การจัดการงบประมาณแบบアジล (Agile Budgeting) คืออะไรในด้านการบริหารโครงการ และวิธีการนำไปใช้

โครงการมักไม่ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ข้อกำหนดใหม่ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร ขอบเขตงานที่ขยายเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของตลาด ล้วนทำให้งบประมาณประจำปีที่ตายตัวดูเหมือน...แทบจะไร้ความหมาย เมื่อถึงเวลาที่คุณสรุปงบประมาณประจำปีเสร็จแล้ว ข้อสมมติฐานครึ่งหนึ่งของคุณอาจไม่ถูกต้องอีกต่อไป
การจัดการงบประมาณแบบアジลอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อคุณตั้งงบประมาณแบบアジล คุณจะจัดสรรทรัพยากรและปรับงบประมาณของโครงการทุกไตรมาสหรือทุกเดือนตามความคืบหน้าจริง
แนวทางที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การจัดสรรเงินทุนสอดคล้องกับลำดับความสำคัญในโลกแห่งความเป็นจริง แทนที่จะยึดตามการคาดการณ์ที่ล้าสมัย ส่งผลให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเปล่า และสร้างผลลัพธ์ที่มีผลกระทบสูงยิ่งขึ้น
มาเจาะลึกเกี่ยวกับงบประมาณแบบ Agile ในด้านการจัดการโครงการ วิธีการนำไปใช้ ความท้าทาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา
การจัดการงบประมาณแบบアジลคืออะไร?
การจัดทำงบประมาณแบบアジล (Agile budgeting) นำหลักการของการจัดการโครงการแบบアジล (Agile project management) มาใช้กับการวางแผนทางการเงิน. มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการวางแผนในระยะเวลาสั้น ๆ, การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง, และการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล. โดยสรุป, แผนการเงินของคุณกลายเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงได้.
ประโยชน์ของการบริหารงบประมาณแบบ Agile คือทีมของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการตอบสนองต่อสภาวะโครงการที่เปลี่ยนแปลง คุณหรือผู้จัดการโครงการของคุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบน้ำตกแบบดั้งเดิม งบประมาณจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและคงที่ตลอดโครงการ หากขอบเขตหรือระยะเวลาเปลี่ยนแปลง หรือหากพบเจอกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด คุณจะมีความจำกัดในการตอบสนองหรือปรับเปลี่ยนโครงการทั้งหมด
🚀 กรณีตัวอย่าง: McKinsey พบว่าองค์กรที่ใช้แนวทาง Agile ขั้นสูง รวมถึงการจัดสรรเงินทุนแบบ Agile สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่า
หลักการสำคัญของงบประมาณแบบคล่องตัว
- การจัดสรรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า: สนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจและลูกค้าได้มากที่สุด
- การทบทวนซ้ำ: ทบทวนงบประมาณบ่อยครั้งแทนที่จะรอการปรับใหม่ประจำปี
- ความยืดหยุ่นพร้อมการควบคุม: ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงรับผิดชอบด้วยกรอบการเงินชัดเจน
- ความโปร่งใสและการร่วมมือ: ทีมการเงิน, ฝ่ายปฏิบัติการ, และทีมพัฒนา ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: บทเรียนจากแต่ละรอบช่วยกำหนดการตัดสินใจด้านงบประมาณที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในรอบถัดไป
การจัดการงบประมาณแบบคล่องตัวแตกต่างจากการจัดการงบประมาณแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิมมักจะถูกกำหนดขึ้นปีละครั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร และแทบจะไม่ได้รับการทบทวนใหม่ แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ แต่บ่อยครั้งทำให้ทีมต้องติดอยู่กับสมมติฐานที่ล้าสมัยและมีพื้นที่น้อยในการตอบสนองเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง
การจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัว (Agile budgeting) ใช้แนวทางที่ตรงกันข้าม โดยให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นมากกว่าความเข้มงวด มีการทบทวนงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่สร้างคุณค่าสูงสุด นี่คือความแตกต่างระหว่างสองแนวทางนี้:
|ลักษณะ
|การจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิม
|การจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัว
|กระบวนการวางแผน
|กำหนดเป็นรายปี
|วนซ้ำ (รายไตรมาส, รายเดือน, หรือต่อสปรินต์)
|ความยืดหยุ่น
|ต่ำ–ปรับได้ยากในช่วงกลางปี
|การจัดสรรใหม่สูง–รวดเร็วตามผลลัพธ์
|การตัดสินใจ
|แบบบนลงล่าง ขับเคลื่อนด้วยเงินทุน
|ข้ามสายงาน, ร่วมมือกัน
|โฟกัส
|การควบคุมต้นทุนและการปฏิบัติตาม
|การส่งมอบคุณค่าและความสามารถในการปรับตัว
|การจัดการความเสี่ยง
|ความเสี่ยงเชิงรับ – ความเสี่ยงที่จัดการหลังจากเกิดความคลาดเคลื่อน
|เชิงรุก–ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
|การมองเห็น
|การรายงานประจำปีแบบจำกัด
|แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการคาดการณ์แบบต่อเนื่อง
⭐ แม่แบบแนะนำ
เมื่อพูดถึงการจัดทำงบประมาณโครงการแบบ Agile ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโครงสร้างการแบ่งงานอย่างละเอียด (WBS) ให้แยกขอบเขตของโครงการออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และติดตามงบประมาณโดยใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS ของ ClickUp
มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและทราบได้ทันทีว่าคุณกำลังประหยัดหรือใช้งบประมาณเกิน ผู้จัดการโครงการทุกคนที่ต้องการลดต้นทุนและประหยัดเวลาควรใช้เทมเพลตนี้!
ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณแบบアジลสำหรับทีมโครงการ
ประโยชน์ของกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบ Agile ได้แก่:
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วขึ้น
ทีมสามารถปรับเงินทุนได้อย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการของลูกค้าหรือสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
⭐ ตัวอย่าง: บริษัท SaaS ของคุณเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ตามเรื่องราวของผู้ใช้ แต่ความคิดเห็นจากผู้ใช้กลับระบุว่าฟีเจอร์อื่นมีคุณค่ามากกว่า ด้วยงบประมาณแบบ Agile ทีมงานของคุณสามารถจัดสรรเงินทุนใหม่ได้ทันทีเพื่อเร่งความสำคัญของฟีเจอร์ใหม่ แทนที่จะต้องรอรอบงบประมาณประจำปีถัดไป
จัดสรรการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับคุณค่าทางธุรกิจ
ทรัพยากรไหลไปสู่โครงการที่มีผลกระทบมากที่สุด แทนที่จะกระจายอย่างบางเบา
⭐ ตัวอย่าง: ทีมการตลาดของคุณสังเกตเห็นว่าแคมเปญโฆษณาหนึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่อีกแคมเปญหนึ่งทำผลงานเกินเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณแบบคล่องตัวช่วยให้พวกเขาสามารถดึงเงินทุนจากแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำและนำไปเพิ่มให้กับแคมเปญที่สร้างผลลัพธ์ได้ดี
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีม
ผู้นำด้านการเงิน การดำเนินงาน และโครงการร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการจัดสรรเงินทุน
⭐ ตัวอย่าง: ในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส ทีมผลิตภัณฑ์และผู้นำฝ่ายการเงินตัดสินใจร่วมกันที่จะลดขนาดโครงการหนึ่งลง เพื่อที่จะสามารถลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมในฟีเจอร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ได้
เพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
คุณสามารถหยุดหรือปรับเปลี่ยนโครงการก่อนที่มันจะดึงทรัพยากรที่ไม่จำเป็นออกไป
⭐ ตัวอย่าง: ทีมของคุณพึ่งพาชุดเครื่องมือในเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่สร้างคุณค่าหรือถูกใช้งานจริง—แต่การสมัครสมาชิกยังคงต่ออายุเพราะไม่มีใครมองเห็นภาพรวม
ด้วยการบริหารงบประมาณแบบ Agile คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ลดงบประมาณสำหรับเครื่องมือที่ไม่สนับสนุนลำดับความสำคัญในปัจจุบัน และจัดสรรเงินงบประมาณนั้นใหม่ให้กับโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง
ส่งมอบโครงการตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมบริหารโครงการของคุณสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
⭐ ตัวอย่าง: ทีมนักพัฒนาของคุณตระหนักกลางสปรินต์ว่าการผสานรวม API ที่สำคัญจะต้องใช้เวลามากขึ้นและต้องการการทดสอบเพิ่มเติม แทนที่จะปล่อยให้การล่าช้าส่งผลกระทบต่อขั้นตอนถัดไป ผู้จัดการโครงการได้จัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อนำทรัพยากร QA ชั่วคราวเข้ามา โครงการยังคงดำเนินไปตามกำหนดการโดยไม่เกินงบประมาณทั้งหมด
วิธีการนำงบประมาณแบบアジลไปใช้ได้อย่างไร?
นี่คือขั้นตอนการดำเนินการทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการนำการจัดการงบประมาณแบบ Agile มาใช้
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจความคาดหวัง
กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ลำดับความสำคัญของคุณสอดคล้องกันตลอดทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน สิ่งนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการระดับสูงของคุณ
นอกจากนี้ ให้สรุปขอบเขตของงานด้วย ทำไม? เพราะมันจะช่วยให้กระบวนการจัดทำงบประมาณโครงการของคุณเป็นไปอย่างมีทิศทาง
- ระดมความคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์หลัก: คุณสมบัติ, ผลลัพธ์, หรือเป้าหมายสำคัญที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจ
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อย: แบ่ง OKR ออกเป็นสปรินต์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการและอนุญาตให้จัดสรรใหม่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรองรับการคาดการณ์แบบต่อเนื่อง คุณสามารถติดตามผลลัพธ์จริงเทียบกับแต่ละรอบการทำงานแทนที่จะรอข้อมูลต้นทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
- ชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ใครจะมีอิทธิพลต่องบประมาณ และใครจะตรวจสอบสปรินต์เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขซ้ำและข้อเสนอแนะที่ขัดแย้ง
- กำหนดความต้องการ: ระบุทรัพยากรทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อขอบเขตหรือต้นทุน: ความพยายามของบุคลากร, เครื่องมือ, การบูรณาการ, ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการพึ่งพาอาศัยกัน. ในการจัดทำงบประมาณแบบ Agile, รายการนี้กลายเป็นแบ็กล็อกการใช้จ่ายของคุณ. รายการสามารถจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทางธุรกิจ
- สร้างไทม์ไลน์: กำหนดจุดตรวจสอบซ้ำ ๆ เช่น การทบทวนสปรินต์ การทบทวนเงินทุน และการทบทวนประสิทธิภาพ จัดให้สอดคล้องกับรอบงบประมาณของคุณ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมารวมกันในที่ทำงานเดียวสำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผนด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp เจ้าของงบประมาณจะเห็นว่าการใช้จ่ายเชื่อมโยงกับความคืบหน้าของโครงการจริง จุดสำคัญ และผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้อย่างไร ไม่ใช่แค่รายการค่าใช้จ่ายที่แยกออกจากงานที่พวกเขาสนับสนุน
เช่นเดียวกัน, แต่ละแผนกสามารถดูงบประมาณ, ความเกี่ยวข้อง, และการอัปเดตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ, ซึ่งช่วยลดการสื่อสารผิดพลาดและการทำซ้ำ.
แนวทางนี้ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายโดยการรวมการวางแผนงบประมาณและทรัพยากร การติดตาม และการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียวดังนั้น ทีมการเงินจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ BI แยกต่างหากเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของโครงการ และไม่มีใครต้องเสียเวลาค้นหาคำชี้แจงหรือคำตอบจากบทสนทนาในแชทและอีเมลที่ไร้สิ้นสุด
🎷 ดู: วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการสร้างแผนโครงการระดับสูงภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที—ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายไปจนถึงการมอบหมายงาน เราจะครอบคลุมวิธีที่ง่ายที่สุดในการวางแผนโครงการอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ 🧠
📚 โบนัส อ่าน: เรียนรู้วิธีที่ทีม Agile สร้างแผนโครงการที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้รับ Project Plan Playbook ฟรี
ขั้นตอนที่ 2: จัดสรรงบประมาณแบบวนซ้ำ
แกนหลักของกระบวนการงบประมาณแบบ Agile คือสิ่งต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ สองวิธีในการทำเช่นนี้คือ: การวางแผนกระบวนการเป็นสปรินต์และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
แทนที่จะใช้งบประมาณทั้งหมดในคราวเดียว คุณจะจัดสรรเงินทุนเป็นงวดเล็กๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญในปัจจุบัน การเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยัน และอัตราความก้าวหน้าของโครงการจริง
Agile ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้ระบุงานที่มีความสำคัญสูงสำหรับแต่ละสปรินต์และจัดสรรงบประมาณ คุณต้องการให้กิจกรรมที่สำคัญได้รับความสนใจทางการเงิน และนั่นคือสิ่งที่การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็น
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ClickUp Sprintsช่วยให้ทีมสามารถแบ่งรอบงบประมาณออกเป็นช่วงเวลาที่สั้นลงและจัดการได้ง่ายขึ้น แต่ละสปรินต์จะมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน
คุณสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละไตรมาส (หรือช่วงเวลาอื่น ๆ เช่น สปรินต์) และติดตามการใช้จ่ายและทรัพยากรในแต่ละรอบ จากนั้นปรับการจัดสรรสำหรับไตรมาสถัดไปโดยอิงจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Task Priorities ทีมสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่างานใดมีความเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินทุนและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจะถูกนำไปใช้กับโครงการที่สำคัญที่สุดก่อน งานที่มีความสำคัญต่ำกว่าจะยังคงมีความยืดหยุ่นและสามารถเลื่อนลำดับความสำคัญหรือชะลอออกไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถามคำถามเช่น "งานสปรินต์ใดที่ใช้เงินงบประมาณมากที่สุด?" หรือ "งานส่งมอบใดที่ล่าช้า และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายคืออะไร?" มันดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร และโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ และแสดงสรุป การทำงานอัตโนมัติ หรือการแจ้งเตือน
ขั้นตอนที่ 3: ร่วมมือกับทีมข้ามสายงาน
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณแบบ Agile มีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลเดียวกันและใช้ภาษาเดียวกันได้ ซึ่งรวมถึงฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายบริหารโครงการ
แต่ถ้าข้อมูลงบประมาณอยู่ในสเปรดชีตที่มีเพียงแผนกเดียวเท่านั้นที่เข้าใจหรือเข้าถึงได้ มันก็จะไร้ประโยชน์
การร่วมมือข้ามสายงานช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณไม่ถูกทำขึ้นอย่างโดดเดี่ยว เมื่อทีมต่าง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อเป้าหมายและมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่าย พวกเขามีแนวโน้มที่จะส่งมอบผลลัพธ์ได้ภายในงบประมาณและตรงตามกำหนดเวลา
นี่คือวิธีการนำการร่วมมือข้ามทีมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. สร้างการมองเห็นร่วมกัน
สร้างพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับงาน ค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลา สิ่งนี้ช่วยให้ทุกทีมเข้าใจว่างานของพวกเขามีผลกระทบต่อการส่งมอบและงบประมาณอย่างไร ตัวอย่างเช่น ฝ่ายการเงินสามารถติดตามการใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์
ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์จะเห็นอัตราการเผาผลาญต่อสปรินต์ ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมติดตามความคืบหน้าเทียบกับคุณค่าที่ส่งมอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับงบประมาณ, การเกินงบประมาณ, หรือการจัดสรรทรัพยากรโดยตรงภายในช่องทางของโครงการ แทนที่จะใช้ในหัวข้ออีเมลหรือข้อความใน Slack ที่กระจัดกระจาย
กำหนดสมาชิกทีมแท็กเมื่อต้องการการอนุมัติ, แจ้งหัวหน้าแผนกเมื่อมีการจัดสรรเงิน/ทรัพยากรใหม่ระหว่างโครงการต่างๆ และเก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นหัวข้อเฉพาะของโครงการที่ได้รับผลกระทบ
2. จัดตั้งการทบทวนงบประมาณอย่างเป็นระบบ
จัดการประชุมซิงค์อัพเป็นประจำเพื่อให้ทีมต่างๆ ได้ทบทวนผลการดำเนินงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายการเงินนำเสนอข้อมูลความแตกต่างจากเป้าหมาย ฝ่ายปฏิบัติการอธิบายอุปสรรคที่ขัดขวาง ฝ่ายผู้นำตรวจสอบความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนโดยพิจารณาจากคุณค่าที่สร้างขึ้น
ClickUp SyncUpsช่วยให้คุณสามารถจัดการการประชุมเสียงและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ตรวจสอบแดชบอร์ด แสดงความคิดเห็นในภารกิจ และอัปเดตรายการที่ต้องดำเนินการได้แบบเรียลไทม์
3. ให้สอดคล้องกับนิยามของความสำเร็จ
ทีมการเงินมุ่งเน้นที่ ROI เป็นตัวชี้วัดหลักของพวกเขา ทีมปฏิบัติการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ส่วนทีมส่งมอบเน้นที่ความเร็ว โดยสรุปแล้ว แต่ละทีมวัดความสำเร็จด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
คุณจำเป็นต้องตกลงกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นต้นทุนต่อผลลัพธ์ที่ได้ อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้ หรือกำไรต่อสปรินต์
ขั้นตอนที่ 4: ครอบคลุมหลายมิติของการเรียกเก็บเงิน
การเป็นองค์กรที่คล่องตัวหมายถึงการรักษาความยืดหยุ่นและผลกำไร วิธีการคิดราคาแบบคงที่อาจใช้ได้ผลสำหรับงานที่มีระยะเวลาสั้นและกำหนดขอบเขตชัดเจน แต่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งในงานที่ต้องทำซ้ำและมีขอบเขตเปลี่ยนแปลงบ่อย
ในคำที่ง่ายขึ้น คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินหลายรูปแบบ (ค่าธรรมเนียมคงที่, เวลาและวัสดุ, และการเรียกเก็บเงินตามการจองล่วงหน้า) คุณควรติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากไม่ทุกงานจะเพิ่มรายได้โดยตรง แต่ทุกงานจะเพิ่มค่าใช้จ่าย การติดตามทั้งสองอย่างช่วยให้คุณปกป้องกำไรได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่ทุกงานว่าเป็นงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้. เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำนายต้นทุนและตัดสินใจเกี่ยวกับราคาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น.
การทบทวนความถูกต้องของการประมาณการของคุณกับเวลาที่ติดตามจริงและข้อมูลที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หลังจากไม่กี่สปรินต์ เป็นสิ่งที่ดี. คุณจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ, กำไร, และความเร็วของทีม.
ตามความเห็นของ เจ้าของ ธุรกิจขนาดเล็ก
การติดตามเวลาของ ClickUp เป็นอีกหนึ่งข้อดี — เราติดตามชั่วโมงที่ใช้กับงานแต่ละชิ้นเพื่อให้งบประมาณอยู่ในเป้าหมาย และมันให้ข้อมูลจริงแก่เราในการปรับปรุงขอบเขตของโครงการในอนาคต
การติดตามเวลาของ ClickUp เป็นอีกหนึ่งข้อดี — เราติดตามชั่วโมงที่ใช้กับงานแต่ละชิ้นเพื่อให้งบประมาณอยู่ในเป้าหมาย และมันให้ข้อมูลจริงแก่เราในการปรับปรุงขอบเขตของโครงการในอนาคต
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ให้ClickUp Agentsทำงานหนักแทนคุณในการจัดทำงบประมาณแบบ Agile เพราะ ClickUp Agents ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจึงสามารถดำเนินการกับข้อมูลงบประมาณแบบเรียลไทม์ได้
ClickUp Agents ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม AI ที่ช่วยให้คุณมอบหมายงานด้านการเงินและการดำเนินงานให้กับพวกเขาได้ ติดแท็ก Agent ในงานหรือเรียกใช้งานผ่านการทำงานอัตโนมัติ แล้วมันจะรับงานที่ทำซ้ำได้และมีผลกระทบต่องบประมาณไปดำเนินการต่อ
นี่คือวิธี:
- รวบรวมรายงานอย่างง่ายสำหรับการทบทวนงบประมาณรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยใช้กิจกรรมจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ
- การติดตามความแตกต่างของต้นทุนหรือเวลาในแต่ละสปรินต์ และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเมื่อมีการเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- การอัปเดตสถานะ เจ้าของ หรือแท็กของงานที่ถูกบล็อก ถูกเลื่อนลำดับความสำคัญ หรือไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจด้านงบประมาณในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามตัวชี้วัดทางการเงินและการดำเนินงาน
คุณต้องการให้แน่ใจว่าโครงการของคุณไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงของการใช้จ่ายเกินตัวหรือการดำเนินงานที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทุกไตรมาสควรบ่งชี้ว่าการลงทุนของคุณให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสองประเภทที่ควรติดตามคือตัวชี้วัดทางการเงินและตัวชี้วัดการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย:
|หมวดหมู่
|เมตริก
|ทำไมจึงสำคัญในงบประมาณแบบ Agile
|💰 การเงิน
|ความแตกต่างของงบประมาณ
|เปิดเผยการใช้จ่ายเกินหรือการใช้ประโยชน์น้อยเกินไปของเงินทุนในระยะแรก
|อัตราการเผาผลาญ หรือ อัตราการเผาผลาญ
|แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเกินงบประมาณก่อนการเสร็จสิ้นโครงการ
|ต้นทุนต่อผลลัพธ์
|ช่วยประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการสร้างมูลค่า
|กำไรจากการวิ่งระยะสั้น
|บ่งชี้ว่าแต่ละสปรินต์กำลังสร้างผลตอบแทนเชิงบวกหรือไม่
|ความแม่นยำของการคาดการณ์
|วัดความคาดการณ์ทางการเงิน
|⚙️ ปฏิบัติการ
|ความเร็วในการวิ่ง
|สะท้อนถึงอัตราความรวดเร็วในการส่งมอบและประสิทธิภาพการทำงานของทีม
|เวลาในการหมุนเวียน
|วงจรที่สั้นลงบ่งชี้ถึงการตอบสนองและการปรับตัวที่รวดเร็วขึ้น
|การใช้ประโยชน์ของทีม
|เน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและศักยภาพในการมีพนักงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
|ความถี่ในการขอเปลี่ยนแปลง
|ติดตามความเสถียรและควบคุมขอบเขต; อัตราสูงจะแจ้งเตือนการไม่ตรงกัน
|อัตราข้อบกพร่อง / ชั่วโมงงานแก้ไข
|เปิดเผยค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้เงินงบประมาณหมดไปและทำให้การส่งมอบล่าช้า
อีกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการทบทวนงบประมาณย้อนหลังหลังจบแต่ละรอบ เพื่อหารือถึงสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์และแสดงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เชื่อมต่อข้อมูลจากงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการผสานรวมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ, ความเร็วในการทำงาน, และผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม หรือกราฟเส้น เพื่อระบุจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ และติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพข้ามสปรินต์หรือพอร์ตโฟลิโอ
เพิ่มบัตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกทันที ตั้งแต่สรุปความแตกต่างของงบประมาณไปจนถึงการคาดการณ์ปริมาณงาน
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดตามกลุ่มผู้ชมได้ สร้างสรุประดับสูงสำหรับผู้บริหารระดับสูง, มุมมองความแตกต่างที่ละเอียดสำหรับฝ่ายการเงิน, หรือรายงานความเร็วระดับสปรินต์สำหรับผู้นำโครงการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยติดตามงบประมาณที่จัดสรรแล้ว, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, และเงินทุนที่เหลืออยู่ในระดับเป้าหมาย, ทำให้ทีมการเงินและทีมโครงการสามารถมองเห็นได้ว่าการลงทุนกำลังให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ก่อนที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม.
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัว
แม้แต่กรอบการวางแผนงบประมาณที่ดีที่สุดก็ล้มเหลวหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ตารางคำนวณเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับการคาดการณ์แบบต่อเนื่อง การจำลองสถานการณ์ หรือการร่วมมือข้ามสายงานในอัตราที่ Agile ต้องการได้
ด้านล่างนี้คือเครื่องมือการจัดการงบประมาณแบบ Agile ที่ควรค่าแก่การสำรวจ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. คลิกอัพ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับระบบบริหารโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การมองเห็นทางการเงิน และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ทำให้เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการจัดทำงบประมาณแบบ Agile
ดังที่เราได้เห็น คุณสามารถจัดการการคาดการณ์แบบต่อเนื่อง การอนุมัติ และแดชบอร์ดในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับผลลัพธ์
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยในกระบวนการจัดทำงบประมาณและการติดตามของคุณ:
หยุดเสียเวลาไปกับการทำงานเอกสารซ้ำๆ
ทีมเสียเวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองว่าโครงการกำลังใกล้ถึงขีดจำกัดงบประมาณหรือการจดจำเพื่อแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมทราบเมื่อจำเป็นต้องปรับเงินทุน
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำเหล่านี้โดยกระตุ้นการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามกฎงบประมาณของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อแจ้งเตือนทีมการเงินเมื่อค่าใช้จ่ายของโครงการถึง 75% ของงบประมาณที่จัดสรรไว้ ย้ายรายการงบประมาณไปยัง "ต้องการการตรวจสอบ" เมื่อค่าใช้จ่ายจริงเกินประมาณการ หรือมอบหมายงานอนุมัติให้กับหัวหน้าแผนกเมื่อมีการร้องขอเข้ามา
ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ขณะเดินทาง
เมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ ให้ใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการฟรีเพื่อประมาณค่าใช้จ่าย กำหนดขอบเขตทางการเงิน และปรับขอบเขตของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และความแตกต่างได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์สำหรับงบประมาณเฉพาะแต่ละเฟสได้ จากนั้นดูทั้งหมดในมุมมองตารางหรือแดชบอร์ด ClickUpที่กำหนดเองเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์
เก็บเอกสารงบประมาณให้เชื่อมโยงกับงานที่ทำจริง
ClickUp Docsช่วยให้เอกสารงบประมาณมีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้รับทุนอย่างชัดเจน สร้างแผนโครงการแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงสมมติฐาน การตัดสินใจสำคัญในแต่ละขั้นตอน และเหตุผลการจัดสรรทรัพยากรกับงานและโครงการจริงที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ให้ปรับปรุงเอกสารการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบท และเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นโดยตรงกับกำหนดการของโครงการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจทั้งตัวเลขและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการปรับเปลี่ยน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองสำหรับการตรวจสอบแบบ Agile อาจทำให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดได้การเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือทางการเงิน ระบบบัญชี และแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณโดยตรง จะช่วยให้การติดตามงบประมาณใน ClickUp เป็นไปอย่างราบรื่น
ค้นหาเอกสาร ไฟล์ และบันทึกของคุณด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
เราเชื่อว่าทีมการเงินและผู้จัดการโครงการไม่ควรต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเองหรือค้นหาข้อมูลจากงานต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเงินกำลังถูกใช้ไปที่ใด
ClickUp BrainGPTคือแอปพลิเคชัน AI บนเดสก์ท็อปที่มอบข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสถานะงบประมาณ, แนวโน้มการใช้จ่าย, และการตัดสินใจทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลจากทุกพื้นที่ทำงานของคุณ นี่คือวิธีการใช้งาน:
- รวมเป็นหนึ่งเดียวในข้อมูลทางการเงินทั้งหมด: ค้นหาใบแจ้งหนี้เฉพาะ การสนทนาอนุมัติ สัญญากับผู้ขาย หรือคำตัดสินใจงบประมาณในอดีตได้โดยการค้นหาใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด เช่น Google Drive, OneDrive และ SharePoint
- ข้อมูลเชิงลึกด้านงบประมาณทันทีโดยไม่ต้องใช้รายงาน: เพียงถาม BrainGPT ว่า "โครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณในไตรมาสนี้?" และรับคำตอบทันทีโดยอิงจากข้อมูลการใช้จ่ายจริง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และสถานะโครงการทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- การอัปเดตงบประมาณด้วยเสียง: ใช้ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายอัปเดตยอดงบประมาณจริง หรือขอจัดสรรงบประมาณใหม่ ขณะประชุมหรือระหว่างเปลี่ยนงาน
2. อาบักัม
ออกแบบมาสำหรับ FP&A และการจัดทำงบประมาณ Abacum ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน AI ช่วยให้ทีมการเงินสร้างโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสำคัญ วิเคราะห์สถานการณ์สมมติ และรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้การคาดการณ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ด้วยการใช้ Abacum Intelligence ทีมการเงินสามารถสร้างแบบจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการใช้จ่าย และแบ่งปันการคาดการณ์แบบต่อเนื่องกับหัวหน้าแผนกต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์
3. ประกาศบริการสาธารณะ Birdview
Birdview PSA (เดิมชื่อ Easy Projects) รวมการส่งมอบโครงการ การวางแผนทรัพยากร และการติดตามต้นทุนไว้ในมุมมองเดียว คุณสามารถวางแผนปริมาณงาน จัดสรรชั่วโมง และติดตามต้นทุนจริงเทียบกับแผนในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดได้
มันถูกใช้โดยธุรกิจบริการหรือสภาพแวดล้อมของเอเจนซีที่การใช้บริการเป็นตัวขับเคลื่อนผลกำไร แผงควบคุมการคาดการณ์ด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวจำลองไทม์ไลน์ของโครงการตามความสามารถของทีมในโลกจริง การติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์รายได้และตรวจจับการขยายขอบเขตของงานก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อกำไร
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการแบบアジล
4. แพลนวิว
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการสำหรับองค์กร Planview ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ สำหรับการจัดทำงบประมาณแบบ Agile ในระดับพอร์ตโฟลิโอ ซอฟต์แวร์นี้รองรับการจัดการงบประมาณ การคาดการณ์ การติดตาม OPEX/CAPEX และการจัดสรรเงินทุนให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ทีมสามารถคาดการณ์ได้ในระดับโปรแกรมหรือพอร์ตโฟลิโอ, จำลองสถานการณ์ "หากเกิดอะไรขึ้น" และการวัดมูลค่าทางธุรกิจข้ามโครงการต่างๆ โดยใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าต่อวันในการค้นหาข้อมูล ตามการวิจัยของ ClickUp ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp และEnterprise Searchคุณสามารถลดเวลาดังกล่าวได้อย่างมากและนำเวลาไปใช้ในการทำงานที่สร้างรายได้ได้!
5. monday. com
Monday.com's Work OS รวมการทำงานของโครงการ การติดตามทรัพยากร และการมองเห็นงบประมาณไว้ในบอร์ดเดียว คุณสมบัติ AI ของมัน เช่น monday Magic สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และ Sidekick สำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ช่วยระบุงานที่ใช้เงินเกินงบประมาณและคอขวดของทรัพยากรก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่องบประมาณ
เมื่อคุณฝังฟิลด์ต้นทุน, กระบวนการอนุมัติ, และแดชบอร์ดไว้ในเวิร์กสเปซของคุณ, คุณสามารถได้รับภาพรวมงบประมาณแบบ Agile อย่างรวดเร็ว
6. Jira
ขับเคลื่อนด้วย Atlassian Intelligence, Jira ช่วยให้ทีม Agile สามารถเชื่อมต่อแผนการสปรินต์, การติดตามงาน, และผลกระทบต่องบประมาณภายในระบบนิเวศเดียว
การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, สรุปอัตโนมัติของต้นทุนสปรินต์เทียบกับผลลัพธ์, และเวิร์กโฟลว์ที่แนะนำ ช่วยเชื่อมโยงตัวชี้วัดการส่งมอบกับตัวชี้วัดทางการเงิน ผลลัพธ์คือ: เมื่อความเร็วหรือขอบเขตเปลี่ยนแปลง คุณสามารถประเมินผลกระทบต่อต้นทุนได้ทันทีและปรับเงินทุนหรือลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารต้นทุนโครงการ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งาน พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ความท้าทายในการนำระบบงบประมาณแบบอไจล์มาใช้และวิธีแก้ไข
คุณจำเป็นต้องเข้าใจความท้าทายที่คุณอาจพบเมื่อจัดตั้งกระบวนการงบประมาณแบบ Agile และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านั้น ซึ่งรวมถึง:
ความท้าทายที่ 1: การกระจายตัวของเครื่องมือ
ทีมการเงินของคุณใช้สเปรดชีตในการจัดทำงบประมาณ บันทึกเวลาอยู่ในแอปแยกต่างหาก และการทำงานแบบสปรินต์อยู่ในเครื่องมือจัดการโครงการ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นที่อื่น และการออกใบแจ้งหนี้อยู่ในระบบบัญชีแบบแยกต่างหาก
ผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัว
- การจัดสรรทรัพยากรใหม่ช้า: คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางและใช้จ่ายกลางสปรินต์ได้ หากฝ่ายการเงินได้รับข้อมูลล่าช้าถึงสองสัปดาห์
- ความแปรปรวนที่ซ่อนอยู่: การใช้จ่ายเกินงบประมาณปรากฏขึ้นหลังจากการปิดสิ้นเดือน ไม่ทันเวลาที่จะแก้ไข
- การนับซ้ำหรือช่องว่าง: หมวดหมู่ที่ไม่สอดคล้องกัน (เช่น "ออกแบบ—เรียกเก็บเงินได้" กับ "ออกแบบเรียกเก็บเงินได้")
✅ วิธีแก้ไข: ทุกคนควรมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง บันทึกโครงการ/ผลงานเดียวที่เชื่อมโยง: ID ของสปรินต์/งาน, ศูนย์ต้นทุน, สัญลักษณ์บ่งบอกการเรียกเก็บเงิน, และรหัสลูกค้า/โครงการ
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ใกล้เคียงเวลาจริง ที่ได้รับข้อมูลจากระดับเหตุการณ์ (ไม่ใช่สรุปประจำเดือน) ระบบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณแบบ Agile ควรสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้ เพื่อให้การไหลของข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการแสดงข้อมูลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
ความท้าทายที่ 2: ภาระทางความคิดและข้อมูลล้นเกิน
ทุกคนมีแดชบอร์ด—แต่มีถึง 18 แบบ ผู้จัดการโครงการตรวจสอบความเร็ว, ฝ่ายการเงินติดตามความแตกต่าง, ฝ่ายปฏิบัติการวัดการใช้งาน; ไม่มีใครเล่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เวลาในการทบทวนถูกใช้ไปกับการเลื่อนดูแผนภูมิ ไม่ใช่การโทรหารือ
ผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณแบบアジล
- การตัดสินใจที่หยุดชะงัก: มีแผนภูมิมากเกินไป สัญญาณไม่ชัดเจน
- การแก้ไขเส้นทางล่าช้า: การแจ้งเตือนจะทำงานหลังจากค่าขีดจำกัดถูกเกินอย่างมาก
- ความสนใจที่ผิดที่ผิดทาง: ทีมมักจะปรับแต่งสิ่งที่ง่ายต่อการบันทึก ไม่ใช่สิ่งที่สร้างคุณค่า
✅ วิธีแก้ไข: ทำให้ข้อมูลเชิงลึกง่ายขึ้นด้วยAI Cards ของ ClickUp ซึ่งเปลี่ยนข้อมูลดิบของคุณให้กลายเป็นสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที แทนที่จะต้องค้นหาผ่านแผนภูมิหลายสิบรายการ คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ทันที เช่น:
- 3 อันดับแรกของการเร่งงานที่มีความเสี่ยงต่อการใช้งบประมาณเกิน
- แนวโน้มความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอนี้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดใดที่กำลังดีขึ้น และตัวชี้วัดใดที่ต้องการความสนใจ
แต่ละบัตร AI จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงงานของคุณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการเชื่อมต่อต่าง ๆ เพื่อแสดงสิ่งที่สำคัญจริง ๆ คุณสามารถผสมผสานวิดเจ็ตภาพ (บาร์, เส้น, พาย) กับสรุปโดย AI เพื่อให้ได้มุมมองที่พร้อมสำหรับการนำเสนอผู้บริหาร
ความท้าทายที่ 3: การขาดการสื่อสารระหว่างทีม
ผู้จัดการโครงการดำเนินงานตามพิธีกรรมสปรินต์; ฝ่ายการเงินดำเนินงานตามการปิดบัญชีรายเดือน; ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงานตามรอบการชำระเงินของผู้ขายรายสัปดาห์ การอัปเดตข้อมูลผ่านไปโดยไม่พร้อมกัน บริบทสูญหาย และการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามหลังความเป็นจริง
ผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัว?
- การปรับเปลี่ยนที่ล่าช้า: งานยังคงดำเนินการตามสมมติฐานทางการเงินที่ล้าสมัย
- เรื่องราวที่ขัดแย้งกัน: วิศวกรรม "เป็นไปตามแผน" การเงิน "เกินงบประมาณ"
- การขยายขอบเขตอย่างลับๆ: การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่สะท้อนในงบประมาณหรือแผนงาน
✅ วิธีแก้ไข: ใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นบันทึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUp ทุกการทบทวนการทำงาน ทุกการซิงค์งบประมาณ หรือทุกการประชุมแบบยืนข้ามทีมจะกลายเป็นแหล่งความรู้ที่มีโครงสร้าง คุณจะได้รับบทถอดความ สรุป และวิดีโอในเอกสาร ClickUp ของคุณ
ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะบันทึกการตัดสินใจ ผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติลงในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมติดแท็กงาน งบประมาณ และโครงการที่เกี่ยวข้อง ทุกคนจะเห็นข้อมูลที่ถูกต้องเวอร์ชันเดียวกัน—โดยไม่ต้องตามหาบันทึกหลังประชุมหรือกระทู้ใน Slack
กรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดการงบประมาณแบบคล่องตัว
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการนำการจัดทำงบประมาณแบบ Agile ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. บลูครอส บลูชีลด์ แห่งเนบราสกา
⁉️ ความท้าทาย:BCBSNE กำลังดำเนินการย้ายระบบที่ซับซ้อนในขณะที่เผชิญกับความต้องการของตลาดการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โมเดลการวางแผนงบประมาณและการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมของพวกเขาสร้างอุปสรรค ทำให้การตัดสินใจล่าช้าและลดความโปร่งใส
🔄 แนวทางแบบ Agile: หลังจากนำแนวปฏิบัติ Agile มาใช้ในฝ่าย IT แล้ว BCBSNE ได้ขยายแนวคิดเดียวกันนี้ไปสู่การวางแผนและการจัดทำงบประมาณทางการเงิน งบประมาณได้รับการทบทวนบ่อยขึ้น ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ และมีการปรับให้เหมาะสมเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
🏆 ผลลัพธ์: CFO และทีมผู้นำเห็นความโปร่งใส ความร่วมมือ และความเร็วที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิม ความสำเร็จนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการขยายการใช้งบประมาณแบบ Agile ไปทั่วทั้งองค์กร
2. หน่วยงานภาครัฐ
⁉️ ความท้าทาย:หน่วยงานภาครัฐมักพึ่งพางบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ซึ่งจำกัดความสามารถในการตอบสนองต่อนโยบายใหม่ วิกฤตการณ์ หรือความต้องการของประชาชน ความเข้มงวดนี้อาจทำให้โครงการสำคัญล่าช้า หรือจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
🔄 แนวทางแบบ Agile: หน่วยงานภาครัฐในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกได้เริ่มนำแนวปฏิบัติด้านการจัดทำงบประมาณแบบ Agile มาใช้ เช่น การคาดการณ์แบบต่อเนื่องและการจัดสรรงบประมาณแบบหมุนเวียน แทนที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งหมดสำหรับปีงบประมาณหนึ่งปี หน่วยงานจะจัดสรรทรัพยากรเป็นระยะและปรับเปลี่ยนตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
🏆 ผลลัพธ์: ด้วยการนำการจัดสรรงบประมาณแบบไดนามิกมาใช้มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญของความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ และส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นด้วยเงินภาษีของประชาชน
3. สถาบันการเงินในอเมริกาเหนือ
⁉️ ความท้าทาย: สถาบันการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งพบว่าเกือบ 50% ของงบประมาณประจำปีถูกใช้ไปกับงานที่ไม่ได้วางแผนและงานที่มีความสำคัญต่ำ ซึ่งส่งผลให้โครงการที่มีความสำคัญสูงสุดขาดงบประมาณ การจัดทำงบประมาณประจำปีแบบดั้งเดิมทำให้ต้องกำหนดงบประมาณล่วงหน้าเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทันท่วงที
🔄 แนวทางแบบアジล: องค์กรได้เปลี่ยนจากการให้ทุนแบบโครงการเป็นพอร์ตโฟลิโอกที่ต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ แทนที่จะให้เงินทุนแก่โครงการที่มีอายุสั้นหลายสิบโครงการ องค์กรได้จัดสรรทรัพยากรให้กับกระแสงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
🏆 ผลลัพธ์: ด้วยแนวทางนี้ บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญระดับองค์กรได้ถึง 80% ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และทำให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน
วิธีเอาชนะการต่อต้านการใช้งบประมาณแบบ Agile
ไม่ว่าประโยชน์ที่บันทึกไว้ของการจัดสรรงบประมาณแบบ Agile จะมีมากเพียงใด คุณก็อาจยังเผชิญกับการต่อต้านจากทีมของคุณเมื่อพวกเขาคุ้นเคยกับการวางแผนงบประมาณรายปีอยู่ดี และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณสามารถลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ได้:
- เลือกโครงการที่มีผลกระทบสูงเพียงหนึ่งโครงการเพื่อนำมาใช้การจัดการงบประมาณแบบ Agile. บันทึกการเรียนรู้และผลลัพธ์, สิ่งที่ทำได้ดี, และสิ่งที่ไม่ได้ผล.
- จากนั้น ใช้คู่มือนี้เพื่ออธิบายว่าการระดมทุนแบบต่อเนื่องช่วยปรับปรุงความถูกต้องและความโปร่งใสได้อย่างไร แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่จับต้องได้
- สร้างความสนับสนุนจากผู้บริหารตั้งแต่เนิ่นๆ เชิญพวกเขาเข้าร่วมการรีวิวสปรินต์แรกๆ เพื่อเห็นความคล่องตัวในการทำงาน
- เปิดเผยข้อมูลงบประมาณให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การดำเนินงาน และการส่งมอบสามารถเข้าถึงได้
- ส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการเลือกที่มีต้นทุนและผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายการเงินและวิศวกรรมเห็นข้อมูลการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ใน ClickUp การถกเถียงจะเปลี่ยนจาก 'ทำไมคุณถึงใช้จ่ายเกิน?' เป็น 'เราสามารถปรับอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์?'
- อย่าละเลยการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น การชื่นชมเพื่อนร่วมงานในการประชุมประจำสัปดาห์ที่แนะนำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเล็กๆ ที่ทุกคนปฏิบัติตามในปัจจุบัน เปลี่ยนความสำเร็จเหล่านั้นให้กลายเป็นกรณีศึกษาสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
เปลี่ยนการจัดการงบประมาณแบบ Agile จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้วย ClickUp
การจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิมช่วยให้คุณควบคุมได้ แต่ก็ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง การจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัวให้ความยืดหยุ่นในการปรับตัว แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการแยกส่วนหากเครื่องมือ ทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ ClickUp's Converged AI workspace เปลี่ยนการจัดการงบประมาณแบบ Agile จากงานในสเปรดชีตให้กลายเป็นระบบที่มีชีวิตชีวาและทำงานร่วมกันได้
ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยด้านการเงินของคุณเพื่อสรุปการใช้จ่าย คาดการณ์แนวโน้ม และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณตัดสินใจด้านการระดมทุนได้อย่างมั่นใจ เปลี่ยนไปใช้ ClickUp Dashboards เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ไม่. มันทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญบ่อย เช่น SaaS, สตาร์ทอัพ และองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว องค์กรเหล่านี้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากรอบงบประมาณที่สั้น การคาดการณ์แบบต่อเนื่อง และการจัดสรรเงินทุนที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การธนาคารหรือการดูแลสุขภาพ ซึ่งต้องการการอนุมัติงบประมาณแบบคงที่ อาจพบว่าการจัดทำงบประมาณแบบ Agile เต็มรูปแบบเป็นเรื่องยาก โมเดลแบบผสมผสานที่รวมหลักการของ Agile (การคาดการณ์แบบต่อเนื่อง การทบทวนแบบวนซ้ำ) กับการควบคุมแบบดั้งเดิม จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ใช่ แต่ต้องมีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ทีมการเงินขององค์กรสามารถนำการจัดทำงบประมาณแบบ Agile มาใช้ได้ผ่าน: 1. การคาดการณ์แบบต่อเนื่อง: ปรับสมมติฐานทางการเงินเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนแทนที่จะเป็นรายปี 3. การจัดสรรเงินทุนตามกระแสคุณค่า ไม่ใช่โครงการ: เปลี่ยนจากการจัดสรรงบประมาณแบบรายการเป็นรายจ่ายเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในผลลัพธ์หรือทีมงาน3. การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ: เสริมพลังให้หน่วยธุรกิจสามารถปรับการใช้จ่ายตามการเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยัน
การจัดทำงบประมาณแบบคล่องตัวเน้นที่ความสามารถในการปรับตัวและการจัดสรรเงินทุนใหม่อย่างต่อเนื่องตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การจัดทำงบประมาณแบบลีนเน้นที่ประสิทธิภาพและการลดความสูญเปล่าในการวางแผนและอนุมัติงบประมาณ การจัดงบประมาณแบบคล่องตัวเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่น ส่วนการจัดงบประมาณแบบลีนเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนและวินัย
นี่คือวิธีการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการจัดสรรงบประมาณแบบ Agile: มูลค่าที่ส่งมอบ, ระยะเวลาของวงจร, และความแตกต่างของงบประมาณเมื่อเทียบกับความแตกต่างของผลลัพธ์. คุณอาจต้องการพิจารณาตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ เช่น อัตราการสูญเสียลูกค้า, การส่งมอบผลิตภัณฑ์, และอัตราการยอมรับหรือความพึงพอใจของลูกค้า.
เราขอแนะนำให้ทำเป็นรายไตรมาส ความถี่ในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความผันผวนของธุรกิจ ความสมบูรณ์ของข้อมูล และรอบการตัดสินใจ โดยรอบการทบทวนที่พบบ่อย ได้แก่ การทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) การทบทวนรายเดือน และการปรับแผนในระดับสปรินต์
ใช่ ในการตลาดและโครงการสร้างสรรค์ การจัดสรรงบประมาณแบบ Agile ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณได้อย่างรวดเร็วตามผลการดำเนินงานของแคมเปญ โดยจัดสรรเงินทุนไปยังโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ใช่ แต่ต้องเลือกสรรอย่างเหมาะสม อุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง (เช่น อากาศยาน โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน) ต้องพึ่งพาการผูกพันทางการเงินระยะยาวหลายปี ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณแบบ Agile อย่างเดียวจึงไม่สามารถใช้ได้กับทั้งกระบวนการ อย่างไรก็ตาม การผสมผสานแนวทางทั้งสองเข้าด้วยกันจะมีประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนา การวางแผน กระบวนการพัฒนา หรือระยะนำร่อง การทบทวนตามเป้าหมายสำคัญและการคาดการณ์แบบต่อเนื่องช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้ภายในกรอบการทำงานที่มีวินัย ซึ่งช่วยให้ควบคุมการเงินได้ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อความเป็นจริงของตลาดหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้