10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Whisper AI สำหรับการถอดเสียงในปี 2025

27 กรกฎาคม 2568

ดังนั้น คุณได้ลองใช้ Whisper AI แล้วคิดว่า "เฮ้ย ไม่เลวเลย!" — จนกระทั่งมันเริ่มทำชื่อผิดหรือเปลี่ยนเสียงที่ชัดเจนของคุณให้กลายเป็นบทกวีตีความ และจากนั้นคุณก็ตระหนักว่ามันขาดคุณสมบัติแบบเรียลไทม์

เราเข้าใจแล้ว Whisper นั้นดี; โมเดลโอเพนซอร์สของมันได้รับความนิยมในด้านความแม่นยำในการแปลหลายภาษา แต่หากคุณให้ความสำคัญกับความเร็ว ความเรียบง่าย และการทำงานร่วมกันเป็นทีม มันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร

หากคุณเคยคิดว่า "มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม?" คุณมาถูกที่แล้ว มีปลาอีกมากมายในทะเลของการถอดเสียง (จริงๆ แล้วมีเครื่องมือที่สามารถทำงานต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ แต่เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง🧐 )

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา นักข่าว หรือผู้สร้างเนื้อหา คุณสมควรได้รับตัวเลือกการจดจำเสียงที่ดีกว่า

ในบทสรุปนี้ เราจะเน้นทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Whisper AI ที่ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมในการแปลงเสียงเป็นข้อความ แต่ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางเลือกของ Whisper AI ในภาพรวม

นี่คือตัวอย่างการใช้งานและโครงสร้างราคาสำหรับแต่ละทางเลือกของ Whisper:

เครื่องมือ เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น ราคา*
คลิกอัพบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ และทุกขนาดของทีมที่ต้องการการถอดเสียงแบบร่วมมือ การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานClickUp Talk to Text ในเอกสาร ClickUp Brain MAX แบบร่วมมือ, แชทในตัว, การจัดการงาน, การตรวจทานด้วย AI และการถอดเสียงการประชุมฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Google Cloud Speech-to-Textทีมมัลติมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ทำพอดแคสต์, และผู้ตัดต่อวิดีโอที่ต้องการการตัดต่อเสียง/วิดีโอแบบข้อความ และการถอดเสียงรองรับหลายภาษา, โมเดล Chirp, การประมวลผลเสียงรบกวนพื้นหลัง, การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่มจ่ายตามการใช้งาน; 60 นาทีแรกฟรี
Otter. aiทีมไฮบริด/ทำงานทางไกล, ที่ปรึกษา, และทีมที่มีการประชุมบ่อยที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และตัวแทน AIตัวแทน AI, การผสานกับ Google Calendar, สรุปการประชุม, ช่องทางที่ไม่พร้อมกันมีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คำอธิบายทีมมัลติมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ทำพอดแคสต์, และผู้ตัดต่อวิดีโอ ที่ต้องการการตัดต่อเสียง/วิดีโอแบบข้อความ และการถอดเสียงการลบคำเติม, การโคลนเสียงด้วย AI, การแก้ไขเสียง/วิดีโอผ่านบทถอดความแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
ดีปแกรมการร่วมมือในทีม, การสนับสนุนหลายภาษา, การแก้ไขในเบราว์เซอร์, และการผสานระบบการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, โมเดลที่ปรับแต่งได้, การแยกผู้พูด, การรวม APIใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อปี
แอสเซมบลีไอไอนักพัฒนา, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, และทีมที่ต้องการระบบแปลงเสียงเป็นข้อความขั้นสูงพร้อมการวิเคราะห์อารมณ์และข้อมูลเชิงลึกจาก AIการสนับสนุนหลายภาษา, ตัวสรุปวิดีโอ, การบันทึกผู้พูด, คำศัพท์ที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์ความรู้สึกใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แพ็กเกจจ่ายตามการใช้งานเริ่มต้นที่ $0.15 ต่อชั่วโมง
IBM Watson การแปลงเสียงเป็นข้อความองค์กรและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด (เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน กฎหมาย) สำหรับการถอดเสียงที่ปลอดภัย ปรับแต่งได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดโมเดลภาษา/เสียงที่กำหนดเอง, การปรับใช้ในสถานที่/บนคลาวด์, หลายสำเนียง, การแยกผู้พูดใช้เครดิตได้ฟรีตามวงเงินจำกัด; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $140/เดือน
Sonix. aiผู้ทำพอดแคสต์, นักข่าว, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว, ร่วมมือกัน, และใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การสนับสนุนหลายภาษา, การแก้ไขในเบราว์เซอร์, การผสานรวมใช้แพลตฟอร์มฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.5/เดือนต่อที่นั่ง
นักเขียนที่มีความสุขผู้สร้างเนื้อหา, ครูผู้สอน, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการคำบรรยายหลายภาษาและการซิงค์คำบรรยายที่ง่ายการซิงค์คำบรรยาย, รองรับหลายภาษา, การตรวจจับผู้พูด, รูปแบบการส่งออกแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที
เทอร์โบ สไคร์บสตาร์ทอัพ นักเรียน นักศึกษา และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริการถอดเสียงและสร้างคำบรรยายที่เรียบง่ายผ่านเว็บโปรแกรมแก้ไขเอกสารทางการศึกษาผ่านเว็บ, ระบบจดจำเสียง, รองรับหลายภาษาแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Whisper AI?

พนักงานสูญเสียเวลากว่า258 ชั่วโมงต่อปีไปกับงานซ้ำซ้อนและการประชุมที่ไม่จำเป็น และเมื่อกิจกรรมการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นถึง 50% ตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นอีก

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI สามารถช่วยลดเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ แทนที่จะต้องฟังการบันทึกเสียงยาวๆ ซ้ำไปซ้ำมา คุณสามารถอ่านผ่านเพื่อหาประเด็นสำคัญ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการต่อไปได้

หาก Whisper AI ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกที่เชื่อถือได้:

  • ความง่ายในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่สะอาด ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
  • ความแม่นยำสูง: รองรับเสียงรบกวนพื้นหลัง, ผู้พูดหลายคน, และสำเนียง
  • ป้ายกำกับผู้พูด: แท็กอัตโนมัติว่าใครพูดอะไร
  • การรองรับภาษา: ครอบคลุมหลากหลายสำเนียงและทีมงานทั่วโลก
  • สรุปโดย AI: ดึงประเด็นสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผล
  • การแก้ไขในเบราว์เซอร์: ค้นหา, ไฮไลต์, และทำความสะอาดบันทึกการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว
  • การร่วมมือ: ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเป็นทีม
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ Zoom, Notion, Google Drive และอื่นๆ
  • ความปลอดภัย: รวมถึงการเข้ารหัสและการปฏิบัติตาม GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน

เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Whisper AI

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Whisper AI ควรมีลักษณะอย่างไร มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว)

จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX
ถอดความการประชุม, สรุปการอภิปราย, และจัดการการประชุมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยขจัดความซับซ้อนของ Whisper AI ด้วยฟีเจอร์ที่เรียบง่าย ทรงพลัง และครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึงการถอดเสียงด้วยเสียงพูด แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้

เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ดำเนินการประชุมโดยอัตโนมัติ และจัดระเบียบการสนทนา ไฮไลท์ และรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ClickUp พูดเป็นข้อความ

⭐️ เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณด้วยพลัง AI 10 เท่า ด้วยฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความบนClickUp Brain MAX: ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ

  • ใช้ พูดเป็นข้อความ เพื่อถาม, พูด, และทำงานโดยใช้เสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
  • สร้างและมอบหมายงาน, @แท็กสมาชิกในทีมของคุณ, ส่งข้อความ, และอื่น ๆ โดยใช้เสียงของคุณและคำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่าย
  • เลือกจาก 40 ภาษาที่แตกต่างกันเพื่อทำงานให้เสร็จด้วย AI

นอกจากนี้ ด้วย Brain MAX คุณสามารถ

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + อินเทอร์เน็ต
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร สำหรับการเขียน, การเขียนโค้ด, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ

อยากรู้ไหมว่า Talk to Text ทำงานอย่างไรในพื้นที่ทำงานของคุณ? ชมวิดีโอด้านล่าง:

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ตอนนี้ มาพูดถึงเครื่องมือสุดยอดสำหรับการถอดความการประชุมClickUp AI Notetaker กัน

คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณ และบันทึกเสียงและวิดีโอได้นานถึงหนึ่งชั่วโมง มันจะถอดเสียงการสนทนาพร้อมการระบุผู้พูดและเวลา ทำให้ได้บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้และพร้อมใช้งานทันที

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

มันไม่ได้หยุดแค่นั้น Notetaker ยังสร้างสรุปอัจฉริยะ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสกัดขั้นตอนถัดไป ซึ่งจะถูกแปลงเป็นรายการตรวจสอบและแม้กระทั่งงานเต็มรูปแบบผ่านClickUp Tasks

ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถมอบหมายเจ้าของงาน กำหนดความสำคัญ ปรับแต่งคุณลักษณะ และแยกย่อยเป็นรายการตรวจสอบหรืองานย่อยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

งานใน ClickUp
เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้

เนื้อหาทั้งหมดของคุณ—การบันทึก, บทถอดความ, สรุป, และงาน—จะถูกบันทึกไว้โดยตรงในเอกสารส่วนตัวของคุณในClickUp Docs ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายและทุกอย่างสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง

🎥 รับชม วิธีที่ AI Notetaker ของ ClickUp เปลี่ยนแปลงการประชุม:

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมแบบประจำเพื่อจัดโครงสร้างวาระการประชุม ติดตามประเด็นการหารือ และตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดส่งได้อีกด้วย

สำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะด้านการถอดเสียง ClickUpยังมีเทมเพลตขอบเขตงานถอดเสียงเสียงโดยเฉพาะอีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการไฟล์ ติดตามข้อมูลผู้พูด และสลับมุมมองระหว่างตาราง ปฏิทิน และแกนต์

ClickUp Brain

นอกจากการถอดความแล้ว คุณยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายด้วยClickUp Brain เครื่องมือ AI นี้สามารถสรุปเอกสารทั้งหมดหรือข้อความที่เลือกใน Docs และสร้างการอัปเดตความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ให้ภาพรวมทันทีของบันทึกการประชุมหรือข้อความที่ยาว

ด้วยวิธีนี้ Brain ช่วยให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันในสถานะของโครงการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

ClickUp Brain
สรุปการประชุม, รวบรวมข้อมูลเชิงลึก, และเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานด้วย ClickUp Brain

ต้องการเตรียมการติดตามผลหรือปรับปรุงวาระการประชุมใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถจัดการได้เช่นกัน มันช่วยเขียนหรือขยายบันทึกของคุณ จัดระเบียบความคิดของคุณ และทำให้บันทึกการประชุมของคุณกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์และสามารถแชร์ได้ คุณยังสามารถขอให้ดึงส่วนเฉพาะจากประชุมหรือแนะนำการปรับปรุงวาระการประชุมของคุณได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างผลงานเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบและรับผิดชอบต่อหน้าที่

การเชื่อมต่อ ClickUp

ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp มากกว่า 1,000รายการ รวมถึง Zoom, Microsoft Teams และ UpMeet เครื่องมือนี้จึงสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างลงตัว

การเชื่อมต่อ ClickUp
ซิงค์เครื่องมือประชุมของคุณด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp สำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในที่เดียว

ซิงค์แพลตฟอร์มการประชุมที่คุณต้องการ และระบบจะเริ่มถอดความแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลการประชุมผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น MeetGeek ซึ่งจะซิงค์การบันทึก ไฮไลท์ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงไปยัง ClickUp

โดยสรุป ClickUp นำทุกสิ่งที่ Whisper AI ทำและพัฒนาต่อยอด—โดยอัตโนมัติในส่วนที่ยุ่งยาก ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ มันคือการถอดความ การจัดการงาน และประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดรวมอยู่ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการงานประชุม, เพิ่มผู้รับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้า
  • ใช้ทริกเกอร์การกระทำมากกว่า 50 รายการเพื่อทำให้งานประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
  • วางแผนตารางการประชุมบนปฏิทิน AIของClickUp
  • เชื่อมต่องานกับเอกสาร, แชท และไวท์บอร์ด เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์
  • แก้ไข, เขียนใหม่, หรือขยายบันทึกการประชุมโดยใช้ ClickUp Brain ทำให้เอกสารมีความกระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางท่านอาจพบว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกสับสนเล็กน้อยในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:

เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน

เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน

2. Google Cloud Speech-to-Text (เหมาะที่สุดสำหรับทีมทั่วโลกที่มีการประชุมบ่อย)

Google Cloud Speech-to-Text
ผ่านทางGoogle Cloud Speech-to-Text

ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถปรับขนาดได้โดยไม่ต้องมีภาระทางเทคนิค? Google Cloud Speech-to-Text อาจเป็นตัวเลือกที่ดี ในขณะที่ Whisper AI เป็นที่นิยมเพราะเป็นโอเพ่นซอร์สและฟรี แต่ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเอง ใช้พลังประมวลผลในเครื่อง และต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนา แต่ไม่เหมาะหากคุณมีทีมที่ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับสูง

Google Speech-to-Text API รองรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่ม การแยกผู้พูด และมีความแม่นยำสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และการปรับปรุง AI ของ Google ที่รวมไว้แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Speech-to-Text

  • เข้าถึงการรู้จำเสียงพูดในกว่า 125 ภาษาและรูปแบบต่างๆ
  • ใช้โมเดล Chirp ขั้นสูงของ Google เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • ถอดเสียงเสียงพูดแบบเรียลไทม์หรือเป็นชุด
  • เปิดใช้งานการใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติเพื่อให้ถอดความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • จัดการกับเสียงรบกวนพื้นหลังด้วยความทนทานต่อเสียงรบกวนในตัว
  • แยกช่องสัญญาณเสียงหลายช่องเพื่อการสนทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Google Cloud Speech-to-Text

  • ทางเลือกของ Whisper AI นี้จำกัดการสตรีมมิ่งไว้ที่ห้านาทีต่อครั้ง โดยข้อความแต่ละข้อความมีขนาดไม่เกิน 25 KB
  • รองรับเฉพาะรูปแบบเสียงบางประเภทเท่านั้น เช่น 16-bit PCM WAV

ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google Cloud

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Cloud Speech-to-Text

  • G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🧠 เกร็ดความรู้: พระราชบัญญัติคนอเมริกันที่มีความพิการ (ADA) และคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) กำหนดให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกาต้องใส่คำบรรยายปิดเพื่อให้ผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงได้

3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้บริการถอดเสียงด้วย AI สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย)

Otter AI
ผ่านทางOtter AI

ต่างจาก Whisper AI ที่คุณสามารถถอดเสียงไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ Otter ถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมแบบสดและทำงานร่วมกัน

มันผสานการทำงานโดยตรงกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams และเข้าร่วมการโทรโดยอัตโนมัติ, ซิงค์กับปฏิทินของคุณ, และแชร์บันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมทีม. สิ่งนี้ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมไฮบริด, ที่ปรึกษา, และใครก็ตามที่ต้องจัดการกับการประชุมต่อเนื่องที่การเข้าร่วมไม่ได้รับการรับประกันเสมอ.

คุณยังสามารถใช้ตัวแทน AI ที่ทำงานด้วยเสียงเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาที่ผ่านมาและรับสรุปการประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีช่องทางที่ผสมผสานกับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

Otter. ai ฟีเจอร์เด่น

  • สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติ รวมถึงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อเพิ่มบันทึกการประชุมของ Otter ไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • เข้าถึง Otter.ai ผ่านเว็บ แอป Android, iOS และส่วนขยาย Chrome เพื่อความยืดหยุ่น
  • ใช้ตัวแทนสี่คนสำหรับงานขาย การสรรหาบุคลากร การศึกษา และสื่อ
  • ถอดเสียงไฟล์เสียงเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน เพื่อรองรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อมีเสียงที่ซับซ้อน, สำเนียงหนัก, หรือผู้พูดหลายคน
  • แม้แต่แผนธุรกิจก็มีขีดจำกัดที่ 6,000 นาทีในการถอดเสียงต่อเดือน และ 4 ชั่วโมงต่อการสนทนา

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ตอนแรกฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงของการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึก

ตอนแรกฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงของการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านทางเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาระงานของฉันที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึก

4. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการมัลติมีเดีย)

คำอธิบาย
ผ่านทาง Descript

Whisper AI เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สหลักสำหรับการถอดเสียงแบบออฟไลน์และเข้ามาช่วยเมื่อคุณต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคและการแก้ไขด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เมื่อคุณต้องถอดเสียงไฟล์จำนวนมาก ในทางกลับกัน Descript ช่วยให้คุณแก้ไขเสียงและวิดีโอได้โดยตรงบนเว็บไซต์เพียงแค่แก้ไขข้อความถอดเสียง

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำความสะอาดทั้งบันทึกการสนทนาและเสียงหรือวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมหรือความรู้ด้านการตัดต่อทางเทคนิค

นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการลบคำเติมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ซอฟต์แวร์ถอดเสียงนี้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับผู้สร้างและทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขเสียงและวิดีโอได้ง่าย ๆ เพียงแค่แก้ไขข้อความถอดเสียง
  • ใช้การโคลนเสียงด้วย AI ด้วย Overdub และปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วย Studio Sound
  • ลบคำเติมโดยอัตโนมัติ
  • แก้ไขหลายแทร็กเสียงและวิดีโอพร้อมกัน
  • บันทึกหน้าจอและเว็บแคมได้โดยตรงภายในแอป
  • ซิงค์บันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติกับไทม์ไลน์วิดีโอ

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • เครื่องมือถอดเสียงนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • คุณอาจพบกับความล่าช้าขณะถอดเสียงไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 ดาว (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (170+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? นักพัฒนาหนึ่งคนจากสามคนรายงานว่าพบภาพหลอนในเกือบทุกบทถอดความจาก 26,000 บทที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้ Whisper AI

5. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอที่มีสำเนียงหนา)

Deepgram: ทางเลือกสำหรับ whisper ai
ผ่านทางDeepgram

Deepgram ผสานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูงเข้ากับกระบวนการที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเสียงเฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณ ต่างจาก Whisper AI ที่มักต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองและประสบปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงเฉพาะทาง ซอฟต์แวร์นี้ให้การถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำสูง

มันมีคุณสมบัติในตัวเช่น การแยกเสียงผู้พูด, การประมวลผลแบบเรียลไทม์, และการจัดรูปแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด

Deepgram นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้และ latency ที่ต่ำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้ปริมาณสูง ทำให้โดดเด่นสำหรับองค์กรธุรกิจ ในขณะที่ Whisper AI เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่ต้องการทดลองใช้การถอดเสียง

คุณสมบัติเด่นของ Deepgram

  • รองรับโมเดลที่ปรับแต่งได้สำหรับเสียงเฉพาะอุตสาหกรรม
  • ประมวลผลเสียงที่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจากหลายแหล่งได้อย่างแม่นยำ
  • ผสานการทำงานผ่าน API กับหลายแพลตฟอร์มและกระบวนการทำงาน
  • เข้าถึงข้อมูลเสียงเพื่อสร้างสรุปจากการประชุมและการโทร
  • สร้างคีย์ API สำหรับการใช้งานภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ Deepgram

  • คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานพร้อมกันแบบจำกัดในบางรุ่น
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น Aura-2 ไม่สามารถใช้ได้กับ API สำหรับการสตรีม

ราคาของ Deepgram

  • จ่ายตามการใช้งาน: รับเครดิตฟรีสูงสุด $200 และจ่ายเมื่อคุณใช้งาน
  • การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Deepgram

  • G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. AssemblyAI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกในถอดความ)

AssemblyAI: ทางเลือกของ whisper ai
ผ่านทางAssemblyAI

หากการปรับใช้หลายขั้นตอนของ Whisper AI มีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กของคุณ AssemblyAI เป็นทางเลือกที่มั่นคงพร้อม API แปลงเสียงเป็นข้อความที่ยอดเยี่ยม

ต่างจากโมเดลโอเพนซอร์สของ Whisper AI, AssemblyAI นำเสนอแพลตฟอร์มที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบบนคลาวด์ ซึ่งให้บริการการถอดเสียงและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับหัวข้อ และการสรุปเนื้อหา

คุณสามารถปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง, เข้าถึงความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กร, และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจดจำเสียงขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI

  • รองรับมากกว่า 99 ภาษาด้วยการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ
  • ระบุและติดป้ายชื่อผู้พูดแต่ละคนด้วยการจัดกลุ่มตามผู้พูด
  • ให้บริการการถอดเสียงแบบสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์พร้อมความหน่วงต่ำ
  • เข้าถึงเครื่องมืออัจฉริยะ เช่นตัวสรุปวิดีโอด้วย AI, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การตรวจจับหัวข้อ และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • อนุญาตให้ปรับแต่งคำศัพท์ได้เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียง

ข้อจำกัดของ AssemblyAI

  • การถอดเสียงแบบสตรีมมิ่งมีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสูงสุด 100 เซสชันพร้อมกัน
  • คุณมีขีดจำกัดอัตราที่ 30 คำขอ LeMUR ต่อนาทีสำหรับแผนชำระเงิน

ราคาของ AssemblyAI

  • ฟรี: เครดิตมูลค่าสูงสุด $50
  • จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 15/ชั่วโมง
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI

  • G2: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

👀 คุณรู้หรือไม่? 56% ของผู้บริหารไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าบริษัทของตนมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการใช้ AI หรือไม่

7. IBM Watson Speech to Text (เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด)

IBM Watson Speech to Text: ทางเลือกสำหรับ whisper ai
ผ่าน IBM Watson Speech to Text

คุณเบื่อกับเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วไปที่สะดุดกับศัพท์เฉพาะทางหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่? IBM Watson Speech to Text ถูกสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งความแม่นยำ ความปลอดภัยของข้อมูล และประสิทธิภาพเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ไม่ว่าคุณจะกำลังถอดเสียงคำบอกทางการแพทย์ การสนทนาทางการเงิน หรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย เครื่องมือของ IBM นี้สามารถปรับให้เข้ากับคำศัพท์เฉพาะทาง สนับสนุนการจัดรูปแบบอัจฉริยะ และขยายตามความต้องการขององค์กรได้

ต่างจาก Whisper AI, IBM Watson รองรับการปรับแต่งโดเมน, ให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม, และให้ความยืดหยุ่นในการPLOYMENT, ไม่ว่าจะบนคลาวด์หรือในสถานที่. หากโครงการของคุณต้องการมากกว่าการถอดเสียงทั่วไป, Watson มอบความลึกและความควบคุมที่คุณไม่ได้รับจาก Whisper.

คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Speech to Text

  • รับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมด้วยโมเดลภาษาและเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • เข้าถึงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และแบบกลุ่มเพื่อความยืดหยุ่น
  • รับการแยกแยะผู้พูดเพื่อระบุและติดป้ายกำกับผู้พูดที่แตกต่างกัน
  • เปิดใช้งานการสตรีมแบบความหน่วงต่ำด้วยความแม่นยำสูง
  • ให้บริการติดตั้งระบบในสถานที่หรือบนคลาวด์เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ IBM Watson Speech to Text

  • เครื่องมือนี้ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและการฝึกอบรมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในโดเมนเฉพาะทาง
  • อาจมีราคาแพงกว่าทางเลือกโอเพนซอร์สอื่น ๆ

ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ IBM Watson

  • แผน Lite: ฟรี 500 นาทีต่อเดือน
  • แผนพลัส: เริ่มต้นที่ 140 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • แผนการใช้งานได้ทุกที่: ราคาตามตกลง

IBM Watson Speech to Text คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

ผู้ใช้จริงพูดถึง IBM Watson Speech to Text อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

IBM Watson speech to text เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่แปลงเสียงพูดของมนุษย์เป็นข้อความ IBM Watson ไม่เพียงแต่รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรองรับภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานก็ง่ายมาก เพียงบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน จากนั้น IBM Watson จะจดจำเสียงและใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ เราสามารถผสานบริการ Watson speech to text เข้ากับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Mobile SDK และ Rest apis

IBM Watson speech to text เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่แปลงเสียงพูดของมนุษย์เป็นข้อความ IBM Watson ไม่เพียงแต่รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรองรับภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานนั้นง่ายมาก เพียงบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน จากนั้น IBM Watson จะจดจำเสียงและใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ เราสามารถผสานบริการ Watson speech to text เข้ากับแอปพลิเคชันของเราได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Mobile SDK และ Rest apis

8. Sonix.ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ นักข่าว และนักวิจัย)

Sonix AI: ทางเลือกสำหรับ whisper ai
ผ่านทางSonix AI

Sonix.ai นำเสนอแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ใช้งานได้ง่ายผ่านเว็บ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอและรับถอดความคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ

ในขณะที่ Whisper AI เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเครื่องมือถอดเสียงแบบโอเพนซอร์ส Sonix ถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ความเร็ว ความแม่นยำ และคุณสมบัติการแก้ไขและการทำงานร่วมกันในตัวที่ทรงพลัง ทำให้มันเป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ได้รับความนิยมและเป็นทางเลือกแทน Whisper

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix. ai

  • ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติในกว่า 40 ภาษา
  • แก้ไขบันทึกการประชุมได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • จดบันทึกจากวิดีโอและระบุผู้พูดเพื่อแยกแยะระหว่างเสียงที่แตกต่างกัน
  • ค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องหมายเวลาและคำสำคัญ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Google Drive และ Dropbox
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Sonix. ai

  • คุณไม่สามารถใช้ Sonix แบบออฟไลน์ได้ เนื่องจากต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการประมวลผลทั้งหมด
  • ตัวเลือกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีจำกัด

ราคาของ Sonix. ai

  • มาตรฐาน: ใช้แพลตฟอร์มฟรี + $10 ต่อชั่วโมงสำหรับการแปลและการถอดเสียงตามลำดับ
  • พรีเมียม: $16. 5/เดือน ต่อที่นั่ง + $5 ต่อชั่วโมง สำหรับการแปลและการถอดเสียง ตามลำดับ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Sonix. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 ดาว (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix.ai อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ ระบบจะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาในการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอจำนวนมากของฉันได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์โดยตรงจากแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้อีกด้วย

เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ ระบบจะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากในการถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์โดยตรงจากแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้อีกด้วย

9. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายหลายภาษาสำหรับวิดีโอโซเชียลมีเดีย)

Happy Scribe: ทางเลือกสำหรับ whisper ai
ผ่านทางHappy Scribe

Happy Scribe เป็นทางเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับ Whisper ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, ครูผู้สอน, และทีมทั่วโลก. มันให้บริการการแปลคำพูดในมากกว่า 120 ภาษา และไม่เหมือนกับ Whisper AI, มันมีอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน, การตรวจจับผู้พูด, และการซิงค์คำบรรยายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้โค้ด.

โดยสรุป หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการถอดเสียงแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีที่มีความแม่นยำ Happy Scribe คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe

  • ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติในกว่า 120 ภาษา
  • ใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมและเข้าถึงการรู้จำเสียงเพื่อตรวจจับและติดป้ายชื่อผู้พูดหลายคนโดยอัตโนมัติ
  • สร้างและซิงค์คำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับวิดีโอ
  • เลือกการถอดความระหว่างที่สร้างโดย AI และที่สร้างโดยมนุษย์ตามความต้องการของคุณ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น YouTube, Zoom และ Dropbox
  • ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง Word, PDF, SRT และ VTT

ข้อจำกัดของ Happy Scribe

  • คุณอาจพบความแม่นยำที่ลดลงเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีสำเนียงที่แรง
  • มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการผสานรวมกับนักพัฒนาอย่างหนัก

ราคาของ Happy Scribe

  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที
  • ไลท์: 9 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

🧠 เกร็ดความรู้: ตอนหนึ่งของรายการThe French Chef with Julia Childที่ออกอากาศโดย PBS เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีการบรรยายใต้ภาพเป็นครั้งแรก

10. TurboScribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการสร้างคำบรรยายสำหรับการประชุมในชีวิตประจำวัน)

TurboScribe: ทางเลือกสำหรับโปรแกรม AI พูดเป็นข้อความ
ผ่านทาง TurboScribe

Whisper AI มีการประมวลผลในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สร้างขนาดเล็ก นักเรียน และสตาร์ทอัพ TurboScribe เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับธุรกิจในการใช้สรุปบันทึกด้วย AI ผู้สร้างในการสร้างคำบรรยาย และนักเรียนในการถอดเสียงการบรรยาย

เครื่องมือนี้ให้บริการการถอดเสียงแบบคลาวด์พร้อมคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง การจดจำผู้พูด และการรองรับหลายภาษา ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่เรียบง่าย

คุณสมบัติเด่นของ TurboScribe

  • ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำจากปัญญาประดิษฐ์
  • รองรับหลายภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการถอดเสียงทั่วโลก
  • ระบุและติดป้ายชื่อผู้พูดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ
  • แก้ไขบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมแก้ไขบนเว็บที่ใช้งานง่าย
  • สร้างเวลาประทับสำหรับง่ายต่อการนำทางภายในเอกสารบันทึกเสียง
  • ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น TXT, PDF และ DOCX

ข้อจำกัดของ TurboScribe

  • ขาดการปรับแต่งขั้นสูงของโมเดล AI
  • API สำหรับนักพัฒนาและระบบเชื่อมต่อมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักพัฒนาควรพิจารณาตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม

ราคาของ Turbo Scribe

  • ฟรี ทรานสคริปต์สูงสุด 3 ฉบับต่อวัน
  • TurboScribe Unlimited: $20/เดือน

คะแนนและรีวิว Turbo Scribe

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

หยุดเสียเวลาไปกับเครื่องมือถอดเสียงที่ซับซ้อน ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp

เครื่องมือบางชนิดให้การถอดความที่แม่นยำแต่ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เครื่องมืออื่น ๆ ให้สรุปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถทำได้ดีเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำข้อมูลเชิงลึกไปปฏิบัติ แม้ว่า Whisper AI จะทรงพลัง แต่มันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทีมที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการรวมเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพียงเลือก ClickUp ที่นี่คุณสามารถบันทึกการประชุม แปลงเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติ สร้างสรุปโดยใช้ AI และเปลี่ยนการสนทนาเป็นงานได้ทันที ทั้งหมดในที่เดียว

ด้วย ClickUp Brain Max คุณจะได้รับมากกว่าการถอดความธรรมดา คุณจะได้ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จับประเด็นที่ต้องดำเนินการ ตอบคำถามติดตามผล และช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp AI Notetaker คุณจะไม่มีวันพลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป ทุกการโทรและทุกการสนทนาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานทันที

ลงทะเบียนกับ ClickUpและยกระดับงานถอดความ บันทึก และการทำงานเป็นทีมของคุณไปอีกขั้น!