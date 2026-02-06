บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Grok สำหรับการสร้างเธรด

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
6 กุมภาพันธ์ 2569

หากคุณจัดการเนื้อหาบน X ซึ่งเดิมคือ Twitter ไอเดียกระทู้ที่ดีที่สุดของคุณอาจเริ่มต้นจากการสรุปประเด็นสำคัญจากการสนทนากับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ปัญหาคือความสนใจของคุณถูกดึงไปก่อนที่คุณจะสามารถปรับข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนซึ่งกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้

การวิจัยโดยไมโครซอฟท์พบว่าพนักงานถูกขัดจังหวะทุกสองนาทีในช่วงเวลาทำงานหลัก ซึ่งรวมแล้วถึง 275 ครั้งต่อวัน.

ระดับของการรบกวนนั้นทำให้การพูดซ้ำง่ายขึ้นและพลาดสิ่งที่สำคัญไป ดังนั้นกระทู้ของคุณจึงดูเหมือนการระดมความคิดแทนที่จะเป็นทรัพย์สินของแคมเปญ

Grok AI ซึ่งเป็นโมเดล AI สร้างสรรค์แบบสนทนา สามารถค้นหาโพสต์สาธารณะบน X และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณติดตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้ทันท่วงที ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรและโพสต์ถัดไปของคุณควรมีลักษณะอย่างไร

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการใช้ Grok เพื่อวางแผนหัวข้อและปรับแต่งเนื้อหาขั้นสุดท้ายให้ดึงดูดความสนใจ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการเขียนเนื้อหาสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น



หากคุณต้องการให้โพสต์ของคุณไม่รู้สึกเหมือนเป็นโพสต์ครั้งเดียว ให้คุณนำการวางแผนของคุณไปไว้ในเทมเพลต ClickUp Social Media Template นี้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีวิธีการที่สม่ำเสมอในการบันทึกความคิด และนำร่างของคุณผ่านการตรวจสอบจากทีมของคุณ


เลือกสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำเข้าสำหรับหัวข้อของคุณด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp

Grok คืออะไรและทำไมจึงใช้สำหรับการสร้างเธรด?

วิธีใช้ grok สำหรับการสร้างเธรด-Grok คืออะไร

Grok คือแชทบอทของ xAI ที่อยู่ใน X คุณสามารถใช้มันเพื่อระดมความคิด วางโครงสร้างของหัวข้อ และดึงบริบทใหม่ๆ จากโพสต์สาธารณะใน X รวมถึงเว็บในวงกว้าง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มหรือหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวังสำคัญ: Grok ยังอาจให้รายละเอียดผิดพลาดหรือสรุปแหล่งข้อมูลอย่างง่ายเกินไปได้ ควรพิจารณาผลลัพธ์เป็นเพียงร่างแรก ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบแล้ว หากคุณต้องการอ้างอิงสถิติ คำพูด ข้ออ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเผยแพร่

นี่คือสิ่งที่ Grok ทำได้ดีจริง ๆ สำหรับการสร้างกระทู้:

  • ดึงบริบทปัจจุบันจากโพสต์สาธารณะใน X และเว็บ (มีประโยชน์สำหรับหัวข้อที่อิงตามแนวโน้ม)
  • เปลี่ยนเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นโครงร่างของหัวข้อ (รายงาน, ประกาศ, บล็อกโพสต์)
  • การเขียนหัวข้อและโครงสร้างด้วยน้ำเสียงที่หลากหลาย (รวมถึงการใช้อารมณ์ขัน หากน้ำเสียงของแบรนด์คุณอนุญาต)
  • ช่วยให้กระทู้ทางเทคนิคอ่านเข้าใจง่ายขึ้น (อธิบายแนวคิดของโค้ดและเรียบเรียงถ้อยคำให้กระชับ)
  • เก็บบริบทของร่างงานของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องอธิบายทุกอย่างใหม่

🧠 คุณรู้หรือไม่? เอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Xระบุว่าโพสต์ส่วนใหญ่สามารถมีได้สูงสุด 280 ตัวอักษร และบางตัวอักษรอาจนับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวอักษรนั้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย

อะไรทำให้ X Thread มีประสิทธิภาพสูง?

วิธีใช้ grok สำหรับการสร้างเธรด - อะไรทำให้เธรด X มีประสิทธิภาพสูง

กระทู้ X ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ผู้คนอ่านต่อหลังจากโพสต์แรกของคุณ จากนั้นจึงให้รางวัลแก่พวกเขาด้วยบริบทที่เป็นประโยชน์และข้อสรุปที่ชัดเจน กระทู้คือชุดของโพสต์ที่เชื่อมโยงกันจากบุคคลหนึ่งซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มบริบทหรือขยายประเด็นได้

สำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา รูปแบบนี้ได้ผลเพราะคุณสามารถอธิบายแนวคิดในขั้นตอนเล็กๆ และยังคงลงเอยด้วยการกระทำที่ชัดเจน การเปิดเรื่องของคุณควรให้คำมั่นสัญญาถึงผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงและทำให้ผู้อ่านเลื่อนดูต่อไป

✅ นี่คือสิ่งที่มักจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสนใจในกระทู้ X:

  • เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในโพสต์แรก เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าพวกเขาจะได้รับอะไรหากอ่านต่อไป
  • กำหนดโครงสร้างที่เรียบง่าย เพื่อให้แนวคิดของคุณไม่กระจัดกระจาย และประเด็นสำคัญของคุณยังคงติดตามได้ง่าย
  • เขียนแต่ละโพสต์ให้เป็นความคิดที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อ่านผ่านๆ ยังสามารถเข้าใจสาระสำคัญได้ แม้จะไม่ได้อ่านทุกส่วนก็ตาม
  • เพิ่มหลักฐานเมื่อคุณสามารถทำได้ เช่น ลิงก์แหล่งที่มาหรือข้อมูลสั้น ๆ เพื่อให้กระทู้มีความน่าเชื่อถือ
  • เปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้เป็นเธรดโดยการแยกบทความ หรืออัปเดตผลิตภัณฑ์ออกเป็นโพสต์ย่อยๆ ที่เสริมกันและกัน
  • เชิญชวนให้ตอบกลับ ด้วยคำถามหนึ่งข้อหรือความคิดเห็นที่ชัดเจน เพื่อให้คุณได้รับคำตอบและการติดตามที่ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจสอบเวลาและการกระจาย, เนื่องจากผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามผู้ชมและภูมิภาคของคุณ ดังนั้นคุณควรทดสอบว่าอะไรให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับบัญชีของคุณ

หากคุณทำสิ่งนี้ถูกต้อง คุณสามารถประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาได้ เพราะหนึ่งหัวข้อสามารถกลายเป็นโพสต์สั้น ๆ และชิ้นส่วนการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเขียนทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลที่ปลายนิ้วคุณด้วย ClickUp Knowledge Management

วิธีใช้ Grok สำหรับการสร้างเธรด

วิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการใช้ Grok คือการปฏิบัติกับมันเหมือนผู้ช่วยวิจัยก่อน และนักเขียนเป็นอันดับสอง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ล็อกโครงสร้างไว้ แล้วจึงร่างออกมา

✅ นี่คือขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการใช้ Grok AI ในการสร้างเธรด:

  • เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์: ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไร: คลิกที่ลิงก์, การตอบกลับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, การลงทะเบียน, การรับรู้, หรือการถกเถียง
  • วางเฉพาะบริบทที่สำคัญเท่านั้น: ผู้ชม, หัวข้อ, ข้อเสนอ, มุมมอง, และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง หากคุณต้องการเสียงที่สม่ำเสมอ ให้วางตัวอย่างโพสต์ 2–3 โพสต์
  • ขอให้ Grok ดึงข้อมูลสดก่อน: หากกระทู้ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม ให้บอก Grok ให้สแกนโพสต์สาธารณะบน X และเว็บ จากนั้นสรุปรูปแบบพร้อมแหล่งที่มา
  • โครงร่างก่อนร่าง: ขอแผนโพสต์ 8–12 โพสต์ โดยแต่ละโพสต์มีหนึ่งแนวคิดและมีการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน
  • ร่างพร้อมข้อจำกัด: ระบุ: จำนวนโพสต์, โทน, และความยาวสูงสุดต่อโพสต์ (แนะนำให้ใช้ 240–260 ตัวอักษรเพื่อเว้นที่สำหรับลิงก์)
  • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ: ขอให้ Grok ระบุ: ข้ออ้างที่ต้องการการตรวจสอบ, จุดอ่อน, การซ้ำซ้อน, และหลักฐานที่ขาดหายไป
  • โพสต์แล้วนำสิ่งที่ได้ผลกลับมาใช้ใหม่: หลังจากโพสต์แล้ว ให้สรุปคำตอบและอ้างอิงโพสต์ จากนั้นสร้างมุมมองของกระทู้ถัดไปโดยอิงจากสิ่งที่ผู้คนถาม

ตัวอย่างข้อความสำหรับ Grok

นี่คือ 12 คำสั่ง Grok AI ที่สร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาในสถานการณ์เฉพาะ แต่ละคำสั่งช่วยให้คุณใช้ Grok เพื่อเปลี่ยนจากการวิจัยสดไปสู่การสนทนาที่มีโครงสร้าง:

  1. ทำการสแกนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์สำหรับ "บันทึกการประชุม AI" ทั่วเว็บและโพสต์สาธารณะบน X จากนั้นสรุปประเด็นสำคัญ 8 ข้อที่สามารถใช้เป็นหัวข้อสำหรับกระทู้ X ได้ สรุปเป็นโพสต์ 10 กระทู้ แต่ละโพสต์ไม่เกิน 260 ตัวอักษร โดยมีลิงก์แหล่งที่มาอย่างน้อย 1 ลิงก์ในโพสต์อย่างน้อย 6 โพสต์ พร้อมรายการสั้น ๆ ของข้ออ้างที่ต้องการการตรวจสอบ
วิธีใช้ grok สำหรับการสร้างเธรดและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
  1. เขียนกระทู้ที่เน้นผู้สร้างเกี่ยวกับ "วิธีเขียนฮุคให้ดีขึ้นบน X" ค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อหาแบบฟอร์มฮุคที่กำลังใช้ได้ผลในขณะนี้ จากนั้นสรุป 7 รูปแบบและสร้างโพสต์ 10 โพสต์โดยมีตัวอย่างฮุคหนึ่งตัวอย่างต่อโพสต์ พร้อมคำตอบที่ฉลาด 5 ข้อสำหรับความคิดเห็นในโทนที่เป็นมืออาชีพ
วิธีใช้ grok สำหรับการสร้างกระทู้ - กระทู้เน้นผู้สร้าง
  1. สร้างกระทู้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังเปิดตัว "การกำหนดราคาตามการใช้งาน" ใช้ Grok เพื่อดึงคำตอบล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ซื้อมักร้องเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา จากนั้นสร้างโพสต์ 11 โพสต์ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง ลดความสับสน และรวมโพสต์หนึ่งโพสต์ที่จัดการกับข้อโต้แย้งที่ยากที่สุด
วิธีใช้ grok สำหรับการสร้างกระทู้ - สร้างกระทู้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
  1. ใช้ Grok AI เพื่อระดมความคิดสำหรับหัวข้อ B2B เกี่ยวกับ "ทำไมการเริ่มต้นใช้งาน SaaS ถึงล้มเหลว" ดึงข้อมูลสดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั่วไปในการเริ่มต้นใช้งานจากโพสต์สาธารณะใน X สรุปรูปแบบต่างๆ แล้วเขียนกระทู้ 9 โพสต์ที่รวมถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหนึ่งตัวอย่างและโพสต์รายการตรวจสอบหนึ่งรายการ
ใช้ grok ai เพื่อระดมความคิด
  1. ค้นหาข้อมูลบนเว็บและโพสต์สาธารณะใน X เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมเกี่ยวกับ "Grok vs ChatGPT" ในขณะนี้ จากนั้นสร้างกระทู้ที่อธิบายแนวคิดต่างๆ อย่างชัดเจนสำหรับผู้ก่อตั้งที่กำลังประเมินเครื่องมือ AI ผลิตโพสต์ 12 โพสต์ รวมถึงคำอธิบายสั้นๆ 3 ข้อ และจบด้วยคำถามหนึ่งข้อที่เชิญชวนให้มีการติดตามเพิ่มเติม
สร้างกระทู้ที่อธิบายแนวคิดอย่างชัดเจนสำหรับผู้ก่อตั้งที่กำลังประเมินเครื่องมือ AI
  1. ใช้ Grok AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเธรดที่เปลี่ยนบทความยาวให้กลายเป็นโพสต์ หัวข้อ: "ต้นทุนแฝงของการสลับบริบทสำหรับทีมการตลาด" ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการถูกรบกวนและประสิทธิภาพการทำงาน สรุปประเด็นสำคัญ แล้วสร้างเธรด 12 โพสต์พร้อมลิงก์แหล่งที่มาสั้นๆ และไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
ใช้ Grok AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างกระทู้ที่เปลี่ยนบทความยาวให้กลายเป็นโพสต์
  1. ร่างหัวข้อสำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ "การดำเนินงานด้านเนื้อหาสำหรับทีมที่มีทรัพยากรจำกัด" ใช้เว็บเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมปัจจุบันเกี่ยวกับความล่าช้าในการอนุมัติและรอบการตรวจสอบ สรุปเป็น 6 ประเด็นสำคัญ จากนั้นสร้างโพสต์ 10 รายการที่ให้ความรู้สึกสามารถนำไปปฏิบัติได้และวัดผลได้
ร่างหัวข้อสำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ "การดำเนินงานด้านเนื้อหาสำหรับทีมที่มีทรัพยากรจำกัด"
  1. สร้างกระทู้ในหัวข้อ "วิธีสังเกตเนื้อหา AI ที่ไม่ลึกซึ้ง" ค้นหาคำแนะนำปัจจุบันเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล AI สัญญาณคุณภาพ และการตรวจสอบทางบรรณาธิการบนเว็บ จากนั้นเขียนโพสต์ 9 โพสต์ที่อธิบายแนวคิดต่างๆ รวมถึงเกณฑ์การประเมินขนาดเล็กหนึ่งรายการ และจบด้วยคำเชิญชวนให้ผู้อ่านแบ่งปันการตรวจสอบที่ดีที่สุดของพวกเขา
สร้างหัวข้อเกี่ยวกับ "วิธีสังเกตเนื้อหา AI ที่ไม่ลึกซึ้ง"
  1. สร้างกระทู้เปรียบเทียบแนวทางการเข้าสู่ตลาดสองรูปแบบ: "การเติบโตที่นำโดยชุมชน vs การได้มาซึ่งลูกค้าแบบชำระเงิน" ดึงข้อมูลสดจากตัวอย่างล่าสุดในโพสต์สาธารณะ X สรุปข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดจากทั้งสองฝ่าย จากนั้นสร้างโพสต์ 13 โพสต์ที่รักษาความสมดุลและจบด้วยกรอบการตัดสินใจ
สร้างกระทู้ที่เปรียบเทียบวิธีการเข้าสู่ตลาดสองแบบ
  1. เขียนกระทู้เชิงเทคนิคสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับ "วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านโค้ดเมื่อแชร์โค้ดสั้น ๆ บน X" อธิบายแนวคิดต่าง ๆ ด้วยคำอธิบายสั้น ๆ รวมพื้นที่การแปลงโค้ดสั้น ๆ 3 แบบในรูปแบบข้อความล้วน และจัดรูปแบบกระทู้เป็น 10 โพสต์ที่ยังคงง่ายต่อการสแกน
หัวข้อทางเทคนิคสำหรับนักพัฒนา
  1. คุณควรสร้างกระทู้แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีประโยชน์สำหรับผู้อ่าน B2B โดยดึงสัญญาณล่าสุดจากลิงก์งานวิจัยที่คุณบันทึกไว้ และสรุปแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำหรับปี 2026 จากนั้นเขียนกระทู้ 13 โพสต์ที่อธิบายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลที่มันสำคัญ และสิ่งที่ทีมควรปรับในไตรมาสนี้ ติดธงข้ออ้างใดๆ ที่ต้องการการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
กระทู้ Grok AI สำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
  1. คุณควรร่างหัวข้อ "การดำเนินงานด้านเนื้อหา" ที่ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างสามารถนำไปใช้ได้จริง เขียนเป็นกระทู้ 11 โพสต์เกี่ยวกับวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์โซเชียลรายสัปดาห์ภายใน ClickUp โดยใช้เอกสารเดียวสำหรับบรีฟ งานสำหรับผลิต และขั้นตอนการอนุมัติที่ป้องกันการเขียนใหม่ในนาทีสุดท้าย ทำให้แต่ละโพสต์เป็นแบบปฏิบัติได้จริง และจบด้วยรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ที่เรียบง่าย
กระทู้ปฏิบัติการเนื้อหา Grok AI

📮 ClickUp Insight: 70% ของผู้จัดการใช้เอกสารสรุปโครงการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดความคาดหวัง, 11% พึ่งพาการประชุมเริ่มต้นทีม, และ 6% ปรับแต่งการประชุมเริ่มต้นโครงการตามงานและความซับซ้อน

นั่นหมายความว่า การเริ่มต้นส่วนใหญ่มีเอกสารจำนวนมาก ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยบริบท แผนอาจชัดเจน แต่ชัดเจนสำหรับทุกคนหรือไม่ ในแบบที่พวกเขาต้องการได้ยินหรือไม่? คุณสมบัติของ ClickUp Brainช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น ใช้เพื่อสรุปเอกสารเริ่มต้นเป็นบทสรุปงานเฉพาะบทบาท สร้างแผนปฏิบัติการตามหน้าที่ และระบุผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่ต้องการน้อยลง

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Hawke Media ลดความล่าช้าของโครงการลง 70% ด้วยฟีเจอร์การติดตามโครงการขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์จาก Grok

หากคุณต้องการให้ Grok สร้างหัวข้อที่ให้ความรู้สึกคมชัด เคล็ดลับนั้นง่ายมาก: บังคับให้มีโครงสร้างก่อนร่าง และ บังคับให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่

✅ ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณใช้ Grok ในการสร้างเธรดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

  • เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง (ไม่ใช่คำขอที่คลุมเครือ): แจ้งให้ Grok ทราบว่า KPI ของคุณสำหรับกระทู้นี้คืออะไร เช่น คำตอบที่มีคุณภาพจากผู้ก่อตั้ง หรือจำนวนคลิกไปยังหน้าแลนดิ้ง จากนั้นให้ Grok เสนอประเด็นสำคัญก่อนเริ่มเขียน วิธีนี้จะช่วยให้กระทู้มีทิศทางชัดเจน ไม่หลุดไปเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผิดเป้าหมาย
กระทู้ Grok AI เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI
  • ให้บริบทที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น: รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชมของคุณ และสิ่งที่คุณจะไม่รวมไว้ คุณสามารถเพิ่ม "ตัวอย่างเสียง" สั้น ๆ ของโพสต์ที่ผ่านมา 2 ถึง 3 โพสต์ของคุณเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาในหัวข้อของคุณOpenAIและMicrosoftต่างก็เน้นย้ำว่าบริบทที่ชัดเจนและข้อจำกัดที่ชัดเจนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • โครงสร้างกำลังพลก่อนร่าง: ขอให้จัดทำโครงร่างก่อน จากนั้นจึงร่างฉบับร่าง คำกระตุ้นควรขอให้ Grok สรุปมุมมองเป็นแผนโพสต์ต่อโพสต์ก่อนที่จะสร้างกระทู้สุดท้าย วิธีนี้จะช่วยลดการเขียนใหม่และประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบของคุณ
โครงสร้างกำลังพลก่อนการเกณฑ์ทหาร
  • แจ้ง Grok ให้ทราบเมื่อควรใช้ข้อมูลสด: เมื่อคุณเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ให้ Grok ใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์และระบุช่วงเวลา เช่น "24 ชั่วโมงที่ผ่านมา" หรือ "7 วันที่ผ่านมา" ความสามารถของ Grok ในการค้นหาโพสต์สาธารณะบน X และเว็บแบบเรียลไทม์นั้นมีประโยชน์สำหรับนักเขียนและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์
  • ขอแหล่งข้อมูลและ "รายการตรวจสอบ": ขอแหล่งที่มาของข้อมูลหรือคำพูดใด ๆ ที่มีการอ้างอิง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ "ข้อกล่าวอ้าง" แต่หากจำเป็นต้องใช้ ต้องแนบลิงก์ให้ถูกต้อง Grok อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ดังนั้นควรถือว่า "ข้อเท็จจริง" เป็นข้อมูลร่างจนกว่าจะตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
  • กำหนดข้อจำกัดของเธรดให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ของคุณ: ระบุจำนวนโพสต์และรูปแบบที่ต้องการก่อนเริ่มเขียน คุณควรกำหนดความยาวสูงสุดต่อโพสต์ด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลัง หากคุณต้องการเนื้อหาที่อ่านง่ายและกระชับ ให้ขอโพสต์สั้น ๆ ที่มีหนึ่งแนวคิดต่อโพสต์
3 ไอเดียงานเสริมออนไลน์
  • ขอรูปแบบที่หลากหลาย: ขอให้เสนอจุดเริ่มต้นทางเลือกสองถึงสามแบบ และกรอบเนื้อหาทางเลือกหนึ่งแบบสำหรับส่วนกลาง คุณสามารถขอเวอร์ชันที่ตรงไปตรงมาและเวอร์ชันที่เบากว่าได้ด้วย โหมด "สนุก" ของ Grok มีประโยชน์เมื่อเสียงของแบรนด์คุณอนุญาตให้มีบุคลิกมากขึ้น แต่ความชัดเจนยังคงต้องมาก่อน
ผ่านทาง X
ผ่านทางX
  • ใช้การติดตามผลเพื่อทำให้หัวข้อของคุณกระชับขึ้น: หลังจากร่างเสร็จแล้ว ให้ขอการตรวจสอบเพื่อลดความซ้ำซ้อน จากนั้นขอให้ Grok วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความชัดเจน โดยอธิบายแนวคิดอย่างรวดเร็ว การกระตุ้นซ้ำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับในคำแนะนำของ OpenAI และสามารถใช้ได้ที่นี่เช่นกัน
  • เริ่มการสนทนาใหม่เมื่อเป้าหมายเปลี่ยน: ให้คงหัวข้อโครงการไว้ในบทสนทนาเดียวเพื่อให้บริบทยังคงสอดคล้องกัน หากเปลี่ยนหัวข้อ ผู้ชม หรือข้อเสนอ ให้เริ่มการสนทนาใหม่ วิธีนี้จะช่วยลดการเบี่ยงเบนและช่วยให้ผลลัพธ์คงที่ตลอดการแก้ไข
  • วางแผนรอบขีดจำกัดหากคุณเผยแพร่ในปริมาณมาก: X Premium และ Premium+ มีขีดจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับ Grok. สิ่งนี้มีความสำคัญหากคุณสร้างหัวข้อทุกวันและต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง.
แผนพื้นฐานฟรีของ Grok AI
  • เก็บรายละเอียดแคมเปญที่ละเอียดอ่อนออกจากคำสั่ง: หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวที่เป็นความลับหรือข้อมูลลูกค้า กรุณาหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ผลลัพธ์ของ Grok อาจไม่ถูกต้อง และคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับโครงการสร้างสรรค์

เมื่อคุณนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ Grok AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างหัวข้อที่มีโครงสร้าง เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสร้างร่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสร้างเนื้อหาที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้นทั่วทั้งทีมของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนเธรดด้วย Grok

นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนกระทู้ด้วย Grok:

  • การขอ "กระทู้ไวรัล" โดยไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน: Grok จะสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว แต่เป้าหมายที่คลุมเครือมักจะทำให้ได้โพสต์ที่คลุมเครือเช่นกัน กำหนดผลลัพธ์ก่อน เช่น การตอบกลับจากผู้ก่อตั้ง หรือจำนวนผู้ลงทะเบียนจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • ข้ามคำแนะนำการค้นหาแบบเรียลไทม์เมื่อหัวข้อมีความอ่อนไหวต่อเวลา: หากคุณต้องการคำตอบที่ทันสมัยจาก Grok ให้ระบุอย่างชัดเจนและระบุช่วงเวลา เช่น "24 ชั่วโมงที่ผ่านมา"
  • การปฏิบัติต่อ Grok ราวกับเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแทนที่จะเป็นผู้ช่วยร่างเอกสาร: Grok อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เนื่องจากมันได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ควรใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบรายละเอียดก่อนโพสต์
  • ปล่อยให้โทน "โหมดสนุก" กลบความชัดเจน: บุคลิกของ Grok อาจช่วยให้คุณเขียนข้อความที่ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นได้ แต่ผู้อ่านยังคงต้องการให้อธิบายแนวคิดและโครงสร้างที่ชัดเจน เก็บคำตอบที่ฉลาดไว้สำหรับความคิดเห็น ไม่ใช่ในเนื้อหาหลัก
  • ลืมขอแหล่งข้อมูลเมื่ออ้างอิงข้อมูล: หากคุณวางแผนที่จะรวมตัวเลข, คำพูด, หรือคำกล่าวอ้าง, ให้ขอลิงก์. จากนั้นตรวจสอบแหล่งข้อมูล. นี่คือความแตกต่างระหว่างการอธิบายอย่างรวดเร็วกับหัวข้อที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ชมมืออาชีพ
  • การใส่หัวข้อหลายเรื่องในบทสนทนาเดียว: เมื่อคุณผสมหัวข้อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน Grok มักจะทำให้บริบทไม่ชัดเจน ควรรักษาหนึ่งบทสนทนาต่อหนึ่งหัวข้อ แล้วเริ่มบทสนทนาใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองหรือกลุ่มผู้ฟัง
  • การโพสต์โดยไม่ตรวจสอบความเสี่ยงขั้นสุดท้าย: หากกระทู้ของคุณมีการกล่าวอ้างทางธุรกิจ, ราคา, หรือข้อความที่เป็นการแข่งขัน, ให้ทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะโพสต์

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการระดมสมองเพื่อจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์

🧠 คุณรู้หรือไม่? Grok รองรับการป้อนข้อความหรือเสียง ซึ่งสามารถช่วยได้เมื่อคุณต้องการคำอธิบายอย่างรวดเร็วในระหว่างการวางแผนบนมือถือ

ข้อจำกัดที่แท้จริงของการใช้ Grok ในการสร้างเธรด

เป็นไปได้ที่จะใช้ Grok AI อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างเธรด แต่มีข้อจำกัดบางประการ มาดูข้อจำกัดเหล่านั้นด้านล่าง:

Grok เห็นเฉพาะสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น

มันสามารถดึงข้อมูลจากโพสต์สาธารณะของ X และแหล่งข้อมูลบนเว็บได้ แต่จะไม่สามารถแสดงบริบทส่วนตัวหรือบทสนทนาที่ได้รับการปกป้องได้โดยอัตโนมัติ ควรใช้ข้อมูลนี้เป็นการวิจัยจากภายนอก ไม่ใช่ความรู้ภายใน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาด

📖 อ่านเพิ่มเติม: บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด

มันอาจฟังดูมั่นใจในขณะที่ยังคงผิดอยู่

แม้แต่ร่างที่แข็งแกร่งก็พังทลายได้หากข้อเสนอแนะอยู่ในข้อความส่วนตัวและ "เวอร์ชันสุดท้าย" คือคนที่โพสต์ล่าสุด นั่นคือปัญหาของกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ปัญหาของ AI

หากคุณจับคู่ Grok กับกระบวนการทบทวนที่เรียบง่าย คุณจะได้ความเร็วโดยไม่มีความวุ่นวาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด

📽️ ชมวิดีโอ: กำลังดิ้นรนกับการสร้างเนื้อหาอยู่หรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณ:

วิธีตรวจสอบ, ร่วมมือ, และส่งมอบหัวข้อโดยไม่สูญเสียบริบท

Grok ช่วยให้คุณร่างกระทู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือต้องการตรวจสอบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมบน X แต่การสร้างกระทู้มักจะไม่จบแค่ร่าง คุณยังคงต้องการบทสรุปและขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม

นั่นคือจุดที่การทำงานแบบกระจายตัวเกิดขึ้น เมื่อแผนงานของคุณอยู่ในแอปหนึ่ง และการแก้ไขของคุณอยู่ในอีกแอปหนึ่ง คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างและเสียเวลา

นอกจากนี้การขยายตัวของ AIยังทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก คุณคัดลอกจากเครื่องมือ AI หนึ่งแล้วเขียนใหม่ในเครื่องมือที่สอง แต่ในกระบวนการนั้น คุณสูญเสียบริบทไป

นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่างClickUp เข้ามาช่วยได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถขจัดปัญหาการทำงานและ AI ที่กระจายตัวออกไปได้โดยการฝังเครื่องมือต่างๆ ไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง

หากคุณกำลังมองหาการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญจาก X threads ให้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานใน ClickUp ที่ช่วยให้ไอเดีย ฉบับร่าง และการติดตามผลอยู่ในที่เดียว

ใช้ ClickUp Brain สำหรับการวิจัยเนื้อหาและระบบอัตโนมัติของงาน

ถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกจากอุตสาหกรรมด้วย ClickUp Brain
ถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกจากอุตสาหกรรมด้วย ClickUp Brain

เมื่อคุณสร้าง X เธรดเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ คุณต้องการระบบเดียวที่เชื่อมต่องานเขียนของคุณกับการดำเนินการ คุณต้องค้นหาโน้ตและลิงก์ และจากนั้นคุณต้องทำซ้ำงานเพราะรายละเอียดถูกแยกอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆClickUp Brain มอบชั้น AI ที่เน้นที่พื้นที่ทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งคุณสามารถสร้างและเก็บความรู้ที่เชื่อมโยงกับงานที่ทีมของคุณทำจริง สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับนักการตลาดและผู้ก่อตั้งเพราะเธรดไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องส่งมอบ คุณยังต้องการสินทรัพย์สนับสนุนและตารางเวลาด้วย

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Grok เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางธุรกิจ

✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณในการสร้างเธรด:

  • สรุปเอกสารยาวและกิจกรรมงาน เพื่อให้คุณสามารถดึงประเด็นสำคัญออกมาเป็นโครงร่างในหัวข้อได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างงานและเอกสารจากความคิดเห็นและข้อความ เพื่อให้กระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณสามารถติดตามได้
  • เก็บรีวิวไว้ภายในเอกสารพร้อมความคิดเห็นแบบมีลำดับ และมอบหมายข้อเสนอแนะ เพื่อให้คุณแก้ไขสิ่งที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น

สร้างร่างกระทู้ X ได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain

Grok เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการบริบทสดจากโพสต์สาธารณะใน X และเว็บ แต่การสร้างเธรดจำนวนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทรนด์เสมอไป มันคือการดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานของคุณเอง: บันทึกของลูกค้า เอกสารภายใน ข้อความเปิดตัว รูปแบบการสนับสนุน และสรุปแคมเปญ

นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain โดดเด่น มันช่วยให้คุณเปลี่ยนบริบทของพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ให้เป็นโครงร่างและร่างข้อความโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ อีกครั้ง

เปลี่ยนบริบทภายในให้กลายเป็นโครงร่างของหัวข้อสนทนา

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างแผนการสนทนาที่ชัดเจนจากวัตถุดิบที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น บันทึกการประชุม สรุปการสนทนากับลูกค้า สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือร่างบทความบล็อก

ลองใช้คำสั่งเช่น:

  • "เปลี่ยนเอกสารนี้เป็นโครงร่างกระทู้ X จำนวน 10 โพสต์ โดยแต่ละโพสต์มีหนึ่งไอเดีย และแต่ละไอเดียไม่เกิน 260 ตัวอักษร"
  • "สกัด 7 ประเด็นสำคัญจากเอกสารนี้และจัดวางเป็นโครงสร้างแบบเธรด: ฮุค → หลักฐาน → ขั้นตอน → ปิดท้าย"
  • "ให้ฉัน 3 ตัวเลือกสำหรับหัวข้อของกระทู้นี้ แล้วตามด้วยโครงร่าง 9 ข้อความที่สร้างขึ้นอย่างมีเหตุผล"
ClickUp Brain ในการใช้งานจริง: 3 ตัวเลือกการเชื่อมต่อ พร้อมโครงร่าง 9 ข้อความ สร้างขึ้นภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบเนื้อหาได้เร็วขึ้นโดยมีการสื่อสารกลับไปกลับมาให้น้อยลง
ClickUp Brain ในการใช้งานจริง: 3 ตัวเลือกการเชื่อมต่อ พร้อมโครงร่าง 9 ข้อความ สร้างขึ้นภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบเนื้อหาได้เร็วขึ้นโดยมีการสื่อสารกลับไปกลับมาให้น้อยลง

ร่างด้ายและขันให้แน่นโดยไม่ทำให้เสียงของคุณหายไป

เมื่อคุณมีโครงร่างแล้ว ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างโพสต์ในรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะวางลงใน X

ลองใช้คำสั่งเช่น:

  • "ร่างกระทู้นี้ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ก่อตั้ง จำกัดความยาวของแต่ละโพสต์ไม่เกิน 260 ตัวอักษร"
  • "ทำการบีบอัดเนื้อหา: ตัดความซ้ำซ้อน ออกคำที่ไม่จำเป็น ทำให้กระชับ รักษาความหมายเดิม"
  • "เขียนโพสต์แรกใหม่โดยมี 3 รูปแบบ: ตรงไปตรงมา, กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น, และสวนกระแส"

สร้างแม่แบบกระทู้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ทุกสัปดาห์)

หากคุณเผยแพร่บ่อย ๆ การชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างรูปแบบ "เริ่มต้น" ของเธรดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จากนั้นขอให้ ClickUp Brain เติมข้อมูลตามหัวข้อ

ตัวอย่างรูปแบบที่สามารถใช้ซ้ำได้:

  • "ตำนาน → ความจริง"
  • "3 ข้อผิดพลาด + วิธีแก้ไข"
  • "คู่มือฉบับย่อ" (ขั้นตอน + รายการตรวจสอบ)
  • หัวข้อการจัดการข้อโต้แย้งสำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์

คำแนะนำ:

  • "ใช้แม่แบบกระทู้ด้านล่างนี้และสร้างเวอร์ชันใหม่สำหรับ [หัวข้อ] โดยรักษาโครงสร้างให้เหมือนเดิม"

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างบทสรุปกระทู้ของคุณในClickUp Docs แล้วเปลี่ยนให้เป็นงานที่ติดตามได้

เอกสารให้เหมาะกับโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Docs
เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับโครงการใดก็ได้ด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docs ช่วยให้คุณร่างเอกสารและทำงานร่วมกันข้ามทีมได้แบบเรียลไทม์ ช่วยแปลงเนื้อหาให้เป็นงาน เพื่อให้งานเขียนและการดำเนินงานของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ✅ นี่คือเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานในเอกสารที่คุณควรนำไปใช้:

  • ร่างสรุปกระทู้ความยาวหนึ่งหน้า โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย มุมมอง ประเด็นสำคัญ และแหล่งอ้างอิงหลักฐานทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว
  • ไฮไลต์ส่วนต่างๆ และขอให้ ClickUp Brain สร้างรายการการดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถแปลงบทสรุปให้เป็นงานสำหรับการวิจัย การแก้ไข การออกแบบ และการอนุมัติ
  • ใช้เครื่องมือการเขียน ClickUp Brain เพื่อเพิ่มความชัดเจนและแก้ไขการซ้ำซ้อนก่อนรอบการตรวจสอบของคุณ เพื่อให้กระทู้ดูเหมือนเป็นสินทรัพย์ของแคมเปญ
  • จัดระเบียบและค้นหาเอกสารสรุปได้รวดเร็วขึ้นในDocs Hub ของ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณทำงานจากเวอร์ชันล่าสุดเสมอ และไม่สร้างเอกสารซ้ำซ้อนระหว่างพื้นที่ต่างๆ

ใช้ ClickUp Brain MAX สำหรับการร่างหัวข้อ การบันทึกเสียง และคำตอบที่เชื่อมโยงกัน

พิมพ์ตามคำบอกได้อย่างราบรื่นด้วย AI และประหยัดเวลาด้วย ClickUp Brain MAX
พิมพ์ตามคำบอกได้อย่างราบรื่นด้วย AI และประหยัดเวลาด้วย ClickUp Brain MAX

Grok สามารถรองรับการร่างข้อความอย่างรวดเร็วได้ แต่การเขียนแบบต่อเนื่องจะง่ายขึ้นเมื่อ AI ของคุณสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI หลายตัวได้ ด้วยClickUp Brain MAX คุณสามารถถามคำถามและสนทนากับโมเดล AI หลายตัวได้โดยไม่ต้องสลับแอป ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณเขียนและแก้ไขข้อความในประเภทเธรดที่แตกต่างกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม:Grok Vs ChatGPT: แชทบอทตัวไหนชนะ

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain MAX สามารถช่วยคุณในการสร้างเธรด:

  • บันทึกข้อความและร่างคร่าวๆ ด้วย Talk to Text จากนั้นให้ ClickUp Brain MAX ปรับแต่งภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ใช้การค้นหาองค์กรเพื่อดึงคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบท จากงานและการประชุม เพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพด้วยการตัดสินใจและอุปสรรคที่แน่นอน
  • ค้นหาข้ามแอปงานและเว็บของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดึงข้อมูลสำคัญ ลิงก์ และข้อมูลพื้นฐานขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
  • รักษาความสอดคล้องของฉบับร่าง โดยขอรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับส่วนเปิด โครงสร้าง และส่วนสรุป จากนั้นเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ ClickUp AI Cards และ ClickUp Dashboards เพื่อให้การผลิตเธรดพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

ใช้การรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI กับแดชบอร์ดของคุณด้วย ClickUps AI Cards
ใช้การรายงานด้วย AI กับแดชบอร์ดของคุณโดยใช้ AI Cards ของ ClickUp

บัตร AI ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIบนแดชบอร์ดและภาพรวมของClickUp โดยใช้บริบทจากการทำงานของทีมคุณ เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่พร้อมเผยแพร่และสิ่งที่ต้องแก้ไข ✅ คุณสามารถเก็บแดชบอร์ดแบบเส้นเรื่องที่ติดตาม:

  • เพิ่มบัตร AI ที่สรุป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภารกิจของเธรดที่ใช้งานอยู่ในสัปดาห์นี้
  • สร้างการอัปเดตสถานะสำหรับหัวข้อ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อให้คุณสามารถเร่งการอนุมัติและลดความล่าช้าที่ขัดจังหวะการโพสต์ของคุณ
  • เพิ่มมุมมองแดชบอร์ด ที่แสดงเจ้าของและวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานในหัวข้อ เพื่อให้คุณสามารถจับความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แทนที่จะต้องเร่งรีบในวันเผยแพร่
  • ใช้แดชบอร์ดเป็นพื้นที่สำหรับการทบทวนประจำสัปดาห์ของคุณ เพื่อให้การตัดสินใจเชื่อมโยงกับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงานต่างๆ และคุณไม่ต้องพึ่งความจำเมื่อวางแผนงานถัดไป

ใช้ ClickUp Agents เพื่อมาตรฐานคุณภาพของเธรดและลดการทำงานซ้ำด้วยตนเอง

ใช้คำแนะนำเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบภายใต้พื้นที่ทำงานเดียวด้วย ClickUp Agents
ใช้คำแนะนำเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบภายใต้พื้นที่ทำงานเดียวด้วย ClickUp Agents

หากคุณใช้ Grok AI เฉพาะสำหรับการร่างกระทู้ X ของคุณ การตรวจสอบคุณภาพของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบกระทู้ในวันนั้น กระทู้หนึ่งอาจอ่านได้คมชัด ในขณะที่กระทู้อื่นอาจพูดซ้ำประเด็นเดิม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน และทีมต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขแทนที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากและยุ่งเหยิงในขณะที่คุณทำงาน เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบการตรวจสอบต่างๆ เช่น โครงสร้างและความชัดเจน โดยใช้พื้นที่ทำงานเดียวกัน การรักษาความสม่ำเสมอเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีม เมื่อคุณกำลังเผยแพร่โพสต์และกระทู้หลายรายการภายใต้แบรนด์หรือบัญชีเดียวกัน

✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Agents สามารถช่วยคุณในการสร้างเธรด:

  • ไม่มีจุดพิสูจน์ที่ชัดเจน เพื่อให้กระทู้ของคุณไม่ถูกเผยแพร่พร้อมกับข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือข้อกล่าวอ้างที่ไม่ชัดเจน
  • ตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อให้แต่ละโพสต์มีแนวคิดเดียว และกระทู้มีการพัฒนาอย่างมีเหตุผล
  • สร้างข้อความดึงดูดและสรุปทางเลือก ที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • สรุปบันทึกภายในที่ยาว ให้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อให้ร่างของคุณเริ่มต้นด้วยบริบทที่ถูกต้อง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาภายในClickUp Chatเพื่อไม่ให้เสียบริบท

รับข้อเสนอแนะทันทีและสื่อสารกับทีมของคุณใน ClickUp Chat
รับข้อเสนอแนะทันทีและสื่อสารกับทีมของคุณใน ClickUp Chat

ClickUp Chat สามารถเชื่อมต่อกับงานของคุณได้ ซึ่งการสนทนาจะเชื่อมโยงกลับไปยังงานและเอกสารต่างๆ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังสร้างเธรด X สำหรับหัวข้อต่างๆ มากมายในทีมของคุณ ✅ คุณควรส่งคำติชมผ่าน ClickUp Chat เมื่อ:

  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทิ้งการแก้ไข ไว้ในบทสนทนา และคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นรายการการเปลี่ยนแปลงที่สามารถติดตามได้
  • คุณต้องการให้ AI สรุปความคิดเห็นที่ยาวเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
  • คุณต้องการให้ประวัติการอนุมัติของคุณยังคงเชื่อมโยง กับงานในหัวข้อสนทนาจริง

ใช้ ClickUp สำหรับการวางแผนโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากับแคมเปญ

ดูความคืบหน้าทั้งหมดและการอัปเดตงานของคุณด้วย ClickUp Tasks
ดูความคืบหน้าและอัปเดตงานทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Tasks

เมื่อคุณร่างหัวข้อใน Grok AI คุณสามารถเปลี่ยนจากความคิดไปสู่ร่างได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยังต้องการระบบสำหรับการเป็นเจ้าของและการตรวจสอบ หรือเมื่อหัวข้อของคุณกลายเป็นโพสต์ครั้งเดียว

ClickUp นำการวางแผนและการดำเนินการมาไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกันด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp Tasks, ClickUp Docs และ ClickUp Automations ที่นี่ ClickUp Tasks จะทำให้ทุกโพสต์และการอัปเดตมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ ClickUp Docs จะช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดและแหล่งข้อมูลไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ ClickUp Automations ยังช่วยขจัดงานที่ต้องส่งต่อด้วยตนเอง ทำให้คุณรักษาความต่อเนื่องได้แม้เมื่อทีมกำลังยุ่ง

สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะกระทู้ที่ได้รับการตอบรับมักจะมีการติดตามผลและคำถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายครั้ง ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ให้คุณ พร้อมเครื่องมือและประโยชน์หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นร่างงานที่ยอดเยี่ยม

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Grok

✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนและดำเนินการแคมเปญแบบ thread ได้:

  • สร้างงานหนึ่งงานต่อหนึ่งเธรด ซึ่งรวมถึงเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ระบุคำจำกัดความที่ชัดเจนของงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถได้รับประโยชน์จากงานนั้นโดยไม่หลงประเด็น
  • แนบหรือเชื่อมโยงเอกสารกับงาน สำหรับสรุปกระทู้ และตรวจสอบลิงก์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
  • มาตรฐานสถานะ เช่น ร่าง, ฉบับร่าง, ทบทวน, อนุมัติ, กำหนดเวลา, และเผยแพร่ เพื่อให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณสามารถคาดการณ์ได้ตลอดแคมเปญ
  • อัตโนมัติการกำหนดเส้นทางเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง เช่น การมอบหมายบรรณาธิการเมื่อร่างย้ายไปยังขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการติดตามด้วยตนเอง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วางแผนปฏิทินการโพสต์ของคุณด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรีที่นี่

แม้ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการร่างแล้ว การสร้างเธรด X ก็อาจยังคงไม่สม่ำเสมอหากเพื่อนร่วมทีมทุกคนวางแผนโพสต์ในแบบของตัวเอง คุณอาจต้องเขียนความคิดเดิมซ้ำหรือพลาดว่าอะไรพร้อมที่จะโพสต์แล้ว

เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp มอบโครงสร้างที่สม่ำเสมอให้คุณในการวางแผนเนื้อหาในที่เดียว ช่วยให้คุณสร้างแผนที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับทุกช่องทางโซเชียลของคุณและปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงานในเธรดของคุณ ด้วยสถานะที่กำหนดเองในตัว เช่น รออนุมัติ และ รอแก้ไข เพื่อให้การตรวจสอบไม่สูญหายไปในบทสนทนา
  • จัดระเบียบทุกโพสต์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่เนื้อหาและมองเห็นความคืบหน้าได้ทั่วทั้งปฏิทินโซเชียลของคุณ
  • บันทึกไอเดียในมุมมองแบบฟอร์มคำแนะนำเนื้อหา เพื่อให้ไอเดียต่างๆ ถูกจัดเก็บในคิวเดียวแทนที่จะกระจัดกระจายเป็นโน้ตต่างๆ
  • วางแผนว่าจะสร้างอะไรในแต่ละแพลตฟอร์มโดยใช้มุมมอง Content Stage เพื่อให้แต่ละกระทู้สอดคล้องกับช่องทางและวัตถุประสงค์ของแคมเปญอย่างเหมาะสม

ชนะกลยุทธ์การโพสต์ของคุณบน X ด้วย ClickUp

Grok AI สามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดียและสรุปสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมได้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณร่างหัวข้อได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการคำตอบที่อัปเดตจากข้อมูลสดบนเว็บไซต์

แต่หากเธรดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณ ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือการรักษาบริบทและการติดตามผลให้เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้โพสต์ของคุณมีความสม่ำเสมอและพร้อมสำหรับการรณรงค์

นั่นคือจุดที่ ClickUp กลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแทนที่ Grok AI ด้วย ClickUp คุณสามารถเก็บงานวิจัย, สรุป, ร่าง, งาน, การตรวจสอบ, และการจัดตารางไว้ในที่ทำงาน AI ที่รวมกันไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ทีมของคุณใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้อยลง และใช้เวลาในการสร้างหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมที่เหมาะสมมากขึ้น

หากคุณต้องการวิธีการที่สามารถทำซ้ำได้ในการวางแผน, ร่าง, ทบทวน, และส่งหัวข้อโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน,ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้✅.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เมื่อคุณกำลังเขียนหัวข้อสำหรับ X ให้เริ่มต้นด้วยการบอก Grok AI ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายของคุณ จากนั้นพูดถึงมุมมอง และขอให้ Grok ดึงคำตอบที่ทันสมัยจากโพสต์สาธารณะใน X และการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์หากหัวข้อขึ้นอยู่กับแนวโน้ม

คำแนะนำที่ดีที่สุดจะช่วยให้ Grok มีข้อจำกัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโทนเสียง ความยาวของหัวข้อ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณต้องการข้อมูลสด Grok ยังสามารถตอบกลับในรูปแบบการสนทนาที่คุณกำหนดได้ ดังนั้นคุณควรระบุรูปแบบนั้นไว้ตั้งแต่ต้น

ใช่ คุณสามารถขอให้ Grok ตอบในสไตล์ที่คุณเลือกได้ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ฉลาดปราดเปรื่องโดยไม่สูญเสียความชัดเจน อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่คุณจะโพสต์

เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของน้ำเสียงขณะใช้ Grok ให้วาง "คู่มือน้ำเสียง" สั้นๆ ไว้ที่ด้านบนสุดของการสนทนา จากนั้นให้ Grok เขียนใหม่แต่ละโพสต์ในน้ำเสียงเดียวกันนั้น โดยไม่สร้างน้ำเสียงใหม่ในแต่ละฉบับร่าง รักษาหัวข้อการสนทนาไว้เพียงหนึ่งหัวข้อต่อการสนทนา และเริ่มการสนทนาใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหรือแคมเปญ

ขอให้ Grok สร้างกระทู้ในรูปแบบโพสต์ที่มีหมายเลข โดยแต่ละโพสต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร กำหนดให้มีหนึ่งแนวคิดต่อโพสต์และมีเส้นแบ่งชัดเจน จากนั้นวางลงใน X โดยใช้การเขียนโพสต์และไอคอนบวกเพื่อเพิ่มโพสต์ และกด "โพสต์ทั้งหมด" เมื่อพร้อมแล้ว นี่คือวิธีที่สะอาดที่สุดในการย้ายจากร่างไปยังกระทู้ที่มีรูปแบบบน X

ClickUp สามารถแทนที่ Grok สำหรับการผลิตเธรดแบบครบวงจรได้ เพราะคุณสามารถร่างเอกสารสรุป ติดตามงาน และจัดการการอนุมัติได้ในพื้นที่ทำงานเดียว แทนที่จะต้องแยกงานไปยังเครื่องมือต่างๆ ClickUp Brain และ Brain MAX เพิ่มการสนับสนุน AI ภายในเวิร์กโฟลว์นั้น ทำให้คุณรักษาบริบทที่เชื่อมโยงกับงานที่คุณส่งมอบ Grok มีความแข็งแกร่งในการค้นหาแบบเรียลไทม์และให้คำตอบอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์แคมเปญของคุณได้

ด้วย ClickUp คุณสามารถบันทึกเสียงและร่างข้อความด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX และระบบจะจัดการพิมพ์และแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรุปงานและกิจกรรมในเอกสาร รวมถึงดึงประเด็นสำคัญมาไว้ในโครงร่างการสนทนาของคุณได้โดยไม่ต้องค้นหาจากบทสนทนาเก่า