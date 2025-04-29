เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025

ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาด, รวมข้อมูล, และสร้างภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเอง แต่คุณเริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวบางประการ
กระบวนการทำงานด้วยมือของคุณกำลังนำไปสู่การรายงานที่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
คุณมีงานค้างจากคำขอเฉพาะกิจของทีมอื่น ๆ
ที่นี่ เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI จะเข้ามาช่วยคุณ มันเร่งการเตรียมข้อมูล ลดข้อผิดพลาด และปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ไม่ใช่ทุกแดชบอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น มาดูอย่างรวดเร็วว่าควรมองหาอะไร และจากนั้นเราจะเข้าสู่ 10 เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI?
เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะสมจะเปลี่ยนกระบวนการรายงานของคุณให้ดีขึ้น แต่เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณช้าลงได้มากขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI:
- การผสานแหล่งข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบการจัดการโครงการที่มีอยู่ของคุณ, ระบบ CRM, ฐานข้อมูล, และตัวติดตามเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
- ตัวชี้วัดและ KPI ที่ปรับแต่งได้: มองหาตัวสร้างแดชบอร์ด AI ที่ให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลตาม KPI ที่คุณกำหนดเองได้ เทมเพลตที่ตายตัวจะทำให้ทีมของคุณช้าลงในการมองเห็นข้อมูลที่มีคุณค่า
- การตั้งค่าด้วยคำแนะนำจาก AI: เลือกผู้สร้างแดชบอร์ดที่ อัตโนมัติ ช่วยคุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูล, KPIs, และการนำเสนอข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องกำหนดทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น, มอบหมายงาน, หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงจากแดชบอร์ด, ทำให้การรายงานและการดำเนินการเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา
- คำแนะนำ KPI อัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่แนะนำ KPI และเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญโดยอิงตามรูปแบบธุรกิจ ประสิทธิภาพที่ผ่านมา หรือแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้
- การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ: เลือกเครื่องมือแดชบอร์ดขั้นสูงที่มีฟีเจอร์ AI ซึ่งช่วยให้คุณถามคำถามเช่น "แสดงผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเดือนนี้" และ AI จะสร้างกราฟให้คุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันแดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะ และส่งออกรายงานได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ความยืดหยุ่นในการแสดงผล: เครื่องมือที่ดีควรรองรับการแสดงผลหลายรูปแบบ (เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิแท่ง และไทม์ไลน์) เพื่อให้แต่ละทีมสามารถตีความข้อมูลได้ตามความต้องการ
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิดความล่าช้าหรือบังคับให้คุณต้องสร้างแดชบอร์ดใหม่ด้วยตนเอง
10 เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ที่ดีที่สุด
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
|การตั้งค่าแดชบอร์ดด้วย AI, ClickUp Brain, การ์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป;แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
|แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. ai
|การสร้างแดชบอร์ดที่เน้นการออกแบบเป็นอันดับแรก
|การสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานวิสัยทัศน์, ตลาดชุมชน
|ฟรี: 25 เครดิตจ่ายตามการใช้งาน: 50 เครดิตสำหรับ $25 USD
|เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์
|การสร้างภาพข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การลากและวาง, ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ, การแสดงผลแบบโต้ตอบ
|ฟรีStarter: $50/เดือนPro: $100/เดือนทีม: $250/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|ผู้สร้างแดชบอร์ด Bricks AI
|การนำเสนอข้อมูลจากข้อมูลในสเปรดชีต
|การนำเสนอหลายรูปแบบ, การทำงานร่วมกัน, การทำความสะอาดข้อมูล
|ฟรีพรีเมียม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|Mokkup. ai
|แดชบอร์ด BI ที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวมกับ Power BI/Tableau
|ลากและวาง, เทมเพลตมากกว่า 180 แบบ, ส่งออกไวร์เฟรม
|มาตรฐาน: ฟรีMokkup Pro: $8/เดือนทีม: $10/เดือน ต่อไลเซนส์
|สวัสดี
|การนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วด้วยการผสานกับ PostHog
|การตรวจสอบแบบเรียลไทม์, ตัวสร้างแบบสอบถามแบบภาพ, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|ฟรีพื้นฐาน: $7/เดือนโปร: $19/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|BlazeSQL
|การสืบค้นและแสดงผลข้อมูล SQL ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร
|SQL แบบภาษาธรรมชาติ, รองรับหลายฐานข้อมูล, ปรับแต่งแบรนด์ได้
|สำหรับบุคคลโปร: $99/เดือนขั้นสูง: $149/เดือนสำหรับทีมทีม Blaze: $249/เดือนทีม Blaze ขั้นสูง: $499/เดือนองค์กร Blaze: ราคาตามตกลง
|ออนโว เอไอ
|แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับหลายภาษา
|คำถามภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย, แดชบอร์ดหลายภาษา, การผสานรวม API/SDK ที่ง่ายดาย
|เริ่มต้น: $199/เดือนเติบโต: $499/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|แดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs
|การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพข้อมูลที่สามารถโต้ตอบได้
|การปรับแต่งตามคำแนะนำ, อัปโหลดไฟล์ CSV, การสำรวจแบบโต้ตอบ
|ใช้ฟรี
|Spotfire โดย TIBCO
|การนำเสนอข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมบริบททางภูมิศาสตร์
|ส่วนขยายที่กำหนดเอง, การสตรีมแบบเรียลไทม์, เลย์เอาต์ที่ตอบสนอง
|ราคาตามความต้องการ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ)
เมื่อทีมต่างๆ จัดการโครงการผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน แดชบอร์ดมักจะกลายเป็นเหมือนผ้าปะติดปะต่อของสเปรดชีต สไลด์ และรายงานที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบศูนย์กลาง การตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆการมองเห็นความคืบหน้าของงานหรือการตัดสินใจอย่างมั่นใจจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้น
นี่คือช่วงเวลาที่ทีมต่างๆ มองหาเครื่องมือที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงภาพของสถานะปัจจุบันในโครงการต่างๆ จุดสำคัญ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน จึงได้เปิดตัวClickUp Dashboards
แดชบอร์ดของ ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการรวมและแสดงภาพงานแบบเรียลไทม์ แทนที่จะต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ดึงข้อมูลสดจาก Workspace ของคุณโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นงาน การติดตามเวลา เป้าหมาย เอกสาร และประสิทธิภาพของโครงการ
แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามปริมาณงาน ความเร็วในการทำงาน ความสำคัญ หรือการประมาณเวลา ทั้งหมดนี้ ฟิลเตอร์ขั้นสูงช่วยประหยัดเวลาได้มากในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสปรินต์เดียวหรือการตรวจสอบ KPI ทั่วทั้งบริษัท
เพื่อทำให้การสร้างแดชบอร์ดฉลาดยิ่งขึ้นClickUp Brainจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรติดตามตัวชี้วัดใดหรือควรจัดโครงสร้างแดชบอร์ดอย่างไรสำหรับโครงการเฉพาะ คุณสามารถขอคำแนะนำจากAI นี้ในที่ทำงานได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้คำแนะนำกับมันว่า 'KPI ใดบ้างที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ดสปรินต์?' หรือ 'ตัวชี้วัดใดที่สำคัญที่สุดสำหรับการติดตามการเปิดตัวการตลาด?' คำแนะนำของ Brain จะช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดการทำงานที่ไม่เพียงแต่สร้างได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีความเป็นกลยุทธ์มากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
ร่วมกัน, ClickUp Dashboards และ ClickUp Brain ทำให้การรายงานง่ายขึ้น, ช่วยให้ทีมสร้างแดชบอร์ดที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้, ที่ตามทันการทำงาน.
เมื่อคุณตั้งค่าแดชบอร์ดเสร็จสมบูรณ์แล้วClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานบำรุงรักษาแบบแมนนวลให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎเฉพาะที่อัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ ย้ายการ์ดข้ามแดชบอร์ดของคุณ เรียกใช้การแจ้งเตือน หรือแจ้งเตือนทีมเมื่อเป้าหมายมีความเสี่ยง
นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่จัดการแดชบอร์ดการจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังรักษาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่ต้องจัดการการอัปเดตทุกอย่างด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบทันที: หารือเกี่ยวกับการอัปเดต แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และสร้างงานได้โดยตรงจากClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างได้ผลและเชื่อมโยงกัน
- การจัดการงานอย่างเป็นระบบ: กำหนดวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และสถานะที่กำหนดเองด้วยClickUp Tasks เพื่อให้มั่นใจว่ามีความชัดเจนในความรับผิดชอบและความคืบหน้าที่มองเห็นได้ในทุกทีม
- การติดตามโครงการที่ยืดหยุ่น: สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน หรือแกนต์ ด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้ เพื่อจัดการงานและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: บันทึกชั่วโมงการทำงาน ประมาณการปริมาณงาน และตรวจสอบรายงานเวลาด้วยClickUp Time Trackingเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองซึ่งให้ความสำคัญกับประเภทของงานที่ต้องการได้ การใช้งานมุมมองภาระงานเพื่อมอบหมายงานให้กับทีมของคุณและแชร์แดชบอร์ดที่กล่าวถึงข้างต้นกับลูกค้าของคุณนั้นง่ายมาก ทำให้พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาในพื้นที่เฉพาะได้ ที่ดีที่สุดคือมันสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่แล้วเช่น GitHub และหากคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายหากนั่นคือสิ่งที่คุณถนัด ตอนนี้ฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดของฉัน
2. แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่เน้นการออกแบบเป็นอันดับแรก)
แดชบอร์ด AI ของ Prototypr. ai ใช้โมเดลอย่างเช่น OpenAI's GPT-4o, Llama 3 และ Google Gemini 2.0 Flash เพื่อช่วยผู้ใช้สร้างแดชบอร์ดและโมเดลจำลองการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถครบถ้วนและคุณภาพสูง
คุณสามารถใช้ภาษาธรรมชาติเพื่ออธิบายแดชบอร์ดใหม่ที่คุณต้องการได้ เครื่องมือนี้จะสร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์และตอบสนองได้ทันที จากนั้นคุณสามารถขอให้ Google Gemini 2.0 Flash สรุปแดชบอร์ดเป็นอีเมลหรือรายงานได้
แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- การผสานรวมวิสัยทัศน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: อัปโหลดภาพการออกแบบแดชบอร์ดและเปลี่ยนเป็นโค้ดส่วนหน้าที่มีการทำงานได้ทันที
- ตลาดชุมชน: เข้าถึงคลังโมเดลแดชบอร์ดพร้อมใช้งานเพื่อแสดงภาพและวัดผลต้นแบบของคุณ
- ประวัติเวอร์ชัน: คลิกที่บัตรเวอร์ชันเพื่อย้อนกลับไปยังการออกแบบก่อนหน้าและทดลองได้อย่างอิสระโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
แดชบอร์ด AI โดย Prototypr ข้อจำกัดของ AI
- เครื่องมือนี้ยังไม่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ในขณะนี้
แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. ราคา ai
- ฟรี: เครดิตฟรี 25 เครดิต
- จ่ายตามการใช้งาน: 50 เครดิต ราคา $25 USD
แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. การให้คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน
อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดชีวิตส่วนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. ตัวสร้างแดชบอร์ด AI โพลีเมอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค Polymer AI Dashboard generator ช่วยสร้างแดชบอร์ดจากชุดข้อมูลของคุณโดยใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและลากและวาง
เครื่องมือนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 20 แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่นแดชบอร์ดอีคอมเมิร์ซ การขายและการตลาด ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับแบรนด์และความต้องการด้านการวิเคราะห์เฉพาะได้
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI โพลีเมอร์
- การรวมข้อมูล: รองรับการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Google Sheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads, เป็นต้น
- คำอธิบายเชิงลึก: สร้างคำอธิบายอัตโนมัติสำหรับแผนภูมิ โดยให้บริบทและช่วยในการตีความข้อมูล
- การนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ: ช่วยให้สามารถสร้างแผนภูมิประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงตารางหมุนเวียน, ไทม์ไลน์, แผนภูมิกระจาย, และสกอร์การ์ด
ข้อจำกัดของตัวสร้างแผงควบคุม AI โพลีเมอร์
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ขั้นสูง
ราคาของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์
- ฟรี
- เริ่มต้น: $50/เดือน
- ข้อดี: $100/เดือน
- ทีม: $250/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: การแสดงข้อมูลของคุณ: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิต่างๆ
4. Bricks AI Dashboard Creator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลจากข้อมูลในสเปรดชีต)
Bricks AI Dashboard Creator ผสานความสามารถของ AI เข้ากับอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น Google Sheets, Excel และไฟล์ CSV เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลโดยอัตโนมัติในการระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้อง ข้อผิดพลาด และความผิดปกติภายในชุดข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Bricks AI Dashboard Creator
- การทำงานร่วมกัน: แชร์แดชบอร์ดและรายงานกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าผ่านการแชร์เพียงคลิกเดียว
- การนำเสนอข้อมูลแบบหลายรูปแบบ: แปลงแดชบอร์ดเป็นสไลด์สำหรับใช้ในการประชุมและการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ตัวเลือกการแสดงผล: สร้างภาพแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงแผนภูมิ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนงาน แผนผังแบบคัมบัง และแผนผังองค์กร
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด Bricks AI
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบบูรณาการ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามเวลา และการตั้งเป้าหมาย
ราคาของ Bricks AI Dashboard Creator
- ฟรี
- พรีเมียม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด Bricks AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มองหาเครื่องมือแดชบอร์ดที่ให้คุณแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มบันทึกได้โดยตรงบนแผนภูมิหรือจุดข้อมูลเฉพาะ มันช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นมากเมื่อการสนทนาเชื่อมโยงกับตัวเลขที่คุณกำลังพูดถึงอย่างแม่นยำ
5. Mokkup.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ด BI ที่ปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวมที่ง่ายดายสำหรับ Power BI และ Tableau)
Mokkup คือเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบไวร์เฟรมสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา BI และนักสร้างภาพข้อมูล ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผสานกับเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 180 แบบ และวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 รายการ Mokkup.ai ช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมแดชบอร์ดได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถเลือกใช้ธีมสีที่คัดสรรมาแล้วและเครื่องมือสร้างแบรนด์ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณมีความสอดคล้องและสวยงามตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
คุณยังสามารถส่งออกไวร์เฟรมไปยัง Power BI หรือ Tableau ได้โดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด มันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความร่วมมือ ดังนั้นคุณสามารถแชร์การออกแบบได้อย่างง่ายดาย รวบรวมความคิดเห็น ทิ้งความคิดเห็น และทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mokkup.ai
- ฝังและแชร์ได้อย่างง่ายดาย: แชร์ไวร์เฟรมของคุณผ่านลิงก์ URL ง่ายๆ หรือฝังลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบล็อกโดยตรง
- ดูตัวอย่างก่อนสร้าง: ดูตัวอย่างทันทีว่าโครงร่างแดชบอร์ดของคุณจะปรากฏใน Power BI และ Tableau อย่างไร และค้นหาปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ปรับแต่งให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ: ปรับแต่งทุกแง่มุมของแดชบอร์ดของคุณตั้งแต่สไตล์วิดเจ็ตไปจนถึงธีมสี และทำให้การออกแบบของคุณสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับแบรนด์และเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Mokkup. ai
- ขาดตัวเลือกแผนภูมิเพิ่มเติม เช่น มุมมองตารางหมุน (Pivot Table View) และมุมมองบันทึกกิจกรรม (Activity Log View) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่นักพัฒนา BI ใช้บ่อยที่สุด
ราคา Mokkup. ai
- มาตรฐาน: ฟรี
- Mokkup Pro: $8/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อใบอนุญาต
Mokkup.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mokkup.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบเลย์เอาต์เฉพาะแดชบอร์ด, องค์ประกอบ และหน้าจอหลายหน้าจอ เพราะมันค่อนข้างยากที่จะทำซ้ำด้วยเครื่องมืออื่น ๆ มันจะเป็นประโยชน์มาก สำหรับทีมของฉัน
6. Supadash. co (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว พร้อมการผสานรวมกับ PostHog อย่างไร้รอยต่อ)
Supadash ทำให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนหรือจัดการกับการตั้งค่าที่ยุ่งยาก เมื่อคุณเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ Supadash จะสร้างกราฟแบบเวลา (time series) และภาพกราฟิกอื่น ๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที และมอบภาพรวมของข้อมูลให้คุณได้ทันที
จากนั้น คุณสามารถขยายแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มแผนภูมิเพิ่มเติมผ่านคำสั่ง SQL ดิบหรือตัวสร้างคำสั่งแบบภาพที่มีอยู่ในตัว ซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ PostHog ได้อย่างราบรื่น โดยให้คุณสามารถวางคีย์ API ของคุณ เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการติดตาม และได้รับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Supadash
- การติดตามแบบเรียลไทม์: อัปเดตข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เลือกตารางข้อมูลและฟิลด์ของคุณเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การเข้าถึงข้อมูลที่ราบรื่น: เปลี่ยนคำสั่ง SQL ใด ๆ ให้เป็นแผนภูมิได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถติดตามเมตริกทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Supadash
- มันไม่รองรับเฟรมเวิร์กหน้าบ้านที่ซับซ้อนเช่น React, Angular, หรือ Vue.js โดยตรง
ราคาของ Supadash
- ฟรี
- พื้นฐาน: 7 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $19/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Supadash
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าในปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จะเป็นข่าวใหญ่ แต่ความจริงแล้วแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20! นานก่อนที่ผู้ช่วยอัจฉริยะจะถือกำเนิด นักวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆ ก็ได้เริ่มจินตนาการถึงเครื่องจักรที่สามารถคิดได้ ความก้าวหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 แต่รากฐานได้ถูกวางไว้แล้วหลายสิบปีก่อนที่พวกเราส่วนใหญ่จะเกิด
7. BlazeSQL (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสร้างภาพข้อมูล SQL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการรองรับฐานข้อมูลหลายระบบและความปลอดภัยระดับองค์กร)
BlazeSQL ช่วยให้คุณแปลงภาษาธรรมชาติเป็นคำสั่ง SQL และการแสดงผลได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้โมเดล AI ที่ทรงพลัง เช่น OpenAI's GPT-4 และ Claude-3.5 Sonnet เมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL ของคุณแล้ว เพียงแค่บอก AI ว่าต้องการกราฟหรือตารางประเภทใด แล้วมันจะสร้างให้คุณภายในไม่กี่วินาที
คุณยังสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ง่ายเพื่อจัดเรียงแผนภูมิและตารางตามที่คุณต้องการได้ทั้งหมด ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ BlazeSQL ยังมอบข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกโดยแสดงเมตริกและแนวโน้มสำคัญโดยอัตโนมัติตามบทบาทและความสำคัญของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการอัปเดต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlazeSQL
- รองรับหลายฐานข้อมูล: รองรับฐานข้อมูล SQL หลากหลายประเภท รวมถึง Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift และ SAP SQL Anywhere
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: มีคุณสมบัติเช่น การยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On (SSO) และตัวเลือกสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร
- การปรับแต่งแบรนด์และการฝัง: ปรับแต่ง, เปลี่ยนแบรนด์, และฝัง BlazeSQL ลงในเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของคุณด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณ
ข้อจำกัดของ BlazeSQL
- BlazeSQL รองรับชุดคุณสมบัติ SQL ที่จำกัดเท่านั้น ดังนั้นฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การดำเนินการ JOIN แบบเต็ม, ฟังก์ชันหน้าต่าง, การสืบค้นย่อย, และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อน อาจถูกจำกัด
ราคา BlazeSQL
สำหรับบุคคล
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
สำหรับทีม
- ทีม Blaze: $249/เดือน
- ทีม Blaze ขั้นสูง: $499/เดือน
- Blaze Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
BlazeSQL คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Onvo AI (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้งานง่าย พร้อมรองรับหลายภาษาและสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย)
แทนที่จะต้องต่อสู้กับคำสั่งที่ซับซ้อน คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้เลย และ Onvo AI จะสร้างภาพข้อมูลและแผนภูมิที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery และแอป SaaS ยอดนิยมอย่าง Salesforce และ Google Analytics เพื่อนำเข้าข้อมูลได้
Onvo. ai ยังมอบอิสระให้คุณในการปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทนสี ฟอนต์ หรือรูปแบบต่าง ๆตามตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่มีให้ สร้างรูปลักษณ์และบรรยากาศที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ด้วย API และ SDK ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถฝังแดชบอร์ดของคุณลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onvo AI
- การควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย: จัดการเวอร์ชันของแดชบอร์ดเหมือนกับกิ่งก้านใน Git ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับเมื่อจำเป็น
- การจัดการผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมการแชร์แดชบอร์ดอย่างปลอดภัยระหว่างทีม
- การสนับสนุนหลายภาษา: เข้าถึงแดชบอร์ดและ AI ในกว่า 30 ภาษา และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Onvo AI
- ในขณะที่ Onvo AI มีตัวเลือกการปรับแต่ง ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคา Onvo AI
- สตาร์ทอัพ: $199/เดือน
- การเติบโต: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Onvo AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Onvo AI อย่างไรบ้าง?
กราฟิกมีความเป็นมืออาชีพมากแต่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายในเชิงภาพ ทีมสนับสนุนนั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ตอบกลับอย่างรวดเร็วและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
9. Leniolabs AI Data Dashboard (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ)
แดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs ที่ขับเคลื่อนโดย GPT-3 ของ OpenAI สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิที่มีความหมายและดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ตั้งค่าชื่อ ป้ายกำกับ หรือการจับคู่ข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณเองเพื่อดูข้อมูลของคุณมีชีวิตขึ้นมา หรือเล่นกับชุดข้อมูลสุ่มหากคุณต้องการสำรวจเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกแผนภูมิเป็นโค้ด JavaScript ได้ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในโครงการเว็บของคุณ
คุณสมบัติเด่นของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs
- ปรับแต่งการแสดงผลด้วยข้อความแนะนำ: ชี้นำ AI ด้วยการเพิ่มบริบทของคุณเองผ่านข้อความแนะนำที่กำหนดเอง และช่วยให้ AI สร้างแผนภูมิที่สะท้อนเป้าหมายการวิเคราะห์เฉพาะของคุณ
- กรองข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: ใช้ตัวกรองก่อนการแสดงผลชุดข้อมูลของคุณเพื่อเน้นที่ส่วนสำคัญหรือเจาะลึกไปยังจุดข้อมูลเฉพาะ
- สำรวจผลลัพธ์ในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ: เปลี่ยนเป็นมุมมองแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณโต้ตอบและสำรวจแผนภูมิของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อจำกัดของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs
- แดชบอร์ดปัจจุบันรองรับข้อมูลสูงสุด 1,000 รายการต่อชุดข้อมูล ข้อจำกัดนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs
- เครื่องมือโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔖 โบนัส: วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel?
10. Spotfire โดย TIBCO (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมบริบททางภูมิศาสตร์)
โดยการผสานบริบททางภูมิศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูล Spotfire ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสภาพธรณีวิทยาและระบุแนวโน้มในระดับภูมิภาคในด้านสุขภาพ พลังงาน การผลิต และห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อทำให้การแมปข้อมูลหลายชั้นมีความเข้าใจง่ายขึ้น เครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณโต้ตอบกับข้อมูลผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ และชั้นแผนที่จะตอบสนองต่อการกระทำเช่นการมาร์คและการเลือก แพลตฟอร์มยังเสนอการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการวิเคราะห์ตามบริบทของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Spotfire โดย TIBCO
- ส่วนขยายที่กำหนดเอง: พัฒนาและผสานรวมการแสดงผลแบบกำหนดเองและฟังก์ชันการวิเคราะห์โดยใช้ R, Python หรือ JavaScript
- การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์: รับและวิเคราะห์ข้อมูลที่สตรีมเข้ามาเพื่อข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ทันท่วงที
- เค้าโครงที่ตอบสนอง: สร้างแดชบอร์ดที่ปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่หลากหลายเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายบนอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Spotfire โดย TIBCO
- การปรับแต่งแดชบอร์ดต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
ราคา Spotfire โดย TIBCO
- ราคาตามความต้องการ
Spotfire โดย TIBCO คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Spotfire อย่างไรบ้าง?
มันมาพร้อมกับความสามารถในการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยในการระบุแนวโน้มและความผิดปกติต่าง ๆ สามารถผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างดี เช่น Maximo และ SAP Hana นอกจากนี้ D3. Js ยังขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมโดยการใช้ภาพกราฟิกที่ออกแบบเอง
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและควบคุมโครงการให้ดียิ่งขึ้นด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แทนที่จะเสียเวลาในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวมรายงานด้วยตนเอง คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ KPI, ความคืบหน้าของโครงการ และประสิทธิภาพโดยรวมได้ในที่เดียว ตัวสร้างแดชบอร์ด AI ช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ลดงานที่ซ้ำซ้อน และให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
ในบรรดาโซลูชันชั้นนำที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลัง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และระบบอัตโนมัติในตัว ClickUp ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการ การตรวจสอบ KPI และการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มมองเห็นข้อมูลของคุณ