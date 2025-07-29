11 ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกลที่ดีที่สุดเพื่อเสริมศักยภาพทีมที่กระจายตัว (2025)

หากความคิดของคุณเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางไกลคือ PowerPoint 50 สไลด์ และการโทรผ่าน Zoom ที่ "รวดเร็ว"... เราต้องคุยกัน
ซอฟต์แวร์การฝึกอบรมระยะไกลสมัยใหม่เจ๋งกว่านั้นมาก เรากำลังพูดถึงการสร้างหลักสูตรแบบลากและวาง การประเมินผลแบบเกม และเครื่องมือที่ไม่ได้ทำให้ทีมของคุณอยากแกล้งทำว่าสัญญาณ Wi-Fi ขัดข้อง
นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด คิดถึงแบบทดสอบโต้ตอบ วิดีโอแนะนำการใช้งาน แดชบอร์ดแสดงความก้าวหน้า และอาจจะมีตราสัญลักษณ์หรือสองเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ไม่ว่าคุณจะกำลังรับพนักงานขายแบบทำงานทางไกลทั้งหมด หรือกำลังเปิดตัวการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กับพนักงาน 300 คนในสามประเทศ เครื่องมือฝึกอบรมทางไกลที่เหมาะสมจะทำให้ทุกอย่างง่าย สามารถปรับขนาดได้ และน่าเบื่อน้อยลงมาก
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงแพลตฟอร์มการฝึกอบรมทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน แม้ว่าทีมของคุณจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทวีปและเขตเวลาต่างๆ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกล?
การฝึกอบรมพนักงานทางไกลไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแชร์สไลด์ไม่กี่แผ่นหรือการบันทึกการประชุมผ่าน Zoom เท่านั้น ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกลที่เหมาะสมควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม L&D ของคุณ ช่วยคุณส่งมอบการเรียนรู้ที่มีผลกระทบสูงในวงกว้าง นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- การสร้างหลักสูตรและการจัดการเนื้อหาที่ง่ายดาย: ซอฟต์แวร์ของคุณควรทำให้การสร้างและจัดระเบียบคู่มือการฝึกอบรมเป็นเรื่องง่าย ควรให้คุณสามารถสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมจากศูนย์ รวมถึงอัปโหลดเอกสาร วิดีโอ และการนำเสนอที่มีอยู่ได้
- ห้องเรียนเสมือนจริงและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาแพลตฟอร์มที่รองรับการเรียนการสอนสด ห้องย่อย การแชร์หน้าจอ และการแชท เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบพบหน้ากันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
- การติดตามความก้าวหน้าและการรายงาน: ระบบวิเคราะห์ในตัวควรแสดงว่าใครได้เรียนหลักสูตรออนไลน์เสร็จแล้ว จุดที่พวกเขากำลังประสบปัญหา และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน: ประหยัดเวลาด้วยการมอบหมายหลักสูตรโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนวันครบกำหนด และการกระตุ้นความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการการฝึกอบรมข้ามหลายเขตเวลา
- การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ: แพลตฟอร์มการฝึกอบรมควรสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซอฟต์แวร์ฝึกอบรม แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถในการขยายตัวและประสบการณ์ของผู้เรียน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานบนมือถือ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับบทบาท แผนก และรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกันได้เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
เมื่อคุณมีสิ่งจำเป็นเหล่านี้ในใจแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมทีมระยะไกลของคุณ
🧠 คุณรู้หรือไม่? 74% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อคงความสำคัญในงานของพวกเขา
เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว: ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกลที่ดีที่สุด
เพื่อประหยัดเวลาในการค้นคว้าของคุณ เราได้รวบรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การฝึกอบรมทางไกลที่ดีที่สุดไว้แล้ว
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับการฝึกอบรม
|เอกสาร, ผู้ช่วย AI, คลิป, กระดานไวท์บอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, การติดตามเวลา
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|TalentLMS
|การสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ผู้สร้างหลักสูตร, แบบทดสอบ, การเข้าถึงผ่านมือถือ, ใบรับรอง
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โดเซโบ
|ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับองค์กร
|เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การแบ่งกลุ่มผู้ใช้, เครื่องมือรายงาน
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินตามคำขอ
|360Learning
|การเรียนรู้แบบร่วมมือและการฝึกอบรมโดยเพื่อนร่วมงาน
|การสร้างหลักสูตร, ฟอรัมสำหรับการอภิปราย, การวิเคราะห์
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|ระบบจัดการการเรียนรู้แบบดูดซับ
|การสร้างแบรนด์ตามความต้องการและการปฏิบัติตามมาตรฐาน SCORM
|การจัดการหลักสูตร, การรับรอง, และการผสานรวมกับเครื่องมือ HR
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินตามคำขอ
|คู่มือการปฏิบัติงาน
|คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และการฝึกอบรมกระบวนการสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
|คู่มือแบบทีละขั้นตอน, แผนผังองค์กร, การฝึกอบรมตามบทบาท
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $249 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|LearnUpon
|การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับการฝึกอบรมองค์กร
|รายงานที่กำหนดเอง, การเล่นเกม, และการสนับสนุนหลายภาษา
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินตามคำขอ
|การเรียนรู้แบบแผ่นดินไหว (Lessonly)
|การฝึกอบรมทีมขายและบริการลูกค้า
|เส้นทางตามบทบาท, บทเรียนแบบโต้ตอบ, เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ
|ไม่มีแผนฟรี; ราคาตามความต้องการ
|BrainCert
|ห้องเรียนเสมือนและระบบดูแลการสอบออนไลน์ที่หลากหลาย
|แบบทดสอบแบบเรียลไทม์, การสตรีมวิดีโอความละเอียดสูง, แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
|MapleLMS
|การฝึกอบรมพร้อมการผสานระบบ Salesforce
|เส้นทางตามบทบาท, บทเรียนแบบโต้ตอบ, และเครื่องมือให้คำแนะนำ
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินตามคำขอ
|สกายพรีพ
|การจัดการการฝึกอบรมและการจัดการผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น
|ผู้สร้างหลักสูตร, การประเมินผล, และการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินตามคำขอ
ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกลที่ดีที่สุด
เครื่องมือ 11 นี้จะช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถทำซ้ำได้และน่าสนใจสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการพัฒนาทักษะของทีมที่ทำงานทางไกล
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมภายในองค์กร)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และส่งมอบการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบมากกว่าแค่ระบบ LMS ทั่วไป
ClickUp ทำหน้าที่เป็นระบบที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการจัดการทีมระยะไกล มันช่วยให้คุณฝึกอบรมทีมระยะไกลของคุณและบันทึกความรู้การฝึกอบรม
จัดโครงสร้างการฝึกอบรมของคุณด้วยเอกสารและคลิป
ด้วยClickUp Knowledge Management คุณสามารถลืมเอกสารที่กระจัดกระจาย ข้อมูลที่ล้าสมัย และเวลาที่เสียไปกับการค้นหาคำตอบได้ มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และทันสมัยอยู่เสมอ เสริมพลังให้ทีมของคุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
คุณสามารถสร้างคู่มือการใช้งานจริง, SOPs และคู่มือการฝึกอบรมเฉพาะบทบาทได้โดยใช้ClickUp Docs ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับงานและค้นหาได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วยClickUp Clips ผู้ฝึกอบรมและหัวหน้าทีมของคุณสามารถบันทึกวิดีโอแนะนำสั้น ๆ สาธิตเครื่องมือ หรือวิธีการทำทีละขั้นตอนได้ทันที โดยไม่ต้องจัดเซสชันสดเพิ่มเติมข้ามเขตเวลา วิดีโอคำแนะนำเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายในงานหรือเอกสาร Docs เพื่อให้การเรียนรู้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง
เนื่องจากคุณสามารถกำหนดเส้นตาย มอบหมายเจ้าของ และฝังคลิปหรือเอกสารได้ ทุกงานฝึกอบรมจึงมีขั้นตอนถัดไปและทรัพยากรสนับสนุนที่ชัดเจน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด
สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล ClickUp กลายเป็นศูนย์กลางหลักในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสามารถมอบหมายรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ อัตโนมัติขั้นตอนอนุมัติ และติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้ มันช่วยขจัดความจำเป็นในการพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหากหรือการติดตามผลทางอีเมล
ใช้ AI ในการออกแบบโมดูลการฝึกอบรมของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดที่นี่คือ ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain คุณสามารถสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติได้ด้วยการป้อนคำสั่งเพียงไม่กี่ข้อ
นี่คือตัวอย่างของวิธีที่เราใช้ ClickUp Brain MAXในการสร้างเนื้อหาสำหรับโมดูลการฝึกอบรมทางไกล Brain MAX เป็นเพื่อนร่วมเดสก์ท็อป AI ที่ให้คุณใช้โมเดล AI หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ภายในโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
คุณยังสามารถค้นหา ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันทีสำหรับเว็บสัมมนาฝึกอบรมที่มีอยู่และเอกสารต่างๆ
ใช่ ทีม HR หรือ L&D ของคุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์เบื้องต้นได้ แต่ Brain ให้จุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม
ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารฝึกอบรมสำหรับพนักงานระยะไกลของคุณหรือไม่? ชมวิดีโอนี้ 👇
จัดการฝึกอบรมระยะไกลโดยใช้ ClickUp Syncups
กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Zoom ที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้ClickUp Syncups! ด้วยฟังก์ชันวิดีโอและเสียงเต็มรูปแบบ คุณสามารถจัดการเซสชันของคุณ บันทึกการประชุม มอบหมายงาน และดำเนินการต่อภายใน Workspace ของคุณขณะทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง!
คุณสามารถเริ่มหรือเข้าร่วมการซิงค์ได้ทันทีจากClickUp Chat ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอนแบบรวดเร็วหรือการแก้ไขปัญหาแบบฉับพลัน
แผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp
เมื่อทีมของคุณประสบปัญหาในการประสานงานการฝึกอบรมข้ามทีมและเขตเวลาแม่แบบแผนการฝึกอบรมของ ClickUpจะช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการได้ มันให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานเพื่อวางแผนขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบ และทำให้ทุกโครงการฝึกอบรมเป็นไปตามแผน
ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกใช้สเปรดชีตและความสับสนเกี่ยวกับประวัติเวอร์ชันที่ตามมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเนื้อหาการฝึกอบรมที่ชาญฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์: ใช้ ClickUp Docs และ AI เพื่อสร้างคู่มือ แบบทดสอบ และ SOP ที่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายการฝึกอบรมของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
- การติดตามเวลา: เมื่อมีการฝึกอบรมใหม่หรือการปฐมนิเทศในปริมาณมาก การทราบจำนวนเวลาที่ผู้ฝึกอบรมและพนักงานใช้ในแต่ละโมดูลผ่านฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- ทำให้การจัดการการฝึกอบรมประจำเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการเตือนกำหนดเวลา การมอบหมายงานตามบทบาท และการกระตุ้นความก้าวหน้า
- วิเคราะห์ผลกระทบของการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อวัดอัตราการเข้าร่วม เวลาที่ใช้ในการเรียนจบ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
- เทมเพลตสำเร็จรูป: มาตรฐานกระบวนการด้วยเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลตการปฐมนิเทศ และเทมเพลตแผนการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น AI และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนการชำระเงินระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ทีมของฉันชื่นชอบความสามารถในการมอบหมายงานเพื่อความรับผิดชอบและการปรับแต่งในระดับสูงมาก! เราสามารถสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนและติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ระบบใช้งานง่าย และฝ่ายบริการลูกค้าก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อต้องการ! ทีมงานของเราใช้เวลาไม่นานในการนำ Clickup มาใช้และผสานเข้ากับระบบเดิม และตอนนี้ทุกคนก็ใช้งานเป็นประจำทุกวัน!
ทีมของฉันชื่นชอบความสามารถในการมอบหมายงานเพื่อความรับผิดชอบและการปรับแต่งในระดับสูง! เราสามารถสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนและติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ระบบใช้งานง่าย และฝ่ายบริการลูกค้าก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อต้องการ! ทีมงานของเราใช้เวลาไม่นานในการนำ Clickup มาใช้และผสานเข้ากับระบบเดิม และตอนนี้ทุกคนก็ใช้งานเป็นประจำทุกวัน!
📚 อ่านเพิ่มเติม:เอกสารที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. TalentLMS (เหมาะที่สุดสำหรับการอบรมพนักงานระยะไกลและการฝึกอบรมด้านความสอดคล้อง)
TalentLMS เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การฝึกอบรมผ่านเว็บสำหรับทีมที่กระจายตัวง่ายขึ้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของคุณสามารถสร้างหลักสูตรที่มีโครงสร้างโดยใช้วิดีโอ แบบทดสอบ และไฟล์ SCORM ด้วยเครื่องมือสร้างหลักสูตรที่ใช้ AI
คุณสามารถกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ตามบทบาทหรือแผนกได้, ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์. แพลตฟอร์มนี้มีแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า, เส้นทางหลักสูตร, และการติดตามการรับรอง.
ห้องสมุดหลักสูตรที่พร้อมใช้งานของพวกเขาช่วยให้การอบรมพนักงานในสถานที่ต่าง ๆ ง่ายขึ้น และดำเนินโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ในขนาดใหญ่ ด้วยระบบการเรียนรู้ตามจังหวะของตัวเอง พนักงานของคุณสามารถทำโปรแกรมการฝึกอบรมทางไกลให้เสร็จสิ้นได้ตามจังหวะของตัวเอง
คุณสมบัติเด่นของ TalentLMS
- การเรียนรู้ตามทักษะ เมื่อระบบ AI ทำการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรของคุณ ระบุช่องว่าง และเชื่อมโยงพนักงานกับคู่มือการฝึกอบรมที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาเริ่มงานใหม่
- การประชุมทางวิดีโอแบบติดตั้งในตัวสำหรับการประชุมสด พร้อมด้วยสื่อการฝึกอบรมแบบไม่พร้อมกัน
- การรองรับมาตรฐาน SCORM และ xAPI เพื่อสนับสนุนเนื้อหาการฝึกอบรมแบบโต้ตอบและสามารถติดตามได้
ข้อจำกัดของ TalentLMS
- ความยืดหยุ่นในการรายงานที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกโดยไม่มีการผสานรวมขั้นสูง
ราคาของ TalentLMS
- คอร์: เริ่มต้นที่ $149 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายเดือน)
- เติบโต: เริ่มต้นที่ $299 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $579 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TalentLMS
- G2: 4. 6/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TalentLMS อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
Talent LMS นั้นง่ายต่อการจัดการ การอัปโหลดหลักสูตร การมอบหมาย และการติดตามการสำเร็จหลักสูตรทำได้ง่าย การเปลี่ยนจากอินเทอร์เฟซแบบเก่าไปเป็นแบบใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น มันดูสะอาดตา รู้สึกทันสมัยมากขึ้น และทำให้การนำทางราบรื่นขึ้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้สะอาดตา และทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
Talent LMS นั้นง่ายต่อการจัดการ การอัปโหลดหลักสูตร การมอบหมาย และการติดตามการสำเร็จหลักสูตรนั้นทำได้ง่าย การเปลี่ยนจากอินเทอร์เฟซแบบเก่าไปเป็นแบบใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น มันดูสะอาดตา รู้สึกทันสมัยมากขึ้น และทำให้การนำทางราบรื่นขึ้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้สะอาดตา และทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
🧠 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ทำให้ความยืดหยุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งการเรียนรู้ เฉลิมฉลองพนักงานที่รักษาความสงบภายใต้ความกดดันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง—พวกเขาเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น สร้างความยืดหยุ่นในการฝึกอบรมด้วยวิดีโอสั้นๆ ข้อคิดให้ไตร่ตรอง หรือตัวอย่างจากชีวิตจริงเกี่ยวกับความเครียด แรงจูงใจ และความไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ—แต่เป็นทักษะที่พร้อมรับมือกับอนาคตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
3. Docebo (ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลด้วย AI ในระดับใหญ่)
ยิ่งพนักงานใหม่ของคุณเริ่มทำงานเร็วเท่าไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้นเท่านั้น ระบบ LMS ของ Docebo มอบการเข้าถึงทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ทันที เพื่อเร่งเวลาในการสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้โปรแกรมการปฐมนิเทศประสบความสำเร็จสำหรับผู้เรียนทุกคน คุณสามารถสร้างแผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและปรับแต่งตามแผนผังสาขาและกลุ่มขององค์กรของคุณได้
คุณสามารถอัปโหลดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงวิดีโอ เอกสาร ไฟล์ SCORM และการฝึกอบรมแบบมีผู้สอนเสมือนจริง สิ่งนี้มีประโยชน์ในช่วงการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือการริเริ่มการนำผลิตภัณฑ์ภายในมาใช้ซึ่งทีมต่าง ๆ ต้องการจุดสัมผัสหลายจุดเพื่อทำความเข้าใจกรณีการใช้งาน นโยบาย หรือเครื่องมือต่าง ๆ
Docebo ให้บริการรายงานตามความต้องการเพื่อวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ ภายในแดชบอร์ดนี้ คุณสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- อัตโนมัติการลงทะเบียนภายในระบบ LMS ของคุณ และระหว่างระบบ LMS ของคุณกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) และระบบการจัดการทุนมนุษย์ (HCM)
- ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสม และโค้ชเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
- รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่สามารถวัดผลได้จากพนักงานใหม่ และข้อมูลจากระบบ LMS และเครื่องมือ BI เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการปฐมนิเทศต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Docebo
- การปรับแต่งที่ลึกขึ้น เช่น การปรับแต่งหน้าหลักสูตรหรือรูปแบบการเข้าสู่ระบบ จำเป็นต้องใช้ CSS หรือความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
ราคาของ Docebo
- ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 3/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docebo อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
มันใช้งานง่ายมากในหลายๆ ด้านเมื่อพูดถึงการเรียนรู้การจัดการ ฉันเคยเป็นผู้ดูแลระบบ LMS อื่นๆ มาก่อน และ Docebo นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ที่ใช้งานยากกว่า ฉันยังชอบที่ Docebo มีการปรับปรุงใหญ่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตอีกด้วย
มันใช้งานง่ายมากในหลายๆ ด้านเมื่อพูดถึงการเรียนรู้การจัดการ ฉันเคยเป็นผู้ดูแลระบบใน LMS อื่นๆ มาก่อน และ Docebo นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายมากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ที่ใช้งานยากกว่า ฉันยังชอบที่ Docebo มีการปรับปรุงใหญ่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตออกมา
📮 ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ? 1 ใน 6 คนจะใช้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัว—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
4. 360Learning (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือและขับเคลื่อนโดยเพื่อนร่วมงาน)
360Learning เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้คุณสามารถแปลงความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบและสังคมที่สามารถขยายไปยังทีมที่กระจายอยู่ได้
แทนที่จะรอทีม L&D กลาง ผู้จัดการระยะไกลและผู้เชี่ยวชาญภายในสามารถบันทึกวิดีโอสอน เพิ่มแบบทดสอบ และสร้างเส้นทางที่มีโครงสร้างได้ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือ AI ในตัวที่ช่วยในการร่างเนื้อหา การติดแท็กอัตโนมัติ และการแปล
การใช้AI สำหรับการจัดทำเอกสารช่วยลดเวลาในการเปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมได้อย่างมาก ด้วยกระทู้สนทนาแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานที่ปรากฏโดยตรงในเนื้อหาหลักสูตร พนักงานที่ทำงานระยะไกลของคุณสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ แทนที่จะเรียนรู้แบบแยกส่วน
คุณสมบัติเด่นของ 360Learning
- แปลงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างด้วยโครงร่างที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำคำถามอัจฉริยะ
- ใช้แดชบอร์ดของผู้จัดการเพื่อดูความคืบหน้าและข้อมูลการสำเร็จตามกลุ่ม, ผู้เรียน, หรือหลักสูตร
- เชิญผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรมาบันทึก, ทดสอบ, และเผยแพร่เนื้อหาการฝึกอบรมที่น่าสนใจด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ 360Learning
- ผู้ใช้กล่าวว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบดั้งเดิมอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ 360Learning
- ทีม: $8/ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต่อเดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: การกำหนดราคาตามความต้องการ
360Learning คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 360Learning อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ 360Learning คือความใช้งานง่ายและความร่วมมือของแพลตฟอร์มนี้ จากมุมมองของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร มันสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง โดยทำให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบการสอนขั้นสูง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ 360Learning คือความใช้งานง่ายและความร่วมมือของแพลตฟอร์มนี้ จากมุมมองของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาและฝึกอบรม (HR และ L&D) แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง โดยทำให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย—โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนขั้นสูง
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนโครงการนำระบบ LMS ไปใช้
5. Absorb LMS (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมด้านความสอดคล้องในระดับองค์กร)
ระบบ Absorb LMS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบคลาวด์ รองรับการเรียนรู้ทั้งแบบกำหนดเวลาเองและแบบมีผู้สอนเป็นผู้นำการเรียนรู้ ในฐานะซอฟต์แวร์ฝึกอบรมทางไกล มันมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและปรับแต่งได้สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล แบบผสมผสาน และทั่วโลก
การใช้เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คุณสามารถระบุ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทักษะของพนักงานของคุณได้ และยังสามารถส่งเสริมให้พวกเขารับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเองได้อีกด้วย
คุณต้องการช่องทางการเรียนรู้ที่มอบข้อมูลเดียวกันให้กับพนักงานทุกคนของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม แพลตฟอร์มการสื่อสารสองทางนี้ให้ข้อมูลทั่วไป การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเฉพาะตามบทบาท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Absorb LMS
- บันทึกทุกองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของคุณด้วยแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- เข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้งานได้ง่ายกว่า 20,000 หลักสูตรได้ทันที
- การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูงผ่านห้องสมุดที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญสามแห่ง—Amplify, Amplify Plus และ Amplify Max
ดูดซับข้อจำกัดของระบบ LMS
- การรายงานอาจดูยุ่งยากเล็กน้อย เว้นแต่คุณจะเข้าไปใช้เครื่องมือขั้นสูงของพวกเขา
ราคาของระบบจัดการการเรียนรู้ Absorb
- ราคาพิเศษตามขนาดของทีม
ดูดซับคะแนนและรีวิวของ LMS
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 670+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Absorb LMS อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Absorb LMS คือส่วนติดต่อผู้ใช้และความยืดหยุ่นของมัน แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ LMS มากนัก ประสบการณ์การใช้งานในส่วนหลังก็ค่อนข้างง่ายต่อการนำทาง แพลตฟอร์มนี้ทำให้ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียนใช้งานได้ง่าย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Absorb LMS คือส่วนติดต่อผู้ใช้และความยืดหยุ่นของมัน แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ LMS มากนัก ประสบการณ์การใช้งานส่วนหลังก็ค่อนข้างง่ายต่อการนำทาง แพลตฟอร์มนี้ทำให้ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เรียนใช้งานได้ง่าย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างมาก
6. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศและการจัดทำเอกสาร SOP สำหรับทีมที่กำลังเติบโต)
คุณสามารถใช้ Trainual เป็นเครื่องมือฝึกอบรมระยะไกลได้โดยการเปลี่ยนความรู้ประจำองค์กร นโยบาย และกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ของบริษัทคุณให้กลายเป็นโมดูลแบบบริการตนเอง ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพื่อฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังมีฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้อีกด้วย ด้วยระบบค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อทีมของคุณต้องการคำตอบ พวกเขาสามารถถามคำถามได้โดยตรง และ Trainual จะให้คำตอบตามนโยบายที่ถูกต้องทันที ความสามารถนี้ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือแบ่งปันความรู้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้การอัปเดตสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งทีม
Trainual ช่วยให้คุณบันทึกงานของคุณและสอนให้กับทีมของคุณได้. มันช่วยให้คุณสามารถขยายการอบรมและการจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุณได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการอบรมสดหรือระบบองค์กร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- ใช้ตัวแก้ไขที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเนื้อหา เขียนคู่มือทีละขั้นตอน แทรกวิดีโอ และเพิ่มรูปภาพ
- วิดีโอการฝึกอบรมและการบันทึกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ เมื่อคุณไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานได้ด้วยตัวเอง
- รวมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ในฐานความรู้เดียว และก้าวล้ำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยการอัปเดตการฝึกอบรมอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trainual
- การขาดโฟลเดอร์หรือโครงสร้างลำดับชั้นทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้สร้างเนื้อหาประสบปัญหาในการจัดระเบียบและนำทางคลังเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้น
ราคาของ Trainual
- ขนาดเล็ก: $249 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ระดับกลาง: $279 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโต: $419 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trainual อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
Trainual ได้ปรับปรุงวิธีการบันทึกข้อมูล, แบ่งปัน, และมาตรฐานกระบวนการทางอากาศยาน AS9100 ของเราอย่างมีนัยสำคัญ มันกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย, การฝึกอบรม, หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารทางวาจาหรือความรู้ที่สะสมอยู่ในกลุ่มบุคคล
Trainual ได้ปรับปรุงวิธีการบันทึกข้อมูล, แบ่งปัน, และมาตรฐานกระบวนการทางอากาศยาน AS9100 ของเราอย่างมีนัยสำคัญ มันกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจนโยบาย, การอบรม, หรือการอ้างอิงขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารทางวาจาหรือความรู้ที่สะสมอยู่ในกลุ่มบุคคล
👀 คุณรู้หรือไม่: ที่ McKinsey การปฐมนิเทศไม่ใช่แค่การทำให้พนักงานใหม่เข้าใจงานเท่านั้น—แต่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาในระยะยาว. เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะทำการประเมินภาวะผู้นำผ่านการจำลองสถานการณ์
ในวันที่ 1 พวกเขาจะได้รับแผนการเติบโตส่วนบุคคลที่เน้นจุดแข็งของพวกเขา ระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา และวางแผนขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจน
แผนการเติบโตนี้เชื่อมโยงกับระบบนิเวศการรับรองคุณวุฒิที่กว้างขวางของ McKinsey โดยนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมในแต่ละด้าน เช่น การเงิน การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยง และทักษะเฉพาะอุตสาหกรรม นี่ไม่ใช่แค่ภาพรวมชั่วคราว—แต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับพนักงาน แผนนี้ตอบคำถามว่า "อะไรคือก้าวต่อไป?" สำหรับบริษัท แผนนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเจ้าของ
7. LearnUpon (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรในระดับขนาดใหญ่)
ความท้าทายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สามารถทำลายประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม และแรงจูงใจที่ต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจพิจารณาการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
ระบบ LMS บนคลาวด์ LearnUpon ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ ฟีเจอร์ Learning Journeys ช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางการฝึกอบรมที่มีหลายขั้นตอนและมีการวางแผนทางภาพ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกตามข้อมูลผู้ใช้และผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถถูกส่งไปยังโมดูลต่างๆ โดยอัตโนมัติตามบทบาท ตำแหน่ง หรือผลการตอบแบบทดสอบของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทางไกลทุกคนได้รับเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnUpon
- รองรับการฝึกอบรมแบบไม่พร้อมกัน (หลักสูตรตามอัธยาศัย วิดีโอออนดีมานด์ จุดตรวจสอบความรู้) และแบบพร้อมกัน (การสัมมนาผ่านเว็บแบบสด การสอนโดยผู้สอนเสมือนจริง)
- เชื่อมต่อระบบ HRIS หรือ CRM กับ LearnUpon และลงทะเบียนผู้ใช้โดยอัตโนมัติเข้าสู่กลุ่มหรือเส้นทางการเรียนรู้
- ส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่าน Slack แบบเฉพาะบุคคล สร้างใบรับรองโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการรับรองใหม่
ข้อจำกัดของ LearnUpon
- การจัดตั้งหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวอาจใช้เวลาค่อนข้างมาก
ราคาของ LearnUpon
- จำเป็น: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้สูงสุด 150 คน
- พรีเมียม: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้สูงสุด 500 คน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้มากกว่า 500 คน
คะแนนและรีวิวของ LearnUpon
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LearnUpon อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
ฉันชอบประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล คุณสามารถจัดตารางเรียนได้ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และอนุญาตให้มีการรีวิวในหลักสูตรของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน
ฉันชอบประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล คุณสามารถจัดตารางเรียนได้ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และอนุญาตให้มีการรีวิวในหลักสูตรของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ
8. การเรียนรู้แบบสั่นสะเทือน (Lessonly) (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าและต้องการการฝึกฝนและการโค้ชแบบเรียลไทม์)
Seismic Learning ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Lessonly เป็นแพลตฟอร์มการฝึกอบรมและการโค้ชที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายและทีมสนับสนุน
แทนที่จะพึ่งพาโมดูลแบบคงที่ Lessonly ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนที่สามารถโค้ชได้ โดยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลได้ซ้อมสถานการณ์จริง ซึ่งรวมถึงการรับมือกับข้อโต้แย้ง การเขียนอีเมลขอคืนเงิน และการรับข้อเสนอแนะโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการอยู่ด้วย
การจำลองสถานการณ์แบบบทบาทสมมติและการให้ข้อเสนอแนะทันทีใน Seismic ช่วยเสริมสร้างการจดจำความรู้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับลูกค้า ซึ่งการฝึกซ้ำและการปฏิบัติจริงมีความสำคัญสูงสุด
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสนับสนุนที่กว้างขึ้นของ Seismic โดยให้ทีมสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม, คู่มือปฏิบัติ, และคลังเนื้อหาในสภาพแวดล้อมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Seismic Learning
- การฝึกอบรมเฉพาะบทบาทพร้อมเครื่องมือโค้ชแบบเรียลไทม์
- ใช้เครื่องมือสร้างบทเรียนแบบลากและวางเพื่อสร้างโมดูลการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างพร้อมวิดีโอ แบบทดสอบ เอกสาร และข้อความ
- ฝังการฝึกอบรมลงในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Slack, Salesforce, Zendesk และ Microsoft Teams เพื่อส่งมอบการเรียนรู้แบบไมโครไปยังแพลตฟอร์มที่ทีมระยะไกลของคุณใช้งานอยู่แล้ว
ข้อจำกัดการเรียนรู้จากแผ่นดินไหว
- ทุกบทเรียนต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่มีแม่แบบหรือคลังเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้หรือหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปได้ทันที
การกำหนดราคาการเรียนรู้แบบสั่นสะเทือน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเรียนรู้แบบสั่นสะเทือน
- G2: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (210+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LearnUpon อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
Seismic Learning เป็นตัวเลือกแรกของเราสำหรับการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ฉันได้สร้างหลักสูตรหลายหลักสูตรและสามารถเพิ่มบทเรียนลงในหลักสูตรใดก็ได้ เมื่อฉันอัปเดตบทเรียน หลักสูตรทั้งหมดก็จะได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกัน
Seismic Learning เป็นตัวเลือกแรกของเราสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่และการฝึกอบรมต่อเนื่อง ฉันได้สร้างหลักสูตรหลายหลักสูตรและสามารถเพิ่มบทเรียนลงในหลักสูตรใดก็ได้ เมื่อฉันอัปเดตบทเรียน หลักสูตรต่างๆ ก็จะได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการสำรวจความคิดเห็นหลังการฝึกอบรม
9. BrainCert (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันห้องเรียนเสมือนจริงและระบบการทดสอบแบบครบวงจร)
BrainCert นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วยห้องเรียนเสมือนจริง ตัวสร้างหลักสูตร และแพลตฟอร์มการทดสอบในโซลูชันเดียว แพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยวิดีโอความคมชัดสูง การประชุมกลุ่มย่อย กระดานไวท์บอร์ด และการแชร์หน้าจอ
คุณยังสามารถออกแบบแบบทดสอบและแบบทดสอบโต้ตอบ ติดตามประสิทธิภาพ และออกใบรับรองให้กับพนักงานระยะไกลของคุณได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือจัดการเซสชันสดข้ามเขตเวลา BrainCert มอบโครงสร้างพื้นฐานให้คุณเพื่อขยายและจัดการทุกอย่างภายใต้หลังคาเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ BrainCert
- ห้องเรียนเสมือนจริงในตัวพร้อมห้องย่อย กระดานไวท์บอร์ด และการแชร์หน้าจอ
- เครื่องมือสร้างหลักสูตรที่รองรับ SCORM พร้อมเครื่องมือทดสอบขั้นสูง
- ให้ผู้เรียนทางไกลสามารถเรียนจบหลักสูตร เข้าร่วมการเรียนสด ทำแบบประเมิน และเข้าร่วมการสนทนาในชุมชนได้อย่างราบรื่นผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือหรือแอป iOS/Android
ข้อจำกัดของ BrainCert
- เวอร์ชันมือถือของ BrainCert ยังไม่ลื่นไหลเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อปในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราชอบเรียนรู้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
ราคาของ BrainCert
- ข้อดี: $59 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- เอลิต: $149 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- การเติบโต: $299 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
คะแนนและรีวิวของ BrainCert
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 3/5 (220+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BrainCert อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ BrainCert ที่ฉันชอบคือมันเป็นระบบ LMS ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งรวมถึงห้องเรียนเสมือนจริง การเล่นเกมเพื่อการศึกษา การเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
ส่วนที่ดีที่สุดของ BrainCert ที่ฉันชอบคือมันเป็นระบบ LMS ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งรวมถึงห้องเรียนเสมือนจริง การเล่นเกมเพื่อการศึกษา การเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการฝึกอบรมผ่านวิดีโอสำหรับการพัฒนาพนักงาน
10. MapleLMS (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการการฝึกอบรมทางไกลที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้)
MapleLMS เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้บนคลาวด์ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระบบนี้ผสานการสอนสดและการเรียนรู้ด้วยตนเองตามจังหวะของผู้เรียน เพื่อตอบโจทย์พนักงานที่ทำงานระยะไกลของคุณ
เพื่อทำให้การเรียนทางไกลน่าสนใจยิ่งขึ้น ให้พิจารณาใช้คุณสมบัติการเล่นเกม (Gamification) ผู้เรียนจะได้รับคะแนนเมื่อทำโมดูล แบบทดสอบ และงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น คะแนนเหล่านี้สามารถแลกเป็นเหรียญตราและแสดงบนกระดานผู้นำได้
การก้าวหน้าแบบท้าทายและรางวัลดิจิทัลถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เหมือนการเล่นเกม ผู้ใช้สามารถปลดล็อกระดับหรือประกาศนียบัตรได้เมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MapleLMS
- เก็บข้อมูลผู้เรียนโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง พร้อมด้วยโปรโตคอลเช่น OAuth 2.0 และ SAML ที่รับประกันการเข้าถึงและการตรวจสอบสิทธิ์อย่างปลอดภัย
- การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ รางวัลดิจิทัล และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จและแรงผลักดัน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือหรือแข่งขันกันผ่านกลุ่ม ฟอรัมสนทนา และกิจกรรมท้าทายแบบทีม
ข้อจำกัดของ MapleLMS
- ไม่มีหลักสูตรในตัว ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ (หรือหลายเดือน) ในการพัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณ์
ราคาของ MapleLMS
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ MapleLMS
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ในขณะที่แนวโน้มดิจิทัลและ AI ยังคงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่องผู้นำธุรกิจถึง 85%เห็นพ้องว่าความต้องการในการพัฒนาทักษะจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามข้อมูลจาก Gartner, Inc. ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ จากผลสำรวจ:
- จากผู้นำทางธุรกิจทั้งหมด 330 คน ร้อยละ 93 เห็นด้วยว่าบทบาทของพวกเขาคือการทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- องค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดจากการเรียนรู้ของตนใช้ชุดของแนวทางการเรียนรู้แบบคล่องตัวอย่างน้อย 1.5 เท่าขององค์กรอื่น ๆ
- Gartner แนะนำให้ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม (L&D) มีความคล่องตัวมากขึ้น—โดยส่งมอบการเรียนรู้ได้รวดเร็วในรูปแบบที่กระชับและย่อยง่าย รวมถึงขยายผลในระดับที่กว้างขวาง—พร้อมทั้งมีความคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการทักษะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
11. SkyPrep (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการการฝึกอบรมพนักงานระยะไกลที่ใช้งานง่าย)
SkyPrep รวมศูนย์การเรียนรู้ทางไกลโดยการรวมการสร้างหลักสูตรอย่างรวดเร็ว ห้องเรียนเสมือนจริง การมีส่วนร่วมในรูปแบบเกม การจัดการอัตโนมัติ และการติดตามผลเชิงลึก
อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและเครื่องมือสร้างหลักสูตรแบบลากและวางช่วยให้สามารถเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง
คุณสามารถอัปโหลดเอกสารการฝึกอบรมได้หลายรูปแบบ รวมถึงเอกสาร, วิดีโอ, แบบทดสอบ, และไฟล์ SCORM จากนั้นคุณสามารถมอบประกาศนียบัตรและติดตามความคืบหน้าของผู้เรียนผ่านการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในระบบ SkyPrep ยังรองรับการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ ซึ่งช่วยในการฝึกอบรมทีมภายในหรือกลุ่มที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SkyPrep
- จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงแบบสดผ่าน Zoom, Teams, Webex หรือ BigBlueButton ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานและการแจ้งเตือนสำหรับการลงทะเบียน การแจ้งเตือน และการออกใบรับรอง
- ใช้แดชบอร์ดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อวัดผลกระทบของการฝึกอบรม ระบุช่องว่างของความรู้ และส่งออกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการประเมินประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ SkyPrep
- เครื่องมือการร่วมมือขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม LMS ที่ใหญ่กว่า
ราคาของ SkyPrep
- ไลท์: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ชุดการเรียนรู้สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
SkyPrep คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SkyPrep อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
Sky prep เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากสำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ มีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของเราได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีราคาที่สมเหตุสมผลมากและไม่เคยมีปัญหาการหยุดให้บริการเลย การติดตั้งใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
Sky prep เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากสำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ มีฟีเจอร์หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของเราได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีราคาที่สมเหตุสมผลและไม่เคยมีปัญหาการหยุดให้บริการเลย การติดตั้งใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
สร้างโปรแกรมฝึกอบรมทางไกลที่ชาญฉลาดและขยายขนาดได้ ด้วย ClickUp
เมื่อคุณกำลังพิจารณาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมทางไกล ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคน หากอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือความรู้เฉพาะกลุ่มและการฝึกอบรมซ้ำ ให้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรวม SOPs และมาตรฐานเส้นทางการฝึกอบรม
หากคุณกำลังจะเปิดตัวการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับหลายบทบาทหรือหลายภูมิภาค ให้มองหาตรรกะการแยกสาขา เส้นทางการเรียนรู้แบบปรับตัวได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
นี่คือเลนส์ง่าย ๆ ที่ช่วยได้:
- กำลังขยายตัวเร็วใช่ไหม? เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และวัตถุการเรียนรู้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- กำลังบริหารทีมข้ามสายงานอยู่หรือไม่? ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเข้าถึงตามบทบาท และการสาธิตผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน
- เปิดตัวเครื่องมือหรือกระบวนการใหม่? มองหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยแบบทดสอบ เส้นทางแบบมีเงื่อนไข และคำแนะนำที่ฝังไว้
- จัดการเนื้อหาจำนวนมากอยู่ใช่ไหม? คุณจะต้องใช้การแก้ไขแบบกลุ่ม การควบคุมเวอร์ชัน และผู้ช่วย AI เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการเขียนใหม่
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ลองพิจารณา ClickUp ดูสิ มันรวมเอาเอกสาร การมอบหมายงาน การเขียนด้วย AI การบันทึกวิดีโอ และเทมเพลตในตัวเข้าด้วยกัน
เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี.