10 เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก Instagram ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม

กำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์บน Instagram อยู่หรือเปล่า? อาจเป็นเพราะกลยุทธ์การใช้แฮชแท็กของคุณก็เป็นได้!
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการตลาด อย่างไรก็ตาม การบรรลุผลลัพธ์บน Instagram ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสามารถอยู่เหนือทุกเทรนด์และทำให้ผู้ติดตามของคุณติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านการโพสต์ Instagram Reels, โพสต์, และสตอรี่อย่างสม่ำเสมอ
แต่ถ้าคุณไม่ใส่แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม เส้นทางสู่ความสำเร็จบนแพลตฟอร์มนี้อาจเต็มไปด้วยอุปสรรค
ดังนั้น ในบล็อกวันนี้ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือสร้างแฮชแท็กที่ดีที่สุดสำหรับ Instagram ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือสร้างแฮชแท็กยอดนิยมบน Instagram ที่คุณไม่ควรพลาด
|เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก Instagram
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|การสร้างแฮชแท็กและการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียด้วยปัญญาประดิษฐ์, ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน, การจัดตารางปฏิทิน, แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล
|การจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|VEED. IO
|คำแนะนำแฮชแท็กจากวิดีโอ, คำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI, การสร้างสคริปต์, การลบเสียงรบกวนพื้นหลัง
|การสร้างแฮชแท็กควบคู่ไปกับการสร้างเนื้อหาวิดีโอ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|RiteTag
|การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแฮชแท็กแบบเรียลไทม์, ข้อเสนอแนะตามภาพ/ข้อความ, การจัดอันดับประสิทธิภาพด้วยรหัสสี
|การวิเคราะห์แฮชแท็กแบบเรียลไทม์และการติดตามประสิทธิภาพ
|49 ดอลลาร์ต่อปี
|Ahrefs
|การวิจัยแฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย SEO, การสร้างภาพ/ข้อความด้วย AI, การติดตามปริมาณคีย์เวิร์ด
|การวิจัยแฮชแท็กเชิงลึกพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน
|Canva
|การใช้แฮชแท็กในกระบวนการออกแบบ, เข้าถึงได้ผ่านมือถือ, ข้อเสนอแฮชแท็กที่มีแบรนด์
|การสร้างแฮชแท็กได้ง่ายขณะออกแบบโพสต์บนอินสตาแกรม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|ฮูตสูท
|คำแนะนำแฮชแท็กหลายภาษา, การผสานรวมการวิเคราะห์, การอัตโนมัติสำหรับความคิดเห็นแรก
|การจัดการและกำหนดเวลาโพสต์ด้วยแฮชแท็กที่เหมาะสม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|วันอัพ
|คำแนะนำแฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดตารางเวลาสำหรับความคิดเห็นแรก, การสนับสนุนโพสต์ที่เกิดซ้ำ
|การจัดการแฮชแท็กอัตโนมัติพร้อมการกำหนดเวลา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน
|Hashtagify
|การค้นหาแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและเฉพาะกลุ่ม, ข้อมูลย้อนหลัง, การวิเคราะห์คู่แข่ง, ตัวกรองตามสถานที่
|ค้นหาแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและเฉพาะกลุ่ม
|ไม่มีให้บริการ
|แฮชแท็กทั้งหมด
|การสร้างแฮชแท็กทันที, การจัดอันดับแฮชแท็กและการวิเคราะห์, เครื่องมือนับจำนวนฟรี
|การสร้างและกรองไอเดียแฮชแท็กอย่างรวดเร็ว
|ไม่มีให้บริการ
|การให้คะแนนความเกี่ยวข้องทางสุนทรียศาสตร์, การตรวจจับแฮชแท็กที่ถูกแบน, ข้อเสนอแนะจาก AI, การคัดลอกจำนวนมาก
|ค้นพบแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและสวยงามทางสายตา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแฮชแท็กสำหรับ Instagram?
สงสัยไหมว่าทำไมแฮชแท็กถึงมีความสำคัญกับ Instagram มาก? ส่วนหนึ่งของเหตุผลก็คือแฮชแท็กช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยการติดแท็กเนื้อหาของคุณไว้ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เลือกเครื่องมือสร้างแฮชแท็กที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดนี้ให้เต็มที่ นี่คือวิธี:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์แฮชแท็กของคุณ คุณควรสามารถวิเคราะห์การมองเห็น จำนวนผู้ติดตามใหม่ แฮชแท็กที่ดีที่สุดการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ ได้
- การปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ หากคุณต้องการสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับนิชเฉพาะ เครื่องมือนั้นควรให้คุณสามารถ
- การสร้างจำนวนมาก: เลือกแอปที่สามารถสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องได้ในจำนวนมาก. คุณจะได้รับคะแนนบวกหากคุณสามารถจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่แฮชแท็กแต่ละตัวได้เป็นรายบุคคลสำหรับโพสต์ของคุณแต่ละโพสต์
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกแอปที่สามารถผสานรวมกับแอปและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นสำหรับการตลาดบน Instagram เช่น แพลตฟอร์มการจัดตารางเวลา, เครื่องมือวิเคราะห์, เครื่องมือออกแบบ เป็นต้น พวกมันช่วยให้คุณใช้เวลาที่มีค่าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดกรอบช่องทางสื่อ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และงบประมาณด้วยเทมเพลตวางแผนสื่อฟรีสำหรับทีมโซเชียลและทำให้แคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณเป็นระเบียบ!
เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก Instagram ที่ดีที่สุด
สร้างแฮชแท็กที่ใช้งานได้จริง ลองดูเครื่องมือสร้างแฮชแท็กยอดนิยมสำหรับ Instagram ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียของคุณให้โดดเด่น!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย)
แฮชแท็กและคีย์เวิร์ดใช้ได้ดี แล้วเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณล่ะ? นั่นคือ ClickUp!
ClickUp คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่มีฟีเจอร์และฟังก์ชันครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการสร้างและวางแผนเนื้อหาของแบรนด์คุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้สามารถสร้างแฮชแท็กได้เท่านั้น ClickUp ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
ด้วยClickUp Brain—ปัญญาประดิษฐ์ในตัวของแพลตฟอร์ม—คุณสามารถสร้างแฮชแท็กที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดสำหรับโพสต์ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องวิเคราะห์อันดับและประสิทธิภาพของแฮชแท็กเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกและใช้โมเดล AI ชั้นนำอย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ รวมถึงการสร้างแฮชแท็ก ทั้งหมดนี้จากที่เดียว
ClickUp Docsช่วยให้คุณวางแฮชแท็กที่เลือกไว้ในเอกสาร จัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ และใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ตอนนี้ คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านเอกสารที่แชร์ไว้เพื่อโพสต์เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ทำให้กระบวนการโพสต์เนื้อหาซึ่งอาจดูน่ากลัวกลายเป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ และข้อกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากขึ้นล่ะ? พบกับ ClickUp Content Workflows! ระบบเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารจัดการแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
คุณเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดใน ClickUp Docs และมอบหมายงานเนื้อหาโดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น "แนวคิด," "ร่าง," และ "ตรวจสอบ" นักเขียนสร้างโพสต์โดยตรงในแพลตฟอร์มในขณะที่นักออกแบบอัปโหลดภาพเพื่อขออนุมัติ
ClickUp Tasksติดตามกิจกรรมเหล่านี้และแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องตรวจสอบ
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว โพสต์จะถูกจัดตารางโดยใช้ClickUp Calendar เพื่อให้มั่นใจว่ามีการผสมผสานเนื้อหาที่สมดุลในแต่ละแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่โพสต์แต่ละรายการตามรูปแบบ (คาร์ูเซล, รีล, ทวีต) และลำดับความสำคัญ
ตลอดแคมเปญ,แผงควบคุม ClickUpติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ, ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณในเวลาจริง. ง่ายนิดเดียว, ใช่ไหม?
นอกเหนือจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตเฉพาะทางสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ให้เลือกใช้หลายแบบหนึ่งในที่ดีที่สุดคือเทมเพลตตารางการโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางการโพสต์เนื้อหาเพื่อจัดการหลายแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มและติดตามประสิทธิภาพของแต่ละแพลตฟอร์ม
- ปรับปรุงการวางแผนเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ, กระตุ้นการร่วมมือในทีม, และเพิ่มการมองเห็น
- ปรับปรุงความสอดคล้องของเนื้อหาและการดำเนินกลยุทธ์โดยรวม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ยกระดับวิธีการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUp อเนกประสงค์และใช้งานง่าย ช่วยให้คุณ:
- วางแผนและจัดตารางการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม
- มอบบทบาทและกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
- ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ด้วยมุมมองการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Agentsเพื่อเปลี่ยนการแจ้งเตือนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทุกครั้งให้กลายเป็นชุดโพสต์โซเชียลมีเดียที่สมบูรณ์แบบ พร้อมแฮชแท็ก Instagram, รูปภาพที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย + วางแผนแคมเปญด้วยClickUp Whiteboards
- กำหนดเป้าหมายโซเชียลมีเดียที่สามารถวัดผลได้และติดตามความคืบหน้าสู่ KPI ด้วยClickUp Goals
- วางแผนและติดตามโพสต์ด้วยClickUp Content Calendarเพื่อการกำหนดเวลาที่ราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานClickUp Time Tracking
- รวมการสนทนาและข้อเสนอแนะของทีมเกี่ยวกับเนื้อหาไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าเครื่องมือนี้สับสนในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp ว่าอย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เป็นเครื่องมือแบบครบวงจรที่เราใช้ทำงานทุกวัน เราสามารถสร้างภาพรวมโครงการที่ง่ายและรายการนำเข้าที่ละเอียดในระดับบุคคลได้ เพื่อให้เราสามารถวางแผนสำหรับทีมบริการภาคสนามของเรา และเชื่อมโยงทุกอย่างกับแดชบอร์ดและภาพรวมการเงินได้ ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับทุกประเภทของทีมหรือแม้แต่สำหรับการวางแผนส่วนบุคคล
2. VEED. IO (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแฮชแท็กควบคู่ไปกับการสร้างเนื้อหาวิดีโอ)
การค้นหาแฮชแท็กที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาวิดีโอเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันจบสิ้น—เว้นแต่คุณรู้จัก VEED.IO เครื่องมือฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับInstagram Reels ช่วยให้คุณค้นหาแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถสร้างแฮชแท็กและแท็กได้สูงสุด 20 รายการสำหรับ Instagram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
หากคุณใช้เงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ คุณสามารถสร้างสคริปต์และคำบรรยาย แปลวิดีโอ และกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังแบบสุ่มได้ โดยรวมแล้ว VEED.IO ถือเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED. IO
- สร้างแฮชแท็กภายในไม่กี่วินาทีจากการวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอ
- รับคำแนะนำแฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของโพสต์
- ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัวเพื่อสร้างโพสต์สำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การปรับแต่งแฮชแท็กอย่างละเอียดเพื่อความสอดคล้องในการสร้างแบรนด์
ข้อจำกัดของ VEED. IO
- ขาดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแฮชแท็กเชิงลึก
- เน้นเนื้อหาที่เน้นวิดีโอเป็นหลัก ทำให้มีความหลากหลายจำกัด
ราคา VEED. IO
- ฟรี
- ไลท์: $24/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- ข้อดี: $55/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
VEED. IO คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 3. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง VEED.IOอย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Veed ทำให้การตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—โดยเฉพาะสำหรับครีเอเตอร์และโค้ชที่ไม่ต้องการยุ่งยากกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานยาก ฉันสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มได้ภายในไม่กี่วินาที ใส่แบนเนอร์แบรนด์ด้านบน เพิ่มภาพประกอบ และจัดเวลาซับไตเติลได้อย่างสมบูรณ์แบบ—ทั้งหมดนี้ผ่านเบราว์เซอร์ของฉันเอง รู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อนักการตลาดที่ต้องการความรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
⏩ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
3. RiteTag (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์แฮชแท็กแบบเรียลไทม์และการติดตามประสิทธิภาพ)
RiteTag เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการแนะนำแฮชแท็กตามเนื้อหาของภาพ มันประมวลผลภาพของคุณ วิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์ และแนะนำแฮชแท็กที่ดีที่สุดสำหรับภาพนั้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เพื่อค้นหาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยว อาหาร การออกกำลังกาย หรืออะไรก็ได้
เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก คุณสมบัติการจัดหมวดหมู่ด้วยสีช่วยจัดเรียงแฮชแท็กตามประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกแฮชแท็กและวางลงในคลิปบอร์ดเพื่อใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ RiteTag
- รับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแฮชแท็กแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Buffer และ Hootsuite
- รับการเปรียบเทียบแฮชแท็กทันทีเพื่อการเลือกที่ดีขึ้น
- ใช้คำแนะนำแฮชแท็กสำหรับทั้งภาพและโพสต์โซเชียลมีเดียที่มีข้อความ
ข้อจำกัดของ RiteTag
- ขาดการติดตามแนวโน้มเชิงลึกที่มากกว่าข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- มีหน้าตาผู้ใช้ที่ค่อนข้างล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
ราคา RiteTag
- คำแนะนำแฮชแท็ก: $49/ปี
RiteTag ratings and reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Ahrefs (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแฮชแท็กเชิงลึกพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย SEO)
Ahrefs เป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องมือวิจัยคำหลัก แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันยังมีเครื่องมือสร้างแฮชแท็ก AI ฟรีให้ใช้ด้วย? ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถค้นหาและได้รับแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเนื้อหาของคุณได้ในเพียงไม่กี่คลิก
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหรืออธิบายมันในไม่กี่คำ และ Ahrefs จะสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะสมกับ SEO จำนวน 10 รายการ ส่วนที่ดีที่สุด? แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่เครื่องมือฟรีนี้ไม่ต้องการการเรียนรู้เลยแม้แต่น้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- เข้าถึงเครื่องมือวิจัยคำหลักและแฮชแท็กที่ทรงพลังสำหรับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
- รับการวิเคราะห์แฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ที่ทรงพลัง
- ติดตามแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมจากโพสต์ของคู่แข่งพร้อมข้อมูลเมตริกปริมาณการค้นหา
- ผสานรวมกับเครื่องมือ SEO อื่น ๆ ของ Ahrefs สำหรับกลยุทธ์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- เน้น SEO มากขึ้น ทำให้ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทั่วไป
- ไม่มีฟีเจอร์โพสต์หรือกำหนดเวลาโพสต์บน Instagram โดยตรง
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: 129 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $449/เดือน
- องค์กร: $1,499/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Ahrefs
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ahrefs อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ประสบการณ์โดยรวมของฉันยอดเยี่ยมมาก Ahrefs มีข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ SEO มันให้การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบ็คลิงก์ การวิเคราะห์คู่แข่ง การตรวจสอบเว็บไซต์ และตัวติดตามอันดับ สำหรับการวิจัยคู่แข่ง มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้สามารถติดตามแฮชแท็กได้เหมือนกับการติดตามบัญชี ทำให้พวกเขาเห็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องในฟีดของพวกเขาได้—แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ติดตามผู้โพสต์ก็ตาม 🤫
5. Canva (ดีที่สุดสำหรับการสร้างแฮชแท็กง่าย ๆ ขณะออกแบบโพสต์ Instagram)
หากคุณเคยใช้ Canva เพียงเพื่อออกแบบงานสร้างสรรค์เท่านั้น คุณจะประหลาดใจว่ามันทำงานได้ดีเพียงใดในฐานะเครื่องมือสร้างแฮชแท็กที่ใช้งานง่ายและฟรี Canva ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อค้นหาแฮชแท็กยอดนิยมสำหรับหัวข้อของคุณ
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงอธิบายเนื้อหาของคุณ และมันจะสร้างแฮชแท็กที่ดีที่สุดสำหรับมัน โดยจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบในหมวดหมู่เช่นทั่วไป, ตามสถานที่, เป็นต้น
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่ต้องการรายละเอียดเฉพาะ เช่น Instagram Reels และวิดีโอ YouTube นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างแฮชแท็กได้โดยตรงภายในกระบวนการออกแบบภายในไม่กี่วินาที
- รับคำแนะนำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของภาพและข้อความ
- รับคำแนะนำการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมแฮชแท็ก
- สร้างคำแนะนำแฮชแท็กที่มีแบรนด์อย่างทรงพลังเพื่อความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดการวิเคราะห์และติดตามแฮชแท็กขั้นสูง
- มีตัวเลือกการกรองแฮชแท็กน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $14.99/เดือน
- ทีม: $29.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,500+ รีวิว)
6. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและกำหนดเวลาโพสต์พร้อมแฮชแท็กที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม)
เครื่องมือฟรีอีกตัวหนึ่งคือ ตัวค้นหาแฮชแท็กของ Hootsuite ซึ่งเป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณปรับแต่งและกำหนดเวลาโพสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับเครื่องมือแฮชแท็กอื่น ๆ ส่วนใหญ่ คุณเพียงแค่ต้องอธิบายโพสต์ของคุณเป็นคำพูดและเพิ่มคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือจะเสนอแท็กยอดนิยมสำหรับสิ่งนั้น ๆ ให้คุณ
นอกจากนี้? เครื่องสร้างแฮชแท็กของ Hootsuite มีความหลากหลาย นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังสร้างแฮชแท็กในภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และอิตาลี เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถวางคำสำคัญและใช้โพสต์ได้เลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- ติดตามประสิทธิภาพของแฮชแท็กในเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
- ผสานเครื่องมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลหลายแห่งนอกเหนือจาก Instagram
- อัตโนมัติการวางแฮชแท็กในความคิดเห็นแรกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติของแฮชแท็ก
- เสนอการค้นหาแฮชแท็กที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- ทีม: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Hootsuite ช่วยจัดการการกำหนดเวลาและการรายงานบนโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การจัดการหลายบัญชี การกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้า และการดึงข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Zapier ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมยังเป็นจุดเด่นที่สำคัญมาก!
⏩ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel และ Sheets
7. OneUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแฮชแท็กอัตโนมัติพร้อมการกำหนดเวลาในโซเชียลมีเดีย)
OneUp สร้างแฮชแท็กที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกือบทุกประเภท—ตั้งแต่ Instagram ไปจนถึง X และแม้แต่TikTok ฟรีและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น โดยแนะนำแฮชแท็กยอดนิยมสูงสุด 10 รายการที่คุณสามารถคัดลอกและนำไปใช้ได้ทันที
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์และมองเห็นการมีส่วนร่วมของแฮชแท็ก ทำให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อประสิทธิภาพของแคมเปญที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ OneUp
- ใช้คำแนะนำแฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบนโซเชียลมีเดียของคุณ
- กำหนดเวลาแฮชแท็กสำหรับความคิดเห็นแรกเพื่อให้คำบรรยายดูสะอาดตา
- รองรับการโพสต์แฮชแท็กซ้ำสำหรับแคมเปญที่ดำเนินอยู่
ข้อจำกัดของ OneUp
- ขาดการติดตามเทรนด์แฮชแท็กแบบเรียลไทม์
- เน้นการจัดตารางเวลามากกว่าการวิจัยแฮชแท็กเชิงลึก
ราคา OneUp
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- ระดับกลาง: 60 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: $120/เดือน
- ธุรกิจ: 300 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว OneUp
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OneUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่สามารถกำหนดเวลาโพสต์บน Twitter และ Instagram ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือต้องโพสต์ในวันนั้นเลย นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันมีเวลาในการดูตัวอย่างและปรับแต่งรูปลักษณ์ของโพสต์ให้ดูดีที่สุดตามที่ต้องการอีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่: สับสนเกี่ยวกับจำนวนแฮชแท็กที่ควรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณใช่ไหม? ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การใช้แฮชแท็ก 3-5 อันผสมกันคือจุดที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะสำหรับ Instagram! 😎
8. Hashtagify (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและเฉพาะกลุ่ม)
การค้นหาแฮชแท็กยอดนิยมสำหรับกลุ่มเฉพาะที่ไม่ได้เป็นกระแสในหน้า Explore ของ Instagram ไม่ใช่เรื่องง่าย เว้นแต่คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ด้วย Hashtagify คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้แนะนำแฮชแท็กโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
คุณยังสามารถตรวจสอบคะแนนความนิยมและแนวโน้มการใช้งานของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกแท็กมีความเป็นเอกลักษณ์, มีความเกี่ยวข้อง, และสามารถแพร่กระจายได้. เครื่องมือนี้ยังมีการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ. มันช่วยให้คุณค้นหาหมวดหมู่แฮชแท็กยอดนิยม, สร้างกลุ่มแฮชแท็ก, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hashtagify
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์แฮชแท็กเชิงลึกและการติดตามแนวโน้ม
- วิเคราะห์การใช้แฮชแท็กของคู่แข่งเพื่อหาข้อมูลเชิงกลยุทธ์
- รับการสนับสนุนจากการค้นพบแฮชแท็กตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- ดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแฮชแท็กตามช่วงเวลา
ข้อจำกัดของ Hashtagify
- เน้นหลักที่ Twitter และ Instagram โดยจำกัดแพลตฟอร์มอื่น
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ค่อนข้างล้าสมัย
ราคาของ Hashtagify
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Hashtagify
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?#ความรักเป็นแฮชแท็กที่ถูกใช้มากที่สุดบน Instagram โดยมีการค้นหามากกว่า 1.835 พันล้านครั้งต่อวัน ❤️
9. แฮชแท็กทั้งหมด (เหมาะสำหรับการสร้างและกรองไอเดียแฮชแท็กอย่างรวดเร็ว)
ถัดไปในรายการเครื่องมือสร้างแฮชแท็กที่ดีที่สุดคือ All Hashtag จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือไม่เพียงแค่สร้างแฮชแท็กเท่านั้น แต่ยังให้คุณสร้างแฮชแท็กใหม่ตั้งแต่ต้นได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงและตรวจสอบอันดับของแฮชแท็กที่ประสบความสำเร็จตามความนิยมได้อีกด้วย
ด้วย All Hashtagคุณสามารถจัดการโครงการเนื้อหาของคุณและการมองเห็นได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากยังมีตัวนับแฮชแท็กฟรี คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณเพิ่มจำนวนแท็กที่เหมาะสมต่อโพสต์เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็นสแปม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดของแฮชแท็ก
- สร้างรายการแฮชแท็กได้ทันทีด้วยการค้นหาอย่างง่ายและประหยัดเวลา
- เลือกจากสามประเภทของแฮชแท็ก: ยอดนิยม, สุ่ม, และสด เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
- ผสานรวมแพลตฟอร์มเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
- เข้าถึงการสร้างแฮชแท็กพื้นฐานได้ฟรี
ข้อจำกัดของแฮชแท็กทั้งหมด
- ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์พื้นฐานเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลเชิงลึก
- มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับการกรองแฮชแท็ก
ราคาทั้งหมดเป็นแบบแฮชแท็ก
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวทั้งหมดของแฮชแท็ก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. วัตถุประสงค์การแสดงผล (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและสวยงามทางสายตา)
สุดท้ายนี้ มาพูดถึงวัตถุประสงค์ในการแสดงผลกันบ้าง เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก Instagram นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่มีความเป็นมืออาชีพแต่ใช้งานได้ง่าย หนึ่งในจุดขายที่ดีที่สุดของมันคือความสามารถในการค้นหาแฮชแท็กที่ถูกแบนเพื่อให้คุณนำไปลบออกจากรายการได้ทันที
นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ของเครื่องมือยังเป็นองค์ประกอบที่มีประโยชน์ซึ่งให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับการคัดเลือกแฮชแท็กที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ของคุณ
แสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นพบแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องทางสุนทรียศาสตร์สำหรับโพสต์บน Instagram
- คะแนนความเกี่ยวข้องเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแฮชแท็กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- คัดลอกและสร้างชุดแฮชแท็กจำนวนมากเมื่อคุณมีเวลาจำกัด
ข้อจำกัดการแสดงผล
- มุ่งเน้นไปที่ความเกี่ยวข้องทางสุนทรียศาสตร์เป็นหลักมากกว่าตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
- เสนอการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแฮชแท็กเฉพาะกลุ่ม
ราคาสำหรับแสดงสินค้า
- เริ่มต้น: $7/เดือน
- การเติบโต: $9/เดือน
- ข้อดี: $12/เดือน
- องค์กร: $30/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวเพื่อแสดงผล
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการตลาด
เครื่องมือเพิ่มเติม
- Inflact: ใช้หัวข้อ, รูปภาพ, และ URL เพื่อสร้างแฮชแท็กที่สร้างสรรค์และเป็นที่นิยม
- TagBlender: สร้างแฮชแท็กสร้างสรรค์ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการใช้หมวดหมู่ที่ง่ายเพียงอย่างเดียว
- SISTRIX: ป้อนแฮชแท็กหนึ่งเพื่อสร้างแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องหลายรายการเพื่อประหยัดเวลาในการวิจัย
รับเครื่องมือสร้างแฮชแท็ก AI ที่ดีที่สุด!
ในโลกของการตลาดบน Instagram ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์แฮชแท็กที่ดีที่สุดสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก เมื่อคุณพบแฮชแท็กที่สอดคล้องกับเนื้อหาของคุณ คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบ
การจัดการแฮชแท็กอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผน การจัดระเบียบ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดตามประสิทธิภาพของแฮชแท็ก การกำหนดเวลาโพสต์ หรือการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมที่สุด การมีระบบที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การตลาด Instagram ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การค้นคว้าแฮชแท็กไปจนถึงการจัดตารางเนื้อหา ทั้งหมดในที่เดียว. ดังนั้น ลองใช้ ClickUp วันนี้ และยกระดับกลยุทธ์ของคุณไปอีกขั้น.ลงทะเบียนที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี!