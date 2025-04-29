เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025

บล็อก ClickUp

29 เมษายน 2568

ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาด, รวมข้อมูล, และสร้างภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเอง แต่คุณเริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวบางประการ

กระบวนการทำงานด้วยมือของคุณกำลังนำไปสู่การรายงานที่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด

คุณมีงานค้างจากคำขอเฉพาะกิจของทีมอื่น ๆ

ที่นี่ เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI จะเข้ามาช่วยคุณ มันเร่งการเตรียมข้อมูล ลดข้อผิดพลาด และปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไม่ใช่ทุกแดชบอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น มาดูอย่างรวดเร็วว่าควรมองหาอะไร และจากนั้นเราจะเข้าสู่ 10 เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่!

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI?

เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะสมจะเปลี่ยนกระบวนการรายงานของคุณให้ดีขึ้น แต่เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณช้าลงได้มากขึ้น

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI:

  • การผสานแหล่งข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบการจัดการโครงการที่มีอยู่ของคุณ, ระบบ CRM, ฐานข้อมูล, และตัวติดตามเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ตัวชี้วัดและ KPI ที่ปรับแต่งได้: มองหาตัวสร้างแดชบอร์ด AI ที่ให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลตาม KPI ที่คุณกำหนดเองได้ เทมเพลตที่ตายตัวจะทำให้ทีมของคุณช้าลงในการมองเห็นข้อมูลที่มีคุณค่า
  • การตั้งค่าด้วยคำแนะนำจาก AI: เลือกผู้สร้างแดชบอร์ดที่ อัตโนมัติ ช่วยคุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูล, KPIs, และการนำเสนอข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องกำหนดทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น, มอบหมายงาน, หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงจากแดชบอร์ด, ทำให้การรายงานและการดำเนินการเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา
  • คำแนะนำ KPI อัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่แนะนำ KPI และเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญโดยอิงตามรูปแบบธุรกิจ ประสิทธิภาพที่ผ่านมา หรือแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้
  • การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ: เลือกเครื่องมือแดชบอร์ดขั้นสูงที่มีฟีเจอร์ AI ซึ่งช่วยให้คุณถามคำถามเช่น "แสดงผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเดือนนี้" และ AI จะสร้างกราฟให้คุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันแดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะ และส่งออกรายงานได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • ความยืดหยุ่นในการแสดงผล: เครื่องมือที่ดีควรรองรับการแสดงผลหลายรูปแบบ (เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิแท่ง และไทม์ไลน์) เพื่อให้แต่ละทีมสามารถตีความข้อมูลได้ตามความต้องการ
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิดความล่าช้าหรือบังคับให้คุณต้องสร้างแดชบอร์ดใหม่ด้วยตนเอง

10 เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI ที่ดีที่สุด

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับ คุณสมบัติเด่น ราคา
คลิกอัพแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพการตั้งค่าแดชบอร์ดด้วย AI, ClickUp Brain, การ์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติฟรีตลอดไป;แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. aiการสร้างแดชบอร์ดที่เน้นการออกแบบเป็นอันดับแรกการสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานวิสัยทัศน์, ตลาดชุมชนฟรี: 25 เครดิตจ่ายตามการใช้งาน: 50 เครดิตสำหรับ $25 USD
เครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์การสร้างภาพข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AIการลากและวาง, ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ, การแสดงผลแบบโต้ตอบฟรีStarter: $50/เดือนPro: $100/เดือนทีม: $250/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
ผู้สร้างแดชบอร์ด Bricks AIการนำเสนอข้อมูลจากข้อมูลในสเปรดชีตการนำเสนอหลายรูปแบบ, การทำงานร่วมกัน, การทำความสะอาดข้อมูลฟรีพรีเมียม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
Mokkup. aiแดชบอร์ด BI ที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวมกับ Power BI/Tableauลากและวาง, เทมเพลตมากกว่า 180 แบบ, ส่งออกไวร์เฟรมมาตรฐาน: ฟรีMokkup Pro: $8/เดือนทีม: $10/เดือน ต่อไลเซนส์
สวัสดีการนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วด้วยการผสานกับ PostHogการตรวจสอบแบบเรียลไทม์, ตัวสร้างแบบสอบถามแบบภาพ, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ฟรีพื้นฐาน: $7/เดือนโปร: $19/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
BlazeSQLการสืบค้นและแสดงผลข้อมูล SQL ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรSQL แบบภาษาธรรมชาติ, รองรับหลายฐานข้อมูล, ปรับแต่งแบรนด์ได้สำหรับบุคคลโปร: $99/เดือนขั้นสูง: $149/เดือนสำหรับทีมทีม Blaze: $249/เดือนทีม Blaze ขั้นสูง: $499/เดือนองค์กร Blaze: ราคาตามตกลง
ออนโว เอไอแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับหลายภาษาคำถามภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย, แดชบอร์ดหลายภาษา, การผสานรวม API/SDK ที่ง่ายดายเริ่มต้น: $199/เดือนเติบโต: $499/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
แดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabsการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพข้อมูลที่สามารถโต้ตอบได้การปรับแต่งตามคำแนะนำ, อัปโหลดไฟล์ CSV, การสำรวจแบบโต้ตอบใช้ฟรี
Spotfire โดย TIBCOการนำเสนอข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมบริบททางภูมิศาสตร์ส่วนขยายที่กำหนดเอง, การสตรีมแบบเรียลไทม์, เลย์เอาต์ที่ตอบสนองราคาตามความต้องการ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ)

เมื่อทีมต่างๆ จัดการโครงการผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน แดชบอร์ดมักจะกลายเป็นเหมือนผ้าปะติดปะต่อของสเปรดชีต สไลด์ และรายงานที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบศูนย์กลาง การตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆการมองเห็นความคืบหน้าของงานหรือการตัดสินใจอย่างมั่นใจจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้น

นี่คือช่วงเวลาที่ทีมต่างๆ มองหาเครื่องมือที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงภาพของสถานะปัจจุบันในโครงการต่างๆ จุดสำคัญ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน จึงได้เปิดตัวClickUp Dashboards

แดชบอร์ดของ ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการรวมและแสดงภาพงานแบบเรียลไทม์ แทนที่จะต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ดึงข้อมูลสดจาก Workspace ของคุณโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นงาน การติดตามเวลา เป้าหมาย เอกสาร และประสิทธิภาพของโครงการ

แสดงงาน, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp : ตัวสร้างแดชบอร์ด AI
แสดงงาน, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วย ClickUp Dashboards

แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามปริมาณงาน ความเร็วในการทำงาน ความสำคัญ หรือการประมาณเวลา ทั้งหมดนี้ ฟิลเตอร์ขั้นสูงช่วยประหยัดเวลาได้มากในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสปรินต์เดียวหรือการตรวจสอบ KPI ทั่วทั้งบริษัท

เพื่อทำให้การสร้างแดชบอร์ดฉลาดยิ่งขึ้นClickUp Brainจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรติดตามตัวชี้วัดใดหรือควรจัดโครงสร้างแดชบอร์ดอย่างไรสำหรับโครงการเฉพาะ คุณสามารถขอคำแนะนำจากAI นี้ในที่ทำงานได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้คำแนะนำกับมันว่า 'KPI ใดบ้างที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ดสปรินต์?' หรือ 'ตัวชี้วัดใดที่สำคัญที่สุดสำหรับการติดตามการเปิดตัวการตลาด?' คำแนะนำของ Brain จะช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดการทำงานที่ไม่เพียงแต่สร้างได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีความเป็นกลยุทธ์มากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดในการสร้างแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดในการสร้างแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ร่วมกัน, ClickUp Dashboards และ ClickUp Brain ทำให้การรายงานง่ายขึ้น, ช่วยให้ทีมสร้างแดชบอร์ดที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้, ที่ตามทันการทำงาน.

เมื่อคุณตั้งค่าแดชบอร์ดเสร็จสมบูรณ์แล้วClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานบำรุงรักษาแบบแมนนวลให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎเฉพาะที่อัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ ย้ายการ์ดข้ามแดชบอร์ดของคุณ เรียกใช้การแจ้งเตือน หรือแจ้งเตือนทีมเมื่อเป้าหมายมีความเสี่ยง

อัตโนมัติการมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานโดยใช้ ClickUp Automations : ตัวสร้างแดชบอร์ด AI
ทำให้การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่จัดการแดชบอร์ดการจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังรักษาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่ต้องจัดการการอัปเดตทุกอย่างด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานร่วมกันแบบทันที: หารือเกี่ยวกับการอัปเดต แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และสร้างงานได้โดยตรงจากClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างได้ผลและเชื่อมโยงกัน
  • การจัดการงานอย่างเป็นระบบ: กำหนดวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และสถานะที่กำหนดเองด้วยClickUp Tasks เพื่อให้มั่นใจว่ามีความชัดเจนในความรับผิดชอบและความคืบหน้าที่มองเห็นได้ในทุกทีม
  • การติดตามโครงการที่ยืดหยุ่น: สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน หรือแกนต์ ด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้ เพื่อจัดการงานและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: บันทึกชั่วโมงการทำงาน ประมาณการปริมาณงาน และตรวจสอบรายงานเวลาด้วยClickUp Time Trackingเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองซึ่งให้ความสำคัญกับประเภทของงานที่ต้องการได้ การใช้งานมุมมองภาระงานเพื่อมอบหมายงานให้กับทีมของคุณและแชร์แดชบอร์ดที่กล่าวถึงข้างต้นกับลูกค้าของคุณนั้นง่ายมาก ทำให้พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาในพื้นที่เฉพาะได้ ที่ดีที่สุดคือมันสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่แล้วเช่น GitHub และหากคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายหากนั่นคือสิ่งที่คุณถนัด ตอนนี้ฉันใช้สิ่งนี้ทุกวันเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดของฉัน

2. แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่เน้นการออกแบบเป็นอันดับแรก)

แดชบอร์ด Prototypr.ai
ผ่านทางPrototypr.ai

แดชบอร์ด AI ของ Prototypr. ai ใช้โมเดลอย่างเช่น OpenAI's GPT-4o, Llama 3 และ Google Gemini 2.0 Flash เพื่อช่วยผู้ใช้สร้างแดชบอร์ดและโมเดลจำลองการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถครบถ้วนและคุณภาพสูง

คุณสามารถใช้ภาษาธรรมชาติเพื่ออธิบายแดชบอร์ดใหม่ที่คุณต้องการได้ เครื่องมือนี้จะสร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์และตอบสนองได้ทันที จากนั้นคุณสามารถขอให้ Google Gemini 2.0 Flash สรุปแดชบอร์ดเป็นอีเมลหรือรายงานได้

แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • การผสานรวมวิสัยทัศน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: อัปโหลดภาพการออกแบบแดชบอร์ดและเปลี่ยนเป็นโค้ดส่วนหน้าที่มีการทำงานได้ทันที
  • ตลาดชุมชน: เข้าถึงคลังโมเดลแดชบอร์ดพร้อมใช้งานเพื่อแสดงภาพและวัดผลต้นแบบของคุณ
  • ประวัติเวอร์ชัน: คลิกที่บัตรเวอร์ชันเพื่อย้อนกลับไปยังการออกแบบก่อนหน้าและทดลองได้อย่างอิสระโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า

แดชบอร์ด AI โดย Prototypr ข้อจำกัดของ AI

แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. ราคา ai

  • ฟรี: เครดิตฟรี 25 เครดิต
  • จ่ายตามการใช้งาน: 50 เครดิต ราคา $25 USD

แดชบอร์ด AI โดย Prototypr. การให้คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. ตัวสร้างแดชบอร์ด AI โพลีเมอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

แผงควบคุมโพลีเมอร์: เครื่องสร้างแดชบอร์ดด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านโพลีเมอร์

ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค Polymer AI Dashboard generator ช่วยสร้างแดชบอร์ดจากชุดข้อมูลของคุณโดยใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและลากและวาง

เครื่องมือนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 20 แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่นแดชบอร์ดอีคอมเมิร์ซ การขายและการตลาด ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับแบรนด์และความต้องการด้านการวิเคราะห์เฉพาะได้

คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI โพลีเมอร์

  • การรวมข้อมูล: รองรับการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Google Sheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads, เป็นต้น
  • คำอธิบายเชิงลึก: สร้างคำอธิบายอัตโนมัติสำหรับแผนภูมิ โดยให้บริบทและช่วยในการตีความข้อมูล
  • การนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ: ช่วยให้สามารถสร้างแผนภูมิประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงตารางหมุนเวียน, ไทม์ไลน์, แผนภูมิกระจาย, และสกอร์การ์ด

ข้อจำกัดของตัวสร้างแผงควบคุม AI โพลีเมอร์

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ขั้นสูง

ราคาของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $50/เดือน
  • ข้อดี: $100/เดือน
  • ทีม: $250/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด AI สำหรับโพลีเมอร์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Bricks AI Dashboard Creator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลจากข้อมูลในสเปรดชีต)

แดชบอร์ดอิฐ
ผ่านทางอิฐ

Bricks AI Dashboard Creator ผสานความสามารถของ AI เข้ากับอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น Google Sheets, Excel และไฟล์ CSV เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลโดยอัตโนมัติในการระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้อง ข้อผิดพลาด และความผิดปกติภายในชุดข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Bricks AI Dashboard Creator

  • การทำงานร่วมกัน: แชร์แดชบอร์ดและรายงานกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าผ่านการแชร์เพียงคลิกเดียว
  • การนำเสนอข้อมูลแบบหลายรูปแบบ: แปลงแดชบอร์ดเป็นสไลด์สำหรับใช้ในการประชุมและการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ตัวเลือกการแสดงผล: สร้างภาพแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงแผนภูมิ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนงาน แผนผังแบบคัมบัง และแผนผังองค์กร

ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด Bricks AI

  • เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบบูรณาการ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามเวลา และการตั้งเป้าหมาย

ราคาของ Bricks AI Dashboard Creator

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสร้างแดชบอร์ด Bricks AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มองหาเครื่องมือแดชบอร์ดที่ให้คุณแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มบันทึกได้โดยตรงบนแผนภูมิหรือจุดข้อมูลเฉพาะ มันช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นมากเมื่อการสนทนาเชื่อมโยงกับตัวเลขที่คุณกำลังพูดถึงอย่างแม่นยำ

5. Mokkup.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ด BI ที่ปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวมที่ง่ายดายสำหรับ Power BI และ Tableau)

Mokkup.ai แดชบอร์ด: เครื่องสร้างแดชบอร์ดด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางMokkup.ai

Mokkup คือเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบไวร์เฟรมสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา BI และนักสร้างภาพข้อมูล ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผสานกับเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 180 แบบ และวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 รายการ Mokkup.ai ช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมแดชบอร์ดได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถเลือกใช้ธีมสีที่คัดสรรมาแล้วและเครื่องมือสร้างแบรนด์ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณมีความสอดคล้องและสวยงามตามเอกลักษณ์ของแบรนด์

คุณยังสามารถส่งออกไวร์เฟรมไปยัง Power BI หรือ Tableau ได้โดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด มันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความร่วมมือ ดังนั้นคุณสามารถแชร์การออกแบบได้อย่างง่ายดาย รวบรวมความคิดเห็น ทิ้งความคิดเห็น และทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mokkup.ai

  • ฝังและแชร์ได้อย่างง่ายดาย: แชร์ไวร์เฟรมของคุณผ่านลิงก์ URL ง่ายๆ หรือฝังลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบล็อกโดยตรง
  • ดูตัวอย่างก่อนสร้าง: ดูตัวอย่างทันทีว่าโครงร่างแดชบอร์ดของคุณจะปรากฏใน Power BI และ Tableau อย่างไร และค้นหาปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ปรับแต่งให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ: ปรับแต่งทุกแง่มุมของแดชบอร์ดของคุณตั้งแต่สไตล์วิดเจ็ตไปจนถึงธีมสี และทำให้การออกแบบของคุณสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับแบรนด์และเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ Mokkup. ai

  • ขาดตัวเลือกแผนภูมิเพิ่มเติม เช่น มุมมองตารางหมุน (Pivot Table View) และมุมมองบันทึกกิจกรรม (Activity Log View) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่นักพัฒนา BI ใช้บ่อยที่สุด

ราคา Mokkup. ai

  • มาตรฐาน: ฟรี
  • Mokkup Pro: $8/เดือน
  • ทีม: $10/เดือน ต่อใบอนุญาต

Mokkup.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mokkup.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันชอบเลย์เอาต์เฉพาะแดชบอร์ด, องค์ประกอบ และหน้าจอหลายหน้าจอ เพราะมันค่อนข้างยากที่จะทำซ้ำด้วยเครื่องมืออื่น ๆ มันจะเป็นประโยชน์มาก สำหรับทีมของฉัน

6. Supadash. co (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว พร้อมการผสานรวมกับ PostHog อย่างไร้รอยต่อ)

หน้าปัด Supadash
ผ่านทางSupadash

Supadash ทำให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนหรือจัดการกับการตั้งค่าที่ยุ่งยาก เมื่อคุณเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ Supadash จะสร้างกราฟแบบเวลา (time series) และภาพกราฟิกอื่น ๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที และมอบภาพรวมของข้อมูลให้คุณได้ทันที

จากนั้น คุณสามารถขยายแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มแผนภูมิเพิ่มเติมผ่านคำสั่ง SQL ดิบหรือตัวสร้างคำสั่งแบบภาพที่มีอยู่ในตัว ซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ PostHog ได้อย่างราบรื่น โดยให้คุณสามารถวางคีย์ API ของคุณ เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการติดตาม และได้รับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Supadash

  • การติดตามแบบเรียลไทม์: อัปเดตข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เลือกตารางข้อมูลและฟิลด์ของคุณเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การเข้าถึงข้อมูลที่ราบรื่น: เปลี่ยนคำสั่ง SQL ใด ๆ ให้เป็นแผนภูมิได้ทันที เพื่อให้คุณสามารถติดตามเมตริกทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Supadash

  • มันไม่รองรับเฟรมเวิร์กหน้าบ้านที่ซับซ้อนเช่น React, Angular, หรือ Vue.js โดยตรง

ราคาของ Supadash

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 7 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $19/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Supadash

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. BlazeSQL (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสร้างภาพข้อมูล SQL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการรองรับฐานข้อมูลหลายระบบและความปลอดภัยระดับองค์กร)

BlazeSQL แดชบอร์ด: ตัวสร้างแดชบอร์ด AI
ผ่านทางBlazeSQL

BlazeSQL ช่วยให้คุณแปลงภาษาธรรมชาติเป็นคำสั่ง SQL และการแสดงผลได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้โมเดล AI ที่ทรงพลัง เช่น OpenAI's GPT-4 และ Claude-3.5 Sonnet เมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL ของคุณแล้ว เพียงแค่บอก AI ว่าต้องการกราฟหรือตารางประเภทใด แล้วมันจะสร้างให้คุณภายในไม่กี่วินาที

คุณยังสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ง่ายเพื่อจัดเรียงแผนภูมิและตารางตามที่คุณต้องการได้ทั้งหมด ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ BlazeSQL ยังมอบข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกโดยแสดงเมตริกและแนวโน้มสำคัญโดยอัตโนมัติตามบทบาทและความสำคัญของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการอัปเดต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlazeSQL

  • รองรับหลายฐานข้อมูล: รองรับฐานข้อมูล SQL หลากหลายประเภท รวมถึง Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift และ SAP SQL Anywhere
  • ความปลอดภัยระดับองค์กร: มีคุณสมบัติเช่น การยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On (SSO) และตัวเลือกสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร
  • การปรับแต่งแบรนด์และการฝัง: ปรับแต่ง, เปลี่ยนแบรนด์, และฝัง BlazeSQL ลงในเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของคุณด้วยการผสานรวมที่ราบรื่นเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณ

ข้อจำกัดของ BlazeSQL

  • BlazeSQL รองรับชุดคุณสมบัติ SQL ที่จำกัดเท่านั้น ดังนั้นฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การดำเนินการ JOIN แบบเต็ม, ฟังก์ชันหน้าต่าง, การสืบค้นย่อย, และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อน อาจถูกจำกัด

ราคา BlazeSQL

สำหรับบุคคล

  • ข้อดี: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: $149/เดือน

สำหรับทีม

  • ทีม Blaze: $249/เดือน
  • ทีม Blaze ขั้นสูง: $499/เดือน
  • Blaze Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

BlazeSQL คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Onvo AI (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้งานง่าย พร้อมรองรับหลายภาษาและสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดาย)

แดชบอร์ด Onvo AI
ผ่านทางOnvo AI

แทนที่จะต้องต่อสู้กับคำสั่งที่ซับซ้อน คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาได้เลย และ Onvo AI จะสร้างภาพข้อมูลและแผนภูมิที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery และแอป SaaS ยอดนิยมอย่าง Salesforce และ Google Analytics เพื่อนำเข้าข้อมูลได้

Onvo. ai ยังมอบอิสระให้คุณในการปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทนสี ฟอนต์ หรือรูปแบบต่าง ๆตามตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่มีให้ สร้างรูปลักษณ์และบรรยากาศที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ด้วย API และ SDK ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถฝังแดชบอร์ดของคุณลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onvo AI

  • การควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย: จัดการเวอร์ชันของแดชบอร์ดเหมือนกับกิ่งก้านใน Git ทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับเมื่อจำเป็น
  • การจัดการผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมการแชร์แดชบอร์ดอย่างปลอดภัยระหว่างทีม
  • การสนับสนุนหลายภาษา: เข้าถึงแดชบอร์ดและ AI ในกว่า 30 ภาษา และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Onvo AI

  • ในขณะที่ Onvo AI มีตัวเลือกการปรับแต่ง ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ราคา Onvo AI

  • สตาร์ทอัพ: $199/เดือน
  • การเติบโต: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Onvo AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Onvo AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

กราฟิกมีความเป็นมืออาชีพมากแต่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายในเชิงภาพ ทีมสนับสนุนนั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ตอบกลับอย่างรวดเร็วและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

9. Leniolabs AI Data Dashboard (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ)

แดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs: เครื่องสร้างแดชบอร์ด AI
ผ่านLeniolabs AI Data Dashboard

แดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs ที่ขับเคลื่อนโดย GPT-3 ของ OpenAI สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิที่มีความหมายและดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ตั้งค่าชื่อ ป้ายกำกับ หรือการจับคู่ข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณเองเพื่อดูข้อมูลของคุณมีชีวิตขึ้นมา หรือเล่นกับชุดข้อมูลสุ่มหากคุณต้องการสำรวจเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกแผนภูมิเป็นโค้ด JavaScript ได้ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในโครงการเว็บของคุณ

คุณสมบัติเด่นของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs

  • ปรับแต่งการแสดงผลด้วยข้อความแนะนำ: ชี้นำ AI ด้วยการเพิ่มบริบทของคุณเองผ่านข้อความแนะนำที่กำหนดเอง และช่วยให้ AI สร้างแผนภูมิที่สะท้อนเป้าหมายการวิเคราะห์เฉพาะของคุณ
  • กรองข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: ใช้ตัวกรองก่อนการแสดงผลชุดข้อมูลของคุณเพื่อเน้นที่ส่วนสำคัญหรือเจาะลึกไปยังจุดข้อมูลเฉพาะ
  • สำรวจผลลัพธ์ในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ: เปลี่ยนเป็นมุมมองแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณโต้ตอบและสำรวจแผนภูมิของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ข้อจำกัดของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs

  • แดชบอร์ดปัจจุบันรองรับข้อมูลสูงสุด 1,000 รายการต่อชุดข้อมูล ข้อจำกัดนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs

  • เครื่องมือโอเพนซอร์ส

คะแนนและรีวิวแดชบอร์ดข้อมูล AI ของ Leniolabs

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Spotfire โดย TIBCO (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมบริบททางภูมิศาสตร์)

แดชบอร์ด Spotfire
ผ่านทางSpotfire

โดยการผสานบริบททางภูมิศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูล Spotfire ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสภาพธรณีวิทยาและระบุแนวโน้มในระดับภูมิภาคในด้านสุขภาพ พลังงาน การผลิต และห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อทำให้การแมปข้อมูลหลายชั้นมีความเข้าใจง่ายขึ้น เครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณโต้ตอบกับข้อมูลผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ และชั้นแผนที่จะตอบสนองต่อการกระทำเช่นการมาร์คและการเลือก แพลตฟอร์มยังเสนอการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการวิเคราะห์ตามบริบทของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Spotfire โดย TIBCO

  • ส่วนขยายที่กำหนดเอง: พัฒนาและผสานรวมการแสดงผลแบบกำหนดเองและฟังก์ชันการวิเคราะห์โดยใช้ R, Python หรือ JavaScript
  • การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์: รับและวิเคราะห์ข้อมูลที่สตรีมเข้ามาเพื่อข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ทันท่วงที
  • เค้าโครงที่ตอบสนอง: สร้างแดชบอร์ดที่ปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่หลากหลายเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายบนอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อจำกัดของ Spotfire โดย TIBCO

  • การปรับแต่งแดชบอร์ดต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง

ราคา Spotfire โดย TIBCO

  • ราคาตามความต้องการ

Spotfire โดย TIBCO คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Spotfire อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

มันมาพร้อมกับความสามารถในการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยในการระบุแนวโน้มและความผิดปกติต่าง ๆ สามารถผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างดี เช่น Maximo และ SAP Hana นอกจากนี้ D3. Js ยังขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมโดยการใช้ภาพกราฟิกที่ออกแบบเอง

