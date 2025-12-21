10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sococo สำหรับการร่วมมือทางทีมเสมือนจริงและการทำงานในสำนักงาน

SoSococo นำเสนอบริการสำนักงานเสมือนจริงสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน ช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จำนวนมากรายงานปัญหาทางเทคนิคและค่าใช้จ่ายที่สูง
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่าซึ่งให้:
- อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
- ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับทีมขนาดใหญ่
- การมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าและความรับผิดชอบของทีม
- คุณสมบัติเช่น กระดานไวท์บอร์ด, การแชร์หน้าจอ, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และห้องประชุมย่อย...
ดังนั้น คุณมาถูกที่แล้ว คู่มือนี้จะเน้นทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sococo เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Sococo?
หากคุณเป็นผู้ใช้ Sococo คุณอาจจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้:
- การนำทางที่สับสน: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การค้นหาเพื่อนร่วมงานหรือห้องต่างๆ อาจกลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่แออัดและรก
- การชะลอตัวของประสิทธิภาพ: Sococo อาจใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการสตรีมวิดีโอหลายรายการ แอปพลิเคชันบนมือถือจะแสดงผลได้เฉพาะในมุมมองรายการพื้นฐานเท่านั้น
- ปัญหาการขยายขนาด: องค์กรขนาดใหญ่อาจประสบปัญหาการจัดวางที่ซับซ้อนและประสิทธิภาพที่ช้าลงระหว่างการแชร์หน้าจอหรือการประชุมทางวิดีโอ
- การขาดการจัดการงาน: Sococo ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการจัดการงาน เป้าหมาย หรือกระบวนการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เกือบ67% ของพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรายงานว่าพวกเขาทำงานจากระยะไกล นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนพนักงานทำงานจากระยะไกลสูงที่สุดอย่างชัดเจน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sococo ในพริบตา
ก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจทางเลือกแต่ละตัวสำหรับ Sococo นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัว ขนาดทีมที่เหมาะ และราคา ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการสร้างสำนักงานเสมือนจริง จัดกิจกรรมออนไลน์ หรือเพียงแค่ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้จากระยะไกล ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณไว้ให้เลือกใช้
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ClickUp Brain, ตัวแทน AI ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ราบรื่น, มุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน สร้าง AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
|สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการบริหารโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และการร่วมมือข้ามสายงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แทนด์เด็ม
|การสื่อสารเสียง/วิดีโอแบบเรียลไทม์, การแชร์หน้าจอ, โหมดการทำงานร่วมกัน, ตัวบ่งชี้สถานะ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ทำงานทางไกลซึ่งให้ความสำคัญกับการสนทนาด้วยเสียง/วิดีโอแบบฉับพลันและการมีอยู่แบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมืออย่างคล่องตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือน
|คูมอสเปซ
|แพลตฟอร์มสำนักงานเสมือนจริงพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง ห้องประชุมแบบโต้ตอบ และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
|ทีมที่กระจายตัว (5–100+) ในสภาพแวดล้อมด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือเอเจนซี่ ที่ต้องการประสบการณ์สำนักงานเสมือนจริงแบบมีส่วนร่วมและสมจริง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/ผู้ใช้/เดือน
|ทีมโฟลว์
|เสียงรอบทิศทาง, กระดานไวท์บอร์ดและเอกสารถาวร, ห้องลับ, แชร์หน้าจอหลายจอ, การผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|ทีมแบบไฮบริดและทำงานทางไกล (10–200 คน) ที่ต้องการสร้างบรรยากาศเสมือนอยู่ในสำนักงานจริง พร้อมพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|แชท, โทรวิดีโอ, แชร์ไฟล์, ช่องทาง, การผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างลึกซึ้ง, การสัมมนาออนไลน์สูงสุด 10,000 คน, ความปลอดภัยระดับองค์กร
|องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลซึ่งต้องการการสื่อสารที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับ Microsoft 365
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Slack
|การส่งข้อความตามช่องทาง, อุปสรรค, การเชื่อมต่อมากกว่า 2000 รายการ, ตัวสร้างกระบวนการทำงาน, การค้นหาที่ทรงพลัง, การแชร์ไฟล์
|สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่รวดเร็วผ่านช่องทางเฉพาะและการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75/ผู้ใช้/เดือน
|ซูม
|การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง, ห้องย่อย, การจัดสัมมนาออนไลน์, การแชร์หน้าจอ, และผู้ช่วยประชุมด้วย AI
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการประชุมทางวิดีโอ, การสัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมเสมือนจริงที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.33/ผู้ใช้/เดือน
|คอนเน็กทีม
|การติดตามเวลา, การจัดตารางกะ, การอัปเดตงาน, ฟีดข่าวภายใน, การติดตามตำแหน่ง, เครื่องมือ HR, โมดูลการฝึกอบรม
|บริษัทบริการภาคสนาม, ค้าปลีก, การบริการ, และทีมโลจิสติกส์ที่บริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือพนักงานเคลื่อนที่ในปริมาณมาก
|ทดลองใช้ฟรี, แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|ซิสโก้ เวบเอ็กซ์
|การประชุมทางวิดีโอ (HD), การโทร, การสัมมนาออนไลน์, การเขียนกระดาน, การสำรวจความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์, การส่งข้อความแบบต่อเนื่อง, การทำงานร่วมกันด้วย AI, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
|องค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอขั้นสูง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Google Workspace
|Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar, การเชื่อมต่อกับตลาดแอปกว่า 5000+, การควบคุมผู้ดูแลระบบที่แข็งแกร่ง, การปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีมการศึกษาที่ต้องการชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการพร้อมเครื่องมือการจัดการและการทำงานร่วมกันที่ง่าย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sococo ที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างสำนักงานเสมือนจริง, จัดกิจกรรมออนไลน์, หรือเพียงแค่ให้ทีมระยะไกลของคุณอยู่ด้วยกัน, ก็มีเครื่องมือสำหรับทุกความต้องการของคุณ
มาดูกันให้ละเอียดว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้าง
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มรวมสำหรับงานและการทำงานร่วมกัน)
บางทีมอาจย้ายออกจากแนวคิดสำนักงานเสมือนจริงของ Sococo เพราะพวกเขากำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เข้าสู่ClickUp นี่คือConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมเอาการร่วมมือ, การจัดการงาน, การจัดการโครงการ, การแชท, และ Agents ไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI
เมื่อทีมที่ทำงานระยะไกลทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว งานมักจะถูกแบ่งแยกออกไปในเครื่องมือต่าง ๆ หน้าต่างแชท เอกสาร อีเมล และระบบโฆษณาที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ผลลัพธ์คือทีมต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับแอป ค้นหาบริบท และต่อสู้กับข้อมูลที่แยกส่วน ในขณะที่องค์กรต้องเผชิญกับการสูญเสียประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
ClickUp ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายนี้ด้วยการรวมเครื่องมือที่ทีมระยะไกลใช้จริงในแต่ละวันเข้าไว้ด้วยกัน
ดังนั้น แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Sococo สำหรับการมีตัวตนเสมือน Slack สำหรับการแชท เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับงาน และ Google Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน ทุกอย่างถูกรวมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือพลังของการรวมศูนย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยเหตุนี้ มาสำรวจคุณสมบัติแต่ละอย่างของ ClickUp กัน:
แชทและวิดีโอคอลที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
วันนี้ การสื่อสารที่ราบรื่นคือกระดูกสันหลังของทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยClickUp Chatคุณจะไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือสื่อสารอีกต่อไป การแชทคืออนาคตของการทำงานอย่างแท้จริง
นี่เป็นเพราะการสนทนา งาน และโครงการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกัน—แต่ยังหลอมรวมเข้าด้วยกัน คุณสามารถสื่อสารกับทีมของคุณผ่านช่องทางหรือข้อความโดยตรง สร้างงานจากข้อความแชท ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปหัวข้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
หรือหากคุณต้องการติดตามวิดีโอ ClickUp SyncUps ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการเช็คอินที่รวดเร็วและมีโครงสร้างภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และบันทึกการตัดสินใจต่างๆ ได้ทั้งหมดภายในเซสชัน SyncUp (ซึ่งคุณสามารถเริ่มได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในหน้าต่างแชทของคุณ)!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วิดีโอแบบอะซิงโครนัสมักจะง่ายขึ้นเมื่อทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลาClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณได้โดยตรงจากภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายเท่านั้น เพิ่มคำอธิบายประกอบเนื้อหา และแชร์วิดีโอที่ได้ได้อย่างง่ายดาย
การจัดการโครงการที่ทรงพลังและบูรณาการ
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp นั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมเสมือนจริงเนื่องจากสามารถปรับแต่งให้เข้ากับทุกสไตล์การทำงานได้ นี่คือบางส่วนที่ทำให้การทำงานแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่าย:
- ClickUp Whiteboards: ใช้ผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด, การวางแผนงาน, และการมองเห็นภาพรวมของไอเดียร่วมกัน แปลงโน้ตติดผนังและแผนผังให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรง และเชื่อมโยงไวท์บอร์ดกับเอกสารหรืองานเพื่อแบ่งปันความรู้ได้อย่างราบรื่น
- ClickUp Docs: สร้างและทำงานร่วมกันในวาระการประชุม วิกิของบริษัท SOP และสรุปโครงการ ใช้การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และหน้าซ้อน พร้อมกับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย
- ClickUp Automations: อัตโนมัติกระบวนการทำงานประจำ เช่น การมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการแจ้งเตือน ด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ ปรับการดำเนินการตามการอัปเดตงาน วันที่ครบกำหนด หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ทีมเสมือนของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- แดชบอร์ด ClickUp: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อแสดงภาพรวมของปริมาณงาน ความคืบหน้าของโครงการ การติดตามเวลา และตัวชี้วัดสำคัญแบบเรียลไทม์ ใช้วิดเจ็ตสำหรับงาน เป้าหมาย สปรินต์ และอื่นๆ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์Collaboration Detection ของ ClickUpเพื่อดูตัวบ่งชี้การพิมพ์แบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนการแก้ไขสด และการอัปเดตทันทีเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังทำงานในภารกิจหรือเอกสารเดียวกัน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลหลีกเลี่ยงการแก้ไขทับซ้อนและรักษาความสอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์
เปลี่ยนการทำงานทางไกลด้วยAI
ClickUp Brainคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันทางไกลฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น ด้วย Brain คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกัน รับคำแนะนำ สรุปโดยทันที วิจัยภายนอก และทุกสิ่งที่ LLM เต็มรูปแบบสามารถทำได้
- สรุปบันทึกการประชุม, การอัปเดตโครงการ, และเอกสารได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
- สร้างรายการดำเนินการและงานติดตามผลโดยอัตโนมัติจากการสนทนาหรือความคิดเห็น ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ค้นหาคำตอบและไฟล์จากทุกแอปที่เชื่อมต่อของคุณ (เช่น Google Drive, Slack และ Notion) ได้ภายในไม่กี่วินาที
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตที่สะดวก
เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการงาน ตารางเวลา และลำดับความสำคัญจากทุกที่ได้อย่างง่ายดาย มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมระยะไกลมีความเป็นระเบียบ รับผิดชอบ และเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการขัดจังหวะทีมของคุณเพียงเพื่อจะรู้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่หรือไม่?ClickUp BrainGPTช่วยให้ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้การทำงานทางไกลช้าลงได้ นี่คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ช่วยให้คุณ:
- ค้นหาทุกสิ่ง ทุกที่: BrainGPT ค้นหาใน ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint และทุกสิ่งที่คุณเชื่อมต่อ
- ค้นหาเพื่อนร่วมทีมและงานของพวกเขาได้ทันที: ถาม "ใครกำลังทำงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่?" หรือ "ซาร่าว่างสำหรับการประสานงานสั้นๆ ไหม?" และ BrainGPT จะบอกคุณตามการมอบหมายงานปัจจุบัน, ตารางเวลา, และการอัปเดตสถานะ
- การประสานงานด้วยเสียง: ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อมอบหมายงาน ตรวจสอบสถานะโครงการ หรืออัปเดตข้อมูลกับทีมของคุณขณะไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน พนักงานที่ทำงานระยะไกลสามารถเชื่อมต่อและประสานงานได้โดยไม่ต้องใช้มือ ระหว่างการประชุมหรือขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการประชุมอัตโนมัติ: คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกการประชุม!ClickUp AI Notetakerให้สรุปหลังการประชุม เปลี่ยนทุกประเด็นที่สามารถดำเนินการได้จากบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นงาน และยังมีบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ครบถ้วนสำหรับสมาชิกในทีม
- ซิงค์เครื่องมือโปรดของคุณ: เชื่อมต่อ Zoom, Outlook, Google Drive และอื่นๆ กับClickUp Integrationsเพื่อให้การอัปเดต ไฟล์ และการประชุมทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- เข้าร่วมการโทรด่วน: เริ่มการสนทนาเสียงหรือวิดีโอ SyncUp ได้โดยตรงภายใน ClickUp Chat เพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัดอย่างรวดเร็วและรักษาบริบทให้ครบถ้วน
- กำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับสัปดาห์ของคุณ: ให้ClickUp Calendarแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานและการประชุมโดยอิงตามความพร้อมของทีมและกำหนดเวลาของคุณ
- เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน: กำหนดความคาดหวังอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารใน ClickUp ที่ระบุว่าจะแชร์อะไร เมื่อไร และกับใคร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อและกลายเป็นเครื่องมือที่เราเลือกใช้สำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการระยะยาว ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ — เราสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการสร้างแดชบอร์ด, อัตโนมัติภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำ, และผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive ได้ช่วยประหยัดเวลาของเราไปมากมาย อินเตอร์เฟซของผู้ใช้ก็สะอาดและง่ายต่อการนำทางเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อและกลายเป็นตัวเลือกหลักของเราในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการระยะยาว ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการ — เราสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการสร้างแดชบอร์ด, อัตโนมัติภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำ, และผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive ได้ช่วยประหยัดเวลาของเราไปมากมาย อินเตอร์เฟซของผู้ใช้ก็สะอาดและง่ายต่อการนำทางเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ClickUp AI-powered Calendar ที่รวมงาน กิจกรรม และความพร้อมของทีมไว้ในแดชบอร์ดอัจฉริยะเดียว คล้ายกับ Sococo ที่สร้างพื้นที่ร่วมกันโดยใช้เวลามาเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้ภาพอวตาร
2. Tandem (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมแบบฉับพลันและการทำงานร่วมกันทางไกลที่ราบรื่น)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ส่งเสริมการระดมความคิดแบบฉับพลันและการสนทนาอย่างกะทันหัน Tandem เป็นตัวเลือกที่ดี คุณสามารถดูสถานะการออนไลน์ของเพื่อนร่วมทีมและเริ่มการสนทนาได้ด้วยการคลิกผ่านฟีเจอร์ 'Wave & Talk' หรือ 'แจ้งเตือนเมื่อว่าง'
คุณจะได้รับพื้นที่การทำงานร่วมกันที่มีโครงสร้าง เช่น โต๊ะและห้อง รวมถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เช่น การแชร์หน้าจอแบบทันที เคอร์เซอร์ร่วม และการควบคุมหน้าจอจากระยะไกล เครื่องมือนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub และอื่นๆ เพื่อขยายการทำงานร่วมกันภายในแอป
อย่างไรก็ตาม การผสานการทำงานเหล่านี้หมายความว่าคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลโครงการจริง แม้ว่าการสนทนาจะเกิดขึ้นใน Tandem แต่การทำงานติดตามผลและเอกสารต่างๆ ยังคงอยู่ในที่อื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tandem
- จำลองห้องประชุมจริงด้วยห้อง Tandem (หรือที่เรียกว่าช่องเสียง) ที่ใครก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยจะเชื่อมต่อคุณกับเสียงของทุกคนในห้องนั้นโดยอัตโนมัติ
- อนุญาตให้ผู้ใช้มือถือและแขกภายนอกเข้าร่วมผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน
- เพิ่มตัวจับเวลา, วาระการประชุม, แบบสำรวจความคิดเห็น และแม้กระทั่งเพลงสำหรับการสนทนาที่มีชีวิตชีวา
ข้อจำกัดของระบบทำงานแบบต่อเนื่อง
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด เช่นระบบการจัดการงานหรือการติดตามโครงการที่ติดตั้งไว้ในตัว
การกำหนดราคาแบบต่อเนื่อง
- ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $59/เดือน
- ทีมขนาดกลาง: $119/เดือน
- ทีมขนาดใหญ่: $449/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวแบบต่อเนื่อง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tandem อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจาก Capterra ของ :
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมฟังก์ชันหลายอย่างไว้ในโปรแกรมเดียว
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมฟังก์ชันหลายอย่างไว้ในโปรแกรมเดียว
📮 ClickUp Insight: เกือบ 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าขั้นตอนเพิ่มเติมที่ใหญ่ที่สุดที่การแชทเพิ่มเข้ามาคือการย้ายงานไปยังเครื่องมืออื่นด้วยตนเอง อีก 20% ใช้เวลาในการอ่านข้อความซ้ำเพื่อหาสิ่งที่ต้องดำเนินการจริง การขัดจังหวะเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สะสมขึ้นเรื่อยๆ เพราะการส่งต่อแต่ละครั้งเป็นการรั่วไหลเล็กๆ ของเวลา พลังงาน และความชัดเจน ClickUp แทนที่การแข่งขันผลัดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ภายในClickUp Chat หัวข้อสนทนาของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้ทันที คุณไม่ต้องเสียจังหวะในการย้ายบริบทเพราะ Converged AI Workspace ของ ClickUp จะเก็บทุกอย่างไว้ให้คุณอย่างครบถ้วน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งในการทำงานระยะไกลที่ยั่งยืน
3. Kumospace (ดีที่สุดสำหรับสำนักงานเสมือนจริงที่สมจริงและการมีส่วนร่วมของทีม)
Kumospace มอบเวอร์ชันดิจิทัลของสำนักงานจริงของคุณในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสไตล์วิดีโอเกม—สำนักงานที่มีโต๊ะกาแฟ, เลานจ์, การตกแต่งตามความต้องการ, และห้องตามธีม
ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมผ่านการโทรด้วยวิดีโอและการแชท ทำงานร่วมกันในเอกสาร สร้างไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง และแม้กระทั่งเล่นเกมแบบโต้ตอบได้ ดังนั้น คุณไม่ได้เพียงแค่ประชุมเท่านั้น แต่ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กร แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
เมื่อจัดการประชุมแบบฉับพลัน ระบบของ Kumospace รองรับการแชร์หน้าจอพร้อมกัน การนำเสนอโดยผู้ใช้หลายคน และการควบคุมการนำเสนอที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เช่นการยกมือและการบันทึกการประชุมในตัว เพื่อให้มั่นใจถึงความชัดเจนและความรับผิดชอบในระหว่างการสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kumospace
- สร้างสำนักงานใหญ่เสมือนสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันของทีม และจัดงานเสมือนจริงรวมถึงสัมมนาออนไลน์ระดับออกอากาศ
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการควบคุมของผู้ดูแลระบบ, ระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO), และการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงตามความต้องการ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของทีม การมีส่วนร่วม และรูปแบบการใช้งานผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Kumospace
- คุณภาพของวิดีโอและเสียงอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
ราคาของ Kumospace
- ฟรี
- ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kumospace
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kumospace อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซของ Kumospace มีความใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้การเปลี่ยนจากการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นการประชุมเสมือนจริงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่และเพิ่มองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น เพลงและเกม ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ให้สนุกสนานและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น
อินเทอร์เฟซของ Kumospace ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก ทำให้การเปลี่ยนจากการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นการประชุมเสมือนจริงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่และเพิ่มองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น เพลงและเกม ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ให้สนุกสนานและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นอีกด้วย
🎥 รับชม: เบื่อกับการจัดการแชท เอกสาร และการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุดในห้าแอปที่แตกต่างกันหรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ใช่ทำให้สมาธิของคุณแตกกระจาย
นี่คือสิ่งที่เราจะครอบคลุม 👇
✅ แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบไฮบริด✅ การแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์, กระดานไวท์บอร์ด, และการติดตามงาน✅ วิธีที่ ClickUp แทนที่เครื่องมือห้าตัวในหนึ่งเดียวเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น
4. Teamflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองบรรยากาศออฟฟิศจริงในทีมระยะไกล)
Teamflow's interactive 2D or 3D layout ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่เสมือนจริงได้ด้วยตัวเอง ด้วยห้อง, โต๊ะ, เฟอร์นิเจอร์, โซน, และแม้กระทั่งตัวละครส่วนตัวของคุณเอง. เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ เช่น ระบบเสียงตามตำแหน่ง, เบราว์เซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้หลายคน, และการเข้าถึงผ่านมือถือ, ทำให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างสมจริง.
ไฟล์และเอกสารจาก Google Docs, Trello, Notion, Figma และแพลตฟอร์มอื่น ๆ สามารถฝังได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน
เครื่องมือนี้ยังมีโหมดพื้นที่ขายเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับ SDR ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการการสนทนาสด การติดตามการทำงานของเพื่อนร่วมงาน การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และการเฉลิมฉลองเสมือนจริงได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการขาย เช่น Aircall, Salesloft, Outreach เป็นต้น เพื่อการโค้ชชิ่งและการทำงานร่วมกันในการโทรสด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teamflow
- นำทางและควบคุมหน้าเว็บเดียวกันพร้อมกันด้วยการท่องเว็บแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงห้องส่วนตัวที่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวสำหรับการสนทนาที่เป็นความลับมากขึ้นหรือการพบปะแบบตัวต่อตัว
- เก็บรักษาเนื้อหาและรูปแบบใน Teamflow spaces และ rooms ไว้แม้ผู้ใช้จะออกจากระบบไปแล้วเพื่อความต่อเนื่องและบริบทที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของทีมโฟลว์
- ต้องการอินเทอร์เน็ตที่ดีและฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ราคาของ Teamflow
- ฟรี
- เมล็ดพันธุ์: $20 ต่อพนักงาน/เดือน
- ธุรกิจ: $30 ต่อพนักงาน/เดือน
คะแนนและรีวิวของทีมโฟลว์
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamflow อย่างไรบ้าง?
ทีมโฟลว์สร้างพื้นที่เสมือนจริงนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเราที่ทำงานทางไกลมีความยืดหยุ่นในการรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและทำงานได้ ฉันชอบความยืดหยุ่นในการออกแบบพื้นที่ตามที่เราต้องการและตกแต่งพื้นที่สำนักงานเสมือนจริงให้มีวิวสวยๆ และสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่พวกเราทุกคนชื่นชอบ
ทีมโฟลว์สร้างพื้นที่เสมือนจริงนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเราที่ทำงานจากระยะไกลมีความยืดหยุ่นในการรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและทำงานได้ ฉันชอบความยืดหยุ่นในการออกแบบพื้นที่ตามที่เราต้องการและตกแต่งพื้นที่สำนักงานเสมือนจริงให้มีวิวสวยๆ และสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่พวกเราทุกคนชื่นชอบ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Teamflow เพื่อการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ClickUpสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
5. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กรที่สามารถขยายได้)
Microsoft Teams เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงระหว่างทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบไฮบริด เปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 โดยผสานรวมการสื่อสาร การแชร์ไฟล์ การติดตามโครงการ และการเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ ไว้ในศูนย์กลางเดียว
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสัมมนาออนไลน์และการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 10,000 คนได้เช่นกัน ทีมส์มีหน้าตาที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น เช่น PowerPoint, Word, และ Excel
นอกจากนี้ ประสบการณ์การโทรผ่านวิดีโอมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การยกมือ, ห้องย่อย, การเบลอพื้นหลัง, และการแสดงปฏิกิริยาแบบสด ซึ่งถูกผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซการประชุมอย่างราบรื่นเพื่อประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยี Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) เพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรระหว่างการสนทนาเสียงและวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม รวมถึงช่องทางข้อความเฉพาะสำหรับการสนทนาที่มุ่งเน้นสำหรับโครงการเฉพาะ
- จัดโครงสร้างทีมและช่องทางตามแผนก โครงการ หรือหัวข้อ เพื่อให้การสนทนาและไฟล์ต่างๆ อยู่ในบริบทเสมอ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ตัวเลือกที่จำกัดเมื่อนำผู้ร่วมงานภายนอกเข้ามาใน Teams
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: 6.00 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (16,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
นี่คือ รีวิว G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Teams คือทุกอย่างถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว — การแชท การประชุม การแชร์ไฟล์ และแม้แต่แอปจากบุคคลที่สาม มันทำให้การทำงานร่วมกันในแต่ละวันง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมข้ามสายงาน ความสามารถในการเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างรวดเร็วหรือกำหนดการประชุมได้โดยตรงจากการแชทนั้นสะดวกมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Teams คือทุกอย่างถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว — การแชท การประชุม การแชร์ไฟล์ และแม้แต่แอปจากบุคคลที่สาม มันทำให้การทำงานร่วมกันในแต่ละวันง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมข้ามสายงาน ความสามารถในการเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างรวดเร็วหรือกำหนดการประชุมได้โดยตรงจากการแชทนั้นสะดวกมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่ทำงานแบบรีโมตทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง GitLab มีสมาชิกในทีมมากกว่า 2,000 คนในกว่า 60 ประเทศ—พิสูจน์ว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบรีโมตสามารถขยายใหญ่ได้มากกว่าสำนักงานใหญ่หลายแห่ง
6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ยืดหยุ่นและการผสานรวม)
คุณสามารถจำลองห้องเสมือนจริงของ Sococo ใน Slack ได้โดยใช้ช่องทางเฉพาะสำหรับการสื่อสารของทีม เช่น #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor สำหรับแผนกต่างๆ และ #project-alpha สำหรับการสนทนาเฉพาะโครงการ
จากนั้น มี Huddles ที่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกช่องทางหรือ DM สำหรับการโทรเสียงและวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอ สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วม/ออกจากห้องได้สบาย ๆ เหมือนกับการเดินเข้าไปในห้องสำนักงานเสมือนจริง คุณสามารถเพิ่มปฏิกิริยาอีโมจิเพื่อทำให้การสนทนาสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ได้
การผสานรวมนั้นง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar หรือ Outlook เพื่อติดตามตารางเวลาของทีมแบบเรียลไทม์ และเพิ่มไฟล์จาก Google Drive, Dropbox, Notion และอื่น ๆ ไปยังช่องทางที่เกี่ยวข้องได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนและใช้ข้อความที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งการสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- ผสานการทำงานกับระบบไฟล์เช่น Google Drive, เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp, หรือแม้กระทั่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเช่น GitHub
- อัตโนมัติการทำงานและกระบวนการที่เป็นกิจวัตรผ่านตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack เช่น การส่งข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่ การกรอกแบบฟอร์ม การสร้างกระบวนการอนุมัติ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Slack
- ด้วยช่องทางมากมายและการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง การเสียสมาธิหรือพลาดข้อความสำคัญท่ามกลางความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นได้ง่าย
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (24,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไร?
Slack ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากจริงๆ ในวิธีการทำงานร่วมกันของทีมเรา มันใช้งานง่ายมากและช่วยให้เราเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือทำงานจากระยะไกล แทนที่จะต้องค้นหาอีเมล เราสามารถแชทอย่างรวดเร็ว แชร์ไฟล์ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
Slack ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากจริงๆ ในวิธีการทำงานร่วมกันของทีมเรา มันใช้งานง่ายมากและช่วยให้เราเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือทำงานจากระยะไกล แทนที่จะต้องค้นหาอีเมล เราสามารถแชทอย่างรวดเร็ว แชร์ไฟล์ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ในการแชททีม
7. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)
ไม่ว่าคุณจะจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ การประชุมสั้นๆ หรือแฮปปี้อาวร์ออนไลน์กับเพื่อนๆ Zoom ก็เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ Zoom รวมเครื่องมือสื่อสารหลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เช่น การประชุมผ่านวิดีโอ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับการทำงานเป็นทีม การนัดหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส Zoom Clips ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแชร์ข้อความวิดีโอหรือการบันทึกหน้าจอได้ Zoom Docs ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์พร้อมประวัติเวอร์ชันและความคิดเห็น และเพื่อไม่ให้พลาดโอกาส Zoom Whiteboard ยังมอบผืนผ้าใบเสมือนสำหรับการระดมความคิดและวางแผนกับทีมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม Zoom ยังขาดความสามารถในการจัดการโครงการในตัว ทีมต่างๆ มักต้องถ่ายโอนการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการจาก Zoom ไปยังเครื่องมือจัดการโครงการด้วยตนเองซึ่งนำไปสู่การสลับบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- สรุปเนื้อหาการประชุม, หัวข้ออีเมล, และการสนทนาทางแชทด้วย Zoom AI Companion
- แบ่งการประชุมของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการสนทนาหรือเวิร์กช็อปที่เน้นประเด็นเฉพาะ โดยใช้ห้องย่อยของ Zoom
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ClickUp ระบบการจัดการการเรียนรู้ เช่น Moodle และ Canvas และแอปปฏิทิน เช่น Google Calendar และ Outlook
ข้อจำกัดของ Zoom
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตอบกลับแบบมีหัวข้อและการจัดการไฟล์ ทำให้ยากต่อการติดตามลิงก์ที่แชร์และข้อความสำคัญ
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $21.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (54,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Zoom Workplace คือการผสานรวมการประชุมทางวิดีโอ, การแชท, กระดานไวท์บอร์ด, และการแชร์ไฟล์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างราบรื่น คุณภาพของวิดีโอและเสียงดีอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ฉันยังชอบฟีเจอร์ห้องย่อยและเว็บสัมมนา ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Zoom Workplace คือการผสานรวมการประชุมทางวิดีโอ, การแชท, กระดานไวท์บอร์ด, และการแชร์ไฟล์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างราบรื่น คุณภาพของวิดีโอและเสียงดีอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ฉันยังชอบฟีเจอร์ห้องแยกย่อยและเว็บสัมมนา ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับการประชุมภายในและภายนอกองค์กร
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom
8. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของพนักงานแนวหน้าและพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน)
แม้ว่า Connecteam จะไม่มีระบบเสียงเชิงพื้นที่หรือการโทรผ่านวิดีโอแบบห้องเหมือนกับ Sococo แต่คุณยังสามารถสร้างกลุ่มหรือแชทเฉพาะสำหรับแผนก โครงการ หรือพื้นที่สังคมได้ ฟีดประกาศเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายบริหารสามารถแชร์ข้อความจาก CEO หรือข่าวสารประจำวันในออฟฟิศ และไดเรกทอรีพนักงานจะแสดงว่าใครอยู่ในทีม ตำแหน่งหน้าที่ และวิธีการติดต่อ
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติการติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาเข้า/ออก หรือทำเครื่องหมายกะการทำงานได้ ทำให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำงาน อยู่พัก หรือไม่อยู่ในกะ คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตงานได้ ทำให้ทุกคนทราบถึงกิจกรรมของทีมในเวลาจริง
Connecteam รวมเครื่องมือการจัดตารางเวลาสำหรับการวางแผนกะ, โมดูลการฝึกอบรมสำหรับการปฐมนิเทศและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นสำคัญซึ่งทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดทั้งวัน แพลตฟอร์มนี้รวมการจัดการกำลังคนกับการสื่อสารของทีมไว้ในแอปเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ฝังลิงก์ Zoom, Teams หรือ Google Meet ลงในแชทหรือกิจกรรมเพื่อการประชุมวิดีโอแบบคลิกเดียว
- สร้างศูนย์กลางเอกสารและฐานความรู้เพื่อจัดเก็บนโยบายบริษัท, SOPs, และไฟล์โครงการเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- สร้างรายงานอัตโนมัติ เช่น ใบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน การเกินขีดจำกัดรายวัน การขาดงาน และการไม่มาทำงาน
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ตัวเลือกการปรับแต่งโดยรวมน้อยลง (มุมมอง/เทมเพลต/สถานะน้อยลง) และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ราคาของ Connecteam
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: $35/เดือน
- ขั้นสูง: $59/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,380+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Connecteam คือความใช้งานง่ายและความครบครันในตัวเดียว แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดการตารางเวลา การติดตามเวลา และการสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยไม่ต้องสลับใช้หลายแอป ฉันชอบเป็นพิเศษที่พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย ขอลาหยุด และรับข่าวสารอัปเดตของบริษัทผ่านฟีดข่าวของบริษัท
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Connecteam คือความใช้งานง่ายและเป็นระบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดการตารางเวลา ติดตามเวลา และสื่อสารกับทีมเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยไม่ต้องสลับใช้หลายแอป ฉันชอบเป็นพิเศษที่พนักงานสามารถลงเวลาเข้า/ออกงานผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ขอลาหยุด และรับข่าวสารอัปเดตของบริษัทผ่านฟีดข่าวของบริษัท
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Connecteam
📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทุกประเภทของทีม: ทำงานทางไกล, ไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ด้วยClickUp Chat และความคิดเห็นที่มอบหมาย ทีมงานสามารถแชร์การอัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Docs และ ClickUp Whiteboards มอบหมายงานโดยตรงจากความคิดเห็น และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
9. Cisco Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัยระดับองค์กร)
Webex โดย Cisco เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์ แต่ได้เพิ่มเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรหลากหลายประเภทในภายหลัง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Webex Calling และ Webex Meetings การประชุมใน Cisco จัดขึ้นในรูปแบบวิดีโอและเสียงความคมชัดสูง (HD) สำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน
มีหลายวิธีในการเข้าร่วม รวมถึงการโทรเข้าโดยตรง, VOIP, หรือการรับสายจากผู้จัดประชุม Webex ยังสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินหลายประเภท เช่น Google ทำให้การจัดตารางประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งด้านที่ Cisco Webex โดดเด่น การประชุมบนคลาวด์ทั้งหมดได้รับการเข้ารหัส และคุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านสำหรับการประชุมและล็อคห้องได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถอดความแบบเรียลไทม์ สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ และการตัดเสียงรบกวน เพื่อยกระดับคุณภาพการประชุม
แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กร, การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของ Cisco ที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- ใช้ Webex Spaces (แชทกลุ่มแบบถาวร) เพื่อแทนหน่วยงาน โครงการ หรือพื้นที่สังคม
- เพิ่มไฟล์สำคัญ, กระดานไวท์บอร์ด, หรือ ลิงก์ เป็นแท็บในแต่ละพื้นที่เพื่อทำหน้าที่เป็น 'ชั้นวางทรัพยากร' สำหรับห้องนั้น
- เปิดห้องประชุม Webex ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นห้องพักเสมือนที่เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าร่วมได้อย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- แม้ว่า Webex จะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้หลายคนพบว่าอินเทอร์เฟซของมันไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Zoom หรือ Microsoft Teams
ราคาของ Cisco Webex
- ฟรี
- Webex Meet: $14.50/ผู้ใช้/เดือน
- Webex Suite: $25/ผู้ใช้/เดือน
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 3/5 (20,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cisco Webex อย่างไร?
นี่คือ รีวิว G2:
ฉันชอบที่ webex ทำให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกราบรื่นด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงที่คมชัด มันทำให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกเหมือนการสนทนาแบบตัวต่อตัว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและการแชร์ไฟล์ทันที ทำให้การระดมความคิดเป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ฉันชอบที่ webex ทำให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกราบรื่นด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงที่คมชัด มันทำให้การประชุมเสมือนจริงรู้สึกเหมือนการสนทนาแบบตัวต่อตัว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและการแชร์ไฟล์ทันที ทำให้การระดมความคิดเป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
🧐 คุณทราบหรือไม่? รายงานGallup's State of the Global Workplaceพบว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเต็มรูปแบบรายงานการมีส่วนร่วมสูงสุด (31%) เมื่อเทียบกับ 23% ของพนักงานแบบไฮบริด และเพียง 19% ของพนักงานที่ทำงานในสถานที่เท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Webex
10. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
หากคุณทำงานทางไกล คุณอาจใช้แอปพลิเคชันที่ผสานรวมของ Google Workspace ไปแล้วสองสามตัว เช่น Gmail, Drive, Calendar, Meet เป็นต้น นี่คือชุดของแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
Google Workspace มอบเครื่องมือสื่อสารและการประชุมแบบทันทีที่จำลองการโต้ตอบแบบ "drop-in" ของ Sococo เช่น Google Meet สำหรับการประชุมวิดีโอแบบฉับพลันโดยตรงจาก Chat, Calendar หรือ Gmail ฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เช่น ชั่วโมงทำงานใน Google Calendar และตัวบ่งชี้สถานะการใช้งาน (กำลังใช้งาน, ไม่อยู่, และห้ามรบกวน) ใน Google Chat ช่วยให้สมาชิกในทีมเห็นสถานะและการพร้อมใช้งานของกันและกัน
นอกจากนี้ Google Docs, Sheets และ Slides ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการระดมความคิดหรือการวางแผนโครงการ คุณสามารถผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น ClickUp ได้โดยตรงภายใน Gmail/Chat เพื่อเชื่อมต่อการจัดการงานกับการสื่อสารของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดของบริษัท, SOPs, และนโยบายในโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้าง และใช้ไดร์ฟที่แชร์สำหรับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้งานอยู่ในที่เดียว
- แชร์เมื่อคุณออนไลน์หรืออยู่ในโหมดโฟกัส เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบอย่างรวดเร็วว่าพวกเขาสามารถเริ่มการสนทนาได้หรือไม่
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการติดตามการแก้ไข ความคิดเห็น และประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ในฐานะชุดโปรแกรมที่ทำงานบนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ Google Workspace จึงต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเป็นอย่างมาก หากไม่มีการเชื่อมต่อดังกล่าว การเข้าถึงไฟล์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้
ราคาของ Google Workspace
- เริ่มต้น: $8. 40 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $16.80 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บวก: $26.40 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามการตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (43,601 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,316 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace ว่าอย่างไร?
นี่คือรีวิว G2:
Google Workspace โดดเด่นมากในเรื่องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานในเอกสารหรือชีตพร้อมกันได้ และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกคนแบบสด ๆ การมี Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, Meet และแชทอยู่รวมกันในที่เดียว หมายความว่าฉันไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไป ทุกอย่างอยู่แค่คลิกเดียว
Google Workspace โดดเด่นมากในเรื่องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานในเอกสารหรือชีตเดียวกันได้พร้อมกัน และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกคนแบบสด ๆ การมี Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, Meet และแชทอยู่รวมกันในที่เดียว หมายความว่าฉันไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไป ทุกอย่างอยู่แค่คลิกเดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Meet
ยกระดับการทำงานร่วมกันเสมือนจริงของคุณด้วย ClickUp
นี่คือมัน: เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณในวันนี้
ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับ UI ที่สะอาดตา ล็อบบี้ที่ขับเคลื่อนด้วยอวตาร หรือศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง ก็มีแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณอยู่แล้ว แต่มีเพียงไม่กี่แพลตฟอร์มเท่านั้นที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว
นั่นคือเหตุผลที่ClickUpกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด มันมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จำเป็นในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันทางไกลกับทีมของคุณให้ราบรื่น หากคุณพร้อมที่จะรวมเครื่องมือทั้งหมดไว้ในที่เดียวและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับคุณ
