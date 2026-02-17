วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างภาพข้อมูลในปี 2026

การสร้างแผนภูมิด้วยตนเองอาจฟังดูง่าย แต่เป็นงานที่น่าเบื่อ:
มีคนส่งออกไฟล์ CSV ไปยัง Google Sheets และครึ่งหนึ่งของคอลัมน์ถูกนำเข้าอย่างไม่ถูกต้อง
พวกเขาสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขการจัดรูปแบบ, การเติมค่าที่หายไป, และการสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาใหม่
เมื่อถึงเวลาที่เสร็จสิ้น ข้อมูลอาจล้าสมัยไปแล้ว และคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนไปกับงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งง่ายต่อการผิดพลาด
ขอบคุณ AI ที่ทำให้ทีมของคุณสามารถข้ามขั้นตอนมากมายในวงจรนั้นได้ เลื่อนลงเพื่อดูวิธีการใช้ AI สำหรับการสร้างภาพข้อมูลและเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณ
การนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
การนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), และการอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิและแดชบอร์ด
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา เสนอประเภทกราฟที่เหมาะสม และแสดงรูปแบบที่คุณอาจพลาดในรายงานที่ซับซ้อน
นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ:
- การเตรียมข้อมูลอัตโนมัติ: โมเดล ML สแกนข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลภายในไม่กี่วินาทีเพื่อระบุและแก้ไขข้อมูลซ้ำ แถวที่ขาดหายไป ข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบ และข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ข้อมูลเชิงลึกสุดท้ายของคุณจะอ้างอิงจากข้อมูลที่สะอาด ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ
- การสร้างภาพอัตโนมัติ: เครื่องมือการสร้างภาพด้วย AI จะสร้างเลย์เอาต์แดชบอร์ดทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ โดยจะเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมที่สุด (เช่น แผนภูมิแท่งเทียบกับกราฟเส้น) และจัดเรียงอย่างมีเหตุผลเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่าย
- การสร้างภาษาธรรมชาติ: AI ยังอธิบายความหมายของแผนภูมิในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น ถัดจากกราฟ AI อาจเขียนว่า: "ยอดขายเพิ่มขึ้น 12% ในเดือนนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสัปดาห์ที่สอง"
- การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ: คุณสามารถสนทนากับ AI เพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการได้ แทนที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลในสองสเปรดชีตด้วยตัวเอง เพียงถาม: "เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโฆษณาของเราบน LinkedIn กับ Instagram ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม" AI จะดึงข้อมูลจากทั้งสองแพลตฟอร์ม จัดเรียงวันที่ให้ตรงกัน และสร้างกราฟเปรียบเทียบให้ทันที
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในปี 1854 แพทย์ชื่อจอห์น สโนว์ ใช้การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในลอนดอนโดยการวาดจุดแสดงการเสียชีวิตบนแผนที่เมืองเขาสังเกตเห็นกลุ่มจุดอยู่รอบๆ ปั๊มน้ำแห่งหนึ่งบนถนนบรอดสตรีท การวิเคราะห์ทางภาพนี้พิสูจน์ได้ว่าโรคดังกล่าวแพร่กระจายผ่านน้ำ นำไปสู่การเปลี่ยนด้ามจับของปั๊มน้ำและช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน
ทำไมการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์จึงมีความสำคัญสำหรับทีม
AI สำหรับการนำเสนอข้อมูลไม่ได้มาแทนที่สเปรดชีตหรือเครื่องมือ BI แต่มันเพิ่มชั้นของปัญญาที่ช่วยลดความยุ่งยากระหว่างข้อมูล ความเข้าใจ และการดำเนินการ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างชัดเจน: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถสร้างแบบจำลองแนวโน้มและแสดงทิศทางที่ตัวชี้วัดมีแนวโน้มจะไปถึง เพื่อให้ทีมสามารถเข้าแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ลดอุปสรรคทางเทคนิค: เครื่องมือหลายชนิดช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์สามารถสร้างแดชบอร์ดได้โดยใช้คำสั่งและลากและวาง โดยไม่ต้องเขียน SQL หรือโค้ด
- ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในวงกว้างมากขึ้น ตรวจจับความผิดปกติ และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือในรายงาน
- ลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก: การทำงานอัตโนมัติในการเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผล สามารถย่นระยะเวลาของกระบวนการรายงานจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที
- สนับสนุนการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล: NLG ช่วยอธิบายสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเหตุผลเบื้องหลัง ทำให้ข้อมูลเชิงลึกสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้แดชบอร์ดสดใหม่อยู่เสมอ: เครื่องมือหลายชนิดจะซิงค์ข้อมูลตามกำหนดเวลาหรือแบบเรียลไทม์ใกล้เคียง ทำให้ทีมไม่ต้องรอการส่งออกข้อมูลด้วยตนเองในครั้งถัดไป
- ปรับแต่งมุมมอง: แทนที่จะสร้างแดชบอร์ดใหม่สำหรับทุกทีม คุณสามารถสร้างมุมมองที่กรองและเฉพาะตามบทบาทได้เร็วขึ้น
📮 ClickUp Insight: 35% ของผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนจากสเปรดชีตไปใช้เครื่องมืออื่นและยังคงใช้งานอยู่ และอีก 25% กำลังพิจารณาเปลี่ยนอย่างจริงจัง
ระดับของการเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าทีมไม่ได้ผูกติดกับสเปรดชีตมากเท่ากับที่พวกเขาผูกติดกับความคุ้นเคย หลายทีมดูเหมือนกำลังมองหาวิธีการที่ให้การสนับสนุนมากขึ้นเมื่อการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น
ClickUpมอบวิธีการให้ทีมสามารถเปลี่ยนผ่านโดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อน แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการติดตามโครงการ, CRM, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการเวลา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายร้อยกรณี ช่วยให้ทีมเริ่มต้นด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างแทนการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
มุมมองต่าง ๆเช่น รายการ, ตาราง, กระดาน, และแกนต์ จะคุ้นเคยกับผู้ใช้สเปรดชีตขณะที่ระบบอัตโนมัติ,ความช่วยเหลือจาก AI,และแดชบอร์ดที่ผสานรวมและไม่ต้องเขียนโค้ด จะช่วยให้ทีมเติบโตไปไกลกว่าการอัปเดตแบบแมนนวล
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือส่วนใหญ่ให้คำมั่นในพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นให้เปรียบเทียบกันในสิ่งที่ส่งผลต่อการนำไปใช้จริง:
- อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่ต้องให้คุณเขียนโค้ด SQL หรือ Python ทีมงานของคุณควรสามารถสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง การใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- การสนับสนุนการผสานรวม: เลือกเครื่องมือ AI ที่มีการผสานรวมแบบ plug-and-play กับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ เช่น HubSpot, Salesforce, Stripe,ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาด ฯลฯ การเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเองสำหรับระบบเฉพาะทางช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลใด ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝ่าย IT อยู่เสมอ
- การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือต้องสามารถให้ผู้ใช้หลายคนดู แสดงความคิดเห็น และแก้ไขแดชบอร์ดพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างใกล้ชิดและทำให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีองค์ประกอบแบบโต้ตอบ (เช่น รายละเอียดเมื่อเลื่อนเมาส์, การเจาะลึกข้อมูล, และตัวกรอง) มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นไม่จำกัดในการปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: ข้อมูลของคุณควรอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขต้นทาง ซึ่งช่วยให้แดชบอร์ดของคุณทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหรือส่งออกข้อมูลตามกำหนดเวลา
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: มองหาการรับรองมาตรฐาน SOC 2, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, และบันทึกการตรวจสอบ. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณขณะที่คุณขยายการใช้งานเครื่องมือไปยังทีมต่าง ๆ
👀 คุณรู้หรือไม่?วิลเลียม เพลย์แฟร์คือบุคคลที่คิดค้นแผนภูมิแท่ง, เส้น, และวงกลมในช่วงต้นปี 1800 ก่อนที่เขาจะประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ ข้อมูลเป็นเพียงรายการยาว ๆ ที่น่าเบื่อของข้อความ เพลย์แฟร์ซึ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันในฐานะวิศวกรและบางครั้งก็เป็นสายลับ ได้โต้แย้งว่าดวงตาของมนุษย์สามารถประมวลผลภาพข้อมูลได้เร็วกว่าสมองอ่านตารางมาก
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร นี่คือเครื่องมือที่ทีมต่างๆ ใช้จริงๆ
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ตอนนี้ มาสำรวจเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)สำหรับทีมที่ดีที่สุดสามอันดับแรกในตลาดปัจจุบันกัน:
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AIที่ผสานการจัดการโครงการ การแสดงข้อมูล การจัดการความรู้ และ AI ไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ BI เอกสาร และการแชท คุณสามารถติดตามงาน วิเคราะห์ข้อมูล และถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติได้โดยตรงภายใน ClickUp
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:
สร้างภาพข้อมูลได้ทันทีด้วยแดชบอร์ดตามบทบาท
ClickUp Dashboardsมอบวิธีการที่ง่ายดายในการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสร้างด้วยบัตร/วิดเจ็ตที่ดึงข้อมูลสดจากงาน เอกสาร โครงการ เป้าหมาย ตัวติดตามเวลา และเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่คุณต้องการแสดงได้ เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง หรือการแยกงาน คุณสามารถย้ายและปรับขนาดการ์ดได้ตามต้องการเพื่อออกแบบเลย์เอาต์ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
สำหรับการนำเสนอข้อมูลตามความต้องการ ให้ใช้ตัวกรองแดชบอร์ด (Dashboard Filters) และปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกให้เหมาะกับกรณีการใช้งานต่าง ๆ, บทบาท, แผนก, โครงการ, เป็นต้น เนื่องจากแดชบอร์ดของ ClickUp จะทำการรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติทุก 30 นาทีเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดอยู่เสมอ
เพิ่มบัตร AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
บัตร AIคือวิดเจ็ตแดชบอร์ดเฉพาะทางที่ใช้ ClickUp AI ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกเชิงบรรยาย สรุป และอัปเดตโดยตรงบนแผนภูมิและเมตริกของคุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปผลงาน ระบุอุปสรรค หรือจัดทำรายการขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ด้านล่างนี้คือประเภทบัตร AI ห้าประเภทหลักและสิ่งที่แต่ละประเภทเหมาะสำหรับ:
- สมอง AI: ใช้งานคำสั่ง AI แบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกหรือการดำเนินการที่ปรับให้เหมาะสม
- AI StandUp: สรุปกิจกรรมล่าสุดสำหรับบุคคลหรือทีมในช่วงเวลาที่เลือก
- AI Team StandUp: สรุปกิจกรรมของทีมทั้งหมด
- สรุปผู้บริหารโดย AI: สร้างภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสถานะของแผนก ทีม หรือโครงการ
- อัปเดตโครงการ AI: ให้รายงานสถานะโครงการและรายงานความคืบหน้าล่าสุด
ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นด้วยการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติตามบริบท
สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าพนักงานคนใดถูกจองงานเกินในสัปดาห์หน้า
ในเครื่องมือการแสดงข้อมูลแบบดั้งเดิม คุณจะต้องเปิดแดชบอร์ดของงานที่ต้องทำ, เปรียบเทียบความพร้อมของทุกคนด้วยตนเอง, และรวบรวมรายการด้วยตนเอง
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI และผู้จัดการความรู้ในตัวของแพลตฟอร์ม มอบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ที่รวดเร็วขึ้น มันจัดทำดัชนีงาน เอกสาร ความคิดเห็น กระทู้แชท และแม้แต่เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ตัวอย่างเช่น เพียงถาม Brain ว่าพนักงานคนใดที่มีงานเกินกำหนดในสัปดาห์หน้า (หรือคำถามอื่น ๆ) ระบบจะแสดงรายการรายละเอียดของพนักงานทุกคนที่มีชั่วโมงการทำงานเกินขีดจำกัด
ความสามารถหลักของ ClickUp Brain สำหรับการแสดงข้อมูลเชิงภาพยังรวมถึง:
- คำถามและคำตอบตามบริบท: ใช้AI ตามบริบทเพื่ออ้างอิงถึงงาน เอกสาร หรือหัวข้อที่คำตอบนั้นอ้างอิงอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกระโดดจากเมตริกในแดชบอร์ดไปยังการสนทนาพื้นฐานที่อธิบายได้
- ฝังอยู่ทุกที่: คุณไม่จำเป็นต้องกลับไปที่แดชบอร์ดของคุณทุกครั้ง คุณสามารถกล่าวถึง @brain ได้ทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, หรือการแชท—เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
- การวิเคราะห์เสียงเป็นข้อความ: หากคุณมีคำถามยาวหรือคำแนะนำที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์Talk-to-Textเพื่อพูดออกมาดัง ๆ ได้ ClickUp Brain จะทำการถอดเสียงคำพูดของคุณเป็นข้อความสำหรับวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้อย่างง่ายดาย
มีรายงานครึ่งหนึ่งอยู่ในเครื่องมืออื่น เช่น Power BI หรือ Tableau? ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแท็บและเสียสมาธิจากการเปลี่ยนบริบท
ด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp คุณสามารถฝังรายงานเหล่านี้ไว้ภายในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณโดยตรงและเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Google Sheets, Snowflake, ฐานข้อมูล SQL และอื่นๆ เพื่อดึงข้อมูลสดมาแสดงผลแบบอัตโนมัติใน ClickUp ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดตามบทบาทช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิและมุมมอง KPI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดจากเอกสารเป้าหมายงานสดและการติดตามเวลา
- บัตร AI สร้างสรุปการประชุมแบบยืน รายการอุปสรรค และขั้นตอนถัดไปโดยตรงจากข้อมูลในแดชบอร์ด
- ClickUp Brain ตอบคำถามภาษาธรรมชาติโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงาน เช่น เอกสารงาน ความคิดเห็น และกิจกรรม
- การผสานรวมและการฝังช่วยให้คุณสามารถแสดงแดชบอร์ด BI ภายนอกภายใน ClickUp ได้
ข้อจำกัด
- มันไม่ใช่เครื่องมือสร้างแบบจำลอง BI สำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเลเยอร์เชิงความหมายขั้นสูง กระบวนการ SQL ที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์แบบคลังข้อมูลก่อน
- ข้อมูลเชิงลึกของ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลในเวิร์กสเปซที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
การกำหนดราคา
คะแนนและรีวิว
G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว) Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อแก้ไขแดชบอร์ดของคุณได้ทันที ตัวอย่างเช่น ลองใช้คำสั่งเช่น: "ทำให้แดชบอร์ดนี้ดูเป็นมืออาชีพและเรียบง่ายโดยใช้ธีมสีเข้มและสีของแบรนด์"
📮 ClickUp Insight: 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สเปรดชีตของพวกเขาสามารถสร้างแดชบอร์ดให้โดยอัตโนมัติได้ การจัดทำรายงานจากศูนย์, การเลือกช่วงข้อมูล, การจัดรูปแบบแผนภูมิ, และการรักษาทุกอย่างให้ทันสมัยกลายเป็นงานในตัวเอง
ด้วย ClickUp ข้อมูลดิบและตัวเลือกการแสดงผลของคุณจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพียงใช้การ์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp Dashboardsสำหรับแผนภูมิ การคำนวณ และการติดตามเวลา ส่วนที่ดีที่สุดคือ การ์ดเหล่านี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลจากงานจริง
AIพร้อมให้บริการทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลนั้น สร้างสรุป ไฮไลต์รูปแบบ และอธิบายสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง สุดท้ายAI Agentsสามารถเข้ามาช่วยรวบรวม สังเคราะห์ และโพสต์การอัปเดตเหล่านั้นไปยังช่องทางหลักของคุณ
นั่นคือกระบวนการรายงานทั้งหมดของคุณที่จัดการได้อย่างง่ายดาย
2. จูเลียส เอไอ
Julius AI เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบแชทในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบและนำเสนอคำตอบในรูปแบบภาษาธรรมชาติและภาพที่ดึงดูดสายตา
กระบวนการนี้ง่ายมาก: คุณอัปโหลดข้อมูลของคุณ, แชร์ไฟล์ Excel, หรือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ. จากนั้นคุณสามารถถามคำถามตามธรรมชาติได้ เช่น "คำนวณยอดรวมให้ฉัน" หรือ "กรุณาวิเคราะห์ข้อมูลนี้"
Julius AI แปลงคำถามของคุณเป็นโค้ดทันทีที่คุณสามารถตรวจสอบได้ แสดงข้อมูลของคุณผ่านมุมมองต่าง ๆ (แผนภูมิ, ตาราง, สรุป, และรายงานฉบับเต็ม) และระบุรูปแบบที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้การเล่าเรื่องที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลและถามคำถามในภาษาธรรมชาติเหมือนกำลังสนทนากับนักวิเคราะห์
- มันแปลงคำถามเป็นโค้ดที่คุณสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความสามารถในการทำซ้ำ
- สร้างแผนภูมิ ตาราง สรุป และข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบบรรยายได้อย่างรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์เชิงสำรวจ
ข้อจำกัด
- มันมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับการวิเคราะห์เฉพาะกิจ มากกว่าการดูแลแผงควบคุมที่เปิดใช้งานตลอดเวลาและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับทุกทีม
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและกระบวนการทำงานอาจรู้สึกเบากว่าแพลตฟอร์ม BI หรือแพลตฟอร์มการทำงานเต็มรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ
- ผลลัพธ์ยังคงต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $45/เดือน
- ธุรกิจ: ฿450/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเรา
คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการระบุ
3. Zoho Analytics
Zoho Analytics คือซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของ Zoho ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องมือปฏิบัติการของคุณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่กระจัดกระจาย
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและนักวิเคราะห์ โดยมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางและเวิร์กโฟลว์แบบบริการตนเองที่ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิ, พิเวต, และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียน SQL
Zoho Analytics นำเสนอการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพมากกว่า 50 รูปแบบ รวมถึงแผนภูมิ วิดเจ็ต ตารางหมุนวิเคราะห์ และมุมมองแบบตาราง นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำ AI ที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงโต้ตอบที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบ BI แบบบริการตนเองด้วยการลากและวาง ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องใช้ SQL
- รองรับภาพหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิ พิวอต วิดเจ็ต และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- คำแนะนำที่ช่วยโดย AI ช่วยให้ผู้ใช้เลือกฟอร์แมตภาพที่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก
- มันเหมาะสมอย่างยิ่งหากระบบของคุณใช้แอป Zoho อยู่แล้ว
ข้อจำกัด
- มันอาจกลายเป็นระบบแยกต่างหากจากที่ที่งานเกิดขึ้น เว้นแต่คุณจะฝังหรือบูรณาการอย่างลึกซึ้ง
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการกำกับดูแลอาจยังคงต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคสำหรับตรรกะที่ซับซ้อนและการสร้างแบบจำลองข้อมูล
- ความร่วมมือมุ่งเน้นไปที่ BI และอาจไม่สามารถแทนที่กระบวนการทำงานประจำวัน เช่น การอนุมัติงานและการส่งต่องานได้
ราคาของ Zoho Analytics
- ฟรี
- พื้นฐาน: $30/เดือน
- มาตรฐาน: $60/เดือน
Zoho Analytics คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (360 รีวิว)
วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างภาพข้อมูลในกระบวนการทำงานของคุณ
ด้านล่างนี้คือสามวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ AI เพื่อสร้างภาพข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถในการรายงานของทีมคุณ:
1. ใช้ AI เพื่อสร้างแดชบอร์ดหลายตัวได้ทันที
หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างแดชบอร์ดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผนกหรือบทบาทต่างๆ นี่คือสิ่งที่คุณต้องลอง 👇
แทนที่จะสร้างแดชบอร์ดแยกต่างหากทุกครั้ง เพียงแค่ป้อนชุดข้อมูลของคุณเข้าสู่ AI สร้างสรรค์ ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและชัดเจนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดเฉพาะที่คุณต้องการ
📌 ตัวอย่าง: "สร้างแดชบอร์ดสี่รายการจากข้อมูลโครงการนี้: มุมมอง ROI สำหรับผู้บริหาร, ตัวติดตามความเร็วของนักพัฒนา, แคมเปญการตลาด, และรายงานความคืบหน้าสำหรับลูกค้า"
ระบบ AI สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบทันที—แต่ละมุมมองมีข้อมูลที่ผ่านการกรองประเภทกราฟ และสิทธิ์การเข้าถึงความปลอดภัยของตัวเอง—โดยที่คุณไม่ต้องแตะการตั้งค่าใด ๆ เลย
2. อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้านการแสดงข้อมูลของคุณ
อีกกรณีการใช้งานที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับ AI ในการแสดงข้อมูลคือการทำให้ขั้นตอนที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ การเตรียมแผนภูมิ และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นี่คือสองวิธีง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้โค้ดเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น:
สร้างระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
ClickUp Automationsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานด้านการแสดงข้อมูลของคุณเป็นอัตโนมัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เรียบง่าย ซึ่งรวมถึงการส่งการอัปเดต การกำหนดเวลาการแจ้งเตือน การสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละทีม เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อโพสต์สรุปไปยัง Slack หรือส่งอีเมลทันทีที่สถานะของงานเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์
ตั้งค่าตัวแทน AI เพื่อทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp Super Agentsยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติและเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ ที่สำคัญที่สุด พวกเขาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ในเบื้องหลัง คุณจึงไม่ต้องกังวลกับงานที่ต้องทำด้วยตนเองอีกต่อไป
คุณสามารถกำหนดค่า ClickUp AI Agent เพียงหนึ่งตัวสำหรับ:
- ทำความสะอาดและประมวลผลไฟล์ข้อมูลขาเข้าโดยอัตโนมัติ
- วิเคราะห์สเปรดชีตและสร้างรายงานสรุปหรือแผนภูมิโดยใช้ ClickUp AI
- ติดตามแดชบอร์ดและส่งการอัปเดตหรือการแจ้งเตือนเชิงรุกไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวแทน AI มีลักษณะอย่างไรเมื่อทำงาน? นี่คือตัวอย่าง👇
3. สร้างแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคตและแสดงแนวโน้มที่เป็นไปได้
AI ทำให้การคาดการณ์เป็นทั้งภาพและโต้ตอบได้ คุณสามารถป้อนข้อมูลปัจจุบันของคุณและรันสถานการณ์สมมติ เช่น การเพิ่มงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดทีมจะส่งผลต่อกำหนดเวลาและรายได้ของคุณอย่างไร
จากนั้น AI จะตรวจพบรูปแบบในตัวเลขปัจจุบันของคุณและคาดการณ์ล่วงหน้าพร้อมช่วงความมั่นใจ เช่น: "มีโอกาสเพียง 40% เท่านั้นที่เราจะเสร็จสิ้นโครงการนี้ตรงเวลาในเดือนหน้า หากคุณลบสมาชิกทีมสามคนออกจากงานนี้"
คุณยังสามารถเล่นกับสไลเดอร์หรือป้อนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อทดสอบสถานการณ์เพิ่มเติมได้ เช่น: "ถ้าเราจ้างคนเพิ่มอีกสองคนจะเป็นอย่างไร?" หรือ "ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายลง 10% จะเป็นอย่างไร?"
ทำให้ข้อมูลซับซ้อนง่ายขึ้นและมองเห็นด้วย ClickUp
ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์เป็นสองสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่บริษัทสามารถมีได้ วิธีการแสดงข้อมูลด้วยมือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสองอย่าง
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรของคุณได้สูงสุดโดยการเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นภาพที่สะอาดและสามารถแชร์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ClickUp AI และการทำงานอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น มอบประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และความเป็นอิสระอย่างเต็มที่
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
แน่นอน เครื่องมือสมัยใหม่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้ทุกคนสามารถสร้างแผนภูมิได้เพียงแค่พิมพ์คำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาเพื่อการแสดงภาพกระบวนการทำงาน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางและการจัดวางที่ช่วยด้วย AI ทำให้การสร้างรายงานระดับมืออาชีพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปจนถึงตัวแทนฝ่ายขาย
แดชบอร์ดแบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นด้วยมือ สมาชิกในทีมต้องอัปโหลดข้อมูลด้วยตนเองและมักต้องเขียนโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อตรรกะของแดชบอร์ด และภาพกราฟิก นอกจากนี้ แดชบอร์ดเหล่านี้ยังขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และมักแสดงแผนภูมิ/กราฟโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ในทางกลับกัน AI จะรวบรวม ทำความสะอาด วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลสดโดยอัตโนมัติ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ควบคู่กับภาพ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างมั่นใจ ที่สำคัญที่สุด คุณสามารถสนทนากับ AI ด้วยภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อสร้างภาพและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ตั้งแต่เริ่มต้น
สามารถทำได้ ตราบใดที่ข้อมูลพื้นฐานมีความถูกต้องและเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ AI ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการจัดรูปแบบและการสร้างแผนภูมิ แต่ทีมควรตรวจสอบตัวชี้วัดหลักและแหล่งข้อมูลอยู่เสมอ หากใช้ AI อย่างถูกต้อง ภาพที่สร้างจาก AI จะมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการรายงานและการวางแผนทางธุรกิจส่วนใหญ่