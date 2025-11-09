ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Setmore สำหรับการนัดหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น (2025)

การจองประชุมไม่ควรรู้สึกเหมือนการเจรจาสันติภาพโลก หากระบบปัจจุบันของคุณรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นจุดเริ่มต้น อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง Setmore ได้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บางทีคุณอาจต้องการการควบคุมที่มากขึ้น การผสานรวมที่ชาญฉลาดขึ้น หรือประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ ทางเลือกบางตัวช่วยให้คุณซิงค์ปฏิทินหลายตัวข้ามทีมได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ สามารถทำการแจ้งเตือนและการยืนยันอัตโนมัติได้ บางตัวสามารถเปลี่ยนการจองให้กลายเป็นงานติดตามผลหรือผสานรวมกับระบบการชำระเงินได้โดยตรง
หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ของซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง เราจะช่วยคุณสำรวจเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การจองเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบ
ทางเลือกของ Setmore ในพริบตา
ลองดูทางเลือกยอดนิยมของ Setmore เหล่านี้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด และราคา
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการโครงการและการจัดตารางงานแบบครบวงจร, การทำงานอัตโนมัติของงาน, เอกสาร และการอนุมัติ
|ทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการจัดการโครงการในที่เดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Calendly
|ลิงก์การจองอัจฉริยะ, การเชื่อมต่อกับ Google/Outlook, การจัดตารางกลุ่ม, และการหมุนเวียน
|มืออาชีพและทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ง่ายผ่านลิงก์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ระบบนัดหมาย Acuity
|แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเอง, การซิงค์ปฏิทิน, การจองด้วยตนเองของลูกค้า และการประมวลผลการชำระเงิน
|ผู้ให้บริการ, โค้ช, ที่ปรึกษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|วาการู
|การจองและระบบจุดขาย, การจัดการสมาชิก, เครื่องมือการตลาด, และการจ่ายเงินเดือน
|ร้านเสริมสวย, สปา, ธุรกิจสุขภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23.99 ต่อเดือน
|การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยม
|การจองออนไลน์, การชำระเงินแบบบูรณาการ, ระบบ POS, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการชำระเงิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|วาดเล่น
|การสำรวจความคิดเห็นกลุ่มสำหรับเวลาประชุม การติดตามความพร้อมใช้งาน และการซิงค์ปฏิทิน
|ทีมจัดตารางการประชุมกลุ่มอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
|วีซิต้า
|พอร์ทัลลูกค้า, CRM, ใบแจ้งหนี้, การเก็บเงิน, การจัดตารางออนไลน์
|ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ต้องการระบบการจัดการลูกค้าและการจอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|ไมโครซอฟต์ บุ๊คกิ้งส์
|การผสานรวมกับ Outlook และ Teams, การจัดตารางงานพนักงาน และหน้าการจองที่ปรับแต่งได้
|ธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft 365
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือน
|Mindbody
|การจองชั้นเรียนและการนัดหมาย, การจัดการสมาชิก, ชุดการตลาด
|สตูดิโอฟิตเนส, โรงยิม, ศูนย์โยคะ
|ราคาตามความต้องการ
|แอปโปйт
|นัดหมายไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ (Zoom, Stripe, Google Meet), และการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการ
|ทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการการจัดตารางเวลาอย่างง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|คุณสามารถจองได้
|หน้าการจองที่กำหนดเอง, การตรวจจับเขตเวลา, การแจ้งเตือน, และการจัดตารางเวลาของทีม
|ธุรกิจที่ให้บริการโดยมีประเภทการนัดหมายที่หลากหลาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Setmore?
แม้ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่แข็งแกร่งก็สามารถเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น สิ่งที่เริ่มต้นเป็นวิธีง่ายๆ ในการจองนัดหมายสามารถกลายเป็นคำเตือนที่พลาด การจองซ้อนทับ หรือการทำงานด้วยมือที่น่าเบื่อได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือขั้นสูงที่มอบมากกว่าการนัดหมายพื้นฐาน:
- การปรับแต่ง: หน้าการจอง, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานควรมีความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- การจัดการทีมและสถานที่: การจัดการหลายสถานที่, บุคลากร, หรือเซสชั่นกลุ่มสามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- การชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้: การชำระเงินแบบบูรณาการ การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง และการออกใบแจ้งหนี้ไม่ควรต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- การผสานรวม: การซิงค์ปฏิทิน ระบบ CRM หรือเครื่องมือวิดีโอควรมีการผสานรวม เพื่อลดภาระงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่แยกส่วน
- การมองเห็นและข้อมูลเชิงลึก: การติดตามแนวโน้มการจอง ประสิทธิภาพของพนักงาน หรือประวัติลูกค้าควรทำได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ประสบการณ์ของลูกค้า: หากไม่มีระบบการจองที่ราบรื่นหรือการอัปเดตอัตโนมัติ ลูกค้าอาจเผชิญกับความสับสน การยกเลิก หรือการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
- การอัปเดตด้วยตนเอง: การปรับตารางเวลา การจัดการการยกเลิก หรือการย้ายการจอง มักหมายถึงงานธุรการเพิ่มเติมที่ทำให้ทั้งทีมทำงานช้าลง
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Setmore ที่คุณควรใช้
กำลังมองหาวิธีจัดการระบบการจองที่ชาญฉลาดกว่าอยู่หรือไม่? เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Setmore ที่จะช่วยให้การนัดหมายของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของลูกค้า)
การจัดการนัดหมายมักรู้สึกเหมือนเป็นงานอีกอย่างหนึ่ง คุณต้องติดตามว่าใครต้องการเวลาของคุณ คุณว่างเมื่อไหร่ และภาระงานเหล่านั้นจะเข้ากับภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างไร การติดตามนัดหมายมักหมายถึงการใช้กระดาษโน้ตหรือเอกสารเพื่อให้ได้บริบททั้งหมดของการประชุม การจัดการปฏิทินที่ยุ่งเหยิง หรือการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
นั่นคือการขยายตัวของงานที่กำลังเกิดขึ้น และมันกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมและบริษัทต่างๆ
ClickUpใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยรวบรวมแอปงาน ข้อมูล การแชท และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มอบบริบท 100% ในทุกการโต้ตอบและสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในระบบที่เข้มงวด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดรูปร่างงานและปฏิทินได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญได้—ข้อมูลลูกค้า, บันทึกการเตรียม, ไฟล์แนบ, หรือขั้นตอนติดตามผล. มาดูกันว่าทำอย่างไร:
นี่คือเหตุผลที่ปฏิทินของ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Setmore
ClickUp Calendarนำรายละเอียดการนัดหมายทั้งหมดของคุณ รวมถึงบันทึก ข้อมูลลูกค้า และแท็กสถานะ มารวมไว้ในที่เดียว ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งาน คุณสามารถกำหนดสีให้กับกิจกรรม ตั้งค่าการนัดหมายซ้ำ หรือสลับมุมมองได้
- ClickUp Calendar จัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญของคุณ กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส และจัดเรียงงานใหม่เพื่อให้สมดุลระหว่างกำหนดส่งงานและประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
- มันสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอื่น ๆ ได้ โดยดึงข้อมูลการประชุมเข้ามาและให้คุณเข้าร่วมการโทรได้โดยตรงจากปฏิทิน
- มันให้บริการมุมมองรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน, ปฏิทินที่สามารถแชร์ได้, การซิงค์ระหว่างปฏิทิน (Google, Outlook), การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา, และเครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบตารางเวลาของทีม—ทั้งหมดนี้อยู่ในแอปเดียวกัน
🎥 รับชม: นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่สามารถทำให้การจัดการนัดหมายง่ายขึ้น
อีกวิธีหนึ่งที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาคือการใช้ClickUp Forms แทนที่จะต้องรวบรวมคำขอของลูกค้าผ่านอีเมลเตือนความจำที่กระจัดกระจายหรือการโทรที่พลาดไป คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมรายละเอียดการจองได้
แต่ละการส่งจะกลายเป็นงานในทันทีในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมด้วยข้อมูลที่คุณขอไว้ เช่น ช่วงเวลาที่ต้องการ หมายเหตุ หรือข้อกำหนดพิเศษ ทำให้การรับนัดหมายเป็นเรื่องง่ายและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าไม่มีคำขอใดถูกมองข้าม
ClickUp ทำให้การจัดการการติดตามและการอัปเดตงานเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Automations แทนที่จะติดตามงานแต่ละรายการด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งกฎเพื่อย้ายงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีเงื่อนไข เช่น ลูกค้าเลื่อนนัด ยกเลิก หรือส่งคำขอการนัดหมายใหม่
ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ หรือภารกิจเฉพาะได้ เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Notifications คุณจะทราบได้ทันทีเมื่อมีการอัปเดตภารกิจ สถานะเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อมีใครต้องการความสนใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดกลุ่มการนัดหมายประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน (เช่น การโทรกับลูกค้าในช่วงเช้า การประชุมภายในในช่วงบ่าย) การสลับบริบทเป็นสิ่งที่ทำให้พลังงานหมดไป
ClickUp Brainช่วยให้การสื่อสารของคุณเป็นระเบียบและสร้างงานได้รวดเร็วขึ้น คุณสามารถขอให้ Brain จัดตารางการประชุมกับลูกค้า ร่างข้อความถึงลูกค้า สรุปบันทึกการประชุม หรือแม้แต่เปลี่ยนข้อมูลที่คุณป้อนให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที
การเชื่อมต่อ ClickUpสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook และ Zoom ช่วยให้การประชุม การโทร และกำหนดเส้นตายของคุณซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบข้ามแพลตฟอร์ม การอัปเดตใดๆ ที่ทำใน ClickUp จะสะท้อนโดยอัตโนมัติในปฏิทินอื่นๆ ของคุณ สำหรับการประชุมเสมือนจริง การเชื่อมต่อ Zoom ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม หรือติดตามการโทรได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ของคุณ
⚡ ไลบรารีเทมเพลต:เทมเพลตสมุดนัดหมายของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดลูกค้าได้มากกว่าแค่เพียงวันที่และเวลา คุณสามารถเพิ่มบันทึก ติดตามการเลื่อนนัดหรือการยกเลิกด้วยแท็กสถานะที่กำหนดเอง และบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และเมืองได้โดยตรงในหน้าการจอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้—ตั้งแต่การดูปฏิทินอย่างรวดเร็วไปจนถึงแผนผังกระบวนการหรือแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลที่ส่งเข้ามา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามปริมาณงาน: รับภาพรวมแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมของทีม การจอง และไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันในเอกสาร: จัดเก็บและแชร์สัญญาของลูกค้า แนวทางปฏิบัติ หรือบันทึกต่าง ๆ ในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบจองของคุณ
- สร้างภาพกระบวนการทำงาน: แผนผังกระบวนการทำงานหรือเส้นทางการทำงานของลูกค้าได้อย่างชัดเจนบนClickUp Whiteboards
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น: รวบรวมการอัปเดตการนัดหมายและการสนทนากับลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat
- รวบรวมข้อมูลลูกค้า: บันทึกข้อมูลการจองหรือความต้องการของลูกค้าผ่านClickUp Forms ซึ่งจะซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ภาพรวมที่ดีของปริมาณงานและประสิทธิภาพของทีม แต่การสร้างรายงานที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากTrustRadius:
การจัดการงานสำหรับทั้งองค์กรนั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่แตกต่างกัน
💡 โบนัส: หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Setmore ที่ทำได้มากกว่าการจัดการตารางเวลาเพียงอย่างเดียวClickUp Brain MAX เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่น่าสนใจ
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์, เอกสาร, และไฟล์แนบ
- ใช้พูดเป็นข้อความเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณ และจองการประชุมด้วยเสียงของคุณ—ไม่ต้องใช้มือ สะดวกทุกที่
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว และใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
Brain MAX คือแอปพลิเคชันซูเปอร์เอไอสำหรับเดสก์ท็อปที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือเอไอที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างการประชุม มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาที่เรียบง่ายพร้อมการซิงค์ปฏิทินอัตโนมัติและการแจ้งเตือน)
Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับปฏิทินของคุณและแสดงให้ผู้อื่นเห็นเฉพาะเวลาที่คุณว่างเท่านั้น แพลตฟอร์มนี้จะตรวจสอบกับปฏิทิน Google, Outlook, Office 365 หรือ iCloud ของคุณและบล็อกเวลาที่มีการใช้งานอยู่แล้ว
Calendly ให้คุณเลือกเพิ่มช่วงพักสั้น ๆ ระหว่างการโทร กำหนดขีดจำกัดจำนวนการประชุมที่คุณจะรับต่อวัน หรือแม้แต่บล็อกทั้งวันเพื่อการทำงานที่ต้องการสมาธิ และหากการประชุมของคุณสามารถเรียกเก็บเงินได้ คุณสามารถรับชำระเงินเมื่อมีการจองช่วงเวลาผ่าน Stripe หรือ PayPal
นอกจากนี้ยังส่งอีเมลหรือข้อความเตือนอัตโนมัติได้ด้วย คุณยังสามารถปรับแต่งการยืนยันด้วยบันทึกหรือคำแนะนำเตรียมการล่วงหน้าได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- เสนอประเภทกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเช็คอินแบบรวดเร็ว 15 นาที, การปรึกษา 30 นาที, หรือการพบปะเต็มรูปแบบ 60 นาที
- ใช้การจัดตารางแบบหมุนเวียนเพื่อให้การจองกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งทีมสนับสนุนของคุณโดยไม่ต้องประสานงานเพิ่มเติม
- เปิดใช้งานการผสานรวมกับบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นกับ Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Calendly
- มีระบบการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ลูกค้าของฉันสามารถนัดหมายการประชุมกับฉันได้อย่างง่ายดายตามความสะดวกของพวกเขา ฉันได้แชร์ลิงก์ของฉันไว้อย่างง่ายดายจนพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ลิงก์นี้ในอีเมลและข้อความของฉันด้วย
3. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการจองของลูกค้าที่สอดคล้องกับ HIPAA)
Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการเลือกรอบเวลาในปฏิทิน แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อจัดการรายละเอียดของการนัดหมายที่ต้องพบลูกค้า เช่น การชำระเงิน แบบฟอร์ม และการแจ้งเตือน
ด้วย Acuity Scheduling คุณสามารถสร้างบริการที่แตกต่างกันได้ โดยมีความยาว ราคา และแบบฟอร์มการรับลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน การจองแต่ละครั้งจะมาพร้อมกับการยืนยันนัดหมายอัตโนมัติ และคุณสามารถกำหนดให้ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนการประชุมได้
Acuity Scheduling ยังรองรับแพ็กเกจ, สมาชิกภาพ, และบัตรกำนัล ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณให้บริการหลายอย่าง, โปรแกรมที่เกิดซ้ำ, หรือจัดการผู้ให้บริการหลายคน
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- เปิดใช้งานการปฏิบัติตาม HIPAA (ในแผนที่เลือก) สำหรับการนัดหมายที่ปลอดภัยในสถานพยาบาลและการบำบัด
- จัดการพนักงานหลายท่านและหลายสาขาได้จากแดชบอร์ดเดียว พร้อมปฏิทินส่วนตัวสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- จัดการเขตเวลาที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าเห็นความพร้อมใช้งานที่ตรงกับตำแหน่งของพวกเขา
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- การปฏิบัติตาม HIPAA, การจัดตารางงานพนักงานหลายคน, และการสร้างแบรนด์ขั้นสูง ต้องการแผนมืออาชีพที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ราคาของ Acuity Scheduling
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?
มันง่ายมากที่จะผสานเข้ากับเว็บไซต์พื้นฐานพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมล
4. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับระบบการทำงานของร้านเสริมสวย, สปา, และสุขภาพ เช่น ระบบ POS และการตลาด)
Vagaro เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม และฟิตเนส แทนที่จะเป็นเพียงซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา มันยังทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรอีกด้วย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการการชำระเงิน การเป็นสมาชิก คลาสเรียน และแคมเปญการตลาดได้
หากคุณดำเนินกิจการร้านเสริมสวย, สปา, หรือสตูดิโอฟิตเนส, Vagaro มอบวิธีการจัดการอย่างมืออาชีพสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัวและการสอนคลาสกลุ่ม. Vagaro เชื่อมต่อการนัดหมายกับระบบขายหน้าร้าน, ทำให้คุณสามารถจัดการสมาชิกและดำเนินการชำระเงินในระบบเดียวที่คุณใช้สำหรับการจองนัดหมาย. สิ่งนี้มีประโยชน์หากธุรกิจของคุณมีบริการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, เช่น การทำหน้าประจำเดือนหรือคลาสโยคะประจำสัปดาห์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro
- เปิดใช้งานการจองของลูกค้าจากหน้าโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Instagram
- ติดตามยอดขาย, สินค้าคงคลัง, และประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือรายงานที่ติดตั้งไว้แล้ว
- กำหนดปฏิทินและบริการที่กำหนดเองให้กับพนักงานหรือสถานที่ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Vagaro
- Vagaro ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม และฟิตเนส ดังนั้นหากคุณไม่ได้อยู่ในสายงานเหล่านี้ คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างอาจดูไม่จำเป็นสำหรับคุณ
ราคาของ Vagaro
- ฟรี
- หนึ่งสถานที่: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
- หลายสาขา: ราคาพิเศษตามตกลง
วาการู
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,450 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vagaro อย่างไรบ้าง?
สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจองได้แน่นอน ออกแบบมาเพื่อจัดการตารางการจองและรับชำระเงินโดยเฉพาะ เพื่อประหยัดเวลา
5. Square Appointments (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาพร้อมการชำระเงินแบบบูรณาการและการดำเนินงานธุรกิจขนาดเล็ก)
Square Appointments ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการทั้งการนัดหมายและการชำระเงินในที่เดียว หากคุณเป็นมืออาชีพที่ทำงานคนเดียว เช่น ช่างทำผม ช่างตัดผม ช่างทำเล็บ หรือที่ปรึกษา คุณจะพบว่าการตั้งค่านั้นเรียบง่ายอย่างน่าประทับใจ เครื่องมือนี้ยังสามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีปฏิทินของพนักงานหลายคน แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการประมวลผลการชำระเงินของ Square เช่น Square Reader หรือ Tap-to-Pay ทำให้คุณสามารถรับบัตรเครดิตและการชำระเงินผ่านมือถือ รวมถึงตั้งค่าการชำระเงินล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ การเชื่อมต่อ POS ที่ติดตั้งมาในตัวนี้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการไหลเวียนของเงินสดที่มั่นคง Square Appointments ยังให้ URL สำหรับการจองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้าเพื่อทำการจองโดยตรงกับสมาชิกทีมที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments
- ใช้ Square Assistant เพื่อตอบกลับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ จัดการการยืนยันหรือการเลื่อนนัดหมาย
- กำหนดบริการให้กับทรัพยากรเฉพาะ (ห้อง, สถานี, เก้าอี้) เพื่อให้การจองสามารถจองทุกสิ่งที่จำเป็นได้โดยอัตโนมัติ
- เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้ ความชอบ หรือบันทึกการเยี่ยมชมครั้งก่อนโดยตรงในโปรไฟล์ลูกค้า เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square
- หน้าการจองดูสะอาดตา แต่มีการปรับแต่งที่จำกัดในฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาการนัดหมายของ Square
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Square Appointments
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่การนัดหมายกับลูกค้าออนไลน์ทำได้ง่ายมาก ช่วยหลีกเลี่ยงการยกเลิกนัดหมายออนไลน์ได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2022สายการบิน Southwest Airlines ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 15,000 เที่ยวบิน คิดเป็นกว่า 60% ของตารางบินในวันที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุด เนื่องจากระบบจัดตารางงานลูกเรือที่ล้าสมัยและการดำเนินงานที่เข้มงวดเกินไป สื่อมวลชนเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "หายนะการเดินทางช่วงวันหยุดของ Southwest Airlines" เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องมือจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ภายใต้แรงกดดันได้อย่างไร
6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มและการประสานงานประชุมร่วมกัน)
การหาช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับหลายคนมักกลายเป็นงานที่ยุ่งยากกว่าการประชุมเสียอีก คุณขอคำแนะนำจากแต่ละคน ได้รับคำตอบกระจัดกระจายไปตามช่องทางต่าง ๆ และสุดท้ายก็ยังพลาดการตอบกลับของใครบางคนอยู่ดี Doodle แก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนการนัดหมายให้กลายเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบกลุ่มที่ง่าย ๆ
คุณสร้างแบบสำรวจพร้อมช่วงเวลาที่เป็นไปได้และแชร์ออกไป ทุกคนทำเครื่องหมายช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับตนเอง จากนั้นคุณจะเห็นช่วงเวลาที่ทุกคนว่างตรงกันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้พวกเขาสร้างบัญชีหรือดาวน์โหลดแอป—แค่คลิก โหวต เสร็จเรียบร้อย และหากมีแผนเปลี่ยนแปลง คุณก็สามารถอัปเดตแบบสำรวจหรือตั้งแบบสำรวจใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที
คุณยังสามารถสร้างหน้าจองหลายหน้าเพื่อจัดการกับกิจกรรมหรือประเภทการประชุมหลายรายการได้โดยไม่มีข้อจำกัด Doodle ไม่ได้ใช้แค่สำหรับการประชุมในสำนักงานเท่านั้น ผู้คนยังหันมาใช้เป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดกลุ่มศึกษา การประชุมผู้ปกครองครู หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถชะลอกระบวนการตัดสินใจได้
- ปกป้องแบบสำรวจที่ละเอียดอ่อนด้วยรหัสผ่านเมื่อคุณกำลังกำหนดเวลาการประชุมที่เป็นความลับหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้า
- ให้คำตอบว่า 'ใช่', 'ไม่', หรือ 'ถ้าจำเป็น' เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความยืดหยุ่นได้โดยไม่เกิดความสับสน
ข้อจำกัดของดoodle
- ขาดเครื่องมือการจัดการขั้นสูง เช่น แบบฟอร์มการรับเข้า การเก็บเงิน หรือการนัดหมายแบบต่อเนื่อง
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
นี่คือแอปพลิเคชันที่ง่ายมากและใช้งานได้สะดวกมาก มันช่วยให้เราตัดสินใจในทุกเรื่อง การสร้างโพลก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ตัดสินใจไม่ได้
7. vCita (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับการสื่อสารกับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกระบวนการทำงานแบบ CRM)
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่เน้นการให้บริการ คุณไม่เพียงแค่ต้องการแอปจัดตารางเวลาเท่านั้น คุณยังต้องยืนยันการจอง รวบรวมการชำระเงิน ติดตามรายละเอียดลูกค้า และกำหนดการติดตามผลอีกด้วย ด้วย vCita ลูกค้าจะได้รับตัวเลือกในการจัดตารางนัดหมายด้วยตนเอง ในขณะที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างในส่วนหลังบ้านได้
เมื่อลูกค้าจองเซสชั่นกับคุณ vCita จะส่งการยืนยัน, ใบแจ้งหนี้, และการแจ้งเตือนให้พวกเขาโดยอัตโนมัติก่อนการประชุม หากพวกเขาต้องการเลื่อนการนัดหมาย พวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องส่งอีเมลถึงคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเว็บไซต์สำหรับการจองและการเก็บข้อมูลลูกค้า และใช้ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อร่างคำตอบให้กับลูกค้าและได้รับคำแนะนำทางธุรกิจตามข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ vCita
- จัดเตรียมพอร์ทัลลูกค้าแบบบริการตนเองที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการนัดหมายที่ผ่านมา ใบแจ้งหนี้ และประวัติการติดต่อได้
- สร้างแพ็กเกจบริการ (เช่น แพ็กเกจ 5 ครั้ง) และติดตามการใช้งานของลูกค้าโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- เปิดใช้งานการแชร์เอกสารออนไลน์เพื่อให้สัญญา, แบบฟอร์ม, หรือคู่มือสามารถส่งมอบได้โดยตรงผ่านพอร์ทัล
ข้อจำกัดของ vCita
- vCita อาจดูซับซ้อนหากคุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่เรียบง่าย เนื่องจากเครื่องมือ CRM และการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมดูเหมือนไม่จำเป็น
vCita ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลทินัม: $110/เดือน ต่อผู้ใช้
vCita คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง vCita อย่างไรบ้าง?
วิดเจ็ตการจัดตารางเวลาสำหรับเว็บไซต์ที่ผสานรวมกับระบบหลังบ้านทำให้กระบวนการลงทะเบียนลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ดูเป็นมืออาชีพมากสำหรับลูกค้า และใช้งานง่ายมากสำหรับฉัน
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานยังคงทำงานตามเวลาที่กำหนด แต่ 27% ทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ และ 19% ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนเลย เมื่อการทำงานไม่สามารถคาดเดาได้ คุณจะเลิกงานอย่างแท้จริงได้อย่างไร? 🕰️
การจัดตารางงานอัตโนมัติในปฏิทิน ClickUpสามารถช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับตารางงานที่ไม่แน่นอนที่สุดได้ วางแผนสัปดาห์ของคุณ กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อออกจากระบบ—เพราะเวลาของคุณควรอยู่ในการควบคุมของคุณเอง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
8. Microsoft Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับเครื่องมือ Microsoft 365 และกระบวนการทำงานภายในทีม)
เมื่อทีมของคุณทำงานภายใน Microsoft 365 Microsoft Bookings เป็นตัวเลือกที่ดีที่เชื่อมต่อ Outlook, Teams และหน้าการจองของคุณ เมื่อคุณตั้งเวลานัดหมาย มันจะได้รับการอัปเดตโดยตรงใน Outlook และหากเป็นการประชุมเสมือน Teams จะสร้างลิงก์โดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์หากคุณบริหารจัดการหลายแผนกหรือบริการ คุณสามารถตั้งค่าหน้าการจองแยกต่างหากสำหรับแต่ละแผนกหรือบริการได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกบริการและเวลาที่เหมาะสมได้ ด้วยระบบการจองที่สามารถปรับแต่งได้ แต่ละหน้าสามารถปรับแต่งให้ลูกค้าไปถึงจุดที่ต้องการได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Bookings
- สร้างหน้าการจองเฉพาะแผนกเพื่อให้ลูกค้าสามารถนัดหมายได้โดยตรงกับทีมสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
- จัดการความพร้อมของพนักงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ปฏิทินของสมาชิกแต่ละทีมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
- ใช้ระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร เนื่องจากทำงานภายใต้ข้อกำหนดด้านข้อมูลของ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Microsoft Bookings
- ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะเมื่อองค์กรของคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วเท่านั้น—การนำไปใช้แบบแยกเดี่ยวอาจรู้สึกมีข้อจำกัด
ราคาของ Microsoft Bookings
- ฟรี
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12.5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Bookings
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Bookings อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว มันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรของเรา ที่ช่วยให้ลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตรสามารถ "จอง" เวลาเพื่อพูดคุยกับบุคลากรสำคัญได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกลิงก์ในลายเซ็นของอีเมล
9. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการจัดการฟิตเนส สุขภาพ และการจัดการสมาชิกคลาส)
สตูดิโอโยคะ, สปา, ฟิตเนส, และศูนย์ออกกำลังกายหลายแห่งพึ่งพา Mindbody ในการจัดการการลงทะเบียนคลาส, การชำระเงิน, และตารางเวลา. มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมเช่นสุขภาพ, ความงาม, และความงาม, ที่คุณสามารถขายแพ็กเกจคลาสได้และแม้กระทั่งจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าประจำ.
แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูตารางเรียน จองที่นั่ง หรือเข้าร่วมรายชื่อรอเมื่อคลาสเต็มได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเชื่อมต่อตารางการสอนกับการจัดการพนักงานของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายผู้สอน ติดตามชั่วโมงการทำงาน และซิงค์การจ่ายเงินเดือนได้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Mindbody
- ติดตามความก้าวหน้าและความชอบของลูกค้าเพื่อปรับแต่งบริการให้เหมาะสม เช่น บันทึกระดับของลูกค้ากลุ่มโยคะหรือนักบำบัดที่ลูกค้าชอบสำหรับการนวด
- เปิดใช้งานการเช็คอินด้วยตนเองผ่านคีออสก์และมือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถข้ามขั้นตอนการต่อคิวที่แผนกต้อนรับได้
- ใช้ตลาดแอป Mindbody เพื่อให้บริการของคุณเป็นที่รู้จักโดยลูกค้าใหม่ที่กำลังค้นหาบริการฟิตเนสหรือสุขภาพ
ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย
- ตารางเรียนเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งขั้นตอนการจองให้เข้ากับสไตล์ของสตูดิโอน้อยกว่า
การกำหนดราคาของ Mindbody
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mindbody
- G2: 3. 6/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindbody อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ชุดรายงานของ Mindbody นั้นไม่มีใครเทียบได้ ระบบได้รับการปรับปรุงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ระบบยังใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและมีความเสถียรมาก
10. Appointlet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับหน้าจองที่ยืดหยุ่นสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก)
Appointlet เป็นเครื่องมือการประชุมที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถซิงค์กับ Google Calendar, Office 365 และอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่างอยู่เพื่อให้การจองใหม่ไม่ชนกับตารางเวลาของคุณ คุณสามารถเพิ่มเวลาบัฟเฟอร์ระหว่างนัดหมาย ตั้งกฎเพื่อป้องกันการจองในนาทีสุดท้าย จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และกระจายการจองไปยังสมาชิกในทีมได้
ด้วย Appointlet การแชร์เวลาว่างของคุณก็ยืดหยุ่นได้เช่นกัน คุณสามารถใส่ลิงก์การจองของคุณในอีเมล ฝังไว้ในเว็บไซต์ หรือส่งผ่าน SMS โซเชียลมีเดีย ฯลฯ การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยลดการไม่มาตามนัด และเมื่อมีคนยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลา ทุกคนจะได้รับแจ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appointlet
- สร้างหน้าจองได้ไม่จำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมหรือสมาชิกในทีม
- เสนอการนัดหมายแบบกลุ่มเมื่อคุณต้องการให้หลายคนเข้าร่วมเซสชันเดียวกัน เช่น การสัมมนาออนไลน์หรือการฝึกอบรม
- รองรับหลายภาษาและเขตเวลาเพื่อให้ลูกค้าต่างชาติสามารถจองได้โดยไม่เกิดความสับสน
ข้อจำกัดของ Appointlet
- การรายงานและการวิเคราะห์มีน้อยมาก ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับการจอง
ราคาของ Appointlet
- ฟรี
- พรีเมียม: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Appointlet
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Appointlet อย่างไรบ้าง?
Appointlet ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อต้องนัดหมายกับหลายคน ฉันสามารถเพิ่มเวลาพักระหว่างประชุมและให้ผู้อื่นเลื่อนนัดไปยังช่วงเวลาว่างอื่นได้หากจำเป็น โดยรวมแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย!
11. YouCanBookMe (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับหน้าการจองส่วนตัวและการผสานปฏิทิน)
ด้วย YouCanBookMe คุณสามารถปรับแต่งหน้าการจองของคุณได้อย่างเต็มที่ (เปลี่ยนสี, อัปโหลดโลโก้, ใช้พื้นหลังและส่วนท้ายที่กำหนดเอง) และปรับแต่งภาษาและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การจองรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติการตรวจจับเขตเวลาช่วยให้ลูกค้าเห็นช่วงเวลาการจองในเขตเวลาท้องถิ่นของพวกเขาเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสับสนในการจัดตารางเวลาเมื่อคุณมีลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ เมื่อวันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ระบบจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ทันทีที่คุณเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มเพื่อถามคำถามติดตามผลตามสิ่งที่ลูกค้าเลือก
- ป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือบล็อกโดเมนอีเมลบางแห่งเพื่อให้เฉพาะบัญชีธุรกิจสามารถจองกับคุณได้
- สร้างรหัส QR สำหรับลิงก์การจอง ทำให้ง่ายต่อการแชร์เวลาว่างของคุณ
ข้อจำกัดของ YouCanBookMe
- ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าหรือการติดตามรายได้
ราคาของ YouCanBookMe
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBookMe อย่างไรบ้าง?
นี่คือระบบที่มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น การช่วยเหลือรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ทำงานอย่างชาญฉลาด จัดตารางเวลาให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการนัดหมาย ลูกค้า และกระบวนการทำงานของทีมของคุณได้อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเครื่องมืออย่าง Doodle หรือ YouCanBookMe จะเหมาะสำหรับการจองแบบง่าย ๆ และแพลตฟอร์มอย่าง Square Appointments หรือ vCita จะช่วยในเรื่องการชำระเงินและการจัดการลูกค้า แต่พวกมันก็ยังคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น
ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการมากกว่าปฏิทิน—พวกเขาต้องการวิธีในการจัดระเบียบงาน โครงการ เอกสาร และการจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกัน ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาอันทรงพลังที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ คุณจะประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากในการสลับเครื่องมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
หยุดการประกอบเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน.ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และให้ตารางเวลาและการจัดการงานของคุณอยู่ในความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบ.