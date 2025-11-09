บล็อก ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Setmore สำหรับการนัดหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น (2025)

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 พฤศจิกายน 2568

การจองประชุมไม่ควรรู้สึกเหมือนการเจรจาสันติภาพโลก หากระบบปัจจุบันของคุณรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นจุดเริ่มต้น อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง Setmore ได้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บางทีคุณอาจต้องการการควบคุมที่มากขึ้น การผสานรวมที่ชาญฉลาดขึ้น หรือประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ ทางเลือกบางตัวช่วยให้คุณซิงค์ปฏิทินหลายตัวข้ามทีมได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ สามารถทำการแจ้งเตือนและการยืนยันอัตโนมัติได้ บางตัวสามารถเปลี่ยนการจองให้กลายเป็นงานติดตามผลหรือผสานรวมกับระบบการชำระเงินได้โดยตรง

หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ของซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง เราจะช่วยคุณสำรวจเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การจองเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบ

ทางเลือกของ Setmore ในพริบตา

ลองดูทางเลือกยอดนิยมของ Setmore เหล่านี้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด และราคา

ชื่อเครื่องมือ คุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับ ราคา*
คลิกอัพปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการโครงการและการจัดตารางงานแบบครบวงจร, การทำงานอัตโนมัติของงาน, เอกสาร และการอนุมัติทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการจัดการโครงการในที่เดียวมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
Calendlyลิงก์การจองอัจฉริยะ, การเชื่อมต่อกับ Google/Outlook, การจัดตารางกลุ่ม, และการหมุนเวียนมืออาชีพและทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ง่ายผ่านลิงก์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ระบบนัดหมาย Acuityแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเอง, การซิงค์ปฏิทิน, การจองด้วยตนเองของลูกค้า และการประมวลผลการชำระเงินผู้ให้บริการ, โค้ช, ที่ปรึกษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
วาการูการจองและระบบจุดขาย, การจัดการสมาชิก, เครื่องมือการตลาด, และการจ่ายเงินเดือนร้านเสริมสวย, สปา, ธุรกิจสุขภาพมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23.99 ต่อเดือน
การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยมการจองออนไลน์, การชำระเงินแบบบูรณาการ, ระบบ POS, การแจ้งเตือนอัตโนมัติธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการชำระเงินมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
วาดเล่นการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มสำหรับเวลาประชุม การติดตามความพร้อมใช้งาน และการซิงค์ปฏิทินทีมจัดตารางการประชุมกลุ่มอย่างรวดเร็วมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
วีซิต้าพอร์ทัลลูกค้า, CRM, ใบแจ้งหนี้, การเก็บเงิน, การจัดตารางออนไลน์ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ต้องการระบบการจัดการลูกค้าและการจองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
ไมโครซอฟต์ บุ๊คกิ้งส์การผสานรวมกับ Outlook และ Teams, การจัดตารางงานพนักงาน และหน้าการจองที่ปรับแต่งได้ธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft 365มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือน
Mindbodyการจองชั้นเรียนและการนัดหมาย, การจัดการสมาชิก, ชุดการตลาดสตูดิโอฟิตเนส, โรงยิม, ศูนย์โยคะราคาตามความต้องการ
แอปโปйтนัดหมายไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ (Zoom, Stripe, Google Meet), และการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการการจัดตารางเวลาอย่างง่ายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
คุณสามารถจองได้หน้าการจองที่กำหนดเอง, การตรวจจับเขตเวลา, การแจ้งเตือน, และการจัดตารางเวลาของทีมธุรกิจที่ให้บริการโดยมีประเภทการนัดหมายที่หลากหลายแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Setmore?

แม้ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่แข็งแกร่งก็สามารถเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น สิ่งที่เริ่มต้นเป็นวิธีง่ายๆ ในการจองนัดหมายสามารถกลายเป็นคำเตือนที่พลาด การจองซ้อนทับ หรือการทำงานด้วยมือที่น่าเบื่อได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือขั้นสูงที่มอบมากกว่าการนัดหมายพื้นฐาน:

  • การปรับแต่ง: หน้าการจอง, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานควรมีความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ
  • การจัดการทีมและสถานที่: การจัดการหลายสถานที่, บุคลากร, หรือเซสชั่นกลุ่มสามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • การชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้: การชำระเงินแบบบูรณาการ การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง และการออกใบแจ้งหนี้ไม่ควรต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • การผสานรวม: การซิงค์ปฏิทิน ระบบ CRM หรือเครื่องมือวิดีโอควรมีการผสานรวม เพื่อลดภาระงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่แยกส่วน
  • การมองเห็นและข้อมูลเชิงลึก: การติดตามแนวโน้มการจอง ประสิทธิภาพของพนักงาน หรือประวัติลูกค้าควรทำได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • ประสบการณ์ของลูกค้า: หากไม่มีระบบการจองที่ราบรื่นหรือการอัปเดตอัตโนมัติ ลูกค้าอาจเผชิญกับความสับสน การยกเลิก หรือการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
  • การอัปเดตด้วยตนเอง: การปรับตารางเวลา การจัดการการยกเลิก หรือการย้ายการจอง มักหมายถึงงานธุรการเพิ่มเติมที่ทำให้ทั้งทีมทำงานช้าลง

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Setmore ที่คุณควรใช้

กำลังมองหาวิธีจัดการระบบการจองที่ชาญฉลาดกว่าอยู่หรือไม่? เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Setmore ที่จะช่วยให้การนัดหมายของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของลูกค้า)

กำหนดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้ของ Keps ในขณะที่มั่นใจได้ว่างานสำคัญเสร็จสมบูรณ์ด้วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

การจัดการนัดหมายมักรู้สึกเหมือนเป็นงานอีกอย่างหนึ่ง คุณต้องติดตามว่าใครต้องการเวลาของคุณ คุณว่างเมื่อไหร่ และภาระงานเหล่านั้นจะเข้ากับภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างไร การติดตามนัดหมายมักหมายถึงการใช้กระดาษโน้ตหรือเอกสารเพื่อให้ได้บริบททั้งหมดของการประชุม การจัดการปฏิทินที่ยุ่งเหยิง หรือการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

นั่นคือการขยายตัวของงานที่กำลังเกิดขึ้น และมันกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมและบริษัทต่างๆ

ClickUpใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยรวบรวมแอปงาน ข้อมูล การแชท และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มอบบริบท 100% ในทุกการโต้ตอบและสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในระบบที่เข้มงวด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดรูปร่างงานและปฏิทินได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญได้—ข้อมูลลูกค้า, บันทึกการเตรียม, ไฟล์แนบ, หรือขั้นตอนติดตามผล. มาดูกันว่าทำอย่างไร:

นี่คือเหตุผลที่ปฏิทินของ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Setmore

ClickUp Calendarนำรายละเอียดการนัดหมายทั้งหมดของคุณ รวมถึงบันทึก ข้อมูลลูกค้า และแท็กสถานะ มารวมไว้ในที่เดียว ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งาน คุณสามารถกำหนดสีให้กับกิจกรรม ตั้งค่าการนัดหมายซ้ำ หรือสลับมุมมองได้

ดูตารางเวลาทั้งหมดของคุณด้วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
  • ClickUp Calendar จัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญของคุณ กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส และจัดเรียงงานใหม่เพื่อให้สมดุลระหว่างกำหนดส่งงานและประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
  • มันสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอื่น ๆ ได้ โดยดึงข้อมูลการประชุมเข้ามาและให้คุณเข้าร่วมการโทรได้โดยตรงจากปฏิทิน
Google ปฏิทิน พร้อม ClickUp
เชื่อมต่อ Google Calendar กับ ClickUp Calendar ได้อย่างง่ายดาย
  • มันให้บริการมุมมองรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน, ปฏิทินที่สามารถแชร์ได้, การซิงค์ระหว่างปฏิทิน (Google, Outlook), การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา, และเครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบตารางเวลาของทีม—ทั้งหมดนี้อยู่ในแอปเดียวกัน

🎥 รับชม: นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่สามารถทำให้การจัดการนัดหมายง่ายขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาคือการใช้ClickUp Forms แทนที่จะต้องรวบรวมคำขอของลูกค้าผ่านอีเมลเตือนความจำที่กระจัดกระจายหรือการโทรที่พลาดไป คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมรายละเอียดการจองได้

ClickUp Forms : ทางเลือกของ Setmore
ทำให้การขอภารกิจง่ายขึ้นด้วย ClickUp Forms

แต่ละการส่งจะกลายเป็นงานในทันทีในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมด้วยข้อมูลที่คุณขอไว้ เช่น ช่วงเวลาที่ต้องการ หมายเหตุ หรือข้อกำหนดพิเศษ ทำให้การรับนัดหมายเป็นเรื่องง่ายและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าไม่มีคำขอใดถูกมองข้าม

ClickUp อัตโนมัติ
เปลี่ยนงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้เป็นกิจกรรมอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp ทำให้การจัดการการติดตามและการอัปเดตงานเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Automations แทนที่จะติดตามงานแต่ละรายการด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งกฎเพื่อย้ายงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีเงื่อนไข เช่น ลูกค้าเลื่อนนัด ยกเลิก หรือส่งคำขอการนัดหมายใหม่

ClickUp Reminders : ทางเลือกแทน Setmore
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการตั้งเวลาเตือนด้วย ClickUp Reminders

ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ หรือภารกิจเฉพาะได้ เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Notifications คุณจะทราบได้ทันทีเมื่อมีการอัปเดตภารกิจ สถานะเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อมีใครต้องการความสนใจ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดกลุ่มการนัดหมายประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน (เช่น การโทรกับลูกค้าในช่วงเช้า การประชุมภายในในช่วงบ่าย) การสลับบริบทเป็นสิ่งที่ทำให้พลังงานหมดไป

ClickUp Brainช่วยให้การสื่อสารของคุณเป็นระเบียบและสร้างงานได้รวดเร็วขึ้น คุณสามารถขอให้ Brain จัดตารางการประชุมกับลูกค้า ร่างข้อความถึงลูกค้า สรุปบันทึกการประชุม หรือแม้แต่เปลี่ยนข้อมูลที่คุณป้อนให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ClickUp Brain
เพียงขอให้ Brain จัดตารางเวลาสำหรับการพูดคุย สรุปไอเดีย หรือสรุปบันทึก ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

การเชื่อมต่อ ClickUpสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook และ Zoom ช่วยให้การประชุม การโทร และกำหนดเส้นตายของคุณซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบข้ามแพลตฟอร์ม การอัปเดตใดๆ ที่ทำใน ClickUp จะสะท้อนโดยอัตโนมัติในปฏิทินอื่นๆ ของคุณ สำหรับการประชุมเสมือนจริง การเชื่อมต่อ Zoom ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม หรือติดตามการโทรได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ของคุณ

การเชื่อมต่อ ClickUp
สำรวจการผสานการทำงานที่สะดวกด้วย ClickUp Integrations

⚡ ไลบรารีเทมเพลต:เทมเพลตสมุดนัดหมายของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดลูกค้าได้มากกว่าแค่เพียงวันที่และเวลา คุณสามารถเพิ่มบันทึก ติดตามการเลื่อนนัดหรือการยกเลิกด้วยแท็กสถานะที่กำหนดเอง และบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และเมืองได้โดยตรงในหน้าการจอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้—ตั้งแต่การดูปฏิทินอย่างรวดเร็วไปจนถึงแผนผังกระบวนการหรือแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลที่ส่งเข้ามา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามปริมาณงาน: รับภาพรวมแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมของทีม การจอง และไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
  • ทำงานร่วมกันในเอกสาร: จัดเก็บและแชร์สัญญาของลูกค้า แนวทางปฏิบัติ หรือบันทึกต่าง ๆ ในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบจองของคุณ
  • สร้างภาพกระบวนการทำงาน: แผนผังกระบวนการทำงานหรือเส้นทางการทำงานของลูกค้าได้อย่างชัดเจนบนClickUp Whiteboards
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น: รวบรวมการอัปเดตการนัดหมายและการสนทนากับลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้า: บันทึกข้อมูลการจองหรือความต้องการของลูกค้าผ่านClickUp Forms ซึ่งจะซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ภาพรวมที่ดีของปริมาณงานและประสิทธิภาพของทีม แต่การสร้างรายงานที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,490+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากTrustRadius:

การจัดการงานสำหรับทั้งองค์กรนั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่แตกต่างกัน

การจัดการงานสำหรับทั้งองค์กรนั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่หลากหลาย

💡 โบนัส: หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Setmore ที่ทำได้มากกว่าการจัดการตารางเวลาเพียงอย่างเดียวClickUp Brain MAX เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่น่าสนใจ

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์, เอกสาร, และไฟล์แนบ
  • ใช้พูดเป็นข้อความเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณ และจองการประชุมด้วยเสียงของคุณ—ไม่ต้องใช้มือ สะดวกทุกที่
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว และใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท

Brain MAX คือแอปพลิเคชันซูเปอร์เอไอสำหรับเดสก์ท็อปที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือเอไอที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างการประชุม มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

กรณีการใช้งานสำหรับการประชุม Brain Max
กำหนดการประชุม, ติดตามบันทึกการโทร, และอื่น ๆ ด้วย Brain MAX

2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาที่เรียบง่ายพร้อมการซิงค์ปฏิทินอัตโนมัติและการแจ้งเตือน)

Calendly : ทางเลือกของ Setmore
ผ่านCalendly

Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับปฏิทินของคุณและแสดงให้ผู้อื่นเห็นเฉพาะเวลาที่คุณว่างเท่านั้น แพลตฟอร์มนี้จะตรวจสอบกับปฏิทิน Google, Outlook, Office 365 หรือ iCloud ของคุณและบล็อกเวลาที่มีการใช้งานอยู่แล้ว

Calendly ให้คุณเลือกเพิ่มช่วงพักสั้น ๆ ระหว่างการโทร กำหนดขีดจำกัดจำนวนการประชุมที่คุณจะรับต่อวัน หรือแม้แต่บล็อกทั้งวันเพื่อการทำงานที่ต้องการสมาธิ และหากการประชุมของคุณสามารถเรียกเก็บเงินได้ คุณสามารถรับชำระเงินเมื่อมีการจองช่วงเวลาผ่าน Stripe หรือ PayPal

นอกจากนี้ยังส่งอีเมลหรือข้อความเตือนอัตโนมัติได้ด้วย คุณยังสามารถปรับแต่งการยืนยันด้วยบันทึกหรือคำแนะนำเตรียมการล่วงหน้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • เสนอประเภทกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเช็คอินแบบรวดเร็ว 15 นาที, การปรึกษา 30 นาที, หรือการพบปะเต็มรูปแบบ 60 นาที
  • ใช้การจัดตารางแบบหมุนเวียนเพื่อให้การจองกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งทีมสนับสนุนของคุณโดยไม่ต้องประสานงานเพิ่มเติม
  • เปิดใช้งานการผสานรวมกับบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นกับ Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Calendly

  • มีระบบการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ลูกค้าของฉันสามารถนัดหมายการประชุมกับฉันได้อย่างง่ายดายตามความสะดวกของพวกเขา ฉันได้แชร์ลิงก์ของฉันไว้อย่างง่ายดายจนพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ลิงก์นี้ในอีเมลและข้อความของฉันด้วย

ลูกค้าของฉันสามารถนัดหมายการประชุมกับฉันได้อย่างง่ายดายตามความสะดวกของพวกเขา ฉันได้แชร์ลิงก์ของฉันไว้อย่างง่ายดายจนพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ลิงก์นี้ในอีเมลและข้อความของฉันด้วย

3. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการจองของลูกค้าที่สอดคล้องกับ HIPAA)

ระบบนัดหมาย Acuity
ผ่านทางAcuity Scheduling

Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการเลือกรอบเวลาในปฏิทิน แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อจัดการรายละเอียดของการนัดหมายที่ต้องพบลูกค้า เช่น การชำระเงิน แบบฟอร์ม และการแจ้งเตือน

ด้วย Acuity Scheduling คุณสามารถสร้างบริการที่แตกต่างกันได้ โดยมีความยาว ราคา และแบบฟอร์มการรับลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน การจองแต่ละครั้งจะมาพร้อมกับการยืนยันนัดหมายอัตโนมัติ และคุณสามารถกำหนดให้ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนการประชุมได้

Acuity Scheduling ยังรองรับแพ็กเกจ, สมาชิกภาพ, และบัตรกำนัล ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณให้บริการหลายอย่าง, โปรแกรมที่เกิดซ้ำ, หรือจัดการผู้ให้บริการหลายคน

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • เปิดใช้งานการปฏิบัติตาม HIPAA (ในแผนที่เลือก) สำหรับการนัดหมายที่ปลอดภัยในสถานพยาบาลและการบำบัด
  • จัดการพนักงานหลายท่านและหลายสาขาได้จากแดชบอร์ดเดียว พร้อมปฏิทินส่วนตัวสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • จัดการเขตเวลาที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าเห็นความพร้อมใช้งานที่ตรงกับตำแหน่งของพวกเขา

ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling

  • การปฏิบัติตาม HIPAA, การจัดตารางงานพนักงานหลายคน, และการสร้างแบรนด์ขั้นสูง ต้องการแผนมืออาชีพที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ราคาของ Acuity Scheduling

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

มันง่ายมากที่จะผสานเข้ากับเว็บไซต์พื้นฐานพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมล

มันง่ายมากที่จะผสานเข้ากับเว็บไซต์พื้นฐานพร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมล

4. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับระบบการทำงานของร้านเสริมสวย, สปา, และสุขภาพ เช่น ระบบ POS และการตลาด)

Vagaro : ทางเลือกของ Setmore
ผ่านทางVagaro

Vagaro เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม และฟิตเนส แทนที่จะเป็นเพียงซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา มันยังทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรอีกด้วย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการการชำระเงิน การเป็นสมาชิก คลาสเรียน และแคมเปญการตลาดได้

หากคุณดำเนินกิจการร้านเสริมสวย, สปา, หรือสตูดิโอฟิตเนส, Vagaro มอบวิธีการจัดการอย่างมืออาชีพสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัวและการสอนคลาสกลุ่ม. Vagaro เชื่อมต่อการนัดหมายกับระบบขายหน้าร้าน, ทำให้คุณสามารถจัดการสมาชิกและดำเนินการชำระเงินในระบบเดียวที่คุณใช้สำหรับการจองนัดหมาย. สิ่งนี้มีประโยชน์หากธุรกิจของคุณมีบริการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, เช่น การทำหน้าประจำเดือนหรือคลาสโยคะประจำสัปดาห์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro

  • เปิดใช้งานการจองของลูกค้าจากหน้าโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Instagram
  • ติดตามยอดขาย, สินค้าคงคลัง, และประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือรายงานที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • กำหนดปฏิทินและบริการที่กำหนดเองให้กับพนักงานหรือสถานที่ต่างๆ

ข้อจำกัดของ Vagaro

  • Vagaro ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม และฟิตเนส ดังนั้นหากคุณไม่ได้อยู่ในสายงานเหล่านี้ คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างอาจดูไม่จำเป็นสำหรับคุณ

ราคาของ Vagaro

  • ฟรี
  • หนึ่งสถานที่: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • หลายสาขา: ราคาพิเศษตามตกลง

วาการู

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,450 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Vagaro อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจองได้แน่นอน ออกแบบมาเพื่อจัดการตารางการจองและรับชำระเงินโดยเฉพาะ เพื่อประหยัดเวลา

สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจองได้แน่นอน ออกแบบมาเพื่อจัดการตารางการจองและรับชำระเงินโดยเฉพาะ เพื่อประหยัดเวลา

5. Square Appointments (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาพร้อมการชำระเงินแบบบูรณาการและการดำเนินงานธุรกิจขนาดเล็ก)

การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยม
ผ่านSquare Appointments

Square Appointments ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการทั้งการนัดหมายและการชำระเงินในที่เดียว หากคุณเป็นมืออาชีพที่ทำงานคนเดียว เช่น ช่างทำผม ช่างตัดผม ช่างทำเล็บ หรือที่ปรึกษา คุณจะพบว่าการตั้งค่านั้นเรียบง่ายอย่างน่าประทับใจ เครื่องมือนี้ยังสามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีปฏิทินของพนักงานหลายคน แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการประมวลผลการชำระเงินของ Square เช่น Square Reader หรือ Tap-to-Pay ทำให้คุณสามารถรับบัตรเครดิตและการชำระเงินผ่านมือถือ รวมถึงตั้งค่าการชำระเงินล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ การเชื่อมต่อ POS ที่ติดตั้งมาในตัวนี้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการไหลเวียนของเงินสดที่มั่นคง Square Appointments ยังให้ URL สำหรับการจองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้าเพื่อทำการจองโดยตรงกับสมาชิกทีมที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments

  • ใช้ Square Assistant เพื่อตอบกลับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ จัดการการยืนยันหรือการเลื่อนนัดหมาย
  • กำหนดบริการให้กับทรัพยากรเฉพาะ (ห้อง, สถานี, เก้าอี้) เพื่อให้การจองสามารถจองทุกสิ่งที่จำเป็นได้โดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้ ความชอบ หรือบันทึกการเยี่ยมชมครั้งก่อนโดยตรงในโปรไฟล์ลูกค้า เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square

  • หน้าการจองดูสะอาดตา แต่มีการปรับแต่งที่จำกัดในฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคาการนัดหมายของ Square

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Square Appointments

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่การนัดหมายกับลูกค้าออนไลน์ทำได้ง่ายมาก ช่วยหลีกเลี่ยงการยกเลิกนัดหมายออนไลน์ได้

ฉันชอบที่การนัดหมายกับลูกค้าออนไลน์ทำได้ง่ายมาก ช่วยหลีกเลี่ยงการยกเลิกนัดหมายออนไลน์ได้

👀 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2022สายการบิน Southwest Airlines ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 15,000 เที่ยวบิน คิดเป็นกว่า 60% ของตารางบินในวันที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุด เนื่องจากระบบจัดตารางงานลูกเรือที่ล้าสมัยและการดำเนินงานที่เข้มงวดเกินไป สื่อมวลชนเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "หายนะการเดินทางช่วงวันหยุดของ Southwest Airlines" เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องมือจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ภายใต้แรงกดดันได้อย่างไร

6. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มและการประสานงานประชุมร่วมกัน)

ดูเดิล : ทางเลือกของ Setmore
ผ่านทางDoodle

การหาช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับหลายคนมักกลายเป็นงานที่ยุ่งยากกว่าการประชุมเสียอีก คุณขอคำแนะนำจากแต่ละคน ได้รับคำตอบกระจัดกระจายไปตามช่องทางต่าง ๆ และสุดท้ายก็ยังพลาดการตอบกลับของใครบางคนอยู่ดี Doodle แก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนการนัดหมายให้กลายเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบกลุ่มที่ง่าย ๆ

คุณสร้างแบบสำรวจพร้อมช่วงเวลาที่เป็นไปได้และแชร์ออกไป ทุกคนทำเครื่องหมายช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับตนเอง จากนั้นคุณจะเห็นช่วงเวลาที่ทุกคนว่างตรงกันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้พวกเขาสร้างบัญชีหรือดาวน์โหลดแอป—แค่คลิก โหวต เสร็จเรียบร้อย และหากมีแผนเปลี่ยนแปลง คุณก็สามารถอัปเดตแบบสำรวจหรือตั้งแบบสำรวจใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที

คุณยังสามารถสร้างหน้าจองหลายหน้าเพื่อจัดการกับกิจกรรมหรือประเภทการประชุมหลายรายการได้โดยไม่มีข้อจำกัด Doodle ไม่ได้ใช้แค่สำหรับการประชุมในสำนักงานเท่านั้น ผู้คนยังหันมาใช้เป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดกลุ่มศึกษา การประชุมผู้ปกครองครู หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถชะลอกระบวนการตัดสินใจได้
  • ปกป้องแบบสำรวจที่ละเอียดอ่อนด้วยรหัสผ่านเมื่อคุณกำลังกำหนดเวลาการประชุมที่เป็นความลับหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้า
  • ให้คำตอบว่า 'ใช่', 'ไม่', หรือ 'ถ้าจำเป็น' เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความยืดหยุ่นได้โดยไม่เกิดความสับสน

ข้อจำกัดของดoodle

  • ขาดเครื่องมือการจัดการขั้นสูง เช่น แบบฟอร์มการรับเข้า การเก็บเงิน หรือการนัดหมายแบบต่อเนื่อง

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

นี่คือแอปพลิเคชันที่ง่ายมากและใช้งานได้สะดวกมาก มันช่วยให้เราตัดสินใจในทุกเรื่อง การสร้างโพลก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ตัดสินใจไม่ได้

นี่คือแอปพลิเคชันที่ง่ายมากและใช้งานได้สะดวกมาก มันช่วยให้เราตัดสินใจในทุกเรื่อง การสร้างโพลก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้

7. vCita (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับการสื่อสารกับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกระบวนการทำงานแบบ CRM)

วีซิต้า
ผ่านทางvCita

หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่เน้นการให้บริการ คุณไม่เพียงแค่ต้องการแอปจัดตารางเวลาเท่านั้น คุณยังต้องยืนยันการจอง รวบรวมการชำระเงิน ติดตามรายละเอียดลูกค้า และกำหนดการติดตามผลอีกด้วย ด้วย vCita ลูกค้าจะได้รับตัวเลือกในการจัดตารางนัดหมายด้วยตนเอง ในขณะที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างในส่วนหลังบ้านได้

เมื่อลูกค้าจองเซสชั่นกับคุณ vCita จะส่งการยืนยัน, ใบแจ้งหนี้, และการแจ้งเตือนให้พวกเขาโดยอัตโนมัติก่อนการประชุม หากพวกเขาต้องการเลื่อนการนัดหมาย พวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องส่งอีเมลถึงคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเว็บไซต์สำหรับการจองและการเก็บข้อมูลลูกค้า และใช้ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อร่างคำตอบให้กับลูกค้าและได้รับคำแนะนำทางธุรกิจตามข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ vCita

  • จัดเตรียมพอร์ทัลลูกค้าแบบบริการตนเองที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการนัดหมายที่ผ่านมา ใบแจ้งหนี้ และประวัติการติดต่อได้
  • สร้างแพ็กเกจบริการ (เช่น แพ็กเกจ 5 ครั้ง) และติดตามการใช้งานของลูกค้าโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • เปิดใช้งานการแชร์เอกสารออนไลน์เพื่อให้สัญญา, แบบฟอร์ม, หรือคู่มือสามารถส่งมอบได้โดยตรงผ่านพอร์ทัล

ข้อจำกัดของ vCita

  • vCita อาจดูซับซ้อนหากคุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่เรียบง่าย เนื่องจากเครื่องมือ CRM และการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมดูเหมือนไม่จำเป็น

vCita ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพลทินัม: $110/เดือน ต่อผู้ใช้

vCita คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง vCita อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

วิดเจ็ตการจัดตารางเวลาสำหรับเว็บไซต์ที่ผสานรวมกับระบบหลังบ้านทำให้กระบวนการลงทะเบียนลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ดูเป็นมืออาชีพมากสำหรับลูกค้า และใช้งานง่ายมากสำหรับฉัน

วิดเจ็ตการจัดตารางเวลาสำหรับเว็บไซต์ที่ผสานรวมกับระบบหลังบ้านทำให้กระบวนการลงทะเบียนลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ดูเป็นมืออาชีพมากสำหรับลูกค้า และใช้งานง่ายมากสำหรับฉัน

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานยังคงทำงานตามเวลาที่กำหนด แต่ 27% ทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ และ 19% ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนเลย เมื่อการทำงานไม่สามารถคาดเดาได้ คุณจะเลิกงานอย่างแท้จริงได้อย่างไร? 🕰️

การจัดตารางงานอัตโนมัติในปฏิทิน ClickUpสามารถช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับตารางงานที่ไม่แน่นอนที่สุดได้ วางแผนสัปดาห์ของคุณ กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อออกจากระบบ—เพราะเวลาของคุณควรอยู่ในการควบคุมของคุณเอง!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

8. Microsoft Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับเครื่องมือ Microsoft 365 และกระบวนการทำงานภายในทีม)

Microsoft Bookings: ทางเลือกแทน Setmore
ผ่านทางMicrosoft Bookings

เมื่อทีมของคุณทำงานภายใน Microsoft 365 Microsoft Bookings เป็นตัวเลือกที่ดีที่เชื่อมต่อ Outlook, Teams และหน้าการจองของคุณ เมื่อคุณตั้งเวลานัดหมาย มันจะได้รับการอัปเดตโดยตรงใน Outlook และหากเป็นการประชุมเสมือน Teams จะสร้างลิงก์โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์หากคุณบริหารจัดการหลายแผนกหรือบริการ คุณสามารถตั้งค่าหน้าการจองแยกต่างหากสำหรับแต่ละแผนกหรือบริการได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกบริการและเวลาที่เหมาะสมได้ ด้วยระบบการจองที่สามารถปรับแต่งได้ แต่ละหน้าสามารถปรับแต่งให้ลูกค้าไปถึงจุดที่ต้องการได้โดยตรง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Bookings

  • สร้างหน้าการจองเฉพาะแผนกเพื่อให้ลูกค้าสามารถนัดหมายได้โดยตรงกับทีมสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
  • จัดการความพร้อมของพนักงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ปฏิทินของสมาชิกแต่ละทีมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
  • ใช้ระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร เนื่องจากทำงานภายใต้ข้อกำหนดด้านข้อมูลของ Microsoft 365

ข้อจำกัดของ Microsoft Bookings

  • ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะเมื่อองค์กรของคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วเท่านั้น—การนำไปใช้แบบแยกเดี่ยวอาจรู้สึกมีข้อจำกัด

ราคาของ Microsoft Bookings

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $12.5/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Bookings

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Bookings อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

โดยรวมแล้ว มันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรของเรา ที่ช่วยให้ลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตรสามารถ "จอง" เวลาเพื่อพูดคุยกับบุคลากรสำคัญได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกลิงก์ในลายเซ็นของอีเมล

โดยรวมแล้ว มันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรของเรา ที่ช่วยให้ลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตรสามารถ "จอง" เวลาเพื่อพูดคุยกับบุคลากรสำคัญได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกลิงก์ในลายเซ็นของอีเมล

9. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับการจัดการฟิตเนส สุขภาพ และการจัดการสมาชิกคลาส)

Mindbody
ผ่านทางMindbody

สตูดิโอโยคะ, สปา, ฟิตเนส, และศูนย์ออกกำลังกายหลายแห่งพึ่งพา Mindbody ในการจัดการการลงทะเบียนคลาส, การชำระเงิน, และตารางเวลา. มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมเช่นสุขภาพ, ความงาม, และความงาม, ที่คุณสามารถขายแพ็กเกจคลาสได้และแม้กระทั่งจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าประจำ.

แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูตารางเรียน จองที่นั่ง หรือเข้าร่วมรายชื่อรอเมื่อคลาสเต็มได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเชื่อมต่อตารางการสอนกับการจัดการพนักงานของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายผู้สอน ติดตามชั่วโมงการทำงาน และซิงค์การจ่ายเงินเดือนได้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Mindbody

  • ติดตามความก้าวหน้าและความชอบของลูกค้าเพื่อปรับแต่งบริการให้เหมาะสม เช่น บันทึกระดับของลูกค้ากลุ่มโยคะหรือนักบำบัดที่ลูกค้าชอบสำหรับการนวด
  • เปิดใช้งานการเช็คอินด้วยตนเองผ่านคีออสก์และมือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถข้ามขั้นตอนการต่อคิวที่แผนกต้อนรับได้
  • ใช้ตลาดแอป Mindbody เพื่อให้บริการของคุณเป็นที่รู้จักโดยลูกค้าใหม่ที่กำลังค้นหาบริการฟิตเนสหรือสุขภาพ

ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย

  • ตารางเรียนเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งขั้นตอนการจองให้เข้ากับสไตล์ของสตูดิโอน้อยกว่า

การกำหนดราคาของ Mindbody

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Mindbody

  • G2: 3. 6/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindbody อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

ชุดรายงานของ Mindbody นั้นไม่มีใครเทียบได้ ระบบได้รับการปรับปรุงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ระบบยังใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและมีความเสถียรมาก

ชุดรายงานของ Mindbody นั้นไม่มีใครเทียบได้ ระบบได้รับการปรับปรุงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ระบบยังใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและมีความเสถียรมาก

10. Appointlet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับหน้าจองที่ยืดหยุ่นสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก)

Appointlet: ทางเลือกของ Setmore
ผ่านAppointlet

Appointlet เป็นเครื่องมือการประชุมที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถซิงค์กับ Google Calendar, Office 365 และอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่างอยู่เพื่อให้การจองใหม่ไม่ชนกับตารางเวลาของคุณ คุณสามารถเพิ่มเวลาบัฟเฟอร์ระหว่างนัดหมาย ตั้งกฎเพื่อป้องกันการจองในนาทีสุดท้าย จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และกระจายการจองไปยังสมาชิกในทีมได้

ด้วย Appointlet การแชร์เวลาว่างของคุณก็ยืดหยุ่นได้เช่นกัน คุณสามารถใส่ลิงก์การจองของคุณในอีเมล ฝังไว้ในเว็บไซต์ หรือส่งผ่าน SMS โซเชียลมีเดีย ฯลฯ การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยลดการไม่มาตามนัด และเมื่อมีคนยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลา ทุกคนจะได้รับแจ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appointlet

  • สร้างหน้าจองได้ไม่จำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมหรือสมาชิกในทีม
  • เสนอการนัดหมายแบบกลุ่มเมื่อคุณต้องการให้หลายคนเข้าร่วมเซสชันเดียวกัน เช่น การสัมมนาออนไลน์หรือการฝึกอบรม
  • รองรับหลายภาษาและเขตเวลาเพื่อให้ลูกค้าต่างชาติสามารถจองได้โดยไม่เกิดความสับสน

ข้อจำกัดของ Appointlet

  • การรายงานและการวิเคราะห์มีน้อยมาก ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับการจอง

ราคาของ Appointlet

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Appointlet

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Appointlet อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

Appointlet ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อต้องนัดหมายกับหลายคน ฉันสามารถเพิ่มเวลาพักระหว่างประชุมและให้ผู้อื่นเลื่อนนัดไปยังช่วงเวลาว่างอื่นได้หากจำเป็น โดยรวมแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย!

Appointlet ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อต้องนัดหมายกับหลายคน ฉันสามารถเพิ่มเวลาพักระหว่างประชุมและให้ผู้อื่นเลื่อนนัดไปยังช่วงเวลาว่างอื่นได้หากจำเป็น โดยรวมแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย!

11. YouCanBookMe (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาควบคู่กับหน้าการจองส่วนตัวและการผสานปฏิทิน)

คุณสามารถจองได้
ผ่านทางYouCanBookMe

ด้วย YouCanBookMe คุณสามารถปรับแต่งหน้าการจองของคุณได้อย่างเต็มที่ (เปลี่ยนสี, อัปโหลดโลโก้, ใช้พื้นหลังและส่วนท้ายที่กำหนดเอง) และปรับแต่งภาษาและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การจองรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณ

คุณสมบัติการตรวจจับเขตเวลาช่วยให้ลูกค้าเห็นช่วงเวลาการจองในเขตเวลาท้องถิ่นของพวกเขาเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสับสนในการจัดตารางเวลาเมื่อคุณมีลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ เมื่อวันของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ระบบจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ทันทีที่คุณเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe

  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์มเพื่อถามคำถามติดตามผลตามสิ่งที่ลูกค้าเลือก
  • ป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือบล็อกโดเมนอีเมลบางแห่งเพื่อให้เฉพาะบัญชีธุรกิจสามารถจองกับคุณได้
  • สร้างรหัส QR สำหรับลิงก์การจอง ทำให้ง่ายต่อการแชร์เวลาว่างของคุณ

ข้อจำกัดของ YouCanBookMe

  • ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าหรือการติดตามรายได้

ราคาของ YouCanBookMe

  • ฟรี
  • บุคคล: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $18/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe

  • G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBookMe อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

นี่คือระบบที่มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น การช่วยเหลือรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นี่คือระบบที่มีคุณสมบัติมากมายและสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น การช่วยเหลือรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

ทำงานอย่างชาญฉลาด จัดตารางเวลาให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการนัดหมาย ลูกค้า และกระบวนการทำงานของทีมของคุณได้อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเครื่องมืออย่าง Doodle หรือ YouCanBookMe จะเหมาะสำหรับการจองแบบง่าย ๆ และแพลตฟอร์มอย่าง Square Appointments หรือ vCita จะช่วยในเรื่องการชำระเงินและการจัดการลูกค้า แต่พวกมันก็ยังคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น

ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการมากกว่าปฏิทิน—พวกเขาต้องการวิธีในการจัดระเบียบงาน โครงการ เอกสาร และการจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกัน ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาอันทรงพลังที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ คุณจะประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากในการสลับเครื่องมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

หยุดการประกอบเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน.ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และให้ตารางเวลาและการจัดการงานของคุณอยู่ในความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบ.