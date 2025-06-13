บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ที่น่ารักสำหรับการเติบโตทางธุรกิจในปี 2025

13 มิถุนายน 2568

ต้องการหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการเปิดตัวในนาทีสุดท้ายหรือไม่? หรือเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ดูดีเพื่อดึงดูดลูกค้าจากสัมมนาออนไลน์ครั้งต่อไปของคุณ? Lovable AI พร้อมช่วยคุณเหมือนนักพัฒนาที่เร็วที่สุดของคุณ; ไม่ต้องเขียนโค้ด แค่ให้เราช่วยคุณ

มันฉลาด, สามารถปรับขนาดได้, และน่ารักอย่างน่าชื่นชม. อะไรล่ะที่ไม่ชอบ, ใช่ไหม?

คำสัญญา "ไอเดียสู่แอปในไม่กี่วินาที" เริ่มจางหายเมื่อคุณเจอกับข้อจำกัดในการปรับแต่ง และหากคุณชอบการควบคุมด้วยตนเอง คุณอาจรู้สึกถูกจำกัดอยู่บ้าง

ไม่นานนัก คุณก็เริ่มมองหาทางออก ข่าวดีคือ? มีเครื่องมือ AI มากมายที่มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

ความท้าทายที่แท้จริงคือการรู้ว่าควรมองหาที่ไหน ไม่ต้องกังวล เราได้รวบรวมทางเลือกที่น่าสนใจของ Lovable AI พร้อมคุณสมบัติเด่น ตัวเลือกราคา และรีวิวจากผู้ใช้ไว้ให้แล้ว

คลิกอัพ– AI สำหรับการเขียน, การเขียนโปรแกรม, การสรุป, การทำงานอัตโนมัติ– กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, ผู้ช่วยจดบันทึก, แบบฟอร์ม, ปฏิทิน, CRM– Brain + ตัวแทนอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเชิงรุกเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดเล็กถึงองค์กร ที่ต้องการโซลูชันครบวงจรด้วย AI สำหรับการตลาด การพัฒนา และการทำงานอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
อูอิซาร์ด– ถ่ายภาพหน้าจอเพื่อสร้างแบบจำลอง & สร้างแบบร่างเพื่อสร้างต้นแบบ– สร้าง UI ด้วยภาษาธรรมชาติ– เครื่องมือออกแบบที่สามารถโต้ตอบและแก้ไขได้เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีมขาย ที่ สตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและแบบจำลองแคมเปญอย่างรวดเร็วมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Deco. cx– แก้ไขแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมระดับโค้ด– ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม/ข้อมูลในตัว & การทดสอบ A/B– องค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการปรับแต่งอย่างรวดเร็วเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดอีคอมเมิร์ซ และ ธุรกิจขนาดกลาง ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ที่รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์มีแผนฟรีให้บริการ (2 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน/ผู้ใช้
การตอบสนอง– นักพัฒนา Python แบบฟูลสแตกพร้อมการปรับใช้เพียงคลิกเดียว– 60+ ส่วนประกอบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้– ระบบการตรวจสอบสิทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ในตัวเหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ก่อตั้งและนักการตลาดในทีมขนาดกลาง ที่ต้องการต้นแบบแอปแบบครบวงจรด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุดระดับงานอดิเรกฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน/ผู้ใช้; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
วินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)– การเติมโค้ดอัตโนมัติและแชท AI ตามบริบท– รองรับมากกว่า 70 ภาษา– ข้อเสนอแนะ DevOps และการผสานรวมกับ IDEเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีมพัฒนาในสตาร์ทอัพ ในการทำงานอัตโนมัติของเทมเพลตอีเมล, สนิปเป็ตโค้ด, และการปรับแต่งแคมเปญมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
การสั่นไหว– แอนิเมชันแบบลากและวางผ่านเบราว์เซอร์– เทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียและแคนวาสแบบไม่จำกัด– การควบคุมไทม์ไลน์และการแชร์ฟีดแบ็กเหมาะที่สุดสำหรับ นักออกแบบและทีมโซเชียลในสตาร์ทอัพ/ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สร้างภาพสำหรับโซเชียลมีเดียและแอนิเมชันแบรนด์แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนสตูดิโอราคา $19/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
โรสเบิด AI– แอนิเมชันที่สร้างโดย AI, มินิเกม, บทสนทนาแบบโต้ตอบ – การสร้างต้นแบบภาพสำหรับแคมเปญ – การรีมิกซ์ทันทีและการแชร์ผ่าน Discordเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการเติบโต ใน ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการภาพโฆษณาและเนื้อหาแบบโต้ตอบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินตั้งแต่ $10–$50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
LocoKit– เครื่องมือสร้างแอปตามภูมิศาสตร์และตรรกะ– PostGIS และการสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง– ระบบหลังบ้านที่ไม่ต้องใช้ SQL สำหรับแอปเหมาะที่สุดสำหรับ นักพัฒนาและทีมปฏิบัติการภาคสนาม ใน องค์กรขนาดกลาง ที่ต้องการการทำแผนที่และการปรับแต่งแอปตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ฟรีและโอเพนซอร์ส
WebSim. ai– การจำลองเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์– ประวัติการแก้ไขและการโต้ตอบในหน้าเว็บ– แก้ไขและสร้างโค้ด HTML สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บเหมาะที่สุดสำหรับ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและนักพัฒนาส่วนหน้า ที่ต้องการจำลองเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และขั้นตอนการชำระเงินมีแผนฟรีให้บริการ
Tabnine– ข้อเสนอแนะโค้ด AI และการฝึกโมเดลส่วนตัว– การปรับใช้ที่ปลอดภัยและการทดสอบอัตโนมัติ– การตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญาเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมซอฟต์แวร์และองค์กรที่เน้นการพัฒนา ในการทำงานอัตโนมัติของโค้ดและการปรับแต่งการเชื่อมต่อเว็บมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $9–$20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือก AI ที่น่ารัก?

AI ที่น่ารักอาจทำให้คุณต้องการควบคุมหรือความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ทางเลือกที่เหมาะสมควรทำมากกว่าการสร้าง มันควรให้คุณสามารถผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการตลาดที่มีผลกระทบได้

นี่คือองค์ประกอบบางประการที่จำเป็นในโซลูชันที่คุณต้องเลือกใช้:

  • การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: มองหาแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถก้าวข้ามเทมเพลตพื้นฐานและปรับแต่งทุกรายละเอียดของหน้าแลนดิ้งเพจ แคมเปญ และกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างละเอียด การปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพยังหมายถึงการทำงานที่เฉพาะบุคคล เพื่อให้การเข้าถึงของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์
  • การผสานรวมที่หลากหลาย: เลือกใช้ทางเลือกที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอก ระบบ CRM ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มอีเมล และเครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างราบรื่น ด้วยวิธีนี้ การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  • การเข้าถึงหลายช่องทาง: เลือกใช้โซลูชันที่สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านจุดสัมผัสหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล, SMS, โซเชียลมีเดีย และแชทสด ให้ความสำคัญกับการก้าวออกจากรูปแบบการสื่อสารทางเดียว
  • การสนับสนุนการทดสอบ A/B อย่างรวดเร็ว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถทำการทดสอบ A/B อย่างละเอียดบนหน้าเว็บ, ลำดับอีเมล, และองค์ประกอบของแคมเปญต่างๆ ได้. ยิ่งคุณทดสอบได้รวดเร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถปรับปรุงแนวทางของคุณได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
  • การกำหนดราคาและการสนับสนุนลูกค้า: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการสนับสนุนที่ตอบสนองและโครงสร้างราคาที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมแอบแฝงและรักษาการดูแลลูกค้าไว้เสมอ เพื่อให้คุณไม่ถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

10 อันดับทางเลือก AI ที่น่ารักที่สุด

เมื่อคุณมีเป้าหมายในใจแล้ว มาดูทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดของ Lovable ที่มีจำหน่ายในตลาดกันเถอะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดที่หลากหลายและการทำงานอัตโนมัติ)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดด้วย ClickUp Brain

Lovable AI มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปและโค้ดโดยใช้การสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ แต่นั่นคือทั้งหมด มันมักจะทำให้ธุรกิจต้องจัดการกับประเด็นเรื่องราว โค้ดแอป และงานอื่นๆ ที่ต้องส่งมอบผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน

ClickUp, ในทางกลับกัน, คือแอป AI-powered ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวบรวมทุกโซลูชันการผลิตไว้ในที่เดียวสำหรับนักการตลาดและนักพัฒนาเช่นกัน

นอกเหนือจากเครื่องมือกว่า 30 ชนิดที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมแบบสอบถามไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกราฟิก ClickUp ยังมีโซลูชัน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน—ตั้งแต่การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติแบบเอเจนต์

เขียนข้อความเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ระดมสมองกลยุทธ์ด้วย ClickUp Brain
เขียนข้อความเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม, คิดกลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวสินค้า, และสร้างโค้ดทันทีสำหรับการอัปเดตคุณสมบัติด้วย ClickUp Brain

หัวใจสำคัญของความสามารถด้าน AI ของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็น "เครือข่ายประสาทเทียม" ที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ—เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร ความคิดเห็น คลิปเสียงและวิดีโอ แดชบอร์ด และวิกิใน ClickUp ของคุณ—เพื่อมอบคำตอบที่ตรงประเด็นและทันที

ตั้งแต่การสร้างการประชุมแบบยืนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, การอัปเดตโครงการ, และรายการสิ่งที่ต้องทำ ไปจนถึงเอกสารทางเทคนิคเช่นPRDs และแผนการทดสอบ, รวมถึงการสรุปการหารือที่ยาวนาน และการถอดเสียง/วิดีโอ, ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดและตอบสนองความต้องการของคุณในแต่ละวัน

มันรวมความพยายามทางการตลาด การขาย และการดำเนินงานของคุณเข้าด้วยกัน ช่วยคุณระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ และแม้กระทั่งสร้างเอกสารเปิดตัวที่ครอบคลุม

เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบ CRM และข้อมูลการขายของคุณแล้ว ระบบสามารถค้นหาแนวโน้มและจัดการข้อมูลการวิจัยลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก

ในคำอธิบายงาน ความคิดเห็น เอกสารและแชทในตัวของ ClickUp คุณสามารถถามคำถาม สรุปโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการเขียน ตรวจสอบการสะกด หรือแปลเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain นอกจากนี้ฟิลด์ AIยังสามารถสร้างสรุปงานและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง

ต้องการภาพที่สร้างโดย AI ไม่จำกัดหรือไม่? ไปที่ClickUp Whiteboardsและทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงด้วยคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆ

ต้องการสร้าง, แก้ไขข้อบกพร่อง, หรือปรับปรุงโค้ดสำหรับการสร้างแอปของคุณเองหรือไม่? เพียงอธิบายไอเดียแอปของคุณ แล้ว ClickUp Brainจะสร้างโค้ดที่ปรับให้เข้ากับโทนเสียง, ฟังก์ชันการทำงาน, และการออกแบบของแบรนด์คุณ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคเชิงลึก เพียงแค่ระบุกรณีการใช้งานให้กับ AI แล้วทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์

สรุปแล้ว Brain คือบัตรผ่านหลังเวทีของนักการตลาดทุกคนในการวางแผนผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวิจัยเชิงลึกไปจนถึงการนำไปใช้จริง นอกจากนี้ หากยังมีงานใดที่ทีมพัฒนาต้องดำเนินการ ClickUp Brain สามารถสร้างและมอบหมายงานให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีเพียง12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AIที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ ลองจินตนาการดูว่าคุณจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนหากเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้น

คุณกังวลว่าฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดนี้จะหมายถึงงานที่ต้องทำด้วยมือมากขึ้นหรือไม่? ขอสปอยล์ล่วงหน้า: ไม่เลย ไม่เลยเมื่อClickUp Automationsทำหน้าที่หนักแทนคุณ

สำหรับทีมขายและการตลาด นี่หมายถึงการติดแท็กอัตโนมัติให้กับลูกค้าที่มีความตั้งใจสูง การมอบหมายการติดตามผลตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม หรือการกระตุ้นการอัปเดตแคมเปญเมื่อดีลมีความคืบหน้า คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขอัจฉริยะเพื่ออัปเดตงาน ย้ายไฟล์ และมอบหมายจุดดำเนินการโดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติของ ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน ("เมื่อเกิดเหตุการณ์ X ให้ดำเนินการ Y") ได้อย่างง่ายดายผ่านคำแนะนำที่เข้าใจง่าย

คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรได้ เช่น การอัปเดต CRM ที่ผสานรวมกับกระบวนการทางการตลาดของคุณ หรือการอัตโนมัติการส่งต่อลูกค้าจากขั้นตอนการติดต่อไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์บรีฟของเอเจนซี่หรือซิงค์กับ GitHub การทำงานอัตโนมัติจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เตรียมตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติไว้สักสองสามตัวอย่างโดยอิงจากสิ่งที่ทีมของคุณมักใช้เวลามากที่สุด วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีกลยุทธ์และมีผลกระทบมากขึ้น

ต้องการระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องลงมือทำเองมากขึ้นอีกหรือไม่?

ClickUp's Autopilot Agentsคือผู้ช่วย AI ที่ทำงานเชิงรุกซึ่งสังเกต ตัดสินใจ และดำเนินการตามกฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง

  • ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยรายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าทุกวัน/ทุกสัปดาห์, สรุปการประชุมสั้น, หรือ "คำตอบอัตโนมัติ" ในช่องแชท
  • ตัวแทนที่กำหนดเองสามารถกระตุ้นเหตุการณ์ได้ เช่น การส่งแบบฟอร์ม และสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ ตอบกลับในหัวข้อ สรุปเนื้อหา หรือยกระดับปัญหาได้

พวกเขาใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีทริกเกอร์ เงื่อนไข การดำเนินการ เครื่องมือ และแหล่งความรู้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการสรุปงาน การร่างเนื้อหาไปจนถึงการกระตุ้นกระบวนการทำงาน ชั้น AI ของ ClickUp ถูกผสานอย่างลึกซึ้งในทุกจุดสัมผัส—เชื่อมโยงความฉลาดกับการปฏิบัติ และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานรู้สึกสนุกสนานและเป็นมนุษย์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อใช้ ClickUp AI (ClickUp Brain) คุณสามารถสลับระหว่าง LLM ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น—GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet และ Gemini 2. 0 Flash‑Lite—โดยตรงจากเมนูดรอปดาวน์ของผู้ช่วย Brain

จัดให้จุดแข็งของโมเดลสอดคล้องกับงานของคุณ:

  • ใช้ o3‑mini หรือ Flash‑Lite สำหรับร่างอย่างรวดเร็ว, สรุปอย่างง่าย, และการแก้ไขในตัว
  • เลือก Claude 3. 7 Sonnet เมื่อคุณต้องการงานเขียนที่ทรงพลัง โทนที่ละเอียดอ่อน หรือความช่วยเหลือด้านโค้ด
  • เปลี่ยนไปใช้ GPT‑4o สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน การจัดการบริบทจำนวนมาก หรือขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน

ผลลัพธ์: คุณหลีกเลี่ยงการแบกรับค่าใช้จ่ายหรือความล่าช้าเกินความจำเป็น ขณะเดียวกันก็สามารถปลดล็อกศักยภาพของ GPT‑4o หรือ Claude ได้ตามต้องการ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างแบบสำรวจความผูกพัน รวบรวมข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดด้วยClickUp Forms
  • ถอดความและสรุปความคาดหวังหลักของลูกค้าจากการสนทนาทางโทรศัพท์หรือการประชุมสดโดยใช้ClickUp AI Notetaker
  • ซิงค์ความพยายามทางการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และปฏิทินกิจกรรมผ่านคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในClickUp Calendar
  • ถักทอเอกสารสรุปแคมเปญ, พรีเซนเทชั่น, และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบสวยงามภายในClickUp Docs
  • สร้างภาพรวมของกระบวนการขาย, ตัวชี้วัดการแปลง, และความสามารถของทีมด้วยClickUp Dashboards
  • เชื่อมต่อจุดสัมผัส CRM และกระบวนการขายระหว่างทีมต่างๆ โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองขั้นสูงบางอย่าง เช่น มุมมองตารางและมุมมองปริมาณงาน ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่งานลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชื่นชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว เรายังชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!

มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชื่นชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีมาให้ในตัว เรายังชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!

📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

2. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหน้า landing page สำหรับแบรนด์)

คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณสามารถเปลี่ยนภาพวาดบนกระดาษเช็ดปากให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงได้หรือไม่? Uizard ทำได้ภายในพริบตา ด้วยเครื่องมือออกแบบ UI ที่ใช้ AI ทีมสามารถสร้างโมเดลจำลอง, ไวร์เฟรม, และต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้เพียงแค่บรรยายความคิดของคุณหรืออัปโหลดภาพหน้าจอ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแคมเปญอย่างรวดเร็ว ทดสอบและเรียนรู้การไหลของผู้ใช้ หรือสร้างหน้า landing page ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมพัฒนา

ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือการนำเสนอ Uizard ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่น ทำให้การออกแบบง่ายเหมือนการเขียนประโยค

🔎 คุณรู้หรือไม่? Uizard เริ่มต้นเป็นโครงการ ML ชื่อpix2codeในปี 2017 เช่นเดียวกับหลายๆ โครงการในซิลิคอนวัลเลย์ มันถูกก่อตั้งขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจากงานแฮกกาธอนในโรงรถที่ Mountain View

คุณสมบัติเด่นของ Uizard

  • เปลี่ยนภาพของแอป ฟีเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้กลายเป็นโมเดลจำลองที่แก้ไขได้ ด้วยตัวสแกนภาพหน้าจอในตัว
  • แปลงแบบร่างลวดลายที่วาดด้วยมือเป็นดิจิทัลและควบคุมความแม่นยำด้วยโหมดแบบร่างลวดลาย
  • ลดระยะเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มรอบการปรับปรุงด้วยต้นแบบเชิงโต้ตอบ

ข้อจำกัดของยูอิซาร์ด

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าโค้ด React และ CSS สำหรับแต่ละคอมโพเนนต์บนหน้าจอทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
  • ขาดคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบโครงการอย่างครอบคลุม

ราคาของ Uizard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Uizard

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Uizard อย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

คุณเพียงแค่บรรยายไอเดียของคุณ แล้ว Uizard จะสร้างการออกแบบที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโค้ดได้อย่างง่ายดาย

คุณเพียงแค่บรรยายไอเดียของคุณ แล้ว Uizard จะสร้างการออกแบบที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโค้ดได้อย่างง่ายดาย

3. Deco. cx (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ทางการตลาดแบบเรียลไทม์)

Deco. cx คือแพลตฟอร์มฟรอนต์เอนด์ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่หน้าแลนดิ้งไดนามิกไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็ว ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพสูงสุด

Deco. cx ยังผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบสมัยใหม่ และมอบอำนาจให้ทีมควบคุมเนื้อหาที่แสดงต่อลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ A/B สำหรับข้อเสนอหรือการปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ Deco. cx ช่วยให้คุณสามารถเปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Deco. cx

  • เร่งการเปิดตัวแคมเปญด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นของโค้ดเต็มรูปแบบ
  • สร้างแบบฟอร์มและเก็บข้อมูลได้ทันทีด้วยฐานข้อมูล SQLite ที่ติดตั้งในตัวและกระจายอยู่ตามขอบเครือข่ายของ Deco บนทุกไซต์
  • ปรับแต่งเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วด้วยองค์ประกอบ สไตล์ และเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งสี ปุ่ม และรูปแบบตัวอักษร

ข้อจำกัดของ Deco. cx

  • การสลับระหว่างโหมดไม่มีโค้ดและโหมดมีโค้ดเต็มรูปแบบมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเขียนทับหรือสูญหาย
  • รองรับตัวเลือกโฮสติ้งจำนวนจำกัด ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการปรับใช้สำหรับบางทีม

ราคาของ Deco. cx

  • แผนฟรี (สำหรับผู้ใช้ 2 คนเท่านั้น)
  • ระบบจัดการเนื้อหาแบบ GIT: $9/เดือนต่อผู้ใช้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $2/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม
  • ข้อดี: $99/เดือนต่อผู้ใช้ และ $8 สำหรับการดูหน้าเว็บทุก 10,000 ครั้ง

Deco. cx คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของนักออกแบบ UX: หน้าที่ ความท้าทาย และเครื่องมือที่จำเป็น

4. รีเฟล็กซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและทดสอบต้นแบบทางการตลาด)

Reflex เป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับทีมที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Python โครงสร้างเฟรมเวิร์กสำหรับทั้งส่วนหลังบ้านและส่วนหน้าบ้านของ Reflex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งและนักการตลาดที่ต้องการเครื่องมือที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องสลับใช้หลายภาษา

โซลูชันนี้มีองค์ประกอบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 60 รายการ และรองรับการปรับใช้บนคลาวด์อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ Reflex มีความเชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ด ระบบ CRM ไปจนถึงพอร์ทัลลูกค้า เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณส่งมอบโครงการได้รวดเร็วและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของรีเฟล็กซ์

  • ทำให้ตรรกะของแอปของคุณง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาแบบครบวงจรในภาษาเดียว
  • เปิดตัวเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิตได้ทันทีด้วยการสนับสนุนการปรับใช้บนคลาวด์เพียงคลิกเดียว
  • จัดการผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการยืนยันตัวตนในตัว เช่น Google, Magic Link และ Captcha

ข้อจำกัดของปฏิกิริยาตอบสนอง

  • ระบบปลั๊กอินที่จำกัดเนื่องจากสถานะของมันในฐานะเฟรมเวิร์กที่ใหม่กว่าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเปลี่ยนแปลง API ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดการขัดข้อง

การตั้งราคาแบบสะท้อนกลับ

  • งานอดิเรก: ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวสะท้อนกลับ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Reflex ว่าอย่างไร

นี่คือตัวอย่างรีวิวบน Reddit เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:

จริงๆ แล้วมันค่อนข้างลื่นไหลเมื่อคุณเข้าใจระบบนิเวศนี้ ผมมีแอปหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นสำหรับทีมรักษาความปลอดภัยของเรา ซึ่งถูกนำไปใช้งานในกลุ่มที่ปรับขนาดอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังตัวกระจายโหลด

จริงๆ แล้วมันค่อนข้างลื่นไหลเมื่อคุณเข้าใจระบบนิเวศนี้ ผมมีแอปหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นสำหรับทีมรักษาความปลอดภัยของเรา ซึ่งถูกนำไปใช้งานในกลุ่มที่ปรับขนาดอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังตัวกระจายโหลด

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างต้นแบบยอดนิยมสำหรับนักออกแบบ

5. วินด์เซิร์ฟ—เดิมชื่อ Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดอัตโนมัติสำหรับหน้าแคมเปญ)

คุณอยากมีเพื่อนร่วมทีมที่อ่านใจออกเวลาเขียนโค้ดไหม? Windsurf (เดิมชื่อ Codeium) อาจให้ความรู้สึกแบบนั้น โดยเฉพาะสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยไม่ต้องตามหาทีมนักพัฒนา

เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ VS Code และ PyCharmโดยมอบระบบอัตโนมัติ DevOpsและคำแนะนำอัจฉริยะในกว่า 70 ภาษา เพื่อเร่งความเร็วในการแก้ไขของคุณ Windsurf ยังมีฟีเจอร์แชท AI ที่จัดการการแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจและการอัปเดตเทมเพลตอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium) คุณสมบัติเด่น

  • แก้ไขปัญหาโค้ดได้ทันทีด้วยอัลกอริทึมการแก้ไขโค้ดตามบริบท
  • เร่งความเร็วในการทำงานเขียนโค้ดตามกิจวัตรและลดภาระของผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยชุดตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติที่หลากหลาย
  • เก็บโค้ดของคุณให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัยโดยไม่ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดของ Windsurf (เดิมชื่อ Codeium)

  • ผู้ใช้พบว่ามันล้าหลังในด้านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การปรับแต่งโค้ด, และการสนับสนุนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  • อัลกอริทึมของ AI ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเมื่อจัดการกับบล็อกโค้ดที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือซับซ้อน

ราคาวินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $60/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิววินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Windsurf (เดิมชื่อ Codeium) ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:

วันนี้ได้ลองเล่น Windsurf ดูแล้ว มันรวดเร็วมากในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ ผมสังเกตเห็นจากการทำงานกับโปรเจกต์ Laravel มาจนถึงตอนนี้ว่ามันสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ผมต้องการได้เกือบทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ผมสั่งให้มันแก้ไขอะไรเพิ่มเติม เมื่อผมให้มันแก้ไขอะไร มันก็ทำได้ดีมากว่าต้องแก้ไขไฟล์ไหนบ้าง ผมเคยต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะปล่อยให้มันทำงานไปเองโดยไม่ตรวจสอบว่าสิ่งที่มันทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

วันนี้ได้ลองเล่น Windsurf ดูแล้ว มันรวดเร็วมากในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ ผมสังเกตเห็นจากการทำงานกับโปรเจกต์ Laravel มาจนถึงตอนนี้ว่ามันสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่ผมต้องการได้เกือบทั้งหมดโดยไม่ต้องสั่งให้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมเลย เมื่อผมสั่งให้มันแก้ไขอะไร มันก็เลือกไฟล์ที่ต้องแก้ไขได้อย่างแม่นยำมาก อย่างไรก็ตาม ผมต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่ต้นอยู่ดี เพราะปล่อยให้มันทำงานไปเองโดยไม่ตรวจสอบว่าสิ่งที่มันทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

6. จิตเตอร์ (เหมาะสำหรับการออกแบบและแอนิเมชั่นบนโซเชียลมีเดีย)

จิทเทอร์ คือ โซลูชันการออกแบบสำหรับการสร้างแอนิเมชันที่รวดเร็ว สนุก และปราศจากความยุ่งยาก ตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์ของมันมีความเรียบหรู ง่ายต่อการใช้งาน และมีองค์ประกอบสำหรับสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณทดสอบเวอร์ชันและเลย์เอาต์ได้ไม่จำกัด จนกว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณจะลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ มันรวดเร็วเหมือนสายฟ้า พร้อมการพรีวิวแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Jitter ยังมีขนาดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับ Instagram, YouTube, Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องปรับขนาดแคมเปญด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงเลือก, สร้างแอนิเมชัน, และโพสต์ได้เลย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitter

  • เพิ่มและแชร์ความคิดเห็นแบบทันทีเพื่อส่งเสริมการออกแบบร่วมกันด้วยลิงก์การเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • รักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยฟีเจอร์คัดลอกและวางสำหรับแอนิเมชันระหว่างเลเยอร์
  • จัดเวลาและจัดเรียงแอนิเมชันของคุณด้วยฟีเจอร์ไทม์ไลน์

ข้อจำกัดของการสั่นไหว

  • ตัวเลือกรูปแบบการส่งออกที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แอนิเมชันบนเดสก์ท็อป
  • ไม่มีตัวเลือกการเข้าถึงแบบออฟไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

การกำหนดราคาแบบไม่คงที่

  • ฟรี
  • สตูดิโอ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวความสั่นไหว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jitter อย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การสั่นไหว (Jitter) พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการสร้างแอนิเมชันที่ราบรื่นและสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิดีโออธิบายเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ ในการเริ่มต้น เนื่องจากโปรแกรมใช้งานง่ายและมีทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้พร้อมใช้งาน

การสั่นไหว (Jitter) พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการสร้างแอนิเมชันที่ราบรื่นและสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิดีโออธิบายเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ ในการเริ่มต้น เนื่องจากโปรแกรมใช้งานง่ายและมีทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้พร้อมใช้งาน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ AI ยอดนิยม

รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในการใช้ AI สำหรับการตลาดในวิดีโอนี้:

7. Rosebud AI (เหมาะที่สุดสำหรับภาพโฆษณาและภาพบุคคล)

Rosebud AI มอบวิธีการใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับนักการตลาดและทีมสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบ ภาพโฆษณา และตัวละครแอนิเมชัน โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แพลตฟอร์มจะสร้างมันขึ้นมาด้วยแอนิเมชันตัวละคร เกม หรือแชทบอทที่สร้างโดย AI

Rosebud AI มอบผลลัพธ์อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนน้อยที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการแคมเปญ เกมมินิที่มีแบรนด์ หรือหน้าแลนดิ้งเพจที่ดึงดูดใจ สรุปคือ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ไอเดีย ไม่ใช่การเชื่อมต่อระบบ เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่โดดเด่น

🔎 คุณรู้หรือไม่? Rosebud AI ได้รับการตั้งชื่อตามรหัสโกงในเกมThe Sims ที่ให้ผู้เล่นมีทรัพยากรไม่จำกัดในโหมดสร้าง

คุณสมบัติเด่นของ Rosebud AI

  • สร้างแอนิเมชันตัวละครที่มีชีวิตชีวาสำหรับโฆษณาและเนื้อหาการตลาดโดยใช้ข้อความคำสั่งง่ายๆ
  • เปิดแอปและเกมได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่าเพียงคลิกเดียวและความสามารถในการปรับแต่งโปรเจกต์ที่มีอยู่ใหม่
  • แชร์ไอเดียได้ทันทีด้วยลิงก์ Discord โดยตรงบนหน้าแรกเพื่อการเข้าถึงชุมชนและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Rosebud AI

  • ขาดความแม่นยำและการควบคุมเชิงสร้างสรรค์ที่นักออกแบบมืออาชีพต้องการสำหรับการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์
  • เน้นการสร้างแอปพลิเคชันมากกว่าการเปิดตัว ทำให้การวัดยอดขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าหลังการส่งมอบเป็นเรื่องน่าเบื่อ

ราคาของ Rosebud AI

  • มือใหม่: ฟรี
  • นักพัฒนาอิสระ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • 10X Dev: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Rosebud AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rosebud AI อย่างไร

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวไว้:

"มันยอดเยี่ยมมากที่ฉันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นด้วยวิธีนี้มากกว่าการใช้ GameMaker มันง่ายกว่ามากในการสร้างองค์ประกอบและฟีเจอร์เกมที่ซับซ้อนโดยใช้ AI"

"มันยอดเยี่ยมมากที่ฉันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นด้วยวิธีนี้มากกว่าการใช้ GameMaker มันง่ายกว่ามากในการสร้างองค์ประกอบและฟีเจอร์เกมที่ซับซ้อนโดยใช้ AI"

8. LocoKit (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ทางภูมิศาสตร์และแบบกำหนดเอง)

LocoKit ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ดูดีและขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยสามารถปฏิบัติตามตรรกะที่กำหนดเองได้ เครื่องมือนี้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจร เช่น การทำแผนที่พื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง การปรับแต่งส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมตามบริบทได้อย่างยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคล้ายกับสเปรดชีตและการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้รูปแบบการใช้งานคุ้นเคยและหลีกเลี่ยงการเพิ่ม SQL

คุณสมบัติเด่นของ LocoKit

  • วางตำแหน่งองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำในแอปของคุณด้วยคุณสมบัติ PostGIS ที่มีอยู่ในตัว
  • จัดโครงสร้างข้อมูลรอบกลยุทธ์การเข้าถึงของคุณ เชื่อมโยงผู้มุ่งหวังกับแคมเปญ ติดตามการติดตามผล หรือเชื่อมต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ตลอดทั้งช่องทางของคุณด้วยการสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ที่มองเห็นได้
  • กำหนดสิทธิ์โดยละเอียดในระดับตารางด้วยบทบาทที่อิงตามผู้ใช้และกลุ่ม

ข้อจำกัดของ LocoKit

  • มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ iOS เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม

ราคา LocoKit

  • ฟรีและโอเพนซอร์ส

คะแนนและรีวิว LocoKit

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

9. WebSim. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ในเว็บไซต์)

เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการจำลองสถานการณ์คือ WebSim.ai โซลูชันนี้โดดเด่นด้วยประสบการณ์เว็บแบบโต้ตอบตามความต้องการ และสร้างเว็บไซต์ HTML ที่ใช้งานได้จริงตามธีมหรือ URL ของคุณ ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI เช่น Sonnet 3.5 และ DeepSeek R1

ธุรกิจขนาดเล็กและนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสามารถสร้างแบบจำลองเส้นทางผู้ใช้และการโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเลย์เอาต์ของหน้าเว็บหรือขั้นตอนการชำระเงินที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ WebSim. ai

  • นำฟีเจอร์ผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่กลับเข้าไปในแอปของคุณพร้อมตัวเลือกประวัติการแก้ไขที่รับมา
  • ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขอย่างรวดเร็วและการแก้ไขอัตโนมัติด้วย AI
  • เปิดใช้งานฟีเจอร์ AI แบบโต้ตอบภายในหน้าเว็บของคุณด้วย WebSim. การผสานรวมโมเดลภาษาของ ai

ข้อจำกัดของ WebSim. ai

  • ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การจำลองเว็บไซต์มากกว่าคุณสมบัติการสื่อสาร AI ที่กว้างขวาง
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

WebSim. ai ราคา

  • ฟรี

WebSim. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง WebSim. ai ว่าอย่างไร

รีวิวในRedditกล่าวว่า:

ฉันรู้สึกทึ่งมากกับความยอดเยี่ยมของ WebSim ในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นความจริงสำหรับคนทั่วไป ไม่เชื่อเลยว่ามันไม่เป็นที่นิยมมากกว่านี้

ฉันทึ่งมากกับความยอดเยี่ยมของ WebSim ในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นความจริงสำหรับคนทั่วไป ไม่เชื่อเลยว่ามันไม่เป็นที่นิยมมากกว่านี้

10. Tabnine (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งโค้ดอัตโนมัติและการผสานรวมกับเว็บ)

Tabnine เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทีมการตลาด คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการปรับแต่งโค้ดด้วย AI ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเครื่องมือเว็บที่รวดเร็ว สคริปต์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย หรือแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องรอการพัฒนาระบบจากนักพัฒนา

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการติดต่ออัตโนมัติหรือปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เฉพาะบุคคล คำแนะนำจาก AI ของ Tabnine จะช่วยเติมเต็มโค้ดตัวอย่างให้สมบูรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้ที่ปลอดภัยซึ่งรักษาข้อมูลให้เป็นส่วนตัวในขณะที่คุณขยายขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine

  • สร้างรูปแบบเฉพาะโดเมนด้วยการฝึกอบรมจากฐานโค้ดส่วนตัว
  • ลดความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ด้วยความสามารถ Provenance และ Attribution ของ Tabnine ที่ตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AI กับโค้ดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • เร่งการพัฒนาด้วยการสร้างการทดสอบอัตโนมัติและการสังเคราะห์เอกสารประกอบ

ข้อจำกัดของ Tabnine

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า Tabnine ใช้ทรัพยากรมากและทำให้เกิดปัญหาหน่วยความจำเมื่อใช้กับโค้ดขนาดใหญ่
  • อาจสร้างบรรทัดโค้ดมากกว่าที่จำเป็น ทำให้การแก้ไขค่อนข้างน่าเบื่อ

ราคาของ Tabnine

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • Dev: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Tabnine

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tabnine อย่างไร

ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:

มันให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมที่เราใช้ ในฐานะนักพัฒนา ฉันทำงานกับหลายภาษา และฉันสับสนกับไวยากรณ์ แต่มันช่วยฉันได้มาก

มันให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมที่เราใช้. ในฐานะนักพัฒนา ฉันทำงานกับหลายภาษา และฉันสับสนกับไวยากรณ์ แต่มันช่วยฉันได้มาก.

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เล็บด้วย ClickUp

การลดเวลาในการสร้างแอปช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การเลือกผู้สร้างแอป AI ที่เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าจะต้องยึดติดกับ Lovable AI เพียงเพราะมันเป็นที่นิยม

ทีมการตลาดต้องการโซลูชันแบบ low-code ที่มอบความคล่องตัวโดยไม่มีความยุ่งยากทางเทคนิค ด้วย ClickUp คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การปรับใช้เพียงคลิกเดียว และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการสร้างโค้ดด้วย AI

มากกว่าแค่เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน การทำงานร่วมกันของทีม และการดูแลแคมเปญให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ของมันมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นจนจบ

พร้อมที่จะทำให้แคมเปญการตลาดและการจัดการซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จในคราวเดียวหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!