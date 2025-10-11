WhatsApp Business Automation: วิธีการทำงาน + ตัวอย่าง

เจ้าของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลพบว่าโฆษณาบน Facebook และ Instagram นำมาซึ่งลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก แต่ยอดขายกลับน้อย พวกเขาเบื่อหน่ายกับการตอบข้อความใน WhatsApp ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับราคา จึงได้ตั้งค่าแชทบอทบน WhatsApp เพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้า
พวกเขาได้แบ่งปันผลลัพธ์บน Reddit: "ในวันที่ 2 เราได้รับการสอบถาม 340 รายการ, ลูกค้าเป้าหมาย 48 ราย, และยอดขาย 4 รายการ!…ระบบอัตโนมัติเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน"
และก็เป็นเช่นนั้น! การทำให้ WhatsApp Business ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณตอบกลับลูกค้าได้ทันทีด้วยข้อความที่ปรับแต่งตามความต้องการ
หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันที่การสอบถามจากลูกค้าทำให้ทีมของคุณเสียเวลาโดยไม่มียอดขายจริง บทความเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ WhatsApp Business นี้จะนำทางคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไป
🌟 แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUpให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการทำงานทางอีเมลของคุณ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นทุกขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบ และกระตุ้นข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการเกิดขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัตโนมัติลำดับการต้อนรับ การตอบกลับแบบฟอร์ม หรืออีเมลติดตามผล—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องส่งอะไรด้วยตนเอง
WhatsApp Business Automation คืออะไร?
ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business ใช้ WhatsApp API และซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การตอบกลับคำถามของลูกค้า การส่งข้อความอัตโนมัติ และการจัดการงานประจำ
สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าสนับสนุนเป้าหมายการสื่อสารของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในขณะที่ประหยัดเวลาให้กับทีมที่ยุ่ง
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้โดยเฉพาะ:
- ส่งข้อความต้อนรับ, ข้อความทักทาย, และ คำตอบด่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
- อัตโนมัติการติดตาม, การแจ้งเตือนการนัดหมาย, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, และการยืนยันคำสั่งซื้อ
- ลดงานที่ทำซ้ำด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ WhatsApp เพื่อประหยัดเวลาและเงิน
- ขยายขนาดแอป WhatsApp Business ของคุณเพื่อจัดการกับการโต้ตอบกับลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มพนักงาน
ทำไมต้องทำให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณบน WhatsApp เป็นระบบอัตโนมัติ?
63% ของผู้บริโภคคาดหวังให้บริษัทเข้าใจความต้องการและความคาดหวังเฉพาะของพวกเขา นั่นหมายความว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณต้องการการตอบสนองและวิธีแก้ปัญหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับความท้าทายของพวกเขา การทำให้ WhatsApp Business ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติสามารถนำไปสู่การตอบสนองที่ปรับแต่งและตรงจุดทุกครั้ง
เมื่อทำอย่างถูกต้อง ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp จะช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น นี่คือวิธีการ:
- จัดการงานประจำโดยอัตโนมัติ: ใช้การตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ และแชร์การแจ้งเตือนการนัดหมาย เพื่อปลดปล่อยพนักงานให้ทำงานที่สำคัญมากขึ้น
- ให้บริการสนับสนุนทันทีตลอด 24 ชั่วโมง: ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ WhatsApp คุณสามารถตอบกลับข้อความที่เข้ามาได้ตลอดเวลา เพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า
- เติบโตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การอัตโนมัติข้อความ WhatsApp หมายความว่าคุณสามารถจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ประหยัดเงินในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัว
- รวบรวมข้อมูลที่มีค่า: ทุกการสนทนาอัตโนมัติสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงข้อเสนอของคุณ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
10+ ตัวอย่างระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจบน WhatsApp
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะนำระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business มาใช้ได้อย่างไร นี่คือวิธีที่เป็นจริงและใช้งานได้จริงที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ทุกวัน:
1. ระบบตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าทั่วไปมักครอบคลุมรายละเอียดของสินค้า, การจัดส่ง, การคืนสินค้า, การชำระเงิน, หรือนโยบาย
ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
🔹 "จะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้รับคำสั่งซื้อของฉัน?"
🔹 "นโยบายการคืนสินค้าของคุณคืออะไร?"
🔹 "คุณรับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง?"
การตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับสิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลา ทำให้แอป WhatsApp Business ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
นี่คือวิธีการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติใน WhatsApp สำหรับคำถามที่พบบ่อย:
- ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป WhatsApp Business และไปที่ การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ
- ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ WhatsAppที่คุณต้องการ—ข้อความทักทายสำหรับลูกค้าใหม่, ข้อความแจ้งว่าไม่อยู่สำหรับหลังเวลาทำการ, หรือข้อความตอบกลับด่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
- ขั้นตอนที่ 3: เขียนข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ ให้ชัดเจน สุภาพ และเป็นประโยชน์ เพิ่มรายละเอียด เช่น ระยะเวลาที่พวกเขาจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้
- ขั้นตอนที่ 4: กำหนดตารางเวลาและตัดสินใจว่าใครจะได้รับคำตอบเหล่านี้—ทุกคน, ผู้ติดต่อใหม่, หรือลูกค้าที่เลือก
- ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการตั้งค่าของคุณเพื่อเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับ WhatsApp Business
📌 ตัวอย่าง: นี่คือคำทักทายง่าย ๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้ทันที:
"สวัสดี [ชื่อ], ขอบคุณที่ติดต่อ [ชื่อธุรกิจของคุณ]! เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง"
2. ข้อความกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้ง
โดยประมาณ 7 จาก 10 คนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแต่ไม่ซื้อสินค้า นั่นคือโอกาสที่พลาดไปอย่างใหญ่หลวงสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจขนาดเล็กใด ๆ
เมื่อลูกค้าเลือกเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลูกค้าทิ้งรถเข็นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ ข้อความเหล่านี้สามารถแนบรูปภาพ รายละเอียดสินค้า และลิงก์ตรงไปยังรถเข็นของลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าสามารถกลับมาซื้อสินค้าต่อจากจุดเดิมได้อย่างง่ายดาย
กระบวนการจัดการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้อย่างชาญฉลาดมักประกอบด้วย:
- การแจ้งเตือนครั้งแรกภายในไม่กี่ชั่วโมง
- ข้อความที่สองพร้อมสิ่งจูงใจเล็กน้อย เช่น ส่วนลดหรือจัดส่งฟรี หลังจาก 24 ชั่วโมง
- การติดตามผลครั้งสุดท้ายหลังจาก 48 ชั่วโมง พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อความขอบคุณสั้น ๆ ที่ขอความคิดเห็น
ผู้ค้าปลีก Lojas Rennerเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม. ด้วยการผสานระบบอัตโนมัติสำหรับการกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ผ่าน WhatsApp Business API, พวกเขาสามารถทำให้อัตราการอ่านสูงขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ๆ และเห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นกลับมาทำรายการซื้อให้เสร็จสิ้น, โดยมักจะเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าของพวกเขาอีกด้วย.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้ WhatsApp อย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าและทีมของคุณหรือไม่? อ่านโพสต์ของเราเกี่ยวกับWhatsApp Business vs. ส่วนตัว: เครื่องมือส่งข้อความใดที่เหมาะที่สุด?มันจะช่วยให้คุณเข้าใจชัดเจนและเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
3. การยืนยันคำสั่งซื้อและการติดตาม
การยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตสถานะการจัดส่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความไว้วางใจกับผู้ซื้อใหม่และผู้ซื้อซ้ำ
ด้วยระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business คุณสามารถส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ, รายละเอียดการจัดส่ง, และการอัปเดตการจัดส่งไปยัง WhatsApp ของลูกค้าของคุณได้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้พวกเขาถาม "คำสั่งซื้อของฉันอยู่ที่ไหน?"
นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการเพิ่มข้อความขอบคุณ คูปองส่งเสริมการขาย ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่คำเชิญให้เข้าร่วมชุมชนส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการขายซ้ำ และเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในการตั้งค่านี้:
- สร้างหรือเลือกเทมเพลต WhatsApp ที่ได้รับการยืนยันสำหรับการอัปเดตคำสั่งซื้อ
- ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าด้วยชื่อลูกค้า, ลิงก์ติดตาม, และข้อเสนอขายเพิ่มเติม (หากต้องการ)
- เปิดใช้งานเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ WhatsApp ของคุณเพื่อส่งการอัปเดตในเวลาที่เหมาะสม
4. การแจ้งเตือนการนัดหมาย
การไม่มาตามนัดและการจองที่ลืมเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจบริการ ตั้งแต่คลินิกและร้านเสริมสวยไปจนถึงการสอนและการให้คำปรึกษา
ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business ช่วยให้การส่งข้อความเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการแจ้งเตือนการนัดหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ลืมและมาตรงเวลา
📌 ตัวอย่าง: "สวัสดีค่ะ [ชื่อ], นี่เป็นข้อความเตือนเกี่ยวกับการนัดหมายของคุณกับ [ชื่อธุรกิจ] ในวันที่ [วันที่] เวลา [เวลา] กรุณานำบัตรประจำตัวมาด้วย หากต้องการเปลี่ยนเวลา กรุณาตอบกลับว่า 'เปลี่ยนเวลา' ค่ะ"
ตั้งค่าการแจ้งเตือนการนัดหมายกับแอป WhatsApp Business ของคุณ:
- ใช้การเชื่อมต่อ WhatsApp Business API เพื่อเชื่อมต่อระบบจองของคุณ
- สร้างเทมเพลต WhatsApp สำหรับการแจ้งเตือนของคุณที่ชัดเจนและเป็นมิตร
- ปรับแต่งด้วยชื่อลูกค้า วันที่ เวลา และคำแนะนำพิเศษใด ๆ
- กำหนดเวลาให้ข้อความออกไป 24–48 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ด้วยผู้ใช้กว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกและอัตราการเปิดใช้งานเฉลี่ย 98% WhatsApp เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา และรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
5. บอทคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
บอทคัดกรองลูกค้าเป้าหมายบน WhatsApp เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ ช่วยกรองผู้ซื้อที่จริงจังออกจากผู้เยี่ยมชมทั่วไป ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของทีมขายของคุณได้หลายชั่วโมง ด้วยระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business บอทเหล่านี้จะติดต่อกับลูกค้าใหม่ ถามคำถามสำคัญ และส่งลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดเข้าสู่ระบบ CRM หรือช่องทางการขายของคุณโดยตรง
นี่คือวิธีการทำงานของพวกเขา พวกเขาเริ่มการสนทนากับทุกคนที่คลิกผ่านจากโฆษณา เว็บไซต์ของคุณ หรือการเชื่อมต่อ WhatsApp Business API โดยใช้คำถามที่ง่ายและเป็นมิตร พวกเขาจะประเมินความต้องการ งบประมาณ และระยะเวลาของแต่ละผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
พวกเขาเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลติดต่อและความชอบ เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถติดตามผลได้อย่างมีบริบท
เมื่อบอทได้คะแนนจากลูกค้าเป้าหมายแล้ว มันสามารถส่งข้อความอัตโนมัติ อัปเดต CRM ของคุณ หรือแจ้งเตือนทีมของคุณได้ทันทีโดยไม่พลาดโอกาส
โฆษณา Facebook ของPediasure Indonesiaเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา Facebook ของพวกเขาจะถูกนำไปยัง WhatsApp พร้อมกับบอทสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยลดต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายลง 64% ในขณะที่ปรับปรุงผลลัพธ์ในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
📮 ClickUp Insight: เกือบ 45% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้เริ่มทำจริง ปัจจัยที่มักเป็นอุปสรรค ได้แก่ เวลาจำกัด ตัวเลือกมากเกินไป หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายของ ClickUp และคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องง่าย ในที่สุด จากการจัดสรรงานอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างสรุปโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถปลดล็อกเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะและสร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:QubicaAMFลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่นาที
6. การแจ้งเตือนการชำระเงิน
การชำระเงินล่าช้าและการไม่ชำระใบแจ้งหนี้สามารถทำให้กระแสเงินสดของธุรกิจหยุดชะงักได้ ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business ช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการแจ้งเตือนการชำระเงินที่เป็นมิตรและตรงเวลาไปยังลูกค้าของคุณโดยตรง
คุณสามารถตั้งค่าข้อความอัตโนมัติผ่าน WhatsApp Business API หรือเชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินของคุณกับเครื่องมืออัตโนมัติที่เชื่อถือได้
เมื่อระบบถูกผสานรวมแล้ว ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระเงินหรือชำระเงินล่าช้าได้ ช่วยคุณหลีกเลี่ยงการโทรที่ลำบากและการติดตามด้วยตนเอง
📌 ตัวอย่าง: "สวัสดี [ชื่อ], นี่เป็นเพียงการเตือนความจำอย่างรวดเร็วว่าการชำระเงินของคุณสำหรับ [จำนวนเงิน] ตามใบแจ้งหนี้ [#] ครบกำหนดในวันนี้ กรุณาใช้ลิงก์นี้เพื่อดำเนินการชำระเงิน: [ลิงก์การชำระเงิน]. หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาตอบกลับที่นี่ ขอบคุณ, [ชื่อธุรกิจของคุณ]"
7. การรวบรวมความคิดเห็นหลังการให้บริการ
ธุรกิจใดก็ตามที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า จำเป็นต้องแสวงหาความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างจริงจัง
ด้วยระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business และการตลาดผ่าน WhatsApp ที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถส่งแบบสำรวจสั้น ๆ โพลด่วน หรือแม้แต่แชทแบบโต้ตอบได้ทันทีหลังจากการซื้อ การจอง หรือใช้บริการ
การไหลเวียนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้อย่างชัดเจน จากนั้นสร้างเทมเพลต WhatsApp ที่ชัดเจนพร้อมคำถามง่าย ๆ ระบบอัตโนมัติจะจัดการส่งการแจ้งเตือน รวบรวมคำตอบ และจัดเก็บข้อเสนอแนะไว้ใน CRM หรือแดชบอร์ดของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งข้อความเช่นนี้:
"สวัสดี [ชื่อ], ขอบคุณที่เลือกเรา กรุณาให้คะแนนประสบการณ์ของคุณจาก 1 ถึง 5 คะแนน ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราให้บริการคุณได้ดีขึ้น"
🧠 คุณรู้หรือไม่? บาร์เคลย์สคาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์จาก 'เศรษฐกิจแห่งการให้ข้อเสนอแนะ' อาจเปิดโอกาสทางธุรกิจมูลค่า 3.2พันล้านดอลลาร์ในสหราชอาณาจักรภายในทศวรรษหน้า
8. การออกอากาศส่งเสริมการขาย (พร้อมการยินยอม)
การออกอากาศโปรโมชั่นบน WhatsApp เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสนใจของลูกค้าของคุณด้วยข้อเสนอพิเศษ, การอัปเดตสินค้า, หรือโปรโมชั่นตามฤดูกาล—แต่เพียงเมื่อคุณทำมันอย่างถูกต้อง
ด้วย WhatsApp Business API คุณสามารถส่งข้อความจำนวนมากไปยังลูกค้าที่ได้เลือกเข้าร่วมอย่างชัดเจนแล้ว ในขณะที่ยังคงให้พวกเขามีวิธีง่ายๆ ในการยกเลิกการเข้าร่วมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ประการแรก ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนเสมอ ลูกค้าสามารถเลือกเข้าร่วมได้ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ แชทบอท WhatsApp ง่ายๆ หรือระหว่างการสนทนาครั้งแรกในแอป WhatsApp Business โปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ เช่น ส่วนลดพิเศษ สินค้าใหม่ หรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
เมื่อคุณได้รับอนุญาตแล้ว ให้สร้างข้อความโปรโมชันใน WhatsApp อย่างรอบคอบ เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ หรือปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจที่เชื่อมโยงไปยังแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณ ปรับแต่งข้อความแต่ละฉบับให้เหมาะสมโดยใส่ชื่อลูกค้าหรือรายละเอียดการซื้อที่ผ่านมา เพื่อให้การโปรโมชันของคุณดูมีความเกี่ยวข้องและไม่เหมือนสแปม
9. การอัปเดตโปรแกรมสะสมคะแนน
คุณทราบหรือไม่ว่า 85% ของลูกค้าบอกว่าโปรแกรมสะสมความภักดีทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์นั้นต่อไป?
นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากขึ้นหันมาใช้ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business เพื่อให้การอัปเดตความภักดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนตัว และเข้าถึงได้ง่าย
ด้วย WhatsApp Business API คุณสามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ส่งส่วนลดพิเศษ และแบ่งปันรางวัลที่มีระยะเวลาจำกัดได้ ระบบแชทบอทอัจฉริยะของ WhatsApp ยังสามารถแนะนำข้อเสนอที่เหมาะกับลูกค้าตามการซื้อในอดีตได้อีกด้วย
การอัปเดตความภักดีผ่าน WhatsApp ยังช่วยให้ผู้ค้าปลีกและพันธมิตรช่องทางได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และการประกาศแคมเปญอย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: "สวัสดี [ชื่อ], ยอดคะแนนสะสมของคุณเพิ่งถึง 1,500 คะแนน ใช้คะแนนนี้เพื่อรับส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปของคุณ แตะที่นี่เพื่อแลกรับรางวัลของคุณ"
10. การต้อนรับลูกค้าใหม่
การต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความไว้วางใจและกำหนดทิศทางของประสบการณ์ลูกค้าทั้งหมด ด้วยระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ ราบรื่น ชัดเจน และเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าของคุณได้ นี่คือวิธีการ:
เมื่อลูกค้าลงทะเบียน แอป WhatsApp Business ของคุณสามารถส่งข้อความต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยอัตโนมัติ แจ้งขั้นตอนการตั้งค่า หรือแนะนำขั้นตอนแรกที่พวกเขาต้องดำเนินการ
กระบวนการต้อนรับที่ดีจะทักทายลูกค้าด้วยชื่อ ยืนยันข้อมูลของพวกเขา และแบ่งปันเคล็ดลับหรือลิงก์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นได้ทันที
ตัวอย่าง: แบรนด์ชั้นนำไว้วางใจ WhatsApp สำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่เช่นกันมาร์ติน แวน เดอร์ ลี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของ KLM กล่าวว่า:
WhatsApp เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่สำหรับสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเรา เมื่อเลือกใช้บริการ ลูกค้าของ KLM จะได้รับข้อมูลเที่ยวบินและเอกสารต่างๆ พร้อมบริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจากทีมโซเชียลมีเดียเฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในโลก
11. การยืนยันการลงทะเบียนกิจกรรม
การส่งการยืนยันการลงทะเบียนกิจกรรมผ่านระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business เป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมและให้ข้อมูลแก่พวกเขาทันที
การยืนยันทั่วไปอาจมีลักษณะดังนี้:
"สวัสดี [ชื่อ], ขอบคุณที่ลงทะเบียนสำหรับ [ชื่อกิจกรรม]. ที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันแล้วสำหรับ [วันที่] เวลา [เวลา]. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม: [ลิงก์]. เราหวังว่าจะได้พบคุณ"
ด้วย WhatsApp Business API คุณสามารถเชื่อมต่อระบบจัดการอีเวนต์ของคุณเพื่อส่งการยืนยันโดยอัตโนมัติทันทีที่มีผู้ลงทะเบียน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบบฟอร์มกิจกรรมของคุณรวบรวมหมายเลข WhatsApp ที่ถูกต้องเพื่อให้การยืนยันทุกครั้งถึงบุคคลที่ถูกต้อง
ClickUp ทำให้การอัตโนมัติธุรกิจ WhatsApp ง่ายขึ้น
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ระบบอัตโนมัติใน WhatsApp Business ไม่ใช่การส่งข้อความ แต่เป็นการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ธุรกิจส่วนใหญ่ตั้งค่าระบบอัตโนมัติใน WhatsApp สำหรับข้อความขาออก เช่น การแจ้งสถานะคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ และการแจ้งเตือนนัดหมาย แต่เมื่อลูกค้าตอบกลับด้วยข้อความง่ายๆ เช่น "ขอใบแจ้งหนี้ได้ไหมคะ?" หรือ "สินค้านี้มีสีฟ้าไหมคะ?" ข้อความตอบกลับเหล่านั้นมักจะถูกฝังอยู่ในบทสนทนา
ผลที่ตามมาคือลูกค้าต้องรอ หรือที่แย่กว่านั้น พวกเขาอาจเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งที่ตอบสนองได้รวดเร็วกว่า
ClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้ทุกการตอบกลับใน WhatsApp กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนทันที ซึ่งทีมของคุณสามารถเห็น ติดตาม และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกว่าถูกเพิกเฉย
จัดการขั้นตอนการทำงานที่กระตุ้นข้อความ WhatsApp ด้วย ClickUp Automations และ Custom Agents
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ส่งข้อความ WhatsApp เมื่อมีการดำเนินการจริงเกิดขึ้น หากสถานะงานเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว" ใน ClickUp ลูกค้าจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือข้อความขอบคุณโดยอัตโนมัติทาง WhatsApp
คุณสามารถทำให้การทำงานอัตโนมัติฉลาดขึ้นได้ด้วยClickUp AI Agentsและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง ด้วย Custom AI agent ของคุณเอง คุณสามารถปรับแต่งให้อ่านข้อความ จัดลำดับความสำคัญของงาน และส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมได้ ดังนั้น กระบวนการทำงานใน WhatsApp ของคุณจะจัดการกับคำถามทั่วไปโดยอัตโนมัติและเหลือเพียงคำถามที่สำคัญไว้ให้ทีมของคุณเท่านั้น
คุณไม่จำเป็นต้องเตือนทีมของคุณให้ส่งมันด้วยตนเอง ระบบการทำงานอัตโนมัติจะเชื่อมต่อการอัปเดตใน CRM และ WhatsApp ของคุณไว้ด้วยกัน ทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมืออาชีพและตอบกลับอย่างรวดเร็วเสมอ
นี่คือคู่มือภาพที่แสดงวิธีการที่ ClickUp Automations ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติของคุณ:
อัปเดตสถานะ CRM และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อลูกค้าตอบกลับบน WhatsApp เพื่อยืนยันการนัดหมาย ขอเปลี่ยนแปลง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ClickUp จะอัปเดตสถานะในกระบวนการของคุณทันที หรือสร้างงานติดตามสำหรับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีข้อความจากลูกค้าใหม่เข้ามาใน WhatsApp, ClickUp จะเก็บข้อมูลของลูกค้า, กรอกข้อมูลสำคัญ, และมอบหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมพร้อมวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป, ไม่มีข้อความใดที่ไม่ได้รับการตอบกลับ, และไม่มีลูกค้าที่สนใจเย็นชาลงในขณะที่ทีมของคุณกำลังหาว่าใครรับผิดชอบ
สร้างข้อความตอบกลับ WhatsApp แบบกำหนดเองด้วย ClickUp Brain และ Brain Max
ClickUp Brainช่วยให้คุณสร้างข้อความตอบกลับ WhatsApp ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลตามสถานการณ์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในระบบหลังบ้านของคุณได้ ผลลัพธ์คือ ลูกค้าจะได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์ที่ตรงกับคำถามของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
ลูกค้าของคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่?
ต้องการเตือนผู้ซื้อเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้หรือไม่?
เพียงแค่พิมพ์สถานการณ์ของคุณและประเภทของการตอบสนองที่คุณต้องการ (รูปแบบ, น้ำเสียง, รูปแบบ) แล้ว AI ของ ClickUp จะปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณ
และยังมีอีก!
ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร
ลองใช้ Brain MAX—แอปอัจฉริยะที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณในการทำงาน สร้างเอกสารนโยบาย มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
รักษาบริบทให้ชัดเจนด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในขณะที่จัดการการตอบกลับ WhatsApp ทีมขายของคุณสามารถพูดคุยติดตามงานได้ภายใน ClickUp แบ่งปันภาพหน้าจอ แนบไฟล์ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว
คุณสามารถเชื่อมโยงแชทกับงานใน pipeline ได้โดยตรงเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ร่วมกัน ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการสูญเสียบริบทหรือการสลับไปมาระหว่างแอปที่ไม่เชื่อมต่อกัน มอบการดำเนินการและความคืบหน้าที่ชัดเจนในสถานที่เดียว
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ WhatsApp
เพื่อให้ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp Business ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเป็นมิตรกับลูกค้า โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดง่ายๆ เหล่านี้เพื่อปกป้องแบรนด์ของคุณและสร้างความไว้วางใจ:
- ต้องได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนและมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร จากลูกค้าของคุณก่อนส่งข้อความ WhatsApp ใดๆ โดยเฉพาะข้อความที่มีลักษณะส่งเสริมการขาย
- ใช้เฉพาะเทมเพลตข้อความที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นในการเริ่มต้นการสนทนา และปฏิบัติตามช่วงเวลาให้บริการลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับการตอบกลับ
- รักษาโปรไฟล์ธุรกิจของคุณให้ทันสมัยด้วยข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าทราบแน่ชัดว่ากำลังติดต่อกับใคร
- เคารพคำขอเลือกไม่รับข้อมูลทุกกรณีโดยทันที และหลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่ไม่คาดคิดหรือทำให้เข้าใจผิด
- อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการชำระเงินที่ละเอียดอ่อน และปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในท้องถิ่นทุกประการ
- ใช้เส้นทางการติดต่อที่ชัดเจน เช่น ตัวแทนมนุษย์หรือการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากบอทได้หากจำเป็น
🧠 คุณรู้หรือไม่? พนักงานออฟฟิศใช้เวลาประมาณ 42% ในการทำงานร่วมกันแต่ 70% เชื่อว่าการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ClickUp จัดการระบบอัตโนมัติของคุณ เพื่อให้คุณผ่อนคลายได้
หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว คุณก็คงทราบดีว่าการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจบน WhatsApp คือความแตกต่างระหว่างข้อความที่พลาดกับดีลที่ปิดได้ ระหว่างการเสียเวลาตอบคำถามเดิมซ้ำ ๆ กับการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม การทำงานอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้โซลูชันที่ครอบคลุมได้ แม้แต่บอทที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถช่วยคุณได้หากไม่มีระบบที่เหมาะสมในการจับข้อมูล ติดตาม และดำเนินการกับทุกการสนทนาใน WhatsApp
นี่คือเหตุผลที่การผสาน WhatsApp เข้ากับ ClickUp สามารถเปลี่ยนทุกการติดต่อให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน เปลี่ยนทุกการตอบกลับให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นรายได้ที่คุณไม่สามารถปล่อยให้หลุดมือไปได้
แล้วอะไรคือสิ่งต่อไปสำหรับธุรกิจของคุณ? ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้ และชมว่าการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่นเป็นอย่างไรเมื่อทีมของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ WhatsApp Business
ใช่, WhatsApp Business อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย รวมถึงข้อความต้อนรับสำหรับลูกค้าใหม่, ข้อความแจ้งว่าไม่อยู่ในช่วงเวลาทำการ, และการตอบกลับอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย. คุณสามารถสร้างและจัดการสิ่งเหล่านี้ได้โดยตรงในแอปภายใต้เครื่องมือธุรกิจ.
เครื่องมือที่ได้รับความนิยม ได้แก่ WhatsApp Business API (ผ่านผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ), ตัวสร้างแชทบอท, และการผสานระบบกับระบบ CRM. หลายธุรกิจใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp เพื่อกระตุ้นข้อความ WhatsApp ตามการอัปเดตงาน, การกระทำของลูกค้า, หรือกระบวนการทำงานของระบบ CRM.
คุณสามารถเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณกับ WhatsApp Business API และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อ, การอัปเดตการจัดส่ง, การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, หรือการส่งเสริมการขายได้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่เช่น Shopify หรือ WooCommerce มีปลั๊กอินหรือการผสานรวมที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติการอัตโนมัติพื้นฐาน เช่น การตอบกลับอัตโนมัติและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ได้ฟรีผ่านแอป WhatsApp Business สำหรับการอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การส่งการกระจายข่าวสารโปรโมชั่น หรือการผสานกับระบบ CRM ของคุณ คุณจะต้องใช้ WhatsApp Business API ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการหรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม