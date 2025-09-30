75 แม่แบบแนวคิดเข้มข้นที่ดีที่สุดสำหรับติดตามความก้าวหน้าในการท้าทายของคุณ

การเริ่มต้นความท้าทาย 75 Hard นั้นน่าตื่นเต้น แต่ระหว่างช่วงการออกกำลังกายครั้งที่สองของวันกับการดื่มน้ำที่เหลือในขวดตอนเที่ยงคืน คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าในกิจวัตรประจำวันมากกว่าความเจ็บปวดในกล้ามเนื้อ
แทนที่จะพึ่งความจำ (หรือบันทึกที่ยุ่งเหยิงในโทรศัพท์ของคุณ) กรอบการทำงานที่มั่นคงจะช่วยให้ความก้าวหน้าของคุณมองเห็นได้และวันของคุณมีโครงสร้าง 💪🏼
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตที่แข็งแกร่ง 75 แบบของ Notion เพื่อช่วยให้คุณติดตามนิสัยและรับผิดชอบต่อตนเองได้ และก่อนที่เราจะสรุป เราจะดูเทมเพลตของClickUpซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าด้วย มาเริ่มกันเลย! 🎯
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนังสือขายดีของเจมส์ เคลียร์ Atomic Habitsเน้นย้ำถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทีละน้อย เขาอธิบายว่าการพัฒนาเพียง 1% ต่อวันสามารถให้ผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม 75 Hard Notion ดี?
เทมเพลต 75 Hard Notion ที่ดีจะช่วยให้ความท้าทายของคุณเรียบง่าย มีโครงสร้าง และสร้างแรงจูงใจ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- โครงสร้างรายวันที่ชัดเจนด้วยบล็อกแบบโมดูล: ใช้หัวข้อที่สอดคล้องกันสำหรับวัน 1 ถึงวัน 75, สลับส่วนสำหรับแต่ละรายการในเช็กลิสต์ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับบันทึกต่างๆ
- การติดตามนิสัยที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น: มีช่องทำเครื่องหมายหรือแถบความคืบหน้าสำหรับแต่ละงาน เช่น การดื่มน้ำ การออกกำลังกายสองครั้ง การอ่านหนังสือ และรูปภาพ ช่วยให้คุณปรับการติดตามได้ทันที
- การแสดงความคืบหน้าแบบฝังตัว: ผสานองค์ประกอบการแสดงผล เช่น ปฏิทินหรือตัวนับจำนวนวันที่ทำสำเร็จต่อเนื่อง (เช่น 10/75 วันเสร็จสิ้น) เพื่อให้คุณสามารถประเมินความสม่ำเสมอได้อย่างรวดเร็ว
- พื้นที่สำหรับการไตร่ตรองและสร้างแรงบันดาลใจ: มีช่องสำหรับบันทึกประจำวันหรือรายสัปดาห์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ หรือช่องสำหรับจดบันทึกที่คุณสามารถบันทึกความรู้สึกทางจิตใจของคุณ เขียนคำคมสร้างแรงบันดาลใจ หรือบันทึกข้อคิดสำคัญต่างๆ
- การออกแบบที่เบาแต่ขยายได้: เริ่มต้นอย่างง่ายเพื่อให้โหลดได้รวดเร็วและไม่รก จากนั้นมีตัวเลือกส่วนเสริม (เช่น สูตรอาหาร, กระดานแรงบันดาลใจ, หรือแกลเลอรีก่อน/หลัง) ที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ตามต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ เลือกนิสัยการทำงาน 2-3 อย่างที่คุณจะมุ่งมั่นทำทุกวัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่น การทำให้กล่องจดหมายว่างเปล่า การทำงานอย่างลึกซึ้ง 20 นาที หรือการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีประชุม ถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
75 แบบฟอร์มสำเร็จรูป 75 Hard ในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตความท้าทาย Notion และ ClickUp75 Hard ทั้งหมด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลที่เริ่มต้น 75 Hard
|เครื่องวัดน้ำ, มุมมองรายวัน/ปฏิทิน, รูปถ่ายก่อน/หลัง, บันทึกหนังสือ
|หน้า/ฐานข้อมูล Notion
|แนวคิด 75 รุ่นสำหรับผู้หญิงที่แข็งแกร่ง
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้หญิงที่มองหาความท้าทายที่สอดคล้องกับรอบประจำเดือน
|การออกกำลังกายแบบวนรอบ, การดื่มน้ำ, ตัวติดตามการอ่าน, และบันทึกประจำวันแบบภาพ
|หน้า Notion/รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตติดตามความก้าวหน้าแบบเข้มงวด Notion 75
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามความคืบหน้าแบบรายสัปดาห์
|คำคมสร้างแรงบันดาลใจ, การสะท้อนความคิดประจำสัปดาห์, ปฏิทิน, สูตรอาหาร
|หน้า/ปฏิทิน Notion
|เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แรงจูงใจ)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แรงจูงใจ + ความรับผิดชอบ
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การติดตามนิสัย, กระดานแรงบันดาลใจ
|แดชบอร์ด Notion
|Notion 75 HARD Template
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้ที่เน้นความเรียบง่ายและวินัย
|มุมมองตาราง, รายการตรวจสอบประจำวัน, และการติดตามความสม่ำเสมอทางสายตา
|ตารางแนวคิด
|เทมเพลตแผงหน้าปัดแข็ง Notion Ultimate 75
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามที่ละเอียดและสนุกสนานในรูปแบบเกม
|แถบชีวิต, กราฟ, ความสำเร็จ, สถิติที่กำหนดเอง
|แดชบอร์ด Notion
|เทมเพลตความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แบบมีคำแนะนำ)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เริ่มต้น, ผู้วางแผน
|คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือ/การออกกำลังกาย/สูตรอาหาร, บันทึกที่ยืดหยุ่นได้
|หน้า/ฐานข้อมูล Notion
|เทมเพลตติดตามความท้าทายระดับยาก Notion 75 (แผนภูมิ)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เทคโนโลยีขั้นสูง, ตัวติดตามภาพ
|ปุ่มโต้ตอบ, แผนภูมิวงกลม, กราฟเส้น
|แดชบอร์ด Notion
|ClickUp 75 ฮาร์ดเทมเพลต
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ท้าชิงที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ
|สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, มุมมอง Gantt/สรุป, และการแจ้งเตือน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, ผู้ฝึกสอน
|สถานะ/ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลา, บันทึกการออกกำลังกาย
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพที่ยุ่ง, ผู้วางแผน
|ความซับซ้อนของงาน, ระยะเวลา, ขั้นตอนการดำเนินการ, และความก้าวหน้าของเป้าหมาย
|รายการ ClickUp, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่มุ่งเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
|ศาสตร์ด้านสุขภาพ, กิจวัตร, ความสมดุลแบบองค์รวม
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้วางแผนมื้ออาหาร, ผู้ติดตามโภชนาการ
|มาโคร, ลากและวาง, ปฏิทิน, รายการช้อปปิ้ง
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างนิสัย, การพัฒนาตนเอง
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, งานย่อย, การทำต่อเนื่อง, ความรับผิดชอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้วางแผนการเติบโตระยะยาว
|สถานะ, เป้าหมายการเรียนรู้, ตัวติดตามความก้าวหน้า, ข้อเสนอแนะ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ตั้งเป้าหมาย, ทีม
|ฟิลด์ SMART, คะแนนความพยายาม, ชีตงาน, ความคืบหน้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สมุดวางแผนรายสัปดาห์, ผู้ช่วยสร้างกิจวัตรประจำวัน
|ลากและวาง, โน้ตติด, มุมมองกระดาน, พื้นที่เสร็จแล้ว
|ClickUp บอร์ด, รายการ
เทมเพลตแข็ง 75 แบบฟรีสำหรับ Notion
นี่คือเทมเพลต Notion 75 แบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ผู้ที่รักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความสม่ำเสมอ 👇
1. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard
จากการติดตามการออกกำลังกายไปจนถึงการบันทึกมื้ออาหาร เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบทุกแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย มุมมองรายวันและปฏิทิน รวมถึงส่วนเฉพาะสำหรับรูปถ่ายก่อนและหลัง คุณสามารถเห็นความก้าวหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการดื่มน้ำของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยตัวนับน้ำในตัว
- บันทึกการออกกำลังกายสองครั้งต่อวันและวางแผนมื้ออาหารของคุณในที่เดียว
- รักษาส่วนบันทึกหนังสือเพื่อบันทึกการอ่านประจำวันของคุณ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการของ 75 Hard Challenge
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่เริ่มต้น 75 Hard Challenge และต้องการตัวติดตามที่เรียบง่ายและดูสะอาดตาสำหรับงานประจำวันทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ต้องการแผนการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับ75 Hard Challenge ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของคุณหรือไม่? ขอให้ClickUp Brainปรับแต่งการออกกำลังกาย อาหาร และรายการอ่านให้ตรงกับตารางเวลาและความชอบของคุณ แบ่งปันเป้าหมายและข้อจำกัดของคุณ แล้ว Brain จะสร้างกิจวัตรประจำวันและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเดินทาง 75 Hard ของคุณ
2. เทมเพลต Notion 75 Hard สำหรับผู้หญิง
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง เทมเพลตนี้มุ่งเน้นการพิชิตความท้าทาย 75 Hard โดยไม่หักโหมหรือเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน เน้นการปรับตารางออกกำลังกายให้สอดคล้องกับรอบเดือน พร้อมรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสวยงาม เพื่อลดความสับสนและกดดัน
ทุกภารกิจประจำวัน เช่น การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การอ่านหนังสือ และรูปถ่ายความก้าวหน้า สามารถติดตามและปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามจังหวะของร่างกายคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับรอบเดือนของคุณเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
- ติดตามการดื่มน้ำและพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพประจำวันได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าในการอ่านและประเภทของเป้าหมายด้วยตัวนับหน้าที่เฉพาะ
- เก็บบันทึกภาพความก้าวหน้าของคุณไว้ในไดอารี่ภาพที่สะดวกในที่เดียว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงที่ต้องการแนวทางเฉพาะและใส่ใจในการทำ 75 Hard Challenge ให้สำเร็จ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อวันทำงานของคุณเหมือนการออกกำลังกาย เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพ (งานง่าย ๆ ที่สำเร็จได้เร็ว) จากนั้นทำ 'เซ็ต' ที่เน้นความตั้งใจ (ช่วงเวลาทำงานหนักแบบเข้มข้น) และจบด้วยการคูลดาวน์ (งานเอกสารเบา ๆ หรือวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้)
3. แม่แบบติดตามความก้าวหน้า Notion 75 Hard
ออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ แบบฟอร์มนี้เน้นความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการรู้สึกหนักใจในแต่ละวัน มีหน้าสำหรับสูตรอาหารแยกต่างหากเพื่อช่วยให้การวางแผนมื้ออาหารง่ายขึ้น และมีส่วนสำหรับเก็บเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ
ปฏิทินรายวันช่วยให้คุณอยู่ในตารางเวลาที่กำหนดไว้ ในขณะที่บันทึกประจำสัปดาห์และคำคมสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของความท้าทาย
- บันทึกข้อคิดและข้อสังเกตประจำสัปดาห์เพื่อการพัฒนาในระยะยาว
- มองเห็นการปฏิบัติตามประจำวันด้วยรูปแบบปฏิทินที่ใช้งานง่าย
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมผสานสูตรอาหารและเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ
4. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard
เทมเพลตนี้ผสานความรับผิดชอบเข้ากับแรงจูงใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณยึดมั่นกับความท้าทายโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน นอกจากนี้เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ยังมีแดชบอร์ดและกระดานแรงบันดาลใจในตัวเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญทั้งโครงสร้างและการให้กำลังใจตลอดการเดินทาง 75 วัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อเน้นที่นิสัยเฉพาะของคุณ
- ติดตามการออกกำลังกายประจำวัน, อาหาร, และการดื่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกภาพถ่ายความคืบหน้าและบันทึกการอ่านประจำวันได้อย่างราบรื่นภายในตัวติดตามหนังสือ
- รักษาแรงบันดาลใจด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ซึ่งเสริมสร้างความสม่ำเสมอ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการแรงบันดาลใจควบคู่กับระบบติดตามที่เป็นรูปธรรม
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกฟิตเนสสำหรับเป้าหมาย
5. แม่แบบ Notion 75 HARD
สร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายและความรับผิดชอบ แม่แบบนี้มุ่งเน้นเฉพาะ กฎหลักห้าข้อ ของ 75 Hard Challenge เท่านั้น แต่ละวันจะถูกบันทึกในตาราง เพื่อให้คุณสามารถทำเครื่องหมายในสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและติดตามความสม่ำเสมอได้ การออกแบบนี้เน้นวินัยมากกว่าสิ่งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความเรียบง่ายและความชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำเครื่องหมายในรายการน้ำดื่มประจำวัน การออกกำลังกาย อาหาร การอ่าน และรูปถ่ายความก้าวหน้า
- ตรวจสอบวันที่ที่ทำสำเร็จจากกิจกรรมท้าทาย พร้อมการจัดวางตารางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ติดตามความสม่ำเสมอในทันทีเพื่อการรับผิดชอบต่อตนเองที่ดีขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ท้าทายที่ต้องการระบบที่ตรงไปตรงมา ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย เพื่อรักษาวินัยในการทำงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดพร้อมกับท่องรายการสิ่งที่ต้องทำออกเสียงดัง การผสมผสานที่แปลกนี้จะบังคับให้สมองของคุณสร้างเส้นทางใหม่ (การควบคุมการเคลื่อนไหว + การเรียกคืนภาษา + การเรียงลำดับ) เปลี่ยนกิจวัตรที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการฝึกไมโครนิวโรพลาสติกที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการโฟกัส ความจำ และการปรับตัว
6. เทมเพลตแผงหน้าปัดแบบแข็ง Notion Ultimate 75 ฮาร์ด
แดชบอร์ดที่ครอบคลุมนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใส่ใจในรายละเอียดและต้องการติดตามทุกแง่มุมของ 75 Hard Challenge ด้วยแถบชีวิตแบบเกมและแผนภูมิต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพึ่งพาการวิเคราะห์เพื่อความรับผิดชอบในการพัฒนา
หน้าป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง, ความสำเร็จ, และการแจ้งเตือน SOS ทำให้ไม่มีอะไรถูกพลาดไป ทำให้กระบวนการน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกสถิติโดยละเอียด: รูปภาพ, น้ำหนัก, มาโคร, VO₂ max และอื่นๆ
- เฉลิมฉลองความสำเร็จและกราฟความก้าวหน้า
- ใช้แถบชีวิตแบบเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจและการรับผิดชอบต่อตนเอง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Notion ที่มีประสบการณ์และต้องการประสบการณ์การติดตามที่มีรายละเอียดสูง มีระบบเกม และโต้ตอบได้
👀 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: เพิ่มวันที่ยืดหยุ่นได้ วางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดยสร้างช่องว่างที่ยืดหยุ่นได้หนึ่งช่องต่อสัปดาห์ ด้วยวิธีนี้ หากมีอะไรเกิดขึ้น ความต่อเนื่องของคุณจะไม่หายไป แต่จะยืดหยุ่นและเริ่มต้นใหม่ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบออกกำลังกาย Notion ฟรีเพื่อติดตามเป้าหมายฟิตเนสของคุณ
7. แม่แบบความท้าทาย Notion 75 Hard
เทมเพลตนี้มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่มีคำแนะนำโดยใช้ทรัพยากรที่คัดสรรมาอย่างดี ข้อเสนอแนะหนังสือที่โหลดไว้ล่วงหน้า ไอเดียสูตรอาหาร และโครงสร้างการออกกำลังกายช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณปรับการออกกำลังกายและตัวเลือกการอ่านได้ตามต้องการ เสริมสร้างความเป็นส่วนตัว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกความคืบหน้าพร้อมปก สถานะ และระบบให้คะแนน
- ทำตามโครงสร้างการออกกำลังกายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งของคุณเอง
- เข้าถึงสูตรอาหารเริ่มต้นพร้อมส่วนผสมและขั้นตอนเพื่อช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น
- บันทึกความคิดส่วนตัวและบันทึกสำหรับแต่ละวันของความท้าทาย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ชอบวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องการคำแนะนำที่คัดสรรมาอย่างดีควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่
🎥 ดู: วิธีใช้ ClickUp เป็นตัวติดตามนิสัยของคุณ
8. แม่แบบติดตามความท้าทาย Notion 75 Hard
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิ ปุ่ม และเครื่องมือการจัดวางของ Notion เพื่อสร้างระบบการติดตามขั้นสูง เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามกฎหลักอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความก้าวหน้าได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการดื่มน้ำ, การออกกำลังกาย, อาหาร, การอ่าน, และรูปภาพความคืบหน้าด้วยปุ่มโต้ตอบ
- สร้างภาพการเดินทางของคุณด้วยแผนภูมิวงกลมแสดงความสมบูรณ์และกราฟเส้นหลายตัวแปร
- มุ่งเน้นความแข็งแกร่งทางจิตใจและความยืดหยุ่นผ่านการบันทึกอย่างเป็นระบบ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาสภาพแวดล้อมการติดตาม 75 Hard ที่ทันสมัย มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูด และมีการจัดการอย่างมีวินัย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างธนาคารแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายภาพหน้าจอคำชม คำรับรอง หรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณนึกถึงการพัฒนาของตัวเอง นำกลับมาดูเมื่อรู้สึกติดขัดหรือช้าลง
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์ที่ทรงพลัง แต่ผู้ใช้ทั่วไปกลับชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้มักใช้เวลาหลายสัปดาห์เพียงเพื่อตั้งค่าแม่แบบ สูตร และกระบวนการทำงานก่อนที่จะได้ประสิทธิภาพจริง
- ประสบการณ์ออฟไลน์ที่อ่อนแอ: การแก้ไขแบบออฟไลน์จำกัดเฉพาะหน้าที่เคยเปิดไว้เท่านั้น การสร้างเนื้อหาใหม่หรือการเข้าถึงหน้าที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมอาจไม่เสถียร
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง: เมื่อพื้นที่ทำงานขยายตัว รายงานความล่าช้า เวลาในการโหลดที่ช้าลง และการตอบสนองโดยรวมที่ลดลงเป็นเรื่องปกติ
- ปัญหาการส่งออกและการจัดรูปแบบ: การส่งออกไฟล์ PDF มักจัดวางเลย์เอาต์ไม่ตรงหรือตัดเนื้อหาที่ซ้อนกันออกไป
- ข้อจำกัดของ UI บนมือถือ: แอปมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การแก้ไขขณะเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจยาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต PDF สำหรับความท้าทาย 75 Hard ฟรี 75 รายการเพื่อติดตามความฟิต
แนวคิดทางเลือก 75 แม่แบบแบบแข็ง
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน (และชีวิต) มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากกว่าเดิม คุณสามารถตั้งค่าลิสต์ตรวจสอบประจำวัน บันทึกความคืบหน้า และแม้กระทั่งมองเห็นเส้นทางของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 รูปแบบในClickUp Views
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
นี่คือเทมเพลตทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับNotionที่คุณควรลองใช้ 🎯
1. ClickUp 75 Hard Template
เทมเพลต ClickUp 75 Hardเป็นระบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้การติดตามความท้าทายง่ายขึ้นและลดโอกาสที่จะล้มเลิก พร้อมรวบรวมทุกงาน การทบทวน และอัปเดตความคืบหน้าไว้ในพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟเดียว
ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการวางแผนประจำวัน การตั้งเป้าหมาย และการทบทวนความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ มันช่วยให้ความท้าทายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณยังคงมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามทุกงานด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ
- จัดหมวดหมู่พฤติกรรมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อการมองเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจน
- นำทางผ่านมุมมองที่ปรับแต่งมาห้าแบบ รวมถึง Gantt ความท้าทาย และ สรุปความท้าทาย
- มอบหมายงานย่อย ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำ และใช้ป้ายกำกับความสำคัญเพื่อเสริมวินัยประจำวัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ท้าทายที่ต้องการแอปวางแผนรายวันที่มีการจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์ พร้อมการแสดงความคืบหน้า การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ และเครื่องมือเพื่อความรับผิดชอบ
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ต้องการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณอย่างละเอียดหรือไม่? ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถรวบรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว ใช้ AI Cards เพื่อสรุปบันทึกการออกกำลังกาย การดื่มน้ำ และสถิติการอ่านของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการ์ดแบบกำหนดเองสำหรับการดื่มน้ำ การออกกำลังกายที่เสร็จสมบูรณ์ และการเช็คอินรายวันได้อีกด้วย
2. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการความแม่นยำในการติดตามการออกกำลังกายทุกครั้ง มันรวบรวมประวัติการฝึกของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณเห็นภาพรวมความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือความยืดหยุ่น คุณสามารถบันทึกเซ็ต, จำนวนครั้ง, ระยะเวลา, ความเข้มข้น หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพอากาศ สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามเซสชันด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสิ้น, พลาด หรือ ต้องทำ
- บันทึกข้อมูลโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้ฝึกสอน, การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง, การออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่น, และ ระยะเวลาการออกกำลังกาย
- เข้าถึงมุมมองต่างๆ เช่น ตารางการออกกำลังกาย, มุมมองกระดาน, บันทึกการออกกำลังกาย, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- ใช้การติดตามเวลาในตัวใน ClickUpเพื่อบันทึกระยะเวลาการออกกำลังกายที่แน่นอน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, เทรนเนอร์ส่วนตัว, และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบเพื่อบันทึกและวิเคราะห์การออกกำลังกาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มติดตามการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ ฟรีสำหรับใช้งาน
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เคยรู้สึกไหมว่าวันของคุณค่อย ๆ เลื่อนหายไปเพราะคุณกำลังตอบสนองต่อภารกิจแทนที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทาง? สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังทำตาม 75 Hard Challenge พร้อมกับงานประจำวันแม่แบบแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUpจะช่วยขจัดปัญหานี้
มันแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่มีลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง เพิ่มกิจวัตรยามเช้าเช่น การออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือ และยังคงเหลือพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความซับซ้อนของงาน, ความคืบหน้าของเป้าหมาย, แผนก, และ ประเภทของงาน เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจประจำวัน
- สร้างภาพวันของคุณด้วย เป้าหมาย, ไทม์ไลน์, ขั้นตอนปฏิบัติ และ มุมมองคู่มือเริ่มต้น
- จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมสำคัญ 75 รายการโดยไม่ละสายตาจากเป้าหมายการทำงาน
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่งหรือผู้เข้าร่วมที่กำลังท้าทายตัวเองกับ 75 Hard challenge พร้อมตารางเวลาที่แน่นขนัด ซึ่งต้องการความชัดเจนและสมาธิในการวางแผนประจำวัน
4. แม่แบบแผนการดูแลตนเองใน ClickUp
ในระหว่างความท้าทาย 75 Hard นั้น เป็นเรื่องง่ายที่จะมุ่งเน้นไปที่วินัยและผลลัพธ์มากเกินไปจนการดูแลตัวเองกลายเป็นเรื่องรองแต่หากขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ความท้าทายนี้อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแทนที่จะรู้สึกมีพลัง
เทมเพลตแผนดูแลตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างเวลาสำหรับการฟื้นฟู การไตร่ตรอง และนิสัยที่สนับสนุนทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพอารมณ์ คุณสามารถออกแบบกิจวัตรที่มากกว่าการออกกำลังกายและการอ่านหนังสือ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามเป้าหมายด้านความเป็นอยู่ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น บรรลุแล้ว, กำลังไปได้สวย, หลุดเป้าหมาย และอื่นๆ
- จัดระเบียบกิจวัตรด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ ประเภทสุขภาพ, หมายเหตุ, การอ้างอิง, และ ประเภทการดูแลตนเอง
- สร้างแผนที่ครอบคลุมซึ่งสมดุลระหว่างวินัยกับการดูแลตนเองอย่างแท้จริง
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการป้องกันภาวะหมดไฟ รักษาสมดุลและสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่
5. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของ 75 Hard คือการตัดสินใจว่าจะกินอะไรทุกวันในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับแผนการกินของคุณอยู่เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ แทนที่จะต้องรีบคิดว่าจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นหรือพลาดเป้าหมายโปรตีนโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถจัดระเบียบมื้ออาหาร ติดตามสารอาหาร และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามมาโครด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แคลอรี่สุทธิ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และประเภทมื้ออาหาร
- ใช้รายการแบบลากและวางเพื่อวางแผนมื้ออาหารได้ในไม่กี่วินาที
- มองเห็นแผนงานผ่านมุมมองกระดาน ClickUpในภาพรวมรายสัปดาห์ ปฏิทิน และประเภทมื้ออาหาร
- ลดการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยการตรวจสอบรายการส่วนผสมและรายการซื้อของที่รวบรวมไว้
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการลดความเครียดจากการตัดสินใจเรื่องอาหารในขณะที่เข้าร่วมความท้าทาย 75 Hard
6. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
ความลับในการทำ 75 Hard ให้สำเร็จคือความสม่ำเสมอเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpมอบวิธีง่าย ๆ ให้คุณบันทึก ตรวจสอบ และยึดมั่นกับทุกภารกิจประจำวันโดยไม่เสียแรงพยายาม ตั้งแต่การติ๊กเครื่องหมายหลังออกกำลังกาย ไปจนถึงการติดตามจำนวนหน้าที่อ่านหรือปริมาณน้ำที่ดื่ม คุณจะเห็นความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกวัน เปลี่ยนชัยชนะเล็ก ๆให้กลายเป็นนิสัยดีที่ยั่งยืน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความคืบหน้า, อ่าน 15 หน้า, เดิน 10,000 ก้าว, และ ดื่ม 64 ออนซ์
- แบ่งนิสัยออกเป็นงานย่อย ติดป้ายกำกับความสำคัญ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบร่วม
- มองเห็นเส้นทางการพัฒนาและความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและต้องการแอปติดตามนิสัยเพื่อรับผิดชอบต่อตัวเองในทุกๆ วัน
7. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม วางแผนเป้าหมายระยะยาวและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพ ทักษะ และชีวิตส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสะท้อนคิด การวางแผน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าที่แท้จริงได้ในช่วงหลายเดือนและหลายปี
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความก้าวหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น บรรลุเป้าหมาย, เป็นไปตามแผน, ล่าช้า, และ พักชั่วคราว
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เป้าหมายรายวันขั้นต่ำ, ชัยชนะและความสำเร็จ, และ เป้าหมายการเรียนรู้
- เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น PD ต่อไตรมาส, ตัวติดตามความก้าวหน้า, แผนปฏิบัติการ, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน เพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบเวลา
- สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะในเส้นทางการเติบโตของคุณโดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต้องการก้าวข้ามการติดตามนิสัย เพื่อสร้างแผนงานที่มีโครงสร้างสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพในระยะยาว
8. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ดังที่อองตวน เดอ แซงต์-เอกซูเปรีกล่าวไว้อย่างมีชื่อเสียงว่า เป้าหมายที่ปราศจากแผนที่ชัดเจน ก็เป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่กรอบการทำงาน SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้—มีประสิทธิภาพมาก มันบังคับให้คุณเปลี่ยนความทะเยอทะยานที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้และติดตามผลได้
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ พร้อมระบบสำหรับติดตาม วัดผล และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างแท้จริง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังทำอย่างเต็มที่, เป็นไปตามแผน, ล่าช้า, พักชั่วคราว, และ เสร็จสิ้น
- ใช้ 12 ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มความชัดเจน เช่น "ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้ตอนนี้? และ "ฉันมีทักษะที่จำเป็นหรือไม่?"
- ใช้ประโยชน์จาก ฟิลด์จำนวนความพยายามที่ต้องการ ซึ่งเป็นระบบคะแนนที่กำหนดค่าตัวเลขให้กับแต่ละเป้าหมาย ทำให้ความพยายามเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น
- สำรวจมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่นSMART Goals,Goal Effort, SMART Goal Worksheet, และ Company Goals สำหรับทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีม
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการหยุดการไล่ตามเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่ชัดเจน และแทนที่ด้วยการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และเป็นจริง ซึ่งสามารถทำตามได้สำเร็จ
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
9. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
การวางแผนสัปดาห์ของคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกเคร่งครัด; ระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนตามตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้.เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerให้คุณมองเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้ในมุมสูง พร้อมให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานได้ตามชีวิตที่เกิดขึ้น.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ลากและวางโน้ตติดภายในคอลัมน์วันเพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนแผนใหม่
- วางแผนกำหนดเส้นตาย กิจกรรม หรือแนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในรูปแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนการระดมความคิดมากกว่าการกำหนดตารางเวลา
- รักษาสัปดาห์ของคุณให้ปลอดโปร่งด้วยมุมมองบอร์ดภาพที่แยกงานสำคัญออกจาก 'งานที่อยากทำ'
- จบแต่ละสัปดาห์ด้วยการลากงานที่เสร็จแล้วไปยังพื้นที่ 'เสร็จแล้ว' เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าทันทีและเพิ่มแรงจูงใจ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังท้าทายตัวเองกับ 75 Hard Challenge (หรือกิจวัตรที่มีโครงสร้างใดๆ) พร้อมแผนการรายสัปดาห์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จินตนาการถึงชีวิตหลังจากวันที่ 75 คนส่วนใหญ่จะล้มเหลวหลังจากผ่านเส้นชัยไปแล้ว วางแผนการเปลี่ยนผ่าน: นิสัยใดที่คุณจะรักษาไว้ นิสัยใหม่ใดที่คุณจะลอง และวิธีที่จะรักษาความเฉียบคมไว้โดยไม่มีโครงสร้าง
ก้าวข้าม 75 วันด้วย ClickUp
เทมเพลต Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามกฎ 75 Hard คุณสามารถบันทึกการออกกำลังกาย อาหาร น้ำ และรูปถ่ายความก้าวหน้าได้ในที่เดียว
แต่เมื่อความท้าทายสิ้นสุดลง คุณจะเหลือเพียงการติดตามแบบคงที่ ไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะรักษาแรงผลักดัน กำหนดเป้าหมายใหม่ หรือสร้างระบบที่ยั่งยืนหลังจาก 75 วัน
ClickUp มอบกรอบการทำงานที่ครบถ้วนให้คุณเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นวิถีชีวิต ด้วยเทมเพลตติดตามนิสัย การติดตามเป้าหมาย และแผนงานรายสัปดาห์ คุณสามารถสร้างกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังจากจบความท้าทาย 75 Hard แล้ว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅