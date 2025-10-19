บล็อก ClickUp

วิธีอัตโนมัติแบบฟอร์มด้วย AI เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาด

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
19 ตุลาคม 2568

แบบฟอร์มกระดาษอาจดูไม่เป็นอันตรายจนกว่าจะเริ่มดูดเวลาไปหลายชั่วโมง ทำให้การตัดสินใจล่าช้า และก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่จำเป็นในกระบวนการของคุณ ซ่อนอยู่ภายใต้คำขอลาทุกใบ ตั๋วลูกค้า หรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ คือกระบวนการซ้ำซากที่รอการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

ทางออกไม่ใช่การเพิ่มแบบฟอร์ม แต่เป็นการลงทุนเวลาและเงินในแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดกว่า

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะอธิบายวิธีการทำให้แบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่คิด กำหนดเส้นทาง และตอบสนองได้อย่างอิสระ และใช่ เราทำทั้งหมดนี้ด้วยClickUpพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก!

มาเริ่มกันเลย! ✅

ทำไมต้องใช้ AI ในการทำงานแบบอัตโนมัติกับแบบฟอร์ม?

การประมวลผลแบบฟอร์มด้วยมือทำให้ทุกอย่างช้าลง ไม่ว่าจะเป็นการรับพนักงานใหม่ การอนุมัติ หรือคำขอของลูกค้า ระบบอัตโนมัติด้วย AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยจัดการงานเบื้องหลังที่ยุ่งเหยิงให้โดยอัตโนมัติ

นี่คือสิ่งที่มันปลดล็อก:

  • ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง: อัตโนมัติการกรอกแบบฟอร์ม การป้อนข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดส่ง เพื่อประหยัดเวลาให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
  • เร่งเวลาการดำเนินการ: ประมวลผลและวิเคราะห์แบบฟอร์มภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายวัน
  • ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องและตรรกะที่ติดตั้งไว้
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง: ปรับแต่งและปรับรูปแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และลดความยุ่งยากในระหว่างการกรอกข้อมูล
  • การดำเนินงานที่ปรับขนาดได้: จัดการปริมาณรูปแบบที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน: ลดเอกสาร ลดการทำงานซ้ำ และลดความล่าช้า

👀 คุณรู้หรือไม่?ข้อมูลองค์กรกว่า 80%ถูกเก็บอยู่ในเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง (รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ) การทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์มด้วย AI—ผ่านการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP)—ปลดล็อกข้อมูลเหล่านั้น เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ สัญญา และแบบฟอร์มภาษีให้กลายเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ระบบของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับระบบอัตโนมัติแบบฟอร์มด้วยปัญญาประดิษฐ์

คิดถึงทุกแบบฟอร์มที่ทีมของคุณต้องติดต่อ—คำขอลา, การขอเบิกค่าใช้จ่าย, รายการตรวจสอบการเข้าร่วมงาน, แบบฟอร์มการรับลูกค้า, หรือแบบสำรวจความคิดเห็น. ตอนนี้จินตนาการถึงแบบฟอร์มเหล่านั้นที่จัดระเบียบตัวเองทันที, ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อน, ส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ, และอัปเดตข้อมูลที่เชื่อมโยง.

นั่นคือพลังของระบบอัตโนมัติด้วย AI มาดูกันว่ามันสร้างผลกระทบมากที่สุดในด้านใดบ้าง 📈

  • การประมวลผลเงินกู้และใบแจ้งหนี้: ดึงและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจากแบบฟอร์มเพื่อเร่งการอนุมัติ การชำระเงิน และการตรวจสอบ
  • การตรวจสอบตัวตนและ KYC: ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสแกนบัตรประจำตัวและกรอกข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
  • การคัดกรองประวัติและกระบวนการเริ่มต้นงาน: จับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงาน สร้างเอกสารการจ้างงานโดยอัตโนมัติ และดำเนินการขั้นตอนสำหรับพนักงานใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์
  • การลา, การจ่ายเงินเดือน, และการประเมินผลงาน: ติดตามยอดคงเหลือ, แจ้งเตือนความไม่สอดคล้อง, และจัดการรอบการประเมินด้วยข้อมูลน้อยที่สุด
  • การจัดการสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย: สร้างร่างอัตโนมัติ ติดตามการแก้ไข และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
  • การรับและจัดส่งคำร้องเรียนของลูกค้า: บันทึกคำร้องขอ, มอบหมายตั๋ว, และส่งการอัปเดตอัตโนมัติในเวลาจริง

📖 อ่านเพิ่มเติม: พลังของแบบฟอร์ม ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมืออัตโนมัติแบบฟอร์ม AI

เครื่องมือสร้างรูปแบบ AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด บางเครื่องมือเพียงแค่รวบรวมข้อมูล ในขณะที่บางเครื่องมือขับเคลื่อนการตัดสินใจ

เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือที่ใช้ต้องสามารถทำได้มากกว่าการสร้างแบบฟอร์ม และต้องสนับสนุนการดำเนินการ ความชัดเจน และการทำงานอัตโนมัติในระดับที่ใหญ่ขึ้น คุณควร:

  1. เลือกตรรกะเงื่อนไขแบบไดนามิก: เลือกเครื่องมือที่มีเส้นทางคำถามแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ช่วยลดความยาวของแบบฟอร์มและเพิ่มอัตราการกรอกให้เสร็จสมบูรณ์
  2. ให้ความสำคัญกับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM, HRIS หรือระบบสนับสนุนของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองและรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน
  3. มองหาการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และแดชบอร์ด: เลือกผู้กรอกแบบฟอร์มที่ให้การมองเห็นทันทีเกี่ยวกับการส่งข้อมูล จุดที่ผู้กรอกหลุดออก และแนวโน้ม เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  4. กำหนดฟิลด์และแมปปิ้งตามความต้องการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ เช่น ความสำคัญหรือประเภทคำขอ เพื่อให้ข้อมูลไหลเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้อย่างครบถ้วนและตรงตามบริบท

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform ที่คุณควรลอง

วิธีทำให้แบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วย AI

นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่แสดงวิธีการทำให้แบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วย AI คุณจะพบตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงและเข้าใจว่า ClickUp รองรับแต่ละขั้นตอนอย่างไรโดยการรวมแบบฟอร์ม งาน เอกสาร แชท และกระบวนการต่างๆ ของคุณเข้าด้วยกันในแอปเดียวที่ทรงพลัง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไข

ก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องมือต่าง ๆ ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าแบบฟอร์มใดบ้างที่ทำให้คุณทำงานช้าลง

แบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าถูกกองไว้โดยไม่มีการติดตามผลหรือไม่? หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังดำเนินการคำขอลาทุกฉบับด้วยตนเอง?

ระบุจุดปัญหาหลัก เช่น ความล่าช้า เวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยมือ หรือบันทึกข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มของคุณ

หากคุณกำลังมองหาชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ClickUp ครอบคลุมทั้งการสร้างฟอร์มและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

แพลตฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานอันทรงพลังนี้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มในตัวที่เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร เป้าหมาย และเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการ อัตโนมัติกระบวนการ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาการสลับบริบทที่เกิดจากการขยายตัวของพื้นที่ทำงาน

ClickUp Forms: เรียนรู้วิธีทำให้แบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วย AI
เริ่มสร้างแบบฟอร์มใน ClickUp ฟรี
เปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Forms

ClickUp Formsช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรวบรวมคำขอ ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ และผสานข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อปรับคำถามตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน วิธีนี้ทำให้แบบฟอร์มเดียวสามารถจัดการกับประเภทคำขอได้หลายประเภท เช่น การลาพักร้อน ปัญหาด้านไอที หรือข้อเสนอแนะ โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนกับฟิลด์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างกระบวนการรับข้อมูลสำหรับแผนกใดก็ได้โดยใช้ ClickUp Forms:

ขั้นตอนที่ 3: สร้างและกำหนดค่าแบบฟอร์ม

นี่คือที่ที่คุณออกแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลที่คุณต้องการ. นี่คือแนวทางที่ดีที่สุด:

  • ถามเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้แบบฟอร์มสั้นและใช้ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขเพื่อแสดงคำถามตามคำตอบก่อนหน้า
  • สร้างประเภทฟิลด์หลายประเภทให้ตรงกับข้อมูลของคุณ (เช่น ตัวเลือกรายการวันที่สำหรับไทม์ไลน์, รายการแบบดรอปดาวน์สำหรับการเลือก)
  • จัดกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการซ้ำซ้อน

ตอนนี้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ใน ClickUp:

  1. เปิดรายการ ที่คุณต้องการให้มีการส่งข้อมูลเข้ามา
  2. เพิ่มมุมมองแบบฟอร์ม โดยคลิกปุ่ม + มุมมอง เลือก แบบฟอร์ม และตั้งชื่อ
เริ่มต้นงานกรอกแบบฟอร์มของคุณ
ลองนึกภาพการตั้งค่าของคุณก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยคลิกที่ปุ่ม 'ดูแบบฟอร์มทดลอง'
  1. ลากและวาง ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อเพิ่มข้อความ, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย, ไฟล์แนบ และอื่นๆ ในแบบฟอร์ม
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp และเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับ Google Sheets
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทุกครั้ง
  1. คลิกปุ่ม เพิ่มคำถาม ที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มฟิลด์ใหม่
สร้างแบบฟอร์มใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
เลื่อนเมาส์ระหว่างช่องในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อแทรกคำถาม
  1. ใช้ตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
  2. ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณ โดยการอัปเดตสี ข้อความปุ่ม และเพิ่มโลโก้ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์
มุ่งเน้นการออกแบบแบบสำรวจสำหรับแบบฟอร์มที่ดึงดูดสายตาใน ClickUp
เลือกธีมสีอ่อนหรือสีเข้มเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์ม ClickUp ของคุณ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้ว อย่าลืมปรับแต่งวิธีการจัดการคำตอบให้เหมาะสม:

  • เลือกตำแหน่งที่สร้างงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งแบบฟอร์มไปยังรายการ ClickUp ที่ถูกต้อง
  • เปลี่ยนเส้นทางหลังการส่ง: ส่งผู้ใช้ไปยังข้อความยืนยันที่กำหนดเองหรือ URL เฉพาะ
  • ปรับแต่งปุ่มส่ง: ปรับให้ปุ่มของคุณสอดคล้องกับโทนของแบบฟอร์มด้วยป้ายปุ่มที่ปรับแต่งเอง เช่น ส่งคำขอ หรือ ส่งความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 4: ฝึกฝน AI เพื่อช่วยให้คุณฉลาดขึ้น

ก่อนที่คุณจะกดเผยแพร่ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อยกระดับฟอร์มของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIClickUp Brain ผู้ช่วยAI เชิงบริบทของClickUp ช่วยให้คุณสร้างฟอร์มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ ใช้มันเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างฟอร์มของคุณด้วยบริบทที่แท้จริง

ผลลัพธ์คือ? แบบฟอร์มที่ชาญฉลาดขึ้น ข้อมูลที่สะอาดขึ้น และกระบวนการทำงานที่คิดล่วงหน้าได้ก่อนที่การตอบกลับครั้งแรกจะเข้ามา ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณควรถามคำถามอะไร
  • วิเคราะห์ความรู้สึก จากข้อมูลการส่งหรือแบบสำรวจที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างแบบฟอร์มหรือคำถามแบบสำรวจใหม่ โดยใช้ข้อความที่เป็นธรรมชาติ

สิ่งนี้ทำให้แบบฟอร์มของคุณมีความใส่ใจมากขึ้น เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และมีประโยชน์มากขึ้น ก่อนที่คุณจะได้รับการตอบกลับใหม่

ClickUp Brain: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประหยัดเวลาในการเขียนคำอธิบายแบบฟอร์มและคำถาม
เปลี่ยนข้อมูลในอดีตให้กลายเป็นคำถามที่ขับเคลื่อนด้วยการกระทำด้วย ClickUp Brain

🚀 ลองใช้คำสั่งเริ่มต้นเช่น:

  • สรุปข้อร้องเรียนทั่วไปจากตั๋วในอดีตเพื่อที่ฉันจะสามารถเพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มได้
  • สร้างคำถามในแบบฟอร์มการปฐมนิเทศโดยอ้างอิงจากคำถามที่พบบ่อยของพนักงานใหม่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • รายการปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำจากรายงานเหตุการณ์เพื่อกรอกหมวดหมู่สาเหตุหลักล่วงหน้าในแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

ก่อนที่แบบฟอร์มของคุณจะเผยแพร่ ให้ใช้ AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลที่รวบรวมได้ ตั้งค่าทริกเกอร์และกฎเพื่อกำหนดงาน แจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม อัปเดตฟิลด์ หรือย้ายรายการผ่านกระบวนการทำงานของคุณ

และด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงเลือกทริกเกอร์ กำหนดการดำเนินการ แล้วปล่อยให้ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือให้เอง

ClickUp Automation: ทำให้การอัตโนมัติแบบฟอร์มง่ายขึ้นด้วย AI สำหรับกรณีต่างๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแบบฟอร์มเริ่มต้นกระบวนการที่ถูกต้องด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

นี่คือวิธี:

  1. ไปที่รายการที่มีงานแบบฟอร์มปรากฏอยู่ แล้วคลิกปุ่ม อัตโนมัติ ที่ด้านบนของรายการ ซึ่งจะเปิดศูนย์การทำงานอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น
  2. คลิก + เพิ่มการทำงานอัตโนมัติ หรือ สร้างการทำงานอัตโนมัติ
  3. เลือก 'เมื่อมีการสร้างงาน' เป็นตัวกระตุ้น นี่จะช่วยให้การส่งแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้งเริ่มการทำงานอัตโนมัติ
  4. ใช้เงื่อนไข (เช่น ประเภทคำขอหรือความเร่งด่วน) เพื่อปรับการดำเนินการตามคำตอบในแบบฟอร์ม
  5. เพิ่มการดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
  • มอบหมายงาน ตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม
  • อัปเดตสถานะหรือแท็ก สำหรับการติดตามและการจัดลำดับความสำคัญ
  • ส่งการแจ้งเตือน ผ่าน ClickUp, อีเมล หรือ Slack
  • ใช้เทมเพลต เช่นเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นพร้อมงานย่อยรายการตรวจสอบ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ย้ายหรือคัดลอกงาน ไปยังรายการหรือโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
  1. ทดสอบด้วยการส่งแบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มผู้ติดตามใน ClickUpแบบไดนามิกตามสิ่งที่ถูกส่งเข้ามา หากมีการเลือกชื่อลูกค้าเฉพาะหรือมีการติดแท็กงานกับทีมใดทีมหนึ่ง ให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแท็กพวกเขาด้วยตนเองทุกครั้ง

ชมวิดีโอนี้เพื่อรับเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญของเราในการสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUp โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ:

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบ เผยแพร่ และแชร์แบบฟอร์มของคุณ

เมื่อทำทั้งหมดเสร็จแล้ว คุณควร:

  • ดูตัวอย่างแบบฟอร์มของคุณ: ตรวจสอบการไหลของผู้ใช้ ทดสอบตรรกะเงื่อนไข และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานอัตโนมัติทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • เผยแพร่แบบฟอร์มของคุณ: เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เผยแพร่ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แชร์ URL แบบฟอร์ม: แจกจ่ายผ่านอีเมล, แชท, หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ. จำไว้ว่า ทุกการส่งแบบฟอร์มจะสร้างงานในรายการที่คุณเลือกไว้ใน ClickUp ทันที

ขั้นตอนที่ 7: ติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุง

หลังจากเปิดตัวแล้ว ให้ระบบอัตโนมัติของคุณทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งที่เราแนะนำ:

  • ใช้มุมมองรายการ ปฏิทิน หรือกระดาน เพื่อดูการตอบกลับที่บันทึกไว้
  • ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพแนวโน้มในการส่งข้อมูล
  • ขอให้ ClickUp Brain สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำหรือวิเคราะห์ความรู้สึกจากคำตอบ
ใช้ AI เพื่อรวบรวมความคิดเห็นสุดท้ายเกี่ยวกับแบบฟอร์มธุรกิจ
ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบบฟอร์มของคุณด้วย ClickUp Brain
  • ปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์ม, ตรรกะ, หรือกฎการทำงานอัตโนมัติตามประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้AI Agents ของ ClickUpเพื่อคัดกรองการส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ เมื่อมีแบบฟอร์มใหม่เข้ามา ตัวแทนของคุณสามารถวิเคราะห์คำตอบ จัดหมวดหมู่คำขอ มอบหมายให้กับทีมที่เหมาะสม และกำหนดความสำคัญหรือกำหนดเวลาส่งได้ทันที ราวกับมีผู้ประสานงานที่พร้อมทำงานตลอดเวลา—ช่วยให้กระบวนการรับงานเป็นระเบียบและตอบสนองได้รวดเร็ว

เครื่องมือชั้นนำในการกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติด้วย AI

หากคุณกำลังประเมินเครื่องมืออัตโนมัติแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ นี่คือแพลตฟอร์มที่ควรพิจารณา:

1. SafetyCulture AI Form Builder

หากคุณเคยปรารถนาที่จะสามารถ ขอให้ แบบฟอร์มของคุณสร้างตัวเองได้ นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการ.AI Form Builder ของ SafetyCultureจะเปลี่ยนข้อความสั้น ๆ ให้กลายเป็นแบบฟอร์มที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ—เหมาะสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย, การตรวจสอบภายใน, หรือการประเมินคุณภาพ. คุณสามารถแนบสื่อเช่นรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มบริบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง / แบบเทมเพลต สำหรับการตรวจสอบ, รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์ม, รวมถึงการแนบสื่อ (รูปภาพ, เป็นต้น) สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
  • กระบวนการทำงานที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการดำเนินงาน: มอบหมายงานจากผลลัพธ์ของแบบฟอร์ม, ผสานรวมกับระบบอื่น ๆ, และติดตามการดำเนินการต่อไป
  • รองรับการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก (การเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์และซิงค์ภายหลัง) พร้อมแดชบอร์ดข้อมูลแบบเรียลไทม์ของแบบฟอร์ม/ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับทุกทีม

ข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่น/การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะหรือตรรกะการแยกเส้นทางที่ซับซ้อน

การกำหนดราคา

  • ราคาตามความต้องการ

รีวิวจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 6/5 (150+ คะแนน)
  • Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)

2. การนับคะแนน

Tallyสร้างแบบฟอร์มที่มีเงื่อนไขครบถ้วนตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ SurveyMonkeyและ Google Forms นอกจากนี้ยังรับประกันการเข้ารหัสที่สอดคล้องกับ GDPR ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างแบบฟอร์มและการส่งได้ไม่จำกัดบนแพ็กเกจฟรี (ภายใต้การใช้งานที่สมเหตุสมผล)
  • ใช้ตรรกะแบบฟอร์มขั้นสูง การคำนวณ การส่งคำตอบแบบกำหนดเอง และฟิลด์ที่ซ่อนอยู่สำหรับแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
  • บรรณาธิการของมันทำงานเหมือนเอกสารข้อความ: เพียงพิมพ์เพื่อเพิ่มบล็อก/คำถาม และใช้ทางลัดเพื่อทำงานให้เสร็จ

ข้อจำกัด

  • ในขณะที่ Tally มีความแข็งแกร่งอย่างมากสำหรับรูปแบบมาตรฐาน อาจมีความลึกน้อยกว่าในฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรที่ซับซ้อน (เช่น การแยกสาขาขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอน) เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มฟอร์มระดับองค์กรชั้นนำ

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: $89/เดือน

รีวิวจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 8/5 (50+ คะแนน)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. Intellistack (เดิมชื่อ Formstack AI)

Intellistack (การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของ Formstack) นำเสนอการสร้างแบบฟอร์ม AI ที่ไม่ต้องใช้โค้ด การสร้างเอกสาร และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้เน้นที่การทำงานของกระบวนการทั้งหมด—ตั้งแต่การสร้างแบบฟอร์มไปจนถึงการสร้างเอกสารและการดำเนินการตามเวิร์กโฟลว์—ทำให้เป็นที่สนใจสำหรับงานด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ประกันภัย และกรณีการใช้งานด้านหลังบ้านที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ป้อนข้อความเพื่อสร้างแบบฟอร์มแทนการเพิ่มทุกฟิลด์ด้วยตนเอง
  • รับการสนับสนุนสำหรับการดำเนินการเอกสารจำนวนมากในเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นสำหรับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ/เวิร์กโฟลว์ขั้นสูง

การกำหนดราคา

  • แบบฟอร์ม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
  • ห้องสวีท: เริ่มต้นที่ $250/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

รีวิวจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแบบฟอร์มใน Excel

ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นเหนือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI

แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในชุดของคุณ ClickUp กลายเป็นชุดเครื่องมือทั้งหมด คุณจะได้รับระบบเดียวที่เชื่อมต่อกันและเติบโตไปพร้อมกับกระบวนการทำงานของคุณ

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องมืออัตโนมัติแบบฟอร์ม AI อื่น ๆ:

👉🏻 การจัดการความรู้แบบรวมศูนย์: สร้างวิกิภายใน, SOPs และเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ควบคู่ไปกับแบบฟอร์มและงานของคุณด้วยClickUp Docs ระดมความคิดหรือวางแผนกระบวนการด้วยภาพด้วยClickUp Whiteboards ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

👉🏻 แดชบอร์ดและการรายงานที่ปรับแต่งได้: มองเห็นข้อมูลตอบกลับแบบฟอร์มได้ทันทีด้วยClickUp Dashboards ที่สามารถปรับแต่งได้ รวมข้อมูลจากแบบฟอร์มกับตัวชี้วัดโครงการ แผนภูมิปริมาณงาน และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีมุมมอง 360° ของการดำเนินงานของคุณ

👉🏻 สิทธิ์ขั้นสูงและความปลอดภัย: ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือส่งแบบฟอร์มได้ ตั้งค่าสิทธิ์อย่างละเอียดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในทุกทีม

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3-5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก

แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯

ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเพื่อรวบรวมและดำเนินการตามความคิดเห็นจากผู้ใช้ เพื่อนร่วมทีม หรือลูกค้าของคุณ มีประโยชน์สำหรับการรับข้อเสนอแนะ รายงานข้อบกพร่อง หรือการรีวิว และช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบฟอร์มที่ชาญฉลาดจนอาจขอลาพักร้อนเองได้เลย

แบบฟอร์มไม่จำเป็นต้องอยู่ในกล่องจดหมายหรือสูญหายในสเปรดชีต ด้วย AI แบบฟอร์มสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยครั้ง นั่นหมายถึงการล่าช้าน้อยลง ข้อผิดพลาดน้อยลง และเวลาที่ใช้ไปกับงานจริงมากขึ้น

ClickUp นำวงจรการทำงานทั้งหมดนี้มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่สร้างงาน มอบหมายงานได้ทันที และอัปเดตฟิลด์ตามคำตอบที่ได้รับ ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงแบบฟอร์มของคุณโดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้ทุกคำถามมีจุดประสงค์และทุกขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามแผน

สมัครใช้ ClickUp วันนี้!