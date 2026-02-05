บล็อก ClickUp

วิธีใช้ GitHub Copilot สำหรับการสร้างกรณีทดสอบ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
5 กุมภาพันธ์ 2569

GitHub Copilot สามารถสร้างกรณีทดสอบได้หลายร้อยกรณีในเวลาเพียงไม่กี่นาที—พร้อมการทดลองควบคุมที่แสดงให้เห็นว่านักพัฒนาทำงานเสร็จเร็วขึ้น 35%—แต่มีข้อแม้อยู่: กรณีทดสอบที่สร้างโดย AI เหล่านั้นจะมีประโยชน์ได้เท่ากับระดับความสามารถของคุณในการติดตาม จัดระเบียบ และเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการพัฒนาที่เหลือของคุณเท่านั้น

คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการใช้ GitHub Copilot เพื่อสร้างกรณีทดสอบอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะแสดงวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กลายเป็นเพียงกองไฟล์โค้ดที่ถูกทิ้งร้าง

ทำไมการทดสอบหน่วยจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพซอฟต์แวร์

การเขียนหน่วยทดสอบมักถูกมองว่าเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่การข้ามมันไปจะทำให้โค้ดไม่เสถียร

เมื่อคุณไม่มีตาข่ายนิรภัยของการทดสอบ การปรับโครงสร้างเล็กน้อยอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องจากการถดถอย—ข้อผิดพลาดที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เสียหายและลดความไว้วางใจของผู้ใช้ งานวิจัยของ IBM แสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องที่พบหลังการเปิดตัวมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูงกว่าถึง 15 เท่า

สิ่งนี้สร้างวงจรที่นักพัฒนาหลีกเลี่ยงการปรับปรุงโค้ดเพราะกลัวว่าอะไรอาจเสียหายนำไปสู่หนี้ทางเทคนิคที่สะสมเพิ่มขึ้น

การสร้างแบบทดสอบโดยใช้ AIช่วยลดวงจรนี้ลง โดย89% ขององค์กรกำลังทดลองหรือใช้งานเวิร์กโฟลว์ AI เชิงสร้างสรรค์ในด้านวิศวกรรมคุณภาพและการทดสอบ ด้วยการใช้เครื่องมือเช่น GitHub Copilot ในการสร้างโครงสร้างกรณีทดสอบ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้: การออกแบบการทดสอบที่มีความหมายและการปรับปรุงการครอบคลุมกรณีขอบเขต

นี่คือเหตุผลที่การทดสอบหน่วยอย่างสม่ำเสมอให้ผลตอบแทน:

  • การป้องกันการถดถอย: การทดสอบที่ดีทำหน้าที่เป็นราวกันตก ช่วยให้มั่นใจว่าฟีเจอร์ใหม่หรือการแก้ไขข้อบกพร่องจะไม่ทำให้ส่วนอื่นเสียหายโดยไม่ตั้งใจ
  • เอกสารที่มีชีวิต: ต่างจากเอกสารแบบคงที่ที่อาจล้าสมัยได้ การทดสอบหน่วยทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่สามารถดำเนินการได้ของวิธีที่โค้ดของคุณควรทำงาน
  • ความมั่นใจในการปรับโครงสร้างโค้ด: เมื่อคุณมีการทดสอบที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน คุณสามารถปรับโครงสร้างและปรับปรุงโค้ดของคุณด้วยความมั่นใจว่า คุณจะทราบได้ทันทีหากการเปลี่ยนแปลงใดมีผลกระทบที่ไม่คาดคิด

เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการเขียนโค้ดให้มากกว่าการสร้างทดสอบเพียงอย่างเดียว ชมภาพรวมของเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนโค้ดที่ใช้ AI และความสามารถของพวกมัน:

วิธีตั้งค่า GitHub Copilot สำหรับการสร้างกรณีทดสอบ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างการทดสอบได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งและกำหนดค่า GitHub Copilot ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ของคุณเสียก่อน กระบวนการติดตั้งนั้นง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่การตั้งค่าให้ถูกต้องจะช่วยให้ Copilot มีบริบทที่จำเป็นในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างก่อนที่คุณจะเริ่ม:

  • การสมัครสมาชิก GitHub Copilot ที่ใช้งานอยู่ (บุคคล, ธุรกิจ, หรือองค์กร)
  • IDE ที่รองรับ เช่น VS Code, IDE ของ JetBrains (เช่น IntelliJ หรือ PyCharm) หรือ Neovim
  • เฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบเช่น pytest, Jest หรือ JUnit ที่ได้ติดตั้งไว้ในโปรเจกต์ของคุณแล้ว
อินเทอร์เฟซ IDE ของ Visual Studio Code ที่แสดงสภาพแวดล้อมของตัวแก้ไขซึ่งสามารถติดตั้งและใช้งาน GitHub Copilot ได้

ติดตั้งส่วนขยาย GitHub Copilot

ก่อนอื่น คุณต้องติดตั้งส่วนขยาย Copilot ลงใน IDE ของคุณ ขั้นตอนนี้คล้ายกันในโปรแกรมแก้ไขส่วนใหญ่ที่รองรับ

  1. เปิดตลาดส่วนขยายของ IDE ของคุณ ใน VS Code ให้มองหาไอคอนส่วนขยายในแถบด้านข้าง ส่วนใน IDE ของ JetBrains คุณจะพบได้ที่ การตั้งค่า → ปลั๊กอิน
  2. ค้นหา "GitHub Copilot"
  3. ติดตั้งทั้งส่วนขยายหลักของ GitHub Copilot และส่วนขยาย GitHub Copilot Chat เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์
  4. คุณจะได้รับแจ้งให้รีสตาร์ท IDE ของคุณเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากรีสตาร์ท คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี GitHub ของคุณ ขั้นตอนนี้เป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะเห็นไอคอน Copilot ขนาดเล็กในแถบสถานะของ IDE ของคุณ ซึ่งยืนยันว่ามันเปิดใช้งานและพร้อมใช้งานแล้ว

กำหนดค่าเฟรมเวิร์กการทดสอบของคุณ

GitHub Copilot สร้างการทดสอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อเข้าใจการตั้งค่าการทดสอบเฉพาะของโครงการของคุณ มันทำเช่นนี้โดยการวิเคราะห์ไฟล์ทดสอบและการตั้งค่าที่มีอยู่ของคุณเพื่อเรียนรู้และจับคู่รูปแบบของทีมคุณ

  • สำหรับโปรเจกต์ Python ที่ใช้ pytest: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง pytest แล้ว (pip install pytest) หากคุณมีไฟล์ conftest.py หรือไฟล์ทดสอบที่มีอยู่แล้ว (แม้เพียงไฟล์เดียว) Copilot จะใช้ไฟล์เหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างการทดสอบใหม่
  • สำหรับโปรเจ็กต์ที่ใช้ JavaScript/TypeScript กับ Jest: Copilot จะค้นหาไฟล์ jest.config.js และ dependency ของ Jest ใน package.json ของคุณเพื่อทำความเข้าใจการตั้งค่าของคุณ
  • สำหรับโปรเจกต์ Java ที่ใช้ JUnit: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดการพึ่งพา JUnit อย่างถูกต้องในไฟล์ pom.xml (สำหรับ Maven) หรือ build.gradle (สำหรับ Gradle)

การมีไฟล์ทดสอบที่เขียนอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในโปรเจกต์ของคุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำ Copilot มันจะเรียนรู้รูปแบบการตั้งชื่อ, รูปแบบการยืนยัน, และวิธีการจัดโครงสร้างการทดสอบของคุณ ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น

ผสาน Copilot เข้ากับ IDE ของคุณ

เมื่อติดตั้งส่วนขยายเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ Copilot ใน IDE ของคุณ วิธีหลักที่คุณจะโต้ตอบกับ Copilot สำหรับการสร้างการทดสอบคือผ่านแผง Copilot Chat

อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์ GitHub Copilot ที่แสดงความสามารถในการเขียนโค้ดและสร้างการทดสอบโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI

คุณสามารถเปิดหน้าต่างแชทได้โดยใช้คีย์ลัด Ctrl+Cmd+I (บน Mac) หรือ Ctrl+Alt+I (บน Windows/Linux) หรือโดยการคลิกที่ไอคอน Copilot Chat ในแถบกิจกรรมของ IDE ของคุณ แผงแชทนี้เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับการสร้างการทดสอบ

Copilot มีความสามารถในการรับรู้บริบท ซึ่งหมายความว่ามันจะอ่านไฟล์ที่คุณเปิดอยู่ โครงสร้างไฟล์ของโปรเจกต์ของคุณ และโค้ดที่คุณเลือกไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเปิดไฟล์ที่มีฟังก์ชันหรือคลาสที่คุณต้องการทดสอบไว้และมองเห็นได้ในโปรแกรมแก้ไขของคุณเสมอ

🌟ClickUp Brain, ระบบ AI ที่ผสานเข้ากับบริบทของงานใน ClickUp สามารถสร้างแผนการทดสอบให้คุณได้อย่างรวดเร็ว ลองใช้ได้เลยวันนี้

วิธีเขียนกรณีทดสอบด้วย GitHub Copilot

GitHub Copilot มอบวิธีการหลักสามวิธีในการสร้างกรณีทดสอบ: การใช้แผงแชทพร้อมคำแนะนำที่ละเอียด, การใช้คำสั่งสั้น ๆ ผ่านสัญลักษณ์ /, และการใช้การกระทำอัจฉริยะโดยตรงในตัวแก้ไขของคุณ. แต่ละวิธีเหมาะสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในกระบวนการพัฒนาของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าต้องการความรวดเร็วหรือการควบคุมอย่างละเอียด.

ใช้คำสั่ง Copilot Chat

การใช้ Copilot Chat พร้อมคำแนะนำเฉพาะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการสร้างกรณีทดสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันหรือคลาสที่ซับซ้อน ซึ่งคุณจำเป็นต้องกำหนดสถานการณ์เฉพาะ จำลองการพึ่งพา หรือจัดการกับกรณีขอบเขตที่ยุ่งยาก

นี่คือขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน:

  1. เปิดแผงสนทนา Copilot
  2. ในโปรแกรมแก้ไขของคุณ ให้เลือกฟังก์ชัน คลาส หรือบล็อกโค้ดที่คุณต้องการทดสอบ
  3. เขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในช่องแชทเพื่ออธิบายการทดสอบที่คุณต้องการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนคำแนะนำเช่นนี้ได้:

  • "เขียนการทดสอบหน่วยสำหรับฟังก์ชันที่เลือก โดยครอบคลุมเส้นทางปกติ กรณีขอบเขต เช่น ข้อมูลว่างเปล่า และการจัดการข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง"
  • "สร้างการทดสอบ pytest สำหรับคลาสนี้ และสร้างฟิกซ์เจอร์เพื่อจำลองการเชื่อมต่อฐานข้อมูล"
  • สร้างการทดสอบ Jest สำหรับคอมโพเนนต์ React นี้ที่จำลองการคลิกของผู้ใช้และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ยิ่งคุณให้รายละเอียดในคำสั่งมากเท่าไร การทดสอบที่สร้างขึ้นก็จะยิ่งมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น

ใช้คำสั่งแบบสแลช เช่น /tests

เมื่อคุณต้องการสร้างการทดสอบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมาก คำสั่ง /tests slash คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้มาซึ่งฐานที่มั่นคงของความครอบคลุมการทดสอบ

วิธีใช้:

  1. เปิดแผงสนทนา Copilot
  2. เลือกโค้ดที่คุณต้องการทดสอบในโปรแกรมแก้ไขของคุณ
  3. ในช่องแชท ให้พิมพ์ /tests แล้วกด Enter

Copilot จะสร้างชุดการทดสอบหน่วยโดยทันทีตามโครงสร้างและตรรกะของโค้ดที่คุณเลือก มันจะพยายามครอบคลุมฟังก์ชันหลักและอินพุตทั่วไปบางส่วน หากผลลัพธ์ยังไม่ถูกต้อง คุณสามารถปรับปรุงได้เสมอด้วยคำสั่งเพิ่มเติม เช่น "ตอนนี้เพิ่มการทดสอบเมื่ออินพุตเป็น null"

ใช้การกระทำอัจฉริยะของโปรแกรมแก้ไข

สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการสร้างการทดสอบโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ คุณสามารถใช้การกระทำอัจฉริยะได้โดยตรงจากตัวแก้ไขโค้ดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปยังแผงแชท

  1. ไฮไลต์ฟังก์ชันหรือคลาสที่คุณต้องการทดสอบ
  2. คลิกขวาที่การเลือกเพื่อเปิดเมนูบริบท
  3. ไปที่สร้างโค้ดในเมนูบริบทและเลือกสร้างการทดสอบ

Copilot จะสร้างการทดสอบและโดยปกติจะแสดงในแท็บตัวแก้ไขชั่วคราวใหม่ คุณสามารถตรวจสอบโค้ดที่นั่นและเลือกที่จะสร้างไฟล์ทดสอบใหม่หรือเพิ่มการทดสอบลงในไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

คำแนะนำสำหรับ GitHub Copilot ในการสร้างกรณีทดสอบ

คำแนะนำของคุณคือพวงมาลัยสำหรับ GitHub Copilot คำแนะนำทั่วไปจะนำไปสู่การทดสอบทั่วไป แต่คำแนะนำที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งให้คำแนะนำเฉพาะกับ AI จะส่งผลให้เกิดกรณีทดสอบที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ กุญแจสำคัญคือการบอก Copilot ไม่เพียงแค่ อะไร ที่จะทดสอบ แต่ อย่างไร ที่จะทดสอบมัน

นี่คือแม่แบบบางส่วนที่คุณสามารถปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้:

สถานการณ์แม่แบบข้อความ
การทดสอบหน่วยพื้นฐานเขียนการทดสอบหน่วยสำหรับฟังก์ชัน [function_name] โดยใช้ [framework] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมข้อมูลนำเข้าปกติ ค่าขอบเขตเช่นศูนย์หรือตัวเลขลบ และข้อมูลนำเข้าที่ไม่ถูกต้องเช่น null หรือ undefined
คลาสที่มีส่วนที่ต้องพึ่งพาสร้างการทดสอบสำหรับคลาส [ClassName] ใช้ [mocking_library] เพื่อสร้าง mock สำหรับการพึ่งพา [DependencyName] และ [AnotherDependencyName]
ฟังก์ชันแบบอะซิงโครนัส"สร้างการทดสอบสำหรับฟังก์ชันแบบอะซิงโครนัสนี้ รวมถึงการทดสอบสำหรับกรณีสำเร็จ กรณีที่พรอมิสถูกปฏิเสธ และสถานการณ์ที่เกิดการหมดเวลาของการร้องขอ"
จุดเชื่อมต่อ API"เขียนการทดสอบการรวมสำหรับจุดสิ้นสุด API นี้ ครอบคลุมการร้องขอ GET ที่สำเร็จ, การร้องขอ POST ที่มีข้อมูลถูกต้อง, การร้องขอที่ไม่มีโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์, และการร้องขอที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องซึ่งควรคืนค่าข้อผิดพลาด 400"
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล"สร้างการทดสอบสำหรับฟังก์ชันการตรวจสอบนี้ รวมถึงการทดสอบสำหรับวัตถุที่ถูกต้อง และเพิ่มการทดสอบแยกต่างหากสำหรับแต่ละกฎการตรวจสอบที่ล้มเหลวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ถูกต้องถูกส่งคืน"

เคล็ดลับการปรับปรุงคำแนะนำ:

  • ระบุกรอบการทำงานให้ชัดเจน: ให้ระบุกรอบการทดสอบเสมอ (เช่น pytest, Jest, JUnit) เพื่อให้แน่ใจว่าไวยากรณ์ถูกต้อง
  • กำหนดเป้าหมายการครอบคลุมของคุณ:ใช้เทคนิคการกระตุ้น AIขั้นสูงเพื่อขอการครอบคลุมประเภทเฉพาะ เช่น "กรณีขอบเขต," "การจัดการข้อผิดพลาด," หรือ "การทดสอบขอบเขต"
  • อ้างอิงรูปแบบของคุณเอง: หากคุณมีไฟล์ตัวอย่างที่ดี คุณสามารถบอก Copilot ให้ "ทำตามรูปแบบการทดสอบใน tests/test_user.py"
  • ขอการยืนยันที่เฉพาะเจาะจง: แทนที่จะปล่อยให้ Copilot เดา คุณสามารถขอให้มัน "ยืนยันว่ามีการยกข้อผิดพลาด ValueError สำหรับข้อมูลนำเข้าที่ไม่ถูกต้อง"

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

ตัวอย่างการสร้างตัวอย่างทดสอบของ GitHub Copilot

นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ

สร้างการทดสอบหน่วยใน Python

จินตนาการว่าคุณมีฟังก์ชัน Python ที่คำนวณราคาทั้งหมดของสินค้าในรถเข็นช้อปปิ้ง รวมถึงส่วนลด

ตัวอย่างฟังก์ชันที่ต้องการทดสอบ:

ข้อความที่ใช้: "เขียนการทดสอบ pytest สำหรับ calculate_total ให้ครอบคลุมกรณีรายการว่าง รายการเดียว หลายรายการ การลดราคา การลดราคา 0% การลดราคา 100% และเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ไม่ถูกต้องซึ่งควรทำให้เกิด ValueError"

ผลลัพธ์การทดสอบที่สร้างขึ้น:

Copilot ใช้ pytest ได้อย่างถูกต้อง ใช้ raises เพื่อตรวจสอบข้อยกเว้นและครอบคลุมสถานการณ์หลักแล้ว คุณอาจต้องการเพิ่มการทดสอบสำหรับราคาหรือปริมาณที่เป็นลบเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยตนเอง

สร้างการทดสอบหน่วยใน TypeScript ด้วย Jest

ตอนนี้ มาลองใช้ฟังก์ชัน TypeScript ที่จัดรูปแบบชื่อผู้ใช้กัน

ตัวอย่างฟังก์ชันที่ต้องการทดสอบ:

ข้อความที่ใช้: "สร้าง Jest tests สำหรับ formatDisplayName. ครอบคลุมผู้ใช้ที่มีชื่อและนามสกุล, ผู้ใช้ที่มีชื่อเล่น, ผู้ใช้ที่มีชื่อแรกว่างเปล่า, และผู้ใช้ที่มีเพียงชื่อเล่นเท่านั้น"

ผลลัพธ์การทดสอบที่สร้างขึ้น:

การทดสอบที่สร้างขึ้นใช้การอธิบายมาตรฐานและบล็อกจาก Jest และจัดการเส้นทางตรรกะที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างการทดสอบด้วย GitHub Copilot

การใช้ Copilot สำหรับการสร้างแบบทดสอบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก แต่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ

  • ตรวจสอบทุกการทดสอบ: นี่คือกฎทอง Copilot ไม่เข้าใจตรรกะทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นมันอาจสร้างการทดสอบที่ผ่านแต่ยืนยันสิ่งที่ผิดได้เสมอ อ่านโค้ดที่สร้างขึ้นทุกครั้งและถามตัวเองว่า "นี่เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมที่ถูกต้องจริงหรือไม่?"
  • ตรวจสอบความครอบคลุมของกรณีขอบเขตด้วยตนเอง: Copilot มีความสามารถในการตรวจจับกรณีขอบเขตทั่วไป เช่น ข้อมูลนำเข้าที่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง แต่บางครั้งอาจพลาดกรณีเฉพาะของโดเมน สำหรับแอปอีคอมเมิร์ซ Copilot ได้ทดสอบหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อยอดรวมในรถเข็นเท่ากับขั้นต่ำสำหรับการจัดส่งฟรีพอดี? คุณยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญ
  • รักษาความสอดคล้องของรูปแบบการตั้งชื่อ: ชื่อการทดสอบที่สร้างโดย AI อาจเป็นชื่อทั่วไปได้ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับสไตล์ของทีมคุณ ชื่อที่อธิบายได้ชัดเจน เช่น test_login_fails_with_incorrect_password มีประโยชน์มากกว่า test_login_2
  • รันการทดสอบทันที: อย่าปล่อยให้การทดสอบที่สร้างไว้ไม่ได้รับการรันดำเนินการทดสอบทันทีเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการยืนยันที่ล้มเหลวอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะทำการคอมมิตโค้ด
  • ผสานรวมกับ CI/CD: เพิ่มการทดสอบที่สร้างขึ้นไปยังกระบวนการรวมต่อเนื่องของคุณ การทดสอบที่รันเฉพาะในเครื่องเท่านั้นจะมีคุณค่าจำกัด
  • ระวังการทดสอบที่ไม่เสถียร: บางครั้ง AI อาจสร้างการทดสอบที่ "ไม่เสถียร" ได้—บางครั้งผ่านการทดสอบแต่บางครั้งก็ล้มเหลว ปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือข้อมูลสุ่ม ควรแทนที่ค่าเหล่านี้ด้วยค่าที่แน่นอนและสามารถคาดการณ์ได้เสมอ

📮ClickUp Insight: แบบสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ 34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ" เครื่องมือที่ทำงานแบบเดี่ยวและไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณ มักมีความเสี่ยงสูงที่จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ

นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการร่วมมือของคุณผ่านพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้. รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 2-3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent.

ข้อจำกัดของการใช้ GitHub Copilot สำหรับการสร้างกรณีทดสอบ

แม้ว่า GitHub Copilot จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ การเข้าใจข้อจำกัดของมันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย มันเป็นเพียง "ผู้ช่วย" ไม่ใช่ "นักบิน"—คุณยังคงเป็นผู้ควบคุมแผนการบินอยู่

ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดคือการขาดบริบททางธุรกิจ Copilot วิเคราะห์โครงสร้างของโค้ดของคุณ แต่ไม่มีความเข้าใจว่าแอปพลิเคชันของคุณควรทำอะไรให้กับผู้ใช้ของคุณจริงๆ มันไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใช้ "พรีเมียม" ควรเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างในขณะที่ผู้ใช้ "พื้นฐาน" ไม่ควรเข้าถึง เว้นแต่ตรรกะนั้นจะชัดเจนในโค้ดที่มันกำลังอ่าน

นี่คือข้อจำกัดสำคัญอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง:

  • อาจพลาดกรณีขอบเขตที่สำคัญเฉพาะด้าน: Copilot มีความสามารถในการค้นหาขอบเขตทั่วไปได้ดี แต่จะไม่รู้จักกรณีแปลกๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมของคุณ เช่น การคำนวณทางการเงินที่ต้องจัดการกับปีอธิกสุรทินแตกต่างออกไป
  • ไม่มีการเข้าถึงระบบภายนอก: Copilot ไม่สามารถสร้างการทดสอบการผสานรวมที่มีความหมายสำหรับฐานข้อมูลของคุณหรือ API ของบุคคลที่สามได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเหล่านั้นได้ Copilot สามารถสร้างโครงสร้างโค้ดเบื้องต้นได้ แต่คุณจะต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเอง
  • มันอาจสร้างความมั่นใจที่ผิดพลาด: การเห็นการครอบคลุมการทดสอบ 100% อาจรู้สึกดี แต่หากการทดสอบกำลังยืนยันสิ่งที่ผิด ตัวเลขการครอบคลุมนั้นก็ไร้ความหมาย นี่คือเหตุผลที่การตรวจสอบโดยมนุษย์มีความสำคัญมาก
  • ข้อจำกัดของหน้าต่างบริบท: ไฟล์ขนาดใหญ่มากหรือลำดับชั้นของคลาสที่ซับซ้อนอาจเกินขอบเขตของหน้าต่างบริบทของ Copilot ส่งผลให้คำแนะนำไม่สมบูรณ์หรือเป็นแบบทั่วไป

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ GitHub Copilot สำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์

วิธีสร้างและจัดการกรณีทดสอบใน ClickUp

การสร้างกรณีทดสอบด้วย GitHub Copilot เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกระบวนการทำงานเท่านั้น เมื่อมีกรณีทดสอบแล้ว ทีมงานยังคงต้องติดตาม ติดตามกลับไปยังข้อกำหนด และจัดการการดำเนินการข้ามสปรินต์และการเผยแพร่

ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่กรณีทดสอบที่สร้างโดย AI สามารถอยู่ร่วมกับงานพัฒนา, ข้อบกพร่อง, และแผนสปรินต์ได้—ทำให้การทดสอบไม่ถูกจำกัดอยู่ภายใน IDE ของแต่ละบุคคล

ClickUpทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ นำการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมมารวมไว้ในระบบเดียว สำหรับทีมซอฟต์แวร์ นี่หมายความว่าการจัดการกรณีทดสอบไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือหรือสเปรดชีตแยกอีกต่อไป

การทดสอบ ข้อกำหนด คำขอการดึง และการสนทนาเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันทั้งหมดยังคงเชื่อมโยงกันลดการกระจายของบริบทและทำให้ QA เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการส่งมอบ

เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของกรณีทดสอบได้อย่างง่ายดาย:

เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของกรณีทดสอบ
เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของกรณีทดสอบ
  • ตรวจสอบผลการทดสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • พัฒนาแผนการทดสอบที่กำหนดเองสำหรับแต่ละโครงการ
  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการ ClickUpที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้เป็นคลังกรณีทดสอบของคุณ แต่ละกรณีทดสอบ ไม่ว่าจะสร้างโดย AI หรือเขียนด้วยตนเอง จะกลายเป็นงานหนึ่ง

เพิ่มข้อมูลเมตาที่สำคัญในแต่ละกรณีทดสอบโดยใช้ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญต่อทีมของคุณอย่างแม่นยำ

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ภายใน ClickUp เพื่อบันทึกและติดตามรายละเอียดที่สำคัญ
  • ประเภทการทดสอบ: แบบดรอปดาวน์สำหรับ หน่วย, การผสาน, ปลายทางถึงปลายทาง, หรือด้วยตนเอง
  • สถานะการทำงานอัตโนมัติ: สถานะที่แสดงว่าการทดสอบเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่
  • ลำดับความสำคัญ: สูง, ปานกลาง, หรือ ต่ำ
  • วันที่รันครั้งล่าสุด: ช่องวันที่สำหรับติดตามวันที่ทดสอบครั้งล่าสุด

ติดตามวงจรการทดสอบทั้งหมดของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpโดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทดสอบจากสถานะ "ยังไม่ได้ดำเนินการ" ไปยัง "ผ่าน" "ไม่ผ่าน" หรือ "ถูกบล็อก" ซึ่งจะทำให้ทุกคนในทีม ตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงผู้จัดการผลิตภัณฑ์ สามารถมองเห็นความคืบหน้าของการทดสอบได้ทันที

ความสัมพันธ์ใน ClickUp
เชื่อมต่อภารกิจการทดสอบกับภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของ ClickUp

ด้วยClickUp Relationships คุณสามารถเชื่อมโยงงานทดสอบเคสโดยตรงกับเรื่องราวผู้ใช้ ฟีเจอร์ หรืออีปิคได้ หากการทดสอบล้มเหลวคุณสามารถสร้างงานรายงานข้อบกพร่องและเชื่อมโยงกลับไปยังทั้งการทดสอบที่ล้มเหลวและเรื่องราวต้นฉบับได้ สร้างห่วงโซ่การติดตามที่สมบูรณ์

ร่างรายงานข้อบกพร่องได้ในไม่กี่วินาทีโดยชี้ไปที่งานกรณีทดสอบที่ล้มเหลวในClickUp Brainเนื่องจากมันมีบริบทของทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ มันจึงสามารถดึงรายละเอียดจากเรื่องราวผู้ใช้ที่เชื่อมโยงและกรณีทดสอบเองได้

🌟แม่แบบรายงานการทดสอบของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมั่นใจว่าคุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่ต้องปรับปรุงได้อย่างครบถ้วน

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณทำได้ คุณรู้ไหมว่างานยุ่งๆ ทั้งหมดที่เราพูดถึง งานที่น่าเบื่อและซ้ำซากที่การทดสอบมักเกี่ยวข้องอยู่เสมอ? คุณสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ClickUp Automations

ตั้งกฎเช่น "เมื่อสถานะของกรณีทดสอบถูกเปลี่ยนเป็นล้มเหลว ให้สร้างงานใหม่ในรายการข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับนักพัฒนาหลัก"

หน้าจอตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp แสดงกฎที่ช่วยทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน เช่น การสร้างงานหรือการอัปเดตสถานะ
ทำให้งานซ้ำๆ ในการทดสอบเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

โดยการผสานGitHub เข้ากับ ClickUp งานทดสอบกรณีต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและการขอดึงโค้ดได้ เมื่อมีการผสานการเปลี่ยนแปลงโค้ด งานทดสอบที่เกี่ยวข้องจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีม QA นักพัฒนา และผู้จัดการการปล่อยเวอร์ชันสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องทดสอบซ้ำได้อย่างสอดคล้องกัน

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการทดสอบแบบเรียลไทม์, แสดงจำนวนข้อบกพร่อง, การดำเนินการทดสอบกรณี, และอื่น ๆ ได้

เวิร์กโฟลว์นี้ร่วมกันเชื่อมช่องว่างระหว่าง การทดสอบที่สร้างโดย AI ใน GitHub Copilot และ การจัดการกรณีทดสอบทั่วทั้งทีม ใน ClickUp—มอบระบบเดียวให้กับทีมในการวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการ QA โดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ชมวิดีโอนี้เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการบริหารการปล่อยเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพ:

ทำให้การจัดการกรณีทดสอบง่ายขึ้นด้วย ClickUp

แบบทดสอบที่สร้างโดย AI ไม่ใช่เพียงแค่องค์ประกอบแยกส่วนอีกต่อไป แต่เป็นส่วนประกอบที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณอย่างสมบูรณ์ สามารถมองเห็น ติดตาม และนำไปปฏิบัติได้สำหรับทุกคนในทีม

GitHub Copilot สร้างกรณีทดสอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันคุณภาพ หากไม่มีการเป็นเจ้าของที่ชัดเจน การติดตามข้อกำหนด และการมองเห็นที่ครอบคลุมทุกสปรินต์ แม้แต่การทดสอบที่เขียนมาอย่างดีก็อาจล้าสมัยหรือถูกมองข้ามได้ นั่นคือเหตุผลที่ระบบบันทึกข้อมูลมีความสำคัญ

ด้วยการจัดการกรณีทดสอบใน ClickUp ทีมงานสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้เป็นกระบวนการ QA ที่ทำซ้ำได้ ซึ่งเชื่อมโยงการทดสอบกับข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงโค้ด และกำหนดการปล่อยเวอร์ชัน แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างและอัปเดตด้วยตนเอง ทีมงาน QA และวิศวกรรมสามารถทำงานจากพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีบริบทครบถ้วน ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การทดสอบที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นใจในสิ่งที่กำลังส่งมอบและเหตุผลเบื้องหลังอีกด้วย

พร้อมที่จะจัดการกรณีทดสอบของคุณควบคู่ไปกับสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันของคุณหรือยัง?เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

ใช่ Copilot สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและตรรกะของโค้ดเก่าเพื่อสร้างพื้นฐานของการทดสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทดสอบเหล่านี้อาจต้องการการตรวจสอบและปรับปรุงด้วยมืออย่างมาก เนื่องจาก AI จะไม่มีบริบทเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่มีการบันทึกหรือกฎทางธุรกิจในอดีต

ความถูกต้องทางไวยากรณ์นั้นสูงมาก แต่ความถูกต้องทางตรรกะขึ้นอยู่กับ ความชัดเจนของโค้ดของคุณ และความเฉพาะเจาะจงของคำสั่งของคุณเสมอ ตรวจสอบการยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันกำลังตรวจสอบความต้องการทางธุรกิจที่มีความหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ยืนยันการนำไปใช้ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจมีความผิดพลาด)

ใช่ Copilot มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับ pytest, unittest และเฟรมเวิร์กการทดสอบ Python ยอดนิยมอื่นๆ มันมีความสามารถในการจดจำและทำซ้ำรูปแบบที่มีอยู่ในโปรเจกต์ของคุณ เช่น การใช้ fixtures หรือการทดสอบแบบพารามิเตอร์

ทีมที่มีประสิทธิภาพใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการชุดทดสอบของพวกเขา โดยการติดตามแต่ละกรณีทดสอบเป็นงานที่มีข้อมูลเมตาที่กำหนดเองสำหรับสถานะและความสำคัญ พวกเขาจะได้รับความชัดเจนในความครอบคลุมและผลลัพธ์ของการดำเนินการ ซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการ QA เข้ากับการวางแผนสปรินต์และการติดตามข้อบกพร่องโดยตรง