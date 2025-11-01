เทคนิคโฟลว์ไทม์: วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

ชาวกรีกโบราณมีคำสองคำสำหรับเวลา: Chronos และ Kairos
ครอนอส, รากศัพท์ของคำว่า "โครโนโลยี" หมายถึงเวลาที่เป็นเส้นตรง ลำดับต่อเนื่อง และวัดได้ ไครอส, ในทางตรงกันข้าม หมายถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ—เวลาที่เหมาะสมในการกระทำ
ขณะที่โครนอสเข้าใจได้ง่ายกว่า ไคโรสกลับให้ความรู้สึกมีความหมายมากกว่า อาจเป็นช่วงเวลาที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำบางสิ่ง หรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่สามารถสอนได้ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเวลาที่เหมาะสม (เช่น กำหนดเส้นตาย) แต่ยังรวมถึงความเหมาะสม (เช่น ช่วงเวลาที่ตลกควรจบ)
การสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันหมกมุ่นอยู่กับเวลา (Chronos) เราพูดถึงประสิทธิภาพ (การทำสิ่งต่างๆ ให้เร็วขึ้น) อยู่เสมอ แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานสร้างสรรค์หรือคนที่ทำไม่ใช่เครื่องจักรก็ตาม เทคนิคและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของเราสร้างระบบที่ล้มเหลวสำหรับคนที่มีวิธีการคิดแตกต่าง ในกระบวนการนี้ เราละเลยธรรมชาติที่ยุ่งเหยิงโดยเนื้อแท้ของงาน
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคนิคการวัดเวลาไหล (flowtime) มอบทางเลือกที่นุ่มนวลกว่า
เทคนิคโฟลว์ไทม์คืออะไร?
เทคนิคการไหลเวลา (Flowtime) เป็นวิธีการจัดการเวลาที่ส่งเสริมให้คุณเข้าสู่สภาวะ 'โฟลว์'—การจดจ่อกับงานอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่พลังงานของคุณยังอยู่ โดยหยุดพักตามธรรมชาติเมื่อสมาธิเริ่มจางลง
โฟลว์เป็นสภาวะเชิงอัตวิสัยที่ผู้คนรายงานเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับบางสิ่งบางอย่างจนถึงจุดที่ลืมเวลา ความเหนื่อยล้า และทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นกิจกรรมนั้นเอง
แนวคิดเรื่องเวลาไหล (flowtime) มีรากฐานมาจากการศึกษาของนักจิตวิทยา มิฮาลี ชิกเซนห์มิฮาลี (Mihaly Csikszentmihalyi) ที่พยายามค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า "ทำไมผู้คนจึงทำกิจกรรมที่ใช้เวลานาน ยากลำบาก และมักมีความเสี่ยงอันตราย ทั้งที่ไม่ได้รับผลตอบแทนภายนอกที่ชัดเจน?"
ทีมของเขาได้ถามคำถามนี้กับนักปีนเขา นักแข่งรถ นักหมากรุก นักกีฬา และศิลปินหลายคน ซึ่งทุกคนต่างบรรยายถึงประสบการณ์ที่นักวิจัยเรียกว่า 'โฟลว์'
การไหลในชีวิตประจำวัน
ฉันควรจะเป็นแกรนด์มาสเตอร์หรือผู้ชนะรางวัลออสการ์ถึงจะบรรลุสภาวะโฟลว์ได้หรือ? ฉันพบว่าตัวเองกำลังสงสัย โชคดีที่Csikszentmihalyi เองก็ให้คำตอบไว้
เขาเขียนว่า
"มันคือสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อเราอ่านนวนิยายที่เขียนอย่างประณีต หรือเล่นเกมสควอชที่ดี หรือมีส่วนร่วมในการสนทนาที่กระตุ้นความคิด" เฮ้อ!
การหมกมุ่นอยู่กับ "ฆาตกรรมของโรเจอร์ แอคครอยด์" จนลืมอาหารกลางวันไปนั้น ไม่สามารถเทียบได้กับการที่คาร์ล เอกลอฟฟ์ปีนเขาคิลิมันจาโรในเวลาไม่ถึงเจ็ดชั่วโมง! หรือมันอาจจะใช่ก็ได้?
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานใดก็ตาม การอยู่ในภาวะโฟลว์มีลักษณะเฉพาะที่ประกอบด้วยพฤติกรรม ความรู้สึก และประสบการณ์บางประการ เริ่มต้นด้วยการที่โฟลว์ผสานการกระทำและการรับรู้เข้าด้วยกัน—คุณจดจ่ออยู่กับงานที่ทำอยู่มากจนสูญเสียการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัว ตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือในสนามบินแล้วพลาดประกาศเรียกขึ้นเครื่อง
โดยขยายความแล้ว มันยังลดการสะท้อนคิดในตัวเองด้วย คุณกังวลน้อยลงและเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่สำคัญ คนที่จ้องมองคุณเพราะคุณนั่งสองที่หรือทำกาแฟหกใส่เสื้อของคุณก็จะไม่รบกวนคุณอีกต่อไป
เมื่อสิ่งนั้นหลุดออกจากความคิดของคุณแล้ว คุณจะรู้สึกถึงการควบคุมที่มากขึ้น แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเกินไปก็ตาม จิตใจของคุณอยู่กับหนังสืออย่างเต็มที่ และคุณมีทักษะที่จำเป็นในการเพลิดเพลินกับมันอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียการควบคุม
นอกจากนี้ยังช่วยได้เมื่อคุณมีทักษะในการทำงานให้สำเร็จ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และมีกลไกสำหรับการรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
การไหลลื่นในการทำงาน
หากความคิดของการไหลรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ แทนที่จะเป็นเทคนิคที่คุณสามารถใช้ได้ คิดใหม่อีกครั้ง
นักเขียนนวนิยายชาวญี่ปุ่นฮารูกิ มูราคามิ เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดโต๊ะทำงานของเขาในเชิงเปรียบเทียบ:
จุดยืนของฉันคือฉันจะทำงานเฉพาะนิยายเท่านั้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
🐣 เกร็ดความรู้: เซเรน่า วิลเลียมส์ เป็นที่รู้จักว่าเธอฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก ในปี 2021 Hack Club ได้เช่าเหมาลำรถไฟชื่อThe Hacker Zephyr และจัดงานแฮกกาธอนที่กินเวลานานถึง 3,502 ไมล์ในระยะเวลา 10 วัน
คนที่มีทักษะสูงไม่ได้แค่ "ค้นพบ" ความลื่นไหล พวกเขาออกแบบสภาพแวดล้อมของตัวเองให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความซ้ำซากจำเจไม่ใช่ศัตรูของความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์ต่างหาก
นักพัฒนา นักออกแบบเกม จิตรกร นักร้อง นักเขียนบท—ผู้สร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาใช้เวลาเป็นเวลานานอยู่ในภาวะโฟลว์ พวกเขาเลือกที่จะจมดิ่งอยู่กับการฝึกฝนซ้ำๆ เพื่อเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองทำ ความทุ่มเทนี้คือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการทำงาน
ก่อนที่เราจะเข้าสู่เหตุผลว่าทำไมเวลาการไหลจึงมีความสำคัญ และวิธีที่คุณสามารถนำมาใช้ได้สำหรับตัวเอง ขอให้เราเข้าใจก่อนว่ามันแตกต่างจากกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ อย่างไร
ปัญหาของการจำกัดเวลาอย่างเข้มงวด
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพสมัยใหม่หลายระบบ—Pomodoro,time-boxing, time-blocking, Eat That Frog, เป็นต้น—มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: การควบคุม.
พวกเขาส่งเสริมให้ผู้ใช้ควบคุมเวลาของตนเองโดยการมอบหมายงานเฉพาะให้กับช่วงเวลาที่จำกัด วิธีการเหล่านี้แนะนำให้คุณระบุงานหนึ่งงาน กำหนดเวลาสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ทำจนเสร็จ และพักหรือย้ายไปยังงานถัดไป
การจำกัดเวลา (Time-boxing) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมในวิธีการทำงานแบบ Agile บังคับให้ต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่การตัดสินใจที่เร่งรีบจะไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือ? จริงๆ แล้ว มันทำให้แย่ลง
📉 หัวข้อวิจัยเด่น: ทำไมระบบที่ใช้ตัวจับเวลาจึงส่งผลเสีย
เซอร์เกย์ เกลแมน จากมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย ประเทศแคนาดา และโดรอน คลิเกอร์ จากมหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสราเอลได้ทำการทดลองเพื่อทดสอบผลกระทบของความเครียดที่เกิดจากเวลาต่อการตัดสินใจทางการเงิน พวกเขาพบว่าเมื่อนักลงทุนประสบกับความเครียดที่เกิดจากเวลา เช่น การติดอยู่ในการจราจร นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์การสูญเสียที่รุนแรงมากเกินไป ส่งผลให้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบกพร่อง
การจัดสรรเวลาแบบบล็อก (Time blocking) ขอให้ผู้ใช้จัดสรรเวลาเป็นบล็อกสำหรับแต่ละงานบนปฏิทิน. กำหนดเวลาสำหรับงาน, ทำมันให้เสร็จ, เทคนิคนี้กล่าวไว้. อย่างไรก็ตาม, มีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าการที่เราต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเวลาเช่นนี้อาจส่งผลเสียได้.
สิ่งนี้เป็นจริงกับแรงกดดันทางเวลาที่รับรู้ได้เช่นกัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแบรนไดส์พบว่าแรงกดดันทางเวลาที่รับรู้สามารถทำลายการทำงานของระบบบริหารจัดการได้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มแรงกดดันทางเวลาที่รับรู้สามารถทำให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้น และทำให้ความถูกต้องแม่นยำ การยับยั้งทางปัญญา (เอฟเฟ็กต์ฟลานเกอร์) ความเครียด และอารมณ์เชิงลบแย่ลง การลดแรงกดดันทางเวลาที่รับรู้จะส่งผลตรงกันข้าม
เวลาทำงานต่อเนื่อง vs. เทคนิคโพโมโดโร
หนึ่งในเทคนิคการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือเทคนิคโพโมโดโร ซึ่งมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน เทคนิคโพโมโดโรแนะนำให้หยุดพัก 5 นาทีหลังจากทำกิจกรรมทุก 25 นาที
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีข้อจำกัดด้านเวลาที่ถูกบังคับ—ความเร่งด่วนเทียม—ผลกระทบจากความเร่งด่วนเพียงอย่างเดียวก็เข้ามามีบทบาท
"ผู้คนจะมีแนวโน้มที่จะทำงานที่ไม่สำคัญมากกว่างานที่สำคัญซึ่งชัดเจนว่ามีผลตอบแทนมากกว่า เมื่องานที่ไม่สำคัญนั้นมีลักษณะเฉพาะเพียงแค่ความเร่งด่วนเทียม (เช่น ภาพลวงตาของการหมดเวลา) "
นั่นหมายความว่าคุณต้องรีบไปทำงานที่ตื้นเขิน หรือเลือกงานประเภทที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ในเวลาที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญของงานนั้น
💬 ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: หากตัวจับเวลาดึงคุณออกในขณะที่คุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่ทำงานได้ดีที่สุด นั่นหมายความว่า Pomodoro กำลังทำงานต่อต้านคุณ—ไม่ใช่เพื่อคุณ
เป้าหมายของเทคนิคโพโมโดโรคือการลดการขัดจังหวะทั้งภายในและภายนอก หากคุณถูกขัดจังหวะในระหว่างเซสชันโพโมโดโร ให้คุณบันทึกและกำหนดเวลาสำหรับการขัดจังหวะนั้น หรือยกเลิกโพโมโดโรทั้งหมด เพื่อรองรับสิ่งรบกวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิคโพโมโดโรจะกำหนดเวลาพักบังคับ 5 นาที
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่ภาวะไหลลื่น (zone) ได้ภายใน 25 นาที และมักจะดึงตัวเองออกจากภาวะนั้นอย่างกะทันหันเพื่อพัก การกลับเข้าสู่ภาวะไหลลื่นอีกครั้งหลังพักนั้นถือเป็นความท้าทายที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน!
นี่คือวิธีที่ flowtime กลายเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทคนิค Pomodoro
|โพโมโดโร
|เวลาการไหล
|เซสชันที่เข้มงวด 25 นาทีต่อครั้ง
|เซสชันที่ยืดหยุ่นซึ่งสร้างขึ้นตามพลังงานของผู้ใช้
|การพักตามกำหนดเวลาในตอนท้ายของแต่ละเซสชั่น
|การหยุดพักแบบออร์แกนิกที่จุดสิ้นสุดของการใช้งานตามธรรมชาติของผู้ใช้
|ตัวจับเวลาถอยหลังกระตุ้นการทำงาน ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเวลาและผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
|สถานะการไหลของผู้ใช้ขับเคลื่อนการทำงาน ในขณะที่ตัวจับเวลาเพียงแค่บันทึกรูปแบบ
|การหยุดพักโดยไม่สมัครใจทำให้เสียสมาธิ และขัดจังหวะการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลา
|ส่งเสริมให้หมกมุ่นกับงานและใช้เวลาตามที่คุณต้องการ
|ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและการแยกย่อยงานที่ต้องทำ
|ปรับตัวเข้ากับงานแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างหรือต้องการความคิดสร้างสรรค์
ทำไม Flowtime ถึงสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review นักวิจัยพบว่าในการทำธุรกรรมห่วงโซ่อุปทานเพียงครั้งเดียว พนักงานต้องสลับ "350 ครั้งระหว่าง 22 แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน" ตลอดทั้งวัน พวกเขาจะสลับไปมา 3,600 ครั้ง
ปรากฏว่าผู้คนใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อปรับตัวเองใหม่หลังจากสลับงาน—คิดเป็น 9% ของเวลาทำงานประจำปีของพวกเขางานวิจัยของ Qatalog ซึ่งดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์พบว่าการสลับบริบททำให้ทีมมีประสิทธิภาพน้อยลง
เทคนิคการจัดการเวลาแบบโฟลว์ไทม์ช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ผู้คนสามารถละทิ้งอีเมล ข้อความใน Slack การแจ้งเตือน โซเชียลมีเดีย และสิ่งรบกวนอื่น ๆ เพื่อมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวในแต่ละครั้ง
มันสอดคล้องกับการไหลเวียนตามธรรมชาติของความคิดและความพยายามของบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดได้ มันช่วยให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถปิดกั้นโลกภายนอกและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาจนกว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะหยุด มันมอบอิสระในการเจาะลึกเข้าไปในปัญหา แยกประเด็นออกไป สำรวจวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ทดสอบ เรียนรู้ ปรับปรุง และแกะสลักวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เทคนิคการไหลเวลา (flowtime) เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองเกือบทั้งหมด ในระหว่างช่วงเวลาการไหลเวลาของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะค่อยๆ เข้าสู่ภารกิจ ใส่ใจในทุกขั้นตอน มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ และหยุดพักเมื่อรู้สึกเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีแรงกดดันจากภายนอก คุณจึงมีโอกาสน้อยที่จะรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่ว่าจะใช้เวลาไปมากแค่ไหนก็ตาม
โดยเฉพาะในสตาร์ทอัพและองค์กรที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่สูญเสียความเป็นเจ้าของความคิดและผลงานของตนเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีฟื้นฟูจากการหมดไฟ!
วิธีฝึกฝนโฟลว์ไทม์ (โดยไม่ต้องรอ "แรงบันดาลใจ")
ฉันเริ่มเขียนบทความนี้ด้วยการจัดสรรเวลาสามชั่วโมงในวันจันทร์ ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน จ้องมองเอกสารว่างเปล่าใน Google Doc เป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่จะยอมแพ้และเลื่อนดูข่าวร้ายด้วยความสิ้นหวัง
ในเย็นวันเดียวกันนั้น หลังจากงีบหลับพักผ่อนอย่างสดชื่น ฉันกำลังเดินอย่างเหนื่อยหน่ายบนลู่วิ่ง พลางคิดถึงบทความนี้ ความทรงจำเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง Chronos และ Kairos จากพอดแคสต์ก็ผุดขึ้นมาในใจ ฉันนึกถึงทุกครั้งที่ล้มเหลวกับเทคนิค Pomodoro เห็นปฏิทินในจินตนาการที่เต็มไปด้วยบล็อกเวลาที่จัดเรียงอย่างสวยงาม แต่ไม่เคยเปลี่ยนจากความปรารถนาไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง
💬 ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: ความลื่นไหลไม่ได้เกิดขึ้นตามคำสั่ง—แต่จะตอบสนองต่อเงื่อนไขที่คุณสามารถควบคุมได้: ความชัดเจน, ความท้าทาย, ความมีสมาธิ, และการเริ่มต้นที่ปราศจากอุปสรรค
ขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องนี้ ฉันกำลังเทโปรตีนเชคให้ตัวเอง พร้อมกับค้นคว้าผลงานของ Mihaly Csikszentmihalyi และ Jeanne Nakamura และเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของจิตวิทยาเชิงบวก เมื่อดื่มโปรตีนเชคหมด ฉันก็อยู่ที่โต๊ะทำงานของฉัน อยู่ในภาวะโฟลว์
ในหลายๆ ด้าน นี่คือวิธีการทำงานของเทคนิคโฟลว์ไทม์ อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่าโฟลว์ไทม์คือการรอแรงบันดาลใจหรือทำงานเฉพาะเมื่อมีความคิดผุดขึ้นมา คุณกำลังเข้าใจผิด
Flowtime เป็นเทคนิคที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้ประโยชน์จากจังหวะธรรมชาติของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีที่สุด นักจิตวิทยา Mihaly Csikszentmihalyi ได้ระบุเงื่อนไขเฉพาะสำหรับภาวะโฟลว์ในความคิดสร้างสรรค์ ในหนังสือของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งบางข้อเป็นขั้นตอนที่ดีในการปฏิบัติตามหากคุณต้องการเข้าสู่ภาวะโฟลว์
1. ชี้แจงเป้าหมายของคุณ
เทคนิคการบริหารเวลาแบบโฟลว์ไทม์ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร—ปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข บทความที่คุณต้องการเขียน ฟีเจอร์ที่คุณต้องการสร้าง ภูเขาที่คุณต้องการปีน และอื่น ๆ การรู้เป้าหมายของคุณช่วยให้กระบวนการคิดเป็นระบบและช่วยให้คุณใช้เวลาโฟลว์ไทม์ของคุณอย่างมีความมุ่งเน้น
2. ตั้งค่าวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
ในขณะที่บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ผู้อ่าน ผู้จัดการ และผู้อื่น การทำงานกับ Flowtime ต้องการแนวทางที่แตกต่างออกไป ขณะใช้เทคนิค Flowtime คุณจำเป็นต้องมีระบบในการประเมินผลงานของตนเอง วัดความสำเร็จ และปรับปรุงตามความเหมาะสม
นักพัฒนาอาจทดสอบคุณสมบัตินี้เพื่อดูว่ามันทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อมหรือไม่ นักออกแบบอาจตรวจสอบการจัดตำแหน่ง ความตัดกัน หรือลำดับชั้นของข้อมูลหลังจากเพิ่มแต่ละองค์ประกอบ นักพูดในที่สาธารณะอาจบันทึกการพูดของตนและฟังกลับ
ในฐานะนักเขียน ระบบการให้คำแนะนำภายในของฉันบอกว่าย่อหน้าแรกในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์หากไม่มีตัวอย่างของคำแนะนำภายในที่ง่าย ๆ ฉันจึงเพิ่มตัวอย่างเข้าไปสองสามตัวอย่าง
การให้ข้อเสนอแนะภายในประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความต่อเนื่อง เหมือนกับผู้เชียร์ส่วนตัวของคุณ
3. ปรับสมดุลทักษะของคุณให้เหมาะสมกับความท้าทาย
ไม่มีสภาวะโฟลว์หากงานนั้นง่ายเกินไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะล้างจานไปพลางดูวิดีโอหรือฟังพอดแคสต์ไปด้วย—การล้างจานแค่ต้องใช้น้ำไหลสม่ำเสมอใช่ไหม? ในทางกลับกัน โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ไม่ว่าจะมีโฟลว์หรือไม่ก็ตาม
ในการใช้เทคนิคโฟลว์ไทม์อย่างถูกต้อง ทักษะของคุณควรสอดคล้องกับความท้าทายที่คุณเผชิญ เป้าหมายของคุณควรเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได้ แต่ยังคงมีความท้าทายอยู่
4. หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
มาร์เซล พรุสต์ ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตเขียน À la recherche du temps perdu (ในร่องรอยแห่งเวลาที่สูญหาย) โดยขังตัวเองอยู่ในห้องที่มืดสลัวและบุด้วยไม้ก๊อก แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น แต่การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนก็เป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุสภาวะโฟลว์
สิ่งรบกวนทำให้การไหลลื่นของงานหยุดชะงัก พวกมันทำให้ยากที่จะกลับไปทำงานที่กำลังทำอยู่ นอกจากนี้ยังทำให้คุณไม่สามารถจมอยู่กับงานจนลืมการสะท้อนตนเองและการตระหนักถึงสิ่งรอบตัวได้
5. มองหาความสุขในการทำงาน (ไม่ใช่รางวัลจากการทำงานเสร็จ)
เพื่อให้อยู่ในภาวะไหลลื่น คุณต้องรู้สึกถึงความสุขจากการทำงานมากกว่ารางวัลใด ๆ ที่คุณได้รับจากมัน นั่นหมายความว่าคุณต้องเพลิดเพลินกับงานนั้นเพื่อตัวของมันเอง แม้ว่าเป้าหมายของบทความนี้คือให้คุณ ผู้อ่านที่รัก ได้เพลิดเพลินกับมัน แต่ฉันก็ต้องหาความสุขในการเขียนมันเพื่อให้เข้าสู่ภาวะไหลลื่นเช่นกัน
ดอนัลด์ แคมป์เบลล์ นักจิตวิทยา กล่าวว่า "อย่าเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์หากคุณสนใจเงิน อย่าเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์หากคุณไม่ชอบมัน แม้ว่าคุณจะไม่โด่งดังก็ตาม"
ฉันหวังว่าคุณจะไม่คิดว่าฉันกำลังแนะนำให้คุณทำตามความหลงใหลหรือทำในสิ่งที่คุณตื่นเต้น "คริกเก็ตเป็นเกมที่เล่นโดยคนโง่ 11 คนและถูกดูโดยคนโง่ 11,000 คน" จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ กล่าวไว้ว่าอย่างนั้น ความหลงใหลของคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับอีกคนหนึ่ง
ถึงกระนั้น คุณก็สามารถใช้เทคนิคการไหลของเวลาเพื่อปรับสมดุลบัญชี จัดทำใบแจ้งหนี้ หรือแม้กระทั่งคัดแยกมันฝรั่งได้ มีความเพลิดเพลินในตัวเองอยู่ในทุกกิจกรรมเหล่านี้ตราบใดที่คุณสนใจ
ประโยชน์ของเทคนิค Flowtime
การศึกษาแบบติดตามผลระยะยาว 10 ปีที่ McKinsey พบว่าผู้ที่อยู่ในภาวะโฟลว์มีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าถึง 500%
สิ่งนี้ดูเหมือนไม่ยากที่จะเชื่อ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการทำงานของเวลาไหล—ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะการผลิตตามธรรมชาติของคุณ
ช่วงเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่นช่วยสนับสนุนการทำงานอย่างลึกซึ้ง เมื่อลืมเรื่องพื้นที่ เวลา และสภาพแวดล้อมรอบตัว คุณสามารถมุ่งพลังงานทั้งหมดไปที่งานตรงหน้าได้ สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ช่วงเวลาโฟลว์ไทม์หมายถึงการใช้ประโยชน์จากความเข้มข้นของสมาธิที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
Flowtime ช่วยขจัดแรงกดดันทางเวลาที่สร้างขึ้นโดยไม่จำเป็น เมื่อไม่มีเส้นตายเร่งรัด คุณจะมีอิสระในการทดลอง ทำผิดพลาด และลองใหม่อีกครั้งจนกว่าคุณจะพอใจกับผลงานของตนเอง ด้วยการติดตามเวลาอย่างไม่เร่งรีบ แทนที่จะต้องทำงานแข่งกับนาฬิกา Flowtime จึงช่วยแก้ปัญหาการขาดการรับรู้เวลา ซึ่งเป็นอาการทั่วไปของโรคสมาธิสั้น
การรักษาความสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ชีวิตกับภาวะสมาธิสั้น (ADHD) กิจวัตรประจำวันอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระอีกอย่างที่ต้องแบกรับ การนำเทคนิคโฟลว์ไทม์มาใช้ในชีวิตของคุณสามารถช่วยลดภาระนั้นได้อย่างมาก นี่คือคำแนะนำในการสร้างกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
👀 คุณรู้หรือไม่? หลายคนที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทรายงานว่าเทคนิค flowtime รู้สึกสอดคล้องกับวิธีการโฟกัสของพวกเขามากกว่า— เลือกที่จะไม่ใช้ตัวจับเวลาที่เข้มงวดและเปลี่ยนไปเป็นเซสชันที่ยาวนานขึ้นและปรับตามจังหวะของตนเอง
เป็นผลสืบเนื่อง, เวลาการไหลยังช่วยขจัดช่วงเวลาหยุดพักที่บังคับ ทำให้คุณมีอำนาจในการหยุดพักเมื่อมันเหมาะสมกับคุณ มันยอดเยี่ยมสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และไม่มีโครงสร้าง แทนที่จะบังคับตัวเองให้ทำสไลด์สี่แผ่นใน 25 นาที คุณสามารถใช้เวลาแปดชั่วโมงในการสร้างงานนำเสนอแปดสไลด์ที่ดีที่สุดของคุณได้
ที่สำคัญที่สุด และในแง่ส่วนตัว flowtime เป็นเครื่องมือในการรู้จักตัวเองที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น ในขณะที่คุณใช้ flowtime คุณสามารถระบุรูปแบบการทำงานของคุณ เห็นว่าแรงบันดาลใจมาหาคุณอย่างไร และเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นเหมือนนักจิตวิทยาชาวสวิส Jean Piaget ที่ชอบโต๊ะทำงานรกๆ หรือ Barack Obama ที่เลือกทำงานจนดึกดื่น ช่วงเวลาแห่งการไหลลื่น (flowtime) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความรู้สึกตัวของคุณ แทนที่จะบังคับให้จิตใจที่มีสมาธิสั้นของคุณเข้ากับระบบที่เคร่งครัด ช่วงเวลาแห่งการไหลลื่นจะมอบพื้นที่ปลอดภัยให้คุณเข้าใจนิสัยประจำวันของคุณและปรับประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เหมาะสม
📮 ClickUp Insight:60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความย้อนแย้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรวมการสนทนา งาน และเธรดแชททั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวClickUpช่วยให้คุณเลิกสลับแพลตฟอร์มและได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียบริบท!
วิธีการนำเทคนิค Flowtime ไปใช้กับ ClickUp
คนส่วนใหญ่ลองใช้ Flowtime กับสมุดบันทึกและแอปจับเวลา มันใช้ได้ผล—จนกว่าคุณจะต้องการ เปรียบเทียบ เซสชันต่างๆ หาจุดซ้ำ หรือสังเกตว่าทุกวันพฤหัสบดีคุณหมดแรงตอนบ่ายสอง นั่นคือจุดที่ระบบเข้ามาช่วยClickUpทำงานเหมือน หอสังเกตการณ์โฟกัส มากกว่านาฬิกาจับเวลา—เป็นสถานที่ที่เซสชันการทำงานอย่างลึกซึ้ง การพัก การลดลงของพลังงาน และผลลัพธ์ของงานของคุณอยู่ร่วมกัน แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในบันทึกแยกกัน
💬 ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: ClickUp ไม่ได้บังคับใช้ตัวจับเวลา—มันติดตามความเป็นจริง ดังนั้นรูปแบบของคุณจะกลายเป็นข้อมูลแทนที่จะเป็นการคาดเดา
นี่คือลักษณะของกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรกับ Flowtime ภายใน ClickUp:
1. เริ่มต้นด้วยการสังเกต ไม่ใช่การจับเวลา
แทนที่จะกำหนดตารางงานเป็นช่วงละ 25 นาทีให้สร้างงานใน ClickUpสำหรับชิ้นงานที่คุณต้องการทำอย่างเต็มที่ (เช่น เขียนส่วนที่ 2, สร้างต้นแบบการโต้ตอบ, วิเคราะห์คำตอบแบบสำรวจ) วิธีนี้จะช่วยลดความกดดันเรื่อง เมื่อไหร่ ต้องทำ และเปลี่ยนโฟกัสไปที่ อะไร ที่สมควรได้รับความสนใจอย่างเต็มที่
2. ค้นหารูปแบบที่อยู่ใต้จุดสนใจของคุณ
การติดตามเวลาด้วย ClickUp และ แดชบอร์ด ClickUp เปลี่ยนข้อสังเกตเหล่านี้ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก แทนที่จะเป็นเพียงตัวเลขที่เย็นชา คุณจะเห็นจังหวะ: ระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละเซสชัน, ช่วงเวลาที่โฟกัสต่อเนื่อง, และรอบการพักตามธรรมชาติ ข้อมูลเหล่านี้มาพร้อมกับความเข้าใจ—สะท้อนมากกว่าการรายงาน คุณเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน: พลังงานของคุณพุ่งสูงสุดหลังมื้อกลางวัน หรือไอเดียที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นตอนดึกๆ
ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน การฝึกเหล่านั้นจะกลายเป็นชุดข้อมูลที่คุณสามารถเรียนรู้ได้: ฉันเข้าสู่ โฟลว์ ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่? ฉันสามารถทำงานอย่างเข้มข้นได้นานแค่ไหนก่อนที่จะต้องการพัก? การเขียนทำให้ฉันเหนื่อยล้ามากกว่างานออกแบบหรือไม่?
4. ให้ระบบดูแลคุณ
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของ Flowtime คือการทำมากเกินไป—การจดจ่อกลายเป็นความหมกมุ่นก่อนที่คุณจะรู้ตัวว่าไหล่ของคุณเกร็งและกาแฟเย็นไปแล้ว นั่นคือจุดที่ ClickUp Automations เข้ามาช่วย พวกเขาสามารถเตือนให้คุณหยุดพักหลังจากทำงานเป็นเวลานาน เตือนให้คุณดื่มน้ำ หรือถามคำถามอย่างเงียบๆ: ยังอยู่ในโฟลว์ หรือแค่ไม่อยากหยุด?
นี่ช่วยป้องกันไม่ให้เวลาการไหลกลายเป็น ไหลจนปวดหัวไมเกรน
5. บันทึกความรู้สึกของการไหล
สำหรับผู้ที่ชอบคิดใคร่ครวญ ClickUp Docs มอบพื้นที่ให้คุณจดบันทึกความคิดสั้น ๆ หลังจบแต่ละเซสชัน วันนี้มีอะไรที่คลิกกับคุณ? อะไรที่ทำให้คุณเสียสมาธิ? เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ บันทึกเล็ก ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นคลังข้อมูลที่มีชีวิตของจังหวะสร้างสรรค์ของคุณ—เสมือนคู่มือการใช้งานสำหรับความใส่ใจของคุณเอง
✅ โบนัสการผสานภายใน:ClickUp Docs+ การติดตามเวลา + แดชบอร์ด = โปรไฟล์ประสิทธิภาพการทำงานที่มีชีวิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง—ไม่ใช่การคาดเดา
ทำไม ClickUp ถึงเหมาะกับ Flowtime
Flowtime ให้ความเคารพต่อความใส่ใจในฐานะสิ่งที่มีชีวิต—เป็นวัฏจักร เปราะบาง และมีความเป็นส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง ClickUp มอบโครงสร้างให้กับความใส่ใจนั้นโดยไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด
เครื่องมือของมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบีบประสิทธิภาพจากคุณ แต่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่งานที่ดีที่สุดของคุณสามารถปรากฏขึ้นได้ ตัวจับเวลาไม่ได้สั่งการ แต่เฝ้าสังเกต แดชบอร์ดไม่ได้วัด แต่เปิดเผย ระบบอัตโนมัติไม่ได้ขัดจังหวะ แต่ปกป้องร่างกายที่กำลังทำงาน
เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ClickUp จะไม่รู้สึกเหมือนเป็นซอฟต์แวร์เลย มันรู้สึกเหมือนเป็นสมองที่สองที่สงบกว่า—สมองที่จำสิ่งที่สมองแรกของคุณลืมไป: เมื่อคุณมีชีวิตชีวาที่สุดในงานของคุณ เมื่อไหร่ที่ควรหยุด และเมื่อไหร่ที่ควรเริ่มต้นใหม่ Flowtime เจริญเติบโตในระบบนิเวศแบบนั้น ที่ซึ่งความรู้สึกผิดถูกแทนที่ด้วยการมองเห็น และความตระหนักรู้เข้ามาแทนที่ความกดดัน
วิธีที่ AI ช่วยให้คุณสามารถอยู่ในโฟลว์ได้ (โดยไม่ทำให้เสียโฟลว์)
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของ Flowtime คือการสลับบริบท ทันทีที่คุณเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น เช่น "เขียนอีเมลอย่างรวดเร็ว" หรือ "ค้นหาแหล่งข้อมูลนั้น" คุณจะออกจากสภาวะโฟลว์ทันที—คุณกำลังอยู่ในภาวะกระจัดกระจาย
ClickUp Brainป้องกันสิ่งนั้นโดยให้คุณ อยู่ในงานได้ตลอดเวลาในขณะที่ยังได้รับสิ่งที่คุณต้องการ
คิดอยู่เสมอว่าคุณกำลังทำงานที่ไหน
เมื่อความคิดของคุณเริ่มเคลื่อนที่เร็วกว่านิ้วมือของคุณ ClickUp Brain MAX ช่วยให้คุณพูดแทนการพิมพ์ คุณสามารถบอกความคิด ขั้นตอนต่อไป หรือข้อคิดที่แวบเข้ามาได้ทันทีภายในงานของคุณ การพูดจะดำเนินไปพร้อมกับความคิด ทำให้แรงผลักดันดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
ให้ AI เขียน ร่วมกับ คุณ ไม่ใช่ แทน คุณ
หากความคิดเหล่านั้นต้องการการปรับแต่งClickUp Brainในฐานะ นักเขียน AI จะช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากโฟลว์ของคุณ มันสามารถปรับแต่งถ้อยคำ ปรับเปลี่ยนโทน หรือเปลี่ยนรายการที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นร่างแรก—ทั้งหมดนี้ภายใน ClickUp ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องหยุดชะงัก
ดูว่าจิตใจของคุณพยายามจะบอกอะไรคุณ
ในขณะเดียวกัน AI Insights กำลังศึกษาเซสชันที่คุณติดตามอย่างเงียบๆ มันจะแสดงรูปแบบต่างๆ ออกมา—ช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิมากที่สุด งานใดที่ดูดพลังงานของคุณเร็วที่สุด และเวลาที่คุณมักจะข้ามการพัก มันไม่ใช่การตัดสิน แต่เป็นแผนที่ของสมาธิของคุณในช่วงเวลาต่างๆ
ทำไม AI + Flowtime ถึงได้ผล
Flowtime ≠ "แค่ทำงานเมื่อคุณรู้สึกอยากทำ" แต่คือ "ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ปกป้องช่วงเวลาแห่งประสิทธิภาพ และเรียนรู้จากข้อมูล"
AI จัดการกับจุดเสียดทานต่างๆ—การสลับแอป, การพิมพ์ทุกอย่างด้วยตนเอง, การจัดรูปแบบใหม่, การค้นหาบันทึก—เพื่อให้ภาระทางความคิดของคุณอยู่กับ สิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่การจัดการงานรอบๆ
รู้สึกท่วมท้นกับงานที่ "เร่งด่วน" มากเกินไปและไม่มีคืบหน้าจริงใช่ไหม? วิดีโอนี้จะอธิบายกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญอย่างง่ายที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที เพื่อที่คุณจะได้หยุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเริ่มทำงานที่สำคัญจริงๆ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Flowtime
ความสนใจคือกระบวนการที่ควบคุมสภาวะของจิตสำนึกโดยการยอมรับหรือปฏิเสธการยอมรับเนื้อหาต่าง ๆ เข้าสู่จิตสำนึก
ในทางหนึ่ง เขาบอกเป็นนัยว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งที่คุณให้ความสนใจได้ และอาจช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะของการไหลลื่นได้
การทำเช่นนั้นไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นการฝึกฝนอย่างมีสติซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในการเริ่มต้น การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพต้องการให้คุณติดตามกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องจัดตารางงานหรือเริ่ม/หยุดในเวลาที่กำหนด แต่การบันทึกเวลาทำงานของคุณอย่างละเอียดสามารถช่วยคุณระบุรูปแบบการไหลของงานได้เป็นอย่างดี
เมื่อคุณมีบันทึกเหล่านี้แล้ว ให้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งสัปดาห์เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ คุณอาจสังเกตว่าตัวเองเข้าสู่ภาวะโฟกัสได้ง่ายขึ้นในช่วงเช้าตรู่ เมื่อมีความเงียบสงบโดยสมบูรณ์ หรือช่วงดึกที่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแท้จริง ระบุช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้ปรับเวลาทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เครื่องมืออย่างClickUp Brainก็สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้เช่นกัน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งเครื่องมือ AI ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของคุณ นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาหรือสรุปข้อความแล้ว ใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นและดำเนินการที่มีความหมาย นี่คือคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในระหว่างการทบทวน ให้พิจารณาด้วยว่างานใดของคุณที่ต้องการสภาวะโฟลว์อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การกรอกเวลาทำงานหรือการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายอาจไม่จำเป็นต้องใช้ความสนใจทั้งหมดของคุณ แม้แต่ส่วนสำคัญของงานคุณก็อาจอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้ สำหรับฉันเอง ฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาวะโฟลว์เพื่อเขียนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO หรือใช้ Grammarly ตรวจสอบไวยากรณ์ รู้ว่างานใดต้องการโฟลว์และจัดสรรเวลาทำงานของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น
ที่สำคัญที่สุดคือ อย่าลืมว่าเทคนิคการไหลเวลาไม่ได้บังคับให้คุณต้องหยุดพัก ดังนั้น คุณสามารถหยุดพักได้ตามที่คุณต้องการ ฉันเปิดฟีเจอร์ 'แจ้งเตือนเวลา' บนคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อให้ฉันตระหนักถึงเวลา—ต้องให้อาหารแมวด้วยนะ คุณสามารถเปิดหน้าต่างไว้เพื่อให้รู้เวลาพระอาทิตย์ตกได้
ควบคู่ไปกับนั้น ให้ความสนใจกับร่างกายของคุณด้วยการหยุดพักหนึ่งนาที สังเกตการหายใจที่ตื้น อาการปวดเมื่อย ความหิว กระหายน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่รบกวนโดยไม่จำเป็น แต่พวกมันคือข้อความเตือนจากร่างกายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ใช้พลังงานจนหมดในช่วงเวลาที่คุณกำลังโฟกัส
อนาคตของประสิทธิภาพกำลังเปลี่ยนจาก "การมองเห็นเวลาทำงาน" ไปสู่ "การมองเห็นผลลัพธ์" Flowtime เหมาะกับโลกของการทำงานแบบไม่พร้อมกันที่กำลังเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของเทคนิคโฟลว์ไทม์
รากฐานมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูง เทคนิค flowtime เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลผลิต
มีเงื่อนไขบังคับใช้
Flowtime เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องมีวินัยในตนเองและพลังงานในการเริ่มต้นงานและเข้าสู่ภาวะโฟลว์ นอกจากนี้ยังต้องการให้คุณรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขในการทำงานนั้นเอง ไม่ใช่เพียงรางวัลที่จะได้รับ
น่าเสียดายที่เงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือสำหรับทุกงาน บางครั้งคุณต้องการความวิตกกังวลที่เกิดจากการจับเวลาเพื่อทำงานที่คุณไม่ค่อยชอบให้เสร็จ—เช่น การเขียนรายงานหรือการจัดเรียงเอกสาร ในทางหนึ่ง เวลาโฟลว์เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีวิจารณญาณ
นอกจากนี้ การใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังต้องการวินัยในการบันทึกงานของคุณอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์ หากคุณลืมเปิดตัวติดตามเวลาและประมาณการภายหลัง คุณจะสูญเสียข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม หากคุณกำลังทำงานที่คุณรักและอยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลตลอดเวลา คุณอาจข้ามการพักและเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าทางความคิดนักวิจัยนิยามความเหนื่อยล้าทางความคิดว่า"เป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการเพื่อรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องในความพยายามทางความคิดที่เฉียบพลันแต่ยาวนาน"
เมื่อคุณอยู่ในภาวะโฟลว์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองเป็นเวลานาน คุณมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางปัญญาได้มากขึ้น ในระยะยาวอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากเวลาโฟลว์อย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนด้วย
จากนั้นก็มีเรื่องของทีมที่กระจายตัวและการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ต้องร่วมมือกับสมาชิกในทีม คุณจะต้องปรากฏตัวในสถานที่และเวลาที่กำหนดไว้ แม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ เวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอาจกลายเป็นสิ่งรบกวนมากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ
ทำไม Flowtime จึงเป็นการพรีวิวของยุคการทำงานครั้งต่อไป
ทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในสภาพแวดล้อมการทำงาน
👀 คุณทราบหรือไม่?เวทีเศรษฐกิจโลกระบุว่า39% ของทักษะในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงหรือล้าสมัยภายในปี 2030 ธุรกิจกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งเป็นมิติที่ได้รับการระบุว่าเป็นจุดสนใจสูงสุดในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ
ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและรูปแบบการผลิตผลงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของสิ่งนี้ องค์กรยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จเช่นAtlassian กำลังมุ่งมั่นสู่รูปแบบการทำงานแบบกระจายตัวอย่างสมบูรณ์ Dropbox ให้ความสำคัญกับระบบเสมือนเป็นอันดับแรก เมื่อองค์กรต่างๆ ถูกดิจิทัลมากขึ้น เราคาดว่านี่จะเป็นวิธีการทำงานหลักของผู้คนในอนาคต
ทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการทำงานผ่านช่องทางเสมือนจริง และกระจายตัว มักจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสูง ที่สมาชิกในทีมมีอำนาจในการวางแผนงานของตนเองตามวิธีที่ต้องการ โดยสามารถรวมความต้องการในการพักเบรกไว้ด้วย ขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน Flowtime คือตัวอย่างล่วงหน้าของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นนั้น
จินตนาการถึงทีมสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์, เนื้อหา, ประสบการณ์ลูกค้า, การตลาด, และการโฆษณา ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายและข้อกำหนด จากนั้นแยกตัวออกไปทำงานอย่างลึกซึ้งในหน้าที่ของตนเอง
โมเดลนี้มีอยู่แล้ว แต่แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันมักจะมีอิทธิพลเหนือความเป็นอิสระของบุคคล และทำให้เวลาในการสร้างสรรค์อย่างมุ่งเน้นลดลงผลลัพธ์คือความเหนื่อยล้าทางจิตใจ การสลับบริบท และการเสื่อมถอยของพื้นที่ทางปัญญาอย่างช้าๆ
70% ของการประชุมมีไว้เพื่อขัดจังหวะและเพิ่มภาระให้กับพนักงาน มากกว่าที่จะช่วยเหลือพวกเขา ทั้งหมดนี้ยังเพิ่มต้นทุนทางจิตวิทยาของการประชุมอีกด้วย
องค์กรกำลังค่อยๆ เรียนรู้ถึงผลกระทบนี้และส่งเสริมทีมที่จัดการตนเองมากขึ้น
คู่มือของเรา ซึ่งมีมากกว่า 2,700 หน้าเว็บและเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถทำงานแบบไม่พร้อมกันได้
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์กำลังช่วยในการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากแหล่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องรบกวนบุคคลอื่น
👀 คุณรู้หรือไม่? BCG แนะนำให้"กลยุทธ์ GenAI ควรมีเป้าหมายเพื่อทำให้การทำงานสนุกยิ่งขึ้น" ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ flowtime อย่างสมบูรณ์แบบ หลายองค์กรได้เริ่มต้นการเดินทางนี้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของตนเองได้
เมื่อลักษณะของงานเปลี่ยนแปลงไป ความท้าทายที่เราเผชิญก็ซับซ้อนมากขึ้น งานที่เป็น 'งานประจำ' ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และเครื่องมือที่เราสามารถเข้าถึงได้ก็ขยายตัวมากขึ้น ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดย่อมเป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเข้าสู่ภาวะไหลลื่นในการทำงาน
ความสุขที่ไม่สิ้นสุดจากการมีประสิทธิผล
การทำงานที่ยอดเยี่ยม—ตามมาตรฐานของตนเอง—คือแหล่งที่มาของความพึงพอใจสูงสุด
การมีความเพลิดเพลินและภาคภูมิใจในงานของตนเองนั้นเป็นรากฐานของความปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีใครทำงานได้ดีหากพวกเขาเกลียดงานนั้น
อย่างไรก็ตาม กรอบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ใช้กำลังบังคับเพื่อให้ใครบางคนทำงาน ยกตัวอย่างเช่น Pomodoro วิธีการพื้นฐานของมันคือการบังคับให้ใครบางคนนั่งลงและทำงานเป็นเวลา 25 นาที ไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้ผลเช่นนั้น
ในฐานะนักเขียนมืออาชีพ ฉันไม่มีเวลาที่จะรอแรงบันดาลใจ และฉันก็ไม่สามารถให้แรงบันดาลใจไหลออกมาได้ตามเสียงนาฬิกาที่ดังขึ้น สิ่งที่ฉันต้องการคือความสมดุล ระบบที่เข้าใจความต้องการของฉันในการค่อยๆ เข้าสู่โหมดการทำงาน ในขณะที่ยังคงทำให้ฉันรับผิดชอบต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
เทคนิคการไหลเวลาเป็นสมดุลที่ฉันต้องการพอดี มันผลักดันให้ฉันชัดเจนในเป้าหมาย หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน และขอคำติชม โดยไม่ตัดขาดฉัน มันช่วยให้ฉันปรับการไหลของฉันตามรูปแบบและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันเอง มันทำให้ฉันปรารถนาที่จะสร้างสรรค์โดยไม่สร้างความวิตกกังวลรอบๆ มัน
โครนอสต้องหลีกทางให้ ขณะที่ฉันเพลิดเพลินกับไครอสของการเขียนคำที่ฉันภาคภูมิใจ ในหนังสือของฉัน นั่นคือชัยชนะ!
คำถามที่พบบ่อย
เทคนิคโฟลว์ไทม์คืออะไร และแตกต่างจากโพโมโดโรอย่างไร?
เทคนิคการจัดการเวลาแบบโฟลว์ไทม์เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นในการบริหารเวลาของคุณ มันส่งเสริมให้คุณบรรลุสภาวะ 'โฟลว์' ซึ่งคุณมีสมาธิอย่างเต็มที่กับงานหนึ่งงานตราบเท่าที่คุณยังมีพลังในการทำมัน และหยุดโดยธรรมชาติเมื่อคุณสูญเสียสมาธิ
ต่างจาก Pomodoro, มันไม่จำกัดเวลาที่คุณทำงานหรือเวลาที่คุณหยุดพัก. มันยืดหยุ่นและปรับแต่งได้.
ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากเทคนิค Flowtime?
เทคนิคการไหลของเวลาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งค่อยๆ เข้าสู่การทำงานและต้องการเวลาที่ยาวนานขึ้นในการทำงานให้เสร็จ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความวิตกกังวลหรือสมาธิสั้น เนื่องจากเป็นเทคนิคที่นุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับกำหนดเวลาที่เคร่งครัด
คุณติดตามเซสชัน Flowtime ทางดิจิทัลอย่างไร?
วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้แอปที่มีปุ่มเริ่ม/หยุด ซึ่งคุณสามารถสลับการใช้งานได้ตามแต่ละเซสชันของคุณClickUp Time Trackingช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายบนทุกอุปกรณ์
เวลาในการทำงานสามารถปรับปรุงสมาธิและการทำงานเชิงลึกได้หรือไม่?
Flowtime ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงสมาธิและช่วยให้ทำงานได้อย่างลึกซึ้ง มันช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมในการทำงาน เข้าถึงปัญหาจากหลากหลายมุมมอง และสร้างโซลูชันที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่สั้นลงเพราะคุณให้ความสนใจกับงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน
เวลาการไหลเหมาะสำหรับทีมหรือบุคคลเป็นหลัก?
Flowtime ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมากในหมู่สมาชิกทีม เมื่อคนหนึ่งเข้าสู่สภาวะโฟลว์และอีกคนไม่ได้ มันอาจกลายเป็นสิ่งรบกวนและส่งผลเสียต่อเวลาโฟลว์ ดังนั้น Flowtime จึงเหมาะสำหรับบุคคลเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ทีมที่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันสามารถใช้เวลาโฟลว์ไทม์เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมการทำงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระดมความคิดร่วมกันโดยใช้เวลาโฟลว์ไทม์เพื่อกำหนดเป้าหมาย ลดสิ่งรบกวน และสำรวจแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น