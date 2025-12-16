50 คำสั่ง Bing AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงาน

คุณอาจเคยมีช่วงเวลาที่ Bing AI ให้คำตอบที่ดูมั่นใจ จัดรูปแบบอย่างดี และมีการอ้างอิง—แต่กลับพลาดประเด็นสำคัญที่คุณต้องการ
จากนั้นคุณจะพบว่าตัวเองกำลังปรับแต่งข้อความที่ป้อน เพิ่มบริบท เพิ่มหรือลบข้อมูลบางส่วน เขียนประโยคใหม่ และหวังว่า Bing จะเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการในที่สุด
ความจริงก็คือ ช่องว่างนี้แทบจะไม่มาจาก Bing เอง แต่มาจากคำสั่งที่ใช้
คำแนะนำที่ชัดเจนและมีโครงสร้างจะเปลี่ยน Bing AI ให้กลายเป็นเครื่องมือค้นคว้าและเหตุผลที่ทรงพลัง ซึ่งมอบสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำสั่ง Bing AI ที่เชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้สำหรับการค้นคว้า การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน พร้อมด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม เราจะสำรวจว่าทำไม ClickUp ถึงกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับทีมที่ต้องการบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความแม่นยำที่ดีกว่า และ AI ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างแท้จริง 😄
การทำความเข้าใจ Bing AI
Bing AI เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งผสานรวมเข้ากับเครื่องมือค้นหาของ Microsoft Bing สามารถใช้เพื่อสรุปคำตอบ สร้างภาพและวิดีโอ พัฒนาเนื้อหา สร้างโค้ด รวบรวมรายงาน และทำงานต่างๆ เช่น การช้อปปิ้ง
Bing ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ GPT-4 ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูงและโมเดล Prometheus ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Microsoft สามารถทำการค้นหาแบบเรียลไทม์ทั่วเว็บและรองรับการโต้ตอบแบบหลายรูปแบบโดยใช้ข้อความ เสียง และภาพเป็นอินพุต
Bing Chat Enterprise มอบแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานพร้อมการปกป้องข้อมูลเชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรของคุณ
Bing AI Prompts คืออะไร?
คำขอของ Bing คือวิธีที่คุณบอกให้ Bing ทราบว่าคุณต้องการให้ช่วยเหลือคุณอย่างไร. สามารถทำได้ผ่านชุดของคำใบ้, คำถาม, หรือคำแนะนำที่ละเอียดมาก.
พูดว่า 'เขียนอีเมลให้ฉัน', 'ช่วยฉันถอดรหัสข้อผิดพลาดในโค้ดนี้', หรือ 'สร้างภาพไซไฟของสุนัขที่หลงทางในอวกาศ'—คำสั่งเหล่านี้ทั้งง่ายและซับซ้อนล้วนเป็นคำกระตุ้นที่บอกให้ Bing รู้ว่าควรทำอะไร
แต่เช่นเดียวกับโมเดล AI และ LLM ทั้งหมด คุณภาพและความลึกของคำตอบของ Bing นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเฉพาะเจาะจงของคำสั่งของคุณ
ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง AI
โมเดล AI ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร; พวกมันคาดคะเนมัน ทุกครั้งที่คุณพิมพ์คำสั่ง คุณกำลังให้โมเดลคำใบ้เกี่ยวกับเจตนาของคุณ ข้อจำกัด รูปแบบที่ต้องการ บริบท และความคาดหวังในคุณภาพ
นอกจากนี้ โมเดล AI ยังมีความไวต่อบริบท ไม่ใช่ตระหนักถึงบริบท พวกมันไม่เข้าใจธุรกิจของคุณ ผู้ชมของคุณ กระบวนการทำงานของคุณ หรือสไตล์สร้างสรรค์ของคุณ เว้นแต่คุณจะบอกพวกมัน
ประโยชน์ของคำแนะนำที่ออกแบบมาอย่างดีคือ:
- การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ: คำสั่งที่ชัดเจนช่วยปรับปรุงคุณภาพและความเร็วในการวิจัยโดยการดำเนินการค้นหาแบบหลายชั้น เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล และสกัดข้อมูลเชิงลึกได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตนเอง
- การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะ: คำแนะนำที่มีความเฉพาะเจาะจงจะสร้างร่างแรกของเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงร่างเนื้อหาและน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณ
- ผลลัพธ์ภาพที่ดีขึ้น: คำแนะนำที่อธิบายอย่างชัดเจนจะสร้างภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ
- ประหยัดเวลา: คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยลดการแก้ไขและการสอบถามข้อมูลซ้ำไปมา คำสั่งที่มีโครงสร้างดีเพียงหนึ่งครั้งสามารถแทนที่ความพยายามที่คลุมเครือหลายครั้งและความหงุดหงิดได้
- การดำเนินการตามบริบท: เมื่อคุณให้ข้อมูลพื้นฐานในคำสั่งของคุณ AI จะให้คำตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณแทนที่จะเป็นคำแนะนำทั่วไป
- การลดความเสี่ยง: คำแนะนำที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบช่วยระบุและลดข้อผิดพลาดหรืออคติที่อาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์ของ AI
- มีอิทธิพลต่อเส้นทางการให้เหตุผล: เมื่อคุณให้โครงสร้างแก่คำสั่ง Bing AI ของคุณ คุณกำลังกำหนดรูปแบบของห่วงโซ่ความคิดภายในของโมเดล ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์มีความเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกันมากขึ้น
⭐ โบนัส: Bing AI แตกต่างจาก ChatGPT อย่างไร?
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง ChatGPT และ Bing AI ในด้านการเข้าถึงข้อมูล รูปแบบการให้เหตุผล และการใช้งานในชีวิตประจำวัน
|คุณสมบัติ
|Bing AI
|แชทจีพีที
|นักพัฒนา
|ไมโครซอฟท์
|โอเพ่นเอไอ
|แนวทางหลัก
|สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเว็บแบบเรียลไทม์ ข้อมูลการค้นหาแบบสด การอ้างอิง และการค้นหาข้อเท็จจริง
|ออกแบบมาเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง, ความคิดสร้างสรรค์, และการแก้ปัญหาหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อเว็บ
|น้ำเสียงและรูปแบบ
|ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา กระชับ และเน้นแหล่งที่มา
|สามารถสนทนา ปรับตัวได้ และมีความสามารถในการเล่าเรื่องยาวหรือลงลึกในเชิงเทคนิค
|ความแข็งแกร่งในการคิดวิเคราะห์
|โมเดล DALL·E แบบบูรณาการภายในระบบค้นหา ปรับแต่งเพื่อสร้างภาพอย่างรวดเร็ว
|มีความแข็งแกร่งในการคิดวิเคราะห์อย่างมีโครงสร้าง งานที่ต้องใช้ตรรกะสูง การเขียนโค้ด และการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่
|การเข้าถึงข้อมูล
|เชื่อมต่อโดยตรงกับ Bing Search ทำให้ได้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา
|พึ่งพาความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นหลัก เว้นแต่จะเปิดใช้งานการเรียกดู
|ระดับความคิดสร้างสรรค์
|ถูกจำกัดมากขึ้นโดยผลการค้นหาและขอบเขตของข้อเท็จจริง
|มีความอิสระมากขึ้นในการคิดสร้างสรรค์ การสำรวจ และการแก้ปัญหาเชิงนามธรรม
|การสร้างภาพ
|ใช้โมเดล DALL-E ของ OpenAI เพื่อสร้างภาพจากข้อความที่ป้อน
|สร้างภาพผ่านโมเดลภาพในตัวของ ChatGPT ด้วยความยืดหยุ่นทางสไตล์ที่มากขึ้น
|การจัดการไฟล์และข้อความ
|เชื่อถือได้สำหรับการสรุปหน้าเว็บและแหล่งข้อมูลสด; ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้หลายไฟล์และกระบวนการทำงานเชิงลึก
|จัดการเอกสาร, สื่อผสม, โค้ด, และหน้าต่างบริบทที่ยาวขึ้นด้วยความต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การวิจัยแบบเรียลไทม์, การเปรียบเทียบ, การตรวจสอบข้อเท็จจริง, และการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
|การคิดวิเคราะห์เชิงลึก, งานสร้างสรรค์, งานเทคนิค, การวางแผน, การเขียนโค้ด, และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
วิธีเขียนคำสั่ง Bing AI ให้ได้ผล
การรู้วิธีตั้งคำถามกับ AIเป็นศิลปะที่สามารถเรียนรู้ได้ หากคุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการสร้างคำสั่งที่ดี
นี่คือวิธีการเขียนคำสั่ง Bing ที่มีประสิทธิภาพ:
เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
Bing จะตอบคำถามเกือบทุกข้อที่คุณถามได้ เคล็ดลับคือต้องระบุให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบที่มีรายละเอียดและละเอียดอ่อนซึ่งช่วยคุณได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น:
❌ คำแนะนำ: ให้รายการของเทรนด์การตลาดยอดนิยม
✅ คำแนะนำ: สรุปแนวโน้มการตลาด B2B ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่สามประการของปีนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กรอบวัตถุประสงค์ของคุณให้เป็นการกระทำ ใช้คำกริยาเช่น "สรุป" "เปรียบเทียบ" "สร้าง" หรือ "แก้ไขข้อผิดพลาด" เพื่อบ่งบอกประเภทของงานทันที
ให้บริบทที่เกี่ยวข้อง
บริบทกำหนดความเกี่ยวข้อง และบริบทนั้นอาจเป็น:
- ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
- แนวทางการใช้เสียงของแบรนด์
- เนื้อหาที่เคยมีมาก่อนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
- ข้อมูลประชากรของผู้ชมและปัญหาที่พบ
- คำศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์เทคนิค
- เป้าหมายของโครงการปัจจุบันหรือวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
- ข้อจำกัด เช่น งบประมาณ ระยะเวลา หรือข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม
- ตัวอย่างคู่แข่งที่ควรเลียนแบบหรือหลีกเลี่ยง
- รูปแบบ, ความยาว, หรือโครงสร้างที่ต้องการ
❌ คำแนะนำ: เขียนอีเมลชุดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
✅ คำแนะนำ: ฉันกำลังเปิดตัวเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล กลุ่มเป้าหมายของฉันคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทที่มีพนักงาน 50-200 คน ซึ่งประสบปัญหาในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส กรุณาเขียนอีเมลสามฉบับในโทนที่เป็นมิตรแต่เป็นมืออาชีพ: หนึ่งฉบับเป็นอีเมลเรียกความสนใจ หนึ่งฉบับเน้นคุณสมบัติเด่น และอีกหนึ่งฉบับเป็นข้อเสนอพิเศษจำกัดเวลา โดยแต่ละฉบับต้องมีความยาวไม่เกิน 150 คำ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเอกสารแนวทางแบรนด์ที่มีเสียงและโทนของคุณ รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย และข้อความสำคัญ หากทีมของคุณกำลังดำเนินแคมเปญหลายแคมเปญ คู่มือแบรนด์จะเป็นตัวช่วยชีวิต อัปโหลดไปยัง Bing เมื่อเริ่มโครงการใหม่ และมันจะจดจำบริบทได้
มอบบทบาทให้
การมอบบทบาทให้ Bing AI จะเปรียบเสมือนการให้กรอบมุมมองแก่ระบบ AI ซึ่งจะช่วยให้ AI มุ่งเน้นไปที่รูปแบบที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับความรู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ Bing ช่วยอธิบายปัญหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือช่วยในงานสื่อสารต่าง ๆ
❌ คำแนะนำ: อะไรคือการวิศวกรรมบริบท?
(มันให้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวคิดนี้)
✅ คำแนะนำ: ทำตัวเป็นนักพัฒนา AI และบอกฉันว่าคอนเท็กซ์เอ็นจิเนียริงคืออะไร
(ด้วยข้อความนี้ Bing ทราบถึงการปรับให้เหมาะกับผู้ชมและความลึกทางแนวคิดที่ต้องการ)
แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
งานที่มีหลายชั้นสร้างความสับสนให้กับ AI เมื่อคุณแยกงานออกเป็นคำสั่งย่อยที่เรียงลำดับกัน คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อนำไปใช้งาน
❌ คำแนะนำ: วิจัยคู่แข่ง วิเคราะห์กลยุทธ์ของพวกเขา และเขียนรายงาน
✅ คำแนะนำ: ระบุชื่อคู่แข่ง 5 อันดับแรกในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นดำเนินการวิเคราะห์ และสุดท้ายระบุรูปแบบรายงานที่ต้องการ
แนวทางนี้ที่เรียกว่า การเชื่อมโยงคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ได้อย่างมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเป็นนักวิศวกรพรอมต์
ปรับปรุงและย้ำอีกครั้ง
ให้คำตอบของ Bing เป็นจุดเริ่มต้น คุณสามารถขอให้มันตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรับโทนเสียง ปรับแต่งรายละเอียดให้เป็นส่วนตัว หรือเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกให้กับหัวข้อได้โดยการต่อยอดจากคำตอบของมัน
ทุกระบบ AI ทำงานแตกต่างกัน. ยิ่งคุณทดลองมากเท่าไหร่ คุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่ทำงานได้จริง.
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีถามคำถาม AI หรือไม่? ดูวิดีโอนี้เลย
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering)
50 คำสั่ง Bing AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการให้สูตรอาหาร แก้ไขโค้ดที่ซับซ้อน สร้างพอดแคสต์ หรือแม้แต่จัดทำรายงานวิจัย ไม่มีขอบเขตใดที่ Bing AI ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
เราได้รวบรวมคำแนะนำบางส่วนที่คุณสามารถใช้ (หรือใช้เป็นแรงบันดาลใจ) สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
คำแนะนำสำหรับการตลาดและการเขียนเนื้อหา
รับแรงบันดาลใจจากหัวข้อการเขียนด้วย AIเหล่านี้เมื่อคุณต้องการให้ Bing เขียนอีเมล สร้างบทความบล็อก ปรับปรุงข้อเสนอคุณค่า หรือสร้างข้อความทางการตลาด
1. คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เนื้อหา กำลังเขียนโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับสาเหตุที่ทีมการตลาดล้มเหลวในการนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่ เริ่มต้นโพสต์นี้ด้วยข้อความที่กล้าหาญ แบ่งปันข้อผิดพลาดสองข้อ และจบด้วยคำถามที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยใช้ไม่เกิน 150 คำ
2. สร้างสคริปต์ความยาว 90 วินาที อธิบายการผสานรวม API ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ใช้การเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายและเน้นประโยชน์ เช่น การประหยัดเวลาและการเชื่อมต่อเครื่องมือ โครงสร้าง: จุดดึงดูด, ปัญหา, คำอธิบาย, การกระตุ้นให้ดำเนินการ
3. เขียนคำบรรยายสำหรับ Instagram ของแบรนด์แฟชั่นยั่งยืนของเราสำหรับคอลเลกชันผ้าฝ้ายออร์แกนิกใหม่ บอกเล่าเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับช่างฝีมือในชนบทของอินเดีย สอดแทรกคุณค่าการผลิตที่มีจริยธรรม และจบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจให้ซื้อสินค้า ความยาวไม่เกิน 180 คำ
4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศการระดมทุน Series B จำนวน 25 ล้านดอลลาร์สำหรับแพลตฟอร์มบริการลูกค้าด้วย AI ของเรา รวมถึงหัวข้อที่โดดเด่น ย่อหน้าเปิดที่มีข้อมูลสำคัญ คำพูดจาก CEO เกี่ยวกับแผนการเติบโต วิธีการใช้เงินทุน (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด) และคำอธิบายบริษัทแบบมาตรฐาน โดยให้มีความยาวไม่เกิน 400 คำ
5. ฉันกำลังสร้างแบรนด์สกินแคร์ที่จำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบาง ช่วยกำหนดเสียงของแบรนด์เราด้วย กรุณาให้ตัวอย่างสามกรณีที่เราจะสื่อสารข้อความเดียวกัน ("ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง") ด้วยเสียงของเรา เทียบกับวิธีที่คู่แข่งอาจพูด รวมถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
6. ฉันต้องการหัวข้อข่าว 10 แบบสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจที่โปรโมตสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ "Excel ขั้นสูงสำหรับนักวิเคราะห์การเงิน" กรุณาระบุหัวข้อข่าวที่ดึงดูดนักวิเคราะห์ระดับกลางที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเป็นลำดับแรก ทดสอบมุมมองต่างๆ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น, เน้นประโยชน์, ความกลัวที่จะพลาดโอกาส, ความเฉพาะเจาะจง, คำถาม, และความเร่งด่วน โดยแต่ละหัวข้อควรมีความยาวไม่เกิน 15 คำ
7. พัฒนาธีมแคมเปญสร้างสรรค์สำหรับการส่งเสริมการกลับมาเรียนออนไลน์ของเรา (เป้าหมายคือผู้ใหญ่ที่กลับมาศึกษาต่อ) ฉันต้องการชื่อแคมเปญ, คำขวัญ, สามเสาหลักของข้อความที่ตอบสนองต่อความกลัวและแรงจูงใจของพวกเขา, แนวทางของมู้ดบอร์ดภาพที่แนะนำ, และไอเดียเกี่ยวกับวิธีที่ธีมนี้สามารถปรับใช้ในอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณาแบบชำระเงินได้ ทำให้มันมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจ
8. สร้างไอเดียคอนเทนต์ Instagram 10 ไอเดียสำหรับแอปการเงินส่วนบุคคลที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มมิลเลนเนียล แต่ละไอเดียต้องมีประเภทของคอนเทนต์, หัวข้อ, ข้อความหลัก, และทิศทางของภาพ ครอบคลุมเรื่องเงินกู้นักเรียน, การใช้จ่ายตามอารมณ์, พื้นฐานการลงทุน, และเงินสำรองฉุกเฉิน
9. วิเคราะห์ผลลัพธ์ SERP อันดับต้น ๆ สำหรับคีย์เวิร์ด "email marketing best practices for SaaS" ระบุช่องว่างของเนื้อหา วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคบน Quora และ Reddit และสร้างโครงร่างสำหรับบทความบล็อกที่ฉันสามารถเขียนเพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าความยาวของบทความบล็อกระหว่าง 2500-3000 คำ
📚 อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดพร้อม AI ในปี 2025
การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
10. สรุปแนวโน้มการตลาด B2B ที่กำลังเกิดขึ้นสามประการในปีนี้ พร้อมตัวอย่างจริงจากบริษัทที่ได้นำมาใช้แล้ว โดยเน้นการนำ AI มาใช้ การพัฒนาการตลาดแบบมุ่งเน้นบัญชีลูกค้า และการวัดผลแบบให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก รวมถึงข้อมูลสนับสนุนและตัวชี้วัดความสำเร็จ
11. วิเคราะห์รีวิวลูกค้าล่าสุด 50 รายการของ ClickUp บน G2 และ Capterra จัดหมวดหมู่ความคิดเห็นตามหัวข้อ ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคา คำขอฟีเจอร์ ปัญหาด้านการสนับสนุน และคำชมเชยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน สรุปประเด็นปัญหาหลักสามอันดับแรก
12. ศึกษาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion) สร้างตารางเปรียบเทียบที่แสดงระดับราคา คุณสมบัติหลัก ข้อจำกัดผู้ใช้ การเชื่อมต่อ และคะแนนแอปมือถือ
13. วิเคราะห์บทความบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของเรา ระบุรูปแบบที่พบบ่อยในหัวข้อ ความยาว รูปแบบ หัวข้อข่าว และการเชื่อมโยงภายใน สกัดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่ดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกและการแปลงเป็นลูกค้าได้มากที่สุด
14. ตรวจสอบการสนทนาเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพการทำงานทางไกล" บน Twitter, LinkedIn และ Reddit ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สกัดประเด็นปัญหาหลัก เครื่องมือที่กล่าวถึงบ่อย และแนวทางแก้ไขที่กำลังเกิดขึ้น สรุปความรู้สึกและหัวข้อการสนทนา
15. ฉันต้องการรายงานการวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตลาดเนื้อหาในรัฐลุยเซียนา รายงานควรครอบคลุมถึงแนวโน้มสำคัญ ผู้เล่นหลัก ความท้าทายในภูมิภาค และโอกาสในการเติบโต กรุณาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจท้องถิ่นใช้การตลาดเนื้อหา หน่วยงานหรือฟรีแลนซ์ที่โดดเด่นที่ดำเนินงานในรัฐ และสถิติหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรุณาจัดรูปแบบรายงานด้วยหัวข้อและการจัดรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ชัดเจนและมีโครงสร้าง ใช้ตารางเมื่อมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบหน่วยงาน แนวโน้ม หรือข้อมูลอุตสาหกรรม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์สร้างรายงานวิจัยของ Bing เพื่อรับรายงานวิจัยเชิงลึกที่มีการอ้างอิงอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดของคุณ รายงานนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตรวจสอบสมมติฐานการเข้าสู่ตลาดของคุณ
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ
17. อธิบายการคำนวณเชิงควอนตัมให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าใจพีชคณิตพื้นฐานแต่ไม่มีพื้นฐานทางฟิสิกส์ โดยใช้การเปรียบเทียบในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะ และเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่พวกเขาจะสนใจ เช่น การเข้ารหัสหรือการค้นพบยาใหม่
17. สร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม 15 ข้อสำหรับตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ พร้อมตัวอย่างคำตอบแบบ STAR ครอบคลุมสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ ความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลว และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก รวมถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์มองหา
18. สร้างคู่มือการศึกษาที่ครอบคลุมสำหรับการสอบรับรอง Google Analytics 4 จัดระเบียบตามหัวข้อการสอบ รวมถึงคำจำกัดความสำคัญ สูตรที่ต้องจำ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และตัวอย่างคำถามฝึกหัด ทำให้สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนที่ชัดเจน
19. เปรียบเทียบใบรับรองการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม 4 ใบ ได้แก่ PMP, CAPM, Scrum Master และ PRINCE2 โดยแยกแยะค่าใช้จ่าย การลงทุนด้านเวลา ระดับความยาก ผลประโยชน์ทางอาชีพ และอุตสาหกรรมที่ให้คุณค่ากับแต่ละใบรับรองมากที่สุด แนะนำตามช่วงอาชีพและเป้าหมาย
20. สร้างแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงเทคนิค โดยให้เอกสารทางเทคนิคที่มีคุณภาพต่ำ (เช่น เอกสาร API หรือคู่มือผู้ใช้) ระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงห้าข้อ และเขียนใหม่ในแต่ละส่วนพร้อมอธิบายการปรับปรุงที่ได้ทำไป
ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ 👇
การเขียนโค้ด, การแก้ไขข้อผิดพลาด, และการวิเคราะห์ข้อมูล
21. สรุปเอกสารวิจัย 40 หน้าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในด้านการดูแลสุขภาพ โดยสกัดข้อมูลสำคัญ แนวทาง วิธีการ ข้อจำกัด และผลกระทบในทางปฏิบัติ เขียนสำหรับผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโซลูชัน ML หรือไม่ ความยาวไม่เกิน 500 คำ
22. ตรวจสอบฟังก์ชัน JavaScript นี้ที่กรองและเรียงลำดับอาร์เรย์ของอ็อบเจ็กต์ผลิตภัณฑ์จำนวน 10,000 รายการ ซึ่งทำงานช้าบนหน้าเว็บ ระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ แนะนำการปรับปรุง และเขียนฟังก์ชันใหม่ให้มีเวลาในการประมวลผลที่ดีขึ้น อธิบายการปรับปรุงที่ทำได้
23. คุณเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด Python เพื่อเชื่อมต่อกับ API การชำระเงินของ Stripe ฉันต้องการสร้างลูกค้า สร้างเจตนาการชำระเงินจำนวน $99 และจัดการกับการตอบกลับที่สำเร็จหรือผิดพลาด รวมถึงการจัดการข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสมและใส่ความคิดเห็นอธิบายแต่ละขั้นตอน
24. while loop ของฉันทำให้เบราว์เซอร์ค้างเมื่อกรองอาร์เรย์ของออบเจ็กต์ 1000 รายการ: [วางโค้ด]. ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดลูปไม่สิ้นสุด อธิบายข้อผิดพลาดทางตรรกะและเขียนใหม่ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ แนะนำวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
25. ผู้ใช้ไม่สามารถคงการเข้าสู่ระบบได้หลังจากรีเฟรชหน้า: [วางรหัสการตรวจสอบสิทธิ์] โทเค็น JWT ถูกเก็บไว้แล้ว แต่ไม่ถูกอ่านอย่างถูกต้อง กรุณาตรวจสอบปัญหาและแก้ไขตรรกะการดึงโทเค็น
26. แอปของฉันกำลังถึงขีดจำกัดการเรียกใช้ API (100 คำขอต่อนาที) เมื่อประมวลผลการอัปโหลดแบบกลุ่ม: [วางโค้ด]. กรุณาพัฒนาระบบคิวที่ควบคุมการส่งคำขอเพื่อไม่ให้เกินขีดจำกัดในขณะที่ยังคงประมวลผลทุกอย่างได้อยู่ และแสดงความคืบหน้าให้ผู้ใช้ทราบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หาก Copilot ไม่สามารถวิเคราะห์หน้าเว็บหรือสรุปเนื้อหาได้ ให้เปิดใช้งาน "อนุญาตการเข้าถึงเว็บเพจหรือ PDF ใด ๆ" ในการตั้งค่า Microsoft Edge ภายใต้ส่วน Sidebar > Copilot
ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการค้นคว้าทางเว็บ
27. ค้นหาข้อเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone 15 Pro สีดำไทเทเนียม ความจุ 256 GB ทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อเสนอการแลกเปลี่ยนหรือส่วนลดสำหรับวิธีการชำระเงินเฉพาะ และคำนวณว่าตัวเลือกใดประหยัดเงินได้มากที่สุดโดยรวม
28. วิจัยช่วงเงินเดือนปัจจุบันสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโสในออสติน รัฐเท็กซัส ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบน LinkedIn, Indeed และ Glassdoor แยกตามขนาดบริษัท จำนวนปีประสบการณ์ที่ต้องการ และรวมสวัสดิการทั่วไปที่มักจะได้รับ คำนวณค่ามัธยฐานของเงินเดือน
29. ค้นคว้าบทความวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งตีพิมพ์ในปีที่แล้วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการอดอาหารเป็นช่วงๆ ต่อสุขภาพเมตาบอลิซึม ค้นหาอย่างน้อยห้าการศึกษา สรุปวิธีการวิจัยและผลการค้นพบที่สำคัญ และบันทึกผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างการศึกษาต่างๆ
30. ศึกษาว่า Notion ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใดบ้างในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบบล็อก หน้าอัปเดตผลิตภัณฑ์ การประกาศบน Twitter และฟอรัมผู้ใช้ของพวกเขา อธิบายแต่ละฟีเจอร์และค้นหาความคิดเห็นจากผู้ใช้ในช่วงแรกเกี่ยวกับคุณภาพการนำไปใช้งาน
31. ค้นหาข้อจำกัดการเดินทางและข้อกำหนดวีซ่าปัจจุบันสำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปญี่ปุ่น รวมถึงข้อกำหนดการฉีดวัคซีน ขั้นตอนการขอวีซ่า ระยะเวลาในการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดที่ประกาศในเดือนที่ผ่านมา
32. ค้นหาสถิติการแข่งขันทั้งหมดของลิโอเนล เมสซี กับอินเตอร์ ไมอามี ในฤดูกาล MLS 2024 รวมถึงจำนวนประตูที่ทำได้, แอสซิสต์, จำนวนนัดที่ลงเล่น, และเปรียบเทียบสถิติของเขากับผู้ทำประตูสูงสุดคนอื่นๆ ในลีก ตรวจสอบว่าเขาทำลายสถิติใดๆ หรือไม่
33. ค้นหาเวลาทำการปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์ก ตรวจสอบว่าพวกเขามีเวลาพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือไม่ และว่าพวกเขามีวันเข้าชมฟรีหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน
34. ค้นหาบริษัททั้งหมดที่ได้รับการระดมทุนในรอบ Series B ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยเน้นที่ภาคเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์แบบ SaaS ในสหรัฐอเมริกา
35. ระบุข้อบังคับใหม่ของรัฐบาล การอัปเดตการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ [อุตสาหกรรมหรือภูมิภาค] ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ให้สรุปสั้น ๆ พร้อมแหล่งที่มาและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ประสิทธิภาพและการจัดการงาน
36. สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมการตลาด ครอบคลุมวันแรก (เอกสาร, การตั้งค่าบัญชี), สัปดาห์แรก (การฝึกอบรม, การแนะนำ), และเดือนแรก (โครงการเริ่มต้น, การตรวจสอบความคิดเห็น). ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละงาน.
37. ฉันมีงานที่ต้องทำให้เสร็จ 12 งานในวันนี้ โดยแต่ละงานมีระยะเวลาและความสำคัญที่แตกต่างกัน: [รายการงาน]. กรุณาสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเหล่านี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. โดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่ฉันมีประสิทธิภาพสูงสุด (10.00 น. - 12.00 น.) รวมถึงเวลาสำรอง และจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
38. สรุปบันทึกการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์: [วางบันทึก] ระบุงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ งานที่ติดขัดซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง และสมาชิกทีมที่อาจต้องการความช่วยเหลือ จัดรูปแบบเป็นรายงานสั้นๆ สำหรับผู้บริหาร
39. จัดทำวาระการประชุมทบทวนธุรกิจรายไตรมาสเป็นเวลา 60 นาที โดยมีหัวหน้าแผนกทั้งห้าคนเข้าร่วม กำหนดเวลาสำหรับแต่ละส่วน หัวข้อการสนทนาที่ต้องตัดสินใจและหัวข้อที่ต้องการอัปเดต และพื้นที่สำหรับคำถาม รักษาความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
40. ฉันทำงานสัปดาห์ละ 60 ชั่วโมงและรู้สึกเหนื่อยล้า ตรวจสอบตารางเวลาปัจจุบันของฉัน: [วางตารางเวลา] กรุณาแนะนำว่าควรลดงานส่วนไหน งานใดที่ควรเลื่อนหรือมอบหมายให้ผู้อื่น ควรพักเมื่อใด และควรจัดสรรเวลาสำหรับการฟื้นฟูโดยไม่กระทบต่อโครงการ
41. ร่างเอกสารระเบียบปฏิบัติในการสื่อสารของทีม ระบุให้ชัดเจนว่าควรใช้ช่องทางใดในการสื่อสาร เช่น อีเมล Slack หรือการประชุม กำหนดเวลาที่คาดหวังในการตอบกลับสำหรับแต่ละช่องทาง ขอบเขตการติดต่อหลังเวลาทำการ และวิธีการส่งต่อประเด็นเร่งด่วนให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารให้ใช้งานได้จริงและคำนึงถึงความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
42. ออกแบบเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ที่ช่วยปกป้องเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งรองรับการประชุมและการทำงานร่วมกัน ฉันต้องการเวลาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ไม่มีการรบกวนสำหรับการเขียนและวางแผนกลยุทธ์ โปรดแสดงตัวอย่างการจัดโครงสร้างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
การประสานงานด้วย AI นำระบบ AI หลายระบบ เช่น Bing AI สำหรับการวิจัย, ClickUp Brain สำหรับการดำเนินการตามบริบทของงาน, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ มารวมกันเป็นกระบวนการทำงานที่ประสานกัน
แทนที่จะจัดการเครื่องมือแต่ละชิ้นเหมือนผู้ช่วยแยกกัน การประสานงานจะเชื่อมต่อเครื่องมือเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานเหมือนเป็นชั้นปัญญาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในโครงการของคุณ
ด้วยการประสานงานด้วย AI ใน ClickUp คุณสามารถ:
- กระตุ้นการดำเนินการของ AI โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการอัปเดตงาน, ส่งแบบฟอร์ม, หรือการทำงานย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
- ใช้ ตัวแทน AI เพื่อจัดเส้นทางงาน, มอบหมายเจ้าของ, หรือยกระดับปัญหาที่ติดขัดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ผสาน ระบบอัตโนมัติ + ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท เพื่อรักษาความถูกต้องของโครงการ, ความเชื่อมโยง, และความสำคัญของงาน
- นำการวิจัย การวางแผน การบันทึกข้อมูล และการดำเนินการมาสู่กระบวนการที่เชื่อมโยงกัน
การสร้างภาพ
ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของคำสั่งสำหรับสร้างภาพด้วย AI ขอแจ้งให้ทราบว่า คุณสามารถใช้ 'Bing image creator' หรือตัวเลือก 'สร้างภาพ' ใน Copilot เพื่อสร้างภาพได้เช่นกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ตามแนวทางของ Microsoft ควรใช้คำที่อธิบายได้ชัดเจนเมื่อคุณอธิบายว่าคุณต้องการภาพอย่างไร ที่จริงแล้ว ให้ใช้สูตรนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคำแนะนำการสร้างภาพของคุณ:
- การกระทำที่ชัดเจน: สร้างภาพที่เหมือนจริง
- หัวข้อโดยละเอียด: กุหลาบ แต่ให้บรรยายอย่างละเอียด (กุหลาบสีแดงเข้มดั่งเลือด มีกลีบดอกนุ่มละมุนปกคลุมด้วยหยดน้ำค้างยามเช้า)
- สไตล์เฉพาะ: มาโครระยะใกล้
- ฉากหรือสถานที่: พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมแสงสีทองอ่อนนุ่ม
- องค์ประกอบเพิ่มเติม: พื้นหลังโบเก้, หยดน้ำจับแสง, ใบไม้สีเขียวเล็กๆ
คำแนะนำเต็มรูปแบบ: สร้างภาพเสมือนจริงของดอกกุหลาบสีแดงเข้มลึกพร้อมกลีบดอกที่นุ่มเหมือนกำมะหยี่ปกคลุมด้วยหยดน้ำค้างยามเช้าในโหมด Dall'e โหมดมาโครใกล้สุดขีดพร้อมความลึกของสนามที่ตื้นในสวนอังกฤษที่มีหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมแสงสีทองนุ่มนวล รวมถึงพื้นหลังแบบโบเก้ หยดน้ำที่จับแสง ใบไม้สีเขียวเล็กๆ และบรรยากาศโรแมนติก
43. วาดภาพปกหนังสือแฟนตาซีมหากาพย์ที่แสดงให้เห็นพ่อมดหนุ่มยืนอยู่ที่ขอบหน้าผา มองออกไปยังอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่มีเกาะลอยฟ้าอยู่เบื้องล่าง เมฆพายุสีดำมืดมัวรวมตัวอยู่เหนือศีรษะ ขณะที่อักษรรูนเรืองแสงเวทมนตร์หมุนวนรอบตัวตัวละคร สไตล์จิตรกรรมสีสันสดใสและดราม่า
44. ถ่ายภาพกระเป๋าเป้หนังหรูในบรรยากาศไลฟ์สไตล์บนโต๊ะกาแฟไม้ พร้อมแล็ปท็อป สมุดบันทึก และถ้วยกาแฟงานฝีมือ แสงอ่อนยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านบางเบา โทนสีอบอุ่นแบบเอิร์ธโทนพร้อมระยะชัดลึกตื้น สร้างบรรยากาศพรีเมียมและน่าปรารถนา
45. สร้างสไลด์อินโฟกราฟิกดีไซน์เรียบง่ายทันสมัยสำหรับ Instagram แสดงเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 ข้อ ใช้โทนสีพาสเทล เช่น สีชมพู สีเขียวมิ้นต์ และสีครีม ใส่ไอคอนเรียบง่าย ฟอนต์แบบไม่มีเชิงเส้นที่อ่านง่าย และเว้นพื้นที่ว่างให้มาก สไตล์ร่วมสมัยและมินิมอล
46. แสดงภาพประกอบแผนภาพที่เป็นมิตรและมีสีสัน อธิบายกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยใช้ต้นไม้การ์ตูนที่มีลูกศรกำกับชี้ไปยังราก ใบไม้ ดวงอาทิตย์ และหยดน้ำ ใช้สีเขียวสดใส สีเหลือง และสีฟ้า พร้อมรูปทรงที่เรียบง่ายและตัวอักษรที่ชัดเจน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น
47. วาดภาพฉากป่าที่แสนมหัศจรรย์ซึ่งมีตัวละครสัตว์ที่เป็นมิตร (หมี กระต่าย และจิ้งจอก) กำลังจัดงานเลี้ยงน้ำชาใต้เห็ดยักษ์ รูปทรงที่นุ่มนวลและกลมมนด้วยสีที่อบอุ่นและเชิญชวน สไตล์สีน้ำแบบนิทานที่มีพื้นผิวอ่อนโยนและแสงที่ดูฝัน
48. สร้างตัวละครหุ่นยนต์มาสคอตที่เป็นมิตรสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ควรมีขอบโค้งมน แผงหน้าอกสีฟ้าเรืองแสง ดวงตา LED ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้ และกำลังโบกมือทักทาย การออกแบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย มีการใช้ไล่เฉดสีและเงาที่ละเอียดอ่อน มุมมองเต็มตัวบนพื้นหลังโปร่งใส
49. สร้างภาพเรนเดอร์ภายในที่สมจริงของห้องครัวสมัยใหม่สุดหรู พร้อมเคาน์เตอร์หินอ่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าสแตนเลส โคมไฟแขวน และหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวเมือง แสงยามบ่ายอบอุ่น ตกแต่งด้วยชามผลไม้และดอกไม้สด สไตล์การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมคุณภาพระดับนิตยสาร
50. แสดงภาพมุมมองไอโซเมตริกแบบทันสมัยของอินเทอร์เฟซแดชบอร์ดที่ลอยอยู่ในพื้นที่ 3 มิติ พร้อมแผนภูมิ กราฟ และบัตรข้อมูลที่มีสีสัน ใช้พื้นหลังไล่เฉดสีจากน้ำเงินเข้มไปม่วง ใส่เอฟเฟกต์แสงเรืองรองแบบนุ่มนวลและเส้นที่สะอาดตา สไตล์ล้ำสมัยและหรูหราสำหรับส่วนฮีโร่ของหน้าแลนดิ้งเพจ
และนี่คือการสรุปกรณีการใช้งาน Bing AI ที่ครอบคลุม (แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างแน่นอน) พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ Bing AI Prompts
ความไม่พอใจของคุณกับผลลัพธ์ของ Bing อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการป้อนคำสั่งเหล่านี้ มาดูกันว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างไร:
|ข้อผิดพลาด
|เกิดอะไรขึ้น?
|วิธีแก้ไข?
|การคลุมเครือหรือทั่วไปเกินไป
|Bing ให้เนื้อหาที่ผิวเผินและไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
|กำหนดความคาดหวัง สร้างบริบท แสดงตัวอย่างของความสำเร็จ และอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนในคำขอของคุณ
|การใส่คำสั่งมากเกินไปในคำสั่งเดียว
|Bing จะพยายามจัดการหลายงานพร้อมกันและอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือผิวเผิน
|แบ่งคำขอของคุณออกเป็นคำสั่งย่อยที่เล็กกว่า มีเหตุผล และเรียงลำดับตามลำดับ จากนั้นต่อยอดจากคำตอบที่ Bing ให้มา
|การละเลยความสามารถแบบเรียลไทม์
|คุณพลาดข้อมูลปัจจุบัน เช่น ข่าวด่วน ราคา แนวโน้ม หรือการอัปเดตล่าสุด
|ใช้ Bing สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว และระบุว่าคุณต้องการข้อมูลใหม่จากเว็บไซต์
|ลืมข้อกำหนดรูปแบบ
|คุณอาจได้รับคำตอบเป็นเรียงความยาวเหยียด ทั้งที่จริงแล้วคุณต้องการแค่ตารางเปรียบเทียบที่ชัดเจน
|ระบุรูปแบบอย่างชัดเจน: "จัดเป็นข้อ bullets," "เขียนเป็นย่อหน้า 2-3 บรรทัด," หรือ "สร้างตาราง"
|ยึดติดกับรูปแบบการสนทนาเพียงอย่างเดียว
|คุณได้รับคำตอบที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
|สลับระหว่างโหมด Bing ที่แตกต่างกัน (สมาร์ท (GPT-5), ตอบสนองอย่างรวดเร็ว, คิดลึกซึ้ง, ฯลฯ) เพื่อรับคำตอบที่เหมาะสมกับบริบท
ข้อจำกัดของการใช้ Bing AI
Bing มอบประสบการณ์การค้นหาที่เหนือกว่า พร้อมทั้งสามารถทำงานที่ LLMs เช่น ChatGPT ทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ด สร้างเนื้อหา ค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ จัดทำรายงาน หรือแม้แต่คัดสรรพอดแคสต์ คุณอาจกล่าวได้ว่ามันสามารถทำได้แทบทุกอย่าง
แต่มันก็เจออุปสรรค และนี่คือจุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อคุณ:
- ไม่เก็บรักษาบริบทหลายเซสชัน: Bing จะไม่เก็บรักษาบริบทระหว่างหลายเซสชัน ดังนั้นแม้จะเป็นโครงการประเภทเดียวกัน คุณจะต้องให้คำแนะนำใหม่ทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่
- การตอบสนองที่เกิดจากการหลอน: Bing หลอนข้อมูลและนำเสนอแนวคิดที่คลุมเครือต่อคำถามที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของคุณ
- หน้าต่างบริบทที่สั้นลง: หน้าต่างบริบทของ Bing ในโหมดสร้างสรรค์มีข้อจำกัด และถึงแม้ว่าจะไม่มีจำนวนโทเค็นที่ระบุไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหน้าต่างการเก็บรักษาของเครื่องมือ AIเช่น ChatGPT และ Claude แล้ว จะพบว่ามันมีขนาดเล็กกว่า
- ตัวกรองความปลอดภัยและเนื้อหาที่ถูกบล็อก: คำขอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน บุคคลสาธารณะเฉพาะเจาะจง หรือเนื้อหาที่กระตุ้นกลไกด้านความปลอดภัยจะถูกปฏิเสธโดยทันที การบล็อกของตัวกรองเหล่านี้เข้มงวดกว่า LLM อื่นๆ
- ความลึกและความสม่ำเสมอที่จำกัด: Bing สร้างผลลัพธ์ที่ตื้นแม้ในคำถามที่ซับซ้อนและเฉพาะทาง บางครั้งอาจขาดความละเอียดอ่อนและบริบทโดยสิ้นเชิง
- อัตราส่วนภาพคงที่สำหรับภาพที่สร้างโดย AI: Bing ไม่อนุญาตให้คุณปรับขนาดหรืออัตราส่วนภาพตามต้องการ คุณจึงต้องทำงานกับอัตราส่วนมาตรฐาน 1:1 หรือ 3:4 เท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:Bing Copilot vs. ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?
เรามีทางเลือก Bing AI ที่ดีกว่าซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่เราจะสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับการดำเนินโครงการตามบริบท
|ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท (Brain), ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, แม่แบบคำสั่ง, BrainGPT (หลายโมเดล), การค้นหาสำหรับองค์กร, การสร้างภาพ, ระบบอัตโนมัติ, ตัวแทน AI, การผสานลึก, การจัดการงานและเอกสาร, การสร้างโค้ดอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|รันเวย์ เอ็มแอล
|การสร้างและแก้ไขเนื้อหาสื่อผสม
|Gen-2/Gen-3 ข้อความเป็นวิดีโอ, การแทรกเฟรม, การติดตามการเคลื่อนไหว, โหมดผู้กำกับ, การผสานกับ Adobe Premiere, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|แชทจีพีที
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับเนื้อหา, โค้ด, และการวิจัย
|โหมดเสียง, อัปโหลดไฟล์ & วิเคราะห์, หน่วยความจำ, ตัวแปลโค้ด, การจัดระเบียบโปรเจ็กต์/พื้นที่ทำงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Google Gemini
|ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบที่ผสานรวมกับ Google Workspace อย่างลึกซึ้ง
|การเข้าถึงแอป Google ดั้งเดิม, การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ, ข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์, Gemini Nano สำหรับการควบคุมระดับอุปกรณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาแบบสนทนาแบบเรียลไทม์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา
|การค้นหาเว็บสด, การอ้างอิงแบบอินไลน์, ถาม-ตอบติดตามผล, หลายรูปแบบ/หลายโมเดล, การปักหมุดแหล่งที่มา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
1. คลิกอัพ
Bing สามารถสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายสำหรับคำถามของคุณ—ในรูปแบบของสรุป, เนื้อหา, รูปภาพ, วิดีโอ, และแม้กระทั่งรายงานการวิจัย. แต่นั่นคือจุดที่มันหยุด.
มันไม่สามารถมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ, สื่อสารกับพวกเขา, หรือติดตามสถานะและความสำเร็จของโครงการได้. มีช่องว่างระหว่างสิ่งที่ Bing สร้างขึ้นกับสิ่งที่ทีมของคุณทำจริง. ช่องว่างนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณลดลง.
สิ่งที่ทีมต้องการคือ AI ที่สามารถผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานจริงของพวกเขาได้ AI ที่สามารถไม่เพียงแค่ร่างโครงการเบื้องต้น แต่ยังสามารถ แปลงมันให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้พร้อมกำหนดเวลาเสร็จสิ้น
เข้าสู่:ClickUp
เวิร์กสเปซ AI แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งแรกของโลกที่ผสานเครื่องมือและกระบวนการทำงานหลากหลายเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โครงการ การสนทนา เอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวในแพลตฟอร์ม AI ที่เข้าใจบริบทนี้
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของมัน 💬
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีบริบทครบถ้วนของงานของคุณ
ClickUp Brain(AI ของ ClickUp) มีความเข้าใจบริบทอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายลักษณะของโครงการหรือบริบทของการสนทนาเมื่อขอให้มันทำงาน
ระบบ AI เข้าใจคุณและงานของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างข้อความของคุณ
ClickUp Brain สามารถใช้งานได้เหมือนกับที่คุณใช้ ChatGPT หรือ Bing คุณสามารถขอให้มันอธิบายแนวคิด เขียนบทความบล็อก สร้างแคมเปญโซเชียลมีเดีย ร่างเรื่องราว และแทบทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น
แต่ต่างจากเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน ผู้ช่วย AI นี้ทำงานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
สมมติว่าคุณต้องการเขียนบทความแสดงความเป็นผู้นำทางความคิดในหัวข้อ "AI กำลังปฏิรูปประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานอย่างไร" ให้เปิดClickUp Docsแล้วขอให้ ClickUp Brain เขียนบทความบล็อกให้
คุณสามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตคำสั่ง AIใน ClickUp Docs ที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้
หรือใช้วิธีการกระตุ้นความคิดแบบลำดับขั้นนี้เพื่อให้ได้โครงสร้างที่ครอบคลุมและเข้าใจประเด็นมากขึ้น:
- วิเคราะห์บล็อก SERP ที่ติดอันดับสูงสุดและสร้างโครงร่างพร้อมหัวข้อสำคัญและประเด็นพูดคุย
- เสนอสามมุมมองที่สวนทางกับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
- เขียนบทนำที่น่าสนใจซึ่งดึงดูดผู้อ่านด้วยสถิติที่น่าประหลาดใจหรือข้ออ้างที่กล้าหาญ
- สร้างคำถามสัมภาษณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขา
ด้วยClickUp BrainGPT คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมล่าสุดทั้งหมดและสลับระหว่างโมเดลต่างๆ เพื่อช่วยในการวิจัยแบบสั้น การวิจัยเชิงลึก การวางกลยุทธ์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
📌 บันทึกข้อความเริ่มต้นสำหรับการเขียนด้วย AI เหล่านี้:
- สร้างโครงร่างปฏิทินเนื้อหาสำหรับไตรมาสที่ 4 พร้อมธีมประจำสัปดาห์และไอเดียโพสต์
- เขียนประกาศทีมเกี่ยวกับ [การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/โครงการใหม่] ที่ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจ
- ช่วยฉันสร้างเอกสารแนวทางเสียงแบรนด์สำหรับทีมการตลาด แนะนำสิ่งที่เราควรรวมไว้ในเอกสารนี้
- กรุณาส่งรายการบล็อกที่เราสามารถเขียนเพื่อเจาะกลุ่มเจ้าของร้านอาหารในรัฐลุยเซียนา
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาเว็บและการจดบันทึก
ClickUp BrainGPT รวมการค้นหาแบบองค์กร (Enterprise Search) ซึ่งให้คำตอบตามบริบทและอัปเดตใหม่ล่าสุดจากพื้นที่ทำงานของคุณ แอปและเครื่องมือที่เชื่อมต่อ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
สมมติว่าทีมของคุณกำลังออกแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับไตรมาสถัดไปและต้องการข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค แทนที่จะเปิดแท็บเบราว์เซอร์หลายแท็บและสรุปข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถสอบถาม Brain ได้โดยตรง
สมองจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ สรุปผลการค้นพบ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย—ภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ
สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นี่คือวิธีการใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ ClickUp
|คุณสมบัติ
|เกิดอะไรขึ้น?
|ตัวอย่าง
|บันทึกการประชุม + เอกสาร
|รับเอกสาร, วิดีโอ, และสรุปในเอกสารส่วนตัวของคุณ
|หากคุณเผลอฟังเพลินและต้องการสรุปย่อสิ่งที่หัวหน้าโครงการได้พูดคุยไว้ คุณสามารถตรวจสอบสรุปสำคัญได้
|บันทึกการประชุม + การสนทนา
|ถามคำถามและรับคำตอบที่รวบรวมจากบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ
|ถาม Brain ว่า "ทีมขายได้หยิบยกข้อกังวลใดเกี่ยวกับการตั้งราคาในการประชุมสามครั้งล่าสุดบ้าง?" และรับคำตอบทันที
|บันทึกการประชุม + งานที่ต้องทำ
|เปลี่ยนทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการโทรของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
|สมองระบุว่า "เราต้องสรุปเนื้อหาหน้าแลนดิ้งให้เสร็จภายในวันศุกร์" และสร้างงานพร้อมกำหนดเส้นตาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์Talk to Text ของ BrainGPTเพื่อบันทึกความคิดของคุณได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้น คุณสามารถมอบหมายงาน, ระบุชื่อบุคคล, หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้โดยไม่มีการกรอง ผ่านแป้นพิมพ์ที่กลายเป็นอุปสรรค
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างภาพ
Brain ยังช่วยให้คุณสร้างข้อความทางการตลาดและภาพประกอบสำหรับโปรเจกต์ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
สมมติว่าคุณกำลังสร้างข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียและต้องการภาพที่สวยงามเพื่อใช้ประกอบด้วย
แทนที่จะใช้เครื่องมือออกแบบแยกต่างหากและรายละเอียดแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ClickUp Brain จะดึงบริบทจากข้อความของคุณและสร้างภาพที่สวยงามตามสิ่งที่คุณได้เขียนไว้ในClickUp Whiteboards
จากนั้น คุณสามารถร่วมมือกับทีมในการปรับแต่งภาพให้ละเอียดขึ้นได้
ให้ระบบอัตโนมัติ + ตัวแทน AI + สมองทำงานหนักแทนคุณ
ระบบอัตโนมัติ,ตัวแทน AI และสมองของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการดำเนินการ โดยที่คุณไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
- สมอง เข้าใจบริบททั้งหมดของพื้นที่ทำงาน เอกสาร โครงการ และลำดับความสำคัญของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ จัดการงานที่ทำซ้ำและมีกฎเกณฑ์ซึ่งคุณไม่ควรต้องทำด้วยตนเอง
- ตัวแทน AI ดำเนินการแทนคุณ โดยตีความบริบท ตัดสินใจ มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ยกระดับปัญหาที่ติดขัด และทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแทน AI ของคุณใน ClickUp โปรดดูวิดีโอนี้ 👇
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนการโทรให้เป็นการกระทำที่ชัดเจน: ใช้AI Notetakerเพื่อบันทึก สรุป และถอดเสียงการโทรและการประชุม มันจับการตัดสินใจและมอบหมายงานติดตามผลโดยตรงใน Tasks
- แปลงข้อความที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้: ClickUp AI Fieldsจัดประเภทความรู้สึก ความเร่งด่วน ลำดับความสำคัญ สุขภาพของบัญชี หรือประเภทคำขอได้โดยตรงภายในงาน
- ให้บริบทที่ครบถ้วนแก่ AI จากชุดเทคโนโลยีของคุณ:ด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Slack, Figma, GitHub และอื่นๆ เพื่อให้ AI เข้าถึงประวัติบัญชีจริงแทนที่จะเป็นเพียงคำสั่งที่แยกออกมา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวตามสิ่งที่ฉันต้องการได้
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
2. รันเวย์ เอ็มแอล
Runway ML เป็นทางเลือกแทนBing AI image creator ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาสื่อผสม แพลตฟอร์มนี้รวมเครื่องมือ AI มากกว่า 30 ชนิดไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว สำหรับกรณีการใช้งานเช่น การลบพื้นหลัง การติดตามการเคลื่อนไหว การทำโรโตสโคป และการแทรกเฟรม
Runway รุ่น Gen 2 สามารถสร้างวิดีโอที่สมจริงได้จากศูนย์ มีตัวเลือกการแก้ไขด้วย AI ขั้นสูงและรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
มันสามารถผสานการทำงานกับ Adobe Premiere Pro และเครื่องมือระดับมืออาชีพอื่น ๆ ได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งนักสร้างสรรค์อิสระและสตูดิโอผลิต
คุณสมบัติหลักของ Runway ML
- รุ่น Alpha รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3: การสร้างวิดีโอจากข้อความและภาพขั้นสูงที่สามารถสร้างคลิปสั้นที่มีความสมจริงสูง (สูงสุด 18 วินาที) จากข้อความหรือภาพนิ่ง
- การเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่นที่ราบรื่น: การแทรกเฟรมที่สร้างโดย AI แปลงฟุตเทจปกติ 30fps ให้เป็นสโลว์โมชั่น 120fps ที่ราบรื่น เลียนแบบผลลัพธ์จากกล้องความเร็วสูง
- การติดตามการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์ภาพ: ช่วยให้สามารถแนบองค์ประกอบภาพเข้ากับวัตถุที่เคลื่อนไหวภายในฟุตเทจเพื่อการผสมผสานขั้นสูงและการสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์
- โหมดผู้กำกับ: อนุญาตให้ควบคุมมุมกล้อง, การซูม, และเส้นทางการเคลื่อนไหวในวิดีโอที่สร้างขึ้นได้อย่างไดนามิก มอบการกำกับสร้างสรรค์อย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตระดับมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Runway ML
- คุณภาพการสร้างวิดีโอลดลงเมื่อใช้คำสั่งที่ซับซ้อนหรือนามธรรม
การกำหนดราคาของ Runway ML
- ฟรี
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Runway ML
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. ChatGPT
ทางเลือกของ Bing อย่าง ChatGPT โดย OpenAI สามารถจัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างภาพไปจนถึงการเขียนโค้ดและการวางแผนวันของคุณ อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาไม่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที
ด้วยหน้าต่างบริบทที่ใหญ่ขึ้น ความต่อเนื่องที่ดีขึ้นในบทสนทนาที่ยาวนาน และเครื่องมือในตัวเช่นหน่วยความจำและการตีความโค้ด ChatGPT มอบผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- โหมดเสียง: พูดกับ ChatGPT อย่างเป็นธรรมชาติและรับคำตอบด้วยเสียงกลับ—เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องใช้มือ, การระดมความคิดขณะเดินทาง หรือการสื่อสารที่รองรับการเข้าถึงสำหรับทุกคน
- การอัปโหลดไฟล์: อัปโหลดเอกสาร (PDF, สเปรดชีต, ไฟล์ข้อความ), ชุดข้อมูล (CSV, Excel) หรือโค้ด ChatGPT สามารถวิเคราะห์, สรุป, แสดงผล, แปลง หรือแม้แต่เขียนโค้ดตามสิ่งที่อัปโหลดได้
- ความจำข้ามเซสชัน: เมื่อเปิดใช้งานความจำ ChatGPT จะสามารถจดจำรายละเอียดที่คุณได้แบ่งปันไว้ รวมถึงความชอบ บริบทที่ผ่านมา และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
- การจัดระเบียบโครงการและพื้นที่ทำงาน: จัดระเบียบแชท ไฟล์ และบริบทภายใต้โครงการที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ฟรีจะถูกเปลี่ยนไปใช้โมเดลที่ช้ากว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,045+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Chatgpt คือฟีเจอร์ gpt ที่ปรับแต่งได้ มันช่วยประหยัดเวลา 20 ชั่วโมงที่ฉันเคยเสียไปกับการอธิบายและป้อนคำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาของฉันในทุกๆ การสนทนาและกับแชทบอท AI อื่นๆ แต่หลังจากใช้ gpt ที่ปรับแต่งแล้ว ฉันไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งและอธิบายทุกครั้งอีกต่อไป ฉันเพียงแค่ป้อนคำแนะนำและข้อมูลเพียงครั้งเดียว จากนั้นมันจะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน เพียงแค่ถามมันและมันจะแสดงผลลัพธ์ตามคำแนะนำและข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป
สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Chatgpt คือฟีเจอร์ gpt ที่ปรับแต่งได้ มันช่วยประหยัดเวลา 20 ชั่วโมงที่ฉันเคยเสียไปกับการอธิบายและป้อนคำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาของฉันในทุกๆ การสนทนาและกับแชทบอท AI อื่นๆ แต่หลังจากใช้ gpt ที่ปรับแต่งแล้ว ฉันไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งและอธิบายทุกครั้งอีกต่อไป ฉันเพียงแค่ป้อนคำแนะนำและข้อมูลเพียงครั้งเดียว จากนั้นมันจะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน เพียงแค่ถามมันและมันจะแสดงผลลัพธ์ตามคำแนะนำและข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป
4. Google Gemini
Google Gemini เป็นทางเลือก AI ของ Bing ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งานในระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง มันใช้ประโยชน์จากดัชนีการค้นหาขนาดใหญ่ของ Google และเชื่อมต่อโดยตรงกับ Gmail, Drive และ Docs ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล, ร่างเนื้อหา หรือวิเคราะห์ไฟล์
ความสามารถแบบหลายรูปแบบของมันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ—คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร และรับคำตอบที่เข้าใจบริบทได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Workspace: Gemini ทำงานอยู่ภายใน Gmail, Docs, Sheets, Slides และ Drive ช่วยให้คุณร่างอีเมล แก้ไขเอกสาร วิเคราะห์สเปรดชีต และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ความเข้าใจแบบหลายรูปแบบโดยกำเนิด: Gemini สามารถตีความข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้อย่างเป็นธรรมชาติภายในโมเดลเดียว
- คำตอบที่อ้างอิงจากข้อมูลออนไลน์คุณภาพสูง: ด้วยการเข้าถึง Google Search โดยตรง Gemini สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ อ้างอิงแหล่งที่มา เปรียบเทียบผลลัพธ์ และให้คำตอบที่ทันสมัย
- การควบคุมระดับแอปและอุปกรณ์ผ่าน Gemini Nano: บนอุปกรณ์ Android Gemini Nano ช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์ สรุป และตอบกลับอัจฉริยะแบบออฟไลน์ได้
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- การผสานรวมอย่างหนักหมายความว่าคุณกำลังผูกพันกับ Google Workspace ทั้งหมด
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: $19. 99/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความเร็วและความตอบสนองที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนและงานวิจัยในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เฟซเรียบง่าย สะอาด และใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับคำถามด่วนหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียด ฉันยังชื่นชมความสามารถในการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ได้เป็นอย่างดี — การสลับระหว่าง Docs, Gmail และ Gemini ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นมาก ความสามารถในการสรุปเนื้อหา ร่างอีเมล และสร้างไอเดียช่วยประหยัดเวลาได้มาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความเร็วและความตอบสนองที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนและงานวิจัยในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เฟซเรียบง่าย สะอาด และใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับคำถามด่วนหรืองานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง ฉันยังชื่นชมความสามารถในการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ได้เป็นอย่างดี — การสลับระหว่าง Docs, Gmail และ Gemini ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นมาก ความสามารถในการสรุปเนื้อหา ร่างอีเมล และสร้างไอเดียช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล
5. Perplexity AI
Perplexity AI เป็นเครื่องมือตอบคำถามแบบสนทนาที่ผสานจุดเด่นของเครื่องมือค้นหาและแชทบอท LLM เข้าด้วยกัน แทนที่จะให้รายชื่อลิงก์แก่คุณ มันจะค้นหาข้อมูลจากเว็บแบบเรียลไทม์และนำเสนอคำตอบที่กระชับ อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในรูปแบบแชทโดยตรง
ไม่ว่าคุณต้องการข้อมูลล่าสุด สรุปหัวข้อที่ซับซ้อน หรือการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว Perplexity จะนำเสนอแหล่งข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูลให้เป็นคำตอบที่เข้าใจง่าย
เนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างการรวบรวมข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ + แบบจำลองภาษาขั้นสูง จึงเป็นทางเลือกของ Bing AI ที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการติดตามย้อนกลับในงานวิจัยของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- คำตอบแบบเรียลไทม์ พร้อมแหล่งข้อมูลอ้างอิง: Perplexity ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สดและแสดงการอ้างอิงในตัวไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
- การติดตามและการค้นหาแบบสนทนา: ถามคำถามติดตามผลอย่างเป็นธรรมชาติและเจาะลึกในหัวข้อโดยไม่ต้องกล่าวรายละเอียดพื้นฐานซ้ำ
- ความยืดหยุ่นแบบหลายรูปแบบและหลายโมเดล: Perplexity รองรับโมเดลภาษาพื้นฐานที่หลากหลายและสามารถจัดการกับเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้—ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลบนเว็บอย่างรวดเร็วไปจนถึงการวิจัยเชิงลึก การสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ไฟล์ หรือการสอบถามข้อมูลแบบผสมผสาน
- ปักหมุดแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงบ่อย: เมื่อคุณถามคำถามติดตามผล Perplexity จะจัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูลที่ปักหมุดไว้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- คุณไม่สามารถตั้งค่าคำแนะนำที่กำหนดเองหรือสร้างบุคลิกภาพเพื่อปรับรูปแบบการตอบสนองให้เหมาะกับโครงการต่าง ๆ ได้
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Perplexity คือความเร็วและความแม่นยำในการค้นหาข้อมูล มันผสานพลังของโมเดลภาษา AI เข้ากับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าฉันได้รับคำตอบที่ทันสมัยและมีแหล่งอ้างอิงเกือบจะทันที เหมาะสำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสำรวจหัวข้อต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดแท็บเบราว์เซอร์มากมาย ฉันยังชื่นชมอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ไม่รบกวนสมาธิ และวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างโปร่งใสอีกด้วย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Perplexity คือความเร็วและความแม่นยำในการค้นหาข้อมูล มันผสมผสานพลังของโมเดลภาษา AI เข้ากับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าฉันได้รับคำตอบที่ทันสมัยและมีแหล่งที่มาเกือบจะในทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสำรวจหัวข้อต่างๆ โดยไม่ต้องหลงอยู่ในแท็บเบราว์เซอร์นับสิบ ฉันยังชื่นชมอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ปราศจากสิ่งรบกวน และวิธีที่มันอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างโปร่งใส
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI Perplexity
ทำงานร่วมกับ AI ที่ผสานการทำงานกับงานของคุณ
คำสั่ง Bing ที่ชัดเจนสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม Bing ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน ไม่สามารถแปลงความคิดของคุณให้เป็นงานหรือการทำงานจริงได้
ด้วย ClickUp, AI จะผสานรวมอยู่ในที่ทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างผลลัพธ์, เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้, ทำให้การส่งต่อเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, และยังสามารถสลับระหว่างแบบจำลอง AI ที่ต่างกันได้—โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือคัดลอกข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม
ด้วยงาน เอกสาร การแชทในทีม แอปที่เชื่อมต่อ และความรู้ขององค์กรทั้งหมดในที่เดียวด้วยพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถลดความยุ่งเหยิงในการทำงานและทำให้งานสำเร็จได้มากขึ้นในแต่ละวัน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มทำงานกับ AI ที่จะขับเคลื่อนโครงการของคุณไปข้างหน้า