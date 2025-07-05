บล็อก ClickUp

11 แม่แบบแผนการปรับปรุงบ้านฟรีสำหรับจัดระเบียบโครงการรีโนเวทของคุณ

Uma Kelath
5 กรกฎาคม 2568
5 กรกฎาคม 2568

กฎการปรับปรุงบ้านข้อที่ 1: ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลย กฎการปรับปรุงบ้านข้อที่ 2: คุณยังคงต้องมีแผน เพราะการตัดสินใจแบบด้นสดโดยถือตัวอย่างกระเบื้องในมือข้างหนึ่งและรับสายผู้รับเหมาที่กำลังตะโกนอยู่ทางโทรศัพท์นั้น ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก

เจ้าของบ้านนอนไม่หลับเพราะตัดสินใจเรื่องผนังกันน้ำไม่ได้ นักออกแบบภายในได้รับข้อความจากลูกค้าตอนตี 3 ผู้รับเหมาอยู่ในกลุ่มแชทตลอดเวลา ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์แก่เร็วเหมือนสุนัข ชีวิตการปรับปรุงบ้านนั้นวุ่นวายมาก

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีแผนโครงการปรับปรุงบ้านที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง โดยที่คุณไม่ต้องกลายเป็นผู้จัดการโครงการเต็มเวลาหรือต้องอ่านใจคนอื่นตลอดเวลา แต่พูดตามตรง ไม่มีใครอยากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นหรอก

ดังนั้น เราจึงทำสิ่งนี้เพื่อคุณ นี่คือเทมเพลตแผนโครงการปรับปรุงที่ดีที่สุดฟรี ที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ รักษาสติ และอาจจะช่วยให้คุณนอนหลับสบายตลอดการปรับปรุงบ้าน

มาเริ่มกันเถอะ ก่อนที่จะมีอะไรอื่นมาทำให้แผนสะดุด!

แบบแผนโครงการปรับปรุงคืออะไร?

แบบแผนโครงการปรับปรุงเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างหรือเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ, บริหารจัดการ, และติดตามงานปรับปรุง, ระยะเวลา, งบประมาณ, และความรับผิดชอบ.

พวกเขาให้รูปแบบมาตรฐานสำหรับการวางแผนและการติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุง ตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นและการขอใบอนุญาต ไปจนถึงการรื้อถอนการบริหารโครงการก่อสร้าง และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น ขอบเขตของโครงการ รายการวัสดุ การมอบหมายผู้รับเหมา กำหนดเวลา และการติดตามความคืบหน้า

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2020 ด้วยเวลาว่างมากขึ้น คนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหันมาทำสวนกันมากขึ้น ในยุโรป สถานการณ์กลับแตกต่างออกไป—คนในฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการตกแต่งบ้าน ในขณะที่ในสหราชอาณาจักร หลายคนเลือกที่จะเพิ่มหรือปรับปรุงห้องน้ำของพวกเขา

11 แบบแผนโครงการปรับปรุงบ้านฟรี

มาสำรวจเทมเพลตการปรับปรุงที่ดีที่สุดที่ ClickUp มีให้กันเถอะ—แต่ละแบบออกแบบมาเพื่อให้การจัดการโครงการก่อสร้างง่ายต่อการวางแผนและเสร็จสิ้น เพื่อให้คุณได้พื้นที่ในฝันที่คุณต้องการ

1. เทมเพลตการปรับปรุงบ้าน ClickUp

มองเห็นทุกขั้นตอนของการปรับปรุงบ้านของคุณด้วยเทมเพลตการปรับปรุงบ้านของ ClickUp—ติดตามงบประมาณ, ระยะเวลา, และงานทั้งหมดในที่เดียว

เทมเพลตการปรับปรุงบ้านของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของกระบวนการปรับปรุงทั้งหมด ตั้งแต่การติดตามวันที่รื้อถอนไปจนถึงการจัดการตารางเวลาของผู้รับเหมา ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ รายการตรวจสอบ และลำดับความสำคัญ

คุณสามารถติดตามงบประมาณ, คำสั่งซื้อวัสดุ, และความคืบหน้าได้ในแดชบอร์ดเดียว, คุณจะไม่พลาดการติดตามว่าใครกำลังทำอะไรหรือเมื่อไหร่.

นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:

  • จัดระเบียบงานปรับปรุงตามห้อง พื้นที่ หรือโซนที่มีความสำคัญ
  • เชื่อมโยงงานที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อป้องกันการเกิดการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าตามสถานะงานโดยใช้มุมมองบอร์ด
  • ทำให้การอัปเดตและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • สร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกงานภายนอก งานภายใน และงานที่เฉพาะเจาะจงกับการออกแบบ

📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างการปรับปรุงบ้านหลายห้องและหลายช่วงเวลา

2. แม่แบบแผนโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ClickUp

จัดระเบียบระบบประปา, ใบอนุญาต, และอุปกรณ์ติดตั้งโดยใช้แบบแผนโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ClickUp เพื่อให้การปรับปรุงห้องน้ำของคุณเป็นไปตามแผน

หากคุณเคยประเมินความซับซ้อนของการปรับปรุงห้องน้ำต่ำเกินไปแม่แบบแผนโครงการปรับปรุงห้องน้ำของ ClickUpนี้เหมาะสำหรับคุณ แม่แบบนี้แบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนๆ รวมถึงระบบประปา อุปกรณ์ติดตั้ง งานกระเบื้อง ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังจะพบพื้นที่สำหรับจัดการใบอนุญาต งบประมาณ และกำหนดเวลาของผู้รับเหมา โดยไม่ต้องเร่งรีบรวบรวมข้อมูลในนาทีสุดท้าย

นอกจากสิ่งจำเป็นแล้ว แม่แบบยังช่วยคุณ:

  • งานปรับปรุงกลุ่มโดยช่างเฉพาะทางเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
  • แนบเอกสารแผนโครงการที่สำคัญ เช่น ข้อกำหนดการออกแบบหรือแผนผังระบบประปา
  • ตรวจสอบวันที่ตรวจสอบและอนุมัติการตรวจสอบได้โดยตรงในบัตรงาน
  • ตั้งค่างานประจำสำหรับการติดตามผลและการประชุมกับผู้รับเหมา
  • ใช้ subtasks เพื่อแบ่งการติดตั้งที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้รับเหมา, หรือเจ้าของบ้านที่วางแผนปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็กถึงกลางที่มีหลายงานช่างเกี่ยวข้อง

👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าการปรับปรุงห้องน้ำและห้องครัวจะยังคงได้รับความนิยมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การอัปเกรดเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและกล้องวงจรปิดก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติบ้านอัจฉริยะเหล่านี้ได้รับการติดตั้งบ่อยเกือบเท่ากับการจัดสวนและการทาสีภายในบ้าน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปสู่การใช้พื้นที่อยู่อาศัยที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

3. การจัดการโครงการปรับปรุงบ้านใน ClickUp

ประสานงานทีม การอนุมัติ และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการปรับปรุงบ้านของ ClickUp

การปรับปรุงไม่ใช่แค่เรื่องงาน—มันคือการประสานงานทีม การอนุมัติ และผลลัพธ์ที่คาดหวังเทมเพลตการจัดการโครงการปรับปรุงบ้านของ ClickUpนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย

ด้วยการพึ่งพาของงานที่สร้างขึ้นในตัว, มุมมองไทม์ไลน์, และการติดตามงาน, มันทำงานเหมือนผู้ควบคุมไซต์เสมือนที่ไม่เคยหยุดทำงาน.

คุณจะชื่นชอบด้วยว่ามันสามารถ:

  • กำหนดเป้าหมายสำคัญสำหรับแต่ละขั้นตอนหลักของการปรับปรุง เช่น การรื้อถอน การขึ้นโครงสร้าง และการตรวจสอบ
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมพร้อมติดตามปริมาณงาน
  • ดูตัวชี้วัดสุขภาพของโครงการผ่านแดชบอร์ดการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • ติดตามความคืบหน้าของทรัพย์สินหลายแห่งโดยใช้โฟลเดอร์และแท็กที่มีรหัสสี
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยเธรดความคิดเห็นและการกล่าวถึงงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาทั่วไปที่บริหารจัดการทีมงานและผู้รับเหมาช่วงในหลายโครงการหรือโครงการที่มีความซับซ้อน

📮 ClickUp Insight: 53% ของผู้จัดการกำหนดความสำเร็จของโครงการโดยอ้างอิงจากความสำเร็จในอดีต เป็นวิธีที่คุ้นเคย—ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยได้ผลแล้วทำตาม แต่ประเด็นสำคัญคือ ความสำเร็จของเมื่อวานอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัฒนธรรมทีม หรือลำดับความสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน

เมื่อความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทีมต่าง ๆ ก็ต้องพึ่งพาสมมติฐานของตนเอง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ และคำถามมากมายว่า "เดี๋ยวนะ... เรากำลังมุ่งเป้าไปที่อะไรกันแน่?"

ด้วยClickUp Goals และ Milestones คุณไม่ต้องปล่อยให้ความสำเร็จขึ้นอยู่กับคำตีความ คุณกำหนดมันร่วมกัน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามได้ แบ่งย่อยเป็นงานและรายการตรวจสอบ มอบหมายงบประมาณที่เป็นจริง และให้ทีมของคุณมีเป้าหมายร่วมกันที่พวกเขาสามารถมองเห็น

4. แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUp

ติดตามกิจกรรมในไซต์งาน จัดการรายการตรวจสอบความปลอดภัย และตรวจสอบงานตามแต่ละขั้นตอนด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUp

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพด้านการปรับปรุงที่คิดเหมือนผู้รับเหมาก่อสร้าง, เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUp มาพร้อมกับทุกสิ่งตั้งแต่การคำนวณต้นทุนงานไปจนถึงบันทึกไซต์งาน คุณจะพบกับการติดตามเป็นระยะ, รายการตรวจสอบความปลอดภัย และการอัปเดตแบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับการจัดการทั้งการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงเชิงพาณิชย์เบา

นี่คือสิ่งที่เพิ่มชั้นของการควบคุมและการจัดระเบียบ:

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานและต้นทุนงานด้วยช่องกรอกข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
  • บันทึกรายงานไซต์ประจำวันโดยตรงในพื้นที่ทำงาน
  • ตั้งการแจ้งเตือนการประชุมความปลอดภัยและงานที่ต้องปฏิบัติตามเป็นประจำ
  • สร้างภาพขั้นตอนการสร้างในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ พร้อมปรับแต่งด้วยการลากและวาง
  • จัดระเบียบข้อเสนอการก่อสร้าง ใบเสนอราคาจากผู้ขาย ใบแจ้งหนี้ และคำขอข้อมูลเพิ่มเติม (RFI) ในพื้นที่งานเฉพาะ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการก่อสร้างหรือบริษัทปรับปรุงที่ดูแลการปรับปรุงหลายโครงการที่มีงบประมาณสูงพร้อมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกัน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์? (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

5. แม่แบบแผนโครงการปรับปรุงบ้าน ClickUp

วางแผนการตรวจสอบ การอนุมัติแบบ และทุกขั้นตอนสำคัญของการปรับปรุงบ้านด้วยเทมเพลตแผนโครงการปรับปรุงบ้านของ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการปรับปรุงบ้านของ ClickUpทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการปรับปรุงของคุณ โดยมีขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการรื้อถอน การขออนุญาต การตรวจสอบ และการอนุมัติการออกแบบ

มันยังรวมถึงสถานะที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนขั้นตอนทั่วไปของการปรับปรุง เช่น การสร้างโครง การตกแต่ง และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

มันยังช่วยสร้างโครงสร้างให้กับงานปรับปรุงที่ซับซ้อนโดยให้คุณ:

  • สร้างกระบวนการอนุมัติการก่อสร้างสำหรับใบอนุญาตของเมืองหรือการอนุมัติจากลูกค้า
  • ร่วมมือกับผู้รับเหมา, นักออกแบบ, และเจ้าของบ้านโดยใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงงาน
  • ติดตามปัจจัยเสี่ยงและความล่าช้าของโครงการโดยใช้ไทม์ไลน์แบบภาพ
  • ติดตามงานที่ดำเนินการคู่ขนานกัน เช่น งานระบบประปาและงานติดตั้งตู้ ในมุมมองที่แยกจากกัน
  • แนบภาพก่อน/หลังเพื่อบันทึกความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังทำงานปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่หรือการปรับปรุงภายในที่ต้องการการประสานงานข้ามแผนก

👀 คุณรู้หรือไม่? บางโครงการปรับปรุงบ้านให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมาก:

  • การเปลี่ยนประตูโรงรถสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 194%
  • การเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพิ่มมูลค่าประมาณ 188%
  • การปรับปรุงครัวขนาดเล็กสามารถคืนทุนได้ประมาณ 96%
  • การปรับปรุงห้องน้ำคืนทุนประมาณ 74%

6. แม่แบบวางแผนโครงการปรับปรุงบ้าน ClickUp

จัดการการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เช่น การทาสีหรือการติดตั้งไฟ ด้วยเทมเพลต ClickUp Home Improvement Project Planner ที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

ไม่ใช่ทุกการอัปเกรดที่ต้องรื้อถอนทั้งหมด สำหรับโครงการปรับปรุงเล็กๆ เช่น การเปลี่ยนตู้ การอัพเดตแสงไฟ หรือการทาสีภายในการใช้เทมเพลต ClickUp Home Improvement Project Plannerจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีความละเอียดที่มากเกินไป มันมีน้ำหนักเบาแต่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น

แม้สำหรับงานขนาดเล็ก คุณยังสามารถ:

  • ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่รวดเร็วด้วยแดชบอร์ดโครงการที่เรียบง่าย
  • วางแผนการปรับปรุงสำหรับแต่ละห้องโดยใช้มุมมองห้อง
  • นำรายการงานปรับปรุงกลับมาใช้ใหม่โดยใช้โครงสร้างเทมเพลตที่บันทึกไว้
  • กำหนดเวลาประมาณการและแจ้งเตือนสำหรับงานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรืองานระยะสั้น
  • ติดแท็กงานด้วยวัสดุหรือเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการเตรียมงานที่ดีขึ้น
  • เพิ่มรายการตรวจสอบบนมือถือสำหรับการทำงานในพื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์

📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและช่างมืออาชีพที่จัดการงานปรับปรุงด่วนหรืองานรีเฟรชเล็กๆ น้อยๆ

7. แม่แบบการออกแบบภายใน ClickUp

ออกแบบแผนงาน จัดหาผู้ขาย และจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยเทมเพลตการออกแบบภายในของ ClickUp

นักออกแบบภายในต้องจัดการหลายอย่าง: บอร์ดอารมณ์, ผู้ขาย, การอนุมัติจากลูกค้า, และการจัดหา.เทมเพลตการออกแบบภายในของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงวันติดตั้ง.

มันรวมถึงรายการงานออกแบบ วงจรการตรวจสอบของลูกค้า และการฝังภาพเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์และการดำเนินงานของคุณสอดคล้องกัน

เพื่อให้วิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์และการส่งมอบโครงการสอดคล้องกันโซลูชันนี้สำหรับโครงการออกแบบภายในยังช่วยให้คุณ:

  • ฝังบอร์ด Pinterest, ม็อคอัพ 3D หรือ Google Docs เพื่อแรงบันดาลใจแบบเรียลไทม์
  • ติดตามการจัดส่งของผู้จัดจำหน่ายและระยะเวลาการนำเข้าตามห้อง
  • จัดการวงจรการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขด้วยสถานะการอนุมัติในตัว
  • อัปเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบด้วยมุมมองการตรวจสอบของลูกค้าและมุมมองวางแผน 3 มิติ
  • สร้างศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับตัวอย่างสี ตัวอย่างสินค้า และลิงก์แรงบันดาลใจ

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบตกแต่งภายในและนักตกแต่งที่ดูแลโครงการลูกค้าที่มีการสัมผัสสูงตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้นและเพิ่มรายการประกาศของคุณใช่ไหม?ใช้เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่ภาพถ่ายอสังหาริมทรัพย์และการติดตามลูกค้า ไปจนถึงแคมเปญบนโซเชียลมีเดียและการติดต่อทางอีเมล

8. ขอบเขตงานปรับปรุงบ้าน ClickUp

กำหนดขอบเขตของงานและสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตโดยใช้เทมเพลตขอบเขตงานปรับปรุงบ้านของ ClickUp—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความคาดหวังที่ชัดเจน

ก่อนที่คุณจะยกค้อนขึ้นมา คุณต้องมีความชัดเจน—และนั่นเริ่มต้นด้วยขอบเขตงานเทมเพลตขอบเขตงานปรับปรุงบ้านของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนด "อะไร" "ทำไม" และ "อย่างไร" ของการปรับปรุงบ้านของคุณ

มันช่วยกำหนดความคาดหวังของลูกค้า หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานระหว่างโครงการ และทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน

สำหรับผู้ใดที่ต้องการฐานการวางแผนที่แข็งแกร่ง แบบฟอร์มนี้สามารถทำได้เช่นกัน:

  • สรุปแผนงานโครงการโดยละเอียดตามขั้นตอนหรือผู้จัดจำหน่าย
  • ข้อจำกัดของเอกสารและสมมติฐานด้านงบประมาณอย่างชัดเจน
  • เชื่อมโยงรายการขอบเขตโดยตรงกับงานของโครงการเพื่อการจัดสรรที่ดีขึ้น แม้กระทั่งสำหรับการตั้งค่าสำนักงานที่บ้าน
  • เพิ่มไทม์ไลน์ให้กับองค์ประกอบขอบเขตเพื่อปรับปรุงความรับผิดชอบ
  • ใช้ช่องสถานะเพื่อติดตามว่าไอเท็มขอบเขตใดได้รับการสรุปแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ หรือยังค้างอยู่

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาที่ต้องการกำหนดขอบเขตโครงการอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มงานหรือก่อนได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

9. เทมเพลตกฎบัตรโครงการปรับปรุงบ้าน ClickUp

ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, ระยะเวลา, และข้อจำกัดตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลต ClickUp Home Renovation Project Charter

กำลังจะปรับปรุงครั้งใหญ่ใช่ไหม?แม่แบบ ClickUp Home Renovation Project Charterนี้จะช่วยวางรากฐานให้โครงการของคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ ข้อจำกัด เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเสี่ยง เพื่อให้ทีมของคุณมีเอกสารแนวทางสำหรับอ้างอิงตลอดทั้งโครงการ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำได้เช่นกัน:

  • กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและ KPI ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการ
  • ระบุบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
  • เพิ่มแผนการลดความเสี่ยงพร้อมการมอบหมายเจ้าของเชิงรุก
  • กำหนดและติดตามงบประมาณเพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นไปอย่างมีข้อมูล
  • รักษาประวัติการเช่าเหมาลำด้วยการติดตามเวอร์ชันในตัว

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือบริษัทที่ต้องการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และลดการสื่อสารที่ผิดพลาดตั้งแต่วันแรก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การวิเคราะห์การค้นหาบน Google และการสำรวจของบริษัทหนึ่งพบว่า 9 จาก 10 เจ้าของบ้านทำการปรับปรุงบ้าน โดยมีงบประมาณที่แตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่เพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ไปจนถึงมากกว่า 50,000 ดอลลาร์

10. แม่แบบแผนโครงการ ClickUp สำหรับการปรับปรุงห้องครัว

จัดการทุกอย่างตั้งแต่การรื้อถอนไปจนถึงการจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเทมเพลตแผนโครงการสำหรับการปรับปรุงห้องครัวของ ClickUp

การปรับปรุงห้องครัวสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็วแม่แบบแผนโครงการ ClickUp สำหรับการปรับปรุงห้องครัวจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่การรื้อถอนไปจนถึงการจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งตู้

มันรวมถึงเครื่องมือการจัดตารางเวลา, ช่องทางการติดต่อผู้ขาย, และการแจ้งเตือนใบอนุญาตเพื่อให้ไม่มีอะไรถูกมองข้าม

และยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน:

  • แยกโซนในครัว (เช่น เคาน์เตอร์หรือระบบประปา) ออกเป็นกลุ่มงานย่อยที่ชัดเจน
  • ติดตามการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและตารางการจัดส่งได้ในมุมมองเดียว
  • จัดเก็บใบเสนอราคาและข้อมูลติดต่อของผู้ขายไว้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามความพร้อมใช้งานของวัสดุและระยะเวลาการนำเข้าโดยใช้Custom Fields
  • สร้างกำหนดการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านที่จัดการแผนการปรับปรุงห้องครัวโดยเฉพาะ โดยมีเวลาจำกัดและมีผู้รับเหมาหลายราย

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนสำรองฉุกเฉินฟรีใน Word และ ClickUp

11. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ปรับปรุง ClickUp

ตั้งเป้าหมายรายไตรมาส ติดตามผลการดำเนินงาน และขยายธุรกิจปรับปรุงบ้านของคุณด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านของ ClickUp

ผู้รับเหมาปรับปรุงที่มุ่งเน้นการเติบโตต้องการมากกว่าแค่รายการงานClickUp Remodelers Goal Setting Templateช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายรายไตรมาส ติดตาม KPI และประเมินโครงการของคุณ ใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและตั้งมาตรฐานโครงการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากตัวติดตามพื้นฐาน:

  • กำหนดและติดตามเป้าหมายรายได้หรือเป้าหมายโครงการรายไตรมาส
  • แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ พร้อมตัวกระตุ้นการเสร็จสิ้น
  • จัดสรรทรัพยากรและติดตามความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมายโดยใช้มุมมองความพยายามของเป้าหมาย
  • สร้างภาพความก้าวหน้าของเป้าหมายโดยใช้แดชบอร์ดเป้าหมายของ ClickUp
  • จัดให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายที่วัดผลได้และความรับผิดชอบ

📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจปรับปรุงบ้าน, ผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านคนเดียว, และผู้นำทีมที่ต้องการให้เป้าหมายสอดคล้องกับผลงาน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนโครงการปรับปรุงบ้านดี?

ก่อนที่กำแพงแรกจะถูกทำลายลง แผนโครงการปรับปรุงที่มั่นคงพร้อมคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นการเตรียมการให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างถูกต้อง:

  • ส่วนสรุปโครงการที่ชัดเจน: ระบุเป้าหมาย ขอบเขต งบประมาณ ระยะเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันตั้งแต่วันแรก
  • การแบ่งงานอย่างละเอียด: แยกทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การรื้อถอนและการจัดการทรัพย์สินไปจนถึงการตกแต่ง—ออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกับความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญ
  • ไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้พร้อมหมุดหมายสำคัญ: ติดตามกำหนดเวลาสำคัญโดยใช้แผนภูมิแกนต์หรือแผนภาพแบบมองเห็นภาพ เพื่อรักษาความต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงความไม่คาดคิด
  • ตัวติดตามงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่าย: รวมถึงค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและแผนสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
  • การจัดสรรทรัพยากรและการติดต่อ: ระบุผู้ที่รับผิดชอบแต่ละงาน รวมถึงผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย และสมาชิกทีมภายใน
  • รายการตรวจสอบใบอนุญาตและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ครอบคลุมกฎการแบ่งเขต, รหัสความปลอดภัย, และเอกสารทางกฎหมายเพื่อให้โครงการไม่ติดขัดกับอุปสรรคทางราชการ
  • ส่วนการจัดการความเสี่ยง: ระบุความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณ และวางแผนสำรองเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
  • การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตสถานะ: ให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับตามความจำเป็นด้วยความคิดเห็นหรือป้ายสถานะ
  • เอกสารก่อนและหลัง: เก็บภาพถ่ายอ้างอิง, ภาพร่าง, และภาพสุดท้ายเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง
  • บันทึกการสื่อสารและการอนุมัติ: เก็บบันทึกข้อมูลการป้อนข้อมูลจากลูกค้า การอนุมัติการออกแบบ และกรอบเวลาการตัดสินใจ

มีแม่แบบการปรับปรุงบ้านหลายร้อยแบบให้เลือกใช้ แต่ส่วนใหญ่กลับเพิ่มความสับสนมากกว่าความชัดเจน บางแบบก็เรียบง่ายเกินไป ในขณะที่บางแบบก็ซับซ้อนเกินความจำเป็น

ความแตกต่างที่แท้จริงคือการหาแม่แบบที่ทำงานได้ เหมือน คุณ และนั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น

นี่คือแอป ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ สำหรับการทำงาน—ตั้งแต่ตารางการรื้อถอนและกำหนดการของผู้รับเหมา ไปจนถึงใบอนุญาต การซื้อของ และรายการตรวจสอบงาน และด้วยเทมเพลตการปรับปรุงที่ฟรี คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือเสียเวลาปรับแต่งสเปรดชีตทั่วไป

คิระ เคียฟเฟอร์, ผู้จัดการการตลาด ที่ Renewal By Andersen, ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า:

ClickUp มีระบบจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้, อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ระบบติดตามเวลา, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้, การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน, การเข้าถึงผ่านมือถือ, และการอัปเดตใหม่ ๆ อยู่เสมอ.

CEMEX หนึ่งในบริษัทวัสดุก่อสร้างชั้นนำของโลก ใช้เทมเพลตพร้อมใช้งานของ ClickUp เพื่อรวบรวมการวางแผนทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมงานสามารถติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์—หมดปัญหาอีเมลยาวเหยียดหรือการคาดเดาว่าใครกำลังทำอะไรอยู่

ผลลัพธ์คือ?เวลาในการออกสู่ตลาดเร็วขึ้น 15%และมีการสื่อสารกลับไปกลับมาที่น้อยลงมาก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าเลือกแค่เทมเพลตที่ดูสวยที่สุด—ต้องทดสอบความทนทานด้วย ก่อนตัดสินใจใช้จริง ลองใส่โปรเจกต์จำลองที่มีงานซ้อนทับกัน มีกำหนดเวลาล่าช้า และมีคำขอเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง หากเทมเพลตไม่สามารถรับมือกับความวุ่นวายแบบนี้ได้โดยไม่พัง (หรือทำให้คุณพังแทน) ก็ตัดทิ้งไปได้เลย

ควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันสาธิตจนถึงการปรับแต่งขั้นสุดท้าย

การปรับปรุงบ้านแทบไม่เคยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ งบประมาณอาจเปลี่ยนแปลง วัสดุอาจล่าช้า ผู้รับเหมาอาจเลื่อนงาน และทันใดนั้น การปรับปรุงบ้านที่คิดว่าจะง่ายก็กลายเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลา นี่คือจุดที่แผนโครงการที่มั่นคงและพร้อมใช้งานสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากความเครียด (และอาจช่วยหลีกเลี่ยงการทะเลาะกัน)

เทมเพลต ClickUp ที่เราได้กล่าวถึงในรายการนี้ไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบเท่านั้น แต่เป็นระบบการจัดการการปรับปรุงที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อรองรับความวุ่นวายในชีวิตจริงของการปรับปรุงใหม่

ตั้งแต่การมอบหมายงานและการติดตามกำหนดเวลา ไปจนถึงการจัดการรายละเอียดของผู้ขาย คำสั่งเปลี่ยนแปลง รูปภาพสถานที่ และการจัดส่งวัสดุ แต่ละเทมเพลตมอบพื้นที่ส่วนกลางให้คุณในการบริหารจัดการการปรับปรุงทั้งหมดของคุณ

ความยืดหยุ่นของ ClickUp หมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เข้ากับ กระบวนการทำงานของคุณ ได้ เจ้าของบ้านสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดส่งได้อย่างใกล้ชิด นักออกแบบสามารถจัดการการเลือกและข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้รับเหมาสามารถประสานงานตารางเวลาและผู้รับเหมาช่วงได้ และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์สามารถติดตามโครงการหลายโครงการในสถานที่ต่างๆ ได้

และใช่ ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด

พร้อมที่จะเลิกใช้สเปรดชีต, โน้ตติดผนัง, และการติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และเริ่มใช้เทมเพลตโครงการปรับปรุงบ้านเหล่านี้ได้เลยวันนี้ อนาคตของคุณ (และสุขภาพจิตของคุณ) จะขอบคุณคุณ