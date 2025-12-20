Google Workspace Studio กับ ClickUp Agents: วิธีเลือก

การวิจัยเกี่ยวกับการนำมาใช้ของ AI เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ:88% ขององค์กรในปัจจุบันใช้AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม มีเพียง 7% เท่านั้นที่ได้ขยายการใช้งาน AI ไปทั่วทั้งองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ อีก 31% กำลังอยู่ในกระบวนการขยายการใช้งาน ในขณะที่ 30% ยังคงอยู่ในระยะนำร่องของโครงการ AI ของตน
เห็นได้ชัดว่าหลายทีมกำลังทดลองใช้ AI แต่มีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ไปถึงจุดที่ AI ถูกผสานรวมเข้ากับการทำงานประจำวันอย่างสมบูรณ์
ดังนั้น เมื่อทีมเริ่มสำรวจการใช้ AI สำหรับการทำงาน ตัวเลือกอาจรู้สึกท่วมท้น
ตัวอย่างเช่น Google Workspace Studio นำ AI มาใช้โดยตรงใน Gmail, Docs และ Google Sheets ในทางกลับกันClickUpAgents ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติ จัดการโครงการ และทำให้งานข้ามสายงานสอดคล้องกัน
ทั้งสองต่างสัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลา แต่รูปแบบที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอาจแตกต่างกันอย่างมาก
ดังนั้น ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ Google Workspace Studio กับ ClickUp Agents อย่างละเอียด เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนจากการทดลองใช้ AI ไปสู่การใช้งานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents ในมุมมองเปรียบเทียบ
นี่คือความแตกต่างระหว่าง Google Workspace Studio กับ ClickUp Agents
|ลักษณะ
|Google Workspace Studio
|คลิกอัพ เอเจนต์
|วัตถุประสงค์หลัก
|ทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนในแอป Google เช่น อีเมล เอกสาร และการแชทเป็นอัตโนมัติด้วย Gemini
|การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การจัดการความรู้, และกระบวนการทำงานตามบทบาท
|วิธีการสร้าง
|ข้อความเริ่มต้นในภาษาธรรมชาติสำหรับผู้เริ่มต้น ขั้นตอน และตัวแปร; ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
|ฟีเจอร์ AI สนทนาที่ผสานรวมอยู่ทุกที่ ตัวแทนที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการและทีม
|ทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติ
|เวลา/วันที่, อีเมลจากบุคคลเฉพาะ; จัดลำดับงานเช่นการสรุปหรือการติดป้ายกำกับ
|วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ทำนายจุดติดขัด, อัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญ, และปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงาน
|การบูรณาการ
|Gmail, Drive, Chat, Calendar; ของบุคคลที่สาม เช่น Jira, Asana, Salesforce
|1,000+ แอป รวมถึง Slack, GitHub, Zapier; เป็นแอปในตัวสำหรับลำดับชั้นของ ClickUp (พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ)
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|การวิเคราะห์ความรู้สึก, การสรุป, การสกัดข้อมูล, การสร้างเนื้อหา
|การค้นหาด้วย AI, การเขียน, การสรุป, การถอดความ, การสร้างป้ายกำกับ, การรายงานขั้นสูง, ข้อมูลเชิงลึกเชิงรุก
|กรณีการใช้งาน
|ตอบอีเมล, อัปเดตสเปรดชีต, สรุปการประชุม, กำหนดตารางกิจกรรม
|การจัดลำดับความสำคัญของบั๊ก, การตรวจสอบโค้ด, การปรับปรุงสปรินต์, ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด, การปรับปรุงกระบวนการ
|การแบ่งปันและการร่วมมือ
|แชร์ไฟล์ผ่าน Drive, แจ้งเตือนทีม
|แชทตามบริบท เอกสารแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ด การเข้าถึงสำหรับแขก และ AI สำหรับทั้งทีม
|ความสามารถในการขยายขนาด
|มีให้บริการในแผนธุรกิจ/องค์กร; การเปิดตัวทั่วไปกำลังดำเนินการ
|จัดการทีมขนาดใหญ่ (Fortune 500); ปรับแต่งได้ไม่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
|จุดแข็ง
|ง่ายสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เน้น Google; แบบเรียลไทม์ทั่วทั้ง Workspace
|แพลตฟอร์มครบวงจรพร้อมมุมมองโครงการที่เหนือกว่า ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำลึก
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่ซึ่งตัวแทน AI ทำงานโดยตรงภายในงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณ
ไม่มีการกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันหรือเสียเวลาในการสลับบริบท
ด้วย ClickUp 4.0 งาน เอกสาร ความรู้ กระทู้แชท บันทึกการประชุม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมดของคุณจะเชื่อมต่อกันในที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสามารถสร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานที่แยกจากกันและแอปพลิเคชันหลายตัว
คุณสมบัติของ ClickUp
มาเจาะลึกถึงสิ่งที่ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์มีให้:
คุณสมบัติ #1: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน
ClickUp Agentsคือผู้ช่วยอัตโนมัติที่สร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณ ซึ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังและจัดการงานที่ซ้ำซากหรืองานที่ต้องใช้บริบทมาก พวกเขาตระหนักถึงบริบท ดังนั้นจึงรู้ว่ามีอะไรอยู่ในงาน เอกสาร แชท และอื่นๆ ของคุณ และดำเนินการโดยไม่ต้องให้คุณต้องเรียกใช้งานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ในการสร้างพวกเขา!
คุณจะได้รับชุดตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานและเริ่มใช้งานได้ทันที ตัวแทนเหล่านี้เป็นแม่แบบหรือตัวแทน 'สำเร็จรูป' ที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั่วไป โดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ
นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
- คำตอบจากตัวแทน ที่ตอบกลับด้วยคำตอบที่เหมาะสมซึ่งดึงมาจากบริบทในพื้นที่ทำงานของคุณในช่องแชท ClickUp
- รายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ สำหรับตัวแทนที่สร้างการอัปเดตตามปกติสำหรับพื้นที่, โฟลเดอร์, หรือรายการตามกำหนดการ
- ตัวแทนสรุปกิจกรรม ที่สรุปกิจกรรมของทีมในเวลาที่กำหนด
คุณสามารถใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการกระบวนการทำงานของ AIแบบมาตรฐานพร้อมการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
ในทางกลับกัน คุณมีClickUp Custom Agentsที่ให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองด้วยตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สิ่งเหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าและช่วยให้คุณปรับแต่งสิ่งที่ตัวแทนทำ เวลาที่ทำงาน และวิธีการโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณ นี่คือตัวอย่างจากทีมของเรา:
ตัวแทนระดับซูเปอร์เหล่านี้ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบเหล่านี้:
- ทริกเกอร์: เหตุการณ์ใดที่ทำให้เอเจนต์ทำงาน (เช่น ข้อความที่โพสต์หรือการอัปเดตงาน)
- เงื่อนไข: กฎที่กำหนดว่าผู้กระทำควรดำเนินการหรือไม่ (เช่น ตอบกลับเฉพาะเมื่อข้อความมีคำถามที่ชัดเจน)
- การกระทำ: สิ่งที่ตัวแทนทำจริง ๆ (เช่น การโพสต์คำตอบ, การสร้างงาน, หรือการสรุปข้อมูล)
- ความรู้และเครื่องมือ: ข้อมูลที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ และเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น หากทีมสนับสนุนของคุณได้รับคำถามจำนวนมากในช่องแชท คุณสามารถสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองที่สามารถ:
- ถูกกระตุ้นเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา
- จะตอบกลับเฉพาะเมื่อข้อความดูเหมือนคำถาม
- ใช้เอกสารและงานในพื้นที่ทำงานเป็น 'ฐานความรู้'
- ตอบกลับด้วยคำตอบที่มีความรู้และถูกต้องตามบริบท
คุณสมบัติ #2: ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงบริบทจากงาน เอกสาร แชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อเพื่อทำงานอัตโนมัติเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AIเป็นเครือข่ายที่ 'ทำงานตลอดเวลา' ที่เชื่อมต่อผู้คน โครงการ และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน
มันมอบคำตอบตามบริบทของงาน เอกสาร กำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และการสนทนาได้ทันที ทีมงานสามารถเรียกดูข้อกำหนด ค้นหาการตัดสินใจ หรือระลึกถึงสาเหตุที่สถานะของงานเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารหรือเส้นทางการสนทนาหลายชั้น
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ทำไม งานการผสานระบบ API ถึงถูกย้ายกลับไปที่ 'กำลังดำเนินการ'? สรุปการอภิปรายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
- ดึงข้อกำหนดสำหรับการ อัปเดตกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน จากเอกสารและงานที่เชื่อมโยงทั้งหมด
- ค้นหาการประชุมที่เราได้สรุปขอบเขตสำหรับ ฟีเจอร์ XYZ และสรุปการตัดสินใจ
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยอัตโนมัติในกระบวนการทำงานประจำที่กินเวลามากของโครงการได้อีกด้วย มันสามารถสรุปหัวข้องานที่ยาว, สร้างการอัปเดตหรือการประชุมสั้น, และร่างเอกสารหรือแผนโครงการได้
ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังสามารถช่วยคุณสร้างตัวแทนได้อีกด้วย เพียงแค่เริ่มการสนทนากับ BrainGPT โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ และมันจะนำทางคุณ!
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แทนที่เครื่องมือ AI ที่แยกส่วนและไม่เชื่อมโยงกันด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เข้าใจบริบทเดียว:ClickUp BrainGPT มันเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณในทุกแอปและแพลตฟอร์ม รวมการค้นหา การทำงานอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และคำสั่งด้วยเสียงเข้าด้วยกัน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อกำจัดAI Sprawl:
- พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเพื่อถามคำถาม, อัตโนมัติงาน, และสร้างเนื้อหาโดยใช้แบบจำลอง AI ระดับพรีเมียมเช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini
- การค้นหาตามบริบทข้ามแอปอื่น ๆ เช่น ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint และ OneDrive
- พูดเป็นข้อความ สำหรับการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ ที่ช่วยให้คุณสั่งการด้วยเสียงเพื่อบันทึกไอเดีย การอัปเดต การมอบหมายงาน หรือข้อความต่าง ๆ ได้โดยตรงในขั้นตอนการทำงานของคุณ
- การค้นหาเชิงลึกและบนเว็บพร้อมข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้คำตอบที่รอบคอบและสอดคล้องกับบริบท
คุณสมบัติที่ 3: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันในตัว
ClickUp นำการสนทนา การอัปเดต และการตัดสินใจที่มักกระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ มารวมไว้ในที่เดียว สิ่งนี้มอบศูนย์กลางเดียวให้กับทีม ซึ่งงานสามารถดำเนินไปข้างหน้าและที่ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะบริบททั้งหมดถูกรวมไว้ด้วยกัน
ทุกทีมมีการโต้ตอบกันไปมาอยู่เสมอ: ชี้แจงข้อกำหนด, ตรวจสอบความคืบหน้า, แชร์ภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว, หรือถามว่า "ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?"
ใน ClickUp การสนทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นถัดจากงาน เอกสาร และไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่าน ClickUp Chat ไม่มีสิ่งใดสูญหายในช่องทางที่อยู่ห่างไกลจากงานที่ทำอยู่
เนื่องจากแชททำงานอยู่ภายในเวิร์กโฟลว์ เจ้าหน้าที่ของคุณจึงสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเข้าใจบริบทอย่างแท้จริง พวกเขาสามารถเห็นงานที่กำลังพูดคุยอยู่ เอกสารที่ระบุข้อกำหนด การอัปเดตครั้งล่าสุด รวมถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุม SyncUpเมื่อวานนี้ และบันทึกการประชุมจากAI Notetaker
การจัดการงานกลายเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการสนทนา ข้อความที่ช่วยชี้แจงจะกลายเป็นงานใน ClickUpได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ClickUp Docsผสานเข้ากับกระบวนการนี้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการบันทึกข้อกำหนด บันทึกการประชุม คู่มือกระบวนการ และไอเดียต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปยังงานและการสนทนา เมื่อทีมอัปเดตเอกสาร ตัวแทนจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง ทุกคนที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะเห็นทันที เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นนั้นสามารถกลายเป็นงานใหม่ได้โดยไม่สูญเสียบริบท
ผลลัพธ์คือการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การส่งต่อที่ชัดเจนขึ้น และช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "นั่นอยู่ที่ไหน?" น้อยลงตลอดทั้งสัปดาห์
ราคาของ ClickUp
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาใช้ ClickUp เราใช้ Redbooth สำหรับการจัดการโครงการ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งสอง ฉันสามารถเห็นการปรับปรุงที่สำคัญได้ ฉันรู้สึกขอบคุณฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ของ ClickUp มาก แดชบอร์ดมีความน่าสนใจและฉันชอบการออกแบบที่ดูดี ฉันพบว่าส่วนที่แยกต่างหากสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย งานที่เสร็จสิ้น และรายการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของลูกค้าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุด การสามารถเพิ่มสื่อ สร้างเอกสาร และทำงานบนเอกสารไวท์เปเปอร์ก็เป็นบางส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp โดยรวมแล้ว มันช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ถึง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมีAI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
Google Workspace Studio คืออะไร?
Google Workspace Studio เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดภายใน Google Workspace ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองที่ขับเคลื่อนด้วย Gemini ได้ ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat และเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Microsoft 365
คุณสามารถสร้างตัวแทนผ่านคำอธิบายภาษาธรรมดา โดยใช้ตรรกะ 'ถ้าสิ่งนี้, แล้วสิ่งนั้น' ที่ได้รับการเสริมด้วยเหตุผลของ AI สำหรับงานที่ตระหนักถึงบริบท ตัวแทนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์, จัดการกระบวนการหลายขั้นตอน, และผสานรวมโดยตรงกับแอป Workspace ผ่านไอคอนทางลัด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชากี้ หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นในปี 1966 กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถวางแผนการกระทำของตัวเองได้ และวิดีโอสาธิตของมันนั้นน่าเหลือเชื่อมากในยุคนั้นจนบางคนคิดว่ามันถูกจัดฉากขึ้นมา
คุณสมบัติของ Google Workspace Studio
มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI:
คุณสมบัติ #1: ตัวแทนไม่ต้องเขียนโค้ด
Google Workspace Studio ช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ได้เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า: 'ทำเครื่องหมายอีเมลจากฝ่ายการเงิน, สกัดยอดใบแจ้งหนี้, เพิ่มลงใน Sheets, และแจ้งเตือนฉันใน Chat.'
Gemini 3 เปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างกฎใดๆนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการจัดการงานสำเร็จรูปสำหรับงานต่างๆ เช่น การติดตามผลหลังการประชุม สรุปอีเมลในกล่องขาเข้า หรือการติดแท็กข้อความ ทุกอย่างจะปฏิบัติตามสิทธิ์การเข้าถึงขององค์กรของคุณ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงสามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิจัยได้สร้างหุ่นยนต์ในช่วงทศวรรษ 1990 ชื่อว่าGenghisที่สามารถเดินบนพื้นที่ขรุขระได้โดยใช้เพียงการตอบสนองแบบเป็นชั้นๆ เท่านั้น มันไม่มีสมองในความหมายทั่วไป แต่มีพฤติกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตอัตโนมัติ ซึ่งช่วยจุดประกายความสนใจในพฤติกรรมของตัวแทนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมลง
คุณสมบัติที่ 2: การแชร์ตัวแทน
Workspace Studio ประกอบด้วยแดชบอร์ดกลางที่ทีมสามารถดูเทมเพลต แก้ไขตัวแทน ติดตามกิจกรรม และตรวจสอบประสิทธิภาพได้ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้จากแถบด้านข้างของ Workspace ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ
คุณยังสามารถแชร์ตัวแทนได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ Google Docs หรือ Sheets. สิ่งนี้ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่าย,นำตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการกลับมาใช้ใหม่, และนำไปใช้ทั่วทั้งแผนกได้.
🔍 คุณรู้หรือไม่?การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่ม-ตัวแทนที่ยืมมาจากธรรมชาติโดยตรง: นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมด ผึ้ง และปลวก ได้ตระหนักว่าฝูงของตัวแทนที่เรียบง่ายซึ่งปฏิบัติตามกฎท้องถิ่นพื้นฐานสามารถสร้างพฤติกรรมกลุ่มที่ซับซ้อนได้สูง; ความรู้นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหุ่นยนต์หลายตัวแทนและหุ่นยนต์ฝูงในยุคปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ 3: การพัฒนาและผสานการทำงานร่วมกันของตัวแทนกับ Google Workspace
ตัวแทนเหล่านี้ประสานงานระหว่าง Gmail, Docs, Sheets, Drive และ Chat ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น:
- ดึงข้อมูล CRM เข้าสู่ Sheets สำหรับการรายงานประจำสัปดาห์
- เปลี่ยนบันทึกการสนทนาเป็นข้อเสนอที่มีรูปแบบใน Docs
- การจัดระเบียบไฟล์การเริ่มต้นใช้งานและการกำหนดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากเครื่องมืออัตโนมัติเข้าใจข้อความ ไฟล์แนบ และบริบท จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายได้แทนที่จะพึ่งพาเพียงกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
นอกจากนี้ พวกมันยังทำงานเหมือนกับสินทรัพย์ในพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นทีมของคุณสามารถ:
- ร่วมแก้ไขคำแนะนำของตัวแทน
- คัดลอกตัวแทนและปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานใหม่
- อัปเดตตรรกะเมื่อกระบวนการพัฒนา
สิ่งนี้ส่งเสริมให้ทีมสร้างคลังตัวแทนที่มีประโยชน์ร่วมกัน แทนที่จะสร้างระบบอัตโนมัติส่วนบุคคลที่แยกกันเป็นสิบๆ ระบบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ไอเดียการอัตโนมัติใน Google Sheets
ราคา Google Workspace Studio
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ราคาตามความต้องการ
สร้างตัวแทน AIตัวแรกของคุณภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที!
ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง ClickUp และ Google Workspace Studio Studio เข้าสู่การอัตโนมัติด้วย AI จากมุมมองที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าพวกเขาจะมุ่งแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันก็ตาม
ClickUp มุ่งเน้นการนำ AI มาใช้โดยตรงในการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และกระบวนการทำงานข้ามสายงาน ในทางกลับกัน Workspace Studio เน้นการอัตโนมัติงานภายในระบบนิเวศของ Google
มาดูกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มทำงานอย่างไร:
คุณสมบัติ #1: กระบวนการทำงานแบบตัวแทน
คลิกอัพ
ClickUp AI Agents ทำงานโดยตรงภายในแพลตฟอร์มการทำงานของคุณ ซึ่งงาน, แชท, เอกสาร และการอัปเดตต่าง ๆ อยู่ในที่เดียวกัน
เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงอยู่ในที่เดียว พวกเขามีบริบทที่ต้องการเพื่อดำเนินการอย่างแม่นยำ เช่น การอัปเดตงาน การโพสต์ในแชท การสรุปความคืบหน้า หรือการเรียกใช้กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการทั่วไป หรือสร้างตัวแทนที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น Brain สามารถช่วยคุณออกแบบตรรกะได้
Google Workspace Studio
Google Workspace Studio ช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ข้ามแอป Workspace เช่น Gmail, Drive, Calendar และ Chat ตัวแทนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกิจวัตรข้ามแอป—ร่างอีเมล ประมวลผลเอกสาร ดึงข้อมูล หรือประสานงานขั้นตอนต่างๆ ในเครื่องมือ Google หลายตัว พวกมันได้รับประโยชน์จากเหตุผลของ Gemini แต่ไม่ได้ยึดติดกับโปรเจ็กต์หรือระบบงานเดียว และบริบทของพวกมันมาจากแอป Workspace แต่ละแอปแทนที่จะเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบรวมศูนย์
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp Agents เพราะพวกเขาทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่โครงการ การสนทนา และเอกสารต่าง ๆ เชื่อมต่อกันอยู่แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีบริบทในระดับงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเอื้อให้ดำเนินการต่าง ๆ ได้ตรงจุดตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์
ตัวแทน Google Workspace Studio มีความแข็งแกร่งในการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมและข้ามแอปได้หลากหลาย แต่พวกเขาทำงานผ่านเครื่องมือที่แยกจากกันและมีความสามารถในการมองเห็นน้อยกว่าในกระบวนการทำงานของโครงการที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ 2: ความลึกซึ้งในการจัดการโครงการ
นี่คือวิธีการเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการโครงการ:
คลิกอัพ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ดำเนินโครงการที่ซับซ้อน คุณจะได้รับมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์,กระดานคัมบัง, มุมมองไทม์ไลน์, ปฏิทิน และแผนผังความคิด เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อย งานที่ต้องพึ่งพา สปรินต์และฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีหลายขั้นตอนหรือข้ามสายงาน
ClickUp Automationsและ AI Agents ช่วยให้ทีมจัดการการส่งต่องาน การอัปเดต การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานนับพันรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ:
Google Workspace Studio
Workspace Studio รองรับการวางแผนพื้นฐานผ่านเทมเพลตใน Sheets, สรุปที่สร้างโดย Gemini และรายการดำเนินการจากการประชุม
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบเนทีฟ เช่น ลำดับชั้นของงาน การพึ่งพาอาศัยกัน หรือการติดตามเวลา ทีมงานมักต้องพึ่งพาการใช้ Sheets แบบแมนนวล ปลั๊กอิน หรือเครื่องมือภายนอก ซึ่งอาจทำให้การติดตามกระบวนการทำงานยากขึ้นเมื่อโครงการขยายตัว
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและโปรแกรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการงานที่มีโครงสร้างและหลายขั้นตอน
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถของ AI
การเปรียบเทียบคุณสมบัติ AI ของพวกเขาอย่างคร่าวๆ:
คลิกอัพ
BrainGPT มอบ AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงาน: งานเอกสาร, แชท, และแดชบอร์ด. ตอบคำถามตามบริบทของงาน, สร้างการอัปเดตหรือการประชุมสั้น, สรุปความคิดเห็นยาว, และช่วยสร้างแผนโครงการได้ทันที.
ClickUp AI Agents จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซ้ำๆ ได้ ในขณะที่ Brain MAX เหมาะสำหรับการให้เหตุผลที่มีประสิทธิภาพสูงและงานที่ซับซ้อน คุณยังได้รับClickUp AI Notetaker ซึ่งบันทึกโน้ตการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ เพียงแท็ก @brain ในงานใดๆ เพื่อรับความช่วยเหลือทันที!
Google Workspace Studio
Workspace Studio ฝัง Gemini ไว้ภายใน Gmail, Docs, Sheets และ Meet
มันเชื่อถือได้สำหรับการร่างเนื้อหา, สรุปข้อความ, เปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องทำ, หรือวิเคราะห์ข้อมูลใน Sheets. อย่างไรก็ตาม, AI ที่เฉพาะเจาะจงกับโครงการ, เช่น การทำแผนที่การพึ่งพา, การติดตามสถานะ, หรือการคาดการณ์, ไม่ได้ถูกสร้างไว้ในตัว. งานเหล่านี้ต้องการการทำงานด้วยตนเองหรือการเขียนสคริปต์ตามความต้องการ.
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับฟีเจอร์ AI ที่ฝังมาในตัวซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานโครงการ ไม่ใช่แค่การสร้างเนื้อหาเท่านั้น
คุณสมบัติที่ 4: การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
เครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งสองมีคุณสมบัติมากมายเพื่อเชื่อมต่อคุณและทีมของคุณ นี่คือลักษณะที่ปรากฏ:
คลิกอัพ
มันรวบรวมการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียวด้วยเธรดแชทระดับงาน, ClickUp Chat สำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์, การโทรด้วยวิดีโอและเสียง, เอกสารที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์,ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิด, และการ @mentions สำหรับการส่งต่องานอย่างรวดเร็ว
ยังมีClickUp Clipsสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วย
Google Workspace Studio
Google ยังยอดเยี่ยมในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน Docs, Sheets และ Slides. Gmail, Meet และ Chat ครอบคลุมความต้องการด้านการสื่อสารได้ดี. ทีมจะได้รับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานมักครอบคลุมหลายแอป งานและประเด็นการสนทนาจึงอาจกระจายอยู่ตามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Google Workspace Studio มอบการแก้ไขแบบเรียลไทม์และพื้นที่ทำงานที่คุ้นเคย ในขณะที่ ClickUp เชื่อมโยงการสื่อสารโดยตรงกับการดำเนินการ พร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ClickUp Agents เทียบกับ Google Workspace Studio บน Reddit
เพื่อต่อสู้กับมัน เราได้ไปที่ Reddit เพื่อหาบทวิจารณ์
Google Workspace Studio เพิ่งเปิดตัว และบทสนทนาเกี่ยวกับมันยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผู้ใช้กลุ่มแรกกำลังทดลองใช้งาน แบ่งปันความประทับใจแรก และค้นหาว่ามันเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างไร
ควรสังเกตว่า Studio ประสบปัญหาขัดข้องชั่วคราวไม่นานหลังจากเปิดตัวนี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ใหม่:
ทุกครั้งที่ฉันพยายามใช้แอคชั่น "Gemini" ฉันได้รับข้อความว่า: "เราเต็มแล้ว — เราจะกลับมาเร็ว ๆ นี้"
นอกจากนี้ บนหน้าแรกเมื่อฉันพยายามใช้ "อธิบายงานสำหรับ Gemini" ฉันได้รับข้อความว่า: "ฉันไม่เข้าใจคำขอของคุณ ลองเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูตัวอย่าง"
ทุกครั้งที่ฉันพยายามใช้แอคชั่น "Gemini" ฉันได้รับข้อความว่า: "เราเต็มแล้ว — เราจะกลับมาเร็ว ๆ นี้"
นอกจากนี้ บนหน้าแรกเมื่อฉันพยายามใช้ "อธิบายงานสำหรับ Gemini" ฉันได้รับข้อความว่า: "ฉันไม่เข้าใจคำขอของคุณ ลองเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูตัวอย่าง"
Google ได้แก้ไขปัญหาแล้ว
ในทางกลับกัน ClickUp มีการปรากฏตัวที่มั่นคงกว่าบน Reddit โดยมีชุมชนที่พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติ การอัปเดต และความสามารถด้าน AI มาหลายปีแล้ว
ผู้ใช้ ClickUpชื่นชมคุณสมบัติ AI ของมัน:
ผมคิดว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่ผมทำกับมันคือ ผมใช้ระบบบันทึกโน้ต AI ของพวกเขา ผมนำไฟล์บันทึกเสียงมาผ่าน AI brain แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปแบบคำถาม-คำตอบ (Q&A) ที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นจะถูกโพสต์เข้าไปในแชทของ ClickUp ที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาข้อมูลนั้นอยู่ และระบบจะโพสต์คำถาม-คำตอบนั้นไปยังรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยอัปเกรดคู่มือปฏิบัติการแบบไดนามิกผ่านทุกคำถาม-คำตอบที่เกิดขึ้น
ผู้ใช้รายหนึ่งชื่นชมClickUp BrainGPT สำหรับความสามารถในการจัดการโครงการ:
นอกจากนี้ การทำสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในที่เดียวก็ช่วยได้มากเช่นกัน เนื่องจากฉันต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ AI ให้กับแต่ละทีมของฉัน ฉันจึงขอให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากมัน และมันช่วยผู้จัดการโครงการของฉันได้มากจริง ๆ เธอมีคำสั่ง AI ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เธอสามารถติดตามงานกว่า 100 งานที่ได้รับมอบหมายให้กับทีมสร้างสรรค์ที่มีสมาชิก 8 คนได้ในคราวเดียว
เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ตัวไหนครองความเป็นเลิศ?
คำตัดสินออกมาแล้ว! 🎉
Google Workspace Studio ทำงานเมื่อคุณต้องการการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และพลังของ Gemini AI ภายใน Docs, Sheets และ Slides มันคุ้นเคย ราบรื่น และยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศของ Google ทุกวัน
แต่เมื่อพูดถึงการทำงานจริง ไม่ใช่แค่การพูดคุย ClickUp คือผู้นำ
ด้วย ClickUp Brain MAX, ตัวแทน AI, ผู้จดบันทึก AI, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, การประชุม, และมุมมองโครงการแบบครบวงจร ทีมงานสามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำได้ ทุกการสนทนาจะกลายเป็นงาน ทุกการประชุมจะถูกบันทึกไว้ และทุกการติดตามผลจะสามารถตรวจสอบได้ แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅