10 อันดับทางเลือก AI ที่น่ารักสำหรับการเติบโตทางธุรกิจในปี 2025

ต้องการหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการเปิดตัวในนาทีสุดท้ายหรือไม่? หรือเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ดูดีเพื่อดึงดูดลูกค้าจากสัมมนาออนไลน์ครั้งต่อไปของคุณ? Lovable AI พร้อมช่วยคุณเหมือนนักพัฒนาที่เร็วที่สุดของคุณ; ไม่ต้องเขียนโค้ด แค่ให้เราช่วยคุณ
มันฉลาด, สามารถปรับขนาดได้, และน่ารักอย่างน่าชื่นชม. อะไรล่ะที่ไม่ชอบ, ใช่ไหม?
คำสัญญา "ไอเดียสู่แอปในไม่กี่วินาที" เริ่มจางหายเมื่อคุณเจอกับข้อจำกัดในการปรับแต่ง และหากคุณชอบการควบคุมด้วยตนเอง คุณอาจรู้สึกถูกจำกัดอยู่บ้าง
ไม่นานนัก คุณก็เริ่มมองหาทางออก ข่าวดีคือ? มีเครื่องมือ AI มากมายที่มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
ความท้าทายที่แท้จริงคือการรู้ว่าควรมองหาที่ไหน ไม่ต้องกังวล เราได้รวบรวมทางเลือกที่น่าสนใจของ Lovable AI พร้อมคุณสมบัติเด่น ตัวเลือกราคา และรีวิวจากผู้ใช้ไว้ให้แล้ว
ทางเลือกยอดนิยมที่น่ารักในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|– AI สำหรับการเขียน, การเขียนโปรแกรม, การสรุป, การทำงานอัตโนมัติ– กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, ผู้ช่วยจดบันทึก, แบบฟอร์ม, ปฏิทิน, CRM– Brain + ตัวแทนอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเชิงรุก
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดเล็กถึงองค์กร ที่ต้องการโซลูชันครบวงจรด้วย AI สำหรับการตลาด การพัฒนา และการทำงานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อูอิซาร์ด
|– ถ่ายภาพหน้าจอเพื่อสร้างแบบจำลอง & สร้างแบบร่างเพื่อสร้างต้นแบบ– สร้าง UI ด้วยภาษาธรรมชาติ– เครื่องมือออกแบบที่สามารถโต้ตอบและแก้ไขได้
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีมขาย ที่ สตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและแบบจำลองแคมเปญอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Deco. cx
|– แก้ไขแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมระดับโค้ด– ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม/ข้อมูลในตัว & การทดสอบ A/B– องค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการปรับแต่งอย่างรวดเร็ว
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดอีคอมเมิร์ซ และ ธุรกิจขนาดกลาง ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ที่รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์
|มีแผนฟรีให้บริการ (2 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน/ผู้ใช้
|การตอบสนอง
|– นักพัฒนา Python แบบฟูลสแตกพร้อมการปรับใช้เพียงคลิกเดียว– 60+ ส่วนประกอบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้– ระบบการตรวจสอบสิทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ในตัว
|เหมาะที่สุดสำหรับ ผู้ก่อตั้งและนักการตลาดในทีมขนาดกลาง ที่ต้องการต้นแบบแอปแบบครบวงจรด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
|ระดับงานอดิเรกฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน/ผู้ใช้; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|วินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)
|– การเติมโค้ดอัตโนมัติและแชท AI ตามบริบท– รองรับมากกว่า 70 ภาษา– ข้อเสนอแนะ DevOps และการผสานรวมกับ IDE
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีมพัฒนาในสตาร์ทอัพ ในการทำงานอัตโนมัติของเทมเพลตอีเมล, สนิปเป็ตโค้ด, และการปรับแต่งแคมเปญ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
|การสั่นไหว
|– แอนิเมชันแบบลากและวางผ่านเบราว์เซอร์– เทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียและแคนวาสแบบไม่จำกัด– การควบคุมไทม์ไลน์และการแชร์ฟีดแบ็ก
|เหมาะที่สุดสำหรับ นักออกแบบและทีมโซเชียลในสตาร์ทอัพ/ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สร้างภาพสำหรับโซเชียลมีเดียและแอนิเมชันแบรนด์
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนสตูดิโอราคา $19/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|โรสเบิด AI
|– แอนิเมชันที่สร้างโดย AI, มินิเกม, บทสนทนาแบบโต้ตอบ – การสร้างต้นแบบภาพสำหรับแคมเปญ – การรีมิกซ์ทันทีและการแชร์ผ่าน Discord
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการเติบโต ใน ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการภาพโฆษณาและเนื้อหาแบบโต้ตอบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินตั้งแต่ $10–$50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|LocoKit
|– เครื่องมือสร้างแอปตามภูมิศาสตร์และตรรกะ– PostGIS และการสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง– ระบบหลังบ้านที่ไม่ต้องใช้ SQL สำหรับแอป
|เหมาะที่สุดสำหรับ นักพัฒนาและทีมปฏิบัติการภาคสนาม ใน องค์กรขนาดกลาง ที่ต้องการการทำแผนที่และการปรับแต่งแอปตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
|ฟรีและโอเพนซอร์ส
|WebSim. ai
|– การจำลองเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์– ประวัติการแก้ไขและการโต้ตอบในหน้าเว็บ– แก้ไขและสร้างโค้ด HTML สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บ
|เหมาะที่สุดสำหรับ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและนักพัฒนาส่วนหน้า ที่ต้องการจำลองเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และขั้นตอนการชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ
|Tabnine
|– ข้อเสนอแนะโค้ด AI และการฝึกโมเดลส่วนตัว– การปรับใช้ที่ปลอดภัยและการทดสอบอัตโนมัติ– การตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญา
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมซอฟต์แวร์และองค์กรที่เน้นการพัฒนา ในการทำงานอัตโนมัติของโค้ดและการปรับแต่งการเชื่อมต่อเว็บ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $9–$20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือก AI ที่น่ารัก?
AI ที่น่ารักอาจทำให้คุณต้องการควบคุมหรือความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ทางเลือกที่เหมาะสมควรทำมากกว่าการสร้าง มันควรให้คุณสามารถผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการตลาดที่มีผลกระทบได้
นี่คือองค์ประกอบบางประการที่จำเป็นในโซลูชันที่คุณต้องเลือกใช้:
- การปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: มองหาแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถก้าวข้ามเทมเพลตพื้นฐานและปรับแต่งทุกรายละเอียดของหน้าแลนดิ้งเพจ แคมเปญ และกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างละเอียด การปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพยังหมายถึงการทำงานที่เฉพาะบุคคล เพื่อให้การเข้าถึงของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์
- การผสานรวมที่หลากหลาย: เลือกใช้ทางเลือกที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอก ระบบ CRM ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มอีเมล และเครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างราบรื่น ด้วยวิธีนี้ การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- การเข้าถึงหลายช่องทาง: เลือกใช้โซลูชันที่สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านจุดสัมผัสหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล, SMS, โซเชียลมีเดีย และแชทสด ให้ความสำคัญกับการก้าวออกจากรูปแบบการสื่อสารทางเดียว
- การสนับสนุนการทดสอบ A/B อย่างรวดเร็ว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถทำการทดสอบ A/B อย่างละเอียดบนหน้าเว็บ, ลำดับอีเมล, และองค์ประกอบของแคมเปญต่างๆ ได้. ยิ่งคุณทดสอบได้รวดเร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถปรับปรุงแนวทางของคุณได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
- การกำหนดราคาและการสนับสนุนลูกค้า: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการสนับสนุนที่ตอบสนองและโครงสร้างราคาที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมแอบแฝงและรักษาการดูแลลูกค้าไว้เสมอ เพื่อให้คุณไม่ถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
10 อันดับทางเลือก AI ที่น่ารักที่สุด
เมื่อคุณมีเป้าหมายในใจแล้ว มาดูทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดของ Lovable ที่มีจำหน่ายในตลาดกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดที่หลากหลายและการทำงานอัตโนมัติ)
Lovable AI มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปและโค้ดโดยใช้การสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ แต่นั่นคือทั้งหมด มันมักจะทำให้ธุรกิจต้องจัดการกับประเด็นเรื่องราว โค้ดแอป และงานอื่นๆ ที่ต้องส่งมอบผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ClickUp, ในทางกลับกัน, คือแอป AI-powered ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวบรวมทุกโซลูชันการผลิตไว้ในที่เดียวสำหรับนักการตลาดและนักพัฒนาเช่นกัน
นอกเหนือจากเครื่องมือกว่า 30 ชนิดที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมแบบสอบถามไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกราฟิก ClickUp ยังมีโซลูชัน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน—ตั้งแต่การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติแบบเอเจนต์
หัวใจสำคัญของความสามารถด้าน AI ของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็น "เครือข่ายประสาทเทียม" ที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ—เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร ความคิดเห็น คลิปเสียงและวิดีโอ แดชบอร์ด และวิกิใน ClickUp ของคุณ—เพื่อมอบคำตอบที่ตรงประเด็นและทันที
ตั้งแต่การสร้างการประชุมแบบยืนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, การอัปเดตโครงการ, และรายการสิ่งที่ต้องทำ ไปจนถึงเอกสารทางเทคนิคเช่นPRDs และแผนการทดสอบ, รวมถึงการสรุปการหารือที่ยาวนาน และการถอดเสียง/วิดีโอ, ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดและตอบสนองความต้องการของคุณในแต่ละวัน
มันรวมความพยายามทางการตลาด การขาย และการดำเนินงานของคุณเข้าด้วยกัน ช่วยคุณระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ และแม้กระทั่งสร้างเอกสารเปิดตัวที่ครอบคลุม
เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบ CRM และข้อมูลการขายของคุณแล้ว ระบบสามารถค้นหาแนวโน้มและจัดการข้อมูลการวิจัยลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก
ในคำอธิบายงาน ความคิดเห็น เอกสารและแชทในตัวของ ClickUp คุณสามารถถามคำถาม สรุปโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการเขียน ตรวจสอบการสะกด หรือแปลเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain นอกจากนี้ฟิลด์ AIยังสามารถสร้างสรุปงานและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง
ต้องการภาพที่สร้างโดย AI ไม่จำกัดหรือไม่? ไปที่ClickUp Whiteboardsและทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงด้วยคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆ
ต้องการสร้าง, แก้ไขข้อบกพร่อง, หรือปรับปรุงโค้ดสำหรับการสร้างแอปของคุณเองหรือไม่? เพียงอธิบายไอเดียแอปของคุณ แล้ว ClickUp Brainจะสร้างโค้ดที่ปรับให้เข้ากับโทนเสียง, ฟังก์ชันการทำงาน, และการออกแบบของแบรนด์คุณ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคเชิงลึก เพียงแค่ระบุกรณีการใช้งานให้กับ AI แล้วทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์
สรุปแล้ว Brain คือบัตรผ่านหลังเวทีของนักการตลาดทุกคนในการวางแผนผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวิจัยเชิงลึกไปจนถึงการนำไปใช้จริง นอกจากนี้ หากยังมีงานใดที่ทีมพัฒนาต้องดำเนินการ ClickUp Brain สามารถสร้างและมอบหมายงานให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีเพียง12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AIที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ ลองจินตนาการดูว่าคุณจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนหากเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้น
คุณกังวลว่าฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดนี้จะหมายถึงงานที่ต้องทำด้วยมือมากขึ้นหรือไม่? ขอสปอยล์ล่วงหน้า: ไม่เลย ไม่เลยเมื่อClickUp Automationsทำหน้าที่หนักแทนคุณ
สำหรับทีมขายและการตลาด นี่หมายถึงการติดแท็กอัตโนมัติให้กับลูกค้าที่มีความตั้งใจสูง การมอบหมายการติดตามผลตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม หรือการกระตุ้นการอัปเดตแคมเปญเมื่อดีลมีความคืบหน้า คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขอัจฉริยะเพื่ออัปเดตงาน ย้ายไฟล์ และมอบหมายจุดดำเนินการโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติของ ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน ("เมื่อเกิดเหตุการณ์ X ให้ดำเนินการ Y") ได้อย่างง่ายดายผ่านคำแนะนำที่เข้าใจง่าย
คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรได้ เช่น การอัปเดต CRM ที่ผสานรวมกับกระบวนการทางการตลาดของคุณ หรือการอัตโนมัติการส่งต่อลูกค้าจากขั้นตอนการติดต่อไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์บรีฟของเอเจนซี่หรือซิงค์กับ GitHub การทำงานอัตโนมัติจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เตรียมตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติไว้สักสองสามตัวอย่างโดยอิงจากสิ่งที่ทีมของคุณมักใช้เวลามากที่สุด วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีกลยุทธ์และมีผลกระทบมากขึ้น
ต้องการระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องลงมือทำเองมากขึ้นอีกหรือไม่?
ClickUp's Autopilot Agentsคือผู้ช่วย AI ที่ทำงานเชิงรุกซึ่งสังเกต ตัดสินใจ และดำเนินการตามกฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยรายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าทุกวัน/ทุกสัปดาห์, สรุปการประชุมสั้น, หรือ "คำตอบอัตโนมัติ" ในช่องแชท
- ตัวแทนที่กำหนดเองสามารถกระตุ้นเหตุการณ์ได้ เช่น การส่งแบบฟอร์ม และสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ ตอบกลับในหัวข้อ สรุปเนื้อหา หรือยกระดับปัญหาได้
พวกเขาใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีทริกเกอร์ เงื่อนไข การดำเนินการ เครื่องมือ และแหล่งความรู้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น
ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการสรุปงาน การร่างเนื้อหาไปจนถึงการกระตุ้นกระบวนการทำงาน ชั้น AI ของ ClickUp ถูกผสานอย่างลึกซึ้งในทุกจุดสัมผัส—เชื่อมโยงความฉลาดกับการปฏิบัติ และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานรู้สึกสนุกสนานและเป็นมนุษย์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อใช้ ClickUp AI (ClickUp Brain) คุณสามารถสลับระหว่าง LLM ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น—GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet และ Gemini 2. 0 Flash‑Lite—โดยตรงจากเมนูดรอปดาวน์ของผู้ช่วย Brain
จัดให้จุดแข็งของโมเดลสอดคล้องกับงานของคุณ:
- ใช้ o3‑mini หรือ Flash‑Lite สำหรับร่างอย่างรวดเร็ว, สรุปอย่างง่าย, และการแก้ไขในตัว
- เลือก Claude 3. 7 Sonnet เมื่อคุณต้องการงานเขียนที่ทรงพลัง โทนที่ละเอียดอ่อน หรือความช่วยเหลือด้านโค้ด
- เปลี่ยนไปใช้ GPT‑4o สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน การจัดการบริบทจำนวนมาก หรือขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน
✅ ผลลัพธ์: คุณหลีกเลี่ยงการแบกรับค่าใช้จ่ายหรือความล่าช้าเกินความจำเป็น ขณะเดียวกันก็สามารถปลดล็อกศักยภาพของ GPT‑4o หรือ Claude ได้ตามต้องการ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบสำรวจความผูกพัน รวบรวมข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดด้วยClickUp Forms
- ถอดความและสรุปความคาดหวังหลักของลูกค้าจากการสนทนาทางโทรศัพท์หรือการประชุมสดโดยใช้ClickUp AI Notetaker
- ซิงค์ความพยายามทางการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และปฏิทินกิจกรรมผ่านคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในClickUp Calendar
- ถักทอเอกสารสรุปแคมเปญ, พรีเซนเทชั่น, และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบสวยงามภายในClickUp Docs
- สร้างภาพรวมของกระบวนการขาย, ตัวชี้วัดการแปลง, และความสามารถของทีมด้วยClickUp Dashboards
- เชื่อมต่อจุดสัมผัส CRM และกระบวนการขายระหว่างทีมต่างๆ โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองขั้นสูงบางอย่าง เช่น มุมมองตารางและมุมมองปริมาณงาน ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่งานลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชื่นชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว เรายังชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
2. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหน้า landing page สำหรับแบรนด์)
คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณสามารถเปลี่ยนภาพวาดบนกระดาษเช็ดปากให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงได้หรือไม่? Uizard ทำได้ภายในพริบตา ด้วยเครื่องมือออกแบบ UI ที่ใช้ AI ทีมสามารถสร้างโมเดลจำลอง, ไวร์เฟรม, และต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้เพียงแค่บรรยายความคิดของคุณหรืออัปโหลดภาพหน้าจอ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแคมเปญอย่างรวดเร็ว ทดสอบและเรียนรู้การไหลของผู้ใช้ หรือสร้างหน้า landing page ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือการนำเสนอ Uizard ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่น ทำให้การออกแบบง่ายเหมือนการเขียนประโยค
🔎 คุณรู้หรือไม่? Uizard เริ่มต้นเป็นโครงการ ML ชื่อpix2codeในปี 2017 เช่นเดียวกับหลายๆ โครงการในซิลิคอนวัลเลย์ มันถูกก่อตั้งขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจากงานแฮกกาธอนในโรงรถที่ Mountain View
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- เปลี่ยนภาพของแอป ฟีเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้กลายเป็นโมเดลจำลองที่แก้ไขได้ ด้วยตัวสแกนภาพหน้าจอในตัว
- แปลงแบบร่างลวดลายที่วาดด้วยมือเป็นดิจิทัลและควบคุมความแม่นยำด้วยโหมดแบบร่างลวดลาย
- ลดระยะเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มรอบการปรับปรุงด้วยต้นแบบเชิงโต้ตอบ
ข้อจำกัดของยูอิซาร์ด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโค้ด React และ CSS สำหรับแต่ละคอมโพเนนต์บนหน้าจอทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
- ขาดคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบโครงการอย่างครอบคลุม
ราคาของ Uizard
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Uizard
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Uizard อย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
คุณเพียงแค่บรรยายไอเดียของคุณ แล้ว Uizard จะสร้างการออกแบบที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโค้ดได้อย่างง่ายดาย
3. Deco. cx (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ทางการตลาดแบบเรียลไทม์)
Deco. cx คือแพลตฟอร์มฟรอนต์เอนด์ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่หน้าแลนดิ้งไดนามิกไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็ว ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพสูงสุด
Deco. cx ยังผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบสมัยใหม่ และมอบอำนาจให้ทีมควบคุมเนื้อหาที่แสดงต่อลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ A/B สำหรับข้อเสนอหรือการปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ Deco. cx ช่วยให้คุณสามารถเปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Deco. cx
- เร่งการเปิดตัวแคมเปญด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นของโค้ดเต็มรูปแบบ
- สร้างแบบฟอร์มและเก็บข้อมูลได้ทันทีด้วยฐานข้อมูล SQLite ที่ติดตั้งในตัวและกระจายอยู่ตามขอบเครือข่ายของ Deco บนทุกไซต์
- ปรับแต่งเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วด้วยองค์ประกอบ สไตล์ และเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งสี ปุ่ม และรูปแบบตัวอักษร
ข้อจำกัดของ Deco. cx
- การสลับระหว่างโหมดไม่มีโค้ดและโหมดมีโค้ดเต็มรูปแบบมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเขียนทับหรือสูญหาย
- รองรับตัวเลือกโฮสติ้งจำนวนจำกัด ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการปรับใช้สำหรับบางทีม
ราคาของ Deco. cx
- แผนฟรี (สำหรับผู้ใช้ 2 คนเท่านั้น)
- ระบบจัดการเนื้อหาแบบ GIT: $9/เดือนต่อผู้ใช้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $2/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม
- ข้อดี: $99/เดือนต่อผู้ใช้ และ $8 สำหรับการดูหน้าเว็บทุก 10,000 ครั้ง
Deco. cx คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. รีเฟล็กซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและทดสอบต้นแบบทางการตลาด)
Reflex เป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับทีมที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Python โครงสร้างเฟรมเวิร์กสำหรับทั้งส่วนหลังบ้านและส่วนหน้าบ้านของ Reflex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งและนักการตลาดที่ต้องการเครื่องมือที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องสลับใช้หลายภาษา
โซลูชันนี้มีองค์ประกอบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 60 รายการ และรองรับการปรับใช้บนคลาวด์อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ Reflex มีความเชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ด ระบบ CRM ไปจนถึงพอร์ทัลลูกค้า เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณส่งมอบโครงการได้รวดเร็วและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของรีเฟล็กซ์
- ทำให้ตรรกะของแอปของคุณง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาแบบครบวงจรในภาษาเดียว
- เปิดตัวเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิตได้ทันทีด้วยการสนับสนุนการปรับใช้บนคลาวด์เพียงคลิกเดียว
- จัดการผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการยืนยันตัวตนในตัว เช่น Google, Magic Link และ Captcha
ข้อจำกัดของปฏิกิริยาตอบสนอง
- ระบบปลั๊กอินที่จำกัดเนื่องจากสถานะของมันในฐานะเฟรมเวิร์กที่ใหม่กว่าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเปลี่ยนแปลง API ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดการขัดข้อง
การตั้งราคาแบบสะท้อนกลับ
- งานอดิเรก: ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวสะท้อนกลับ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reflex ว่าอย่างไร
นี่คือตัวอย่างรีวิวบน Reddit เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
จริงๆ แล้วมันค่อนข้างลื่นไหลเมื่อคุณเข้าใจระบบนิเวศนี้ ผมมีแอปหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นสำหรับทีมรักษาความปลอดภัยของเรา ซึ่งถูกนำไปใช้งานในกลุ่มที่ปรับขนาดอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังตัวกระจายโหลด
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างต้นแบบยอดนิยมสำหรับนักออกแบบ
5. วินด์เซิร์ฟ—เดิมชื่อ Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดอัตโนมัติสำหรับหน้าแคมเปญ)
คุณอยากมีเพื่อนร่วมทีมที่อ่านใจออกเวลาเขียนโค้ดไหม? Windsurf (เดิมชื่อ Codeium) อาจให้ความรู้สึกแบบนั้น โดยเฉพาะสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยไม่ต้องตามหาทีมนักพัฒนา
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ VS Code และ PyCharmโดยมอบระบบอัตโนมัติ DevOpsและคำแนะนำอัจฉริยะในกว่า 70 ภาษา เพื่อเร่งความเร็วในการแก้ไขของคุณ Windsurf ยังมีฟีเจอร์แชท AI ที่จัดการการแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจและการอัปเดตเทมเพลตอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium) คุณสมบัติเด่น
- แก้ไขปัญหาโค้ดได้ทันทีด้วยอัลกอริทึมการแก้ไขโค้ดตามบริบท
- เร่งความเร็วในการทำงานเขียนโค้ดตามกิจวัตรและลดภาระของผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยชุดตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติที่หลากหลาย
- เก็บโค้ดของคุณให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัยโดยไม่ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของ Windsurf (เดิมชื่อ Codeium)
- ผู้ใช้พบว่ามันล้าหลังในด้านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การปรับแต่งโค้ด, และการสนับสนุนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- อัลกอริทึมของ AI ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเมื่อจัดการกับบล็อกโค้ดที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือซับซ้อน
ราคาวินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $60/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิววินด์เซิร์ฟ (เดิมชื่อ Codeium)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Windsurf (เดิมชื่อ Codeium) ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
วันนี้ได้ลองเล่น Windsurf ดูแล้ว มันรวดเร็วมากในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ ผมสังเกตเห็นจากการทำงานกับโปรเจกต์ Laravel มาจนถึงตอนนี้ว่ามันสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ผมต้องการได้เกือบทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ผมสั่งให้มันแก้ไขอะไรเพิ่มเติม เมื่อผมให้มันแก้ไขอะไร มันก็ทำได้ดีมากว่าต้องแก้ไขไฟล์ไหนบ้าง ผมเคยต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะปล่อยให้มันทำงานไปเองโดยไม่ตรวจสอบว่าสิ่งที่มันทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
6. จิตเตอร์ (เหมาะสำหรับการออกแบบและแอนิเมชั่นบนโซเชียลมีเดีย)
จิทเทอร์ คือ โซลูชันการออกแบบสำหรับการสร้างแอนิเมชันที่รวดเร็ว สนุก และปราศจากความยุ่งยาก ตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์ของมันมีความเรียบหรู ง่ายต่อการใช้งาน และมีองค์ประกอบสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ยังมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณทดสอบเวอร์ชันและเลย์เอาต์ได้ไม่จำกัด จนกว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณจะลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ มันรวดเร็วเหมือนสายฟ้า พร้อมการพรีวิวแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Jitter ยังมีขนาดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับ Instagram, YouTube, Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องปรับขนาดแคมเปญด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงเลือก, สร้างแอนิเมชัน, และโพสต์ได้เลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitter
- เพิ่มและแชร์ความคิดเห็นแบบทันทีเพื่อส่งเสริมการออกแบบร่วมกันด้วยลิงก์การเข้าถึงที่ง่ายดาย
- รักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยฟีเจอร์คัดลอกและวางสำหรับแอนิเมชันระหว่างเลเยอร์
- จัดเวลาและจัดเรียงแอนิเมชันของคุณด้วยฟีเจอร์ไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของการสั่นไหว
- ตัวเลือกรูปแบบการส่งออกที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แอนิเมชันบนเดสก์ท็อป
- ไม่มีตัวเลือกการเข้าถึงแบบออฟไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
การกำหนดราคาแบบไม่คงที่
- ฟรี
- สตูดิโอ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวความสั่นไหว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jitter อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การสั่นไหว (Jitter) พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการสร้างแอนิเมชันที่ราบรื่นและสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และวิดีโออธิบายเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ ในการเริ่มต้น เนื่องจากโปรแกรมใช้งานง่ายและมีทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้พร้อมใช้งาน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ AI ยอดนิยม
รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในการใช้ AI สำหรับการตลาดในวิดีโอนี้:
7. Rosebud AI (เหมาะที่สุดสำหรับภาพโฆษณาและภาพบุคคล)
Rosebud AI มอบวิธีการใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับนักการตลาดและทีมสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบ ภาพโฆษณา และตัวละครแอนิเมชัน โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แพลตฟอร์มจะสร้างมันขึ้นมาด้วยแอนิเมชันตัวละคร เกม หรือแชทบอทที่สร้างโดย AI
Rosebud AI มอบผลลัพธ์อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนน้อยที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการแคมเปญ เกมมินิที่มีแบรนด์ หรือหน้าแลนดิ้งเพจที่ดึงดูดใจ สรุปคือ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ไอเดีย ไม่ใช่การเชื่อมต่อระบบ เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่โดดเด่น
🔎 คุณรู้หรือไม่? Rosebud AI ได้รับการตั้งชื่อตามรหัสโกงในเกมThe Sims ที่ให้ผู้เล่นมีทรัพยากรไม่จำกัดในโหมดสร้าง
คุณสมบัติเด่นของ Rosebud AI
- สร้างแอนิเมชันตัวละครที่มีชีวิตชีวาสำหรับโฆษณาและเนื้อหาการตลาดโดยใช้ข้อความคำสั่งง่ายๆ
- เปิดแอปและเกมได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่าเพียงคลิกเดียวและความสามารถในการปรับแต่งโปรเจกต์ที่มีอยู่ใหม่
- แชร์ไอเดียได้ทันทีด้วยลิงก์ Discord โดยตรงบนหน้าแรกเพื่อการเข้าถึงชุมชนและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Rosebud AI
- ขาดความแม่นยำและการควบคุมเชิงสร้างสรรค์ที่นักออกแบบมืออาชีพต้องการสำหรับการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์
- เน้นการสร้างแอปพลิเคชันมากกว่าการเปิดตัว ทำให้การวัดยอดขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าหลังการส่งมอบเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ราคาของ Rosebud AI
- มือใหม่: ฟรี
- นักพัฒนาอิสระ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- 10X Dev: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rosebud AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rosebud AI อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวไว้:
"มันยอดเยี่ยมมากที่ฉันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นด้วยวิธีนี้มากกว่าการใช้ GameMaker มันง่ายกว่ามากในการสร้างองค์ประกอบและฟีเจอร์เกมที่ซับซ้อนโดยใช้ AI"
8. LocoKit (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ทางภูมิศาสตร์และแบบกำหนดเอง)
LocoKit ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ดูดีและขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยสามารถปฏิบัติตามตรรกะที่กำหนดเองได้ เครื่องมือนี้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจร เช่น การทำแผนที่พื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง การปรับแต่งส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมตามบริบทได้อย่างยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคล้ายกับสเปรดชีตและการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้รูปแบบการใช้งานคุ้นเคยและหลีกเลี่ยงการเพิ่ม SQL
คุณสมบัติเด่นของ LocoKit
- วางตำแหน่งองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำในแอปของคุณด้วยคุณสมบัติ PostGIS ที่มีอยู่ในตัว
- จัดโครงสร้างข้อมูลรอบกลยุทธ์การเข้าถึงของคุณ เชื่อมโยงผู้มุ่งหวังกับแคมเปญ ติดตามการติดตามผล หรือเชื่อมต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ตลอดทั้งช่องทางของคุณด้วยการสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ที่มองเห็นได้
- กำหนดสิทธิ์โดยละเอียดในระดับตารางด้วยบทบาทที่อิงตามผู้ใช้และกลุ่ม
ข้อจำกัดของ LocoKit
- มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ iOS เป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม
ราคา LocoKit
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว LocoKit
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. WebSim. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ในเว็บไซต์)
เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการจำลองสถานการณ์คือ WebSim.ai โซลูชันนี้โดดเด่นด้วยประสบการณ์เว็บแบบโต้ตอบตามความต้องการ และสร้างเว็บไซต์ HTML ที่ใช้งานได้จริงตามธีมหรือ URL ของคุณ ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI เช่น Sonnet 3.5 และ DeepSeek R1
ธุรกิจขนาดเล็กและนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสามารถสร้างแบบจำลองเส้นทางผู้ใช้และการโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเลย์เอาต์ของหน้าเว็บหรือขั้นตอนการชำระเงินที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ WebSim. ai
- นำฟีเจอร์ผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่กลับเข้าไปในแอปของคุณพร้อมตัวเลือกประวัติการแก้ไขที่รับมา
- ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขอย่างรวดเร็วและการแก้ไขอัตโนมัติด้วย AI
- เปิดใช้งานฟีเจอร์ AI แบบโต้ตอบภายในหน้าเว็บของคุณด้วย WebSim. การผสานรวมโมเดลภาษาของ ai
ข้อจำกัดของ WebSim. ai
- ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การจำลองเว็บไซต์มากกว่าคุณสมบัติการสื่อสาร AI ที่กว้างขวาง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
WebSim. ai ราคา
- ฟรี
WebSim. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง WebSim. ai ว่าอย่างไร
ฉันรู้สึกทึ่งมากกับความยอดเยี่ยมของ WebSim ในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นความจริงสำหรับคนทั่วไป ไม่เชื่อเลยว่ามันไม่เป็นที่นิยมมากกว่านี้
10. Tabnine (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งโค้ดอัตโนมัติและการผสานรวมกับเว็บ)
Tabnine เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทีมการตลาด คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการปรับแต่งโค้ดด้วย AI ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเครื่องมือเว็บที่รวดเร็ว สคริปต์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย หรือแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องรอการพัฒนาระบบจากนักพัฒนา
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการติดต่ออัตโนมัติหรือปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้เฉพาะบุคคล คำแนะนำจาก AI ของ Tabnine จะช่วยเติมเต็มโค้ดตัวอย่างให้สมบูรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้ที่ปลอดภัยซึ่งรักษาข้อมูลให้เป็นส่วนตัวในขณะที่คุณขยายขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- สร้างรูปแบบเฉพาะโดเมนด้วยการฝึกอบรมจากฐานโค้ดส่วนตัว
- ลดความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ด้วยความสามารถ Provenance และ Attribution ของ Tabnine ที่ตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AI กับโค้ดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- เร่งการพัฒนาด้วยการสร้างการทดสอบอัตโนมัติและการสังเคราะห์เอกสารประกอบ
ข้อจำกัดของ Tabnine
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Tabnine ใช้ทรัพยากรมากและทำให้เกิดปัญหาหน่วยความจำเมื่อใช้กับโค้ดขนาดใหญ่
- อาจสร้างบรรทัดโค้ดมากกว่าที่จำเป็น ทำให้การแก้ไขค่อนข้างน่าเบื่อ
ราคาของ Tabnine
- พื้นฐาน: ฟรี
- Dev: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tabnine อย่างไร
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
มันให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมที่เราใช้ ในฐานะนักพัฒนา ฉันทำงานกับหลายภาษา และฉันสับสนกับไวยากรณ์ แต่มันช่วยฉันได้มาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
