10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Whisper AI สำหรับการถอดเสียงในปี 2025

ดังนั้น คุณได้ลองใช้ Whisper AI แล้วคิดว่า "เฮ้ย ไม่เลวเลย!" — จนกระทั่งมันเริ่มทำชื่อผิดหรือเปลี่ยนเสียงที่ชัดเจนของคุณให้กลายเป็นบทกวีตีความ และจากนั้นคุณก็ตระหนักว่ามันขาดคุณสมบัติแบบเรียลไทม์
เราเข้าใจแล้ว Whisper นั้นดี; โมเดลโอเพนซอร์สของมันได้รับความนิยมในด้านความแม่นยำในการแปลหลายภาษา แต่หากคุณให้ความสำคัญกับความเร็ว ความเรียบง่าย และการทำงานร่วมกันเป็นทีม มันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร
หากคุณเคยคิดว่า "มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม?" คุณมาถูกที่แล้ว มีปลาอีกมากมายในทะเลของการถอดเสียง (จริงๆ แล้วมีเครื่องมือที่สามารถทำงานต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ แต่เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง🧐 )
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา นักข่าว หรือผู้สร้างเนื้อหา คุณสมควรได้รับตัวเลือกการจดจำเสียงที่ดีกว่า
ในบทสรุปนี้ เราจะเน้นทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Whisper AI ที่ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมในการแปลงเสียงเป็นข้อความ แต่ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกของ Whisper AI ในภาพรวม
นี่คือตัวอย่างการใช้งานและโครงสร้างราคาสำหรับแต่ละทางเลือกของ Whisper:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ และทุกขนาดของทีมที่ต้องการการถอดเสียงแบบร่วมมือ การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ClickUp Talk to Text ในเอกสาร ClickUp Brain MAX แบบร่วมมือ, แชทในตัว, การจัดการงาน, การตรวจทานด้วย AI และการถอดเสียงการประชุม
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Cloud Speech-to-Text
|ทีมมัลติมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ทำพอดแคสต์, และผู้ตัดต่อวิดีโอที่ต้องการการตัดต่อเสียง/วิดีโอแบบข้อความ และการถอดเสียง
|รองรับหลายภาษา, โมเดล Chirp, การประมวลผลเสียงรบกวนพื้นหลัง, การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม
|จ่ายตามการใช้งาน; 60 นาทีแรกฟรี
|Otter. ai
|ทีมไฮบริด/ทำงานทางไกล, ที่ปรึกษา, และทีมที่มีการประชุมบ่อยที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และตัวแทน AI
|ตัวแทน AI, การผสานกับ Google Calendar, สรุปการประชุม, ช่องทางที่ไม่พร้อมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|คำอธิบาย
|ทีมมัลติมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ทำพอดแคสต์, และผู้ตัดต่อวิดีโอ ที่ต้องการการตัดต่อเสียง/วิดีโอแบบข้อความ และการถอดเสียง
|การลบคำเติม, การโคลนเสียงด้วย AI, การแก้ไขเสียง/วิดีโอผ่านบทถอดความ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
|ดีปแกรม
|การร่วมมือในทีม, การสนับสนุนหลายภาษา, การแก้ไขในเบราว์เซอร์, และการผสานระบบ
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, โมเดลที่ปรับแต่งได้, การแยกผู้พูด, การรวม API
|ใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อปี
|แอสเซมบลีไอไอ
|นักพัฒนา, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, และทีมที่ต้องการระบบแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูงพร้อมการวิเคราะห์อารมณ์และข้อมูลเชิงลึกจาก AI
|การสนับสนุนหลายภาษา, ตัวสรุปวิดีโอ, การบันทึกผู้พูด, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์ความรู้สึก
|ใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แพ็กเกจจ่ายตามการใช้งานเริ่มต้นที่ $0.15 ต่อชั่วโมง
|IBM Watson การแปลงเสียงเป็นข้อความ
|องค์กรและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด (เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน กฎหมาย) สำหรับการถอดเสียงที่ปลอดภัย ปรับแต่งได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนด
|โมเดลภาษา/เสียงที่กำหนดเอง, การปรับใช้ในสถานที่/บนคลาวด์, หลายสำเนียง, การแยกผู้พูด
|ใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $140/เดือน
|Sonix. ai
|ผู้ทำพอดแคสต์, นักข่าว, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว, ร่วมมือกัน, และใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
|การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การสนับสนุนหลายภาษา, การแก้ไขในเบราว์เซอร์, การผสานรวม
|ใช้แพลตฟอร์มฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.5/เดือนต่อที่นั่ง
|นักเขียนที่มีความสุข
|ผู้สร้างเนื้อหา, ครูผู้สอน, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการคำบรรยายหลายภาษาและการซิงค์คำบรรยายที่ง่าย
|การซิงค์คำบรรยาย, รองรับหลายภาษา, การตรวจจับผู้พูด, รูปแบบการส่งออก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที
|เทอร์โบ สไคร์บ
|สตาร์ทอัพ นักเรียน นักศึกษา และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริการถอดเสียงและสร้างคำบรรยายที่เรียบง่ายผ่านเว็บ
|โปรแกรมแก้ไขเอกสารทางการศึกษาผ่านเว็บ, ระบบจดจำเสียง, รองรับหลายภาษา
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Whisper AI?
พนักงานสูญเสียเวลากว่า258 ชั่วโมงต่อปีไปกับงานซ้ำซ้อนและการประชุมที่ไม่จำเป็น และเมื่อกิจกรรมการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นถึง 50% ตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นอีก
เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI สามารถช่วยลดเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ แทนที่จะต้องฟังการบันทึกเสียงยาวๆ ซ้ำไปซ้ำมา คุณสามารถอ่านผ่านเพื่อหาประเด็นสำคัญ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการต่อไปได้
หาก Whisper AI ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกที่เชื่อถือได้:
- ความง่ายในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่สะอาด ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- ความแม่นยำสูง: รองรับเสียงรบกวนพื้นหลัง, ผู้พูดหลายคน, และสำเนียง
- ป้ายกำกับผู้พูด: แท็กอัตโนมัติว่าใครพูดอะไร
- การรองรับภาษา: ครอบคลุมหลากหลายสำเนียงและทีมงานทั่วโลก
- สรุปโดย AI: ดึงประเด็นสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผล
- การแก้ไขในเบราว์เซอร์: ค้นหา, ไฮไลต์, และทำความสะอาดบันทึกการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว
- การร่วมมือ: ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเป็นทีม
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ Zoom, Notion, Google Drive และอื่นๆ
- ความปลอดภัย: รวมถึงการเข้ารหัสและการปฏิบัติตาม GDPR/HIPAA
📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Whisper AI
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Whisper AI ควรมีลักษณะอย่างไร มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยขจัดความซับซ้อนของ Whisper AI ด้วยฟีเจอร์ที่เรียบง่าย ทรงพลัง และครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึงการถอดเสียงด้วยเสียงพูด แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้
เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ดำเนินการประชุมโดยอัตโนมัติ และจัดระเบียบการสนทนา ไฮไลท์ และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ClickUp พูดเป็นข้อความ
⭐️ เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณด้วยพลัง AI 10 เท่า ด้วยฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความบนClickUp Brain MAX: ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ
- ใช้ พูดเป็นข้อความ เพื่อถาม, พูด, และทำงานโดยใช้เสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
- สร้างและมอบหมายงาน, @แท็กสมาชิกในทีมของคุณ, ส่งข้อความ, และอื่น ๆ โดยใช้เสียงของคุณและคำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่าย
- เลือกจาก 40 ภาษาที่แตกต่างกันเพื่อทำงานให้เสร็จด้วย AI
นอกจากนี้ ด้วย Brain MAX คุณสามารถ
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + อินเทอร์เน็ต
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร สำหรับการเขียน, การเขียนโค้ด, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ
อยากรู้ไหมว่า Talk to Text ทำงานอย่างไรในพื้นที่ทำงานของคุณ? ชมวิดีโอด้านล่าง:
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ตอนนี้ มาพูดถึงเครื่องมือสุดยอดสำหรับการถอดความการประชุมClickUp AI Notetaker กัน
คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณ และบันทึกเสียงและวิดีโอได้นานถึงหนึ่งชั่วโมง มันจะถอดเสียงการสนทนาพร้อมการระบุผู้พูดและเวลา ทำให้ได้บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้และพร้อมใช้งานทันที
มันไม่ได้หยุดแค่นั้น Notetaker ยังสร้างสรุปอัจฉริยะ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสกัดขั้นตอนถัดไป ซึ่งจะถูกแปลงเป็นรายการตรวจสอบและแม้กระทั่งงานเต็มรูปแบบผ่านClickUp Tasks
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถมอบหมายเจ้าของงาน กำหนดความสำคัญ ปรับแต่งคุณลักษณะ และแยกย่อยเป็นรายการตรวจสอบหรืองานย่อยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เนื้อหาทั้งหมดของคุณ—การบันทึก, บทถอดความ, สรุป, และงาน—จะถูกบันทึกไว้โดยตรงในเอกสารส่วนตัวของคุณในClickUp Docs ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายและทุกอย่างสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง
🎥 รับชม วิธีที่ AI Notetaker ของ ClickUp เปลี่ยนแปลงการประชุม:
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมแบบประจำเพื่อจัดโครงสร้างวาระการประชุม ติดตามประเด็นการหารือ และตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดส่งได้อีกด้วย
สำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะด้านการถอดเสียง ClickUpยังมีเทมเพลตขอบเขตงานถอดเสียงเสียงโดยเฉพาะอีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการไฟล์ ติดตามข้อมูลผู้พูด และสลับมุมมองระหว่างตาราง ปฏิทิน และแกนต์
ClickUp Brain
นอกจากการถอดความแล้ว คุณยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายด้วยClickUp Brain เครื่องมือ AI นี้สามารถสรุปเอกสารทั้งหมดหรือข้อความที่เลือกใน Docs และสร้างการอัปเดตความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ให้ภาพรวมทันทีของบันทึกการประชุมหรือข้อความที่ยาว
ด้วยวิธีนี้ Brain ช่วยให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันในสถานะของโครงการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ต้องการเตรียมการติดตามผลหรือปรับปรุงวาระการประชุมใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถจัดการได้เช่นกัน มันช่วยเขียนหรือขยายบันทึกของคุณ จัดระเบียบความคิดของคุณ และทำให้บันทึกการประชุมของคุณกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์และสามารถแชร์ได้ คุณยังสามารถขอให้ดึงส่วนเฉพาะจากประชุมหรือแนะนำการปรับปรุงวาระการประชุมของคุณได้อีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างผลงานเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบและรับผิดชอบต่อหน้าที่
การเชื่อมต่อ ClickUp
ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp มากกว่า 1,000รายการ รวมถึง Zoom, Microsoft Teams และ UpMeet เครื่องมือนี้จึงสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างลงตัว
ซิงค์แพลตฟอร์มการประชุมที่คุณต้องการ และระบบจะเริ่มถอดความแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลการประชุมผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น MeetGeek ซึ่งจะซิงค์การบันทึก ไฮไลท์ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงไปยัง ClickUp
โดยสรุป ClickUp นำทุกสิ่งที่ Whisper AI ทำและพัฒนาต่อยอด—โดยอัตโนมัติในส่วนที่ยุ่งยาก ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ มันคือการถอดความ การจัดการงาน และประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดรวมอยู่ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานประชุม, เพิ่มผู้รับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้า
- ใช้ทริกเกอร์การกระทำมากกว่า 50 รายการเพื่อทำให้งานประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
- วางแผนตารางการประชุมบนปฏิทิน AIของClickUp
- เชื่อมต่องานกับเอกสาร, แชท และไวท์บอร์ด เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์
- แก้ไข, เขียนใหม่, หรือขยายบันทึกการประชุมโดยใช้ ClickUp Brain ทำให้เอกสารมีความกระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางท่านอาจพบว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกสับสนเล็กน้อยในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
2. Google Cloud Speech-to-Text (เหมาะที่สุดสำหรับทีมทั่วโลกที่มีการประชุมบ่อย)
ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถปรับขนาดได้โดยไม่ต้องมีภาระทางเทคนิค? Google Cloud Speech-to-Text อาจเป็นตัวเลือกที่ดี ในขณะที่ Whisper AI เป็นที่นิยมเพราะเป็นโอเพ่นซอร์สและฟรี แต่ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเอง ใช้พลังประมวลผลในเครื่อง และต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนา แต่ไม่เหมาะหากคุณมีทีมที่ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับสูง
Google Speech-to-Text API รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม การแยกผู้พูด และมีความแม่นยำสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และการปรับปรุง AI ของ Google ที่รวมไว้แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Speech-to-Text
- เข้าถึงการรู้จำเสียงพูดในกว่า 125 ภาษาและรูปแบบต่างๆ
- ใช้โมเดล Chirp ขั้นสูงของ Google เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ถอดเสียงเสียงพูดแบบเรียลไทม์หรือเป็นชุด
- เปิดใช้งานการใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติเพื่อให้ถอดความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- จัดการกับเสียงรบกวนพื้นหลังด้วยความทนทานต่อเสียงรบกวนในตัว
- แยกช่องสัญญาณเสียงหลายช่องเพื่อการสนทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Cloud Speech-to-Text
- ทางเลือกของ Whisper AI นี้จำกัดการสตรีมมิ่งไว้ที่ห้านาทีต่อครั้ง โดยข้อความแต่ละข้อความมีขนาดไม่เกิน 25 KB
- รองรับเฉพาะรูปแบบเสียงบางประเภทเท่านั้น เช่น 16-bit PCM WAV
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google Cloud
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปย่อพารากราฟด้วย AI ชั้นนำ เพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: พระราชบัญญัติคนอเมริกันที่มีความพิการ (ADA) และคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) กำหนดให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกาต้องใส่คำบรรยายปิดเพื่อให้ผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงได้
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้บริการถอดเสียงด้วย AI สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย)
ต่างจาก Whisper AI ที่คุณสามารถถอดเสียงไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ Otter ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมแบบสดและทำงานร่วมกัน
มันผสานการทำงานโดยตรงกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams และเข้าร่วมการโทรโดยอัตโนมัติ, ซิงค์กับปฏิทินของคุณ, และแชร์บันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมทีม. สิ่งนี้ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมไฮบริด, ที่ปรึกษา, และใครก็ตามที่ต้องจัดการกับการประชุมต่อเนื่องที่การเข้าร่วมไม่ได้รับการรับประกันเสมอ.
คุณยังสามารถใช้ตัวแทน AI ที่ทำงานด้วยเสียงเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาที่ผ่านมาและรับสรุปการประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีช่องทางที่ผสมผสานกับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
Otter. ai ฟีเจอร์เด่น
- สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติ รวมถึงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อเพิ่มบันทึกการประชุมของ Otter ไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึง Otter.ai ผ่านเว็บ แอป Android, iOS และส่วนขยาย Chrome เพื่อความยืดหยุ่น
- ใช้ตัวแทนสี่คนสำหรับงานขาย การสรรหาบุคลากร การศึกษา และสื่อ
- ถอดเสียงไฟล์เสียงเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน เพื่อรองรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อมีเสียงที่ซับซ้อน, สำเนียงหนัก, หรือผู้พูดหลายคน
- แม้แต่แผนธุรกิจก็มีขีดจำกัดที่ 6,000 นาทีในการถอดเสียงต่อเดือน และ 4 ชั่วโมงต่อการสนทนา
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ตอนแรกฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงของการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึก
ตอนแรกฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงของการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึก
4. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการมัลติมีเดีย)
Whisper AI เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สหลักสำหรับการถอดเสียงแบบออฟไลน์และเข้ามาช่วยเมื่อคุณต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคและการแก้ไขด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เมื่อคุณต้องถอดเสียงไฟล์จำนวนมาก ในทางกลับกัน Descript ช่วยให้คุณแก้ไขเสียงและวิดีโอได้โดยตรงบนเว็บไซต์เพียงแค่แก้ไขข้อความถอดเสียง
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำความสะอาดทั้งบันทึกการสนทนาและเสียงหรือวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมหรือความรู้ด้านการตัดต่อทางเทคนิค
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการลบคำเติมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ซอฟต์แวร์ถอดเสียงนี้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับผู้สร้างและทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขเสียงและวิดีโอได้ง่าย ๆ เพียงแค่แก้ไขข้อความถอดเสียง
- ใช้การโคลนเสียงด้วย AI ด้วย Overdub และปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วย Studio Sound
- ลบคำเติมโดยอัตโนมัติ
- แก้ไขหลายแทร็กเสียงและวิดีโอพร้อมกัน
- บันทึกหน้าจอและเว็บแคมได้โดยตรงภายในแอป
- ซิงค์บันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติกับไทม์ไลน์วิดีโอ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- เครื่องมือถอดเสียงนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- คุณอาจพบกับความล่าช้าขณะถอดเสียงไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 ดาว (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 ดาว (170+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? นักพัฒนาหนึ่งคนจากสามคนรายงานว่าพบภาพหลอนในเกือบทุกบทถอดความจาก 26,000 บทที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้ Whisper AI
5. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอที่มีสำเนียงหนา)
Deepgram ผสานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูงเข้ากับกระบวนการที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเสียงเฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณ ต่างจาก Whisper AI ที่มักต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองและประสบปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงเฉพาะทาง ซอฟต์แวร์นี้ให้การถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
มันมีคุณสมบัติในตัวเช่น การแยกเสียงผู้พูด, การประมวลผลแบบเรียลไทม์, และการจัดรูปแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
Deepgram นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้และ latency ที่ต่ำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ปริมาณสูง ทำให้โดดเด่นสำหรับองค์กรธุรกิจ ในขณะที่ Whisper AI เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่ต้องการทดลองใช้การถอดเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- รองรับโมเดลที่ปรับแต่งได้สำหรับเสียงเฉพาะอุตสาหกรรม
- ประมวลผลเสียงที่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจากหลายแหล่งได้อย่างแม่นยำ
- ผสานการทำงานผ่าน API กับหลายแพลตฟอร์มและกระบวนการทำงาน
- เข้าถึงข้อมูลเสียงเพื่อสร้างสรุปจากการประชุมและการโทร
- สร้างคีย์ API สำหรับการใช้งานภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Deepgram
- คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานพร้อมกันแบบจำกัดในบางรุ่น
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น Aura-2 ไม่สามารถใช้ได้กับ API สำหรับการสตรีม
ราคาของ Deepgram
- จ่ายตามการใช้งาน: รับเครดิตฟรีสูงสุด $200 และจ่ายเมื่อคุณใช้งาน
- การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
6. AssemblyAI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกในถอดความ)
หากการปรับใช้หลายขั้นตอนของ Whisper AI มีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กของคุณ AssemblyAI เป็นทางเลือกที่มั่นคงพร้อม API แปลงเสียงเป็นข้อความที่ยอดเยี่ยม
ต่างจากโมเดลโอเพนซอร์สของ Whisper AI, AssemblyAI นำเสนอแพลตฟอร์มที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบบนคลาวด์ ซึ่งให้บริการการถอดเสียงและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับหัวข้อ และการสรุปเนื้อหา
คุณสามารถปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง, เข้าถึงความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กร, และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจดจำเสียงขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI
- รองรับมากกว่า 99 ภาษาด้วยการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ
- ระบุและติดป้ายชื่อผู้พูดแต่ละคนด้วยการจัดกลุ่มตามผู้พูด
- ให้บริการการถอดเสียงแบบสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์พร้อมความหน่วงต่ำ
- เข้าถึงเครื่องมืออัจฉริยะ เช่นตัวสรุปวิดีโอด้วย AI, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- อนุญาตให้ปรับแต่งคำศัพท์ได้เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียง
ข้อจำกัดของ AssemblyAI
- การถอดเสียงแบบสตรีมมิ่งมีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสูงสุด 100 เซสชันพร้อมกัน
- คุณมีขีดจำกัดอัตราที่ 30 คำขอ LeMUR ต่อนาทีสำหรับแผนชำระเงิน
ราคาของ AssemblyAI
- ฟรี: เครดิตมูลค่าสูงสุด $50
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 15/ชั่วโมง
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI
- G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
👀 คุณรู้หรือไม่? 56% ของผู้บริหารไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าบริษัทของตนมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการใช้ AI หรือไม่
7. IBM Watson Speech to Text (เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด)
คุณเบื่อกับเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วไปที่สะดุดกับศัพท์เฉพาะทางหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่? IBM Watson Speech to Text ถูกสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งความแม่นยำ ความปลอดภัยของข้อมูล และประสิทธิภาพเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ไม่ว่าคุณจะกำลังถอดเสียงคำบอกทางการแพทย์ การสนทนาทางการเงิน หรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย เครื่องมือของ IBM นี้สามารถปรับให้เข้ากับคำศัพท์เฉพาะทาง สนับสนุนการจัดรูปแบบอัจฉริยะ และขยายตามความต้องการขององค์กรได้
ต่างจาก Whisper AI, IBM Watson รองรับการปรับแต่งโดเมน, ให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม, และให้ความยืดหยุ่นในการPLOYMENT, ไม่ว่าจะบนคลาวด์หรือในสถานที่. หากโครงการของคุณต้องการมากกว่าการถอดเสียงทั่วไป, Watson มอบความลึกและความควบคุมที่คุณไม่ได้รับจาก Whisper.
คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Speech to Text
- รับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมด้วยโมเดลภาษาและเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เข้าถึงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่มเพื่อความยืดหยุ่น
- รับการแยกแยะผู้พูดเพื่อระบุและติดป้ายกำกับผู้พูดที่แตกต่างกัน
- เปิดใช้งานการสตรีมแบบความหน่วงต่ำด้วยความแม่นยำสูง
- ให้บริการติดตั้งระบบในสถานที่หรือบนคลาวด์เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ IBM Watson Speech to Text
- เครื่องมือนี้ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและการฝึกอบรมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในโดเมนเฉพาะทาง
- อาจมีราคาแพงกว่าทางเลือกโอเพนซอร์สอื่น ๆ
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ IBM Watson
- แผน Lite: ฟรี 500 นาทีต่อเดือน
- แผนพลัส: เริ่มต้นที่ 140 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- แผนการใช้งานได้ทุกที่: ราคาตามตกลง
IBM Watson Speech to Text คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง IBM Watson Speech to Text อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
IBM Watson speech to text เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่แปลงเสียงพูดของมนุษย์เป็นข้อความ IBM Watson ไม่เพียงแต่รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรองรับภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานก็ง่ายมาก เพียงบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน จากนั้น IBM Watson จะจดจำเสียงและใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ เราสามารถผสานบริการ Watson speech to text เข้ากับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Mobile SDK และ Rest apis
IBM Watson speech to text เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่แปลงเสียงพูดของมนุษย์เป็นข้อความ IBM Watson ไม่เพียงแต่รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรองรับภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานนั้นง่ายมาก เพียงบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน จากนั้น IBM Watson จะจดจำเสียงและใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ เราสามารถผสานบริการ Watson speech to text เข้ากับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Mobile SDK และ Rest apis
8. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ นักข่าว และนักวิจัย)
Sonix.ai นำเสนอแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ใช้งานได้ง่ายผ่านเว็บ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอและรับถอดความคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ
ในขณะที่ Whisper AI เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเครื่องมือถอดเสียงแบบโอเพนซอร์ส Sonix ถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ความเร็ว ความแม่นยำ และคุณสมบัติการแก้ไขและการทำงานร่วมกันในตัวที่ทรงพลัง ทำให้มันเป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ได้รับความนิยมและเป็นทางเลือกแทน Whisper
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติในกว่า 40 ภาษา
- แก้ไขบันทึกการประชุมได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- จดบันทึกจากวิดีโอและระบุผู้พูดเพื่อแยกแยะระหว่างเสียงที่แตกต่างกัน
- ค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องหมายเวลาและคำสำคัญ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Google Drive และ Dropbox
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Sonix. ai
- คุณไม่สามารถใช้ Sonix แบบออฟไลน์ได้ เนื่องจากต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการประมวลผลทั้งหมด
- ตัวเลือกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีจำกัด
ราคาของ Sonix. ai
- มาตรฐาน: ใช้แพลตฟอร์มฟรี + $10 ต่อชั่วโมงสำหรับการแปลและการถอดเสียงตามลำดับ
- พรีเมียม: $16. 5/เดือน ต่อที่นั่ง + $5 ต่อชั่วโมง สำหรับการแปลและการถอดเสียง ตามลำดับ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Sonix. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 ดาว (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ ระบบจะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาในการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอจำนวนมากของฉันได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์โดยตรงจากแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้อีกด้วย
เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ ระบบจะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์โดยตรงจากแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้อีกด้วย
9. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายหลายภาษาสำหรับวิดีโอโซเชียลมีเดีย)
Happy Scribe เป็นทางเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับ Whisper ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, ครูผู้สอน, และทีมทั่วโลก. มันให้บริการการแปลคำพูดในมากกว่า 120 ภาษา และไม่เหมือนกับ Whisper AI, มันมีอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน, การตรวจจับผู้พูด, และการซิงค์คำบรรยายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้โค้ด.
โดยสรุป หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการถอดเสียงแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีที่มีความแม่นยำ Happy Scribe คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติในกว่า 120 ภาษา
- ใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมและเข้าถึงการรู้จำเสียงเพื่อตรวจจับและติดป้ายชื่อผู้พูดหลายคนโดยอัตโนมัติ
- สร้างและซิงค์คำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับวิดีโอ
- เลือกการถอดความระหว่างที่สร้างโดย AI และที่สร้างโดยมนุษย์ตามความต้องการของคุณ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น YouTube, Zoom และ Dropbox
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง Word, PDF, SRT และ VTT
ข้อจำกัดของ Happy Scribe
- คุณอาจพบความแม่นยำที่ลดลงเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีสำเนียงที่แรง
- มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการผสานรวมกับนักพัฒนาอย่างหนัก
ราคาของ Happy Scribe
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที
- ไลท์: 9 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: ตอนหนึ่งของรายการThe French Chef with Julia Childที่ออกอากาศโดย PBS เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีการบรรยายใต้ภาพเป็นครั้งแรก
10. TurboScribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการสร้างคำบรรยายสำหรับการประชุมในชีวิตประจำวัน)
Whisper AI มีการประมวลผลในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สร้างขนาดเล็ก นักเรียน และสตาร์ทอัพ TurboScribe เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับธุรกิจในการใช้สรุปบันทึกด้วย AI ผู้สร้างในการสร้างคำบรรยาย และนักเรียนในการถอดเสียงการบรรยาย
เครื่องมือนี้ให้บริการการถอดเสียงแบบคลาวด์พร้อมคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง การจดจำผู้พูด และการรองรับหลายภาษา ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่เรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ TurboScribe
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำจากปัญญาประดิษฐ์
- รองรับหลายภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการถอดเสียงทั่วโลก
- ระบุและติดป้ายชื่อผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ
- แก้ไขบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมแก้ไขบนเว็บที่ใช้งานง่าย
- สร้างเวลาประทับสำหรับง่ายต่อการนำทางภายในเอกสารบันทึกเสียง
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น TXT, PDF และ DOCX
ข้อจำกัดของ TurboScribe
- ขาดการปรับแต่งขั้นสูงของโมเดล AI
- API สำหรับนักพัฒนาและระบบเชื่อมต่อมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักพัฒนาควรพิจารณาตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม
ราคาของ Turbo Scribe
- ฟรี ทรานสคริปต์สูงสุด 3 ฉบับต่อวัน
- TurboScribe Unlimited: $20/เดือน
คะแนนและรีวิว Turbo Scribe
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
หยุดเสียเวลาไปกับเครื่องมือถอดเสียงที่ซับซ้อน ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
เครื่องมือบางชนิดให้การถอดความที่แม่นยำแต่ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เครื่องมืออื่น ๆ ให้สรุปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถทำได้ดีเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำข้อมูลเชิงลึกไปปฏิบัติ แม้ว่า Whisper AI จะทรงพลัง แต่มันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทีมที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการรวมเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพียงเลือก ClickUp ที่นี่คุณสามารถบันทึกการประชุม แปลงเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติ สร้างสรุปโดยใช้ AI และเปลี่ยนการสนทนาเป็นงานได้ทันที ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วย ClickUp Brain Max คุณจะได้รับมากกว่าการถอดความธรรมดา คุณจะได้ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จับประเด็นที่ต้องดำเนินการ ตอบคำถามติดตามผล และช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp AI Notetaker คุณจะไม่มีวันพลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป ทุกการโทรและทุกการสนทนาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานทันที
ลงทะเบียนกับ ClickUpและยกระดับงานถอดความ บันทึก และการทำงานเป็นทีมของคุณไปอีกขั้น!