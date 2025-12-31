วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น

ทุกบริษัทกำลังพูดถึงการเตรียมพร้อมสำหรับ AI
องค์กรส่วนใหญ่กำลังทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ในบางรูปแบบหรืออยู่ในระยะนำร่อง
แม้จะมีความเร่งรีบในการผสานรวมโมเดลใหม่ที่ทรงพลังเกือบ 95% ของโปรแกรม Gen AIล้มเหลวในการสร้างผลกระทบที่วัดได้ต่อ P&L
หากไม่มีรากฐานที่ถูกต้อง แม้แต่ระบบอัลกอริทึมที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายได้
หากคุณเป็นมือใหม่ คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ AI ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ
คู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด เราจะแนะนำชุดเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น และวิธีเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ
อะไรคือ AI Stack?
AI stack คือชุดเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อเขียน, ค้นคว้า, วิเคราะห์, ออกแบบ, และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง AI ด้วยตัวเอง
นี่คือลักษณะของมัน:
- ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน: ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ AI ของคุณ ตัวอย่างเช่น GPU, ชิป AI, บริการคลาวด์, เครื่องมือการPLOY, เป็นต้น
- ชั้นข้อมูล: จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับ AI ซึ่งรวมถึงเครื่องมือจัดการข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เครื่องมือขุดข้อมูล เครื่องมือประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
- เลเยอร์แบบจำลอง: เครือข่ายประสาทเทียมที่ตีความข้อมูลของคุณ สร้างเนื้อหา ทำการคาดการณ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอิงจากข้อมูลนำเข้าที่ได้รับ
- ชั้นแอปพลิเคชัน: ประกอบด้วยเครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้งานจริง เช่น ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
👀 คุณรู้หรือไม่? "หุ่นยนต์"ตัวแรกของโลกอาจเป็นนกพิราบไม้ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำสร้างโดยนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชื่ออาร์คิตัส เมื่อประมาณ 400–350 ปีก่อนคริสตกาล นกกลไกของเขาสามารถบินได้ประมาณ 200 เมตรก่อนจะหมดไอน้ำ พูดถึงเทคโนโลยีโบราณกันเลยทีเดียว!
ทำไมการสร้าง AI Stack ถึงรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
การแพร่กระจายของ AI เป็นเรื่องจริง ในฐานะผู้เริ่มต้น คุณอาจลองใช้เครื่องมือมากเกินไป จนเกิดฟีเจอร์ที่ซ้ำซ้อนกัน และไม่รู้ว่าจะเลือกใช้งานอะไรดี ซึ่งนำไปสู่ความสับสนมากกว่าประสิทธิภาพในการทำงาน
เหตุผลบางประการที่ทำให้การสร้างเทคโนโลยี AI อาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้คือ:
- คุณไม่เขียนโค้ด: บางทีคุณอาจเป็นนักการตลาด ศิลปิน หรือเป็นนักเรียน คุณไม่เข้าใจภาษาโปรแกรมและไม่สามารถสร้างโซลูชัน AI ได้ด้วยตัวเอง
- คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI: คุณเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และคุณรู้สึกเหมือนคุณต้องมีปริญญาเอกเพื่อที่จะเข้าใจการสนทนา ไม่ต้องพูดถึงการสร้างอะไรเลย
- คุณขาดทรัพยากรที่เหมาะสม: คุณมีพื้นฐานทางเทคนิค แต่คุณไม่มีงบประมาณที่เพียงพอหรือผู้ช่วยสำหรับการพัฒนาโซลูชัน AI ขั้นสูงสำหรับระบบของคุณ
การเลือกใช้เทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนทางเทคนิคของการพัฒนา AI และเริ่มใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ได้ตั้งแต่วันแรก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1952 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อArthur Samuelได้สร้างโปรแกรมหมากฮอสที่กลายเป็นระบบแรกที่สามารถ สอนตัวเอง วิธีการเล่นได้ มันเรียนรู้โดยการเล่นซ้ำเกมของผู้เชี่ยวชาญจาก "Lee's Guide to Checkers" และปรับกลยุทธ์ของมันทุกครั้งเพื่อให้เลือกการเคลื่อนไหวที่ผู้เล่นระดับสูงพิจารณาว่าดี
มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้งานได้จริง
องค์ประกอบหลักของชุดเครื่องมือ AI สำหรับผู้เริ่มต้น
เราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับ AI stack—แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีลักษณะอย่างไร?
มาดูกันว่าเทคโนโลยี AI ประกอบด้วยอะไรบ้าง:
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชั้นนี้ช่วยผู้เริ่มต้นแก้ปัญหาหน้ากระดาษเปล่าและสร้างเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะสร้างแบบจำลองภาษาหรือปรับแต่งคำสั่งให้ละเอียด คุณพึ่งพาเครื่องมือเขียน AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้าซึ่งมีเทมเพลต การควบคุมโทนเสียง และขั้นตอนการทำงานที่มีคำแนะนำ
แจสเปอร์
Jasperเป็นแพลตฟอร์มการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดและทีมเนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และเขียนได้อย่างสม่ำเสมอในระดับใหญ่
Jasper Grid มอบระบบแบบสเปรดชีตที่ไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณ ซึ่งช่วยเร่งการผลิตในขณะที่ปกป้องเสียง ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และความสมบูรณ์ของแบรนด์
องค์ประกอบหลัก:
- การตั้งค่าเสียงและโทนของแบรนด์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับบล็อก, อีเมล, โฆษณา, และหน้า landing page
- เครื่องมือแก้ไขแบบยาวสำหรับการร่างและขยายเนื้อหา
- การร่วมมือในทีมและการควบคุมเวอร์ชัน
ไรท์โซนิค
Writesonicเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กที่ต้องการความรวดเร็วและใช้งานง่าย
องค์ประกอบหลัก:
- เทมเพลตเนื้อหาสำเร็จรูปสำหรับบล็อก, โฆษณา, และคำอธิบายสินค้า
- การเขียนใหม่ การย่อ และการเปลี่ยนโทนเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ตัวเลือกการสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO
- อินเตอร์เฟซน้ำหนักเบาพร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำ
เครื่องมือ AIเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบ A/B อย่างรวดเร็ว การเขียนใหม่ การสรุป และก้าวข้ามหน้ากระดาษเปล่า
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ChatGPT ได้รับการเลือกจากนักการตลาดเนื้อหา 77.9% ให้เป็นเครื่องมือ AI ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโดยรวม—มากกว่า Claude ถึง 50%
เครื่องมือวิจัยและระดมความคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
ชุดเครื่องมือ AI สมัยใหม่จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเครื่องมือช่วยระดมความคิดที่ดี แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่าน Google หรือค้นหาเอกสารด้วยตนเอง ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
พวกเขาสามารถย่อเวลาการค้นหาหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงการสนทนาเดียว, แยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย, และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
แชทจีพีที
ChatGPTเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ระดมความคิด สำรวจหัวข้อต่างๆ และคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบหลัก:
- อินเทอร์เฟซการสนทนาสำหรับถามคำถามติดตามผลอย่างเป็นธรรมชาติ
- ความสามารถในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่ง่าย
- การสร้างไอเดียสำหรับเนื้อหา, แคมเปญ, กลยุทธ์, และกระบวนการทำงาน
- การร่างเค้าโครง กรอบงาน และสรุปที่มีโครงสร้าง
ความสับสน
Perplexityเป็นเครื่องมือวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มันผสมผสานการค้นหาแบบสนทนาเข้ากับผลลัพธ์เว็บสด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำตอบพร้อมแหล่งที่มา
องค์ประกอบหลัก:
- การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมแหล่งอ้างอิง
- สรุปอย่างกระชับของหัวข้อที่ซับซ้อน
- การแจ้งเตือนติดตามเพื่อปรับปรุงหรือขยายการวิจัย
- การตอบสนองที่มีโครงสร้างเหมาะสมสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ตามการสำรวจช่องว่างการใช้งาน AI ของ ClickUp พบว่า 37% ของผู้คนใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา 30% สำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล และ 11% สำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย เนื่องจากขาดบริบทและเครื่องมือ AI ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้การทำงานร่วมกับ AI เป็นเรื่องยากตั้งแต่แรกเริ่ม
เครื่องมือแชทและเวิร์กโฟลว์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมจะช่วยลดการกระจายตัวของ AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ มันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การแชท ความคิดเห็นจากผู้อื่น บันทึกการประชุม ฯลฯ ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือโมเดล AI ที่แตกต่างกันถึง 10 ตัวเพื่อทำงาน
ClickUp BrainGPT
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือตามบริบท สร้างเนื้อหา และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
สำหรับเริ่มต้น ให้ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น 'งานใดที่ควรให้ความสำคัญในวันนี้?'
ระบบ AI ตามบริบทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องทำของคุณ เปรียบเทียบความสำคัญ และให้คุณรายการตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้
ClickUp Chatทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณในทุกการสนทนา มันเข้าใจบทสนทนา ระบุสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ และสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงานได้โดยอัตโนมัติ
ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
Microsoft Copilotคือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแอป Microsoft 365 ต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว และต้องการความช่วยเหลือจาก AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือกระบวนการทำงาน
องค์ประกอบหลัก:
- ความช่วยเหลือจาก AI ภายใน Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams โดยตรง
- ข้อความธรรมชาติเพื่อร่างเอกสาร, สรุปอีเมล, และสร้างการนำเสนอ
- ข้อมูลเชิงลึกใน Excel ด้วยคำถามที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการใช้สูตร
- สรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผลที่ได้จากการสนทนาใน Teams
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: นักพัฒนามากกว่าครึ่ง (57%)ใช้ AI เพื่อทำให้โครงการซอฟต์แวร์ของพวกเขาเป็นอัตโนมัติและเร็วขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการคุยกันผ่านปัญหา การทดสอบตรรกะ การค้นหาข้อบกพร่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ชั้นนี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต, สูตร, หรือ SQL. แทนที่จะวิเคราะห์แถวและแผนภูมิด้วยตนเอง, AI จะแปลข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกและสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้ในรูปแบบภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย.
Airtable AI
Airtable AIเพิ่มความฉลาดให้กับตารางและฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นของ Airtable ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถวิเคราะห์ สรุป และทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ง่ายขึ้น
องค์ประกอบหลัก:
- สรุปข้อมูลตารางด้วยภาษาธรรมชาติ
- ค่าฟิลด์และการจัดหมวดหมู่ที่สร้างโดย AI
- คำแนะนำสูตรโดยไม่ต้องใช้ไวยากรณ์ด้วยตนเอง
- ทำงานภายในมุมมองที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต
ชัดเจนว่าเป็น AI
เห็นได้ชัดว่า AIเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งต้องการคำตอบจากข้อมูลโดยไม่ต้องสร้างโมเดลหรือแดชบอร์ด
องค์ประกอบหลัก:
- ถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย (เช่น "อะไรที่มีผลต่อการยกเลิกบริการมากที่สุด?")
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการพยากรณ์อัตโนมัติ
- ผลลัพธ์ภาพที่สะอาดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- ไม่จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือการเขียนโค้ด
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:5 กรณีการใช้งานยอดนิยมสำหรับ Gen AIได้แก่:
เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชั้นนี้ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบสามารถสร้างภาพที่ดูเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ออกแบบหรือพึ่งพานักออกแบบสำหรับทุกสินทรัพย์เล็กๆ น้อยๆ
Canva Magic Studio
Canva Magic Studioนำ AI เข้ามาในแพลตฟอร์มการออกแบบของ Canva ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสร้าง แก้ไข และปรับแต่งภาพด้วยคำสั่งง่ายๆ
องค์ประกอบหลัก:
- การออกแบบจากข้อความและเค้าโครงที่ช่วยด้วย AI
- เขียนเวทมนตร์สำหรับข้อความภายในงานออกแบบ
- ลบพื้นหลังและแก้ไขภาพด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แม่แบบสำหรับโพสต์ทางสังคม, เด็ค, และสินทรัพย์ทางการตลาด
ฟิกมา เอไอ
Figma AIแนะนำการช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใน Figma ช่วยให้ทีมสร้างเลย์เอาต์ แก้ไขการออกแบบ และสำรวจแนวคิดได้เร็วขึ้น
องค์ประกอบหลัก:
- เค้าโครง UI และคำแนะนำการออกแบบที่สร้างโดย AI
- การวนซ้ำและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น
- ทำงานโดยตรงภายในไฟล์การออกแบบแบบร่วมมือ
- ลดความพยายามในการออกแบบด้วยตนเองสำหรับร่างแรก
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:61% ของผู้ใช้ Figmaในบริษัทขนาดเล็ก (1–10 คน) กล่าวว่า AI มีความสำคัญมากหรือสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา
เครื่องมืออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชั้นนี้ช่วยลดงานที่ทำซ้ำโดยการอัตโนมัติการจัดเส้นทางงาน, การแจ้งเตือน, และการส่งต่องาน—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
Zapier
Zapierเชื่อมต่อแอปต่างๆ และทำให้การทำงานระหว่างแอปเป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะแบบทริกเกอร์และแอคชั่นที่ง่าย
องค์ประกอบหลัก:
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การผสานแอปนับพัน
- คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
- กรณีการใช้งานทั่วไป เช่น การสร้างงาน การแจ้งเตือน และการซิงค์ข้อมูล
ทำให้
Make(เดิมชื่อ Integromat) นำเสนอวิธีการสร้างระบบอัตโนมัติที่มองเห็นได้ชัดเจนและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยยังคงเป็นระบบที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด
องค์ประกอบหลัก:
- เครื่องมือสร้างลำดับงานแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้
- ตรรกะขั้นสูงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตามข้อมูลจากผู้นำด้านไอทีและวิศวกรรม 74% ระบุว่า การทำงานอัตโนมัติได้ช่วยประหยัดเวลาของทีมได้ 11–30% จากที่เคยใช้ไปกับการทำงานด้วยมือ และ 59% รายงานว่ามีการลดต้นทุนในลักษณะเดียวกัน 11–30%
วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น
นี่คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง (เพื่อที่คุณจะได้ไม่สร้างเครื่องมือที่ทับซ้อนกันจนทำให้กระบวนการทำงานของคุณซับซ้อน)
เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย
อย่าเพิ่งคิดถึง AI ตอนนี้ คิดถึงงานที่มีคุณค่าต่ำ ช้า น่าเบื่อ หรือซ้ำซาก
ระบุปัญหาทั้งหมดของคุณและจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่
📌 ตัวอย่าง: ความยากลำบากในการค้นหาไฟล์และการตั้งชื่อสินทรัพย์ที่ไม่สม่ำเสมอจัดอยู่ในหมวดการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ดี การส่งข้อความไปมาเพื่ออัปเดตสถานะและการลืมกำหนดเวลาจัดอยู่ในหมวดการมองเห็นงานที่ไม่ดี การใช้เวลาในการร่างอีเมลนานเกินไปและการดิ้นรนเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ในโทนที่แตกต่างกันจัดอยู่ในหมวดคอขวดในการสร้างเนื้อหา
ต่อไป ให้ให้คะแนนแต่ละกลุ่มในระดับ 1 ถึง 10 คะแนนยิ่งสูง แสดงว่าหมวดหมู่นั้นมีความเร่งด่วนหรือความเจ็บปวดมาก
สุดท้าย ให้เลือกกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 2-3 กลุ่ม และกำหนดว่าความสำเร็จของ AI จะเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละกลุ่ม
หากการมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจนเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ ความสำเร็จอาจหมายถึงการมีแดชบอร์ดเดียวสำหรับกำหนดเวลา การแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือสรุปที่สร้างโดย AI แทนที่จะต้องคอยติดตามการอัปเดต
เมื่อเสร็จแล้ว ให้กระโดดไปยังขั้นตอนต่อไป
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30+ นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
มองหาเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มี AI ในตัว
ตรวจสอบกลุ่มที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 และถามตัวเองว่า: มีแอปพลิเคชัน AI เพียงตัวเดียวที่ครอบคลุมทุกหรือเกือบทุกปัญหาในกลุ่มนี้หรือไม่?
กฎทั่วไป:
เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ AI ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องใช้ API ไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน เพียงเปิดแอปและเริ่มทำงานได้เลย
เป้าหมายที่นี่คือการหลีกเลี่ยงการสร้างระบบที่ซับซ้อนเกินไปและมีฟังก์ชันการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน หากมีเครื่องมือใดที่สามารถแก้ไขปัญหาหลักของกลุ่มได้อย่างครบถ้วน ก็ให้เลือกใช้เครื่องมือนั้น หากเครื่องมือนั้นสามารถแก้ไขได้เพียง 25% ของปัญหา ก็ควรค้นหาต่อไป
📌 ตัวอย่าง: หากหมวดหมู่ของคุณคือการมองเห็นงานที่ไม่ดี คุณจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรืองานแบบครบวงจรที่มี AI ในตัว ควรมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ การติดตามงานอัตโนมัติ สรุปและรายงานโดย AI และการสื่อสารในตัว
📚 อ่านเพิ่มเติม:คลังข้อมูลการจัดการโครงการ
ให้ความสำคัญกับการผสานรวม ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งาน
ความสามารถในการผสานรวมหมายถึงสองสิ่ง:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ—เครื่องมือ AI ของคุณในชุดเทคโนโลยีควรสามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น
- ระบบ AI ทั้งหมดควรเชื่อมต่อกับระบบองค์กรที่มีอยู่ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากผู้บันทึกการประชุม AI ของคุณสามารถส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังตัวจัดการงานของคุณได้โดยตรง กระบวนการทำงานของคุณก็จะสะอาดและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ต่อไป ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัย ท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็ต้องการเครื่องมือ AI ที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ทั้งหมดในชุดของคุณปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบการรับประกันพื้นฐาน: ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และเครื่องมือมีการแบ่งปันหรือฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนเนื้อหาของคุณหรือไม่
สุดท้าย ประเมินความสามารถในการใช้งานของแต่ละโซลูชันที่ใช้ AI เราหมายถึงความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือหรือการทำงานร่วมกับเครื่องมือในแต่ละวัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและนำทางได้โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
(จะมีประโยชน์อะไรในการนำ AI มาใช้ หากอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของเครื่องมือทำให้เราทำงานช้าลง จริงไหม?)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp มีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี AI ที่คุณมีอยู่กับเครื่องมือของ ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub และ Zoom ได้ภายในไม่กี่วินาที (โดยไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิคใดๆ!)
ทดลอง วัดผล และทำให้เรียบง่าย
วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ของ AI คืออะไร? ทำการทดลองขนาดเล็กที่ควบคุมได้ และวัดผลลัพธ์. อย่านำไปใช้ทุกอย่างพร้อมกัน.
เลือกเครื่องมือ AI หนึ่งหรือสองอย่าง และให้พวกมันจัดการงานของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตลอดระยะเวลานี้ ให้วัดผลลัพธ์ เช่น เวลาที่ประหยัดได้ ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองลดลง อัตราการเกิดข้อผิดพลาด ระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น
หากเครื่องมือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้ประเมินใหม่ก่อนที่จะสร้างระบบรอบๆ เครื่องมือนั้น กำจัดสิ่งที่รู้สึกว่าซ้ำซ้อนหรือใช้มากเกินไป
ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างชุดเครื่องมือ AI ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณค่า และสามารถขยายขนาดได้
ตัวอย่างสแต็ก AI สำหรับผู้เริ่มต้น
สงสัยว่าชุดเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมสำหรับคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไร?
นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ จากชีวิตจริงที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการรวมเครื่องมือ AI เพียงไม่กี่ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการงานประจำวันของคุณ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าทางเทคนิค
ตัวอย่างที่ 1: ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง
เหมาะสำหรับ: พนักงานที่รู้สึกหนักใจ ผู้จัดการ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความชัดเจนและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือ:
- ClickUp Brain → การจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน, สรุปโดย AI, การสกัดข้อมูลจากบันทึกการประชุม
- การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp → การแจ้งเตือน, การติดตาม, งานที่ทำซ้ำ
- ChatGPT หรือ Perplexity → คำตอบอย่างรวดเร็ว, การวิจัย, การสร้างไอเดีย
สิ่งที่สิ่งนี้ช่วยแก้ไข:✅ ติดตามกำหนดเวลาได้อย่างทันท่วงที✅ เปลี่ยนการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ✅ ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล✅ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนทันทีโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ตัวอย่างที่ 2: ชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมการตลาดเดี่ยว
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์, ผู้เขียนจดหมายข่าว.
เครื่องมือ:
- ClickUp Docs + Brain → ร่างแรก, สร้างภาพ, เขียนใหม่, โครงร่าง SEO
- Canva Magic Studio → ภาพขนาดย่อ, กราฟิกสำหรับโซเชียล, การออกแบบอย่างรวดเร็ว
- ChatGPT → การสำรวจแนวคิด, การเขียนเสียง/โทนใหม่
- การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp → เผยแพร่การแจ้งเตือน, การซิงค์ปฏิทิน
สิ่งที่สิ่งนี้ช่วยแก้ไข:✅ เขียนได้เร็วขึ้นและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่✅ จัดระเบียบแคมเปญให้เป็นระบบ✅ สร้างกราฟิกได้อย่างรวดเร็ว✅ลดความซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือหลายแอป
หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือ AI มากเกินไปและรู้สึกเหมือน "AI อยู่ทุกที่แต่ไม่มีผลกระทบที่ไหนเลย"วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณดูวิธีแก้ไขปัญหาการใช้ AI ที่มากเกินไปก่อนที่มันจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้
ตัวอย่างที่ 3: ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมขนาดเล็กสำหรับเอเจนซี่และสตาร์ทอัพ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่บริหารจัดการโครงการ, ผลลัพธ์, งานของลูกค้า และการสื่อสาร
เครื่องมือ:
- ClickUp Tasks + Brain → มอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, สรุปโครงการด้วย AI
- ClickUp Chat → แชทด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการแปลงงานและสรุปหัวข้อสนทนา
- Miro หรือ FigJam AI → การระดมความคิด, แผนผังขั้นตอน, การวางแผน
- Zapier (ไม่บังคับ) → สร้างงานอัตโนมัติจากแอปแชท อีเมล หรือแบบฟอร์ม
สิ่งที่สิ่งนี้แก้ไข:
✅ มองเห็นชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไร✅ ไม่ต้องตามหาข้อความหรืออัปเดตที่หายไป✅ สรุปโดย AI เพื่อความสอดคล้องอย่างรวดเร็ว✅ วางแผนโครงการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิค
ตัวอย่างที่ 4: ชุดบริการวิชาชีพสำหรับที่ปรึกษาและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล, นักบัญชี, นักออกแบบ, ทีมกฎหมาย, และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่จัดการเอกสารและเอกสารส่งมอบและต้องการใช้ AI ในบริการทางธุรกิจ
เครื่องมือ:
- ClickUp Tasks + Brain → ไทม์ไลน์ของลูกค้า, รายการที่ต้องดำเนินการ, สรุปโดย AI, รายการตรวจสอบบริการ
- ClickUp Docs → สัญญา, ข้อเสนอ, กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง, สรุปงานของลูกค้า
- Fireflies.ai / Otter.ai → บันทึกการประชุม, สรุปการสนทนา, รายการดำเนินการอัตโนมัติ
- Tability AI → OKRs, KPI ของลูกค้า, การอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์
- Scribe AI → คู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOPs), คู่มือการปฐมนิเทศ, เอกสารส่งมอบงานลูกค้า
- Loom หรือ Tella AI → การอัปเดตจากลูกค้า & การแนะนำขั้นตอนการจัดส่งงาน
สิ่งที่สิ่งนี้แก้ไข:
✅ การส่งมอบลูกค้าแบบรวมศูนย์✅ สรุปการสนทนาและความต้องการของลูกค้าโดย AI แบบทันที✅ ข้อเสนอที่รวดเร็วและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้งานซ้ำได้✅ การอัปเดตสถานะที่ชัดเจนโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง✅ การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและกำหนดเวลาที่โปร่งใส
นี่คือสิ่งที่แอนเดรีย พาร์ค ผู้ประสานงานการดำเนินงานธุรกิจที่Spekit กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์:
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแบบแผนผังความคิดไปจนถึงเอกสารและการทำสปรินต์ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการความต้องการในการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแผนแบบแผนผังความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสาร (Documents) และการทำสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดระเบียบความต้องการการจัดการงานของทุกแผนก และมอบการมองเห็นที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน.
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
ClickUp ช่วยให้ AI ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างไร
แม้ว่าการเลือกชุดเครื่องมือ AI จะง่ายกว่าการสร้างเอง แต่ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป
คุณต้องระวังเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AI ที่คุณนำไปใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของฟีเจอร์และทำให้สามารถขยายระบบได้
ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, รวมเครื่องมือ AI และกระบวนการทำงานหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยังเป็นระบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย หมายความว่าผู้เริ่มต้นสามารถปรับแต่งและเริ่มใช้ชุดเครื่องมือ AI ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที!
ระดมความคิด สร้างสรรค์ และปรับปรุงเนื้อหา
เบื่อกับการสลับไปมาระหว่าง ChatGPT สำหรับการวิจัย, Gemini สำหรับการร่างเนื้อหา, และเครื่องมือออกแบบ AI อื่น ๆ สำหรับการสร้างภาพหรือไม่?
มันไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา การเสียสมาธิ และประสิทธิภาพที่ลดลงอีกด้วย
ใช้ClickUp Brainเพื่อขจัดความขัดแย้งนี้และป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ขอให้ Brain แนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และสร้างร่างเริ่มต้น เพื่อให้กระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
ใช้เป็นเพื่อนคู่คิดในการค้นคว้าของคุณ เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บอย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ดึงข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย และแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตรวจสอบ
ผู้ช่วย AI ยังสรุปเอกสาร แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ จัดรูปแบบเนื้อหา และสร้างเทมเพลต AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรดชมวิดีโอนี้:
👀 คุณรู้หรือไม่: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกชั้นนำ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini เพื่อสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ รวมถึงบทความบล็อก อีเมล อินโฟกราฟิก สินทรัพย์ของแบรนด์ และรูปภาพ
สร้างพื้นที่ทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งด้วย AI
พื้นที่ทำงานแบบรวมช่วยให้ผู้เริ่มต้นจัดการงาน เอกสาร และแนวคิดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ซึ่งจำเป็นเพื่อลดความซับซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เข้าสู่:ClickUp BrainGPT—เพื่อนคู่คิด AI บนเดสก์ท็อปของคุณ
ระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน และรวมผู้คนและความรู้เข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังค้นหาไฟล์แต่จำชื่อหรือตำแหน่งที่เก็บไว้ไม่ได้ ด้วย ฟีเจอร์ Enterprise AI Search ของ ClickUp เพียงอธิบายไฟล์นั้นด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบ AI จะค้นหาไฟล์นั้นให้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ!
นอกจากนี้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาดของ ClickUp สามารถวิเคราะห์งาน, การสนทนา, และแผนธุรกิจของคุณ และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบคำถามตามบริบท
ดังนั้น คุณสามารถคุยกับผู้ช่วย AI ได้ และถามคำถามเช่น "งานอะไรที่ต้องทำในสัปดาห์นี้?" หรือ "นโยบายการทำงานจากบ้านของบริษัทคืออะไร?" มันจะตอบคำถามของคุณหลังจากอ่านงานประจำสัปดาห์ของคุณหรือเอกสารนโยบายภายใน
🛠️ เคล็ดลับด่วน: พิมพ์ข้อความค้นหา ข้อความ บันทึก ฯลฯ ด้วยเสียงของคุณเองผ่านฟีเจอร์Talk-To-Text ของ ClickUpเพียงพูดแล้วระบบจะแปลงเสียงของคุณให้เป็นข้อความที่จัดรูปแบบและใส่เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง จากนั้นวางข้อความนั้นลงในตำแหน่งใดก็ได้ที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร อีเมล ความคิดเห็น หรือแม้แต่ในแถบค้นหาของ Brain!
วิเคราะห์และรายงานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ยอดเยี่ยม ทุกเทคโนโลยี AI ของคุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ไหลผ่านโครงการของคุณ
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากสเปรดชีต, กระทู้แชท, และข้อความทีมเพียงเพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนข้อมูลงาน การสนทนา และกระบวนการทำงานของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ, ภาระงานของทีม, กำหนดเวลา, ความเสี่ยง, และ KPI ทั้งหมดที่อัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง
เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับงาน, สปรินต์, เอกสาร หรือเป้าหมาย และดูเมตริกของคุณรีเฟรชแบบเรียลไทม์
บัตร AIในแดชบอร์ด ClickUp เพิ่มสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ติดกับแผนภูมิและกราฟของคุณโดยอัตโนมัติ พวกเขาจะแสดงความสำเร็จที่สำคัญ ขั้นตอนต่อไป ความเสี่ยงหลัก กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง สรุปการประชุมแบบยืน และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นระบบอัตโนมัติและมุ่งเน้นที่กลยุทธ์
งานเล็กๆ น้อยๆ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การจัดเส้นทางงาน หรือการแชร์การอัปเดต มักจะขัดจังหวะสมาธิอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะรู้ตัว งานธุรการก็ค่อยๆ กินเวลาไปครึ่งวันของคุณแล้ว
เหตุผลที่แอปพลิเคชัน AI พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมีความจำเป็นในสแต็ก AI สมัยใหม่
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ด้วยการผสานรวม ClickUp Automations,AI Agents และ ClickUp Brain เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่ครบวงจร
แทนที่จะจัดเรียงทริกเกอร์และเงื่อนไขด้วยตนเอง ให้บอก AI ว่าต้องการให้อะไรเกิดขึ้น—แล้วปล่อยให้ AI จัดการรายละเอียดเบื้องหลังทั้งหมดเอง
คิดถึงตัวแทน AI เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ฉลาดภายในที่ทำงานของคุณ:
- พวกเขาตีความบริบทโดยอัตโนมัติ: ตัวแทนอ่านงาน ความคิดเห็น แบบฟอร์ม และช่องข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไร
- พวกเขาดำเนินการโดยอัตโนมัติ: การมอบหมายเจ้าของ การอัปเดตสถานะ การยกระดับปัญหา หรือการสร้างคำตอบ—โดยไม่ต้องให้คุณกำหนดกฎทุกข้อ
- พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับงานจริง: เมื่อเนื้อหาเปลี่ยนแปลงหรือความเร่งด่วนเปลี่ยนไป ตัวแทนจะปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปข้างหน้า
- พวกเขาลดเวลาในการตั้งค่า: ไม่ต้องมีกฎหรือแผนผังการไหลที่ยาวเหยียด เพียงแค่กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วให้ Brain กำหนดลำดับการดำเนินการที่เหมาะสม
🤖 สิ่งที่ Super Agents ทำจริงๆ ผู้เริ่มต้นมักคิดว่าระบบอัตโนมัติหมายถึงการสร้างกฎหรือแผนผังที่ซับซ้อน.Super Agentsกลับเปลี่ยนความคิดนั้น.
พวกเขาเฝ้าดูพื้นที่ทำงานของคุณเหมือนกับเพื่อนร่วมงานจริงๆ เมื่อมีงานที่ค้างอยู่ กำหนดส่งที่เลยกำหนด หรือมีการตัดสินใจที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ พวกเขาจะกระตุ้นให้งานคืบหน้าไปข้างหน้าโดยไม่ต้องได้รับคำสั่งทีละขั้นตอน พวกเขาจัดการกับการประสานงานที่เงียบและต่อเนื่องซึ่งมักจะทำให้คุณหมดแรงในแต่ละวัน เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาแทนที่จะคอยดูแลรายการงานที่ต้องทำ
พร้อมที่จะใช้ AI เพื่อทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและกู้เวลาที่สูญเสียไปหรือไม่? ชมวิดีโอ:
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
สื่อสารและร่วมมือกับลูกค้า/ทีม
การมีกลุ่ม WhatsApp หรืออีเมลยาว ๆ ใช้ได้ผลสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ ปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น สมาชิกทีมใหม่เข้าร่วม และคุณจำเป็นต้องขยายการสื่อสารของคุณ
ณ จุดนี้ ความสามารถของ AI ของ ClickUp ช่วยผสานการสื่อสารกับการทำงานจริงเข้าด้วยกัน
ใช้ Brain ร่วมกับClickUp Chatเพื่อสร้างงานใหม่จากข้อความได้ทันที
ในทำนองเดียวกัน ใช้ClickUp's AI Notetakerเพื่อถอดเสียงการประชุม/บันทึกเสียง ดึงรายการดำเนินการสำคัญจากบันทึกถอดเสียง และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
ClickUp Automations ผสานกับ AI ช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงงานไม่เพียงแต่อัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ แต่ยังกระตุ้นการสื่อสารได้อีกด้วย คุณสามารถโพสต์ความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ ส่งอีเมลตามเทมเพลต และสร้างสรุปโดย AI เมื่อถึงเป้าหมายหรือกำหนดเวลาที่กำหนดไว้
📮 ClickUp Insight: เมื่องานหายไปในแชท 41% ของพนักงานต้องค้นหาในกระทู้เพื่อหางานนั้น 22% บอกว่างานนั้นไม่เสร็จ และ 19% พยายามสร้างงานใหม่จากความจำภายหลัง
คุณกำลังทำงานกับระบบที่การสนทนา 40% สูญหายไปในความว่างเปล่า ทีมต่างๆ เริ่มถ่ายหน้าจอข้อความ ส่งข้อความส่วนตัวเพื่อเตือนความจำ หรือสร้างเอกสารลับเพื่อชดเชยความเปราะบางของแชท
ClickUp AI ซึ่งทำงานภายในClickUp Chat จะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้นโดยอัตโนมัติ มันจะแสดงข้อผูกพันต่างๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่ได้มอบหมาย และเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการสูญเสียรายละเอียดอีกต่อไป มีเพียงบันทึกที่ก้าวทันการสนทนา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
เคล็ดลับในการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี AI ของคุณ
การเลือกชุดเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบแอปพลิเคชัน AI เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
แต่เมื่อคุณได้เลือกชุดของคุณแล้ว คุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน?
ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการปรับใช้ AI ให้ประสบความสำเร็จ:
- สำรวจการตั้งค่าเครื่องมือ: ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความชอบของแบบจำลอง, ตัวเลือกโทนเสียง, คีย์ลัด, และการตั้งค่าอัตโนมัติ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แอปพลิเคชัน AI ได้เต็มประสิทธิภาพ
- ใช้เทมเพลตคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: แทนที่จะเขียนคำสั่งใหม่ทุกครั้ง ให้บันทึกคำสั่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณไว้ สร้างคลังเทมเพลตสำหรับอีเมล สรุป รายงาน การเขียนใหม่ และการระดมความคิด
- เริ่มต้นช้า เติบโตเร็ว: อย่าเพิ่งใช้เครื่องมือหลายอย่างในวันแรก เริ่มจากหนึ่งหรือสองอย่างก่อน เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ แล้วให้ความสำเร็จของคุณเป็นตัวนำทางในการอัปเกรดครั้งต่อไป
- เลือกใช้เครื่องมือที่เสริมกัน: มองหาเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations จะสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อมโยงกัน
- คาดหวังความไม่สม่ำเสมอ: แบบจำลอง AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบ บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอหรือไม่ครบถ้วน วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงผลลัพธ์คือการทดลอง: เขียนคำสั่งใหม่ เพิ่มบริบท ถามคำถามเพิ่มเติม หรือลองใช้เครื่องมืออื่น ยิ่งคุณแนะนำมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ผมจำได้ว่าช่วงต้นปี 2021 เรากำลังพยายามเปิดตัวสินค้าหลายรายการพร้อมกัน เราพลาดกำหนดส่งงาน มีปัญหาเกิดขึ้น คนในทีมก็ไม่ได้สื่อสารกัน เราเองก็ไม่แน่ใจว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ เราจ้างคนเก่ง ๆ เข้ามาหลายคน แต่ผมต้องบอกว่า ClickUp กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยม
ผมจำได้ว่าช่วงต้นปี 2021 เรากำลังพยายามเปิดตัวสินค้าหลายรายการพร้อมกัน เราพลาดกำหนดส่งงาน มีปัญหาเกิดขึ้น คนในทีมก็ไม่ได้สื่อสารกัน เราเองก็ไม่แน่ใจว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ เราจ้างคนเก่ง ๆ เข้ามาหลายคน แต่ผมต้องบอกว่า ClickUp กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยม
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เริ่มต้นมักทำกับเครื่องมือ AI
การทำงานกับระบบ AI เป็นครั้งแรกใช่ไหม? นี่คือความท้าทายทั่วไปในการนำ AIมาใช้ที่คุณต้องระวัง:
❌ การลงทุนในเทคโนโลยี AI มากเกินไป
เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าชุดเครื่องมือ AI แรกของคุณจะเป็นชุดที่ดีที่สุด ดังนั้น คุณจึงซื้อแผนพรีเมียม สมัครใช้บริการเครื่องมือมากเกินไป หรือผูกมัดกับสัญญาแบบรายปี ก่อนที่คุณจะได้ทดสอบว่ามันเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณแค่ไหน
✅ วิธีแก้ไข: วางแผนขั้นตอนการทำงานก่อน จากนั้นจึงทำการอัตโนมัติทีละขั้นตอน เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์เดียว (เช่น สถานะงานเปลี่ยนเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ") และยืนยันว่าทำงานได้ก่อนเพิ่มกฎเพิ่มเติม
❌ การอัตโนมัติมากเกินไปในช่วงเริ่มต้น
คุณอาจรู้สึกอยากที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติในครั้งเดียวโดยไม่เข้าใจกระบวนการพื้นฐาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานที่ขัดข้อง ข้อมูลซ้ำซ้อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น และการทำงานซ้ำที่ไม่จำเป็น
✅ วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการด้วยตนเองก่อน จากนั้นค่อยๆ อัตโนมัติทีละขั้นตอน (การส่งต่องาน การแจ้งเตือน การกำหนดเส้นทาง) หากกระบวนการทำงานขัดข้อง ให้แก้ไขกระบวนการก่อนที่จะเพิ่มระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม
เพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จด้วย ClickUp
เทคโนโลยี AI สมัยใหม่เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการทำงานของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ศิลปิน มืออาชีพ หรือนักธุรกิจ
ClickUp นำเสนอทางออกที่ง่ายกว่า: กรอบการทำงาน AI แบบครบวงจรที่รวมการเขียน การวางแผน การประชุม งาน และกระบวนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
แทนที่จะต้องรวบรวมแอปหลายสิบตัวหรือต่อสู้กับโค้ดที่ซับซ้อน คุณจะได้รับประสบการณ์ AI ที่เชื่อมต่อกันและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ
ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมโมเดลสำหรับการนำไปใช้ของ AI
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ชุดเครื่องมือ AI คือชุดของระบบ AI ที่คุณใช้เพื่อเขียน, ค้นคว้า, วิเคราะห์, ออกแบบ, อัตโนมัติ, หรือจัดการงานของคุณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์. เครื่องมือแต่ละตัวจะรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ และเมื่อรวมกันแล้ว พวกมันช่วยให้ธุรกิจและบุคคลสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด.
เครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการพัฒนาแบบจำลอง AI ทางเทคนิคใด ๆ ตัวอย่างเช่น ChatGPT หรือ Gemini สำหรับการเขียนและการคิดสร้างสรรค์, Perplexity สำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว, Canva Magic Studio สำหรับการสร้างภาพได้ทันที, ClickUp Brain สำหรับการอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน, เป็นต้น
เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่เป็นคอขวดใหญ่ที่สุดของคุณ—การเขียน, การวางแผน, การประชุม, การรายงาน, หรือการทำงานเอกสาร. ต่อไป, เลือกแอปพลิเคชัน AI หนึ่งตัวเพื่อครอบคลุมทุกปัญหาในแต่ละหมวดหมู่. ดีที่สุดคือมีระบบขนาดเล็กที่เชื่อมต่อได้ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทุกวันแทนที่จะเป็นระบบซับซ้อนของเครื่องมือหลายตัว.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การลงทุนมากเกินไปเร็วเกินไป, การเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติซ้ำซ้อนกัน, การคาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบจากคำสั่งเดียว, หรือการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากกว่าที่จำเป็น
ClickUp Brain นำ AI เข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณเพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น คุณสามารถค้นคว้าและระดมความคิด สร้างเนื้อหา ถอดเสียงการประชุม จัดการเอกสาร สนทนากับสมาชิกในทีม มอบหมายงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและมอบวิธีที่ง่ายและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ AI ตั้งแต่วันแรก