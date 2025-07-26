16 แบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX ฟรีสำหรับนักออกแบบ

"ฉันจะทำให้สิ่งนี้สมเหตุสมผลได้อย่างไร?"
หากคุณเคยมองเอกสารเปล่าและกองสัมภาษณ์ คุณก็คงเข้าใจความรู้สึกนี้ดี
ส่วนที่ยากไม่ใช่แค่การทำการวิจัย—แต่เป็นการเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ พอร์ตโฟลิโอ UX ที่ยอดเยี่ยมทำเช่นนั้นได้—แสดงกระบวนการ กลยุทธ์ และโครงสร้างของคุณในขณะทำงาน
ข่าวดีคือ? คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เราได้คัดสรรเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX ฟรี 16 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบผลงานของคุณให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหางาน ฟรีแลนซ์ หรือการสร้างแบรนด์ส่วนตัว
มาเริ่มกันเลย! ⚓
อะไรคือแบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอกลุ่มผู้ใช้ (Ux)
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX คือกรอบโครงสร้างที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบเอกสาร ชุดสไลด์ หรือเว็บไซต์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและนำเสนอผลงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับภาพรวมของโครงการ วิธีการวิจัย รายละเอียดของผู้เข้าร่วม ผลการค้นพบ ผลกระทบและคำถามสำรวจประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX ดี?
ชีวิตของนักออกแบบ UXหมุนรอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบซึ่งมีพื้นฐานจากการวิจัยและการทำงานร่วมกัน การมีแม่แบบที่มีโครงสร้างดีและมีรูปแบบที่สม่ำเสมอซึ่งยืดหยุ่นพอที่จะปรับให้เข้ากับประเภทการวิจัยและขอบเขตของโครงการที่แตกต่างกันได้ จะช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 👇
- โครงสร้างโครงการที่กำหนดไว้: ประกอบด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์วิธีการวิจัยผู้ใช้ ผลการค้นพบ ผลลัพธ์ และการสะท้อนคิด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแท็ก: ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการวิจัยตามประเภท กลุ่มผู้ใช้ ระดับผลกระทบ หรือขั้นตอนของการออกแบบ
- การติดตามสถานะ: ช่วยจัดการงานที่กำลังดำเนินการด้วยป้ายกำกับ เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสมบูรณ์
- กรณีศึกษาและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยง: เชื่อมโยงความพยายามในการวิจัยแต่ละอย่างกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ, ต้นแบบ, หรือการปรับปรุงการใช้งาน
- เค้าโครงที่พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในทีม
- การจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ: ช่วยให้ผลงานของคุณดูสะอาดตา อ่านง่าย สะดวกต่อการสแกน และอัปเดตข้อมูลได้สะดวกในหลายโครงการ
16 แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX
พอร์ตโฟลิโอ UX มักจะกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้ยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกันหรือขยายกระบวนการวิจัยของคุณข้ามทีมได้
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยเทมเพลตที่ผสานรวมบทสรุปการวิจัย เอกสารประกอบ ไทม์ไลน์ และข้อเสนอแนะไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบ ClickUpยกระดับกระบวนการทำงานวิจัยของคุณทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเส้นทางและข้อมูลเชิงลึก จับทุกความละเอียด และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมต่างๆ
มาเริ่มกันเลย! 🛠️
1. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
หากการจัดระเบียบงานออกแบบของคุณรู้สึกวุ่นวายเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUpมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนเส้นทางสร้างสรรค์ของคุณ
นี่คือวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอการออกแบบด้วยเทมเพลตนี้:
- ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น รอการตรวจสอบจากลูกค้า, ตรวจสอบภายใน, รออนุมัติ, และเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ผลลัพธ์สุดท้าย, หมวดหมู่การออกแบบ, และ ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ
- นำทางผ่านมุมมองที่กำหนดเองหลายแบบ เช่น เริ่มต้นที่นี่, โครงการ, และ ตามขั้นตอนการออกแบบ เพื่อจัดโครงสร้างเรื่องราวของคุณอย่างเป็นภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: นักศึกษาด้านการออกแบบ UX ที่กำลังสร้างผลงานโดยมีงานวิจัยรองรับ
2. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp
เมื่อทุกคนมีเวอร์ชันของบรีฟที่แตกต่างกัน คุณต้องการClickUp Design Brief Whiteboard Templateที่จะช่วยให้ความชัดเจนในความวุ่นวาย สร้างขึ้นเพื่อการประสานงานในระยะเริ่มต้น มันให้พื้นที่ภาพที่แชร์ได้เพื่อกำหนดเป้าหมายของโครงการ แผนที่ความคาดหวังของลูกค้า และปรับทิศทางสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
นี่คือวิธีการใช้งาน:
- ใช้ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น จุดเด่นของแบรนด์, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, และ ทิศทางการตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูล
- เพิ่มโน้ตติด, อ้างอิง, และบันทึกต่างๆ บนผืนผ้าใบเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการคิดสร้างสรรค์
- เปลี่ยนโน้ตติดผนังเป็นงานใน ClickUpได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดเพื่อรักษาบริบท
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังศึกษาด้านการวิจัย UX ที่ทำงานร่วมกันในโครงการระยะเริ่มต้นและต้องการพื้นที่ทำงานแบบภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ดอน นอร์แมนเป็นที่รู้จักในนาม 'บิดาแห่งประสบการณ์ผู้ใช้' เขาเป็นผู้บัญญัติคำว่า 'ประสบการณ์ผู้ใช้' (UX) โดยให้คำนิยามว่า: 'ประสบการณ์ผู้ใช้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ปลายทางกับบริษัท บริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท'
3. แม่แบบแผนการวิจัยผู้ใช้ ClickUp
แม่แบบแผนการวิจัยผู้ใช้ของ ClickUpเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมผลิตภัณฑ์วางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการวิจัยผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะนำคุณผ่านการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การวางแนวทางวิธีการ และการระบุเกณฑ์สำคัญของผู้เข้าร่วม
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- เริ่มต้นด้วยเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งจะแนะนำคุณในการกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ใช้ วิธีการ และกรอบเวลา
- จัดการขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแผน, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ติดแท็กสำหรับประเภทการวิจัยและกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเตรียมแผนการวิจัยที่มีโครงสร้างเพื่อแสดงความชัดเจน
4. แม่แบบการตรวจสอบตามหลักฮิวริสติกของ ClickUp
เทมเพลตการทบทวนแบบฮิวริสติกของ ClickUpมอบกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ให้คุณเพื่อจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณค้นพบไว้ในที่เดียว
นี่คือวิธีที่เทมเพลตช่วยให้คุณดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น:
- ประเมินแต่ละองค์ประกอบของ UI ตามหลักการการใช้งานไปพร้อม ๆ กันกับ มุมมองการตรวจสอบตามหลักฮิวริสติก ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- บันทึกปัญหาเป็นงานและติดแท็กด้วยฟิลด์เช่นความรุนแรงหรือหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญในพอร์ตโฟลิโอการตลาดของคุณ
- ทำตาม คู่มือเริ่มต้นใช้งาน ที่มีอยู่ในระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานทีมของคุณและปรับเกณฑ์การตรวจสอบให้สอดคล้องกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ UX ระดับกลางที่ทำการตรวจสอบเดี่ยวหรือเป็นทีมเพื่อแสดงทักษะการประเมินและการวิจัย
5. แม่แบบการออกแบบกรณีศึกษา ClickUp
เทมเพลตการออกแบบกรณีศึกษาของClickUpช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่อิงข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของคุณในแบบที่คุณต้องการ
ดูว่ามันช่วยให้คุณมีสมาธิได้อย่างไร:
- ติดตามความคืบหน้าของกรณีศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสถานะ คำรับรองใหม่, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ ต้องการแก้ไข
- เน้นผลกระทบของข้อมูลด้วยฟิลด์ที่ติดแท็กแต่ละกรณีศึกษาตามชื่อลูกค้า ผลลัพธ์ ประเภทโครงการ หรืออุตสาหกรรม
- ย้ายข้ามมุมมองต่างๆ เช่น แบบสอบถามกรณีศึกษา, กระดานลูกค้า, และ สถานะกรณีศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนเข้า, มอบหมายผู้ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการโดยรวม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สมัครงานด้าน UX ที่กำลังจัดทำกรณีศึกษาที่ละเอียดและวัดผลได้ เพื่อนำเสนอการตัดสินใจด้านการออกแบบโดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ใช้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พื้นที่ว่าง (หรือพื้นที่สีขาว) ช่วยนำสายตาผู้ใช้และทำให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้น สร้างความรู้สึกสะอาดและไม่รกรุงรัง; อย่าลืมใช้พื้นที่ว่างในปริมาณที่เหมาะสม
6. แม่แบบแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ UX ของ ClickUpมอบไทม์ไลน์ภาพที่แชร์ได้ซึ่งให้บริบทแก่โครงการ UX ของคุณ สร้างขึ้นภายในClickUp Whiteboards เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างแม่นยำ:
- จัดระเบียบโครงการต่างๆ ใน ปัจจุบัน, ต่อไป, และอนาคต เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
- ใช้บล็อกที่กำหนดไว้เพื่อบันทึก หัวข้อ, วัตถุประสงค์, ใคร & อะไร, สรุป, และ ความเกี่ยวข้อง สำหรับทุกความพยายาม
- เน้นย้ำขั้นตอนการวิจัย ลำดับความสำคัญของการออกแบบ และขั้นตอนการดำเนินการโดยใช้เครื่องมือออกแบบ UX, สติ๊กเกอร์โน้ต และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX ที่วางแผนจะสื่อสารกลยุทธ์ระยะยาวและการตัดสินใจด้านการออกแบบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พอร์ตโฟลิโอ UX ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากโครงการที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างดีวิดีโอนี้จะแนะนำคุณในการจัดการงานสร้างสรรค์และการออกแบบใน ClickUp—เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอไม่เพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทั้งหมดของคุณด้วย
7. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการทดสอบการใช้งาน ClickUp
การทดสอบการใช้งานประเมินวิธีที่ผู้ใช้จริงโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาจุดเสียดทานและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมให้ดียิ่งขึ้นแม่แบบไวท์บอร์ดการทดสอบการใช้งานของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นถูกบันทึกอย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่แม่แบบการทดสอบการใช้งานช่วยได้:
- ใช้เค้าโครง ไวท์บอร์ด ที่มีอยู่ในตัวเพื่อวางแผนวัตถุประสงค์, กระบวนการทำงานของงาน, และรายละเอียดของผู้เข้าร่วมก่อนที่การทดสอบจะเริ่มต้น
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา อัตราความสำเร็จของงาน และข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพในบริบท
- ย้ายรายการข้ามสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำหนดเวลาแล้ว, อยู่ระหว่างการทดสอบ, หรือ วิเคราะห์แล้ว เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการรวมวงจรการทดสอบการใช้งานอย่างครบถ้วน
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ—โดย 23% พบว่ามันยากมาก
เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเสียไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมโยงแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
8. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp
แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUpเป็นโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งนำทีมของคุณผ่านทุกขั้นตอนของการทดสอบการใช้งาน ตั้งแต่การสรรหาผู้ทดสอบไปจนถึงการรายงานผล มันให้ขั้นตอนการทำงานที่มีฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า งานย่อย และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถ:
- ใช้ ชื่อโครงการ, คำอธิบายโครงการ, ผู้นำการทดสอบ, และ วิธีการทดสอบ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดขอบเขตและโลจิสติกส์ให้กับทีม
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่ชัดเจนเจ็ดอย่าง เช่น การวางแผนการทดสอบ, การสรรหาผู้เข้าร่วม, การเตรียมวัสดุ, การจัดสภาพแวดล้อม, การทดสอบจริง, การวิเคราะห์ข้อมูล และ การรายงานผลการทดสอบ พร้อมด้วย 'รายการสิ่งที่ต้องทำ'
- มองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแถบ ความคืบหน้าการทดสอบ แบบสด
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยที่จัดการการทดสอบการใช้งานหลายเซสชันและต้องการรูปแบบที่สม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสมผสานองค์ประกอบที่สนุกสนาน เช่น แอนิเมชัน ข้อความที่เล่นสนุก และการเล่นเกมเข้าไป เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้ใช้ รวมถึงช่วยลดความหงุดหงิดได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แอปอย่าง TikTok และ Fitbit ใช้ฟีเจอร์สนุก ๆ เหล่านี้เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานซ้ำอยู่เสมอ
9. แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบที่ต้องการมากกว่าการมองเห็นภาพรวม ฉบับที่เน้นงานนี้เป็นเวอร์ชันของแม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ UX ที่เจาะลึกถึงขั้นตอนการดำเนินการ ติดตามทุกขั้นตอนของการออกแบบ ทรัพยากร และกำหนดเวลาอย่างแม่นยำ
นี่คือวิธีการใช้งานสำหรับการดำเนินงานในแต่ละวัน:
- แยกงานออกแบบของคุณออกเป็นฟิลด์ต่างๆ เช่น ขั้นตอนของการออกแบบ, หมวดหมู่การออกแบบ, และผลลัพธ์สุดท้าย
- ติดตามความคืบหน้าด้วย วันครบกำหนด, ลำดับความสำคัญของงาน, และผู้รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าผ่านการทำงานให้เสร็จในระดับงาน
- นำทางไปยังหน้าภายในที่ซ้อนกันในเอกสาร ClickUpที่แนบมาสำหรับเป้าหมายของโครงการ, สรุป,กลยุทธ์ UX, และตัวชี้วัดความสำเร็จ
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบรุ่นเยาว์ที่ต้องการบันทึกงานโครงการแต่ละชิ้น ทรัพย์สินทางออกแบบ และการปรับปรุงแก้ไข
📖 อ่านเพิ่มเติม: หนังสือออกแบบ UX ที่นักออกแบบทุกคนควรอ่าน
10. แบบสรุปสำหรับผู้บริหารของเทมเพลตการออกแบบ UI ของ ClickUp
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน UI ของคุณเทมเพลตรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารของ ClickUp UI Designersจะเป็นประโยชน์อย่างมาก คุณสามารถใช้มันเพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ UI ของคุณสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร
เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลอง:
- เพิ่มฟิลด์เช่น ชื่อโครงการ, ชื่อลูกค้า, และประเภทการออกแบบ เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณกำลังทำงานและสำหรับใคร
- การจัดระเบียบโครงการโดยใช้ส่วนต่างๆ เช่น รอความคิดเห็น, กำลังดำเนินการ, หรือ เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานและผู้ตรวจสอบทราบถึงสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ต้องทำต่อไป
- สลับระหว่าง มุมมองรายการ, บอร์ด, หรือ ปฏิทิน เพื่อจัดการงานที่ต้องส่งมอบหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สมัครที่เน้น UI ที่ต้องการสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของผลงานด้านงานภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประสบการณ์ของลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้คือประสบการณ์ของลูกค้าครอบคลุมความสัมพันธ์ทั้งหมดกับแบรนด์ ในขณะที่ประสบการณ์ของผู้ใช้เน้นที่การโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์
11. แม่แบบผลลัพธ์ที่ส่งมอบของ ClickUp
เทมเพลตงานที่ต้องส่งมอบของ ClickUpช่วยรักษาความโปร่งใสของงานที่ต้องส่งมอบหลายรายการ พร้อมหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงาน
นี่คือวิธีที่ช่วยให้คุณควบคุมได้:
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รออนุมัติ, และเสร็จสมบูรณ์, เพื่อให้ทุกขั้นตอนของงานชัดเจนแจ่มแจ้ง
- บันทึกข้อมูลการส่งมอบโดยใช้ฟิลด์เช่น ผู้อนุมัติ, สถานะ RAG, ระยะโครงการ, และ สถานะการเสร็จสิ้น เพื่อขจัดความคลุมเครือและระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดการภาพรวมด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น สถานะทีม, ตารางงาน, และบอร์ดสถานะ เพื่อให้คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX ที่จัดการโครงการหลายโครงการและต้องการติดตามงานที่ต้องส่งมอบ
12. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ของ ClickUp
หากพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณรู้สึกเหมือนกล่องดำที่เต็มไปด้วยการอัปเดตที่พลาดและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ได้รับการเสริมด้วย AI ของ ClickUpจะมอบวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการจัดการและขยายการดำเนินงานทั้งหมดของคุณ
ขับเคลื่อนโดยClickUp Brain, เทมเพลตนี้แสดงข้อมูลเชิงลึก, ความเสี่ยง, และคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากรในเวลาจริง—ไม่ต้องสลับหน้าจอไปยังแดชบอร์ด.
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ดูสถานะโครงการ เจ้าของ กำหนดเวลา และอุปสรรคที่ขัดขวางงานได้ทันทีในทุกสายงานด้วย แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ
- ใช้ Progress Insights (AI) เพื่อแสดงงานที่ล่าช้า โครงการที่ติดขัด และสถานะโดยรวม
- ระบุโครงการที่มีความเสี่ยงและแนะนำการดำเนินการแก้ไขด้วย ระบบติดตามความเสี่ยงอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จาก คณะกรรมการจัดสรรทรัพยากร เพื่อทำความเข้าใจขีดความสามารถของทีม ระบุเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับมอบหมายงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป และใช้คำแนะนำจาก AI เพื่อจัดสรรงานใหม่
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ UX ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกข้ามโครงการ พร้อมสรุปโดย AI
13. แม่แบบชุดสื่อ ClickUp
เทมเพลตชุดสื่อ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันสินทรัพย์แบรนด์ ข้อมูลบริษัท และเอกสารประชาสัมพันธ์ของคุณในรูปแบบที่เรียบร้อย เข้าถึงง่าย และดูเป็นมืออาชีพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมระบบหาลูกค้าของคุณ โดยช่วยสร้างชุดสื่อที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์คุณ และยังสามารถทำซ้ำเพื่อใช้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวก
คุณสามารถจัดโครงสร้างได้:
- สิ่งที่คุณทำและเหตุผลที่มันสำคัญในส่วน เกี่ยวกับฉันและตัวชี้วัดหลัก
- อัปโหลดโลโก้ รูปภาพสินค้า หรือภาพโปรไฟล์ของคุณโดยตรงเข้าไปในเอกสาร
- รายการและอัตราค่าบริการควรระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้ตอบซ้ำในส่วน ตารางบริการ
- ให้แน่ใจว่าสื่อไปถึงบุคคลที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วโดยใช้ ส่วนข้อมูลติดต่อ
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX ฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างชุดสื่อแนะนำตัวเองที่ประกอบด้วยบริการ, ตัวชี้วัด, และตัวอย่างผลงาน.
14. แม่แบบแผนโครงการ ClickUp สำหรับงานวิจัย
เทมเพลตแผนโครงการวิจัยของ ClickUpมอบกรอบการทำงานให้คุณในการจัดระเบียบทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ไปจนถึงการนำเสนอผลลัพธ์
นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณจัดการกับความซับซ้อน:
- กำหนดรากฐานของโครงการโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่สำหรับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และ บทบาทของทีม
- แยกงานออกเป็นงานย่อยที่ชัดเจนและติดตามได้ พร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น วางแผน, รวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์, และเสร็จสิ้น
- กำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ โดยใช้ มุมมองรายการ ที่จัดกลุ่มตามระยะของโครงการ
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยที่นำการศึกษา UX แบบครบวงจร ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำหนดขั้นตอนต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การประชุมและกิจกรรมด้านการออกแบบ UX สำหรับมืออาชีพ
15. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดวิจัย ClickUp
ไม่ใช่ทุกโครงการวิจัย UX จะเริ่มต้นด้วยรายการงาน บางครั้งคุณอาจต้องคิดออกเสียง วางแผนความคิด และทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ นั่นคือจุดที่ClickUp Research Whiteboard Templateเข้ามาช่วย มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการระดมความคิดแบบอิสระ การทำงานร่วมกัน และการวางแผนความคิด
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- รวบรวมผลการวิจัยเบื้องต้นโดยใช้โน้ตดิจิทัลแบบติดได้ จัดกลุ่มตามหมวดหมู่หรือหัวข้อ
- จับเทรนด์ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยผืนผ้าใบแบบภาพที่ช่วยให้เห็นรูปแบบและจุดปัญหาเด่นชัด
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์—เพิ่ม แก้ไข และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนงานวิจัยที่แชร์ร่วมกัน
- เปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติโดยการแปลงบันทึกให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยในระยะเริ่มต้นที่ชอบการวางแผนผลการค้นพบในรูปแบบภาพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้าง
16. แม่แบบรายงานการวิจัย ClickUp
คุณได้ทำการวิจัยแล้ว ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยาก: การเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรายงานที่ชัดเจนและสามารถแชร์ได้แม่แบบรายงานการวิจัยของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเอกสารประสบการณ์ผู้ใช้และการนำเสนอผลการค้นพบของคุณในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและพร้อมสำหรับการแชร์
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ใช้ส่วนที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับ สรุปผู้บริหาร, ระเบียบวิธีวิจัย, ผลการศึกษา, การอภิปรายผล, และ ภาคผนวก
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการแก้ไขด้วยฟิลด์เช่น ผู้รายงาน และ ผู้มีส่วนร่วม
- ใช้สถานะเช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, หรือ อนุมัติ เพื่อจัดการความคืบหน้า
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่แปลข้อมูลดิบเป็นกรณีศึกษาการวิจัย UX
ยังไม่ตัดสินใจเลือกเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX เหล่านี้ใช่ไหม? มาฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงกันเลย:
ฉันใช้ ClickUp เป็นระยะๆ เพื่อจัดการโครงการ UX หลายโครงการพร้อมกัน เหตุผลหลักที่ฉันชอบ ClickUp คือฉันสามารถแยกงานทั้งหมดออกเป็นโครงการและทีมต่างๆ ได้ จากนั้นจึงดูทุกอย่างในระดับที่ละเอียดหรือละเอียดมากเท่าที่ต้องการ
ฉันใช้ ClickUp เป็นระยะๆ เพื่อจัดการโครงการ UX หลายโครงการพร้อมกัน เหตุผลหลักที่ฉันชอบ ClickUp คือฉันสามารถแยกงานทั้งหมดออกเป็นโครงการและทีมต่างๆ ได้ จากนั้นจึงดูทุกอย่างในระดับที่ละเอียดหรือละเอียดมากเท่าที่ต้องการ
เพิ่มอัตราการคลิกผ่านที่คุณต้องการ
งานวิจัยของคุณมีความลึกซึ้ง และผลงานของคุณควรสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังขัดเกลาเรื่องราวของคุณเพื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือเพียงแค่จัดระเบียบความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ ตัวเลือกเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX ของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ
พวกเขามาพร้อมกับ ClickUp Brain สำหรับสรุปข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ, Whiteboards สำหรับการวางแผนเส้นทางในบริบท, และมุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่แผนการวิจัยไปจนถึงผลการทดสอบการใช้งาน
พร้อมที่จะยกระดับพอร์ตโฟลิโอการวิจัย UX ของคุณหรือยัง? ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ให้คุณมีเครื่องมือในการจัดการ เอกสาร และนำเสนอการวิจัยของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียวสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅