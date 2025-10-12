เทมเพลตการจัดสรรเวลาว่างสำหรับ Google Sheets

หากวันของคุณมักผ่านไปโดยไม่มีผลงานที่ชัดเจน ลองใช้เทมเพลตวางแผนแบบแบ่งช่วงเวลาดูสิ!
การจัดสรรเวลาแบบบล็อกช่วยจัดระเบียบวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตารางงานและการเรียนที่หนักหน่วงให้คล่องตัวขึ้น หรือการแบ่งเวลาสำหรับเป้าหมายส่วนตัว
Cal Newport ได้ทำให้วิธีการบล็อกเวลาเป็นที่นิยมในหนังสือของเขา Deep Work โดยเน้นย้ำว่าการจัดตารางเวลาอย่างมีสมาธิสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากและลดสิ่งรบกวนได้
การใช้กรอบงานนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสัปดาห์หรือแม้กระทั่งทั้งเดือนของคุณ มันปรับแต่งได้ง่าย เข้าถึงได้จากทุกที่ และทำงานได้ดีสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดการเวลาของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือเทมเพลตการจัดเวลาใน Google Sheets ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการจัดสรรเวลาใน Google Sheets ดี?
เทมเพลตการจัดเวลาใน Google Sheets ที่ดีจะช่วยให้คุณจัดระเบียบเวลาในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือนของคุณให้เป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานสำคัญต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เทมเพลตวางแผนใน Google Sheets ที่มีประสิทธิภาพควรมี:
- ช่วงเวลาที่ชัดเจน: ใช้แม่แบบการจัดสรรเวลาแบบรายวันและรายเดือนที่ช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ (เช่น 30 หรือ 60 นาที) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การปรับแต่งป้ายชื่อ: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณตั้งชื่องาน การประชุม หรือการพักของคุณได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใช้บล็อกเวลาทั่วไป
- การกำหนดรหัสสี: เลือกใช้เทมเพลตแพลนเนอร์ที่มีส่วนต่างๆ กำหนดรหัสสีไว้เพื่อแยกความสำคัญให้เห็นชัดเจนและลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
- การผสานรายการสิ่งที่ต้องทำ: มองหาแม่แบบแผนประจำวันและรายสัปดาห์ที่มีรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณสามารถติดตามงานควบคู่ไปกับช่วงเวลาที่คุณกำหนด
- ช่วงเวลาสำรอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่วงเวลาที่จัดไว้สำหรับการพักหรือการทำงานที่ล้นออกมา เพื่อให้ความก้าวหน้าในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ของคุณชัดเจนและลดความเครียด
ดูสิ่งนี้ต่อไป: มีแผนที่แบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่มีปฏิทินสามอันแย่งกันใช้ชั่วโมงเดียวกันอยู่ใช่ไหม? เรียนรู้วิธีปฏิบัติจริงในการจัดการปฏิทินที่ซ้อนทับกัน เพื่อให้ช่วงเวลาที่คุณตั้งใจไว้ได้รับการปกป้องและมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในชีวิตการทำงานและส่วนตัว
เทมเพลตการจัดสรรเวลาใน Google Sheets
การทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มีการจัดสรรเวลาอย่างชัดเจนให้ผลลัพธ์เท่ากับการทำงาน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นโดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน
การทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มีการจัดสรรเวลาอย่างชัดเจนให้ผลลัพธ์เท่ากับการทำงาน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นโดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน
นั่นคือพลังของการวางแผนเวลา—ลดความเหนื่อยล้า เพิ่มความก้าวหน้าที่มีความหมาย มาดูเทมเพลตการบล็อกเวลาใน Google Sheets ที่พร้อมใช้งานกัน
1. แม่แบบการจัดสรรเวลาประจำเดือนโดย Replicon
รับมุมมองแบบภาพรวมของเวลาในแต่ละเดือนของคุณด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำเดือนจาก Replicon ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโครงการระยะยาว ซึ่งทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการที่ดำเนินอยู่หรือติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งสัปดาห์
สมุดวางแผนแบ่งช่วงเวลาเล่มนี้ประกอบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะ ซึ่งเน้นความรับผิดชอบหลักและพื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญตลอดทั้งเดือน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบงานสำคัญในรายการสิ่งที่ต้องทำ พร้อมคำอธิบาย การอัปเดตสถานะ และบันทึกย่อ
- กำหนดหัวข้อประจำวันโดยเชื่อมโยงรายการจากรายการที่ต้องทำกับแต่ละวันของเดือน
- ติดตามความคืบหน้าโดยการอัปเดตสถานะงานเมื่อคุณทำเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้จัดการที่ต้องบริหารโครงการหลากหลาย ต้องการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดทุกครั้ง
2. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวันโดย Replicon
เทมเพลตการจัดสรรเวลาในGoogle Sheets ที่ผู้ใช้จะพบว่ามีประโยชน์ถัดไปคือ เทมเพลตการจัดสรรเวลาประจำวันโดย Replicon ซึ่งแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงละ 30 นาที ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
มีรายการสิ่งที่ต้องทำในตัวที่ส่วนท้ายของเทมเพลตตารางเวลาประจำวันนี้เพื่อจัดระเบียบงานต่างๆ ในขณะที่บล็อกเวลาจะช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งใดไป
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงละ 30 นาทีสำหรับการวางแผนอย่างละเอียด
- เชื่อมต่อแต่ละช่วงเวลาไปยังงานในรายการสิ่งที่ต้องทำตามข้อกำหนดด้านเวลา
- อัปเดตสถานะงานของคุณขณะที่คุณดำเนินไปในแต่ละวันเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับมืออาชีพ เช่น ผู้บริหารธุรกิจและที่ปรึกษาที่ต้องการติดตามเวลาเพื่อจัดการการประชุมและลูกค้าหลายรายภายในตารางงานที่แน่นขนัด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คอลัมน์ 'คำอธิบาย' เพื่อชี้แจงรายละเอียดของแต่ละงาน คอลัมน์ 'สถานะ' เพื่อติดตามความคืบหน้า และคอลัมน์ 'บันทึก' เพื่อจดรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ในภายหลัง
3. แม่แบบการจัดสรรเวลาแบบสองสัปดาห์โดย Float
กำลังทำงานที่ละเอียดเกินไปสำหรับแผนเวลาประจำสัปดาห์แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งเดือนใช่ไหม? แม่แบบการแบ่งเวลาแบบสองสัปดาห์โดย Float นี้คือจุดสมดุลที่ลงตัว
รูปแบบสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ที่เรียบง่าย พร้อมคอลัมน์รายวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ มอบความสมดุลที่ลงตัวสำหรับการวางแผนระยะสั้นของเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วางแผนในช่วงเวลาสองสัปดาห์เพื่อจัดการโครงการขนาดกลางหรืองานที่ต้องทำเป็นประจำ
- ปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย, ลบวันสุดสัปดาห์หากไม่ต้องการ, หรือเน้นวันที่สำคัญ
- ติดตามความสม่ำเสมอโดยการมองเห็นปริมาณงานในทั้งสองสัปดาห์ในมุมมองเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือบุคคลที่ต้องจัดการงานหลายอย่างในระยะสั้น เช่น กำหนดส่งงานเนื้อหา การนำเสนอให้ลูกค้า การอัปเดตโครงการ และอื่นๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แผ่นบันทึกเวลาว่างในรูปแบบ Excel, Word และ ClickUp ฟรี
4. แม่แบบการบล็อกเวลาใน Google Sheets โดย HubSpot
คุณเริ่มต้นวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียด และค่อยๆ ความสนใจของคุณเริ่มหลุดลอยไปเรื่อยๆ เทมเพลตการจัดเวลาด้วย Google Sheets นี้จาก HubSpot ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาที่ทำงานร่วมกับสมองของคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับมัน
การจัดสรรเวลาด้วยเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้โดยการกำหนดพื้นที่ให้กับงานแต่ละอย่างในวันของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มีให้ใช้งานทั้งใน Excel และ Google Sheets เพื่อการวางแผนที่ยืดหยุ่น
- รายการงานพร้อมช่วงเวลาและบันทึกเพื่อความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทาง
- ช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละงานเพื่อให้คุณสามารถติ๊กถูกสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดการงานธุรการ เช่น การจัดการอีเมล การนัดหมายการประชุม และการจัดระเบียบเอกสาร ในขณะที่รักษาตารางงานประจำวันให้เป็นไปตามกำหนด
✨ เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้คอลัมน์แนวตั้งเพื่อแทนแต่ละวัน และแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วง 15, 30 หรือ 60 นาที ตามที่เหมาะกับจังหวะการทำงานของคุณ
- จากนั้น, มอบหมายงานให้กับทุกช่วงเวลา
- กำหนดรหัสสีให้กับตารางเวลาของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น
5. แม่แบบตารางเวลาประจำสัปดาห์โดย Google Sheets Templates
หนึ่งในเทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์ที่ควรมีอยู่ในรายการของคุณคือ Weekly Schedule Template โดย Google Sheets Templates ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ
เมื่อสัปดาห์ของคุณเต็มไปด้วยการประชุม กำหนดส่งงาน และภารกิจที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทาง เทมเพลตการจัดเวลาประจำสัปดาห์นี้จะช่วยสร้างความระเบียบให้กับความวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างครบถ้วนในมุมมองเดียว
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดเวลาเริ่มต้นตารางเวลาของคุณ, เวลาช่วง, และวันเริ่มต้นของสัปดาห์
- วางแผนแต่ละวันด้วยมุมมองรายสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แบ่งเป็นช่วงละ 30 นาที
- ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ โดดเด่นในทันที
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดการงานประจำสัปดาห์ เช่น การเช็คอินทีม การประชุมลูกค้า หรือการอัปเดตโครงการ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
6. แม่แบบการบล็อกเวลาประจำสัปดาห์ใน Google Sheets โดย Everhour
เทมเพลตการจัดสรรเวลาประจำสัปดาห์ของ Google Sheets โดย Everhour เป็นอีกหนึ่งเทมเพลตสำหรับการจัดสรรเวลาประจำสัปดาห์ มาพร้อมกับรูปแบบปฏิทินดิจิทัลที่ทำให้การวางแผนรู้สึกเป็นธรรมชาติและง่ายดาย
แทนที่จะเป็นตารางที่รกตา คุณจะได้รับคอลัมน์กว้างสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ แบ่งออกเป็นช่วงเวลาเป็นชั่วโมง และแบ่งย่อยเป็นช่วงละ 15 นาที นั่นหมายความว่าคุณสามารถจัดสรรเวลาได้ละเอียดถึงระดับเล็กที่สุดโดยไม่รู้สึกหนักใจ
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยปฏิทินดิจิทัลที่สะอาดตาและสบายต่อสายตา
- แบ่งแต่ละชั่วโมงออกเป็นสามช่วงเพื่อวางแผนงานอย่างละเอียด
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นอุปสรรคในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูง การประชุม และงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการควบคุมตารางงานประจำวันได้อย่างละเอียด เช่น ที่ปรึกษาและพนักงานที่ทำงานทางไกล
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการจัดสรรเวลา
Google Sheets สำหรับการจัดสรรเวลาเป็นช่วง ๆ นั้นฟรี ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ. อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง:
- การทำงานเกินกำลัง: การอัปเดตเซลล์ ปรับช่วงเวลา และย้ายงานสามารถกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว: ต่างจากแอปที่ออกแบบมาเพื่อการบล็อกเวลาโดยเฉพาะ, Sheets จะไม่เตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกิจกรรม
- การร่วมมือแบบจำกัด: ได้ครับ คุณสามารถแชร์เอกสารได้ แต่การซิงค์แบบเรียลไทม์และการมอบหมายงานไม่ใช่จุดแข็งของมัน
- การกำหนดรหัสสี = งานเพิ่มเติม: การทำให้ดูน่าสนใจสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ความพยายามและความสม่ำเสมอ
เทมเพลตการบล็อกเวลาทางเลือกเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณเริ่มรู้สึกว่า Google Sheets ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป อาจถึงเวลาที่ต้องยกระดับการทำงานของคุณแล้ว ลองดูเทมเพลตการจัดสรรเวลาเหล่านี้จากClickUpที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
สงสัยว่าการแบ่งเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร? ชมวิดีโอนี้เพื่อดูภาพรวมที่เป็นประโยชน์และเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริง!
1. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
นำหน้าวันของคุณ ด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาของ ClickUp— วิธีที่ยืดหยุ่นและมองเห็นได้ในการวางแผนงาน การประชุม และเวลาพักผ่อน ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่สำคัญ หลีกเลี่ยงการกำหนดตารางเวลาที่มากเกินไป และสร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อน
การเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรจริงๆ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและจัดระเบียบได้ดีขึ้น. เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ชาญฉลาด, เทมเพลตการบล็อกเวลาตัวนี้ทำให้การบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่าย, แม้ในวันที่คุณยุ่งที่สุด.
ต้องการให้แต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ใช้ ClickUp Calendarเพื่อแนะนำเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงาน และหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ทับซ้อนกัน ระบบยังช่วยให้คุณจัดลำดับรายการงานใหม่ตามความสำคัญและกำหนดเส้นตายได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น!
นี่คือวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่จะพาคุณไปดูวิธีการทำงานของปฏิทินใน ClickUp กับงานของคุณ ความสำคัญ และแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆ—ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันตามบริบทเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพได้
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'ต้องทำ' เพื่อติดตามการไหลของงาน
- มองเห็นตารางเวลาของคุณในมุมมองมากกว่า 7 แบบ รวมถึงแบบรายวันและรายเดือน
- จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภท, สถานที่, และความพร้อมใช้งาน
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการการแบ่งแยกงานในแต่ละวันอย่างชัดเจน รวมถึงสถานะงานและความพร้อมใช้งาน เพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้มุมมองปฏิทินรายวันของ ClickUp เพื่อวางแผนและจัดระเบียบงานสำคัญและกิจวัตรประจำวัน เพิ่มตัวสำรองหรือการเตือนความจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ ในแต่ละวัน
2. แม่แบบกล่องเวลา ClickUp
การกำหนดกรอบเวลาเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมเวลา และ เทมเพลต ClickUp Time Boxจะช่วยให้คุณทำได้ง่ายขึ้น โครงสร้างของบล็อกเวลาที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณ
ใช้เทมเพลตการจัดเวลาแบบบล็อกนี้เพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นบล็อกเวลาที่มุ่งเน้น และปฏิบัติต่อพวกมันเหมือนการนัดหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้ มันช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และป้องกันไม่ให้คุณกระโดดไปมาระหว่างงานอย่างไม่มีจุดหมาย
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บล็อกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนัดหมายในปฏิทินและปกป้องช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิ
- จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วน, ประมาณเวลา, หรือภาระงานของทีม
- ระบบติดตามเวลาทำงานในตัวและแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้งานของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ต้องการเทมเพลตที่กรอกข้อมูลได้ง่าย เพื่อลดสิ่งรบกวนและทำงานได้มากขึ้นด้วยเซสชันการทำงานที่มีโครงสร้างและสร้างผลลัพธ์สูง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิคไทม์บ็อกซิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานทั่วไปใช้เวลาเกิน 50% ของวันไปกับการทำงานที่มีคุณค่าต่ำหรือไม่มีคุณค่าเลย นั่นคือการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล!
3. แม่แบบการจัดสรรเวลา ClickUp
เมื่อพูดถึงความสำเร็จของโครงการ วิธีที่คุณใช้เวลาสำคัญพอๆ กับปริมาณเวลาที่คุณมีเทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางแผนภาพรวมและการดำเนินงานในแต่ละวันของคุณสอดคล้องกัน
คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญ ชื่อผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดให้กับงาน เพื่อดูสถานะงานที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับปรุงการจัดการโครงการด้วยงานที่ขึ้นต่อกัน, วันที่ครบกำหนด, และการแจ้งเตือน
- รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- เปลี่ยนระหว่างรูปแบบที่เรียบง่ายได้อย่างง่ายดายเพื่อวางแผน จัดตาราง และเริ่มต้นใช้งานอย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการ, ผู้วางแผน, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบในการบล็อกเวลาและจัดการงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
4. แม่แบบการจัดตารางแบบบล็อกของ ClickUp
เทมเพลตการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการจัดการเวลา โครงการ และปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้เป็นโฟลเดอร์พร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เน้นการทำงานเฉพาะด้าน
ด้วยแพลนเนอร์แบ่งเวลาการทำงานนี้ คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าให้กับทีมต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อปรับลำดับความสำคัญและระยะเวลาได้ตลอดทั้งวัน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะที่เข้าใจง่ายซึ่งแสดงสถานะของทุกสิ่งอย่างชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าของวันคุณด้วยเครื่องมือโฟกัสในตัวที่คอยเตือนคุณก่อนถึงกำหนดเวลา
- จัดกลุ่มและจัดเรียงงานตามทีมหรือแผนกเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการข้ามสายงานที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของตารางงานและการจัดสรรทรัพยากรหลายส่วน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปบล็อกเวลาที่ดีที่สุด
5. แม่แบบตารางเวลาการทำงาน ClickUp Shift Schedule
เทมเพลตตารางกะงานของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบว่าใครทำงานเมื่อไหร่ ลดการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด เป็นตารางเวลาที่พร้อมใช้งานทันทีซึ่งทำให้การวางแผนกะงานเป็นเรื่องง่าย
ผู้จัดการสามารถใช้มุมมองตารางกะเพื่อปรับการครอบคลุมของพนักงานตามชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุดและความพร้อมใช้งาน ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีกะใดที่มีพนักงานไม่เพียงพอและประสิทธิภาพการทำงานของทีมยังคงสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามความต้องการด้านบุคลากรได้อย่างทันท่วงทีด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ปรับเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยไทม์ไลน์แบบภาพและเคล็ดลับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดกะที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เหตุผลในการขาดงาน และประเภทกะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถของทีมและความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
👀 คุณรู้หรือไม่?มีพนักงานถึง 86% ที่โทษการสื่อสารที่ไม่ดีเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในที่ทำงาน และตารางงานที่ไม่ชัดเจนมักเป็นส่วนสำคัญของปัญหา นั่นคือเหตุผลที่การวางแผนกะงานอย่างชาญฉลาดเข้ามามีบทบาท
6. แม่แบบแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp
การจัดการเวลาส่วนตัวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อควบคุมวันของคุณ. มันช่วยคุณวางแผน, ติดตามความคืบหน้า, และใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุด.
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว ช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟได้
ใช้การจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงใน ClickUpที่มอบเครื่องมือที่ชาญฉลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจในการติดตามทุกงาน ตารางเวลา และประสิทธิภาพในที่เดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกงานของโครงการของคุณโดยแบ่งเวลาให้กับสมาชิกในทีมด้วยมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มงานพร้อมระดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด เวลาที่ประมาณการ และอื่นๆ
- เพิ่มบริบทด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ต้องการผลลัพธ์หรือชื่อลูกค้า
- ดูทุกอย่างตั้งแต่กำหนดส่งไปจนถึงความคืบหน้าของงานใน 4 รูปแบบการแสดงผลที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, และทุกคนที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ละทิ้งภาระผูกพันส่วนตัว
7. แม่แบบตารางเวลาส่วนตัว ClickUp
ไม่มีวันมีเทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวมากเกินไปได้ และนี่คืออีกหนึ่งเทมเพลตที่ควรเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ!เทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวของ ClickUpเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
ติดตามกิจกรรมและภาระงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย ระบุงานที่มีความสำคัญ และทำให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นเสร็จสิ้นตรงเวลา ตารางเวลาแบบแบ่งช่วงเวลาช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมีสมาธิกับงาน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มรายละเอียด เช่น ไฟล์แนบ, บันทึก, และสถานะความพร้อมใช้งาน
- ใช้ตัวกรองและเพิ่มผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดตารางเวลาที่ละเอียดและเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ระบุความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา ก่อนที่มันจะเข้ามาทำให้คุณลำบากโดยไม่ทันตั้งตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ผู้ทำงาน, หรือใครก็ตามที่ต้องรับมือกับภาระหลายอย่าง และต้องการให้ตารางส่วนตัวของตนชัดเจนและไม่มีปัญหาขัดแย้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการเวลาที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ
8. แม่แบบตารางการจัดการเวลา ClickUp
การยึดมั่นในตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และการทำงานให้สำเร็จ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนและมองเห็นระยะเวลาของงานได้อย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมาย และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
จัดการกิจวัตรยามเช้าของคุณด้วยการสร้างช่วงเวลาสำหรับออกกำลังกาย กำหนดเวลาซื้อของ หรือจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับครอบครัว นำโครงสร้างมาสู่ทุกภารกิจประจำวันเหล่านี้ด้วยเทมเพลตนี้!
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะเวลาของงานและระดับความสำคัญ เพื่อให้บริบทชัดเจน
- ดูงานประจำวันและความคืบหน้าทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้
- จัดระเบียบกิจวัตร การตรวจสอบ และหน้าที่ประจำโดยไม่พลาดแม้แต่เรื่องเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการควบคุมวันของตนเองและทำตามตารางเวลาโดยไม่มีความเครียด พร้อมทั้งสร้างนิสัยที่สนับสนุนความสมดุลและประสิทธิภาพในการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการเวลาว่าง (ปฏิทิน & ตารางเวลา)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มสมาธิและป้องกันการเหนื่อยล้าด้วยเทคนิค Pomodoro: ทำงานเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือของเรา ในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน
9. แม่แบบตารางเวลาพนักงาน ClickUp
การจัดการตารางงานของพนักงานไม่จำเป็นต้องวุ่นวายเสมอไปแม่แบบตารางงานพนักงานของ ClickUpช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, มอบหมาย, และจัดการกะการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดตามต้นทุนแรงงานและการกระจายเวลาได้ด้วยเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียว ไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตด้วยตนเองไปมา และนอกจากนี้ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนในทีมทำงานสอดคล้องกัน
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การใช้รหัสสีที่โดดเด่นเพื่อการมองเห็นที่ง่าย
- จัดการข้อมูลกะด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ต้นทุนแรงงาน อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และผู้จัดการกะ
- ตรวจสอบความสามารถของพนักงาน, การบล็อกงานเฉพาะ, และความคืบหน้าของกะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานฟรีแลนซ์หรือทีมงานหมุนเวียน ซึ่งต้องการตารางงานที่ยืดหยุ่นและชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกด้าน
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจเรื่องสมดุลชีวิตและการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหมดไฟ 😰
แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp อย่างเช่น มุมมอง ปริมาณงานและการติดตามเวลาทำให้ง่ายต่อการมองเห็นปริมาณงาน จัดสรรงานอย่างยุติธรรม และติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปจริง—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
10. แม่แบบกำหนดการรายเดือน ClickUp
แม่แบบตารางเวลาประจำเดือนโดย ClickUpเปลี่ยนรายการที่ต้องทำของคุณให้เป็นรูปแบบที่ดูสะอาดตาและชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้ทันกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยเทมเพลตการจัดสรรเวลาแบบบล็อกรายเดือนฟรีนี้ คุณสามารถจัดการและเข้าใจกิจกรรมรายเดือนของคุณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างที่เป็นระบบยังช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามรายละเอียดที่สำคัญ เช่น งบประมาณ, ระยะเวลา, และค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง
- ติดตามเวลาของคุณในแต่ละเดือนด้วยตัวจับเวลาในตัวและตัวเตือนที่สะดวกในกล่องจดหมายของคุณ
- ทำเครื่องหมายทุกงานของคุณตามสถานะว่าค้างอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วัดผลได้ เป็นไปได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาให้ชัดเจน (SMART) เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการบริหารเวลาที่พบบ่อยในระยะยาว
11. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ต้องทำภายในเวลาจำกัดหรือมีวันที่ยุ่งมาก ๆ แม่แบบการจัดสรรเวลาประจำวันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่จัดการได้หลายช่วง ทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ
เทมเพลตการจัดสรรเวลาประจำวันนี้จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานต้องใช้เวลาเท่าไร จากนั้นคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับเวลาเริ่มต้น กำหนดเส้นตาย และแม้แต่เวลาพักในเทมเพลตนี้ได้
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มบันทึกและจัดระเบียบตามฟิลด์ เช่น รู้สึกดี, ประเภทงาน, และบันทึกสำคัญ
- แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงละหนึ่งชั่วโมงโดยใช้การเช็คอิน ระดับพลังงาน หรือโซนโฟกัส
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญโดยใช้มุมมองบอร์ดเพื่อการทำงานที่มุ่งเน้นตลอดทั้งวัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละวัน และต้องการเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถทำได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
12. แม่แบบกำหนดการบริหารโครงการ ClickUp
การบริหารโครงการโดยไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจนก็เหมือนกับการเดินในเขาวงกตโดยปิดตาไว้.แม่แบบตารางการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแผนที่ที่คุณต้องการ (พร้อมด้วยเป้าหมาย, กำหนดเวลา, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์) ให้คุณนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ.
ด้วยแพลนเนอร์แบ่งเวลาแบบบล็อกนี้ คุณสามารถวางไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณได้ภายในภาพเดียว และให้ทุกคนรับรู้ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง เพื่อไม่ให้ใครต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ทำเครื่องหมายงานว่า เสร็จแล้ว, เลื่อน, กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, หรือ ต้องทำ เพื่อดูว่าอะไรต้องการความสนใจทันที
- ติดตามสถานะของโครงการตลอดสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาดโซเชียลมีเดียที่มีโครงการลูกค้าหลายราย และฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการตารางงานและกำหนดส่งงานที่หลากหลาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดตารางโครงการเช่น ClickUp เพื่อจัดตารางหลายโครงการพร้อมกันและบริหารจัดการไทม์ไลน์ของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่ ClickUp กำลังสร้างความแตกต่างให้กับทีมในโลกแห่งความเป็นจริง:
ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความคืบหน้าและตรงเวลาสำหรับงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า การจัดการเวลา และการบริหารโครงการ
ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความคืบหน้าและตรงเวลาสำหรับงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า การจัดการเวลา และการบริหารโครงการ
13. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
เทมเพลตสุดท้ายที่เรามีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางเวลาของทีม.เทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUpทำให้การมองเห็นและวางแผนปริมาณงานของทีมคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองปฏิทินแบบเรียลไทม์.
ตารางเวลาแบบบล็อกเวลาช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงงานทั้งหมดให้สอดคล้องกันเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความเป็นระเบียบให้กับตารางงานของทีมของคุณ ดังนั้นจึงทำให้การจัดการทีมข้ามสายงานและการจัดการกะหมุนเวียนหลายกะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💥 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดการจัดกลุ่มงานสำหรับช่วงเวลาเป็นรายชั่วโมงแต่ละช่วง
- สร้างหมุดหมายสำคัญเพื่อควบคุมกำหนดเวลาสำหรับงานที่สำคัญที่สุด
- ใช้แผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมระยะไกลและสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตที่ต้องการความโปร่งใสในการรับผิดชอบงานและการกระจายภาระงานที่เหมาะสม
ปิดท้ายวันของคุณอย่างดีที่สุดด้วย ClickUp
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณควบคุมวันของคุณ ClickUp คือตัวเปลี่ยนเกมที่คุณตามหา ด้วยเทมเพลตรายวันและรายเดือน คุณสามารถจัดระเบียบและทำภารกิจให้เสร็จ จัดการเวลา และติดตามความคืบหน้า ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นผู้นำทีม
เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความชัดเจนและมีโครงสร้าง ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและควบคุมงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อสำรวจเทมเพลตอันทรงพลังเหล่านี้และเริ่มใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่า!