วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นการเติบโต

ความสำเร็จในการตลาดไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นทั้งพรสวรรค์และเทคโนโลยี ทีมต้องก้าวให้ทันนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองและส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญที่กล้าหาญ ฉลาดหลักแหลม สร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยพลัง นำผลงานที่ยอดเยี่ยมและพลังงานอันเต็มเปี่ยมไปสู่ทุกสิ่งที่พวกเขาทำ
ทีมที่ต้องการการเติบโตที่แท้จริงและยั่งยืนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ตลาด ขยายตัว และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่องทางโดยไม่ทำให้ความก้าวหน้าชะลอตัวลง
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านวิธีการปฏิบัติจริงในการสร้างพื้นฐานของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์ แม่แบบ และClickUp! มาเริ่มกันเลย 🎯
กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดในปัจจุบันคืออะไร?
กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดใช้กลวิธีสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดึงดูดผู้ชมในรูปแบบที่ไม่คาดคิด ผสมผสานกลยุทธ์กับความคิดริเริ่มเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างความผูกพันทางอารมณ์ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจให้เกินกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม
เข้าใจความคาดหวังทางการตลาดในยุคปัจจุบัน
ผู้คนคาดหวังว่าการตลาดจะให้ความรู้สึกที่น้อยลงเหมือนการโฆษณาและมากขึ้นเหมือนการช่วยเหลือ. นี่คือสิ่งที่มอบให้:
- ปรากฏตัวในที่ที่มีการสนทนา: ตอบคำถามบน Reddit, แชร์ข้อมูลที่มีคุณค่าในคอมเมนต์ LinkedIn, และเข้าร่วมเทรนด์ TikTok ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- ให้ลูกค้าเป็นผู้พูด: โพสต์วิดีโอจากผู้ใช้ เช่น GoPro หรือแชร์เซลฟี่จากลูกค้า เช่น Glossier เพราะคนจริงขายได้ดีกว่าโฆษณาใดๆ
- ให้ก่อนที่คุณจะขอ: สอนการตลาดฟรีเหมือน HubSpot หรือเสนอเครื่องมือออกแบบเช่น Canva เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนทำการขาย
- ทำให้การซื้อเป็นเรื่องง่าย: กำจัดทุกอุปสรรคด้วยการชำระเงินเพียงคลิกเดียวและฟีเจอร์สั่งซื้อผ่านข้อความที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนจากความต้องการเป็นเจ้าของได้ในทันที
- จงซื่อสัตย์เมื่อทุกคนปิดบัง: เปิดเผยรายละเอียดราคาของคุณและยอมรับข้อผิดพลาดต่อสาธารณะ ความโปร่งใสชนะความสมบูรณ์แบบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? หลายคนยกให้เป็นการทดลองบนปกนิตยสารในปี 1907 ว่าเป็น 'การทดสอบ A/B' ครั้งแรก แต่ความจริงแล้วแนวคิดนี้เกิดขึ้นในภายหลัง รากฐานที่แท้จริงของการทดสอบ A/B ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1920โดยนักสถิติชื่อ Ronald Fisher ผู้ซึ่งสร้างการทดลองแบบสุ่มควบคุมเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของปุ๋ยต่อพืชผล วิธีการของเขา (การสุ่มตัวอย่าง, กลุ่มควบคุม, และความสำคัญทางสถิติ) ได้กลายเป็นแบบแผนสำหรับการทดสอบ A/B ที่นักการตลาดใช้ในปัจจุบัน
ทำไมกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดจึงสำคัญต่อการเติบโต
กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดแยกแบรนด์ที่กำลังเติบโตออกจากแบรนด์ที่หยุดนิ่ง นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญ:
- เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นผู้ซื้อ: ใช้อีเมลแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้เพื่อเรียกคืนยอดขายที่สูญเสียไปและนำผู้เข้าชมที่ออกจากเว็บไซต์โดยไม่ซื้อสินค้ากลับมาใหม่
- ใช้เงินน้อยลงในการหาลูกค้า: ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการแนะนำลูกค้าเพื่อเปลี่ยนลูกค้าปัจจุบันให้เป็นผู้แนะนำแทนการจ่ายเงินเพื่อหาลูกค้าใหม่
- ขับเคลื่อนผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้: ทดสอบรูปแบบหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง และแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลเพื่อส่งข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งกระตุ้นยอดขาย
- สร้างแรงขับเคลื่อนที่ทวีคูณ: สร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดในแต่ละเดือน
- เชื่อมต่อแทนที่จะขัดจังหวะ: แนะนำสินค้าตามพฤติกรรมการเข้าชม แทนที่จะส่งอีเมลจำนวนมาก
📮 ClickUp Insight: 16% ต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน แต่ปัจจุบันมีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่
ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักถอยหลังอยู่เสมอ
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวClickUp BrainGPTจะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ สั่งให้มันจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขาย ร่างอีเมลติดต่อ หรือติดตามสินค้าคงคลัง—ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการงานที่ยุ่งยาก
ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดสำหรับบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การขยายธุรกิจของคุณ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
วิธีวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างชาญฉลาด: 10 ขั้นตอนที่เป็นประโยชน์
กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดเกิดขึ้นเมื่อทีมเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำงานจากข้อมูลเดียวกัน และดำเนินการผ่านกระบวนการวางแผนที่เป็นระบบ
หลายทีมประสบปัญหาเพราะการทำงานที่ขยายตัวมากเกินไปทำให้สูญเสียแรงผลักดัน
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เช่น ClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้งานวิจัย การวางแผน การทำงานร่วมกัน กำหนดเวลา และข้อมูลประสิทธิภาพของคุณจะเชื่อมต่อกันในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณสร้างกลยุทธ์ได้โดยไม่สูญเสียบริบทหรือความเร็ว
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด 📝
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภาพที่มองเห็นภาพรวมของแคมเปญทั้งหมดของคุณ
ก่อนที่คุณจะเขียนข้อความโฆษณาหรือจองโฆษณา คุณจำเป็นต้องเห็นภาพรวมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
แผนที่แคมเปญแบบภาพแสดงให้เห็นว่าช่องทางใดเชื่อมโยงกัน ช่องว่างของเนื้อหาอยู่ที่ใด และแต่ละกลยุทธ์สนับสนุนเป้าหมายหลักของคุณอย่างไร
จัดโครงสร้างแคมเปญของคุณให้ทีมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย มุมมองในการสื่อสาร และช่องทางการกระจายข้อมูล ซึ่งจะป้องกันไม่ให้กลยุทธ์ที่แยกจากกันแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:พัฒนาแผนการตลาดของคุณจากข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถวางเทรนด์ ภาพหน้าจอ บันทึก ข้อค้นพบด้านการแข่งขัน และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายลงบนผืนผ้าใบภาพเดียวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้าง
ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องดื่มกำลังเตรียมกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ทีมงานเปิดไวท์บอร์ดและเพิ่ม:
- วิดีโอ TikTok เป็นความพยายามทางการตลาดดิจิทัลเพื่อเน้นรสชาติย้อนยุค
- ข้อความโฆษณาของคู่แข่ง
- หมายเหตุจากพันธมิตรค้าปลีกที่ขอให้สร้างสรรค์งานที่สว่างขึ้นและเน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น
- ภาพหน้าจอการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชม
ไวท์บอร์ดช่วยให้พวกเขาเห็นรูปแบบ: 'ความคิดถึงฤดูร้อน' ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกข้อมูลที่ป้อนเข้ามา ธีมนี้กำหนดทิศทางการสื่อสารของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเขียนข้อความแม้แต่บรรทัดเดียว
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างละเอียด
คำอธิบายผู้ชมทั่วไปนำไปสู่แคมเปญทั่วไป คุณจำเป็นต้องบันทึกบุคลิกภาพเฉพาะเจาะจงที่คุณกำลังเป้าหมาย รวมถึงความท้าทายในปัจจุบันของพวกเขา ภาษาที่พวกเขาใช้เพื่ออธิบายปัญหา และสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการ
สร้างโปรไฟล์ผู้ชมหลังจากการทำการวิจัยตลาด:
- ตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบประจำวัน ที่กำหนดลำดับความสำคัญของพวกเขา
- จุดเจ็บปวด พวกเขาค้นหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจัง
- ข้อคัดค้าน ที่พวกเขาหยิบยกขึ้นในระหว่างกระบวนการซื้อ
- รูปแบบเนื้อหาและช่องทาง ที่พวกเขาไว้วางใจสำหรับข้อมูล
- เกณฑ์การตัดสินใจ ที่พวกเขาใช้ในการประเมินผู้ขาย
ยิ่งคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไร การสร้างข้อความที่ตรงใจก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น ทีมงานสามารถอ้างอิงโปรไฟล์เหล่านี้เมื่อออกแบบแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียครั้งถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสื่อที่สร้างขึ้นจะสื่อสารตรงกับความต้องการของลูกค้าจริง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดตำแหน่ง เป้าหมาย ช่องทาง แนวโน้มตลาดคู่แข่ง ผลลัพธ์ที่ต้องการ และข้อกำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์ใน ClickUp Docs ไม่เพียงแต่สมาชิกในทีมจะสามารถทำงานร่วมกันได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp ได้อีกด้วย เพิ่มบริบทโดยไม่ขัดจังหวะการวางแผน
นอกจากนี้ClickUp Brainยังยกระดับสิ่งนี้ผ่านการเขียนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การปรับโทนเสียง และการปรับเปลี่ยนข้อความในรูปแบบต่าง ๆ คุณสามารถกำหนดรูปแบบการสื่อสารได้ภายในระบบเดียวที่รวมงานวิจัยและการดำเนินงานของคุณไว้ด้วยกัน
ดังนั้นทีมการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพเครื่องดื่มสามารถสร้างเอกสารที่มี:
- ข้อความทางอารมณ์หลัก
- แรงจูงใจของผู้ชม
- คำแนะนำช่อง
- แนวคิดสร้างสรรค์อ้างอิง
- การเปลี่ยนแปลงของ CTA
คุณใช้เครื่องมือการตลาด AIเพื่อสร้างตัวเลือกโทนเสียงสามแบบตามบุคลิกภาพของผู้ชม หลังจากทดสอบตัวอย่างขนาดเล็ก ทีมงานของคุณเลือกโทนเสียงที่สอดคล้องมากที่สุดและอัปเดตเอกสารทันที
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เขียนข้อความแคมเปญนี้ใหม่ให้ฟังดูกล้าหาญ มีพลัง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในฤดูร้อน ให้มีความยาวไม่เกิน 60 คำเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
- ปรับแต่งบรีฟเชิงสร้างสรรค์นี้ให้ดูเป็นระบบมากขึ้น มุ่งเน้นที่ความภักดีต่อแบรนด์ และพร้อมนำเสนอในระดับผู้บริหาร โดยยังคงรักษาโทนเสียงที่สนุกสนานไว้
- เขียนคำบรรยายนี้ใหม่ในโทนสนุก ๆ สไตล์ Gen Z: สดใส เหมาะกับมีม และเป็นการสนทนา แต่หลีกเลี่ยงคำสแลงที่อาจล้าสมัยเร็ว เพื่อใช้ได้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างเอกสารกลยุทธ์กลางที่ทุกคนสามารถอ้างอิงได้
กลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณต้องการที่อยู่อาศัยถาวรที่สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการวางตำแหน่ง, การสื่อสาร, หรือลำดับความสำคัญทางยุทธวิธี เอกสารนี้บันทึกการตัดสินใจที่คุณได้ทำไว้เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
จัดโครงสร้างกลยุทธ์ของคุณใน ClickUp Doc โดยให้ประกอบด้วย:
- เสาหลักของข้อความ ที่ทำให้ข้อเสนอของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง
- กลยุทธ์เฉพาะช่องทาง รวมถึงรูปแบบเนื้อหาและจังหวะการเผยแพร่
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่กำหนดว่าประสิทธิภาพที่ดีควรเป็นอย่างไร
- การแยกแยะงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร ระหว่างทีม
- จุดสำคัญของการรณรงค์ และกระบวนการอนุมัติ
อัปเดตเอกสารนี้เมื่อแคมเปญของคุณมีการพัฒนา เพื่อให้ยังคงมีประโยชน์ตลอดทั้งกระบวนการทางการตลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:'ผลกระทบจากการสัมผัสซ้ำ'พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้คนจะเกิดความชอบเพียงแค่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ นี่เป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาของการโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งและการโพสต์เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ 4: วางแผนกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณ
แคมเปญส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะคอขวดของเนื้อหาทำให้การดำเนินการช้าลง คุณต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้สร้างอะไร ทรัพยากรเคลื่อนย้ายระหว่างทีมเมื่อใด และการอนุมัติเกิดขึ้นที่ใด
บันทึกแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ:
- การคิดค้นและสร้างแนวคิด สำหรับแต่ละประเภทของสินทรัพย์
- การเขียน, การออกแบบ, และการผลิต ระยะเวลา
- รอบการตรวจสอบและข้อกำหนดการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การแก้ไขขั้นสุดท้ายและการปรับแต่งก่อนการเผยแพร่
- ตารางการกระจายและการส่งเสริม ผ่านช่องทางต่างๆ
กระบวนการทำงานนี้ช่วยป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้ายและทำให้ทีมของคุณสามารถผลิตเนื้อหาได้ตามจังหวะที่แคมเปญของคุณต้องการ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปลี่ยนแนวคิดทางการตลาด งาน และกำหนดเวลาให้เป็นกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงและมีโครงสร้างด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น วางแผนแล้ว, เปิด, ยกเลิก, เสร็จสิ้น, และ กำลังดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน
- คลิกที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ช่องทาง, ประเภท OKR, และ ไตรมาส เพื่อเพิ่มข้อมูลเมตาและกรองงานตามประเภท, ช่วงเวลา, หรือพื้นที่โฟกัส
- มุมมอง ClickUp หลายแบบ รวมถึง มุมมอง OKRs (วัตถุประสงค์), มุมมองรายการ สำหรับงาน, และ มุมมองไทม์ไลน์ สำหรับการพึ่งพาของแผนการตลาด
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ AI เพื่อเร่งกระบวนการคิดไอเดียแคมเปญ
การคิดมุมมองใหม่ ๆ สำหรับทุกแคมเปญนั้นทำให้เสียเวลาและพลังงานสร้างสรรค์
AI สร้างความหลากหลายของสื่อการตลาด เช่น โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หัวข้อข่าว บรรทัดหัวอีเมล และธีมเนื้อหา โดยอิงจากเสียงของแบรนด์และพารามิเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ป้อนข้อมูลให้กับเครื่องมือการตลาด AIของคุณ เช่น โปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย ตำแหน่งทางการแข่งขัน และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ จากนั้นให้เครื่องมือสร้างร่างแรกที่คุณสามารถปรับแต่งด้วยคำสั่งง่ายๆ วิธีนี้จะเร่งขั้นตอนการระดมความคิด ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการประเมินแนวคิดที่มีศักยภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ขอความช่วยเหลือจากClickUp BrainGPT มันจะรวบรวมงาน ความรู้ และความต้องการด้าน AI ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหา AI ที่กระจายตัวและทำงานได้เร็วขึ้น
ด้วย BrainGPT คุณสามารถ:
- ใช้ AI เชิงบริบท ที่เข้าใจงาน เอกสาร โครงการ และแอปที่ผสานรวมของคุณ เพื่อส่งมอบคำตอบที่ถูกต้องและตรงประเด็น
- ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ, Google Drive, OneDrive, SharePoint, GitHub และเว็บจากอินเทอร์เฟซ AI เดียว
- บันทึกไอเดีย งาน โน้ต และสรุป ด้วยฟีเจอร์Talk to Text ใน ClickUp แล้วแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้างได้ทันที
- เลือกจากโมเดล AI ชั้นนำหลายแบบ เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude สำหรับการเขียน, การวิเคราะห์, การเขียนโค้ด, และการวิจัย
- ทำงานอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร ที่ปกป้องข้อมูลในที่ทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จสำหรับสตาร์ทอัพ
ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าแดชบอร์ดประสิทธิภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากหลายแพลตฟอร์มทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์แดชบอร์ดการตลาดแบบรวมศูนย์จะดึงข้อมูลจากทุกช่องทางที่คุณใช้งานอยู่มาไว้ในมุมมองเดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ
ติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง ทั่วทุกช่องทางและกลุ่มผู้ชม
- ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเป้าหมาย
- แนวโน้มการมีส่วนร่วม ที่บ่งชี้ถึงการตอบสนองของข้อความ
- ความเร็วของกระบวนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
- การระบุแหล่งที่มาของรายได้ สำหรับแต่ละองค์ประกอบของแคมเปญ
กำหนดการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้ทีมของคุณสามารถตอบสนองต่อการลดลงของประสิทธิภาพก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง การมองเห็นแบบเรียลไทม์และการจัดการโครงการการตลาดอัจฉริยะเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาแบบตอบสนองเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเชิงรุก
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: มองเห็นภาพรวมการผลิตแคมเปญ ปริมาณงานสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพของแต่ละช่องทาง และการใช้จ่ายงบประมาณแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ตกแต่งบ้านจัดโปรโมชั่นฤดูใบไม้ร่วงผ่าน Pinterest, Instagram และอีเมล แดชบอร์ดของพวกเขามี:
- แผนภูมิการเผาไหม้ สำหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์
- บัตรปริมาณงาน แสดงความสามารถของนักออกแบบ
- บัตรแสดงผลการดำเนินงาน ที่ติดตามอัตราการคลิกผ่านบนโฆษณา
- บัตรงบประมาณ ที่เชื่อมโยงกับสถานะของงานสื่อที่ชำระเงินแล้ว
ขั้นตอนที่ 7: กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละส่วนประกอบของแคมเปญ
มอบหมายบุคคลเฉพาะให้กับแต่ละองค์ประกอบของแคมเปญ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง
แยกการเป็นเจ้าของออกตามพื้นที่สำคัญ:
- กลยุทธ์การรณรงค์และการติดตามผลการดำเนินงานโดยรวม
- การสร้างเนื้อหาสำหรับแต่ละช่องทางและรูปแบบ
- การจัดการโซเชียลมีเดียแบบชำระเงิน การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดตั้งลำดับอีเมลและระบบอัตโนมัติทางการตลาด
- การโปรโมตผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
- รายงานการวิเคราะห์และคำแนะนำในการปรับปรุง
การมีเจ้าของที่ชัดเจนช่วยป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้น และทำให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด
ขั้นตอนที่ 8: ถามคำถามเชิงกลยุทธ์กับ AI เพื่อค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสามารถประมวลผลข้อมูลแคมเปญได้รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนกว่าการตรวจสอบด้วยมือ ใช้เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ระบุกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพสูงสุด และค้นหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ
ถามคำถามเฉพาะเจาะจง เช่น 'กลุ่มผู้ชมส่วนไหนที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ในต้นทุนต่ำที่สุด?' หรือ 'รูปแบบเนื้อหาใดที่สร้างการเติบโตของโอกาสทางธุรกิจได้เร็วที่สุด?' AI จะตรวจสอบประสิทธิภาพข้ามช่องทางและช่วงเวลาต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไป
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เน้นรูปแบบที่ส่งผลต่อ ROI ด้วยClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณตามหลักฐานที่ชัดเจน
สมมติว่าคุณกำลังเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมระหว่างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ คลิปจากอินฟลูเอนเซอร์ และรีลสั้น ๆ ClickUp Brain จะตรวจพบรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่ารีลสั้น ๆ สร้างอัตราการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าสูงสุดสำหรับลูกค้าใหม่ ช่วยให้คุณสามารถปรับงบประมาณได้ทันที
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: วิเคราะห์บันทึกการแสดงผลวิดีโอและการอัปเดต KPI รายสัปดาห์ของฉัน ระบุว่าประเภทเนื้อหาใดที่สร้างอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด และแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในรอบถัดไป
ขั้นตอนที่ 9: สร้างแผนงานการทดสอบสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แผนที่การทดสอบช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการทดลองที่มีศักยภาพสูงสุดในการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ จัดโครงสร้างโดยรอบองค์ประกอบเหล่านี้:
- รูปแบบข้อความที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบการสอดคล้องของข้อเสนอคุณค่า
- การทดลองช่องทาง เพื่อค้นหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากที่สุด
- รูปแบบสร้างสรรค์ เพื่อระบุสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
- กลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาว่ากลุ่มใดมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงสุด
- องค์ประกอบของหน้าแลนดิ้งเพจ เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ทดสอบทีละอย่างเพื่อให้คุณสามารถแยกแยะสิ่งที่ส่งผลต่อผลลัพธ์และบันทึกผลการค้นพบไว้ เพื่อให้แคมเปญในอนาคตได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่คุณสร้างขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: กลยุทธ์การเติบโตในช่วงแรกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลคือ ลิงก์ท้ายข้อความของ Hotmail ที่เขียนว่า 'PS: ฉันรักคุณ รับอีเมลฟรีได้ที่ Hotmail ' ซึ่งช่วยให้บริษัทเติบโตถึง 12 ล้านผู้ใช้ภายใน 18 เดือน
ขั้นตอนที่ 10: กำหนดกิจกรรมของทุกแคมเปญลงในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันจะแสดงเวลาที่อีเมลถูกส่ง โฆษณาเปิดตัว โพสต์บนโซเชียลมีเดียถูกเผยแพร่ และกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถประสานเวลาข้ามช่องทางต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมตามช่องทางหรือระยะของแคมเปญเพื่อให้สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยป้องกันการทับซ้อนซึ่งอาจทำให้ข้อความของคุณเจือจางลง และช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเสริมสร้างประเด็นสำคัญในหลายจุดสัมผัสได้ดียิ่งขึ้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รับชมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการประชุม ขั้นตอนการผลิต การเปิดตัวแคมเปญ และกำหนดเวลาข้ามทีมในมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพียงลากงานไปยังวันที่ใหม่ ระบบจะอัปเดตทุกมุมมองที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
สมมติว่าพันธมิตรอินฟลูเอนเซอร์ส่งมอบเนื้อหาล่าช้าไปสามวัน ทีมของคุณลากงานที่เกี่ยวข้องไปยังวันที่ใหม่ในมุมมองปฏิทิน ทีมออกแบบ คัดลอก โซเชียล และทีมโฆษณาจะเห็นไทม์ไลน์ที่อัปเดตทันทีและปรับการทำงานโดยไม่เกิดความสับสน
กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดที่ควรลองใช้ทันที
ช่องว่างระหว่างการตลาดที่ธรรมดาและยอดเยี่ยมอยู่ที่การนำไปปฏิบัติ. กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด 7 ประการนี้จะให้ผลลัพธ์ที่วัดได้เมื่อนำไปใช้ด้วยความแม่นยำและสม่ำเสมอ. 👇
1. เปิดตัวแคมเปญก่อนเปิดตัวเพื่อสร้างรายชื่อผู้ซื้อ
สร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับฟีเจอร์หรือระดับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดตัว และนำเสนอในฐานะการเข้าถึงพิเศษก่อนใคร รวบรวมอีเมล และใช้จำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือไม่ วิธีนี้จะช่วยยืนยันความต้องการของตลาดและสร้างช่องทางรายได้ก่อนที่คุณจะลงทุนทรัพยากร
จัดโครงสร้างลำดับก่อนเปิดตัวของคุณเพื่อรักษาการมีส่วนร่วม:
- ส่งอีเมลต้อนรับภายใน 60 วินาที เพื่อยืนยันที่นั่งของพวกเขาและกำหนดความคาดหวังสำหรับการอัปเดต
- แชร์แบบจำลองการออกแบบหรือภาพหน้าจอของอินเทอร์เฟซ ทุกสองสัปดาห์เพื่อแสดงถึงความคืบหน้า
- ผู้สมัครสมาชิกโพลสำหรับการตัดสินใจเฉพาะ เช่น การตั้งชื่อ, ระดับราคา, หรือการผสานระบบที่ควรให้ความสำคัญ
- เสนอราคาสมาชิกผู้ก่อตั้ง ที่หมดอายุเมื่อเปิดตัว เพื่อเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นข้อผูกมัด
ติดตามข้อความใดในเนื้อหาหน้าแลนดิ้งของคุณที่กระตุ้นอัตราการลงทะเบียนได้สูงสุด หาก 'รายงานอัตโนมัติ' สร้างความสนใจได้มากกว่า 'แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง' คุณจะทราบว่าควรเน้นฟีเจอร์ใดเมื่อเปิดตัว
แนวทางนี้สร้างกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมซื้อทันทีเมื่อเปิดตัว โดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาแบบดั้งเดิม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: The Furrowถูกสร้างขึ้นเป็นนิตยสารการศึกษาด้านการเกษตร จอห์น เดียร์ ได้ตีพิมพ์เพื่อช่วยเกษตรกรเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพิ่มผลผลิต และดำเนินกิจการให้ทำกำไรได้มากขึ้น ส่วนที่สนุกคือมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักเลยว่ามันถูกผลิตโดยบริษัทอุปกรณ์การเกษตร
2. เปลี่ยนบทสนทนากับลูกค้าให้กลายเป็นสินทรัพย์ด้านเนื้อหา
บันทึกการโทรของลูกค้า, สนทนาทางแชท, และการสาธิตการขายเพื่อระบุภาษาที่ลูกค้าใช้เมื่ออธิบายปัญหาของพวกเขา. วลีเหล่านี้กลายเป็นชื่อเนื้อหาของคุณเพราะพวกมันตรงกับวิธีที่ผู้คนค้นหาวิธีแก้ปัญหา.
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีอันดับ:
- ดึงข้อโต้แย้งที่พบบ่อยที่สุด จากการโทรขาย และเขียนหน้าเพจเฉพาะเพื่อตอบแต่ละข้อ
- ระบุคำถามทางเทคนิค จากบันทึกการสนับสนุน และสร้างคู่มือภาพแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
- สกัดคำอธิบายที่ประสบความสำเร็จจากบันทึกการสาธิต และนำไปใช้ใหม่เป็นวิดีโอสอน
- ระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาบนแผนที่ไปยังหน้าคุณสมบัติเฉพาะ ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
กลยุทธ์นี้ได้ผลเพราะคุณสร้างเนื้อหาตามความต้องการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทีมปฏิบัติการด้านการตลาดควรมอบหมายให้บุคคลหนึ่งตรวจสอบบันทึกการโทรทุกสัปดาห์และระบุโอกาสในการสร้างเนื้อหาสำหรับคิวการผลิต
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าเว็บไซต์แรกจะเริ่มใช้งานในปี 1991 แต่SEO จริงๆ แล้วไม่ได้เริ่มต้นในตอนนั้น การปฏิบัติจริงและแม้แต่คำว่า 'SEO' เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เมื่อเครื่องมือค้นหาอย่าง Yahoo!, AltaVista และ Lycos ปรากฏขึ้น และอินเทอร์เน็ตก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเว็บไซต์ใหม่ๆ มากมาย
3. แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มเฉพาะทาง
ชุมชนทั่วไปกลายเป็นเสียงรบกวน กลุ่มที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เฉพาะจะยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพราะสมาชิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น ให้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณตามงานที่พวกเขาจ้างผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำ จากนั้นสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
สร้างชุมชนที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจ:
- ระบุกรณีการใช้งานหลักสามอันดับแรกของคุณ โดยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ในข้อมูลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เปิดตัวช่องทางแยกสำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน พร้อมการตั้งชื่อที่ชัดเจนซึ่งอธิบายผลลัพธ์
- มอบหมายผู้ดูแล ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างจริงจังเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น
- โพสต์สรุปประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับวิธีที่สมาชิกแต่ละคนประสบความสำเร็จ พร้อมรายละเอียดการตั้งค่าจริงของพวกเขา
พื้นที่เหล่านี้สร้างการสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติ สมาชิกจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับเพื่อนร่วมงานที่เผชิญกับความท้าทายเดียวกัน เพราะชุมชนได้มอบวิธีแก้ปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
คุณต้องติดตามด้วยว่าส่วนใดที่สร้างการอ้างอิงมากที่สุด และให้ความสำคัญกับชุมชนเหล่านั้นเป็นอันดับแรกเพื่อจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมและเนื้อหาที่โดดเด่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนมักจะไว้วางใจแบรนด์มากขึ้นเมื่อแบรนด์แสดงความเปราะบางหรือข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ออกมา แนวคิดนี้เรียกว่า "Pratfall Effect" ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้จึงมักมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิดีโอแบรนด์ที่ดูสมบูรณ์แบบ
4. ออกแบบแคมเปญความร่วมมือด้านการออกแบบโดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
จัดทำข้อตกลงการตลาดร่วมที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยทั้งสองฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยสร้างความรับผิดชอบและทำให้สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตั้งแต่วันแรก
จัดตั้งความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้
- บริษัทเป้าหมายที่มีขนาดกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกัน และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนคุณค่ามีความสมดุล
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น การส่งอีเมลไปยังจำนวนผู้สมัครสมาชิกเฉพาะ การโพสต์บนโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความที่ได้รับการอนุมัติ หรือการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์
- สร้างบอร์ดโครงการร่วมกันใน ClickUp พร้อมขั้นตอนการทำงานเพื่อการอนุมัติ, กำหนดเส้นตายของสินทรัพย์, และลิงก์ติดตามที่ไม่เหมือนใครสำหรับการโปรโมทแต่ละครั้ง
- คำนวณต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย โดยนำทรัพยากรที่ลงทุนหารด้วยจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของช่องทางที่คุณใช้จ่าย
สำหรับทีมการตลาด B2B ควรเน้นไปที่พันธมิตรที่ลูกค้าของพวกเขาต้องการโซลูชันของคุณในขั้นตอนที่ต่างกันของเส้นทางของพวกเขา สมมติว่าคุณขายเครื่องมือการจัดการโครงการ ร่วมมือกับซอฟต์แวร์ติดตามเวลา หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารในทีม ลูกค้าของพวกเขาเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้วและสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้เร็วกว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์มาใช้ (+ตัวอย่าง)
5. สร้างแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับสัญญาณพฤติกรรมเฉพาะ
การกำหนดเป้าหมายใหม่ทั่วไปจะแสดงโฆษณาเดียวกันให้กับทุกคนที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ในทางกลับกัน การกำหนดเป้าหมายใหม่ตามพฤติกรรมจะปรับข้อความให้เหมาะสมตามหน้าที่ผู้ใช้แต่ละคนเข้าชม ระยะเวลาที่อยู่ในหน้านั้น และพฤติกรรมที่ดำเนินการ ความแม่นยำนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่ากับผู้ที่ต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน
จัดโครงสร้างการรีทาร์เก็ตของคุณตามระดับเจตนา:
- สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับแต่ละประเภทหน้าหลัก เช่น หน้าแสดงราคา หน้าศึกษาเคส หน้าเปรียบเทียบฟีเจอร์ และบทความในบล็อก
- เขียนข้อความโฆษณา ที่ยอมรับสิ่งที่ผู้เข้าชมได้ตรวจสอบแล้ว และตอบคำถามต่อไปที่สมเหตุสมผลของพวกเขา
- แสดงจุดพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการศึกษาของพวกเขา; เครื่องคำนวณ ROI สำหรับผู้เยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคา, คำรับรองจากลูกค้าสำหรับผู้อ่านกรณีศึกษา
- กำหนดขีดจำกัดความถี่ เพื่อให้ผู้เข้าชมที่มีความตั้งใจสูงเห็นโฆษณาของคุณทุกวัน ในขณะที่ผู้เข้าชมทั่วไปเห็นโฆษณาของคุณทุกสัปดาห์
ผู้ที่เข้าชมหน้าแสดงราคาของคุณสามครั้งชัดเจนว่ากำลังประเมินว่าสินค้าของคุณเหมาะกับงบประมาณของพวกเขาหรือไม่ ให้แสดงโฆษณาที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยตรง เช่น การสนับสนุนการติดตั้งหรือเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? อคติทางความคิดที่เรียกว่า'การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย' อธิบายว่าทำไม CTA ที่อิงกับความขาดแคลน (เช่น 'เหลือที่นั่งอีกไม่กี่ที่') จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า CTA ที่อิงกับคุณค่าถึงสองเท่า
6. สร้างเครื่องมือแบบโต้ตอบเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและมอบคุณค่าทันที
เครื่องมือประเมินตนเองสร้างโอกาสในการขายและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปพร้อมกัน สร้างสกอร์การ์ดที่ประเมินอันดับของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล และนำพวกเขาไปสู่ขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่ได้รับ
การประเมินการออกแบบที่ขับเคลื่อนไปสู่วงจรที่มีคุณภาพ:
- ถามคำถาม 8-12 ข้อ ที่เปิดเผยระดับความซับซ้อน ความพร้อมของกระบวนการปัจจุบัน และความพร้อมในการซื้อ
- กำหนดคะแนน ให้กับแต่ละคำตอบที่สอดคล้องกับระดับเริ่มต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง
- แสดงคะแนนบางส่วน ก่อนที่จะต้องการให้ส่งอีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการเสร็จสิ้น
- กระตุ้นลำดับการดูแลที่แตกต่างกัน ตามคะแนนสุดท้าย; เนื้อหาการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น, การสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
เชื่อมต่อผลการประเมินกับระบบ CRM ของคุณเพื่อให้ฝ่ายขายได้รับข้อมูลติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คำตอบที่แน่นอนของพวกเขา และระดับการจัดกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดคำถามในการค้นหาข้อมูลและให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถปรับแต่งการติดต่อตามช่องว่างเฉพาะที่การประเมินได้เปิดเผย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ให้ClickUp AI Agentsช่วยสร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ พวกเขาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อรวบรวมคำตอบการประเมิน คะแนนลูกค้าเป้าหมาย แบ่งกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และส่งต่อผู้ที่มีศักยภาพสูงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเผยแพร่แบบฟอร์มประเมินตนเองให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ตัวแทนของคุณจะอ่านคำตอบและคำนวณคะแนนตามค่าคะแนนที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นจะจัดระดับผู้ตอบ (เริ่มต้น/กลาง/สูง) และดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นลำดับการส่งต่อข้อมูล (nurture sequence) การเชิญชมการสาธิต หรือส่งต่อไปยังฝ่ายขาย
7. ดำเนินการปรับแต่งหน้าเว็บแบบไดนามิก
หน้าเว็บที่ปรับแต่งตามบุคคลจะปรับหัวข้อข่าว, หลักฐานทางสังคม, และการกระตุ้นให้กระทำตามการกระทำของผู้ใช้ โดยพิจารณาจากวิธีที่ผู้ใช้มาถึง, บริษัทที่พวกเขาทำงานให้, หรือเนื้อหาที่พวกเขาเคยมีส่วนร่วมมาก่อน ความเกี่ยวข้องนี้ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ปรับใช้การปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายที่สามารถขยายได้ตามปริมาณการเข้าชมของคุณ:
- เริ่มต้นด้วยหน้าแรกของคุณ โดยสร้างเวอร์ชันสำหรับแหล่งการเข้าชมหลักสามอันดับแรกของคุณ
- ใช้การค้นหา IP แบบย้อนกลับ เพื่อตรวจจับขนาดของบริษัทและปรับข้อเสนอคุณค่าให้เหมาะสม
- แสดงกรณีศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรม ให้กับผู้เยี่ยมชมจากภาคส่วนที่สามารถระบุได้ เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การเงิน หรือการผลิต
- อ้างอิงถึงโพสต์บล็อกหรือแหล่งข้อมูลที่แน่นอน ที่ใครบางคนดาวน์โหลดในหัวข้อย่อยของหน้าแรกของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่?ช่องทางการตลาดแบบคลาสสิกได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมเดลAIDA ของ E. St. Elmo Lewis ในปี 1898 ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับพนักงานขายตามบ้าน
วิธีวัดว่ากลยุทธ์ของคุณได้ผลจริงหรือไม่
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรและอัตราการเปิดอีเมลไม่มีความหมายหากไม่สามารถแปลงเป็นรายได้ได้ คุณจำเป็นต้องติดตามการกระทำเฉพาะที่บ่งชี้ว่ากำลังมีผู้มุ่งหน้าไปสู่การตัดสินใจซื้อ
กำหนดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับรูปแบบธุรกิจของคุณ:
- บริษัท SaaS: การลงทะเบียนทดลองใช้, การเปิดใช้งานฟีเจอร์, และการแปลงเป็นการอัปเกรด
- แบรนด์อีคอมเมิร์ซ: อัตราการเพิ่มสินค้าในตะกร้า, การชำระเงินสำเร็จ, และความถี่ในการซื้อซ้ำ
- ธุรกิจบริการ: การจองการให้คำปรึกษา, การขอเสนอราคา, และการลงนามในสัญญา
- บริษัท B2B: คำขอเดโม, ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย, และความเร็วในการปิดการขาย
เชื่อมโยงแต่ละตัวชี้วัดกับมูลค่าเงินดอลลาร์จริง การขอเดโมอาจมีมูลค่า $500 ตามอัตราการปิดการขายและขนาดการขายเฉลี่ยของคุณ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานการทดลองใช้อาจมีมูลค่า $2,000 เมื่อคุณกำหนดมูลค่า คุณสามารถคำนวณได้ว่าแคมเปญใดสร้างกำไรและแคมเปญใดขาดทุน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ค้นหาลวดลายที่ขับเคลื่อนรายได้บนพื้นผิวในข้อมูลการแปลงของคุณด้วยAI Cards ใน ClickUpDashboards.
พวกเขาให้คุณถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้โดยตรงภายในแดชบอร์ดของคุณ และรับการวิเคราะห์ทันทีตามงานและข้อมูลที่เชื่อมโยง คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์การแปลงค่า มูลค่ารายได้ แท็กแคมเปญ และไทม์ไลน์ประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องส่งออกสเปรดชีตหรือรันรายงานด้วยตนเอง
ใครใช้กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดได้สำเร็จ?
บริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้ดีมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง: พวกเขาทดสอบอย่างไม่หยุดยั้งและขยายสิ่งที่ได้ผล
บริษัท SaaS ที่เติบโตสูง
ธุรกิจ SaaS ใช้กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน:
- พวกเขาจะระบุว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดที่ทำให้ผู้ใช้เริ่มใช้งานและกลายเป็นผู้ใช้ระดับสูง จากนั้นจึงปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อเน้นคุณสมบัติเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้น
- การใช้งานประจำวันกลายเป็นตัวชี้วัดสุขภาพหลักของพวกเขา เพราะมันทำนายการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นการลงทะเบียน
- การส่งข้อความในแอปมุ่งเป้าผู้ใช้ในช่วงเวลาสำคัญของการตัดสินใจ แทนที่จะพึ่งพาโฆษณาภายนอกที่ขัดจังหวะการทำงานของพวกเขา
ชมวิดีโอนี้เพื่อสร้างคู่มือการตลาดของคุณเอง:
แบรนด์อีคอมเมิร์ซ
แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ครองตลาดในช่องทางเฉพาะของตนมุ่งเน้นที่มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) มากกว่าการซื้อครั้งเดียว:
- รูปแบบการสมัครสมาชิกและการเติมสินค้าอัตโนมัติเปลี่ยนผู้ซื้อครั้งเดียวให้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ต่อเนื่องซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา
- อีเมลชุดหลังการซื้อจะให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และแนะนำสินค้าเสริมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- โปรแกรมความภักดีให้รางวัลแก่ผู้ซื้อซ้ำด้วยการเข้าถึงพิเศษ ส่วนลด หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก่อนใคร เพื่อเพิ่มความถี่ในการซื้อ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คูปองถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยโคคา-โคล่าในปี 1887 พวกเขาแจกบัตรเครื่องดื่มฟรีและดึงดูดผู้คนนับพันให้เข้ามาในร้านค้า นี่เป็นหนึ่งในการเติบโตแบบแฮ็กกลยุทธ์ที่เก่าแก่ที่สุด
บริษัท B2B
บริษัท B2B ที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงใช้กลยุทธ์ที่เน้นบัญชีลูกค้า (account-based strategies) ซึ่งมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง:
- ทีมขายและทีมการตลาดร่วมมือกันในแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะราย
- จุดติดต่อหลายช่องทางประสานการสื่อสารผ่านอีเมล, LinkedIn, จดหมายตรง, และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คงความโดดเด่นตลอดวงจรการขายที่ยาวนาน
- คุณภาพของท่อส่งและอัตราความรวดเร็วในการปิดดีลเข้ามาแทนที่ปริมาณลีดในฐานะตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก เนื่องจากดีลที่มีมูลค่าสูงจำนวนน้อยสามารถสร้างรายได้มากกว่า
นี่คือสิ่งที่โรบิน เฮนค์, เจ้าของ, Robyn Henke Consulting, ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของฉันอย่างสิ้นเชิงและมอบรากฐานที่ฉันขาดไปเพื่อเติบโต! ในฐานะคนที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่าย การเป็นผู้ประกอบการอาจรู้สึกเหมือนมีอะไรมากมาย แต่เมื่อฉันเริ่มใช้พลังของ ClickUp ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป พลังงานที่ฉันนำมาสู่ธุรกิจของฉันแตกต่างออกไป ฉันรู้สึกมีพลังจากทุกสิ่งที่เป็นไปได้และความง่ายในการทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และลูกค้า มันให้แรงบันดาลใจและตื่นเต้นที่จะเป็นผู้นำโครงการของตัวเอง และสร้างกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของฉัน ไม่ใช่แค่การทำงานให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฉันหลงใหลมันมาก!
เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของฉันอย่างสิ้นเชิงและมอบรากฐานที่ฉันขาดไปเพื่อเติบโต! ในฐานะคนที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่าย การเป็นผู้ประกอบการอาจรู้สึกเหมือนมีอะไรมากมาย แต่เมื่อฉันเริ่มใช้พลังของ ClickUp ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป พลังที่ฉันนำมาสู่ธุรกิจของฉันนั้นแตกต่างออกไป ฉันรู้สึกมีพลังจากทุกสิ่งที่เป็นไปได้และความง่ายดายในการทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และลูกค้า มันมอบแรงบันดาลใจและความตื่นเต้นให้ฉันในการเป็นผู้นำโครงการของตัวเอง และสร้างกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของฉัน ไม่ใช่แค่การทำงานให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฉันหลงใหลมันมาก!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการตลาด B2B: กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการที่ขยายตัวอย่างมีกำไรใช้ประโยชน์จากระบบแนะนำลูกค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์:
- โปรแกรมการแนะนำอย่างเป็นทางการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่พึงพอใจเพื่อแนะนำลูกค้าใหม่ โดยให้รางวัลที่รู้สึกว่ามีคุณค่าแต่ไม่กระทบต่อกำไร
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการที่มีบริการเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างกระแสการแนะนำลูกค้าซึ่งกันและกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
- ความสำเร็จของลูกค้าจะกลายเป็นช่องทางการตลาดเมื่อคุณขอคำรับรอง กรณีศึกษา และการแนะนำอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนสำคัญของโครงการ
🔍 คุณรู้หรือไม่?'ปริศนาแห่งทางเลือก'แสดงให้เห็นว่าการเสนอตัวเลือกมากเกินไปจะลดอัตราการเปลี่ยนแปลง ทีมการเติบโตที่ปรับหน้าแลนดิ้งให้เรียบง่ายมักจะเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการคลิกผ่านและการลงทะเบียนในทันที
เมื่อใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณ
กลยุทธ์ของคุณต้องการความสนใจเมื่อรูปแบบการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงหรือผู้ชมของคุณหยุดตอบสนอง บางสัญญาณอาจต้องการการปรับปรุงเล็กน้อย ในขณะที่บางสัญญาณอาจบ่งชี้ว่าถึงเวลาที่ต้องสร้างแนวทางของคุณใหม่ทั้งหมด ⚒️
|สถานการณ์
|รีเฟรชเมื่อ
|เปลี่ยนเมื่อ
|ประสิทธิภาพของช่องทาง
|บางช่องทางแสดงอัตราการคลิกหรือการมีส่วนร่วมที่ลดลง ในขณะที่ช่องทางอื่น ๆ ยังคงมีเสถียรภาพ
|หลายช่องทางแสดงการลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือการมีส่วนร่วมของรายได้
|ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
|การส่งข้อความรู้สึกแปลกไปเล็กน้อย แต่บุคลิกหลักยังคงตรงกับผู้ซื้อของคุณ
|พฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนแปลง หรือกลุ่มลูกค้าใหม่กลายเป็นกลุ่มที่มีกำไรมากกว่ากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันของคุณ
|แรงกดดันจากการแข่งขัน
|คู่แข่งปรับแคมเปญหรือเปลี่ยนข้อความ แต่ตลาดยังคงมั่นคง
|คู่แข่งเปลี่ยนหมวดหมู่ด้วยการตั้งราคาใหม่ การวางตำแหน่ง หรือคุณค่าของสินค้า
|การเปลี่ยนแปลงภายใน
|ทีมของคุณต้องการความชัดเจนในกระบวนการหรือการประสานงานที่แข็งแกร่งขึ้น
|คุณเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์ของคุณ, เข้าสู่ตลาดใหม่, หรือนำมาใช้เครื่องมือที่ต้องการแนวทางใหม่
|การสอดคล้องของเป้าหมาย
|คุณเพิ่มเป้าหมาย แต่สามารถปรับขนาดแคมเปญปัจจุบันด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
|เป้าหมายของคุณเติบโตเกินกว่าที่กลยุทธ์ปัจจุบันของคุณสามารถสร้างได้ แม้จะมีการปรับปรุงก็ตาม
|สัญญาณจากลูกค้า
|ผลตอบรับแสดงให้เห็นช่องว่างเล็กน้อยในด้านความเกี่ยวข้องหรือความชัดเจน
|ลูกค้าต้องการโซลูชัน ผลลัพธ์ หรือประสบการณ์การซื้อที่แตกต่างจากกลยุทธ์ของคุณ
เคล็ดลับกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด: เลือก ClickUp
การตลาดที่ยอดเยี่ยมเกิดจากการทำงานเป็นทีมที่ทดสอบแนวคิด ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าจริง และปรับแนวทางก่อนที่แรงผลักดันจะลดลง เมื่อคุณปฏิบัติต่อกลยุทธ์เสมือนเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง แคมเปญของคุณจะยังคงเกี่ยวข้อง การตัดสินใจจะเฉียบคม และการเติบโตจะคงที่
คุณทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวด้วย ClickUp วางแผนไอเดียบนไวท์บอร์ด จัดระเบียบข้อความในเอกสาร ติดตามงานและประสิทธิภาพในแดชบอร์ด ค้นหาแนวโน้มผ่าน AI Cards และปรับทิศทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การตลาดที่ชาญฉลาดมักจะใช้ประโยชน์จากจิตวิทยา, ชุมชน, หรือจังหวะเวลา ตัวอย่างเช่น: รางวัลจากการแนะนำ, การปล่อยรายชื่อรอ, การท้าทายให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหา, แคมเปญที่แสดงหลักฐานทางสังคมที่แข็งแกร่ง, การแจกของรางวัลที่นำโดยผลิตภัณฑ์, และอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมการแบ่งปันและทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าการถูกเล็งเป็นเป้าหมาย
กลยุทธ์จะโดดเด่นเมื่อสามารถสื่อสารสิ่งที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายได้ นั่นหมายถึงการสื่อสารโดยตรงกับปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย การนำเสนอหลักฐานผ่านเรื่องราวและผลลัพธ์ และการทำให้ตัวตนของแบรนด์รู้สึกเหมือนมนุษย์ ความสม่ำเสมอในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และข้อความที่น่าจดจำช่วยให้ผู้คนจดจำคุณได้แม้ในยามที่พวกเขาไม่ได้กำลังซื้อสินค้าหรือบริการอยู่
การผสมผสานที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการมองเห็นการค้นหาในท้องถิ่น + การแนะนำ + การดูแลลูกค้าผ่านอีเมล การติดอันดับบน Google ในพื้นที่ทำให้ได้รับการค้นพบ การแนะนำสร้างความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว และอีเมลช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำโดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย เมื่อทั้งสามสิ่งนี้ทำงานร่วมกัน ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอแทนที่จะเป็นยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นแบบไม่แน่นอน
AI ช่วยลดการคาดเดาและงานที่ซ้ำซ้อนได้ AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำนายว่าเนื้อหาหรือข้อเสนอใดจะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ อัตโนมัติการติดตามผล แนะนำกลุ่มเป้าหมาย และสร้างไอเดียตามแนวโน้มได้
จังหวะที่ดีคือการประเมินผลทุกไตรมาสเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่สม่ำเสมอในขณะที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กลยุทธ์ควรปรับเปลี่ยนเมื่อความคาดหวังของลูกค้า คู่แข่ง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง เป้าหมายไม่ใช่การคิดค้นการตลาดใหม่ตลอดเวลา แต่เป็นการปรับก่อนที่สิ่งต่างๆ จะหยุดทำงาน ไม่ใช่หลังจากนั้น