คู่มือโฆษณา LinkedIn แบบครบถ้วนทุกขั้นตอนสำหรับปี 2026

LinkedIn ได้กลายเป็นแหล่งล่าสำหรับนักการตลาด B2B ที่รู้ว่าลูกค้าในอุดมคติของพวกเขาแต่งกายแบบกึ่งทางการและเลื่อนดูระหว่างประชุม
แพลตฟอร์มนี้ให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญตามตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ประมาณ 17 จุด ทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ คุณสามารถโฆษณาให้กับ 'ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่บริษัท SaaS ที่มีพนักงาน 50-200 คน ที่เพิ่งเปลี่ยนงาน' ได้จริง ๆ
แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้จะแสดงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, พารามิเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย, และตัวเลือกการเสนอราคาให้คุณโดยสมมติว่าคุณเคยทำมาก่อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ไม่เคยทำมาก่อน
คู่มือโฆษณา LinkedIn นี้ได้แยกกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามได้จริง เมื่อคุณอ่านจบ คุณจะรู้วิธีเปิดตัวแคมเปญ LinkedIn ที่สร้างโอกาสในการขายและสร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp!
มาเริ่มกันเลย 💪🏼
โฆษณา LinkedIn คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ
โฆษณา LinkedIn คือการโฆษณาแบบชำระเงินบน LinkedIn ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมืออาชีพได้ด้วยการสื่อสารที่มีเป้าหมายชัดเจน
ต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เน้นการเชื่อมต่อส่วนบุคคล LinkedIn เป็นศูนย์กลางเครือข่ายมืออาชีพที่ผู้ตัดสินใจ ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้หางานใช้เวลาอยู่ ที่จริงแล้ว44% ของผู้เชี่ยวชาญ B2Bเชื่อว่านี่คือแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุด
การวางตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้โฆษณา LinkedIn เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตลาด B2B การสรรหาบุคลากร และการสร้างแบรนด์มืออาชีพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การโฆษณาเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ: โฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันเป็นลายลักษณ์อักษรมีอายุย้อนไปถึงประมาณ3,000 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นข้อความบนกระดาษปาปิรุสที่เสนอรางวัลสำหรับทาสที่หลบหนีและกล่าวถึงร้านทอผ้า
ประโยชน์ของโฆษณา LinkedIn
นี่คือเหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ กำลังลงทุนมากขึ้นในการโฆษณาบน LinkedIn:
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพผ่านแบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายแบบเนทีฟที่ช่วยให้ผู้ใช้อยู่บนแพลตฟอร์ม ลดความยุ่งยากเมื่อเทียบกับหน้าแลนดิ้งเพจภายนอก
- การตลาดแบบบัญชี: ระบุบริษัทและตำแหน่งงานเฉพาะเจาะจงเพื่อดำเนินการแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูงให้สอดคล้องกับรายชื่อเป้าหมายของทีมขายของคุณ
- อำนาจของแบรนด์: สนับสนุนเนื้อหาจากผู้บริหารของคุณเพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดและการมองเห็นกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักในอุตสาหกรรมของคุณ
- การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ: การกำหนดเป้าหมายแบบหลายชั้นตามตำแหน่งงาน, อุตสาหกรรม, ขนาดบริษัท, และระดับอาวุโส; นี่คือตัวกรองที่ไม่มีอยู่ในแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อื่น ๆ
- การสรรหาบุคลากร: ค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังแต่มีศักยภาพโดยอาศัยเครือข่ายวิชาชีพที่พวกเขาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว โดยไม่ต้องพึ่งพาการประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์หางานเพียงอย่างเดียว
- การกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับผู้ที่มีโอกาสซื้อสูง: ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณแล้ว เนื่องจากพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน กำลังต่อสู้กับ "การแพร่กระจายของแอปพลิเคชัน" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิภาพ แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์อีกด้วย
Brain MAXรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใน ClickUp โดยตรง ไม่ต้องสลับไปมา ไม่มีความวุ่นวาย—แค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์
ประเภทของโฆษณา LinkedIn
โฆษณา LinkedInช่วยเพิ่มเจตนาการซื้อสำหรับแบรนด์ได้ถึง 33%แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบโฆษณาหลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญและขั้นตอนต่างๆ ในเส้นทางการซื้อของลูกค้า
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ 👀
เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏในฟีดของผู้ใช้โดยตรงและผสมผสานกับโพสต์ทั่วไปได้อย่างกลมกลืน นี่คือรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดของ LinkedIn รองรับทั้งภาพ วิดีโอ คาราโอเกะ เอกสาร และโฆษณาอีเวนต์ การวางตำแหน่งแบบเนทีฟหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นข้อความของคุณในประสบการณ์การเลื่อนดูตามธรรมชาติ ทำให้รู้สึกไม่รบกวนเท่ากับโฆษณาแบนเนอร์
ประเภทโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนใน LinkedIn ได้แก่:
- โฆษณาภาพเดียว เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือประกาศอย่างรวดเร็วที่มีภาพที่โดดเด่น
- วิดีโอโฆษณา ดึงดูดความสนใจได้เร็วกว่าและสร้างอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าเนื้อหาแบบคงที่
- โฆษณาเอกสาร ให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างเอกสารขาวและกรณีศึกษาได้โดยไม่ต้องออกจาก LinkedIn
- โฆษณาอีเวนต์ ช่วยโปรโมตการประชุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกระตุ้นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
- โฆษณาแบบหมุน เน้นแสดงสินค้าหรือแนวคิดหลายรายการผ่านบัตรที่สามารถเลื่อนดูได้ภายในหน่วยโฆษณาเดียว
- โฆษณาผู้นำทางความคิด ช่วยขยายโพสต์จากผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง หรือพนักงานโดยตรงในฟีด
- โฆษณาบนทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (CTV) ส่งวิดีโอเต็มหน้าจอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับพรีเมียมโดยใช้การกำหนดเป้าหมายของ LinkedIn
- บทความโฆษณา ช่วยโปรโมทเนื้อหาแบบยาวโดยตรงภายในฟีดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- โฆษณาในจดหมายข่าว ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามโดยการนำเสนอเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่เป็นประจำ
- ประกาศรับสมัครงาน นำเสนอตำแหน่งงานที่เปิดรับต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอิงจากข้อมูลโปรไฟล์แบบเรียลไทม์
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยเกี่ยวกับความรำคาญจากโฆษณาดิจิทัลพบว่าการรับรู้คุณค่าของโฆษณาที่สูงขึ้น (ความเกี่ยวข้อง ความบันเทิง) ส่งผลให้ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคดีขึ้น ในขณะที่ความรำคาญจะลดทอนสิ่งเหล่านี้ลง สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างโฆษณาที่เพิ่มคุณค่าและไม่รบกวนผู้บริโภค
ข้อความที่ได้รับการสนับสนุน
โฆษณาการสนทนาและข้อความจะส่งข้อความที่ได้รับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัวไปยังกล่องข้อความของผู้ใช้ LinkedIn โดยตรง สร้างจุดสัมผัสที่เป็นการส่วนตัว โฆษณาการสนทนาจะก้าวไปอีกขั้นโดยให้ผู้ใช้เลือกเส้นทางของตนเองผ่านตัวเลือกที่แตกแขนง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ตามความสนใจ
โฆษณา LinkedIn เหล่านี้จะช่วยคุณ:
- แชร์ข้อเสนอหรือคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่มีระยะเวลาจำกัดและต้องการการดำเนินการทันที
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่แออัดมากนักเมื่อเทียบกับการวางโฆษณาตามฟีด
- ลดความขัดแย้งโดยให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า
- สร้างความรู้สึกพิเศษเฉพาะกลุ่มเมื่อเทียบกับโฆษณาในฟีดสาธารณะ
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedIn
โฆษณาข้อความ
โฆษณาข้อความเป็นหน่วยโฆษณาที่กะทัดรัดและสามารถคลิกได้ ปรากฏอยู่ในแถบด้านขวาหรือแบนเนอร์ด้านบนบนเดสก์ท็อป โฆษณาขนาดเล็กเหล่านี้คิดค่าบริการตามการคลิกหรือการปรากฎ และทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับแคมเปญเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนขนาดใหญ่
เหตุผลที่ควรรวมโฆษณาข้อความไว้ในกลยุทธ์ของคุณ:
- มีประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบการส่งข้อความก่อนจัดสรรงบประมาณไปยังรูปแบบที่ใหญ่กว่า
- การจัดวางทางขวาลดการมองข้ามโฆษณาเนื่องจากอยู่นอกฟีดเนื้อหาหลัก
- ค่า CPC ที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับแคมเปญที่คำนึงถึงงบประมาณหรือการกำหนดเป้าหมายใหม่
- ข้อกำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์ที่น้อยลงหมายถึงการตั้งค่าและการปรับปรุงที่รวดเร็วขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รูปแบบวิดีโอและการปรับแต่งด้วย AIช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า การรับรู้แบรนด์ และความภักดีได้อย่างมากเมื่อเทียบกับรูปแบบโฆษณาที่นิ่งกว่า
โฆษณาแบบไดนามิก
โฆษณาแบบไดนามิกจะดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อและรูปถ่าย เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โฆษณาผู้ติดตามจะเน้นโปรโมทเพจ LinkedIn ของคุณโดยใช้จุดเด่นด้านการปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละรายนี้
ข้อได้เปรียบหลักของแนวทางการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้:
- การปรับแต่งโปรไฟล์ให้เหมาะกับบุคคลเพิ่มอัตราการคลิกผ่านอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโฆษณาทั่วไป
- โฆษณาผู้ติดตามช่วยสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณในขณะที่ทำให้การติดตามเพจรู้สึกเหมือนถูกกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคล
- การสร้างสรรค์ที่น้อยลงเนื่องจากมีการปรับให้เป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
- มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการกำหนดเป้าหมายใหม่แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน
⚡️ คลังแม่แบบ: เสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทำงานโฆษณา LinkedIn ของคุณด้วยแม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ช่วยให้คุณวางแผนทุกองค์ประกอบของโฆษณา LinkedIn ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในขั้นตอนการผลิตที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งเนื้อหา การออกแบบ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการขออนุมัติ
แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมาย
แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายถูกฝังอยู่โดยตรงภายในโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน และอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลของตนได้โดยไม่ต้องออกจาก LinkedIn แบบฟอร์มจะเติมข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ รวมถึงชื่อ อีเมล บริษัท และตำแหน่งงาน ซึ่งช่วยลดความพยายามในการกรอกข้อมูลเพื่อทำการแปลงได้อย่างมาก คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่แสดงและเพิ่มคำถามเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ทำไมแบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหน้าแลนดิ้งเพจภายนอก:
- เวลาโหลดหน้าเป็นศูนย์เนื่องจากแบบฟอร์มอยู่ภายในโฆษณาเอง ลดการละทิ้ง
- การส่งข้อมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากข้อมูลในโปรไฟล์ LinkedIn มักมีความถูกต้องและได้รับการยืนยันแล้ว
- การบันทึกข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่าUTM(สำหรับการติดตามในโฆษณาดิจิทัล: Urchin Tracking Module) มาจากเครื่องมือที่พัฒนาโดย Urchin Software Corporation ซึ่งต่อมาถูกซื้อกิจการโดย Google ในปี 2005 เทคโนโลยีการติดตามนั้นยังคงอยู่ใน Google Analytics จนถึงปัจจุบัน
ชุดโฆษณาแบบเร่งความเร็วเทียบกับแบบคลาสสิกใน LinkedIn
เมื่อคุณตั้งค่าแคมเปญบน LinkedIn คุณจะมีสองวิธีในการโฆษณา: เร่งด่วน และ แบบคลาสสิก
Accelerate ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมาย การประมูล และการผสมผสานของสื่อโฆษณาของคุณ ในขณะที่ Classic ยังคงทุกอย่างเป็นแบบแมนนวลเพื่อให้คุณสามารถควบคุมทุกการตั้งค่าได้ด้วยตนเอง ตารางด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละแบบ 📝
|คุณสมบัติ
|เร่งความเร็ว
|คลาสสิก
|สิ่งที่มันคือ
|การตั้งค่าโฆษณาที่ปรับแต่งโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI
|การตั้งค่าโฆษณาด้วยตนเองพร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การปรับให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วและการขยายขนาด
|การกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำและการทดสอบที่ปรับแต่งเฉพาะ
|วิธีการทำงาน
|ทดสอบและปรับการกำหนดเป้าหมาย, ครีเอทีฟ, และการประมูลโดยอัตโนมัติ
|คุณตั้งค่าและจัดการพารามิเตอร์ทั้งหมดด้วยตัวเอง
|ระดับการควบคุม
|การควบคุมด้วยมือต่ำ
|การควบคุมด้วยมือสูง
|เมื่อใดควรเลือก
|คุณต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
|คุณต้องการการกำหนดเป้าหมายที่เข้มงวดหรือการทดลองที่มีโครงสร้าง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อัตราการตอบกลับอีเมลที่ส่งแบบสุ่มโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.1% ในขณะที่ข้อความบน LinkedInมีอัตราการตอบกลับอยู่ที่ 10.3% ซึ่งหมายความว่า การติดต่อผ่าน LinkedIn จะได้รับการตอบกลับมากกว่าอีเมลแบบดั้งเดิมถึงสองเท่า
วิธีสร้างแคมเปญโฆษณาบน LinkedIn (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
นี่คือคู่มือโฆษณา LinkedIn ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่า กำหนดค่า และเปิดตัวแคมเปญที่เข้าถึงมืออาชีพที่เหมาะสมด้วยข้อความที่ถูกต้อง 💬
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ Campaign Manager และตั้งค่าบัญชีโฆษณาของคุณ
เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชม LinkedIn.com/ads หรือเลือก โฆษณา ในเมนูนำทางด้านบนของโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ
คุณจะต้องมี หน้าเพจบริษัท LinkedIn ที่ใช้งานอยู่ เพื่อดำเนินการต่อ หากองค์กรของคุณยังไม่มี ให้สร้างขึ้นก่อนโดยกรอกข้อมูลพื้นฐานของบริษัท อัปโหลดโลโก้ และเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับบริษัท
เมื่อคุณอยู่ใน ผู้จัดการแคมเปญ ให้คลิก 'สร้าง' เพื่อเริ่มกระบวนการตั้งค่า
คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อบัญชีโฆษณาของคุณ เลือกสกุลเงิน และเพิ่มวิธีการชำระเงิน ที่นี่คุณยังสามารถกำหนดหน้าบริษัทที่จะใช้โฆษณาและตั้งค่าระบบการเข้าถึงทีมสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ต้องการช่วยจัดการแคมเปญได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งชื่อกลุ่มแคมเปญของคุณให้มีความหมายและสะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม จากนั้นสร้างชื่อแคมเปญเฉพาะภายในกลุ่มนั้นซึ่งอธิบายวิธีการกำหนดเป้าหมายหรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 2: เลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ
วัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณกำหนดรูปแบบโฆษณาที่คุณสามารถใช้ได้ วิธีที่ LinkedIn ปรับแต่งโฆษณาของคุณ และตัวเลือกการประมูลที่มีให้
LinkedIn มีวัตถุประสงค์ เช่น การรับรู้ (สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ), การพิจารณา (กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเข้าชมเว็บไซต์), และ การแปลง (ดึงดูดลูกค้าหรือยอดขาย).
คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทำหลังจากเห็นโฆษณาของคุณ ดังนั้นหาก:
- คุณต้องการสร้างความตระหนักรู้, ให้ความสำคัญกับการมองเห็น, และเข้าถึงสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- คุณกำลังดำเนินแคมเปญสร้างโอกาสในการขาย ให้ความสำคัญกับการติดตามแบบฟอร์มและการแปลงเพื่อวัดผลผู้มีแนวโน้มที่มีคุณภาพ
⚡️ คลังแม่แบบ: เพิ่มโครงสร้างให้กับแคมเปญโฆษณา LinkedInของคุณด้วยแม่แบบแผนการรณรงค์ ClickUp ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ LinkedIn ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ งบประมาณ บทบาท และจุดตรวจสอบสำคัญ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างและปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำ
ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายของ LinkedIn เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญที่สุด คุณสามารถจำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณตามตำแหน่งงาน หน้าที่งาน อุตสาหกรรม ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท ระดับอาวุโส ทักษะ และความสนใจทางวิชาชีพ
เริ่มต้นด้วยการระบุโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติทางการตลาด (ICP)ของคุณ
คุณกำลังพยายามติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทเทคโนโลยีที่มีพนักงาน 500 ถึง 5,000 คนอยู่หรือไม่? คุณกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมค้าปลีกใช่หรือไม่? เพิ่มเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายหลายชั้นเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
คุณยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกันได้โดยการอัปโหลดรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่เพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายคลึงกัน หรือโดยการกำหนดเป้าหมายใหม่ไปยังผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
แคมเปญส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีขนาดกลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 1 ล้านคน สำหรับ รูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หากกลุ่มเป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไป คุณจะไม่เข้าถึงผู้คนมากพอ หากมีขนาดใหญ่เกินไป ข้อความของคุณจะมีความเกี่ยวข้องน้อยลง
กลยุทธ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณควรประกอบด้วย:
- ตำแหน่งงานหลักที่ผู้ตัดสินใจในอุตสาหกรรมเป้าหมายของคุณดำรงอยู่
- พารามิเตอร์ขนาดบริษัทที่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าทั่วไปของคุณ
- การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ หากคุณให้บริการเฉพาะภูมิภาคหรือประเทศเท่านั้น
- การยกเว้นเพื่อลบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าของคุณแล้ว
- จับคู่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณเองเพื่อความเกี่ยวข้องที่สูงขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยที่ครอบคลุม 575 แบรนด์ในระยะเวลา 5 ปี (งบโฆษณา ≈ 264 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) พบว่าโฆษณาดิจิทัลเพิ่มมูลค่าที่รับรู้ของแบรนด์ แม้ว่าผลกระทบต่อคุณภาพที่รับรู้หรือความพึงพอใจจะน้อยกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม
ขั้นตอนที่ 4: เลือกประเภทโฆษณา LinkedIn ของคุณ
รูปแบบที่คุณเลือกกำหนดวิธีที่ผู้ชมของคุณรับรู้ข้อความของคุณ
พิจารณาว่าคุณมีสินทรัพย์สร้างสรรค์อะไรบ้าง หากคุณมีเพียงภาพเดียวที่โดดเด่น การใช้ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน แบบภาพเดียวจะเหมาะสม หากคุณต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลายรายการหรือแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้รับชม ใช้ โฆษณาแบบคาร์ูเซล เลือกประเภทของโฆษณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเรื่องราวที่คุณต้องการถ่ายทอด
ปัจจัยในการเลือกฟอร์แมตเพื่อประเมิน:
- การสอดคล้องของวัตถุประสงค์เพื่อให้รูปแบบสนับสนุนเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
- สินทรัพย์สร้างสรรค์ที่คุณมีอยู่เพื่อสร้างโฆษณาอย่างถูกต้อง
- ความชอบของอุปกรณ์ผู้ชมและสถานที่ที่พวกเขาบริโภคเนื้อหา
- ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีต หากคุณเคยโฆษณา
- ความซับซ้อนของเรื่องราว และว่าคุณต้องการภาพเดียวหรือหลายองค์ประกอบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บชิ้นแรกถูกเผยแพร่เมื่อวันที่27 ตุลาคม 1994 ผ่าน HotWired (แขนออนไลน์ของนิตยสาร Wired ) มันเป็นโฆษณาภาพกราฟิกง่ายๆ สำหรับ AT&T ที่ถามว่า 'คุณเคยคลิกเมาส์ตรงนี้ไหม? คุณจะคลิก'
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดงบประมาณ, กลยุทธ์การเสนอราคา, และระยะเวลาของแคมเปญ
คุณสามารถตั้งงบประมาณได้ที่ ระดับกลุ่มโฆษณา เพื่อการปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์ม หรือที่ระดับแคมเปญแต่ละตัวเพื่อการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เลือกกลยุทธ์การเสนอราคาของคุณอย่างรอบคอบ:
- การส่งมอบสูงสุด ให้ LinkedIn ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดสำหรับงบประมาณของคุณ
- ขีดจำกัดต้นทุน ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์ได้ ดังนั้น LinkedIn จะทำงานเพื่อให้อยู่ภายใต้จำนวนนั้น
- การเสนอราคาแบบกำหนดเอง ให้คุณควบคุมจำนวนเงินเสนอราคาได้
ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นควรใช้การส่งมอบสูงสุด (Maximum Delivery) เพื่อความเรียบง่ายและได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งด้วย AI ของ LinkedIn กำหนดงบประมาณรายวันที่ไม่เกินทรัพยากรของคุณ กำหนดงบประมาณรวมของแคมเปญเป็นขีดจำกัดการใช้จ่าย และเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด คุณสามารถหยุดแคมเปญได้ทุกเมื่อหรือขยายเวลาหากแคมเปญมีประสิทธิภาพดี
ขั้นตอนที่ 6: สร้างสรรค์โฆษณาที่น่าสนใจ
ตอนนี้ คุณกำลังสร้างเนื้อหาโฆษณาจริงที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของคุณ คุณจะต้องอัปโหลดรูปภาพ เขียนหัวข้อ เพิ่มข้อความอธิบาย และใส่ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA)
LinkedIn แนะนำให้สร้างโฆษณา 4 ถึง 5 แบบภายในแคมเปญเดียว เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทดสอบและระบุได้ว่าโฆษณาแบบใดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค: ขนาดขั้นต่ำ 100×100 พิกเซล บันทึกเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ของคุณควรครอบคลุม:
- หัวข้อข่าว ที่สื่อสารคุณค่าหรือประโยชน์ได้ทันที
- ข้อความโฆษณา ที่สื่อสารตรงกับปัญหาหรือความปรารถนาเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ภาพ ที่มีความเป็นมืออาชีพและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ปุ่ม CTA ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ
- หลายรูปแบบสร้างสรรค์ ทดสอบพร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT สำหรับการเขียน Midjourney สำหรับการสร้างภาพ และเครื่องมือออกแบบสำหรับเลย์เอาต์อีกต่อไปClickUp Brainรวมการเขียน AI + การสร้างภาพไว้ในที่ทำงานของคุณ ทำให้ทีมการตลาดของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและมุ่งเน้นได้โดยไม่ต้องเผชิญกับการกระจายตัวของ AI
ลองใช้ข้อความนี้: เขียนข้อความโฆษณา LinkedIn สามเวอร์ชันเพื่อโปรโมทหลักสูตรการจัดการโครงการใหม่ของเราสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้รักษาโทนที่เป็นมืออาชีพแต่เข้าถึงได้ง่าย เน้นการประหยัดเวลาและลดความวุ่นวายในทีม
จากนั้นสร้างภาพฮีโร่ที่สะอาดและทันสมัย แสดงให้เห็นถึงมืออาชีพด้านการตลาดที่มั่นใจ กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ดูเรียบหรู พร้อมด้วยแดชบอร์ดโครงการที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบหลายหน้าจอที่ปรากฏบนหน้าจอของพวกเขา—สไตล์ที่สว่างและเรียบง่ายด้วยสีฟ้าและขาว
ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้งการติดตามการแปลง (ไม่บังคับ)
หากคุณติดตามเพียงการคลิกและการแสดงผล คุณกำลังพลาดภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่โฆษณาของคุณขับเคลื่อนจริงๆ
ติดตั้ง แท็ก LinkedIn Insight บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อติดตามเมื่อมีผู้เข้าชมจากโฆษณาของคุณดำเนินการที่มีคุณค่า เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การดาวน์โหลดทรัพยากร หรือการซื้อสินค้า การติดตามแบบพิกเซลนี้จะเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง ทำให้คุณเห็นความชัดเจนในการคืนทุนจากการลงทุน
คุณสามารถสร้างเหตุการณ์การแปลงสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้คนทำบนเว็บไซต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามการส่งแบบฟอร์มแยกต่างหากจากการทำรายการซื้อเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลนี้กลายเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงแคมเปญและแสดงคุณค่าการโฆษณาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเปิดตัว ให้ตรวจสอบทุกองค์ประกอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งาน คุณควร:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ยืนยันว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะมีความเกี่ยวข้อง แต่กว้างพอที่จะเข้าถึงผู้คนได้เพียงพอ
- ตรวจสอบว่างานสร้างสรรค์ของคุณน่าสนใจและตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค
LinkedIn ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ โดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของแพลตฟอร์มก่อนที่จะเผยแพร่
การวัดความสำเร็จของโฆษณาบน LinkedIn
นักโฆษณาบน LinkedIn ส่วนใหญ่หมกมุ่นกับจำนวนการแสดงผลในขณะที่ละเลยตัวชี้วัดที่คาดการณ์ความสามารถในการทำกำไร คุณจำเป็นต้องวัดสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกมองเห็น
ติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้:
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): เปรียบเทียบ CTR ของคุณกับแคมเปญก่อนหน้าและคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หาก CTR หยุดนิ่งหรือลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าเนื้อหาหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการการปรับปรุงใหม่
- ต้นทุนต่อการคลิก (CPC): ติดตามอย่างสม่ำเสมอในทุกแคมเปญเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายหรือรูปแบบโฆษณาใดที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ
- การแปลง: ติดตามเฉพาะการกระทำที่มีคุณค่าทางธุรกิจเท่านั้น การส่งแบบฟอร์มที่ทีมขายของคุณไม่สนใจนั้นไม่มีค่า กำหนดว่าการแปลงหมายถึงอะไรสำหรับเป้าหมายของคุณ
- คุณภาพของลีด: ให้คะแนนลีดตามเกณฑ์ความเหมาะสมก่อนเฉลิมฉลองตัวเลขการแปลง. ปริมาณลีดที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงจะทำให้เสียทรัพยากรและทำให้ข้อมูลประสิทธิภาพของคุณบิดเบือน.
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ทำงานย้อนกลับจากมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สมจริง สิ่งนี้จะกำหนดว่าการใช้จ่ายโฆษณาของคุณมีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รักษาจังหวะการตรวจสอบที่สม่ำเสมอสำหรับแคมเปญโฆษณา LinkedIn ของคุณด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
กำหนดงานประจำสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่นำตัวชี้วัดหลัก ผลงานสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับกลยุทธ์อย่างมีเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยให้วงจรการปรับปรุงของคุณมีความสม่ำเสมอ ลดความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย และสนับสนุนเส้นทางการตัดสินใจแคมเปญที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของโฆษณา LinkedIn
LinkedIn เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตลาดแบบ B2B แต่ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ การเข้าใจจุดที่แพลตฟอร์มนี้ยังไม่ตอบโจทย์จะช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นในกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณ
ที่โฆษณา LinkedIn เผชิญข้อจำกัดที่แท้จริง:
- ค่าใช้จ่ายสูง: CPC และ CPM สูงกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แคมเปญผู้บริโภคขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงและมักไม่ทำกำไร
- ข้อจำกัดของ B2C: การมุ่งเน้นด้านวิชาชีพของ LinkedIn ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคที่อยู่นอกบริบทการทำงาน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับแบรนด์ค้าปลีกและไลฟ์สไตล์
- กลุ่มผู้ชมที่น้อยกว่า: มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จำนวนน้อยกว่า Facebook หรือ Instagram ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังทำงานกับตลาดที่สามารถเข้าถึงได้แคบกว่าสำหรับแคมเปญส่วนใหญ่
- ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ที่จำกัด: น้ำเสียงของแบรนด์ต้องคงความเป็นมืออาชีพและเป็นทางการอยู่เสมอ ซึ่งจำกัดแนวทางสร้างสรรค์ที่สนุกสนาน ทันสมัย หรือไม่เป็นทางการที่อาจได้รับความนิยมในที่อื่น
- ความเหนื่อยล้าจากโฆษณา: กลุ่มผู้ชมที่เล็กลงทำให้โฆษณาของคุณหมุนเวียนไปยังคนกลุ่มเดิมซ้ำๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องมือและแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา LinkedIn
เครื่องมือและเทมเพลตที่เหมาะสม (เช่นClickUp สำหรับทีมการตลาด!) ช่วยลดงานซ้ำๆ ที่ต้องทำออกไปจากภาระของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการวางแผนกลยุทธ์และจัดการกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดกัน
กระดานไวท์บอร์ดในตัวสำหรับการระดมความคิดในพื้นที่ทำงานแบบรวม
การระดมความคิดสำหรับโฆษณา LinkedIn จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อคุณจัดโครงสร้างโดยเน้นจุดแข็งของแพลตฟอร์ม ลองแบ่งกระดานไวท์บอร์ดออกเป็นสามคอลัมน์: ตำแหน่งงานที่คุณกำลังมุ่งเป้าหมาย, ปัญหาที่ผู้คนเหล่านั้นพบในที่ทำงาน, และวิธีที่ข้อเสนอของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบเสมือนจริงให้กับทีมของคุณ เพื่อวางแผนแนวคิดแคมเปญ วาดภาพแนวคิดโฆษณา และเชื่อมโยงจุดระหว่างปัญหาของผู้ชมกับมุมมองในการสื่อสารข้อความ
คุณสามารถลากบันทึกเข้ามา วางรูปภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ วาดแนวคิดการจัดวางคร่าวๆ และเชื่อมโยงทุกอย่างไปยังงานใน ClickUpได้โดยตรงเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ
ฟังจากLulu Press เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและดีขึ้น
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติ:
เครื่องมือติดตามโฆษณาเพื่อรวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
การติดตามผลงานโฆษณาบน LinkedIn อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว คุณกำลังทดสอบรูปภาพ หัวข้อ ข้อความ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ คุณอาจจำไม่ได้ว่าชุดไหนถูกนำไปใช้ที่ไหนหรือได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง
ปัญหาจะยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อคุณกำลังทำงานร่วมกัน มีคนเปิดตัวงานสร้างสรรค์ใหม่โดยไม่ได้ตระหนักว่าคุณได้ทดสอบมุมนั้นไปแล้ว หรือรูปแบบที่ประสบความสำเร็จกลับถูกลืมเพราะไม่มีใครบันทึกเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ผล
เทมเพลตโฆษณาของ ClickUpช่วยคุณได้ที่นี่ มันให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการจัดการทุกขั้นตอนของแคมเปญโฆษณา LinkedIn ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น งบประมาณที่จัดสรร, ลิงก์สิ่งพิมพ์, วันที่เผยแพร่, แพลตฟอร์ม และ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดแต่ละโฆษณา
- ย้ายงานไปยังสถานะต่างๆ เช่น คำขอใหม่, การวิจัย, การดำเนินการ, ใช้งานแล้ว, และ เสร็จสิ้น เพื่อให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนของสินทรัพย์
- เลือกจากมุมมองใน ClickUpเช่น ปฏิทิน, ตามลูกค้า, งบประมาณ, โฆษณา หรือ นักออกแบบ เพื่อการมองเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn เพื่อติดตามตารางเวลา
การโฆษณาบน LinkedIn โดยไม่มีเนื้อหาแบบออร์แกนิกสนับสนุนถือเป็นโอกาสที่พลาดไป เมื่อมีคนเห็นโฆษณาของคุณและคลิกเข้าไปที่หน้าบริษัทของคุณ พวกเขาจะพบอะไร? หากโพสต์ล่าสุดเป็นเมื่อสองเดือนที่แล้ว คุณได้สูญเสียความน่าเชื่อถือไปก่อนที่การสนทนาจะเริ่มต้นขึ้น
ปฏิทินเนื้อหา LinkedInช่วยให้คุณประสานงานทั้งสองอย่างได้ บางทีแคมเปญโฆษณาของคุณอาจโปรโมตสัมมนาออนไลน์ ดังนั้นโพสต์แบบออร์แกนิกในสัปดาห์นั้นควรให้บริบทเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกัน หรือคุณกำลังทำการรีทาร์เก็ตกลุ่มคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์ คุณจึงจำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรกำหนดไว้บ้างและเมื่อไหร่
ลองใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn นี้ 👇
นำตารางเวลาเนื้อหาโฆษณาของคุณมาโฟกัสอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
มันช่วยให้คุณเชื่อมโยงทุกสินทรัพย์บน LinkedIn ตั้งแต่โพสต์สร้างความตระหนักรู้ไปจนถึงอัปเดตเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ลงบนปฏิทินที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถติดตามแนวคิด ร่าง ทบทวน และเผยแพร่ได้ คุณจะพบฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ ช่องทาง, กลุ่มเป้าหมาย, วันที่เผยแพร่ และ ประเภทเนื้อหา ทำให้การแบ่งกลุ่มเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย
แดชบอร์ดรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมสรุปข้อมูลสำคัญแบบทันที
การจ้องดูรายงานในตัวของผู้จัดการแคมเปญ LinkedIn เพียงอย่างเดียวอาจทำให้คุณไปได้แค่ระดับหนึ่ง ข้อมูลมีอยู่ แต่กระจายอยู่ในแท็บต่าง ๆ และช่วงเวลามากมาย ทำให้ยากที่จะเห็นภาพรวมหรือสังเกตแนวโน้มได้
แดชบอร์ดรายงานจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว คุณสามารถติดตามการใช้จ่าย การแสดงผล การคลิก และการแปลงเป็นลูกค้าได้พร้อมกัน สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันตลอดเวลา
แดชบอร์ด ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมเดียวว่าแคมเปญโฆษณา LinkedIn ของคุณกำลังทำงานอย่างไร พร้อมทั้งแสดงว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการงานต่าง ๆ ไปข้างหน้าอย่างไร คุณสามารถติดตาม KPI เช่น จำนวนคลิก, CPL, CTR, การแปลง, อัตราการใช้จ่าย, และประสิทธิภาพของผู้ชม โดยใช้การ์ดที่ดึงข้อมูลมาจากงานที่ทีมของคุณอัปเดตทุกวัน
ปริมาณงานของทีม, ความคืบหน้าของงาน, การอนุมัติ, และกำหนดการผลิตจะอยู่เคียงข้างกับตัวชี้วัดของแคมเปญของคุณเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าการล่าช้า, การแก้ไขสร้างสรรค์, หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณกำลังส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์
เพิ่มการ์ด AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain เช่น:
- AI StandUp: สรุปกิจกรรมการทำงานล่าสุดของสมาชิกในทีมอย่างรวดเร็ว
- AI Team StandUp: แสดงสิ่งที่สมาชิกทีมหลายคนได้ทำสำเร็จในช่วงเวลาที่เลือก
- สรุปโดย AI: เน้นย้ำสุขภาพโดยรวมและการอัปเดตที่สำคัญของโฟลเดอร์แคมเปญหรือโครงการของคุณ
- อัปเดตโครงการ AI: นำเสนอภาพรวมความคืบหน้าในระดับสูงของงาน กำหนดเวลา และอุปสรรคที่พบ
- สมองอัจฉริยะ AI: ให้คุณถามคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า หรือลำดับความสำคัญ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทันที
ระบบอัตโนมัติและตัวแทนเพื่อให้งานดำเนินไปข้างหน้า
การจัดการโฆษณา LinkedIn มีขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำหลายขั้นตอน
มีคนทำผลงานสร้างสรรค์เสร็จแล้ว คุณต้องจำไว้ว่าต้องส่งให้ตรวจสอบ แคมเปญสิ้นสุดลงแล้ว คุณต้องดึงรายงาน ไม่มีอะไรยากในตัวเอง แต่การติดตามทั้งหมดนี้กินเวลา
ClickUp AutomationsและAI Agents สามารถ จัดการขั้นตอนที่ซ้ำซากในกระบวนการโฆษณา LinkedIn ของคุณ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานได้
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถทดลองใช้ได้:
- สถานะ > พร้อมตรวจสอบ > สร้างงานขออนุมัติโดยอัตโนมัติ
- การกำหนดเป้าหมายฟิลด์ที่กำหนดเอง อัปเดต > มอบหมายงานให้กับผู้นำแคมเปญ
- สถานะ > อนุมัติ > เปลี่ยนสถานะเป็น พร้อมกำหนดเวลา
- สถานะ > กำลังใช้งาน > แจ้งเตือนเจ้าของข้อมูลวิเคราะห์
- ทุกวันศุกร์ > สร้างงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- อัปเดตความสำคัญ > ปรับวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ
ตัวแทนทำสิ่งเดียวกัน แต่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย พวกเขาสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ส่งการอัปเดต รวบรวมสรุปและรายงาน และแม้กระทั่งตอบคำถามแทนคุณได้ ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญด้วยแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน
ClickUp Brain MAXทำงานเป็นเพื่อนคู่คิด AI บนเดสก์ท็อปที่ดึงบริบทจากงาน เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากงานแคมเปญจริงของคุณ
คุณสามารถค้นหาฉบับร่างโฆษณา, ค้นหาบันทึกผลการดำเนินงานที่ผ่านมา, ดึงรายละเอียดการกำหนดเป้าหมาย, หรือแสดงเมตริก LinkedIn ล่าสุดจากพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ นอกจากนี้ยังรองรับโมเดล AI หลายรูปแบบ ดังนั้นคุณสามารถร่างข้อความโฆษณาที่หลากหลาย, จัดระเบียบคำอธิบายกลุ่มเป้าหมาย, หรือเปลี่ยนแนวคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้ทั้งหมดภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
พูดเป็นข้อความใน ClickUpBrain MAX ช่วยให้คุณพูดความคิดของคุณและแปลงเป็นข้อความโดยตรงสำหรับงาน บันทึก หรือข้อความ
ระบบสามารถรับรู้การกล่าวถึง (@mentions) และลิงก์ต่าง ๆ ได้ รองรับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คำศัพท์เฉพาะทางหรือชื่อแคมเปญของคุณถูกเข้าใจอย่างถูกต้อง และยังสามารถใช้งานได้กับทุกแอป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจับภาพแนวคิดการปรับปรุงได้อย่างครบถ้วนขณะดู LinkedIn Campaign Manager จากนั้นสามารถนำไปใช้กับงานที่ต้องการอัปเดตได้ทันที
มันช่วยลดความยุ่งยากในการพิมพ์ระหว่างรอบการตรวจสอบที่ยุ่งเหยิง ทำให้ความคิดของคุณไม่ถูกขัดจังหวะ และช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งต่องานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโฆษณา LinkedIn
ลองใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา LinkedIn ของคุณ 📈
หยุดใช้ LinkedIn เหมือน Facebook ด้วยตำแหน่งงาน
ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่นักการตลาดทำคือการนำกลยุทธ์เดิมที่ใช้ในแพลตฟอร์มอื่นมาใช้กับแพลตฟอร์มนี้
ผู้ใช้ LinkedIn อยู่ในสภาวะจิตใจที่แตกต่างออกไป พวกเขาไม่ได้เลื่อนดูเพื่อผ่อนคลาย แต่กำลังค้นหาคุณค่าทางวิชาชีพระหว่างการประชุม ผลงานสร้างสรรค์ของคุณอาจมีเวลาเพียงสองวินาทีในการสื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง ก่อนที่พวกเขาจะเลื่อนผ่านไป
นี่หมายถึงการนำด้วยความเป็นเฉพาะเจาะจง. ปัญหาทั่วไปมักถูกมองข้าม. แต่หากคุณกล่าวถึงบางสิ่งที่ฟังดูเหมือนการสนทนาที่พวกเขาคุยกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คุณก็จะได้รับความสนใจจากพวกเขา.
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับสัญญาณทางสังคมในโฆษณาทางสังคมแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มข้อมูลการเชื่อมโยงกับเพื่อน (เช่น 'เพื่อนของคุณชอบแบรนด์นี้')ช่วยเพิ่มการคลิกโฆษณาและการสร้างการเชื่อมต่ออย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ปรับข้อเสนอของคุณให้สอดคล้องกับระดับการรับรู้
ผู้ชมที่ไม่สนใจไม่ต้องการการสาธิต พวกเขาแทบจะไม่รู้จักคุณ การเร่งเข้าสู่การสนทนาขายเร็วเกินไปเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหมดความสนใจก่อนที่พวกเขาจะพร้อม
คิดเป็นขั้นตอน:
- ผู้ชมที่ไม่รู้ตัวต้องการเนื้อหาทางการศึกษาที่สร้างความน่าเชื่อถือ
- ผู้ชมที่ตระหนักถึงปัญหาตอบสนองต่อกรอบแนวคิดหรือมุมมองที่ปรับกรอบความท้าทายของพวกเขาใหม่
- ผู้ชมที่ตระหนักถึงโซลูชันต้องการหลักฐาน: กรณีศึกษา, การเปรียบเทียบ, รายละเอียดเฉพาะ
เฉพาะผู้ที่กำลังประเมินอย่างจริงจังเท่านั้นที่ควรได้รับการขอทดลองใช้
บัญชีโฆษณา LinkedIn ส่วนใหญ่มีข้อเสนอเดียวที่แสดงให้ทุกคนเห็น นั่นคือการปล่อยให้เงินของคุณสูญเปล่า
ให้โฆษณาของคุณได้หายใจก่อนที่จะตัดสินใจ
การล่อใจให้ตรวจสอบประสิทธิภาพทุกชั่วโมงเป็นเรื่องจริง แต่ระบบอัลกอริทึมของ LinkedIn ต้องการเวลาในการปรับให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีข้อมูลเพียงวันหรือสองวันอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาด แคมเปญที่ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จในวันอังคารอาจพบจุดยืนของมันในวันศุกร์เมื่อระบบเรียนรู้ว่าใครกำลังมีส่วนร่วม
ให้เวลาสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์และจำนวนการแสดงผลไม่กี่พันครั้งก่อนที่จะตัดสิน มิฉะนั้นคุณจะตอบสนองต่อเสียงรบกวน ไม่ใช่สัญญาณ
ใช้การยกเว้นอย่างเข้มงวดเทียบเท่ากับการกำหนดเป้าหมาย
ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง และมักลืมคำนึงถึงกลุ่มที่ไม่ต้องการเข้าถึง การยกเว้นลูกค้าปัจจุบัน คู่แข่ง ผู้สมัครงาน และอุตสาหกรรมที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยจำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างมาก
ตรวจสอบข้อมูลแคมเปญของคุณเป็นประจำเพื่อค้นหาแบบแผน
หากกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มคลิกแต่ไม่เคยทำการซื้อ ให้ยกเว้นพวกเขา การยกเว้นอย่างเข้มงวดจะทำให้งบประมาณของคุณเข้าถึงผู้ที่สามารถซื้อได้
แคมเปญตามเวลาที่สอดคล้องกับวงจรการซื้อ
การซื้อแบบ B2B เป็นไปตามจังหวะที่ผูกกับงบประมาณ ไตรมาส และฤดูกาลการวางแผน
การโฆษณาโซลูชันราคาสูงในเดือนธันวาคมเมื่องบประมาณถูกแช่แข็งเป็นการสิ้นเปลืองเงิน การเพิ่มกำลังในไตรมาสที่ 1 เมื่องบประมาณใหม่ถูกปลดล็อกทำให้ทุกดอลลาร์ทำงานได้หนักขึ้น
เรียนรู้ว่าลูกค้าของคุณมักจะประเมินและซื้อสินค้าเมื่อใด ปรับปฏิทินแคมเปญของคุณให้สอดคล้อง: เพิ่มการใช้จ่ายในช่วงที่มีการซื้อสูง และลดการบำรุงรักษาในช่วงที่เงียบเหงา
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายฟรีเพื่อกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณ
ยกระดับแคมเปญโฆษณา LinkedIn ของคุณด้วย ClickUp
โฆษณา LinkedIn อาจรู้สึกวุ่นวายเมื่อทุกขั้นตอนดึงคุณไปในทิศทางที่ต่างกัน คุณวางแผนสร้างสรรค์ในที่หนึ่ง ติดตามประสิทธิภาพในที่อื่น และเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับการรีวิวในเครื่องมืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณผ่านช่วงการเรียนรู้ไปได้แล้ว กระบวนการทั้งหมดจะเริ่มรู้สึกเหมือนจังหวะที่คุณควบคุมได้
ClickUp ช่วยให้คุณรักษาจังหวะนั้นให้แน่น
คุณสร้างแนวคิดแคมเปญบน ClickUp Whiteboards, ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพผ่าน ClickUp Dashboards, และจัดการงานที่ทำซ้ำด้วย Automations
เมื่อถึงเวลาสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ คุณก็สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ClickUp Brain จะช่วยเขียนข้อความโฆษณาของคุณ สร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ปรับปรุงหัวข้อให้คมชัด และช่วยปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่ม จากนั้นคุณสามารถใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อสร้างภาพโฆษณาที่สะอาดตาและตรงกับแบรนด์ของคุณได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเอง แม้กระทั่งไอเดียที่รวดเร็วของคุณก็สามารถอยู่ในที่ที่เหมาะสมได้ด้วย Talk to Text ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปในระหว่างการตรวจสอบ
ทุกสิ่งยังคงเชื่อมต่อกัน ซึ่งหมายความว่าทุกแคมเปญจะดำเนินไปอย่างชัดเจน สม่ำเสมอ และมั่นใจยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
โฆษณา LinkedIn มักทำงานบนโมเดล CPC หรือ CPM ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายและการแข่งขัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง $5-$12 ต่อคลิก หรือ CPM ที่เทียบเคียงได้ กลุ่มเป้าหมายที่มีการกำหนดเป้าหมายสูงมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายทำงานได้ดีที่สุดในการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องออกจาก LinkedIn เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนยังทำงานได้ดีเมื่อจับคู่กับข้อเสนอที่แข็งแกร่งหรือสินทรัพย์ที่ต้องแลกข้อมูล
ใช่ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถดำเนินแคมเปญที่มุ่งเน้นและมีงบประมาณต่ำได้โดยการกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ชมที่แคบและใช้เป้าหมายที่เรียบง่าย เช่น การเข้าชมเว็บไซต์หรือการสร้างโอกาสในการขาย ข้อกำหนดขั้นต่ำของ LinkedIn นั้นจัดการได้สำหรับการทดสอบที่ควบคุมได้
การแปลงข้อมูลจะถูกติดตามผ่านแท็ก LinkedIn Insight ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะบันทึกการกระทำต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การลงทะเบียน และการดาวน์โหลด เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
ClickUp ช่วยจัดระเบียบงานแคมเปญ การอนุมัติ ทรัพย์สิน และไทม์ไลน์ ทีมงานใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp สถานะงานที่กำหนดเอง และเอกสาร เพื่อปรับปรุงการวางแผน ตรวจสอบการดำเนินการ และบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพให้สอดคล้องกันในทุกแคมเปญ