แผนภูมิแกนต์ Jira กับ แผนภูมิแกนต์ ClickUp: อันไหนดีกว่าสำหรับการวางแผนโครงการ?

เมื่อทีมของคุณวางแผนการทำงานข้ามเฟส ความพึ่งพา และกำหนดเวลา แผนภูมิแกนต์จะทำได้มากกว่าการแสดงงานให้เห็นภาพเท่านั้น พวกมันเป็นเหตุผลที่คุณเลือกใช้เครื่องมือจัดการโครงการหนึ่งมากกว่าอีกเครื่องมือหนึ่ง
ระหว่าง ClickUp และ Jira ซึ่งทั้งสองต่างก็สัญญาว่าจะมีฟังก์ชัน Gantt (หรืออย่างน้อยก็ฟังก์ชันประเภท Gantt) แล้วแบบไหนที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ?
หากคุณกำลังพิจารณาJira กับ ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
คุณเลือกใช้เครื่องมือที่มีไทม์ไลน์แบบลากและวางในตัว หรือเลือกใช้เครื่องมือที่มีฟีเจอร์แกนต์ต์ซ่อนอยู่ในปลั๊กอินและต้องอัปเกรดแบบเสียเงิน?
มาทำการเปรียบเทียบ แผนภูมิ Gantt ของ Jira กับแผนภูมิ Gantt ของ ClickUp เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้คุณสมบัตินี้
ในปี 1903 คารอล อดามีเอคกี วิศวกรชาวโปแลนด์ ได้พัฒนาเครื่องมือวางแผนงานแบบภาพที่เขาเรียกว่า ฮาร์โมโนแกรม (harmonogram) แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีความคล้ายคลึงกับแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ในปัจจุบันอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอกยุโรปตะวันออก เนื่องจากอุปสรรคทางภาษาและการกระจายข้อมูลที่จำกัด
ในปี 1910, เฮนรี แอล. แกนต์, วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกัน และผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ, ได้สร้างแผนภูมิที่คล้ายกันขึ้นมาอย่างอิสระเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในโครงการการผลิตและโครงการทางทหาร. รูปแบบของเขาได้รับความนิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก, จนทำให้รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักในนามของแผนภูมิแกนต์.
แม้ในปัจจุบัน แผนภูมิแกนต์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการสมัยใหม่
ด้วย Kanban, Timeline, Scrum และมุมมองอื่น ๆ อีกนับสิบที่มีให้ใช้แล้ว ทำไม Gantt ยังคงได้รับความนิยมอยู่? และเมื่อไหร่ที่คุณควรใช้มัน?
- จัดการโครงการที่มีความสัมพันธ์เชิงลำดับ: เมื่อความล่าช้าของงานหนึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางวิกฤตและเข้าใจว่าการเลื่อนงานเพียงงานเดียวจะส่งผลต่องานถัดไปอย่างไร
- แสดงโครงการในภาพรวม: ไม่มีมุมมองอื่นใดที่สามารถแสดงทั้งไทม์ไลน์ลำดับงาน ระดับชั้นของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน จุดสำคัญ และกำหนดส่งงาน ทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างชัดเจนเท่ากับแผนภูมิแกนต์
- ปรับสมดุลปริมาณงานในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด: แผนภูมิแกนต์จะแสดงเมื่อมีบุคคลที่รับงานมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ช่วยให้สามารถจัดสรรงานใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยไม่กระทบต่อกำหนดการของโครงการ
- บริหารโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก: เมื่อทีมผู้นำคาดหวังการอัปเดตที่ชัดเจน แผนภูมิแกนต์จะเป็นวิธีสื่อสารความคืบหน้า อุปสรรค และความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน
- จัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน: สำหรับโครงการระยะยาว แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน เพื่อให้คุณดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ
- ร่วมมือข้ามทีมข้ามสายงาน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทุกคนมองเห็นขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ช่วยให้แต่ละทีมเข้าใจว่างานที่ส่งมอบของตนส่งผลต่อทีมอื่นอย่างไร
- สร้างมาเพื่อกำหนดเวลา: Scrum สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้ Kanban สามารถช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่น แต่ Gantt จะทำให้เส้นทางสำคัญของคุณมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาที่เข้มงวดจะไม่ถูกฝังอยู่ใต้กองงานที่ค้างอยู่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้แผนภูมิแกนต์ในช่วงแรกเริ่มเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพสหรัฐฯ ใช้แผนภูมิแกนต์ในการกำหนดตารางการผลิตเรือและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในขณะนั้น แผนภูมิแกนต์เป็นที่รู้จักกันในสองลักษณะ: เวลาที่แสดงตามแกน x และงานหรือกิจกรรมที่แสดงตามแกน y โดยมีแถบแนวนอนแสดงระยะเวลา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ภาพรวม: ตารางเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่างแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp กับแผนภูมิแกนต์ของ Jira
ระหว่างClickUp กับ Jira ทั้งสองให้คุณจัดระเบียบและบริหารโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ พวกเขามีฟีเจอร์การจัดการโครงการหลักที่คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ติดตามความคืบหน้า สร้างการพึ่งพา และจัดการหมุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม นี่คือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้นำเสนอฟีเจอร์ Gantt ให้กับธุรกิจที่หลากหลายและมีทีมงานที่แตกต่างกัน
มาดูรายละเอียดกันด้วยตารางสรุปนี้:
|การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
|คำนวณและเน้นลำดับของงานที่กำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดของโครงการโดยอัตโนมัติ
|สามารถใช้งานได้ผ่านการเชื่อมโยงการออกเวอร์ชันล่วงหน้าใน Advanced Roadmaps (แผนแบบชำระเงิน) แต่ขาดการคำนวณเส้นทางวิกฤตที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองหรือแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม
|เวลาว่าง
|คำนวณและแสดงจำนวนเวลาที่งานสามารถเลื่อนออกไปได้โดยไม่กระทบต่อวันที่เสร็จสิ้นโครงการโดยอัตโนมัติ
|การคำนวณนี้โดยทั่วไปไม่มีอยู่ในคุณสมบัติพื้นฐานของ Jira
|การเปรียบเทียบพื้นฐาน
|ให้คุณบันทึกภาพรวมของไทม์ไลน์ต้นฉบับเพื่อเปรียบเทียบความคืบหน้าที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
|ต้องสร้างด้วยตนเองโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแอปจาก Marketplace
|ความช่วยเหลือจาก AI
|AI ที่ฝังลึกสำหรับการสร้างงาน สรุป และคำแนะนำ
|โดยทั่วไปมีให้บริการในแผนแบบชำระเงิน เน้นการสรุปเนื้อหา การสร้างเนื้อหา และการค้นหาอัจฉริยะครอบคลุมชุดผลิตภัณฑ์ของ Atlassian (ไม่ได้สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับมุมมองแบบ Gantt)
|เข้าถึงแผนฟรี
|มีให้บริการในแผนฟรีตลอดไป
|มีให้ใช้งานแล้ว: ไทม์ไลน์พื้นฐาน (มุมมองโครงการเดียว) ฟีเจอร์แผนงานขั้นสูง (การวางแผนหลายโครงการอย่างแท้จริง) จำกัดเฉพาะแผนการชำระเงินเท่านั้น
|การพึ่งพาของงาน
|เพียงวาดและเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ด้วยภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน. การปรับตารางเวลาอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติหลัก.
|การสร้างและการจัดการการพึ่งพาทางภาพขั้นสูงเป็นฟังก์ชันหลักของ Advanced Roadmaps (แผนชำระเงิน) แผนพื้นฐานอาศัยการเชื่อมโยงปัญหา
|กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
|การวางแผนไทม์ไลน์งานและโครงการสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบถ้วนและมองเห็นภาพรวมได้ทันที
|การทำแผนที่เส้นทาง (Roadmapping) และการวางแผนกำลังคนสำหรับทีมเทคนิคในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ที่บูรณาการอย่างสูงกับการติดตามปัญหาและกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การติดตามงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณสามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของคุณ ClickUp ยังมอบพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่นำทุกขั้นตอนการทำงานของคุณมารวมไว้ด้วยกัน
มันรองรับวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกระบวนการทำงานแบบ Agile การบริหารโครงการแบบดั้งเดิม วิธีการแบบ Waterfall และวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งทำให้เหมาะสมกับทุกสไตล์ของโครงการและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจายตัวหรือการจัดการหลายกระบวนการที่แยกจากกันในเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือมันมีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ (หนึ่งในนั้นคือมุมมองแผนภูมิแกนต์) คุณสามารถใช้มันเพื่อแสดงภาพโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
หากคุณต้องการเพิ่มมุมมองให้กับโปรเจกต์ของคุณใน ClickUp โปรดชมวิดีโอนี้
คุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์ ClickUp
ตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติเฉพาะของมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงควบคู่ไปกับการควบคุมรายละเอียดของโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #1 การพึ่งพาของงานและการแสดงเส้นทางวิกฤต
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานใด ๆ ได้เพียงแค่คลิกและลากเส้นระหว่างงานเหล่านั้น การเชื่อมโยงเหล่านี้จะสร้างภาพที่ชัดเจนว่างานต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรตลอดระยะเวลาของโครงการของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ใช้ "บล็อก" และ "ถูกบล็อกโดย" เป็นหลัก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่างานไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานที่งานนั้นพึ่งพาจะเสร็จสิ้น
หากคุณกำลังมองหาตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ ลองนึกถึงการวางแผนสปรินต์ ไทม์ไลน์การเปิดตัว หรือกระบวนการจัดการเนื้อหา—แต่ละงานจะเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับงานก่อนหน้าและงานถัดไป
นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการใช้การพึ่งพาในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp:
- การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต: ระบุงานที่ต้องเสร็จสิ้นตามเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าของโครงการทั้งหมด ClickUp คำนวณและแสดงลำดับงานที่ขึ้นต่อกันซึ่งใช้เวลานานที่สุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะกำหนดเวลาการเสร็จสิ้นขั้นต่ำของโครงการของคุณ
- การปรับกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ: การลากงานที่มีงานที่ขึ้นอยู่กับการทำงานอื่น ๆ จะปรับกำหนดเวลาของงานที่ขึ้นอยู่ทั้งหมดในสายงานโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกในการซ่อนและข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณมีกำหนดเวลาที่เป็นจริง
- การพึ่งพาข้ามโปรเจกต์: ช่วยให้คุณสร้างการพึ่งพาข้ามโปรเจกต์และพื้นที่ทำงานต่างๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงงานจากหลายโปรเจกต์เพื่อรักษาความสอดคล้องกันในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณ
- การจัดการการพึ่งพาแบบกลุ่ม: ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile นี้ คุณสามารถเลือกงานหลายงานและสร้างการพึ่งพาแบบกลุ่มได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังตั้งค่าไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน เช่น สปรินท์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญการตลาด ที่ซึ่งงานหลายงานต้องพึ่งพาผลลัพธ์สำคัญเพียงหนึ่งเดียว
- การตรวจจับและแจ้งเตือนความขัดแย้งของการพึ่งพา: มุมมอง Gantt จะทำเครื่องหมายปัญหาการจัดตารางเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการพึ่งพาของโครงการ กล่าวคือ หากมีการกำหนดตารางงานประเมินคุณภาพก่อนการพัฒนาฟีเจอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนความขัดแย้ง
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าการใช้แผนภาพเส้นทางวิกฤตจะช่วยให้คุณมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นงานที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่เลือกใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เพื่อระบุเส้นทางวิกฤตของแต่ละงานโดยอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ พึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร
แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความขัดแย้ง
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไป สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ด หรือมุมมองปริมาณงานได้ในคลิกเดียว และด้วยClickUp AIคุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp
คุณสมบัติ #2 การจัดการไทม์ไลน์และการคำนวณเวลาว่าง
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการไทม์ไลน์ของงานได้โดยตรงบนแผนภูมิ คุณสามารถลากแถบงานเพื่อปรับกำหนดการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดโดยไม่ต้องคลิกหลายตำแหน่ง นอกจากนี้ยังสามารถซูมเข้าหรือออกเพื่อดูตารางงานของคุณเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่คุณต้องการในการวางแผน
แถบงานแต่ละแถบจะแสดงแถบความคืบหน้าและเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์โดยตรงบนแผนภูมิแกนต์ ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเหล่านี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อสมาชิกในทีมทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์หรืออัปเดตสถานะของพวกเขา
สำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเปิดใช้งานการคำนวณเวลา Slack เพื่อดูว่าใครมีแบนด์วิดท์ที่ต้องการได้การคำนวณเวลา Slackจะแสดงจำนวนเวลาที่งานสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อเส้นทางสำคัญของโครงการ ตัวอย่างเช่น หากการตรวจสอบการออกแบบมีเวลา Slack 3 วัน คุณก็จะทราบว่าสามารถเลื่อนได้ (สูงสุด 3 วัน) โดยไม่ทำให้การพัฒนาล่าช้า
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องการความสนใจทันทีและมอบหมายงานใหม่โดยไม่ทำให้สมาชิกในทีมทำงานหนักเกินไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากงานของคุณมีรูปแบบที่ซ้ำกัน เช่น การอนุมัติ การส่งต่อ หรือขั้นตอนระหว่างแผนกการใช้เทมเพลตการจัดการงานสามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก เทมเพลตเหล่านี้จะให้โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสร้างรายละเอียดงานเดิมซ้ำทุกครั้ง
ดูว่า ClickUp จัดการอย่างไรสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ Agile:
คุณสมบัติที่ 3 รายงานและแดชบอร์ด
ClickUp ช่วยให้คุณฝังแผนภูมิแกนต์ลงในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้โดยตรง ทำให้การสื่อสารสถานะโครงการและอธิบายการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรต่อฝ่ายบริหารเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถจับคู่แผนภูมิแกนต์กับวิดเจ็ตอื่นๆ เช่น ความคืบหน้าของงาน การติดตามเวลา หรือความเร็วในการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด
ความสามารถในการรายงานขั้นสูงของระบบช่วยให้คุณสามารถกรองข้อมูล Gantt ตามผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ระดับความสำคัญ, หรือระยะของโครงการได้ ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถทำให้การรายงานเป็นระบบอัตโนมัติและกำหนดเวลาการรายงานผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดส่งเป็นประจำแก่สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
คุณสมบัติที่ 4 แม่แบบไทม์ไลน์กานต์ต์
แม่แบบไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpช่วยลดเวลาในการตั้งค่าที่มักจะต้องใช้ในการสร้างแผนภูมิ Gantt จากศูนย์ แม่แบบนี้มีโครงสร้างที่พร้อมใช้งานซึ่งทีมสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ ในขณะที่ยังคงรักษาองค์ประกอบโครงสร้างที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อการครอบคลุมโครงการอย่างครบถ้วน
ด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp คุณสามารถ:
- เข้าถึงมุมมองไทม์ไลน์หลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองรายสัปดาห์เพื่อโฟกัสงานทันที มุมมองรายเดือนสำหรับเฟสของโครงการ และมุมมองรายปีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัว: แม่แบบนี้รวมความสามารถในการติดตามเวลา, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมลอัตโนมัติ, และแท็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
- มาตรฐานการวางแผนโครงการข้ามทีม: ด้วยการจัดกลุ่มงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สถานะ และตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปฏิบัติตามโครงสร้างที่สอดคล้องกันได้ในขณะที่ยังคงสามารถแก้ไขตามความต้องการได้
- กรองผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง: คุณสามารถกรองแผนภูมิแกนต์ตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, หรือระยะของงานเพื่อให้ได้ภาพรวมที่มุ่งเน้นอย่างสูงขององค์ประกอบหลักที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ
คุณสมบัติ #5 การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการปริมาณงาน
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ช่วยในการตรวจจับภาระงานที่มากเกินไปหรือช่องว่างโดยการแสดงไทม์ไลน์ของงานควบคู่กับผู้รับผิดชอบ หากมีงานที่มีความสำคัญสูงสองงานทับซ้อนกันสำหรับบุคคลเดียวกัน คุณจะเห็นได้ทันทีและสามารถเลื่อนหรือมอบหมายงานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้
สำหรับการวางแผนทรัพยากรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ได้ มันจะคำนึงถึงประมาณเวลาและความสามารถของแต่ละคน ทำให้คุณสามารถวางแผนงานตามสิ่งที่ทีมของคุณสามารถจัดการได้
เมื่อใช้ร่วมกัน แผนภูมิแกนต์และมุมมองปริมาณงานจะช่วยให้ตารางเวลาสมดุลและป้องกันการจองเกินความจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:พิจารณาใช้เทมเพลตตารางงานโครงการหากคุณกำลังจัดการงานที่มีหลายขั้นตอนและมีกรอบเวลาที่จำกัด เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเป้าหมายสำคัญล่วงหน้าได้—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่เริ่มโครงการใหม่
แผนภูมิแกนต์ ClickUp: ขนาดทีมที่เหมาะสมที่สุดและกรณีการใช้งาน SaaS
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับขนาดทีมและความซับซ้อนของโครงการที่แตกต่างกันได้ ทำให้มีความหลากหลายสำหรับสภาพแวดล้อม SaaS ต่างๆ
ClickUp โดดเด่นด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่สถานะและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์
นี่คือวิธีที่ทีมต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp:
|ประเภททีม
|กรณีการใช้งานหลัก
|ประโยชน์หลัก
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|การปล่อยฟีเจอร์ใหม่, การวางแผนสปรินต์, แผนงานผลิตภัณฑ์
|จัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและรอบการทดสอบ
|ทีมการตลาด
|การประสานงานแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, ลำดับการเปิดตัว
|ซิงโครไนซ์สินทรัพย์สร้างสรรค์, กระบวนการอนุมัติ, และกำหนดการเผยแพร่
|ทีมผลิตภัณฑ์
|วงจรการพัฒนาฟีเจอร์, ระยะการวิจัยผู้ใช้, และการวางแผนการเข้าสู่ตลาด
|จัดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบข้ามสายงานตั้งแต่การวิจัยจนถึงการเปิดตัว
|บริการระดับมืออาชีพ
|การบริหารโครงการของลูกค้า, การให้คำปรึกษา, และการให้บริการ
|ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรให้กับลูกค้าหลายราย
|ทีมปฏิบัติการ
|การดำเนินการกระบวนการ การย้ายระบบ และโครงการริเริ่มข้ามแผนก
|ประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความสามารถของ AI ภายในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ClickUp Brain (ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp) นำการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและข้อมูลเชิงลึกตามบริบทมาสู่ Gantt View โดยตรง
ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้เพียงแค่บรรยายโครงการของคุณ ให้รายละเอียดสั้นๆ เช่น "เปิดตัวการอัปเดตผลิตภัณฑ์ไตรมาส 3 ของเราพร้อมการวิจัยผู้ใช้ การออกแบบซ้ำ การพัฒนาแบบสปรินต์ การทดสอบ และเปิดตัวการตลาด" แล้วมันจะสร้างขั้นตอน งาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องใช้เวลาตั้งค่าหลายชั่วโมง)
สมองสามารถดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากไทม์ไลน์ Gantt ของคุณได้ (คิด: ความคืบหน้าของงาน, ความคิดเห็น, อัตราการเสร็จสิ้น) เพื่อสรุปงานและตอบคำถามเช่น:
- อะไรที่อยู่เบื้องหลังกำหนดการ?
- เราอยู่ในเส้นทางสำหรับการเปิดตัวหรือไม่
- อะไรที่ทำให้เราช้าลงในสัปดาห์นี้?
และเนื่องจากงานใน Gantt เชื่อมโยงกับสถานะและวันที่กำหนดส่ง คุณสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เช่น การแจ้งเตือน การมอบหมายงาน หรือการติดตามผล ตามความคืบหน้าได้ เมื่องานในเส้นทางวิกฤตล่าช้า AI สามารถแจ้งเตือนสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติและยกระดับปัญหาไปยังผู้จัดการโครงการได้
ระบบอัตโนมัติตามบริบทนี้เปลี่ยนแผนภูมิแกนต์ของคุณให้กลายเป็นระบบการจัดการโครงการที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยให้กำหนดการของคุณเป็นไปตามแผนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
📍 โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจากโมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง GPT-4o, Claude และ Gemini สำหรับงานเขียน การให้เหตุผล และการเขียนโค้ดต่างๆ ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ClickUp ของพวกเขา!
ข้อดีและข้อเสีย (พร้อมรีวิวจากผู้ใช้)
ข้อดี
- การเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นระหว่างมุมมองมากกว่า 15 แบบที่สะท้อนการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ระบบจัดการงานในตัวเพื่อรวมศูนย์และประสานกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ลดเวลาการตั้งค่าด้วยตนเองด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- สรุปไทม์ไลน์และระบบอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อมีเงื่อนไข พร้อมการสนับสนุน AI ในตัว
- การจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
- การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและการคำนวณเวลาสำรองในตัว
- วิดเจ็ตแผนภูมิแกนต์ที่สามารถฝังลงในแดชบอร์ดได้โดยตรง
ข้อเสีย
- ผู้ใช้ที่จัดการงานที่ซับซ้อนอาจพบความล่าช้าขณะซูมหรือเลื่อนดูหลายไทม์ไลน์
- เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย การทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควร
อะไรที่ทำให้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp โดดเด่น?
นี่คือรีวิว G2:
ในขณะที่ Jira และ ClickUp ต่างก็รองรับการทำงานแบบ Agile แต่แนวทางของ ClickUp ในการใช้แผนภูมิ Gantt ทำให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลายทีมมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงนักพัฒนาเท่านั้น ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลายและน่าประทับใจ ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งกระบวนการทำงาน จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้อยู่แล้ว มันมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานส่วนตัวหรือการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน แม่แบบและแดชบอร์ดมีประโยชน์มากในการทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
โครงสร้างราคา
หมายเหตุ: แผนภูมิแกนต์สามารถใช้ได้กับทุกแผนการชำระเงิน
Jira คืออะไร?
Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาและจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ โดยถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของวิธีการทำงานแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban board ช่วยให้ทีมเทคนิคสามารถบริหารจัดการสปรินต์ ติดตามบั๊ก และประสานงานในกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Jira มีประโยชน์ในการแบ่งโครงการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย เรื่องราว และอีพิคที่สามารถจัดการได้ เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile นี้ถูกใช้โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ทดสอบ QA นอกจากนี้ยังถูกใช้โดยทีมข้ามสายงานที่จัดการโครงการซับซ้อนที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: Jira ไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ในตัวเหมือนกับ ClickUp แต่มีฟีเจอร์ Timeline และ Plans ที่แสดงผลในรูปแบบคล้ายแกนต์ หากคุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์อย่างแท้จริง กรุณาพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Jira
คุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์ Jira
ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจคุณสมบัติหลักของ Jira ที่ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดการโครงการข้ามสายงานกัน
คุณสมบัติ #1 การแสดงผลไทม์ไลน์
มุมมองไทม์ไลน์ของ Jira ให้ภาพรวมเส้นทางพื้นฐานที่แสดงเรื่องราวใหญ่ (epics), เรื่องราว (stories), และงาน (tasks) บนไทม์ไลน์แนวนอน โดยดึงข้อมูลจากบอร์ด Jira (ทั้ง Scrum และ Kanban) ของคุณและแสดงปัญหาตามลำดับเวลาโดยใช้แถบง่ายๆ พร้อมสีสถานะพื้นฐาน คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเน้นที่งานเฉพาะ, การปล่อยเวอร์ชัน, หรือผู้รับผิดชอบ และได้รับความเข้าใจอย่างรวดเร็วว่างานกระจายอยู่บนไทม์ไลน์อย่างไร
ทีมซอฟต์แวร์สามารถใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูว่าอีปิคถูกแบ่งออกเป็นเรื่องราวอย่างไร และขอบเขตของสปรินต์อยู่ที่ใด
อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้มีข้อจำกัด ไม่สามารถมองเห็นงานแต่ละรายการ งานย่อย หรือรายละเอียดการแบ่งงานที่โครงการส่วนใหญ่ต้องการได้ Jira ยังขาดข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของสปรินต์ เว้นแต่จะใช้งานร่วมกับรายงานหรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม
📚 อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิแกนต์ vs. ไทม์ไลน์: คืออะไรและวิธีใช้
คุณสมบัติ #2 แผน
แผนงาน (เดิมชื่อ แผนงานขั้นสูง) เป็นคุณสมบัติพรีเมียมของ Jira ที่ให้การแสดงภาพไทม์ไลน์ขั้นสูงครอบคลุมหลายโครงการและทีม คุณสมบัตินี้รองรับการพึ่งพาข้ามโครงการ, ระดับลำดับชั้นหลายระดับพร้อมการมองเห็นงานย่อย,การวางแผนความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์, และการติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ทุกคุณสมบัติขั้นสูงที่คุณไม่ได้รับในคุณสมบัติไทม์ไลน์พื้นฐาน
คุณสมบัตินี้รองรับการคำนวณและคาดการณ์ทรัพยากร ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์เข้าใจการกระจายภาระงานระหว่างโครงการและบุคคลต่างๆ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ยังขาดฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของแผนภูมิแกนต์ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบกับแผนพื้นฐาน (ความสามารถในการบันทึกภาพรวมของแผนเดิมเพื่อวัดความเบี่ยงเบน) ไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว ใน Jira ทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองหรือใช้แอปจากบุคคลที่สาม
📚 อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิแกนต์ vs แผนงาน: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง
คุณสมบัติที่ 3 ปลั๊กอินและการผสานรวม
เนื่องจาก Jira ไม่มีฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ในตัว ทั้งทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่จึงต้องพึ่งพาการผสานรวมจากผู้ให้บริการภายนอกผ่าน Atlassian Marketplace เพื่อให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันแกนต์อย่างเต็มรูปแบบได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปลดล็อกการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต การเปรียบเทียบฐานข้อมูลการติดตามเป้าหมายสำคัญ และการจัดการการพึ่งพาที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีในตั้งค่าเริ่มต้นของ Jira
Jira สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยม เช่น Bitbucket, GitHub, และ Jenkins ทำให้เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมที่อยู่ในระบบนิเวศของ Atlassian อยู่แล้ว
การผสานรวม Jiraที่ได้รับความนิยมบางตัว ได้แก่ BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt, และ Advanced Gantt for Jira. แม้ว่าพวกมันจะมีพลังมาก แต่ปลั๊กอินเหล่านี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันอยู่แล้ว (ของ Jira) อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความพยายามในการตั้งค่าก็ทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจน้อยลงสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
แผนภูมิ Jira Gantt: ขนาดทีมที่เหมาะสมที่สุดและกรณีการใช้งาน SaaS
ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ของ Jira ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมเทคนิคที่มีความต้องการการจัดการโครงการเฉพาะ แม้ว่าจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมเพื่อความสามารถของแกนต์ที่สมบูรณ์
นี่คือวิธีที่ทีมเทคนิคจะได้รับประโยชน์จาก Jira:
|ประเภททีม
|กรณีการใช้งานหลัก
|ประโยชน์หลัก
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|การวางแผนสปรินต์แบบอไจล์, กระบวนการติดตามบั๊ก
|ผสานรวมกับกระบวนการพัฒนาที่มีอยู่และระบบติดตามปัญหา
|ทีมพัฒนาและปฏิบัติการระบบ (DevOps)
|การติดตั้งระบบ, การโยกย้ายทางเทคนิค
|เชื่อมโยงงานโครงสร้างพื้นฐานกับวงจรการพัฒนา
|ทีมผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค
|การพัฒนาคุณสมบัติ, การวางแผนการปล่อย
|เชื่อมต่อเรื่องราวของผู้ใช้และอีปิคกับการแสดงภาพไทม์ไลน์
ความสามารถของ AI ภายใน Jira Gantt Chart
Atlassian (บริษัทแม่ของ Jira) ได้ผสานรวม Atlassian Intelligence—แพลตฟอร์ม AI พื้นฐานของบริษัท—เข้ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตน ประสบการณ์ AI แบบใหม่ที่เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ Rovo ได้รวบรวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหา การแชท และตัวแทนที่สามารถปรับแต่งได้ สามารถสรุปงาน ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใช้ภาษาธรรมชาติในการสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติและแนะนำการแบ่งงาน
ที่สำคัญอย่างยิ่ง หน้าที่หลักของ Rovo ยังคงมุ่งเน้นไปที่ การจัดการปัญหา และการค้นหาความรู้ ไม่ใช่การวางแผนโครงการแบบภาพรวม ฟังก์ชันการทำงานโดยตรงภายในมุมมอง Timeline หรือ Plans ของ Jira มักจำกัดอยู่เพียงงานที่แสดงในมุมมองเหล่านั้นเท่านั้น
นั่นหมายความว่า เช่นเดียวกับที่คุณพึ่งพาปลั๊กอินสำหรับฟังก์ชันการทำงานแบบแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม (เส้นทางวิกฤต, ฐานข้อมูล) คุณยังคงต้องใช้แอปจากบุคคลที่สามเช่น Visor เพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของ AI ที่สามารถจัดการและปรับปรุงมุมมองของแผนภูมิแกนต์ได้อย่างแท้จริง
🧠 คุณรู้หรือไม่? แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของทางเลือกอื่น ๆ สำหรับแผนภูมิแกนต์เช่น กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ และมุมมองปฏิทิน แต่แผนภูมิแกนต์ยังคงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้จัดการโครงการเกือบ 45% ที่จัดการงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
ข้อดีและข้อเสีย (พร้อมรีวิวจากผู้ใช้)
ข้อดี
- เชื่อมต่อโดยตรงกับบอร์ดแบบอไจล์ ซิงค์อีพิค เรื่องราว และงานต่างๆ แบบเรียลไทม์
- สนับสนุนการวางแผนและการติดตามข้ามโครงการโดยใช้ แผนงาน
- ช่วยให้การวางแผนกำลังคนของทีมสามารถตรวจพบข้อจำกัดของทรัพยากรได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- เสนอระดับลำดับชั้นที่กำหนดเองได้เพื่อให้ตรงกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์หรือสปรินต์ของคุณ
- ทำงานได้ดีสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Jira ในชีวิตประจำวัน
ข้อเสีย
- ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมเพื่อใช้งานกราฟแกนท์อย่างเต็มรูปแบบ
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนการใช้งาน มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมและแผนองค์กรเท่านั้น
อะไรที่ทำให้แผนภูมิแกนต์ของ Jira โดดเด่น?
นี่คือรีวิว G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการปรับแต่งและโครงสร้างของ Jira สำหรับการจัดการโครงการและตั๋วงาน มันรองรับการติดตามงานอย่างละเอียด อนุญาตให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าผ่านกระดาน Kanban หรือ Scrum การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Confluence, Slack และ GitHub ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก การร่วมมือกัน, มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และรักษาความรับผิดชอบระหว่างแผนกต่าง ๆ นั้นง่ายมาก Jira ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ผ่านตัวแก้ไขสคีมาของมัน แม้ว่าเส้นทางการเรียนรู้จะสูงขึ้นสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็ตาม อย่างไรก็ตาม Jira อาจมีความซับซ้อนในการเรียนรู้ในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกำหนดค่ากระบวนการทำงานใหม่หรือเข้าใจระบบสิทธิ์การเข้าถึง บางครั้ง หน้าตาของระบบอาจดูแออัด และประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อทำงานกับโครงการขนาดใหญ่
โครงสร้างราคา
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $7. 91/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $14.54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กำหนดเอง
หมายเหตุ: ฟีเจอร์แผนงาน (แผนที่นำทางขั้นสูง) มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมขึ้นไปเท่านั้น
เปรียบเทียบแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp กับแผนภูมิแกนต์ของ Jira บน Reddit
เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่Reddit แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่พูดถึงมุมมอง Gantt ของ ClickUp กับ Jira แต่ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองมีดังนี้
ผู้ใช้ได้ประสบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันกับทั้ง Jira และ ClickUp อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ หากคุณสามารถผ่านพ้นช่วงการเรียนรู้ของ ClickUp ไปได้ การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและการจัดการงานโดยรวมจะกลายเป็นเรื่องง่ายมาก
มันเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน แต่ฉันยอมรับว่าเส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างยาก ฉันใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าให้ตรงตามที่ต้องการ แต่เมื่อฉันทำสำเร็จแล้ว มันทำให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับทีมง่ายขึ้นมาก
มันเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน แต่ฉันยอมรับว่าเส้นทางการเรียนรู้มันจริงจัง ฉันใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าให้ตรงตามที่ต้องการ แต่เมื่อฉันทำสำเร็จแล้ว มันทำให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับทีมง่ายขึ้นมาก
แม้ว่า Jira's Advanced Roadmaps จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม แต่การขาดคุณสมบัติพื้นฐานทำให้ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมากตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
การพึ่งพาแอดออนและปลั๊กอินมากเกินไปเพื่อแก้ไขสิ่งที่ Jira ควรมีมาให้ตั้งแต่แรก เช่น CFD ของโปรเจกต์ของฉันแทบจะใช้งานไม่ได้เลย เพราะยอดสะสม "เสร็จแล้ว" ไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกไว้ นอกจากนี้ฉันก็ไม่ชอบที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีการ์ดตามอายุของงานที่ค้างอยู่ (WIP) ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม
การพึ่งพาแอดออนและปลั๊กอินมากเกินไปเพื่อแก้ไขสิ่งที่ Jira ควรมีมาให้ตั้งแต่แรก เช่น CFD ของโปรเจกต์ของฉันใช้งานไม่ค่อยได้เพราะยอดรวม "เสร็จ" ไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกไว้ นอกจากนี้ฉันไม่ชอบที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีการ์ดตามอายุของงานที่ค้างอยู่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม
ในทางกลับกัน ข้อจำกัดของ Gantt ใน ClickUp ที่อนุญาตให้ใช้ได้ 60 ครั้ง (ในแผนฟรี) อาจเป็นปัญหาสำหรับบางคนตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ขณะนี้เราอยู่ในแผนฟรี เนื่องจากมีทุกอย่างที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม เราได้ถึงขีดจำกัด "60 ครั้ง" สำหรับแผนภูมิแกนต์แล้ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาของเรา และเราไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนให้แต่ละคนต้องจ่าย $10 ต่อเดือนเพื่อปลดล็อกทุกฟีเจอร์ได้ เมื่อเราต้องการเพียงแค่ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์เท่านั้น
ขณะนี้เราอยู่ในแผนฟรี เนื่องจากมีทุกอย่างที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม เราได้ถึงขีดจำกัด "60 ครั้ง" สำหรับแผนภูมิแกนต์แล้ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาของเรา และเราไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนให้แต่ละคนต้องจ่าย $10 ต่อเดือนเพื่อปลดล็อกทุกฟีเจอร์ได้ เมื่อเราต้องการเพียงแค่ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์เท่านั้น
เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ตัวไหนดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?
คำตัดสินออกมาแล้ว: ClickUp ครองแชมป์
Jira และ ClickUp ให้บริการกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน Jira เน้นหนักไปที่ทีมซอฟต์แวร์ ในขณะที่ ClickUp นำเสนอฟังก์ชัน Gantt ที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคนตั้งแต่การตลาดไปจนถึงวิศวกรรม
ในขณะที่ Jira มีความโดดเด่นในการบริหารโครงการผ่านวิธีการแบบ Agile แต่ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทีมเทคนิคและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การขาดคุณสมบัติขั้นสูงของ Gantt (หรือประเภท Gantt) หมายความว่าคุณจะต้องพึ่งพาปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม สำหรับเรื่องนี้ คุณจะต้องพิจารณาเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและการบูรณาการ
อย่างไรก็ตาม ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการฟังก์ชัน Gantt อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมหรือการตั้งค่า
ตั้งแต่การสร้างไทม์ไลน์ไปจนถึงการวางแผนการพึ่งพา การติดตามเป้าหมายสำคัญ และการปรับตารางเวลา คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์แบบอไจล์ด้วยการปรับแต่งอย่างละเอียดภายในมุมมอง Gantt ของ ClickUp
เพื่อเริ่มต้นใช้ ClickUp,ลงทะเบียนฟรี.