10 อันดับซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทออกแบบตกแต่งภายในมีความต้องการเฉพาะทางที่เหนือกว่าการบริหารโครงการทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการออกแบบตกแต่งภายในของคุณให้เสร็จตามกำหนดเวลาและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความเป็นระเบียบตลอดกระบวนการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

นี่เกี่ยวข้องกับงานเช่น การขอการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับข้อเสนอการออกแบบบ้านหรือสำนักงานของคุณ และการจัดการใบแจ้งหนี้และการส่งมอบจากผู้จัดหาหลายรายอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในสามารถช่วยจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบภายในและ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบภายในและทีมออกแบบภายในในปี 2024

ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับนักออกแบบภายในประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการโครงการพื้นฐานรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการการออกแบบภายในโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการจัดการโครงการออกแบบหลายโครงการ ทำให้ทีมออกแบบภายในทุกทีมในหน่วยงานหรือบริษัทของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดในมุมสูง พร้อมทั้งให้คุณซูมเข้าไปดูรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานเสร็จตรงเวลาและตามลำดับที่ถูกต้อง

เครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในปี 2024 ยังรวมถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและมุมมองโครงการที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักและข้อกำหนดในงานออกแบบภายใน เช่นบอร์ดอารมณ์การออกแบบ การสร้างข้อเสนอ และการทำงานร่วมกับผู้ขายภายนอก หากคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด คุณกำลังมองหาศูนย์รวมครบวงจรสำหรับโครงการออกแบบภายในที่ซับซ้อน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายใน?

การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์ของโครงการออกแบบของคุณดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจัดการงานพื้นฐานแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ควรสามารถผสานการทำงานกับธุรกิจของคุณได้อย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่ช่วยในด้านการออกแบบที่ลูกค้าเห็นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีม การติดตามงาน และการบริหารจัดการกำหนดเวลาอีกด้วย:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานออกแบบของตนเอง แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจระบบซอฟต์แวร์ใหม่
  • แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์: ด้วยข้อมูลที่อยู่ในระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงผลงานการออกแบบ ตารางโครงการ และอื่น ๆ ได้แม้ในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้าที่บ้านหรือสำนักงาน
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี: การผสานรวมระบบบัญชีอย่างราบรื่นช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัว ทำให้เอกสารใบแจ้งหนี้และสัญญาของลูกค้าและผู้จัดหาทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
  • การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ภายนอก: ความสามารถในการเชิญผู้ใช้ภายนอก เช่น ลูกค้าด้านการออกแบบและผู้ขายภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
  • ราคาที่ยืดหยุ่น: แผนราคาที่หลากหลาย รวมถึงการกำหนดราคาตามความต้องการและแผนฟรี มอบความยืดหยุ่นสำหรับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและเอเจนซี่ที่กำลังเติบโต
  • แม่แบบโครงการ: แม่แบบเหล่านี้ เช่น แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่และแม่แบบใบแจ้งหนี้ ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นโครงการใหม่และรับประกันความสอดคล้องกันในหลายโครงการ
  • การออกแบบบอร์ดอารมณ์และการสร้างข้อเสนอ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการสร้างภาพและนำเสนอแนวคิดให้กับลูกค้า

10 ซอฟต์แวร์ออกแบบภายในที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจออกแบบภายในของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบภายในในปี 2024 ไว้ให้คุณแล้ว

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของโครงการในภารกิจที่แสดงในมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp
นักออกแบบภายในสามารถติดตามผู้ติดต่อ, โครงการ, และไอเดียได้ตลอดเวลาด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวบรวมกระบวนการทำงานของบริษัทคุณไว้ในที่เดียวโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการใดก็ได้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แม่แบบงาน แผนผังความคิด และแดชบอร์ด ClickUp มอบมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการของคุณและผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200รายการ เพื่อให้ทีมออกแบบภายในมีทรัพยากรดิจิทัลที่จำเป็นครบถ้วน

ซอฟต์แวร์นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักออกแบบรายบุคคลและบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียง และแม่แบบการออกแบบภายในของ ClickUpจะช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างโครงร่าง ร่างเอกสาร สรุปบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์(AI)ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดการงานออกแบบภายในของคุณบนรายการ แผนงาน กริด และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp
  • ร่วมมือและสร้างความสอดคล้องในโครงการออกแบบของคุณด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
  • ดูทุกอย่างได้ในพริบตาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานกับ ClickUp ได้โดยตรงกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Figma และแอปจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอปมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AIมีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Monday.com

ตัวอย่างการสร้างและมอบหมายงานออกแบบใน monday.com
ผ่านทางmonday.com

Monday.com เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย พร้อมคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับนักออกแบบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน monday.com ช่วยให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักออกแบบภายในสามารถมอบหมายงาน ตั้งระยะเวลาของโครงการ และติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้เน้นการร่วมมือกัน ทำให้สมาชิกทีมออกแบบภายในทำงานร่วมกันได้ดี เครื่องมือช่วยสื่อสาร เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลและการขอการอนุมัติโครงการ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมคุณ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ, กำหนดระยะเวลาของโครงการ, และจัดการงานของทีมคุณในที่เดียว
  • ร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างทีมและแผนกต่างๆ เพื่อมองเห็นความคืบหน้าของโครงการออกแบบของคุณ
  • ใช้ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่นสำหรับโครงการออกแบบ กระบวนการ แผนก หรือลูกค้าใด ๆ
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัด รวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลและการขอการอนุมัติโครงการ
  • ดูงานและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคล
  • ผู้ใช้บางคนพบว่าการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้เวลา
  • แม้ว่าซอฟต์แวร์จะสามารถปรับแต่งได้ แต่การปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านการออกแบบภายในนั้นจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน สำหรับ 4 ที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
  • ข้อดี: $16/เดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

3. ไอวี่

แดชบอร์ดของไอวี่สำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
ผ่านทางไอวี

ไอวีคือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเฉพาะทางสำหรับนักออกแบบคนแรกในรายการของเรา ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของบริษัทออกแบบภายใน และนำเสนอชุดโซลูชันการจัดการโครงการเพื่อช่วยให้การจัดการงานเอกสาร การชำระเงิน และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของนักออกแบบภายในมืออาชีพเป็นไปอย่างราบรื่น ไอวีช่วยให้การค้นหาสินค้า การเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ และการสร้างบอร์ดห้องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของไอวี

  • นำเข้าสินค้าจากผู้ขายที่คุณชื่นชอบและสร้างแคตตาล็อกสินค้าแบบกำหนดเองโดยใช้ Ivy Product Clipper
  • สร้างข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์อย่างมืออาชีพสำหรับโครงการออกแบบภายในของคุณ
  • ใช้บอร์ดห้องเพื่อทำให้ไอเดียการออกแบบภายในของคุณเป็นจริงโดยการสร้างมันขึ้นมา, แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณ, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
  • แหล่งที่มา, ใบแจ้งหนี้, การซื้อ, และการติดตามทั้งหมดในที่เดียว, ทำให้กระบวนการบริหารโครงการสำหรับนักออกแบบภายในเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน

ข้อจำกัดของไอวี

  • ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่นที่มีอยู่
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติเพียงพอสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาไอวี

  • ค่าเริ่มต้น: $65/เดือน
  • จำเป็น: $99/เดือน
  • ข้อดี: $149/เดือน

คะแนนและรีวิวไอวี

  • Capterra: 3. 7/5 (20 รีวิว)

4. การจัดการแบบไบนารี

ตัวอย่างปฏิทินโครงการออกแบบในระบบบริหารจัดการแบบไบนารี
ผ่านทางBinary Management

การจัดการแบบไบนารี (BM) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอีกชนิดหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบภายใน และมันรวมเอาองค์ประกอบหลักสี่ประการของการจัดการโครงการการออกแบบภายในไว้ด้วยกัน: การวางแผน, การคำนวณต้นทุน, การติดตาม, และการรายงาน BM ช่วยนักออกแบบภายในในการค้นหาสินค้า, สร้างเอกสารเสนอราคาอย่างมืออาชีพ, และติดตามผลงานของโครงการและมอบโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน

คุณสมบัติเด่นของการจัดการแบบไบนารี

  • สร้างค่าธรรมเนียมการออกแบบโครงการได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยคุณสมบัติการคำนวณต้นทุนที่ครบครัน
  • จัดทำโปรแกรมโครงการและกำหนดการชำระเงินอย่างละเอียด เพื่อให้การบริหารโครงการออกแบบตกแต่งภายในมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวางแผน
  • ติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์โครงการและใช้ประโยชน์จากการติดตามเวลาต่อผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือติดตาม
  • เพลิดเพลินกับการมองเห็นที่ชัดเจนของโครงการ ความคืบหน้า และประสิทธิภาพของสมาชิกทีม ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
  • รับประกันการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน

ข้อจำกัดของการจัดการแบบไบนารี

  • ซอฟต์แวร์ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มต้น

การกำหนดราคาการจัดการแบบไบนารี

  • มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวการจัดการแบบไบนารี

  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

5. รวบรวม

หน้าโครงการตัวอย่างสำหรับการเลือกเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งใน Gather
ผ่านทางGather

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบภายในที่แข็งแกร่งสำหรับทีมออกแบบภายในขนาดกลางถึงใหญ่ มุ่งเน้นการรวมศูนย์การสื่อสาร การอนุมัติจากลูกค้า การติดตาม และการจัดทำเอกสาร ด้วย Gather นักออกแบบภายในสามารถตัดต่อแรงบันดาลใจจากแหล่งเว็บต่างๆ พูดคุยแนวคิดกับผู้อื่น และวางแผนการออกแบบห้องได้ ทีมงานออกแบบมืออาชีพหลายทีมใช้ Gather เพื่อจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รวมศูนย์การสื่อสาร ข้อกำหนด การอนุมัติจากลูกค้า การติดตาม และเอกสาร
  • บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ห้อง และการเลือกสรรต่างๆ
  • แชร์และหารือกับทีมและลูกค้าของคุณโดยการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไอเดีย, เฟอร์นิเจอร์, วัสดุ, และโครงการ
  • ทำเครื่องหมายวัตถุว่าได้รับการเสนอ, สั่งซื้อ, จัดส่ง, ติดตั้ง, และอื่น ๆ เพื่อให้ติดตามได้ง่ายตลอดอายุโครงการ
  • สร้างและบันทึกเอกสารและรายงานได้ทันทีเพื่อแบ่งปันกับลูกค้า ทีม และผู้รับเหมา

รวบรวมข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการทำความเข้าใจและใช้งานทุกฟีเจอร์ต้องใช้เวลา
  • ซอฟต์แวร์มีราคาแพงสำหรับลูกค้าบางราย

รวบรวมราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • การสมัครสมาชิก: เริ่มต้นที่ $70/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

รวบรวมคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (47 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (27 รีวิว)

6. อินเดมา

ตัวอย่างรายการงานสำหรับนักออกแบบภายในในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Indema
ผ่านทางอินเดมา

บริษัทออกแบบที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งใช้ Indema เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่กระจัดกระจายและการสื่อสารที่ผิดพลาด แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้มอบเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบภายในสามารถจัดระเบียบ มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงการจัดการงาน การทำงานอัตโนมัติของอีเมล การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการเข้าถึงผ่านคลาวด์ บริษัทออกแบบภายในสามารถจัดการธุรกิจได้จากทุกที่

คุณสมบัติเด่นของ Indema

  • ทำให้บริษัทออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น, เป็นระเบียบ, และสอดคล้องกันด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • เพลิดเพลินกับการมองเห็นธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วน รวมถึงงาน โครงการออกแบบปัจจุบัน ภาพรวมการเงิน และใบแจ้งหนี้ ผ่านแดชบอร์ด
  • สร้างใบประมาณราคาที่สามารถแปลงเป็นใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • นำเข้าสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์เข้าสู่ Indema เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือตัดข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของซอฟต์แวร์
  • ใช้ประโยชน์จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบอีเมลอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของอินเดมา

  • ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ มีจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าต้องการการเข้าถึงผ่านมือถือที่ดีขึ้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับความต้องการของโครงการเฉพาะมีจำกัด

การกำหนดราคาของอินเดมา

  • โซโล: $19/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน
  • VIP: $49/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Indema

  • Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)

7. มายโดม่า สตูดิโอ

การสร้างแม่แบบโครงการสำนักงานใน Mydoma Studio
ผ่านทางMydoma Studio

ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ธุรกิจของนักออกแบบภายในง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบโครงการและจัดการงานต่าง ๆ การสร้างบอร์ดอารมณ์และกระบวนการบัญชีอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น Mydoma Visualizer ช่วยให้นักออกแบบสามารถเรนเดอร์การออกแบบได้อย่างรวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการแสดงภาพ 3 มิติ และแอปพลิเคชันมือถือก็สะดวกสำหรับนักออกแบบภายในที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Mydoma Studio

  • บริหารจัดการโครงการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับนักออกแบบภายใน
  • ออกแบบภายในโครงการได้ในไม่กี่นาที และโชว์การออกแบบในรูปแบบ 3D
  • รวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าและนักออกแบบสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้
  • ให้ผู้ออกแบบภายในสามารถบริหารธุรกิจของตนได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์ iOS และ Android
  • แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยผ่านเครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบ

ข้อจำกัดของ Mydoma Studio

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
  • โครงสร้างราคาอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ
  • ชุดคุณลักษณะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ลูกค้าบางท่านต้องการ

ราคาของ Mydoma Studio

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • มืออาชีพ: $69/เดือน
  • ทีมมืออาชีพ: $99/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • แต่ละแผนสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $20 ต่อผู้ใช้

Mydoma Studio คะแนนและรีวิว

  • Capterra: 4. 2/5 (79 รีวิว)

8. นักออกแบบสตูดิโอ

ตัวอย่างของพอร์ทัลสำหรับลูกค้าใน Studio Designer
ผ่านStudio Designer

Studio Designer เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ซอฟต์แวร์นี้มีชุดฟีเจอร์ที่ครบถ้วน ช่วยให้ผู้ออกแบบตกแต่งภายในสามารถบริหารจัดการโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์เครื่องมือบริหารโครงการช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอ ดำเนินการสั่งซื้อ และออกใบแจ้งหนี้สำหรับรายการต่าง ๆ ในโครงการได้อย่างครบถ้วน ส่วน Studio Capture ยังช่วยในการค้นหาและจัดหาสินค้าดิจิทัลจากผู้จำหน่ายหลากหลายราย แพลตฟอร์มนี้ยังมีระบบบันทึกเวลาทำงานและเครื่องมือบัญชีเฉพาะทางสำหรับผู้ออกแบบตกแต่งภายในโดยเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของ Studio Designer

  • เสนอ, สั่งซื้อ, และออกใบแจ้งหนี้สำหรับรายการโครงการทั้งหมด; ติดตามกิจกรรมของทีม; และบริหารโครงการออกแบบภายในตั้งแต่ต้นจนจบ
  • จัดหาสินค้าจากผู้ขายต่างๆ ทางระบบดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ติดตามและเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับเวลาที่คุณใช้ไปกับโปรเจกต์ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันและรับชำระเงินจากลูกค้าด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
  • บริหารจัดการการเงินด้วยเครื่องมือบัญชีแบบบูรณาการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
  • สร้างรายงานได้ไม่จำกัดเกี่ยวกับด้านการเงินและโครงการ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน

ข้อจำกัดของนักออกแบบสตูดิโอ

  • การเรียนรู้อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาแพงเกินไป
  • ลูกค้าบางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซที่ดูไม่ทันสมัยหรือใช้งานยาก

ราคาสำหรับนักออกแบบสตูดิโอ

  • พื้นฐาน: $54/เดือน
  • มืออาชีพ: ฿72/เดือน

คะแนนและรีวิวของนักออกแบบสตูดิโอ

  • Capterra: 3/5 (2 รีวิว)

9. ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

ใช้เครื่องมือคลิปของ Design Manager เพื่อบันทึกไอเดียเฟอร์นิเจอร์
ผ่านทางผู้จัดการออกแบบ

ผู้จัดการการออกแบบ เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบภายในที่ทันสมัยสำหรับนักออกแบบภายในรายบุคคลและบริษัทออกแบบภายในขนาดใหญ่

ซอฟต์แวร์นี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ การจัดซื้อ การบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ได้ทางดิจิทัล ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงโมดูลสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บข้อมูล และห้องแสดงสินค้า

คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

  • จัดระเบียบโครงการออกแบบด้วยเครื่องมือกำหนดคุณลักษณะชั้นนำของอุตสาหกรรมและรักษาการเรียกเก็บเงินเวลาอย่างถูกต้อง
  • อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า และเงินชำระจากลูกค้า โดยผสานรวมเข้ากับระบบบัญชีระดับบริษัทอย่างราบรื่น
  • ออกใบสั่งซื้อ ติดตามสถานะ และจัดการใบสั่งงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนสำหรับงานสั่งทำพิเศษ
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการออกแบบและตัวชี้วัดของบริษัท
  • ส่งข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ทางดิจิทัลให้กับลูกค้าและรับชำระเงินได้ทันที เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงโมดูลสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บข้อมูล จุดขาย และโชว์รูม

ข้อจำกัดของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
  • การติดตั้งและทำความเข้าใจซอฟต์แวร์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงกว่าตัวเลือกที่คล้ายกัน

ราคาผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

  • การสมัครสมาชิก: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

  • G2: 2. 8/5 (5 รีวิว)

10. Plaky

ตัวอย่างหน้าภาพรวมงานใน Plaky
ผ่านถนนพลาคิ

Plaky เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับการวางแผนโครงการอย่างง่ายในรูปแบบภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และรับรายงานสถานะได้เพียงคลิกเดียว ด้วยความสามารถในการสร้างโครงการได้ไม่จำกัด Plaky จึงเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ Plaky

  • ติดตามรายการที่ต้องทำ, มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม, และเพิ่มข้อมูลที่กำหนดเองให้กับงานด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ
  • เชิญชวนเพื่อนร่วมทีมให้ร่วมมือกัน, หารือเกี่ยวกับงานภายในงาน, และได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตและการกล่าวถึง
  • ดูสถานะของงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและกรองงานตามเกณฑ์ต่างๆ ผ่านตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย
  • รับประกันการทำงานด้านการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ Plaky

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันพื้นฐานเกินไป
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้าบางราย
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมี

ราคาแบบติดพื้น

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Plaky

  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

จัดการทุกโปรเจกต์ของคุณใน ClickUp

ซอฟต์แวร์ผู้จัดการโครงการออกแบบภายในที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะทำงานออกแบบที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ แพลตฟอร์มเหล่านี้จะขจัดความเครียดจากการติดตามความคืบหน้าและงานที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก และทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างบอร์ดอารมณ์ไปจนถึงการได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

หากคุณกำลังมองหาการจัดการโครงการออกแบบภายในที่เชื่อมต่อกับการดำเนินงานธุรกิจของคุณอย่างครบวงจรลองใช้ ClickUpวันนี้ ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของมันจะช่วยให้ทุกด้านของธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกัน การปรับแต่งกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว