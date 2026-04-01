เพิ่มประสิทธิภาพกับ Claude ด้วย ClickUp AI

ClickUp หรือ Claude? คุณไม่จำเป็นต้องเลือก
ทีมของคุณเลือก Claude เป็นมาตรฐาน AI ของคุณ นั่นทำให้ ClickUp มีคุณค่ามากขึ้น ไม่ใช่ลดลง Claude เป็นเครื่องมือการคิดวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้ระดับสูง ClickUp AI เป็นชั้นความฉลาดสำหรับองค์กรทั้งหมด Claude ต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อคิดวิเคราะห์ และ ClickUp คือระบบที่ให้ข้อมูลนั้น
ในขณะเดียวกัน ClickUp AI จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องมีการกระตุ้น และมอบ AI ให้กับทุกคนในทุกทีมในกระบวนการทำงานที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว
โคล้ดจัดการการคิดวิเคราะห์เชิงลึกและข้ามระบบสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคของคุณ ClickUp AI จัดการอีก 95% ของกำลังคนของคุณ ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อมอบวิธีการที่ชาญฉลาดในการขยายการใช้งาน AI ในที่ทำงาน
การทำงานของ ClickUp AI
ClickUp AI คือชุดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจรที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทีมของคุณใช้จัดการงานอยู่แล้ว
แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงส่วนเสริมที่แยกออกจากงานของคุณโดยสิ้นเชิง ClickUp มอบConverged AI Workspaceแห่งแรกของโลกให้กับคุณ — ที่ซึ่ง AI เข้าใจงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีบริบท และช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในทุกส่วนของกระบวนการทำงาน
นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้:
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือชั้นความฉลาดที่ติดตั้งไว้ในตัวภายใน ClickUp. มันทำให้พื้นที่ทำงานของคุณฉลาดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่ามนุษย์จะอ่านข้อมูลหรือ Claude จะดึงข้อมูลผ่าน MCP.
- @mention Brain: แท็ก Brain เหมือนเพื่อนร่วมทีมในภารกิจ เอกสาร หรือแชทใด ๆ ก็ตาม เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณตลอด 24 ชั่วโมง
- คำตอบอัตโนมัติ: AI ตอบคำถามโดยอัตโนมัติในแชทและกระทู้ความคิดเห็น ทำให้มนุษย์ไม่ต้อง
- ข้อมูลเชิงบริบท: ตรวจสอบบริบทการทำงานทั้งหมดเพื่อจับและปรับปรุงฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
- การค้นหาภายในองค์กร: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ รับคำตอบจากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น และไฟล์แนบ โดยเคารพสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละพื้นที่ทำงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองโดย AI: ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของงาน: ความรู้สึก, คะแนนความสำคัญ, การจัดประเภทหมวดหมู่, และสรุป ไม่ต้องการการป้อนข้อมูล
- ผู้จัดการโครงการ AI: สรุปโครงการโดยอัตโนมัติบนแดชบอร์ด ตรวจจับอุปสรรคที่ขัดขวางงาน แนะนำผู้รับผิดชอบ และสร้างการอัปเดตสถานะจากกิจกรรมจริง
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง!
ซูเปอร์เอเจนต์
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถกำหนดค่าด้วยคำแนะนำ ตัวกระตุ้น เครื่องมือ ความรู้ และความทรงจำผ่านตัวสร้างซูเปอร์เอเจนต์
คุณสามารถแท็กพวกเขา, มอบหมายงานให้พวกเขา, ส่งข้อความส่วนตัวให้พวกเขาในแชท, และแม้กระทั่ง @mention พวกเขาในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ พวกเขาทำตัวเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์, ทำขั้นตอนที่จำเป็นอย่างอิสระเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
คุณไม่จำเป็นต้องกระตุ้นพวกเขาในทุกขั้นตอน พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระ
ทุกแผนกมีชุดข้อมูลตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน:
|แผนก
|ตัวแทน
|การจัดการโครงการ
|เจ้าหน้าที่รับเรื่อง, เจ้าหน้าที่ประจำ, เจ้าหน้าที่ดูแลช่วงเย็น, เจ้าหน้าที่ตอบกลับสด
|การตลาด
|ตัวแทนสรุป, ตัวแทนเนื้อหา, ตัวแทนแบรนด์, ตัวแทนข้อมูลสด
|ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|ตัวแทน PRD, ตัวแทนคัดกรอง, ตัวแทนสร้างโค้ดอัตโนมัติ, ตัวแทนตอบคำถามสด
|ทรัพยากรบุคคล
|เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพึงพอใจ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ตอบคำถามสด
|ภาวะผู้นำ
|ตัวแทนเตือนเป้าหมาย, ตัวแทนปรับแนว, ตัวแทนผลลัพธ์สำคัญ, ตัวแทนอัปเดตสถานะ
|ยอดขาย
|ตัวแทนลูกค้าสำหรับกระบวนการขาย
Bell Directพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมเทคนิคก็สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ClickUp Super Agents ทีมงานได้ทำให้กระบวนการรับและคัดกรองงานตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเพิ่มเครื่องมือใหม่
ระบบอัตโนมัติและตัวแทนสภาพแวดล้อม
นี่คือตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาในพื้นหลังโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น. คิดถึง:
- สรุปข้อมูลบนแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นทุกเช้า
- การอัปเดตสถานะที่ถูกส่งออกไปโดยไม่มีการเช็คอิน
- งานที่ถูกจัดลำดับความสำคัญและส่งต่อโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ
- รายการที่เกินกำหนดชำระถูกทำเครื่องหมายและส่งต่อ
- ข้อมูลที่ได้รับการเสริมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
สำหรับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญสูงจนสมควรได้รับการพัฒนาเฉพาะทาง ClickUp's Forward Deployed Engineers จะออกแบบและติดตั้งเอเจนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะขององค์กรของคุณ ด้วยCertified Agents คุณจะได้รับบริการติดตั้งแบบครบวงจรและการใช้งานไม่จำกัด
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ได้คะแนน 96 จาก 100ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดได้คะแนน 61 โดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในช่วง 40 ถึง 50
ในทางปฏิบัติ ทีมงานสามารถเปลี่ยนจากแนวคิด → แผน → การดำเนินการได้ภายในขั้นตอนเดียว โดยมีการแก้ไขจากมนุษย์น้อยที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้ Certified Agent โดดเด่นในเกณฑ์มาตรฐานนี้
การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยClickUp CalendarและAI Notetaker ทีมงานสามารถกำหนดเวลาการประชุมในบริบทที่เหมาะสมและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสแกนปฏิทินของทีมเพื่อดูความพร้อมและจัดตารางการประชุม
- เข้าร่วมการประชุมจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ—พร้อมป้ายกำกับผู้พูด, สรุป, หัวข้อสำคัญ, และการตัดสินใจที่เน้นให้เห็น
- AI สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมและเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้
- การติดตามผลเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สรุปจะถูกโพสต์ไปยังพื้นที่ ClickUpที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่ได้พูดคุยกัน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องได้
ตัวเลือกโมเดล AI หลายรูปแบบในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดเป็นพิเศษ ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง ChatGPT, Claude (รวมถึง Opus 4.6), Gemini และ AI โมเดลชั้นนำอื่น ๆ อีกกว่า 12 แบบ ได้โดยตรงจากแถบเครื่องมือของ ClickUp โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
สมองใช้โมเดลเหล่านี้อยู่เบื้องหลังเพื่อความฉลาดของพื้นที่ทำงาน และ Super Agents สามารถถูกกำหนดค่าให้ใช้ประโยชน์จากโมเดลใด ๆ ที่มีอยู่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดโมเดลที่พร้อมใช้งานตามแต่ละพื้นที่ทำงานได้
ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณได้รับการให้เหตุผลของ Claude ภายใน ClickUp แล้ว โดยนำไปใช้กับบริบทการทำงานทั้งหมด
สิ่งที่โคล้ดนำมาสู่โต๊ะ
โคล้ดเป็นเครื่องมือการให้เหตุผลที่ทรงพลัง และเมื่อใช้ร่วมกับคลิกอัพ จะเพิ่มความสามารถทางปัญญาข้ามระบบที่แท้จริง:
- Claude Code: การเขียนโค้ดเชิงตัวแทนที่ทำงานบนเทอร์มินัลโดยตรง การแก้ไขไฟล์หลายไฟล์โดยอัตโนมัติ การปรับโครงสร้างโค้ด และการดีบัก เหมาะสำหรับนักพัฒนา
- โคล้ด โคเวิร์ค: ตัวแทนงานความรู้เชิงพื้นหลัง คิดถึงสเปรดชีต รายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
- Claude Desktop: ผู้ช่วย AI ทั่วไปสำหรับการทำงานเชิงลึก การวิจัย และการวิเคราะห์ส่วนบุคคล
โคล้ดเชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP (Model Context Protocol) ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดที่ช่วยให้เครื่องมือ AI ใด ๆสามารถอ่านและเขียนข้อมูล ไปยังระบบภายนอกได้ เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ ClickUp ให้โคล้ดเข้าถึงอย่างเต็มที่ต่อภารกิจ, เอกสาร, ความคิดเห็น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการค้นหา
🌟 นี่เป็นเรื่องที่ดี ยิ่งมีเครื่องมือ AI ที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP มากเท่าไร ClickUp ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะระบบบริบท
สี่เหตุผลที่ ClickUp และ Claude ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า
แทนที่จะแข่งขันกัน ClickUp และ Claude กลับเสริมซึ่งกันและกันในด้านการวิเคราะห์ การดำเนินงาน และการนำไปใช้ทั่วทั้งทีม พวกเขาผสานการคิดวิเคราะห์เชิงลึกเข้ากับบริบทการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดที่ชาญฉลาดให้กลายเป็นงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธี:
1. วิเคราะห์ด้วย Claude, จัดระเบียบด้วย ClickUp
👉🏼 โคล้ดมีความสามารถยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์—การวิจัย, การสังเคราะห์, การสำรวจว่ากระบวนการทำงานอาจมีลักษณะอย่างไร, การดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ, และการสร้างคำแนะนำ. นั่นคือสิ่งที่เครื่องมือการให้เหตุผลทำได้ดี.
🏆 ClickUp คือที่ที่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลายเป็นกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่ง.
- การวิเคราะห์กลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
- คำแนะนำกลายเป็น Super Agent ที่ทำงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- การวิจัยถูกจัดโครงสร้างเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกับโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจะกลายเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และมีการควบคุม ซึ่งทั้งองค์กรสามารถดำเนินการตามได้
โคล้ดช่วยคุณคิดว่าจะทำอะไร. ClickUp AI ช่วยคุณทำมันได้จริง ๆ ในปริมาณมาก สำหรับทุกทีม โดยไม่มีใครต้องบอกอะไรอีก.
2. ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับองค์กร เทียบกับปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคลสำหรับแต่ละบุคคล
👉🏼 สิ่งที่คุณสร้างใน Claude จะอยู่กับคุณเสมอ: ทักษะของคุณ การตั้งค่า MCP ของคุณ บริบทโครงการของคุณ หากคุณสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา ทีมที่เหลือจะไม่มีทางเห็น ใช้ หรือได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น
🏆 ClickUp AI ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกัน:
- ซูเปอร์เอเจนต์จะมองเห็นได้ภายในพื้นที่ทำงาน เมื่อมีบุคคลหนึ่งสร้างเอเจนต์ องค์กรทั้งหมดจะได้รับประโยชน์
- การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpจะถูกกระตุ้นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเองของ AI จะถูกเติมข้อมูลสำหรับทั้งทีม
- ฐานความรู้ที่แชร์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคนและตัวแทนทุกคน
3. ปัญญาที่ทำงานตลอดเวลา vs. คำตอบตามความต้องการ
👉🏼 Claude จะทำงานเมื่อมีคนสั่งงาน หากไม่มีใครถาม จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
🏆 ClickUp AI ทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าใครจะสนใจหรือไม่ก็ตาม:
- Brain เสริมข้อมูลในเบื้องหลัง: สรุปโครงการ, เติมข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเอง, อัปเดตฐานความรู้
- ตัวแทนอัตโนมัติ ตรวจสอบพื้นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: แจ้งเตือนงานที่ค้างอยู่, จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่โดยอัตโนมัติ, และสร้างสรุปข้อมูลในแดชบอร์ด
- ซูเปอร์เอเจนต์ ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเวิร์กโฟลว์: การเปลี่ยนแปลงสถานะ, งานใหม่, การกล่าวถึง, และตารางเวลา
พื้นที่ทำงานจะฉลาดขึ้นทุกชั่วโมงโดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุมอย่างจริงจัง คุณไม่ได้ใช้ ClickUp AI เหมือนกับที่คุณใช้ Claude ClickUp AI ทำงานอยู่ตลอดเวลา
4. ความลึกของบริบทที่ทำให้โคล้ดฉลาดขึ้น
ClickUp AI เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับข้อมูล ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อClaude เชื่อมต่อกับ ClickUp ผ่าน MCP มันไม่ได้อ่านข้อมูลงานดิบ แต่กำลังอ่านข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว: สรุปที่สร้างโดยสมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดประเภทโดย AI และข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่มีโครงสร้างซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครสั่งให้ทำ
วงจรการทบต้น:
🤝 ผลลัพธ์: Claude ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะ ClickUp AI ได้ทำงานหนักในการจัดระเบียบ สรุป และจำแนกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ Claude จะได้สัมผัสข้อมูลนั้น และเมื่อ Claude เขียนงานกลับ ClickUp AI ก็จะรับข้อมูลนั้นไปต่อยอด ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight: แบบสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง AI ในที่ทำงานยังคงมีจำกัด—36% ของผู้คนไม่มีการเข้าถึงเลย และเพียง 14% เท่านั้นที่กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่สามารถทดลองใช้ได้จริง เมื่อ AI ถูกจำกัดอยู่หลังการอนุญาต เครื่องมือเพิ่มเติม หรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน ทีมงานจึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะลองใช้มันในงานประจำวันจริง
เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม
ประเด็นไม่ใช่การแทนที่ Claude ด้วย ClickUp AI แต่เป็นการใช้ AI ที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม
|กรณีการใช้งาน
|เครื่องมือที่ดีที่สุด
|ทำไม
|การวิจัยและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
|โคลด
|การให้เหตุผลข้ามระบบ การสังเคราะห์บริบทระยะยาว
|การเข้ารหัสและการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเอเจนต์
|โคลด โค้ด
|การเปลี่ยนแปลงไฟล์หลายไฟล์แบบอัตโนมัติในตัวเทอร์มินัล
|การประสานข้อมูลข้ามระบบ
|โคลด + เอ็มซีพี
|รวมข้อมูลจาก ClickUp, Salesforce, ฐานข้อมูล
|การอัปเดตสถานะโครงการ
|คลิกอัพ เอไอ
|เปิดใช้งานตลอดเวลา สร้างโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมจริง
|ร่างเนื้อหาภายในเอกสาร
|คลิกอัพ เอไอ
|ในบริบท, เชื่อมโยงกับบทสรุปและงานที่ได้รับมอบหมาย
|คำถามเกี่ยวกับงาน
|สมอง
|คำตอบทันทีจากงาน เอกสาร แชท และความคิดเห็น
|การจัดเส้นทางงานและการคัดแยกงาน
|ซูเปอร์เอเจนต์
|ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์, ตระหนักถึงพื้นที่ทำงาน, จำกัดสิทธิ์ตามขอบเขต
|บันทึกการประชุมและการติดตามผล
|การประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การจับภาพอัตโนมัติ, การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
|การติดตามตรวจสอบย้อนหลัง
|ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
|24/7, ไม่ต้องกระตุ้น, ทำงานตลอดเวลา
|กระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงและกำหนดเอง
|ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
|สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, รองรับ FDE, ไม่จำกัด
|การทำงานอย่างลึกซึ้งส่วนบุคคล
|โคล้ด เดสก์ท็อป
|การคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล การร่าง การสำรวจ
|กระบวนการทำงานร่วมกันของทีม
|ซูเปอร์เอเจนต์
|มองเห็นได้ภายในองค์กร, ดูแลรักษาในระดับพื้นที่ทำงาน
🔑 ข้อมูลสำคัญ: Claude รับมือกับงานส่วนตัว งานเชิงลึก และงานข้ามระบบ ClickUp AI รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับทั้งทีม งานที่ใช้งานตลอดเวลา และเวิร์กโฟลว์ที่แชร์ร่วมกัน ระหว่างทั้งสองนี้ คุณได้ครอบคลุมทุกส่วนขององค์กรแล้ว
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับองค์กรของคุณ
สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
AI ที่ทำงานทันทีที่พวกเขาเปิด ClickUp โดยไม่ต้องตั้งค่า MCP ไม่ต้องใช้คำสั่งในเทอร์มินัล และไม่ต้องมีทักษะในการใช้คำสั่ง AI ตอบคำถามของพวกเขา ตัวแทนจัดการงานซ้ำๆ ฟิลด์ที่กำหนดเองจัดประเภทงานโดยอัตโนมัติ และบันทึกการประชุมเขียนได้ด้วยตัวเอง
สำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
Claude Code, Claude Cowork และ Claude Desktop สำหรับการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การเขียนโค้ด และการประสานงานข้ามระบบ เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ ClickUp ให้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่ สิ่งที่พวกเขาสร้างใน Claude จะถูกส่งกลับไปยัง ClickUp ซึ่งตัวแทนจะดำเนินการเพิ่มเติม
ซีเมนส์ อินเดีย ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง
ทีมบริการโครงการของพวกเขาได้ผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการรวมกว่า 150 ปีเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp การทบทวนความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอใช้เวลาลดลงจาก 12-15 ชั่วโมงเหลือเพียง 15 นาที และผู้จัดการโครงการที่เพิ่งเริ่มงานเพียงสามเดือนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน
สำหรับไอทีและผู้นำ
แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการจัดการภายใต้ระบบเดียวกัน พร้อมระบบ SSO, การอนุญาต, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 สำหรับการจัดการ AI, ไม่มีการเก็บข้อมูลจากพันธมิตร AI, และการควบคุมการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับแบบจำลอง, ตัวแทน, และความสามารถที่สามารถใช้งานได้ เปรียบเทียบกับกรณีที่มีการใช้งาน Claude แบบแยกเป็น 200 กรณีทั่วทั้งองค์กร โดยไม่มีการมองเห็นแบบรวมศูนย์ว่า AI กำลังทำอะไรกับข้อมูลของบริษัท
สำหรับกลยุทธ์ AI ของคุณ
ClickUp ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่ง ดังนั้นวันนี้ทีมของคุณอาจชอบ Claude Opus 4.6 แต่พรุ่งนี้โมเดลที่ดีที่สุดอาจมาจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง ClickUp ผสานรวมโมเดลล่าสุดโดยที่ไม่ต้องให้ใครสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ ฝึกอบรมตัวแทนใหม่ หรือกำหนดค่าการเชื่อมต่อ MCP ใหม่ กลยุทธ์ AI ของคุณยังคงยืดหยุ่นได้แม้ว่าภูมิทัศน์ของโมเดลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
การคิดวิเคราะห์เชิงลึกผสานกับการปฏิบัติจริงด้วย ClickUp AI และ Claude
โคล้ดอาจเป็นมาตรฐาน AI ของคุณในระดับโมเดล ClickUp AI คือวิธีที่ความฉลาดนั้นถูกนำมาใช้จริงทั่วทั้งองค์กรของคุณ
ในฐานะ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก Brain ทำให้พื้นที่ทำงานฉลาดขึ้นจากภายใน Super Agents มอบเพื่อนร่วมทีม AI ให้กับทุกทีมที่ทำงานตลอด 24/7 ในขณะที่ Certified Agents ช่วยจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน มีความเสี่ยงสูง และปรับแต่งตามความต้องการ
โคล้ดใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มพูนจากภายนอกผ่าน MCP
ร่วมกัน พวกมันก่อตัวขึ้น
