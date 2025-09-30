บล็อก ClickUp
75 แม่แบบแนวคิดเข้มข้นที่ดีที่สุดสำหรับติดตามความก้าวหน้าในการท้าทายของคุณ

30 กันยายน 2568

การเริ่มต้นความท้าทาย 75 Hard นั้นน่าตื่นเต้น แต่ระหว่างช่วงการออกกำลังกายครั้งที่สองของวันกับการดื่มน้ำที่เหลือในขวดตอนเที่ยงคืน คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าในกิจวัตรประจำวันมากกว่าความเจ็บปวดในกล้ามเนื้อ

แทนที่จะพึ่งความจำ (หรือบันทึกที่ยุ่งเหยิงในโทรศัพท์ของคุณ) กรอบการทำงานที่มั่นคงจะช่วยให้ความก้าวหน้าของคุณมองเห็นได้และวันของคุณมีโครงสร้าง 💪🏼

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตที่แข็งแกร่ง 75 แบบของ Notion เพื่อช่วยให้คุณติดตามนิสัยและรับผิดชอบต่อตนเองได้ และก่อนที่เราจะสรุป เราจะดูเทมเพลตของClickUpซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าด้วย มาเริ่มกันเลย! 🎯

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนังสือขายดีของเจมส์ เคลียร์ Atomic Habitsเน้นย้ำถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทีละน้อย เขาอธิบายว่าการพัฒนาเพียง 1% ต่อวันสามารถให้ผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม 75 Hard Notion ดี?

เทมเพลต 75 Hard Notion ที่ดีจะช่วยให้ความท้าทายของคุณเรียบง่าย มีโครงสร้าง และสร้างแรงจูงใจ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • โครงสร้างรายวันที่ชัดเจนด้วยบล็อกแบบโมดูล: ใช้หัวข้อที่สอดคล้องกันสำหรับวัน 1 ถึงวัน 75, สลับส่วนสำหรับแต่ละรายการในเช็กลิสต์ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับบันทึกต่างๆ
  • การติดตามนิสัยที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น: มีช่องทำเครื่องหมายหรือแถบความคืบหน้าสำหรับแต่ละงาน เช่น การดื่มน้ำ การออกกำลังกายสองครั้ง การอ่านหนังสือ และรูปภาพ ช่วยให้คุณปรับการติดตามได้ทันที
  • การแสดงความคืบหน้าแบบฝังตัว: ผสานองค์ประกอบการแสดงผล เช่น ปฏิทินหรือตัวนับจำนวนวันที่ทำสำเร็จต่อเนื่อง (เช่น 10/75 วันเสร็จสิ้น) เพื่อให้คุณสามารถประเมินความสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็ว
  • พื้นที่สำหรับการไตร่ตรองและสร้างแรงบันดาลใจ: มีช่องสำหรับบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ หรือช่องสำหรับจดบันทึกที่คุณสามารถบันทึกความรู้สึกทางจิตใจของคุณ เขียนคำคมสร้างแรงบันดาลใจ หรือบันทึกข้อคิดสำคัญต่างๆ
  • การออกแบบที่เบาแต่ขยายได้: เริ่มต้นอย่างง่ายเพื่อให้โหลดได้รวดเร็วและไม่รก จากนั้นมีตัวเลือกส่วนเสริม (เช่น สูตรอาหาร, กระดานแรงบันดาลใจ, หรือแกลเลอรีก่อน/หลัง) ที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ตามต้องการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ เลือกนิสัยการทำงาน 2-3 อย่างที่คุณจะมุ่งมั่นทำทุกวัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่น การทำให้กล่องจดหมายว่างเปล่า การทำงานอย่างลึกซึ้ง 20 นาที หรือการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีประชุม ถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

75 แบบฟอร์มสำเร็จรูป 75 Hard ในพริบตา

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตความท้าทาย Notion และ ClickUp75 Hard ทั้งหมด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคคลที่เริ่มต้น 75 Hardเครื่องวัดน้ำ, มุมมองรายวัน/ปฏิทิน, รูปถ่ายก่อน/หลัง, บันทึกหนังสือหน้า/ฐานข้อมูล Notion
แนวคิด 75 รุ่นสำหรับผู้หญิงที่แข็งแกร่งดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้หญิงที่มองหาความท้าทายที่สอดคล้องกับรอบประจำเดือนการออกกำลังกายแบบวนรอบ, การดื่มน้ำ, ตัวติดตามการอ่าน, และบันทึกประจำวันแบบภาพหน้า Notion/รายการตรวจสอบ
เทมเพลตติดตามความก้าวหน้าแบบเข้มงวด Notion 75ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การติดตามความคืบหน้าแบบรายสัปดาห์คำคมสร้างแรงบันดาลใจ, การสะท้อนความคิดประจำสัปดาห์, ปฏิทิน, สูตรอาหารหน้า/ปฏิทิน Notion
เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แรงจูงใจ)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แรงจูงใจ + ความรับผิดชอบแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การติดตามนิสัย, กระดานแรงบันดาลใจแดชบอร์ด Notion
Notion 75 HARD Templateดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ใช้ที่เน้นความเรียบง่ายและวินัยมุมมองตาราง, รายการตรวจสอบประจำวัน, และการติดตามความสม่ำเสมอทางสายตาตารางแนวคิด
เทมเพลตแผงหน้าปัดแข็ง Notion Ultimate 75ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การติดตามที่ละเอียดและสนุกสนานในรูปแบบเกมแถบชีวิต, กราฟ, ความสำเร็จ, สถิติที่กำหนดเองแดชบอร์ด Notion
เทมเพลตความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แบบมีคำแนะนำ)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้เริ่มต้น, ผู้วางแผนคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือ/การออกกำลังกาย/สูตรอาหาร, บันทึกที่ยืดหยุ่นได้หน้า/ฐานข้อมูล Notion
เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แผนภูมิ)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เทคโนโลยีขั้นสูง, ตัวติดตามภาพปุ่มโต้ตอบ, แผนภูมิวงกลม, กราฟเส้นแดชบอร์ด Notion
ClickUp 75 ฮาร์ดเทมเพลตรับเทมเพลตฟรีผู้ท้าชิงที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, มุมมอง Gantt/สรุป, และการแจ้งเตือนClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, ผู้ฝึกสอนสถานะ/ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลา, บันทึกการออกกำลังกายClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีมืออาชีพที่ยุ่ง, ผู้วางแผนความซับซ้อนของงาน, ระยะเวลา, ขั้นตอนการดำเนินการ, และความก้าวหน้าของเป้าหมายรายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ใช้ที่มุ่งเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีศาสตร์ด้านสุขภาพ, กิจวัตร, ความสมดุลแบบองค์รวมClickUp รายการ, บอร์ด
แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้วางแผนมื้ออาหาร, ผู้ติดตามโภชนาการมาโคร, ลากและวาง, ปฏิทิน, รายการช้อปปิ้งClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สร้างนิสัย, การพัฒนาตนเองฟิลด์ที่กำหนดเอง, งานย่อย, การทำต่อเนื่อง, ความรับผิดชอบClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้วางแผนการเติบโตระยะยาวสถานะ, เป้าหมายการเรียนรู้, ตัวติดตามความก้าวหน้า, ข้อเสนอแนะClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ตั้งเป้าหมาย, ทีมฟิลด์ SMART, คะแนนความพยายาม, ชีตงาน, ความคืบหน้าClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสมุดวางแผนรายสัปดาห์, ผู้ช่วยสร้างกิจวัตรประจำวันลากและวาง, โน้ตติด, มุมมองกระดาน, พื้นที่เสร็จแล้วClickUp บอร์ด, รายการ

เทมเพลตแข็ง 75 แบบฟรีสำหรับ Notion

นี่คือเทมเพลต Notion 75 แบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ผู้ที่รักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความสม่ำเสมอ 👇

1. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard

เทมเพลต 75 Hard Notion สำหรับติดตามความคืบหน้าของความท้าทาย
ผ่านทางNotion

จากการติดตามการออกกำลังกายไปจนถึงการบันทึกมื้ออาหาร เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบทุกแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย มุมมองรายวันและปฏิทิน รวมถึงส่วนเฉพาะสำหรับรูปถ่ายก่อนและหลัง คุณสามารถเห็นความก้าวหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามการดื่มน้ำของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยตัวนับน้ำในตัว
  • บันทึกการออกกำลังกายสองครั้งต่อวันและวางแผนมื้ออาหารของคุณในที่เดียว
  • รักษาส่วนบันทึกหนังสือเพื่อบันทึกการอ่านประจำวันของคุณ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการของ 75 Hard Challenge

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่เริ่มต้น 75 Hard Challenge และต้องการตัวติดตามที่เรียบง่ายและดูสะอาดตาสำหรับงานประจำวันทั้งหมด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ต้องการแผนการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับ75 Hard Challenge ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของคุณหรือไม่? ขอให้ClickUp Brainปรับแต่งการออกกำลังกาย อาหาร และรายการอ่านให้ตรงกับตารางเวลาและความชอบของคุณ แบ่งปันเป้าหมายและข้อจำกัดของคุณ แล้ว Brain จะสร้างกิจวัตรประจำวันและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเดินทาง 75 Hard ของคุณ

ClickUp Brain

2. เทมเพลต Notion 75 Hard สำหรับผู้หญิง

75 แนวคิดที่ท้าทายเพื่อประโยชน์ของผู้หญิง
ผ่านทางNotion

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง เทมเพลตนี้มุ่งเน้นการพิชิตความท้าทาย 75 Hard โดยไม่หักโหมหรือเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน เน้นการปรับตารางออกกำลังกายให้สอดคล้องกับรอบเดือน พร้อมรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสวยงาม เพื่อลดความสับสนและกดดัน

ทุกภารกิจประจำวัน เช่น การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การอ่านหนังสือ และรูปถ่ายความก้าวหน้า สามารถติดตามและปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามจังหวะของร่างกายคุณ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับรอบเดือนของคุณเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
  • ติดตามการดื่มน้ำและพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพประจำวันได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามความคืบหน้าในการอ่านและประเภทของเป้าหมายด้วยตัวนับหน้าที่เฉพาะ
  • เก็บบันทึกภาพความก้าวหน้าของคุณไว้ในไดอารี่ภาพที่สะดวกในที่เดียว

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงที่ต้องการแนวทางเฉพาะและใส่ใจในการทำ 75 Hard Challenge ให้สำเร็จ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อวันทำงานของคุณเหมือนการออกกำลังกาย เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพ (งานง่าย ๆ ที่สำเร็จได้เร็ว) จากนั้นทำ 'เซ็ต' ที่เน้นความตั้งใจ (ช่วงเวลาทำงานหนักแบบเข้มข้น) และจบด้วยการคูลดาวน์ (งานเอกสารเบา ๆ หรือวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้)

3. แม่แบบติดตามความก้าวหน้า Notion 75 Hard

แนวคิด 75 แม่แบบแบบแข็งเพื่อติดตามความล้มเหลวและความสำเร็จ
ผ่านทางNotion

ออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ แบบฟอร์มนี้เน้นความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการรู้สึกหนักใจในแต่ละวัน มีหน้าสำหรับสูตรอาหารแยกต่างหากเพื่อช่วยให้การวางแผนมื้ออาหารง่ายขึ้น และมีส่วนสำหรับเก็บเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ

ปฏิทินรายวันช่วยให้คุณอยู่ในตารางเวลาที่กำหนดไว้ ในขณะที่บันทึกประจำสัปดาห์และคำคมสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของความท้าทาย
  • บันทึกข้อคิดและข้อสังเกตประจำสัปดาห์เพื่อการพัฒนาในระยะยาว
  • มองเห็นการปฏิบัติตามประจำวันด้วยรูปแบบปฏิทินที่ใช้งานง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมผสานสูตรอาหารและเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

4. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard

เทมเพลต 75 Hard Notion เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
ผ่านทางNotion

เทมเพลตนี้ผสานความรับผิดชอบเข้ากับแรงจูงใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณยึดมั่นกับความท้าทายโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน นอกจากนี้เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ยังมีแดชบอร์ดและกระดานแรงบันดาลใจในตัวเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญทั้งโครงสร้างและการให้กำลังใจตลอดการเดินทาง 75 วัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อเน้นที่นิสัยเฉพาะของคุณ
  • ติดตามการออกกำลังกายประจำวัน, อาหาร, และการดื่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บันทึกภาพถ่ายความคืบหน้าและบันทึกการอ่านประจำวันได้อย่างราบรื่นภายในตัวติดตามหนังสือ
  • รักษาแรงบันดาลใจด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ซึ่งเสริมสร้างความสม่ำเสมอ

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการแรงบันดาลใจควบคู่กับระบบติดตามที่เป็นรูปธรรม

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกฟิตเนสสำหรับเป้าหมาย

5. แม่แบบ Notion 75 HARD

75 แนวคิดที่เข้มงวดในการยึดมั่นในกฎ
ผ่านทางNotion

สร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายและความรับผิดชอบ แม่แบบนี้มุ่งเน้นเฉพาะ กฎหลักห้าข้อ ของ 75 Hard Challenge เท่านั้น แต่ละวันจะถูกบันทึกในตาราง เพื่อให้คุณสามารถทำเครื่องหมายในสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและติดตามความสม่ำเสมอได้ การออกแบบนี้เน้นวินัยมากกว่าสิ่งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความเรียบง่ายและความชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ทำเครื่องหมายในรายการน้ำดื่มประจำวัน การออกกำลังกาย อาหาร การอ่าน และรูปถ่ายความก้าวหน้า
  • ตรวจสอบวันที่ที่ทำสำเร็จจากกิจกรรมท้าทาย พร้อมการจัดวางตารางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • ติดตามความสม่ำเสมอในทันทีเพื่อการรับผิดชอบต่อตนเองที่ดีขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ท้าทายที่ต้องการระบบที่ตรงไปตรงมา ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย เพื่อรักษาวินัยในการทำงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดพร้อมกับท่องรายการสิ่งที่ต้องทำออกเสียงดัง การผสมผสานที่แปลกนี้จะบังคับให้สมองของคุณสร้างเส้นทางใหม่ (การควบคุมการเคลื่อนไหว + การเรียกคืนภาษา + การเรียงลำดับ) เปลี่ยนกิจวัตรที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการฝึกไมโครนิวโรพลาสติกที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการโฟกัส ความจำ และการปรับตัว

6. เทมเพลตแผงหน้าปัดแบบแข็ง Notion Ultimate 75 ฮาร์ด

เทมเพลต 75 Hard Notion พร้อมตัวติดตามประจำวัน
ผ่านทางNotion

แดชบอร์ดที่ครอบคลุมนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใส่ใจในรายละเอียดและต้องการติดตามทุกแง่มุมของ 75 Hard Challenge ด้วยแถบชีวิตแบบเกมและแผนภูมิต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพึ่งพาการวิเคราะห์เพื่อความรับผิดชอบในการพัฒนา

หน้าป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง, ความสำเร็จ, และการแจ้งเตือน SOS ทำให้ไม่มีอะไรถูกพลาดไป ทำให้กระบวนการน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกสถิติโดยละเอียด: รูปภาพ, น้ำหนัก, มาโคร, VO₂ max และอื่นๆ
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จและกราฟความก้าวหน้า
  • ใช้แถบชีวิตแบบเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจและการรับผิดชอบต่อตนเอง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Notion ที่มีประสบการณ์และต้องการประสบการณ์การติดตามที่มีรายละเอียดสูง มีระบบเกม และโต้ตอบได้

👀 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: เพิ่มวันที่ยืดหยุ่นได้ วางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดยสร้างช่องว่างที่ยืดหยุ่นได้หนึ่งช่องต่อสัปดาห์ ด้วยวิธีนี้ หากมีอะไรเกิดขึ้น ความต่อเนื่องของคุณจะไม่หายไป แต่จะยืดหยุ่นและเริ่มต้นใหม่ได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบออกกำลังกาย Notion ฟรีเพื่อติดตามเป้าหมายฟิตเนสของคุณ

7. แม่แบบความท้าทาย Notion 75 Hard

เทมเพลต 75 Hard Notion สำหรับติดตามความคืบหน้าของความท้าทาย
ผ่านทางNotion

เทมเพลตนี้มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่มีคำแนะนำโดยใช้ทรัพยากรที่คัดสรรมาอย่างดี ข้อเสนอแนะหนังสือที่โหลดไว้ล่วงหน้า ไอเดียสูตรอาหาร และโครงสร้างการออกกำลังกายช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณปรับการออกกำลังกายและตัวเลือกการอ่านได้ตามต้องการ เสริมสร้างความเป็นส่วนตัว

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกความคืบหน้าพร้อมปก สถานะ และระบบให้คะแนน
  • ทำตามโครงสร้างการออกกำลังกายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งของคุณเอง
  • เข้าถึงสูตรอาหารเริ่มต้นพร้อมส่วนผสมและขั้นตอนเพื่อช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น
  • บันทึกความคิดส่วนตัวและบันทึกสำหรับแต่ละวันของความท้าทาย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ชอบวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องการคำแนะนำที่คัดสรรมาอย่างดีควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่

🎥 ดู: วิธีใช้ ClickUp เป็นตัวติดตามนิสัยของคุณ

8. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard

75 แนวคิดที่ท้าทายพร้อมการตั้งเป้าหมาย
ผ่านทางNotion

เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิ ปุ่ม และเครื่องมือการจัดวางของ Notion เพื่อสร้างระบบการติดตามขั้นสูง เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามกฎหลักอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความก้าวหน้าได้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามการดื่มน้ำ, การออกกำลังกาย, อาหาร, การอ่าน, และรูปภาพความคืบหน้าด้วยปุ่มโต้ตอบ
  • สร้างภาพการเดินทางของคุณด้วยแผนภูมิวงกลมแสดงความสมบูรณ์และกราฟเส้นหลายตัวแปร
  • มุ่งเน้นความแข็งแกร่งทางจิตใจและความยืดหยุ่นผ่านการบันทึกอย่างเป็นระบบ

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาสภาพแวดล้อมการติดตาม 75 Hard ที่ทันสมัย มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูด และมีการจัดการอย่างมีวินัย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างธนาคารแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายภาพหน้าจอคำชม คำรับรอง หรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณนึกถึงการพัฒนาของตัวเอง นำกลับมาดูเมื่อรู้สึกติดขัดหรือช้าลง

ข้อจำกัดของโนชั่น

แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์ที่ทรงพลัง แต่ผู้ใช้ทั่วไปกลับชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้มักใช้เวลาหลายสัปดาห์เพียงเพื่อตั้งค่าแม่แบบ สูตร และกระบวนการทำงานก่อนที่จะได้ประสิทธิภาพจริง
  • ประสบการณ์ออฟไลน์ที่อ่อนแอ: การแก้ไขแบบออฟไลน์จำกัดเฉพาะหน้าที่เคยเปิดไว้เท่านั้น การสร้างเนื้อหาใหม่หรือการเข้าถึงหน้าที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมอาจไม่เสถียร
  • ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง: เมื่อพื้นที่ทำงานขยายตัว รายงานความล่าช้า เวลาในการโหลดที่ช้าลง และการตอบสนองโดยรวมที่ลดลงเป็นเรื่องปกติ
  • ปัญหาการส่งออกและการจัดรูปแบบ: การส่งออกไฟล์ PDF มักจัดวางเลย์เอาต์ไม่ตรงหรือตัดเนื้อหาที่ซ้อนกันออกไป
  • ข้อจำกัดของ UI บนมือถือ: แอปมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การแก้ไขขณะเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจยาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต PDF สำหรับความท้าทาย 75 Hard ฟรี 75 รายการเพื่อติดตามความฟิต

แนวคิดทางเลือก 75 แม่แบบแบบแข็ง

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน (และชีวิต) มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากกว่าเดิม คุณสามารถตั้งค่าลิสต์ตรวจสอบประจำวัน บันทึกความคืบหน้า และแม้กระทั่งมองเห็นเส้นทางของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 รูปแบบในClickUp Views

ผู้ใช้แบ่งปัน:

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

นี่คือเทมเพลตทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับNotionที่คุณควรลองใช้ 🎯

1. ClickUp 75 Hard Template

ClickUp 75 ฮาร์ดเทมเพลต
รับเทมเพลตฟรี
รับกรอบการทำงานเฉพาะเพื่อเสริมสร้างวินัยด้วยเทมเพลต ClickUp 75 Hard

เทมเพลต ClickUp 75 Hardเป็นระบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้การติดตามความท้าทายง่ายขึ้นและลดโอกาสที่จะล้มเลิก พร้อมรวบรวมทุกงาน การทบทวน และอัปเดตความคืบหน้าไว้ในพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟเดียว

ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการวางแผนประจำวัน การตั้งเป้าหมาย และการทบทวนความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ มันช่วยให้ความท้าทายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณยังคงมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ท้าทายที่ต้องการแอปวางแผนรายวันที่มีการจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์ พร้อมการแสดงความคืบหน้า การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ และเครื่องมือเพื่อความรับผิดชอบ

🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ต้องการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณอย่างละเอียดหรือไม่? ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว ใช้ AI Cards เพื่อสรุปบันทึกการออกกำลังกาย การดื่มน้ำ และสถิติการอ่านของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการ์ดแบบกำหนดเองสำหรับการดื่มน้ำ การออกกำลังกายที่เสร็จสมบูรณ์ และการเช็คอินรายวันได้อีกด้วย

แดชบอร์ด ClickUp พร้อมการ์ด AI
ติดตามความสม่ำเสมอของคุณตลอดเวลาด้วย AI Cards ใน ClickUp Dashboards

2. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp

เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างพื้นที่การออกกำลังกายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการความแม่นยำในการติดตามการออกกำลังกายทุกครั้ง มันรวบรวมประวัติการฝึกของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณเห็นภาพรวมความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือความยืดหยุ่น คุณสามารถบันทึกเซ็ต, จำนวนครั้ง, ระยะเวลา, ความเข้มข้น หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพอากาศ สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามเซสชันด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสิ้น, พลาด หรือ ต้องทำ
  • บันทึกข้อมูลโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้ฝึกสอน, การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง, การออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่น, และ ระยะเวลาการออกกำลังกาย
  • เข้าถึงมุมมองต่างๆ เช่น ตารางการออกกำลังกาย, มุมมองกระดาน, บันทึกการออกกำลังกาย, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
  • ใช้การติดตามเวลาในตัวใน ClickUpเพื่อบันทึกระยะเวลาการออกกำลังกายที่แน่นอน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, เทรนเนอร์ส่วนตัว, และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบเพื่อบันทึกและวิเคราะห์การออกกำลังกาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มติดตามการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ ฟรีสำหรับใช้งาน

3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญประจำวันใหม่ตลอดระยะเวลา 75 Hard Challenge ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันจาก ClickUp

เคยรู้สึกไหมว่าวันของคุณค่อย ๆ เลื่อนหายไปเพราะคุณกำลังตอบสนองต่อภารกิจแทนที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทาง? สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังทำตาม 75 Hard Challenge พร้อมกับงานประจำวันแม่แบบแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUpจะช่วยขจัดปัญหานี้

มันแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่มีลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง เพิ่มกิจวัตรยามเช้าเช่น การออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือ และยังคงเหลือพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนได้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความซับซ้อนของงาน, ความคืบหน้าของเป้าหมาย, แผนก, และ ประเภทของงาน เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจประจำวัน
  • สร้างภาพวันของคุณด้วย เป้าหมาย, ไทม์ไลน์, ขั้นตอนปฏิบัติ และ มุมมองคู่มือเริ่มต้น
  • จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมสำคัญ 75 รายการโดยไม่ละสายตาจากเป้าหมายการทำงาน

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่งหรือผู้เข้าร่วมที่กำลังท้าทายตัวเองกับ 75 Hard challenge พร้อมตารางเวลาที่แน่นขนัด ซึ่งต้องการความชัดเจนและสมาธิในการวางแผนประจำวัน

4. แม่แบบแผนการดูแลตนเองใน ClickUp

สร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่สมดุลด้วยเทมเพลตแผนดูแลตนเองจาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่สมดุลด้วยเทมเพลตแผนดูแลตนเองจาก ClickUp

ในระหว่างความท้าทาย 75 Hard นั้น เป็นเรื่องง่ายที่จะมุ่งเน้นไปที่วินัยและผลลัพธ์มากเกินไปจนการดูแลตัวเองกลายเป็นเรื่องรองแต่หากขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ความท้าทายนี้อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแทนที่จะรู้สึกมีพลัง

เทมเพลตแผนดูแลตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างเวลาสำหรับการฟื้นฟู การไตร่ตรอง และนิสัยที่สนับสนุนทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพอารมณ์ คุณสามารถออกแบบกิจวัตรที่มากกว่าการออกกำลังกายและการอ่านหนังสือ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามเป้าหมายด้านความเป็นอยู่ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น บรรลุแล้ว, กำลังไปได้สวย, หลุดเป้าหมาย และอื่นๆ
  • จัดระเบียบกิจวัตรด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ ประเภทสุขภาพ, หมายเหตุ, การอ้างอิง, และ ประเภทการดูแลตนเอง
  • สร้างแผนที่ครอบคลุมซึ่งสมดุลระหว่างวินัยกับการดูแลตนเองอย่างแท้จริง

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการป้องกันภาวะหมดไฟ รักษาสมดุลและสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่

5. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp

แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสม่ำเสมอในอาหารประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUp

หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของ 75 Hard คือการตัดสินใจว่าจะกินอะไรทุกวันในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับแผนการกินของคุณอยู่เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ แทนที่จะต้องรีบคิดว่าจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นหรือพลาดเป้าหมายโปรตีนโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถจัดระเบียบมื้ออาหาร ติดตามสารอาหาร และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามมาโครด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แคลอรี่สุทธิ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และประเภทมื้ออาหาร
  • ใช้รายการแบบลากและวางเพื่อวางแผนมื้ออาหารได้ในไม่กี่วินาที
  • มองเห็นแผนงานผ่านมุมมองกระดาน ClickUpในภาพรวมรายสัปดาห์ ปฏิทิน และประเภทมื้ออาหาร
  • ลดการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยการตรวจสอบรายการส่วนผสมและรายการซื้อของที่รวบรวมไว้

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการลดความเครียดจากการตัดสินใจเรื่องอาหารในขณะที่เข้าร่วมความท้าทาย 75 Hard

📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเพื่อรักษาทีมของคุณให้มีความสุข

6. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

ตัวติดตามนิสัยส่วนตัวแบบซูม
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามนิสัย 75 Hard ของคุณทั้งหมดด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp

ความลับในการทำ 75 Hard ให้สำเร็จคือความสม่ำเสมอเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpมอบวิธีง่าย ๆ ให้คุณบันทึก ตรวจสอบ และยึดมั่นกับทุกภารกิจประจำวันโดยไม่เสียแรงพยายาม ตั้งแต่การติ๊กเครื่องหมายหลังออกกำลังกาย ไปจนถึงการติดตามจำนวนหน้าที่อ่านหรือปริมาณน้ำที่ดื่ม คุณจะเห็นความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกวัน เปลี่ยนชัยชนะเล็ก ๆให้กลายเป็นนิสัยดีที่ยั่งยืน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความคืบหน้า, อ่าน 15 หน้า, เดิน 10,000 ก้าว, และ ดื่ม 64 ออนซ์
  • แบ่งนิสัยออกเป็นงานย่อย ติดป้ายกำกับความสำคัญ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบร่วม
  • มองเห็นเส้นทางการพัฒนาและความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและต้องการแอปติดตามนิสัยเพื่อรับผิดชอบต่อตัวเองในทุกๆ วัน

7. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

แผนพัฒนาตนเอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ก้าวไปไกลกว่า 75 วัน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม วางแผนเป้าหมายระยะยาวและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพ ทักษะ และชีวิตส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสะท้อนคิด การวางแผน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าที่แท้จริงได้ในช่วงหลายเดือนและหลายปี

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความก้าวหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น บรรลุเป้าหมาย, เป็นไปตามแผน, ล่าช้า, และ พักชั่วคราว
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เป้าหมายรายวันขั้นต่ำ, ชัยชนะและความสำเร็จ, และ เป้าหมายการเรียนรู้
  • เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น PD ต่อไตรมาส, ตัวติดตามความก้าวหน้า, แผนปฏิบัติการ, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน เพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบเวลา
  • สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะในเส้นทางการเติบโตของคุณโดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จและระบุจุดที่ควรปรับปรุง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต้องการก้าวข้ามการติดตามนิสัย เพื่อสร้างแผนงานที่มีโครงสร้างสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพในระยะยาว

8. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แบ่งเป้าหมาย 75 Hard ที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่ทำได้จริงด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

ดังที่อองตวน เดอ แซงต์-เอกซูเปรีกล่าวไว้อย่างมีชื่อเสียงว่า เป้าหมายที่ปราศจากแผนที่ชัดเจน ก็เป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่กรอบการทำงาน SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้—มีประสิทธิภาพมาก มันบังคับให้คุณเปลี่ยนความทะเยอทะยานที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ พร้อมระบบสำหรับติดตาม วัดผล และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างแท้จริง

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังทำอย่างเต็มที่, เป็นไปตามแผน, ล่าช้า, พักชั่วคราว, และ เสร็จสิ้น
  • ใช้ 12 ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มความชัดเจน เช่น "ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้ตอนนี้? และ "ฉันมีทักษะที่จำเป็นหรือไม่?"
  • ใช้ประโยชน์จาก ฟิลด์จำนวนความพยายามที่ต้องการ ซึ่งเป็นระบบคะแนนที่กำหนดค่าตัวเลขให้กับแต่ละเป้าหมาย ทำให้ความพยายามเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น
  • สำรวจมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่นSMART Goals,Goal Effort, SMART Goal Worksheet, และ Company Goals สำหรับทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีม

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการหยุดการไล่ตามเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่ชัดเจน และแทนที่ด้วยการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และเป็นจริง ซึ่งสามารถทำตามได้สำเร็จ

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀

ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้

💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

9. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp

เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตารางงาน 75 งานยากตลอดสัปดาห์ของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Weekly Planner

การวางแผนสัปดาห์ของคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกเคร่งครัด; ระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนตามตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้.เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerให้คุณมองเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้ในมุมสูง พร้อมให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานได้ตามชีวิตที่เกิดขึ้น.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ลากและวางโน้ตติดภายในคอลัมน์วันเพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนแผนใหม่
  • วางแผนกำหนดเส้นตาย กิจกรรม หรือแนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในรูปแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนการระดมความคิดมากกว่าการกำหนดตารางเวลา
  • รักษาสัปดาห์ของคุณให้ปลอดโปร่งด้วยมุมมองบอร์ดภาพที่แยกงานสำคัญออกจาก 'งานที่อยากทำ'
  • จบแต่ละสัปดาห์ด้วยการลากงานที่เสร็จแล้วไปยังพื้นที่ 'เสร็จแล้ว' เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าทันทีและเพิ่มแรงจูงใจ

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังท้าทายตัวเองกับ 75 Hard Challenge (หรือกิจวัตรที่มีโครงสร้างใดๆ) พร้อมแผนการรายสัปดาห์

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จินตนาการถึงชีวิตหลังจากวันที่ 75 คนส่วนใหญ่จะล้มเหลวหลังจากผ่านเส้นชัยไปแล้ว วางแผนการเปลี่ยนผ่าน: นิสัยใดที่คุณจะรักษาไว้ นิสัยใหม่ใดที่คุณจะลอง และวิธีที่จะรักษาความเฉียบคมไว้โดยไม่มีโครงสร้าง

ก้าวข้าม 75 วันด้วย ClickUp

เทมเพลต Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามกฎ 75 Hard คุณสามารถบันทึกการออกกำลังกาย อาหาร น้ำ และรูปถ่ายความก้าวหน้าได้ในที่เดียว

แต่เมื่อความท้าทายสิ้นสุดลง คุณจะเหลือเพียงการติดตามแบบคงที่ ไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะรักษาแรงผลักดัน กำหนดเป้าหมายใหม่ หรือสร้างระบบที่ยั่งยืนหลังจาก 75 วัน

ClickUp มอบกรอบการทำงานที่ครบถ้วนให้คุณเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นวิถีชีวิต ด้วยเทมเพลตติดตามนิสัย การติดตามเป้าหมาย และแผนงานรายสัปดาห์ คุณสามารถสร้างกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังจากจบความท้าทาย 75 Hard แล้ว

