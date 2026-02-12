โคล้ด vs. ChatGPT ในการเขียน: อันไหนดีกว่า?

กำลังพยายามเลือกผู้ช่วยเขียน AI สำหรับตัวคุณเองหรือทีมของคุณอยู่หรือไม่?
ให้เราเดาสิ. เหมือนกับคนส่วนใหญ่และองค์กรส่วนใหญ่ คุณก็แบ่งใจอยู่ระหว่าง ChatGPT กับ Claude.
บางคนชื่นชอบวิธีการเขียนอีเมลตอบกลับที่ตรงไปตรงมาและไม่มีเนื้อหาฟุ่มเฟือยของ ChatGPT ขณะที่อีกคนยืนยันว่า Claude คือตัวช่วยสำคัญในการเขียนบล็อกโพสต์เชิงผู้นำความคิดที่พวกเขาค้างไว้เป็นสัปดาห์
การถกเถียงระหว่าง Claude กับ ChatGPT ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ และยังไม่มีการตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน
คู่มือนี้จะช่วยคุณได้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงเวลาที่ควรใช้ Claude กับ ChatGPT สำหรับการเขียน เราจะเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริงของทั้งสองในภารกิจการเขียนประเภทต่างๆ
แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราคือการแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมปัญหาที่ใหญ่กว่ามักไม่ใช่การเลือกระหว่าง Claude กับ ChatGPT—แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ AI ของคุณอยู่นอกเหนือกระบวนการทำงานของคุณ มาเริ่มกันเลย!
โคล้ด vs. ChatGPT ในมุมมอง
ทั้ง Claude และ ChatGPT เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)ที่ทรงพลังซึ่งแก้ปัญหาเดียวกัน: การเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงจากมนุษย์ให้กลายเป็นงานเขียนที่ใช้งานได้ แต่พวกเขา มีวิธีการ แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
ทั้ง Claude และ ChatGPT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงจากข้อเสนอแนะของมนุษย์ (RLHF) นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้แตกต่าง มันเป็นพื้นฐานทั่วไป OpenAI เป็นผู้บุกเบิกแนวทางนี้ด้วย InstructGPT และ ChatGPT และ Anthropic ก็ใช้แนวทางนี้เช่นกัน
สิ่งที่แตกต่างกันคือ วิธีการ ที่แบบจำลองถูกชี้นำหลังจากนั้น
ชั้นเชิงมนุษย์ในวิธีการเพิ่มเติมที่เรียกว่า Constitutional AI ซึ่งเป็นระบบที่โมเดลจะวิจารณ์ผลลัพธ์ของตัวเองตามชุดหลักการที่เขียนไว้ หลักการเหล่านี้อาจเป็น: ให้ความช่วยเหลือ, ไม่เป็นอันตราย, อธิบายการปฏิเสธอย่างชัดเจน และอื่นๆ คุณสามารถเห็นการเลือกนี้แสดงออกมาในพฤติกรรมประจำวันของ Claude ในน้ำเสียง การเตือนภัย และวิธีที่โมเดลจัดการกับกรณีพิเศษ
ChatGPT ในทางกลับกัน ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ ความกว้างและการปฏิบัติตามคำแนะนำ งานวิจัยของ OpenAI เองแสดงให้เห็นว่า ChatGPT ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการเขียนรูปแบบสั้น การแก้ไขซ้ำ และการสลับงานระหว่างโดเมนต่างๆ ผู้คนใช้มันในการร่างอีเมล โครงร่าง สรุป และเนื้อหาทางเทคนิคในเซสชันเดียวกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:Claude AI vs. ChatGPT: ผู้ช่วย AI ตัวไหนดีที่สุดในปี 2026?
ความแตกต่างระหว่าง Claude และ ChatGPT ในการเขียนคืออะไร?
นี่คือความแตกต่างระหว่าง Claude และ ChatGPT อย่างรวดเร็ว:
|พื้นที่
|แชทจีพีที
|โคลด
|นักพัฒนา
|โอเพ่นเอไอ
|แอนโทรปิก
|แนวทางการฝึกอบรม
|ใช้ RLHF เป็นวิธีการจัดแนวหลัก โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามคำแนะนำในหลากหลายประเภทของงาน
|ใช้ RLHF ร่วมกับ AI ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งโมเดลจะวิจารณ์ผลลัพธ์กับชุดหลักการที่เขียนไว้
|ความรู้สึกในการเขียนเริ่มต้น
|ชัดเจน มีโครงสร้าง คาดการณ์ได้; อาจฟังดูทั่วไปหากไม่มีการปรับแต่งล่วงหน้า (ตามที่ผู้ใช้รายงาน)
|มีความเป็นธรรมชาติและลื่นไหลมากขึ้น; ผู้ใช้มักรายงานว่ามีการแก้ไขโทนน้อยลงสำหรับการเขียนแบบยาว
|ความแข็งแกร่งที่มีโครงสร้าง
|มีความแข็งแกร่งมากในด้านตาราง, รายการ, การลดราคา, แม่แบบ, และผลลัพธ์ที่มีการจัดรูปแบบอย่างแน่นหนา
|มีความสามารถ แต่อาจต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการจัดรูปแบบที่เข้มงวด
|การจัดการบริบทยาว
|จัดการการสนทนาที่ยาวนานได้ดี แต่โดยทั่วไปต้องแบ่งเอกสารขนาดใหญ่มากออกเป็นส่วน ๆ
|เชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารยาว; Claude 4. x models รองรับหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มาก
|การแก้ไขสไตล์
|มีประสิทธิภาพและชัดเจน; เหมาะสำหรับการเขียนใหม่อย่างรวดเร็วและการปรับปรุงซ้ำ
|อธิบายเพิ่มเติม; มักจะอธิบาย เหตุผล ที่มีการแก้ไข (ผู้ใช้อธิบายว่า "เหมือนโค้ชการเขียน")
|ความปลอดภัยและการปฏิเสธ
|โดยทั่วไปตรงไปตรงมา; การปฏิเสธจะกระชับ
|รอบคอบมากขึ้นโดยเจตนา; การปฏิเสธมักจะมีคำอธิบายประกอบ
|ระบบนิเวศและการบูรณาการ
|ระบบนิเวศที่กว้างขวาง (ปลั๊กอิน, เครื่องมือแบบหลายรูปแบบ, การผสานรวม)
|ระบบนิเวศที่เล็กลง; มุ่งเน้นไปที่การให้เหตุผลแบบข้อความที่เป็นแก่นสารมากขึ้น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการความเร็ว, โครงสร้าง, และความยืดหยุ่นในหลากหลายรูปแบบการเขียน
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับน้ำเสียง ความสอดคล้อง และการเขียนแบบยาวหรือเนื้อหาที่มีบริบทมาก
|การแลกเปลี่ยนที่พบบ่อย
|ต้องการการลงโทษอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ทั่วไป
|การผสานรวมน้อยลง; อาจรู้สึกอนุรักษ์นิยมในกรณีขอบเขต
ตอนนี้ มาดูรายละเอียดกัน:
1. รูปแบบการเขียน (ตามที่ผู้ใช้รายงาน ไม่ใช่จากหน้าการตลาด)
🌟 รีวิวจากผู้ใช้ต่างกล่าวถึง งานเขียนของโคล้ด อย่างสม่ำเสมอว่า:
- เป็นธรรมชาติมากขึ้น
- มีรูปแบบตายตัวน้อยกว่า
- เก่งขึ้นในการรักษาโทนเสียงให้คงที่ตลอดร่างงานยาว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Claude คือการผสมผสานระหว่างความสามารถในการเขียนและเหตุผลที่แข็งแกร่งกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มนี้จัดการเนื้อหาแบบยาวได้ดี รักษาบริบทตลอดการสนทนา และสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Claude คือการผสมผสานระหว่างความสามารถในการเขียนและเหตุผลที่แข็งแกร่งกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แพลตฟอร์มนี้จัดการกับเนื้อหาแบบยาวได้ดี รักษาบริบทตลอดการสนทนา และสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี
🌟 การเขียนของ ChatGPT ในทางตรงกันข้าม มักได้รับคำชมเชยในเรื่อง:
- ความชัดเจน
- โครงสร้าง
- รูปแบบที่คาดการณ์ได้
ChatGPT มีประโยชน์อย่างมากในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การสร้างเนื้อหา และการเรียนรู้ มันให้คำตอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี และปรับให้เหมาะกับผู้ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างประวัติย่อ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ การอธิบายทางเทคนิค และการเขียนเชิงวิชาชีพ
ChatGPT มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การสร้างเนื้อหา และการเรียนรู้ มันให้คำตอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี และปรับให้เหมาะกับผู้ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างประวัติย่อ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ การอธิบายทางเทคนิค และการเขียนเชิงวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบมักจะอธิบายว่ามันน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ—แต่ควรทราบว่ามันอาจฟังดูทั่วไปหากไม่มีการออกแบบคำแนะนำอย่างรอบคอบ
🔑 ประเด็นสำคัญ: ไม่มีอันไหน "ดีกว่า" ทั้งคู่ เพียงแค่ถูกปรับให้เหมาะสมแตกต่างกันเท่านั้น
2. การจัดการบริบท (ข้อนี้ สามารถ วัดผลได้)
ข้อได้เปรียบของโคลดในกรณีนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกส่วนตัว
📌 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026, Claude Opus 4. 6 รองรับหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มาก (พร้อมโหมดเบต้าที่ขยายได้ถึง ~1 ล้านโทเคน) ทำให้เหมาะสำหรับ:
- การวิเคราะห์บันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์
- การป้อนข้อมูลในรายงานการวิจัยที่ยาว
- การจัดการการวิเคราะห์เอกสารหลายฉบับในครั้งเดียว
📌 หน้าต่างบริบทของ ChatGPT มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบ (แม้ว่าจะยังใหญ่พอสมควร) ซึ่งหมายความว่าทีมมักจะแบ่งเอกสารยาวเป็นชิ้น ๆ หรือใช้การถามซ้ำหลายครั้ง นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่—แต่ มัน เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
3. ระบบนิเวศกับระดับความลึก
นี่คือข้อแลกเปลี่ยนที่ทีมส่วนใหญ่ต้องเผชิญ:
- ChatGPT โดดเด่นเมื่อการเขียนเป็นเพียงหนึ่งในหลายภารกิจ มันได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่กว้างขวาง—ปลั๊กอิน, เครื่องมือแบบหลายรูปแบบ, การท่องเว็บ, และการผสานรวม—ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสลับระหว่างรูปแบบและกระบวนการทำงาน
- Claude เข้าถึงรายละเอียดลึกในประเด็นที่น้อยกว่า มักจะถูกเลือกใช้เมื่อทีมให้ความสำคัญกับความสอดคล้อง ความละเอียดอ่อน และการเขียนใหม่ให้น้อยกว่าการมีเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน
🔑 ประเด็นสำคัญ: นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมไม่ได้ เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆ พวกเขาใช้ทั้งสองอย่าง และนั่นคือจุดที่ความขัดแย้งที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในอีกสักครู่
ฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ChatGPT จะใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าและค่อนข้างมีเหตุผลมากกว่า Claude มีรสชาติ เสียง และอารมณ์ขันที่ดีกว่าเล็กน้อย ดังนั้นควรใช้ทั้งสองร่วมกัน โดยปกติฉันใช้ typingmind และเชื่อมต่อกับ API ซึ่งจะช่วยกำจัดบทบรรยายส่วนใหญ่ได้อีกด้วย
ฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ChatGPT จะใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าและค่อนข้างมีเหตุผลมากกว่า Claude จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสียง และอารมณ์ขันที่ดีกว่าเล็กน้อย ดังนั้นควรใช้ทั้งสองร่วมกัน โดยปกติฉันจะใช้ typingmind และเชื่อมต่อกับ API ซึ่งวิธีนี้ยังช่วยตัดเนื้อหาบรรยายส่วนใหญ่ไปได้ด้วย
ChatGPT ทำอะไรได้ดีที่สุด (สำหรับการเขียน)?
คุณหรือทีมของคุณต้องการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่รายงานที่มีโครงสร้างไปจนถึงอีเมลสั้น ๆและแม้กระทั่งเอกสารทางเทคนิคหรือไม่? คิดถึง ChatGPT เป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือที่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้
และข้อมูลก็สนับสนุนสิ่งนี้ ChatGPT กำลังทำงานในระดับที่เราแทบไม่เคยเห็นมาก่อนในซอฟต์แวร์สำหรับงาน
ขับเคลื่อนโดยโมเดลล่าสุดของ OpenAI มันได้กลายเป็นผู้ช่วยเขียน AI เริ่มต้นสำหรับหลายคนแล้ว92% ของบริษัท Fortune 500ใช้เวอร์ชันสำหรับผู้บริโภคของมันอยู่แล้ว จุดแข็งที่สุดของมันคืออะไร? ความยืดหยุ่นอย่างแท้จริงและระบบนิเวศของปลั๊กอินขนาดใหญ่ที่ขยายความสามารถของมัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานวิจัยเศรษฐกิจปี 2025 ของ OpenAI ระบุว่า ภายในกลางปี 2025 ChatGPT จะจัดการกับข้อความประมาณ 18,000 ล้านข้อความต่อสัปดาห์จากผู้ใช้ ประมาณ 700 ล้านคนทั่วโลก — คิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก ขนาดเช่นนี้มีความสำคัญ เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่า อะไร ที่โมเดลจะเก่งขึ้น
หากทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถจัดการกับงานเขียนเกือบทุกประเภทที่คุณมอบหมายได้ ChatGPT มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
🎥 โบนัส: เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ChatGPT สร้างคำตอบในการเขียนและประมวลผลข้อความที่คุณป้อน ลองชมวิดีโออธิบายนี้ซึ่งจะอธิบายเทคโนโลยีเบื้องหลังเครื่องมือนี้อย่างละเอียด
จุดแข็งในการเขียนของ ChatGPT
ChatGPT โดดเด่นเมื่อทีมของคุณต้องการความเร็วและโครงสร้าง มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายได้
ChatGPT โดดเด่นในด้านเหล่านี้:
- ความหลากหลายในการใช้งาน: สามารถสลับไปมาระหว่างการร่างอีเมล การเขียนโครงร่างบทความบล็อก และการบันทึกโค้ดได้โดยไม่ต้องปรับแต่งคำสั่งของคุณมากนัก
- การควบคุมการแสดงผลแบบมีโครงสร้าง: หากคุณต้องการตารางที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบ รายการที่มีหมายเลข หรือข้อความในรูปแบบมาร์กดาวน์ ChatGPT มีความสามารถโดดเด่นในการปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะเหล่านั้น
- ระบบนิเวศของปลั๊กอินและการผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการ ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลปัจจุบันบนเว็บ สร้างภาพด้วย DALL-E หรือวิเคราะห์ไฟล์ข้อมูลได้
- คำแนะนำในการปฏิบัติตาม: สำหรับงานที่ต้องยึดตามคู่มือสไตล์อย่างละเอียดหรือบุคลิกเฉพาะ ChatGPT โดยทั่วไปแล้วเชื่อถือได้มาก
- การปรับปรุงซ้ำ: เหมาะสำหรับการสนทนาแบบไปกลับที่คุณค่อยๆ ปรับและพัฒนาชิ้นงานเขียนตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ผู้ใช้จริงเห็นด้วย:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความสามารถในการช่วยเปลี่ยนแนวคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงได้อย่างรวดเร็ว มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการร่าง การเขียนใหม่ และการคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คำตอบที่ได้มักมีโครงสร้างที่ดีและปรับใช้ได้ง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในงานประจำวัน เช่น อีเมล สรุปเนื้อหา หรือการระดมความคิด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความสามารถในการช่วยเปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการร่าง การเขียนใหม่ และการคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คำตอบที่ได้มักจะมีการจัดโครงสร้างที่ดีและปรับใช้ได้ง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในงานประจำวัน เช่น อีเมล สรุป หรือระดมความคิด
ฉันใช้ ChatGpt บ่อยมากตลอดทั้งวันสำหรับการวิจัย การเขียน การอธิบาย และการวางแผนเนื้อหา มันรองรับงานหลายอย่างในที่เดียวและเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ฉันใช้สำหรับการจัดการคลินิก การสอน และการสร้างเนื้อหา
ฉันใช้ ChatGpt บ่อยมากตลอดทั้งวันสำหรับการวิจัย การเขียน การอธิบาย และการวางแผนเนื้อหา มันรองรับงานหลายอย่างในที่เดียวและเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ฉันใช้สำหรับการจัดการคลินิก การสอน และการสร้างเนื้อหา
จุดอ่อนในการเขียนของ ChatGPT
ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบ และความหลากหลายของ ChatGPT มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนบางประการ พื้นที่บางประการที่คุณอาจพบปัญหาได้:
- น้ำเสียงอาจฟังดูทั่วไป: หากไม่มีการตั้งคำถามอย่างรอบคอบสไตล์การเขียนของ ChatGPTอาจฟังดูเป็น "แบบ AI" และขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- การเบี่ยงเบนของบริบทในเซสชันที่ยาวนาน: ในการสนทนาที่ยาวนานมาก บางครั้งอาจลืมคำสั่งก่อนหน้านี้หรือสูญเสียเส้นเรื่องของการสนทนาเนื่องจากการสลับบริบท
- แนวโน้มการเห็นภาพหลอน: อาจสร้างข้อมูลที่ฟังดูน่าเชื่อถืออย่างมากแต่ไม่ถูกต้องเลย ดังนั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็น
- การอธิบายมากเกินไป: มีแนวโน้มที่จะใช้คำมากเกินไป ทำให้คุณได้รับบทความยาวห้าพารากราฟเมื่อประโยคเดียวก็สามารถทำได้
- ความซับซ้อนของปลั๊กอิน: แม้ว่าปลั๊กอินจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ตลาดปลั๊กอินอาจเพิ่มความยุ่งยากและความซับซ้อนสำหรับงานเขียนที่เรียบง่าย
แนวโน้มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในรีวิวของผู้ใช้:
[ChatGPT] บางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับข้อมูลสำคัญ ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง บางครั้งอาจให้คำตอบที่ยืดยาวหรือซ้ำซากและชัดเจนเกินไป
[ChatGPT] บางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลสำคัญให้แน่ชัด ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง บางครั้งอาจให้คำตอบที่ยืดยาวหรือซ้ำซากและชัดเจนเกินไป
4o แย่มากสำหรับการเขียน มันเขียนเหมือนกับสไตล์ "การเขียนโดย AI" ที่เราคุ้นเคยกันโดยปริยาย 4. 5 ดีกว่ามาก ข้อร้องเรียนแบบนี้ทำให้ฉันเปิดหูเปิดตาจริงๆ
4o แย่มากสำหรับการเขียน มันเขียนเหมือนสไตล์ "การเขียนโดย AI" ที่เราคุ้นเคยกันโดยปริยายเลยทีเดียว 4. 5 ดีกว่ามาก ข้อร้องเรียนแบบนี้ทำให้ฉันเปิดหูเปิดตาจริงๆ
โคล้ดเก่งที่สุดในเรื่องใด (สำหรับการเขียน)?
หาก ChatGPT ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว Claude จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในแบบของคุณเอง นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทีมต่างๆ มักใช้เพื่ออธิบายความแตกต่างนี้
ดังนั้น หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขร่างที่สร้างโดย AIเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ แก้ไขการใช้คำที่ดูแปลกๆ และทำให้โทนเสียงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น Claude คือสิ่งที่คุณต้องการ
ท้ายที่สุดแล้ว งานเพิ่มเติมนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับจุดประสงค์ของการใช้ผู้ช่วย AI ตั้งแต่แรกหรือ? คุณคงไม่ต้องการให้มันทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณช้าลง
ความสามารถของ Claude ในการสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติ มีความละเอียดอ่อน และฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ร่วมกับหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ (ปัจจุบันสูงสุดถึง 1 ล้านโทเค็น!) ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความในบล็อก อีบุ๊ก และอื่นๆ
จุดแข็งในการเขียนของโคลด
งานเขียนของโคล้ดถูกกล่าวถึงซ้ำ ๆ ว่าเป็นแบบการสนทนา ไหลลื่น และไม่ "ดูเหมือนถูกสร้างโดย AI อย่างชัดเจน" จุดแข็งหลักของงานเขียนนี้คือ:
- ข้อความที่เป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์: ผลลัพธ์ของ Claude มักมีการไหลลื่นที่ดีกว่า โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนเครื่องจักร ทำให้ต้องการการแก้ไขน้อยลงเพื่อให้ฟังดูสมจริง
- การแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด: มีความสามารถโดดเด่นในการไม่เพียงแค่ทำการแก้ไข แต่ยังอธิบาย เหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นช่วยปรับปรุงงานเขียน ทำให้ดูเหมือนเป็นโค้ชการเขียนมากกว่าผู้ช่วยเขียนทั่วไป
- การเก็บรักษาบริบทระยะยาว: Claude สามารถจัดการกับเอกสารที่ยาวมาก (หน้าต่างบริบท 200,000 โทเคน(ประมาณ 500 หน้า) และรักษาความสอดคล้อง ทำให้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ต้นฉบับหรือรายงานที่ยาว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนชำระเงิน)
- การปฏิเสธอย่างมีเหตุผล: เมื่อไม่สามารถตอบสนองคำขอได้อย่างถูกต้องหรือปลอดภัย มักจะอธิบายเหตุผลให้ทราบแทนที่จะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- คุณภาพการสรุป: มีความสามารถโดดเด่นในการกลั่นกรองประเด็นสำคัญจากข้อความหรือเอกสารยาว ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความหมายที่ละเอียดอ่อนและบริบทไว้ครบถ้วน
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้รู้สึก:
ChatGPT เขียนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่น่าทึ่งกว่านั้น ลองใช้ Claude ดู โดยเฉพาะ "Opus" ของ Claude ซึ่งยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ChatGPT เขียนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าคุณต้องการความประทับใจ ลองใช้ Claude โดยเฉพาะ "Opus" ของ Claude ซึ่งยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การร่างเนื้อหาที่เขียนไปจนถึงการแยกแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย มันจัดการกับบริบทได้ดี รักษาความสอดคล้องในการสนทนาที่ยาวขึ้น และสามารถเปลี่ยนระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสม เมื่อฉันต้องการข้อมูลที่ละเอียดและมีโครงสร้าง Claude ก็ส่งมอบให้ได้อย่างครบถ้วน และเมื่อฉันต้องการคำตอบที่รวดเร็วและตรงประเด็น มันก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการนั้นเช่นกัน
ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การร่างเนื้อหาที่เขียนไปจนถึงการแยกแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย มันจัดการกับบริบทได้ดี รักษาความสอดคล้องในการสนทนาที่ยาวนาน และสามารถเปลี่ยนระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสม เมื่อฉันต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจน Claude ก็ส่งมอบให้ เมื่อฉันต้องการคำตอบที่รวดเร็วและตรงประเด็น มันก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการนั้น
จุดอ่อนในการเขียนของโคลด
ในขณะที่โคลดเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเขียน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน:
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่า: มีปลั๊กอินและเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ ChatGPT ซึ่งจำกัดความสามารถในการโต้ตอบกับเครื่องมืออื่นๆ
- ความระมัดระวังเกินเหตุเป็นครั้งคราว: การออกแบบที่เน้นความปลอดภัยทำให้รั้วป้องกันของมันบางครั้งอาจระมัดระวังมากเกินไป ปฏิเสธคำขอที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งมันตีความผิด
- การควบคุมผลลัพธ์ที่น้อยกว่า: อาจไม่น่าเชื่อถือในการสร้างตารางหรือบล็อกโค้ดที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบหากไม่มีการระบุคำสั่งอย่างละเอียด
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการให้บริการ: ในช่วงที่มีความต้องการสูง ผู้ใช้รายงานว่าอาจประสบปัญหาการจำกัดความจุ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับทีมที่มีกำหนดเวลา
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่า: ไม่มีสิ่งที่เทียบเท่ากับ GPT แบบกำหนดเองของ ChatGPT ทำให้คุณไม่สามารถบันทึกและนำบุคลิกหรือชุดคำสั่งเฉพาะกลับมาใช้ได้ง่าย
GPT ให้ไอเดียมากขึ้น กระชับขึ้น และอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้นในเรื่องราวหรือบทสนทนา ในทางกลับกัน แม้ว่า Claude จะให้โครงสร้างที่ชัดเจน แต่กลับรู้สึกแห้งแล้งหรือปลอดภัยเกินไปเมื่อฉันเขียนนิยายหรือบทกวี ฉันคิดว่าการเปรียบเทียบระหว่าง Claude กับ GPT ขึ้นอยู่กับประเภทของการเขียนที่คุณต้องการ กล่าวโดยสรุป GPT ช่วยให้ฉันอยู่ในอารมณ์สร้างสรรค์ ในขณะที่ Claude รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือวางแผนมากกว่า
GPT ให้ไอเดียมากขึ้น กระชับขึ้น และอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้นในเรื่องราวหรือบทสนทนา ในทางกลับกัน แม้ว่า Claude จะให้โครงสร้างที่ชัดเจน แต่กลับรู้สึกแห้งแล้งหรือปลอดภัยเกินไปเมื่อฉันเขียนนิยายหรือบทกวี ฉันคิดว่าการเปรียบเทียบระหว่าง Claude กับ GPT ขึ้นอยู่กับประเภทของการเขียนที่คุณต้องการ กล่าวโดยสรุป GPT ช่วยให้ฉันอยู่ในอารมณ์สร้างสรรค์ ในขณะที่ Claude รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือวางแผนมากกว่า
มีคนใน Reddit บอกว่า Claude AI เหมาะกับงานเขียนนิยายมากกว่า ฉันจึงสมัครใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน ราคา 20 ดอลลาร์ ทุกวันจะมีหลายครั้งที่แชทหยุดทำงาน ไม่ให้ฉันพิมพ์ต่อได้ ฉันมีโปรเจกต์และอาร์ติแฟกต์ แต่เมื่อแชทตัดฉันออก อาร์ติแฟกต์มักจะหายไป สองครั้งฉันสูญเสียบันทึกบท...ฉันต้องคัดลอก/วาง เขียนคำอธิบายสั้นๆ และย้ายอาร์ติแฟกต์ของฉัน ไปยังแชทอื่น คัดลอก/วาง แต่แชทหาไม่พบอาร์ติแฟกต์ก่อนหน้านี้ ย้ายงานจาก Pages ไปยัง Google Docs ยกเลิก Claude $20 ลบแอปไปแล้ว ChatGPT plus ไม่เคยตัดฉันออกเลย
มีคนใน Reddit บอกว่า Claude AI เหมาะกับงานเขียนนิยายมากกว่า ฉันจึงสมัครใช้งานเป็นเวลา 1 เดือนในราคา 20 ดอลลาร์ ทุกวันจะมีหลายครั้งที่แชทหยุดทำงาน ไม่ให้ฉันดำเนินการต่อได้ ฉันมีโปรเจกต์และอาร์ติแฟกต์ แต่เมื่อแชทตัดฉันออก อาร์ติแฟกต์มักจะหายไป สองครั้งฉันสูญเสียบันทึกบท...ฉันต้องคัดลอก/วาง เขียนคำอธิบายสั้นๆ และย้ายอาร์ติแฟกต์ของฉัน ไปแชทอื่น คัดลอก/วาง แชทหาไม่พบอาร์ติแฟกต์ก่อนหน้านี้ ย้ายงานจาก Pages ไป Google Docs ยกเลิก Claude $20 ลบแอปไปแล้ว ChatGPT plus ไม่เคยตัดฉันออก
📚 อ่านเพิ่มเติม: การเลือกโมเดล Claude ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน
โคล้ด vs. ChatGPT สำหรับงานเขียนต่าง ๆ
คุณมีงานเขียนอยู่ตรงหน้า คุณจะเลือก Claude หรือเปิด ChatGPT?
เนื่องจากคำตอบที่แท้จริงคือ "ขึ้นอยู่กับ" ส่วนนี้จะเน้นไปที่สิ่งที่ง่ายกว่า ซึ่งก็คือ เครื่องมือใดมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีกว่าสำหรับการเขียนประเภทใด
การแบ่งส่วนด้านล่างนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ตายตัว คิดเสียว่าเป็นชุดของรูปแบบ—ที่อิงจากวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้ Claude และ ChatGPT ในชีวิตประจำวัน
|ประเภทของงาน
|เครื่องมือที่แนะนำ
|ทำไม
|การร่างอีเมล
|แชทจีพีที
|มันเร็วกว่าสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็วที่ใช้แบบฟอร์มหรือเทมเพลต และการติดตามผลที่มีโครงสร้างเป็นกุญแจสำคัญ
|เนื้อหาบล็อก
|โคลด
|มันสร้างร่างแรกที่น่าสนใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งต้องการการปรับโทนน้อยลง
|เอกสารทางเทคนิค
|แชทจีพีที และ คลอด์
|ทั้งสองเครื่องมือมีความสามารถที่ดีในการตีความและสร้างโค้ดในขณะที่รักษาความถูกต้องทางเทคนิคไว้
|สรุปการประชุม
|โคลด
|มันดีกว่าในการจับความละเอียดอ่อน, ข้อความที่ซ่อนอยู่, และการตัดสินใจที่สำคัญจากการสนทนา
|การแก้ไขและตรวจทาน
|โคลด
|มันให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบและให้ความรู้มากขึ้น ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเขียน
📚 อ่านเพิ่มเติม:Claude Vs. ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด: โมเดล AI ใดดีกว่ากัน?
วิธีใช้ Claude และ ChatGPT ร่วมกันในงานเขียนของคุณ
ตอนนี้คุณคงได้ตระหนักแล้วว่าคุณจำเป็นต้องใช้ทั้งสองเครื่องมือนี้ คุณเริ่มต้นกระบวนการของคุณใน ChatGPT เพื่อสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้าง จากนั้นคุณเปลี่ยนไปใช้ Claude เพื่อเติมเต็มเนื้อหาด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ทีมส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะแบ่งงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน:
- ChatGPT สำหรับผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเป็นระบบ—ร่างโครงร่าง เขียนใหม่ สรุป และร่างเอกสารที่ต้องจัดรูปแบบอย่างละเอียด
- โคล้ด สำหรับการขัดเกลา—ปรับปรุงโทนเสียง, ทำให้ส่วนยาวเรียบลื่น, และรักษาเสียงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน
แต่ละเครื่องมือทำงานได้ดีในตัวเอง แต่เมื่อใช้ร่วมกันโดยไม่มีบริบทที่เชื่อมโยงกัน จะเกิดความขัดแย้ง
เมื่อคุณใช้ทั้ง ChatGPT และ Claude พร้อมกัน คุณอาจติดอยู่ในวงจรการคัดลอกและวางที่ไม่สิ้นสุดระหว่างแท็บเบราว์เซอร์
ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยน คุณสูญเสียบริบทที่มีค่า คุณต้อง อธิบายเป้าหมายของโครงการใหม่ วางงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ และหวังว่า AI ใหม่จะเข้าใจ สิ่งที่คุณพยายามทำ กระบวนการที่กระจัดกระจายนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าAI Sprawl— การแพร่กระจายของเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยไม่ได้วางแผน ซึ่งทำให้งบประมาณและประสิทธิภาพการทำงานลดลง
มันสร้างขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งเหยิงและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบั่นทอนผลผลิตที่คุณพยายามจะเพิ่ม นอกจากนี้ คุณยังต้องจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิก AI หลายรายการแยกกัน
ข้อมูลเชิงลึกที่ทีมส่วนใหญ่พลาด
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ การใช้ Claude และ ChatGPT ร่วมกัน
มันคือการใช้งานพวกมัน นอกสถานที่ที่งานของคุณอยู่จริง
เมื่อ AI อยู่ในแท็บแยกต่างหาก มันจะไม่เห็นประวัติงานของคุณ กำหนดเวลา ความคิดเห็น หรือการตัดสินใจก่อนหน้านี้ ดังนั้นมันจึงไม่สามารถต่อยอดจากงานของคุณได้ มันจะตอบสนองเฉพาะสิ่งที่คุณวางลงไปในครั้งถัดไปเท่านั้น
และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแม้กระทั่งการตั้งค่าสองเครื่องมือที่ดีที่สุดก็อาจรู้สึกเหมือนภาษีการผลิตที่คุณไม่ได้ลงชื่อสมัครไว้!
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain เพราะมันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไร เข้าใจข้อความธรรมดา และสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างมาก! สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
ClickUp Brain ผสานจุดเด่นของโมเดล AI ทั้งสองอย่างไร
คุณไม่ควรต้องเลือกระหว่างเครื่องมืออเนกประสงค์กับนักเขียนที่มีความละเอียดอ่อน และคุณไม่ควรต้องรับมือกับความวุ่นวายจากการแพร่กระจายของ AI อย่างแน่นอน
กำจัดปัญหานี้ทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและติดตั้งอยู่ในClickUp Converged AI Workspace— แพลตฟอร์มเดียวที่รวมโครงการ เอกสาร การสนทนา และ AI ที่เข้าใจบริบทไว้ด้วยกัน:ClickUp Brain
มันไม่ใช่การผสานระบบที่คุณต้องตั้งค่าเพิ่มเติม มันเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่คุณจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมอยู่แล้ว
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ คุณจึงได้รับAI ที่ตระหนักถึงบริบทซึ่งเข้าใจงาน เอกสาร และประวัติโครงการของคุณ คุณไม่ต้องเสียเวลาอธิบายซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่
เขียนในที่ที่งานอยู่
ด้วย AI Writer ในClickUp Docs คุณไม่ต้องร่างงานอย่างโดดเดี่ยวและคัดลอกวางสิ่งต่างๆ ในภายหลัง
คุณสามารถ:
- สร้างร่างแรก ของบล็อก, สเปค, หรือข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในเอกสาร และ ปรับปรุง
- ถามคำถาม เช่น "มีอะไรขาดหายไปตรงนี้บ้าง?" หรือ "ช่วยให้กระชับมากขึ้นสำหรับผู้บริหาร"
- ไฮไลต์ย่อหน้าและเปลี่ยนเป็น รายการดำเนินการหรืองานที่ต้องทำ ทันที
เนื่องจากเอกสารนี้ถูกผูกไว้กับโปรเจกต์แล้ว ระบบ AI จึงไม่คาดเดาบริบท แต่จะรู้ทันทีว่างานนี้เกี่ยวกับอะไร และขั้นตอนต่อไปควรเป็นอย่างไร
เปลี่ยนการเขียนให้กลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ
แทนที่จะแปลงานเขียนเป็นงานด้วยตนเอง ClickUp Brain สามารถ:
- สร้างงานจากบันทึกการประชุม ส่วนของเอกสาร และแม้แต่ข้อความในClickUp Chat
- มอบหมายเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดตามโครงสร้างของโครงการ
- แนะนำขั้นตอนถัดไปเมื่อเอกสารหรือความคิดเห็นบ่งบอกถึงงานที่ต้องทำ ("ตรวจสอบ," "ติดตาม," "ดำเนินการ")
📌 สมมติว่าคุณกำลังร่างโพสต์โซเชียลใน ClickUp Docs ข้อความเสร็จแล้ว แต่ยังต้องการการอนุมัติทางกฎหมาย ไฟล์ดีไซน์ และวันที่กำหนดเผยแพร่
แทนที่จะขัดจังหวะการทำงานของคุณ คุณสามารถไฮไลต์โพสต์นั้นแล้วขอให้ ClickUp Brain สร้างงาน ClickUpที่เกี่ยวข้องจากโพสต์นั้น Brain สามารถสร้าง:
- งานตรวจสอบทางกฎหมาย และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- งานออกแบบที่มีข้อความโพสต์แนบเป็นบริบทในคำอธิบายงาน
- งานตีพิมพ์ที่มีกำหนดเวลาที่เหมาะสม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้กระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ (และเพิ่มการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในจุดที่จำเป็น) ด้วยClickUp Super Agents
ซูเปอร์เอเจนต์ไม่ได้แค่สร้างงาน—แต่ยัง เข้าใจเจตนาและจัดการติดตามผล สามารถ:
- กำหนดงานตามเส้นทางตามบทบาทและปริมาณงาน
- อัปเดตสถานะงานเมื่อมีการตรวจสอบเข้ามา
- กระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหากการอนุมัติล่าช้า
- ย้ายโพสต์ไปข้างหน้าเมื่อการพึ่งพาได้รับการเคลียร์แล้ว
เอกสารยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง งานยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ และกระบวนการทำงานยังคงดำเนินต่อไป—โดยไม่ต้องส่งต่อด้วยมือหรือคัดลอกและวาง
ดูว่าเราทำอย่างไรภายในที่ ClickUp:
เลือกการสื่อสารที่เข้าใจบริบท ไม่ใช่การตอบกลับแบบทั่วไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนใน ClickUp Chat หรือความคิดเห็นของงาน ClickUp Brain จะร่างข้อความโดยคำนึงถึง:
- คุณกำลังคุยกับใคร
- โครงการที่ข้อความนี้เกี่ยวข้อง
- สิ่งที่ได้พูดคุยกันไปแล้ว
นั่นหมายถึงการอัปเดตทั่วไปที่น้อยลงและการอธิบายซ้ำที่น้อยลง. AI มีเรื่องราวเบื้องหลังอยู่แล้ว.
คุณยังสามารถใช้ Brain เพื่อ รับสรุปโดยอัตโนมัติและกระชับของความคิดเห็นในหัวข้อและคำอธิบายงานที่ยาว ได้อีกด้วย มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องอ่านทุกอย่าง!
เข้าถึง LLM หลายตัวภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
ไม่อยากเสียสละ ChatGPT หรือ Claude ไปเลยใช่ไหม? ไม่อยากจ่ายค่าบริการทั้งสองพร้อมกันใช่ไหม? Brain ช่วยคุณได้!
สลับใช้งานโมเดล AI ล่าสุดได้หลากหลาย—ไม่เพียงแค่จาก Anthropic และ OpenAI เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Google (Gemini) และบริษัท AI อื่น ๆ อีกมากมาย—โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแยกแต่ละโมเดลอีกต่อไป คุณไม่ต้องเลือกอีกต่อไป!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รับความช่วยเหลือจาก AI ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงานบนเดสก์ท็อปของคุณด้วยClickUp Brain MAX แอปพลิเคชัน AI แบบสแตนด์อโลน/ซูเปอร์แอปที่เข้าใจงานของคุณใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Slack และ Google Drive) ใช้เพื่อ:
- ค้นหาข้ามทุกแอปของคุณ จากเครื่องมือเดียวด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
- ดำเนินการงานให้คุณใน ClickUp (สร้างงาน, เขียนเอกสาร, มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ, นำเสนอไอเดีย และอื่นๆ)
- ถอดเสียงพูดของคุณและพิมพ์ได้เร็วขึ้น 4 เท่า แบบไม่ต้องใช้มือ ด้วยฟีเจอร์Talk to Text
ชมว่าทำไม Brain MAX จึงทรงพลังกว่า ChatGPT และ Claude ถึง 10 เท่า:
คำตัดสินเกี่ยวกับ Claude กับ ChatGPT สำหรับการเขียน
แล้วสุดท้ายนี้เราตัดสินใจอย่างไร?
โคลดและแชตจีพีทีเป็นเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมทั้งสอง
- โคลดฉายแววโดดเด่นเมื่อโทน, ความละเอียดอ่อน, และความสอดคล้องในระยะยาวมีความสำคัญ
- ChatGPT มีความโดดเด่นในด้านโครงสร้าง ความรวดเร็ว และการทำงานแบบวนซ้ำ
แต่การมองเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวนั้นพลาดประเด็นสำคัญ ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ได้ถามว่า AI ตัวไหนเขียนได้ดีกว่า พวกเขาถามว่า AI ควรมีบทบาทอยู่ที่ไหน
เมื่อปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ:
- การเขียนไม่สามารถแยกออกจากการปฏิบัติได้
- บริบทไม่ได้รีเซ็ตทุกครั้งที่คุณถามคำถาม
- การใช้หลายโมเดลไม่ได้หมายถึงการจัดการเครื่องมือหลายอย่าง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ด้วยเครื่องมือ AI แบบมีบริบทอย่าง ClickUp Brain คุณยังคงได้รับข้อดีของความละเอียดอ่อนแบบ Claude และโครงสร้างแบบ ChatGPT แต่ไม่มีปัญหาการคัดลอก-วางที่มักตามมา AI ของคุณกลายเป็นคู่หูที่แท้จริง—เข้าใจโปรเจ็กต์ของคุณ รู้กำหนดเวลาของคุณ และช่วยคุณทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการช่องว่างระหว่างความคิด การเขียน และการกระทำให้น้อยลงหรือไม่?
ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่า AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ความแตกต่างหลักคือสไตล์การเขียนของพวกเขา; Claude สร้างสรรค์ข้อความที่ดูเป็นธรรมชาติและฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่า ในขณะที่ ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างหลากหลายและสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
ใช้ Claude สำหรับเอกสารที่ต้องการน้ำเสียงที่ละเอียดอ่อนและความสอดคล้องในเนื้อหาที่ยาว เช่น รายงานหรือข้อเสนอ และใช้ ChatGPT สำหรับเนื้อหาที่มีโครงสร้าง เช่น โครงร่างหรือคู่มือทางเทคนิค
โดยทั่วไป Claude จะดีกว่าในการสรุปเนื้อหาจากบันทึกการประชุมและบันทึกการสนทนา เนื่องจากมีหน้าต่างบริบทที่กว้างกว่าและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี จึงสามารถจับความหมายแฝงและนัยยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
Claude Pro ให้บริการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและสิทธิ์การเข้าถึงแบบพิเศษ ซึ่งอาจมีประโยชน์. อย่างไรก็ตาม ทีมมักพบคุณค่าที่ดีกว่าในแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp ที่ฝังเครื่องมือการเขียนด้วย AI ไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของพวกเขา.