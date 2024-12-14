วิธีใช้ AI เพื่อการประกันคุณภาพ

ไข้แห่งระบบอัตโนมัติได้แพร่กระจายไปทั่วอุตสาหกรรมการทดสอบซอฟต์แวร์ ทีมประกันคุณภาพ (QA) กำลัง เปลี่ยนจากการทดสอบด้วยมือไปสู่กระบวนการอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงความเร็วในการตรวจจับข้อบกพร่องและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวด้านคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงนี้ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นส่วนใหญ่ ในความเป็นจริง ประมาณ65% ของทีม QAขณะนี้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI ซึ่งทำให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรม
ดังนั้น, อัลกอริทึม AI สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการทดสอบหรือตลอดกระบวนการพัฒนา
ในคู่มือฉบับละเอียดนี้ เราจะครอบคลุมวิธีการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพในงานประกันคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนการ QA ของคุณและผสาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมซอฟต์แวร์
การเข้าใจ AI ในด้านการประกันคุณภาพ
การเดินทางของการประกันคุณภาพในการทดสอบซอฟต์แวร์นั้นยาวนานและค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการทดสอบด้วยมือไปจนถึงการทดสอบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางนี้ โดยทำให้การทดสอบฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบจำลองการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (ASTM) ลดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องโดยใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วจะมีหกระดับ:
- การทดสอบแบบแมนนวล (ระดับ 0): จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ 100% ในกระบวนการทดสอบ ทำให้เป็นงานที่ใช้แรงงานมากและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์สูง
- การทดสอบอัตโนมัติแบบมีผู้ช่วย (ระดับ 1): ผู้ทดสอบยังคงมีบทบาทหลัก แต่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในภารกิจเฉพาะ ลดความพยายามที่ทำซ้ำ
- การทดสอบอัตโนมัติบางส่วน (ระดับ 2): มนุษย์และคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกัน โดยคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ทดสอบ
- การทดสอบอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ระดับ 3): AI เริ่มมีบทบาทในการให้คำแนะนำ โดยสร้างตัวเลือกและขอการอนุมัติจากผู้ทดสอบ
- การทดสอบอัตโนมัติอัจฉริยะ (ระดับ 4): การดำเนินการที่ดีที่สุดถูกเลือกและดำเนินการโดยอัตโนมัติโดย AI โดยต้องการการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- การทดสอบแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ระดับ 5): ผู้ทดสอบมอบอำนาจควบคุมกระบวนการทดสอบทั้งหมดให้กับ AI โดย AI จะดำเนินการทดสอบโดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย
การทดสอบแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบยังคงเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากทรัพยากรที่จำกัด ผู้ทดสอบรายบุคคลและโครงการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะมีเพียงการทดสอบแบบแมนนวลในแผนการทดสอบของพวกเขาเท่านั้น
บริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้เริ่มใช้แนวทางแบบผสมผสาน โดยให้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติดำเนินการทดสอบบางกรณีโดยอัตโนมัติ และส่วนที่เหลือยังคงดำเนินการด้วยมือเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น SapFix ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของ Facebookสามารถสร้างการแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะได้ด้วยตัวเองซึ่งช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
ประโยชน์ของการประกันคุณภาพที่นำโดยปัญญาประดิษฐ์
การเปลี่ยนจากการประกันคุณภาพแบบแมนนวลไปสู่การขับเคลื่อนด้วย AI มอบประโยชน์หลายประการ:
- สร้างข้อมูลทดสอบอัจฉริยะ: AI สามารถวิเคราะห์โค้ด ระบุช่องโหว่ และสร้างกรณีทดสอบที่ตรงเป้าหมาย
- เพิ่มความแม่นยำ: การตรวจสอบคุณภาพด้วย AI ไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ทำให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพสูงขึ้น
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนแรงงานได้อย่างมาก
- ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: AI สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเร่งกระบวนการทดสอบโดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ความสามารถของ AI ในการจัดการงานที่ซับซ้อนช่วยให้ผลลัพธ์การทดสอบมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- ส่งมอบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: AI วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายข้อบกพร่องและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของการทดสอบด้วยมือและวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การทดสอบแบบแมนนวลเป็นวิธีการที่ใช้มานานในกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QA) แต่ข้อจำกัดหลายประการทำให้การทดสอบนี้ไม่เพียงพอสำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
มาสำรวจความท้าทายหลักของการทดสอบแบบแมนนวลและวิธีที่ AI สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้:
🔮 สถานการณ์ที่ 1: การทดสอบการถดถอยที่ใช้เวลานาน
ข้อจำกัดด้วยตนเอง: ทีม QA มักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบซ้ำๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโค้ดทุกครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชัน AI: เครื่องมือ AI สามารถทำการทดสอบการถดถอยโดยอัตโนมัติ ดำเนินการทดสอบในปริมาณมากได้ภายในไม่กี่นาที และปรับปรุงการครอบคลุมโดยใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
🔮 สถานการณ์ที่ 2: การตรวจจับข้อบกพร่องที่ไม่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดแบบแมนนวล: ผู้ทดสอบมนุษย์อาจมองข้ามข้อบกพร่องเนื่องจากความเหนื่อยล้าหรือข้อจำกัดด้านเวลา
โซลูชัน AI: การตรวจสอบคุณภาพด้วย AI ช่วยให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วน ตรวจจับรูปแบบและข้อบกพร่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งผู้ทดสอบมนุษย์อาจมองข้าม
🔮 สถานการณ์ที่ 3: การครอบคลุมการทดสอบที่จำกัด
ข้อจำกัดด้วยตนเอง: ข้อจำกัดด้านเวลาอาจบังคับให้ผู้ทดสอบต้องมุ่งเน้นเฉพาะกรณีทดสอบพื้นฐานเท่านั้น ทำให้กรณีขอบเขตไม่ได้รับการสำรวจ
โซลูชัน AI: AI สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ครอบคลุมอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจถึงความครอบคลุมที่กว้างขึ้น รวมถึงกรณีขอบเขตและกรณีซับซ้อน
🔮 สถานการณ์ที่ 4: วงจรการตอบกลับล่าช้า
ข้อจำกัดในการทำงานด้วยมือ: การทดสอบด้วยมือมักสร้างคอขวด ทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์ล่าช้า
โซลูชัน AI: การทดสอบอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ AI ให้ข้อมูลย้อนกลับทันที ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา และเร่งกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
ประโยชน์ของเครื่องมือทดสอบ AI เหล่านี้ช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงความถูกต้อง ขยายขอบเขตการทดสอบ และเร่งกระบวนการพัฒนา
การประยุกต์ใช้ AI ที่พบได้ทั่วไปในด้านการประกันคุณภาพ
เราได้เตรียมรายการกรณีการใช้งานเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น มาดูวิธีการใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์กัน!
1. ทบทวนการโต้ตอบกับลูกค้าข้ามช่องทาง
AI วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล, แชทบอท, และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพหรือไม่
โดยการประเมินการสนทนาเหล่านี้ AI สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสาร ความไม่สอดคล้องกันในคุณภาพการสนับสนุน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุงสคริปต์การสนับสนุน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม การวิเคราะห์ในระดับนี้ช่วยให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่องค์กรกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
2. การใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
AI ที่ขับเคลื่อนด้วย NLP สามารถตีความคำสั่งและความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยเปลี่ยนให้เป็นกรณีทดสอบที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมนุษย์
NLP ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อกำหนดที่เขียนโดยมนุษย์กับการทดสอบทางเทคนิค ทำให้ AI สามารถสร้างสคริปต์อัตโนมัติจากภาษาธรรมชาติได้ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากและลดโอกาสของการเข้าใจผิดหรือการตีความผิดพลาดระหว่างการทดสอบ
โดยการแปลงภาษาธรรมชาติให้เป็นกรณีทดสอบที่สามารถดำเนินการได้, AI สามารถทำให้การตรวจสอบคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมที่ขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดเฉพาะทาง
3. การได้รับการยืนยันจาก UI
การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เป็นส่วนสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (QA) ที่ช่วยให้แน่ใจว่าลักษณะและการทำงานของซอฟต์แวร์ยังคงสอดคล้องกันบนอุปกรณ์ต่างๆ เบราว์เซอร์ และความละเอียดหน้าจอที่แตกต่างกัน
การตรวจสอบภาพด้วยระบบ AI เปรียบเทียบภาพหน้าจอของแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อตรวจจับความเบี่ยงเบน เช่น องค์ประกอบที่ไม่ตรงกัน ฟอนต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือส่วนประกอบที่ขาดหายไป สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่สม่ำเสมอสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และคุณสามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องของ UI ได้ก่อนการเผยแพร่
4. การตรวจจับการถดถอยทางสายตา
การตรวจจับการถดถอยทางภาพจะระบุการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั้งใจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหลังจากการอัปเดตโค้ด
AI ศึกษาภาพปัจจุบันและภาพย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงการออกแบบก่อนหน้านี้หรือไม่ ช่วยให้ทีมสามารถตรวจพบปัญหาที่อาจถูกมองข้ามไปได้
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าองค์ประกอบด้านภาพของแอปพลิเคชันยังคงความสอดคล้องกันไว้ได้ ซึ่งช่วยรักษาประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงตลอดการอัปเดต
5. การดำเนินการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
AI ใน QA สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบในอดีต AI ยังสามารถทำนายพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาในเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ได้โดยการระบุรูปแบบจากปัญหาและข้อบกพร่องในอดีต
แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้ทีม QA สามารถจัดลำดับความสำคัญของการทดสอบ มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และป้องกันข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ยังช่วยประเมินความน่าจะเป็นของปัญหาในอนาคต ทำให้ทีมสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรับประกันความเสถียรและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์
6. การทดสอบ API
แอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอินเตอร์เฟซ (API) มีความสำคัญอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ช่วยให้การสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ เป็นไปได้
AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน API โดยการตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอย่างต่อเนื่อง เช่น เวลาตอบสนอง อัตราข้อผิดพลาด และปริมาณงานที่รองรับได้
การใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง AI สามารถเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมมาตรฐานและระบุความเบี่ยงเบนที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากตรวจพบความเบี่ยงเบน AI สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงและแนะนำหรือดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่า API ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยรักษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งในที่สุดจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน
วิธีการนำ AI มาใช้ในประกันคุณภาพ
การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการประกันคุณภาพของคุณเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณควรเริ่มต้นอย่างไร? ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว:
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินกระบวนการ QA ปัจจุบันของคุณ
ที่ปรึกษา QA จำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการ QA ที่มีอยู่ของคุณเพื่อระบุข้อจำกัดหลักและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะประเมินเอกสารโครงการ, ส่วนแบ่งของระบบอัตโนมัติ, และการสื่อสารของทีมเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณให้ผลลัพธ์หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
ทีม QA ควรพิจารณาเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับการประกันคุณภาพ พวกเขาควรสามารถรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถในการบำรุงรักษา ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการขยายตัว
นี่อาจฟังดูเหมือนการคุยโม้แบบถ่อมตัว แต่ClickUpสามารถทำได้ครบทุกข้อ (และมากกว่านั้น) เมื่อใช้ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้รายละเอียดซับซ้อนในการใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมแบบครบวงจรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานที่หลากหลาย การติดตามข้อบกพร่อง และจัดการปัญหาคุณภาพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่นั่นเป็นไปได้อย่างไร?
ดีครับ, ClickUp ใช้แบบจำลอง AI ของตัวเองClickUp Brain เพื่อช่วยให้การประกันคุณภาพสำหรับทีม QA.
คลิกอัพ เบรน
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ (QA) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของ API ในโครงการต่าง ๆ พวกเขาจะต้องทำงานหนัก รู้สึกเหนื่อยล้า และหงุดหงิด นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เข้าสู่ ClickUp Brain และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วย NLP! ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา—สร้างสคริปต์ ค้นหาข้อบกพร่องเฉพาะ หรือแม้แต่ให้คำตอบเฉพาะหากตรวจพบข้อบกพร่อง—และ ClickUp Brain จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
นอกจากนี้ การจัดการกรณีทดสอบ API การติดตามการอัปเดต และการตอบสนองต่อปัญหาจะต้องจัดการงานข้ามเครื่องมือห้าตัวที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีของ ClickUp Brain ที่คุณสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มภายนอกเช่น GitHub สำหรับการเปลี่ยนแปลงโค้ดในที่เดียว
ClickUp Brain จะสามารถรวบรวมความเข้าใจเชิงบริบทที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณได้ด้วยการผสานรวมเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น การสร้างเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานพอสมควร ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถใช้คำสั่ง AI ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสร้างเอกสารเฉพาะได้ภายในไม่กี่นาที เอกสารเหล่านี้จะมีฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับจุดสิ้นสุด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลการทดสอบด้วย
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องตรวจทาน แก้ไขข้อเท็จจริง หรือจัดรูปแบบเอกสารผลิตภัณฑ์; เครื่องมือจะทำทั้งหมดนี้ให้คุณและนำเสนอทุกอย่างอย่างละเอียด
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการควบคุมคุณภาพคือการรู้ว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เป็นงานที่เหนื่อยแต่จำเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจผู้บริโภคของคุณได้โดยการขอให้สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณและออกแบบแผนงานใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้นำ QA สามารถสร้างสรุปประจำสัปดาห์เพื่อแจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับการทดสอบ API, การทดสอบที่เสร็จสิ้น, ข้อบกพร่องที่พบ, และงานที่รอการดำเนินการ โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3: ฝึกอบรมทีมงานของคุณ
คุณต้องการทีมงานอยู่เคียงข้างเพื่อให้ AI ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงใน QA และการฝึกอบรมพวกเขาให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งสำคัญ
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าที่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี จัดหาทรัพยากร เช่น เวิร์กช็อปและหลักสูตร กำหนดตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การวางแผนและติดตามความคืบหน้าของทุกคนในระหว่างโปรแกรมอาจใช้เวลาของคุณใช้เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานของโปรแกรมการฝึกอบรม ClickUpเพื่อจัดการงานหลายอย่างในขณะที่บรรลุกำหนดเวลา
คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ จัดสรรให้กับสมาชิกในทีม และอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:
- การกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ
- การจัดระเบียบและโครงสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานและผลลัพธ์ที่ต้องการให้สมาชิกในทีม และจัดสรรความรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้โปรแกรมดำเนินไปตามกำหนดเวลาและมั่นใจว่าไม่มีสมาชิกในทีมคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติกระบวนการทดสอบ
หากไม่ทำการอัตโนมัติบางส่วนของกระบวนการทดสอบที่เป็น 'กิจวัตร' คุณจะจบลงด้วยทีม QA ที่เหนื่อยล้าและการวิ่งสปรินต์ที่เกินกำหนดเวลา
ตอนนี้คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการของคุณ
ระบบอัตโนมัติการจัดการกรณีทดสอบ
เพียงใช้ ClickUp AI Automation Builder เพื่ออธิบายเกณฑ์สำหรับการกระตุ้นการตรวจสอบกรณีทดสอบ แล้ว ClickUp จะสร้างระบบอัตโนมัติให้คุณโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น คุณสามารถมอบหมายผู้ตรวจสอบให้ทำภารกิจการสร้างกรณีทดสอบภายในโฟลเดอร์/รายการที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณยังสามารถให้ทีมทุกคนได้รับการอัปเดตทั้งหมดได้
ระบบอัตโนมัติการจัดการรายงานข้อบกพร่อง
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายรายงานข้อบกพร่องหรือบัตรข้อบกพร่องใหม่ให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถมอบหมายงานใหม่ให้กับผู้ที่ทำให้เกิดการทดสอบในครั้งแรกได้เช่นกัน
ClickUp Automations ยังอนุญาตให้สมาชิกทุกคนในทีมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและทำงานร่วมกันได้อย่างเชิงรุก
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
งานไม่ได้หยุดเมื่อคุณได้ทำการผสานรวม AI เข้ากับกระบวนการ QA ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพของเครื่องมือและประเมินผลลัพธ์เพื่อระบุช่องโหว่และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของคุณ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานของ AI ในการประกันคุณภาพปราศจากข้อผิดพลาด คุณจำเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งอาจฟังดูง่ายกว่าการทำจริง แต่การใช้แม่แบบที่กำหนดไว้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้
เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpสามารถรองรับความต้องการด้านระบบอัตโนมัติในปัจจุบันและอนาคตของคุณได้ ทีม QA สามารถใช้การวิเคราะห์และมุมมองที่กำหนดเองของเทมเพลตเพื่อรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมที่มีค่า ระบุโอกาสในการทำงานอัตโนมัติ และตรวจสอบความถูกต้องของกรณีทดสอบที่สร้างโดย AI
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มาตรฐานเอกสารการทดสอบ
- นำกรณีทดสอบที่สร้างโดย AI มาใช้ร่วมกับกรณีทดสอบแบบแมนนวล
- ขยายรูปแบบ AI ที่ประสบความสำเร็จไปยังชุดทดสอบต่างๆ
- รักษาแนวทางแบบผสมผสานระหว่าง AI กับการตรวจสอบด้วยมนุษย์
- ใช้ระบบการตรวจสอบของเทมเพลตเพื่อตรวจสอบการตัดสินใจของ AI
นอกจากนี้การใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมต่างๆ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้ มันนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม เชื่อมโยงความต้องการในการทดสอบปัจจุบันกับความสามารถของ AI ในอนาคต
เทมเพลตนี้มีเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ซึ่งมีคุณค่าในการทำให้กระบวนการรายงานข้อบกพร่องเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ทำให้การสื่อสารระหว่างวิศวกร ทีมผลิตภัณฑ์ และฝ่ายสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่น
เพื่อทำการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และรายงานข้อบกพร่อง คุณยังสามารถลองใช้การผสานรวมใหม่ของ ClickUp คือLambdaTest ซึ่งสามารถช่วยในการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้
ClickUp ช่วยให้ทีมเทคโนโลยีของเราสามารถเชื่อมโยงคำขอการผสานใน GitHub กับงานที่มอบหมายให้กับนักพัฒนาส่วนหน้าและนักพัฒนาส่วนหลังได้อย่างง่ายดายขึ้น ในฐานะผู้นำทีม QA ตอนนี้การติดตามความคืบหน้าของคำขอการผสานและการเริ่มทำการทดสอบกับข้อมูลที่ผสานใหม่กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก!
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด
ความท้าทายในการนำ AI มาใช้ใน QA
AI เป็นคำฮิตติดปากสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความตื่นเต้นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การกระโดดเข้าร่วมกระแส AI อย่างระมัดระวังอาจเป็นความคิดที่ดี
แม้จะมีประโยชน์และความสามารถที่เกือบจะมหัศจรรย์ แต่ยังมีปัญหาหลายประการเมื่อพูดถึงการนำไปใช้ของ AI ใน QA อย่างประสบความสำเร็จ:
♦️ อุปสรรคด้านคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูล
ระบบ AI อาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเพื่อเรียนรู้และทำนายอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยอาจทำให้ประสิทธิภาพของแบบจำลอง AI ลดลงได้ ตัวอย่างเช่น ทีม QA อาจมีข้อมูลที่ครอบคลุมหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบอาจใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้ AI ยากที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: เพื่อแก้ไขปัญหานี้ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดข้อมูลและการมาตรฐานข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
♦️ การผสานรวมกับ CI/CD pipeline ที่มีอยู่
การนำ AI มาใช้ในกระบวนการรวมอย่างต่อเนื่อง/การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ตัวอย่างเช่น กระบวนการที่ปกติแล้วจะทำการทดสอบเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง อาจพบความล่าช้าอย่างมากเมื่อคุณนำ AI เข้ามาใช้ เนื่องจากเวลาในการประมวลผลของโมเดล
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: เพื่อให้การผสานรวม AI ประสบความสำเร็จ องค์กรจำเป็นต้องมั่นใจว่า AI สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ
♦️ ความไว้วางใจและการตรวจสอบความถูกต้อง
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกรณีทดสอบที่สร้างโดย AI คือความจำเป็นในการตรวจสอบโดยมนุษย์ AI สามารถตัดสินใจตามข้อมูลได้ แต่บ่อยครั้งขาดความโปร่งใสในวิธีการตัดสินใจเหล่านั้น
ลักษณะ "กล่องดำ" ของ AI อาจทำให้ทีม QA ไว้วางใจผลลัพธ์ของ AI ได้อย่างเต็มที่ยากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: องค์กรที่นำ AI มาใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QA) จำเป็นต้องลงทุนในกระบวนการที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบโดยมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีทดสอบที่สร้างโดย AI มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ AI มาใช้ในงานประกันคุณภาพ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI ในการทดสอบซอฟต์แวร์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับการนำ AI มาใช้
- เริ่มต้นการผสานรวม AI ด้วยกรณีทดสอบเฉพาะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
- ผสานการทดสอบด้วย AI กับการทดสอบเชิงสำรวจด้วยมือ
- ฝึกโมเดล AI ด้วยชุดข้อมูลคุณภาพสูงและหลากหลาย เพื่อผลลัพธ์ที่ครอบคลุม
- ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทีม QA และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- ให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
ClickUp: โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการประกันคุณภาพไม่ใช่เทรนด์ในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นในปัจจุบัน การเปลี่ยนไปสู่การประกันคุณภาพที่นำโดย AI ช่วยให้กระบวนการทดสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบผลลัพธ์คุณภาพที่สม่ำเสมอ
การใช้โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณสามารถจัดการการสร้างข้อมูลทดสอบ, อัตโนมัติการสร้างทดสอบ, ติดตามบั๊ก, และแม้กระทั่งสร้างรายงานอย่างละเอียดบนแพลตฟอร์มเดียว
หากคุณยังไม่ได้ใช้ AI สำหรับการประกันคุณภาพ (QA) ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่ม เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้และสัมผัสว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการประกันคุณภาพของคุณได้อย่างไร
สมัครใช้ ClickUpฟรีและยกระดับการควบคุมคุณภาพของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน!