13 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้สึกเหนื่อย กับการจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการด้วยตนเองหรือไม่ แต่ละโครงการมีชุดงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรของตัวเอง? มันใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์และความไม่มีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดได้ชัดเจน จัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย และเลื่อนกำหนดส่งงานได้ด้วยเพียงไม่กี่คลิก
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 13 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางเวลาของคุณเองหรือประสานงานกับทีม เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ดีที่สุด 13 อันดับแรก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการงานด้วยระบบ AI
- Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติ
- สลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตตารางเวลา
- ลอยตัว: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากร
- QuickBooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ
- โฮมเบส: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนความจุทรัพยากร
- Paycor: ดีที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เป็นมิตรกับพนักงาน
- 7Shifts: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะในร้านอาหาร
- การคาดการณ์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วยรหัสสี
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำ
- การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์ทรัพยากร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางแบบลากและวาง?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง การเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานและการนัดหมายง่ายขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา:
- 🔧การจัดตารางทรัพยากรหลายประเภท:ซอฟต์แวร์ควรช่วยจัดตารางทรัพยากรหลายประเภท (เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์ หรือสมาชิกทีมสำหรับโครงการต่างๆ) ได้พร้อมกัน ทำให้การจัดการตารางที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
- 📅 การผสานปฏิทิน: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานกับระบบปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar หรือ Outlook
- 🎨 การจัดรหัสสี: เลือกเครื่องมือที่รองรับการจัดรหัสสีหรือตัวบ่งชี้ทางสายตา เช่น ธงหรือไอคอน สำหรับเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
- ⚠️ การตรวจจับความขัดแย้ง: ซอฟต์แวร์ควรตรวจจับความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ (เช่น ทรัพยากรที่ถูกจองซ้ำ) และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการจองซ้ำด้วยสัญญาณเตือน เช่น การไฮไลต์เป็นสีแดงหรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- 👀 มุมมองที่กำหนดเอง: ควรเปิดใช้งานการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (วัน, สัปดาห์, เดือน) เพื่อให้เห็นตารางเวลาของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
- 💬 ฟีเจอร์การสื่อสารแบบบูรณาการ: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์การสื่อสารในตัว ซึ่งสามารถส่งการอัปเดตและให้คุณสื่อสารกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- 🔍 ค้นหาและกรอง: ซอฟต์แวร์ควรมีตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงและตัวกรองเพื่อค้นหาเหตุการณ์หรือภารกิจเฉพาะตามเกณฑ์เช่น วันที่, ทรัพยากร, หรือชื่อลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการนำทางในตารางเวลาที่ใหญ่โต
- 💻 อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดตารางงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว คุณควรสามารถย้ายงาน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ ในปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่น
ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ตรงกับความต้องการของคุณ และทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
🧠 คุณรู้หรือไม่? การจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินสูงถึง 1.3 ล้านดอลลาร์ต่อปี
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานด้วย AI)
เครื่องมือจัดตารางเวลาแบบลากและวางมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายขนาด แต่ไม่ใช่กับClickUp
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดตารางเวลา การติดตามงาน การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Calendar
ปฏิทินของ ClickUp ผสานการทำงานของงาน และตารางเวลาของคุณอย่างไร้รอยต่อ มอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของวันของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ลองดูข้อดีบางประการของการใช้ ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณ:
- เข้าถึงข้อมูลได้ทันที: ถาม ClickUp Brain เพื่อรับรายละเอียดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตารางเวลาของคุณได้ทุกเมื่อ พร้อมรับคำตอบทันที นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพความพร้อมของทีมเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การจัดการงานและตารางเวลาแบบรวมศูนย์: ClickUp Calendar รวมงานและตารางเวลาของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น ให้ภาพรวมที่ครบถ้วนของวันของคุณ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณ
- การนัดหมายประชุมอย่างง่ายดาย: ประเมินความพร้อมของทีมได้อย่างรวดเร็วและจัดการประชุมด้วยการผสานข้อมูลอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Teams หรือ Google Meet
- แถบด้านข้างศูนย์รวมงาน: จัดการงานของคุณได้อย่างสะดวกจากแถบด้านข้างของปฏิทิน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และมองเห็นภาพรวมของงานควบคู่ไปกับตารางเวลาของคุณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การจัดสรรเวลาอย่างชาญฉลาด: รักษาเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับงานสำคัญด้วยการจัดสรรเวลาอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด ClickUp จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่มีความสำคัญของคุณ และจะปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จ
- การกรองที่มีประสิทธิภาพ: เบื่อกับปฏิทินที่รกตาใช่ไหม? ตัวเลือกการกรองที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด แสดงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือทีมของคุณ และทำให้ตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบ
- การแชร์สาธารณะอย่างง่ายดาย: ต้องการแชร์ปฏิทินของคุณกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานภายนอกหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณแชร์มุมมองปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
- การผสานการทำงานแบบสองทางกับ Google Calendar: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการซิงค์ปฏิทิน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถดูงานของคุณควบคู่กับการประชุมที่จัดตารางไว้เพื่อประสบการณ์การจัดตารางที่สอดคล้องกันมากขึ้น
ClickUp Brain
หากคุณยังลังเลอยู่ นี่คือClickUp Brainที่จะช่วยคุณตัดสินใจ ClickUp AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทรงพลัง ให้สรุปโครงการ, อัปเดตสถานะงาน, รายการที่ต้องทำ, และขั้นตอนต่อไป ให้คุณวางแผนล่วงหน้าและควบคุมตารางเวลาของคุณได้ตลอดเวลา
คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
ต้องการทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาง่ายยิ่งขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp มันช่วยให้คุณเข้าใจการพึ่งพาของงาน จัดระเบียบบล็อกงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ และวางแผนตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของเวลาที่ต้องทำให้แต่ละงานเสร็จสิ้น และหลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็น. เทมเพลตยังมี มุมมองแบบฟอร์มการจัดตาราง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางได้อย่างง่ายดาย.
คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตอื่น ๆ สำหรับการจัดตารางทีมได้อย่างราบรื่นเทมเพลตตารางกะงาน ClickUpแสดงงานทั้งหมดในรูปแบบที่ชัดเจน พร้อมการจัดตารางงานแบบลากและวางที่ง่ายดายเพื่อปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการจัดตารางเวลาทีม ClickUpเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นการจัดตารางเวลาและการติดตามงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของงาน, ตั้งลำดับความสำคัญของงาน, และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ต้องพึ่งพากันด้วยClickUp Tasks
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลClickUp
- วางงานบนมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาประมาณการด้วยฟีเจอร์ประมาณเวลาของClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนธุรกิจ: $12/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เราใช้มันทุกวันเพื่อเป็นฉากหลังสำหรับการจัดการประชุมโครงการทั้งหมดกับลูกค้า การประชุมวางแผนโครงการภายใน การประชุมความคืบหน้าของโครงการภายใน และการจัดตารางทรัพยากร นอกจากนี้ เรายังใช้มันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานกับลูกค้าปลายทาง ซึ่งจะช่วยชี้แจงความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เราใช้มันทุกวันเพื่อเป็นฉากหลังสำหรับการจัดการประชุมโครงการทั้งหมดกับลูกค้า การประชุมวางแผนโครงการภายใน การประชุมความคืบหน้าของโครงการภายใน และการจัดตารางทรัพยากร นอกจากนี้ เรายังใช้มันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานกับลูกค้าปลายทาง ซึ่งช่วยให้ความรับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้น
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้มุมมองปฏิทินใน ClickUp 👇
2. Connecteam (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติ)
Connecteam มอบการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน, คุณสมบัติ, และการลาของพนักงานของคุณ ทำให้คุณสามารถวางแผนและจัดตารางกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถ ลากบัตรพนักงานและวางลงในช่องปฏิทิน เพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนกะได้ Connecteam ยังอนุญาตให้จัดตารางอัตโนมัติตาม ชุดทักษะและความชอบของพนักงาน, การครอบคลุมกะ, และกะที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายกะเป็นธรรมในหมู่พนักงานและลดความเสี่ยงจากการทำงานหนักเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างแม่แบบตารางเวลาประจำวันหรือรายสัปดาห์และทำให้การหมุนเวียนกะเป็นอัตโนมัติ
- กำหนดเวลางาน, ส่งการแจ้งเตือน, และติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์
- เปิดใช้งานการจัดตารางกะงานหลายสถานที่สำหรับพนักงานที่ทำงานในไซต์ต่างๆ
- เข้าถึงและแก้ไขตารางกะงานบนแอปมือถือได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Connecteam
- บริการลูกค้าให้บริการผ่านทางอีเมลเท่านั้น ซึ่งอาจช้ากว่าการสนับสนุนผ่านการแชทสด
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $35/เดือน
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นที่ $119/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้ (เพิ่ม $3.6 ต่อผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ
- Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาดีมาก ฉันสามารถทำซ้ำสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ทันที และสมาชิกในทีมสามารถขอลาหยุดได้ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก ฉันหวังว่าสมาชิกใหม่ของกลุ่มจะถูกเพิ่มเข้าไปในห้องแชทที่มีอยู่แล้ว
ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาดีมาก ฉันสามารถคัดลอกสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ทันที และสมาชิกในทีมสามารถขอลาหยุดได้ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก ฉันหวังว่าสมาชิกใหม่ของกลุ่มจะถูกเพิ่มเข้าไปในห้องแชทที่มีอยู่แล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตารางการทำงาน 9/80 คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีวิธีการอย่างไร?
3. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตตารางเวลา)
Sling เป็นเครื่องมือจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการจัดการกะงานของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถ สร้างแม่แบบตารางงานพนักงาน สำหรับ กะงานที่เกิดซ้ำ และประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการลาหรือคำขอเปลี่ยนกะของพนักงาน และกำหนดกะงานตามสถานที่ทำงานได้อีกด้วย
Sling สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบเงินเดือนและระบบติดตามเวลา ทำให้ง่ายต่อการรักษาความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์การส่งข้อความเพื่อช่วยให้ทีมติดต่อกัน ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงกะหรือการอัปเดตที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sling
- ลงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยกะที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
- กรองตารางเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- สลับกะได้อย่างราบรื่นโดยให้พนักงานสามารถเลือกกะที่ว่างได้
- ติดตามงานปัจจุบันของพนักงานและบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อจำกัดของสายคล้อง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง การผสานรวม และความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้
การกำหนดราคาแบบสลิง
- ฟรี
- พรีเมียม: $2 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sling อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง; ฉันใช้มันเพื่อจัดตารางความต้องการของทรัพยากรทุกอย่างที่บริษัทปัจจุบันของฉัน. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา.
ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง; ฉันใช้มันเพื่อจัดตารางความต้องการของทรัพยากรทุกอย่างที่บริษัทปัจจุบันของฉัน. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา.
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตารางกะพบว่าการจัดตารางงานที่เสถียรนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจ
4. ลอยตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากร)
Float เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถ กำหนดงาน ปรับตารางเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย Float ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบขีดความสามารถของทีม กำหนดเวลาโครงการ และงบประมาณ
ซอฟต์แวร์ยังรองรับการวางแผนโครงการหลายโครงการ, การคาดการณ์, และการรายงาน, พร้อมการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Slack
คุณสมบัติเด่นของ Float
- ทำให้การจัดตารางโครงการง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Float สำหรับการจัดตารางและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามการใช้ความจุของทรัพยากรแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนเมื่อเกินความจุ
- จัดสรรงานและทรัพยากรเป็นชั่วโมงหรือเปอร์เซ็นต์
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะไปยังส่วนงานใน Float
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $7.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 3/5 (1,580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?
Float เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านไทม์ไลน์ของโครงการ, มอบหมายงาน, และปรับตารางเวลาได้ด้วยฟังก์ชันลากและวาง ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Float คือการแจ้งเตือนไม่ทันที ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องการการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
Float เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านไทม์ไลน์ของโครงการ จัดสรรงาน และปรับตารางเวลาด้วยการลากและวางได้อย่างสะดวก ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Float คือการแจ้งเตือนไม่ทันที ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุด
5. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ)
QuickBooks Time มีฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบลากและวางที่ช่วยให้การมอบหมายกะงานเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ผู้จัดการสามารถ ย้ายกะงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยการลากชื่อหรือช่วงเวลาทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงาน ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานภาคสนามหรือมีตารางงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
คุณยังสามารถ ตั้งเวลาทำงานซ้ำ ได้โดยการลากและวางงานจากตารางเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม QuickBooks Time ไม่รองรับการสลับกะ ดังนั้นผู้จัดการจะต้องปรับตารางเวลาด้วยตนเองหากพนักงานต้องการเปลี่ยนกะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- ติดตามชั่วโมงการทำงานและเวลาพักของพนักงาน และป้องกันการทุจริตเวลาด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่และจดจำใบหน้า
- จัดตารางกะได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบลากและวาง
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
- บริหารโครงการและติดตามงบประมาณเพื่อปรับปรุงผลกำไร
- สร้างแม่แบบตารางเวลาหรือคัดลอกตารางเวลาจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- QuickBooks Time อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีข้อบกพร่องและอาจใช้งานได้ยาก
ราคาของ QuickBooks Time
- เริ่มต้นง่ายๆ: $17.50/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $32. 50/เดือน
- เพิ่มเติม: $49. 50/เดือน
- ขั้นสูง: $117. 50/เดือน
QuickBooks Time คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks Time อย่างไรบ้าง?
QuickBooks time ช่วยในการจัดทำรายงานโดยละเอียด ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย และยังมอบคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ บางครั้งการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก
QuickBooks time ช่วยในการจัดทำรายงานอย่างละเอียด ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย และยังมอบคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ บางครั้งการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 ไปใช้ได้อย่างไร?
6. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
Homebase เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการการจัดตารางเวลา, การจ่ายเงินเดือน, การสรรหาและบรรจุเข้าทำงาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และโซลูชันอื่น ๆ. มันช่วยให้คุณสามารถจัดการกะงาน, ทำสำเนาตารางเวลา, และแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับตารางงานที่กำลังจะมาถึงได้โดยอัตโนมัติ.
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการ ติดตามการคาดการณ์ยอดขายและเป้าหมายแรงงาน เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งทุกกะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดในการขอลาหยุดพร้อมระบุวันที่ห้ามลาได้ เพื่อไม่ให้ตารางงานของคุณได้รับผลกระทบจากคำขอที่ไม่คาดคิด
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- สร้างและกำหนดกะการทำงานตามความพร้อมใช้งานและงบประมาณ พร้อมตัวเลือกให้พนักงานเลือกหรือสลับกะได้
- เพิ่มบันทึกส่วนตัวในกะเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทราบถึงงานสำคัญ
- ลงเวลาเข้า/ออกงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการติดตาม GPS
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถอัปเดตตารางเวลาของตนเองเพื่อจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของโฮมเบส
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการให้บริการ
- ระบบเงินเดือนเป็นบริการเสริม และฟีเจอร์หลายอย่างจะมีเฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า
ราคาของโฮมเบส
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $24.95 ต่อสถานที่/เดือน
- เพิ่มเติม: $59.95 ต่อสถานที่/เดือน
- ครบทุกฟังก์ชันในหนึ่งเดียว: $99.95 ต่อสถานที่/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Homebase
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบเปิดแอปและดูภาพรวมรายวันของทุกคนที่ทำงาน กะของพวกเขา และแผนกต่าง ๆ การจัดวางตารางเวลาทำให้ดูง่ายขึ้นและสามารถเห็นว่ามีเวลาว่างเพิ่มเติมให้ทำงานหรือไม่ ควรทำให้การเข้าถึงเพื่อขอเวลาทำงานสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนง่ายขึ้นอีกนิด
ฉันชอบเปิดแอปและดูภาพรวมประจำวันของทุกคนที่ทำงาน กะของพวกเขา และแผนกต่าง ๆ การจัดวางตารางเวลาทำให้ดูง่ายขึ้นและสามารถเห็นว่ามีเวลาว่างเพิ่มเติมให้ทำงานหรือไม่ ควรทำให้การเข้าถึงเพื่อขอเวลาทำงานสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย
เกร็ดความรู้: แม้แต่ NASA ก็ยังต้องพึ่งพาระบบการจัดตารางเวลาขั้นสูงสำหรับการฝึกอบรมลูกเรือการจัดการกิจกรรมบนสถานีอวกาศนานาชาติ และการสื่อสารกับเครือข่ายอวกาศลึก
7. Resource Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกำลังทรัพยากร)
Resource Guruนำเสนอทั้งฟีเจอร์การจัดตารางทรัพยากรและการจัดตารางโครงการคุณสามารถ ลาก, วาง, ขยาย, หรือคัดลอกงานและไทม์ไลน์ของโครงการ ได้ มันช่วยให้คุณสามารถกรองทรัพยากรตามทักษะ, แผนก, สถานที่, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถตั้งค่า ขีดจำกัดการใช้งานสูงสุด เป็นแถบเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรพนักงาน หรือฟรีแลนซ์เกินความจำเป็นได้ ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนกำลังทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การจัดการทรัพยากร และรายงานโดยละเอียด ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดสรรทรัพยากรและปรับระยะเวลาของโครงการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
- เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นโดยแสดงว่าใครกำลังทำงานอะไรและเมื่อใด เพื่อให้การประสานงานของทีมดีขึ้น
- กำหนดตารางงานและทรัพยากรสำหรับโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังซึ่งติดตามการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการดึงกิจกรรมและงานจากปฏิทินของคุณ
ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เน้นการจัดตารางทรัพยากรมากกว่าการจัดการงานที่มีรายละเอียด
ราคาของ Resource Guru
- แผนกิ้งก่า: 5 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- แผน Blackbelt: 8 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- แผนแม่บท: 12 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Resource Guru
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Resource Guru อย่างไรบ้าง?
ผม/ฉันขอขอบคุณที่สามารถดูตารางเวลาทั้งหมดของโครงการต่าง ๆ ได้ในปลายนิ้ว แม้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินหรือกำลังวิ่งผ่านสนามบินก็ตาม นอกจากนี้ ผม/ฉันยังได้รับการแจ้งเตือนหากตารางเวลาของผม/ฉันมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการของผม/ฉัน หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางเวลา
ผม/ฉันขอขอบคุณที่สามารถดูตารางเวลาทั้งหมดของหลายโครงการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แม้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินหรือกำลังวิ่งผ่านสนามบินก็ตาม นอกจากนี้ ผม/ฉันยังได้รับการแจ้งเตือนหากตารางเวลาของผม/ฉันมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการของผม/ฉัน หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางเวลา
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้ใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากปฏิทิน, แชท, ความคิดเห็นของงาน, เอกสาร, และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
8. Paycor (ดีที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เป็นมิตรกับพนักงาน)
Paycor เป็นซอฟต์แวร์จัดการเงินเดือนและกำลังคน ด้วยโซลูชันการจัดการกะงาน คุณสามารถ ลากและวางกะงานบนปฏิทิน สร้างแม่แบบรายสัปดาห์ และอัปเดตพนักงานของคุณด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ กำหนดกฎการตั้งเวลาทำงานแบบกำหนดเอง ได้ เช่น การจำกัดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานสามารถทำงานได้ ข้อดีที่สุดของ Paycorคือระบบการจัดตารางงานแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้สร้างตารางงานที่เป็นมิตรกับพนักงานและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ระบบจะส่งคำเตือนให้คุณในกรณีที่กะของพนักงานเพิ่มขึ้นเกินจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- จัดการคำขอลาในที่เดียวเพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดรหัสงานและหมวดหมู่แรงงานให้กับกะ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงกะบนแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Paycor
- Paycor มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ Paycor
- ราคาตามความต้องการ
Paycor ratings and reviews
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paycor อย่างไรบ้าง?
โดยส่วนใหญ่แล้ว Paycor เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันสามารถจัดการพนักงานในระบบได้อย่างง่ายดาย ในฝั่งของพนักงาน เราพบว่าประสบการณ์การใช้งานก็ใช้งานง่ายเช่นกัน และแอปมือถือทำงานได้ดี มีปัญหาเล็กน้อยในการใช้แพลตฟอร์ม Paycor เป็นครั้งคราว แต่ไม่มีอะไรผิดปกติจากที่คาดหวังไว้ สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือการขาดความสามารถในการปรับแต่งในบางพื้นที่
โดยส่วนใหญ่แล้ว Paycor เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันสามารถจัดการพนักงานในระบบได้อย่างง่ายดาย ในฝั่งของพนักงาน เราพบว่าประสบการณ์การใช้งานก็ใช้งานง่ายเช่นกัน และแอปพลิเคชันบนมือถือทำงานได้ดี แม้ว่าจะมีความยากลำบากในการใช้แพลตฟอร์ม Paycor อยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือการขาดความสามารถในการปรับแต่งในบางพื้นที่
9. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะในร้านอาหาร)
7shifts เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหาร ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนตารางงานได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงการคาดการณ์แรงงานและยอดขายที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีพนักงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมควบคุมการเงินได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วยแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเรียนรู้จากรูปแบบที่ผ่านมาเพื่อสร้างตารางการทำงานที่เหมาะสมที่สุดตามฤดูกาลและปริมาณผู้เข้าพัก
พนักงานยังได้รับประโยชน์จากความสามารถในการขอเปลี่ยนกะและส่งคำขอลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านแรงงาน 7shifts ช่วยให้ผู้จัดการร้านอาหารประหยัดเวลา ลดต้นทุน และปรับปรุงความแม่นยำในการจัดตารางงานโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติการลากและวาง ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เพิ่มความแม่นยำในการจัดตารางเวลาโดยใช้ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งจะเรียนรู้จากรูปแบบที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงาน
- อัปเดตตารางเวลา จัดการเวลาหยุด และสลับกะงานได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
- ติดตามการเข้างานของพนักงานด้วยแอปบันทึกเวลา
ข้อจำกัดของ 7shifts
- ระบบไม่ได้แจ้งเตือนพนักงานให้หยุดพัก และอนุญาตให้พนักงานสิ้นสุดการหยุดพักก่อนเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ราคาของ 7shifts
- Comp: ฟรี
- อาหารจานหลัก: $29.99 ต่อสถานที่/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- บริการทั้งหมด: $69.99 ต่อสถานที่/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- กูร์เมต์: $135.00 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
7shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 7Shifts อย่างไรบ้าง?
มันทำให้การสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่าย ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย อาจต้องใช้เวลาปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อเรียนรู้การใช้งาน แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะพบว่าใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก
มันทำให้การสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่าย ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย อาจต้องใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้ระบบอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะพบว่าใช้งานง่ายและสะดวกมาก
🧠 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่า38% ของกะงานในร้านอาหารไม่ได้รับการจัดสรรพนักงานอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ที่กำหนด โดยบางกะงานอาจมีพนักงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ความไม่สอดคล้องนี้อาจนำไปสู่การบริการที่ช้าลง ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และการหมดไฟของพนักงาน
10. การคาดการณ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วยรหัสสี)
Forecast ช่วยปรับปรุงการวางแผนโครงการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยสี. ซึ่งทำให้สามารถวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ, ติดตามการมอบหมายงานของทีม, และระบุพนักงานที่ถูกจองเกินได้ง่ายขึ้น.
ด้วย Forecast คุณสามารถ สังเกตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคนพร้อมสำหรับงานใหม่และมั่นใจได้ว่าภาระงานจะสมดุล เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มช่วย จัดการวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ พร้อมลดงานด้านการบริหารจัดการ คุณสามารถดูแผนงานได้ตามโครงการหรือสมาชิกทีมแต่ละคน และแชร์ตารางงานกับทีมเพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น
คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามความพร้อมของทีมโดยใช้กราฟแสดงขีดความสามารถที่แบ่งตามสี เพื่อช่วยในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับสมดุลปริมาณงานและป้องกันความล่าช้า เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา
- ติดตามและปรับปรุงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกทันที เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของการคาดการณ์
- การคาดการณ์ไม่เครดิตเงินฝากกับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในบัญชีโครงการ
การคาดการณ์ราคา
- ราคาตามความต้องการ
การคาดการณ์คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Forecast อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้ การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ทำได้รวดเร็ว การจัดการงานและการจัดตารางเวลาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีเวลาตอบสนองที่ดีเช่นกัน
ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้ การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ทำได้รวดเร็ว การจัดการงานและการจัดตารางเวลาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีเวลาตอบสนองที่ดีเช่นกัน
11. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน)
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีมุมมองหลากหลายสำหรับการจัดตารางงานโครงการ รวมถึงมุมมองแบบรายการ กระดาน และปฏิทิน คุณสามารถ สร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้ปรับแต่งงานและลำดับความสำคัญได้ง่าย เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว Asana ยังเชื่อมโยงกิจกรรมประจำวันของคุณกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย มันช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ดูงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดเจ็ดวัน
- ติดตามกิจกรรมไม่จำกัดและจัดเก็บไฟล์ (ไฟล์ละไม่เกิน 100MB) เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
- ใช้แนวทางการบริหารโครงการที่หลากหลายพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันในแอปและกระบวนการอนุมัติ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ฟีเจอร์การส่งออกข้อมูลของ Asana สามารถปรับปรุงได้ และขาดคู่มือการใช้งาน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (13000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมันมากเพราะมันมีระบบการจัดการงานที่มีความคล่องตัวซึ่งรวมกำหนดเวลา ระดับความสำคัญ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดกำหนดเวลา และงานต่างๆ ถูกมอบหมายไปยังทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน งานต่างๆ และการนำทางในระบบอาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและทำความเข้าใจงานที่ตั้งไว้และวันที่ติดตามผล แต่เมื่อมีเวลาในการเรียนรู้แล้ว มันก็จะง่ายขึ้นในการใช้งาน
ฉันชอบมันมากเพราะมันมีระบบการจัดการงานที่มีความคล่องตัวซึ่งรวมเอาเส้นตาย ระดับความสำคัญ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดเส้นตายใดๆ และงานต่างๆ ถูกมอบหมายไปยังทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน งานต่างๆ และการนำทางในระบบอาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและทำความเข้าใจงานที่ตั้งไว้และวันที่ติดตามผล แต่เมื่อมีเวลาในการเรียนรู้แล้ว มันจะง่ายขึ้นในการใช้งาน
🧠 คุณรู้หรือไม่?ตารางการทำงานตามจังหวะชีวภาพ (Chronoworking)คือเทรนด์ใหม่ที่กลายเป็นกระแสไวรัลและกำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของการทำงานในหลายบริษัท! แทนที่จะยึดติดกับตารางเวลาแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นแบบเดิม ๆ การทำงานตามจังหวะชีวภาพจะส่งเสริมให้พนักงานปรับเวลาทำงานให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพตามธรรมชาติของแต่ละคน วิธีการที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาที่ตรงกับระดับพลังงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนตื่นเช้าหรือคนชอบทำงานตอนกลางคืน
12. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ)
Monday.com นำเสนอ เครื่องมือจัดตารางงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยคุณวางแผนวันหรือสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงงานใหม่และกำหนดรหัสสีให้กับงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ Monday.com คุณสามารถ ตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาของคุณมากที่สุดที่ไหนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) โดยเฉพาะ พร้อมนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ดูงานและโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยการผสานรวมกับ Google Calendar
- เพิ่มสถานะความสำคัญให้กับงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความรับผิดชอบ
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Monday.com
- เครื่องมือกรองงานอาจมีข้อจำกัด และพื้นที่ "งานของฉัน" ไม่ค่อยมีประโยชน์
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบที่สุดของวันจันทร์คือความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับโปรเจกต์ของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวเลขบางอย่างหรือติดตามโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ สี ประเภท และแทบทุกอย่างที่ฉันนึกออกได้จากมุมมองหลัก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการติดตามสิ่งต่าง ๆ หรือนำเสนอหากจำเป็น ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันคิดได้คือบางครั้งตัวแสดงแบบฟอร์มและตารางอาจมีปัญหา เช่น ไม่เรียงลำดับหรือแนบไฟล์อัปโหลดจากแบบฟอร์มของผู้อื่น
หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบที่สุดของวันจันทร์คือความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับโปรเจกต์ของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวเลขบางอย่างหรือติดตามโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ สี ประเภท และแทบทุกอย่างที่ฉันนึกออกได้จากมุมมองหลัก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการติดตามสิ่งต่าง ๆ หรือนำเสนอหากจำเป็น ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันคิดได้คือบางครั้งตัวแสดงแบบฟอร์มและตารางอาจมีปัญหา เช่น การจัดลำดับไม่ถูกต้องหรือแนบไฟล์อัปโหลดจากแบบฟอร์มของผู้อื่น
13. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์ทรัพยากร)
Teamwork เป็น เครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรหรือเวลาให้กับโครงการใดก็ได้ ผ่านการกำหนดตารางเวลาแบบลากและวาง ด้วย Teamwork คุณสามารถคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการในอนาคตและปรับการจัดสรรได้ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของโครงการใด ๆ ได้ง่ายขึ้นและคาดการณ์กำไรของคุณได้
การทำงานเป็นทีมยังทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนกำลังคน โดยให้การมองเห็นภาระงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน ฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบลากและวางนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาว่างของสมาชิกในทีมได้ทันที จัดสรรงานใหม่ และปรับ กะได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ปรับกำหนดเวลาหรือขอบเขตของโครงการด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง, อัตโนมัติงาน, และสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการในการจัดตารางของคุณ
- จัดการโครงการ ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติส่วนใหญ่จะปลดล็อกได้เฉพาะเมื่อใช้แผนที่มีราคาสูงกว่าหรือสูงกว่าเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขนาด: $69.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย รับฟังความคิดเห็น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ บางครั้งฉันก็เจอปัญหาเล็กน้อย ปัญหาเหล่านั้นแทบจะไม่เคยมีนัยสำคัญเลย
สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย รับฟังความคิดเห็น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ บางครั้งฉันก็เจอปัญหาเล็กน้อย ปัญหาเหล่านั้นแทบจะไม่เคยมีนัยสำคัญเลย
ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมทุกขนาด แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นของตัวเอง เช่น การผสานการทำงานขั้นสูงหรือการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดข้างต้นมีฟังก์ชันลากและวางพื้นฐานสำหรับการจัดกะเวลา แต่ขาดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหรือฟีเจอร์การจัดการงาน
นี่คือจุดที่ ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่าง. มันให้บริการการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา, การจัดการงาน, การติดตามแบบเรียลไทม์, การสื่อสารทีม, การจัดการเวลา, และคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล, ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ.
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางโครงการและกำลังคน!