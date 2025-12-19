แนวโน้มการตลาดในอินเดียปี 2026: อะไรจะกำหนดการเติบโตทางดิจิทัล

เศรษฐกิจดิจิทัลของอินเดียจะทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยส่วนใหญ่ของผู้ใช้ใหม่และธุรกรรมใหม่จะเกิดขึ้นในปี 2026 และต่อไป นั่นหมายถึงสมาร์ทโฟนจำนวนมาก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก และผู้คนจำนวนมากที่จะไม่สนใจโฆษณาของคุณหากคุณทำผิดพลาด
พื้นฐานกำลังเปลี่ยนแปลง
การค้นหาด้วยเสียงกำลังเข้ามาแทนที่เพราะการพิมพ์นั้นเหนื่อยล้า เมืองระดับสองมีอำนาจการซื้อที่เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลได้เปลี่ยนจากคนดังใน Instagram มาเป็นเพื่อนบ้านของคุณที่รีวิวโทรศัพท์มือถือบน YouTube
หากกลยุทธ์ของคุณยังคงเหมือนเดิมเมื่อสองปีที่แล้ว คุณก็ล้าหลังไปแล้ว
คู่มือนี้ครอบคลุมถึงแนวโน้มการตลาดดิจิทัลในอินเดีย สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่คุณต้องทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจะดูด้วยว่าClickUpช่วยทีมการตลาดในการดำเนินงานโดยไม่ทำให้พวกเขาต้องปวดหัวได้อย่างไร 🎯
อะไรกำลังเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอินเดีย?
ผู้บริโภคดิจิทัลชาวอินเดียกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว. ในปัจจุบันประมาณ 806 ล้านคนในอินเดียใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งคิดเป็นประมาณ 55.3% ของประชากร.
เมื่อมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ใช้งานอยู่เกือบครึ่งพันล้านคน สมมติฐานเกี่ยวกับการเข้าถึง อิทธิพล และการผสมผสานสื่อต้องเปลี่ยนแปลงไป
นี่คือปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้บริโภคในอินเดียค้นพบ ประเมิน และซื้อสินค้า:
ไฮเปอร์ดิจิทัล นำโดยงานวิจัย และเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอินเดียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและปัจจุบันมีโครงสร้างที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรก Bain ประมาณการมูลค่า GMV (มูลค่าสินค้าทั้งหมด) ของอีคอมเมิร์ซในอินเดียอยู่ที่ประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฐานผู้ซื้อออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
การศึกษาของ PwC แสดงให้เห็นถึง ผู้ซื้อที่มีความตระหนักถึงคุณค่าสูง โดยราคา รีวิว ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิประโยชน์ด้านความภักดีของลูกค้าเป็นปัจจัยกระตุ้นการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์อีคอมเมิร์ซในช่วงเทศกาลของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อในสถานที่ระดับ 2, 3 และ 4 มีส่วนร่วมเกือบ80% ของยอดขายออนไลน์ในช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุดพวกเขายังพึ่งพาการเปรียบเทียบราคาและรีวิวอย่างมากในระหว่างการค้นหาสินค้า
การศึกษาอีกฉบับของ Bain เน้นย้ำว่า การเดินทางแบบสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เชิงสร้างสรรค์บนแอปพลิเคชันส่งข้อความ ขณะนี้สามารถสนับสนุนการค้นพบผลิตภัณฑ์ การชี้แจงข้อมูล และการให้บริการในระดับกว้างสำหรับผู้บริโภคชาวอินเดีย
สำหรับ CMO นี่หมายความว่าเส้นทางการบริโภคของผู้บริโภคในอินเดียมีความเป็นดิจิทัลสูงมาก ถูกกรองผ่านสัญญาณจากโซเชียลมีเดียและตลาดอย่างมาก และ ได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากผู้ช่วย AI และแชท อินเทอร์เฟซที่ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การโฆษณาเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ: ในอียิปต์โบราณ (ประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล) มีประกาศบนกระดาษปาปิรุสที่เสนอรางวัลหรือโฆษณาสินค้า พ่อค้าในยุคแรกใช้สิ่งเหล่านี้คล้ายกับป้ายโฆษณาหรือประกาศขายของที่เราใช้ในปัจจุบัน
แบรนด์ที่เน้นความท้องถิ่น ความแท้จริง และคุ้มค่า
การวิจัยตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความชื่นชอบอย่างชัดเจนต่อแบรนด์ที่ผลิตในประเทศซึ่งสื่อถึงความโปร่งใส
การศึกษาของ YouGov สำหรับ Rukam Capital รายงานว่า58% ของผู้บริโภคชาวอินเดียชอบธุรกิจท้องถิ่นหรือธุรกิจขนาดเล็ก และ 76% ชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารที่แท้จริงและการแก้ปัญหาที่นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความภักดี
การสอดคล้องกับคุณค่าและความไว้วางใจนี้ปรากฏในธุรกิจค้าปลีกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ดัชนีผู้บริโภคแห่งอนาคตของ EY สำหรับอินเดีย พบว่า52% ของผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของร้านค้า โดย 70% กล่าวว่าคุณภาพจากแบรนด์เหล่านี้ดีขึ้น
นิสัยการบริโภคเนื้อหาแบบสั้น ระดับภูมิภาค และเน้นอินเดียเป็นอันดับแรก
การบริโภคเนื้อหาได้เปลี่ยนไปอย่างมากสู่ วิดีโอสั้น และ รูปแบบภาษาท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ 'ภารัต' อยู่ในศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนี้:
- เนื้อหาภูมิภาคและท้องถิ่นช่วยเพิ่มเวลาการรับชมและอัตราการคงอยู่ของผู้ชมบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
- การตลาดวิดีโอแบบสั้นเป็นหนึ่งในส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในสื่ออินเดีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความหลากหลายทางภาษาของประเทศ
- รีลได้กลายเป็นรูปแบบวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอินเดีย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการรับชมเนื้อหาประจำวันของผู้คนทุกกลุ่มอายุและทุกกลุ่มประชากร
📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง
ในหลายกรณี ผู้นำด้านการตลาดมักไม่ได้เห็นว่าการใช้เครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าในจุดใดบ้าง หรืออาจไม่ได้สร้างคุณค่าเลย
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI มาไว้ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว ที่ทุกการกระทำ, การอัปเดต, และผลลัพธ์ถูกเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน และผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน: มากกว่า 150,000 บริษัท รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, และ Fortinet ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ทีมรายงานการประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 88%, ประหยัดเวลา 1.1 วันต่อสัปดาห์, และเสร็จสิ้นงานได้เร็วขึ้น 3 เท่า เนื่องจาก Brain แทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัวด้วย AI ตัวเดียวที่ทำงานได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของพวกเขา
10 อันดับเทรนด์การตลาดที่จะกำหนดอนาคตของอินเดีย
การคาดการณ์ล่าสุดของ WPP ในรายงาน 'This Year, Next Year' ประมาณการว่าตลาดโฆษณาของอินเดียจะเติบโตถึงใกล้ 2,000 ล้านรูปีในปี 2026 โดยเติบโตใกล้ 10% ทุกปี
นี่คือแนวโน้มสำคัญที่ควรติดตาม โดยแต่ละข้อมีพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แท้จริง 📝
1. การโฆษณาผ่านสื่อค้าปลีกกลายเป็นช่องทางที่เติบโตเร็วที่สุด
แพลตฟอร์มการค้าแบบรวดเร็วเช่น Blinkit, Zepto, และ Swiggy Instamart ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานการโฆษณาดิจิทัลที่ซับซ้อนซึ่งตอนนี้แข่งขันกับ Google และ Meta
แบรนด์สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อของชำในเวลา 23.00 น. โดยแสดงโฆษณาดิจิทัลสำหรับสินค้าที่สามารถจัดส่งถึงภายใน 10 นาที
พลังอยู่ที่การปิดวงจรระหว่างการรับรู้และการซื้อ
เมื่อมาริโกต้องการเพิ่มยอดขายของซาฟโฟลา อ๊อตส์ พวกเขาได้ทำโฆษณาสินค้าแบบสปอนเซอร์บนบลิ๊งคิต ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อลูกค้าค้นหาสินค้าสำหรับมื้อเช้า แคมเปญนี้ติดตามการมองเห็นผ่านการเพิ่มสินค้าลงตะกร้าจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน แสดงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างชัดเจนในระดับ SKU
ข้อได้เปรียบหลักที่ผลักดันการนำไปใช้ ได้แก่:
- การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมการซื้อจริงแทนการคาดคะเนตามข้อมูลประชากร
- ข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ที่แสดงว่าสินค้าใดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขายและสินค้าใดไม่มี
- ความสามารถในการจัดโปรโมชั่นที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระดับสินค้าคงคลัง
- กลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงและอยู่ในโหมดการซื้อสินค้าแล้ว
กลยุทธ์แบรนด์จำเป็นต้องปฏิบัติต่อสื่อค้าปลีกเสมือนเป็นช่องทางของตนเอง
ครีเอทีฟจำเป็นต้องทำงานในรูปแบบภาพขนาดย่อขนาดเล็ก กลยุทธ์การประมูลมีความแตกต่างจากการค้นหาเนื่องจากหน้าต่างการแปลงเป็นลูกค้าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นวัน การจัดสรรงบประมาณควรสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เข้าถึงลูกค้าที่พร้อมจะซื้อทันที ไม่ใช่เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับการซื้อในอนาคต
2. อิทธิพลของคนรุ่น Z ขยายไปไกลเกินกว่าการใช้จ่ายโดยตรงของพวกเขา
Mamaearthสร้างแบรนด์ของตนขึ้นมาได้เป็นอย่างมากจากการเข้าใจว่า Gen Z ค้นพบสินค้าอย่างไร พวกเขาลงทุนอย่างหนักในความร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์บน Instagram และ YouTube โดยให้ผู้มีอิทธิพลสาธิตสินค้าอย่างแท้จริงแทนที่จะใช้โฆษณาแบบดั้งเดิม
เมื่อผู้บริโภคกลุ่มเจนซีเห็นผู้สร้างเนื้อหาที่พวกเขาไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหรือน้ำมันบำรุงผมของ Mamaearth พวกเขาก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เหล่านั้นลงในรายการช้อปปิ้งของครอบครัว
กลุ่มประชากรนี้ ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ พวกเขาจะดูรีวิวใน YouTube ห้าคลิป ตรวจสอบความคิดเห็นใน Instagram ถามเพื่อนในกลุ่ม WhatsApp และอ่านกระทู้ใน Reddit ก่อนที่จะเลือกซื้อแล็ปท็อปหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แบรนด์ที่ปรากฏในทุกจุดสัมผัสเหล่านี้พร้อมด้วยข้อความที่สอดคล้องกันจะชนะการแข่งขันในการได้รับความพิจารณา
เจเนอเรชั่น Z ยังคาดหวังให้แบรนด์แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่พวกเขาให้ความสำคัญ
เมื่อ Bombay Shaving Company เปิดตัวแคมเปญเกี่ยวกับการทำลายภาพลักษณ์ทางเพศในการดูแลตัวเอง มันได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะท่าทีของพวกเขารู้สึกจริงใจ โอกาสอยู่ที่การ สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง ตั้งแต่เริ่มต้น
3. เนื้อหาภาษาท้องถิ่นปลดล็อกตลาดระดับ 2 และระดับ 3
Meeshoสามารถเติบโตในเมืองขนาดเล็กได้โดยการสร้างเนื้อหาเฉพาะใน 11 ภาษาของอินเดีย พวกเขาจ้างผู้สร้างเนื้อหาในภูมิภาคที่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างแคมเปญรอบเทศกาลท้องถิ่น อารมณ์ขันท้องถิ่น และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
กลยุทธ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การโฆษณาเท่านั้นการที่แอปของ Zomato มีอินเทอร์เฟซในภาษาท้องถิ่นส่งผลให้มีการสั่งซื้อบ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเมืองระดับ 2 เมื่อลูกค้าสามารถเรียกดูเมนู อ่านรีวิว และชำระเงินเป็นภาษาแม่ของพวกเขา ความยุ่งยากก็หายไป
ข้อกำหนดของภูมิภาคประกอบด้วย:
- การเข้าใจเทศกาลท้องถิ่นและช่วงเวลาทางวัฒนธรรมเพื่อการกำหนดเวลาแคมเปญ
- ปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความชอบในแต่ละภูมิภาค
- การสร้างเครือข่ายผู้สร้างเนื้อหาในแต่ละตลาดภาษาหลัก
แอปชำระเงินอย่าง PhonePe ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยข้อเสนอการชำระเงินเฉพาะภูมิภาค ในช่วงเทศกาลโอนัม ผู้ใช้ในรัฐเกรละจะได้รับเงินคืนสำหรับการซื้อสินค้าประเพณีดั้งเดิม ส่วนในช่วงเทศกาลดูร์กาปูจา ผู้บริโภคในรัฐเบงกอลตะวันตกจะได้รับข้อเสนอพิเศษสำหรับเสื้อผ้าและเครื่องประดับ การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นเช่นนี้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม เพราะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการใช้จ่ายของผู้คนในช่วงเวลาทางวัฒนธรรม
4. ไมโครและนาโนอินฟลูเอนเซอร์สร้างผลลัพธ์ที่วัดได้
Nykaa, แพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ได้เปลี่ยนงบประมาณสำหรับผู้มีอิทธิพลทางการตลาดจากการใช้ดาราหรือนักแสดงมาเป็นความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางสังคมขนาดเล็ก (ไมโครอินฟลูเอนเซอร์) ที่เกี่ยวข้องกับความงามมากกว่า 200 คน. ผู้สร้างเนื้อหาแต่ละคนมีผู้ติดตามระหว่าง 10,000 ถึง 50,000 คนที่มีความสนใจอย่างแท้จริงในขั้นตอนการดูแลผิว, การสอนแต่งหน้า, และการรีวิวผลิตภัณฑ์.
อินฟลูเอนเซอร์รายย่อยในบังกาลอร์ที่โพสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศชื้นมีความสอดคล้องกับผู้ติดตามในท้องถิ่น 30,000 คนของเธอมากกว่าการรับรองทั่วไปจากคนดังที่เข้าถึงในระดับประเทศ เธอเข้าใจความกังวลเฉพาะของผู้ชมของเธอและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นโดยตรง
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ ได้แก่:
- กลุ่มประชากรผู้ชมที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างแท้จริง เพราะผู้สร้างใช้ผลิตภัณฑ์จริงในชีวิตประจำวัน
- ความยืดหยุ่นในการทดสอบข้อความที่หลากหลายผ่านผู้สร้างหลายคนพร้อมกัน
การดำเนินการต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
OnePlus สร้างโปรแกรมCreator Program ขึ้นทั้งหมด ซึ่งบุคคลสามารถสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แทนที่จะเป็นโพสต์แคมเปญเพียงครั้งเดียว สร้างการมองเห็นที่ยั่งยืน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: โปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์มักเกี่ยวข้องกับผู้สร้างสรรค์ขนาดเล็กหลายสิบหรือหลายร้อยคน ซึ่งแต่ละคนผลิตเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตีพิมพ์ตามตารางเวลาที่แตกต่างกัน และดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน
แดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทีมสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ระบุรูปแบบการมีส่วนร่วม และเข้าใจว่าผู้สร้างคนใดสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุด
เมื่อความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ดำเนินไปตลอดทั้งปี แดชบอร์ดจะทำหน้าที่เป็นชั้นข้อมูลประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แบรนด์จะมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรได้ผล อะไรที่ต้องปรับปรุง และครีเอเตอร์คนใดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากแหล่งวิเคราะห์ที่กระจัดกระจาย
5. วิดีโอแบบสั้นครองความสนใจของผู้ใช้
ผู้ใช้ Instagram ส่วนใหญ่ในอินเดียตอนนี้ ค้นพบแบรนด์ผ่านวิดีโอสั้น มากกว่าโพสต์แบบดั้งเดิม สิ่งนี้ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง
แบรนด์อย่าง Zomato ได้สร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียผ่าน Reels โดยแคมเปญ #EnjoyLargeMealsOnZomato ของพวกเขาได้ใช้ผู้มีอิทธิพลในการนำเสนอการส่งอาหารในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน ผสมผสานอารมณ์ขันกับการเล่าเรื่องที่กินใจ
แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จเพราะมันสอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนบริโภคเนื้อหาบนโทรศัพท์ของพวกเขาจริง ๆ ระหว่างการเดินทาง, เวลาพัก, และช่วงเวลาว่าง
Wakefitใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปในช่วงฤดูกาล IPL พวกเขาสร้างแคมเปญ Reels ที่มีความตลกขบขันและนำอินฟลูเอนเซอร์ชาวตะวันตกที่พูดภาษาฮินดีได้คล่องแคล่ว เช่น Drew Hicks และ Agu Stanley มาสร้างเนื้อหาตลกเกี่ยวกับปัญหาการนอนหลับ
การผสมผสานระหว่างใบหน้าจากทั่วโลกกับภาษาท้องถิ่นนี้ ส่งผลให้มียอดเข้าชมและแชร์นับล้านครั้ง แสดงให้เห็นว่า Reels สามารถเปิดโอกาสให้เกิด การทดลองสร้างสรรค์ ที่รูปแบบดั้งเดิมไม่สามารถเทียบได้
ข้อกำหนดรูปแบบแตกต่างจากประเภทเนื้อหาอื่น:
- ดึงดูดความสนใจของผู้ชมภายในสามวินาทีแรก ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเลื่อนผ่านไป
- เก็บวิดีโอไว้ระหว่าง 15 ถึง 60 วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาความสนใจ
- ใช้เสียงที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมีกลยุทธ์ เนื่องจากผู้สร้างที่ใช้เพลงอย่าง 'Heeriye' หรือ 'Tum Kya Mile'มีการมีส่วนร่วมสูงขึ้นถึง 3 เท่า
6. การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยพลังของ AI ขยายขอบเขตเกินกว่าการแบ่งกลุ่มขั้นพื้นฐาน
Tata Cliq ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาว่าผู้ซื้อสำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับอะไร จากนั้น นำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง
ผู้เข้าชมที่ใช้เวลาสำรวจเทคโนโลยีจะเห็นหน้าแรกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ตรงใจ ส่วนผู้ที่หลงใหลในแฟชั่นจะได้รับฟีดที่เน้นสไตล์ที่พวกเขาเคยสนใจมาก่อน
เทคโนโลยีนี้วิเคราะห์ข้อมูลหลายพันจุด: เวลาของวัน, ประเภทของอุปกรณ์, การซื้อที่ผ่านมา, ตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, การมีส่วนร่วมทางอีเมล, และพฤติกรรมการเรียกดู
ระบบ AIของ Swiggyตรวจจับรูปแบบการสั่งอาหารและนำเสนอร้านอาหารและเมนูที่แนะนำซึ่งผู้ใช้แต่ละคนรู้สึกคุ้นเคย
ระดับความเกี่ยวข้องนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาอยู่ในอารมณ์พร้อมตัดสินใจอยู่แล้ว
การประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพได้แก่:
- เนื้อหาการตลาดทางอีเมลแบบไดนามิกที่แสดงสินค้าที่แตกต่างกันให้กับผู้สมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน
- คำแนะนำเชิงคาดการณ์ที่แนะนำสินค้าให้ลูกค้าดูก่อนที่พวกเขาจะค้นหา
- แคมเปญอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณพฤติกรรมเฉพาะ
- การจัดสรรงบประมาณแบบเรียลไทม์ให้กับผลงานสร้างสรรค์และกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มูลนิธิต้องการการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งแรกที่แข็งแกร่ง.แบรนด์ต้องการแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าเพื่อรวมข้อมูลจากเว็บไซต์, แอป, อีเมล, และการติดต่อแบบออฟไลน์. หากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานนี้, AI ไม่สามารถปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
7. ทีวีเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมระดับพรีเมียมที่เลิกใช้เคเบิล
Mamaearth ได้ดำเนินแคมเปญ CTV บน Disney+ Hotstar สำหรับผลิตภัณฑ์ Ubtan Face Wash โดยใช้โฆษณาแบบเล่าเรื่องความยาว 30 วินาที นำแสดงโดย Shilpa Shetty Kundra เน้นเรื่องราวของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ และทุกสิ่งที่สัญญาว่าจะมอบ 'ผิวเปล่งประกายแบบเจ้าสาว'
ผลตอบแทนปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว: การรับรู้แบรนด์และความนิยมเพิ่มขึ้นประมาณ 9% และเจตนาในการซื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 19% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของแคมเปญทั่วไป
สภาพแวดล้อมในการรับชมมีความสำคัญ ผู้ชม CTV มักจะรับชมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหลายคน ซึ่งเพิ่มมูลค่าการรับชมให้มากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนช่องระหว่างโฆษณาได้น้อยกว่า เนื่องจากประสบการณ์การรับชมมีความตั้งใจมากกว่า
ข้อได้เปรียบของ CTV ได้แก่:
- การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมการรับชมและข้อมูลประชากร
- อัตราการสำเร็จที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวิดีโอมือถือ
- การติดตามแหล่งที่มาเพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงจากการแสดงโฆษณา
- การผสานรวมกับแคมเปญดิจิทัลที่กว้างขึ้นเพื่อการจำกัดความถี่
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง32% ของนักการตลาดเท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาติดตามการใช้จ่ายในสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลอย่างครอบคลุม แม้ว่าแคมเปญในปัจจุบันจะผสมผสานทั้งสองช่องทางมากกว่าที่เคยก็ตาม นี่แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
8. การค้นหาด้วยเสียงต้องการการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับการสนทนา
ตามการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมคาดว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 50%จะใช้ผู้ช่วยเสียงภายในปีหน้า
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะ การค้นหาด้วยเสียงแตกต่างจากการค้นหาด้วยข้อความอย่างพื้นฐาน ผู้คนพูดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ประโยคสนทนาที่ยาวขึ้นและคำถามที่สมบูรณ์ การค้นหาด้วยเสียงมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากความสะดวกในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ใช้หลายภาษา
บางคนอาจถามว่า 'Mere paas me petrol pump kaha hai?' (หาปั๊มน้ำมันใกล้ฉันในภาษาฮินดี) เมื่อพูดเทียบกับการพิมพ์ 'ปั๊มน้ำมันใกล้ฉัน'
แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง Google Assistant และ JioSaavn กำลังปรับแต่งความสามารถในการใช้เสียงให้รองรับสำเนียงอินเดียและภาษาถิ่นต่างๆ เทคโนโลยีนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อโมเดล AI เรียนรู้จากคำถามที่หลากหลายในลักษณะการพูดที่แตกต่างกัน
ข้อกำหนดในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเสียงประกอบด้วย:
- การสร้างเนื้อหาคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ตอบคำถามที่ผู้คนมักถามด้วยวาจา
- ใช้ภาษาสนทนาที่สอดคล้องกับรูปแบบการพูดตามธรรมชาติ
- การจัดโครงสร้างเนื้อหาสำหรับฟีเจอร์สแนปช็อตที่ผู้ช่วยเสียงอ่านออกเสียง
- การปรับให้เหมาะสมกับการค้นหาในท้องถิ่น เนื่องจากคำค้นหาด้วยเสียงจำนวนมากมีเจตนาเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิด 'ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก' กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว41% ของบริษัทต่างๆนำแนวคิดนี้มาใช้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 31%
9. การค้าผ่านบทสนทนาขยายตัวผ่าน WhatsApp
อินเดียมีผู้ใช้ WhatsApp จำนวน 853.8 ล้านคน ทำให้ประเทศนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลก. ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่มากนี้ได้เปลี่ยน WhatsApp จากแอปส่งข้อความเป็นแพลตฟอร์มการค้า.
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ การค้าเชิงสนทนา ถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลูกค้าชอบติดต่อธุรกิจผ่านข้อความในเวลาที่สะดวกมากกว่าการโทรศัพท์หรือส่งอีเมล
ตัวอย่างเช่น Nykaa ใช้ WhatsApp เพื่อส่งการติดตามคำสั่งซื้อที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย, คำแนะนำการดูแลผลิตภัณฑ์, และคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์. แนวทางนี้ได้ผลเพราะมันเปลี่ยนการสื่อสารหลังการขายจากการอัปเดตการซื้อขายเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง.
นำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้การสื่อสารรู้สึกเป็นประโยชน์:
- ใช้สื่อที่มีความหลากหลาย เช่น วิดีโอสั้นและแกลเลอรีหมุน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- แชร์ข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง เช่น การทิ้งรถเข็น
- อนุญาตให้มีการสนทนาแบบสองทางได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้
- รักษาการสมัครรับข้อมูลให้สะอาดและมีความหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทราบว่าจะได้รับอะไรและยังคงมีส่วนร่วมในระยะยาว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สร้างโครงสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์การค้าเชิงสนทนาของคุณในClickUp Docs
ทุกเทมเพลตข้อความ, แนวทางตอบกลับ, บทสคริปต์ข้อเสนอ, และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต้องคงความสอดคล้องกันในทุกทีมที่ติดต่อกับลูกค้า และ Docs ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
ด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง ประวัติเวอร์ชัน และสินทรัพย์ที่ฝังอยู่ ทีมงานสามารถสร้างคลังข้อมูลมาตรฐานการสื่อสารผ่าน WhatsApp ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้น การดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และประสบการณ์ลูกค้าที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในทุกจุดสัมผัส
10. การโฆษณาแบบโปรแกรมเมติกเข้าถึงผู้ชมที่อยู่นอกเขตเมืองใหญ่
การโฆษณาแบบโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะจงเป้าหมายไปยังเมืองระดับ 2 และระดับ 3 ด้วยความแม่นยำเช่นเดียวกับที่เคยทำได้เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น
Flipkart แสดงให้เห็นกลยุทธ์นี้ผ่านแนวทางการขยายตัวในระดับภูมิภาค แบรนด์ได้ขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางตั้งแต่วันแรก โดยมุ่งเน้นไปที่เมืองระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งมีการเติบโตของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น แคมเปญ 'India Ka Fashion Capital' ของพวกเขาช่วยให้ Flipkartมีผู้ใช้เกิน100 ล้านคนบน YouTube เพียงอย่างเดียวใน10 วันแรก ขณะที่แคมเปญก่อนหน้านี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้การเข้าถึงเช่นเดียวกัน
วิธีการนี้ได้ผลเพราะแคมเปญที่มุ่งเป้าไปยังเมืองระดับ 2 และระดับ 3 ต้องการข้อความที่แตกต่างจากแคมเปญในเมืองใหญ่
ความซับซ้อนในการกำหนดเป้าหมายประกอบด้วย:
- การนำเสนอสื่อโฆษณาที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ในเมือง โดยเน้นความเร็วและผลิตภัณฑ์พรีเมียม มุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าและการชำระเงินปลายทาง (COD)
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ชมในช่วงสัปดาห์แรกของแคมเปญเพื่อปรับแต่งข้อความในช่วงถัดไป
- การใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะเจาะจง
- การโฆษณาซ้ำเพื่อเชื่อมต่อใหม่กับผู้บริโภคที่แสดงความสนใจในครั้งแรก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 17 ของเนเธอร์แลนด์ หนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์โฆษณาที่พิมพ์ครั้งแรกของโลกนับพันรายการ และภายในปี 1675 มีโฆษณามากกว่า 6,000 รายการหมุนเวียนอยู่ในนั้น ซึ่งทำให้หนังสือพิมพ์ดัตช์เหล่านั้นเทียบเท่ากับ 'เครือข่ายโฆษณา' ในศตวรรษที่ 17
ความท้าทายที่นักการตลาดในอินเดียอาจเผชิญ
ทีมการตลาดทั่วอินเดียกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แต่พื้นดินใต้เท้าของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าเดิม นี่คืออุปสรรคสำคัญบางประการที่คุณอาจต้องเผชิญในปีที่จะมาถึงนี้ 🗓️
|ความท้าทาย
|ความหมาย
|ทำไมจึงสำคัญในอินเดีย
|ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น
|ช่องทางที่ต้องชำระเงินกำลังมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นใน Meta, Google และตลาดออนไลน์
|แบรนด์ต้องการงบประมาณที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร
|การกระจายตัวของข้อมูล
|ข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ CRM, แพลตฟอร์มโฆษณา, เว็บไซต์, ตลาดออนไลน์, และช่องทางออฟไลน์
|ยากที่จะสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าและดำเนินการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมได้อย่างแม่นยำ
|ช่องว่างในการวัดและการระบุแหล่งที่มา
|การสูญเสียสัญญาณ, การติดตามที่จำกัด, และการรายงานแพลตฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงลดลง
|นำไปสู่การใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจด้านประสิทธิภาพที่อ่อนแอ
|การอิ่มตัวของแพลตฟอร์ม
|ทุกหมวดหมู่เต็มไปด้วยโฆษณา ตลาด และแพลตฟอร์มโซเชียล
|การเข้าถึงแบบออร์แกนิกลดลงและประสิทธิภาพของโฆษณาแบบชำระเงินลดลงเร็วกว่า
|ความซับซ้อนของเนื้อหาในภูมิภาค
|ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของอินเดียต้องการการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
|การปรับขนาดเนื้อหาสำหรับหลายรัฐกลายเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน
|ช่องว่างทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์
|ทีมขาดประสบการณ์ตรงในด้านการออกแบบคำสั่งและกระบวนการทำงานของแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ชะลอการนำระบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้
|ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
|การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรอบการให้ความยินยอม และนโยบายของแพลตฟอร์มกำลังเข้มงวดมากขึ้น
|นักการตลาดดิจิทัลต้องปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและลดความเสี่ยง
วิธีที่ทีมการตลาดสามารถเตรียมตัวได้ (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
ทีมการตลาดในอินเดียต้องเผชิญกับวงจรที่รวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม ความต้องการด้านความคิดสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชม แผนงานมีการพัฒนาทุกไตรมาส และทีมต้องการระบบที่รองรับทั้งความเร็วและความแม่นยำ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยให้ทีมสร้างจังหวะนั้นได้
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มันช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในการทำงาน ทำให้เป้าหมาย ความคิด งาน และเอกสารต่างๆ เชื่อมโยงกัน การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ทีมดำเนินการได้เร็วขึ้นและปรับปรุงแคมเปญต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
นี่คือวิธีที่จะช่วยได้ 📁
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
การตัดสินใจทางการตลาดล้มเหลวเมื่อประสิทธิภาพของแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า, และข้อมูลงบประมาณอยู่ในระบบที่แยกจากกัน. ก่อนที่คุณจะสามารถปรับปรุงอะไรได้, คุณต้องมีการมองเห็นที่สมบูรณ์.
เริ่มต้นด้วยการระบุทุกแพลตฟอร์มที่ข้อมูลการตลาดปัจจุบันอยู่:
- การวิเคราะห์แคมเปญจากช่องทางดิจิทัลแบบชำระเงินและความพยายามทางการตลาดแบบออร์แกนิก
- ประสิทธิภาพของเนื้อหาบนโซเชียล อีเมล และเว็บไซต์
- ความคิดเห็นจากลูกค้าจากการสำรวจ, รีวิว, และตั๋วการสนับสนุน
- ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขายที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
- การติดตามงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรข้ามโครงการ
ดึงข้อมูลเหล่านี้มาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ทีมของคุณสามารถดูประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ เมื่อข้อมูลเชื่อมต่อกัน คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบที่ระบบแยกส่วนซ่อนไว้
🚀 ข้อดีของ ClickUp: ติดตามสถานะของแคมเปญ, ความสามารถของทีม, และรูปแบบการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องสลับบริบทในแดชบอร์ด
บัตรแบบกำหนดเองใน ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งข้อมูลให้เป็นมุมมองที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เช่น:
- การ์ดแผนภูมิเส้น: ติดตามแนวโน้มการตลาดตามเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงของ ROAS หรือ CTR
- การ์ดแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบช่องทาง แคมเปญ หรือกลุ่มเป้าหมายแบบเคียงข้างกัน
- การ์ดแผนภูมิวงกลม: แสดงการแบ่งสัดส่วน เช่น การแบ่งงบประมาณหรือแหล่งที่มาของลีด
- บัตรแผนภูมิแบตเตอรี่: แสดงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของแคมเปญหรือการผลิตเนื้อหา
- บัตรคำนวณ: คำนวณยอดรวม, ค่าเฉลี่ย, และสูตรเช่น ค่าใช้จ่ายต่อผู้ติดต่อหรือความแตกต่างของค่าใช้จ่าย
- บัตรพอร์ตโฟลิโอ: สรุปสถานะของแคมเปญหรือสายงานต่าง ๆ ในมุมมองเดียว
- บัตรบล็อกข้อความ: เพิ่มบันทึก, เน้น, หรือบริบทการเล่าเรื่องถัดจากข้อมูล
- บัตรสนทนา: จดบันทึกคำถาม การตัดสินใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ด
- บัตรค้นหา: ดึงรายการเป้าหมาย เช่น งานเร่งด่วน รายการที่ต้องตรวจสอบ หรืองานที่ถูกบล็อก
ขั้นตอนที่ 2: ฝัง AI ลงในกระบวนการทำงานของคุณ
ส่วนใหญ่ของวันของนักการตลาดหายไปกับการร่างโพสต์ทางสังคม,การวิเคราะห์แผนการตลาด, การแบ่งกลุ่มผู้ชม, และการติดตามคู่แข่ง.
ปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และงานสร้างสรรค์
ระบุจุดที่ AI ส่งผลกระทบสูงสุด:
- การสร้างเนื้อหา ช่วยเร่งกระบวนการร่างฉบับแรกสำหรับอีเมล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบล็อก
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวโดยอัตโนมัติ
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม เกิดขึ้นตามรูปแบบพฤติกรรมที่พบในจุดสัมผัสต่างๆ
- การติดตามเชิงแข่งขัน ระบุแนวโน้มการตลาดดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นำ AI ไปใช้ในจุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์ได้ ไม่ใช่ในจุดที่จะมาแทนที่การคิดเชิงกลยุทธ์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้AI เชิงบริบทเพื่อให้งานการตลาดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องClickUp Brainอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณถามเกี่ยวกับสถานะโครงการ กำหนดเวลา หรือรายละเอียดผู้รับผิดชอบ มันจะดึงคำตอบตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาถาม ClickUp Brain ว่า: 'คุณช่วยแสดงบทความที่สร้างการเข้าชมและการมีส่วนร่วมสูงสุดในเดือนที่แล้วให้ฉันดูได้ไหม?'
เครื่องมือการตลาดด้วย AIวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บไว้ในเวิร์กสเปซและแสดงรายละเอียดที่เน้นบทความที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวนการเข้าชมต่อเดือน และโพสต์ที่ทำให้ผู้อ่านอยู่บนหน้าได้นานที่สุด จากนั้นผู้นำจะใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้ในการตัดสินใจว่าหัวข้อใดควรได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในสปรินต์ถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: สร้างการทดลองอย่างเป็นระบบในการพัฒนาแคมเปญ
กลยุทธ์การตลาดแบบคงที่ตายในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง คู่แข่งของคุณทดสอบข้อความ รูปแบบสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย และการผสมผสานช่องทางต่างๆ ทุกสัปดาห์ ทีมที่เปิดตัวแคมเปญและหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะสูญเสียตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
จัดตั้งกรอบการทดสอบที่ทีมของคุณปฏิบัติตามสำหรับทุกโครงการ:
- พัฒนาสมมติฐานที่มีรากฐานมาจากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมา
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาด (KPI)ก่อนเปิดตัว เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ซึ่งแยกตัวแปรเฉพาะ
- บันทึกผลการทดสอบทันทีหลังจากสิ้นสุดการทดสอบแต่ละครั้ง
ติดตามประสิทธิภาพของการทดลองแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถยุติการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่ำได้อย่างรวดเร็ว และขยายผลสำเร็จได้เร็วขึ้น การทดลองอย่างเป็นระบบช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กร และทีมของคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะคุณสร้างบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่พิสูจน์แล้ว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องใช้ SaaS หลายระบบด้วย AI Cards ในแดชบอร์ดของ ClickUpการ์ดเหล่านี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถอ่านข้อมูลประสิทธิภาพและความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมแคมเปญจริงใน ClickUp
ลองใช้ประเภทบัตร AI เหล่านี้:
- บัตรสมอง AI: ใช้คำสั่ง AI ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคำถามด้านการตลาด
- การ์ดสรุปกิจกรรม AI: สรุปกิจกรรมล่าสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- บัตรสรุปการประชุมทีม AI: สรุปกิจกรรมสำหรับบุคคลหรือทีมเฉพาะ
- บัตรสรุปสำหรับผู้บริหารโดย AI: สร้างภาพรวมที่ทันสมัยของสุขภาพและสถานะ
- บัตรอัปเดตโครงการ AI: สร้างสรุปความคืบหน้าโครงการในระดับสูง
ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำซึ่งทำให้การดำเนินแคมเปญช้าลง
การส่งงานแบบแมนนวลทำลายแรงขับเคลื่อน การอนุมัติค้างอยู่ในอีเมล สถานะต้องอัปเดตผ่านข้อความใน Slack และการประชุมติดตามงาน การมอบหมายงานเกิดขึ้นผ่านสเปรดชีต และการแจ้งเตือนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาถึงล่าช้าหรือถูกลืมไปโดยสิ้นเชิง
ระบุทุกงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆ ในแคมเปญของคุณ แผนผังลำดับการอนุมัติ ตัวกระตุ้นการอัปเดตสถานะ กฎการมอบหมายงาน และลำดับการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบอัตโนมัติช่วยขจัดจุดเสียดทานเหล่านี้ ทำให้แคมเปญสามารถดำเนินการตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัวได้ภายในเวลาเพียงครึ่งเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยClickUp Automations เพียงกำหนดกฎครั้งเดียว ClickUp จะดำเนินการตามกฎนั้นทุกครั้งที่เงื่อนไขตรงกัน
ตัวอย่างเช่น ผู้นำแคมเปญเปลี่ยนสถานะงานเป็น 'พร้อมตรวจสอบ' และระบบจะมอบหมายงานนั้นให้กับผู้จัดการอนุมัติทันที นักออกแบบอัปโหลดสินทรัพย์สุดท้าย และงานจะเปลี่ยนเป็น 'กำหนดเวลา' ในขณะที่ ClickUp จะส่งการอัปเดตไปยังเจ้าของช่องทาง
ClickUp Agentsยกระดับสิ่งนี้ไปอีกขั้น พวกเขาดำเนินการตามข้อมูล รูปแบบ และบริบทภายในพื้นที่ทำงาน จากนั้นจึงทำงานที่ปกติต้องใช้เวลาหลายนาทีสำหรับคนให้เสร็จสิ้น
สมมติว่าคุณสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) เพื่อตรวจสอบความรู้สึกในความคิดเห็นของลูกค้า ตัวแทนนี้จะมอบหมายงานสำหรับความคิดเห็นเชิงลบและสร้างลำดับการติดตามผลที่ช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับสัญญาณการเลิกใช้บริการได้ทันท่วงที
ดูวิดีโอนี้เพื่อสร้างของคุณเอง:
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึก
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานจัดการงานในระดับผิวเผิน. ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสามารถเจาะลึกเข้าไปในแบบแผนข้อมูลที่ซับซ้อน, ทำนายผลลัพธ์ของแคมเปญ, สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมที่ซับซ้อน, และให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้การตัดสินใจในระดับผู้นำมีข้อมูลรองรับ.
ปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในจุดที่การวิเคราะห์เชิงลึกมีความสำคัญสูงสุด เช่น:
- ทำนายว่ากลุ่มผู้ชมใดจะตอบสนองต่อข้อความเฉพาะก่อนที่คุณจะใช้งบประมาณ
- ระบุรูปแบบข้ามช่องทางที่เผยให้เห็นโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้
- สร้างคำแนะนำเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีตและแนวโน้มการตลาดล่าสุด
ระดับของสติปัญญาที่แยกทีมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดออกจากทีมที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมการตลาดต้องการ AI ที่มีความสามารถเชิงกลยุทธ์และเข้าใจงานของคุณClickUp BrainGPTกลายเป็นส่วนขยายที่ทรงพลังของงานคุณที่เหนือกว่าพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
แอปเดสก์ท็อปและส่วนขยาย Chrome ของมันช่วยคุณ:
- รวมการค้นหาใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) และเว็บในหนึ่งคำสั่งค้นหา
- ตอบคำถามที่ซับซ้อนโดยใช้บริบทจากงาน เอกสาร การประชุม และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
- แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่พิมพ์และรายการที่ต้องดำเนินการได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่าด้วยClickUp Talk to Text
- ใช้ AI แบบหลายโมเดล (เช่น ChatGPT, Claude, Gemini) ในอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อการให้เหตุผลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรูปแบบผลลัพธ์ที่หลากหลาย
- ดึงข้อมูลข่าวกรองจากไฟล์และบริบทของโครงการที่ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้
- เปลี่ยนเนื้อหาในเบราว์เซอร์ให้เป็นสรุปหรือรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยส่วนขยาย Chrome
ขั้นตอนที่ 6: ผลิตเนื้อหาให้เป็นระบบอุตสาหกรรม
ผู้ชมชาวอินเดียต้องการเนื้อหาในภาษาฮินดี, อังกฤษ, ทมิฬ, เตลูกู, และภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ บน YouTube, Instagram, WhatsApp, และแพลตฟอร์มที่กำลังเกิดขึ้นใหม่พร้อมกัน การผลิตด้วยมือไม่สามารถขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ได้
สร้างระบบเนื้อหาที่สมดุลระหว่างความเร็วและมาตรฐานของแบรนด์:
- กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนพร้อมผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละประเภทของเนื้อหา
- จัดตั้งจุดอนุมัติที่รักษาความสอดคล้อง
- สร้างแม่แบบปฏิทินเนื้อหาที่ช่วยเร่งการผลิตโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อระบุสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
AI ช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาในปริมาณมากในขณะที่ทีมของคุณยังคงควบคุมความคิดสร้างสรรค์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ได้ เพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาและหัวข้อที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า และลดการผลิตเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมคอนเทนต์ผลิตงานได้มากกว่าที่เคย และ ClickUp Brain ยังคงรักษาจังหวะนั้นไว้โดยไม่สูญเสียความสม่ำเสมอ มันรู้แนวทางของแบรนด์ กฎการใช้โทนเสียง และเนื้อหาที่เก็บไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณอยู่แล้ว บริบทนี้ถูกนำมาใช้ในทุกคำแนะนำ เพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องโดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขนาน
สมมติว่าผู้นำด้านเนื้อหาคนหนึ่งกำลังเตรียมเนื้อหาสำหรับแคมเปญช่วงเทศกาล เธอถาม ClickUp Brain ว่า: 'ช่วยร่างโพสต์โซเชียลสำหรับข้อเสนอส่วนลดเทศกาลดิวาลีของเรา โดยใช้โทนเสียงของแบรนด์และข้อความที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปีที่แล้วในพื้นที่นี้'
สร้างเวอร์ชัน LinkedIn สั้น ๆ, คำบรรยาย Instagram ที่กระชับ, และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่สะท้อนสไตล์ที่เคยสร้างการมีส่วนร่วมสูงมาก่อน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการขยายการตลาดดิจิทัล
ระบบนิเวศดิจิทัลของอินเดียให้รางวัลแก่แบรนด์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ยังคงยึดมั่นในความเป็นจริงท้องถิ่น การขยายตัวที่นี่ต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่าง นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรนำไปใช้ 📋
ทดสอบการทดลองกำหนดราคาในเมืองระดับ 2 และระดับ 3
ผู้บริโภคในเมืองขนาดเล็กมีปฏิกิริยาต่อโครงสร้างราคาแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายในเมืองใหญ่ ให้ทำการทดสอบ A/B กับรูปแบบการชำระเงิน—ตัวเลือกการผ่อนชำระรายเดือน, รอบการชำระเงินรายสัปดาห์, ระยะเวลาทดลองใช้—และติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงตามภูมิภาค
ความไวต่อราคาแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองปูเน่และเมืองปัฏนา ดังนั้นโครงสร้างราคาของคุณควรสะท้อนถึงอำนาจซื้อและความชอบในการชำระเงินของท้องถิ่น ปรับตามข้อมูลจริง ไม่ใช่การคาดคะเน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ยุโรปยุคกลางมี 'ผู้ประกาศข่าวประจำเมือง' ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายโฆษณาเคลื่อนที่ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านได้แบรนด์ต่างๆ จึงจ้างผู้ประกาศข่าวให้ตะโกนโฆษณาตามท้องถนนที่พลุกพล่าน
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการชำระเงิน
การเลือกวิธีการชำระเงินเผยให้เห็นมากกว่าอายุหรือระดับรายได้ สร้างเส้นทางการแปลงที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้กระเป๋าเงิน ผู้ใช้ UPI และผู้ใช้บัตรเครดิต
ผู้ใช้กระเป๋าเงินมักมองหาเงินคืนและส่วนลดทันที ผู้ใช้ UPI ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความเรียบง่าย ผู้ใช้บัตรเครดิตตอบสนองต่อคะแนนสะสมและสิทธิพิเศษระดับพรีเมียม
ออกแบบหน้า landing page ข้อเสนอ และข้อความสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายแยกกัน
เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับAI ในการตลาด กรุณาชมวิดีโอนี้:
สร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบไฮเปอร์โลคัลในชุมชนที่อยู่อาศัย
ความเร็วในการจัดส่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราการแปลงและการซื้อซ้ำ ระบุพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ไวท์ฟิลด์ในบังกาลอร์, โพไวในมุมไบ และกาชิโบว์ลีในไฮเดอราบาด เพื่อจัดตั้งคลังสินค้าขนาดเล็กที่สต็อกสินค้าที่ขายดีอย่างรวดเร็ว
ลดช่วงเวลาการจัดส่งจาก 24 ชั่วโมงเหลือ 2-4 ชั่วโมง การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นจะสร้างการบอกต่อแบบปากต่อปากภายในอาคารชุดและชุมชนที่อยู่อาศัย
🔍 คุณทราบหรือไม่? 35% ของนักการตลาด B2Bกล่าวว่าองค์กรของตนใช้แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้ว แต่ทุกองค์กรอยู่ในระดับความพร้อมที่แตกต่างกันมาก ประมาณ 20% ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ 48% กำลังพัฒนาเคสการใช้งาน และ 24% ได้นำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานแล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์สร้างสรรค์สำหรับพฤติกรรมการค้นหาในภาษาท้องถิ่น
ชาวอินเดียค้นหาแตกต่างกันในภาษาท้องถิ่น
ผู้ใช้ภาษาฮินดีพิมพ์ว่า 'shaadi ke kapde' (ชุดแต่งงาน) ไม่ใช่ 'bridal wear' ผู้ใช้ภาษามาลายาลัมค้นหา 'sadya recipes' ในช่วงเทศกาลโอนัม ไม่ใช่ 'Kerala feast menu'
ตรวจสอบกลยุทธ์คำค้นหาและสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณให้สอดคล้องกับวิธีที่ผู้ชมในภูมิภาคค้นหาจริง ๆ ใช้ผู้พูดภาษาแม่เพื่อตรวจสอบการแปล; การแปลแบบตรงตัวมักพลาดบริบททางวัฒนธรรมและเจตนาการค้นหา
ร่วมมือกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นเพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะสุดท้าย
การเข้าถึงอีคอมเมิร์ซยังคงอยู่ในระดับต่ำในหลายชุมชน เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
ร่วมมือกับร้านค้าในละแวกใกล้เคียงเป็นจุดรับสินค้าหรือศูนย์สาธิต ให้ลูกค้าได้สัมผัส ทดลอง และรับสินค้าจากร้านค้าที่คุ้นเคย
โมเดลไฮบริดนี้ช่วยลดอัตราการคืนสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดที่การทำธุรกรรมดิจิทัลยังคงเผชิญกับความสงสัย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1908นักการตลาดชาวอังกฤษ โทมัส เจ. บาร์แรตต์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขนานนามว่า 'บิดาแห่งการโฆษณาสมัยใหม่' ได้ดำเนินแคมเปญที่ชาญฉลาดสำหรับสบู่ Pears โดยใช้ศิลปะ คำขวัญ และการนำเสนอซ้ำ หนึ่งในโฆษณาของเขาถึงกับนำภาพวาดยุควิกตอเรียชื่อ Bubbles มาใช้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงสบู่กับความสะดวกสบายในบ้านและสถานะทางสังคม ซึ่งเป็นตัวอย่างแรกของการสร้างแบรนด์
ลองใช้แม่แบบการตลาดเพื่อเพิ่มความเร็ว
ทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงพึ่งพาแม่แบบแคมเปญการตลาดเพื่อมาตรฐานการวางแผนลดการตั้งค่าด้วยตนเอง และทำให้ทุกแคมเปญสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว แม่แบบที่มั่นคงช่วยให้ทีมมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย ระยะเวลา ความรับผิดชอบ และขีดความสามารถก่อนที่การผลิตจะเริ่มต้น
นี่คือตัวเลือกบางประการ 🗒️
แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้ให้กับทีมการตลาดสำหรับการออกแบบ จัดระเบียบ และติดตามงานแคมเปญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบ
ประกอบด้วย:
- สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ถูกบล็อก, ยกเลิก, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ วางแผนไว้
- คลิกที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ผลลัพธ์, ทีมที่มอบหมาย, ไฟล์, และ เป้าหมาย เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับแต่ละงาน
- มุมมองในตัวหลายแบบ รวมถึง มุมมองปฏิทิน, มุมมองรายการแผนการดำเนินการ, มุมมองตามทีม, และ มุมมองเริ่มต้นที่นี่
เทมเพลตไทม์ไลน์การตลาด ClickUp
เทมเพลตไทม์ไลน์การตลาดของClickUpเปลี่ยนตารางเวลาแคมเปญที่ซับซ้อนให้กลายเป็นลำดับภาพที่ชัดเจน ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, ประเมินผล, ดำเนินการ, ยังไม่เริ่มต้น และ วางแผนเพื่อการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้น
- ประเภทงาน, ความพยายาม, ไตรมาส, ผู้นำทางการตลาด, และ ช่องทาง, เพื่อเพิ่มโครงสร้างและความชัดเจนให้กับทุกกิจกรรม
- มุมมองแบบรวดเร็ว เช่น มุมมองกิจกรรม, มุมมองท่องาน, มุมมองความจุของโอกาสทางการตลาด, มุมมองไทม์ไลน์, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
ก้าวต่อไปของคุณเริ่มต้นที่ ClickUp
แนวโน้มการตลาดในอินเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่รอใคร แนวโน้มพัฒนา แพลตฟอร์มเปลี่ยนทิศทางในชั่วข้ามคืน และความคาดหวังของผู้ชมเพิ่มขึ้นกับทุกประสบการณ์ใหม่ที่พวกเขาพบเจอ
อย่างไรก็ตาม การรักษาความเป็นผู้นำต้องอาศัยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องและการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น ซึ่ง ClickUp สามารถมอบให้ได้
แดชบอร์ดรวบรวมประสิทธิภาพ ความสามารถ และสุขภาพของแคมเปญไว้ในมุมมองเดียว ทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับแท็บ ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องส่งต่อซ้ำๆ และทำให้แคมเปญดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องคอยติดตามการแจ้งเตือน ClickUp Brain และ BrainGPT พัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานนี้ด้วยคำตอบตามบริบทและการสนับสนุนเนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
เมื่อทีมต้องการความชัดเจนในไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน เทมเพลตการตลาดจะช่วยให้เห็นความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน
หากคุณต้องการให้การตลาดของคุณรู้สึกประสานงานได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลของอินเดียได้ดีขึ้น ClickUp ให้คุณมีคุณสมบัติที่จะทำให้คุณสามารถดำเนินแคมเปญทุกแคมเปญได้ด้วยความมั่นใจและความชัดเจน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แบรนด์ต่างๆ กำลังลงทุนมากขึ้นในเนื้อหาที่สร้างโดย AI การตลาดเชิงประสิทธิภาพ โปรแกรมการรักษาลูกค้า และความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ นอกจากนี้ เนื้อหาในภูมิภาคและวิดีโอสั้นยังเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกด้วย
AI ช่วยให้ทีมสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น ปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับบุคคล วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทดลองและการขยายแคมเปญทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกำลังมุ่งสู่ผู้สร้างเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาแบบ UGC และข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพ แบรนด์ต่างๆ ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่วัดได้มากขึ้นแทนที่จะเป็นจำนวนผู้ติดตาม
ใช่ เพราะผู้ใช้ใหม่ส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตชอบเนื้อหาในภาษาท้องถิ่น แบรนด์ที่สื่อสารกับผู้ชมในบริบทภูมิภาคของพวกเขาจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าที่ดีขึ้น
นักการตลาดควรทบทวนวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลลูกค้า อัปเดตกระบวนการขอความยินยอม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน นโยบายข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยง
ทีมได้รับประโยชน์จากเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI, แพลตฟอร์ม CRM, เครื่องมือวิเคราะห์, แดชบอร์ดประสิทธิภาพโฆษณา และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่รวมแคมเปญ, ข้อมูล และการรายงานไว้ในที่เดียว