วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
31 ธันวาคม 2568

ทุกบริษัทกำลังพูดถึงการเตรียมพร้อมสำหรับ AI

องค์กรส่วนใหญ่กำลังทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ในบางรูปแบบหรืออยู่ในระยะนำร่อง

แม้จะมีความเร่งรีบในการผสานรวมโมเดลใหม่ที่ทรงพลังเกือบ 95% ของโปรแกรม Gen AIล้มเหลวในการสร้างผลกระทบที่วัดได้ต่อ P&L

หากไม่มีรากฐานที่ถูกต้อง แม้แต่ระบบอัลกอริทึมที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายได้

หากคุณเป็นมือใหม่ คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ AI ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ

คู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด เราจะแนะนำชุดเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น และวิธีเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ

อะไรคือ AI Stack?

AI stack คือชุดเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อเขียน, ค้นคว้า, วิเคราะห์, ออกแบบ, และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง AI ด้วยตัวเอง

นี่คือลักษณะของมัน:

  • ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน: ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ AI ของคุณ ตัวอย่างเช่น GPU, ชิป AI, บริการคลาวด์, เครื่องมือการPLOY, เป็นต้น
  • ชั้นข้อมูล: จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับ AI ซึ่งรวมถึงเครื่องมือจัดการข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เครื่องมือขุดข้อมูล เครื่องมือประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
  • เลเยอร์แบบจำลอง: เครือข่ายประสาทเทียมที่ตีความข้อมูลของคุณ สร้างเนื้อหา ทำการคาดการณ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอิงจากข้อมูลนำเข้าที่ได้รับ
  • ชั้นแอปพลิเคชัน: ประกอบด้วยเครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้งานจริง เช่น ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ

👀 คุณรู้หรือไม่? "หุ่นยนต์"ตัวแรกของโลกอาจเป็นนกพิราบไม้ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำสร้างโดยนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชื่ออาร์คิตัส เมื่อประมาณ 400–350 ปีก่อนคริสตกาล นกกลไกของเขาสามารถบินได้ประมาณ 200 เมตรก่อนจะหมดไอน้ำ พูดถึงเทคโนโลยีโบราณกันเลยทีเดียว!

ทำไมการสร้าง AI Stack ถึงรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น

การแพร่กระจายของ AI เป็นเรื่องจริง ในฐานะผู้เริ่มต้น คุณอาจลองใช้เครื่องมือมากเกินไป จนเกิดฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อนกัน และไม่รู้ว่าจะเลือกใช้งานอะไรดี ซึ่งนำไปสู่ความสับสนมากกว่าประสิทธิภาพในการทำงาน

เหตุผลบางประการที่ทำให้การสร้างเทคโนโลยี AI อาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้คือ:

  • คุณไม่เขียนโค้ด: บางทีคุณอาจเป็นนักการตลาด ศิลปิน หรือเป็นนักเรียน คุณไม่เข้าใจภาษาโปรแกรมและไม่สามารถสร้างโซลูชัน AI ได้ด้วยตัวเอง
  • คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI: คุณเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และคุณรู้สึกเหมือนคุณต้องมีปริญญาเอกเพื่อที่จะเข้าใจการสนทนา ไม่ต้องพูดถึงการสร้างอะไรเลย
  • คุณขาดทรัพยากรที่เหมาะสม: คุณมีพื้นฐานทางเทคนิค แต่คุณไม่มีงบประมาณที่เพียงพอหรือผู้ช่วยสำหรับการพัฒนาโซลูชัน AI ขั้นสูงสำหรับระบบของคุณ

การเลือกใช้เทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนทางเทคนิคของการพัฒนา AI และเริ่มใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ได้ตั้งแต่วันแรก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1952 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อArthur Samuelได้สร้างโปรแกรมหมากฮอสที่กลายเป็นระบบแรกที่สามารถ สอนตัวเอง วิธีการเล่นได้ มันเรียนรู้โดยการเล่นซ้ำเกมของผู้เชี่ยวชาญจาก "Lee's Guide to Checkers" และปรับกลยุทธ์ของมันทุกครั้งเพื่อให้เลือกการเคลื่อนไหวที่ผู้เล่นระดับสูงพิจารณาว่าดี

มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้งานได้จริง

องค์ประกอบหลักของชุดเครื่องมือ AI สำหรับผู้เริ่มต้น

เราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับ AI stack—แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีลักษณะอย่างไร?

มาดูกันว่าเทคโนโลยี AI ประกอบด้วยอะไรบ้าง:

ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชั้นนี้ช่วยผู้เริ่มต้นแก้ปัญหาหน้ากระดาษเปล่าและสร้างเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะสร้างแบบจำลองภาษาหรือปรับแต่งคำสั่งให้ละเอียด คุณพึ่งพาเครื่องมือเขียน AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้าซึ่งมีเทมเพลต การควบคุมโทนเสียง และขั้นตอนการทำงานที่มีคำแนะนำ

แจสเปอร์

Jasperเป็นแพลตฟอร์มการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดและทีมเนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และเขียนได้อย่างสม่ำเสมอในระดับใหญ่

Jasper Grid มอบระบบแบบสเปรดชีตที่ไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณ ซึ่งช่วยเร่งการผลิตในขณะที่ปกป้องเสียง ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และความสมบูรณ์ของแบรนด์

องค์ประกอบหลัก:

  • การตั้งค่าเสียงและโทนของแบรนด์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
  • เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับบล็อก, อีเมล, โฆษณา, และหน้า landing page
  • เครื่องมือแก้ไขแบบยาวสำหรับการร่างและขยายเนื้อหา
  • การร่วมมือในทีมและการควบคุมเวอร์ชัน

ไรท์โซนิค

Writesonicเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กที่ต้องการความรวดเร็วและใช้งานง่าย

องค์ประกอบหลัก:

  • เทมเพลตเนื้อหาสำเร็จรูปสำหรับบล็อก, โฆษณา, และคำอธิบายสินค้า
  • การเขียนใหม่ การย่อ และการเปลี่ยนโทนเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ตัวเลือกการสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO
  • อินเตอร์เฟซน้ำหนักเบาพร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำ

เครื่องมือ AIเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบ A/B อย่างรวดเร็ว การเขียนใหม่ การสรุป และก้าวข้ามหน้ากระดาษเปล่า

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ChatGPT ได้รับการเลือกจากนักการตลาดเนื้อหา 77.9% ให้เป็นเครื่องมือ AI ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโดยรวม—มากกว่า Claude ถึง 50%

เครื่องมือวิจัยและระดมความคิดด้านปัญญาประดิษฐ์

ชุดเครื่องมือ AI สมัยใหม่จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเครื่องมือช่วยระดมความคิดที่ดี แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่าน Google หรือค้นหาเอกสารด้วยตนเอง ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

พวกเขาสามารถย่อเวลาการค้นหาหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงการสนทนาเดียว, แยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย, และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

แชทจีพีที

ChatGPTเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ระดมความคิด สำรวจหัวข้อต่างๆ และคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีปฏิสัมพันธ์

องค์ประกอบหลัก:

  • อินเทอร์เฟซการสนทนาสำหรับถามคำถามติดตามผลอย่างเป็นธรรมชาติ
  • ความสามารถในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่ง่าย
  • การสร้างไอเดียสำหรับเนื้อหา, แคมเปญ, กลยุทธ์, และกระบวนการทำงาน
  • การร่างเค้าโครง กรอบงาน และสรุปที่มีโครงสร้าง

ความสับสน

Perplexityเป็นเครื่องมือวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มันผสมผสานการค้นหาแบบสนทนาเข้ากับผลลัพธ์เว็บสด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำตอบพร้อมแหล่งที่มา

องค์ประกอบหลัก:

  • การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมแหล่งอ้างอิง
  • สรุปอย่างกระชับของหัวข้อที่ซับซ้อน
  • การแจ้งเตือนติดตามเพื่อปรับปรุงหรือขยายการวิจัย
  • การตอบสนองที่มีโครงสร้างเหมาะสมสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ตามการสำรวจช่องว่างการใช้งาน AI ของ ClickUp พบว่า 37% ของผู้คนใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา 30% สำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล และ 11% สำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย เนื่องจากขาดบริบทและเครื่องมือ AI ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้การทำงานร่วมกับ AI เป็นเรื่องยากตั้งแต่แรกเริ่ม

ClickUp: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

เครื่องมือแชทและเวิร์กโฟลว์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมจะช่วยลดการกระจายตัวของ AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ มันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การแชท ความคิดเห็นจากผู้อื่น บันทึกการประชุม ฯลฯ ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือโมเดล AI ที่แตกต่างกันถึง 10 ตัวเพื่อทำงาน

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือตามบริบท สร้างเนื้อหา และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

สำหรับเริ่มต้น ให้ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น 'งานใดที่ควรให้ความสำคัญในวันนี้?'

ระบบ AI ตามบริบทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องทำของคุณ เปรียบเทียบความสำคัญ และให้คุณรายการตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานให้คุณอย่างราบรื่น

ClickUp Chatทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณในทุกการสนทนา มันเข้าใจบทสนทนา ระบุสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ และสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงานได้โดยอัตโนมัติ

Clickup Chat: : ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
แปลงข้อความเป็นงานใน ClickUp Chat

ไมโครซอฟต์ โคปิลอต

Microsoft Copilotคือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแอป Microsoft 365 ต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว และต้องการความช่วยเหลือจาก AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือกระบวนการทำงาน

องค์ประกอบหลัก:

  • ความช่วยเหลือจาก AI ภายใน Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams โดยตรง
  • ข้อความธรรมชาติเพื่อร่างเอกสาร, สรุปอีเมล, และสร้างการนำเสนอ
  • ข้อมูลเชิงลึกใน Excel ด้วยคำถามที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการใช้สูตร
  • สรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลที่ได้จากการสนทนาใน Teams

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: นักพัฒนามากกว่าครึ่ง (57%)ใช้ AI เพื่อทำให้โครงการซอฟต์แวร์ของพวกเขาเป็นอัตโนมัติและเร็วขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการคุยกันผ่านปัญหา การทดสอบตรรกะ การค้นหาข้อบกพร่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ชั้นนี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต, สูตร, หรือ SQL. แทนที่จะวิเคราะห์แถวและแผนภูมิด้วยตนเอง, AI จะแปลข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกและสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้ในรูปแบบภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย.

Airtable AI

Airtable AIเพิ่มความฉลาดให้กับตารางและฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นของ Airtable ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถวิเคราะห์ สรุป และทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ง่ายขึ้น

องค์ประกอบหลัก:

  • สรุปข้อมูลตารางด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ค่าฟิลด์และการจัดหมวดหมู่ที่สร้างโดย AI
  • คำแนะนำสูตรโดยไม่ต้องใช้ไวยากรณ์ด้วยตนเอง
  • ทำงานภายในมุมมองที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต

ชัดเจนว่าเป็น AI

เห็นได้ชัดว่า AIเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งต้องการคำตอบจากข้อมูลโดยไม่ต้องสร้างโมเดลหรือแดชบอร์ด

องค์ประกอบหลัก:

  • ถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย (เช่น "อะไรที่มีผลต่อการยกเลิกบริการมากที่สุด?")
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์อัตโนมัติ
  • ผลลัพธ์ภาพที่สะอาดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
  • ไม่จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือการเขียนโค้ด

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:5 กรณีการใช้งานยอดนิยมสำหรับ Gen AIได้แก่:

5 กรณีการใช้งานยอดนิยมสำหรับ Gen AI
ผ่านทางAttest

เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชั้นนี้ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบสามารถสร้างภาพที่ดูเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ออกแบบหรือพึ่งพานักออกแบบสำหรับทุกสินทรัพย์เล็กๆ น้อยๆ

Canva Magic Studio

Canva Magic Studioนำ AI เข้ามาในแพลตฟอร์มการออกแบบของ Canva ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้าง แก้ไข และปรับแต่งภาพด้วยคำสั่งง่ายๆ

องค์ประกอบหลัก:

  • การออกแบบจากข้อความและเค้าโครงที่ช่วยด้วย AI
  • เขียนเวทมนตร์สำหรับข้อความภายในงานออกแบบ
  • ลบพื้นหลังและแก้ไขภาพด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แม่แบบสำหรับโพสต์ทางสังคม, เด็ค, และสินทรัพย์ทางการตลาด

ฟิกมา เอไอ

Figma AIแนะนำการช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใน Figma ช่วยให้ทีมสร้างเลย์เอาต์ แก้ไขการออกแบบ และสำรวจแนวคิดได้เร็วขึ้น

องค์ประกอบหลัก:

  • เค้าโครง UI และคำแนะนำการออกแบบที่สร้างโดย AI
  • การวนซ้ำและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น
  • ทำงานโดยตรงภายในไฟล์การออกแบบแบบร่วมมือ
  • ลดความพยายามในการออกแบบด้วยตนเองสำหรับร่างแรก

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:61% ของผู้ใช้ Figmaในบริษัทขนาดเล็ก (1–10 คน) กล่าวว่า AI มีความสำคัญมากหรือสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา

เครื่องมืออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชั้นนี้ช่วยลดงานที่ทำซ้ำโดยการอัตโนมัติการจัดเส้นทางงาน, การแจ้งเตือน, และการส่งต่องาน—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

Zapier

Zapierเชื่อมต่อแอปต่างๆ และทำให้การทำงานระหว่างแอปเป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะแบบทริกเกอร์และแอคชั่นที่ง่าย

องค์ประกอบหลัก:

  • เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การผสานแอปนับพัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
  • กรณีการใช้งานทั่วไป เช่น การสร้างงาน การแจ้งเตือน และการซิงค์ข้อมูล

ทำให้

Make(เดิมชื่อ Integromat) นำเสนอวิธีการสร้างระบบอัตโนมัติที่มองเห็นได้ชัดเจนและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยยังคงเป็นระบบที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด

องค์ประกอบหลัก:

  • เครื่องมือสร้างลำดับงานแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้
  • ตรรกะขั้นสูงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
  • เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย

ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตามข้อมูลจากผู้นำด้านไอทีและวิศวกรรม 74% ระบุว่า การทำงานอัตโนมัติได้ช่วยประหยัดเวลาของทีมได้ 11–30% จากที่เคยใช้ไปกับการทำงานด้วยมือ และ 59% รายงานว่ามีการลดต้นทุนในลักษณะเดียวกัน 11–30%

วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น

นี่คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง (เพื่อที่คุณจะได้ไม่สร้างเครื่องมือที่ทับซ้อนกันจนทำให้กระบวนการทำงานของคุณซับซ้อน)

เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย

อย่าเพิ่งคิดถึง AI ตอนนี้ คิดถึงงานที่มีคุณค่าต่ำ ช้า น่าเบื่อ หรือซ้ำซาก

ระบุปัญหาทั้งหมดของคุณและจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่

📌 ตัวอย่าง: ความยากลำบากในการค้นหาไฟล์และการตั้งชื่อสินทรัพย์ที่ไม่สม่ำเสมอจัดอยู่ในหมวดการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ดี การส่งข้อความไปมาเพื่ออัปเดตสถานะและการลืมกำหนดเวลาจัดอยู่ในหมวดการมองเห็นงานที่ไม่ดี การใช้เวลาในการร่างอีเมลนานเกินไปและการดิ้นรนเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ในโทนที่แตกต่างกันจัดอยู่ในหมวดคอขวดในการสร้างเนื้อหา

ต่อไป ให้ให้คะแนนแต่ละกลุ่มในระดับ 1 ถึง 10 คะแนนยิ่งสูง แสดงว่าหมวดหมู่นั้นมีความเร่งด่วนหรือความเจ็บปวดมาก

สุดท้าย ให้เลือกกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 2-3 กลุ่ม และกำหนดว่าความสำเร็จของ AI จะเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละกลุ่ม

หากการมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจนเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ ความสำเร็จอาจหมายถึงการมีแดชบอร์ดเดียวสำหรับกำหนดเวลา การแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือสรุปที่สร้างโดย AI แทนที่จะต้องคอยติดตามการอัปเดต

เมื่อเสร็จแล้ว ให้กระโดดไปยังขั้นตอนต่อไป

📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30+ นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

มองหาเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มี AI ในตัว

ตรวจสอบกลุ่มที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 และถามตัวเองว่า: มีแอปพลิเคชัน AI เพียงตัวเดียวที่ครอบคลุมทุกหรือเกือบทุกปัญหาในกลุ่มนี้หรือไม่?

กฎทั่วไป:

เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ AI ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องใช้ API ไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เพียงเปิดแอปและเริ่มทำงานได้เลย

เป้าหมายที่นี่คือการหลีกเลี่ยงการสร้างระบบที่ซับซ้อนเกินไปและมีฟังก์ชันการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน หากมีเครื่องมือใดที่สามารถแก้ไขปัญหาหลักของกลุ่มได้อย่างครบถ้วน ก็ให้เลือกใช้เครื่องมือนั้น หากเครื่องมือนั้นสามารถแก้ไขได้เพียง 25% ของปัญหา ก็ควรค้นหาต่อไป

📌 ตัวอย่าง: หากหมวดหมู่ของคุณคือการมองเห็นงานที่ไม่ดี คุณจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรืองานแบบครบวงจรที่มี AI ในตัว ควรมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ การติดตามงานอัตโนมัติ สรุปและรายงานโดย AI และการสื่อสารในตัว

📚 อ่านเพิ่มเติม:คลังข้อมูลการจัดการโครงการ

ให้ความสำคัญกับการผสานรวม ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งาน

ความสามารถในการผสานรวมหมายถึงสองสิ่ง:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ—เครื่องมือ AI ของคุณในชุดเทคโนโลยีควรสามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น
  • ระบบ AI ทั้งหมดควรเชื่อมต่อกับระบบองค์กรที่มีอยู่ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากผู้บันทึกการประชุม AI ของคุณสามารถส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังตัวจัดการงานของคุณได้โดยตรง กระบวนการทำงานของคุณก็จะสะอาดและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

ต่อไป ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัย ท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็ต้องการเครื่องมือ AI ที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ทั้งหมดในชุดของคุณปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบการรับประกันพื้นฐาน: ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และเครื่องมือมีการแบ่งปันหรือฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนเนื้อหาของคุณหรือไม่

สุดท้าย ประเมินความสามารถในการใช้งานของแต่ละโซลูชันที่ใช้ AI เราหมายถึงความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือหรือการทำงานร่วมกับเครื่องมือในแต่ละวัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและนำทางได้โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

(จะมีประโยชน์อะไรในการนำ AI มาใช้ หากอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของเครื่องมือทำให้เราทำงานช้าลง จริงไหม?)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp มีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี AI ที่คุณมีอยู่กับเครื่องมือของ ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub และ Zoom ได้ภายในไม่กี่วินาที (โดยไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิคใดๆ!)

การเชื่อมต่อ Clickup: ชุด AI ใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
สร้างชุดเทคโนโลยี AI แบบบูรณาการโดยใช้ ClickUp Integrations

ทดลอง วัดผล และทำให้เรียบง่าย

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ของ AI คืออะไร? ทำการทดลองขนาดเล็กที่ควบคุมได้ และวัดผลลัพธ์. อย่านำไปใช้ทุกอย่างพร้อมกัน.

เลือกเครื่องมือ AI หนึ่งหรือสองอย่าง และให้พวกมันจัดการงานของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตลอดระยะเวลานี้ ให้วัดผลลัพธ์ เช่น เวลาที่ประหยัดได้ ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองลดลง อัตราการเกิดข้อผิดพลาด ระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น

หากเครื่องมือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้ประเมินใหม่ก่อนที่จะสร้างระบบรอบๆ เครื่องมือนั้น กำจัดสิ่งที่รู้สึกว่าซ้ำซ้อนหรือใช้มากเกินไป

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างชุดเครื่องมือ AI ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณค่า และสามารถขยายขนาดได้

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการจัดการรายการที่ต้องทำของคุณ

ตัวอย่างสแต็ก AI สำหรับผู้เริ่มต้น

สงสัยว่าชุดเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมสำหรับคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ จากชีวิตจริงที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการรวมเครื่องมือ AI เพียงไม่กี่ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการงานประจำวันของคุณ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าทางเทคนิค

ตัวอย่างที่ 1: ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง

เหมาะสำหรับ: พนักงานที่รู้สึกหนักใจ ผู้จัดการ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความชัดเจนและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น

เครื่องมือ:

  • ClickUp Brain → การจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน, สรุปโดย AI, การสกัดข้อมูลจากบันทึกการประชุม
  • การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp → การแจ้งเตือน, การติดตาม, งานที่ทำซ้ำ
  • ChatGPT หรือ Perplexity → คำตอบอย่างรวดเร็ว, การวิจัย, การสร้างไอเดีย

สิ่งที่สิ่งนี้ช่วยแก้ไข:✅ ติดตามกำหนดเวลาได้อย่างทันท่วงที✅ เปลี่ยนการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ✅ ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล✅ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนทันทีโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ตัวอย่างที่ 2: ชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมการตลาดเดี่ยว

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์, ผู้เขียนจดหมายข่าว.

เครื่องมือ:

  • ClickUp Docs + Brain → ร่างแรก, สร้างภาพ, เขียนใหม่, โครงร่าง SEO
  • Canva Magic Studio → ภาพขนาดย่อ, กราฟิกสำหรับโซเชียล, การออกแบบอย่างรวดเร็ว
  • ChatGPT → การสำรวจแนวคิด, การเขียนเสียง/โทนใหม่
  • การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp → เผยแพร่การแจ้งเตือน, การซิงค์ปฏิทิน

สิ่งที่สิ่งนี้ช่วยแก้ไข:✅ เขียนได้เร็วขึ้นและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่✅ จัดระเบียบแคมเปญให้เป็นระบบ✅ สร้างกราฟิกได้อย่างรวดเร็ว✅ลดความซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือหลายแอป

หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือ AI มากเกินไปและรู้สึกเหมือน "AI อยู่ทุกที่แต่ไม่มีผลกระทบที่ไหนเลย"วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณดูวิธีแก้ไขปัญหาการใช้ AI ที่มากเกินไปก่อนที่มันจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้

ตัวอย่างที่ 3: ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมขนาดเล็กสำหรับเอเจนซี่และสตาร์ทอัพ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่บริหารจัดการโครงการ, ผลลัพธ์, งานของลูกค้า และการสื่อสาร

เครื่องมือ:

  • ClickUp Tasks + Brain → มอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, สรุปโครงการด้วย AI
  • ClickUp Chat → แชทด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการแปลงงานและสรุปหัวข้อสนทนา
  • Miro หรือ FigJam AI → การระดมความคิด, แผนผังขั้นตอน, การวางแผน
  • Zapier (ไม่บังคับ) → สร้างงานอัตโนมัติจากแอปแชท อีเมล หรือแบบฟอร์ม

สิ่งที่สิ่งนี้แก้ไข:

✅ มองเห็นชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไร✅ ไม่ต้องตามหาข้อความหรืออัปเดตที่หายไป✅ สรุปโดย AI เพื่อความสอดคล้องอย่างรวดเร็ว✅ วางแผนโครงการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิค

ตัวอย่างที่ 4: ชุดบริการวิชาชีพสำหรับที่ปรึกษาและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า

เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล, นักบัญชี, นักออกแบบ, ทีมกฎหมาย, และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่จัดการเอกสารและเอกสารส่งมอบและต้องการใช้ AI ในบริการทางธุรกิจ

เครื่องมือ:

  • ClickUp Tasks + Brain → ไทม์ไลน์ของลูกค้า, รายการที่ต้องดำเนินการ, สรุปโดย AI, รายการตรวจสอบบริการ
  • ClickUp Docs → สัญญา, ข้อเสนอ, กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง, สรุปงานของลูกค้า
  • Fireflies.ai / Otter.ai → บันทึกการประชุม, สรุปการสนทนา, รายการดำเนินการอัตโนมัติ
  • Tability AI → OKRs, KPI ของลูกค้า, การอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์
  • Scribe AI → คู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOPs), คู่มือการปฐมนิเทศ, เอกสารส่งมอบงานลูกค้า
  • Loom หรือ Tella AI → การอัปเดตจากลูกค้า & การแนะนำขั้นตอนการจัดส่งงาน

สิ่งที่สิ่งนี้แก้ไข:

✅ การส่งมอบลูกค้าแบบรวมศูนย์✅ สรุปการสนทนาและความต้องการของลูกค้าโดย AI แบบทันที✅ ข้อเสนอที่รวดเร็วและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้งานซ้ำได้✅ การอัปเดตสถานะที่ชัดเจนโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง✅ การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและกำหนดเวลาที่โปร่งใส

นี่คือสิ่งที่แอนเดรีย พาร์ค ผู้ประสานงานการดำเนินงานธุรกิจที่Spekit กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์:

ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแบบแผนผังความคิดไปจนถึงเอกสารและการทำสปรินต์ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการความต้องการในการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท

ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแผนแบบแผนผังความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสาร (Documents) และการทำสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดระเบียบความต้องการการจัดการงานของทุกแผนก และมอบการมองเห็นที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท

📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน.

แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!

ClickUp ช่วยให้ AI ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างไร

แม้ว่าการเลือกชุดเครื่องมือ AI จะง่ายกว่าการสร้างเอง แต่ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป

คุณต้องระวังเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AI ที่คุณนำไปใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของฟีเจอร์และทำให้สามารถขยายระบบได้

ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, รวมเครื่องมือ AI และกระบวนการทำงานหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.

ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังเป็นระบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย หมายความว่าผู้เริ่มต้นสามารถปรับแต่งและเริ่มใช้ชุดเครื่องมือ AI ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที!

ระดมความคิด สร้างสรรค์ และปรับปรุงเนื้อหา

เบื่อกับการสลับไปมาระหว่าง ChatGPT สำหรับการวิจัย, Gemini สำหรับการร่างเนื้อหา, และเครื่องมือออกแบบ AI อื่น ๆ สำหรับการสร้างภาพหรือไม่?

มันไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา การเสียสมาธิ และประสิทธิภาพที่ลดลงอีกด้วย

ใช้ClickUp Brainเพื่อขจัดความขัดแย้งนี้และป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ขอให้ Brain แนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และสร้างร่างเริ่มต้น เพื่อให้กระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว

คลิกอัพ เบรน
การใช้ ClickUp Brain สำหรับการระดมความคิด

ใช้เป็นเพื่อนคู่คิดในการค้นคว้าของคุณ เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บอย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ดึงข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย และแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตรวจสอบ

Clickup Brain: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
สร้างสรุปของผลการวิจัยที่สำคัญโดยใช้เครื่องมือ AI เช่น ClickUp Brain

ผู้ช่วย AI ยังสรุปเอกสาร แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ จัดรูปแบบเนื้อหา และสร้างเทมเพลต AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรดชมวิดีโอนี้:

👀 คุณรู้หรือไม่: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกชั้นนำ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini เพื่อสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ รวมถึงบทความบล็อก อีเมล อินโฟกราฟิก สินทรัพย์ของแบรนด์ และรูปภาพ

Clickup Brain: ชุด AI ใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
สลับใช้โมเดล AI หลายตัวภายใน ClickUp Brain

สร้างพื้นที่ทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งด้วย AI

พื้นที่ทำงานแบบรวมช่วยให้ผู้เริ่มต้นจัดการงาน เอกสาร และแนวคิดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ซึ่งจำเป็นเพื่อลดความซับซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เข้าสู่:ClickUp BrainGPT—เพื่อนคู่คิด AI บนเดสก์ท็อปของคุณ

ระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน และรวมผู้คนและความรู้เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังค้นหาไฟล์แต่จำชื่อหรือตำแหน่งที่เก็บไว้ไม่ได้ ด้วย ฟีเจอร์ Enterprise AI Search ของ ClickUp เพียงอธิบายไฟล์นั้นด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบ AI จะค้นหาไฟล์นั้นให้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ!

Clickup Enterprise: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ใช้ ClickUp Enterprise Search เพื่อดึงผลลัพธ์จากเอกสาร งาน และแอปที่เชื่อมต่อ

นอกจากนี้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาดของ ClickUp สามารถวิเคราะห์งาน, การสนทนา, และแผนธุรกิจของคุณ และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบคำถามตามบริบท

ดังนั้น คุณสามารถคุยกับผู้ช่วย AI ได้ และถามคำถามเช่น "งานอะไรที่ต้องทำในสัปดาห์นี้?" หรือ "นโยบายการทำงานจากบ้านของบริษัทคืออะไร?" มันจะตอบคำถามของคุณหลังจากอ่านงานประจำสัปดาห์ของคุณหรือเอกสารนโยบายภายใน

🛠️ เคล็ดลับด่วน: พิมพ์ข้อความค้นหา ข้อความ บันทึก ฯลฯ ด้วยเสียงของคุณเองผ่านฟีเจอร์Talk-To-Text ของ ClickUpเพียงพูดแล้วระบบจะแปลงเสียงของคุณให้เป็นข้อความที่จัดรูปแบบและใส่เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง จากนั้นวางข้อความนั้นลงในตำแหน่งใดก็ได้ที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร อีเมล ความคิดเห็น หรือแม้แต่ในแถบค้นหาของ Brain!

ClickUp's Talk-to-Text
ใช้ Talk-to-Text ของ ClickUp เพื่อแปลงคำพูดให้เป็นบทถอดความที่ชัดเจน และยังสามารถแปลงบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย

วิเคราะห์และรายงานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ยอดเยี่ยม ทุกเทคโนโลยี AI ของคุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ไหลผ่านโครงการของคุณ

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากสเปรดชีต, กระทู้แชท, และข้อความทีมเพียงเพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนข้อมูลงาน การสนทนา และกระบวนการทำงานของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที

ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ, ภาระงานของทีม, กำหนดเวลา, ความเสี่ยง, และ KPI ทั้งหมดที่อัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง

เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับงาน, สปรินต์, เอกสาร หรือเป้าหมาย และดูเมตริกของคุณรีเฟรชแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด Clickup: ชุด AI ใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ทำงานที่ซับซ้อนและรายงานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยใช้แดชบอร์ด ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

บัตร AIในแดชบอร์ด ClickUp เพิ่มสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ติดกับแผนภูมิและกราฟของคุณโดยอัตโนมัติ พวกเขาจะแสดงความสำเร็จที่สำคัญ ขั้นตอนต่อไป ความเสี่ยงหลัก กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง สรุปการประชุมแบบยืน และอื่นๆ อีกมากมาย

บัตรปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มการ์ด AI ลงในแดชบอร์ดของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นระบบอัตโนมัติและมุ่งเน้นที่กลยุทธ์

งานเล็กๆ น้อยๆ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การจัดเส้นทางงาน หรือการแชร์การอัปเดต มักจะขัดจังหวะสมาธิอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะรู้ตัว งานธุรการก็ค่อยๆ กินเวลาไปครึ่งวันของคุณแล้ว

เหตุผลที่แอปพลิเคชัน AI พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมีความจำเป็นในสแต็ก AI สมัยใหม่

ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ด้วยการผสานรวม ClickUp Automations,AI Agents และ ClickUp Brain เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่ครบวงจร

แทนที่จะจัดเรียงทริกเกอร์และเงื่อนไขด้วยตนเอง ให้บอก AI ว่าต้องการให้อะไรเกิดขึ้น—แล้วปล่อยให้ AI จัดการรายละเอียดเบื้องหลังทั้งหมดเอง

ClickUp Brain: ชุด AI แบบใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บอก ClickUp Brain ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายว่าคุณต้องการอะไร แล้วมันจะช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัจฉริยะที่ดำเนินการได้เอง

คิดถึงตัวแทน AI เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ฉลาดภายในที่ทำงานของคุณ:

  • พวกเขาตีความบริบทโดยอัตโนมัติ: ตัวแทนอ่านงาน ความคิดเห็น แบบฟอร์ม และช่องข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไร
  • พวกเขาดำเนินการโดยอัตโนมัติ: การมอบหมายเจ้าของ การอัปเดตสถานะ การยกระดับปัญหา หรือการสร้างคำตอบ—โดยไม่ต้องให้คุณกำหนดกฎทุกข้อ
  • พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับงานจริง: เมื่อเนื้อหาเปลี่ยนแปลงหรือความเร่งด่วนเปลี่ยนไป ตัวแทนจะปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปข้างหน้า
  • พวกเขาลดเวลาในการตั้งค่า: ไม่ต้องมีกฎหรือแผนผังการไหลที่ยาวเหยียด เพียงแค่กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วให้ Brain กำหนดลำดับการดำเนินการที่เหมาะสม
ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
ตัวแทนอัตโนมัติภายใน ClickUp ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน

🤖 สิ่งที่ Super Agents ทำจริงๆ ผู้เริ่มต้นมักคิดว่าระบบอัตโนมัติหมายถึงการสร้างกฎหรือแผนผังที่ซับซ้อน.Super Agentsกลับเปลี่ยนความคิดนั้น.

เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp

พวกเขาเฝ้าดูพื้นที่ทำงานของคุณเหมือนกับเพื่อนร่วมงานจริงๆ เมื่อมีงานที่ค้างอยู่ กำหนดส่งที่เลยกำหนด หรือมีการตัดสินใจที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ พวกเขาจะกระตุ้นให้งานคืบหน้าไปข้างหน้าโดยไม่ต้องได้รับคำสั่งทีละขั้นตอน พวกเขาจัดการกับการประสานงานที่เงียบและต่อเนื่องซึ่งมักจะทำให้คุณหมดแรงในแต่ละวัน เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาแทนที่จะคอยดูแลรายการงานที่ต้องทำ

พร้อมที่จะใช้ AI เพื่อทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและกู้เวลาที่สูญเสียไปหรือไม่? ชมวิดีโอ:

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ

สื่อสารและร่วมมือกับลูกค้า/ทีม

การมีกลุ่ม WhatsApp หรืออีเมลยาว ๆ ใช้ได้ผลสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ ปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น สมาชิกทีมใหม่เข้าร่วม และคุณจำเป็นต้องขยายการสื่อสารของคุณ

ณ จุดนี้ ความสามารถของ AI ของ ClickUp ช่วยผสานการสื่อสารกับการทำงานจริงเข้าด้วยกัน

ใช้ Brain ร่วมกับClickUp Chatเพื่อสร้างงานใหม่จากข้อความได้ทันที

ในทำนองเดียวกัน ใช้ClickUp's AI Notetakerเพื่อถอดเสียงการประชุม/บันทึกเสียง ดึงรายการดำเนินการสำคัญจากบันทึกถอดเสียง และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ

Clickup Notetaker: ชุด AI ใดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

ClickUp Automations ผสานกับ AI ช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงงานไม่เพียงแต่อัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ แต่ยังกระตุ้นการสื่อสารได้อีกด้วย คุณสามารถโพสต์ความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ ส่งอีเมลตามเทมเพลต และสร้างสรุปโดย AI เมื่อถึงเป้าหมายหรือกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

📮 ClickUp Insight: เมื่องานหายไปในแชท 41% ของพนักงานต้องค้นหาในกระทู้เพื่อหางานนั้น 22% บอกว่างานนั้นไม่เสร็จ และ 19% พยายามสร้างงานใหม่จากความจำภายหลัง

คุณกำลังทำงานกับระบบที่การสนทนา 40% สูญหายไปในความว่างเปล่า ทีมต่างๆ เริ่มถ่ายหน้าจอข้อความ ส่งข้อความส่วนตัวเพื่อเตือนความจำ หรือสร้างเอกสารลับเพื่อชดเชยความเปราะบางของแชท

ClickUp AI ซึ่งทำงานภายในClickUp Chat จะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้นโดยอัตโนมัติ มันจะแสดงข้อผูกพันต่างๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่ได้มอบหมาย และเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการสูญเสียรายละเอียดอีกต่อไป มีเพียงบันทึกที่ก้าวทันการสนทนา

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

เคล็ดลับในการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี AI ของคุณ

การเลือกชุดเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบแอปพลิเคชัน AI เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ

แต่เมื่อคุณได้เลือกชุดของคุณแล้ว คุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน?

ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการปรับใช้ AI ให้ประสบความสำเร็จ:

  • สำรวจการตั้งค่าเครื่องมือ: ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความชอบของแบบจำลอง, ตัวเลือกโทนเสียง, คีย์ลัด, และการตั้งค่าอัตโนมัติ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แอปพลิเคชัน AI ได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ใช้เทมเพลตคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: แทนที่จะเขียนคำสั่งใหม่ทุกครั้ง ให้บันทึกคำสั่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณไว้ สร้างคลังเทมเพลตสำหรับอีเมล สรุป รายงาน การเขียนใหม่ และการระดมความคิด
  • เริ่มต้นช้า เติบโตเร็ว: อย่าเพิ่งใช้เครื่องมือหลายอย่างในวันแรก เริ่มจากหนึ่งหรือสองอย่างก่อน เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ แล้วให้ความสำเร็จของคุณเป็นตัวนำทางในการอัปเกรดครั้งต่อไป
  • เลือกใช้เครื่องมือที่เสริมกัน: มองหาเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations จะสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อมโยงกัน
  • คาดหวังความไม่สม่ำเสมอ: แบบจำลอง AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบ บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอหรือไม่ครบถ้วน วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงผลลัพธ์คือการทดลอง: เขียนคำสั่งใหม่ เพิ่มบริบท ถามคำถามเพิ่มเติม หรือลองใช้เครื่องมืออื่น ยิ่งคุณแนะนำมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ผมจำได้ว่าช่วงต้นปี 2021 เรากำลังพยายามเปิดตัวสินค้าหลายรายการพร้อมกัน เราพลาดกำหนดส่งงาน มีปัญหาเกิดขึ้น คนในทีมก็ไม่ได้สื่อสารกัน เราเองก็ไม่แน่ใจว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ เราจ้างคนเก่ง ๆ เข้ามาหลายคน แต่ผมต้องบอกว่า ClickUp กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยม

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เริ่มต้นมักทำกับเครื่องมือ AI

การทำงานกับระบบ AI เป็นครั้งแรกใช่ไหม? นี่คือความท้าทายทั่วไปในการนำ AIมาใช้ที่คุณต้องระวัง:

❌ การลงทุนในเทคโนโลยี AI มากเกินไป

เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าชุดเครื่องมือ AI แรกของคุณจะเป็นชุดที่ดีที่สุด ดังนั้น คุณจึงซื้อแผนพรีเมียม สมัครใช้บริการเครื่องมือมากเกินไป หรือผูกมัดกับสัญญาแบบรายปี ก่อนที่คุณจะได้ทดสอบว่ามันเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณแค่ไหน

วิธีแก้ไข: วางแผนขั้นตอนการทำงานก่อน จากนั้นจึงทำการอัตโนมัติทีละขั้นตอน เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์เดียว (เช่น สถานะงานเปลี่ยนเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ") และยืนยันว่าทำงานได้ก่อนเพิ่มกฎเพิ่มเติม

❌ การอัตโนมัติมากเกินไปในช่วงเริ่มต้น

คุณอาจรู้สึกอยากที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติในครั้งเดียวโดยไม่เข้าใจกระบวนการพื้นฐาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานที่ขัดข้อง ข้อมูลซ้ำซ้อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น และการทำงานซ้ำที่ไม่จำเป็น

วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการด้วยตนเองก่อน จากนั้นค่อยๆ อัตโนมัติทีละขั้นตอน (การส่งต่องาน การแจ้งเตือน การกำหนดเส้นทาง) หากกระบวนการทำงานขัดข้อง ให้แก้ไขกระบวนการก่อนที่จะเพิ่มระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จด้วย ClickUp

เทคโนโลยี AI สมัยใหม่เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการทำงานของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ศิลปิน มืออาชีพ หรือนักธุรกิจ

ClickUp นำเสนอทางออกที่ง่ายกว่า: กรอบการทำงาน AI แบบครบวงจรที่รวมการเขียน การวางแผน การประชุม งาน และกระบวนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

แทนที่จะต้องรวบรวมแอปหลายสิบตัวหรือต่อสู้กับโค้ดที่ซับซ้อน คุณจะได้รับประสบการณ์ AI ที่เชื่อมต่อกันและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมโมเดลสำหรับการนำไปใช้ของ AI

แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ชุดเครื่องมือ AI คือชุดของระบบ AI ที่คุณใช้เพื่อเขียน, ค้นคว้า, วิเคราะห์, ออกแบบ, อัตโนมัติ, หรือจัดการงานของคุณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์. เครื่องมือแต่ละตัวจะรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ และเมื่อรวมกันแล้ว พวกมันช่วยให้ธุรกิจและบุคคลสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด.

เครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการพัฒนาแบบจำลอง AI ทางเทคนิคใด ๆ ตัวอย่างเช่น ChatGPT หรือ Gemini สำหรับการเขียนและการคิดสร้างสรรค์, Perplexity สำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว, Canva Magic Studio สำหรับการสร้างภาพได้ทันที, ClickUp Brain สำหรับการอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน, เป็นต้น

เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่เป็นคอขวดใหญ่ที่สุดของคุณ—การเขียน, การวางแผน, การประชุม, การรายงาน, หรือการทำงานเอกสาร. ต่อไป, เลือกแอปพลิเคชัน AI หนึ่งตัวเพื่อครอบคลุมทุกปัญหาในแต่ละหมวดหมู่. ดีที่สุดคือมีระบบขนาดเล็กที่เชื่อมต่อได้ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทุกวันแทนที่จะเป็นระบบซับซ้อนของเครื่องมือหลายตัว.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การลงทุนมากเกินไปเร็วเกินไป, การเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติซ้ำซ้อนกัน, การคาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบจากคำสั่งเดียว, หรือการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากกว่าที่จำเป็น

ClickUp Brain นำ AI เข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณเพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น คุณสามารถค้นคว้าและระดมความคิด สร้างเนื้อหา ถอดเสียงการประชุม จัดการเอกสาร สนทนากับสมาชิกในทีม มอบหมายงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและมอบวิธีที่ง่ายและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ AI ตั้งแต่วันแรก