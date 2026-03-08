บล็อก ClickUp

10 แม่แบบกรอบสมรรถนะใน ClickUp

8 มีนาคม 2569

กรอบสมรรถนะส่วนใหญ่ล้มเหลวด้วยเหตุผลที่น่าเบื่อ: พวกมันอยู่ในเอกสาร ในขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถเกิดขึ้นในงานประจำวัน คะแนนการจ้างงานเลื่อนลอย การประเมินผลการทำงานกลายเป็นเรื่องส่วนตัว และแผนการพัฒนาเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่ "สักวันหนึ่ง"

คู่มือนี้จะนำคุณผ่าน 10 แม่แบบกรอบสมรรถนะที่พร้อมใช้งานในClickUpเพื่อให้ข้อมูลทักษะเชื่อมต่อโดยตรงกับงาน การประเมินผลการทำงาน และการเติบโตในอาชีพ ซึ่งทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว

10 แบบฟอร์มกรอบสมรรถนะที่ครบถ้วนในภาพรวม

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตใด? ใช้ Capability Matrix เพื่อวางแผนทักษะที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นเพิ่ม Skills Mapping เพื่อใช้ในการตัดสินใจจัดสรรบุคลากร และ Development Plans + Reviews เพื่อเปลี่ยนช่องว่างให้เป็นการกระทำ

แม่แบบ
แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของ ClickUp ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกที่ต้องการมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของทักษะในองค์กร ตารางความสามารถที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การจัดระดับความเชี่ยวชาญด้วยรหัสสี, หมวดหมู่วิชาชีพที่สามารถปรับแต่งได้, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เกี่ยวกับช่องว่างเมทริกซ์ทักษะ
แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่มอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมให้กับงานที่เหมาะสม ค้นหาทักษะ, ตัวกรองความเชี่ยวชาญ, งานที่เชื่อมโยงเพื่อแสดงการใช้ทักษะในงานจริง, ระบบอัตโนมัติเพื่ออัปเดตการประเมินกระดานแผนผังทักษะ + รายการ
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUp ทีมวิศวกรรมและทีมเทคนิคที่ต้องการมองเห็นทักษะเฉพาะทางและใบรับรอง โดเมนทางเทคนิคที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า, การติดตามการรับรอง, การแจ้งเตือนการหมดอายุ, AI เพื่อระบุทักษะที่ทับซ้อนกันเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิค
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะไอที ClickUp แผนกไอทีที่ระบุช่องว่างในการครอบคลุมและจุดล้มเหลวเดียว หมวดหมู่ทักษะเฉพาะด้านไอที, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับพื้นที่เสี่ยง, การมองเห็นในแดชบอร์ดเกี่ยวกับขอบเขตความครอบคลุมเมทริกซ์ทักษะด้านไอที
แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรม ClickUp ทีมทรัพยากรบุคคลที่ติดตามการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรับรองของพนักงาน การติดตามสถานะ, การแจ้งเตือนการรับรองอัตโนมัติ, การมอบหมายงานแบบกลุ่มสำหรับการฝึกอบรมทั่วทั้งแผนกแบบฟอร์มการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
เทมเพลตกรอบการฝึกอบรม ClickUp ทีม L&D ที่ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับสมรรถนะ โครงสร้างการฝึกอบรมแบบลำดับชั้น เอกสารที่รวมศูนย์ เป้าหมายการเรียนรู้ที่สร้างโดย AIกรอบการฝึกอบรม
แม่แบบเมทริกซ์กลุ่มงาน ClickUp องค์กรที่สร้างโครงสร้างบทบาทที่โปร่งใสและแนวทางการจัดระดับ แผนผังความก้าวหน้าในสายงาน, การจัดความสอดคล้องของสมรรถนะตามระดับ, มุมมองตารางสำหรับการตรวจสอบความสอดคล้องเมทริกซ์กลุ่มอาชีพ
แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp ผู้จัดการและพนักงานที่วางแผนบทบาทในอนาคตและโอกาสในการเติบโต แผนภาพเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ, การวิเคราะห์ช่องว่างด้านสมรรถนะ, ข้อเสนอแนะในการพัฒนา AIเครื่องมือแสดงเส้นทางอาชีพ
แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp ผู้จัดการและพนักงานที่เปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่สามารถทำได้ โครงสร้างการตั้งเป้าหมาย, รายการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับงาน, การตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำแผนการพัฒนา
เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp องค์กรที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างและอิงตามสมรรถนะ การให้คะแนนพฤติกรรมแบบสมอ, การเปรียบเทียบตนเองกับผู้จัดการแบบเคียงข้างกัน, การสร้างสรุปโดย AIแบบฟอร์มการทบทวน + แม่แบบการให้คะแนน

กรอบความสามารถคืออะไร?

คุณรู้ว่าคุณต้องกำหนดว่า "ดี" เป็นอย่างไรสำหรับทุกบทบาท แต่การเริ่มต้นจากเอกสารเปล่าเป็นปัญหาใหญ่ นี่มักนำไปสู่ความยุ่งเหยิงของสเปรดชีตและเอกสาร Word ที่ไม่เชื่อมโยงกันและมีคำศัพท์ที่ไม่สอดคล้องกัน "ผู้เชี่ยวชาญ" ของแผนกหนึ่งอาจเป็น "มีความสามารถ" ของอีกแผนกหนึ่ง ทำให้เกิดความสับสนในการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่ง

ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้: คำจำกัดความที่ไม่สอดคล้องกัน การประเมินที่ยุ่งเหยิง และการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรที่อาศัยความจำแทนที่จะเป็นหลักฐาน กรอบความสามารถในรูปแบบเทมเพลตจะมอบโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการกำหนดทักษะ การประเมินความเชี่ยวชาญ และการเชื่อมโยงแผนการเติบโตกับงานจริง

สิ่งนี้ก่อให้เกิดการกระจายบริบทอย่างมหาศาล— เมื่อทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ไล่ตามไฟล์ที่กระจัดกระจาย และทำการอัปเดตซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์ม ข้อมูลทักษะของคุณถูกเก็บไว้ที่หนึ่ง การประเมินผลงานอยู่ที่อีกที่หนึ่ง และบันทึกการฝึกอบรมสูญหายไปในอีเมลหลายเส้น กรอบความสามารถ (Competency Framework) แบบแม่แบบคือโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุทักษะ พฤติกรรม และความรู้ที่ทีมของคุณจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp—แพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน—มันไม่ใช่แค่เอกสารที่นิ่งเฉย แต่เป็นระบบที่มีความเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกัน

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานที่กระจายอยู่ในเครื่องมือหลายประเภทไปสู่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ใน ClickUp

แทนที่จะเป็นความยุ่งเหยิงที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว การกำหนดความสามารถ การประเมินพนักงาน และแผนการพัฒนาทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง

หากคุณต้องการวิธีที่เร็วที่สุดในการได้มาซึ่ง "แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง" ให้เริ่มต้นด้วยแม่แบบ Capability Matrix โดย ClickUp™

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

ประโยชน์ของการใช้แบบแผนกรอบสมรรถนะ

คุณใช้เวลาหลายเดือนในการออกแบบโมเดลสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ แต่ตอนนี้มันกลับถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกับงานประจำวันเลย ไม่มีใครจำที่จะอัปเดต และมันไม่เคยถูกอ้างอิงในระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ทำให้ความพยายามทั้งหมดรู้สึกเหมือนเป็นการเสียเวลา เส้นทางอาชีพยังคงเป็นเรื่องของความคิดเห็น การจ้างงานกลายเป็นเกมเดา และคุณไม่มีข้อมูลที่แท้จริงในการนำทางการลงทุนในการฝึกอบรมของคุณ

การใช้เทมเพลต ภายใน แพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณทำให้กรอบการทำงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของทีมอย่างแท้จริง มันเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณจากเอกสารที่ถูกลืมให้กลายเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงเพื่อการเติบโต

คุณได้รับ:

  • ความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร: ทุกคนใช้ภาษาและเกณฑ์เดียวกันเมื่อพูดถึงทักษะ ซึ่งยุติการถกเถียงว่า "คำว่า 'เชี่ยวชาญ' หมายถึงอะไรกันแน่?" อย่างถาวร
  • การนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น: คุณสามารถข้ามขั้นตอนการออกแบบกรอบการทำงานที่ใช้เวลาหลายเดือน และเริ่มประเมินและพัฒนาพนักงานของคุณได้เกือบจะทันที
  • การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่ชัดเจนขึ้น: พนักงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทักษะใดที่พวกเขาต้องพัฒนาสำหรับตำแหน่งถัดไป ซึ่งช่วยขจัดความคลุมเครือจากการสนทนาเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง
  • การตัดสินใจในการจ้างงานที่ดีขึ้น: คะแนนการสัมภาษณ์และคำอธิบายงานของคุณสอดคล้องกับความต้องการด้านความสามารถที่แท้จริงของตำแหน่งงาน
  • การลงทุนในการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมาย:คุณสามารถระบุช่องว่างด้านทักษะในระดับทีมหรือแผนกได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจัดสรรงบประมาณ L&D ของคุณไปยังจุดที่จะสร้างผลกระทบสูงสุด
  • การเชื่อมโยงกับงานจริง: เมื่อเทมเพลตของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ข้อมูลความสามารถจะเชื่อมโยงกับงาน โครงการ และผลลัพธ์การทำงาน—ไม่มีสเปรดชีตที่หลงเหลืออีกต่อไป

🎥 เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเทมเพลตทำงานอย่างไรใน ClickUp และวิธีที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชมวิดีโอสรุปเกี่ยวกับเทมเพลตการวางแผนโครงการนี้ ซึ่งจะสาธิตหลักการพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้กับเทมเพลตกรอบความสามารถด้านล่างนี้ได้

10 แม่แบบกรอบสมรรถนะที่ดีที่สุดใน ClickUp

เทมเพลตทั้ง 10 รายการนี้ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการสมรรถนะ—ตั้งแต่การแมปทักษะปัจจุบันไปจนถึงการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและการติดตามการสำเร็จการฝึกอบรม แต่ละเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp,ClickUp Automations และClickUp Brainได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างระบบนิเวศของบุคลากรที่เชื่อมโยงกัน

1. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของ ClickUp

คุณไม่มีความคิดเลยว่าองค์กรของคุณมีทักษะอะไรบ้างในภาพรวม และทุกอย่างถูกแยกเก็บไว้ในสเปรดชีตของแต่ละแผนกซึ่งทำให้การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์รู้สึกเหมือนกำลังบินโดยไม่มีแผนที่ และคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องเผชิญกับการขาดแคลนทักษะในการจัดสรรบุคลากรสำหรับโครงการสำคัญ

หยุดประหลาดใจกับช่องว่างด้านความสามารถและรวมข้อมูลทักษะของคุณให้เป็นศูนย์กลางด้วยเทมเพลตแบบตารางนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของจุดแข็งและจุดอ่อนของทีม ค้นหาทักษะที่ขาดแคลนทั่วทั้งองค์กรก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉินในการจ้างงานด้วย มุมมองเมทริกซ์ ตอนนี้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรโดยอิงจากข้อมูลแทนการคาดเดา

เน้นทักษะของแต่ละสมาชิกในทีมด้วยเทมเพลต ClickUp นี้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มาพร้อมกับโครงสร้างเมทริกซ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมหมวดหมู่ความสามารถที่ปรับแต่งได้
  • สแกนจุดแข็งของทีมคุณอย่างรวดเร็วด้วยระดับความเชี่ยวชาญที่แสดงด้วยสีต่าง ๆ ผ่าน ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
  • เพิ่มเกณฑ์เฉพาะบทบาทเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
  • สรุปช่องว่างด้านความสามารถระหว่างทีมหรือสร้างคำแนะนำในการพัฒนาโดยการขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลในเมทริกซ์ของคุณ

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนก, และทีมปฏิบัติการด้านบุคลากรที่ต้องการสร้างมุมมองรวมของศักยภาพของพนักงาน

2. แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp

ผู้จัดการโครงการมักถามอยู่เสมอว่า "ใครรู้วิธีทำ X?" การจัดสรรบุคลากรให้กับโครงการมักอาศัยการดูว่าใครว่างอยู่ ไม่ใช่ใครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งนำไปสู่การมอบหมายงานที่สำคัญให้กับบุคคลที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการ และงานที่มีคุณภาพต่ำลง

กำจัดความไม่แน่นอนในการจัดสรรบุคลากรสำหรับโครงการด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกและแสดงภาพทักษะเฉพาะที่สมาชิกแต่ละคนในทีมมีใช้เทมเพลตการแมปทักษะโดย ClickUp™เพื่อทำให้คำถามว่า "ใครรู้เรื่อง X?" กลายเป็นค้นหาที่ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีแทนที่จะเป็นปริศนาประจำสัปดาห์ ค้นหาคนที่เหมาะสมสำหรับงานใด ๆ ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการค้นหาทักษะและระดับความเชี่ยวชาญที่คุณต้องการอย่างแม่นยำด้วย ตัวกรอง ที่ทรงพลัง ขณะนี้โครงการของคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในทุกครั้ง ทำให้งานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสูง

รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนผังทักษะของ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สลับระหว่าง มุมมองรายการ ClickUp, มุมมองกระดาน ClickUp, และ มุมมองตาราง ClickUp เพื่อดูข้อมูลทักษะของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  • ดูความสามารถในบริบทของงานจริงโดยการเชื่อมโยงทักษะกับการมอบหมายงานจริงโดยใช้ งานที่เชื่อมโยง
  • รักษาข้อมูลทักษะของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการตั้งค่า ClickUp Automations เพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดประเมินที่ต้องอัปเดต

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมปฏิบัติการที่มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญที่แท้จริง

3. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUp

ทักษะของทีมวิศวกรรมของคุณเป็นเหมือนกล่องดำ คุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการย้ายเทคโนโลยีที่วางแผนไว้หรือไม่ ความไม่แน่นอนนี้หมายความว่าโครงการมักล่าช้าเมื่อคุณพบช่องว่างทักษะที่สำคัญในระหว่างสปรินต์—48% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้ละทิ้งโครงการในปีที่ผ่านมาเนื่องจากขาดทักษะทางเทคนิคที่เหมาะสม—และคุณเสี่ยงต่อปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อใบรับรองหมดอายุโดยไม่ทันสังเกต

รับข้อมูลสินค้าคงคลังที่ชัดเจนและเรียลไทม์ของทักษะที่จำเป็นของทีมคุณ ด้วยเมทริกซ์เฉพาะทางที่เน้นภาษาโปรแกรม, เครื่องมือซอฟต์แวร์, และการรับรอง ดาวน์โหลดแม่แบบทักษะทางเทคนิคโดย ClickUp™หากคุณต้องการมุมมองที่ชัดเจนของภาษา, เครื่องมือ, และการรับรอง—โดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการสเปรดชีต. แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามได้ง่ายว่าใครมีความรู้อะไร, ระบุความต้องการในการฝึกอบรมก่อนที่มันจะหยุดชะงักโครงการ, และวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต. คุณจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เหมาะสมพร้อมเสมอสำหรับทุกความท้าทาย.

ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณด้วยแม่แบบทักษะทางเทคนิคของ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เทมเพลตนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับโดเมนทักษะทางเทคนิคทั่วไป ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีเฉพาะของคุณได้
  • ติดตามการรับรองและวันหมดอายุด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สร้างโอกาสในการแบ่งปันความรู้โดยการขอให้ ClickUp Brain ระบุสมาชิกในทีมที่มีทักษะทับซ้อนกัน

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, หัวหน้าทีมเทคนิค, และผู้นำด้านไอทีที่ติดตามทักษะที่จำเป็น, เครื่องมือ, และการรับรอง

4. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะด้านไอทีของ ClickUp

แผนกไอทีของคุณมี "จุดล้มเหลวเดียว" — คนเพียงคนเดียวที่รู้วิธีการทำงานของระบบเก่าที่สำคัญ หากบุคคลนั้นลาออก การดำเนินงานของคุณอาจเสี่ยงอย่างร้ายแรง แต่ช่องว่างทางความรู้เช่นนี้มองไม่เห็นจนกว่าจะสายเกินไป

เปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เหล่านี้อย่างเชิงรุกด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนก IT.เทมเพลต IT Skills Matrix โดย ClickUp™เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุช่องว่างในการครอบคลุมและจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลว. ครอบคลุมทักษะสำคัญทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ความปลอดภัย, การพัฒนา, และการสนับสนุน, ช่วยให้คุณสามารถระบุและลดปัญหาความรู้ที่แยกส่วนก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมเพื่อวางแผนการฝึกอบรมข้ามสายงานและรับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ ไม่ว่าใครจะลาพักร้อนหรือออกจากบริษัทก็ตาม.

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใครมีทักษะอะไรในทีม IT ของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp IT Skills Matrix
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มันถูกจัดโครงสร้างด้วยหมวดหมู่ทักษะที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชันไอทีทั่วไป เช่น เครือข่าย, คลาวด์, ความปลอดภัย, และฮิลล์เดส
  • ระบุจุดล้มเหลวเดี่ยวที่มีเพียงบุคคลเดียวที่ถือความรู้สำคัญโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สร้างภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความครอบคลุมทักษะด้านไอทีและพื้นที่เสี่ยงสำหรับผู้นำโดยใช้ ClickUp Dashboards

🚀 เหมาะสำหรับ: แผนกไอที ทีมโครงสร้างพื้นฐาน และผู้นำด้านความปลอดภัยที่ต้องการระบุช่องว่างในการครอบคลุมและลดจุดอ่อนที่อาจเกิดปัญหา

5. แม่แบบตารางการฝึกอบรม ClickUp

การติดตามว่าใครได้ทำการฝึกอบรมตามข้อบังคับที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนั้น เป็นงานที่น่าปวดหัวอย่างมากในเชิงเอกสาร ซึ่งต้องคอยตามหาผู้คนและอัปเดตข้อมูลในสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด ภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้ทำให้การฝึกอบรมมักถูกละเลย ส่งผลให้คุณต้องเร่งรีบและขาดความพร้อมเมื่อมีการประกาศตรวจสอบ

ทำให้การติดตามการฝึกอบรมของคุณเป็นอัตโนมัติและทำให้การตรวจสอบเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตที่เก็บข้อมูลการเสร็จสิ้นทั้งหมดไว้ในที่เดียวใช้เทมเพลต Training Matrix โดย ClickUp™เพื่อติดตามการเสร็จสิ้น การหมดอายุ และความพร้อมในการตรวจสอบโดยไม่ต้องตามหาผู้คน คุณสามารถหยุดกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมุ่งเน้นไปที่การให้การฝึกอบรมที่มีคุณค่า ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจน คุณจะพร้อมสำหรับการตรวจสอบเสมอ

ประเมินและสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานระหว่างการฝึกอบรมด้วยเทมเพลต ClickUp Training Matrix
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามความคืบหน้าการฝึกอบรมด้วย การติดตามสถานะ ClickUp ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม จนถึงเสร็จสิ้นหรือหมดอายุ
  • อย่าพลาดกำหนดเวลาการรับรองใหม่ด้วย ClickUp Due Date Automation ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้กับพนักงานและผู้จัดการ
  • ดำเนินการฝึกอบรมภาคบังคับให้กับทุกแผนกพร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์ การมอบหมายงานแบบกลุ่ม ในแถบเครื่องมือ

🚀 เหมาะสำหรับ: ทีม L&D, ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและความพร้อมในการตรวจสอบ

6. แม่แบบกรอบการฝึกอบรม ClickUp

โปรแกรมการฝึกอบรมของบริษัทคุณรู้สึกเหมือนเป็นการรวบรวมหลักสูตรแบบสุ่มในระบบ LMS ที่ไม่มีความเชื่อมโยงชัดเจนกับทักษะที่พนักงานจำเป็นต้องพัฒนา ผลที่ตามมาคือพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่ได้นำไปใช้ และคุณกำลังใช้งบประมาณด้านการพัฒนาและฝึกอบรมโดยไม่มีผลกระทบที่วัดได้ต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือเป้าหมายทางธุรกิจ

เปลี่ยนโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณจากศูนย์ต้นทุนให้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการปิดช่องว่างทักษะ.แม่แบบกรอบการฝึกอบรมโดย ClickUp™ช่วยให้คุณเชื่อมโยงทุกหลักสูตรกลับไปยังช่องว่างทักษะที่แท้จริง (หรือที่เรียกว่าการฝึกอบรมที่ติดตัวจริง). แม่แบบที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณออกแบบและจัดการหลักสูตรทั้งหมดของคุณได้ โดยเชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้กับแบบจำลองทักษะของคุณโดยตรง. ตอนนี้ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ และคุณสามารถเชื่อมโยงการลงทุนในการฝึกอบรมกับการปรับปรุงความสามารถได้โดยตรง.

ตัดสินใจโครงสร้างการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทมเพลตกรอบการฝึกอบรม ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณด้วยโครงสร้างลำดับชั้นตามพื้นที่ความสามารถ ระดับบทบาท และวิธีการส่งมอบ
  • เก็บรวบรวมเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวภายในกรอบการทำงานโดยใช้ ClickUp Docs
  • สร้างโครงร่างเนื้อหาการฝึกอบรมหรือสรุปวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามข้อกำหนดความสามารถที่คุณกำหนดด้วย ClickUp Brain

🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการเรียนรู้และพัฒนา, ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการที่ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมตามบทบาท

7. แม่แบบเมทริกซ์กลุ่มงาน ClickUp

การก้าวหน้าในอาชีพที่บริษัทของคุณรู้สึกเหมือนเป็นปริศนา และพนักงานไม่มีความคิดเลยว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง การขาดความโปร่งใสเช่นนี้นำไปสู่การมองว่ามีการลำเอียง การลาออกของพนักงานที่มีความทะเยอทะยานสูง และการจ่ายเงินที่ไม่สม่ำเสมอสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกัน

สร้างโครงสร้างอาชีพที่โปร่งใสและเท่าเทียมด้วยเทมเพลตที่จัดระเบียบบทบาทให้เป็นกลุ่มงานที่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยเทมเพลต Job Family Matrix จาก ClickUp™เพื่อกำหนดโครงสร้างบทบาทก่อนที่คุณจะเริ่มถกเถียงเรื่องระดับและการเลื่อนตำแหน่ง โดยการวางแผนสมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละระดับ คุณจะสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่จำเป็นในการเลื่อนตำแหน่ง สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการเติบโตของตนเองได้ และช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งได้อย่างยุติธรรมและอิงตามข้อมูล

แม่แบบเมทริกซ์กลุ่มอาชีพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดกลุ่มบทบาทให้เป็นลำดับขั้นที่ชัดเจน เช่น นักวิเคราะห์สู่ นักวิเคราะห์อาวุโส สู่ หัวหน้าทีม
  • กำหนดข้อกำหนดด้านสมรรถนะเฉพาะให้สอดคล้องกับแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคาดหวัง
  • เปรียบเทียบกลุ่มงานได้อย่างง่ายดายและระบุความไม่สอดคล้องในข้อกำหนดหรือระดับงานด้วย มุมมองตาราง

🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้นำฝ่ายบริหารบุคลากร, และพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการสร้างโครงสร้างบทบาทหน้าที่และเส้นทางการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส

8. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp

ในระหว่างการประชุมตัวต่อตัว พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมถามคำถามว่า "อะไรคือสิ่งต่อไปสำหรับฉันที่นี่?" และคุณไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ในเชิงภาพ ความไม่ชัดเจนนี้ทำให้พวกเขารู้สึกติดขัดและไม่ได้รับการให้คุณค่า—23% ของพนักงานไม่เห็นด้วยว่างานของพวกเขามีโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะ—และพวกเขาเริ่มมองหาโอกาสในที่อื่น คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานที่ยอดเยี่ยมเพียงเพราะคุณไม่สามารถแสดงให้พวกเขาเห็นเส้นทางข้างหน้าได้

ทำให้โอกาสในการเติบโตมองเห็นได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยเทมเพลตที่ช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางอาชีพของแต่ละบุคคล ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพโดย ClickUp™เพื่อเปลี่ยน "อะไรคือสิ่งต่อไปสำหรับฉัน?" ให้เป็นแผนที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ด้วยการแสดงเส้นทางความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ให้กับพนักงาน คุณเปลี่ยนการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจ ซึ่งช่วยให้คุณรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ด้วยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขามีอนาคตที่บริษัทของคุณ

เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้มุมมองภาพเพื่อสร้างบันไดอาชีพที่แสดงเส้นทางความก้าวหน้าที่เป็นไปได้
  • ระบุช่องว่างด้านสมรรถนะระหว่างบทบาทปัจจุบันของพนักงานกับบทบาทเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
  • สร้างคำแนะนำการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามทักษะปัจจุบันและความทะเยอทะยานในอาชีพของพนักงานด้วย ClickUp Brain

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และพนักงานที่วางแผนเส้นทางการเติบโตและต้องการมองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กร

9. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp

คุณและพนักงานของคุณได้สร้างแผนพัฒนาที่ยอดเยี่ยมระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่แล้วแผนนั้นก็ถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF และถูกลืมไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงหกเดือนถัดไป ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกิดขึ้น พนักงานรู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุน และคุณก็ต้องมาพูดคุยถึงความต้องการในการพัฒนาเดิม ๆ อีกครั้งในรอบการประเมินถัดไป

เปลี่ยนแผนที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นโครงการที่มีชีวิตด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานที่เชื่อมโยงช่องว่างด้านความสามารถกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานโดย ClickUp™ทำให้แผนนี้ไม่สามารถ "ลืม" ได้ เพราะมันมีชีวิตอยู่ในรูปแบบของงานจริงพร้อมวันที่และเจ้าของงาน ด้วยการรักษาแผนพัฒนาให้มีความเคลื่อนไหวด้วยการมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และการติดตามความคืบหน้า คุณจะมั่นใจได้ว่าการเติบโตเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่แท้จริงและการสนทนาในการประเมินผลที่มีความหมายมากขึ้น

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • โครงสร้างการตั้งเป้าหมายสอดคล้องกับกรอบความสามารถของคุณ ดังนั้นงานพัฒนาทั้งหมดจะยังคงมุ่งเน้น
  • ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการโดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • กำหนดเวลาการตรวจสอบความคืบหน้าของแผนพัฒนาโดยอัตโนมัติด้วย งานประจำของ ClickUp

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, หุ้นส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล, และพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถติดตามได้

10. เทมเพลตการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณรู้สึกเป็นอัตวิสัยและไม่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบประจำวันของพนักงาน ผู้จัดการประสบปัญหาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและอิงพฤติกรรม ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดรู้สึกไม่ยุติธรรมและลดแรงจูงใจของพนักงาน

เชื่อมโยงเกณฑ์การทบทวนลิงก์โดยตรงกับสมรรถนะที่พนักงานคาดหวังให้แสดงออกผ่านเทมเพลตที่จัดโครงสร้างการสนทนาเกี่ยวกับผลงานของคุณใช้เทมเพลตการทบทวนผลงานรายไตรมาสโดย ClickUp™เพื่อให้การทบทวนมีความสม่ำเสมอ อิงตามสมรรถนะ และเชื่อมโยงกับงานประจำวันอย่างแท้จริง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินผลงานได้อย่างสม่ำเสมอและให้กรอบการทำงานสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่ยุติธรรมและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การทบทวนของคุณจะเปลี่ยนจากงานธุรการที่น่ากลัวให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการเติบโต

เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนการประเมินตามสมรรถนะพร้อมจุดยึดพฤติกรรมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้จัดการ
  • เปรียบเทียบการประเมินตนเองและการประเมินจากผู้จัดการแบบเคียงข้างกันเพื่อระบุช่องว่างในการรับรู้
  • สรุปข้อมูลประสิทธิภาพข้ามรอบการตรวจสอบหรือสร้างประเด็นสำหรับการสนทนาในการตรวจสอบด้วย ClickUp Brain

🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้นำที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างและอิงตามสมรรถนะ

วิธีใช้แบบฟอร์มกรอบสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณได้ดาวน์โหลดเทมเพลตแล้ว แต่จะทำอย่างไรต่อไป? หากคุณเพียงแค่กรอกข้อมูลแล้วปล่อยทิ้งไว้ คุณก็จะกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกครั้ง กรอบสมรรถนะจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันเป็นระบบที่มีชีวิตและถูกบูรณาการเข้ากับงานประจำวันของทีมคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบงานของคุณสร้างคุณค่าที่แท้จริง:

  • เริ่มต้นด้วยแบบจำลองสมรรถนะของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับแต่งเทมเพลตต่างๆ ให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดสมรรถนะหลักสมรรถนะเชิงหน้าที่และสมรรถนะเชิงภาวะผู้นำขององค์กรไว้แล้ว เทมเพลตจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแบบจำลองสมรรถนะที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น
  • ปรับแต่งระดับความเชี่ยวชาญ: ป้ายกำกับทั่วไปเช่น "เริ่มต้น" หรือ "ขั้นสูง" ไม่มีประโยชน์ กำหนดว่าแต่ละระดับความเชี่ยวชาญเป็นอย่างไรในแง่ของพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงและสังเกตได้สำหรับองค์กรของคุณ
  • เชื่อมต่อเทมเพลตเข้าด้วยกัน: กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรของคุณไม่ควรแยกส่วนกัน สร้างระบบที่เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์โดยใช้ ความสัมพันธ์ของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงเทมเพลตการแมปทักษะของคุณกับเทมเพลตเมทริกซ์การฝึกอบรมและเทมเพลตเส้นทางอาชีพ
  • กำหนดช่วงเวลาทบทวนเป็นประจำ: ข้อมูลความสามารถจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยใช้ ClickUp Automations เพื่อกระตุ้นการประเมินทักษะรายไตรมาสหรือการทบทวนกรอบงานประจำปี
  • ใช้ AI เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก: ระบุรูปแบบที่สำคัญ—เช่น หน่วยงานใดที่มีช่องว่างทักษะที่สำคัญหรือพนักงานคนใดที่พร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง—โดยให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถจากทุกเทมเพลตของคุณ
  • ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ: กรอบความสามารถจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประเมินตนเองและการวางแผนพัฒนา แทนที่จะถูกประเมินอย่างเฉยเมยโดยผู้จัดการของพวกเขา

สร้างกรอบความสามารถของคุณในที่ทำงาน

กลยุทธ์ด้านความสามารถของคุณมักจะถูกเก็บไว้ในระบบเดียว เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) หรือแฟ้มเอกสารที่เต็มไปด้วยไฟล์สเปรดชีต ขณะที่งานประจำวันของทีมคุณดำเนินไปบนเครื่องมือบริหารโครงการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความไม่สอดคล้องนี้คือจุดที่แผนการที่ดีที่สุดก็ล้มเหลวได้ กรอบสมรรถนะกลายเป็นภาระทางการบริหารที่อยู่นอกสายตาและนอกความคิด

กุญแจสำคัญคือการหยุดมองว่าการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นหน้าที่แยกต่างหาก โดยการนำมันเข้ามาในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่มีการวางแผนโครงการ ดำเนินการตามงาน และสื่อสารกัน คุณจะทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของทุกคน

เมื่อกรอบความสามารถของคุณถูกสร้างขึ้นใน ClickUp แล้ว มันจะไม่ใช่แค่แนวคิด HR ที่นามธรรมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีชีวิตชีวาของวิธีการที่ทีมของคุณเติบโต ร่วมมือ และประสบความสำเร็จ วิธีการนี้ช่วยขจัดความสับสนในบริบทและเชื่อมโยงทักษะของทีมคุณโดยตรงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

พร้อมที่จะนำกรอบความสามารถของคุณไปปฏิบัติแล้วหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณกับจุดที่งานเกิดขึ้นจริง

คำถามที่พบบ่อย

กรอบสมรรถนะคือแผนแม่บทโดยรวมที่กำหนดทักษะ พฤติกรรม และความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในองค์กรของคุณ แผนผังทักษะเป็นเครื่องมือเฉพาะ ซึ่งมักเป็นตารางกริด ใช้เพื่อจับคู่พนักงานกับสมรรถนะเหล่านั้น

คุณเริ่มต้นด้วยการระบุความสามารถหลักสำหรับทุกคน จากนั้นกำหนดความสามารถเชิงหน้าที่สำหรับกลุ่มงานเฉพาะ สำหรับแต่ละกลุ่ม ให้เขียนคำอธิบายพฤติกรรมสำหรับระดับความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน และตรวจสอบความถูกต้องกับผู้จัดการก่อนที่จะนำไปใช้ในแบบฟอร์ม

ใช่ แต่ต้องมีการปรับแต่ง ความสามารถหลักเช่นการสื่อสารมักจะเป็นสากล แต่ความสามารถเชิงหน้าที่สำหรับวิศวกรรมจะแตกต่างอย่างมากจากความสามารถเชิงหน้าที่สำหรับการขาย

คุณควรทบทวนกรอบงานทั้งหมดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม การประเมินทักษะรายบุคคลควรเกิดขึ้นบ่อยขึ้น เช่น ทุกไตรมาสหรือทุกครึ่งปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน