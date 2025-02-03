10 อันดับซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดในปี 2025

บริษัทออกแบบตกแต่งภายในมีความต้องการเฉพาะทางที่เหนือกว่าการบริหารโครงการทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการออกแบบตกแต่งภายในของคุณให้เสร็จตามกำหนดเวลาและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความเป็นระเบียบตลอดกระบวนการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
นี่เกี่ยวข้องกับงานเช่น การขอการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับข้อเสนอการออกแบบบ้านหรือสำนักงานของคุณ และการจัดการใบแจ้งหนี้และการส่งมอบจากผู้จัดหาหลายรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในสามารถช่วยจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบภายในและ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบภายในและทีมออกแบบภายในในปี 2024
ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับนักออกแบบภายในประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการโครงการพื้นฐานรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการการออกแบบภายในโดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการจัดการโครงการออกแบบหลายโครงการ ทำให้ทีมออกแบบภายในทุกทีมในหน่วยงานหรือบริษัทของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดในมุมสูง พร้อมทั้งให้คุณซูมเข้าไปดูรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานเสร็จตรงเวลาและตามลำดับที่ถูกต้อง
เครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในปี 2024 ยังรวมถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและมุมมองโครงการที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักและข้อกำหนดในงานออกแบบภายใน เช่นบอร์ดอารมณ์การออกแบบ การสร้างข้อเสนอ และการทำงานร่วมกับผู้ขายภายนอก หากคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด คุณกำลังมองหาศูนย์รวมครบวงจรสำหรับโครงการออกแบบภายในที่ซับซ้อน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายใน?
การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์ของโครงการออกแบบของคุณดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจัดการงานพื้นฐานแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ควรสามารถผสานการทำงานกับธุรกิจของคุณได้อย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่ช่วยในด้านการออกแบบที่ลูกค้าเห็นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีม การติดตามงาน และการบริหารจัดการกำหนดเวลาอีกด้วย:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานออกแบบของตนเอง แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจระบบซอฟต์แวร์ใหม่
- แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์: ด้วยข้อมูลที่อยู่ในระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงผลงานการออกแบบ ตารางโครงการ และอื่น ๆ ได้แม้ในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้าที่บ้านหรือสำนักงาน
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี: การผสานรวมระบบบัญชีอย่างราบรื่นช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัว ทำให้เอกสารใบแจ้งหนี้และสัญญาของลูกค้าและผู้จัดหาทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ภายนอก: ความสามารถในการเชิญผู้ใช้ภายนอก เช่น ลูกค้าด้านการออกแบบและผู้ขายภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
- ราคาที่ยืดหยุ่น: แผนราคาที่หลากหลาย รวมถึงการกำหนดราคาตามความต้องการและแผนฟรี มอบความยืดหยุ่นสำหรับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและเอเจนซี่ที่กำลังเติบโต
- แม่แบบโครงการ: แม่แบบเหล่านี้ เช่น แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่และแม่แบบใบแจ้งหนี้ ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นโครงการใหม่และรับประกันความสอดคล้องกันในหลายโครงการ
- การออกแบบบอร์ดอารมณ์และการสร้างข้อเสนอ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการสร้างภาพและนำเสนอแนวคิดให้กับลูกค้า
10 ซอฟต์แวร์ออกแบบภายในที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจออกแบบภายในของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบภายในในปี 2024 ไว้ให้คุณแล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวบรวมกระบวนการทำงานของบริษัทคุณไว้ในที่เดียวโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการใดก็ได้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แม่แบบงาน แผนผังความคิด และแดชบอร์ด ClickUp มอบมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการของคุณและผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200รายการ เพื่อให้ทีมออกแบบภายในมีทรัพยากรดิจิทัลที่จำเป็นครบถ้วน
ซอฟต์แวร์นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักออกแบบรายบุคคลและบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียง และแม่แบบการออกแบบภายในของ ClickUpจะช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างโครงร่าง ร่างเอกสาร สรุปบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์(AI)ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
- จัดการงานออกแบบภายในของคุณบนรายการ แผนงาน กริด และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp
- ร่วมมือและสร้างความสอดคล้องในโครงการออกแบบของคุณด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
- ดูทุกอย่างได้ในพริบตาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับ ClickUp ได้โดยตรงกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Figma และแอปจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอปมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AIมีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Monday.com
Monday.com เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย พร้อมคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับนักออกแบบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน monday.com ช่วยให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักออกแบบภายในสามารถมอบหมายงาน ตั้งระยะเวลาของโครงการ และติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้เน้นการร่วมมือกัน ทำให้สมาชิกทีมออกแบบภายในทำงานร่วมกันได้ดี เครื่องมือช่วยสื่อสาร เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลและการขอการอนุมัติโครงการ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมคุณ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ, กำหนดระยะเวลาของโครงการ, และจัดการงานของทีมคุณในที่เดียว
- ร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างทีมและแผนกต่างๆ เพื่อมองเห็นความคืบหน้าของโครงการออกแบบของคุณ
- ใช้ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่นสำหรับโครงการออกแบบ กระบวนการ แผนก หรือลูกค้าใด ๆ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัด รวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลและการขอการอนุมัติโครงการ
- ดูงานและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคล
- ผู้ใช้บางคนพบว่าการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้เวลา
- แม้ว่าซอฟต์แวร์จะสามารถปรับแต่งได้ แต่การปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านการออกแบบภายในนั้นจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน สำหรับ 4 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
3. ไอวี่
ไอวีคือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเฉพาะทางสำหรับนักออกแบบคนแรกในรายการของเรา ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของบริษัทออกแบบภายใน และนำเสนอชุดโซลูชันการจัดการโครงการเพื่อช่วยให้การจัดการงานเอกสาร การชำระเงิน และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของนักออกแบบภายในมืออาชีพเป็นไปอย่างราบรื่น ไอวีช่วยให้การค้นหาสินค้า การเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ และการสร้างบอร์ดห้องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของไอวี
- นำเข้าสินค้าจากผู้ขายที่คุณชื่นชอบและสร้างแคตตาล็อกสินค้าแบบกำหนดเองโดยใช้ Ivy Product Clipper
- สร้างข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์อย่างมืออาชีพสำหรับโครงการออกแบบภายในของคุณ
- ใช้บอร์ดห้องเพื่อทำให้ไอเดียการออกแบบภายในของคุณเป็นจริงโดยการสร้างมันขึ้นมา, แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณ, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
- แหล่งที่มา, ใบแจ้งหนี้, การซื้อ, และการติดตามทั้งหมดในที่เดียว, ทำให้กระบวนการบริหารโครงการสำหรับนักออกแบบภายในเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน
ข้อจำกัดของไอวี
- ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่นที่มีอยู่
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติเพียงพอสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาไอวี
- ค่าเริ่มต้น: $65/เดือน
- จำเป็น: $99/เดือน
- ข้อดี: $149/เดือน
คะแนนและรีวิวไอวี
- Capterra: 3. 7/5 (20 รีวิว)
4. การจัดการแบบไบนารี
การจัดการแบบไบนารี (BM) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอีกชนิดหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบภายใน และมันรวมเอาองค์ประกอบหลักสี่ประการของการจัดการโครงการการออกแบบภายในไว้ด้วยกัน: การวางแผน, การคำนวณต้นทุน, การติดตาม, และการรายงาน BM ช่วยนักออกแบบภายในในการค้นหาสินค้า, สร้างเอกสารเสนอราคาอย่างมืออาชีพ, และติดตามผลงานของโครงการและมอบโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน
คุณสมบัติเด่นของการจัดการแบบไบนารี
- สร้างค่าธรรมเนียมการออกแบบโครงการได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยคุณสมบัติการคำนวณต้นทุนที่ครบครัน
- จัดทำโปรแกรมโครงการและกำหนดการชำระเงินอย่างละเอียด เพื่อให้การบริหารโครงการออกแบบตกแต่งภายในมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวางแผน
- ติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์โครงการและใช้ประโยชน์จากการติดตามเวลาต่อผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือติดตาม
- เพลิดเพลินกับการมองเห็นที่ชัดเจนของโครงการ ความคืบหน้า และประสิทธิภาพของสมาชิกทีม ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
- รับประกันการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน
ข้อจำกัดของการจัดการแบบไบนารี
- ซอฟต์แวร์ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้น
การกำหนดราคาการจัดการแบบไบนารี
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการแบบไบนารี
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
5. รวบรวม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบภายในที่แข็งแกร่งสำหรับทีมออกแบบภายในขนาดกลางถึงใหญ่ มุ่งเน้นการรวมศูนย์การสื่อสาร การอนุมัติจากลูกค้า การติดตาม และการจัดทำเอกสาร ด้วย Gather นักออกแบบภายในสามารถตัดต่อแรงบันดาลใจจากแหล่งเว็บต่างๆ พูดคุยแนวคิดกับผู้อื่น และวางแผนการออกแบบห้องได้ ทีมงานออกแบบมืออาชีพหลายทีมใช้ Gather เพื่อจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมศูนย์การสื่อสาร ข้อกำหนด การอนุมัติจากลูกค้า การติดตาม และเอกสาร
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ห้อง และการเลือกสรรต่างๆ
- แชร์และหารือกับทีมและลูกค้าของคุณโดยการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไอเดีย, เฟอร์นิเจอร์, วัสดุ, และโครงการ
- ทำเครื่องหมายวัตถุว่าได้รับการเสนอ, สั่งซื้อ, จัดส่ง, ติดตั้ง, และอื่น ๆ เพื่อให้ติดตามได้ง่ายตลอดอายุโครงการ
- สร้างและบันทึกเอกสารและรายงานได้ทันทีเพื่อแบ่งปันกับลูกค้า ทีม และผู้รับเหมา
รวบรวมข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการทำความเข้าใจและใช้งานทุกฟีเจอร์ต้องใช้เวลา
- ซอฟต์แวร์มีราคาแพงสำหรับลูกค้าบางราย
รวบรวมราคา
- ฟรีตลอดไป
- การสมัครสมาชิก: เริ่มต้นที่ $70/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (47 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (27 รีวิว)
6. อินเดมา
บริษัทออกแบบที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งใช้ Indema เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่กระจัดกระจายและการสื่อสารที่ผิดพลาด แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้มอบเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบภายในสามารถจัดระเบียบ มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงการจัดการงาน การทำงานอัตโนมัติของอีเมล การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการเข้าถึงผ่านคลาวด์ บริษัทออกแบบภายในสามารถจัดการธุรกิจได้จากทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Indema
- ทำให้บริษัทออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น, เป็นระเบียบ, และสอดคล้องกันด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- เพลิดเพลินกับการมองเห็นธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วน รวมถึงงาน โครงการออกแบบปัจจุบัน ภาพรวมการเงิน และใบแจ้งหนี้ ผ่านแดชบอร์ด
- สร้างใบประมาณราคาที่สามารถแปลงเป็นใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- นำเข้าสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์เข้าสู่ Indema เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือตัดข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของซอฟต์แวร์
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบอีเมลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของอินเดมา
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ มีจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าต้องการการเข้าถึงผ่านมือถือที่ดีขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับความต้องการของโครงการเฉพาะมีจำกัด
การกำหนดราคาของอินเดมา
- โซโล: $19/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- VIP: $49/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Indema
- Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)
7. มายโดม่า สตูดิโอ
ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ธุรกิจของนักออกแบบภายในง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบโครงการและจัดการงานต่าง ๆ การสร้างบอร์ดอารมณ์และกระบวนการบัญชีอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น Mydoma Visualizer ช่วยให้นักออกแบบสามารถเรนเดอร์การออกแบบได้อย่างรวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการแสดงภาพ 3 มิติ และแอปพลิเคชันมือถือก็สะดวกสำหรับนักออกแบบภายในที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Mydoma Studio
- บริหารจัดการโครงการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับนักออกแบบภายใน
- ออกแบบภายในโครงการได้ในไม่กี่นาที และโชว์การออกแบบในรูปแบบ 3D
- รวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าและนักออกแบบสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้
- ให้ผู้ออกแบบภายในสามารถบริหารธุรกิจของตนได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์ iOS และ Android
- แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยผ่านเครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Mydoma Studio
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
- โครงสร้างราคาอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ
- ชุดคุณลักษณะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ลูกค้าบางท่านต้องการ
ราคาของ Mydoma Studio
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $69/เดือน
- ทีมมืออาชีพ: $99/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- แต่ละแผนสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $20 ต่อผู้ใช้
Mydoma Studio คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 2/5 (79 รีวิว)
8. นักออกแบบสตูดิโอ
Studio Designer เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ซอฟต์แวร์นี้มีชุดฟีเจอร์ที่ครบถ้วน ช่วยให้ผู้ออกแบบตกแต่งภายในสามารถบริหารจัดการโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์เครื่องมือบริหารโครงการช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอ ดำเนินการสั่งซื้อ และออกใบแจ้งหนี้สำหรับรายการต่าง ๆ ในโครงการได้อย่างครบถ้วน ส่วน Studio Capture ยังช่วยในการค้นหาและจัดหาสินค้าดิจิทัลจากผู้จำหน่ายหลากหลายราย แพลตฟอร์มนี้ยังมีระบบบันทึกเวลาทำงานและเครื่องมือบัญชีเฉพาะทางสำหรับผู้ออกแบบตกแต่งภายในโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Studio Designer
- เสนอ, สั่งซื้อ, และออกใบแจ้งหนี้สำหรับรายการโครงการทั้งหมด; ติดตามกิจกรรมของทีม; และบริหารโครงการออกแบบภายในตั้งแต่ต้นจนจบ
- จัดหาสินค้าจากผู้ขายต่างๆ ทางระบบดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ติดตามและเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับเวลาที่คุณใช้ไปกับโปรเจกต์ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันและรับชำระเงินจากลูกค้าด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
- บริหารจัดการการเงินด้วยเครื่องมือบัญชีแบบบูรณาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
- สร้างรายงานได้ไม่จำกัดเกี่ยวกับด้านการเงินและโครงการ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน
ข้อจำกัดของนักออกแบบสตูดิโอ
- การเรียนรู้อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาแพงเกินไป
- ลูกค้าบางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซที่ดูไม่ทันสมัยหรือใช้งานยาก
ราคาสำหรับนักออกแบบสตูดิโอ
- พื้นฐาน: $54/เดือน
- มืออาชีพ: ฿72/เดือน
คะแนนและรีวิวของนักออกแบบสตูดิโอ
- Capterra: 3/5 (2 รีวิว)
9. ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
ผู้จัดการการออกแบบ เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบภายในที่ทันสมัยสำหรับนักออกแบบภายในรายบุคคลและบริษัทออกแบบภายในขนาดใหญ่
ซอฟต์แวร์นี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ การจัดซื้อ การบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ได้ทางดิจิทัล ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงโมดูลสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บข้อมูล และห้องแสดงสินค้า
คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
- จัดระเบียบโครงการออกแบบด้วยเครื่องมือกำหนดคุณลักษณะชั้นนำของอุตสาหกรรมและรักษาการเรียกเก็บเงินเวลาอย่างถูกต้อง
- อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า และเงินชำระจากลูกค้า โดยผสานรวมเข้ากับระบบบัญชีระดับบริษัทอย่างราบรื่น
- ออกใบสั่งซื้อ ติดตามสถานะ และจัดการใบสั่งงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนสำหรับงานสั่งทำพิเศษ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการออกแบบและตัวชี้วัดของบริษัท
- ส่งข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ทางดิจิทัลให้กับลูกค้าและรับชำระเงินได้ทันที เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงโมดูลสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บข้อมูล จุดขาย และโชว์รูม
ข้อจำกัดของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
- การติดตั้งและทำความเข้าใจซอฟต์แวร์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงกว่าตัวเลือกที่คล้ายกัน
ราคาผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
- การสมัครสมาชิก: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
- G2: 2. 8/5 (5 รีวิว)
10. Plaky
Plaky เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับการวางแผนโครงการอย่างง่ายในรูปแบบภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และรับรายงานสถานะได้เพียงคลิกเดียว ด้วยความสามารถในการสร้างโครงการได้ไม่จำกัด Plaky จึงเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Plaky
- ติดตามรายการที่ต้องทำ, มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม, และเพิ่มข้อมูลที่กำหนดเองให้กับงานด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- เชิญชวนเพื่อนร่วมทีมให้ร่วมมือกัน, หารือเกี่ยวกับงานภายในงาน, และได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตและการกล่าวถึง
- ดูสถานะของงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและกรองงานตามเกณฑ์ต่างๆ ผ่านตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย
- รับประกันการทำงานด้านการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ Plaky
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันพื้นฐานเกินไป
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้าบางราย
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมี
ราคาแบบติดพื้น
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Plaky
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
จัดการทุกโปรเจกต์ของคุณใน ClickUp
ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะทำงานออกแบบที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ แพลตฟอร์มเหล่านี้จะขจัดความเครียดจากการติดตามความคืบหน้าและงานที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก และทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างบอร์ดอารมณ์ไปจนถึงการได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
หากคุณกำลังมองหาการจัดการโครงการออกแบบภายในที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานธุรกิจของคุณอย่างครบวงจรลองใช้ ClickUpวันนี้ ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของมันจะช่วยให้ทุกด้านของธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกัน การปรับแต่งกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว