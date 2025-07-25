12 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotePlan สำหรับการวางแผนประจำวันและการจดบันทึก

บางทีคุณอาจพึ่งพา NotePlan มาตลอดเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
บันทึกย่อของคุณเชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทิน บันทึกประจำวันและบันทึกโครงการจะอยู่เคียงข้างกัน งานสามารถลากไปยังบล็อกเวลาได้ ทุกอย่างยังคงอยู่ในเครื่อง เป็นข้อความธรรมดา และมีโครงสร้างตามวิธีคิดและการวางแผนของคุณ
แต่ NotePlan จะหยุดทำงานเมื่อคุณต้องการมากกว่าการวางแผนงานส่วนตัว มันขาดการทำงานร่วมกันในทีมอย่างแท้จริง ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง และการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบนอกระบบนิเวศของ Apple ระบบปลั๊กอินและเทมเพลตมีความยืดหยุ่นแต่อาจไม่เพียงพอเมื่อคุณต้องการฟีเจอร์เช่น กระดาน Kanban การทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ หรือแอปสำหรับ Windows และ Android
บล็อกนี้เน้นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotePlan—เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกของคุณ และมอบการผสมผสานระหว่างบันทึก, งาน, และปฏิทินเช่นเดียวกับ NotePlan แต่ไปไกลกว่านั้น
ทางเลือกของ NotePlan ในภาพรวม
ตารางนี้แสดงรายละเอียดทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotePlan โดยเน้นจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือจดบันทึก คุณสมบัติหลัก และระดับราคาโดยทั่วไป:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายด้วยพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบเพียงหนึ่งเดียว
|รวมงาน เอกสาร ปฏิทิน สรุปโดย AI การแจ้งเตือน และระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
|หมายเหตุสำคัญ
|ทีมที่ต้องการการเชื่อมโยงโน้ตที่แยกย่อยได้ รวดเร็ว และปลอดภัย
|ระบบบัตรบันทึก, กราฟ 2D/3D, รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์, ความเร็วในการโหลดที่รวดเร็ว
|ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $11
|หมายเหตุเพิ่มเติม
|ทีมที่ต้องการปรับสมดุลงานและบันทึกแบบยาว
|บันทึกย่อ, โน้ต, งาน และปฏิทินพร้อมการเข้ารหัสและมุมมองตามความสำคัญ
|ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน + ภาษี (เรียกเก็บรายปี)
|งานฝีมือ
|ทีมที่ต้องการการบันทึกโน้ตแบบเปิดกว้าง, ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว, และใช้งานง่าย
|การแก้ไขแบบบล็อก, การเผยแพร่เว็บ, เครื่องมือ AI และการสนับสนุนแบบออฟไลน์
|ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|จ็อปลิน
|ทีมที่ต้องการการบันทึกโน้ตแบบเรียบง่ายที่เน้นความเป็นส่วนตัวและใช้โอเพนซอร์ส
|ตัวแก้ไขมาร์กดาวน์, การเข้ารหัสแบบครบวงจร, การซิงค์ในเครื่อง, รองรับปลั๊กอิน
|ฟรี; แผนคลาวด์พื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ $3.51 หรือ €2.99 ต่อเดือน
|หินดำ
|ทีมที่ต้องการสร้างกราฟความรู้ส่วนบุคคล
|บันทึกส่วนลดในท้องถิ่น, มุมมองกราฟ, ระบบปลั๊กอิน, ไม่มีการผูกมัด
|ฟรี; แผนซิงค์เริ่มต้นที่ $5/เดือน
|Logseq
|ทีมที่ต้องการวางแผนและสร้างเครือข่ายความคิดของพวกเขา
|การจดบันทึกแบบบูลเล็ท, แบ็คลิงก์, คำค้นหา, และมุมมองกราฟ
|ฟรี
|Zettlr
|นักเขียนทางวิชาการที่ทำงานกับบันทึกอ้างอิงจำนวนมาก
|การผสานรวม Zotero, LaTeX, ตัวเลือกการส่งออก, การเขียนหลายภาษา
|ฟรี
|วาระการประชุม
|บุคคลที่ต้องการการจัดระเบียบบันทึกตามเวลา
|มุมมองไทม์ไลน์, การผสานปฏิทิน, รองรับมาร์กดาวน์
|ฟรี; มีบริการกำหนดราคาพิเศษ
|หมี
|ผู้ใช้ Apple ที่ต้องการมุ่งเน้นการเขียนในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน
|แท็กซ้อน, มาร์กดาวน์, บันทึกที่ปลอดภัย, รูปแบบการส่งออก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
|แนวคิด
|ทีมที่ต้องการรวมบันทึก ฐานข้อมูล และการทำงานร่วมกัน
|บันทึกแบบบล็อก ฐานข้อมูล แม่แบบ เนื้อหาที่ซิงค์
|ฟรี; มีบริการราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ทานา
|ทีมที่ต้องการสร้างสมองที่สองที่มีชีวิตชีวาด้วย AI
|บันทึกประจำวัน, สรุปโดย AI, ซูเปอร์แท็ก, กราฟความรู้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ NotePlan?
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ NotePlan ขึ้นอยู่กับวิธีการวางแผนของคุณ คุณสมบัติที่คุณใช้เกินความจำเป็นไปแล้ว และวิธีการมอบหมายความรับผิดชอบของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาทางเลือกทดแทน:
- บันทึกและงานที่เชื่อมโยง: บันทึกประจำวัน รายสัปดาห์ และบันทึกโครงการ พร้อมการเชื่อมโยงย้อนกลับหรือการเชื่อมโยงตามบริบท
- การผสานปฏิทิน: การซิงค์กับ Google Calendar, Apple Calendar หรือการกำหนดเวลาในแอปเพื่อจัดการกิจกรรมควบคู่ไปกับงาน
- การรองรับข้อความแบบมาร์กดาวน์หรือข้อความแบบจัดรูปแบบ: ประสบการณ์การเขียนที่สะอาดพร้อมการจัดรูปแบบที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือต่าง ๆ
- การใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงได้จาก macOS, Windows, iOS, Android และเว็บ เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
- งานที่ทำซ้ำและการจัดสรรเวลา: การทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่ทำซ้ำและการวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างเป็นภาพ
- คุณสมบัติงานขั้นสูง: แท็ก, ตัวกรอง, ลำดับความสำคัญ, และการพึ่งพาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: พื้นที่ร่วมกัน, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, และสิทธิ์การเข้าถึงระดับทีมสำหรับการวางแผนกลุ่ม
- ความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูล: การจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, หรือตัวเลือกการซิงค์แบบเข้ารหัส
- มุมมองและเทมเพลตที่กำหนดเอง: รูปแบบที่ยืดหยุ่นและโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotePlan
ทางเลือกยอดนิยมเหล่านี้นำเสนอวิธีการใหม่ ๆ ที่สดใหม่สำหรับการจดบันทึก การวางแผน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายด้วยพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว)
ต่างจาก NotePlan ที่เน้นการวางแผนส่วนบุคคลพร้อมการผสานการทำงานที่จำกัดClickUp ซึ่งเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน นำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ—บันทึก งาน การแจ้งเตือน และการจัดตาราง—มารวมไว้ในพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกเดียว
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่เหนื่อยกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแท็บหลายอย่างเพื่อทำภารกิจเดียวกัน ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนวัน จดบันทึกไอเดีย และลงมือทำโดยไม่ต้องเสียเวลา
นี่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถกู้คืนเวลาได้ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งอาจเสียไปกับการค้นหาข้อมูล หากไม่ทำเช่นนี้ NotePlan จะเน้นไปที่บันทึกที่เชื่อมโยงกันทุกวัน ขณะที่ ClickUp Docsรองรับทุกสิ่งตั้งแต่การบันทึกแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงเอกสารที่มีโครงสร้าง และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งทำให้บันทึกของคุณกลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง!
ใช้เพื่อสร้างเอกสารที่มีรูปแบบเรียบร้อยพร้อมหัวข้อ ตารางรายการตรวจสอบการจัดการโครงการ และสิ่งที่ฝังไว้ เอกสารแต่ละฉบับจะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและสามารถเชื่อมโยงกับงาน เป้าหมาย หรือแดชบอร์ดได้
คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์การแชร์บันทึก เพิ่มความคิดเห็น และแม้กระทั่งแทรกมุมมองสด—เช่น รายการงานหรือปฏิทิน—โดยตรงในเอกสารของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสัปดาห์หรือเขียน SOPs เอกสารช่วยให้คุณรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ ที่พัฒนาไปพร้อมกับกระบวนการทำงานของคุณ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการตามบันทึกของคุณClickUp Tasksจะช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน เพียงไฮไลต์บรรทัดใดก็ได้ในเอกสาร—เช่น "ติดตามทีมออกแบบภายในวันพฤหัสบดี"—แล้วเปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสามารถมอบหมายงานนี้ให้เพื่อนร่วมทีม ตั้งวันครบกำหนด เพิ่มงานย่อยหรืองานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารต้นฉบับเพื่อดูบริบท ทุกงานรองรับการตั้งค่าสถานะความสำคัญ การติดตามเวลา การทำงานอัตโนมัติ และฟิลด์ที่กำหนดเอง—ทำให้บันทึกของคุณไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลที่นิ่งเฉย แต่กลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามและจัดการได้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ติดตามงานส่วนตัวหรืองานเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Remindersมอบวิธีการที่ใช้งานง่ายในการตั้งการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วโดยตรงจากงาน เอกสาร หรือมุมมองหน้าแรกของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในบันทึกการประชุมและต้องการเตือนตัวเองให้ตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ คุณสามารถสร้างการเตือนจากจุดนั้นได้เลย การเตือนจะแสดงบนแดชบอร์ดของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตาม
ยกระดับการจัดระเบียบของคุณไปอีกขั้นด้วยClickUp Calendar เครื่องมือวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้คุณมองเห็นตารางเวลาได้อย่างครบถ้วน และช่วยค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meets หรือ Microsoft Teams ที่คุณนัดหมายไว้ได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ คุณยังสามารถเพิ่มClickUp AI Notetakerเพื่อช่วยบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการประชุมของคุณ
มันรวมสายเรียกเข้าและบันทึกของคุณ, ถอดเสียงการสนทนา, และสร้างสรุปที่ชาญฉลาด
คุณไม่ได้รับแค่บันทึกการประชุม—คุณจะได้รับรายการการดำเนินการที่ระบุไว้อย่างชัดเจน การตัดสินใจ และคำถามที่ถูกยกขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ในคลิกเดียว สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสอดคล้องของทีมและประหยัดเวลาในการติดตามผลหลังการประชุม
ต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณทำงานได้มากขึ้นเพื่อคุณหรือไม่? ขอแนะนำClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสามารถขอให้มันสรุปเอกสารยาว ๆ, แยกแยะรายการที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม, หรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานเช่น "งานใดที่ค้างอยู่จากโฟลเดอร์การเปิดตัว Q2?" หรือ "สรุปการอัปเดตที่ติดแท็ก 'การตลาด' จากสัปดาห์นี้"
มันช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหา, การจัดเรียง, และการคัดกรองเนื้อหา, มอบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้ให้คุณตามความต้องการ
พร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานทันทีหรือไม่?แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpมอบรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการงานประจำวันของคุณ ประกอบด้วยส่วนสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง งานที่ทำได้รวดเร็ว และเป้าหมายส่วนตัว คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยแท็กที่มีรหัสสี วันที่ครบกำหนด หรือแม้กระทั่งฝังเอกสารได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามงาน เอกสาร เป้าหมาย และปฏิทินในมุมมองส่วนตัวเดียว
- ใช้การค้นหาแบบทั่วโลกเพื่อค้นหาทุกสิ่ง—งาน, บันทึก, ไฟล์, หรือความคิดเห็น—ได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมาย, การกล่าวถึง (@mentions), และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในระหว่างงานและเอกสาร
- สร้างงานย่อยและรายการตรวจสอบแบบซ้อนเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นหน่วยที่แม่นยำและติดตามได้
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับ, งบประมาณ, สถานะ, หรือรายการความสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือ PM ที่ครบครันในตัวเดียว ทั้งบันทึกข้อความ วิกิสำหรับลูกค้า และอีกมากมาย โดยทั่วไปแล้ว ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับฉันในการรวมฟีเจอร์ของระบบจัดการโครงการทั่วไปเข้ากับฟีเจอร์แบบ notion ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ...
เครื่องมือ PM ที่ครบจบในที่เดียว, ผู้บันทึก, วิกิสำหรับลูกค้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย. โดยทั่วไป, ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับฉันในการรวมคุณสมบัติของระบบบริหารโครงการแบบทั่วไปกับคุณสมบัติที่คล้ายกับ notion. ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งมันได้มากมาย…
💟 เคล็ดลับพิเศษ: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเป็น 4 เท่าหรือไม่? ลองใช้ Brain MAX—เพื่อนคู่ใจ AI ที่รวมการทำงาน การค้นหา และการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพียงพูดความคิด งาน หรือคำถามของคุณ Brain MAX จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความทันทีด้วยระบบเสียงที่เน้นการพูดเป็นหลัก ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป—เพียงแค่ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้มือ ทำให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
2. ซูเปอร์โน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงโน้ตแบบอะตอมิก รวดเร็ว และปลอดภัย)
Supernotes เน้นที่การ์ดบันทึกสั้นๆ ที่มีความหมายแทนเอกสารยาวหรือโฟลเดอร์ แต่ละการ์ดสามารถรวม markdown, รูปภาพ, ตาราง, รายการตรวจสอบ, และ LaTeX ทำให้มีความหลากหลายสำหรับเนื้อหาที่หลากหลาย
คุณจัดกลุ่มการ์ดตามหัวข้อ เชื่อมโยงการ์ดด้วยลิงก์หรือแท็ก และสำรวจความรู้ของคุณในรูปแบบภาพด้วยกราฟที่มีอยู่ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดการอย่างจริงจัง: บันทึกมัลติมีเดียของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งและขณะเก็บไว้ และบริการนี้มีความเร็วในการโต้ตอบที่รวดเร็วเพียง 100 มิลลิวินาที
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- เปิดใช้งานการแผนภาพแนวคิดแบบภาพโดยใช้มุมมองกราฟแบบโต้ตอบ 2 มิติและ 3 มิติ
- ติดแท็กและกรองการ์ดข้ามหัวข้อเพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
- เริ่มพิมพ์ที่ใดก็ได้เพื่อสร้างบัตรบันทึกใหม่โดยไม่มีการหน่วงเวลา
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบ Markdown หรือ PDF เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการพกพา
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านบัตรที่แชร์ ความคิดเห็น และการแก้ไขสด
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- ไม่มีฟีเจอร์การบันทึกคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF หรือ EPUB ในตัว มักต้องใช้เครื่องมือภายนอก
- ยังไม่มีแอปมือถือหรือเดสก์ท็อปแบบเนทีฟที่รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- เริ่มต้น: ฟรี
- ไม่จำกัด: $11/เดือน
คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ตส์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Supernotes อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หลังจากได้ใช้ supernotes มาสักระยะหนึ่งแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น บันทึกการประชุม โน้ตต่าง ๆ หรือไอเดียที่ได้จากช่วงระดมสมอง ซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงภายหลังได้ คุณยังสามารถสร้างรายการงานที่ต้องทำได้อีกด้วย แอปนี้ใช้งานง่ายและไม่ใช้เวลาในการตั้งค่ามากนัก
หลังจากได้ใช้ supernotes มาสักพักแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น บันทึกการประชุม โน้ตต่าง ๆ หรือไอเดียที่ได้จากช่วงระดมสมอง ซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงภายหลังได้ คุณยังสามารถสร้างรายการงานที่ต้องทำได้อีกด้วย แอปนี้ใช้งานง่ายและไม่ใช้เวลาในการตั้งค่ามากนัก
👀 คุณรู้หรือไม่?สมาร์ทโฟนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แอปจดบันทึกได้รับความนิยมอย่างมาก. เราใช้โทรศัพท์ของเราอยู่เสมอ จึงสามารถจดบันทึกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ความต้องการในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วนี้เองที่ผลักดันตลาดแอปให้เติบโต
3. Amplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการบาลานซ์งานและบันทึกแบบยาว)
หากคุณให้ความสำคัญกับการคิดอย่างลึกซึ้งและการดำเนินงานอย่างมีโครงสร้าง Amplenote อาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ มันช่วยให้คุณบันทึกแนวคิดแบบยาว แปลงเป็นงาน และจัดระเบียบทุกอย่างให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่แท้จริงของคุณ
แอปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีโหมดหลักห้าโหมด ได้แก่ จดบันทึก, โน้ต, งาน, ปฏิทิน และคลัง ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนการดำเนินการที่ชัดเจน โหมดจดบันทึกทำงานเหมือนสมุดบันทึกประจำวัน เหมาะสำหรับการเขียนบันทึกประจำวัน การระบายความคิด หรือบันทึกข้อความสั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้สามารถแปลงเป็นโน้ตที่มีโครงสร้างหรือดึงไปยังมุมมองงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Amplenote
- เปลี่ยนข้อสังเกตให้เป็นงานพร้อมกำหนดเวลา, แท็ก หรือการตั้งค่าที่เกิดซ้ำ
- ใช้การจัดลำดับงานที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดลำดับความสำคัญตามความพยายาม ความเร่งด่วน หรือความสำคัญ
- ปกป้องบันทึกของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรในทุกแผน
- นำทางกราฟของคุณโดยใช้ลิงก์ย้อนกลับ แท็ก และโฟลเดอร์ลำดับชั้น
- สลับระหว่างบันทึกย่อ งาน และปฏิทินได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่เขียนของคุณ
ข้อจำกัดของ Amplenote
- ไม่มีการร่วมมือแบบเรียลไทม์หรือพื้นที่ทำงานร่วมกัน จำกัดเฉพาะทีมเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลอาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความโดดเด่นทางสายตา
ราคาของ Amplenote
- ส่วนตัว: ฟรี
- ข้อดี: $5. 84/เดือน + ภาษี (เรียกเก็บรายปี)
- ไม่จำกัด: $10.00/เดือน + ภาษี (เรียกเก็บรายปี)
- ผู้ก่อตั้ง: $20/เดือน + ภาษี (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Amplenote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amplenote อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ AN สำหรับบันทึก มันยอดเยี่ยมมาก ชอบมาก สำหรับงานและปฏิทิน ฉันใช้แอปงานและปฏิทินแยกกัน
ฉันใช้ AN สำหรับบันทึก มันยอดเยี่ยมมาก ชอบมาก สำหรับงานและปฏิทิน ฉันใช้แอปงานและปฏิทินแยกกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณพึ่งพาการจดบันทึกด้วยลายมือ เครื่องมืออย่าง Apple Notes สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างกระดาษกับดิจิทัลได้ คุณสามารถจดบันทึกด้วย Apple Pencil และยังคงค้นหาได้ทั้งหมด ซิงค์ และสำรองข้อมูลไว้โดยไม่ต้องสแกน
4. Craft (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจนและเอกสารที่ทำงานร่วมกัน)
Craft ผสมผสานความยืดหยุ่นของโปรแกรมแก้ไขเอกสารเข้ากับโครงสร้างการจดบันทึกแบบบล็อก แต่ละย่อหน้า รายการ หรือรูปภาพเป็นบล็อกที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งคุณสามารถยุบ ซ้อน และจัดเรียงใหม่ได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวาระการประชุมที่สะอาดและเป็นระเบียบ วิกิ และเอกสารภายในที่ดูเรียบร้อย
คุณสามารถแชร์หน้าใดก็ได้เป็นลิงก์เว็บ ทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการเผยแพร่เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions) ยังทำให้ Craft เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ต้องการเอกสารที่ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบการ์ดภายในหน้าเพื่อการจัดระเบียบแบบโมดูลาร์และแบ่งชั้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องและพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ใช้เครื่องมือสื่อสารด้วย AIเพื่อเขียนใหม่, สรุป, หรือจัดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการ
- เผยแพร่หน้าเว็บไปยังเว็บไซต์ได้เพียงคลิกเดียว ด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและรองรับทุกอุปกรณ์
- ทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์บนทุกอุปกรณ์ พร้อมการซิงค์อัตโนมัติ
ข้อจำกัดในการประดิษฐ์
- ไม่มีการจัดการงานขั้นสูง—เหมาะสำหรับการเขียนและการทำงานร่วมกันมากกว่าการดำเนินโครงการ
- โครงสร้างเอกสารอาจรู้สึกแข็งกระด้างสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการบันทึกแบบอิสระหรือแบบแผนภูมิ
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม
- เริ่มต้น: ฟรี
- คราฟต์โซโล: $9.99/เดือน
- สร้างสรรค์งานฝีมือด้วยกัน: $17.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวงานฝีมือ
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Craft อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ผมเชื่อว่าเราได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เริ่มใช้ Craft. มันช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบเอกสารของบริษัทได้ในรูปแบบที่สวยงามมากขึ้น.
โดยรวมแล้ว ผมเชื่อว่าเราได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เริ่มใช้ Craft. มันช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบเอกสารของบริษัทได้ในลักษณะที่สวยงามมากขึ้น.
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจล่าสุดของเราพบว่า แม้ว่า88% ของผู้ใช้กำลังใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว เช่น การวางแผนประจำวันและการแจ้งเตือน แต่มากกว่าครึ่งยังไม่ได้นำ AI มาใช้ในกิจวัตรการทำงานของพวกเขา
เหตุผลหลัก? การผสานระบบที่ยากลำบาก ความไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ClickUp Brain สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ มันถูกสร้างขึ้นโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมหรือเครื่องมือเพิ่มเติม และได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ คุณสามารถใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อสรุปเอกสาร ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ หรือรับคำตอบจากฐานความรู้ของคุณได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ เพียงแค่พิมพ์คำขอและรับสิ่งที่คุณต้องการได้ทันทีเมื่อคุณต้องการทำงานประจำวันให้เสร็จโดยใช้ AI
5. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
Joplin เป็นแอปจดบันทึกฟรีและโอเพนซอร์สที่ให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ จัดเก็บบันทึกในเครื่อง ซิงค์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง หรือใช้บริการต่างๆ เช่น Dropbox หรือ Nextcloud—ไม่มีการบังคับให้สมัครสมาชิกหรือผูกติดกับผู้ให้บริการใดๆ รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์ พร้อมการแก้ไขแบบเคียงข้างกันและแสดงตัวอย่างสำหรับการเขียนที่สะอาดและมุ่งเน้น
จัดระเบียบบันทึกการประชุมลงในสมุดบันทึก เพิ่มแท็ก และเข้ารหัสทั้งหมดแบบปลายทางถึงปลายทาง ด้วยระบบปลั๊กอินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเพิ่มกระดานคัมบัง ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร หรือมุมมองกราฟได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแอป
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- เขียนด้วยมาร์กดาวน์พร้อมมุมมองแยกเพื่อดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์และจัดรูปแบบได้อย่างเรียบร้อย
- คลิปเว็บเพจลงในสมุดบันทึกของคุณโดยตรงผ่านส่วนขยายของเบราว์เซอร์
- รักษาการเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบบนทุกอุปกรณ์ พร้อมการซิงค์แบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Joplin
- ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัวสำหรับทีม
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจดูล้าสมัยหรือไม่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การกำหนดราคาของ Joplin
- ฟรี
- Joplin Cloud Basic: $3. 26/เดือน (€2. 99/เดือน)
- Joplin Cloud Pro: $6.53/เดือน (€5.99/เดือน)
- ทีม Joplin Cloud: $8.71/เดือน (€7.99/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Joplin อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
แอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดระเบียบและโครงสร้าง
แอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดระเบียบและโครงสร้าง
6. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกราฟความรู้ส่วนตัว)
คุณคิดในเชิงการเชื่อมโยงภาพมากกว่าโฟลเดอร์หรือไม่? Obsidian มอบวิธีการที่รวดเร็วในการวางแผนความรู้และเชื่อมโยงบันทึก
มันจัดเก็บบันทึกของคุณเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาในรูปแบบ Markdown บนไดรฟ์ในเครื่องของคุณ—ไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใด และไม่มีข้อบังคับให้ใช้คลาวด์ จุดเด่นที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันผ่านลิงก์ภายใน และแสดงผลลิงก์เหล่านั้นในรูปแบบกราฟแบบไดนามิก
ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบของคุณได้โดยใช้โฟลเดอร์และแท็ก หรือใช้ปลั๊กอินเพื่อเพิ่มการทบทวนแบบเว้นระยะ, กระดานคัมบัง, มุมมองปฏิทิน, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- สลับระหว่างหลายหน้าต่างเพื่อแก้ไขหรืออ้างอิงบันทึกหลายรายการพร้อมกัน
- ใช้ปลั๊กอินชุมชนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเช่นบัตรคำ, ตัวกรองกราฟ, หรือเครื่องมือเผยแพร่
- ติดแท็กและจัดกลุ่มบันทึกโดยใช้ข้อมูลเมตาดาตาที่คุณกำหนดเองและตัวดำเนินการค้นหา
- เผยแพร่บันทึกที่เลือกเป็นเว็บไซต์น้ำหนักเบาโดยใช้ Obsidian Publish (ส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน)
- นำทางความคิดของคุณด้วยภาพด้วยกราฟความรู้แบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ไม่มีเครื่องมือจัดการงานหรือกำหนดการในตัว
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่หากไม่มีคำแนะนำหรือเทมเพลตการตั้งค่า
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- Obsidian Sync: $5/เดือน
- Obsidian Publish: $10/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกแบบมาร์กดาวน์
ซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกแบบมาร์กดาวน์
🧠 เกร็ดความรู้: ผู้เล่นหลักในตลาดแอปจดบันทึกกำลังทุ่มเทความสนใจไปที่แพลตฟอร์มชุมชนบนคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มเหล่านี้รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และช่วยสร้างศูนย์กลางความรู้ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้
7. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการทำโครงร่างและการคิดแบบเครือข่าย)
Logseq ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คิดในรูปแบบโครงร่าง มันเปิดเข้าสู่สมุดบันทึกที่มีรายการแบบหัวข้อย่อย ซึ่งแต่ละบรรทัดสามารถเชื่อมโยง อ้างอิง หรือกำหนดเวลาได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนบันทึกประจำวันให้กลายเป็นความรู้ระยะยาว
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับบันทึกประจำวันเป็นอันดับแรกนี้ ส่งเสริมให้คุณเขียนบันทึกตามวันที่ ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบงาน ติดแท็ก และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยไม่ขัดจังหวะการเขียน
เมื่อเวลาผ่านไป บันทึกของคุณจะก่อตัวเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งคุณสามารถสำรวจได้โดยใช้การเชื่อมโยงย้อนกลับ ตัวกรอง และมุมมองแบบกราฟ โครงสร้างนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมโยงแนวคิดและสร้างระบบความรู้ส่วนตัวของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq
- ใช้คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับเพื่อแทรกเทมเพลต งาน หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาบันทึกของคุณเพื่อแสดงรูปแบบรายการที่ต้องทำ หรือหน้าที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง
- สลับระหว่างมุมมองบันทึกและกราฟสำหรับการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงข้าง
- ฝังบล็อกหรือหน้าทั้งหมดเพื่อนำแนวคิดกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องทำซ้ำ
- ซิงค์ข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่านบริการคลาวด์หรือการสำรองข้อมูลในเครื่องของคุณ
ข้อจำกัดของ Logseq
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือในตัวที่แข็งแกร่งสำหรับทีม
- การตั้งค่าการซิงค์ต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเองมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบครบวงจร
ราคาของ Logseq
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Logseq อย่างไรบ้าง?
Logseq ทำงานได้ดีมากสำหรับผม ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ emacs เลย
Logseq ทำงานได้ดีสำหรับฉัน ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ emacs
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น (ADHD) เพื่อทำงานให้สำเร็จ (พร้อมเทมเพลต)
8. Zettlr (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและการจดบันทึกที่มีการอ้างอิงมาก)
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานทางวิชาการ Zettlr ผสานการเขียนข้อความธรรมดาเข้ากับการจัดการการอ้างอิง ทำให้เหมาะสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้ทำงานด้านความรู้ที่ต้องการมากกว่าฟีเจอร์พื้นฐานหรือโน้ตแบบติดหน้าจอ
รองรับไวยากรณ์ LaTeX, ตัวเลือกการส่งออกในตัว, และโฟลเดอร์โครงการ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการจัดการงานเขียนเชิงวิชาการหรือโครงการวิทยานิพนธ์ที่ยาว
Zettlr เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์และไม่มีการบังคับให้ใช้ระบบซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์แบบผูกขาด ซึ่งทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุม ความโปร่งใส และสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนอย่างจริงจัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zettlr
- ผสานกับ Zotero เพื่อแทรกการอ้างอิงทางวิชาการและจัดการบรรณานุกรม
- ใช้โหมดโปรเจ็กต์เพื่อจัดการโฟลเดอร์, ร่าง, และเอกสารยาวได้อย่างง่ายดาย
- ส่งออกผลงานของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, Word, HTML และ LaTeX
- เขียนในหลายภาษาพร้อมการเน้นไวยากรณ์และการตรวจสอบการสะกดคำ
- แท็กและกรองบันทึกโดยใช้ YAML frontmatter และเมตาดาต้าที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Zettlr
- ไม่มีแอปมือถือในตัว ทำให้การเข้าถึงขณะเดินทางมีข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเป็นเทคนิคหรือล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์สมัยใหม่
ราคาของ Zettlr
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Zettlr
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zettlr อย่างไรบ้าง?
ผม/ฉันขอขอบคุณที่ Zettlr ให้ใช้ฟรีและมีฟีเจอร์ส่งออกไฟล์ epub ที่ดี
ผม/ฉันขอขอบคุณที่ Zettlr ให้ใช้ฟรีและมีฟีเจอร์ส่งออกไฟล์ epub ที่ดี
👀 คุณรู้หรือไม่? แอปจดบันทึกแบบสมัครสมาชิกมีส่วนแบ่งการขายมากที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการฟีเจอร์พรีเมียมที่แข็งแกร่ง เช่น การปรับแต่ง การซิงค์บนคลาวด์ และการจัดการงานขั้นสูง
9. วาระการประชุม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกตามเวลา)
Agenda ใช้แนวทางที่เน้นไทม์ไลน์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยและเตรียมบันทึกก่อนเหตุการณ์ในอนาคต คุณสามารถแนบบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทิน ดูทุกอย่างตามลำดับเวลา และทำเครื่องหมายรายการสำคัญเป็น "อยู่ในวาระการประชุม"
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Mac โดยเฉพาะ สามารถผสานการทำงานกับ Apple Calendar และ Reminders ได้อย่างราบรื่น รูปแบบที่เรียบหรูช่วยเชื่อมโยงปฏิทินและบันทึกของคุณเข้าด้วยกัน ให้คุณเลื่อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาและที่กำลังจะมาถึงได้อย่างต่อเนื่อง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่คิดเป็นลำดับเวลาและต้องการให้บันทึกติดตามไปพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวาระการประชุม
- จัดกลุ่มบันทึกเป็นหมวดหมู่ เช่น การประชุม การวางแผน หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้โครงสร้างโครงการเป็นระเบียบ
- แนบไฟล์, รูปภาพ, และแท็กเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับบันทึก และทำให้ค้นหาหรือคัดกรองได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
- ใช้การจัดรูปแบบ Markdown และวิธีการจดบันทึกแบบประโยคเพื่อให้การเขียนของคุณเบาแต่มีโครงสร้าง
- สร้างแม่แบบบันทึกสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น บันทึกการประชุมหรือการวางแผนสปรินต์
- เชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันเพื่อติดตามความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด แผนงาน และเอกสารต่างๆ
ข้อจำกัดของวาระการประชุม
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS และ iOS เท่านั้น
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับทีม
การกำหนดราคาตามวาระการประชุม
- ฟรี
- ส่วนเสริม: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิววาระการประชุม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Agenda อย่างไรบ้าง?
การใช้งานง่ายมากสำหรับทุกคนที่ใช้! ลูกค้าสามารถจองได้โดยตรงทางออนไลน์ หรือคุณสามารถป้อนการจองผ่านระบบหลังบ้านของซอฟต์แวร์ได้ การยืนยันจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ
การใช้งานง่ายมากสำหรับทุกคนที่ใช้! ลูกค้าสามารถจองได้โดยตรงทางออนไลน์ หรือคุณสามารถป้อนการจองผ่านระบบหลังบ้านของซอฟต์แวร์ได้ การยืนยันจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน: ทักษะชีวิตยุคใหม่
10. Bear (เหมาะสำหรับการเขียนที่ต้องการสมาธิในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน)
Bear มอบประสบการณ์การเขียนที่เน้นและมีดีไซน์สวยงาม พร้อมระบบจัดระเบียบที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลัง รองรับ Markdown, การแสดงตัวอย่างแบบสมบูรณ์ และแท็กซ้อน เช่น #งาน/การประชุม เพื่อให้คุณสามารถจัดโครงสร้างโน้ตได้โดยไม่ขัดจังหวะการเขียนของคุณ ไม่มีมุมมองที่ยุ่งยาก—เพียงแค่การจดบันทึกที่สะอาดและรวดเร็ว
บันทึกจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ พร้อมตัวเลือกการซิงค์ผ่าน iCloud สำหรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยธีมและรูปแบบตัวอักษรที่สามารถปรับแต่งได้ Bear ให้ความรู้สึกเหมือนสตูดิโอเขียนส่วนตัวมากกว่าแอปบันทึกทั่วไป—เหมาะสำหรับนักเขียน นักบันทึกประจำวัน และทุกคนที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- ค้นหาด้วยตัวกรองขั้นสูงโดยใช้แฮชแท็กระบบรายการสิ่งที่ต้องทำ และไฟล์แนบ
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, HTML, DOCX และ Markdown
- เข้ารหัสโน้ตแต่ละรายการด้วย Face ID หรือการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ปักหมุดบันทึกสำคัญไว้ที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เกิดซ้ำหรือใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของหมี
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
- คุณสมบัติการร่วมมือมีน้อยมากหรือไม่มีเลย
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรี
- Bear Pro: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่แอป Bear ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา ดังนั้นจึงมีสิ่งรบกวนน้อยมากหากคุณใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึก แนวคิด หรือสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ มันใช้งานง่ายมาก มีการปรับแต่งมากมาย และยังมาพร้อมกับคีย์ลัดมากมายอีกด้วย
ฉันชอบที่แอป Bear ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยเจตนา ดังนั้นจึงมีสิ่งรบกวนน้อยมากหากคุณใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึก แนวคิด หรือสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ มันใช้งานง่ายมาก มีการปรับแต่งประสิทธิภาพมากมาย และยังมาพร้อมกับคีย์ลัดมากมายอีกด้วย
11. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึก ฐานข้อมูล และการทำงานร่วมกัน)
Notion ช่วยให้คุณจัดรูปแบบบันทึกของคุณได้ ไม่ใช่แค่การเขียนเท่านั้น เริ่มต้นด้วยหน้ากระดาษเปล่าและสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่บันทึกประจำวันไปจนถึงวิกิของบริษัท บันทึกทำหน้าที่เป็นบล็อกการสร้าง—คุณสามารถลาก จัดเรียงซ้อน และแปลงเป็นฐานข้อมูล รายการสลับ หรือหน้าเชื่อมโยงได้
การเปลี่ยนจากไอเดียอย่างรวดเร็วไปสู่แผนโครงการที่สมบูรณ์ในพื้นที่เดียวกันนั้นเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและมุมมองที่หลากหลาย เช่น แคนบานหรือตาราง Notion สามารถปรับให้เข้ากับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ตารางแบบอินไลน์ ปฏิทิน และกระดานคัมบังเพื่อจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยตรงในบันทึก
- ตั้งค่าแม่แบบการจดบันทึกแบบกำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น วาระการประชุม ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หรือปฏิทินเนื้อหา
- มอบหมายงานภายในหน้าและติดตามโดยใช้กำหนดส่ง, ช่องสถานะ, และผู้รับผิดชอบ
- ใช้บล็อกที่ซิงค์เพื่อสะท้อนเนื้อหาเดียวกันในหลายหน้า
ข้อจำกัดของ Notion
- อาจรู้สึกช้าหรือรกเมื่อมีหน้าขนาดใหญ่หรือการใช้งานหนัก
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัดและไม่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,750 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,570+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Notion ทำให้การจัดระเบียบข้อมูล การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Notion ทำให้การจัดระเบียบข้อมูล การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
12. Tana (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมองที่สองที่มีพลวัตด้วย AI)
ทานาผสานข้อมูลที่มีโครงสร้าง, บันทึกประจำวัน, และเครื่องมือประชุม AI เข้าด้วยกันเป็นระบบที่ยืดหยุ่นและใช้กราฟเป็นฐาน. "ซูเปอร์แท็ก" ที่ปรับแต่งได้จะเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นเนื้อหาที่จัดระเบียบไว้แล้ว เช่น แผนโครงการ, บันทึกการประชุม, หรือฐานข้อมูลผู้ติดต่อ. เริ่มต้นด้วยจุดรายการง่าย ๆ จากนั้นพัฒนาให้กลายเป็นวัตถุที่มีโครงสร้างพร้อมตัวกรอง, คุณสมบัติ, และมุมมองแบบไดนามิก.
บันทึกประจำวันแต่ละรายการจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกราฟความรู้ที่เติบโตขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่เชื่อมโยงและเครื่องมือประชุม AIจะช่วยสรุป เชื่อมโยง และขยายแนวคิดของคุณในขณะที่เวิร์กโฟลว์ของคุณพัฒนาไป
คุณสมบัติเด่นของ Tana
- บันทึกอ้างอิงข้ามบริบทโดยใช้ Live Nodes ซึ่งจะอัปเดตทุกที่ที่มีการกล่าวถึง
- ใช้โหนดประจำวันเพื่อจัดระเบียบงานประจำวัน บันทึก และลิงก์ไปยังโครงการที่ดำเนินอยู่โดยอัตโนมัติ
- ค้นหาทันทีในทุกโหนดด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังและเข้าใจบริบทของ Tana
- ยุบและขยายเค้าโครงเพื่อการแก้ไขที่เน้นเฉพาะจุดและประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากความรกรุงรัง
ข้อจำกัดของทานา
- ยังอยู่ในช่วงเบต้าแบบเปิด ดังนั้นฟีเจอร์บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงทดลอง
- ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นมีความชันมากกว่าแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
ราคาของทานา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือน
- ข้อดี: 14 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของทาน่า
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tana อย่างไรบ้าง?
ฉันเบื่อกับการกระโดดไปมาระหว่างโน้ตและงานต่างๆ กังวลเรื่องการจัดเก็บเอกสาร กลัวว่าจะหาไม่เจออีก สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว มันยอดเยี่ยมมาก
ฉันเบื่อกับการกระโดดไปมาระหว่างโน้ตและงานต่างๆ กังวลเรื่องการจัดเก็บสิ่งต่างๆ กลัวว่าจะหาไม่เจออีก นั่นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว มันยอดเยี่ยมมาก
ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotePlan
ในขณะที่ NotePlan เหมาะสำหรับการวางแผนที่มุ่งเน้น ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากกว่า โดยมีมุมมองหลากหลาย—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และแกนต์—เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบโน้ตและงานต่างๆ ได้ตามวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด
ใช้ Docs สำหรับบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด, วิกิ, และอื่น ๆ คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกเป็นงานได้ในคลิกเดียว ระบบการทำงานที่ปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือเช่น Google Calendar และ Slack ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่กิจวัตรส่วนตัวไปจนถึงการวางแผนทีม ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป—เพียงที่เดียวเพื่อบันทึก, วางแผน, และดำเนินการ
ลองใช้ ClickUp ฟรี และ ดูว่าการวางแผนประจำวันของคุณจะพัฒนาไปอย่างไร