คู่มือการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่: ประหยัดเวลาและเพิ่มการเข้าถึง

คุณมีเนื้อหาอยู่แล้ว มากกว่าที่คุณคิด
หากคุณเผยแพร่บล็อกโพสต์หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ นั่นคือ 52 ชิ้นต่อปี แต่ละชิ้นมีไอเดียที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่าหนึ่งหน้า ให้เปลี่ยนบล็อกโพสต์แต่ละชิ้นเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมอีกห้าชิ้น และทันใดนั้นคุณจะมีเนื้อหาเกิน 250 ชิ้นโดยไม่ต้องสร้างอะไรใหม่จากศูนย์
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้ AI เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ให้กลายเป็นหลายรูปแบบ คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่เป็นประโยชน์ ดูตัวอย่างจริง และค้นพบวิธีการจัดการกระบวนการทั้งหมดในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในที่ทำงานเดียว แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือสิบอย่างพร้อมกัน
มาเริ่มกันเลย 🚀
การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่คืออะไร?
การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ สำหรับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
AI ช่วยในการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงและโครงสร้าง และจัดรูปแบบเนื้อหาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย บทสคริปต์วิดีโอ จดหมายข่าว หรือพอดแคสต์—โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
📌 ตัวอย่าง: คุณได้เผยแพร่บทความบล็อกแบบยาวที่อธิบายคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์
ด้วยการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่ ทรัพยากรเดียวนั้นสามารถกลายเป็น:
- โพสต์บน LinkedIn ที่เน้นข้อมูลเชิงลึกหลัก
- หมุนเวียนสรุปประเด็นสำคัญ
- ส่วนจดหมายข่าวประกาศการอัปเดต
- สคริปต์วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย
- คำถามที่พบบ่อยสำหรับศูนย์ช่วยเหลือของคุณ
แนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย คุณลงทุนเวลาในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงเพียงครั้งเดียว จากนั้นใช้ AI ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของคุณปรากฏตัว
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาด ชมวิดีโอนี้ 📹
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
ประโยชน์ของการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่
42% ของนักการตลาดประสบความสำเร็จจากการอัปเดตและนำเนื้อหาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ การใช้เนื้อหาที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลช่วยให้คุณเผยแพร่ได้เร็วขึ้นและได้รับคุณค่ามากขึ้นจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้แล้ว ประโยชน์หลักของการนำเนื้อหาด้วย AI กลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ 👇
✅ ประหยัดเวลา: AI สร้างร่างแรกได้ภายในไม่กี่นาที ลดการเขียนใหม่และการจัดรูปแบบด้วยตนเอง
✅ เพิ่มการเข้าถึง: เนื้อหาปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรูปแบบที่พวกเขาชื่นชอบ
✅ รักษาความสม่ำเสมอ: น้ำเสียงและข้อความของแบรนด์ยังคงสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
✅ เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน: การลงทุนในเนื้อหาเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ใช้งานได้หลายรายการ
✅ ทำให้ปฏิทินเต็มอยู่เสมอ: สินทรัพย์หลักเพียงหนึ่งเดียวรองรับการเผยแพร่ต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง
⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡⚡ �
👀 คุณรู้หรือไม่? 87% ของนักการตลาดใช้AI เพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา บริษัทที่ใช้ AI เผยแพร่เนื้อหาเพิ่มขึ้น 42% ต่อเดือนเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทำด้วยตนเอง
กรณีการใช้งานทั่วไปของการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่มักถูกนำไปใช้กับประเภทเนื้อหาต่อไปนี้:
|ประเภทเนื้อหาต้นฉบับ
|วิธีที่ทีมนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย AI
|ที่ที่มันปรากฏ
|บทความบล็อกและคู่มือ
|โพสต์ทางสังคม, สรุปทางอีเมล, บทสคริปต์วิดีโอ, คารูเซล
|LinkedIn, อีเมล, YouTube, Instagram และ X คารูเซล
|พอดแคสต์และวิดีโอ
|บันทึกถอดเสียง, คลิปสั้น, คำบรรยาย, สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร
|บล็อก, ช็อต, รีล, TikTok
|สัมมนาออนไลน์และกิจกรรม
|บทความสรุป, คลิปไฮไลท์, อีเมลติดตามผล
|บล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล
|รายงานและเอกสารไวท์เปเปอร์
|โพสต์การศึกษา, สรุป, ข้อความที่เหมาะสำหรับการขาย
|บล็อก, โซเชียลมีเดีย, การเสริมสร้างการขาย
ทำไมต้องใช้ AI สำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่?
กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมุ่งเน้นไปที่การขยายข้อมูลเชิงลึกหลักเดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ชื่นชอบ
การนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยให้ทีมสามารถพบปะกับผู้ชมได้ในที่ที่พวกเขาอยู่แล้ว—โดยไม่ต้องทำให้ข้อความสับสนหรือทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้า
ตามปกติแล้ว ใครบางคนต้องเขียนข้อความสั้น ๆ สำหรับโซเชียลมีเดียจากโพสต์บล็อกของคุณด้วยตนเอง หรือคัดแยกประเด็นสำคัญ เขียนใหม่ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม และทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกช่องทาง
AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง คุณเพียงแค่ป้อนคำสั่งไม่กี่ข้อ ก็สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์หนึ่งชิ้นให้กลายเป็นหลายรูปแบบได้ทันที โดยแต่ละรูปแบบถูกปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ตั้งใจใช้งาน
สิ่งนี้สำคัญเพราะคุณสามารถ ⭐
- เข้าถึงผู้ชมในที่ที่พวกเขาอยู่: เปลี่ยนแนวคิดหลักหนึ่งข้อให้กลายเป็นตัวอย่างเนื้อหาที่สร้างโดย AIหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับโซเชียลมีเดีย อีเมล คำอธิบายวิดีโอ จดหมายข่าว และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ขยายขนาดโดยไม่ทำให้ทีมของคุณล้า: AI ช่วยทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เขียนและนักการตลาดเนื้อหาสามารถมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริบทและคุณภาพ
- เคลื่อนที่ข้ามช่องทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: สิ่งที่มนุษย์ใช้เวลา 30 นาที AI สามารถร่างได้ภายในไม่กี่วินาที ความเร็วนี้ทำให้การมีตัวตนอย่างต่อเนื่องบนหลายแพลตฟอร์มเป็นไปได้จริง
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์: เมื่อมีผู้ดูแลช่องทางต่างๆ หลายคน โทนการสื่อสารมักจะแตกต่างกันไป AI ที่ได้รับการฝึกฝนตามแนวทางของแบรนด์จะช่วยให้ข้อความมีความสอดคล้องกันในทุกรูปแบบ
- เพิ่มคุณค่าจากเนื้อหาที่มีอยู่: เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกใช้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ถูกลืม AI ช่วยดึงข้อมูลเชิงลึก ข้อความที่นำไปอ้างอิงได้ และจุดข้อมูลที่สำคัญออกมา เพื่อให้แนวคิดที่โดดเด่นถูกนำมาใช้ซ้ำ ไม่ใช่ถูกฝังไว้
- ลดอุปสรรคในการทำการตลาดหลายช่องทาง: ทีมงานขนาดเล็กสามารถปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน การนำบทความในบล็อกและเนื้อหาวิดีโอมาใช้ใหม่ช่วยให้คุณรักษาการมีตัวตนในช่องทางต่างๆ ได้โดยใช้สินทรัพย์หลักเพียงชิ้นเดียวที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆ
- เรียนรู้ว่าอะไรที่ได้ผลจริง: เครื่องมือรีแพร์คอนเทนต์ด้วย AI สามารถชี้ให้เห็นว่า รูปแบบคอนเทนต์, หัวข้อ, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใดที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การรีแพร์คอนเทนต์ของตนได้ดีขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนเทนต์ได้ในระยะยาว
⭐ โบนัส: ทีมคอนเทนต์ใช้ AI อย่างไร
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์ควบคุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
วิธีนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่ด้วย AI (แบบทีละขั้นตอน)
นี่คือกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ด้วย AI 👇
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคลังเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องนำทุกอย่างมาใช้ใหม่
ตรวจสอบห้องสมุดที่มีอยู่ของคุณ มองหาชิ้นงานที่ทำผลงานได้ดี อาจเป็น:
- บล็อกโพสต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูงอย่างต่อเนื่องหรือมีอันดับ SEO ที่แข็งแกร่ง
- จดหมายข่าวที่มีอัตราการเปิดหรืออัตราการคลิกผ่านสูง
- เว็บบินาร์หรือวิดีโอที่มีการมีส่วนร่วมหรือระยะเวลาการรับชมสูง
- คู่มือที่ใช้งานได้ตลอดกาล, กรณีศึกษา, หรือคำอธิบายสินค้า
สินทรัพย์เหล่านี้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI
รวมศูนย์สินทรัพย์เหล่านี้ไว้ในที่เดียวเพื่อให้ AI สามารถทำงานด้วยบริบทที่สมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างรูปแบบใหม่
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
สร้างเอกสาร ClickUpเพื่อรวบรวมการตรวจสอบนี้ไว้ในที่เดียว ระบุรายการสินทรัพย์แต่ละรายการ บันทึกเหตุผลที่สินทรัพย์นั้นทำงานได้ดี และทำเครื่องหมายมุมที่อาจนำมาใช้ใหม่ได้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น การเข้าชม การมีส่วนร่วม หรือการแปลงเป็นลูกค้าได้อีกด้วย เอกสารนี้จะกลายเป็นเอกสารการทำงานที่ทีมของคุณสามารถกลับมาทบทวนและพัฒนาต่อได้เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp Doc เดียว ขอให้ClickUp BrainGPTเน้นสินทรัพย์ที่มีผลกระทบสูงสุด สรุปเหตุผลที่ผลงานดี และแนะนำแนวทางในการนำกลับมาใช้ใหม่ตามช่องทางต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดรูปแบบเป้าหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม
ตัดสินใจว่าผู้ชมของคุณบริโภคเนื้อหาที่ไหนและอย่างไร
การนำกลับมาใช้ใหม่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อรูปแบบถูกปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคจริง ไม่ใช่เพียงแค่ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มเท่านั้น
ถามคำถามเช่น:
- พวกเขาชอบข้อมูลเชิงลึกแบบสั้นหรือคำอธิบายแบบยาวมากกว่ากัน?
- พวกเขาค้นพบเนื้อหาผ่านการค้นหาหรือฟีดโซเชียลหรือไม่?
- พวกเขาโต้ตอบกับข้อความ ภาพ หรือวิดีโอมากกว่ากัน?
ตัวอย่าง:
- บล็อกเชิงลึกเหมาะสำหรับผู้ชมที่ค้นหาข้อมูล
- แกลเลอรีหมุนและโพสต์สั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับการค้นพบแบบโซเชียลเป็นอันดับแรก
- วิดีโอคลิปสั้นเหมาะสำหรับการรับชมอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- จดหมายข่าวช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมซ้ำและความเป็นผู้นำทางความคิด
📚 อ่านเพิ่มเติม: คำกระตุ้นการเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงรูปแบบเนื้อหาเข้ากับพฤติกรรมของผู้ชมในระดับใหญ่ ติดแท็กแต่ละสินทรัพย์ตามประเภทผู้ชม ช่องทางที่ชื่นชอบ และรูปแบบ จากนั้นจัดกลุ่มหรือกรองเนื้อหาเพื่อดูว่าการนำกลับมาใช้ใหม่จะมีประสิทธิภาพจริงในจุดใด
💟 โบนัส: ฝัง AI Fields ใน ClickUpลงในเวิร์กโฟลว์การนำกลับมาใช้ใหม่ของคุณเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาดิบให้กลายเป็นสัญญาณที่มีโครงสร้างและใช้งานได้—โดยไม่ต้องติดแท็กทุกสินทรัพย์ด้วยตนเอง AI Fields จะดึงข้อมูลและอัปเดตโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาของงาน เอกสาร และความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 3: ป้อนเนื้อหาเข้าสู่ AI และสร้างร่างแรก
นี่คือจุดที่ AI เข้ามาช่วยทำงานหนัก
เริ่มต้นด้วยเนื้อหาต้นฉบับของคุณแล้วป้อนเข้าสู่เครื่องมือ AI ของคุณ คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณชี้แนะอย่างชัดเจนเพียงใด ดังนั้นจงระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร
ให้คำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งระบุ:
- รูปแบบเป้าหมาย (โพสต์ LinkedIn, กระทู้ Twitter, จดหมายข่าวทางอีเมล)
- โทนที่ต้องการ (มืออาชีพ, ทั่วไป, ทางการศึกษา, โปรโมต)
- ประเด็นสำคัญที่ควรเน้นย้ำ
- ข้อกำหนดเฉพาะของแพลตฟอร์ม (ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษร, ความต้องการในการจัดรูปแบบ)
ตัวอย่างเช่น หากคุณนำโพสต์บล็อกมาใช้ใหม่ ควรหลีกเลี่ยงคำแนะนำที่คลุมเครือ
❌ คำสั่งที่ไม่ดี: "เปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นโพสต์ทางสังคม"
✅ คำแนะนำที่ดี: "สร้างโพสต์ LinkedIn ห้าโพสต์จากบล็อกนี้ แต่ละโพสต์ควรเน้นที่ส่วนที่แตกต่างกัน ใช้โทนที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง มีจุดดึงดูดใจในบรรทัดแรก และจบด้วยคำถามเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม จำกัดความยาวแต่ละโพสต์ไม่เกิน 1,300 ตัวอักษร"
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
เมื่อขยายการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ ทีมส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเครื่องมือที่มากเกินไป
มันทำให้การดำเนินการช้าลงและบังคับให้ผู้ทำการตลาดต้องอธิบายเนื้อหาเดิมซ้ำๆ
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยลดความขัดแย้งและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดทั้งกระบวนการปรับเปลี่ยนการใช้งาน
เข้าสู่ClickUp BrainGPT—ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของคุณสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ
มันเข้าใจงานของคุณ ช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการสร้างเนื้อหา และรวมผู้คน งาน และความรู้ไว้ในที่เดียว AI ทำงานเคียงข้างโครงการและสินทรัพย์จริงของคุณ แทนที่จะสร้างเนื้อหาแยกจากกัน
ใช้ BrainGPT เพื่อ:
- สร้างร่างแรกได้โดยตรงจากเอกสารต้นฉบับหรืองานที่ได้รับมอบหมาย (โพสต์ LinkedIn, ส่วนของจดหมายข่าว, บทสคริปต์วิดีโอ, กระทู้)
- สร้างรูปแบบการใช้งานใหม่หลายรูปแบบจากแหล่งเดียวกันโดยไม่ต้องอธิบายพื้นหลังใหม่ทุกครั้ง
- ให้ผลลัพธ์จาก AI เชื่อมโยงกับการดำเนินการ เพื่อให้ร่างงานยังคงเชื่อมโยงกับเจ้าของ ขั้นตอนการตรวจสอบ และกำหนดเวลาการเผยแพร่
เมื่อคุณขาดบริบท—เช่นเอกสารต้นฉบับ, บันทึกการปฏิบัติงาน, หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสื่อสารก่อนหน้านี้—ClickU Enterprise Searchจะช่วยคุณค้นหาได้อย่างรวดเร็ว. บรรยายสิ่งที่คุณต้องการค้นหาในภาษาธรรมชาติ และมันจะค้นหาผ่านเอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ.
นอกเหนือจากการค้นหาแล้ว AI ของ ClickUp สามารถวิเคราะห์งาน, การแชท,แนวทางของแบรนด์, และเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตอบคำถามตามบริบทได้ คุณสามารถถามได้:
- "งานการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ใดบ้างที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์นี้?"
- "โพสต์นี้ควรปฏิบัติตามแนวทางในการสื่อสารอย่างไร?"
- "บล็อกต้นฉบับที่แคมเปญนี้อ้างอิงอยู่คือที่ไหน?"
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเชื่อมต่อกับโมเดล AI ภายนอก คุณจึงสามารถเข้าถึงความสามารถในการสร้างเนื้อหาเฉพาะทางที่เหนือกว่า AI ที่ติดตั้งมาในตัว
ใช้ Claude สำหรับการให้เหตุผลเชิงลึกและการเขียนใหม่ที่มีความละเอียดอ่อน ใช้ Gemini สำหรับร่างงานที่มีข้อมูลวิจัยรองรับและเนื้อหาแบบหลายรูปแบบ ใช้ ChatGPT สำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว การสร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง และข้อความที่พร้อมใช้ในโซเชียล ทั้งหมดนี้เข้าถึงได้ผ่าน ClickUp Brain ในเวิร์กโฟลว์เดียว
⚒️ เคล็ดลับด่วน: ใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนบันทึกเสียง บทสรุปจากสัมมนาออนไลน์ หรือไอเดียเนื้อหาสั้น ๆ ให้เป็นข้อความได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการบันทึกความคิดหรือข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเปลี่ยนให้เป็นร่างแรกที่ AI สามารถนำไปปรับปรุงต่อได้
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ไม่ใช่กับClickUp BrainGPT นะครับ/ค่ะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา – คู่มือฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
หากได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้อง AI จะสร้างร่างแรกที่แข็งแกร่ง งานของคุณคือการทำให้เนื้อหานี้มีความเป็นมนุษย์
ตรวจสอบแต่ละชิ้นสำหรับ:
- ความถูกต้องของข้อเท็จจริง (AI บางครั้งอาจสร้างสถิติขึ้นมาเองหรือตีความข้อมูลต้นฉบับผิดพลาด)
- ความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์ (นี่ฟังดูเหมือนเราหรือไม่?)
- การจัดรูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์ม (ขีดจำกัดจำนวนตัวอักษร, แฮชแท็ก, การกล่าวถึง @)
- ความเกี่ยวข้องของคำกระตุ้นการตัดสินใจ (คำกระตุ้นการตัดสินใจนี้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี้หรือไม่?)
- มุมมองที่สร้างสรรค์ (เราสามารถทำให้สิ่งนี้น่าสนใจหรือคาดไม่ถึงมากขึ้นได้ไหม?)
ขั้นตอนนี้คือจุดที่การตัดสินใจของมนุษย์มีความสำคัญที่สุด ปัญญาประดิษฐ์สามารถสรุปและจัดโครงสร้างใหม่ได้ แต่ไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ชีวิตหรือสัญชาตญาณได้
เพิ่มเรื่องราวส่วนตัว, บริบทภายใน, หรือการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดซึ่งให้ความลึกแก่เนื้อหา. รายละเอียดเล็ก ๆ ของบุคลิกภาพหรืออารมณ์ขันที่วางไว้อย่างดีมักสร้างความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกอ่านผ่าน ๆ กับสิ่งที่ถูกจดจำ.
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยClickUp Super Agentsคุณสามารถเร่งกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้นได้ และไม่, คุณไม่ต้องส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ใคร
ใช้ซูเปอร์เอเจนต์เพื่อ:
- ติดธงร่างที่สร้างโดย AI ที่ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
- ส่งเนื้อหาไปยังผู้ตรวจสอบที่เหมาะสมตามช่องทางหรือรูปแบบ
- สรุปความคิดเห็นและบันทึกการแก้ไขจากความคิดเห็นและเอกสาร
- ติดตามสิ่งที่ได้รับการอนุมัติ สิ่งที่ถูกบล็อก และสิ่งที่พร้อมเผยแพร่
วิดีโอนี้จะแสดงวิธีสร้างตัวแทนของคุณเอง 👇
💟 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเวลาและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ในขั้นตอนนี้ เป้าหมายคือการทำให้กระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณเรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เหมาะสมถูกเผยแพร่ในช่องทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม
แทนที่จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ ให้ปรับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้สอดคล้องกับ:
- ไทม์ไลน์ของแคมเปญ
- จังหวะการโพสต์เฉพาะช่องทาง
- การเปิดตัวหรือประกาศผลิตภัณฑ์
- ตารางการจัดจำหน่ายตลอดปี
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการการส่งต่องานที่ซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณ อัตโนมัติการย้ายงานไปยัง "กำหนดการ" เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติ มอบหมายเจ้าของการเผยแพร่เมื่อใกล้ถึงกำหนด หรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อโพสต์เผยแพร่
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้คุณกำลังฝึกฝนการนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่ด้วย AI ขั้นตอนต่อไป คุณควรให้ความสนใจกับสิ่งที่ได้ผล (ทำเพิ่มเติม) และสิ่งที่ล้มเหลว (ลบออกหรือปรับปรุง)
สำหรับเมตริกแทร็กนี้, เช่น:
- อัตราการมีส่วนร่วมตามรูปแบบและแพลตฟอร์ม
- อัตราการคลิกผ่านสำหรับลิงก์ในเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่
- การเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่เป็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อ
- เวลาที่ประหยัดได้จากการนำ AI มาใช้ใหม่เทียบกับการสร้างด้วยตนเอง
- ต้นทุนต่อชิ้นของเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพความคืบหน้า ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุนในที่เดียว—โดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน เนื้อหาถูกส่ง หรือตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง
บัตร AIที่วางไว้ข้างแผนภูมิและกราฟจะสรุปผลลัพธ์สำคัญโดยอัตโนมัติ ชี้ให้เห็นความเสี่ยง แนะนำขั้นตอนถัดไป และเน้นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการวิเคราะห์และใช้เวลาในการปรับปรุงผลลัพธ์มากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการจัดการโครงการ SEO ของคุณ
วิธีเลือกฟอร์แมตการนำกลับมาใช้ใหม่ที่ดีที่สุด
- หากเป้าหมายของคุณคือการกระตุ้นการใช้งาน: สแนปช็อตผลิตภัณฑ์ + อีเมลแนะนำการใช้งาน
- หากเป้าหมายของคุณคือกลุ่มเป้าหมาย: อีเมล + LinkedIn + คลิปสัมมนาออนไลน์
- หากเป้าหมายของคุณคือ SEO: รีเฟรช + คำถามที่พบบ่อย + การเชื่อมโยงภายใน
เครื่องมือและแม่แบบสำหรับการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่
หากคุณเพิ่งเริ่มต้น นี่คือเครื่องมือและเทมเพลตแบบสแตนด์อโลนให้คุณทดลองใช้งาน 👇
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ไรท์โซนิค
ใช้ Writesonic เมื่อเป้าหมายของการนำกลับมาใช้ใหม่คือการเพิ่มโอกาสในการค้นพบ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตหน้าเว็บที่เครื่องมือ AI อ้างถึงหรือการเติมช่องว่างที่มีการกล่าวถึงคู่แข่งแต่ไม่ได้กล่าวถึงคุณ หากคุณใช้มันเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ถือว่าผลลัพธ์เป็นชั้นของการจัดลำดับความสำคัญที่บอกคุณว่าควรปรับปรุงอะไรก่อน จากนั้นเขียนด้วยมาตรฐานของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ขยายการครอบคลุมของคำแนะนำโดยใช้คำค้นหาและแหล่งข้อมูลชุมชนเช่น Ahrefs และ Reddit
- สร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วยระบบสร้างบทความด้วย AI พร้อมกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
- ใช้ Chatsonic สำหรับการสนทนา SEO และการตลาด พร้อมเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับการปรับแต่งขั้นสุดท้ายและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเฉพาะสำหรับหน้าที่มีความสำคัญสูง
- พึ่งพาคุณภาพของงานที่ส่งมอบอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ดังนั้นผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละนักเขียนในทีมเดียวกัน
ราคา Writesonic
- ไลท์: 49 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (2,070+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชมเกี่ยวกับ Writesonic คือความหลากหลายของรูปแบบเนื้อหาที่รองรับ ไม่ว่าจะเป็นการร่างบทความบล็อก สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเขียนจดหมายข่าวทางอีเมล Writesonic ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้น การที่มันสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับความโดดเด่นออนไลน์ของเรา
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชมเกี่ยวกับ Writesonic คือความหลากหลายของรูปแบบเนื้อหาที่รองรับ ไม่ว่าจะเป็นการร่างบทความบล็อก สร้างแคปชั่นสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเขียนจดหมายข่าวทางอีเมล Writesonic ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้น การที่สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับความโดดเด่นของเราบนโลกออนไลน์
แจสเปอร์
Jasper ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้โดยไม่ต้องอธิบายกฎของแบรนด์ทุกครั้ง คุณสมบัติของแบรนด์ช่วยให้คุณสามารถเก็บคำแนะนำเกี่ยวกับเสียงและสไตล์ได้ ทำให้ร่างเริ่มต้นใกล้เคียงกับฐานของคุณมากขึ้น ใช้เมื่อคุณกำลังผลิตเนื้อหาประเภทเดียวกันบ่อย ๆ และต้องการการแก้ไขโทนเสียงน้อยลงในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้ Canvas พื้นที่เขียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อร่าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- สตูดิโอช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อความ โทนเสียง และข้อกำหนดด้าน SEO ให้สอดคล้องกันในทุกสินทรัพย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้วยตัวแทน AI เพื่อดำเนินการงานที่ซ้ำๆ เช่น การเขียนข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียใหม่ การสรุปบทความบล็อกยาว และการประยุกต์ใช้กฎเสียงของแบรนด์
ข้อจำกัดของ Jasper
- แม้ว่าจะผ่านการฝึกฝนขั้นสูงแล้วก็ตาม เนื้อหาอาจขาดความเป็นต้นฉบับที่แท้จริง ความเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล หรือความลึกซึ้งของเรื่องราวในบางหัวข้อ ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/ที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,264+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสะอาดและใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมือเขียนด้วย AI มาก่อน เส้นโค้งการเรียนรู้ก็ต่ำอย่างน่าประหลาดใจ
ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสะอาดและใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมือเขียนด้วย AI มาก่อน เส้นโค้งการเรียนรู้ก็ต่ำอย่างน่าประหลาดใจ
Copy. ai
Copy.ai มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานสำหรับการเข้าสู่ตลาด ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในรูปแบบลำดับที่สนับสนุนสินทรัพย์ แทนที่จะสร้างร่างแบบครั้งเดียว มันเน้นที่ผลลัพธ์แบบหลายขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ซึ่งสามารถครอบคลุมการส่งต่อระหว่างฝ่ายการตลาดเนื้อหาและฝ่ายขายได้ มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการโครงสร้างที่สอดคล้องกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมมนาออนไลน์หนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นชุดอีเมลติดตามผลที่มีมุมมองตามบทบาท
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติด้วย AI Workflows โดยการเชื่อมต่อขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการระบุกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการร่างแคมเปญอีเมลและบทความบล็อกฉบับสมบูรณ์
- สร้างเนื้อหาที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังแม่แบบที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและแม่แบบสำเร็จรูปมากกว่า 90 รายการ
- กำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ที่สอดคล้องกันโดยใช้เครื่องมือ Infobase และ Brand Voice
ราคาของ Copy.ai
- แชท: $29/เดือน
- ตัวแทน: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
การคัดลอกข้อความด้วย AI นั้นดีสำหรับความเร็ว แต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะชนะการแข่งขัน SEO ได้ทันที ข้อความที่สร้างโดย AI แบบดิบ = เป็นข้อความทั่วไป ตรวจจับได้ง่าย และมักจะไม่ติดอันดับในระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขโดยมนุษย์อย่างหนัก
การคัดลอกด้วย ai นั้นดีสำหรับความเร็ว แต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะชนะการแข่งขัน SEO ได้ทันที ข้อความ ai ดิบ = ทั่วไป, ตรวจจับได้ง่าย และมักจะไม่ติดอันดับในระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขโดยมนุษย์อย่างหนัก
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Copy.ai สำหรับการสร้างเนื้อหา
โปรแกรมตัดต่อวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบาย
Descript ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นการแก้ไขจากถอดความเป็นหลัก จึงเหมาะสำหรับวิดีโอที่มีผู้พูดเป็นหลัก พอดแคสต์ สัมภาษณ์ และการบันทึกหน้าจอ คุณสามารถแก้ไขคำพูดได้โดยตรง แล้วไทม์ไลน์จะปรับเปลี่ยนตาม ซึ่งสะดวกมากเมื่อต้องการแก้ไขส่วนที่ยาวเกินไป งานนี้เหมาะสำหรับการขัดเกลาเนื้อหาที่บันทึกไว้ให้กลายเป็นคลิปสั้น ๆ มากกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ตรวจจับและลบคำเติมโดยอัตโนมัติ เช่น 'เอ่อ' และ 'อืม' ออกจากบันทึกเสียง
- บันทึกและแก้ไขวิดีโอโดยใช้คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในตัว
- สร้างกราฟการได้ยินเพื่อโปรโมตพอดแคสต์หรือคลิปเสียงบนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการซิงค์เสียงระหว่างการตัดต่อวิดีโอ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19 ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง Descript:
Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนเป็นไปอย่างราบรื่น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.
Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนง่ายขึ้น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.
รันเวย์
Runway เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติและการตัดต่อภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการฉากใหม่หรือภาพที่มีสไตล์เฉพาะ แทนการตัดต่อฟุตเทจที่มีอยู่แล้ว เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์โฆษณาหรือภาพคอนเซ็ปต์เมื่อไม่สามารถถ่ายทำจริงได้
คุณสมบัติเด่นของ Runway ML
- โมเดลใหม่เช่น Gen-3 และ Gen-4 (กำลังพัฒนา) มีเครื่องมือเช่น Frame Interpolation และการปรับสีด้วย AI
- แผงแก้ไขบนคลาวด์พร้อมการแชร์โปรเจกต์, การแสดงความคิดเห็น และการควบคุมเวอร์ชัน
- รองรับการส่งออกไฟล์ MP4, GIF และ PNG และผสานการทำงานกับ Adobe Premiere Pro ผ่านปลั๊กอิน
ข้อจำกัดของ Runway ML
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการแก้ไขวิดีโอ เช่น ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกันในวิดีโอที่สร้างขึ้น (เช่น วัตถุเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้า)
การกำหนดราคาของ Runway ML
- ฟรี ตลอดไป
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Runway ML
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runway ML อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Runway ML:
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ฉันสามารถนำไปใส่ในไทม์ไลน์เพื่อทำวิดีโอที่มีความยาวเต็มและน่าสนใจมากที่ผู้ชมของฉันชื่นชอบ
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ฉันสามารถนำไปรวมในไทม์ไลน์ของฉันเพื่อสร้างวิดีโอที่มีความยาวเต็มรูปแบบและน่าสนใจอย่างมากที่ผู้ชมของฉันชื่นชอบ
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับโซเชียลมีเดีย
บัฟเฟอร์
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างผลงานเดี่ยว Buffer ช่วยให้การวางแผนและจัดตารางเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายในหลายบัญชี แพลตฟอร์มนี้ให้คุณเก็บไอเดียโพสต์โซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลา ผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เข้าถึงง่ายและใช้งานสะดวก
คุณยังสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจแบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที เช่นเดียวกับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้คุณเน้นลิงก์ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอ และนำผู้ติดตามไปยังที่ที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- เพิ่มรูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงจาก Google Drive, Dropbox, Canva และแหล่งอื่น ๆ
- ใช้ AI ของ Buffer เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงร่าง และสร้างคำแนะนำเนื้อหา
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายและแบบเรียลไทม์ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ปรับปรุงโพสต์ และแสดงความคิดเห็นได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีคุณสมบัติการฟังทางสังคมขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการตรวจจับแนวโน้มที่คาดการณ์ได้
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
- ทีม: $12/เดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Buffer ทำให้การดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทฉันเป็นเรื่องง่ายและมีโครงสร้าง! แพลตฟอร์มของพวกเขามีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก บริษัทยังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกซื่อสัตย์และจริงใจ อีกทั้งยังมีพอดแคสต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอีกด้วย!
Buffer ทำให้การดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทฉันเป็นเรื่องง่ายและมีโครงสร้าง! แพลตฟอร์มของพวกเขามีความตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายมาก บริษัทยังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกซื่อสัตย์และจริงใจ อีกทั้งยังมีพอดแคสต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอีกด้วย!
ฮูตสูท
Hootsuite ช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn และ X (เดิมคือ Twitter) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ให้เผยแพร่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุด เพื่อเพิ่มการมองเห็นและสร้างการมีส่วนร่วม
มันช่วยให้คุณมองเห็นคำถามที่ควรตอบด้วยเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่ หากเป้าหมายในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ของคุณรวมถึงการตอบสนองต่อการสนทนา Hootsuite คือเครื่องมือที่คุณควรเลือกใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- ติดตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์และคำค้นหา
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ขาดความสามารถด้าน AI และการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มเฉพาะ
- มีอินเทอร์เฟซที่ดูเชยและใช้งานยาก
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 3 คน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hootsuite คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่ซับซ้อนกลายเป็นพื้นที่เดียวที่ใช้งานง่าย ฉันชื่นชมการรายงานแบบไม่มีตราสินค้า — สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และกราฟก็ดูเรียบร้อยพร้อมนำเสนอให้ลูกค้า การรวมกับ Canva และ Feedly ยังช่วยให้ฉันสามารถจัดการกับการออกแบบและการคัดสรรเนื้อหาได้จากแดชบอร์ดเดียวกัน ทำให้ฉันมีสมาธิและเป็นระเบียบ
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hootsuite คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายในพื้นที่เดียวที่เข้าใจง่าย ฉันชื่นชมการรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเป็นอย่างมาก — สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และกราฟก็ดูเรียบร้อยพร้อมนำเสนอให้ลูกค้า การผสมผสานกับ Canva และ Feedly ยังช่วยให้ฉันสามารถจัดการกับการออกแบบและการคัดสรรเนื้อหาได้จากแดชบอร์ดเดียวกัน ทำให้ฉันมีสมาธิและเป็นระเบียบมากขึ้น
นำเทมเพลตมาใช้ใหม่สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และโพสต์ทางสื่อสังคม
เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถ:
- บันทึกคำขอเนื้อหาพร้อมช่องข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับช่องทาง ประเภทเนื้อหา เจ้าของ และกำหนดเวลา
- รักษาปฏิทินบรรณาธิการแยกต่างหากสำหรับเนื้อหาบล็อก, โซเชียล, อีเมล, และเว็บไซต์
- ย้ายแต่ละชิ้นงานผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น การร่าง การตรวจสอบ และการเผยแพร่
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ในที่เดียวโดยใช้ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ สร้างขึ้นเพื่อแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจายด้วยมุมมองรายงานเดียวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่กำลังดำเนินการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามสถานะงาน, ผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโครงการต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- ติดตามปริมาณงาน การบันทึกเวลา และขีดความสามารถโดยใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดในตัว
- ตรวจสอบความคืบหน้าผ่านมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น บอร์ด, การวางแผนกำลังการผลิต, และประสิทธิภาพของทีม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาที่มีปัญญาประดิษฐ์กลับมาใช้ใหม่
✅ การจัดสรรเวลาเพื่อป้องกันการผลิตเกิน
AI ทำให้การสร้างรูปแบบที่หลากหลายเป็นเรื่องง่าย ความสะดวกสบายนี้อาจค่อยๆ กลายเป็นการผลิตที่มากเกินไปโดยไม่รู้ตัว
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะเริ่มต้น:
- แต่ละสินทรัพย์หลักจะสร้างรูปแบบได้กี่รูปแบบ?
- เวลาในการแก้ไขที่ยอมรับได้ต่อผลลัพธ์คือเท่าไร?
- เมื่อใดที่สินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้ใหม่จะถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จสิ้น" แม้ว่าอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ก็ตาม
- รูปแบบใดบ้างที่เป็นทางเลือกและรูปแบบใดบ้างที่เป็นข้อบังคับสำหรับแต่ละรอบ?
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การประมาณเวลาหรือการติดตามเวลาในการทำภารกิจที่ใช้ซ้ำ เพื่อให้ทีมตระหนักถึงความพยายาม ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นรูปแบบที่ใช้เวลามากเกินคุณค่าที่ควรได้รับและควรตัดออกจากกระบวนการทำงานได้ง่ายขึ้น
✅ รักษาเจตนาเดิมเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
เมื่อสินทรัพย์เดียวถูกปรับให้เข้ากับหลายรูปแบบ ข้อความหลักอาจค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเวอร์ชันต่างๆ เริ่มสื่อสารสิ่งที่แตกต่างกัน
สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อการปรับเปลี่ยนการใช้งานใหม่ถูกมองว่าเป็นงานแยกส่วนแทนที่จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน
ก่อนที่คุณจะสร้างรูปแบบใหม่ กรุณาล็อกข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ข้อความหลักที่เนื้อหาต้องสื่อสาร
- ปัญหาของผู้ชมที่มันกำลังแก้ไข
- ผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ผู้อ่านบรรลุ
- ขอบเขตของสิ่งที่เนื้อหาไม่ควรกล่าวอ้างหรือให้คำมั่นสัญญา
ทุกสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้ใหม่ควรเสริมสร้างเจตนาเดียวกัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำพูด ความยาว หรือโครงสร้างก็ตาม หากสองเวอร์ชันทำให้ผู้อ่านตีความแตกต่างกัน แสดงว่ามีบางสิ่งที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่ม "การตรวจสอบเจตนา" สั้นๆ ที่ด้านบนของงานที่คุณนำกลับมาใช้ใหม่ ย่อหน้าเดียวที่ระบุข้อความและเป้าหมายมักจะเพียงพอที่จะทำให้ผลลัพธ์ของ AI และการแก้ไขของมนุษย์สอดคล้องกัน
✅ รักษาไฟล์สไลด์ของเนื้อหาที่ไม่ล้าสมัย
สร้างคลังเนื้อหาถาวรและเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจและวัสดุฝึกอบรมสำหรับเครื่องมือนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่
ไฟล์ตัวอย่างของคุณควรประกอบด้วย:
- โพสต์โซเชียลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- หัวข้ออีเมลที่มีอัตราการเปิดสูง
- สคริปต์วิดีโอและภาพขนาดย่อที่กระตุ้นการคลิก
- หัวข้อข่าวที่สร้างการเข้าชมมากขึ้นจากเครื่องมือค้นหา
- การเรียกร้องให้ดำเนินการที่เปลี่ยนเป็นยอดขาย
ข้อจำกัดของการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่
ในขณะที่การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน แต่ก็มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนบางอย่าง ซึ่งรวมถึง:
|หมวดหมู่
|สิ่งที่ผิดพลาด
|ตัวอย่างและผลกระทบ
|ผลลัพธ์ทั่วไป
|AI สร้างร่างที่ปลอดภัยและเป็นกลางโดยไม่มีมุมมองที่ชัดเจน
|โพสต์โซเชียลมีเดียที่นำกลับมาใช้ใหม่ฟังดูคล้ายกันและยากที่จะดึงดูดความสนใจ
|เสียงของแบรนด์เบี่ยงเบน
|โทนและการวางตำแหน่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
|ผู้ชมสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างบล็อกโพสต์, อีเมล, และช่องทางสื่อสังคม
|ช่องว่างของบริบทและความถูกต้อง
|ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไปหรือตีความผิด
|เนื้อหาที่มีคุณค่าสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือต้องแก้ไขใหม่เป็นจำนวนมาก
|การแยกกระบวนการทำงานเมื่อขยายขนาด
|การผลิตผลงานมากขึ้นทำให้เกิดร่างและบทวิจารณ์ที่ต้องติดตามมากขึ้น
|ทีมใช้เวลาในการจัดการเนื้อหา มากกว่าการสร้างเนื้อหาใหม่
|ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง
|ความเร็วเพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้น
|มีการเผยแพร่เนื้อหาเพิ่มขึ้น แต่ผลลัพธ์คงที่หรือลดลง
เคล็ดลับสำหรับการนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
AI ทำให้คุณได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น แต่ประโยชน์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากวิธีที่คุณใช้มันอย่างตั้งใจ
เคล็ดลับที่ 1: ตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI ในด้านน้ำเสียงและความถูกต้องก่อนเผยแพร่
AI สามารถปรับโครงสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งใดควรเผยแพร่
ทุกสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้ใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ โดยเฉพาะในรูปแบบสั้น ๆ ที่บริบทอาจสูญหายได้ง่าย
ใช้การตรวจสอบสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบ:
- ความถูกต้อง: ตรวจสอบสถิติ, คำพูด, และการกล่าวอ้าง
- เสียง: ยืนยันว่าโทนเสียงสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- การจัดรูปแบบ: การจัดวางที่ถูกต้องสำหรับแพลตฟอร์ม
- เจตนา: การเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนและเกี่ยวข้อง
- ฟังก์ชันการทำงาน: ลิงก์ที่ใช้งานได้และชี้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
สร้างเวลาสำหรับการทบทวนนี้ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณ
เคล็ดลับที่ 2: กลยุทธ์ 1:5
ใช้กลยุทธ์ 1:5 เพื่อแยกสินทรัพย์หลักที่แข็งแกร่งหนึ่งรายการออกเป็นห้าส่วนที่เน้นเฉพาะ ซึ่งแต่ละส่วนได้รับการออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
|สินทรัพย์หลักดั้งเดิม
|ผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI
|แพลตฟอร์ม
|เป้าหมาย
|บล็อกแบบยาว
|สรุปผู้บริหาร
|ความเป็นผู้นำทางความคิด
|5 ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
|X (ทวิตเตอร์)
|การมีส่วนร่วม/ไวรัล
|สคริปต์ถาม-ตอบ
|Instagram Stories
|การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
|ข่าวประชาสัมพันธ์
|อีเมล
|ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
|เวบิเนียร์/วิดีโอ
|คลิปสั้น 3 คลิป
|TikTok / รีลส์
|การรับรู้แบรนด์
|คู่มือทางเทคนิค
|ศูนย์ช่วยเหลือ
|การศึกษาลูกค้า
|ไฟล์เสียงพอดแคสต์
|Spotify/Apple
|การเข้าถึงแบบหลายช่องทาง
|บทความใน LinkedIn
|อำนาจของแพลตฟอร์ม
|อีเมลติดตามผลสำหรับผู้เข้าร่วม
|อีเมล
|การดูแลรักษาและการรักษาไว้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการสินทรัพย์ 5 รายการต่อสินทรัพย์อาจกลายเป็นฝันร้ายด้านการจัดการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ClickUp Relationshipsเพื่อเชื่อมโยงงานย่อยทั้ง 5 รายการกับงานหลักที่เป็นจุดยึดหลัก วิธีนี้จะช่วยให้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของโพสต์บล็อกต้นฉบับ ตารางการแจกจ่ายทั้งหมดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับที่ 3: สร้างแม่แบบคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
คำแนะนำการเขียน AI ที่มีโครงสร้างดีจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคำแนะนำแบบครั้งเดียว สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำบ่อย ๆ
ตัวอย่างเทมเพลตข้อความเริ่มต้นที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อนำเนื้อหาไปใช้ใหม่:
- บล็อกเป็นโพสต์ LinkedIn: "เปลี่ยนบล็อกโพสต์ต่อไปนี้ให้เป็นโพสต์ LinkedIn ให้เน้นที่ [ส่วนหรือธีมเฉพาะ] ใช้โทนที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง ใส่จุดดึงดูดในบรรทัดแรก ให้คุณค่าในส่วนกลาง และจบด้วยคำถามเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม จำกัดความยาวไม่เกิน 1,300 ตัวอักษร"
- วิดีโอเป็นโพสต์บล็อก: "แปลงบทถอดเสียงวิดีโอนี้เป็นโพสต์บล็อก สร้างบทนำที่น่าสนใจ แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยที่อ่านง่ายพร้อมหัวข้อย่อย เพิ่มบทสรุปพร้อมประเด็นสำคัญ และใส่คำกระตุ้นให้ดำเนินการ รักษาโทนการเขียนให้เหมือนการสนทนา"
- บล็อกเป็นเธรดใน Twitter: "เปลี่ยนโพสต์บล็อกนี้เป็นเธรดใน Twitter เริ่มด้วยทวีตที่ดึงดูดความสนใจ แบ่งประเด็นสำคัญเป็นทวีตแต่ละอัน (ไม่เกิน 240 ตัวอักษร) ใช้ทวีตที่มีหมายเลข (เช่น 1/10, 2/10 เป็นต้น) ปิดท้ายด้วยทวีตที่กระตุ้นให้ดำเนินการ พร้อมลิงก์กลับไปยังโพสต์เต็ม"
ทำให้การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของคุณ
ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน แล้วคุณจะต้องป้อนข้อมูลบริบทซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมในที่นี้ มันช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยพลังของ AI
พร้อมที่จะลองใช้การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่หรือยัง?สมัครใช้ ClickUp ฟรี ✅
คำถามที่พบบ่อย
การนำเนื้อหา AI มาใช้ใหม่เกี่ยวข้องกับการนำเนื้อหาที่มีอยู่เดิมมาปรับให้เข้ากับรูปแบบและรูปแบบใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นกระทู้ในโซเชียลมีเดีย เปลี่ยนเว็บบินาร์ให้กลายเป็นคลิปสั้น ๆ หรือเปลี่ยนพอดแคสต์ให้กลายเป็นบทความ โดยยังคงรักษาสาระสำคัญให้คงเดิม
เริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งและมีโครงสร้างอยู่แล้ว เพราะจะช่วยให้ AI มีข้อมูลในการทำงานมากขึ้น โดยปกติแล้วเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นบล็อกโพสต์ที่ยังคงมีความทันสมัย, การสัมมนาผ่านเว็บและบันทึกการประชุม, พอดแคสต์, คู่มือ, และงานวิจัยที่มีส่วนที่ชัดเจน, ตัวอย่าง, และข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่ได้ผลดีอยู่แล้วได้อีกด้วย กฎง่าย ๆ ที่ควรปฏิบัติตามคือ: หากเนื้อหาต้นฉบับสามารถตอบคำถามได้หลายข้อ เล่าเรื่องราวได้ชัดเจน หรือมีกรอบแนวคิดที่คุณสามารถนำมาแบ่งย่อยได้ เนื้อหานั้นก็ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ใหม่
ใช่ ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานที่เนื้อหาจะถูกบันทึก แปลงเป็นงานที่สามารถนำไปใช้ใหม่ ตรวจสอบ และติดตามได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ปฏิบัติต่อเสียงของแบรนด์เหมือนเป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่ AI ต้องปฏิบัติตาม ให้คำแนะนำเสียงสั้น ๆ แก่โมเดล (คำที่อนุมัติ, คำที่ห้าม, ความชอบของประโยค, ระดับการอ่าน) รวมถึงตัวอย่างการเขียนที่สอดคล้องกับแบรนด์ 2 ถึง 3 ตัวอย่าง และให้ตรวจสอบทุกฉบับร่างผ่านการตรวจสอบซ้ำเพื่อตรวจสอบน้ำเสียง, ความชัดเจน, และความถูกต้องก่อนที่มันจะออกไป
คุณสามารถเชื่อมต่อโมเดล AI ภายนอก เช่น ChatGPT และ Claude เพื่อการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ClickUp Agents ยังสามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนหลายขั้นตอนได้ และการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่และการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน!