณงาน และติดตามการส่งมอบผ่านแดชบอร์ดสดโดยไม่ต้องรวมเครื่องมือรายงานหลายตัวเข้าด้วยกัน
หากคุณต้องการทางเลือกอื่นของ Base44 ที่ช่วยได้มากกว่าการสร้างระบบ ClickUp เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่ มันมอบระบบที่เชื่อมโยงกันให้ทีมเพื่อวางแผน ประสานงาน และส่งมอบงานโดยไม่สูญเสียบริบทระหว่างทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาการสนทนาเกี่ยวกับการปล่อยงานให้เชื่อมโยงกับงานจริง: ClickUp Chat ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันอัปเดต และติดตามงานได้โดยไม่สูญเสียบริบทเมื่อต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแยกกัน
- เปลี่ยนแนวคิดเบื้องต้นให้กลายเป็นสิ่งที่ทีมสามารถดำเนินการได้: ClickUp Whiteboards ช่วยให้การวางแผนขั้นตอน การวางแผนฟีเจอร์ และการแปลงไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น
- ทำให้การเป็นเจ้าของและการส่งต่องานชัดเจนยิ่งขึ้น: ClickUp Tasks ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนย่อย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาส่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานตกหล่น
- มาตรฐานกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำซ้ำได้: ClickUp Templates ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยชุดตั้งค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับการวางแผนสปรินต์, การติดตามบั๊ก, รายการตรวจสอบการเปิดตัว, และเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์.
- นำ AI ไปใช้จริงนอกเหนือจากคำสั่ง: ClickUp Super Agents สามารถเข้ามาทำงานเมื่อถูกเรียกใช้งาน ทำงานตามตารางเวลา จดจำข้อมูล และดำเนินการหลายขั้นตอนข้ามพื้นที่ทำงานได้
- บันทึกการตัดสินใจและการอัปเดตโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม: ClickUp AI Notetaker บันทึกการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ทีมใช้เวลาในการเขียนสรุปน้อยลง
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- การประสานงานหลังการสร้างที่แข็งแกร่ง: ClickUp ช่วยให้ทีมจัดการการวางแผน, การส่งต่อ, การจัดทำเอกสาร, และการมองเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากต้นแบบแอปพลิเคชันเบื้องต้นพร้อมใช้งาน
- มีประโยชน์สำหรับการทำงานข้ามสายงานของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, การออกแบบ, และการตรวจสอบคุณภาพสามารถทำงานจากระบบเดียวกันได้แทนที่จะแบ่งการอัปเดตไปยังเครื่องมือต่าง ๆ
- ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับรูปแบบการส่งมอบที่แตกต่างกัน: ทีมสามารถปรับเวิร์กโฟลว์, ฟิลด์, และมุมมองให้เหมาะกับวงจรสปรินต์, กระบวนการเปิดตัว, หรือการดำเนินงานภายในของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีการสนับสนุนทางวิศวกรรมที่หนักหน่วง
ข้อเสีย:
- ความลึกของฟีเจอร์อาจรู้สึกท่วมท้นในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนและมุมมองที่กำหนดเอง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
2. น่ารัก (เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ)
Lovable ช่วยให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และได้รับแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบที่ทำงานได้จริง—พร้อมส่วนหน้า React, ส่วนหลัง Supabase และการตรวจสอบสิทธิ์—ภายในไม่กี่นาที สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Base44 Lovable คือคู่แข่งโดยตรงที่ใกล้เคียงที่สุดในแง่ของกระบวนการสร้างแอปจากคำสั่งเพียงไม่กี่คำ
มันสร้างโค้ดคุณภาพการผลิต (ไม่ใช่แค่ต้นแบบ) และซิงค์โดยตรงกับ GitHub ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาสามารถโคลน, แยกสาขา, และขยายฐานโค้ดได้โดยใช้ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน ตัวแก้ไขภาพช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ได้โดยไม่ต้องแตะโค้ด ในขณะที่ฐานโค้ดที่อยู่เบื้องหลังยังคงสะอาดและสามารถส่งออกได้
คุณสมบัติที่น่ารักที่สุด
- การสร้างแอปจากข้อความ: อธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้วรับแอปเต็มรูปแบบที่ใช้งานได้ พร้อมส่วนหน้าด้วย React ส่วนหลังด้วย Supabase และการยืนยันตัวตนที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว
- การซิงค์ GitHub: โค้ดที่สร้างขึ้นจะซิงค์โดยตรงไปยัง GitHub ทำให้ผู้พัฒนาสามารถโคลน, แยกสาขา, และขยายการใช้งานได้โดยใช้ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานโดยไม่ต้องผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
- ตัวแก้ไขแบบเห็นภาพ: ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์และองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแตะโค้ด ขณะที่ฐานโค้ดที่อยู่เบื้องหลังยังคงสะอาดและสามารถส่งออกได้
ข้อดีและข้อเสียที่น่ารัก
ข้อดี:
- ผลลัพธ์คุณภาพการผลิต: สร้างโค้ดจริงที่สามารถส่งออกได้ แทนที่จะเป็นเพียงต้นแบบที่ถูกล็อกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรรมสิทธิ์
- เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา: ตัวแก้ไขแบบภาพช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้ก่อตั้งสามารถปรับปรุง UI ได้โดยไม่ต้องรอผู้พัฒนาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
- สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับ Base44: กระบวนการทำงานแบบ prompt-to-full-stack ทำให้เป็นทางเลือกที่ตรงที่สุดสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับ Base44 อยู่แล้ว
ข้อเสีย:
- ตรรกะที่กำหนดเองที่ซับซ้อนหรือข้อกำหนด UI ที่เฉพาะเจาะจงสูงอาจยังคงต้องการนักพัฒนาหลังจากสร้างเบื้องต้น
- การผูกขาดระบบหลังบ้านของ Supabase อาจไม่เหมาะกับทีมที่มีโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลอยู่แล้ว
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการหรือเอกสารประกอบควบคู่ไปกับการพัฒนา
ราคาที่น่ารัก
- แผนฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $50/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวที่น่ารัก
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lovable อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
Lovable ช่วยให้ฉันเปลี่ยนไอเดียผลิตภัณฑ์ให้เป็นกระบวนการทำงานของแอปได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ฉันใช้มันเพื่อกำหนดฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ ผ่านการป้อนคำสั่ง และมันสร้าง UI ที่มีโครงสร้างและตรรกะแบ็กเอนด์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการทดสอบไอเดีย ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว และมองเห็นภาพว่าแอปพลิเคชันจะทำงานอย่างไรก่อนการพัฒนาจริง ทำให้การสร้างต้นแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. Bolt. ใหม่ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบผ่านเบราว์เซอร์ในหลายเฟรมเวิร์ก)
Bolt. new มอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ครบถ้วนภายในเบราว์เซอร์ของคุณ—ไม่ต้องติดตั้งอะไรในเครื่อง ไม่ต้องจัดการ dependency ไม่ต้องใช้คำสั่ง terminal แตกต่างจากแอปหลายตัว เช่น Base44 ที่ Bolt. new ไม่ผูกคุณไว้กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเท่านั้น
IDE ในเบราว์เซอร์ใช้เทคโนโลยี WebContainers เพื่อเรียกใช้ตัวสำรวจไฟล์, เทอร์มินัล, และการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์ คุณสามารถระบุเฟรมเวิร์กที่คุณต้องการได้ในพรอมต์—React, Vue, Svelte, หรือ Astro—และ AI จะสร้างโค้ดตามนั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยพรอมต์และสลับไปแก้ไขโค้ดด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ
โบลต์ ฟีเจอร์ใหม่ที่ดีที่สุด
- เทคโนโลยี WebContainers: สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบครบวงจรที่ทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์—รวมถึงตัวสำรวจไฟล์, เทอร์มินัล, และการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องติดตั้งในเครื่อง
- รองรับหลายเฟรมเวิร์ก: ระบุ React, Vue, Svelte หรือ Astro ในคำสั่งของคุณ และ AI จะสร้างโค้ดที่เหมาะสมกับเฟรมเวิร์กนั้นๆ ต่างจากเครื่องมือที่จำกัดเฉพาะสแต็กเดียว
- การปรับใช้เพียงคลิกเดียว: ผสานรวมกับ Netlify และ Vercel สำหรับการเผยแพร่ทันที ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วซึ่งความเร็วกว่าโครงสร้างระยะยาว
โบลต์ ข้อดีและข้อเสียใหม่
ข้อดี:
- ไม่มีแรงเสียดทานในการตั้งค่า: ไม่ต้องใช้สภาพแวดล้อมในเครื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องความขัดแย้งของโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกัน และไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทอร์มินัลในการเริ่มต้นสร้าง
- ความยืดหยุ่นของเฟรมเวิร์ก: รองรับเฟรมเวิร์กฟรอนต์เอนด์หลายประเภท ช่วยให้ทีมมีความอิสระในการออกแบบสถาปัตยกรรมมากกว่าทางเลือกแบบสแต็กเดียว
- การส่งต่อโค้ดอย่างไร้รอยต่อ: คุณสามารถสลับจากการสร้างโดย AI ไปสู่การแก้ไขด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนักพัฒนาจึงไม่ถูกตัดออกจากโค้ดที่สร้างขึ้น
ข้อเสีย:
- เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบมากกว่าแอปสำหรับการผลิตที่ต้องการตรรกะแบ็กเอนด์ที่ซับซ้อน
- สภาพแวดล้อมที่ใช้เบราว์เซอร์มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่อาจส่งผลต่อโครงการขนาดใหญ่
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการหรือการประสานงานทีมในตัว
โบลต์ ราคาใหม่
- แผนฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
โบลต์. คะแนนและรีวิวใหม่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bolt. new อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Bolt.new คือความรวดเร็วในการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ฉันสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาธรรมชาติ แล้ว Bolt.new จะสร้างแอปแบบฟูลสแตก (ทั้งส่วนหน้า ส่วนหลัง และฐานข้อมูล) ขึ้นมาในเบราว์เซอร์ทันที
4. Vercel v0 (เหมาะที่สุดสำหรับทีมฟรอนต์เอนด์ที่ต้องการส่งมอบอินเทอร์เฟซ Next.js จากภาษาธรรมชาติ)
v0 แปลงคำอธิบายภาษาอังกฤษธรรมดาให้กลายเป็นส่วนประกอบ UI ที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิตบน Next.js และ Tailwind CSS เพียงคลิกเดียวก็สามารถปรับใช้แอปที่คุณสร้างขึ้นไปยังโครงสร้างพื้นฐานของ Vercel พร้อมโดเมนที่กำหนดเองและ SSL ที่ตั้งค่าไว้แล้ว
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแบบตัวแทนสามารถวางแผนงาน ค้นหาโค้ดอ้างอิงบนเว็บ และตรวจสอบเว็บไซต์สดเพื่อแจ้งการสร้างข้อมูล ซึ่งก้าวไปไกลกว่าการตอบสนองตามคำสั่งอย่างง่ายไปสู่การดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vercel v0
- การสร้าง UI ด้วยภาษาธรรมชาติ: อธิบายอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แล้วรับคอมโพเนนต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิต ซึ่งสร้างขึ้นบน Next.js และ Tailwind CSS พร้อมใช้งานได้ทันที
- การปรับใช้ Vercel ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: แอปที่สร้างขึ้นจะปรับใช้กับโครงสร้างพื้นฐานของ Vercel พร้อมโดเมนที่กำหนดเองและ SSL ที่ตั้งค่าไว้แล้วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ระบบอัตโนมัติเชิงตัวแทน: เครื่องมือนี้สามารถวางแผนงาน ค้นหาโค้ดอ้างอิงบนเว็บ และตรวจสอบเว็บไซต์จริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง—ไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อคำสั่งเท่านั้น
ข้อดีและข้อเสียของ Vercel v0
ข้อดี:
- เส้นทางที่เร็วที่สุดจากคำสั่งไปยัง UI ที่พร้อมใช้งาน: การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของ Vercel ช่วยขจัดช่องว่างระหว่างการสร้างสรรค์และการผลิต
- ความสามารถเชิงตัวแทน: ก้าวไปไกลกว่าการตอบสนองตามคำสั่งไปสู่การวางแผนงานอัตโนมัติและการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บระหว่างการสร้างสรรค์
- ส่วนประกอบคุณภาพการผลิต: ผลลัพธ์เป็นโค้ด Next. js และ Tailwind ที่สามารถนำไปใช้กับฐานโค้ดมืออาชีพที่มีอยู่ได้ทันที
ข้อเสีย:
- มีความคิดเห็นที่หนักแน่นต่อ Next.js/React/Tailwind stack ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับทีมที่ใช้ Vue หรือไม่ใช้ Vercel
- การเรียกเก็บเงินแบบใช้โทเค็นอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับการผลิตที่ซับซ้อน
- มีประโยชน์น้อยกว่าเมื่อใช้เป็นเครื่องมือเดี่ยวสำหรับทีมที่ยังไม่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Vercel
Vercel v0 ราคา
- แผนฟรี
- ทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $100/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
Vercel v0 คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vercel v0 อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
v0 ทำให้การสร้างส่วนประกอบ UI และต้นแบบได้ง่ายและรวดเร็วมากโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ช่วยเร่งขั้นตอนการพัฒนาในช่วงแรกและช่วยให้สำรวจแนวคิดได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปกับการพัฒนาเบื้องต้น
5. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาอาชีพที่ต้องการโปรแกรมเมอร์คู่ AI ใน IDE ของตน)
Cursor เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่แยกมาจาก VS Code และเป็นผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ AIที่ฝังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไว้โดยตรงในประสบการณ์การแก้ไขโค้ด AI จะจัดทำดัชนีคลังข้อมูลทั้งหมดของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณถามเกี่ยวกับ middleware การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ มันจะตอบด้วยบริบทจากโค้ดจริงของคุณ ไม่ใช่เอกสารทั่วไป
Agent Composerจัดการงานหลายขั้นตอนแบบอัตโนมัติ เช่น การสร้างโครงร่างโครงการ การปรับปรุงโครงสร้างไฟล์หลายไฟล์ และการสร้างการทดสอบ สำหรับทีมองค์กร Cursor ได้รับการรับรอง SOC 2 Type II และมี RBAC, SSO และโหมดความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์
- แชท AI ที่รับรู้โค้ดเบส: AI จะจัดทำดัชนีคลังข้อมูลทั้งหมดของคุณ ดังนั้นคำตอบจะอ้างอิงจากโค้ดและสถาปัตยกรรมจริงของคุณ ไม่ใช่เอกสารทั่วไปหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นเอง
- Agent Composer: จัดการงานหลายขั้นตอนแบบอัตโนมัติ รวมถึงการสร้างโครงสร้างโครงการ การปรับปรุงโค้ดหลายไฟล์ และการสร้างการทดสอบโดยไม่ต้องมีการแนะนำทีละขั้นตอนด้วยตนเอง
- ความปลอดภัยขององค์กร: การรับรอง SOC 2 Type II พร้อม RBAC, SSO และโหมดความเป็นส่วนตัว สำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด
ข้อดีและข้อเสียของเคอร์เซอร์
ข้อดี:
- บริบทโค้ดเชิงลึก: การจัดทำดัชนีโค้ดเบสหมายถึงคำแนะนำจาก AI จะอ้างอิงจากสถาปัตยกรรมจริงของคุณ ช่วยลดผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกต้อง
- สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย: สร้างขึ้นบน VS Code ทำให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่หรือสูญเสียส่วนขยายที่มีอยู่
- พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร: SOC 2 Type II, RBAC และ SSO ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยขององค์กรวิศวกรรมขนาดใหญ่
ข้อเสีย:
- เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ ไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการหรือการประสานงานทีมในตัว
- ตามการสำรวจของ Stack Overflow ปี 2025 พบว่ามีเพียง 17% ของผู้ใช้ที่รายงานว่ามีความร่วมมือที่ดีขึ้นจากตัวแทน AI—ทีมต่างๆ ยังคงต้องการระบบแยกต่างหากสำหรับการวางแผนสปรินต์
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเพิ่มเข้าไปในค่าใช้จ่ายเครื่องมือสำหรับทีมที่จ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอยู่แล้ว
การกำหนดราคาแบบเคอร์เซอร์
- แผนฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- โปรพลัส: $60/เดือน
- อัลตร้า: $200/เดือน
- ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเคอร์เซอร์
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cursor อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
ฉันชอบ Cursor มากเพราะมี AI ที่ช่วยในการเขียนโค้ดได้อย่างทรงพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเข้าใจโค้ดเบสของฉันและแนะนำหรือแก้ไขโค้ดที่เกี่ยวข้องได้ทันที ในงานประจำวันของฉัน มันช่วยประหยัดเวลาได้มากโดยช่วยในการดีบัก เขียนโค้ดพื้นฐาน และแม้กระทั่งอธิบายตรรกะที่ซับซ้อนทีละขั้นตอนอย่างง่ายๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูสะอาดตาและคุ้นเคย (คล้ายกับ VS Code) ทำให้ฉันเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากนัก ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างมีนัยสำคัญ
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUp ช่วยลดการสลับบริบทโดยการรวมงาน เอกสาร แชท และ AI ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ทำให้ทีมสามารถจัดการงานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกระจายไปหลายเครื่องมือ
6. Replit (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันแบบฟูลสแตกทั้งหมดในเบราว์เซอร์)
เมื่อเปรียบเทียบ Base44 กับ Replit ความแตกต่างที่สำคัญคือความยืดหยุ่น Replit ให้บริการ IDE บนคลาวด์แบบครบวงจรที่รองรับภาษาได้มากกว่า 50 ภาษา ในขณะที่ซอฟต์แวร์ Base44 มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันด้วยคำสั่งแบบอัตโนมัติโดยมีการควบคุมการเขียนโค้ดด้วยตนเองน้อยกว่า
ตัวแทน AI ของ Replit สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงคุณสมบัติจากคำสั่งภาษาธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่สร้างโค้ดเท่านั้น แต่ยังสร้างไฟล์ ติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น รันการทดสอบ และทำซ้ำจนกว่าคุณสมบัติจะทำงานได้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์หลายผู้เล่นช่วยให้หลายคนสามารถเขียนโค้ดไฟล์เดียวกันพร้อมกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit
- ตัวแทน AI: สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงคุณสมบัติจากคำสั่งภาษาธรรมชาติอย่างอัตโนมัติ—สร้างไฟล์ ติดตั้งสิ่งที่จำเป็น รันการทดสอบ และทำซ้ำจนกว่าคุณสมบัติจะทำงานได้
- รองรับมากกว่า 50 ภาษา: IDE บนคลาวด์ครบวงจรที่ครอบคลุมภาษาโปรแกรมหลักเกือบทุกภาษา ต่างจาก Base44 ที่เน้นการสร้างแอปจากคำสั่ง prompt
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์หลายคน: นักพัฒนาหลายคนสามารถแก้ไขไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในการเขียนโค้ด
ข้อดีและข้อเสียของ Replit
ข้อดี:
- เครื่องมือสร้างแอป AI ที่ยืดหยุ่นที่สุด: การผสมผสานระหว่างการใช้งาน IDE แบบเต็มรูปแบบและตัวแทนอัตโนมัติ มอบทั้งความช่วยเหลือจาก AI และการควบคุมด้วยตนเองให้กับนักพัฒนา
- การปรับใช้แบบบูรณาการ: การปรับใช้เพียงคลิกเดียวรวมถึงฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ผสานรวมและการปรับขนาดอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
- การทำงานร่วมกันแบบหลายผู้เล่น: การแก้ไขแบบเรียลไทม์นั้นหาได้ยากใน IDE ที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ และมีประโยชน์สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบคู่หรือการตรวจสอบสด
ข้อเสีย:
- การกำหนดราคาสำหรับตัวแทนตามความพยายามอาจทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่คาดเดาไม่ได้ เนื่องจากงานที่ซับซ้อนใช้จุดตรวจสอบมากขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคซึ่งต้องการประสบการณ์การใช้งานแบบป้อนคำสั่งแล้วเปิดแอปโดยตรงโดยไม่มีความซับซ้อนของ IDE
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันในโครงการที่ใช้ทรัพยากรมากในสภาพแวดล้อมของเบราว์เซอร์
ราคาของ Replit
- แผนฟรี
- คอร์: $25/เดือน
- ข้อดี: $100/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
เรตติ้งและรีวิวของ Replit
- G2: 4. 5/5 (330 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์มากมาย: การเขียนโค้ด, การเขียนโค้ดแบบไวบ์, การออกแบบเว็บไซต์, การสร้างแอป, การจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการตั้งค่าต่าง ๆ ตามปริมาณที่ต้องการ, การสร้างชื่อโดเมน. ยังเป็นผู้ใช้ใหม่ แต่ฉันได้สร้างเว็บไซต์แอปไปแล้ว 3 แห่งในหนึ่งเดือน และมีไอเดียอีกประมาณ 4 อย่างที่จะสร้าง! ผลงานสวยงาม! แอปที่สองของฉันค่อนข้างซับซ้อน มีส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในโปรแกรมมากมาย และมันทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากเลย.
7. Bubble (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บและแอปมือถือระดับการผลิตโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Bubble ช่วยให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชันเว็บและมือถือที่ซับซ้อนได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน — ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่บรรทัดเดียว นี่คือตัวเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับโค้ดเลย รวมถึงโค้ดที่สร้างโดย AI ด้วย
มันประกอบด้วยฐานข้อมูลในตัว, เครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานแบบชี้และคลิกสำหรับตรรกะทางธุรกิจ, และตลาดปลั๊กอินสำหรับการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม. แพลตฟอร์มยังส่งออกแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันเว็บจากระบบหลังบ้านเดียว.
ข้อแลกเปลี่ยน: การผูกขาดกับผู้ให้บริการอย่างมาก ไม่มีตัวเลือกในการส่งออกซอร์สโค้ดหรือโฮสต์เอง ดังนั้นการย้ายออกจาก Bubble หมายถึงการสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติเด่นของ Bubble
- ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่มองเห็นได้ในภาพ: สร้างแอปพลิเคชันเว็บและมือถือที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนหรือตรวจสอบโค้ดใดๆ—ทุกองค์ประกอบของแอปถูกสร้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในภาพ
- ฐานข้อมูลและเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ในตัว: ตรรกะทางธุรกิจ การสร้างแบบจำลองข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบโดยไม่ต้องใช้บริการภายนอก
- ตลาดปลั๊กอิน: การผสานรวมจากบุคคลที่สามช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมการชำระเงิน การยืนยันตัวตน การวิเคราะห์ และอื่น ๆ โดยไม่ต้องพัฒนาเอง
ข้อดีและข้อเสียของฟองสบู่
ข้อดี:
- ไม่มีโค้ดอย่างแท้จริง: ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างด้วย AI ที่สร้างโค้ดซึ่งคุณอาจยังต้องเข้าใจ Bubble ไม่ต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลยในทุกขั้นตอน
- แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เติบโตเต็มที่ที่สุด: การพัฒนาหลายปีทำให้รองรับกรณีพิเศษ, ตรรกะที่ซับซ้อน, และแอปพลิเคชันระดับการผลิตได้เป็นอย่างดี
- ระบบหลังบ้านเดียวสำหรับเว็บและมือถือ: สร้างเพียงครั้งเดียวและส่งออกทั้งเว็บและแอปมือถือแบบเนทีฟโดยไม่ต้องดูแลโค้ดแยกกัน
ข้อเสีย:
- การผูกขาดกับผู้ให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ: ไม่สามารถส่งออกซอร์สโค้ดและไม่มีตัวเลือกในการโฮสต์เอง ดังนั้นการย้ายออกจาก Bubble หมายถึงการสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยมือสำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลมาก
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อแอปพลิเคชันมีผู้ใช้และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น
การตั้งราคาฟองสบู่
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- การเติบโต: $209/เดือน
- ทีม: $549/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวแบบฟองสบู่
- G2: 4. 4/5 (180 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Bubble อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
ความเร็วที่คุณสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปรับขนาดได้นั้นเหลือเชื่อมาก มันอาจจะไม่เร็วเท่ากับการใช้การเขียนโค้ดด้วย AI เพื่อสร้างแอป แต่ข้อดีคือหลังจากสร้างเสร็จแล้ว การแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของคุณนั้นทำได้ง่ายมาก ในทางกลับกัน หากคุณต้องการแก้ไขโดยใช้เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI คุณจะต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดจริงๆ
8. เอมเริร์ก (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือภายในที่สร้างโดย AI ที่มีข้อมูลโครงสร้างเป็นฐานข้อมูล)
Emergent ใช้แนวทางที่เน้นฐานข้อมูลเป็นอันดับแรกในการสร้างแอปพลิเคชัน AI คุณเพียงแค่อธิบายเครื่องมือที่คุณต้องการ แล้วระบบจะสร้างทั้งโครงสร้างข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับการจัดการข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งและฟรีสำหรับ Base44 สำหรับทีมที่ต้องการระบบติดตามสินค้าคงคลังแดชบอร์ด CRM หรือกระบวนการอนุมัติต่าง ๆ
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นประกอบด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลในตัว, การเข้าถึงตามบทบาท, และแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์. ระบบ AI ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลที่มีโครงสร้างมากกว่าการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไป.
นี่เป็นผู้เล่นใหม่ที่มีชุมชนเล็กกว่า ดังนั้นทีมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดคุณสมบัติปัจจุบันครอบคลุมความต้องการเฉพาะของพวกเขา ก่อนที่จะตัดสินใจใช้
คุณสมบัติเด่นที่เกิดขึ้นใหม่
- การสร้างสคีมาแบบ Database-first: อธิบายเครื่องมือที่คุณต้องการ และ Emergent จะสร้างทั้งสคีมาข้อมูลและอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ดูแลระบบให้คุณ โดยทำให้แอปของคุณถูกสร้างขึ้นบนฐานข้อมูลที่มั่นคง
- การตรวจสอบข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่ติดตั้งไว้: แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, และแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม
- การปรับแต่งข้อมูลที่มีโครงสร้าง: AI ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือภายในที่มีระบบหลังบ้านแบบมีโครงสร้าง เช่น ระบบติดตามสินค้าคงคลัง แดชบอร์ด CRM และระบบเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ มากกว่าแอปพลิเคชันทั่วไป
ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นใหม่
ข้อดี:
- แนวทางที่เน้นโครงสร้างก่อน: การเริ่มต้นจากโครงสร้างข้อมูลแทนที่จะเป็น UI จะทำให้เครื่องมือภายในมีความน่าเชื่อถือและบำรุงรักษาง่ายขึ้น
- ค่าเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานจริง: การเข้าถึงตามบทบาท การตรวจสอบข้อมูล และโมเดลเชิงสัมพันธ์ถูกรวมไว้โดยค่าเริ่มต้น ไม่ใช่การเพิ่มทีหลัง
- เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเครื่องมือภายใน: การเน้นข้อมูลที่มีโครงสร้างทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการจริง ๆ
ข้อเสีย:
- ผู้เข้าร่วมใหม่ที่มีชุมชนขนาดเล็กกว่า ดังนั้นทรัพยากรและบทเรียนจากบุคคลที่สามจึงมีจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือกรณีการใช้งานทั่วไปนอกเหนือจากการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- ทีมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดคุณสมบัติปัจจุบันครอบคลุมความต้องการเฉพาะของพวกเขา ก่อนที่จะดำเนินการ
การกำหนดราคาแบบฉุกเฉิน
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวที่เกิดขึ้นใหม่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Emergent อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
Emergent ใช้งานง่ายมาก แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้ได้ ฉันเพียงแค่อธิบายสิ่งที่ต้องการสร้าง แล้วแพลตฟอร์มจะช่วยสร้างโครงสร้างและโค้ดที่จำเป็นให้เอง ฉันเคยใช้มันสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ และประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟขนาดเล็ก เช่น เกมสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นเกินคาด ระบบเครดิตก็รู้สึกคุ้มค่า เพราะเครดิตใช้ได้นานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
9. Claude Code (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเหตุผลเชิงลึกของ AI สำหรับงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อน)
Claude Code เป็นเครื่องมือการเขียนโค้ดแบบเอเจนต์ที่ทำงานผ่านเทอร์มินัลจาก Anthropic มันทำงานในเทอร์มินัลของคุณ เข้าใจประวัติ Git ของคุณ และใช้การคิดเชิงขยายเพื่อแก้ปัญหาหลายขั้นตอนก่อนที่จะสร้างโค้ด
นี่ไม่ใช่ตัวสร้างแอป: แต่เป็นเครื่องมือคิดวิเคราะห์ด้วย AIสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ Claude Code ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II และ ISO 27001 พร้อมการรับรอง FedRAMP High สำหรับการใช้งานในภาครัฐ
คุณสมบัติเด่นของ Claude Code
- การคิดเชิงลึก: การให้เหตุผลผ่านปัญหาหลายขั้นตอนก่อนที่จะสร้างโค้ด ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การออกแบบอัลกอริทึม การปรับโครงสร้างโค้ดหลายไฟล์ และการแก้ไขข้อขัดแย้งในการทำงานพร้อมกัน
- การรับรู้ประวัติ Git: ทำงานในเทอร์มินัลของคุณด้วยความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับประวัติของรีโพสิตอรีของคุณ ดังนั้นบริบทจึงรวมถึงไม่เพียงแค่โค้ดปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่มันพัฒนาขึ้นมาด้วย
- การรับรองจากองค์กรและรัฐบาล: การรับรอง SOC 2 Type II และ ISO 27001 รวมถึงการรับรอง FedRAMP High ทำให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและกรณีการใช้งานของรัฐบาล
ข้อดีและข้อเสียของ Claude Code
ข้อดี:
- การให้เหตุผลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เหนือกว่าสามารถทำงานได้ดีกว่าการสร้างโค้ดมาตรฐานสำหรับงานที่ซับซ้อนจริง ๆ ซึ่งต้องการการแก้ปัญหาหลายขั้นตอน
- ทำงานในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว: การใช้งานผ่านเทอร์มินัลทำให้สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมของนักพัฒนาที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือตัวแก้ไข
- ท่าทีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง: การรับรอง FedRAMP High เปิดโอกาสให้ใช้งานในหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล; คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บริการได้
ข้อเสีย:
- ไม่ใช่ผู้สร้างแอป: ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ—ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคจะพบว่าใช้งานยากหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
- อินเทอร์เฟซแบบใช้ที่เทอร์มินัลเท่านั้นมีความชันในการเรียนรู้ที่สูงกว่าทางเลือกที่ใช้ GUI
- ไม่มีการจัดการโครงการ, การร่วมมือ, หรือคุณสมบัติเอกสาร
การกำหนดราคาแบบโคลดโค้ด
- แผนฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- แม็กซ์: จาก $100/เดือน
- ทีม: $25/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $20/ที่นั่ง + การใช้งานตามอัตรา API
คะแนนและรีวิวของ Claude Code
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude Code อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
มันรองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการนำไปใช้ และมันดีขึ้นทุกวัน โค้ดของ Claude ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนโค้ดและสร้างแอปพลิเคชันของเราอย่างสิ้นเชิง และช่องโหว่ในระบบกำลังถูกแก้ไขและปรับปรุงอย่างช้าๆ แต่แน่นอนตลอดเวลา
10. Glide (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นแอปธุรกิจที่เหมาะกับมือถือโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Glide แปลง Google Sheets, Airtable bases หรือไฟล์ Excel ที่มีอยู่ของคุณให้เป็นแอปธุรกิจที่ตอบสนองและใช้งานบนมือถือได้ เชื่อมต่อสเปรดชีต แล้ว Glide จะสร้างอินเทอร์เฟซแอปโดยอัตโนมัติพร้อมรายการ, มุมมองรายละเอียด, แบบฟอร์ม และแผนภูมิ
คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ด้วยส่วนประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพิ่มเวิร์กโฟลว์ที่เรียกใช้งานได้ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดด้วยระบบควบคุมความเป็นเจ้าของในระดับแถว Glide AI ยังสามารถสร้างโครงสร้างแอปทั้งหมดจากข้อความภาษาธรรมชาติได้อีกด้วย
การแลกเปลี่ยน: Glide ผลิตได้เฉพาะ Progressive Web Apps เท่านั้น: ไม่มีการเผยแพร่ผ่านแอปสโตร์แบบเนทีฟ. แบบจำลองโควตาการอัปเดต (การเขียนข้อมูลแต่ละครั้งนับเป็นการอัปเดต) อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้ในปริมาณมาก. 📚
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glide
- การแปลงสเปรดชีตเป็นแอป: เชื่อมต่อ Google Sheet, Airtable base หรือไฟล์ Excel แล้ว Glide จะสร้างอินเทอร์เฟซแอปที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมรายการ, รายละเอียด, แบบฟอร์ม และแผนภูมิ
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: การเปลี่ยนแปลงในสเปรดชีตของคุณจะแสดงผลทันทีในแอป และการส่งข้อมูลจากแอปจะเขียนกลับไปยังแหล่งข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง
- สิทธิ์ระดับแถว: การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดช่วยให้คุณจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนเห็นตามแถวข้อมูลของพวกเขา ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมภาคสนามหรือเครื่องมือที่ติดต่อกับลูกค้า
ข้อดีและข้อเสียของการไถล
ข้อดี:
- อุปสรรคที่ต่ำที่สุดในการเริ่มต้น: หากข้อมูลของคุณอยู่ในสเปรดชีตอยู่แล้ว คุณสามารถมีแอปที่ใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเรียนรู้แนวคิดการสร้างแบบจำลองข้อมูลใหม่
- การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์: การซิงค์ข้อมูลแบบสองทางระหว่างแอปและสเปรดชีต หมายความว่าไม่มีข้อมูลล่าช้าหรือการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง
- แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานภาคสนามและกรณีการใช้งานแบบเคลื่อนที่: ผลลัพธ์ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มากกว่าแดชบอร์ดบนเดสก์ท็อป
ข้อเสีย:
- ผลลัพธ์คือแอปพลิเคชันเว็บแบบโปรเกรสซีฟเท่านั้น—ไม่มีการเผยแพร่ผ่านร้านค้าแอปแบบเนทีฟ
- รูปแบบโควต้าการอัปเดต (การเขียนข้อมูลแต่ละครั้งจะนับเป็นการอัปเดต) อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้งานในระดับใหญ่
- ไม่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือตรรกะการทำงานเบื้องหลังที่เกินกว่าที่สเปรดชีตสามารถรองรับได้
การกำหนดราคาแบบเลื่อน
- แผนฟรี
- ธุรกิจ: $199/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการลื่นไหล
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Glide อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้รีวิวว่า:
Glide ช่วยขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างแอปได้อย่างยอดเยี่ยม: การเขียนโค้ด มันทำงานเหมือนนักแปลที่ทรงพลัง เปลี่ยนข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณจาก Google Sheets, Airtable หรือ Excel ให้กลายเป็นแอปมือถือและเว็บที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน
เครื่องมือที่เหมาะสมคือเครื่องมือที่ทำให้งานดำเนินต่อไปได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Base44 ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพยายามแก้ไขส่วนใดของงานจริงๆ
หากคุณต้องการสร้างแอปอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกที่แข็งแกร่งในรายการนี้มีให้คุณ หากคุณต้องการควบคุมโค้ดลึกขึ้น การพัฒนาผ่านเบราว์เซอร์ หรือเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ก็มีตัวเลือกให้คุณเช่นกัน
แต่ถ้าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่การสร้างแอป แต่เป็นการจัดการทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ทางเลือกที่ดีกว่าคือแพลตฟอร์มที่รองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอป
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น มันมอบพื้นที่เดียวให้กับทีมในการเปลี่ยนไอเดียผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นแผน แผนให้กลายเป็นงาน และงานให้กลายเป็นงานที่ส่งมอบได้ โดยไม่ต้องแยกเอกสาร การสื่อสาร และการส่งมอบไปยังเครื่องมือหลายตัว แทนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แยกตัวอีกตัวเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ มันช่วยลดการกระจายตัวที่ทำให้ทีมทำงานช้าลงตั้งแต่แรก
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอะไรมากกว่าแค่ตัวสร้างแอป และต้องการระบบที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบได้จริง ClickUp คือหนึ่งในทางเลือกที่ใช้งานได้จริงที่สุดสำหรับ Base44
คำถามที่พบบ่อย
ฉันสามารถย้ายโปรเจกต์ Base44 ที่มีอยู่แล้วไปยังแพลตฟอร์มอื่นได้หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย: เครื่องมือที่มีการซิงค์กับ GitHub เช่น Lovable และ Bolt จะทำให้การย้ายข้อมูลง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถส่งออกโค้ดได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Bubble หรือ Glide จะต้องสร้างแอปใหม่โดยใช้ตัวแก้ไขแบบภาพของพวกเขา
ความแตกต่างระหว่าง Base44 และ Replit ในการสร้างแอปคืออะไร?
Base44 มุ่งเน้นการสร้างแอปที่สมบูรณ์จากคำสั่งด้วยโค้ดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน Replit ให้บริการ IDE บนคลาวด์แบบครบวงจรพร้อมตัวแทน AI ภาษาโปรแกรมมากกว่า 50 ภาษา และการควบคุมสำหรับนักพัฒนาที่ละเอียดมากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเขียนหรือปรับแต่งโค้ดด้วยความช่วยเหลือจาก AI
ทางเลือกของ Base44 ใช้งานได้กับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการเครื่องมือภายในองค์กรหรือไม่?
ใช่: Bubble และ Glide ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด; Emergent สร้างเครื่องมือภายในจากคำสั่ง; และ ClickUp ให้ทีมจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดสำหรับการสร้างเครื่องมือโดยไม่ต้องใช้แอปจัดการโครงการแยกต่างหาก
ทางเลือก Base44 ใดบ้างที่มีการรับรองความปลอดภัยระดับองค์กร?
ในบรรดาทางเลือกที่กล่าวถึงที่นี่ Cursor, Replit, Bubble, Claude Code และ Glide ทั้งหมดได้รับการรับรอง SOC 2 Type II และ Claude Code ยังได้รับการรับรอง FedRAMP High สำหรับการใช้งานในภาครัฐอีกด้วย