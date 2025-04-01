บล็อก ClickUp

13 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางที่ดีที่สุดในปี 2025

1 เมษายน 2568

คุณรู้สึกเหนื่อย กับการจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการด้วยตนเองหรือไม่ แต่ละโครงการมีชุดงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรของตัวเอง? มันใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์และความไม่มีประสิทธิภาพ

นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดได้ชัดเจน จัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย และเลื่อนกำหนดส่งงานได้ด้วยเพียงไม่กี่คลิก

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 13 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะจัดการตารางเวลาของคุณเองหรือประสานงานกับทีม เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ดีที่สุด 13 อันดับแรก:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการงานด้วยระบบ AI
  2. Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติ
  3. สลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตตารางเวลา
  4. ลอยตัว: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากร
  5. QuickBooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ
  6. โฮมเบส: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนความจุทรัพยากร
  8. Paycor: ดีที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เป็นมิตรกับพนักงาน
  9. 7Shifts: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะในร้านอาหาร
  10. การคาดการณ์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วยรหัสสี
  11. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน
  12. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำ
  13. การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์ทรัพยากร

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางแบบลากและวาง?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง การเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานและการนัดหมายง่ายขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย

นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา:

  • 🔧การจัดตารางทรัพยากรหลายประเภท:ซอฟต์แวร์ควรช่วยจัดตารางทรัพยากรหลายประเภท (เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์ หรือสมาชิกทีมสำหรับโครงการต่างๆ) ได้พร้อมกัน ทำให้การจัดการตารางที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
  • 📅 การผสานปฏิทิน: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานกับระบบปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar หรือ Outlook
  • 🎨 การจัดรหัสสี: เลือกเครื่องมือที่รองรับการจัดรหัสสีหรือตัวบ่งชี้ทางสายตา เช่น ธงหรือไอคอน สำหรับเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
  • ⚠️ การตรวจจับความขัดแย้ง: ซอฟต์แวร์ควรตรวจจับความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ (เช่น ทรัพยากรที่ถูกจองซ้ำ) และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการจองซ้ำด้วยสัญญาณเตือน เช่น การไฮไลต์เป็นสีแดงหรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • 👀 มุมมองที่กำหนดเอง: ควรเปิดใช้งานการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (วัน, สัปดาห์, เดือน) เพื่อให้เห็นตารางเวลาของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  • 💬 ฟีเจอร์การสื่อสารแบบบูรณาการ: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์การสื่อสารในตัว ซึ่งสามารถส่งการอัปเดตและให้คุณสื่อสารกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • 🔍 ค้นหาและกรอง: ซอฟต์แวร์ควรมีตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงและตัวกรองเพื่อค้นหาเหตุการณ์หรือภารกิจเฉพาะตามเกณฑ์เช่น วันที่, ทรัพยากร, หรือชื่อลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการนำทางในตารางเวลาที่ใหญ่โต
  • 💻 อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดตารางงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว คุณควรสามารถย้ายงาน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ ในปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่น

ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ตรงกับความต้องการของคุณ และทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

🧠 คุณรู้หรือไม่? การจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินสูงถึง 1.3 ล้านดอลลาร์ต่อปี

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานด้วย AI)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: มุมมองปฏิทินของ ClickUp
มองเห็นภาพรวมของงานและจัดตารางงานได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

เครื่องมือจัดตารางเวลาแบบลากและวางมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายขนาด แต่ไม่ใช่กับClickUp

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดตารางเวลา การติดตามงาน การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ClickUp Calendar

ปฏิทินของ ClickUp ผสานการทำงานของงาน และตารางเวลาของคุณอย่างไร้รอยต่อ มอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของวันของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน

ลองดูข้อดีบางประการของการใช้ ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณ:

  • เข้าถึงข้อมูลได้ทันที: ถาม ClickUp Brain เพื่อรับรายละเอียดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตารางเวลาของคุณได้ทุกเมื่อ พร้อมรับคำตอบทันที นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพความพร้อมของทีมเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การจัดการงานและตารางเวลาแบบรวมศูนย์: ClickUp Calendar รวมงานและตารางเวลาของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น ให้ภาพรวมที่ครบถ้วนของวันของคุณ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับหลายเขตเวลาและการบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณ
  • การนัดหมายประชุมอย่างง่ายดาย: ประเมินความพร้อมของทีมได้อย่างรวดเร็วและจัดการประชุมด้วยการผสานข้อมูลอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Teams หรือ Google Meet
  • แถบด้านข้างศูนย์รวมงาน: จัดการงานของคุณได้อย่างสะดวกจากแถบด้านข้างของปฏิทิน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และมองเห็นภาพรวมของงานควบคู่ไปกับตารางเวลาของคุณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การจัดสรรเวลาอย่างชาญฉลาด: รักษาเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับงานสำคัญด้วยการจัดสรรเวลาอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด ClickUp จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่มีความสำคัญของคุณ และจะปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จ
  • การกรองที่มีประสิทธิภาพ: เบื่อกับปฏิทินที่รกตาใช่ไหม? ตัวเลือกการกรองที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด แสดงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือทีมของคุณ และทำให้ตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบ
  • การแชร์สาธารณะอย่างง่ายดาย: ต้องการแชร์ปฏิทินของคุณกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานภายนอกหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณแชร์มุมมองปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
  • การผสานการทำงานแบบสองทางกับ Google Calendar: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการซิงค์ปฏิทิน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถดูงานของคุณควบคู่กับการประชุมที่จัดตารางไว้เพื่อประสบการณ์การจัดตารางที่สอดคล้องกันมากขึ้น
ClickUp Calendar
ระบบบล็อกเวลาโฟกัสอัตโนมัติสำหรับงานสำคัญ และวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยปฏิทิน ClickUp

ClickUp Brain

หากคุณยังลังเลอยู่ นี่คือClickUp Brainที่จะช่วยคุณตัดสินใจ ClickUp AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทรงพลัง ให้สรุปโครงการ, อัปเดตสถานะงาน, รายการที่ต้องทำ, และขั้นตอนต่อไป ให้คุณวางแผนล่วงหน้าและควบคุมตารางเวลาของคุณได้ตลอดเวลา

คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
สร้างตารางเวลาพนักงานด้วย ClickUp Brain

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp

ต้องการทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาง่ายยิ่งขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp มันช่วยให้คุณเข้าใจการพึ่งพาของงาน จัดระเบียบบล็อกงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ และวางแผนตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของเวลาที่ต้องทำให้แต่ละงานเสร็จสิ้น และหลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็น. เทมเพลตยังมี มุมมองแบบฟอร์มการจัดตาราง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางได้อย่างง่ายดาย.

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตอื่น ๆ สำหรับการจัดตารางทีมได้อย่างราบรื่นเทมเพลตตารางกะงาน ClickUpแสดงงานทั้งหมดในรูปแบบที่ชัดเจน พร้อมการจัดตารางงานแบบลากและวางที่ง่ายดายเพื่อปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตการจัดตารางเวลาทีม ClickUpเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นการจัดตารางเวลาและการติดตามงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามความคืบหน้าของงาน, ตั้งลำดับความสำคัญของงาน, และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ต้องพึ่งพากันด้วยClickUp Tasks
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลClickUp
  • วางงานบนมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาประมาณการด้วยฟีเจอร์ประมาณเวลาของClickUp
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนธุรกิจ: $12/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

เราใช้มันทุกวันเพื่อเป็นฉากหลังสำหรับการจัดการประชุมโครงการทั้งหมดกับลูกค้า การประชุมวางแผนโครงการภายใน การประชุมความคืบหน้าของโครงการภายใน และการจัดตารางทรัพยากร นอกจากนี้ เรายังใช้มันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานกับลูกค้าปลายทาง ซึ่งจะช่วยชี้แจงความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เราใช้มันทุกวันเพื่อเป็นฉากหลังสำหรับการจัดการประชุมโครงการทั้งหมดกับลูกค้า การประชุมวางแผนโครงการภายใน การประชุมความคืบหน้าของโครงการภายใน และการจัดตารางทรัพยากร นอกจากนี้ เรายังใช้มันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานกับลูกค้าปลายทาง ซึ่งจะช่วยชี้แจงความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. Connecteam (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติ)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Connecteam
ผ่านทาง Connecteam

Connecteam มอบการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน, คุณสมบัติ, และการลาของพนักงานของคุณ ทำให้คุณสามารถวางแผนและจัดตารางกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถ ลากบัตรพนักงานและวางลงในช่องปฏิทิน เพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนกะได้ Connecteam ยังอนุญาตให้จัดตารางอัตโนมัติตาม ชุดทักษะและความชอบของพนักงาน, การครอบคลุมกะ, และกะที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายกะเป็นธรรมในหมู่พนักงานและลดความเสี่ยงจากการทำงานหนักเกินไป

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • สร้างแม่แบบตารางเวลาประจำวันหรือรายสัปดาห์และทำให้การหมุนเวียนกะเป็นอัตโนมัติ
  • กำหนดเวลางาน, ส่งการแจ้งเตือน, และติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์
  • เปิดใช้งานการจัดตารางกะงานหลายสถานที่สำหรับพนักงานที่ทำงานในไซต์ต่างๆ
  • เข้าถึงและแก้ไขตารางกะงานบนแอปมือถือได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • บริการลูกค้าให้บริการผ่านทางอีเมลเท่านั้น ซึ่งอาจช้ากว่าการสนับสนุนผ่านการแชทสด

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $35/เดือน
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นที่ $119/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้ (เพิ่ม $3.6 ต่อผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ
  • Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?

ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาดีมาก ฉันสามารถทำซ้ำสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ทันที และสมาชิกในทีมสามารถขอลาหยุดได้ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก ฉันหวังว่าสมาชิกใหม่ของกลุ่มจะถูกเพิ่มเข้าไปในห้องแชทที่มีอยู่แล้ว

ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาดีมาก ฉันสามารถคัดลอกสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ทันที และสมาชิกในทีมสามารถขอลาหยุดได้ มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก ฉันหวังว่าสมาชิกใหม่ของกลุ่มจะถูกเพิ่มเข้าไปในห้องแชทที่มีอยู่แล้ว

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตารางการทำงาน 9/80 คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีวิธีการอย่างไร?

3. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเทมเพลตตารางเวลา)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Sling
ผ่านทาง สลิง

Sling เป็นเครื่องมือจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการจัดการกะงานของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถ สร้างแม่แบบตารางงานพนักงาน สำหรับ กะงานที่เกิดซ้ำ และประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการลาหรือคำขอเปลี่ยนกะของพนักงาน และกำหนดกะงานตามสถานที่ทำงานได้อีกด้วย

Sling สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบเงินเดือนและระบบติดตามเวลา ทำให้ง่ายต่อการรักษาความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์การส่งข้อความเพื่อช่วยให้ทีมติดต่อกัน ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงกะหรือการอัปเดตที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sling

  • ลงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยกะที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
  • กรองตารางเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • สลับกะได้อย่างราบรื่นโดยให้พนักงานสามารถเลือกกะที่ว่างได้
  • ติดตามงานปัจจุบันของพนักงานและบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อจำกัดของสายคล้อง

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง การผสานรวม และความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้

การกำหนดราคาแบบสลิง

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $2 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของสลิง

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sling อย่างไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง; ฉันใช้มันเพื่อจัดตารางความต้องการของทรัพยากรทุกอย่างที่บริษัทปัจจุบันของฉัน. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา.

ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง; ฉันใช้มันเพื่อจัดตารางความต้องการของทรัพยากรทุกอย่างที่บริษัทปัจจุบันของฉัน. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา.

ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตารางกะพบว่าการจัดตารางงานที่เสถียรนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจ

4. ลอยตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากร)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Float
ผ่านทาง ลอย

Float เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถ กำหนดงาน ปรับตารางเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย Float ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบขีดความสามารถของทีม กำหนดเวลาโครงการ และงบประมาณ

ซอฟต์แวร์ยังรองรับการวางแผนโครงการหลายโครงการ, การคาดการณ์, และการรายงาน, พร้อมการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Slack

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • ทำให้การจัดตารางโครงการง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Float สำหรับการจัดตารางและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามการใช้ความจุของทรัพยากรแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนเมื่อเกินความจุ
  • จัดสรรงานและทรัพยากรเป็นชั่วโมงหรือเปอร์เซ็นต์

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • อาจเป็นเรื่องยากที่จะไปยังส่วนงานใน Float

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • เริ่มต้น: $7.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการลอยตัว

  • G2: 4. 3/5 (1,580+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?

Float เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านไทม์ไลน์ของโครงการ, มอบหมายงาน, และปรับตารางเวลาได้ด้วยฟังก์ชันลากและวาง ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Float คือการแจ้งเตือนไม่ทันที ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องการการอัปเดตอย่างรวดเร็ว

Float เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านไทม์ไลน์ของโครงการ จัดสรรงาน และปรับตารางเวลาด้วยการลากและวางได้อย่างสะดวก ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Float คือการแจ้งเตือนไม่ทันที ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็ว

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุด

5. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เกิดซ้ำ)

ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาแบบลากและวาง: Quickbooks Time
ผ่านทาง Quick Books Time

QuickBooks Time มีฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบลากและวางที่ช่วยให้การมอบหมายกะงานเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ผู้จัดการสามารถ ย้ายกะงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยการลากชื่อหรือช่วงเวลาทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงาน ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานภาคสนามหรือมีตารางงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

คุณยังสามารถ ตั้งเวลาทำงานซ้ำ ได้โดยการลากและวางงานจากตารางเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม QuickBooks Time ไม่รองรับการสลับกะ ดังนั้นผู้จัดการจะต้องปรับตารางเวลาด้วยตนเองหากพนักงานต้องการเปลี่ยนกะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานและเวลาพักของพนักงาน และป้องกันการทุจริตเวลาด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่และจดจำใบหน้า
  • จัดตารางกะได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบลากและวาง
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
  • บริหารโครงการและติดตามงบประมาณเพื่อปรับปรุงผลกำไร
  • สร้างแม่แบบตารางเวลาหรือคัดลอกตารางเวลาจากสัปดาห์ก่อนหน้า

ข้อจำกัดของ QuickBooks Time

  • QuickBooks Time อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีข้อบกพร่องและอาจใช้งานได้ยาก

ราคาของ QuickBooks Time

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $17.50/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $32. 50/เดือน
  • เพิ่มเติม: $49. 50/เดือน
  • ขั้นสูง: $117. 50/เดือน

QuickBooks Time คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6900+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks Time อย่างไรบ้าง?

QuickBooks time ช่วยในการจัดทำรายงานโดยละเอียด ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย และยังมอบคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ บางครั้งการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก

QuickBooks time ช่วยในการจัดทำรายงานอย่างละเอียด ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย และยังมอบคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ บางครั้งการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องยาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 ไปใช้ได้อย่างไร?

6. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Homebase
ผ่านทาง โฮมเบส

Homebase เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการการจัดตารางเวลา, การจ่ายเงินเดือน, การสรรหาและบรรจุเข้าทำงาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และโซลูชันอื่น ๆ. มันช่วยให้คุณสามารถจัดการกะงาน, ทำสำเนาตารางเวลา, และแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับตารางงานที่กำลังจะมาถึงได้โดยอัตโนมัติ.

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการ ติดตามการคาดการณ์ยอดขายและเป้าหมายแรงงาน เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งทุกกะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดในการขอลาหยุดพร้อมระบุวันที่ห้ามลาได้ เพื่อไม่ให้ตารางงานของคุณได้รับผลกระทบจากคำขอที่ไม่คาดคิด

คุณสมบัติเด่นของ Homebase

  • สร้างและกำหนดกะการทำงานตามความพร้อมใช้งานและงบประมาณ พร้อมตัวเลือกให้พนักงานเลือกหรือสลับกะได้
  • เพิ่มบันทึกส่วนตัวในกะเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทราบถึงงานสำคัญ
  • ลงเวลาเข้า/ออกงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการติดตาม GPS
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถอัปเดตตารางเวลาของตนเองเพื่อจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของโฮมเบส

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการให้บริการ
  • ระบบเงินเดือนเป็นบริการเสริม และฟีเจอร์หลายอย่างจะมีเฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า

ราคาของโฮมเบส

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $24.95 ต่อสถานที่/เดือน
  • เพิ่มเติม: $59.95 ต่อสถานที่/เดือน
  • ครบทุกฟังก์ชันในหนึ่งเดียว: $99.95 ต่อสถานที่/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Homebase

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบเปิดแอปและดูภาพรวมรายวันของทุกคนที่ทำงาน กะของพวกเขา และแผนกต่าง ๆ การจัดวางตารางเวลาทำให้ดูง่ายขึ้นและสามารถเห็นว่ามีเวลาว่างเพิ่มเติมให้ทำงานหรือไม่ ควรทำให้การเข้าถึงเพื่อขอเวลาทำงานสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนง่ายขึ้นอีกนิด

ฉันชอบเปิดแอปและดูภาพรวมประจำวันของทุกคนที่ทำงาน กะของพวกเขา และแผนกต่าง ๆ การจัดวางตารางเวลาทำให้ดูง่ายขึ้นและสามารถเห็นว่ามีเวลาว่างเพิ่มเติมให้ทำงานหรือไม่ ควรทำให้การเข้าถึงเพื่อขอเวลาทำงานสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย

เกร็ดความรู้: แม้แต่ NASA ก็ยังต้องพึ่งพาระบบการจัดตารางเวลาขั้นสูงสำหรับการฝึกอบรมลูกเรือการจัดการกิจกรรมบนสถานีอวกาศนานาชาติ และการสื่อสารกับเครือข่ายอวกาศลึก

7. Resource Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกำลังทรัพยากร)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Resource Guru
ผ่านทาง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร

Resource Guruนำเสนอทั้งฟีเจอร์การจัดตารางทรัพยากรและการจัดตารางโครงการคุณสามารถ ลาก, วาง, ขยาย, หรือคัดลอกงานและไทม์ไลน์ของโครงการ ได้ มันช่วยให้คุณสามารถกรองทรัพยากรตามทักษะ, แผนก, สถานที่, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถตั้งค่า ขีดจำกัดการใช้งานสูงสุด เป็นแถบเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรพนักงาน หรือฟรีแลนซ์เกินความจำเป็นได้ ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนกำลังทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การจัดการทรัพยากร และรายงานโดยละเอียด ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru

  • ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดสรรทรัพยากรและปรับระยะเวลาของโครงการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นโดยแสดงว่าใครกำลังทำงานอะไรและเมื่อใด เพื่อให้การประสานงานของทีมดีขึ้น
  • กำหนดตารางงานและทรัพยากรสำหรับโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังซึ่งติดตามการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการดึงกิจกรรมและงานจากปฏิทินของคุณ

ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เน้นการจัดตารางทรัพยากรมากกว่าการจัดการงานที่มีรายละเอียด

ราคาของ Resource Guru

  • แผนกิ้งก่า: 5 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • แผน Blackbelt: 8 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • แผนแม่บท: 12 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Resource Guru

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Resource Guru อย่างไรบ้าง?

ผม/ฉันขอขอบคุณที่สามารถดูตารางเวลาทั้งหมดของโครงการต่าง ๆ ได้ในปลายนิ้ว แม้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินหรือกำลังวิ่งผ่านสนามบินก็ตาม นอกจากนี้ ผม/ฉันยังได้รับการแจ้งเตือนหากตารางเวลาของผม/ฉันมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการของผม/ฉัน หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางเวลา

ผม/ฉันขอขอบคุณที่สามารถดูตารางเวลาทั้งหมดของหลายโครงการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แม้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินหรือกำลังวิ่งผ่านสนามบินก็ตาม นอกจากนี้ ผม/ฉันยังได้รับการแจ้งเตือนหากตารางเวลาของผม/ฉันมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการของผม/ฉัน หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางเวลา

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้ใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากปฏิทิน, แชท, ความคิดเห็นของงาน, เอกสาร, และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!

8. Paycor (ดีที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาที่เป็นมิตรกับพนักงาน)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: Paycor
ผ่านทาง Paycor

Paycor เป็นซอฟต์แวร์จัดการเงินเดือนและกำลังคน ด้วยโซลูชันการจัดการกะงาน คุณสามารถ ลากและวางกะงานบนปฏิทิน สร้างแม่แบบรายสัปดาห์ และอัปเดตพนักงานของคุณด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ กำหนดกฎการตั้งเวลาทำงานแบบกำหนดเอง ได้ เช่น การจำกัดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานสามารถทำงานได้ ข้อดีที่สุดของ Paycorคือระบบการจัดตารางงานแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้สร้างตารางงานที่เป็นมิตรกับพนักงานและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ระบบจะส่งคำเตือนให้คุณในกรณีที่กะของพนักงานเพิ่มขึ้นเกินจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเด่นของ Paycor

  • จัดการคำขอลาในที่เดียวเพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
  • กำหนดรหัสงานและหมวดหมู่แรงงานให้กับกะ
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงกะบนแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ Paycor

  • Paycor มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ราคาของ Paycor

  • ราคาตามความต้องการ

Paycor ratings and reviews

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Paycor อย่างไรบ้าง?

โดยส่วนใหญ่แล้ว Paycor เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันสามารถจัดการพนักงานในระบบได้อย่างง่ายดาย ในฝั่งของพนักงาน เราพบว่าประสบการณ์การใช้งานก็ใช้งานง่ายเช่นกัน และแอปมือถือทำงานได้ดี มีปัญหาเล็กน้อยในการใช้แพลตฟอร์ม Paycor เป็นครั้งคราว แต่ไม่มีอะไรผิดปกติจากที่คาดหวังไว้ สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือการขาดความสามารถในการปรับแต่งในบางพื้นที่

โดยส่วนใหญ่แล้ว Paycor เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันสามารถจัดการพนักงานในระบบได้อย่างง่ายดาย ในฝั่งของพนักงาน เราพบว่าประสบการณ์การใช้งานก็ใช้งานง่ายเช่นกัน และแอปพลิเคชันบนมือถือทำงานได้ดี แม้ว่าจะมีความยากลำบากในการใช้แพลตฟอร์ม Paycor อยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือการขาดความสามารถในการปรับแต่งในบางพื้นที่

9. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะในร้านอาหาร)

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวาง: 7shifts
ผ่านทาง 7shifts

7shifts เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหาร ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนตารางงานได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงการคาดการณ์แรงงานและยอดขายที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีพนักงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมควบคุมการเงินได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วยแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเรียนรู้จากรูปแบบที่ผ่านมาเพื่อสร้างตารางการทำงานที่เหมาะสมที่สุดตามฤดูกาลและปริมาณผู้เข้าพัก

พนักงานยังได้รับประโยชน์จากความสามารถในการขอเปลี่ยนกะและส่งคำขอลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านแรงงาน 7shifts ช่วยให้ผู้จัดการร้านอาหารประหยัดเวลา ลดต้นทุน และปรับปรุงความแม่นยำในการจัดตารางงานโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ 7shifts

  • ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติการลากและวาง ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • เพิ่มความแม่นยำในการจัดตารางเวลาโดยใช้ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งจะเรียนรู้จากรูปแบบที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงาน
  • อัปเดตตารางเวลา จัดการเวลาหยุด และสลับกะงานได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
  • ติดตามการเข้างานของพนักงานด้วยแอปบันทึกเวลา

ข้อจำกัดของ 7shifts

  • ระบบไม่ได้แจ้งเตือนพนักงานให้หยุดพัก และอนุญาตให้พนักงานสิ้นสุดการหยุดพักก่อนเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ราคาของ 7shifts

  • Comp: ฟรี
  • อาหารจานหลัก: $29.99 ต่อสถานที่/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • บริการทั้งหมด: $69.99 ต่อสถานที่/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • กูร์เมต์: $135.00 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

7shifts คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง 7Shifts อย่างไรบ้าง?

มันทำให้การสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่าย ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย อาจต้องใช้เวลาปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อเรียนรู้การใช้งาน แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะพบว่าใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก

มันทำให้การสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่าย ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย อาจต้องใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้ระบบอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะพบว่าใช้งานง่ายและสะดวกมาก

🧠 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่า38% ของกะงานในร้านอาหารไม่ได้รับการจัดสรรพนักงานอย่างเหมาะสมในสัปดาห์ที่กำหนด โดยบางกะงานอาจมีพนักงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ความไม่สอดคล้องนี้อาจนำไปสู่การบริการที่ช้าลง ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และการหมดไฟของพนักงาน

10. การคาดการณ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางด้วยรหัสสี)

การพยากรณ์สำหรับการจัดตารางสี
ผ่านทาง การคาดการณ์

Forecast ช่วยปรับปรุงการวางแผนโครงการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยสี. ซึ่งทำให้สามารถวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ, ติดตามการมอบหมายงานของทีม, และระบุพนักงานที่ถูกจองเกินได้ง่ายขึ้น.

ด้วย Forecast คุณสามารถ สังเกตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคนพร้อมสำหรับงานใหม่และมั่นใจได้ว่าภาระงานจะสมดุล เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน

ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มช่วย จัดการวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ พร้อมลดงานด้านการบริหารจัดการ คุณสามารถดูแผนงานได้ตามโครงการหรือสมาชิกทีมแต่ละคน และแชร์ตารางงานกับทีมเพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • กำหนดไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามความพร้อมของทีมโดยใช้กราฟแสดงขีดความสามารถที่แบ่งตามสี เพื่อช่วยในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
  • จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับสมดุลปริมาณงานและป้องกันความล่าช้า เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา
  • ติดตามและปรับปรุงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกทันที เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของการคาดการณ์

  • การคาดการณ์ไม่เครดิตเงินฝากกับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในบัญชีโครงการ

การคาดการณ์ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

การคาดการณ์คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Forecast อย่างไรบ้าง?

ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้ การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ทำได้รวดเร็ว การจัดการงานและการจัดตารางเวลาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีเวลาตอบสนองที่ดีเช่นกัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้ การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ทำได้รวดเร็ว การจัดการงานและการจัดตารางเวลาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีเวลาตอบสนองที่ดีเช่นกัน

11. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน)

อาสนะสำหรับการจัดตารางงาน
ผ่านทาง Asana

Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีมุมมองหลากหลายสำหรับการจัดตารางงานโครงการ รวมถึงมุมมองแบบรายการ กระดาน และปฏิทิน คุณสามารถ สร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้ปรับแต่งงานและลำดับความสำคัญได้ง่าย เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว Asana ยังเชื่อมโยงกิจกรรมประจำวันของคุณกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย มันช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปตามแผน

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ดูงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดเจ็ดวัน
  • ติดตามกิจกรรมไม่จำกัดและจัดเก็บไฟล์ (ไฟล์ละไม่เกิน 100MB) เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
  • ใช้แนวทางการบริหารโครงการที่หลากหลายพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันในแอปและกระบวนการอนุมัติ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ฟีเจอร์การส่งออกข้อมูลของ Asana สามารถปรับปรุงได้ และขาดคู่มือการใช้งาน

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือน
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (13000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบมันมากเพราะมันมีระบบการจัดการงานที่มีความคล่องตัวซึ่งรวมกำหนดเวลา ระดับความสำคัญ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดกำหนดเวลา และงานต่างๆ ถูกมอบหมายไปยังทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน งานต่างๆ และการนำทางในระบบอาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและทำความเข้าใจงานที่ตั้งไว้และวันที่ติดตามผล แต่เมื่อมีเวลาในการเรียนรู้แล้ว มันก็จะง่ายขึ้นในการใช้งาน

ฉันชอบมันมากเพราะมันมีระบบการจัดการงานที่มีความคล่องตัวซึ่งรวมเอาเส้นตาย ระดับความสำคัญ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดเส้นตายใดๆ และงานต่างๆ ถูกมอบหมายไปยังทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน งานต่างๆ และการนำทางในระบบอาจดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและทำความเข้าใจงานที่ตั้งไว้และวันที่ติดตามผล แต่เมื่อมีเวลาในการเรียนรู้แล้ว มันจะง่ายขึ้นในการใช้งาน

🧠 คุณรู้หรือไม่?ตารางการทำงานตามจังหวะชีวภาพ (Chronoworking)คือเทรนด์ใหม่ที่กลายเป็นกระแสไวรัลและกำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของการทำงานในหลายบริษัท! แทนที่จะยึดติดกับตารางเวลาแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นแบบเดิม ๆ การทำงานตามจังหวะชีวภาพจะส่งเสริมให้พนักงานปรับเวลาทำงานให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพตามธรรมชาติของแต่ละคน วิธีการที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาที่ตรงกับระดับพลังงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนตื่นเช้าหรือคนชอบทำงานตอนกลางคืน

12. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ)

Monday.com สำหรับการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ
ผ่านทาง Monday.com

Monday.com นำเสนอ เครื่องมือจัดตารางงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยคุณวางแผนวันหรือสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงงานใหม่และกำหนดรหัสสีให้กับงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ Monday.com คุณสามารถ ตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาของคุณมากที่สุดที่ไหนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) โดยเฉพาะ พร้อมนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ดูงานและโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยการผสานรวมกับ Google Calendar
  • เพิ่มสถานะความสำคัญให้กับงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความรับผิดชอบ
  • สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • เครื่องมือกรองงานอาจมีข้อจำกัด และพื้นที่ "งานของฉัน" ไม่ค่อยมีประโยชน์

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบที่สุดของวันจันทร์คือความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับโปรเจกต์ของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวเลขบางอย่างหรือติดตามโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ สี ประเภท และแทบทุกอย่างที่ฉันนึกออกได้จากมุมมองหลัก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการติดตามสิ่งต่าง ๆ หรือนำเสนอหากจำเป็น ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันคิดได้คือบางครั้งตัวแสดงแบบฟอร์มและตารางอาจมีปัญหา เช่น ไม่เรียงลำดับหรือแนบไฟล์อัปโหลดจากแบบฟอร์มของผู้อื่น

หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบที่สุดของวันจันทร์คือความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับโปรเจกต์ของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวเลขบางอย่างหรือติดตามโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ สี ประเภท และแทบทุกอย่างที่ฉันนึกออกได้จากมุมมองหลัก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการติดตามสิ่งต่าง ๆ หรือนำเสนอหากจำเป็น ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ฉันคิดได้คือบางครั้งตัวแสดงแบบฟอร์มและตารางอาจมีปัญหา เช่น การจัดลำดับไม่ถูกต้องหรือแนบไฟล์อัปโหลดจากแบบฟอร์มของผู้อื่น

13. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการคาดการณ์ทรัพยากร)

การทำงานเป็นทีมเพื่อการคาดการณ์ทรัพยากร
ผ่านทาง การทำงานเป็นทีม

Teamwork เป็น เครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรหรือเวลาให้กับโครงการใดก็ได้ ผ่านการกำหนดตารางเวลาแบบลากและวาง ด้วย Teamwork คุณสามารถคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการในอนาคตและปรับการจัดสรรได้ตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของโครงการใด ๆ ได้ง่ายขึ้นและคาดการณ์กำไรของคุณได้

การทำงานเป็นทีมยังทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนกำลังคน โดยให้การมองเห็นภาระงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน ฟีเจอร์การจัดตารางงานแบบลากและวางนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาว่างของสมาชิกในทีมได้ทันที จัดสรรงานใหม่ และปรับ กะได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ปรับกำหนดเวลาหรือขอบเขตของโครงการด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง, อัตโนมัติงาน, และสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการในการจัดตารางของคุณ
  • จัดการโครงการ ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • คุณสมบัติส่วนใหญ่จะปลดล็อกได้เฉพาะเมื่อใช้แผนที่มีราคาสูงกว่าหรือสูงกว่าเท่านั้น

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขนาด: $69.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?

สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย รับฟังความคิดเห็น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ บางครั้งฉันก็เจอปัญหาเล็กน้อย ปัญหาเหล่านั้นแทบจะไม่เคยมีนัยสำคัญเลย

สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย รับฟังความคิดเห็น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ บางครั้งฉันก็เจอปัญหาเล็กน้อย ปัญหาเหล่านั้นแทบจะไม่เคยมีนัยสำคัญเลย

ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบลากและวางช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมทุกขนาด แต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นของตัวเอง เช่น การผสานการทำงานขั้นสูงหรือการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดข้างต้นมีฟังก์ชันลากและวางพื้นฐานสำหรับการจัดกะเวลา แต่ขาดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหรือฟีเจอร์การจัดการงาน

นี่คือจุดที่ ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่าง. มันให้บริการการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา, การจัดการงาน, การติดตามแบบเรียลไทม์, การสื่อสารทีม, การจัดการเวลา, และคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล, ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ.

ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางโครงการและกำลังคน!