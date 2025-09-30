ทำไมผู้นำฝ่ายขายจึงต้องการผู้ช่วยผู้บริหาร AI

ในฐานะผู้นำฝ่ายขาย คุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นนักมายากลมากกว่าผู้จัดการ 🪄
ดึงการคาดการณ์ออกมาจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ตัวแทนดูเหมือนมีแรงจูงใจ และจมอยู่กับการตรวจสอบไปป์ไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งหมดนี้ในขณะที่พยายามบรรลุเป้าหมายรายได้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความคาดหวังสูงลิ่ว แต่เครื่องมือล่ะ? ยังคงติดอยู่กับอดีต
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีผู้ช่วยผู้บริหาร AI ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยจัดตารางเวลาทั่วไป แต่เป็นพลังเสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
และนี่ไม่ใช่แค่กระแสเท่านั้น ตามข้อมูลจาก McKinsey บริษัทที่ใช้AI ในงานขายกำลังเห็น การเติบโตของรายได้ 3–15% และการปรับปรุง ROI ในการขาย 10–20% พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้น และระยะเวลาในการเริ่มต้นที่รวดเร็วขึ้น
นี่ไม่ใช่อนาคตของผู้นำด้านการขาย; มันเกิดขึ้นแล้ว มาดูกัน!
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI สำหรับผู้นำฝ่ายขายคืออะไร?
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI สำหรับผู้นำด้านการขายคือเครื่องมือที่เข้าใจกระบวนการขาย, สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบ CRM ของคุณ, และช่วยจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ AI นี้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานของคุณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดตารางเวลาของคุณ จัดการข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ คาดการณ์รายได้ของคุณ เตรียมข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมทีมครั้งต่อไป และแม้กระทั่งแนะนำเคล็ดลับการโค้ชตามผลงานของทีม
ความแตกต่างที่สำคัญจากผู้ช่วย AI ทั่วไป
ผู้ช่วย AI ทั่วไปส่วนใหญ่ เช่น Siri หรือ Alexa เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
พวกเขาสามารถบอกคุณเกี่ยวกับสภาพอากาศ เตือนคุณเกี่ยวกับการประชุม หรือเล่นพอดแคสต์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่เน้นการขายได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ
มันได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลการขาย, ผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Salesforce หรือ Clari, และเข้าใจตัวชี้วัดเฉพาะด้านการขายเช่น อัตราการชนะ, ความเร็วในการปิดการขาย, สุขภาพของท่อการขาย, และการบรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "คุณมีประชุม 3 ครั้งวันนี้" ผู้ช่วย AI ที่เน้นการขายสามารถพูดว่า "คุณมีประชุมสำคัญ 3 ครั้งวันนี้; หนึ่งครั้งกับดีลที่คาดว่าจะปิดในไตรมาสนี้ นี่คือสรุปกิจกรรมของบัญชีนั้นและขั้นตอนต่อไป"
มันมีความตระหนักถึงบริบท, มีความริเริ่ม, และมุ่งเน้นผลลัพธ์
💟 ตัวอย่าง: ในฐานะผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI,ClickUp Brain MAXสามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้นำฝ่ายขาย ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ CRM, อีเมล, ปฏิทิน และเอกสารการขายของคุณ Brain MAX จะมีบริบทที่ครบถ้วนของกระบวนการขาย ข้อตกลง และกิจกรรมของทีมอยู่เสมอ
เพียงแค่พูดข้อมูลอัปเดตหรือคำถามของคุณผ่านระบบพูดเป็นข้อความ แล้ว Brain MAX จะบันทึกโน้ต กำหนดการติดตามผล และดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องออกมาให้ทันที
มันค้นหาโอกาสอย่างเชิงรุก, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และเสนอขั้นตอนต่อไป, ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปิดการขายได้เร็วขึ้น. ด้วย Brain MAX, ผู้นำการขายได้รับผู้ช่วยที่ตระหนักถึงบริบทอย่างแท้จริง, ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ, สามารถดำเนินการได้, และอยู่ข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ.
สร้างขึ้นโดยรอบกระบวนการทำงานด้านการขาย
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการสนับสนุน กระบวนการทำงานด้านการขาย
ซึ่งรวมถึง:
- การคาดการณ์: ผู้ช่วย AI สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตและข้อมูลในกระบวนการปัจจุบันเพื่อให้การคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและทันเวลา
- การอัปเดต CRM: แทนที่พนักงานขายจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการบันทึกข้อมูล ผู้ช่วย AI สามารถอัปเดตฟิลด์ใน CRM โดยอัตโนมัติตามบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรือบันทึกการประชุม
- การวิเคราะห์ท่อส่ง: ผู้ช่วยสามารถระบุข้อตกลงที่มีความเสี่ยง, โอกาสที่หยุดชะงัก, หรือตัวแทนขายที่ต้องการการฝึกอบรมได้ โดยไม่ต้องรอการทบทวนท่อส่งประจำสัปดาห์
กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ชาญฉลาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับวิธีการทำงานของทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย
ทำไมผู้นำฝ่ายขายจึงต้องการผู้ช่วยผู้บริหาร AI
งานขายเป็นสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกดดันสูง
มันต้องการให้ผู้นำมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และบุคลากร และนั่นคือสิ่งที่ผู้ช่วยผู้บริหารด้าน AI สามารถช่วยได้
ปัญหาหลักที่มันแก้ไขคืออะไร?การขยายตัวของการทำงาน!
ผู้นำฝ่ายขายใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมบริบทจาก CRM, การบันทึกการโทร, สเปรดชีต, เครื่องมือคาดการณ์, และแพลตฟอร์มการสื่อสาร เพียงเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ
ผู้ช่วย AI ช่วยตัดผ่านเสียงรบกวนโดยการทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ โดยการดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
มันช่วยให้ผู้นำมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ, การโค้ชทีม, และการนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
1. พวกเขาช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น
เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้นำด้านการขายทุกคน ผู้ช่วย AI สามารถเตรียมการประชุม สรุปสถานะงานขาย และแม้กระทั่งสร้างงานติดตามผลจากบันทึกการโทรได้ ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเตรียมตัวอีกต่อไป คุณพร้อมเข้าประชุมด้วยข้อมูลที่อยู่ในมือ
ในโลกของการขาย B2B ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้เครื่องมือ AI ในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการขายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ถึง 3.7 เท่าตามการสำรวจของ Gartner, Inc.
2. พวกเขาทำให้การคาดการณ์ของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น
ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม การคาดการณ์ยอดขายนั้นพึ่งพาอาศัยสัญชาตญาณของมนุษย์มาโดยตลอด ความรู้สึกภายในว่าดีลไหนจะปิดได้และเมื่อไหร่ แต่ถึงแม้สัญชาตญาณที่ดีที่สุดก็ยังได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สุขภาพของดีล แนวโน้มในอดีต การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ และพฤติกรรมของตัวแทน AI ผู้ช่วยจึงเพิ่มชั้นของความมีวัตถุวิสัยที่ช่วยเสริม (ไม่ใช่แทนที่) การตัดสินใจของมนุษย์ ทำให้การคาดการณ์กลายเป็นกระบวนการที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากขึ้น
และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงตามรายงานของ McKinsey บริษัทที่นำการคาดการณ์ด้วย AI มาใช้สามารถลดข้อผิดพลาดได้ถึง 20–50% ส่งผลให้ยอดขายที่สูญเสียลดลงสูงสุดถึง 65% และเกิดการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
3. พวกเขาเปิดเผยปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อตกลงหลุดมือก่อนจึงจะรู้ว่ามันกำลังมีปัญหา
ผู้ช่วย AI สามารถติดตามกิจกรรมในกระบวนการขายและแจ้งเตือนความเสี่ยงได้ทันที เช่น ข้อตกลงที่ไม่ได้มีความคืบหน้ามานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ตัวแทนที่ละเลยโอกาสที่มีมูลค่าสูง หรือบัญชีที่แสดงสัญญาณของการไม่สนใจ
และข้อมูลก็สนับสนุนสิ่งนี้: ตามรายงานEbsta's 2024 B2B Sales Benchmarks โอกาสที่มี 7 วันขึ้นไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหว มีโอกาสปิดการขายน้อยลงถึง 65% ในทางกลับกัน ข้อตกลงที่ได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์มีโอกาสปิดการขายเพิ่มขึ้นถึง 17%
ผู้ช่วย AI ของคุณสามารถแสดงสัญญาณเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณมีโอกาสเข้าไปแทรกแซงและรักษาดีลไว้ได้ก่อนที่มันจะหยุดชะงัก
4. พวกเขาช่วยให้คุณโค้ชได้ดีขึ้น
การโค้ชเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นผู้นำด้านการขาย
แต่ถ้าคุณกำลังจัดการกับพนักงานขาย 20 คน มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามการสนทนาทั้งหมดของพวกเขาและให้ข้อเสนอแนะตามบริบท ผู้ช่วย AI สำหรับการขายเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้: พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลการโทรและการประชุมเพื่อระบุรูปแบบ เช่น ข้อโต้แย้งที่พลาดไป อัตราส่วนการพูดต่อฟังที่ไม่สมดุล และข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงที่หยุดชะงัก
ผลที่ตามมาคือ ผู้นำจะได้รับแผนงานที่ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล เพื่อระบุผู้ที่ต้องการการโค้ชและประเภทของการโค้ชที่จำเป็นอย่างแม่นยำ
🌼 คุณทราบหรือไม่: ทีมขายกำลังใช้บุคลิกภาพสังเคราะห์ ซึ่งเป็นโปรไฟล์ลูกค้าที่สร้างโดย AI จากข้อมูลจริง เพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์วิธีที่ผู้ซื้อประเภทต่างๆ คิดและดำเนินการได้ดีขึ้นหรือไม่?
อวตารดิจิทัลอัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถทดสอบการนำเสนอขาย ข้อความ และกลยุทธ์ต่างๆ ก่อนที่จะเข้าถึงลูกค้าจริง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งลดความเสี่ยง ลองนึกถึงพวกมันเหมือนกลุ่มเป้าหมายเสมือนจริงที่ตอบสนอง ช่วยให้นักขายปรับแต่งวิธีการนำเสนอด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI ผสมผสานกับข้อเสนอแนะจากโลกจริง เปรียบเสมือนการมีลูกแก้ววิเศษสำหรับเส้นทางการขายของคุณ!
5. พวกเขาช่วยลดความเหนื่อยล้าสำหรับคุณและทีมของคุณ
การศึกษาต่างๆ ยืนยันว่าการสนับสนุนอย่างแท้จริงจากผู้บริหารเป็นเสมือนเส้นชีวิตสำหรับตัวแทนที่ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
อย่างไรก็ตาม ผู้นำด้านการขายมักต้องจัดการกับงานธุรการจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้กินเวลาที่พวกเขาสามารถใช้ในการฝึกอบรมและสนับสนุนทีมของตนได้ การทำงานที่ล้นมือนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้นำรู้สึกเหนื่อยล้า แต่ยังจำกัดความสามารถของพวกเขาในการจัดการกับความกังวลและความเครียดที่ตัวแทนขายต้องเผชิญในแต่ละวัน
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI รับหน้าที่งานซ้ำซากและใช้เวลามากซึ่งทำให้ผู้นำต้องติดขัด ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น สรุปได้ว่า AI ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้นที่นี่ ช่วยสร้างทีมที่มีสุขภาพดีและวัฒนธรรมการขายที่ผู้คนรู้สึกได้รับการมองเห็นและได้รับการสนับสนุน
📊 ประโยชน์ของผู้ช่วยผู้บริหาร AI สำหรับผู้นำฝ่ายขาย
|พื้นที่ที่ให้ความสำคัญ
|ประโยชน์สำหรับผู้นำการขาย
|✅ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์
|ผู้ช่วยผู้บริหาร AI จัดการ งานธุรการที่ใช้เวลานาน ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายมีเวลามากขึ้นสำหรับการ สนับสนุนเชิงกลยุทธ์, กลยุทธ์การขาย, และการคิดในภาพรวม
|✅ การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
|ด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเข้าถึง ข้อมูลย้อนหลัง ผู้นำฝ่ายขายสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์การขาย การกำหนดราคา และการคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
|✅ เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|การทำให้ งานที่ทำซ้ำ เช่น การติดตามผล, การนัดหมาย, และการติดตาม ข้อมูลการขาย เป็นระบบอัตโนมัติ ผู้นำสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
|✅ การมองเห็นแบบเรียลไทม์
|เครื่องมือ AI ให้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, และ รูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า — ช่วยให้ผู้นำสามารถดำเนินการได้ทันทีในเวลาจริง
|✅ การมอบหมายงานและการกำกับดูแลที่ดีขึ้น
|ผู้ช่วย AI ติดตาม อีเมลติดตามผล, บันทึกการประชุม, และ การโต้ตอบในอดีต ทำให้ผู้นำสามารถดูแล ตัวแทนขาย และจัดการลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
|✅ การสนับสนุนระดับผู้นำ
|ผู้ช่วยผู้บริหารเสมือนจริงด้วย AI ปรับการสนับสนุนให้เหมาะสมกับปฏิทิน เป้าหมาย และ KPI ของผู้นำ—เหนือกว่าขอบเขตของ ผู้ช่วยฝ่ายขายด้วย AI ทั่วไป อย่างมาก
|✅ ปรับใช้ได้กับทุกช่วงการเติบโต
|ไม่ว่าจะใช้ แผนฟรี หรือขยายด้วย แผนสำหรับองค์กร เครื่องมือ AI มอบความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและพัฒนาไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของบทบาทผู้นำและความต้องการทางธุรกิจ
|✅ ความได้เปรียบในการแข่งขัน
|การนำหน้า แนวโน้มตลาด และระบุโอกาสผ่าน ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนด กลยุทธ์การขาย ที่เฉียบคมยิ่งขึ้นและเอาชนะคู่แข่งได้
เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ชั้นนำสำหรับผู้นำฝ่ายขาย
ตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่สัญญาว่าจะมอบระบบอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึง ผู้นำด้านการขาย คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ก้าวไปไกลกว่า AI พื้นฐานและเข้าใจความท้าทายที่แท้จริงของการจัดการท่อการขาย การคาดการณ์ และการโค้ช
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือชั้นนำบางตัวในตลาดปัจจุบัน โดยเริ่มจากหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำด้านการขาย
ClickUp AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้นำการขายแบบรวมศูนย์)
ClickUp for Salesคือศูนย์บัญชาการอัจฉริยะด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพผู้นำฝ่ายขายด้วยความชัดเจน ความรวดเร็ว และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกขั้นตอนของวงจรการขายลองจินตนาการถึงการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยแดชบอร์ดการขายแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานะการขาย กิจกรรมของทีม และงานสำคัญต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือสเปรดชีตอีกต่อไป
นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณอย่างแท้จริง ด้วยระบบ CRM, การขาย, การจัดการงาน, AI, ระบบอัตโนมัติ, ตัวแทน, และอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับระบบในตัว!
ต้องการบริบทเพื่อเริ่มต้นวันของคุณหรือไม่? AI ของClickUp, ClickUp Brain, จะสร้างสรุปภาพรวมของกระบวนการและรายงานการคาดการณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทราบสถานะของดีลต่างๆ, โอกาสที่ต้องให้ความสนใจ, และทีมของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอย่างไร ด้วยการดูเพียงครั้งเดียว คุณสามารถมองเห็นความเสี่ยง, จุดติดขัด, และบัญชีที่มีความสำคัญสูง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
เมื่อถึงเวลาสำหรับการประชุมผู้บริหารหรือการทบทวนแผนงาน ClickUp's AI Cards และDashboardsจะนำเสนอรายงานแบบเรียลไทม์ที่เต็มไปด้วยบริบทและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
และลืมตัวเลขไปได้เลย แดชบอร์ดเหล่านี้ให้สรุปข้อมูลโดย AI เน้นชัยชนะที่สำคัญ และแสดงอุปสรรคที่ขัดขวาง ทำให้การสื่อสารความก้าวหน้าและกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย
กำลังเตรียมตัวสำหรับการโทรหาลูกค้าหรือการประชุมทีมอยู่หรือไม่? ClickUp AI สรุปงานที่เกี่ยวข้อง บันทึก และบทสนทนาให้คุณทันที เพื่อให้คุณพร้อมด้วยข้อมูลล่าสุด รายการที่ต้องดำเนินการ และขั้นตอนถัดไป หลังการประชุมAI Notetakerจะจับและจัดระเบียบประเด็นสำคัญ เพื่อให้การติดตามผลมีความชัดเจนเสมอ
การดำเนินการก็ง่ายดายเช่นกัน หลังจากการประชุมขาย คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมาจากบันทึกหรือบทถอดเสียงของคุณได้โดยตรง เพียงแค่ขอให้ ClickUp Brain ระบุขั้นตอนถัดไปหรืองานที่ต้องทำ จากนั้นแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที
เมื่อสร้างงานเหล่านี้แล้ว สามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม กำหนดวันที่ครบกำหนด และจัดระเบียบภายในกระบวนการทำงานขายของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ในทุกๆ รายละเอียดใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้การติดตามและการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทุกงานที่ต้องดำเนินการของคุณถูกติดตามตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสิ้น
ตอนนี้ เพื่อบันทึกข้อมูลการขายในระดับรายละเอียด คุณสามารถใช้ClickUp's AI Fields ได้
พวกเขาพัฒนาการบริหารจัดการโอกาสไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการประเมินสุขภาพของดีลโดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้า และสร้างรายการดำเนินการตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
ใช้เพื่อทำข้อตกลง, ติดตามกิจกรรมของตัวแทน, และแม้กระทั่งแปลหรือสรุปการสื่อสารสำหรับทีมทั่วโลก, ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย AI. นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการอัปเดตด้วยตนเอง และมีเวลามากขึ้นในการสอนทีมของคุณ, วางแผนกลยุทธ์สำหรับข้อตกลง, และปิดการขาย. 👇🏼
กง (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาในการสนทนา)
ก้องได้กลายเป็นเครื่องมือที่โปรดปรานสำหรับผู้นำการขาย ไม่เพียงเพราะมันบันทึกการโทรขาย แต่ยังเพราะมัน วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการโทร. เครื่องมือ AI นี้ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงอัตราส่วนการพูด การจัดการกับข้อโต้แย้ง การกล่าวถึงคู่แข่ง และขั้นตอนต่อไป มอบมุมมองระดับสูงให้กับผู้นำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย.
ระบบ AI ที่อยู่เบื้องหลัง Gong สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าตัวแทนขายคนใดกำลังประสบปัญหาในการผลักดันดีลให้ก้าวหน้า ความรู้สึกของผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมกำลังทำอะไรที่แตกต่างออกไป
สำหรับผู้นำฝ่ายขาย นี่เป็นสิ่งที่มีพลังมาก คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจากผู้อื่นอีกต่อไป และมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อสอนและให้คำแนะนำได้ตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา: แทนที่จะต้องนั่งฟังการบันทึกการโทรเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมง Gong จะคัดสรรไฮไลท์ให้คุณโดยอัตโนมัติ
คลารี (เหมาะที่สุดสำหรับการทำนายความต้องการ)
หากการคาดการณ์รายได้ทำให้คุณปวดหัว Clari อาจเป็นทางแก้ไขได้
โดยแก่นแท้แล้ว Clari คือ แพลตฟอร์มรายได้ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการมองเห็นแบบเรียลไทม์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ดึงข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมการเจรจา ข้อความอัปเดตใน CRM การมีส่วนร่วมของพนักงานขาย ความรู้สึกจากอีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และแม้กระทั่งพฤติกรรมของผู้ซื้อ
มันคือแบบจำลองที่มีชีวิตและหายใจ ซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
แต่คุณค่าที่แท้จริงของ Clari อยู่ที่ การตรวจจับความเสี่ยงและการปรับแนวทาง มันจะแจ้งเตือนดีลที่ชะงักงัน ระบุช่องว่างเมื่อเทียบกับเป้าหมายของคุณ และแสดงไตรมาสที่กำลังมีแนวโน้มหลุดเป้าหมาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะต้องเร่งรีบในช่วงสิ้นไตรมาส
การมองเห็นนี้สามารถกลายเป็น ตัวคูณกำลัง ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกของ Clari ได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจึงสามารถเปลี่ยนจากการไล่ตามการอัปเดตไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีกลยุทธ์มากขึ้น
Salesforce Einstein (ดีที่สุดในฐานะ AI ที่ฝังอยู่ใน CRM ของคุณ)
สำหรับทีมขายที่ใช้ Salesforce อยู่แล้ว Einstein ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Salesforce โดยนำฟีเจอร์ AI มาสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณโดยตรง ตั้งแต่การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงการตรวจสอบสุขภาพของกระบวนการขาย
ไอน์สไตน์วิเคราะห์ข้อมูลหลายพันจุดใน CRM ของคุณ และแนะนำการกระทำที่ดีที่สุดต่อไป สำหรับผู้นำ ไอน์สไตน์มอบมุมมองผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มของpipeline, ความเสี่ยงของดีล, และกิจกรรมของตัวแทนขาย ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก CRM
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือเครื่องมือทำนายอนาคตที่เรียนรู้จากผลการดำเนินงานในอดีตและสัญญาณปัจจุบันเพื่อเสนอการคาดการณ์ที่มีความสมจริงมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องส่งออกข้อมูลไปยัง Excel หรือรอให้ทีมปฏิบัติการทำรายงานให้ Einstein ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายในกระบวนการทำงานของคุณ
วิธีเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
เมื่อมีตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากมาย คุณจะเลือกอย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับ ความต้องการเร่งด่วนที่สุดของคุณ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก:
|คุณสมบัติ
|สิ่งที่ควรสังเกต
|เหตุใดจึงสำคัญ
|การมองเห็นท่อส่งแบบเรียลไทม์
|แพลตฟอร์มควรให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานะของดีล การเคลื่อนไหว และความเสี่ยง ไม่ใช่เพียงแค่สรุปในตอนสิ้นสัปดาห์
|ช่วยให้ผู้นำดำเนินการก่อนที่ข้อตกลงจะหลุดมือ แทนที่จะตอบสนองหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
|การผสานระบบ CRM
|การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ปัจจุบันของคุณ (เช่น Salesforce, HubSpot) และกระบวนการทำงาน
|ลดภาระงานด้านการบริหารและรับประกันความสอดคล้องของข้อมูลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำหรือสูญเสียบริบท
|ความแม่นยำในการพยากรณ์
|ใช้ AI และข้อมูลกิจกรรมเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบของคุณ
|ลดความเสี่ยงของการพลาดเป้าหมายโดยการแจ้งปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และเพิ่มความมั่นใจในการคาดการณ์
|การเสริมสร้างศักยภาพการโค้ช
|เพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้จัดการฝ่ายขายในการให้การสนับสนุนที่ตรงเวลาและเฉพาะบุคคล แทนการพึ่งพาความรู้สึกหรือรายงานที่ล้าสมัย
|เสริมศักยภาพให้ผู้จัดการสามารถให้การสนับสนุนที่ตรงเวลาและเฉพาะบุคคล แทนการพึ่งพาความรู้สึกหรือรายงานที่ล่าช้า
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าที่เรียบง่าย และเรียนรู้ได้รวดเร็ว พร้อมแดชบอร์ดที่ชัดเจนและระบบอัตโนมัติ
|ขับเคลื่อนการนำไปใช้ทั่วทั้งทีมและลดเวลาที่สูญเสียไปกับการฝึกอบรมหรือความซับซ้อน
|ความสามารถในการขยายขนาด
|แพลตฟอร์มที่สามารถรองรับทีมที่กำลังเติบโต, หลายภูมิภาค, และกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้.
|รับประกันว่าคุณจะไม่เติบโตเกินขีดจำกัดของแพลตฟอร์มเมื่อองค์กรขายของคุณเติบโตหรือปรับโครงสร้างใหม่
หากเป็นไปได้ ให้ทดลองใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าในโครงการนำร่องสั้น ๆ
ให้ผู้จัดการสายหน้าและทีมปฏิบัติการของคุณทดสอบระบบเหล่านี้ เปรียบเทียบผลลัพธ์ ความง่ายในการใช้งาน และเวลาที่ประหยัดได้ บางแพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
วิธีการนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในตำแหน่งผู้นำฝ่ายขาย
การผสานผู้ช่วยผู้บริหาร AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณในฐานะผู้นำ ไม่เหมือนกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มทั่วทั้งบริษัท
มันเกี่ยวกับการทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ แก้ปัญหาล่วงหน้า และสร้างพื้นที่มากขึ้นในการนำทางเชิงกลยุทธ์ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เน้นผู้นำเป็นสำคัญในการนำผู้ช่วย AI ของคุณไปใช้ในแบบที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นกับกับดักเวลาของคุณ
เริ่มต้นด้วยการระบุส่วนต่าง ๆ ในสัปดาห์ของคุณที่ดูดเวลาไปแต่ไม่ได้สร้างคุณค่า
คุณกำลังใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดตามการอัปเดตของตัวแทนอยู่หรือไม่? บันทึกข้อมูลใน CRM ด้วยตนเองทุกครั้งหลังการโทร? รีบรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการทบทวนสถานะการขายอยู่หรือเปล่า? นี่คือช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องการความพยายามเพิ่มเติม แต่คุณต้องการระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ก่อนเลือกเครื่องมือ ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการใช้จุดแข็งตรงไหน นั่นคือจุดที่ผู้ช่วย AI ของคุณควรเข้ามาช่วยก่อน
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือที่ทำงานตามวิธีที่คุณเป็นผู้นำ
เครื่องมือที่เหมาะสมควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมองคุณ ไม่ใช่ภาระงานเพิ่มเติม
คุณกำลังมองหาพันธมิตรที่สามารถเปิดเผยความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเผชิญโดยไม่ทันตั้งตัว สรุปกิจกรรมต่างๆ ให้คุณโดยไม่ต้องค้นหาเอง และให้ความชัดเจนโดยไม่เพิ่มข้อมูลที่เกินความจำเป็น
ค้นหาแพลตฟอร์มที่นำเสนอ:
- การมองเห็นสถานะการขายแบบเรียลไทม์: เพื่อให้คุณทราบดีว่าดีลใดติดขัดหรือกำลังเย็นลง
- การสรุปก่อนการประชุม: สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมบัญชี ความคืบหน้าของดีล และพฤติกรรมของตัวแทน
- ระบบอัตโนมัติของ CRM: บันทึก, การติดตาม, และข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการจัดการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การผสานปฏิทินและอีเมล: เพื่อให้ทุกอย่างในกระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบ
- การคาดการณ์การสนับสนุน: ไม่เพียงแต่พึ่งพาความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อตกลงจริงและข้อมูลจากตัวแทนขาย
ขั้นตอนที่ 3: ผสานเข้ากับขั้นตอนการทำงานส่วนตัวของคุณก่อน
นี่คือระบบของคุณ
ก่อนที่จะนำใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้สร้างนิสัยในการใช้ผู้ช่วยในกิจวัตรประจำวันของคุณเองก่อน เริ่มต้นโดยใช้มันเพื่อ:
- ตรวจสอบกระบวนการของคุณทุกเช้า
- รับสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการประชุม 1:1 หรือก่อนการทบทวนดีล
- แจ้งเตือนความเสี่ยงในบัญชีที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเกิน 14 วัน
- อัปเดต CRM โดยไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่างด้วยตัวเอง
- ร่างการติดตามผลและรายการดำเนินการหลังการประชุมสำคัญ
คิดเสียว่าเป็นการสร้างจังหวะใหม่ จังหวะที่ผู้ช่วยของคุณจัดการงานที่มีมูลค่าต่ำ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลสูง
ขั้นตอนที่ 4: วัดผลกระทบต่อความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณ
คุณจะรู้ว่ามันได้ผลเพราะภาระทางจิตใจของคุณเบาลง นี่คือสิ่งที่ความสำเร็จเป็น:
- เวลาที่ใช้ในการจัดการเอกสารน้อยลง
- มีเรื่องไม่คาดคิดน้อยลงในกระบวนการหรือการคาดการณ์
- เตรียมตัวสำหรับการประชุมสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- การประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีขึ้นและได้รับข้อมูลมากขึ้นกับตัวแทน
- มีเวลาเพิ่มขึ้นในการให้คำปรึกษา, วางแผนกลยุทธ์, และนำทีมอย่างริเริ่ม
นั่นคือคำมั่นสัญญาของผู้ช่วยผู้บริหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ใช่แค่การทำงานให้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณนำทีมด้วยความชัดเจน ความสงบ และการควบคุม
กรณีการใช้งานของผู้ช่วยผู้บริหาร AI ในด้านการขาย
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI มีความหลากหลาย และความสามารถของพวกเขากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ผู้นำฝ่ายขายที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ากำลังใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปลดล็อกข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านที่เคยต้องทำด้วยมือ ใช้เวลานาน หรืออาศัยเพียงสัญชาตญาณมาก่อน ด้านล่างนี้คือห้าตัวอย่างการใช้งานที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่ง AI กำลังสร้างผลกระทบที่แท้จริงให้กับองค์กรขายต่างๆ
1. การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่และบัญชี
ใช้เครื่องมือของคุณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีต ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท สัญญาณการซื้อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อระบุบัญชีหรือผู้มุ่งหวังภายในเขตพื้นที่ของตัวแทนขายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด จากนั้นผู้ช่วยจะสามารถจัดลำดับความสำคัญของบัญชีโดยอัตโนมัติและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดถัดไป
วิธีช่วยเหลือผู้นำการขาย:
- ทำให้แน่ใจว่าตัวแทนขายมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่มีศักยภาพสูง
- ปรับปรุงการครอบคลุมพื้นที่และบรรลุเป้าหมาย
- ลดความพยายามที่สูญเปล่ากับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม
- สนับสนุนการวางแผนพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น
2. การเร่งกระบวนการเริ่มต้นสำหรับตัวแทนใหม่
ผู้ช่วย AI สร้างแผนการเริ่มต้นที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้ข้อมูลจากตัวแทนที่มีผลงานดีที่สุด ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ควรศึกษา การโทรที่ควรทบทวน และบัญชีที่ควรติดตาม พวกเขาติดตามความก้าวหน้าและปรับเส้นทางการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
วิธีช่วยเหลือผู้นำการขาย:
- เร่งเวลาการปรับตัวสำหรับพนักงานใหม่
- ให้การต้อนรับที่สม่ำเสมอและปรับขนาดได้ทั่วทั้งทีม
- พื้นผิวแสดงสัญญาณเริ่มต้นของความสำเร็จหรือความยากลำบากในการขาย
- ลดภาระของผู้จัดการแนวหน้าในการฝึกอบรมด้วยตนเอง
3. สรุปผู้บริหารแบบเรียลไทม์สำหรับผู้นำ
ผู้ช่วยของคุณสร้างสรุปที่กระชับเกี่ยวกับสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของดีล กิจกรรมของตัวแทนสัญญาณความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์รายวันหรือรายสัปดาห์ ผลการค้นพบจะถูกส่งโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล Slack หรือแดชบอร์ด
วิธีช่วยเหลือผู้นำการขาย:
- ให้ข้อมูลแก่รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้โดยไม่ต้องติดตามการอัปเดต
- ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุน
- ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ (เช่น ความคลาดเคลื่อนของประมาณการ, ข้อตกลงที่หยุดชะงัก)
- ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากแดชบอร์ดหรือรายงาน
นี่คือตัวอย่างจาก Kyle Coleman, รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดที่ ClickUp:
4. การปรับเนื้อหาการขายและการสื่อสารให้เหมาะสม
ระบบ AI ติดตามว่าเอกสารการขายใด (เช่น, เด็ค, อีเมล, บัตรต่อสู้) ถูกใช้มากที่สุดในดีลที่ชนะ และแนะนำเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามอุตสาหกรรม, บุคลิกภาพ, และระยะของดีล
วิธีช่วยเหลือผู้นำการขาย:
- ขับเคลื่อนการสื่อสารที่มีผลกระทบสูงและสม่ำเสมอทั่วทั้งทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนโดยเน้นย้ำสิ่งที่ได้ผล
- แสดงช่องว่างของเนื้อหาตามขั้นตอน, กลุ่มเป้าหมาย, หรือกรณีการใช้งาน
- ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานในการค้นหาวัสดุที่เหมาะสม
5. สรุปข้อตกลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
เมื่อดีลเสร็จสิ้น (ชนะหรือแพ้) ผู้ช่วย AI จะตรวจสอบอีเมล, การโทร, บันทึก, และข้อมูล CRM เพื่อสร้างรายงานสรุปหลังการปิดดีลโดยอัตโนมัติ รายงานเหล่านี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำได้ดี, จุดที่ดีลล้มเหลว, และรูปแบบที่พบบ่อยในกระบวนการ
วิธีช่วยเหลือผู้นำการขาย:
- เร่งการวิเคราะห์การชนะ/แพ้
- ระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถทำซ้ำได้และสัญญาณเตือน
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการโค้ชและการฝึกอบรมอย่างชาญฉลาด
- สร้างวงจรป้อนกลับระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิตภัณฑ์
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของผู้ช่วยผู้บริหารด้าน AI สำหรับผู้นำฝ่ายขาย
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เกี่ยวกับ เวลา ความแม่นยำ และผลกระทบ
นี่คือตัวชี้วัดจริงที่ผู้นำฝ่ายขายใช้เพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของ AI ผู้ช่วยของคุณ:
|เมตริก
|คำถามสำคัญ
|เวลาที่ประหยัดได้จากการจัดการเอกสาร
|ตัวแทนและผู้นำใช้เวลาในการอัปเดต CRM หรือสร้างรายงานน้อยลงหรือไม่?
|ความแม่นยำในการพยากรณ์
|การคาดการณ์ของคุณใกล้เคียงกับรายได้จริงหรือไม่?
|อัตราการขาย
|ดีลกำลังเคลื่อนผ่านกระบวนการเร็วขึ้นหรือไม่?
|ประสิทธิผลของการโค้ช
|พนักงานขายที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานกำลังพัฒนาตัวเองเร็วขึ้นหรือไม่ เนื่องจากได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล?
|อัตราการชนะ
|มีดีลที่ปิดการขายมากขึ้นเพราะความเสี่ยงถูกแจ้งเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ หรือไม่?
วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือ การวัดประสิทธิภาพปัจจุบัน ก่อนการดำเนินการ
ติดตามตัวชี้วัดเดิมอีกครั้งหลังจากนำไปใช้แล้ว 90 วัน ซึ่งจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำฝ่ายขายในการใช้ผู้ช่วย AI
การนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้นำฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด คุณจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับข้อมูลเชิงลึกมากกว่าสัญชาตญาณ และให้ความสำคัญกับข้อมูลมากกว่าการคาดเดา
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย ไม่ใช่เป็นเพียงรายการตรวจสอบ แต่เป็นวิธีการนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
🚧 เริ่มต้นด้วยความลึกมากกว่าความกว้าง: อย่าพยายามนำ AI ไปใช้กับทุกแง่มุมของบทบาทของคุณในทันที ให้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีผลกระทบสูงซึ่งคุณใช้เวลาอย่างมาก เช่น การเตรียมการประชุมคณะกรรมการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของคาดการณ์ หรือการสังเคราะห์แนวโน้มของท่อส่ง ให้เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานนั้นด้วย AI ก่อนที่จะขยายออกไป
🚧 ทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะประจำสัปดาห์ของคุณ: ปฏิบัติต่อผู้ช่วย AI ของคุณไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานระดับผู้บริหารของคุณ ก่อนการประชุมผู้นำ ให้ AI สรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโครงการหรือเน้นข้อตกลงที่มีความสำคัญในระดับคณะกรรมการ ก่อนการประชุม 1:1 กับ CRO หรือ CEO ให้ AI สร้างประเด็นการสนทนาหรือยกประเด็นความผิดปกติที่ควรแจ้งเตือน เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะการทำงานของคุณ คุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
🚧 ใช้ AI เพื่อเสริมความคมชัดในการตัดสินใจ: วางใจให้ผู้ช่วยของคุณทดสอบสมมติฐานของคุณภายใต้แรงกดดัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแนวโน้มประสิทธิภาพของทีมขาย การเปิดเผยความเสี่ยงของดีลที่เงียบงัน หรือการระบุค่าผิดปกติในแผนคาดการณ์ ให้ AI ทดสอบความคิดของคุณอย่างเข้มข้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
🚧 จัดสรรเวลาสำหรับการสะท้อนเชิงกลยุทธ์: ใช้ผู้ช่วย AI ของคุณเพื่อดึงรูปแบบที่เกิดขึ้นตามเวลา ขอให้มันเปรียบเทียบคุณภาพของงานในท่อส่งจากไตรมาสต่อไตรมาส หรือสรุปว่าดีลมักหยุดชะงักที่ไหนบ่อยที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดสรรเวลา สนับสนุนทีมของคุณ หรือนำเสนอให้กับคณะกรรมการ
🚧 รักษาข้อมูลขาเข้าให้สะอาด: ผู้ช่วย AI ของคุณจะมีประสิทธิภาพได้เท่ากับข้อมูลที่มันเห็นเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล CRM ที่สะอาด บันทึกที่อัปเดตแล้ว และระบบที่เชื่อมต่อ (เช่น Slack, ปฏิทิน หรือเครื่องมือการตลาดทางอีเมล) เพื่อให้ผู้ช่วยของคุณสามารถให้ภาพรวมที่ครบถ้วนแก่คุณโดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือช่องว่าง
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขาย
การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายกำลังดำเนินไปเร็วกว่าที่หลายคนตระหนัก และการนำไปใช้ในปัจจุบันเป็นเพียงการบ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้เมื่อการดำเนินงานขาย, โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล, และการนำของผู้นำมาประสานกัน
Gartner คาดการณ์ว่า AI เชิงสร้างสรรค์แบบฝังตัวจะช่วยองค์กรขายแบบ B2B ลดเวลาในการหาลูกค้าเป้าหมายและเตรียมการประชุมลงมากกว่า 50% ภายในปี 2026 การเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวจะช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงกว่า
นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI จะพัฒนาจากตัวตรวจจับสัญญาณไปสู่เครื่องมือให้คำแนะนำ: เมื่อการเจรจาหยุดชะงัก พวกเขาอาจแนะนำข้อความที่ดีที่สุดถัดไป แนะนำให้ยกระดับการเจรจาไปยังหัวหน้าฝ่ายเทคนิค หรือแนะนำเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขายโดยอิงจากดีลที่ประสบความสำเร็จในลักษณะคล้ายคลึงกัน
เมื่อเวลาผ่านไป บางส่วนของเส้นทางการซื้ออาจถูกจัดการโดยอัตโนมัติ: การคัดกรองเบื้องต้น, การคัดเลือกเบื้องต้น, การติดต่อ, และการตอบกลับ. อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในกรณีนี้ การตัดสินใจที่มีมูลค่าสูงที่สุด เช่น การสร้างความสัมพันธ์, การต่อรองที่ซับซ้อน, และการจัดการความไว้วางใจ ยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ.
เราใช้คำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" แต่ในบทบาทของการขายและความสัมพันธ์ของเรา ไม่มีสิ่งใดในความสัมพันธ์นั้นควรจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น มันควรจะเป็นของจริง ดังนั้นวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ เราจะนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาใช้เพื่อช่วยให้ทีมบัญชีของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขาสามารถทุ่มเทกับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้มากขึ้น
ในการโค้ชและการพัฒนา ระบบ AI ในอนาคตอาจปรับเส้นทางการเติบโตให้เหมาะสมกับแต่ละตัวแทน โดยระบุจุดแข็ง ช่องว่าง และการแทรกแซงที่มุ่งเป้า ซึ่งจะเปลี่ยนการโค้ชจากการให้ข้อเสนอแนะย้อนหลังไปเป็นการให้คำแนะนำที่มองไปข้างหน้า
ตัวอย่างที่ชัดเจน:แผนก Hughes ของ EchoStarแสดงให้เห็นถึงพลังของ AI ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขายโดยใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure AI Foundry พวกเขาได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานจริง 12 รายการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการโทรขายอัตโนมัติ การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการบริการภาคสนาม นวัตกรรมเหล่านี้คาดว่าจะช่วยประหยัดเวลาทำงานได้มากกว่า 35,000 ชั่วโมง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 25% ซึ่งเน้นให้เห็นว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายและผลลัพธ์การฝึกอบรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
โดยสรุป อนาคตของผู้นำด้านการขายคือ การเสริมศักยภาพ ไม่เพียงแต่จากคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบอัจฉริยะที่สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ต้องการ
เครื่องมือพร้อมแล้ว ข้อมูลก็พร้อมแล้ว คำถามคือ: คุณพร้อมที่จะนำมันไปข้างหน้าหรือไม่?
ผู้นำด้านการขาย, สร้างสรรค์ใหม่ด้วย ClickUp AI
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ไม่ใช่แค่ "สิ่งที่มีไว้ก็ดี" อีกต่อไป พวกเขากำลังกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ต้องการขยายผลกระทบของตนโดยไม่ทำให้ตัวเองหมดไฟ
ClickUp AI โดดเด่นเพราะถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานของผู้นำการขายที่แท้จริง มันไม่ได้เพียงแค่ทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติหรือแสดงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังนำทุกอย่าง ทั้งกิจกรรมในกระบวนการขาย การมองเห็นการคาดการณ์ ประสิทธิภาพของตัวแทน และการจัดการงาน มารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ หรือดึงข้อมูลจากหลายระบบอีกต่อไป คุณจะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทีมและแหล่งรายได้ของคุณในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการทบทวนคณะกรรมการ, ดำเนินการประชุมติดตามงาน, หรือให้คำแนะนำแก่ทีมของคุณ, ClickUp จะมอบข้อมูลที่ถูกต้องไว้ในปลายนิ้วของคุณเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
หากคุณกำลังเป็นผู้นำองค์กรขายในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน AI ไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกได้ แต่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ช่วย AI ช่วยอัตโนมัติงานที่ใช้เวลามาก เช่น การอัปเดต CRM การเตรียมการประชุม และการตรวจสอบท่อการขาย ทำให้ผู้นำมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การโค้ช กลยุทธ์ และการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง
ใช่ แพลตฟอร์มเช่น Clari และ Salesforce Einstein ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้ช่วย AI สรุปสถานะของกระบวนการ, แจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยง, และเน้นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การตรวจสอบครั้งล่าสุด. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นและมีกลยุทธ์มากขึ้น โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารสเปรดชีตหรือรายงาน CRM.
เครื่องมืออย่าง ClickUp AI นำเสนอหนึ่งในโซลูชันที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับผู้นำด้านการขาย โดยผสานรวมการจัดการงาน การมองเห็นในกระบวนการขาย การคาดการณ์ และประสิทธิภาพของทีมไว้ในที่เดียว ตัวเลือกที่แข็งแกร่งอื่นๆ ได้แก่ Gong (สำหรับปัญญาในการสนทนา) Clari (สำหรับการคาดการณ์) และ Salesforce Einstein (สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ฝังใน CRM)
เครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลการโทร, กิจกรรมทางธุรกิจ, และประสิทธิภาพของตัวแทนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดที่ต้องการการสอนเสริม. แทนที่จะให้คำแนะนำที่ไม่ชัดเจน ผู้นำสามารถมอบการสอนเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลตามพฤติกรรมที่แท้จริง.
ใช่ แพลตฟอร์มชั้นนำส่วนใหญ่ รวมถึง ClickUp AI สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ชั้นนำ เช่น Salesforce, HubSpot และ Zoho ได้ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นระหว่างระบบและมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มระดับองค์กรปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น ClickUp มีสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้และถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด
ผู้ช่วยเสมือนจริง (EA) ของมนุษย์จะจัดการตารางเวลา การเดินทาง และการสนับสนุนด้านการบริหาร ผู้ช่วยเสมือนจริง (AI) ของผู้บริหารจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญต่อรายได้ เช่น การคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ และการติดตามผลการดำเนินงาน พวกเขาเสริมซึ่งกันและกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน